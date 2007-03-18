Interbank FX, LLC

Account: 22551 Name: Raymond Marco Currency: USD 2007 March 30, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
148743142007.03.18 22:00buy0.30eurchfm1.60601.59791.60702007.03.19 01:411.60700.000.000.002.49
148798542007.03.19 01:42buy0.30eurchfm1.60751.59941.60852007.03.19 08:341.60850.000.000.002.48
148987742007.03.19 08:34buy0.30eurchfm1.60891.60081.60992007.03.19 09:141.60990.000.000.002.48
149018332007.03.19 09:14buy0.30eurchfm1.61031.60221.61132007.03.19 10:111.61130.000.000.002.47
149058452007.03.19 10:11buy0.30eurchfm1.61181.60371.61282007.03.19 16:211.61280.000.000.002.48
149146442007.03.19 16:21buy0.30eurchfm1.61321.60511.61422007.03.20 14:131.61220.000.000.15-2.47
149420582007.03.20 13:35buy0.90eurchfm1.61121.60511.61222007.03.20 14:131.61220.000.000.007.43
149428582007.03.20 14:13sell0.30eurchfm1.61211.62021.61112007.03.21 18:311.61720.000.00-0.20-12.64
149544502007.03.20 21:55sell0.90eurchfm1.61411.62021.61312007.03.21 18:311.61730.000.000.00-23.80
149717802007.03.21 13:26sell2.70eurchfm1.61611.62021.61512007.03.21 18:311.61730.000.000.00-26.78
149766982007.03.21 18:16sell8.10eurchfm1.61811.62021.61712007.03.21 18:311.61710.000.000.0066.94
149800182007.03.21 18:31buy0.30eurchfm1.61731.60921.61832007.03.21 19:051.61830.000.000.002.48
149828202007.03.21 19:05buy0.30eurchfm1.61871.61061.61972007.03.22 12:421.61970.000.000.452.47
150025802007.03.22 12:42sell0.30eurchfm1.61971.62781.61872007.03.22 13:311.61870.000.000.002.47
150036402007.03.22 13:31buy0.30eurchfm1.61881.61061.61972007.03.22 16:391.61970.000.000.002.22
150086962007.03.22 16:39sell0.30eurchfm1.61971.62781.61872007.03.22 19:111.61870.000.000.002.47
150131052007.03.22 19:11sell0.30eurchfm1.61831.62641.61732007.03.23 09:111.61730.000.00-0.202.47
150225042007.03.23 09:11sell0.30eurchfm1.61691.62501.61592007.03.26 01:131.61790.000.00-0.20-2.46
150308932007.03.23 14:21sell0.93eurchfm1.61891.62501.61792007.03.26 01:131.61790.000.00-0.627.62
150428662007.03.26 01:13sell0.30eurchfm1.61761.62571.61662007.03.26 14:161.61810.000.000.00-1.24
150519302007.03.26 08:56sell0.93eurchfm1.61961.62571.61862007.03.26 14:161.61860.000.000.007.66
150636082007.03.26 14:16buy0.30eurchfm1.61801.60991.61902007.03.26 14:561.61900.000.000.002.47
150663862007.03.26 14:56buy0.30eurchfm1.61941.61131.62042007.03.26 15:361.62040.000.000.002.46
150679622007.03.26 15:36sell0.30eurchfm1.62031.62841.61932007.03.27 07:231.61930.000.00-0.202.47
150924732007.03.27 07:23sell0.30eurchfm1.61891.62701.61792007.03.27 14:151.61990.000.000.00-2.47
151018752007.03.27 10:21sell0.93eurchfm1.62091.62701.61992007.03.27 14:151.61990.000.000.007.66
151123212007.03.27 14:15sell0.30eurchfm1.61921.62731.61822007.03.27 21:091.61820.000.00-0.202.48
151227212007.03.27 21:09sell0.30eurchfm1.61781.62591.61682007.03.28 03:421.61730.000.000.001.24
151388012007.03.28 09:44sell0.30eurchfm1.61631.62441.61532007.03.28 11:511.61530.000.000.002.47
151436212007.03.28 11:51buy0.30eurchfm1.61531.60721.61632007.03.28 12:111.61630.000.000.002.48
151447312007.03.28 12:11sell0.30eurchfm1.61631.62441.61532007.03.28 21:111.61960.000.00-0.60-8.14
151656122007.03.28 15:30sell0.93eurchfm1.61831.62441.61732007.03.28 21:041.61950.000.00-1.87-9.18
151729042007.03.28 16:18sell2.88eurchfm1.62021.62441.61932007.03.28 21:031.61930.000.00-5.7921.31
151847322007.03.28 21:11buy0.30eurchfm1.61951.61141.62052007.03.29 04:261.62050.000.000.002.47
151963522007.03.29 04:26buy0.30eurchfm1.62101.61291.62202007.03.29 12:311.62200.000.000.002.46
152131832007.03.29 12:31buy0.30eurchfm1.62251.61431.62342007.03.29 12:461.62340.000.000.002.22
152151872007.03.29 12:46buy0.30eurchfm1.62341.61531.62442007.03.29 14:211.62440.000.000.002.46
152216672007.03.29 14:21buy0.30eurchfm1.62481.61671.62582007.03.29 17:421.62390.000.000.00-2.22
152234642007.03.29 15:58buy0.93eurchfm1.62281.61671.62382007.03.29 17:421.62380.000.000.007.64
152252812007.03.29 17:44buy0.30eurchfm1.62411.61601.62512007.03.30 09:021.62510.000.000.152.46
152424502007.03.30 09:02buy0.30eurchfm1.62551.61741.62652007.03.30 12:411.62650.000.000.002.45
152524272007.03.30 12:41buy0.30eurchfm1.62691.61871.62782007.03.30 15:321.62140.000.000.00-13.62
152561122007.03.30 13:36buy0.93eurchfm1.62491.61881.62592007.03.30 15:321.62150.000.000.00-26.10
152668392007.03.30 15:21buy2.88eurchfm1.62281.61871.62382007.03.30 15:321.62160.000.000.00-28.52
152691822007.03.30 15:29buy8.93eurchfm1.62071.61861.62172007.03.30 15:321.62170.000.000.0073.71
152700262007.03.30 15:32buy0.30eurchfm1.62191.61381.62292007.03.30 15:501.62080.000.000.00-2.73
152729462007.03.30 15:48buy0.93eurchfm1.62001.61381.62092007.03.30 15:501.62090.000.000.006.91
152737482007.03.30 15:50buy0.30eurchfm1.62151.61341.62252007.03.30 15:551.62250.000.000.002.48
152749122007.03.30 15:55buy0.30eurchfm1.62291.61481.62392007.03.30 17:091.62190.000.000.00-2.47
152776512007.03.30 16:16buy0.93eurchfm1.62101.61481.62192007.03.30 17:091.62190.000.000.006.90
  0.00 0.00 -9.13 108.99
Closed P/L: 99.86
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
152809452007.03.30 17:09sell0.30eurchfm1.62181.62991.6208 1.62350.000.00-0.20-4.19
  0.00 0.00 -0.20 -4.19
 Floating P/L: -4.39
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 99.86 Floating P/L: -4.39 Margin: 15.00
Balance: 1 015.76 Equity: 1 011.37 Free Margin: 996.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 267.42 Gross Loss: 167.56 Total Net Profit: 99.86
Profit Factor: 1.60 Expected Payoff: 2.00  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 68.24 (6.36%) Relative Drawdown: 6.36% (68.24)
 
Total Trades: 50 Short Positions (won %): 20 (60.00%) Long Positions (won %): 30 (76.67%)
Profit Trades (% of total): 35 (70.00%) Loss trades (% of total): 15 (30.00%)
Largest profit trade: 73.71 loss trade: -28.52
Average profit trade: 7.64 loss trade: -11.17
Maximum consecutive wins ($): 7 (21.83) consecutive losses ($): 3 (-68.24)
Maximal consecutive profit (count): 78.77 (3) consecutive loss (count): -68.24 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2