Interbank FX, LLC

Account: 1427870 Name: Marc Brown Currency: USD 2007 April 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
315308992007.04.13 11:54sell0.02usdchfm1.20761.22561.20412007.04.13 17:421.21500.000.000.00-1.22
315426702007.04.13 12:40sell0.04usdchfm1.20941.22561.20592007.04.13 17:421.21490.000.000.00-1.81
315660352007.04.13 14:36sell0.08usdchfm1.21131.22571.20782007.04.13 17:421.21500.000.000.00-2.44
315695642007.04.13 14:41sell0.16usdchfm1.21311.22571.20962007.04.13 17:421.21510.000.000.00-2.63
315760742007.04.13 14:56sell0.32usdchfm1.21491.22571.21142007.04.13 17:421.21500.000.000.00-0.26
315843092007.04.13 15:13sell0.64usdchfm1.21691.22591.21342007.04.13 17:421.21490.000.000.0010.54
315188452007.04.13 10:39buy0.02gbpusdm1.98661.96861.99012007.04.13 15:231.98050.000.000.00-1.22
315659102007.04.13 14:36buy0.04gbpusdm1.98481.96861.98832007.04.13 15:231.98040.000.000.00-1.76
315682822007.04.13 14:40buy0.08gbpusdm1.98261.96821.98612007.04.13 15:231.98050.000.000.00-1.68
315866012007.04.13 15:17buy0.16gbpusdm1.98051.96791.98402007.04.13 15:231.98040.000.000.00-0.16
315874202007.04.13 15:19buy0.32gbpusdm1.97851.98041.98592007.04.13 15:231.98040.000.000.006.08
314311992007.04.13 01:35buy0.02eurusdm1.35201.35411.35962007.04.13 14:021.35410.000.000.000.42
314866842007.04.13 07:46sell0.02usdchfm1.21131.20851.20302007.04.13 10:401.20850.000.000.000.46
314695802007.04.13 06:21buy0.02gbpusdm1.98431.98621.99172007.04.13 10:391.98620.000.000.000.38
314757432007.04.13 06:47sell0.02usdjpym118.67118.34117.792007.04.13 08:49118.340.000.000.000.56
314388942007.04.13 02:35sell0.02usdchfm1.21441.21171.20622007.04.13 07:461.21170.000.000.000.45
314326172007.04.13 01:43sell0.02usdjpym118.95118.70118.152007.04.13 06:47118.700.000.000.000.42
312322562007.04.12 03:19buy0.02usdjpym119.44117.64119.792007.04.12 20:07119.080.000.000.00-0.60
312618102007.04.12 07:34buy0.04usdjpym119.25117.63119.602007.04.12 20:07119.100.000.000.00-0.50
313144822007.04.12 13:04buy0.08usdjpym119.07117.63119.422007.04.12 20:06119.090.000.000.000.13
313260902007.04.12 13:55buy0.16usdjpym118.88117.62119.232007.04.12 20:06119.100.000.000.002.96
312812742007.04.12 09:33buy0.02usdchfm1.22071.20271.22422007.04.12 16:311.21810.000.000.00-0.43
312783932007.04.12 09:05sell0.02eurusdm1.34521.36321.34172007.04.12 16:311.34760.000.000.00-0.48
312966312007.04.12 11:31buy0.04usdchfm1.21881.20261.22232007.04.12 16:311.21760.000.000.00-0.39
313194782007.04.12 13:34buy0.08usdchfm1.21701.20261.22052007.04.12 16:311.21770.000.000.000.46
313246182007.04.12 13:51buy0.16usdchfm1.21521.20261.21872007.04.12 16:311.21760.000.000.003.15
313193872007.04.12 13:34sell0.04eurusdm1.34701.36321.34352007.04.12 16:311.34770.000.000.00-0.28
313306302007.04.12 14:18sell0.08eurusdm1.34881.36321.34532007.04.12 16:311.34790.000.000.000.72
312975072007.04.12 11:37buy0.02gbpusdm1.97761.97971.98522007.04.12 14:411.97970.000.000.000.42
312040352007.04.12 01:00sell0.02gbpusdm1.97381.99181.97032007.04.12 08:501.97460.000.000.00-0.16
312040722007.04.12 01:00buy0.02usdchfm1.22371.20571.22722007.04.12 08:491.22020.000.000.00-0.57
312157112007.04.12 01:41sell0.04gbpusdm1.97611.99231.97262007.04.12 08:491.97470.000.000.000.56
312549192007.04.12 06:48sell0.08gbpusdm1.97791.97511.96962007.04.12 08:491.97450.000.000.002.72
312137632007.04.12 01:36buy0.04usdchfm1.22181.20561.22532007.04.12 08:491.22040.000.000.00-0.46
310412152007.04.11 04:03sell0.02eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 08:491.34480.000.000.03-0.60
311375172007.04.11 14:56sell0.04eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 08:491.34470.000.000.06-0.40
312161112007.04.12 01:43sell0.08eurusdm1.34611.36051.34262007.04.12 08:491.34500.000.000.000.88
312438002007.04.12 05:25buy0.08usdchfm1.22001.20561.22352007.04.12 08:491.22020.000.000.000.13
308566102007.04.10 02:41sell0.02usdjpym118.77120.57118.422007.04.11 18:42119.350.000.00-0.03-0.97
308622692007.04.10 03:30sell0.04usdjpym118.95120.57118.602007.04.11 18:42119.340.000.00-0.06-1.31
308996282007.04.10 07:58sell0.08usdjpym119.14120.58118.792007.04.11 18:42119.340.000.00-0.11-1.34
311217382007.04.11 13:22sell0.16usdjpym119.33120.59118.982007.04.11 18:41119.320.000.000.000.13
311619512007.04.11 18:12sell0.32usdjpym119.51120.59119.162007.04.11 18:41119.310.000.000.005.36
310247222007.04.11 01:47buy0.02usdchfm1.21811.22041.22592007.04.11 10:591.22040.000.000.000.38
310665432007.04.11 06:45buy0.02gbpusdm1.97981.96181.98332007.04.11 10:081.97790.000.000.00-0.38
310824682007.04.11 08:02buy0.04gbpusdm1.97801.96181.98152007.04.11 10:081.97810.000.000.000.04
310840172007.04.11 08:08buy0.08gbpusdm1.97621.97811.98362007.04.11 10:081.97810.000.000.001.52
310301692007.04.11 02:12buy0.02gbpusdm1.97711.95911.98062007.04.11 06:301.97790.000.000.000.16
310413712007.04.11 04:05buy0.04gbpusdm1.97531.97801.98352007.04.11 06:301.97800.000.000.001.08
309221902007.04.10 10:55buy0.02gbpusdm1.97231.97671.98222007.04.11 02:111.97670.000.000.000.88
307401672007.04.09 03:00sell0.02eurusdm1.33611.35411.33262007.04.11 01:301.34190.000.000.02-1.16
308309292007.04.10 00:59sell0.04eurusdm1.33801.35421.33452007.04.11 01:301.34190.000.000.02-1.56
308438552007.04.10 01:52sell0.08eurusdm1.33991.35431.33642007.04.11 01:291.34190.000.000.04-1.60
308523142007.04.10 02:32sell0.16eurusdm1.34181.35441.33832007.04.11 01:271.34180.000.000.090.00
309410502007.04.10 12:47sell0.32eurusdm1.34371.35451.34022007.04.11 01:271.34170.000.000.176.40
308593202007.04.10 02:57sell0.02usdchfm1.22031.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.000.000.51
308483712007.04.10 02:09buy0.02gbpusdm1.96811.97021.97572007.04.10 08:431.97020.000.000.000.42
308394222007.04.10 01:41sell0.02usdchfm1.22361.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.000.000.49
307424702007.04.09 04:00sell0.02usdjpym119.33118.92118.372007.04.10 02:14118.920.000.00-0.030.69
308331562007.04.10 01:06buy0.02gbpusdm1.96461.96641.97192007.04.10 02:011.96640.000.000.000.36
307384322007.04.09 02:11buy0.02usdchfm1.22341.22721.23272007.04.09 17:151.22720.000.000.000.62
307517722007.04.09 07:30sell0.02gbpusdm1.96381.96191.95642007.04.09 14:061.96190.000.000.000.38
307229032007.04.08 13:45balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 0.20 24.49
Closed P/L: 24.69
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 24.69 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 024.69 Equity: 1 024.69 Free Margin: 1 024.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 51.09 Gross Loss: 26.40 Total Net Profit: 24.69
Profit Factor: 1.94 Expected Payoff: 0.40  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.36 (0.81%) Relative Drawdown: 0.81% (8.36)
 
Total Trades: 62 Short Positions (won %): 33 (51.52%) Long Positions (won %): 29 (62.07%)
Profit Trades (% of total): 35 (56.45%) Loss trades (% of total): 27 (43.55%)
Largest profit trade: 10.54 loss trade: -2.63
Average profit trade: 1.46 loss trade: -0.98
Maximum consecutive wins ($): 9 (10.10) consecutive losses ($): 5 (-8.36)
Maximal consecutive profit (count): 10.54 (1) consecutive loss (count): -8.36 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3