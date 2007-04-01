Interbank FX, LLC
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Account:
|
Name: Dion
|
Currency: USD
|
2007 April 6, 19:59
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
15402425
|
2007.04.06 10:40
|
sell
|
0.01
|
usdchfm
|
1.2163
|
1.2223
|
1.2156
|
2007.04.06 12:49
|
1.2223
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.49
|
15370823
|
2007.04.04 17:57
|
buy
|
0.01
|
usdchfm
|
1.2197
|
1.2137
|
1.2237
|
2007.04.05 13:26
|
1.2137
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-0.49
|
15334377
|
2007.04.03 10:46
|
buy
|
0.01
|
gbpusdm
|
1.9758
|
1.9674
|
1.9800
|
2007.04.05 11:00
|
1.9674
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.84
|
15306197
|
2007.04.02 08:30
|
sell
|
0.01
|
gbpusdm
|
1.9720
|
1.9804
|
1.9678
|
2007.04.03 06:24
|
1.9804
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-0.84
|
15290654
|
2007.04.01 23:16
|
buy
|
0.01
|
gbpusdm
|
1.9679
|
1.9595
|
1.9721
|
2007.04.02 07:25
|
1.9721
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.42
|
|
0.00
|
0.00
|
0.03
|
-2.24
|
Closed P/L:
|
-2.21
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
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S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
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No transactions
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Summary:
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