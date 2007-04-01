Interbank FX, LLC

 

Account:

Name:  Dion

Currency: USD

2007 April 6, 19:59

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

15402425

2007.04.06 10:40

sell

0.01

usdchfm

1.2163

1.2223

1.2156

2007.04.06 12:49

1.2223

0.00

0.00

0.00

-0.49

15370823

2007.04.04 17:57

buy

0.01

usdchfm

1.2197

1.2137

1.2237

2007.04.05 13:26

1.2137

0.00

0.00

0.03

-0.49

15334377

2007.04.03 10:46

buy

0.01

gbpusdm

1.9758

1.9674

1.9800

2007.04.05 11:00

1.9674

0.00

0.00

0.00

-0.84

15306197

2007.04.02 08:30

sell

0.01

gbpusdm

1.9720

1.9804

1.9678

2007.04.03 06:24

1.9804

0.00

0.00

0.00

-0.84

15290654

2007.04.01 23:16

buy

0.01

gbpusdm

1.9679

1.9595

1.9721

2007.04.02 07:25

1.9721

0.00

0.00

0.00

0.42

 

0.00

0.00

0.03

-2.24

Closed P/L:

-2.21

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 