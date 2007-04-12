|Account: 1427870
|Name: Marc Brown
|Currency: USD
|2007 April 12, 20:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31232256
|2007.04.12 03:19
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.44
|117.64
|119.79
|2007.04.12 20:07
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|31261810
|2007.04.12 07:34
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.25
|117.63
|119.60
|2007.04.12 20:07
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|31314482
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.08
|usdjpym
|119.07
|117.63
|119.42
|2007.04.12 20:06
|119.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|31326090
|2007.04.12 13:55
|buy
|0.16
|usdjpym
|118.88
|117.62
|119.23
|2007.04.12 20:06
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|31281274
|2007.04.12 09:33
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2207
|1.2027
|1.2242
|2007.04.12 16:31
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|31278393
|2007.04.12 09:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3452
|1.3632
|1.3417
|2007.04.12 16:31
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|31296631
|2007.04.12 11:31
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2188
|1.2026
|1.2223
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|31319478
|2007.04.12 13:34
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2170
|1.2026
|1.2205
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|31324618
|2007.04.12 13:51
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2152
|1.2026
|1.2187
|2007.04.12 16:31
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|31319387
|2007.04.12 13:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3470
|1.3632
|1.3435
|2007.04.12 16:31
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|31330630
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3488
|1.3632
|1.3453
|2007.04.12 16:31
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|31297507
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9776
|1.9797
|1.9852
|2007.04.12 14:41
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|31204035
|2007.04.12 01:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9738
|1.9918
|1.9703
|2007.04.12 08:50
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|31204072
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2237
|1.2057
|1.2272
|2007.04.12 08:49
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|31215711
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9761
|1.9923
|1.9726
|2007.04.12 08:49
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|31254919
|2007.04.12 06:48
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9779
|1.9751
|1.9696
|2007.04.12 08:49
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|31213763
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2218
|1.2056
|1.2253
|2007.04.12 08:49
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|31041215
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 08:49
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.60
|31137517
|2007.04.11 14:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 08:49
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.40
|31216111
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3461
|1.3605
|1.3426
|2007.04.12 08:49
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|31243800
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2200
|1.2056
|1.2235
|2007.04.12 08:49
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|30856610
|2007.04.10 02:41
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.77
|120.57
|118.42
|2007.04.11 18:42
|119.35
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.97
|30862269
|2007.04.10 03:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.95
|120.57
|118.60
|2007.04.11 18:42
|119.34
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.31
|30899628
|2007.04.10 07:58
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.14
|120.58
|118.79
|2007.04.11 18:42
|119.34
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.34
|31121738
|2007.04.11 13:22
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.33
|120.59
|118.98
|2007.04.11 18:41
|119.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|31161951
|2007.04.11 18:12
|sell
|0.32
|usdjpym
|119.51
|120.59
|119.16
|2007.04.11 18:41
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|31024722
|2007.04.11 01:47
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2181
|1.2204
|1.2259
|2007.04.11 10:59
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|31066543
|2007.04.11 06:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9798
|1.9618
|1.9833
|2007.04.11 10:08
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|31082468
|2007.04.11 08:02
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9780
|1.9618
|1.9815
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|31084017
|2007.04.11 08:08
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9762
|1.9781
|1.9836
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|31030169
|2007.04.11 02:12
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9771
|1.9591
|1.9806
|2007.04.11 06:30
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|31041371
|2007.04.11 04:05
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9753
|1.9780
|1.9835
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|30922190
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9723
|1.9767
|1.9822
|2007.04.11 02:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|30740167
|2007.04.09 03:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3361
|1.3541
|1.3326
|2007.04.11 01:30
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.16
|30830929
|2007.04.10 00:59
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3380
|1.3542
|1.3345
|2007.04.11 01:30
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.56
|30843855
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3399
|1.3543
|1.3364
|2007.04.11 01:29
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.60
|30852314
|2007.04.10 02:32
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3418
|1.3544
|1.3383
|2007.04.11 01:27
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|30941050
|2007.04.10 12:47
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3437
|1.3545
|1.3402
|2007.04.11 01:27
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.17
|6.40
|30859320
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2203
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|30848371
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9681
|1.9702
|1.9757
|2007.04.10 08:43
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|30839422
|2007.04.10 01:41
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2236
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|30742470
|2007.04.09 04:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|119.33
|118.92
|118.37
|2007.04.10 02:14
|118.92
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.69
|30833156
|2007.04.10 01:06
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9646
|1.9664
|1.9719
|2007.04.10 02:01
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|30738432
|2007.04.09 02:11
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2234
|1.2272
|1.2327
|2007.04.09 17:15
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|30751772
|2007.04.09 07:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9638
|1.9619
|1.9564
|2007.04.09 14:06
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|30722903
|2007.04.08 13:45
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|0.20
|18.36
|Closed P/L:
|18.56
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|18.56
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 018.56
|Equity:
|1 018.56
|Free Margin:
|1 018.56
|Details:
|Gross Profit:
|31.78
|Gross Loss:
|13.22
|Total Net Profit:
|18.56
|Profit Factor:
|2.40
|Expected Payoff:
|0.41
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|4.24 (0.42%)
|Relative Drawdown:
|0.42% (4.24)
|Total Trades:
|45
|Short Positions (won %):
|23 (52.17%)
|Long Positions (won %):
|22 (68.18%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (60.00%)
|Loss trades (% of total):
|18 (40.00%)
|Largest
|profit trade:
|6.57
|loss trade:
|-1.56
|Average
|profit trade:
|1.18
|loss trade:
|-0.73
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (10.10)
|consecutive losses ($):
|3 (-4.24)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|10.10 (9)
|consecutive loss (count):
|-4.24 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2