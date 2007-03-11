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|Ticket
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|Lots
|Item
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|S / L
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|No transactions
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|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
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|0.00
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|Closed Trade P/L:
|476.48
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|200.81
|Margin:
|2 161.30
|Balance:
|5 476.48
|Equity:
|5 677.29
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|3 515.98
|
|Details:
|Gross Profit:
|657.50
|Gross Loss:
|181.02
|Total Net Profit:
|476.48
|Profit Factor:
|3.63
|Expected Payoff:
|43.32
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|105.00 (1.88%)
|Relative Drawdown:
|1.88% (105.00)
|
|Total Trades:
|11
|Short Positions (won %):
|8 (62.50%)
|Long Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|8 (72.73%)
|Loss trades (% of total):
|3 (27.27%)
|Largest
|profit trade:
|210.00
|loss trade:
|-105.00
|Average
|profit trade:
|82.19
|loss trade:
|-60.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (529.20)
|consecutive losses ($):
|1 (-105.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|529.20 (3)
|consecutive loss (count):
|-105.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1