|Account: 9009260
|Name: SkyView Investment Group
|Currency: USD
|2007 April 11, 23:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1860795
|2007.03.20 01:19
|balance
|Deposit
|20 000.00
|1860827
|2007.03.20 01:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|228.90
|0.00
|229.20
|2007.03.20 01:54
|229.20
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|1860828
|2007.03.20 01:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|229.20
|0.00
|229.50
|2007.03.20 02:04
|229.50
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|1860824
|2007.03.20 01:22
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|228.00
|0.00
|228.30
|2007.03.20 04:00
|229.11
|cancelled
|1864645
|2007.03.20 07:00
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|1.9410
|2007.03.20 07:04
|1.9453
|cancelled
|1864949
|2007.03.20 07:16
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|1.9410
|2007.03.20 07:59
|1.9454
|cancelled
|1860825
|2007.03.20 01:22
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|228.30
|0.00
|228.60
|2007.03.20 09:00
|229.46
|cancelled
|1861515
|2007.03.20 02:22
|buy
|0.05
|gbpjpy
|229.20
|0.00
|229.50
|2007.03.20 09:09
|229.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|1860829
|2007.03.20 02:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|229.50
|0.00
|229.80
|2007.03.20 09:19
|229.80
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|1866649
|2007.03.20 10:22
|buy
|0.05
|gbpjpy
|229.20
|0.00
|229.50
|2007.03.20 10:30
|229.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|1866874
|2007.03.20 10:16
|buy
|0.05
|gbpjpy
|229.50
|0.00
|229.80
|2007.03.20 10:30
|229.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|1860831
|2007.03.20 09:13
|buy
|0.02
|gbpjpy
|229.80
|0.00
|230.10
|2007.03.20 10:33
|230.10
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|1860849
|2007.03.20 10:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.10
|0.00
|230.40
|2007.03.20 10:52
|230.40
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|1860826
|2007.03.20 01:22
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|228.60
|0.00
|228.90
|2007.03.20 12:00
|230.34
|cancelled
|1861024
|2007.03.20 10:51
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.40
|0.00
|230.70
|2007.03.20 13:33
|230.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|1868240
|2007.03.20 14:25
|buy
|0.05
|gbpjpy
|229.20
|0.00
|229.50
|2007.03.20 14:50
|229.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|1874281
|2007.03.20 16:22
|buy
|0.05
|gbpjpy
|229.20
|0.00
|229.50
|2007.03.20 16:45
|229.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|1861237
|2007.03.20 01:55
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|228.90
|0.00
|229.20
|2007.03.20 17:00
|229.74
|cancelled
|1868342
|2007.03.20 14:22
|buy
|0.05
|gbpjpy
|229.50
|0.00
|229.80
|2007.03.20 17:14
|229.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|1868446
|2007.03.20 14:16
|buy
|0.05
|gbpjpy
|229.80
|0.00
|230.10
|2007.03.20 18:05
|230.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|1876391
|2007.03.20 18:59
|buy
|0.05
|gbpjpy
|229.50
|0.00
|229.80
|2007.03.20 19:53
|229.80
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|1876015
|2007.03.20 16:46
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|229.20
|0.00
|229.50
|2007.03.20 22:00
|230.11
|cancelled
|1878587
|2007.03.20 19:53
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|229.50
|0.00
|229.80
|2007.03.21 05:00
|230.02
|cancelled
|1877201
|2007.03.20 18:33
|buy
|0.05
|gbpjpy
|229.80
|0.00
|230.10
|2007.03.21 07:41
|230.10
|0.00
|0.00
|1.00
|12.79
|1868989
|2007.03.20 14:02
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.10
|0.00
|230.40
|2007.03.21 08:02
|230.40
|0.00
|0.00
|1.00
|12.78
|1871592
|2007.03.20 13:47
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.40
|0.00
|230.70
|2007.03.21 08:15
|230.70
|0.00
|0.00
|1.00
|12.76
|1861260
|2007.03.20 12:49
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.21 09:53
|231.00
|0.00
|0.00
|1.00
|12.74
|1883259
|2007.03.21 07:42
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|229.80
|0.00
|230.10
|2007.03.21 11:00
|230.67
|cancelled
|1883968
|2007.03.21 10:32
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.40
|0.00
|230.70
|2007.03.21 11:04
|230.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|1885564
|2007.03.21 10:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.21 11:37
|231.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|1887731
|2007.03.21 11:38
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9570
|0.0000
|1.9540
|2007.03.21 11:44
|1.9615
|cancelled
|1883519
|2007.03.21 08:02
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|230.10
|0.00
|230.40
|2007.03.21 17:00
|230.93
|cancelled
|1887729
|2007.03.21 12:09
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.21 19:18
|231.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12.74
|1887107
|2007.03.21 19:24
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.40
|0.00
|230.70
|2007.03.21 19:26
|230.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|1893130
|2007.03.21 19:22
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.21 19:33
|231.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|1866697
|2007.03.21 09:48
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.21 20:30
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|1894707
|2007.03.21 19:27
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|230.40
|0.00
|230.70
|2007.03.21 23:00
|231.35
|cancelled
|1900924
|2007.03.21 23:02
|sell stop
|0.05
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3250
|2007.03.21 23:04
|1.3387
|cancelled
|1900925
|2007.03.21 23:02
|sell stop
|0.05
|eurusd
|1.3300
|0.0000
|1.3270
|2007.03.21 23:04
|1.3387
|cancelled
|1901009
|2007.03.21 23:06
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3350
|2007.03.22 00:01
|1.3390
|cancelled
|1898321
|2007.03.21 23:14
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.22 00:27
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|1907400
|2007.03.22 05:11
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9600
|2007.03.22 05:38
|1.9679
|cancelled
|1908181
|2007.03.22 05:41
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9600
|2007.03.22 05:55
|1.9679
|cancelled
|1901011
|2007.03.21 23:06
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.22 06:02
|1.3388
|cancelled
|1908695
|2007.03.22 06:06
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.22 06:17
|1.3388
|cancelled
|1895479
|2007.03.21 19:34
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.22 06:30
|231.28
|cancelled
|1909215
|2007.03.22 06:27
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.22 06:35
|1.3389
|cancelled
|1909564
|2007.03.22 06:40
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.22 06:46
|231.29
|cancelled
|1909573
|2007.03.22 06:40
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.22 06:50
|1.3388
|cancelled
|1909868
|2007.03.22 06:53
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.22 07:00
|231.21
|cancelled
|1909911
|2007.03.22 06:58
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.22 07:01
|1.3386
|cancelled
|1901889
|2007.03.22 07:54
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.22 10:11
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.77
|1868372
|2007.03.21 19:35
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.30
|0.00
|231.60
|2007.03.22 10:30
|231.60
|0.00
|0.00
|3.00
|12.76
|1868846
|2007.03.21 21:20
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.22 10:33
|231.90
|0.00
|0.00
|3.00
|12.76
|1915756
|2007.03.22 13:06
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.22 13:41
|231.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|1915233
|2007.03.22 10:11
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.22 14:00
|231.85
|cancelled
|1920061
|2007.03.22 14:03
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.22 14:05
|231.82
|cancelled
|1920159
|2007.03.22 14:11
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.22 14:12
|231.82
|cancelled
|1920199
|2007.03.22 14:13
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.22 14:16
|231.88
|cancelled
|1920619
|2007.03.22 14:42
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.22 14:43
|231.83
|cancelled
|1920767
|2007.03.22 14:52
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.22 15:00
|231.82
|cancelled
|1919620
|2007.03.22 16:12
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.22 17:13
|231.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|1903167
|2007.03.22 11:53
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2120
|0.0000
|1.2150
|2007.03.22 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|1900985
|2007.03.22 13:42
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|1.2170
|2007.03.22 18:15
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|1918651
|2007.03.22 17:31
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.22 18:15
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1915615
|2007.03.22 10:31
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.30
|0.00
|231.60
|2007.03.22 21:01
|232.12
|cancelled
|1869106
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.90
|0.00
|232.20
|2007.03.23 00:53
|232.20
|0.00
|0.00
|0.99
|12.69
|1923966
|2007.03.22 17:42
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2120
|0.0000
|1.2150
|2007.03.23 01:10
|1.2145
|cancelled
|1928106
|2007.03.23 01:12
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2120
|0.0000
|1.2150
|2007.03.23 01:14
|1.2146
|cancelled
|1922956
|2007.03.23 02:35
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.23 04:53
|231.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|1930286
|2007.03.23 04:53
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.23 06:01
|232.24
|cancelled
|1931017
|2007.03.23 06:05
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.23 06:33
|232.22
|cancelled
|1931307
|2007.03.23 06:35
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.23 07:00
|231.99
|cancelled
|1928024
|2007.03.23 01:36
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.90
|0.00
|232.20
|2007.03.23 07:44
|232.20
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|1932013
|2007.03.23 08:54
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.90
|0.00
|232.20
|2007.03.23 09:40
|232.20
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|1925434
|2007.03.22 20:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.23 10:14
|1.9620
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1914336
|2007.03.22 17:31
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.03.23 10:14
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1935708
|2007.03.23 12:05
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.23 12:27
|1.3314
|cancelled
|1935967
|2007.03.23 12:29
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.23 12:33
|1.3315
|cancelled
|1935997
|2007.03.23 12:35
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.23 12:36
|1.3315
|cancelled
|1936023
|2007.03.23 12:39
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.23 12:56
|1.3315
|cancelled
|1934395
|2007.03.23 10:27
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.23 15:17
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1925327
|2007.03.22 20:12
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|1.2170
|2007.03.23 15:21
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.33
|12.33
|1934394
|2007.03.23 10:25
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.03.23 15:38
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1908585
|2007.03.22 17:43
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9600
|2007.03.23 15:41
|1.9600
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1911530
|2007.03.22 18:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9590
|2007.03.23 15:44
|1.9590
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1938718
|2007.03.23 15:18
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.23 18:01
|1.9621
|cancelled
|1941345
|2007.03.23 18:13
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.23 18:32
|1.9627
|cancelled
|1941465
|2007.03.23 18:33
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.23 18:36
|1.9628
|cancelled
|1938923
|2007.03.23 15:22
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|1.2170
|2007.03.23 19:00
|1.2185
|cancelled
|1939244
|2007.03.23 17:08
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.03.25 22:15
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1939412
|2007.03.23 17:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9600
|2007.03.25 22:17
|1.9600
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1900986
|2007.03.22 17:42
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2160
|0.0000
|1.2190
|2007.03.25 23:02
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.66
|12.31
|1939640
|2007.03.23 16:27
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9590
|2007.03.25 23:47
|1.9590
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1901370
|2007.03.22 18:16
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2210
|2007.03.25 23:47
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.66
|12.29
|1913438
|2007.03.23 10:14
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9580
|2007.03.25 23:47
|1.9580
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1942756
|2007.03.25 22:16
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.03.25 23:48
|1.9576
|cancelled
|1942871
|2007.03.25 22:18
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9600
|2007.03.26 04:06
|1.9591
|cancelled
|1943159
|2007.03.25 23:03
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2160
|0.0000
|1.2190
|2007.03.26 05:00
|1.2199
|cancelled
|1943579
|2007.03.26 06:40
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9590
|2007.03.26 08:13
|1.9590
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1937335
|2007.03.23 17:54
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.26 10:12
|231.90
|0.00
|0.00
|0.99
|12.68
|1933278
|2007.03.23 09:54
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.90
|0.00
|232.20
|2007.03.26 13:07
|232.20
|0.00
|0.00
|0.99
|12.68
|1943691
|2007.03.25 23:48
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2210
|2007.03.26 14:01
|1.2216
|cancelled
|1884342
|2007.03.22 11:45
|buy
|0.05
|gbpjpy
|232.20
|0.00
|232.50
|2007.03.26 14:09
|232.50
|0.00
|0.00
|1.98
|12.66
|1953554
|2007.03.26 14:45
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2210
|2007.03.26 15:00
|1.2185
|cancelled
|1950867
|2007.03.26 10:13
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.26 15:00
|232.70
|cancelled
|1948170
|2007.03.26 15:00
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3300
|0.0000
|1.3330
|2007.03.26 15:09
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1954284
|2007.03.26 15:01
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.26 17:00
|232.13
|cancelled
|1952869
|2007.03.26 15:06
|buy
|0.05
|gbpjpy
|232.20
|0.00
|232.50
|2007.03.26 20:01
|232.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|1887730
|2007.03.26 13:58
|buy
|0.05
|gbpjpy
|232.50
|0.00
|232.80
|2007.03.27 00:06
|232.80
|0.00
|0.00
|0.99
|12.70
|1955308
|2007.03.26 15:10
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3300
|0.0000
|1.3330
|2007.03.27 00:06
|1.3330
|cancelled
|1960055
|2007.03.27 00:24
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3300
|0.0000
|1.3330
|2007.03.27 00:29
|1.3328
|cancelled
|1952235
|2007.03.26 13:08
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.90
|0.00
|232.20
|2007.03.27 02:00
|232.65
|cancelled
|1944109
|2007.03.26 15:01
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3350
|2007.03.27 09:18
|1.3350
|0.00
|0.00
|-0.36
|15.00
|1958650
|2007.03.27 07:56
|buy
|0.05
|gbpjpy
|232.20
|0.00
|232.50
|2007.03.27 09:42
|232.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|1966709
|2007.03.27 13:29
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3350
|2007.03.28 06:30
|1.3355
|cancelled
|1975545
|2007.03.28 06:29
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9630
|2007.03.28 07:00
|1.9627
|cancelled
|1975839
|2007.03.28 07:20
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9630
|2007.03.28 07:31
|1.9635
|cancelled
|1961375
|2007.03.27 09:52
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.28 09:30
|1.9620
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1959591
|2007.03.27 10:03
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.03.28 09:30
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1960459
|2007.03.27 10:05
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9600
|2007.03.28 09:30
|1.9600
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|1977588
|2007.03.28 09:45
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.28 09:48
|230.30
|cancelled
|1977669
|2007.03.28 09:49
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.28 09:50
|230.35
|cancelled
|1936150
|2007.03.23 13:33
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.28 15:34
|1.3370
|0.00
|0.00
|-1.08
|15.00
|1977272
|2007.03.28 11:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.28 16:56
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1986028
|2007.03.28 16:56
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.28 17:00
|1.9611
|cancelled
|1986243
|2007.03.28 17:05
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.03.28 18:02
|1.9627
|cancelled
|1975547
|2007.03.28 08:39
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|1.2170
|2007.03.28 20:27
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|1988446
|2007.03.28 20:27
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|1.2170
|2007.03.29 06:00
|1.2169
|cancelled
|1992631
|2007.03.29 06:47
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|1.2170
|2007.03.29 06:55
|1.2165
|cancelled
|1992667
|2007.03.29 06:58
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2140
|0.0000
|1.2170
|2007.03.29 07:00
|1.2163
|cancelled
|1990044
|2007.03.29 04:58
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.40
|0.00
|230.70
|2007.03.29 07:58
|230.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|1989048
|2007.03.29 07:54
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.29 13:31
|231.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|1986949
|2007.03.29 08:31
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.29 15:17
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|1998108
|2007.03.29 17:29
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.29 18:11
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|1981512
|2007.03.29 13:38
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.30
|0.00
|231.60
|2007.03.29 18:42
|231.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|1993431
|2007.03.29 07:58
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|230.40
|0.00
|230.70
|2007.03.29 21:00
|231.56
|cancelled
|1996411
|2007.03.30 03:26
|buy
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.30 03:45
|231.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|2003959
|2007.03.30 03:45
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|230.70
|0.00
|231.00
|2007.03.30 04:00
|231.08
|cancelled
|2000051
|2007.03.30 03:06
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.30 04:51
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.74
|2004699
|2007.03.30 06:59
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.30 07:59
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|1977270
|2007.03.28 11:42
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.03.30 08:18
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.13
|15.00
|1977268
|2007.03.28 10:51
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9600
|2007.03.30 08:18
|1.9600
|0.00
|0.00
|-0.13
|15.00
|2006706
|2007.03.30 08:25
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9600
|2007.03.30 08:27
|1.9607
|cancelled
|1948704
|2007.03.26 12:05
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9590
|2007.03.30 08:34
|1.9590
|0.00
|0.00
|-0.19
|15.00
|1943716
|2007.03.26 06:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9580
|2007.03.30 08:37
|1.9580
|0.00
|0.00
|-0.19
|15.00
|1973304
|2007.03.28 17:24
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2160
|0.0000
|1.2190
|2007.03.30 08:38
|1.2190
|0.00
|0.00
|1.32
|12.31
|1923252
|2007.03.23 15:39
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9600
|0.0000
|1.9570
|2007.03.30 08:53
|1.9570
|0.00
|0.00
|-0.22
|15.00
|1923522
|2007.03.23 15:44
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9590
|0.0000
|1.9560
|2007.03.30 08:53
|1.9560
|0.00
|0.00
|-0.22
|15.00
|1890979
|2007.03.25 23:47
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9580
|0.0000
|1.9550
|2007.03.30 09:02
|1.9550
|0.00
|0.00
|-0.19
|15.00
|2006156
|2007.03.30 08:45
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.30 09:22
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|1954419
|2007.03.28 20:28
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2210
|2007.03.30 11:51
|1.2210
|0.00
|0.00
|1.32
|12.28
|2007002
|2007.03.30 08:35
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9590
|2007.03.30 12:01
|1.9578
|cancelled
|2008318
|2007.03.30 09:49
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.30 12:20
|231.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|2009799
|2007.03.30 12:14
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9590
|2007.03.30 13:00
|1.9592
|cancelled
|2007505
|2007.03.30 12:48
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9600
|0.0000
|1.9570
|2007.03.30 13:37
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2007501
|2007.03.30 11:41
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9590
|0.0000
|1.9560
|2007.03.30 13:39
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1915039
|2007.03.25 23:04
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2230
|2007.03.30 13:39
|1.2230
|0.00
|0.00
|1.98
|12.26
|2000348
|2007.03.30 02:23
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.30
|0.00
|231.60
|2007.03.30 14:09
|231.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.68
|2009855
|2007.03.30 12:21
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.30 14:11
|231.73
|cancelled
|2012076
|2007.03.30 14:13
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.00
|0.00
|231.30
|2007.03.30 15:00
|231.39
|cancelled
|2011059
|2007.03.30 14:25
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2230
|2007.03.30 15:13
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|12.26
|1977758
|2007.03.29 15:43
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.30 15:39
|231.90
|0.00
|0.00
|0.99
|12.67
|2011985
|2007.03.30 16:15
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.30
|0.00
|231.60
|2007.03.30 16:20
|231.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|1989583
|2007.03.29 09:53
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.03.30 16:27
|1.3370
|0.00
|0.00
|-0.36
|15.00
|1901012
|2007.03.22 10:43
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3360
|0.0000
|1.3390
|2007.03.30 16:30
|1.3390
|0.00
|0.00
|-2.88
|15.00
|2015421
|2007.03.30 16:47
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.30
|0.00
|231.60
|2007.03.30 18:06
|231.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|2013407
|2007.03.30 16:00
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.03.30 20:19
|231.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|2021435
|2007.04.02 05:52
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.04.01 23:50
|231.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|2020004
|2007.03.30 18:06
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.30
|0.00
|231.60
|2007.04.02 02:35
|231.97
|cancelled
|1975850
|2007.03.30 00:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|231.90
|0.00
|232.20
|2007.04.02 07:36
|232.20
|0.00
|0.00
|1.00
|12.75
|1966726
|2007.03.27 13:37
|buy
|0.05
|gbpjpy
|232.20
|0.00
|232.50
|2007.04.02 09:06
|232.50
|0.00
|0.00
|6.01
|12.73
|2025303
|2007.04.02 02:35
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.90
|2007.04.02 10:01
|232.39
|cancelled
|1959948
|2007.03.27 05:09
|buy
|0.05
|gbpjpy
|232.50
|0.00
|232.80
|2007.04.02 12:01
|232.80
|0.00
|0.00
|6.01
|12.74
|2016223
|2007.04.02 00:20
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.04.02 12:51
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2029957
|2007.04.02 07:36
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|231.90
|0.00
|232.20
|2007.04.02 16:00
|232.92
|cancelled
|2031484
|2007.04.02 09:07
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|232.20
|0.00
|232.50
|2007.04.02 22:00
|233.13
|cancelled
|1898905
|2007.03.26 15:00
|buy
|0.05
|gbpjpy
|232.80
|0.00
|233.10
|2007.04.02 23:34
|233.10
|0.00
|0.00
|8.00
|12.73
|1915616
|2007.04.02 13:38
|buy
|0.05
|gbpjpy
|233.10
|0.00
|233.40
|2007.04.03 03:44
|233.40
|0.00
|0.00
|1.00
|12.71
|2034161
|2007.04.02 12:01
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|232.50
|0.00
|232.80
|2007.04.03 05:00
|233.50
|cancelled
|1917460
|2007.04.03 00:16
|buy
|0.05
|gbpjpy
|233.40
|0.00
|233.70
|2007.04.03 05:21
|233.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|1932054
|2007.04.03 05:21
|buy
|0.05
|gbpjpy
|233.70
|0.00
|234.00
|2007.04.03 06:22
|234.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|1953235
|2007.04.03 06:20
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.00
|0.00
|234.30
|2007.04.03 07:11
|234.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.68
|1960209
|2007.04.03 06:59
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.30
|0.00
|234.60
|2007.04.03 07:44
|234.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.66
|2039011
|2007.04.02 23:34
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|232.80
|0.00
|233.10
|2007.04.03 08:00
|234.51
|cancelled
|2041882
|2007.04.03 10:37
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.30
|0.00
|234.60
|2007.04.03 12:20
|234.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.64
|2035106
|2007.04.02 19:48
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2160
|0.0000
|1.2190
|2007.04.03 12:22
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.33
|12.31
|2040190
|2007.04.03 03:44
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|233.10
|0.00
|233.40
|2007.04.03 13:00
|234.60
|cancelled
|2043616
|2007.04.03 14:08
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9730
|2007.04.03 14:10
|1.9772
|cancelled
|2043749
|2007.04.03 14:11
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9730
|2007.04.03 14:13
|1.9772
|cancelled
|2043990
|2007.04.03 14:33
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9730
|2007.04.03 14:39
|1.9772
|cancelled
|2039056
|2007.04.03 07:43
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.60
|0.00
|234.90
|2007.04.03 14:46
|234.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|2040548
|2007.04.03 05:22
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|233.40
|0.00
|233.70
|2007.04.03 16:00
|235.09
|cancelled
|2045063
|2007.04.03 16:30
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|233.40
|0.00
|233.70
|2007.04.03 16:31
|234.87
|cancelled
|2045094
|2007.04.03 16:33
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|233.40
|0.00
|233.70
|2007.04.03 16:36
|234.87
|cancelled
|2045137
|2007.04.03 16:37
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|233.40
|0.00
|233.70
|2007.04.03 16:44
|234.85
|cancelled
|2045182
|2007.04.03 16:45
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|233.40
|0.00
|233.70
|2007.04.03 16:48
|234.88
|cancelled
|2043198
|2007.04.03 12:22
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2160
|0.0000
|1.2190
|2007.04.03 17:00
|1.2192
|cancelled
|2045303
|2007.04.03 16:59
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|233.40
|0.00
|233.70
|2007.04.03 17:00
|234.83
|cancelled
|2009647
|2007.03.30 16:14
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2210
|2007.04.03 17:47
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.66
|12.29
|2013033
|2007.03.30 16:11
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2230
|2007.04.03 18:00
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.66
|12.26
|2044130
|2007.04.03 18:14
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.60
|0.00
|234.90
|2007.04.03 20:58
|234.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.61
|2040890
|2007.04.03 06:22
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|233.70
|0.00
|234.00
|2007.04.03 21:00
|234.91
|cancelled
|2046015
|2007.04.03 17:49
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2210
|2007.04.04 01:00
|1.2221
|cancelled
|2044068
|2007.04.03 16:47
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9730
|2007.04.04 01:54
|1.9730
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|2050606
|2007.04.04 01:54
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9730
|2007.04.04 01:56
|1.9727
|cancelled
|2041400
|2007.04.03 07:11
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.00
|0.00
|234.30
|2007.04.04 03:07
|234.36
|cancelled
|2051083
|2007.04.04 03:09
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.00
|0.00
|234.30
|2007.04.04 03:12
|234.40
|cancelled
|2051106
|2007.04.04 03:14
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.00
|0.00
|234.30
|2007.04.04 03:16
|234.41
|cancelled
|2043172
|2007.04.03 23:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.30
|0.00
|234.60
|2007.04.04 04:12
|234.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.61
|2042628
|2007.04.03 10:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9720
|2007.04.04 12:42
|1.9720
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|2059518
|2007.04.04 13:26
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9720
|2007.04.04 14:00
|1.9734
|cancelled
|2060119
|2007.04.04 14:01
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9720
|2007.04.04 14:02
|1.9731
|cancelled
|2051633
|2007.04.04 12:42
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.30
|0.00
|234.60
|2007.04.04 16:36
|234.60
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|2060298
|2007.04.04 14:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|1.9720
|2007.04.05 10:57
|1.9720
|0.00
|0.00
|-0.10
|15.00
|2040735
|2007.04.03 17:56
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9710
|2007.04.05 10:58
|1.9710
|0.00
|0.00
|-0.13
|15.00
|2042621
|2007.04.04 01:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9690
|2007.04.05 11:00
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.10
|15.00
|2039947
|2007.04.03 18:04
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9700
|2007.04.05 11:00
|1.9700
|0.00
|0.00
|-0.13
|15.00
|2042711
|2007.04.05 10:58
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9680
|2007.04.05 11:00
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2072709
|2007.04.05 11:19
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9700
|2007.04.05 11:59
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2072621
|2007.04.05 11:03
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9690
|2007.04.05 12:12
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2072619
|2007.04.05 11:02
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9680
|2007.04.05 12:15
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2017057
|2007.03.30 19:53
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3360
|0.0000
|1.3390
|2007.04.05 13:08
|1.3390
|0.00
|0.00
|-2.16
|15.00
|1901030
|2007.03.22 07:33
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3410
|2007.04.05 13:22
|1.3410
|0.00
|0.00
|-5.04
|15.00
|1901013
|2007.03.22 00:50
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|1.3430
|2007.04.05 13:26
|1.3430
|0.00
|0.00
|-5.04
|15.00
|2072281
|2007.04.05 10:59
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9710
|2007.04.05 16:00
|1.9705
|cancelled
|2073965
|2007.04.05 13:25
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9700
|2007.04.05 16:02
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2075960
|2007.04.05 13:22
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3410
|2007.04.05 19:29
|1.3430
|cancelled
|2079891
|2007.04.05 19:33
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3410
|2007.04.05 19:36
|1.3430
|cancelled
|2080011
|2007.04.05 19:50
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3410
|2007.04.05 20:04
|1.3423
|cancelled
|2078702
|2007.04.05 16:02
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9700
|2007.04.05 23:51
|1.9705
|cancelled
|2081149
|2007.04.05 23:52
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9700
|2007.04.06 00:00
|1.9705
|cancelled
|2041975
|2007.04.03 07:45
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|236.10
|0.00
|236.40
|2007.04.06 02:18
|234.03
|cancelled
|2044277
|2007.04.03 15:00
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|236.40
|0.00
|236.70
|2007.04.06 02:18
|234.03
|cancelled
|2078083
|2007.04.05 15:00
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|234.30
|0.00
|234.60
|2007.04.06 02:18
|234.03
|cancelled
|2040979
|2007.04.03 06:24
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|235.50
|0.00
|235.80
|2007.04.06 02:18
|234.03
|cancelled
|2041449
|2007.04.03 07:12
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|235.80
|0.00
|236.10
|2007.04.06 02:18
|234.03
|cancelled
|2040782
|2007.04.03 06:03
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|235.20
|0.00
|235.50
|2007.04.06 02:18
|234.03
|cancelled
|2047782
|2007.04.03 22:16
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.60
|0.00
|234.90
|2007.04.06 02:18
|233.94
|0.00
|0.00
|3.96
|-27.78
|2040443
|2007.04.03 14:41
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.90
|0.00
|235.20
|2007.04.06 02:18
|233.94
|0.00
|0.00
|4.95
|-40.42
|2072618
|2007.04.05 11:01
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9620
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|2072280
|2007.04.05 10:59
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9630
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|2072617
|2007.04.05 11:01
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|2007932
|2007.03.30 09:02
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9470
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|2021304
|2007.03.30 20:02
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9590
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|2025305
|2007.04.02 02:35
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9600
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|1886385
|2007.03.21 10:37
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|1.9480
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|1886261
|2007.03.21 10:32
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|1.9490
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|1886159
|2007.03.21 10:31
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9530
|0.0000
|1.9500
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|1886163
|2007.03.21 10:31
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|1.9510
|2007.04.06 02:18
|1.9703
|cancelled
|1860840
|2007.03.20 01:22
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.9430
|0.0000
|1.9400
|2007.04.06 02:19
|1.9703
|cancelled
|1860920
|2007.03.20 01:30
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.9400
|0.0000
|1.9370
|2007.04.06 02:19
|1.9703
|cancelled
|1862256
|2007.03.20 03:06
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9390
|0.0000
|1.9360
|2007.04.06 02:19
|1.9703
|cancelled
|1860839
|2007.03.20 01:22
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.9420
|0.0000
|1.9390
|2007.04.06 02:19
|1.9703
|cancelled
|2074304
|2007.04.05 13:21
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9680
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.00
|1860838
|2007.03.20 01:22
|sell stop
|0.02
|gbpusd
|1.9410
|0.0000
|1.9380
|2007.04.06 02:19
|1.9703
|cancelled
|2046263
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9650
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.03
|-13.00
|2074166
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9690
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.03
|7.00
|2050671
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9640
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.03
|-18.00
|2046164
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9660
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.03
|-8.00
|2042851
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9670
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.03
|-3.00
|2011066
|2007.03.30 15:38
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9590
|0.0000
|1.9560
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.22
|-58.00
|2010849
|2007.03.30 15:57
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9600
|0.0000
|1.9570
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.22
|-53.00
|2007933
|2007.03.30 09:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9580
|0.0000
|1.9550
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.22
|-63.00
|2007208
|2007.03.30 15:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9580
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.22
|-48.00
|1886168
|2007.03.21 10:37
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|1.9530
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.57
|-73.00
|1887950
|2007.03.21 13:50
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9570
|0.0000
|1.9540
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.57
|-68.00
|1886165
|2007.03.30 08:53
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9550
|0.0000
|1.9520
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.22
|-78.00
|1865317
|2007.03.20 10:22
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|1.9410
|2007.04.06 02:19
|1.9706
|0.00
|0.00
|-0.60
|-133.00
|1923971
|2007.03.30 13:39
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2240
|0.0000
|1.2270
|2007.04.06 02:21
|1.2151
|0.00
|0.00
|2.31
|-36.62
|1919677
|2007.03.25 23:48
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2250
|2007.04.06 02:21
|1.2151
|0.00
|0.00
|4.29
|-28.39
|2046484
|2007.04.04 07:37
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2230
|2007.04.06 02:21
|1.2151
|0.00
|0.00
|1.32
|-20.16
|1901015
|2007.04.05 13:45
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3440
|0.0000
|1.3470
|2007.04.06 02:21
|1.3423
|0.00
|0.00
|-0.36
|-8.50
|1901014
|2007.04.05 13:22
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|1.3450
|2007.04.06 02:21
|1.3423
|0.00
|0.00
|-0.36
|1.50
|1901016
|2007.03.21 23:06
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3460
|0.0000
|1.3490
|2007.04.06 02:21
|1.3425
|cancelled
|1901102
|2007.03.21 23:13
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3480
|0.0000
|1.3510
|2007.04.06 02:21
|1.3425
|cancelled
|1925330
|2007.03.22 18:15
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2260
|0.0000
|1.2290
|2007.04.06 02:21
|1.2154
|cancelled
|1941800
|2007.03.23 19:03
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|1.2310
|2007.04.06 02:21
|1.2154
|cancelled
|1943692
|2007.03.25 23:48
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|1.2330
|2007.04.06 02:21
|1.2154
|cancelled
|2011060
|2007.03.30 13:39
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|1.2350
|2007.04.06 02:21
|1.2154
|cancelled
|2075968
|2007.04.05 13:22
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|1.3530
|2007.04.06 02:21
|1.3425
|cancelled
|2076466
|2007.04.05 13:26
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|1.3430
|2007.04.06 02:21
|1.3425
|cancelled
|2076467
|2007.04.05 13:26
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3520
|0.0000
|1.3550
|2007.04.06 02:21
|1.3425
|cancelled
|2080715
|2007.04.05 22:00
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2210
|2007.04.06 02:22
|1.2154
|cancelled
|2081802
|2007.04.06 02:34
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|1.3430
|2007.04.06 06:04
|1.3418
|cancelled
|2081763
|2007.04.06 04:57
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9690
|2007.04.06 12:13
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2082398
|2007.04.06 06:38
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9670
|2007.04.06 12:30
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2081783
|2007.04.06 12:30
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2210
|2007.04.06 12:33
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|2081762
|2007.04.06 12:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9650
|2007.04.06 12:42
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2081774
|2007.04.06 03:56
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.06 15:34
|234.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|2085211
|2007.04.06 12:30
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9670
|2007.04.06 17:00
|1.9642
|cancelled
|2089826
|2007.04.06 17:14
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9670
|2007.04.06 17:15
|1.9647
|cancelled
|2089851
|2007.04.06 17:17
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9670
|2007.04.06 17:21
|1.9649
|cancelled
|2089942
|2007.04.06 17:49
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9670
|2007.04.06 18:00
|1.9651
|cancelled
|2086469
|2007.04.06 12:34
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2180
|0.0000
|1.2210
|2007.04.08 23:02
|1.2228
|cancelled
|2081784
|2007.04.06 12:30
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2230
|2007.04.09 00:14
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.33
|12.26
|2089336
|2007.04.06 15:34
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.09 03:03
|234.52
|cancelled
|2087162
|2007.04.06 12:43
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9650
|2007.04.09 03:05
|1.9644
|cancelled
|2091546
|2007.04.09 00:16
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2230
|2007.04.09 10:04
|1.2222
|cancelled
|2081761
|2007.04.06 12:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9630
|2007.04.09 11:29
|1.9630
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|2094441
|2007.04.09 11:30
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9630
|2007.04.09 13:00
|1.9614
|cancelled
|2081760
|2007.04.06 12:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.04.09 13:23
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.00
|2081785
|2007.04.06 12:33
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2250
|2007.04.09 13:59
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.33
|12.24
|2096259
|2007.04.09 15:00
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3410
|2007.04.09 15:02
|1.3371
|cancelled
|2096299
|2007.04.09 15:06
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3410
|2007.04.09 15:07
|1.3370
|cancelled
|2096314
|2007.04.09 15:08
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3410
|2007.04.09 15:14
|1.3370
|cancelled
|2081786
|2007.04.09 12:47
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2240
|0.0000
|1.2270
|2007.04.09 16:30
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|12.22
|2096550
|2007.04.09 16:00
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.09 16:32
|234.04
|cancelled
|2096909
|2007.04.09 16:36
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.09 16:38
|234.04
|cancelled
|2096960
|2007.04.09 16:39
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.09 16:42
|234.03
|cancelled
|2097268
|2007.04.09 16:43
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.09 16:45
|234.04
|cancelled
|2095781
|2007.04.09 14:00
|buy limit
|0.05
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2250
|2007.04.09 19:00
|1.2265
|cancelled
|2095453
|2007.04.09 13:24
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.04.09 22:01
|1.9623
|cancelled
|2096356
|2007.04.10 00:58
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3410
|2007.04.10 02:32
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2090270
|2007.04.10 01:53
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|1.3430
|2007.04.10 02:40
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2104461
|2007.04.10 03:00
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|2007.04.10 03:44
|1.9674
|cancelled
|2097365
|2007.04.09 20:57
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.10 05:50
|234.50
|0.00
|0.00
|0.98
|12.60
|2081775
|2007.04.06 04:56
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.40
|0.00
|234.70
|2007.04.10 07:01
|234.70
|0.00
|0.00
|1.97
|12.60
|2103633
|2007.04.10 02:32
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3410
|2007.04.10 09:19
|1.3414
|cancelled
|2106285
|2007.04.10 05:50
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.10 09:20
|234.97
|cancelled
|2108840
|2007.04.10 09:21
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.10 09:22
|234.95
|cancelled
|2108857
|2007.04.10 09:24
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.50
|2007.04.10 10:00
|234.76
|cancelled
|2081776
|2007.04.06 12:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.60
|0.00
|234.90
|2007.04.10 10:29
|234.90
|0.00
|0.00
|1.97
|12.59
|2081777
|2007.04.10 07:01
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.80
|0.00
|235.10
|2007.04.10 11:04
|235.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.58
|2081949
|2007.04.10 10:29
|buy
|0.05
|gbpjpy
|235.00
|0.00
|235.30
|2007.04.10 11:14
|235.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|2112348
|2007.04.10 14:02
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2250
|2007.04.10 14:04
|1.2166
|cancelled
|2085750
|2007.04.10 02:32
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|1.3450
|2007.04.10 15:05
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2107083
|2007.04.10 07:02
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.40
|0.00
|234.70
|2007.04.10 17:30
|234.98
|cancelled
|2114756
|2007.04.10 17:32
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.40
|0.00
|234.70
|2007.04.10 17:33
|234.97
|cancelled
|2114767
|2007.04.10 17:35
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.40
|0.00
|234.70
|2007.04.10 18:00
|234.86
|cancelled
|2104137
|2007.04.10 02:40
|buy limit
|0.05
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|1.3430
|2007.04.10 20:01
|1.3433
|cancelled
|2109754
|2007.04.10 15:05
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.80
|0.00
|235.10
|2007.04.10 23:50
|235.10
|0.00
|0.00
|0.99
|12.59
|2116542
|2007.04.11 01:20
|buy
|0.05
|gbpjpy
|234.80
|0.00
|235.10
|2007.04.11 02:06
|235.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.62
|2109365
|2007.04.10 10:30
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.60
|0.00
|234.90
|2007.04.11 03:00
|235.27
|cancelled
|2109907
|2007.04.10 13:03
|buy
|0.05
|gbpjpy
|235.00
|0.00
|235.30
|2007.04.11 03:10
|235.30
|0.00
|0.00
|0.99
|12.59
|2082573
|2007.04.10 11:05
|buy
|0.05
|gbpjpy
|235.20
|0.00
|235.50
|2007.04.11 05:39
|235.50
|0.00
|0.00
|0.99
|12.59
|2088045
|2007.04.10 11:26
|buy
|0.05
|gbpjpy
|235.40
|0.00
|235.70
|2007.04.11 06:03
|235.70
|0.00
|0.00
|0.99
|12.59
|2107084
|2007.04.11 05:39
|buy
|0.05
|gbpjpy
|235.60
|0.00
|235.90
|2007.04.11 06:14
|235.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.58
|2118181
|2007.04.11 02:07
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.80
|0.00
|235.10
|2007.04.11 07:13
|236.03
|cancelled
|2121235
|2007.04.11 07:31
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|234.80
|0.00
|235.10
|2007.04.11 08:00
|235.85
|cancelled
|2120471
|2007.04.11 08:06
|buy
|0.05
|gbpjpy
|235.60
|0.00
|235.90
|2007.04.11 09:17
|235.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|2118811
|2007.04.11 03:10
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|235.00
|0.00
|235.30
|2007.04.11 12:00
|235.75
|cancelled
|2108797
|2007.04.11 06:03
|buy
|0.05
|gbpjpy
|235.80
|0.00
|236.10
|2007.04.11 13:48
|236.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|2119832
|2007.04.11 05:39
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|235.20
|0.00
|235.50
|2007.04.11 16:00
|236.21
|cancelled
|2120098
|2007.04.11 06:03
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|235.40
|0.00
|235.70
|2007.04.11 22:01
|235.87
|cancelled
|0.00
|0.00
|50.40
|1 257.55
|Closed P/L:
|1 307.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2081803
|2007.04.10 12:47
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3440
|0.0000
|1.3470
|1.3437
|0.00
|0.00
|-1.44
|-1.50
|2113400
|2007.04.11 00:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|1.3450
|1.3437
|0.00
|0.00
|-1.08
|8.50
|2109673
|2007.04.11 06:14
|buy
|0.05
|gbpjpy
|236.00
|0.00
|236.30
|235.76
|0.00
|0.00
|2.95
|-10.06
|2109848
|2007.04.11 14:09
|buy
|0.05
|gbpjpy
|236.20
|0.00
|236.50
|235.76
|0.00
|0.00
|2.95
|-18.44
|2122365
|2007.04.11 18:43
|buy
|0.05
|gbpjpy
|235.60
|0.00
|235.90
|235.76
|0.00
|0.00
|2.95
|6.70
|2081758
|2007.04.09 16:42
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9600
|0.0000
|1.9570
|1.9766
|0.00
|0.00
|-0.16
|-83.00
|2081759
|2007.04.09 12:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9590
|1.9766
|0.00
|0.00
|-0.16
|-73.00
|2083122
|2007.04.09 16:29
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2260
|0.0000
|1.2290
|1.2199
|0.00
|0.00
|1.64
|-25.00
|2085776
|2007.04.09 16:42
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|1.2310
|1.2199
|0.00
|0.00
|1.64
|-33.20
|2096805
|2007.04.10 01:40
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2240
|0.0000
|1.2270
|1.2199
|0.00
|0.00
|1.31
|-16.80
|2112656
|2007.04.11 18:05
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2250
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.98
|-8.61
|2117021
|2007.04.11 07:44
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2230
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.98
|-0.41
|2124730
|2007.04.11 18:40
|buy
|0.05
|gbpjpy
|235.80
|0.00
|236.10
|235.76
|0.00
|0.00
|2.95
|-1.68
|2125908
|2007.04.11 18:13
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9710
|1.9766
|0.00
|0.00
|-0.10
|-13.00
|0.00
|0.00
|15.41
|-269.50
|Floating P/L:
|-254.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|2081804
|2007.04.06 02:34
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3460
|0.0000
|1.3490
|1.3439
|Grid-EURUSD-11111
|2081805
|2007.04.06 02:34
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3480
|0.0000
|1.3510
|1.3439
|Grid-EURUSD-11111
|2081806
|2007.04.06 02:34
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|1.3530
|1.3439
|Grid-EURUSD-11111
|2104138
|2007.04.10 02:40
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3520
|0.0000
|1.3550
|1.3439
|Grid-EURUSD-11111
|2113493
|2007.04.10 15:06
|buy stop
|0.05
|eurusd
|1.3540
|0.0000
|1.3570
|1.3439
|Grid-EURUSD-11111
|2119480
|2007.04.11 04:35
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|236.40
|0.00
|236.70
|235.85
|Grid-GBPJPY-11111
|2120067
|2007.04.11 05:59
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|236.60
|0.00
|236.90
|235.85
|Grid-GBPJPY-11111
|2120310
|2007.04.11 06:12
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|236.80
|0.00
|237.10
|235.85
|Grid-GBPJPY-11111
|2121015
|2007.04.11 07:18
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|237.00
|0.00
|237.30
|235.85
|Grid-GBPJPY-11111
|2085182
|2007.04.06 12:30
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9580
|0.0000
|1.9550
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2086285
|2007.04.06 12:32
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|1.9530
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2087160
|2007.04.06 12:43
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|1.9510
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2094440
|2007.04.09 11:30
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|1.9490
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2096184
|2007.04.09 14:55
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9470
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2105435
|2007.04.10 04:02
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9610
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2111504
|2007.04.10 13:01
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9630
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2115882
|2007.04.10 21:00
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9650
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2119046
|2007.04.11 04:00
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9670
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2122629
|2007.04.11 10:05
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|1.9690
|1.9763
|Grid-GBPUSD-11111
|2086150
|2007.04.06 12:31
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|1.2330
|1.2202
|Grid-USDCHF-11111
|2090186
|2007.04.06 18:38
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|1.2350
|1.2202
|Grid-USDCHF-11111
|2095782
|2007.04.09 14:00
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|1.2370
|1.2202
|Grid-USDCHF-11111
|2096806
|2007.04.09 16:30
|buy stop
|0.05
|usdchf
|1.2360
|0.0000
|1.2390
|1.2202
|Grid-USDCHF-11111
|2125123
|2007.04.11 14:32
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|237.20
|0.00
|237.50
|235.85
|Grid-GBPJPY-11111
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 307.95
|Floating P/L:
|-254.09
|Margin:
|1 074.42
|Balance:
|21 307.95
|Equity:
|21 053.86
|Free Margin:
|19 979.44