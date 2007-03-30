FXDD

Account: 526968 Name: Currency: USD 2007 March 30, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
78178772007.03.30 18:29sell0.40eurusd1.33870.00001.33632007.03.30 21:381.33630.000.000.0096.00
78170662007.03.30 18:27sell0.20eurusd1.33690.00001.33452007.03.30 21:381.33640.000.000.0010.00
78155772007.03.30 18:17sell0.10eurusd1.33490.00001.33252007.03.30 21:381.33630.000.000.00-14.00
78150752007.03.30 18:15sell0.10eurusd1.33310.00001.33072007.03.30 21:391.33640.000.000.00-33.00
78097602007.03.30 16:00sell0.10eurusd1.33130.00001.32892007.03.30 21:391.33630.000.000.00-50.00
78084992007.03.30 15:39buy0.20eurusd1.32920.00001.33162007.03.30 16:031.33160.000.000.0048.00
78073712007.03.30 15:30sell0.10eurusd1.33280.00001.33042007.03.30 15:381.33040.000.000.0024.00
78030682007.03.30 11:28sell0.10eurusd1.33100.00001.32862007.03.30 15:381.33040.000.000.006.00
78030212007.03.30 11:28buy0.10eurusd1.33120.00001.33362007.03.30 16:031.33160.000.000.004.00
78001652007.03.30 10:28buy0.10eurusd1.33300.00001.33542007.03.30 16:031.33170.000.000.00-13.00
77967332007.03.30 08:00buy0.10eurusd1.33480.00001.33722007.03.30 16:031.33160.000.000.00-32.00
77863462007.03.29 19:00sell0.10eurusd1.33350.00001.33112007.03.30 11:281.33110.000.000.4324.00
77796742007.03.29 13:41sell0.10eurusd1.33480.00001.33242007.03.29 15:361.33240.000.000.0024.00
77759822007.03.29 10:11sell0.10eurusd1.33300.00001.33062007.03.29 15:361.33250.000.000.005.00
77670772007.03.28 22:45sell0.10eurusd1.33120.00001.32882007.03.29 15:361.33240.000.001.45-12.00
77473322007.03.28 09:33buy0.10eurusd1.33440.00001.33682007.03.28 17:161.33680.000.000.0024.00
77389242007.03.28 02:00buy0.10eurusd1.33620.00001.33862007.03.28 17:161.33680.000.000.006.00
77203412007.03.27 11:18sell0.40eurusd1.33540.00001.33302007.03.28 10:401.33300.000.001.7596.00
76987572007.03.26 18:30buy0.10eurusd1.33310.00001.33552007.03.27 17:181.33550.000.00-0.6424.00
76936282007.03.26 17:17sell0.20eurusd1.33360.00001.33122007.03.28 10:401.33290.000.001.7514.00
76913282007.03.26 17:01sell0.10eurusd1.33170.00001.32932007.03.28 10:401.33300.000.000.88-13.00
76906442007.03.26 17:00sell0.10eurusd1.32980.00001.32742007.03.28 10:401.33290.000.000.88-31.00
76688992007.03.26 01:47sell0.10eurusd1.32770.00001.32532007.03.28 10:401.33300.000.000.88-53.00
76617642007.03.23 19:00sell0.10eurusd1.33020.00001.32782007.03.26 01:471.32780.000.000.4424.00
76363142007.03.22 20:16buy0.60eurusd1.33160.00001.33402007.03.23 15:331.33400.000.00-3.86144.00
76356282007.03.22 20:00sell0.10eurusd1.33300.00001.33062007.03.23 12:161.33060.000.000.4424.00
76346792007.03.22 19:42buy0.40eurusd1.33350.00001.33592007.03.23 15:331.33390.000.00-2.5816.00
76245112007.03.22 12:52buy0.20eurusd1.33530.00001.33772007.03.23 15:331.33390.000.00-1.29-28.00
76202832007.03.22 10:14buy0.10eurusd1.33710.00001.33952007.03.23 15:331.33400.000.00-0.64-31.00
76148192007.03.22 03:20buy0.10eurusd1.33890.00001.34132007.03.23 15:331.33410.000.00-0.64-48.00
76138622007.03.22 02:51sell2.00eurusd1.34060.00001.33822007.03.22 09:331.33820.000.000.00480.00
76138362007.03.22 02:51buy0.10eurusd1.34070.00001.34312007.03.23 15:331.33400.000.00-0.64-67.00
76108572007.03.21 22:50sell1.20eurusd1.33870.00001.33632007.03.22 09:331.33820.000.0015.9560.00
76107532007.03.21 22:46buy0.10eurusd1.33800.00001.34042007.03.22 02:511.34040.000.00-1.9524.00
76070542007.03.21 21:25sell0.60eurusd1.33690.00001.33452007.03.22 09:331.33830.000.007.98-84.00
76059462007.03.21 21:21sell0.40eurusd1.33510.00001.33272007.03.22 09:331.33830.000.005.32-128.00
76046822007.03.21 21:15sell0.20eurusd1.33300.00001.33062007.03.22 09:331.33830.000.002.66-106.00
75943462007.03.21 12:30buy0.10eurusd1.33010.00001.33252007.03.21 21:151.33250.000.000.0024.00
75850232007.03.20 23:45buy0.10eurusd1.33190.00001.33432007.03.21 21:151.33260.000.00-0.657.00
75770992007.03.20 16:03sell0.10eurusd1.33100.00001.32862007.03.22 09:331.33830.000.001.77-73.00
75733522007.03.20 14:18sell0.10eurusd1.32920.00001.32682007.03.22 09:331.33800.000.001.77-88.00
75707922007.03.20 13:10sell0.10eurusd1.32740.00001.32502007.03.22 09:341.33810.000.001.77-107.00
75613772007.03.20 09:35sell0.10eurusd1.33030.00001.32792007.03.20 13:101.32790.000.000.0024.00
75575102007.03.20 06:01sell0.10eurusd1.32850.00001.32612007.03.20 13:101.32790.000.000.006.00
75390492007.03.19 12:00sell0.10eurusd1.33040.00001.32802007.03.20 05:461.32800.000.000.4424.00
75363972007.03.19 10:37buy0.20eurusd1.32870.00001.33112007.03.19 11:041.33110.000.000.0048.00
75198872007.03.16 19:10buy0.10eurusd1.33050.00001.33292007.03.19 11:051.33100.000.00-0.745.00
75135902007.03.16 15:35buy0.10eurusd1.33230.00001.33472007.03.19 11:051.33130.000.00-0.74-10.00
75106112007.03.16 14:05buy0.10eurusd1.33410.00001.33652007.03.19 11:051.33120.000.00-0.74-29.00
75056222007.03.16 12:00buy0.10eurusd1.33150.00001.33392007.03.16 14:051.33390.000.000.0024.00
74978102007.03.16 07:08buy0.10eurusd1.32920.00001.33162007.03.16 11:261.33160.000.000.0024.00
74952692007.03.16 05:02buy0.10eurusd1.33100.00001.33342007.03.16 11:261.33160.000.000.006.00
74913392007.03.16 03:01buy0.10eurusd1.32840.00001.33082007.03.16 05:021.33080.000.000.0024.00
74895602007.03.16 02:20buy0.10eurusd1.32580.00001.32822007.03.16 03:011.32820.000.000.0024.00
74843612007.03.15 19:35buy0.10eurusd1.32310.00001.32552007.03.16 02:201.32550.000.00-0.7424.00
74823982007.03.15 18:40buy0.10eurusd1.32490.00001.32732007.03.16 02:201.32550.000.00-0.746.00
74795612007.03.15 17:00buy0.10eurusd1.32250.00001.32492007.03.15 18:391.32490.000.000.0024.00
74707202007.03.15 12:17buy0.10eurusd1.31960.00001.32202007.03.15 14:411.32200.000.000.0024.00
74545342007.03.14 22:25buy0.10eurusd1.32150.00001.32392007.03.15 14:411.32200.000.00-2.075.00
74495812007.03.14 20:00buy0.10eurusd1.32340.00001.32582007.03.15 14:411.32210.000.00-2.07-13.00
74026132007.03.13 22:08buy0.10eurusd1.31950.00001.32192007.03.14 17:371.32190.000.00-0.7424.00
73991092007.03.13 19:21buy0.10eurusd1.32140.00001.32382007.03.14 17:371.32180.000.00-0.744.00
73985032007.03.13 19:04buy0.10eurusd1.31870.00001.32112007.03.13 19:211.32110.000.000.0024.00
73916072007.03.13 16:00buy0.10eurusd1.32060.00001.32302007.03.13 19:211.32110.000.000.005.00
73820052007.03.13 11:40buy0.10eurusd1.31610.00001.31852007.03.13 14:161.31850.000.000.0024.00
73547082007.03.12 17:47buy0.10eurusd1.31790.00001.32032007.03.13 14:161.31850.000.00-0.746.00
73500632007.03.12 16:15buy0.10eurusd1.31550.00001.31792007.03.12 17:461.31790.000.000.0024.00
73427702007.03.12 14:00buy0.10eurusd1.31730.00001.31972007.03.12 17:461.31790.000.000.006.00
73231922007.03.12 00:03sell0.10eurusd1.31380.00001.31142007.03.12 00:161.31140.000.000.0024.00
73194832007.03.09 18:24sell0.10eurusd1.31160.00001.30922007.03.12 00:161.31140.000.000.522.00
73152222007.03.09 16:00sell0.10eurusd1.30980.00001.30742007.03.12 00:161.31180.000.000.52-20.00
72934062007.03.08 21:38sell0.10eurusd1.31440.00001.31202007.03.09 15:311.31200.000.000.5224.00
72873902007.03.08 16:30sell0.10eurusd1.31260.00001.31022007.03.09 15:311.31200.000.000.526.00
72869792007.03.08 16:20buy0.20eurusd1.31180.00001.31422007.03.08 21:371.31420.000.000.0048.00
72858042007.03.08 16:07buy0.10eurusd1.31360.00001.31602007.03.08 21:381.31420.000.000.006.00
72755882007.03.08 10:39buy0.10eurusd1.31550.00001.31792007.03.08 21:381.31430.000.000.00-12.00
72596702007.03.07 21:25buy0.10eurusd1.31740.00001.31982007.03.08 21:381.31440.000.00-2.22-30.00
72534812007.03.07 17:17buy0.10eurusd1.31480.00001.31722007.03.07 21:251.31720.000.000.0024.00
72291292007.03.06 22:00buy0.10eurusd1.31220.00001.31462007.03.07 17:171.31460.000.00-0.7424.00
71915272007.03.05 17:33sell0.10eurusd1.31150.00001.30912007.03.05 19:071.30910.000.000.0024.00
71887492007.03.05 16:52sell0.10eurusd1.30960.00001.30722007.03.05 19:071.30910.000.000.005.00
71849282007.03.05 15:11sell0.10eurusd1.30780.00001.30542007.03.05 19:071.30920.000.000.00-14.00
71804512007.03.05 13:26sell0.10eurusd1.31040.00001.30802007.03.05 15:111.30800.000.000.0024.00
71743272007.03.05 10:27sell0.10eurusd1.31300.00001.31062007.03.05 13:261.31060.000.000.0024.00
71719202007.03.05 09:33sell0.10eurusd1.31560.00001.31322007.03.05 10:271.31320.000.000.0024.00
71688632007.03.05 09:00sell0.10eurusd1.31380.00001.31142007.03.05 10:271.31320.000.000.006.00
71645092007.03.05 07:21sell0.10eurusd1.31660.00001.31422007.03.05 09:001.31420.000.000.0024.00
71604342007.03.05 05:41sell0.10eurusd1.31480.00001.31242007.03.05 09:001.31430.000.000.005.00
71568982007.03.05 03:50buy0.40eurusd1.31280.00001.31522007.03.05 05:451.31520.000.000.0096.00
71564832007.03.05 03:43sell0.10eurusd1.31300.00001.31062007.03.05 09:001.31410.000.000.00-11.00
71561672007.03.05 03:42buy0.20eurusd1.31490.00001.31732007.03.05 05:451.31510.000.000.004.00
71557422007.03.05 03:30sell0.10eurusd1.31570.00001.31332007.03.05 03:431.31330.000.000.0024.00
71551652007.03.05 03:15buy0.10eurusd1.31670.00001.31912007.03.05 05:451.31500.000.000.00-17.00
71509992007.03.05 01:59buy0.10eurusd1.31850.00001.32092007.03.05 05:451.31490.000.000.00-36.00
71478142007.03.05 00:55sell0.20eurusd1.32080.00001.31842007.03.05 02:061.31840.000.000.0048.00
71465642007.03.05 00:02buy0.10eurusd1.32030.00001.32272007.03.05 05:451.31480.000.000.00-55.00
71414402007.03.02 19:20sell0.10eurusd1.31900.00001.31662007.03.05 02:061.31850.000.000.525.00
71366292007.03.02 17:00buy0.10eurusd1.31720.00001.31962007.03.02 19:501.31960.000.000.0024.00
71303802007.03.02 14:23sell0.10eurusd1.31720.00001.31482007.03.05 02:061.31850.000.000.52-13.00
71254512007.03.02 12:00sell0.10eurusd1.31540.00001.31302007.03.05 02:061.31860.000.000.52-32.00
71237562007.03.02 11:19balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 24.29 809.00
Closed P/L: 833.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
78193662007.03.30 18:45buy0.10eurusd1.33960.00001.3420 1.33570.000.00-0.64-39.00
78205482007.03.30 18:55buy0.10eurusd1.33760.00001.3400 1.33570.000.00-0.64-19.00
78241572007.03.30 21:56buy0.10eurusd1.33570.00001.3381 1.33570.000.00-0.640.00
  0.00 0.00 -1.92 -58.00
 Floating P/L: -59.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 833.29 Floating P/L: -59.92 Margin: 200.65
Balance: 10 833.29 Equity: 10 773.37 Free Margin: 10 572.73
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 118.35 Gross Loss: 1 285.06 Total Net Profit: 833.29
Profit Factor: 1.65 Expected Payoff: 8.33  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 564.73 (5.04%) Relative Drawdown: 5.04% (564.73)
 
Total Trades: 100 Short Positions (won %): 49 (63.27%) Long Positions (won %): 51 (72.55%)
Profit Trades (% of total): 68 (68.00%) Loss trades (% of total): 32 (32.00%)
Largest profit trade: 480.00 loss trade: -122.68
Average profit trade: 31.15 loss trade: -40.16
Maximum consecutive wins ($): 10 (206.78) consecutive losses ($): 6 (-564.73)
Maximal consecutive profit (count): 662.79 (8) consecutive loss (count): -564.73 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2