|Account: 22551
|Name: Raymond Marco
|Currency: USD
|2007 March 30, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14874314
|2007.03.18 22:00
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6060
|1.5979
|1.6070
|2007.03.19 01:41
|1.6070
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|14879854
|2007.03.19 01:42
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6075
|1.5994
|1.6085
|2007.03.19 08:34
|1.6085
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|14898774
|2007.03.19 08:34
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6089
|1.6008
|1.6099
|2007.03.19 09:14
|1.6099
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|14901833
|2007.03.19 09:14
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6103
|1.6022
|1.6113
|2007.03.19 10:11
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|14905845
|2007.03.19 10:11
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6118
|1.6037
|1.6128
|2007.03.19 16:21
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|14914644
|2007.03.19 16:21
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6132
|1.6051
|1.6142
|2007.03.20 14:13
|1.6122
|0.00
|0.00
|0.15
|-2.47
|14942058
|2007.03.20 13:35
|buy
|0.90
|eurchfm
|1.6112
|1.6051
|1.6122
|2007.03.20 14:13
|1.6122
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|14942858
|2007.03.20 14:13
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6121
|1.6202
|1.6111
|2007.03.21 18:31
|1.6172
|0.00
|0.00
|-0.20
|-12.64
|14954450
|2007.03.20 21:55
|sell
|0.90
|eurchfm
|1.6141
|1.6202
|1.6131
|2007.03.21 18:31
|1.6173
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.80
|14971780
|2007.03.21 13:26
|sell
|2.70
|eurchfm
|1.6161
|1.6202
|1.6151
|2007.03.21 18:31
|1.6173
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.78
|14976698
|2007.03.21 18:16
|sell
|8.10
|eurchfm
|1.6181
|1.6202
|1.6171
|2007.03.21 18:31
|1.6171
|0.00
|0.00
|0.00
|66.94
|14980018
|2007.03.21 18:31
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6173
|1.6092
|1.6183
|2007.03.21 19:05
|1.6183
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|14982820
|2007.03.21 19:05
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6187
|1.6106
|1.6197
|2007.03.22 12:42
|1.6197
|0.00
|0.00
|0.45
|2.47
|15002580
|2007.03.22 12:42
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6197
|1.6278
|1.6187
|2007.03.22 13:31
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|15003640
|2007.03.22 13:31
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6188
|1.6106
|1.6197
|2007.03.22 16:39
|1.6197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|15008696
|2007.03.22 16:39
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6197
|1.6278
|1.6187
|2007.03.22 19:11
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|15013105
|2007.03.22 19:11
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6183
|1.6264
|1.6173
|2007.03.23 09:11
|1.6173
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.47
|15022504
|2007.03.23 09:11
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6169
|1.6250
|1.6159
|2007.03.26 01:13
|1.6179
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.46
|15030893
|2007.03.23 14:21
|sell
|0.93
|eurchfm
|1.6189
|1.6250
|1.6179
|2007.03.26 01:13
|1.6179
|0.00
|0.00
|-0.62
|7.62
|15042866
|2007.03.26 01:13
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6176
|1.6257
|1.6166
|2007.03.26 14:16
|1.6181
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|15051930
|2007.03.26 08:56
|sell
|0.93
|eurchfm
|1.6196
|1.6257
|1.6186
|2007.03.26 14:16
|1.6186
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|15063608
|2007.03.26 14:16
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6180
|1.6099
|1.6190
|2007.03.26 14:56
|1.6190
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|15066386
|2007.03.26 14:56
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6194
|1.6113
|1.6204
|2007.03.26 15:36
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|15067962
|2007.03.26 15:36
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6203
|1.6284
|1.6193
|2007.03.27 07:23
|1.6193
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.47
|15092473
|2007.03.27 07:23
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6189
|1.6270
|1.6179
|2007.03.27 14:15
|1.6199
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|15101875
|2007.03.27 10:21
|sell
|0.93
|eurchfm
|1.6209
|1.6270
|1.6199
|2007.03.27 14:15
|1.6199
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|15112321
|2007.03.27 14:15
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6192
|1.6273
|1.6182
|2007.03.27 21:09
|1.6182
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.48
|15122721
|2007.03.27 21:09
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6178
|1.6259
|1.6168
|2007.03.28 03:42
|1.6173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|15138801
|2007.03.28 09:44
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6163
|1.6244
|1.6153
|2007.03.28 11:51
|1.6153
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|15143621
|2007.03.28 11:51
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6153
|1.6072
|1.6163
|2007.03.28 12:11
|1.6163
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|15144731
|2007.03.28 12:11
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6163
|1.6244
|1.6153
|2007.03.28 21:11
|1.6196
|0.00
|0.00
|-0.60
|-8.14
|15165612
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.93
|eurchfm
|1.6183
|1.6244
|1.6173
|2007.03.28 21:04
|1.6195
|0.00
|0.00
|-1.87
|-9.18
|15172904
|2007.03.28 16:18
|sell
|2.88
|eurchfm
|1.6202
|1.6244
|1.6193
|2007.03.28 21:03
|1.6193
|0.00
|0.00
|-5.79
|21.31
|15184732
|2007.03.28 21:11
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6195
|1.6114
|1.6205
|2007.03.29 04:26
|1.6205
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|15196352
|2007.03.29 04:26
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6210
|1.6129
|1.6220
|2007.03.29 12:31
|1.6220
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|15213183
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6225
|1.6143
|1.6234
|2007.03.29 12:46
|1.6234
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|15215187
|2007.03.29 12:46
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6234
|1.6153
|1.6244
|2007.03.29 14:21
|1.6244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|15221667
|2007.03.29 14:21
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6248
|1.6167
|1.6258
|2007.03.29 17:42
|1.6239
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|15223464
|2007.03.29 15:58
|buy
|0.93
|eurchfm
|1.6228
|1.6167
|1.6238
|2007.03.29 17:42
|1.6238
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|15225281
|2007.03.29 17:44
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6241
|1.6160
|1.6251
|2007.03.30 09:02
|1.6251
|0.00
|0.00
|0.15
|2.46
|15242450
|2007.03.30 09:02
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6255
|1.6174
|1.6265
|2007.03.30 12:41
|1.6265
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|15252427
|2007.03.30 12:41
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6269
|1.6187
|1.6278
|2007.03.30 15:32
|1.6214
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.62
|15256112
|2007.03.30 13:36
|buy
|0.93
|eurchfm
|1.6249
|1.6188
|1.6259
|2007.03.30 15:32
|1.6215
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.10
|15266839
|2007.03.30 15:21
|buy
|2.88
|eurchfm
|1.6228
|1.6187
|1.6238
|2007.03.30 15:32
|1.6216
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.52
|15269182
|2007.03.30 15:29
|buy
|8.93
|eurchfm
|1.6207
|1.6186
|1.6217
|2007.03.30 15:32
|1.6217
|0.00
|0.00
|0.00
|73.71
|15270026
|2007.03.30 15:32
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6219
|1.6138
|1.6229
|2007.03.30 15:50
|1.6208
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|15272946
|2007.03.30 15:48
|buy
|0.93
|eurchfm
|1.6200
|1.6138
|1.6209
|2007.03.30 15:50
|1.6209
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|15273748
|2007.03.30 15:50
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6215
|1.6134
|1.6225
|2007.03.30 15:55
|1.6225
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|15274912
|2007.03.30 15:55
|buy
|0.30
|eurchfm
|1.6229
|1.6148
|1.6239
|2007.03.30 17:09
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|15277651
|2007.03.30 16:16
|buy
|0.93
|eurchfm
|1.6210
|1.6148
|1.6219
|2007.03.30 17:09
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|0.00
|0.00
|-9.13
|108.99
|Closed P/L:
|99.86
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15280945
|2007.03.30 17:09
|sell
|0.30
|eurchfm
|1.6218
|1.6299
|1.6208
|1.6235
|0.00
|0.00
|-0.20
|-4.19
|0.00
|0.00
|-0.20
|-4.19
|Floating P/L:
|-4.39
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|99.86
|Floating P/L:
|-4.39
|Margin:
|15.00
|Balance:
|1 015.76
|Equity:
|1 011.37
|Free Margin:
|996.37
|Details:
|Gross Profit:
|267.42
|Gross Loss:
|167.56
|Total Net Profit:
|99.86
|Profit Factor:
|1.60
|Expected Payoff:
|2.00
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|68.24 (6.36%)
|Relative Drawdown:
|6.36% (68.24)
|Total Trades:
|50
|Short Positions (won %):
|20 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|30 (76.67%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (70.00%)
|Loss trades (% of total):
|15 (30.00%)
|Largest
|profit trade:
|73.71
|loss trade:
|-28.52
|Average
|profit trade:
|7.64
|loss trade:
|-11.17
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (21.83)
|consecutive losses ($):
|3 (-68.24)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|78.77 (3)
|consecutive loss (count):
|-68.24 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2