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|Open Time
|Type
|Lots
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|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|425.01
|Floating P/L:
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|Margin:
|0.00
|Balance:
|25 425.01
|Equity:
|25 425.01
|Free Margin:
|25 425.01
|Details:
|Gross Profit:
|904.01
|Gross Loss:
|479.00
|Total Net Profit:
|425.01
|Profit Factor:
|1.89
|Expected Payoff:
|32.69
|Absolute Drawdown:
|300.00
|Maximal Drawdown (%):
|300.00 (1.20%)
|Relative Drawdown ($):
|1.20% (300.00)
|Total Trades:
|13
|Short Positions (won %):
|5 (20.00%)
|Long Positions (won %):
|8 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|5 (38.46%)
|Loss trades (% of total):
|8 (61.54%)
|Largest
|profit trade:
|476.01
|loss trade:
|-160.00
|Average
|profit trade:
|180.80
|loss trade:
|-59.88
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (536.01)
|consecutive losses ($):
|4 (-300.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|536.01 (3)
|consecutive loss (count):
|-300.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3