Velocity4x

Account: 9009260 Name: SkyView Investment Group Currency: USD 2007 March 30, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18607952007.03.20 01:19balanceDeposit20 000.00
18608272007.03.20 01:28buy0.02gbpjpy228.900.00229.202007.03.20 01:54229.200.000.000.005.09
18608282007.03.20 01:54buy0.02gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 02:04229.500.000.000.005.09
18608242007.03.20 01:22buy limit0.02gbpjpy228.000.00228.302007.03.20 04:00229.11cancelled
18646452007.03.20 07:00sell stop0.05gbpusd1.94400.00001.94102007.03.20 07:041.9453cancelled
18649492007.03.20 07:16sell stop0.05gbpusd1.94400.00001.94102007.03.20 07:591.9454cancelled
18608252007.03.20 01:22buy limit0.02gbpjpy228.300.00228.602007.03.20 09:00229.46cancelled
18615152007.03.20 02:22buy0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 09:09229.500.000.000.0012.72
18608292007.03.20 02:02buy0.02gbpjpy229.500.00229.802007.03.20 09:19229.800.000.000.005.09
18666492007.03.20 10:22buy0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 10:30229.500.000.000.0012.73
18668742007.03.20 10:16buy0.05gbpjpy229.500.00229.802007.03.20 10:30229.800.000.000.0012.73
18608312007.03.20 09:13buy0.02gbpjpy229.800.00230.102007.03.20 10:33230.100.000.000.005.09
18608492007.03.20 10:33buy0.02gbpjpy230.100.00230.402007.03.20 10:52230.400.000.000.005.09
18608262007.03.20 01:22buy limit0.02gbpjpy228.600.00228.902007.03.20 12:00230.34cancelled
18610242007.03.20 10:51buy0.02gbpjpy230.400.00230.702007.03.20 13:33230.700.000.000.005.09
18682402007.03.20 14:25buy0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 14:50229.500.000.000.0012.80
18742812007.03.20 16:22buy0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 16:45229.500.000.000.0012.80
18612372007.03.20 01:55buy limit0.05gbpjpy228.900.00229.202007.03.20 17:00229.74cancelled
18683422007.03.20 14:22buy0.05gbpjpy229.500.00229.802007.03.20 17:14229.800.000.000.0012.78
18684462007.03.20 14:16buy0.05gbpjpy229.800.00230.102007.03.20 18:05230.100.000.000.0012.79
18763912007.03.20 18:59buy0.05gbpjpy229.500.00229.802007.03.20 19:53229.800.000.000.0012.79
18760152007.03.20 16:46buy limit0.05gbpjpy229.200.00229.502007.03.20 22:00230.11cancelled
18785872007.03.20 19:53buy limit0.05gbpjpy229.500.00229.802007.03.21 05:00230.02cancelled
18772012007.03.20 18:33buy0.05gbpjpy229.800.00230.102007.03.21 07:41230.100.000.001.0012.79
18689892007.03.20 14:02buy0.05gbpjpy230.100.00230.402007.03.21 08:02230.400.000.001.0012.78
18715922007.03.20 13:47buy0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.21 08:15230.700.000.001.0012.76
18612602007.03.20 12:49buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.21 09:53231.000.000.001.0012.74
18832592007.03.21 07:42buy limit0.05gbpjpy229.800.00230.102007.03.21 11:00230.67cancelled
18839682007.03.21 10:32buy0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.21 11:04230.700.000.000.0012.75
18855642007.03.21 10:30buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.21 11:37231.000.000.000.0012.73
18877312007.03.21 11:38sell stop0.05gbpusd1.95700.00001.95402007.03.21 11:441.9615cancelled
18835192007.03.21 08:02buy limit0.05gbpjpy230.100.00230.402007.03.21 17:00230.93cancelled
18877292007.03.21 12:09buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.21 19:18231.000.000.000.0012.74
18871072007.03.21 19:24buy0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.21 19:26230.700.000.000.0012.78
18931302007.03.21 19:22buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.21 19:33231.000.000.000.0012.78
18666972007.03.21 09:48buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.21 20:30231.300.000.000.0012.76
18947072007.03.21 19:27buy limit0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.21 23:00231.35cancelled
19009242007.03.21 23:02sell stop0.05eurusd1.32800.00001.32502007.03.21 23:041.3387cancelled
19009252007.03.21 23:02sell stop0.05eurusd1.33000.00001.32702007.03.21 23:041.3387cancelled
19010092007.03.21 23:06buy limit0.05eurusd1.33200.00001.33502007.03.22 00:011.3390cancelled
18983212007.03.21 23:14buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 00:27231.300.000.000.0012.76
19074002007.03.22 05:11sell stop0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.22 05:381.9679cancelled
19081812007.03.22 05:41sell stop0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.22 05:551.9679cancelled
19010112007.03.21 23:06buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 06:021.3388cancelled
19086952007.03.22 06:06buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 06:171.3388cancelled
18954792007.03.21 19:34buy limit0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.22 06:30231.28cancelled
19092152007.03.22 06:27buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 06:351.3389cancelled
19095642007.03.22 06:40buy limit0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.22 06:46231.29cancelled
19095732007.03.22 06:40buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 06:501.3388cancelled
19098682007.03.22 06:53buy limit0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.22 07:00231.21cancelled
19099112007.03.22 06:58buy limit0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.22 07:011.3386cancelled
19018892007.03.22 07:54buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 10:11231.300.000.000.0012.77
18683722007.03.21 19:35buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.22 10:30231.600.000.003.0012.76
18688462007.03.21 21:20buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.22 10:33231.900.000.003.0012.76
19157562007.03.22 13:06buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.22 13:41231.900.000.000.0012.73
19152332007.03.22 10:11buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:00231.85cancelled
19200612007.03.22 14:03buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:05231.82cancelled
19201592007.03.22 14:11buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:12231.82cancelled
19201992007.03.22 14:13buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:16231.88cancelled
19206192007.03.22 14:42buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 14:43231.83cancelled
19207672007.03.22 14:52buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.22 15:00231.82cancelled
19196202007.03.22 16:12buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.22 17:13231.900.000.000.0012.72
19031672007.03.22 11:53buy0.05usdchf1.21200.00001.21502007.03.22 17:421.21500.000.000.0012.35
19009852007.03.22 13:42buy0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.22 18:151.21700.000.000.0012.33
19186512007.03.22 17:31sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.22 18:151.96200.000.000.0015.00
19156152007.03.22 10:31buy limit0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.22 21:01232.12cancelled
18691062007.03.22 10:30buy0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.23 00:53232.200.000.000.9912.69
19239662007.03.22 17:42buy limit0.05usdchf1.21200.00001.21502007.03.23 01:101.2145cancelled
19281062007.03.23 01:12buy limit0.05usdchf1.21200.00001.21502007.03.23 01:141.2146cancelled
19229562007.03.23 02:35buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.23 04:53231.900.000.000.0012.70
19302862007.03.23 04:53buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.23 06:01232.24cancelled
19310172007.03.23 06:05buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.23 06:33232.22cancelled
19313072007.03.23 06:35buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.23 07:00231.99cancelled
19280242007.03.23 01:36buy0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.23 07:44232.200.000.000.0012.69
19320132007.03.23 08:54buy0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.23 09:40232.200.000.000.0012.72
19254342007.03.22 20:00sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 10:141.96200.000.00-0.0315.00
19143362007.03.22 17:31sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.23 10:141.96100.000.00-0.0315.00
19357082007.03.23 12:05buy stop0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.23 12:271.3314cancelled
19359672007.03.23 12:29buy stop0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.23 12:331.3315cancelled
19359972007.03.23 12:35buy stop0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.23 12:361.3315cancelled
19360232007.03.23 12:39buy stop0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.23 12:561.3315cancelled
19343952007.03.23 10:27sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 15:171.96200.000.000.0015.00
19253272007.03.22 20:12buy0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.23 15:211.21700.000.000.3312.33
19343942007.03.23 10:25sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.23 15:381.96100.000.000.0015.00
19085852007.03.22 17:43sell0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.23 15:411.96000.000.00-0.0315.00
19115302007.03.22 18:15sell0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.23 15:441.95900.000.00-0.0315.00
19387182007.03.23 15:18sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 18:011.9621cancelled
19413452007.03.23 18:13sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 18:321.9627cancelled
19414652007.03.23 18:33sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.23 18:361.9628cancelled
19389232007.03.23 15:22buy limit0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.23 19:001.2185cancelled
19392442007.03.23 17:08sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.25 22:151.96100.000.00-0.0315.00
19394122007.03.23 17:00sell0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.25 22:171.96000.000.00-0.0315.00
19009862007.03.22 17:42buy0.05usdchf1.21600.00001.21902007.03.25 23:021.21900.000.000.6612.31
19396402007.03.23 16:27sell0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.25 23:471.95900.000.00-0.0315.00
19013702007.03.22 18:16buy0.05usdchf1.21800.00001.22102007.03.25 23:471.22100.000.000.6612.29
19134382007.03.23 10:14sell0.05gbpusd1.96100.00001.95802007.03.25 23:471.95800.000.00-0.0315.00
19427562007.03.25 22:16sell limit0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.25 23:481.9576cancelled
19428712007.03.25 22:18sell limit0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.26 04:061.9591cancelled
19431592007.03.25 23:03buy limit0.05usdchf1.21600.00001.21902007.03.26 05:001.2199cancelled
19435792007.03.26 06:40sell0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.26 08:131.95900.000.000.0015.00
19373352007.03.23 17:54buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.26 10:12231.900.000.000.9912.68
19332782007.03.23 09:54buy0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.26 13:07232.200.000.000.9912.68
19436912007.03.25 23:48buy limit0.05usdchf1.21800.00001.22102007.03.26 14:011.2216cancelled
18843422007.03.22 11:45buy0.05gbpjpy232.200.00232.502007.03.26 14:09232.500.000.001.9812.66
19535542007.03.26 14:45buy limit0.05usdchf1.21800.00001.22102007.03.26 15:001.2185cancelled
19508672007.03.26 10:13buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.26 15:00232.70cancelled
19481702007.03.26 15:00buy0.05eurusd1.33000.00001.33302007.03.26 15:091.33300.000.000.0015.00
19542842007.03.26 15:01buy limit0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.26 17:00232.13cancelled
19528692007.03.26 15:06buy0.05gbpjpy232.200.00232.502007.03.26 20:01232.500.000.000.0012.71
18877302007.03.26 13:58buy0.05gbpjpy232.500.00232.802007.03.27 00:06232.800.000.000.9912.70
19553082007.03.26 15:10buy limit0.05eurusd1.33000.00001.33302007.03.27 00:061.3330cancelled
19600552007.03.27 00:24buy limit0.05eurusd1.33000.00001.33302007.03.27 00:291.3328cancelled
19522352007.03.26 13:08buy limit0.05gbpjpy231.900.00232.202007.03.27 02:00232.65cancelled
19441092007.03.26 15:01buy0.05eurusd1.33200.00001.33502007.03.27 09:181.33500.000.00-0.3615.00
19586502007.03.27 07:56buy0.05gbpjpy232.200.00232.502007.03.27 09:42232.500.000.000.0012.69
19667092007.03.27 13:29buy limit0.05eurusd1.33200.00001.33502007.03.28 06:301.3355cancelled
19755452007.03.28 06:29sell limit0.05gbpusd1.96600.00001.96302007.03.28 07:001.9627cancelled
19758392007.03.28 07:20sell limit0.05gbpusd1.96600.00001.96302007.03.28 07:311.9635cancelled
19613752007.03.27 09:52sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.28 09:301.96200.000.00-0.0315.00
19595912007.03.27 10:03sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.28 09:301.96100.000.00-0.0315.00
19604592007.03.27 10:05sell0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.28 09:301.96000.000.00-0.0315.00
19775882007.03.28 09:45buy stop0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.28 09:48230.30cancelled
19776692007.03.28 09:49buy stop0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.28 09:50230.35cancelled
19361502007.03.23 13:33buy0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.28 15:341.33700.000.00-1.0815.00
19772722007.03.28 11:46sell0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.28 16:561.96200.000.000.0015.00
19860282007.03.28 16:56sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.28 17:001.9611cancelled
19862432007.03.28 17:05sell limit0.05gbpusd1.96500.00001.96202007.03.28 18:021.9627cancelled
19755472007.03.28 08:39buy0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.28 20:271.21700.000.000.0012.33
19884462007.03.28 20:27buy limit0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.29 06:001.2169cancelled
19926312007.03.29 06:47buy limit0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.29 06:551.2165cancelled
19926672007.03.29 06:58buy limit0.05usdchf1.21400.00001.21702007.03.29 07:001.2163cancelled
19900442007.03.29 04:58buy0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.29 07:58230.700.000.000.0012.78
19890482007.03.29 07:54buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.29 13:31231.000.000.000.0012.75
19869492007.03.29 08:31buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.29 15:17231.300.000.000.0012.73
19981082007.03.29 17:29buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.29 18:11231.300.000.000.0012.73
19815122007.03.29 13:38buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.29 18:42231.600.000.000.0012.71
19934312007.03.29 07:58buy limit0.05gbpjpy230.400.00230.702007.03.29 21:00231.56cancelled
19964112007.03.30 03:26buy0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.30 03:45231.000.000.000.0012.75
20039592007.03.30 03:45buy limit0.05gbpjpy230.700.00231.002007.03.30 04:00231.08cancelled
20000512007.03.30 03:06buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 04:51231.300.000.000.0012.74
20046992007.03.30 06:59buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 07:59231.300.000.000.0012.72
19772702007.03.28 11:42sell0.05gbpusd1.96400.00001.96102007.03.30 08:181.96100.000.00-0.1315.00
19772682007.03.28 10:51sell0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.30 08:181.96000.000.00-0.1315.00
20067062007.03.30 08:25sell limit0.05gbpusd1.96300.00001.96002007.03.30 08:271.9607cancelled
19487042007.03.26 12:05sell0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.30 08:341.95900.000.00-0.1915.00
19437162007.03.26 06:00sell0.05gbpusd1.96100.00001.95802007.03.30 08:371.95800.000.00-0.1915.00
19733042007.03.28 17:24buy0.05usdchf1.21600.00001.21902007.03.30 08:381.21900.000.001.3212.31
19232522007.03.23 15:39sell0.05gbpusd1.96000.00001.95702007.03.30 08:531.95700.000.00-0.2215.00
19235222007.03.23 15:44sell0.05gbpusd1.95900.00001.95602007.03.30 08:531.95600.000.00-0.2215.00
18909792007.03.25 23:47sell0.05gbpusd1.95800.00001.95502007.03.30 09:021.95500.000.00-0.1915.00
20061562007.03.30 08:45buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 09:22231.300.000.000.0012.69
19544192007.03.28 20:28buy0.05usdchf1.21800.00001.22102007.03.30 11:511.22100.000.001.3212.28
20070022007.03.30 08:35sell limit0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.30 12:011.9578cancelled
20083182007.03.30 09:49buy0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 12:20231.300.000.000.0012.70
20097992007.03.30 12:14sell limit0.05gbpusd1.96200.00001.95902007.03.30 13:001.9592cancelled
20075052007.03.30 12:48sell0.05gbpusd1.96000.00001.95702007.03.30 13:371.95700.000.000.0015.00
20075012007.03.30 11:41sell0.05gbpusd1.95900.00001.95602007.03.30 13:391.95600.000.000.0015.00
19150392007.03.25 23:04buy0.05usdchf1.22000.00001.22302007.03.30 13:391.22300.000.001.9812.26
20003482007.03.30 02:23buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.30 14:09231.600.000.000.0012.68
20098552007.03.30 12:21buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 14:11231.73cancelled
20120762007.03.30 14:13buy limit0.05gbpjpy231.000.00231.302007.03.30 15:00231.39cancelled
20110592007.03.30 14:25buy0.05usdchf1.22000.00001.22302007.03.30 15:131.22300.000.000.0012.26
19777582007.03.29 15:43buy0.05gbpjpy231.600.00231.902007.03.30 15:39231.900.000.000.9912.67
20119852007.03.30 16:15buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.30 16:20231.600.000.000.0012.73
19895832007.03.29 09:53buy0.05eurusd1.33400.00001.33702007.03.30 16:271.33700.000.00-0.3615.00
19010122007.03.22 10:43buy0.05eurusd1.33600.00001.33902007.03.30 16:301.33900.000.00-2.8815.00
20154212007.03.30 16:47buy0.05gbpjpy231.300.00231.602007.03.30 18:06231.600.000.000.0012.75
  0.00 0.00 16.92 1 214.89
Closed P/L: 1 231.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
19010132007.03.22 00:50buy0.05eurusd1.34000.00001.3430 1.33530.000.00-2.88-23.50
19010302007.03.22 07:33buy0.05eurusd1.33800.00001.3410 1.33530.000.00-2.88-13.50
18989052007.03.26 15:00buy0.05gbpjpy232.800.00233.10 231.750.000.006.00-44.56
19599482007.03.27 05:09buy0.05gbpjpy232.500.00232.80 231.750.000.005.01-31.83
19667262007.03.27 13:37buy0.05gbpjpy232.200.00232.50 231.750.000.005.01-19.10
19758502007.03.30 00:30buy0.05gbpjpy231.900.00232.20 231.750.000.000.00-6.36
18653172007.03.20 10:22sell0.05gbpusd1.94400.00001.9410 1.96780.000.00-0.38-119.00
18861652007.03.30 08:53sell0.05gbpusd1.95500.00001.9520 1.96780.000.000.00-64.00
18861682007.03.21 10:37sell0.05gbpusd1.95600.00001.9530 1.96780.000.00-0.35-59.00
18879502007.03.21 13:50sell0.05gbpusd1.95700.00001.9540 1.96780.000.00-0.35-54.00
19196772007.03.25 23:48buy0.05usdchf1.22200.00001.2250 1.21510.000.001.98-28.39
19239712007.03.30 13:39buy0.05usdchf1.22400.00001.2270 1.21510.000.000.00-36.62
20072082007.03.30 15:59sell0.05gbpusd1.96100.00001.9580 1.96780.000.000.00-34.00
20079332007.03.30 09:20sell0.05gbpusd1.95800.00001.9550 1.96780.000.000.00-49.00
20096472007.03.30 16:14buy0.05usdchf1.21800.00001.2210 1.21510.000.000.00-11.93
20108492007.03.30 15:57sell0.05gbpusd1.96000.00001.9570 1.96780.000.000.00-39.00
20110662007.03.30 15:38sell0.05gbpusd1.95900.00001.9560 1.96780.000.000.00-44.00
20130332007.03.30 16:11buy0.05usdchf1.22000.00001.2230 1.21510.000.000.00-20.16
20134072007.03.30 16:00buy0.05gbpjpy231.600.00231.90 231.750.000.000.006.37
20170572007.03.30 19:53buy0.05eurusd1.33600.00001.3390 1.33530.000.000.00-3.50
  0.00 0.00 11.16 -695.08
 Floating P/L: -683.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
19010142007.03.21 23:06buy stop0.05eurusd1.34200.00001.3450 1.3355Grid-EURUSD-11111
19010152007.03.21 23:06buy stop0.05eurusd1.34400.00001.3470 1.3355Grid-EURUSD-11111
19010162007.03.21 23:06buy stop0.05eurusd1.34600.00001.3490 1.3355Grid-EURUSD-11111
19011022007.03.21 23:13buy stop0.05eurusd1.34800.00001.3510 1.3355Grid-EURUSD-11111
19156162007.03.22 10:31buy stop0.05gbpjpy233.100.00233.40 231.84Grid-GBPJPY-11111
19174602007.03.22 11:40buy stop0.05gbpjpy233.400.00233.70 231.84Grid-GBPJPY-11111
19320542007.03.23 07:46buy stop0.05gbpjpy233.700.00234.00 231.84Grid-GBPJPY-11111
19532352007.03.26 14:28buy stop0.05gbpjpy234.000.00234.30 231.84Grid-GBPJPY-11111
19602092007.03.27 00:37buy stop0.05gbpjpy234.300.00234.60 231.84Grid-GBPJPY-11111
18608382007.03.20 01:22sell stop0.02gbpusd1.94100.00001.9380 1.9675Grid-GBPUSD-11111
18608392007.03.20 01:22sell stop0.02gbpusd1.94200.00001.9390 1.9675Grid-GBPUSD-11111
18608402007.03.20 01:22sell stop0.02gbpusd1.94300.00001.9400 1.9675Grid-GBPUSD-11111
18609202007.03.20 01:30sell stop0.02gbpusd1.94000.00001.9370 1.9675Grid-GBPUSD-11111
18622562007.03.20 03:06sell stop0.05gbpusd1.93900.00001.9360 1.9675Grid-GBPUSD-11111
18861592007.03.21 10:31sell stop0.05gbpusd1.95300.00001.9500 1.9675Grid-GBPUSD-11111
18861632007.03.21 10:31sell stop0.05gbpusd1.95400.00001.9510 1.9675Grid-GBPUSD-11111
18862612007.03.21 10:32sell stop0.05gbpusd1.95200.00001.9490 1.9675Grid-GBPUSD-11111
18863852007.03.21 10:37sell stop0.05gbpusd1.95100.00001.9480 1.9675Grid-GBPUSD-11111
19253302007.03.22 18:15buy stop0.05usdchf1.22600.00001.2290 1.2154Grid-USDCHF-11111
19418002007.03.23 19:03buy stop0.05usdchf1.22800.00001.2310 1.2154Grid-USDCHF-11111
19436922007.03.25 23:48buy stop0.05usdchf1.23000.00001.2330 1.2154Grid-USDCHF-11111
20079322007.03.30 09:02sell stop0.05gbpusd1.95000.00001.9470 1.9675Grid-GBPUSD-11111
20110602007.03.30 13:39buy stop0.05usdchf1.23200.00001.2350 1.2154Grid-USDCHF-11111
20162232007.03.30 16:28buy limit0.05eurusd1.33400.00001.3370 1.3355Grid-EURUSD-11111
20200042007.03.30 18:06buy limit0.05gbpjpy231.300.00231.60 231.84Grid-GBPJPY-11111
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 231.81 Floating P/L: -683.92 Margin: 1 674.49
Balance: 21 231.81 Equity: 20 547.89 Free Margin: 18 873.40