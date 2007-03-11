Alpari Ltd

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Closed P/L: 567.32
Open Trades:
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 Floating P/L: 41.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 567.32 Floating P/L: 41.05 Margin: 1 293.43
Balance: 5 567.32 Equity: 5 608.37 Free Margin: 4 314.95
 
Details:
Graph
Gross Profit: 750.02 Gross Loss: 182.70 Total Net Profit: 567.32
Profit Factor: 4.11 Expected Payoff: 37.82  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 105.00 (1.88%) Relative Drawdown: 1.88% (105.00)
 
Total Trades: 15 Short Positions (won %): 9 (66.67%) Long Positions (won %): 6 (83.33%)
Profit Trades (% of total): 11 (73.33%) Loss trades (% of total): 4 (26.67%)
Largest profit trade: 210.00 loss trade: -105.00
Average profit trade: 68.18 loss trade: -45.68
Maximum consecutive wins ($): 3 (529.20) consecutive losses ($): 1 (-105.00)
Maximal consecutive profit (count): 529.20 (3) consecutive loss (count): -105.00 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1