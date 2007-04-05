Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 April 5, 16:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
305293242007.04.05 12:32buy2.07eurusdm1.33791.34251.34702007.04.05 13:321.34250.000.000.0095.22
305025862007.04.05 10:57buy2.06eurusdm1.33711.33771.34222007.04.05 12:311.33770.000.000.0012.36
304764802007.04.05 07:45buy2.05eurusdm1.33741.32981.33992007.04.05 10:071.33670.000.000.00-14.35
304791572007.04.05 08:12buy4.10eurusdm1.33671.32911.33922007.04.05 10:071.33660.000.000.00-4.10
304949142007.04.05 09:59buy8.20eurusdm1.33601.32841.33852007.04.05 10:061.33650.000.000.0041.00
304331682007.04.04 23:23buy2.05eurusdm1.33751.32991.34002007.04.05 06:341.33600.000.000.00-30.75
304504972007.04.05 03:03buy4.10eurusdm1.33681.32921.33932007.04.05 06:341.33590.000.000.00-36.90
304600402007.04.05 05:42buy8.20eurusdm1.33611.32851.33862007.04.05 06:341.33580.000.000.00-24.60
304639002007.04.05 06:13buy16.40eurusdm1.33551.32791.33802007.04.05 06:341.33600.000.000.0082.00
303398262007.04.04 07:26buy2.05eurusdm1.33411.33481.33932007.04.04 07:511.33480.000.000.0014.35
303159652007.04.04 04:02buy2.04eurusdm1.33381.32621.33632007.04.04 07:141.33370.000.000.00-2.04
303372392007.04.04 07:02buy4.08eurusdm1.33321.32561.33572007.04.04 07:141.33360.000.000.0016.32
302257612007.04.03 16:01sell2.01eurusdm1.33601.33321.32872007.04.03 18:141.33320.000.000.0056.28
302097812007.04.03 14:33buy2.01eurusdm1.33711.32951.33962007.04.03 15:311.33690.000.000.00-4.02
302173602007.04.03 15:21buy4.02eurusdm1.33641.32881.33892007.04.03 15:301.33680.000.000.0016.08
301741772007.04.03 11:02sell1.99eurusdm1.33601.34361.33352007.04.03 14:191.33670.000.000.00-13.93
301945722007.04.03 13:08sell3.98eurusdm1.33671.34431.33422007.04.03 14:181.33680.000.000.00-3.98
302058812007.04.03 14:08sell7.96eurusdm1.33741.34501.33492007.04.03 14:181.33690.000.000.0039.80
301259022007.04.03 07:09buy1.98eurusdm1.33731.32971.33982007.04.03 10:421.33600.000.000.00-25.74
301405402007.04.03 07:59buy3.96eurusdm1.33661.32901.33912007.04.03 10:411.33590.000.000.00-27.72
301547262007.04.03 09:11buy7.92eurusdm1.33591.32831.33842007.04.03 10:411.33580.000.000.00-7.92
301610622007.04.03 09:36buy15.84eurusdm1.33531.32771.33782007.04.03 10:391.33590.000.000.0095.04
300651342007.04.02 23:00buy1.98eurusdm1.33711.32951.33962007.04.03 06:191.33600.000.000.00-21.78
301034972007.04.03 05:33buy3.96eurusdm1.33641.32881.33892007.04.03 06:191.33610.000.000.00-11.88
301084042007.04.03 05:54buy7.92eurusdm1.33571.32811.33822007.04.03 06:181.33620.000.000.0039.60
300466092007.04.02 19:05sell1.97eurusdm1.33641.34401.33392007.04.02 21:181.33670.000.001.06-5.91
300577162007.04.02 21:07sell3.94eurusdm1.33711.34471.33462007.04.02 21:181.33660.000.000.0019.70
299426032007.04.02 07:59sell1.96eurusdm1.33441.34201.33292007.04.02 14:341.33630.000.000.00-37.24
299439312007.04.02 08:03sell3.92eurusdm1.33511.34271.33362007.04.02 14:341.33630.000.000.00-47.04
299905372007.04.02 13:24sell7.84eurusdm1.33751.34511.33262007.04.02 14:331.33620.000.000.00101.92
299310812007.04.02 07:05sell1.95eurusdm1.33441.34201.33292007.04.02 07:571.33500.000.000.00-11.70
299336172007.04.02 07:20sell3.90eurusdm1.33511.34271.33362007.04.02 07:561.33510.000.000.000.00
299364592007.04.02 07:29sell7.80eurusdm1.33571.34331.33422007.04.02 07:551.33520.000.000.0039.00
298802132007.04.02 00:34sell1.92eurusdm1.33311.34071.33162007.04.02 05:591.33510.000.000.00-38.40
298814672007.04.02 00:42sell3.84eurusdm1.33371.34131.33222007.04.02 05:591.33500.000.000.00-49.92
298859012007.04.02 01:15sell7.68eurusdm1.33441.34201.33292007.04.02 05:591.33500.000.000.00-46.08
299023492007.04.02 03:50sell15.36eurusdm1.33511.34271.33362007.04.02 05:581.33510.000.000.000.00
299032552007.04.02 03:53sell30.72eurusdm1.33571.34331.33422007.04.02 05:571.33510.000.000.00184.32
298750992007.04.02 00:18sell1.91eurusdm1.33481.34241.33332007.04.02 00:341.33330.000.000.0028.65
298152602007.03.30 16:29buy1.90eurusdm1.33781.33021.33932007.03.30 18:321.33680.000.000.00-19.00
298157632007.03.30 16:31buy3.80eurusdm1.33721.32961.33872007.03.30 18:321.33690.000.000.00-11.40
298362302007.03.30 18:30buy7.60eurusdm1.33651.32891.33802007.03.30 18:321.33700.000.000.0038.00
298045182007.03.30 15:57buy1.90eurusdm1.33761.33001.33912007.03.30 16:141.33730.000.000.00-5.70
298091282007.03.30 16:07buy3.80eurusdm1.33691.32931.33842007.03.30 16:141.33720.000.000.0011.40
297962532007.03.30 15:43buy3.78eurusdm1.33871.33111.34022007.03.30 15:571.33750.000.000.00-45.36
298031822007.03.30 15:55buy3.78eurusdm1.33741.32981.33892007.03.30 15:571.33750.000.000.003.78
298034822007.03.30 15:56buy7.56eurusdm1.33661.32901.33812007.03.30 15:571.33740.000.000.0060.48
297882252007.03.30 15:28buy3.75eurusdm1.33851.33091.34002007.03.30 15:431.33840.000.000.00-3.75
297935322007.03.30 15:33buy7.50eurusdm1.33781.33021.33932007.03.30 15:431.33830.000.000.0037.50
297845162007.03.30 15:26buy3.69eurusdm1.33651.32891.33802007.03.30 15:281.33800.000.000.0055.35
297804862007.03.30 15:20buy3.64eurusdm1.33481.32721.33632007.03.30 15:261.33630.000.000.0054.60
297778032007.03.30 15:17buy3.61eurusdm1.33491.32731.33642007.03.30 15:201.33450.000.000.00-14.44
297790462007.03.30 15:18buy7.22eurusdm1.33411.32651.33562007.03.30 15:201.33460.000.000.0036.10
297760532007.03.30 15:15buy3.56eurusdm1.33331.32571.33482007.03.30 15:171.33480.000.000.0053.40
297321922007.03.30 12:28buy3.59eurusdm1.33291.32531.33442007.03.30 12:541.33120.000.000.00-61.03
297340202007.03.30 12:33buy7.18eurusdm1.33221.32461.33372007.03.30 12:531.33110.000.000.00-78.98
297345452007.03.30 12:36buy14.36eurusdm1.33161.32401.33312007.03.30 12:531.33120.000.000.00-57.44
297348242007.03.30 12:38buy28.72eurusdm1.33081.32321.33232007.03.30 12:531.33140.000.000.00172.32
297098792007.03.30 08:52sell3.56eurusdm1.33141.33901.32992007.03.30 10:041.33150.000.000.00-3.56
297113362007.03.30 09:10sell7.12eurusdm1.33201.33961.33052007.03.30 10:041.33160.000.000.0028.48
297069292007.03.30 08:27sell3.54eurusdm1.33141.33901.32992007.03.30 08:521.33170.000.000.00-10.62
297095612007.03.30 08:46sell7.08eurusdm1.33201.33961.33052007.03.30 08:521.33160.000.000.0028.32
296996482007.03.30 07:56sell3.52eurusdm1.33161.33921.33012007.03.30 08:271.33170.000.000.00-3.52
297041812007.03.30 08:11sell7.04eurusdm1.33221.33981.33072007.03.30 08:271.33180.000.000.0028.16
296891122007.03.30 07:04sell3.47eurusdm1.33341.34101.33192007.03.30 07:561.33190.000.000.0052.05
296256192007.03.29 18:01sell3.43eurusdm1.33341.34101.33192007.03.30 06:001.33410.000.001.85-24.01
296693672007.03.30 03:27sell6.86eurusdm1.33401.34161.33252007.03.30 05:591.33420.000.000.00-13.72
296809042007.03.30 05:41sell13.72eurusdm1.33471.34231.33322007.03.30 05:591.33420.000.000.0068.60
296077472007.03.29 15:07sell3.41eurusdm1.33311.34071.33162007.03.29 16:341.33390.000.000.00-27.28
296128632007.03.29 15:57sell6.82eurusdm1.33371.34131.33222007.03.29 16:341.33400.000.000.00-20.46
296155022007.03.29 16:12sell13.64eurusdm1.33441.34201.33292007.03.29 16:341.33390.000.000.0068.20
295875832007.03.29 12:48sell3.41eurusdm1.33221.33981.33072007.03.29 15:071.33340.000.000.00-40.92
295891142007.03.29 12:52sell6.82eurusdm1.33291.34051.33142007.03.29 15:071.33330.000.000.00-27.28
295950642007.03.29 13:42sell13.64eurusdm1.33361.34121.33212007.03.29 15:071.33310.000.000.0068.20
295831982007.03.29 12:36sell3.39eurusdm1.33201.33961.33052007.03.29 12:481.33230.000.000.00-10.17
295862162007.03.29 12:45sell6.78eurusdm1.33271.34031.33122007.03.29 12:481.33220.000.000.0033.90
295258102007.03.29 03:07buy3.34eurusdm1.33161.32401.33312007.03.29 08:131.33310.000.000.0050.10
294651022007.03.28 15:57sell3.31eurusdm1.33341.34101.33192007.03.28 17:421.33340.000.000.000.00
294755822007.03.28 17:18sell6.62eurusdm1.33401.34161.33252007.03.28 17:421.33350.000.000.0033.10
294617442007.03.28 15:36sell3.28eurusdm1.33321.34081.33172007.03.28 15:571.33350.000.000.00-9.84
294629842007.03.28 15:43sell6.56eurusdm1.33381.34141.33232007.03.28 15:571.33330.000.000.0032.80
294110712007.03.28 10:32sell0.30usdjpym117.21117.60116.522007.03.28 14:35116.520.000.000.0017.77
294354172007.03.28 13:32buy3.23eurusdm1.33601.32841.33752007.03.28 14:071.33600.000.000.000.00
294362022007.03.28 13:40buy6.46eurusdm1.33541.32781.33692007.03.28 14:071.33590.000.000.0032.30
294297552007.03.28 12:48buy3.20eurusdm1.33591.32831.33742007.03.28 13:321.33590.000.000.000.00
294310222007.03.28 12:57buy6.40eurusdm1.33531.32771.33682007.03.28 13:321.33580.000.000.0032.00
294254772007.03.28 12:31buy3.16eurusdm1.33661.32901.33812007.03.28 12:481.33580.000.000.00-25.28
294262432007.03.28 12:32buy6.32eurusdm1.33591.32831.33742007.03.28 12:481.33590.000.000.000.00
294276162007.03.28 12:35buy12.64eurusdm1.33531.32771.33682007.03.28 12:481.33580.000.000.0063.20
294166802007.03.28 11:34buy3.12eurusdm1.33471.32711.33622007.03.28 12:311.33620.000.000.0046.80
293873242007.03.28 07:12buy3.07eurusdm1.33561.32801.33712007.03.28 09:431.33410.000.000.00-46.05
293891412007.03.28 07:31buy6.14eurusdm1.33491.32731.33642007.03.28 09:431.33420.000.000.00-42.98
293896472007.03.28 07:33buy12.28eurusdm1.33421.32661.33572007.03.28 09:431.33410.000.000.00-12.28
293901462007.03.28 07:34buy24.56eurusdm1.33361.32601.33512007.03.28 09:431.33420.000.000.00147.36
293791482007.03.28 05:52buy3.04eurusdm1.33541.32781.33692007.03.28 07:121.33530.000.000.00-3.04
293815452007.03.28 06:04buy6.08eurusdm1.33471.32711.33622007.03.28 07:121.33520.000.000.0030.40
293693132007.03.28 04:24sell0.30usdjpym117.39117.88116.522007.03.28 06:04117.310.000.000.002.05
293546612007.03.28 01:11sell3.03eurusdm1.33471.34231.33322007.03.28 04:371.33520.000.000.00-15.15
293654912007.03.28 03:15sell6.06eurusdm1.33541.34301.33392007.03.28 04:361.33490.000.000.0030.30
293500862007.03.28 00:00sell3.00eurusdm1.33481.34241.33332007.03.28 01:111.33500.000.000.00-6.00
293517752007.03.28 00:29sell6.00eurusdm1.33551.34311.33402007.03.28 01:111.33500.000.000.0030.00
293378852007.03.27 21:08buy2.97eurusdm1.33651.32891.33802007.03.27 22:001.33570.000.000.00-23.76
293385732007.03.27 21:11buy5.94eurusdm1.33581.32821.33732007.03.27 21:591.33580.000.000.000.00
293404592007.03.27 21:19buy11.88eurusdm1.33521.32761.33672007.03.27 21:591.33570.000.000.0059.40
293143202007.03.27 14:42buy2.92eurusdm1.33471.32711.33622007.03.27 15:431.33620.000.000.0043.80
293051752007.03.27 14:07sell2.82eurusdm1.33321.34081.33172007.03.27 14:411.33450.000.000.00-36.66
293064242007.03.27 14:14sell5.64eurusdm1.33381.34141.33232007.03.27 14:411.33460.000.000.00-45.12
293068832007.03.27 14:15sell11.28eurusdm1.33451.34211.33302007.03.27 14:411.33470.000.000.00-22.56
293081392007.03.27 14:18sell22.56eurusdm1.33581.34341.33432007.03.27 14:411.33490.000.000.00203.04
292997862007.03.27 13:44sell2.79eurusdm1.33411.34171.33262007.03.27 13:581.33420.000.000.00-2.79
293012972007.03.27 13:55sell5.58eurusdm1.33491.34251.33342007.03.27 13:581.33430.000.000.0033.48
292727772007.03.27 08:44buy2.77eurusdm1.33451.32691.33602007.03.27 13:441.33420.000.000.00-8.31
292962292007.03.27 13:19buy5.54eurusdm1.33381.32621.33532007.03.27 13:441.33430.000.000.0027.70
292605722007.03.27 07:00buy2.73eurusdm1.33341.32581.33492007.03.27 08:181.33490.000.000.0040.95
292522962007.03.27 04:36buy2.71eurusdm1.33351.32591.33502007.03.27 07:001.33320.000.000.00-8.13
292542452007.03.27 05:25buy5.42eurusdm1.33281.32521.33432007.03.27 07:001.33330.000.000.0027.10
291890262007.03.26 12:52buy2.67eurusdm1.32721.31961.32872007.03.26 13:461.32870.000.000.0040.05
291803802007.03.26 11:00sell2.64eurusdm1.32661.33421.32512007.03.26 12:121.32670.000.000.00-2.64
291815402007.03.26 11:13sell5.28eurusdm1.32731.33491.32582007.03.26 12:121.32670.000.000.0031.68
291644962007.03.26 06:45buy2.62eurusdm1.32741.31981.32892007.03.26 07:111.32640.000.000.00-26.20
291655832007.03.26 07:04buy5.24eurusdm1.32671.31911.32822007.03.26 07:101.32650.000.000.00-10.48
291660092007.03.26 07:07buy10.48eurusdm1.32601.31841.32752007.03.26 07:091.32660.000.000.0062.88
291577462007.03.26 05:00buy2.60eurusdm1.32761.32001.32912007.03.26 06:081.32750.000.000.00-2.60
291603032007.03.26 05:47buy5.20eurusdm1.32691.31931.32842007.03.26 06:081.32740.000.000.0026.00
291081352007.03.23 14:59sell2.57eurusdm1.32911.33671.32762007.03.23 15:411.32990.000.000.00-20.56
291090752007.03.23 15:03sell5.14eurusdm1.32971.33731.32822007.03.23 15:411.32980.000.000.00-5.14
291121862007.03.23 15:27sell10.28eurusdm1.33041.33801.32892007.03.23 15:411.32990.000.000.0051.40
291028562007.03.23 14:40sell2.55eurusdm1.32921.33681.32772007.03.23 14:591.32930.000.000.00-2.55
291062762007.03.23 14:51sell5.10eurusdm1.32981.33741.32832007.03.23 14:591.32940.000.000.0020.40
290805142007.03.23 12:22buy2.53eurusdm1.33311.32551.33462007.03.23 14:061.33190.000.000.00-30.36
290905972007.03.23 13:48buy5.06eurusdm1.33241.32481.33392007.03.23 14:061.33200.000.000.00-20.24
290925212007.03.23 14:00buy10.12eurusdm1.33141.32381.33292007.03.23 14:061.33210.000.000.0070.84
290598012007.03.23 09:27sell2.52eurusdm1.33141.33901.32992007.03.23 11:001.33170.000.000.00-7.56
290631812007.03.23 09:49sell5.04eurusdm1.33201.33961.33052007.03.23 10:591.33160.000.000.0020.16
290316922007.03.23 05:06buy2.48eurusdm1.33301.32541.33452007.03.23 09:271.33140.000.000.00-39.68
290497232007.03.23 08:47buy4.96eurusdm1.33231.32471.33382007.03.23 09:271.33130.000.000.00-49.60
290547302007.03.23 09:12buy9.92eurusdm1.33161.32401.33312007.03.23 09:271.33170.000.000.009.92
290553592007.03.23 09:15buy19.84eurusdm1.33091.32331.33242007.03.23 09:271.33150.000.000.00119.04
289537622007.03.22 14:09buy2.46eurusdm1.33701.32941.33852007.03.22 15:521.33610.000.000.00-22.14
289573982007.03.22 14:39buy4.92eurusdm1.33631.32871.33782007.03.22 15:511.33620.000.000.00-4.92
289609842007.03.22 15:07buy9.84eurusdm1.33561.32801.33712007.03.22 15:511.33610.000.000.0049.20
289520402007.03.22 14:02buy2.44eurusdm1.33701.32941.33852007.03.22 14:091.33690.000.000.00-2.44
289531162007.03.22 14:06buy4.88eurusdm1.33631.32871.33782007.03.22 14:091.33680.000.000.0024.40
288852802007.03.22 03:00sell2.41eurusdm1.33831.34591.33682007.03.22 06:321.33840.000.000.00-2.41
288942702007.03.22 06:30sell4.82eurusdm1.33901.34661.33752007.03.22 06:321.33850.000.000.0024.10
288130282007.03.21 15:35buy2.40eurusdm1.33071.32311.33222007.03.21 18:101.33030.000.000.00-9.60
288200392007.03.21 16:31buy4.80eurusdm1.33001.32241.33152007.03.21 18:101.33050.000.000.0024.00
288093902007.03.21 15:08buy2.38eurusdm1.33071.32311.33222007.03.21 15:351.33040.000.000.00-7.14
288109872007.03.21 15:18buy4.76eurusdm1.33001.32241.33152007.03.21 15:341.33050.000.000.0023.80
287530452007.03.21 08:17buy2.36eurusdm1.33211.32451.33362007.03.21 10:451.33050.000.000.00-37.76
287538882007.03.21 08:21buy4.72eurusdm1.33151.32391.33302007.03.21 10:441.33060.000.000.00-42.48
287574992007.03.21 08:47buy9.44eurusdm1.33081.32321.33232007.03.21 10:441.33070.000.000.00-9.44
287643762007.03.21 09:32buy18.88eurusdm1.33011.32251.33162007.03.21 10:441.33070.000.000.00113.28
287509292007.03.21 08:04buy2.33eurusdm1.33191.32431.33342007.03.21 08:171.33180.000.000.00-2.33
287520822007.03.21 08:11buy4.66eurusdm1.33131.32371.33282007.03.21 08:171.33190.000.000.0027.96
287171692007.03.21 00:00sell2.31eurusdm1.33111.33871.32962007.03.21 07:031.33130.000.000.00-4.62
287245862007.03.21 02:24sell4.62eurusdm1.33171.33931.33022007.03.21 07:031.33120.000.000.0023.10
286573812007.03.20 13:34buy2.28eurusdm1.33001.32241.33152007.03.20 15:081.32930.000.000.00-15.96
286638582007.03.20 14:19buy4.56eurusdm1.32941.32181.33092007.03.20 15:071.32930.000.000.00-4.56
286657782007.03.20 14:37buy9.12eurusdm1.32871.32111.33022007.03.20 15:071.32930.000.000.0054.72
286488872007.03.20 13:00buy2.26eurusdm1.32991.32231.33142007.03.20 13:331.32990.000.000.000.00
286547762007.03.20 13:23buy4.52eurusdm1.32931.32171.33082007.03.20 13:331.32980.000.000.0022.60
286025012007.03.20 07:22buy2.22eurusdm1.33031.32271.33182007.03.20 11:081.32890.000.000.00-31.08
286094832007.03.20 08:15buy4.44eurusdm1.32961.32201.33112007.03.20 11:081.32880.000.000.00-35.52
286125272007.03.20 08:38buy8.88eurusdm1.32891.32131.33042007.03.20 11:081.32890.000.000.000.00
286194132007.03.20 09:49buy17.76eurusdm1.32821.32061.32972007.03.20 11:081.32880.000.000.00106.56
285974762007.03.20 06:16buy2.20eurusdm1.33021.32261.33172007.03.20 07:211.33000.000.000.00-4.40
286010202007.03.20 07:02buy4.40eurusdm1.32961.32201.33112007.03.20 07:211.33020.000.000.0026.40
285430112007.03.19 21:11buy2.14eurusdm1.33041.32281.33192007.03.20 03:171.32910.000.000.00-27.82
285665672007.03.20 01:05buy4.28eurusdm1.32971.32211.33122007.03.20 03:171.32920.000.000.00-21.40
285795122007.03.20 02:35buy8.56eurusdm1.32911.32151.33062007.03.20 03:171.32910.000.000.000.00
285813602007.03.20 02:46buy17.12eurusdm1.32841.32081.32992007.03.20 03:171.32900.000.000.00102.72
285316842007.03.19 19:00buy2.13eurusdm1.33031.32271.33182007.03.19 21:091.33010.000.00-1.40-4.26
285385262007.03.19 20:06buy4.26eurusdm1.32961.32201.33112007.03.19 21:061.33020.000.00-2.7925.56
285035122007.03.19 15:21buy2.10eurusdm1.33031.32271.33182007.03.19 17:001.32950.000.000.00-16.80
285055732007.03.19 15:42buy4.20eurusdm1.32961.32201.33112007.03.19 17:001.32950.000.000.00-4.20
285126722007.03.19 16:27buy8.40eurusdm1.32891.32131.33042007.03.19 17:001.32950.000.000.0050.40
284944362007.03.19 14:13buy2.08eurusdm1.33071.32311.33222007.03.19 15:121.32970.000.000.00-20.80
284972042007.03.19 14:39buy4.16eurusdm1.33001.32241.33152007.03.19 15:121.32990.000.000.00-4.16
284985362007.03.19 14:48buy8.32eurusdm1.32941.32181.33092007.03.19 15:121.32990.000.000.0041.60
284327752007.03.19 08:22buy2.02eurusdm1.33121.32361.33272007.03.19 10:591.32990.000.000.00-26.26
284372732007.03.19 08:51buy4.04eurusdm1.33051.32291.33202007.03.19 10:581.32990.000.000.00-24.24
284458842007.03.19 09:50buy8.08eurusdm1.32971.32211.33122007.03.19 10:581.32980.000.000.008.08
284467622007.03.19 09:52buy16.16eurusdm1.32911.32151.33062007.03.19 10:581.32970.000.000.0096.96
284009742007.03.19 03:42sell1.99eurusdm1.33071.33831.32922007.03.19 07:071.32920.000.000.0029.85
283887002007.03.19 02:00sell1.98eurusdm1.33081.33841.32932007.03.19 03:411.33100.000.000.00-3.96
283995412007.03.19 03:31sell3.96eurusdm1.33151.33911.33002007.03.19 03:411.33090.000.000.0023.76
283751452007.03.19 00:45buy1.94eurusdm1.33191.32431.33342007.03.19 01:571.33130.000.000.00-11.64
283800762007.03.19 01:15buy3.88eurusdm1.33131.32371.33282007.03.19 01:571.33130.000.000.000.00
283858982007.03.19 01:36buy7.76eurusdm1.33061.32301.33212007.03.19 01:571.33120.000.000.0046.56
283176152007.03.16 15:22sell1.92eurusdm1.33111.33871.32962007.03.16 16:551.33100.000.000.001.92
283350202007.03.16 16:40sell3.84eurusdm1.33171.33931.33022007.03.16 16:551.33110.000.000.0023.04
283132092007.03.16 15:00sell1.89eurusdm1.33161.33921.33012007.03.16 15:221.33140.000.000.003.78
283155932007.03.16 15:12sell3.78eurusdm1.33221.33981.33072007.03.16 15:221.33160.000.000.0022.68
281434302007.03.15 13:57buy1.86eurusdm1.32301.31541.32452007.03.15 15:171.32450.000.000.0027.90
281328492007.03.15 13:02buy1.84eurusdm1.32291.31531.32442007.03.15 13:571.32270.000.000.00-3.68
281424872007.03.15 13:51buy3.68eurusdm1.32221.31461.32372007.03.15 13:571.32280.000.000.0022.08
281260942007.03.15 12:32buy1.81eurusdm1.32341.31581.32492007.03.15 13:021.32280.000.000.00-10.86
281269812007.03.15 12:34buy3.62eurusdm1.32271.31511.32422007.03.15 13:011.32270.000.000.000.00
281277422007.03.15 12:36buy7.24eurusdm1.32201.31441.32352007.03.15 13:011.32260.000.000.0043.44
281196332007.03.15 11:41buy1.78eurusdm1.32231.31471.32382007.03.15 12:311.32160.000.000.00-12.46
281221132007.03.15 12:08buy3.56eurusdm1.32161.31401.32312007.03.15 12:311.32170.000.000.003.56
281245862007.03.15 12:30buy7.12eurusdm1.32101.31341.32252007.03.15 12:311.32160.000.000.0042.72
280913512007.03.15 07:20sell1.75eurusdm1.32191.32951.32042007.03.15 09:051.32040.000.000.0026.25
280687342007.03.15 02:06buy1.73eurusdm1.32281.31521.32432007.03.15 07:111.32270.000.000.00-1.73
280858852007.03.15 06:16buy3.46eurusdm1.32211.31451.32362007.03.15 07:111.32280.000.000.0024.22
261004292007.03.02 16:50buy1.37eurusdm1.31771.31221.31922007.03.02 17:201.31920.000.000.0020.55
260591262007.03.02 14:45buy1.21eurusdm1.31881.31301.32002007.03.02 16:121.31840.000.000.00-4.84
260600272007.03.02 14:46buy2.42eurusdm1.31821.31261.31962007.03.02 16:121.31850.000.000.007.26
260614972007.03.02 14:51buy4.84eurusdm1.31751.31201.31902007.03.02 16:121.31840.000.000.0043.56
260695542007.03.02 15:12buy9.68eurusdm1.31681.31131.31832007.03.02 16:121.31830.000.000.00145.20
260176312007.03.02 13:04buy1.20eurusdm1.31691.31141.31842007.03.02 14:451.31840.000.000.0018.00
258676342007.03.02 06:01buy1.20eurusdm1.31761.31211.31912007.03.02 12:401.31580.000.000.00-21.60
258739892007.03.02 06:26buy2.40eurusdm1.31711.31151.31852007.03.02 12:401.31570.000.000.00-33.60
259148912007.03.02 08:39buy4.80eurusdm1.31651.31091.31792007.03.02 12:401.31560.000.000.00-43.20
259275012007.03.02 09:17buy9.60eurusdm1.31581.31031.31732007.03.02 12:401.31560.000.000.00-19.20
259444962007.03.02 10:00sell1.80eurusdm1.31531.31791.31442007.03.02 12:401.31580.000.000.00-9.00
259494492007.03.02 10:13sell3.60eurusdm1.31561.31781.31472007.03.02 12:401.31590.000.000.00-10.80
259548362007.03.02 10:30sell7.20eurusdm1.31611.31781.31512007.03.02 12:401.31580.000.000.0021.60
259980502007.03.02 12:22sell14.40eurusdm1.31661.31791.31562007.03.02 12:401.31580.000.000.00115.20
256894652007.03.01 16:07sell1.80eurusdm1.31601.31861.31512007.03.01 16:401.31710.000.000.00-19.80
256914742007.03.01 16:11sell3.60eurusdm1.31641.31861.31552007.03.01 16:391.31700.000.000.00-21.60
256977272007.03.01 16:29sell7.20eurusdm1.31691.31861.31592007.03.01 16:391.31700.000.000.00-7.20
256994302007.03.01 16:33sell14.40eurusdm1.31741.31871.31642007.03.01 16:391.31710.000.000.0043.20
256517042007.03.01 14:58sell1.00eurusdm1.32121.32681.32032007.03.01 15:001.32030.000.000.009.00
256451642007.03.01 14:44sell1.00eurusdm1.32171.32721.32072007.03.01 14:581.32140.000.000.003.00
256500592007.03.01 14:55sell2.00eurusdm1.32231.32791.32142007.03.01 14:571.32140.000.000.0018.00
256182572007.03.01 13:42sell1.00eurusdm1.32141.32701.32052007.03.01 14:411.32190.000.000.00-5.00
256191302007.03.01 13:43sell2.00eurusdm1.32201.32751.32102007.03.01 14:411.32180.000.000.004.00
256385932007.03.01 14:33sell4.00eurusdm1.32261.32821.32172007.03.01 14:401.32170.000.000.0036.00
255822152007.03.01 12:22sell2.00eurusdm1.32241.32801.32152007.03.01 13:311.32260.000.000.00-4.00
255755292007.03.01 12:04sell1.00eurusdm1.32181.32731.32082007.03.01 13:311.32270.000.000.00-9.00
255997872007.03.01 13:02sell4.00eurusdm1.32311.32861.32212007.03.01 13:291.32210.000.000.0040.00
255341622007.03.01 08:00buy1.00eurusdm1.32311.31761.32412007.03.01 10:321.32260.000.000.00-5.00
255549662007.03.01 09:45buy2.00eurusdm1.32241.31691.32342007.03.01 10:321.32260.000.000.004.00
255560172007.03.01 09:57buy4.00eurusdm1.32171.31621.32272007.03.01 10:321.32270.000.000.0040.00
255251402007.03.01 07:24sell1.67eurusdm1.32051.32301.31952007.03.01 07:331.32150.000.000.00-16.70
255266192007.03.01 07:27sell3.34eurusdm1.32101.32311.32002007.03.01 07:331.32140.000.000.00-13.36
255269612007.03.01 07:28sell6.68eurusdm1.32151.32321.32052007.03.01 07:331.32130.000.000.0013.36
255178082007.03.01 07:00sell1.62eurusdm1.32131.32381.32032007.03.01 07:241.32080.000.000.008.10
255221002007.03.01 07:10sell3.24eurusdm1.32161.32381.32072007.03.01 07:231.32070.000.000.0029.16
254933382007.03.01 03:57sell1.00eurusdm1.32261.32811.32162007.03.01 06:511.32160.000.000.0010.00
254511672007.02.28 23:04sell1.00eurusdm1.32241.32791.32142007.03.01 03:571.32270.000.000.00-3.00
254575142007.02.28 23:38sell2.00eurusdm1.32311.32861.32212007.03.01 03:571.32270.000.000.008.00
254820902007.03.01 02:23sell4.00eurusdm1.32371.32921.32272007.03.01 03:571.32270.000.000.0040.00
254136692007.02.28 17:20buy0.64eurusdm1.32241.31991.32342007.02.28 18:131.32280.000.000.002.56
254142902007.02.28 17:25buy1.28eurusdm1.32191.31981.32292007.02.28 18:121.32290.000.000.0012.80
254065952007.02.28 16:48buy0.64eurusdm1.32281.32031.32382007.02.28 17:191.32210.000.000.00-4.48
254114572007.02.28 17:08buy1.28eurusdm1.32221.32011.32322007.02.28 17:191.32200.000.000.00-2.56
254131702007.02.28 17:17buy2.56eurusdm1.32171.32001.32272007.02.28 17:191.32200.000.000.007.68
254019562007.02.28 16:30buy0.63eurusdm1.32201.31951.32302007.02.28 16:481.32250.000.000.003.15
254036762007.02.28 16:34buy1.26eurusdm1.32151.31941.32252007.02.28 16:481.32250.000.000.0012.60
253798272007.02.28 15:00buy1.00eurusdm1.32191.31641.32292007.02.28 15:591.32090.000.000.00-10.00
253813422007.02.28 15:08buy2.00eurusdm1.32111.31561.32212007.02.28 15:591.32080.000.000.00-6.00
253846282007.02.28 15:29buy4.00eurusdm1.32051.31491.32142007.02.28 15:591.32070.000.000.008.00
253849222007.02.28 15:29buy8.00eurusdm1.32001.31431.32082007.02.28 15:591.32080.000.000.0064.00
253589582007.02.28 13:35buy1.00eurusdm1.32201.31651.32302007.02.28 15:001.32090.000.000.00-11.00
253678312007.02.28 14:12buy2.00eurusdm1.32141.31591.32242007.02.28 15:001.32080.000.000.00-12.00
253779842007.02.28 14:52buy4.00eurusdm1.32071.31521.32172007.02.28 15:001.32170.000.000.0040.00
253557432007.02.28 13:29buy1.00eurusdm1.32211.31661.32312007.02.28 13:351.32170.000.000.00-4.00
253572162007.02.28 13:31buy2.00eurusdm1.32151.31601.32252007.02.28 13:351.32180.000.000.006.00
253574832007.02.28 13:32buy4.00eurusdm1.32111.31531.32182007.02.28 13:351.32180.000.000.0028.00
253480792007.02.28 13:00buy1.00eurusdm1.32101.31551.32202007.02.28 13:291.32200.000.000.0010.00
250603242007.02.27 09:43buy1.30gbpusdm1.96471.95911.96972007.02.28 07:081.95910.000.00-0.15-72.80
250603292007.02.27 09:43buy1.29gbpusdm1.96491.95911.97272007.02.28 07:081.95910.000.00-0.15-74.82
250278052007.02.27 08:04sell1.35gbpusdm1.95991.96431.95492007.02.27 08:171.96430.000.000.00-59.40
250304072007.02.27 08:09buy1.00eurusdm1.31871.31321.31972007.02.27 08:161.31970.000.000.0010.00
249701652007.02.27 01:28sell1.00eurusdm1.31761.32311.31662007.02.27 06:541.31720.000.000.004.00
249776422007.02.27 02:15sell2.00eurusdm1.31831.32381.31732007.02.27 06:541.31730.000.000.0020.00
249516232007.02.26 22:53sell0.01eurusdm1.31901.32211.31802007.02.27 00:401.31960.000.000.00-0.06
249594582007.02.27 00:34sell0.02eurusdm1.31951.32211.31862007.02.27 00:401.32010.000.000.00-0.12
248999172007.02.26 16:30sell0.01eurusdm1.31631.31951.31542007.02.26 22:531.31930.000.000.01-0.30
249210022007.02.26 18:23sell0.02eurusdm1.31701.31951.31602007.02.26 22:531.31940.000.000.01-0.48
249276392007.02.26 19:25sell0.04eurusdm1.31751.31951.31662007.02.26 22:531.31940.000.000.02-0.76
249505602007.02.26 22:39sell0.16eurusdm1.31871.31951.31782007.02.26 22:511.31930.000.000.00-0.96
249304162007.02.26 19:47sell0.08eurusdm1.31811.31941.31712007.02.26 22:511.31940.000.000.05-1.04
248423002007.02.26 11:32sell0.01eurusdm1.31551.31861.31452007.02.26 16:301.31650.000.000.00-0.10
248432822007.02.26 11:35sell0.02eurusdm1.31611.31861.31512007.02.26 16:301.31660.000.000.00-0.10
248704472007.02.26 14:13sell0.04eurusdm1.31681.31871.31582007.02.26 16:301.31650.000.000.000.12
248759252007.02.26 14:41sell0.08eurusdm1.31751.31881.31652007.02.26 16:301.31650.000.000.000.80
247391442007.02.26 00:10sell1.32gbpusdm1.96361.96291.95862007.02.26 09:471.96290.000.000.009.24
211449452007.02.01 15:01buy2.00eurusdm1.30501.29951.30652007.02.02 14:031.29950.000.00-1.31-110.00
211444702007.02.01 15:01buy1.00eurusdm1.30561.30001.30702007.02.02 14:031.30000.000.00-0.66-56.00
211455292007.02.01 15:02buy4.00eurusdm1.30451.29881.30582007.02.02 13:311.30580.000.00-2.6252.00
211459392007.02.01 15:03buy8.00eurusdm1.30381.29831.30532007.02.02 13:311.30530.000.00-5.24120.00
211731282007.02.01 19:30buy0.13gbpusdm1.96991.96081.97372007.02.01 19:321.96920.000.000.00-0.91
211728172007.02.01 19:21buy0.13gbpusdm1.96960.00001.97342007.02.01 19:211.96920.000.000.00-0.52
211728022007.02.01 19:20sell0.13gbpusdm1.96911.97821.96532007.02.01 19:201.96960.000.000.00-0.65
211723252007.02.01 19:13sell1.00gbpusdm1.96890.00001.96512007.02.01 19:201.96970.000.000.00-8.00
211722792007.02.01 19:12sell1.00gbpusdm1.96890.00001.96512007.02.01 19:131.96940.000.000.00-5.00
211716642007.02.01 19:02buy0.27gbpusdm1.96981.96071.97362007.02.01 19:021.96930.000.000.00-1.35
211714212007.02.01 18:59buy0.01gbpusdm1.96981.96071.97362007.02.01 19:001.96930.000.000.00-0.05
211418592007.02.01 15:00buy1.00eurusdm1.30451.29901.30602007.02.01 15:011.30460.000.000.001.00
211430822007.02.01 15:00buy2.00eurusdm1.30381.29831.30532007.02.01 15:011.30440.000.000.0012.00
211392022007.02.01 14:44buy1.00eurusdm1.30241.29691.30392007.02.01 15:001.30390.000.000.0015.00
211358102007.02.01 14:09buy1.00eurusdm1.30241.29691.30392007.02.01 14:441.30230.000.000.00-1.00
211386632007.02.01 14:37buy2.00eurusdm1.30171.29611.30312007.02.01 14:441.30230.000.000.0012.00
211309862007.02.01 13:38buy1.00eurusdm1.30291.29741.30442007.02.01 14:091.30210.000.000.00-8.00
211322622007.02.01 13:44buy2.00eurusdm1.30221.29671.30372007.02.01 14:081.30200.000.000.00-4.00
211344362007.02.01 13:57buy4.00eurusdm1.30151.29601.30302007.02.01 14:081.30210.000.000.0024.00
210896272007.02.01 05:47sell1.00eurusdm1.30251.30801.30102007.02.01 09:341.30100.000.000.0015.00
210126952007.01.31 14:41buy1.00eurusdm1.29591.29041.29742007.01.31 15:061.29740.000.000.0015.00
209977982007.01.31 12:52buy1.00eurusdm1.29611.29051.29752007.01.31 14:401.29550.000.000.00-6.00
209996272007.01.31 13:10buy2.00eurusdm1.29551.28991.29692007.01.31 14:391.29550.000.000.000.00
210019982007.01.31 13:30buy4.00eurusdm1.29481.28931.29632007.01.31 14:391.29560.000.000.0032.00
210044352007.01.31 13:42buy8.00eurusdm1.29411.28861.29562007.01.31 14:391.29560.000.000.00120.00
209323582007.01.30 19:33buy1.00eurusdm1.29651.29101.29802007.01.31 12:521.29590.000.00-0.66-6.00
209624062007.01.31 07:02buy2.00eurusdm1.29581.29031.29732007.01.31 12:521.29590.000.000.002.00
209713672007.01.31 08:00buy4.00eurusdm1.29521.28971.29672007.01.31 12:521.29600.000.000.0032.00
209721032007.01.31 08:01buy8.00eurusdm1.29461.28901.29602007.01.31 12:521.29600.000.000.00112.00
208799062007.01.30 08:03sell1.00eurusdm1.29551.30101.29402007.01.30 14:181.29600.000.000.00-5.00
208808872007.01.30 08:19sell2.00eurusdm1.29621.30171.29472007.01.30 14:181.29610.000.000.002.00
208822712007.01.30 08:30sell4.00eurusdm1.29681.30241.29542007.01.30 14:181.29600.000.000.0032.00
208983512007.01.30 12:50sell8.00eurusdm1.29731.30291.29592007.01.30 14:171.29590.000.000.00112.00
208678702007.01.30 06:21sell1.00eurusdm1.29581.30131.29432007.01.30 08:031.29560.000.000.002.00
208683082007.01.30 06:28sell2.00eurusdm1.29641.30201.29502007.01.30 08:031.29550.000.000.0018.00
208748122007.01.30 07:39sell4.00eurusdm1.29691.30261.29562007.01.30 08:031.29560.000.000.0052.00
207914982007.01.29 11:27buy1.00eurusdm1.29261.28711.29412007.01.29 14:321.29280.000.000.002.00
207932812007.01.29 11:51buy2.00eurusdm1.29191.28641.29342007.01.29 14:321.29270.000.000.0016.00
207993962007.01.29 13:40buy4.00eurusdm1.29131.28581.29282007.01.29 14:321.29280.000.000.0060.00
206749442007.01.26 09:11buy2.00eurusdm1.29231.28681.29382007.01.29 10:051.29250.000.00-1.314.00
206801812007.01.26 10:46buy4.00eurusdm1.29161.28611.29312007.01.29 10:051.29240.000.00-2.6232.00
207507602007.01.29 00:14buy4.00eurusdm1.29101.28551.29252007.01.29 10:051.29250.000.000.0060.00
206740972007.01.26 09:00buy1.00eurusdm1.29301.28741.29442007.01.26 15:001.28740.000.000.00-56.00
206618112007.01.26 07:18buy1.00eurusdm1.29321.28741.29442007.01.26 08:551.29290.000.000.00-3.00
206668722007.01.26 08:03buy2.00eurusdm1.29261.28701.29402007.01.26 08:551.29300.000.000.008.00
206676942007.01.26 08:08buy4.00eurusdm1.29151.28601.29302007.01.26 08:551.29300.000.000.0060.00
205585422007.01.25 14:56buy1.00gbpusdm1.97261.96501.97412007.01.25 19:011.96790.000.000.00-47.00
205588812007.01.25 14:59buy2.00gbpusdm1.97191.96431.97342007.01.25 19:011.96790.000.000.00-80.00
205593742007.01.25 15:00buy4.00gbpusdm1.97121.96361.97272007.01.25 19:011.96790.000.000.00-132.00
205733852007.01.25 16:44sell1.00eurusdm1.29711.30261.29562007.01.25 18:231.29710.000.000.000.00
205761552007.01.25 16:57sell2.00eurusdm1.29771.30321.29622007.01.25 18:231.29700.000.000.0014.00
205817262007.01.25 18:00sell4.00eurusdm1.29851.30401.29702007.01.25 18:231.29700.000.000.0060.00
205593922007.01.25 15:00sell1.00eurusdm1.29771.30321.29622007.01.25 16:351.29620.000.000.0015.00
205477112007.01.25 13:35buy1.00gbpusdm1.97261.96711.97412007.01.25 14:561.97250.000.000.00-1.00
205479012007.01.25 13:38buy2.00gbpusdm1.97191.96641.97342007.01.25 14:561.97250.000.000.0012.00
205480802007.01.25 13:39buy4.00gbpusdm1.97121.96571.97272007.01.25 14:561.97270.000.000.0060.00
205390982007.01.25 11:57buy1.00gbpusdm1.97211.96661.97362007.01.25 13:351.97220.000.000.001.00
205392802007.01.25 11:58buy2.00gbpusdm1.97141.96591.97292007.01.25 13:351.97210.000.000.0014.00
205403732007.01.25 12:06buy4.00gbpusdm1.97071.96521.97222007.01.25 13:351.97220.000.000.0060.00
205026742007.01.25 07:45buy1.00eurusdm1.29881.29331.30032007.01.25 10:451.29860.000.000.00-2.00
205161532007.01.25 09:01buy2.00eurusdm1.29821.29261.29962007.01.25 10:451.29860.000.000.008.00
205247242007.01.25 09:59buy4.00eurusdm1.29711.29161.29862007.01.25 10:451.29860.000.000.0060.00
205127472007.01.25 08:31buy2.00gbpusdm1.97251.96701.97402007.01.25 09:591.96760.000.000.00-98.00
205136332007.01.25 08:37buy4.00gbpusdm1.97181.96631.97332007.01.25 09:591.96760.000.000.00-168.00
205124662007.01.25 08:30buy1.00gbpusdm1.97311.96761.97462007.01.25 09:591.96760.000.000.00-55.00
205107902007.01.25 08:21buy1.00gbpusdm1.97231.96681.97382007.01.25 08:301.97250.000.000.002.00
205109272007.01.25 08:23buy2.00gbpusdm1.97161.96611.97312007.01.25 08:291.97310.000.000.0030.00
204986942007.01.25 07:04buy1.00eurusdm1.29741.29191.29892007.01.25 07:451.29830.000.000.009.00
204998932007.01.25 07:12buy2.00eurusdm1.29681.29131.29832007.01.25 07:451.29830.000.000.0030.00
204621802007.01.24 22:02buy1.00eurusdm1.29711.29161.29862007.01.25 07:041.29730.000.000.002.00
204631012007.01.24 22:19buy2.00eurusdm1.29641.29091.29792007.01.25 07:041.29710.000.000.0014.00
204666132007.01.24 23:18buy4.00eurusdm1.29581.29021.29722007.01.25 07:041.29720.000.000.0056.00
204298492007.01.24 15:23sell1.00eurusdm1.29661.30211.29512007.01.24 16:071.29510.000.000.0015.00
204164882007.01.24 14:02sell1.00eurusdm1.29851.30411.29712007.01.24 15:171.29710.000.000.0014.00
204206952007.01.24 14:42sell2.00eurusdm1.29921.30471.29772007.01.24 15:171.29770.000.000.0030.00
204211992007.01.24 14:43sell4.00eurusdm1.29981.30531.29832007.01.24 15:131.29830.000.000.0060.00
203609572007.01.24 07:50sell1.00gbpusdm1.97461.98011.97312007.01.24 08:161.97310.000.000.0015.00
203508452007.01.24 06:47sell1.00eurusdm1.30091.30651.29952007.01.24 08:071.30010.000.000.008.00
203513182007.01.24 06:49sell2.00eurusdm1.30151.30701.30002007.01.24 08:071.30000.000.000.0030.00
203507312007.01.24 06:47sell1.00gbpusdm1.97651.98211.97512007.01.24 07:491.97550.000.000.0010.00
203524312007.01.24 06:54sell2.00gbpusdm1.97711.98261.97562007.01.24 07:491.97560.000.000.0030.00
202769242007.01.23 18:00sell1.00eurusdm1.30211.30761.30062007.01.24 06:471.30120.000.000.599.00
202961892007.01.23 20:33sell2.00eurusdm1.30281.30831.30132007.01.24 06:471.30130.000.001.1830.00
203454272007.01.24 06:33sell1.00gbpusdm1.97901.98451.97752007.01.24 06:471.97750.000.000.0015.00
203068552007.01.23 22:20sell1.00gbpusdm1.98021.98571.97872007.01.24 06:331.97950.000.000.007.00
203084892007.01.23 22:35sell2.00gbpusdm1.98091.98641.97942007.01.24 06:331.97940.000.000.0030.00
202657152007.01.23 16:32sell1.00gbpusdm1.98411.98961.98262007.01.23 18:371.98330.000.000.008.00
202669712007.01.23 16:36sell2.00gbpusdm1.98481.99031.98332007.01.23 18:361.98330.000.000.0030.00
202620082007.01.23 16:11sell1.00gbpusdm1.98561.99111.98412007.01.23 16:311.98480.000.000.008.00
202637802007.01.23 16:18sell2.00gbpusdm1.98611.99181.98482007.01.23 16:311.98480.000.000.0026.00
201757052007.01.23 00:32buy1.00gbpusdm1.97861.97301.98002007.01.23 07:311.97960.000.000.0010.00
201857402007.01.23 05:03buy1.00eurusdm1.29471.28921.29622007.01.23 07:311.29620.000.000.0015.00
201821072007.01.23 02:59buy2.00gbpusdm1.97801.97241.97942007.01.23 07:301.97940.000.000.0028.00
200749702007.01.19 18:25buy1.00eurusdm1.29681.29131.29832007.01.23 00:281.29410.000.00-1.32-27.00
201214052007.01.22 12:22buy2.00eurusdm1.29501.28951.29652007.01.22 16:051.29650.000.000.0030.00
201249692007.01.22 13:00buy1.00gbpusdm1.97561.97011.97712007.01.22 16:031.97710.000.000.0015.00
200744382007.01.19 18:00buy1.00gbpusdm1.97531.96981.97682007.01.22 12:211.97630.000.00-0.1210.00
200755452007.01.19 18:48buy2.00gbpusdm1.97471.96921.97622007.01.22 12:211.97620.000.00-0.2330.00
200646182007.01.19 15:49sell2.00gbpusdm1.97191.97741.97042007.01.19 17:001.97670.000.000.00-96.00
200637292007.01.19 15:42sell1.00gbpusdm1.97121.97671.96972007.01.19 17:001.97670.000.000.00-55.00
200363472007.01.19 09:53sell1.00gbpusdm1.97251.97801.97102007.01.19 15:011.97180.000.000.007.00
200432232007.01.19 11:50sell2.00gbpusdm1.97311.97861.97162007.01.19 15:011.97160.000.000.0030.00
200253142007.01.19 07:36sell1.00eurusdm1.29761.30311.29612007.01.19 10:191.29610.000.000.0015.00
200312442007.01.19 09:13sell1.00gbpusdm1.97291.97851.97152007.01.19 09:481.97210.000.000.008.00
200313782007.01.19 09:13sell2.00gbpusdm1.97361.97911.97212007.01.19 09:481.97210.000.000.0030.00
200194982007.01.19 06:09sell1.00gbpusdm1.97451.98001.97302007.01.19 09:131.97360.000.000.009.00
200207442007.01.19 06:27sell2.00gbpusdm1.97511.98061.97362007.01.19 09:131.97360.000.000.0030.00
199606602007.01.18 14:34buy1.00eurusdm1.29571.29021.29722007.01.18 20:181.29660.000.000.009.00
199624072007.01.18 14:38buy2.00eurusdm1.29521.28961.29662007.01.18 20:181.29660.000.000.0028.00
199671862007.01.18 15:16buy1.00gbpusdm1.97281.96731.97432007.01.18 20:151.97430.000.000.0015.00
199504132007.01.18 13:38sell2.00gbpusdm1.96441.96991.96292007.01.18 14:211.96950.000.000.00-102.00
199498892007.01.18 13:36sell1.00gbpusdm1.96371.96941.96242007.01.18 14:211.96940.000.000.00-57.00
199485122007.01.18 13:34sell1.00gbpusdm1.96571.97121.96422007.01.18 13:361.96420.000.000.0015.00
199326012007.01.18 10:36sell1.00eurusdm1.29371.29921.29222007.01.18 12:121.29220.000.000.0015.00
199300432007.01.18 10:13sell1.00gbpusdm1.97121.97681.96982007.01.18 12:081.96980.000.000.0014.00
199325402007.01.18 10:35sell2.00gbpusdm1.97191.97741.97042007.01.18 12:081.97040.000.000.0030.00
199243412007.01.18 09:15sell1.00eurusdm1.29441.29991.29292007.01.18 10:321.29360.000.000.008.00
199267892007.01.18 09:34sell2.00eurusdm1.29501.30061.29362007.01.18 10:321.29360.000.000.0028.00
199081052007.01.18 07:15sell1.00eurusdm1.29541.30091.29392007.01.18 09:151.29470.000.000.007.00
199154492007.01.18 08:05sell2.00eurusdm1.29621.30171.29472007.01.18 09:151.29470.000.000.0030.00
199023572007.01.18 06:05sell1.00gbpusdm1.97161.97711.97012007.01.18 08:051.97650.000.000.00-49.00
199027862007.01.18 06:15sell2.00gbpusdm1.97231.97781.97082007.01.18 08:051.97660.000.000.00-86.00
199033812007.01.18 06:23sell4.00gbpusdm1.97291.97841.97142007.01.18 08:051.97670.000.000.00-152.00
198941592007.01.18 04:01balanceTransfer from 207xx-221500.00
  0.00 0.00 -15.81 3 744.21
Closed P/L: 3 728.40
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 728.40 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 228.40 Equity: 4 228.40 Free Margin: 4 228.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 618.68 Gross Loss: 3 890.28 Total Net Profit: 3 728.40
Profit Factor: 1.96 Expected Payoff: 9.23  
Absolute Drawdown: 299.00 Maximal Drawdown: 334.96 (22.52%) Relative Drawdown: 59.80% (299.00)
 
Total Trades: 404 Short Positions (won %): 169 (60.95%) Long Positions (won %): 235 (57.02%)
Profit Trades (% of total): 237 (58.66%) Loss trades (% of total): 167 (41.34%)
Largest profit trade: 203.04 loss trade: -168.00
Average profit trade: 32.15 loss trade: -23.30
Maximum consecutive wins ($): 28 (572.77) consecutive losses ($): 9 (-3.83)
Maximal consecutive profit (count): 572.77 (28) consecutive loss (count): -321.00 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2