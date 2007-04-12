FXDD

Account: 552422 Name: Manual Currency: USD 2007 April 13, 23:00
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Closed P/L: 425.01
Open Trades:
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No transactions
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 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 425.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 25 425.01 Equity: 25 425.01 Free Margin: 25 425.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 904.01 Gross Loss: 479.00 Total Net Profit: 425.01
Profit Factor: 1.89 Expected Payoff: 32.69  
Absolute Drawdown: 300.00 Maximal Drawdown (%): 300.00 (1.20%) Relative Drawdown ($): 1.20% (300.00)
 
Total Trades: 13 Short Positions (won %): 5 (20.00%) Long Positions (won %): 8 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 5 (38.46%) Loss trades (% of total): 8 (61.54%)
Largest profit trade: 476.01 loss trade: -160.00
Average profit trade: 180.80 loss trade: -59.88
Maximum consecutive wins ($): 3 (536.01) consecutive losses ($): 4 (-300.00)
Maximal consecutive profit (count): 536.01 (3) consecutive loss (count): -300.00 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3