|Account: 1414781
|Name:
|Currency: USD
|2007 March 30, 14:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29677114
|2007.03.30 04:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.80
|119.60
|117.45
|2007.03.30 13:50
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|29693839
|2007.03.30 07:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.98
|119.60
|117.63
|2007.03.30 13:50
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|29734342
|2007.03.30 12:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.17
|119.61
|117.82
|2007.03.30 13:50
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|29747252
|2007.03.30 13:12
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.36
|119.62
|118.01
|2007.03.30 13:50
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|29604126
|2007.03.29 14:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3334
|1.3154
|1.3369
|2007.03.30 13:25
|1.3318
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.60
|29699905
|2007.03.30 07:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3316
|1.3206
|1.3351
|2007.03.30 13:25
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|29734939
|2007.03.30 12:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3295
|1.3203
|1.3330
|2007.03.30 13:25
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|29686501
|2007.03.30 06:41
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6237
|1.6256
|1.6311
|2007.03.30 12:57
|1.6256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|29715047
|2007.03.30 09:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2200
|1.2072
|1.2235
|2007.03.30 12:39
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|29713537
|2007.03.30 09:38
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.25
|155.45
|157.60
|2007.03.30 12:27
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|29718470
|2007.03.30 10:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.07
|157.27
|157.82
|2007.03.30 12:27
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|29679366
|2007.03.30 05:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.29
|155.49
|157.64
|2007.03.30 08:23
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|29680185
|2007.03.30 05:34
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.10
|157.32
|157.87
|2007.03.30 08:23
|157.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|29664845
|2007.03.30 02:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.76
|157.07
|157.62
|2007.03.30 04:03
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|29626282
|2007.03.29 18:11
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.30
|155.50
|157.65
|2007.03.30 00:56
|157.33
|0.00
|0.00
|0.09
|0.25
|29653349
|2007.03.30 00:53
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.12
|155.50
|157.47
|2007.03.30 00:56
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|29563858
|2007.03.29 08:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.52
|154.72
|156.87
|2007.03.29 12:31
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|29518911
|2007.03.29 01:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3307
|1.3342
|1.3397
|2007.03.29 12:23
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|29538343
|2007.03.29 05:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.14
|118.94
|116.79
|2007.03.29 08:35
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|29545357
|2007.03.29 06:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.33
|118.95
|116.98
|2007.03.29 08:35
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|29559026
|2007.03.29 08:09
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.51
|118.95
|117.16
|2007.03.29 08:35
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|29545162
|2007.03.29 06:35
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.27
|156.52
|157.07
|2007.03.29 08:10
|156.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|29533762
|2007.03.29 04:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.17
|154.37
|156.52
|2007.03.29 06:08
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29538925
|2007.03.29 05:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|155.98
|154.36
|156.33
|2007.03.29 06:08
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|29456171
|2007.03.28 15:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.82
|155.64
|155.09
|2007.03.28 21:13
|155.64
|0.00
|0.00
|-0.34
|1.54
|29428457
|2007.03.28 12:40
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.20
|154.40
|156.55
|2007.03.28 15:07
|155.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|29438171
|2007.03.28 13:53
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.00
|154.38
|156.35
|2007.03.28 15:07
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|29447448
|2007.03.28 14:35
|buy
|0.04
|eurjpy
|155.82
|154.38
|156.17
|2007.03.28 15:07
|155.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|29448885
|2007.03.28 14:41
|buy
|0.08
|eurjpy
|155.64
|154.38
|155.99
|2007.03.28 15:06
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.98
|29413282
|2007.03.28 10:53
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.41
|156.18
|155.63
|2007.03.28 12:39
|156.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|29355654
|2007.03.28 01:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3350
|1.3170
|1.3385
|2007.03.28 11:43
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|29398568
|2007.03.28 08:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3332
|1.3170
|1.3367
|2007.03.28 11:43
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|29406494
|2007.03.28 09:52
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.62
|156.39
|155.84
|2007.03.28 10:43
|156.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|29358651
|2007.03.28 01:34
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.85
|155.05
|157.20
|2007.03.28 09:42
|156.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|29392306
|2007.03.28 07:42
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.61
|154.99
|156.96
|2007.03.28 09:42
|156.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|29398575
|2007.03.28 08:35
|buy
|0.04
|eurjpy
|156.42
|154.98
|156.77
|2007.03.28 09:41
|156.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|29359843
|2007.03.28 01:51
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.67
|155.05
|157.02
|2007.03.28 07:38
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|29371988
|2007.03.28 04:38
|buy
|0.04
|eurjpy
|156.48
|155.04
|156.83
|2007.03.28 07:28
|156.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|29328071
|2007.03.27 17:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.38
|156.91
|156.36
|2007.03.28 01:29
|156.91
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.99
|29255203
|2007.03.27 05:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3329
|1.3352
|1.3407
|2007.03.27 14:34
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|0.00
|0.00
|-0.42
|71.78
|Closed P/L:
|71.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29689635
|2007.03.30 07:08
|buy
|0.01
|chfjpy
|96.85
|95.05
|97.20
|96.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|29732842
|2007.03.30 12:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.37
|155.57
|157.72
|157.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|29746645
|2007.03.30 13:09
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6259
|1.6079
|1.6294
|1.6257
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|29750067
|2007.03.30 13:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2203
|1.2223
|1.2278
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|Floating P/L:
|0.54
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|71.36
|Floating P/L:
|0.54
|Margin:
|20.00
|Balance:
|1 077.05
|Equity:
|1 077.59
|Free Margin:
|1 057.59
|Details:
|Gross Profit:
|94.74
|Gross Loss:
|23.38
|Total Net Profit:
|71.36
|Profit Factor:
|4.05
|Expected Payoff:
|1.78
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|7.19 (0.66%)
|Total Trades:
|40
|Short Positions (won %):
|11 (54.55%)
|Long Positions (won %):
|29 (72.41%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (67.50%)
|Loss trades (% of total):
|13 (32.50%)
|Largest
|profit trade:
|12.18
|loss trade:
|-3.55
|Average
|profit trade:
|3.51
|loss trade:
|-1.80
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (35.01)
|consecutive losses ($):
|3 (-7.19)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|35.01 (13)
|consecutive loss (count):
|-7.19 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2