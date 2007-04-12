FXDD

Account: 552422 Name: Manual Currency: USD 2007 April 13, 23:00

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

8053532 balance Deposit 25 000.00

8053539 buy 0.10 gbpusd 1.9787 1.9767 1.9817 1.9767 0.00 0.00 0.00 -20.00

8054790 sell 0.20 gbpusd 1.9767 1.9787 1.9737 1.9787 0.00 0.00 0.00 -40.00

8054974 sell stop 0.10 gbpusd 1.9737 1.9757 1.9717 1.9787 cancelled

8058649 buy 0.40 gbpusd 1.9790 1.9770 1.9820 1.9770 0.00 0.00 0.00 -80.00

8058702 sell 0.80 gbpusd 1.9770 1.9790 1.9740 1.9790 0.00 0.00 0.00 -160.00

8061595 buy 1.60 gbpusd 1.9791 1.9771 1.9821 1.9821 0.00 0.00 -3.99 480.00

8058715 sell stop 0.10 gbpusd 1.9740 1.9760 1.9710 1.9820 cancelled

8066622 sell stop 0.10 gbpusd 1.9800 0.0000 0.0000 1.9823 cancelled

8054673 buy 0.10 gbpusd 1.9820 1.9800 1.9850 1.9850 0.00 0.00 0.00 30.00

8066605 buy 0.10 gbpusd 1.9850 1.9830 1.9880 1.9880 0.00 0.00 0.00 30.00

8074657 buy 0.10 gbpusd 1.9880 1.9860 1.9910 1.9860 0.00 0.00 0.00 -20.00

8066633 sell 0.20 gbpusd 1.9860 1.9880 1.9830 1.9880 0.00 0.00 0.00 -40.00

8083575 buy 0.40 gbpusd 1.9869 1.9849 1.9889 1.9849 0.00 0.00 0.00 -80.00

8080209 buy stop 0.10 gbpusd 1.9889 1.9869 1.9919 1.9852 cancelled

8086489 sell 0.80 gbpusd 1.9850 1.9870 1.9810 1.9810 0.00 0.00 0.00 320.00

8091076 2007.04.13 18:19 sell 0.10 gbpusd 1.9784 0.0000 0.0000 1.9823 0.00 0.00 0.00 -39.00

8092234 2007.04.13 18:41 buy 0.20 gbpusd 1.9818 0.0000 0.0000 1.9842 0.00 0.00 0.00 48.00

0.00 0.00 -3.99 429.00

Closed P/L: 425.01

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 425.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 25 425.01 Equity: 25 425.01 Free Margin: 25 425.01

Details:

Gross Profit: 904.01 Gross Loss: 479.00 Total Net Profit: 425.01

Profit Factor: 1.89 Expected Payoff: 32.69

Absolute Drawdown: 300.00 Maximal Drawdown (%): 300.00 (1.20%) Relative Drawdown ($): 1.20% (300.00)

Total Trades: 13 Short Positions (won %): 5 (20.00%) Long Positions (won %): 8 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 5 (38.46%) Loss trades (% of total): 8 (61.54%)

Largest profit trade: 476.01 loss trade: -160.00

Average profit trade: 180.80 loss trade: -59.88

Maximum consecutive wins ($): 3 (536.01) consecutive losses ($): 4 (-300.00)

Maximal consecutive profit (count): 536.01 (3) consecutive loss (count): -300.00 (4)