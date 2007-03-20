Velocity4x

Account: 9009260 Name: SkyView Investment Group Currency: USD 2007 April 6, 02:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18607952007.03.20 01:19balanceDeposit20 000.00
18608272007.03.20 01:28buy0.02gbpjpy228.900.00229.202007.03.20 01:54229.200.000.000.005.09
18608282007.03.20 01:54buy0.02gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 02:04229.500.000.000.005.09
18608242007.03.20 01:22buy limit0.02gbpjpy228.000.00228.302007.03.20 04:00229.11cancelled
18646452007.03.20 07:00sell stop0.05gbpusd1.94400.00001.94102007.03.20 07:041.9453cancelled
18649492007.03.20 07:16sell stop0.05gbpusd1.94400.00001.94102007.03.20 07:591.9454cancelled
18608252007.03.20 01:22buy limit0.02gbpjpy228.300.00228.602007.03.20 09:00229.46cancelled
18615152007.03.20 02:22buy0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 09:09229.500.000.000.0012.72
18608292007.03.20 02:02buy0.02gbpjpy229.500.00229.802007.03.20 09:19229.800.000.000.005.09
18666492007.03.20 10:22buy0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 10:30229.500.000.000.0012.73
18668742007.03.20 10:16buy0.05gbpjpy229.500.00229.802007.03.20 10:30229.800.000.000.0012.73
18608312007.03.20 09:13buy0.02gbpjpy229.800.00230.102007.03.20 10:33230.100.000.000.005.09
18608492007.03.20 10:33buy0.02gbpjpy230.100.00230.402007.03.20 10:52230.400.000.000.005.09
18608262007.03.20 01:22buy limit0.02gbpjpy228.600.00228.902007.03.20 12:00230.34cancelled
18610242007.03.20 10:51buy0.02gbpjpy230.400.00230.702007.03.20 13:33230.700.000.000.005.09
18682402007.03.20 14:25buy0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 14:50229.500.000.000.0012.80
18742812007.03.20 16:22buy0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 16:45229.500.000.000.0012.80
18612372007.03.20 01:55buy limit0.05gbpjpy228.900.00229.202007.03.20 17:00229.74cancelled
18683422007.03.20 14:22buy0.05gbpjpy229.500.00229.802007.03.20 17:14229.800.000.000.0012.78
18684462007.03.20 14:16buy0.05gbpjpy229.800.00230.102007.03.20 18:05230.100.000.000.0012.79
18763912007.03.20 18:59buy0.05gbpjpy229.500.00229.802007.03.20 19:53229.800.000.000.0012.79
18760152007.03.20 16:46buy limit0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 22:00230.11cancelled
18785872007.03.20 19:53buy limit0.05gbpjpy229.500.00229.802007.03.21 05:00230.02cancelled
18772012007.03.20 18:33buy0.05gbpjpy229.800.00230.102007.03.21 07:41230.100.000.001.0012.79
18689892007.03.20 14:02buy0.05gbpjpy230.100.00230.402007.03.21 08:02230.400.000.001.0012.78
18715922007.03.20 13:47buy0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.21 08:15230.700.000.001.0012.76
18612602007.03.20 12:49buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.21 09:53231.000.000.001.0012.74
18832592007.03.21 07:42buy limit0.05gbpjpy229.800.00230.102007.03.21 11:00230.67cancelled
18839682007.03.21 10:32buy0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.21 11:04230.700.000.000.0012.75
18855642007.03.21 10:30buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.21 11:37231.000.000.000.0012.73
18877312007.03.21 11:38sell stop0.05gbpusd1.95700.00001.95402007.03.21 11:441.9615cancelled
18835192007.03.21 08:02buy limit0.05gbpjpy230.100.00230.402007.03.21 17:00230.93cancelled
18877292007.03.21 12:09buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.21 19:18231.000.000.000.0012.74
18871072007.03.21 19:24buy0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.21 19:26230.700.000.000.0012.78
18931302007.03.21 19:22buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.21 19:33231.000.000.000.0012.78
18666972007.03.21 09:48buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.21 20:30231.300.000.000.0012.76
18947072007.03.21 19:27buy limit0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.21 23:00231.35cancelled
19009242007.03.21 23:02sell stop0.05eurusd1.32800.00001.32502007.03.21 23:041.3387cancelled
19009252007.03.21 23:02sell stop0.05eurusd1.33000.00001.32702007.03.21 23:041.3387cancelled
19010092007.03.21 23:06buy limit0.05eurusd1.33200.00001.33502007.03.22 00:011.3390cancelled
18983212007.03.21 23:14buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 00:27231.300.000.000.0012.76
19074002007.03.22 05:11sell stop0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.22 05:381.9679cancelled
19081812007.03.22 05:41sell stop0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.22 05:551.9679cancelled
19010112007.03.21 23:06buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 06:021.3388cancelled
19086952007.03.22 06:06buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 06:171.3388cancelled
18954792007.03.21 19:34buy limit0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.22 06:30231.28cancelled
19092152007.03.22 06:27buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 06:351.3389cancelled
19095642007.03.22 06:40buy limit0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.22 06:46231.29cancelled
19095732007.03.22 06:40buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 06:501.3388cancelled
19098682007.03.22 06:53buy limit0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.22 07:00231.21cancelled
19099112007.03.22 06:58buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 07:011.3386cancelled
19018892007.03.22 07:54buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 10:11231.300.000.000.0012.77
18683722007.03.21 19:35buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.22 10:30231.600.000.003.0012.76
18688462007.03.21 21:20buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.22 10:33231.900.000.003.0012.76
19157562007.03.22 13:06buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.22 13:41231.900.000.000.0012.73
19152332007.03.22 10:11buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:00231.85cancelled
19200612007.03.22 14:03buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:05231.82cancelled
19201592007.03.22 14:11buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:12231.82cancelled
19201992007.03.22 14:13buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:16231.88cancelled
19206192007.03.22 14:42buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:43231.83cancelled
19207672007.03.22 14:52buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 15:00231.82cancelled
19196202007.03.22 16:12buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.22 17:13231.900.000.000.0012.72
19031672007.03.22 11:53buy0.05usdchf1.21200.00001.21502007.03.22 17:421.21500.000.000.0012.35
19009852007.03.22 13:42buy0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.22 18:151.21700.000.000.0012.33
19186512007.03.22 17:31sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.22 18:151.96200.000.000.0015.00
19156152007.03.22 10:31buy limit0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.22 21:01232.12cancelled
18691062007.03.22 10:30buy0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.23 00:53232.200.000.000.9912.69
19239662007.03.22 17:42buy limit0.05usdchf1.21200.00001.21502007.03.23 01:101.2145cancelled
19281062007.03.23 01:12buy limit0.05usdchf1.21200.00001.21502007.03.23 01:141.2146cancelled
19229562007.03.23 02:35buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.23 04:53231.900.000.000.0012.70
19302862007.03.23 04:53buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.23 06:01232.24cancelled
19310172007.03.23 06:05buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.23 06:33232.22cancelled
19313072007.03.23 06:35buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.23 07:00231.99cancelled
19280242007.03.23 01:36buy0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.23 07:44232.200.000.000.0012.69
19320132007.03.23 08:54buy0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.23 09:40232.200.000.000.0012.72
19254342007.03.22 20:00sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 10:141.96200.000.00-0.0315.00
19143362007.03.22 17:31sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.23 10:141.96100.000.00-0.0315.00
19357082007.03.23 12:05buy stop0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.23 12:271.3314cancelled
19359672007.03.23 12:29buy stop0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.23 12:331.3315cancelled
19359972007.03.23 12:35buy stop0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.23 12:361.3315cancelled
19360232007.03.23 12:39buy stop0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.23 12:561.3315cancelled
19343952007.03.23 10:27sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 15:171.96200.000.000.0015.00
19253272007.03.22 20:12buy0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.23 15:211.21700.000.000.3312.33
19343942007.03.23 10:25sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.23 15:381.96100.000.000.0015.00
19085852007.03.22 17:43sell0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.23 15:411.96000.000.00-0.0315.00
19115302007.03.22 18:15sell0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.23 15:441.95900.000.00-0.0315.00
19387182007.03.23 15:18sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 18:011.9621cancelled
19413452007.03.23 18:13sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 18:321.9627cancelled
19414652007.03.23 18:33sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 18:361.9628cancelled
19389232007.03.23 15:22buy limit0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.23 19:001.2185cancelled
19392442007.03.23 17:08sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.25 22:151.96100.000.00-0.0315.00
19394122007.03.23 17:00sell0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.25 22:171.96000.000.00-0.0315.00
19009862007.03.22 17:42buy0.05usdchf1.21600.00001.21902007.03.25 23:021.21900.000.000.6612.31
19396402007.03.23 16:27sell0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.25 23:471.95900.000.00-0.0315.00
19013702007.03.22 18:16buy0.05usdchf1.21800.00001.22102007.03.25 23:471.22100.000.000.6612.29
19134382007.03.23 10:14sell0.05gbpusd1.96100.00001.95802007.03.25 23:471.95800.000.00-0.0315.00
19427562007.03.25 22:16sell limit0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.25 23:481.9576cancelled
19428712007.03.25 22:18sell limit0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.26 04:061.9591cancelled
19431592007.03.25 23:03buy limit0.05usdchf1.21600.00001.21902007.03.26 05:001.2199cancelled
19435792007.03.26 06:40sell0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.26 08:131.95900.000.000.0015.00
19373352007.03.23 17:54buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.26 10:12231.900.000.000.9912.68
19332782007.03.23 09:54buy0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.26 13:07232.200.000.000.9912.68
19436912007.03.25 23:48buy limit0.05usdchf1.21800.00001.22102007.03.26 14:011.2216cancelled
18843422007.03.22 11:45buy0.05gbpjpy232.200.00232.502007.03.26 14:09232.500.000.001.9812.66
19535542007.03.26 14:45buy limit0.05usdchf1.21800.00001.22102007.03.26 15:001.2185cancelled
19508672007.03.26 10:13buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.26 15:00232.70cancelled
19481702007.03.26 15:00buy0.05eurusd1.33000.00001.33302007.03.26 15:091.33300.000.000.0015.00
19542842007.03.26 15:01buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.26 17:00232.13cancelled
19528692007.03.26 15:06buy0.05gbpjpy232.200.00232.502007.03.26 20:01232.500.000.000.0012.71
18877302007.03.26 13:58buy0.05gbpjpy232.500.00232.802007.03.27 00:06232.800.000.000.9912.70
19553082007.03.26 15:10buy limit0.05eurusd1.33000.00001.33302007.03.27 00:061.3330cancelled
19600552007.03.27 00:24buy limit0.05eurusd1.33000.00001.33302007.03.27 00:291.3328cancelled
19522352007.03.26 13:08buy limit0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.27 02:00232.65cancelled
19441092007.03.26 15:01buy0.05eurusd1.33200.00001.33502007.03.27 09:181.33500.000.00-0.3615.00
19586502007.03.27 07:56buy0.05gbpjpy232.200.00232.502007.03.27 09:42232.500.000.000.0012.69
19667092007.03.27 13:29buy limit0.05eurusd1.33200.00001.33502007.03.28 06:301.3355cancelled
19755452007.03.28 06:29sell limit0.05gbpusd1.96600.00001.96302007.03.28 07:001.9627cancelled
19758392007.03.28 07:20sell limit0.05gbpusd1.96600.00001.96302007.03.28 07:311.9635cancelled
19613752007.03.27 09:52sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.28 09:301.96200.000.00-0.0315.00
19595912007.03.27 10:03sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.28 09:301.96100.000.00-0.0315.00
19604592007.03.27 10:05sell0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.28 09:301.96000.000.00-0.0315.00
19775882007.03.28 09:45buy stop0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.28 09:48230.30cancelled
19776692007.03.28 09:49buy stop0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.28 09:50230.35cancelled
19361502007.03.23 13:33buy0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.28 15:341.33700.000.00-1.0815.00
19772722007.03.28 11:46sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.28 16:561.96200.000.000.0015.00
19860282007.03.28 16:56sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.28 17:001.9611cancelled
19862432007.03.28 17:05sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.28 18:021.9627cancelled
19755472007.03.28 08:39buy0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.28 20:271.21700.000.000.0012.33
19884462007.03.28 20:27buy limit0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.29 06:001.2169cancelled
19926312007.03.29 06:47buy limit0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.29 06:551.2165cancelled
19926672007.03.29 06:58buy limit0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.29 07:001.2163cancelled
19900442007.03.29 04:58buy0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.29 07:58230.700.000.000.0012.78
19890482007.03.29 07:54buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.29 13:31231.000.000.000.0012.75
19869492007.03.29 08:31buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.29 15:17231.300.000.000.0012.73
19981082007.03.29 17:29buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.29 18:11231.300.000.000.0012.73
19815122007.03.29 13:38buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.29 18:42231.600.000.000.0012.71
19934312007.03.29 07:58buy limit0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.29 21:00231.56cancelled
19964112007.03.30 03:26buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.30 03:45231.000.000.000.0012.75
20039592007.03.30 03:45buy limit0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.30 04:00231.08cancelled
20000512007.03.30 03:06buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 04:51231.300.000.000.0012.74
20046992007.03.30 06:59buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 07:59231.300.000.000.0012.72
19772702007.03.28 11:42sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.30 08:181.96100.000.00-0.1315.00
19772682007.03.28 10:51sell0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.30 08:181.96000.000.00-0.1315.00
20067062007.03.30 08:25sell limit0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.30 08:271.9607cancelled
19487042007.03.26 12:05sell0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.30 08:341.95900.000.00-0.1915.00
19437162007.03.26 06:00sell0.05gbpusd1.96100.00001.95802007.03.30 08:371.95800.000.00-0.1915.00
19733042007.03.28 17:24buy0.05usdchf1.21600.00001.21902007.03.30 08:381.21900.000.001.3212.31
19232522007.03.23 15:39sell0.05gbpusd1.96000.00001.95702007.03.30 08:531.95700.000.00-0.2215.00
19235222007.03.23 15:44sell0.05gbpusd1.95900.00001.95602007.03.30 08:531.95600.000.00-0.2215.00
18909792007.03.25 23:47sell0.05gbpusd1.95800.00001.95502007.03.30 09:021.95500.000.00-0.1915.00
20061562007.03.30 08:45buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 09:22231.300.000.000.0012.69
19544192007.03.28 20:28buy0.05usdchf1.21800.00001.22102007.03.30 11:511.22100.000.001.3212.28
20070022007.03.30 08:35sell limit0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.30 12:011.9578cancelled
20083182007.03.30 09:49buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 12:20231.300.000.000.0012.70
20097992007.03.30 12:14sell limit0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.30 13:001.9592cancelled
20075052007.03.30 12:48sell0.05gbpusd1.96000.00001.95702007.03.30 13:371.95700.000.000.0015.00
20075012007.03.30 11:41sell0.05gbpusd1.95900.00001.95602007.03.30 13:391.95600.000.000.0015.00
19150392007.03.25 23:04buy0.05usdchf1.22000.00001.22302007.03.30 13:391.22300.000.001.9812.26
20003482007.03.30 02:23buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.30 14:09231.600.000.000.0012.68
20098552007.03.30 12:21buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 14:11231.73cancelled
20120762007.03.30 14:13buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 15:00231.39cancelled
20110592007.03.30 14:25buy0.05usdchf1.22000.00001.22302007.03.30 15:131.22300.000.000.0012.26
19777582007.03.29 15:43buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.30 15:39231.900.000.000.9912.67
20119852007.03.30 16:15buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.30 16:20231.600.000.000.0012.73
19895832007.03.29 09:53buy0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.30 16:271.33700.000.00-0.3615.00
19010122007.03.22 10:43buy0.05eurusd1.33600.00001.33902007.03.30 16:301.33900.000.00-2.8815.00
20154212007.03.30 16:47buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.30 18:06231.600.000.000.0012.75
20134072007.03.30 16:00buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.30 20:19231.900.000.000.0012.73
20214352007.04.02 05:52buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.04.01 23:50231.900.000.000.0012.73
20200042007.03.30 18:06buy limit0.05gbpjpy231.300.00231.602007.04.02 02:35231.97cancelled
19758502007.03.30 00:30buy0.05gbpjpy231.900.00232.202007.04.02 07:36232.200.000.001.0012.75
19667262007.03.27 13:37buy0.05gbpjpy232.200.00232.502007.04.02 09:06232.500.000.006.0112.73
20253032007.04.02 02:35buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.04.02 10:01232.39cancelled
19599482007.03.27 05:09buy0.05gbpjpy232.500.00232.802007.04.02 12:01232.800.000.006.0112.74
20162232007.04.02 00:20buy0.05eurusd1.33400.00001.33702007.04.02 12:511.33700.000.000.0015.00
20299572007.04.02 07:36buy limit0.05gbpjpy231.900.00232.202007.04.02 16:00232.92cancelled
20314842007.04.02 09:07buy limit0.05gbpjpy232.200.00232.502007.04.02 22:00233.13cancelled
18989052007.03.26 15:00buy0.05gbpjpy232.800.00233.102007.04.02 23:34233.100.000.008.0012.73
19156162007.04.02 13:38buy0.05gbpjpy233.100.00233.402007.04.03 03:44233.400.000.001.0012.71
20341612007.04.02 12:01buy limit0.05gbpjpy232.500.00232.802007.04.03 05:00233.50cancelled
19174602007.04.03 00:16buy0.05gbpjpy233.400.00233.702007.04.03 05:21233.700.000.000.0012.69
19320542007.04.03 05:21buy0.05gbpjpy233.700.00234.002007.04.03 06:22234.000.000.000.0012.69
19532352007.04.03 06:20buy0.05gbpjpy234.000.00234.302007.04.03 07:11234.300.000.000.0012.68
19602092007.04.03 06:59buy0.05gbpjpy234.300.00234.602007.04.03 07:44234.600.000.000.0012.66
20390112007.04.02 23:34buy limit0.05gbpjpy232.800.00233.102007.04.03 08:00234.51cancelled
20418822007.04.03 10:37buy0.05gbpjpy234.300.00234.602007.04.03 12:20234.600.000.000.0012.64
20351062007.04.02 19:48buy0.05usdchf1.21600.00001.21902007.04.03 12:221.21900.000.000.3312.31
20401902007.04.03 03:44buy limit0.05gbpjpy233.100.00233.402007.04.03 13:00234.60cancelled
20436162007.04.03 14:08sell stop0.05gbpusd1.97600.00001.97302007.04.03 14:101.9772cancelled
20437492007.04.03 14:11sell stop0.05gbpusd1.97600.00001.97302007.04.03 14:131.9772cancelled
20439902007.04.03 14:33sell stop0.05gbpusd1.97600.00001.97302007.04.03 14:391.9772cancelled
20390562007.04.03 07:43buy0.05gbpjpy234.600.00234.902007.04.03 14:46234.900.000.000.0012.63
20405482007.04.03 05:22buy limit0.05gbpjpy233.400.00233.702007.04.03 16:00235.09cancelled
20450632007.04.03 16:30buy limit0.05gbpjpy233.400.00233.702007.04.03 16:31234.87cancelled
20450942007.04.03 16:33buy limit0.05gbpjpy233.400.00233.702007.04.03 16:36234.87cancelled
20451372007.04.03 16:37buy limit0.05gbpjpy233.400.00233.702007.04.03 16:44234.85cancelled
20451822007.04.03 16:45buy limit0.05gbpjpy233.400.00233.702007.04.03 16:48234.88cancelled
20431982007.04.03 12:22buy limit0.05usdchf1.21600.00001.21902007.04.03 17:001.2192cancelled
20453032007.04.03 16:59buy limit0.05gbpjpy233.400.00233.702007.04.03 17:00234.83cancelled
20096472007.03.30 16:14buy0.05usdchf1.21800.00001.22102007.04.03 17:471.22100.000.000.6612.29
20130332007.03.30 16:11buy0.05usdchf1.22000.00001.22302007.04.03 18:001.22300.000.000.6612.26
20441302007.04.03 18:14buy0.05gbpjpy234.600.00234.902007.04.03 20:58234.900.000.000.0012.61
20408902007.04.03 06:22buy limit0.05gbpjpy233.700.00234.002007.04.03 21:00234.91cancelled
20460152007.04.03 17:49buy limit0.05usdchf1.21800.00001.22102007.04.04 01:001.2221cancelled
20440682007.04.03 16:47sell0.05gbpusd1.97600.00001.97302007.04.04 01:541.97300.000.00-0.0315.00
20506062007.04.04 01:54sell limit0.05gbpusd1.97600.00001.97302007.04.04 01:561.9727cancelled
20414002007.04.03 07:11buy limit0.05gbpjpy234.000.00234.302007.04.04 03:07234.36cancelled
20510832007.04.04 03:09buy limit0.05gbpjpy234.000.00234.302007.04.04 03:12234.40cancelled
20511062007.04.04 03:14buy limit0.05gbpjpy234.000.00234.302007.04.04 03:16234.41cancelled
20431722007.04.03 23:30buy0.05gbpjpy234.300.00234.602007.04.04 04:12234.600.000.000.0012.61
20426282007.04.03 10:36sell0.05gbpusd1.97500.00001.97202007.04.04 12:421.97200.000.00-0.0315.00
20595182007.04.04 13:26sell limit0.05gbpusd1.97500.00001.97202007.04.04 14:001.9734cancelled
20601192007.04.04 14:01sell limit0.05gbpusd1.97500.00001.97202007.04.04 14:021.9731cancelled
20516332007.04.04 12:42buy0.05gbpjpy234.300.00234.602007.04.04 16:36234.600.000.000.0012.63
20602982007.04.04 14:20sell0.05gbpusd1.97500.00001.97202007.04.05 10:571.97200.000.00-0.1015.00
20407352007.04.03 17:56sell0.05gbpusd1.97400.00001.97102007.04.05 10:581.97100.000.00-0.1315.00
20426212007.04.04 01:59sell0.05gbpusd1.97200.00001.96902007.04.05 11:001.96900.000.00-0.1015.00
20399472007.04.03 18:04sell0.05gbpusd1.97300.00001.97002007.04.05 11:001.97000.000.00-0.1315.00
20427112007.04.05 10:58sell0.05gbpusd1.97100.00001.96802007.04.05 11:001.96800.000.000.0015.00
20727092007.04.05 11:19sell0.05gbpusd1.97300.00001.97002007.04.05 11:591.97000.000.000.0015.00
20726212007.04.05 11:03sell0.05gbpusd1.97200.00001.96902007.04.05 12:121.96900.000.000.0015.00
20726192007.04.05 11:02sell0.05gbpusd1.97100.00001.96802007.04.05 12:151.96800.000.000.0015.00
20170572007.03.30 19:53buy0.05eurusd1.33600.00001.33902007.04.05 13:081.33900.000.00-2.1615.00
19010302007.03.22 07:33buy0.05eurusd1.33800.00001.34102007.04.05 13:221.34100.000.00-5.0415.00
19010132007.03.22 00:50buy0.05eurusd1.34000.00001.34302007.04.05 13:261.34300.000.00-5.0415.00
20722812007.04.05 10:59sell limit0.05gbpusd1.97400.00001.97102007.04.05 16:001.9705cancelled
20739652007.04.05 13:25sell0.05gbpusd1.97300.00001.97002007.04.05 16:021.97000.000.000.0015.00
20759602007.04.05 13:22buy limit0.05eurusd1.33800.00001.34102007.04.05 19:291.3430cancelled
20798912007.04.05 19:33buy limit0.05eurusd1.33800.00001.34102007.04.05 19:361.3430cancelled
20800112007.04.05 19:50buy limit0.05eurusd1.33800.00001.34102007.04.05 20:041.3423cancelled
20787022007.04.05 16:02sell limit0.05gbpusd1.97300.00001.97002007.04.05 23:511.9705cancelled
20811492007.04.05 23:52sell limit0.05gbpusd1.97300.00001.97002007.04.06 00:001.9705cancelled
20780832007.04.05 15:00buy stop0.05gbpjpy234.300.00234.602007.04.06 02:18234.03cancelled
20442772007.04.03 15:00buy stop0.05gbpjpy236.400.00236.702007.04.06 02:18234.03cancelled
20419752007.04.03 07:45buy stop0.05gbpjpy236.100.00236.402007.04.06 02:18234.03cancelled
20414492007.04.03 07:12buy stop0.05gbpjpy235.800.00236.102007.04.06 02:18234.03cancelled
20409792007.04.03 06:24buy stop0.05gbpjpy235.500.00235.802007.04.06 02:18234.03cancelled
20477822007.04.03 22:16buy0.05gbpjpy234.600.00234.902007.04.06 02:18233.940.000.003.96-27.78
20407822007.04.03 06:03buy stop0.05gbpjpy235.200.00235.502007.04.06 02:18234.03cancelled
20404432007.04.03 14:41buy0.05gbpjpy234.900.00235.202007.04.06 02:18233.940.000.004.95-40.42
20726182007.04.05 11:01sell stop0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.04.06 02:181.9703cancelled
20726172007.04.05 11:01sell stop0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.04.06 02:181.9703cancelled
20722802007.04.05 10:59sell stop0.05gbpusd1.96600.00001.96302007.04.06 02:181.9703cancelled
20253052007.04.02 02:35sell stop0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.04.06 02:181.9703cancelled
20079322007.03.30 09:02sell stop0.05gbpusd1.95000.00001.94702007.04.06 02:181.9703cancelled
20213042007.03.30 20:02sell stop0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.04.06 02:181.9703cancelled
18863852007.03.21 10:37sell stop0.05gbpusd1.95100.00001.94802007.04.06 02:181.9703cancelled
18862612007.03.21 10:32sell stop0.05gbpusd1.95200.00001.94902007.04.06 02:181.9703cancelled
18861592007.03.21 10:31sell stop0.05gbpusd1.95300.00001.95002007.04.06 02:181.9703cancelled
18861632007.03.21 10:31sell stop0.05gbpusd1.95400.00001.95102007.04.06 02:181.9703cancelled
18622562007.03.20 03:06sell stop0.05gbpusd1.93900.00001.93602007.04.06 02:191.9703cancelled
18609202007.03.20 01:30sell stop0.02gbpusd1.94000.00001.93702007.04.06 02:191.9703cancelled
18608402007.03.20 01:22sell stop0.02gbpusd1.94300.00001.94002007.04.06 02:191.9703cancelled
18608392007.03.20 01:22sell stop0.02gbpusd1.94200.00001.93902007.04.06 02:191.9703cancelled
20743042007.04.05 13:21sell0.05gbpusd1.97100.00001.96802007.04.06 02:191.97060.000.00-0.032.00
18608382007.03.20 01:22sell stop0.02gbpusd1.94100.00001.93802007.04.06 02:191.9703cancelled
20506712007.04.05 11:00sell0.05gbpusd1.96700.00001.96402007.04.06 02:191.97060.000.00-0.03-18.00
20741662007.04.05 13:22sell0.05gbpusd1.97200.00001.96902007.04.06 02:191.97060.000.00-0.037.00
20462632007.04.05 11:00sell0.05gbpusd1.96800.00001.96502007.04.06 02:191.97060.000.00-0.03-13.00
20461642007.04.05 11:00sell0.05gbpusd1.96900.00001.96602007.04.06 02:191.97060.000.00-0.03-8.00
20108492007.03.30 15:57sell0.05gbpusd1.96000.00001.95702007.04.06 02:191.97060.000.00-0.22-53.00
20110662007.03.30 15:38sell0.05gbpusd1.95900.00001.95602007.04.06 02:191.97060.000.00-0.22-58.00
20428512007.04.05 11:00sell0.05gbpusd1.97000.00001.96702007.04.06 02:191.97060.000.00-0.03-3.00
20079332007.03.30 09:20sell0.05gbpusd1.95800.00001.95502007.04.06 02:191.97060.000.00-0.22-63.00
20072082007.03.30 15:59sell0.05gbpusd1.96100.00001.95802007.04.06 02:191.97060.000.00-0.22-48.00
18861682007.03.21 10:37sell0.05gbpusd1.95600.00001.95302007.04.06 02:191.97060.000.00-0.57-73.00
18861652007.03.30 08:53sell0.05gbpusd1.95500.00001.95202007.04.06 02:191.97060.000.00-0.22-78.00
18653172007.03.20 10:22sell0.05gbpusd1.94400.00001.94102007.04.06 02:191.97060.000.00-0.60-133.00
18879502007.03.21 13:50sell0.05gbpusd1.95700.00001.95402007.04.06 02:191.97060.000.00-0.57-68.00
19239712007.03.30 13:39buy0.05usdchf1.22400.00001.22702007.04.06 02:211.21510.000.002.31-36.62
19196772007.03.25 23:48buy0.05usdchf1.22200.00001.22502007.04.06 02:211.21510.000.004.29-28.39
20464842007.04.04 07:37buy0.05usdchf1.22000.00001.22302007.04.06 02:211.21510.000.001.32-20.16
19010152007.04.05 13:45buy0.05eurusd1.34400.00001.34702007.04.06 02:211.34230.000.00-0.36-8.50
19010142007.04.05 13:22buy0.05eurusd1.34200.00001.34502007.04.06 02:211.34230.000.00-0.361.50
19010162007.03.21 23:06buy stop0.05eurusd1.34600.00001.34902007.04.06 02:211.3425cancelled
19011022007.03.21 23:13buy stop0.05eurusd1.34800.00001.35102007.04.06 02:211.3425cancelled
19253302007.03.22 18:15buy stop0.05usdchf1.22600.00001.22902007.04.06 02:211.2154cancelled
19418002007.03.23 19:03buy stop0.05usdchf1.22800.00001.23102007.04.06 02:211.2154cancelled
19436922007.03.25 23:48buy stop0.05usdchf1.23000.00001.23302007.04.06 02:211.2154cancelled
20110602007.03.30 13:39buy stop0.05usdchf1.23200.00001.23502007.04.06 02:211.2154cancelled
20759682007.04.05 13:22buy stop0.05eurusd1.35000.00001.35302007.04.06 02:211.3425cancelled
20764662007.04.05 13:26buy limit0.05eurusd1.34000.00001.34302007.04.06 02:211.3425cancelled
20764672007.04.05 13:26buy stop0.05eurusd1.35200.00001.35502007.04.06 02:211.3425cancelled
20807152007.04.05 22:00buy stop0.05usdchf1.21800.00001.22102007.04.06 02:221.2154cancelled
  0.00 0.00 40.92 912.34
Closed P/L: 953.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
20817582007.04.06 02:22sell stop0.05gbpusd1.96000.00001.9570 1.9703Grid-GBPUSD-11111
20817592007.04.06 02:22sell stop0.05gbpusd1.96200.00001.9590 1.9703Grid-GBPUSD-11111
20817602007.04.06 02:22sell stop0.05gbpusd1.96400.00001.9610 1.9703Grid-GBPUSD-11111
20817612007.04.06 02:22sell stop0.05gbpusd1.96600.00001.9630 1.9703Grid-GBPUSD-11111
20817622007.04.06 02:22sell stop0.05gbpusd1.96800.00001.9650 1.9703Grid-GBPUSD-11111
20817632007.04.06 02:22sell limit0.05gbpusd1.97200.00001.9690 1.9703Grid-GBPUSD-11111
20817742007.04.06 02:23buy stop0.05gbpjpy234.200.00234.50 234.07Grid-GBPJPY-11111
20817752007.04.06 02:23buy stop0.05gbpjpy234.400.00234.70 234.07Grid-GBPJPY-11111
20817762007.04.06 02:23buy stop0.05gbpjpy234.600.00234.90 234.07Grid-GBPJPY-11111
20817772007.04.06 02:23buy stop0.05gbpjpy234.800.00235.10 234.07Grid-GBPJPY-11111
20817832007.04.06 02:28buy stop0.05usdchf1.21800.00001.2210 1.2154Grid-USDCHF-11111
20817842007.04.06 02:28buy stop0.05usdchf1.22000.00001.2230 1.2154Grid-USDCHF-11111
20817852007.04.06 02:28buy stop0.05usdchf1.22200.00001.2250 1.2154Grid-USDCHF-11111
20817862007.04.06 02:28buy stop0.05usdchf1.22400.00001.2270 1.2154Grid-USDCHF-11111
20818022007.04.06 02:34buy limit0.05eurusd1.34000.00001.3430 1.3426Grid-EURUSD-11111
20818032007.04.06 02:34buy stop0.05eurusd1.34400.00001.3470 1.3426Grid-EURUSD-11111
20818042007.04.06 02:34buy stop0.05eurusd1.34600.00001.3490 1.3426Grid-EURUSD-11111
20818052007.04.06 02:34buy stop0.05eurusd1.34800.00001.3510 1.3426Grid-EURUSD-11111
20818062007.04.06 02:34buy stop0.05eurusd1.35000.00001.3530 1.3426Grid-EURUSD-11111
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 953.26 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 20 953.26 Equity: 20 953.26 Free Margin: 20 953.26