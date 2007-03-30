Interbank FX, LLC

Account: 1414781 Name: Currency: USD 2007 March 30, 14:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
296771142007.03.30 04:52sell0.01usdjpy117.80119.60117.452007.03.30 13:50118.190.000.000.00-3.30
296938392007.03.30 07:33sell0.02usdjpy117.98119.60117.632007.03.30 13:50118.190.000.000.00-3.55
297343422007.03.30 12:35sell0.04usdjpy118.17119.61117.822007.03.30 13:50118.180.000.000.00-0.34
297472522007.03.30 13:12sell0.08usdjpy118.36119.62118.012007.03.30 13:50118.180.000.000.0012.18
296041262007.03.29 14:38buy0.01eurusd1.33341.31541.33692007.03.30 13:251.33180.000.00-0.06-1.60
296999052007.03.30 07:56buy0.02eurusd1.33161.32061.33512007.03.30 13:251.33190.000.000.000.60
297349392007.03.30 12:39buy0.04eurusd1.32951.32031.33302007.03.30 13:251.33180.000.000.009.20
296865012007.03.30 06:41buy0.01eurchf1.62371.62561.63112007.03.30 12:571.62560.000.000.001.56
297150472007.03.30 09:58buy0.01usdchf1.22001.20721.22352007.03.30 12:391.22350.000.000.002.86
297135372007.03.30 09:38buy0.01eurjpy157.25155.45157.602007.03.30 12:27157.270.000.000.000.17
297184702007.03.30 10:35buy0.02eurjpy157.07157.27157.822007.03.30 12:27157.270.000.000.003.39
296793662007.03.30 05:21buy0.01eurjpy157.29155.49157.642007.03.30 08:23157.330.000.000.000.34
296801852007.03.30 05:34buy0.02eurjpy157.10157.32157.872007.03.30 08:23157.320.000.000.003.72
296648452007.03.30 02:28buy0.01eurjpy156.76157.07157.622007.03.30 04:03157.070.000.000.002.63
296262822007.03.29 18:11buy0.01eurjpy157.30155.50157.652007.03.30 00:56157.330.000.000.090.25
296533492007.03.30 00:53buy0.02eurjpy157.12155.50157.472007.03.30 00:56157.340.000.000.003.73
295638582007.03.29 08:51buy0.01eurjpy156.52154.72156.872007.03.29 12:31156.870.000.000.002.97
295189112007.03.29 01:33buy0.01eurusd1.33071.33421.33972007.03.29 12:231.33420.000.000.003.50
295383432007.03.29 05:30sell0.01usdjpy117.14118.94116.792007.03.29 08:35117.400.000.000.00-2.21
295453572007.03.29 06:36sell0.02usdjpy117.33118.95116.982007.03.29 08:35117.390.000.000.00-1.02
295590262007.03.29 08:09sell0.04usdjpy117.51118.95117.162007.03.29 08:35117.390.000.000.004.09
295451622007.03.29 06:35buy0.01eurjpy156.27156.52157.072007.03.29 08:10156.520.000.000.002.13
295337622007.03.29 04:17buy0.01eurjpy156.17154.37156.522007.03.29 06:08156.160.000.000.00-0.08
295389252007.03.29 05:35buy0.02eurjpy155.98154.36156.332007.03.29 06:08156.160.000.000.003.07
294561712007.03.28 15:12sell0.01eurjpy155.82155.64155.092007.03.28 21:13155.640.000.00-0.341.54
294284572007.03.28 12:40buy0.01eurjpy156.20154.40156.552007.03.28 15:07155.810.000.000.00-3.35
294381712007.03.28 13:53buy0.02eurjpy156.00154.38156.352007.03.28 15:07155.800.000.000.00-3.43
294474482007.03.28 14:35buy0.04eurjpy155.82154.38156.172007.03.28 15:07155.810.000.000.00-0.35
294488852007.03.28 14:41buy0.08eurjpy155.64154.38155.992007.03.28 15:06155.800.000.000.0010.98
294132822007.03.28 10:53sell0.01eurjpy156.41156.18155.632007.03.28 12:39156.180.000.000.001.96
293556542007.03.28 01:21buy0.01eurusd1.33501.31701.33852007.03.28 11:431.33510.000.000.000.10
293985682007.03.28 08:35buy0.02eurusd1.33321.31701.33672007.03.28 11:431.33500.000.000.003.60
294064942007.03.28 09:52sell0.01eurjpy156.62156.39155.842007.03.28 10:43156.390.000.000.001.97
293586512007.03.28 01:34buy0.01eurjpy156.85155.05157.202007.03.28 09:42156.610.000.000.00-2.05
293923062007.03.28 07:42buy0.02eurjpy156.61154.99156.962007.03.28 09:42156.600.000.000.00-0.17
293985752007.03.28 08:35buy0.04eurjpy156.42154.98156.772007.03.28 09:41156.600.000.000.006.13
293598432007.03.28 01:51buy0.02eurjpy156.67155.05157.022007.03.28 07:38156.560.000.000.00-1.87
293719882007.03.28 04:38buy0.04eurjpy156.48155.04156.832007.03.28 07:28156.660.000.000.006.14
293280712007.03.27 17:37sell0.01eurjpy157.38156.91156.362007.03.28 01:29156.910.000.00-0.113.99
292552032007.03.27 05:43buy0.01eurusd1.33291.33521.34072007.03.27 14:341.33520.000.000.002.30
  0.00 0.00 -0.42 71.78
Closed P/L: 71.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
296896352007.03.30 07:08buy0.01chfjpy96.8595.0597.20 96.730.000.000.00-1.01
297328422007.03.30 12:30buy0.01eurjpy157.37155.57157.72 157.320.000.000.00-0.42
297466452007.03.30 13:09buy0.01eurchf1.62591.60791.6294 1.62570.000.000.00-0.16
297500672007.03.30 13:35buy0.01usdchf1.22031.22231.2278 1.22290.000.000.002.13
  0.00 0.00 0.00 0.54
 Floating P/L: 0.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 71.36 Floating P/L: 0.54 Margin: 20.00
Balance: 1 077.05 Equity: 1 077.59 Free Margin: 1 057.59
 
Details:
Graph
Gross Profit: 94.74 Gross Loss: 23.38 Total Net Profit: 71.36
Profit Factor: 4.05 Expected Payoff: 1.78  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 7.19 (0.66%)  
 
Total Trades: 40 Short Positions (won %): 11 (54.55%) Long Positions (won %): 29 (72.41%)
Profit Trades (% of total): 27 (67.50%) Loss trades (% of total): 13 (32.50%)
Largest profit trade: 12.18 loss trade: -3.55
Average profit trade: 3.51 loss trade: -1.80
Maximum consecutive wins ($): 13 (35.01) consecutive losses ($): 3 (-7.19)
Maximal consecutive profit (count): 35.01 (13) consecutive loss (count): -7.19 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2