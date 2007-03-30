|Account: 526968
|Name:
|Currency: USD
|2007 March 30, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7817877
|2007.03.30 18:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3387
|0.0000
|1.3363
|2007.03.30 21:38
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7817066
|2007.03.30 18:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3369
|0.0000
|1.3345
|2007.03.30 21:38
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7815577
|2007.03.30 18:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3349
|0.0000
|1.3325
|2007.03.30 21:38
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|7815075
|2007.03.30 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3331
|0.0000
|1.3307
|2007.03.30 21:39
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|7809760
|2007.03.30 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3313
|0.0000
|1.3289
|2007.03.30 21:39
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|7808499
|2007.03.30 15:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3316
|2007.03.30 16:03
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|7807371
|2007.03.30 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3328
|0.0000
|1.3304
|2007.03.30 15:38
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7803068
|2007.03.30 11:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3286
|2007.03.30 15:38
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7803021
|2007.03.30 11:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3336
|2007.03.30 16:03
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7800165
|2007.03.30 10:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3330
|0.0000
|1.3354
|2007.03.30 16:03
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|7796733
|2007.03.30 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3348
|0.0000
|1.3372
|2007.03.30 16:03
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|7786346
|2007.03.29 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3335
|0.0000
|1.3311
|2007.03.30 11:28
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.43
|24.00
|7779674
|2007.03.29 13:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3348
|0.0000
|1.3324
|2007.03.29 15:36
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7775982
|2007.03.29 10:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3330
|0.0000
|1.3306
|2007.03.29 15:36
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|7767077
|2007.03.28 22:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3288
|2007.03.29 15:36
|1.3324
|0.00
|0.00
|1.45
|-12.00
|7747332
|2007.03.28 09:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3344
|0.0000
|1.3368
|2007.03.28 17:16
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7738924
|2007.03.28 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3362
|0.0000
|1.3386
|2007.03.28 17:16
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7720341
|2007.03.27 11:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3330
|2007.03.28 10:40
|1.3330
|0.00
|0.00
|1.75
|96.00
|7698757
|2007.03.26 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3331
|0.0000
|1.3355
|2007.03.27 17:18
|1.3355
|0.00
|0.00
|-0.64
|24.00
|7693628
|2007.03.26 17:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3336
|0.0000
|1.3312
|2007.03.28 10:40
|1.3329
|0.00
|0.00
|1.75
|14.00
|7691328
|2007.03.26 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3293
|2007.03.28 10:40
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.88
|-13.00
|7690644
|2007.03.26 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|1.3274
|2007.03.28 10:40
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.88
|-31.00
|7668899
|2007.03.26 01:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3253
|2007.03.28 10:40
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.88
|-53.00
|7661764
|2007.03.23 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3302
|0.0000
|1.3278
|2007.03.26 01:47
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.44
|24.00
|7636314
|2007.03.22 20:16
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3340
|2007.03.23 15:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|-3.86
|144.00
|7635628
|2007.03.22 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3330
|0.0000
|1.3306
|2007.03.23 12:16
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.44
|24.00
|7634679
|2007.03.22 19:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3335
|0.0000
|1.3359
|2007.03.23 15:33
|1.3339
|0.00
|0.00
|-2.58
|16.00
|7624511
|2007.03.22 12:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3353
|0.0000
|1.3377
|2007.03.23 15:33
|1.3339
|0.00
|0.00
|-1.29
|-28.00
|7620283
|2007.03.22 10:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3371
|0.0000
|1.3395
|2007.03.23 15:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|-0.64
|-31.00
|7614819
|2007.03.22 03:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3389
|0.0000
|1.3413
|2007.03.23 15:33
|1.3341
|0.00
|0.00
|-0.64
|-48.00
|7613862
|2007.03.22 02:51
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3406
|0.0000
|1.3382
|2007.03.22 09:33
|1.3382
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|7613836
|2007.03.22 02:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3407
|0.0000
|1.3431
|2007.03.23 15:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|-0.64
|-67.00
|7610857
|2007.03.21 22:50
|sell
|1.20
|eurusd
|1.3387
|0.0000
|1.3363
|2007.03.22 09:33
|1.3382
|0.00
|0.00
|15.95
|60.00
|7610753
|2007.03.21 22:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3380
|0.0000
|1.3404
|2007.03.22 02:51
|1.3404
|0.00
|0.00
|-1.95
|24.00
|7607054
|2007.03.21 21:25
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3369
|0.0000
|1.3345
|2007.03.22 09:33
|1.3383
|0.00
|0.00
|7.98
|-84.00
|7605946
|2007.03.21 21:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3351
|0.0000
|1.3327
|2007.03.22 09:33
|1.3383
|0.00
|0.00
|5.32
|-128.00
|7604682
|2007.03.21 21:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3330
|0.0000
|1.3306
|2007.03.22 09:33
|1.3383
|0.00
|0.00
|2.66
|-106.00
|7594346
|2007.03.21 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3325
|2007.03.21 21:15
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7585023
|2007.03.20 23:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3319
|0.0000
|1.3343
|2007.03.21 21:15
|1.3326
|0.00
|0.00
|-0.65
|7.00
|7577099
|2007.03.20 16:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3286
|2007.03.22 09:33
|1.3383
|0.00
|0.00
|1.77
|-73.00
|7573352
|2007.03.20 14:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3268
|2007.03.22 09:33
|1.3380
|0.00
|0.00
|1.77
|-88.00
|7570792
|2007.03.20 13:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3250
|2007.03.22 09:34
|1.3381
|0.00
|0.00
|1.77
|-107.00
|7561377
|2007.03.20 09:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3279
|2007.03.20 13:10
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7557510
|2007.03.20 06:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3261
|2007.03.20 13:10
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7539049
|2007.03.19 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3280
|2007.03.20 05:46
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.44
|24.00
|7536397
|2007.03.19 10:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3287
|0.0000
|1.3311
|2007.03.19 11:04
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|7519887
|2007.03.16 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|1.3329
|2007.03.19 11:05
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.74
|5.00
|7513590
|2007.03.16 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3347
|2007.03.19 11:05
|1.3313
|0.00
|0.00
|-0.74
|-10.00
|7510611
|2007.03.16 14:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3341
|0.0000
|1.3365
|2007.03.19 11:05
|1.3312
|0.00
|0.00
|-0.74
|-29.00
|7505622
|2007.03.16 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3339
|2007.03.16 14:05
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7497810
|2007.03.16 07:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3316
|2007.03.16 11:26
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7495269
|2007.03.16 05:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3334
|2007.03.16 11:26
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7491339
|2007.03.16 03:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3308
|2007.03.16 05:02
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7489560
|2007.03.16 02:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3282
|2007.03.16 03:01
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7484361
|2007.03.15 19:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3231
|0.0000
|1.3255
|2007.03.16 02:20
|1.3255
|0.00
|0.00
|-0.74
|24.00
|7482398
|2007.03.15 18:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3249
|0.0000
|1.3273
|2007.03.16 02:20
|1.3255
|0.00
|0.00
|-0.74
|6.00
|7479561
|2007.03.15 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3249
|2007.03.15 18:39
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7470720
|2007.03.15 12:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3220
|2007.03.15 14:41
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7454534
|2007.03.14 22:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|1.3239
|2007.03.15 14:41
|1.3220
|0.00
|0.00
|-2.07
|5.00
|7449581
|2007.03.14 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3258
|2007.03.15 14:41
|1.3221
|0.00
|0.00
|-2.07
|-13.00
|7402613
|2007.03.13 22:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3219
|2007.03.14 17:37
|1.3219
|0.00
|0.00
|-0.74
|24.00
|7399109
|2007.03.13 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3214
|0.0000
|1.3238
|2007.03.14 17:37
|1.3218
|0.00
|0.00
|-0.74
|4.00
|7398503
|2007.03.13 19:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3211
|2007.03.13 19:21
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7391607
|2007.03.13 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3230
|2007.03.13 19:21
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|7382005
|2007.03.13 11:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3185
|2007.03.13 14:16
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7354708
|2007.03.12 17:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3203
|2007.03.13 14:16
|1.3185
|0.00
|0.00
|-0.74
|6.00
|7350063
|2007.03.12 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3179
|2007.03.12 17:46
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7342770
|2007.03.12 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3173
|0.0000
|1.3197
|2007.03.12 17:46
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7323192
|2007.03.12 00:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3114
|2007.03.12 00:16
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7319483
|2007.03.09 18:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3116
|0.0000
|1.3092
|2007.03.12 00:16
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.52
|2.00
|7315222
|2007.03.09 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3098
|0.0000
|1.3074
|2007.03.12 00:16
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.52
|-20.00
|7293406
|2007.03.08 21:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3120
|2007.03.09 15:31
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.52
|24.00
|7287390
|2007.03.08 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3102
|2007.03.09 15:31
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.52
|6.00
|7286979
|2007.03.08 16:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3142
|2007.03.08 21:37
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|7285804
|2007.03.08 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3160
|2007.03.08 21:38
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7275588
|2007.03.08 10:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3179
|2007.03.08 21:38
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7259670
|2007.03.07 21:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3174
|0.0000
|1.3198
|2007.03.08 21:38
|1.3144
|0.00
|0.00
|-2.22
|-30.00
|7253481
|2007.03.07 17:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3172
|2007.03.07 21:25
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7229129
|2007.03.06 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3146
|2007.03.07 17:17
|1.3146
|0.00
|0.00
|-0.74
|24.00
|7191527
|2007.03.05 17:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3115
|0.0000
|1.3091
|2007.03.05 19:07
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7188749
|2007.03.05 16:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3072
|2007.03.05 19:07
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|7184928
|2007.03.05 15:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3078
|0.0000
|1.3054
|2007.03.05 19:07
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|7180451
|2007.03.05 13:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|1.3080
|2007.03.05 15:11
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7174327
|2007.03.05 10:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3106
|2007.03.05 13:26
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7171920
|2007.03.05 09:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3132
|2007.03.05 10:27
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7168863
|2007.03.05 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3114
|2007.03.05 10:27
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7164509
|2007.03.05 07:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3142
|2007.03.05 09:00
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7160434
|2007.03.05 05:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3124
|2007.03.05 09:00
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|7156898
|2007.03.05 03:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3128
|0.0000
|1.3152
|2007.03.05 05:45
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|7156483
|2007.03.05 03:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3106
|2007.03.05 09:00
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|7156167
|2007.03.05 03:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3173
|2007.03.05 05:45
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7155742
|2007.03.05 03:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3133
|2007.03.05 03:43
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7155165
|2007.03.05 03:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3191
|2007.03.05 05:45
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|7150999
|2007.03.05 01:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3209
|2007.03.05 05:45
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|7147814
|2007.03.05 00:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3184
|2007.03.05 02:06
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|7146564
|2007.03.05 00:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3227
|2007.03.05 05:45
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|7141440
|2007.03.02 19:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3190
|0.0000
|1.3166
|2007.03.05 02:06
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.52
|5.00
|7136629
|2007.03.02 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3196
|2007.03.02 19:50
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7130380
|2007.03.02 14:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3148
|2007.03.05 02:06
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.52
|-13.00
|7125451
|2007.03.02 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3130
|2007.03.05 02:06
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.52
|-32.00
|7123756
|2007.03.02 11:19
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|24.29
|809.00
|Closed P/L:
|833.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7819366
|2007.03.30 18:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3396
|0.0000
|1.3420
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.64
|-39.00
|7820548
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3376
|0.0000
|1.3400
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.64
|-19.00
|7824157
|2007.03.30 21:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3357
|0.0000
|1.3381
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|-58.00
|Floating P/L:
|-59.92
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|833.29
|Floating P/L:
|-59.92
|Margin:
|200.65
|Balance:
|10 833.29
|Equity:
|10 773.37
|Free Margin:
|10 572.73
|Details:
|Gross Profit:
|2 118.35
|Gross Loss:
|1 285.06
|Total Net Profit:
|833.29
|Profit Factor:
|1.65
|Expected Payoff:
|8.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|564.73 (5.04%)
|Relative Drawdown:
|5.04% (564.73)
|Total Trades:
|100
|Short Positions (won %):
|49 (63.27%)
|Long Positions (won %):
|51 (72.55%)
|Profit Trades (% of total):
|68 (68.00%)
|Loss trades (% of total):
|32 (32.00%)
|Largest
|profit trade:
|480.00
|loss trade:
|-122.68
|Average
|profit trade:
|31.15
|loss trade:
|-40.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (206.78)
|consecutive losses ($):
|6 (-564.73)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|662.79 (8)
|consecutive loss (count):
|-564.73 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2