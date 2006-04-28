|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.03.01 00:00 - 2007.03.30 00:00 (2006.03.01 - 2007.03.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=30; Lots=0.01; InitialStop=44; TrailingStop=15; MaxTrades=6; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; MinutesBetweenTrades=20; ReverseCondition=0; StartYear=1999; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=1; risk=2; AccountisNormal=0;
|Bars in test
|6738
|Ticks modelled
|1637828
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|-44127.01
|Gross profit
|85803.92
|Gross loss
|-129930.93
|Profit factor
|0.66
|Expected payoff
|-47.60
|Absolute drawdown
|45634.73
|Maximal drawdown
|47400.48 (91.57%)
|Relative drawdown
|91.57% (47400.48)
|Total trades
|927
|Short positions (won %)
|454 (58.59%)
|Long positions (won %)
|473 (62.16%)
|Profit trades (% of total)
|560 (60.41%)
|Loss trades (% of total)
|367 (39.59%)
|Largest
|profit trade
|921.60
|loss trade
|-7402.79
|Average
|profit trade
|153.22
|loss trade
|-354.04
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (448.92)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-5515.51)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2951.21 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-15458.39 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.01 00:00
|buy
|1
|1.00
|1.1934
|1.1800
|1.1964
|2
|2006.03.01 13:33
|t/p
|1
|1.00
|1.1964
|1.1800
|1.1964
|300.00
|50300.00
|3
|2006.03.01 13:33
|buy
|2
|1.01
|1.1967
|1.1833
|1.1997
|4
|2006.03.01 17:46
|buy
|3
|2.02
|1.1914
|1.1789
|1.1938
|5
|2006.03.02 08:03
|t/p
|3
|2.02
|1.1938
|1.1789
|1.1938
|441.14
|50741.14
|6
|2006.03.02 08:03
|close
|2
|1.01
|1.1940
|1.1833
|1.1997
|-294.53
|50446.61
|7
|2006.03.02 08:25
|sell
|4
|1.01
|1.1928
|1.2062
|1.1898
|8
|2006.03.02 18:32
|sell
|5
|2.02
|1.2013
|1.2138
|1.1989
|9
|2006.03.02 21:35
|sell
|6
|4.04
|1.2038
|1.2154
|1.2020
|10
|2006.03.03 00:56
|t/p
|6
|4.04
|1.2020
|1.2154
|1.2020
|748.65
|51195.26
|11
|2006.03.03 00:56
|close
|5
|2.02
|1.2020
|1.2138
|1.1989
|-130.67
|51064.59
|12
|2006.03.03 00:57
|close
|4
|1.01
|1.2021
|1.2062
|1.1898
|-933.94
|50130.65
|13
|2006.03.03 02:20
|buy
|7
|1.00
|1.2022
|1.1888
|1.2052
|14
|2006.03.03 14:24
|modify
|7
|1.00
|1.2022
|1.2037
|1.2089
|15
|2006.03.03 14:31
|modify
|7
|1.00
|1.2022
|1.2038
|1.2090
|16
|2006.03.03 14:32
|modify
|7
|1.00
|1.2022
|1.2041
|1.2093
|17
|2006.03.03 14:37
|s/l
|7
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2093
|190.00
|50320.65
|18
|2006.03.03 14:37
|buy
|8
|1.01
|1.2044
|1.1910
|1.2074
|19
|2006.03.03 16:23
|buy
|9
|2.02
|1.2028
|1.1903
|1.2052
|20
|2006.03.05 20:00
|t/p
|9
|2.02
|1.2052
|1.1903
|1.2052
|484.80
|50805.45
|21
|2006.03.05 20:00
|close
|8
|1.01
|1.2052
|1.1910
|1.2074
|80.80
|50886.25
|22
|2006.03.05 23:01
|buy
|10
|1.02
|1.2053
|1.1919
|1.2083
|23
|2006.03.05 23:30
|t/p
|10
|1.02
|1.2083
|1.1919
|1.2083
|306.00
|51192.25
|24
|2006.03.05 23:30
|buy
|11
|1.02
|1.2086
|1.1952
|1.2116
|25
|2006.03.06 05:45
|buy
|12
|2.04
|1.2069
|1.1944
|1.2093
|26
|2006.03.06 10:05
|buy
|13
|4.08
|1.2054
|1.1938
|1.2072
|27
|2006.03.06 11:46
|buy
|14
|8.16
|1.2038
|1.1931
|1.2050
|28
|2006.03.07 04:58
|s/l
|11
|1.02
|1.1952
|1.1952
|1.2116
|-1381.50
|49810.75
|29
|2006.03.07 04:58
|close
|14
|8.16
|1.1948
|1.1931
|1.2050
|-7402.79
|42407.96
|30
|2006.03.07 04:58
|close
|13
|4.08
|1.1950
|1.1938
|1.2072
|-4272.60
|38135.36
|31
|2006.03.07 04:58
|close
|12
|2.04
|1.1952
|1.1944
|1.2093
|-2401.50
|35733.86
|32
|2006.03.07 04:58
|sell
|15
|0.71
|1.1950
|1.2084
|1.1920
|33
|2006.03.07 09:21
|modify
|15
|0.71
|1.1950
|1.1935
|1.1883
|34
|2006.03.07 09:32
|modify
|15
|0.71
|1.1950
|1.1931
|1.1879
|35
|2006.03.07 09:34
|modify
|15
|0.71
|1.1950
|1.1929
|1.1877
|36
|2006.03.07 09:34
|modify
|15
|0.71
|1.1950
|1.1928
|1.1876
|37
|2006.03.07 09:37
|s/l
|15
|0.71
|1.1928
|1.1928
|1.1876
|156.20
|35890.06
|38
|2006.03.07 09:37
|sell
|16
|0.72
|1.1926
|1.2060
|1.1896
|39
|2006.03.07 13:22
|modify
|16
|0.72
|1.1926
|1.1911
|1.1859
|40
|2006.03.07 13:22
|modify
|16
|0.72
|1.1926
|1.1910
|1.1858
|41
|2006.03.07 13:33
|s/l
|16
|0.72
|1.1910
|1.1910
|1.1858
|115.20
|36005.26
|42
|2006.03.07 13:38
|sell
|17
|0.72
|1.1905
|1.2039
|1.1875
|43
|2006.03.07 18:59
|t/p
|17
|0.72
|1.1875
|1.2039
|1.1875
|216.00
|36221.26
|44
|2006.03.07 18:59
|sell
|18
|0.72
|1.1871
|1.2005
|1.1841
|45
|2006.03.07 23:27
|sell
|19
|1.44
|1.1886
|1.2011
|1.1862
|46
|2006.03.08 08:25
|sell
|20
|2.88
|1.1909
|1.2025
|1.1891
|47
|2006.03.09 01:27
|sell
|21
|5.76
|1.1929
|1.2036
|1.1917
|48
|2006.03.09 06:19
|t/p
|21
|5.76
|1.1917
|1.2036
|1.1917
|691.20
|36912.46
|49
|2006.03.09 06:19
|close
|20
|2.88
|1.1917
|1.2025
|1.1891
|-184.52
|36727.94
|50
|2006.03.09 06:19
|close
|19
|1.44
|1.1918
|1.2011
|1.1862
|-430.21
|36297.73
|51
|2006.03.09 06:19
|close
|18
|0.72
|1.1917
|1.2005
|1.1841
|-315.91
|35981.82
|52
|2006.03.09 06:55
|buy
|22
|0.72
|1.1934
|1.1800
|1.1964
|53
|2006.03.09 18:12
|buy
|23
|1.44
|1.1918
|1.1793
|1.1942
|54
|2006.03.10 00:56
|buy
|24
|2.88
|1.1901
|1.1785
|1.1919
|55
|2006.03.10 04:11
|close
|24
|2.88
|1.1911
|1.1785
|1.1919
|288.00
|36269.82
|56
|2006.03.10 04:12
|close
|23
|1.44
|1.1908
|1.1793
|1.1942
|-154.38
|36115.44
|57
|2006.03.10 04:12
|close
|22
|0.72
|1.1911
|1.1800
|1.1964
|-170.79
|35944.66
|58
|2006.03.10 04:13
|buy
|25
|0.72
|1.1910
|1.1776
|1.1940
|59
|2006.03.10 15:23
|buy
|26
|1.44
|1.1891
|1.1766
|1.1915
|60
|2006.03.10 19:28
|t/p
|26
|1.44
|1.1915
|1.1766
|1.1915
|345.60
|36290.26
|61
|2006.03.10 19:28
|close
|25
|0.72
|1.1916
|1.1776
|1.1940
|43.20
|36333.46
|62
|2006.03.10 19:28
|buy
|27
|0.73
|1.1920
|1.1786
|1.1950
|63
|2006.03.13 02:06
|modify
|27
|0.73
|1.1920
|1.1935
|1.1987
|64
|2006.03.13 02:11
|modify
|27
|0.73
|1.1920
|1.1936
|1.1988
|65
|2006.03.13 02:15
|modify
|27
|0.73
|1.1920
|1.1937
|1.1989
|66
|2006.03.13 02:18
|modify
|27
|0.73
|1.1920
|1.1938
|1.1990
|67
|2006.03.13 02:33
|s/l
|27
|0.73
|1.1938
|1.1938
|1.1990
|126.14
|36459.60
|68
|2006.03.13 02:38
|buy
|28
|0.73
|1.1946
|1.1812
|1.1976
|69
|2006.03.13 11:10
|buy
|29
|1.46
|1.1930
|1.1805
|1.1954
|70
|2006.03.13 19:22
|t/p
|29
|1.46
|1.1954
|1.1805
|1.1954
|350.40
|36810.00
|71
|2006.03.13 19:22
|close
|28
|0.73
|1.1954
|1.1812
|1.1976
|58.40
|36868.40
|72
|2006.03.13 19:23
|buy
|30
|0.74
|1.1955
|1.1821
|1.1985
|73
|2006.03.14 08:07
|t/p
|30
|0.74
|1.1985
|1.1821
|1.1985
|216.67
|37085.07
|74
|2006.03.14 08:07
|buy
|31
|0.74
|1.1988
|1.1854
|1.2018
|75
|2006.03.14 12:04
|buy
|32
|1.48
|1.1954
|1.1829
|1.1978
|76
|2006.03.14 13:31
|t/p
|32
|1.48
|1.1978
|1.1829
|1.1978
|355.20
|37440.27
|77
|2006.03.14 13:31
|close
|31
|0.74
|1.1978
|1.1854
|1.2018
|-74.00
|37366.27
|78
|2006.03.14 13:31
|buy
|33
|0.75
|1.1977
|1.1843
|1.2007
|79
|2006.03.14 13:54
|buy
|34
|1.50
|1.1962
|1.1837
|1.1986
|80
|2006.03.14 14:55
|t/p
|34
|1.50
|1.1986
|1.1837
|1.1986
|360.00
|37726.27
|81
|2006.03.14 14:55
|close
|33
|0.75
|1.1990
|1.1843
|1.2007
|97.50
|37823.77
|82
|2006.03.14 14:55
|buy
|35
|0.76
|1.1991
|1.1857
|1.2021
|83
|2006.03.14 15:47
|t/p
|35
|0.76
|1.2021
|1.1857
|1.2021
|228.00
|38051.77
|84
|2006.03.14 15:47
|buy
|36
|0.76
|1.2024
|1.1890
|1.2054
|85
|2006.03.15 14:13
|t/p
|36
|0.76
|1.2054
|1.1890
|1.2054
|222.52
|38274.29
|86
|2006.03.15 14:13
|buy
|37
|0.77
|1.2058
|1.1924
|1.2088
|87
|2006.03.16 10:17
|t/p
|37
|0.77
|1.2088
|1.1924
|1.2088
|214.36
|38488.65
|88
|2006.03.16 11:18
|sell
|38
|0.77
|1.2072
|1.2206
|1.2042
|89
|2006.03.16 16:43
|sell
|39
|1.54
|1.2147
|1.2272
|1.2123
|90
|2006.03.16 18:39
|sell
|40
|3.08
|1.2171
|1.2287
|1.2153
|91
|2006.03.17 07:14
|t/p
|40
|3.08
|1.2153
|1.2287
|1.2153
|570.75
|39059.40
|92
|2006.03.17 07:14
|close
|39
|1.54
|1.2152
|1.2272
|1.2123
|-68.82
|38990.58
|93
|2006.03.17 07:14
|close
|38
|0.77
|1.2153
|1.2206
|1.2042
|-619.61
|38370.97
|94
|2006.03.17 08:01
|sell
|41
|0.77
|1.2151
|1.2285
|1.2121
|95
|2006.03.17 10:50
|sell
|42
|1.54
|1.2177
|1.2302
|1.2153
|96
|2006.03.17 14:57
|t/p
|42
|1.54
|1.2153
|1.2302
|1.2153
|369.60
|38740.57
|97
|2006.03.17 14:57
|close
|41
|0.77
|1.2153
|1.2285
|1.2121
|-15.40
|38725.17
|98
|2006.03.17 14:58
|sell
|43
|0.77
|1.2153
|1.2287
|1.2123
|99
|2006.03.17 17:24
|sell
|44
|1.54
|1.2188
|1.2313
|1.2164
|100
|2006.03.20 05:17
|t/p
|44
|1.54
|1.2164
|1.2313
|1.2164
|377.78
|39102.94
|101
|2006.03.20 05:17
|close
|43
|0.77
|1.2163
|1.2287
|1.2123
|-72.91
|39030.03
|102
|2006.03.20 05:17
|sell
|45
|0.78
|1.2162
|1.2296
|1.2132
|103
|2006.03.20 09:56
|sell
|46
|1.56
|1.2181
|1.2306
|1.2157
|104
|2006.03.20 14:50
|t/p
|46
|1.56
|1.2157
|1.2306
|1.2157
|374.40
|39404.43
|105
|2006.03.20 14:50
|close
|45
|0.78
|1.2157
|1.2296
|1.2132
|39.00
|39443.43
|106
|2006.03.20 14:50
|sell
|47
|0.79
|1.2158
|1.2292
|1.2128
|107
|2006.03.21 03:03
|modify
|47
|0.79
|1.2158
|1.2143
|1.2091
|108
|2006.03.21 03:03
|modify
|47
|0.79
|1.2158
|1.2139
|1.2087
|109
|2006.03.21 03:06
|s/l
|47
|0.79
|1.2139
|1.2139
|1.2087
|154.29
|39597.73
|110
|2006.03.21 03:07
|sell
|48
|0.79
|1.2134
|1.2268
|1.2104
|111
|2006.03.21 14:48
|modify
|48
|0.79
|1.2134
|1.2119
|1.2067
|112
|2006.03.21 14:49
|modify
|48
|0.79
|1.2134
|1.2118
|1.2066
|113
|2006.03.21 14:55
|s/l
|48
|0.79
|1.2118
|1.2118
|1.2066
|126.40
|39724.13
|114
|2006.03.21 14:55
|sell
|49
|0.79
|1.2117
|1.2251
|1.2087
|115
|2006.03.21 15:52
|modify
|49
|0.79
|1.2117
|1.2102
|1.2050
|116
|2006.03.21 15:55
|modify
|49
|0.79
|1.2117
|1.2101
|1.2049
|117
|2006.03.21 15:55
|modify
|49
|0.79
|1.2117
|1.2100
|1.2048
|118
|2006.03.21 15:56
|modify
|49
|0.79
|1.2117
|1.2097
|1.2045
|119
|2006.03.21 16:00
|s/l
|49
|0.79
|1.2097
|1.2097
|1.2045
|158.00
|39882.13
|120
|2006.03.21 16:00
|sell
|50
|0.80
|1.2095
|1.2229
|1.2065
|121
|2006.03.22 10:20
|modify
|50
|0.80
|1.2095
|1.2080
|1.2028
|122
|2006.03.22 10:30
|s/l
|50
|0.80
|1.2080
|1.2080
|1.2028
|124.25
|40006.38
|123
|2006.03.22 10:30
|sell
|51
|0.80
|1.2072
|1.2206
|1.2042
|124
|2006.03.22 15:03
|sell
|52
|1.60
|1.2091
|1.2216
|1.2067
|125
|2006.03.23 00:57
|t/p
|52
|1.60
|1.2067
|1.2216
|1.2067
|409.49
|40415.86
|126
|2006.03.23 00:57
|close
|51
|0.80
|1.2066
|1.2206
|1.2042
|60.74
|40476.61
|127
|2006.03.23 00:57
|sell
|53
|0.81
|1.2065
|1.2199
|1.2035
|128
|2006.03.23 15:04
|t/p
|53
|0.81
|1.2035
|1.2199
|1.2035
|243.00
|40719.61
|129
|2006.03.23 15:04
|sell
|54
|0.81
|1.2033
|1.2167
|1.2003
|130
|2006.03.23 15:27
|t/p
|54
|0.81
|1.2003
|1.2167
|1.2003
|243.00
|40962.61
|131
|2006.03.23 15:27
|sell
|55
|0.82
|1.2000
|1.2134
|1.1970
|132
|2006.03.23 16:12
|t/p
|55
|0.82
|1.1970
|1.2134
|1.1970
|246.00
|41208.61
|133
|2006.03.23 16:12
|sell
|56
|0.82
|1.1968
|1.2102
|1.1938
|134
|2006.03.24 18:41
|sell
|57
|1.64
|1.2034
|1.2159
|1.2010
|135
|2006.03.27 06:53
|sell
|58
|3.28
|1.2049
|1.2165
|1.2031
|136
|2006.03.27 10:17
|close
|58
|3.28
|1.2032
|1.2165
|1.2031
|557.60
|41766.21
|137
|2006.03.27 10:17
|close
|57
|1.64
|1.2035
|1.2159
|1.2010
|-7.69
|41758.52
|138
|2006.03.27 10:17
|close
|56
|0.82
|1.2036
|1.2102
|1.1938
|-548.89
|41209.62
|139
|2006.03.27 11:21
|buy
|59
|0.82
|1.2033
|1.1899
|1.2063
|140
|2006.03.27 18:17
|buy
|60
|1.64
|1.2018
|1.1893
|1.2042
|141
|2006.03.28 09:01
|t/p
|60
|1.64
|1.2042
|1.1893
|1.2042
|381.78
|41591.41
|142
|2006.03.28 09:01
|close
|59
|0.82
|1.2044
|1.1899
|1.2063
|84.29
|41675.70
|143
|2006.03.28 09:01
|buy
|61
|0.83
|1.2043
|1.1909
|1.2073
|144
|2006.03.28 09:23
|t/p
|61
|0.83
|1.2073
|1.1909
|1.2073
|249.00
|41924.70
|145
|2006.03.28 09:23
|buy
|62
|0.84
|1.2075
|1.1941
|1.2105
|146
|2006.03.28 14:31
|t/p
|62
|0.84
|1.2105
|1.1941
|1.2105
|252.00
|42176.70
|147
|2006.03.28 14:31
|buy
|63
|0.84
|1.2107
|1.1973
|1.2137
|148
|2006.03.28 17:15
|buy
|64
|1.68
|1.2077
|1.1952
|1.2101
|149
|2006.03.28 21:35
|buy
|65
|3.36
|1.2016
|1.1900
|1.2034
|150
|2006.03.29 17:21
|t/p
|65
|3.36
|1.2034
|1.1900
|1.2034
|580.59
|42757.29
|151
|2006.03.29 17:21
|close
|64
|1.68
|1.2035
|1.1952
|1.2101
|-717.70
|42039.59
|152
|2006.03.29 17:21
|close
|63
|0.84
|1.2033
|1.1973
|1.2137
|-627.65
|41411.93
|153
|2006.03.29 18:27
|sell
|66
|0.83
|1.2025
|1.2159
|1.1995
|154
|2006.03.30 04:54
|sell
|67
|1.66
|1.2054
|1.2179
|1.2030
|155
|2006.03.30 06:34
|sell
|68
|3.32
|1.2070
|1.2186
|1.2052
|156
|2006.03.30 07:06
|close
|68
|3.32
|1.2058
|1.2186
|1.2052
|398.40
|41810.33
|157
|2006.03.30 07:06
|close
|67
|1.66
|1.2063
|1.2179
|1.2030
|-149.40
|41660.93
|158
|2006.03.30 07:06
|close
|66
|0.83
|1.2062
|1.2159
|1.1995
|-293.88
|41367.06
|159
|2006.03.30 08:32
|buy
|69
|0.83
|1.2064
|1.1930
|1.2094
|160
|2006.03.30 12:35
|modify
|69
|0.83
|1.2064
|1.2079
|1.2131
|161
|2006.03.30 12:35
|modify
|69
|0.83
|1.2064
|1.2080
|1.2132
|162
|2006.03.30 12:39
|modify
|69
|0.83
|1.2064
|1.2082
|1.2134
|163
|2006.03.30 12:40
|modify
|69
|0.83
|1.2064
|1.2084
|1.2136
|164
|2006.03.30 12:50
|modify
|69
|0.83
|1.2064
|1.2085
|1.2137
|165
|2006.03.30 12:51
|modify
|69
|0.83
|1.2064
|1.2086
|1.2138
|166
|2006.03.30 13:06
|modify
|69
|0.83
|1.2064
|1.2087
|1.2139
|167
|2006.03.30 13:10
|modify
|69
|0.83
|1.2064
|1.2088
|1.2140
|168
|2006.03.30 13:20
|s/l
|69
|0.83
|1.2088
|1.2088
|1.2140
|199.20
|41566.26
|169
|2006.03.30 13:24
|buy
|70
|0.83
|1.2099
|1.1965
|1.2129
|170
|2006.03.30 15:32
|t/p
|70
|0.83
|1.2129
|1.1965
|1.2129
|249.00
|41815.26
|171
|2006.03.30 15:32
|buy
|71
|0.84
|1.2131
|1.1997
|1.2161
|172
|2006.03.30 20:07
|t/p
|71
|0.84
|1.2161
|1.1997
|1.2161
|252.00
|42067.26
|173
|2006.03.30 20:07
|buy
|72
|0.84
|1.2163
|1.2029
|1.2193
|174
|2006.03.31 08:55
|buy
|73
|1.68
|1.2138
|1.2013
|1.2162
|175
|2006.03.31 11:46
|buy
|74
|3.36
|1.2112
|1.1996
|1.2130
|176
|2006.03.31 14:34
|t/p
|74
|3.36
|1.2130
|1.1996
|1.2130
|604.80
|42672.06
|177
|2006.03.31 14:34
|close
|73
|1.68
|1.2131
|1.2013
|1.2162
|-117.60
|42554.46
|178
|2006.03.31 14:34
|close
|72
|0.84
|1.2128
|1.2029
|1.2193
|-300.05
|42254.40
|179
|2006.03.31 14:48
|sell
|75
|0.85
|1.2100
|1.2234
|1.2070
|180
|2006.03.31 18:40
|sell
|76
|1.70
|1.2123
|1.2248
|1.2099
|181
|2006.04.03 01:32
|t/p
|76
|1.70
|1.2099
|1.2248
|1.2099
|417.03
|42671.43
|182
|2006.04.03 01:32
|close
|75
|0.85
|1.2096
|1.2234
|1.2070
|38.51
|42709.95
|183
|2006.04.03 01:32
|sell
|77
|0.85
|1.2096
|1.2230
|1.2066
|184
|2006.04.03 04:03
|t/p
|77
|0.85
|1.2066
|1.2230
|1.2066
|255.00
|42964.95
|185
|2006.04.03 04:03
|sell
|78
|0.86
|1.2063
|1.2197
|1.2033
|186
|2006.04.03 08:13
|t/p
|78
|0.86
|1.2033
|1.2197
|1.2033
|258.00
|43222.95
|187
|2006.04.03 08:13
|sell
|79
|0.86
|1.2031
|1.2165
|1.2001
|188
|2006.04.03 10:29
|sell
|80
|1.72
|1.2048
|1.2173
|1.2024
|189
|2006.04.03 17:21
|sell
|81
|3.44
|1.2119
|1.2235
|1.2101
|190
|2006.04.03 20:21
|sell
|82
|6.88
|1.2139
|1.2246
|1.2127
|191
|2006.04.04 02:59
|t/p
|82
|6.88
|1.2127
|1.2246
|1.2127
|862.13
|44085.08
|192
|2006.04.04 02:59
|close
|81
|3.44
|1.2127
|1.2235
|1.2101
|-256.93
|43828.14
|193
|2006.04.04 03:00
|close
|80
|1.72
|1.2129
|1.2173
|1.2024
|-1384.07
|42444.08
|194
|2006.04.04 03:00
|close
|79
|0.86
|1.2131
|1.2165
|1.2001
|-855.43
|41588.64
|195
|2006.04.04 03:03
|buy
|83
|0.83
|1.2137
|1.2003
|1.2167
|196
|2006.04.04 09:01
|t/p
|83
|0.83
|1.2167
|1.2003
|1.2167
|249.00
|41837.64
|197
|2006.04.04 09:01
|buy
|84
|0.84
|1.2169
|1.2035
|1.2199
|198
|2006.04.04 13:04
|t/p
|84
|0.84
|1.2199
|1.2035
|1.2199
|252.00
|42089.64
|199
|2006.04.04 13:04
|buy
|85
|0.84
|1.2201
|1.2067
|1.2231
|200
|2006.04.04 13:21
|t/p
|85
|0.84
|1.2231
|1.2067
|1.2231
|252.00
|42341.64
|201
|2006.04.04 13:24
|buy
|86
|0.85
|1.2239
|1.2105
|1.2269
|202
|2006.04.04 14:50
|t/p
|86
|0.85
|1.2269
|1.2105
|1.2269
|255.00
|42596.64
|203
|2006.04.04 14:50
|buy
|87
|0.85
|1.2272
|1.2138
|1.2302
|204
|2006.04.04 18:10
|buy
|88
|1.70
|1.2257
|1.2132
|1.2281
|205
|2006.04.05 05:51
|t/p
|88
|1.70
|1.2281
|1.2132
|1.2281
|395.75
|42992.40
|206
|2006.04.05 05:51
|close
|87
|0.85
|1.2281
|1.2138
|1.2302
|70.38
|43062.77
|207
|2006.04.05 05:52
|buy
|89
|0.86
|1.2282
|1.2148
|1.2312
|208
|2006.04.05 11:44
|buy
|90
|1.72
|1.2260
|1.2135
|1.2284
|209
|2006.04.05 13:29
|t/p
|90
|1.72
|1.2284
|1.2135
|1.2284
|412.80
|43475.57
|210
|2006.04.05 13:29
|close
|89
|0.86
|1.2284
|1.2148
|1.2312
|17.20
|43492.77
|211
|2006.04.05 13:29
|buy
|91
|0.87
|1.2285
|1.2151
|1.2315
|212
|2006.04.06 08:27
|modify
|91
|0.87
|1.2285
|1.2300
|1.2352
|213
|2006.04.06 08:27
|modify
|91
|0.87
|1.2285
|1.2302
|1.2354
|214
|2006.04.06 08:31
|s/l
|91
|0.87
|1.2302
|1.2302
|1.2354
|129.09
|43621.87
|215
|2006.04.06 08:31
|buy
|92
|0.87
|1.2302
|1.2168
|1.2332
|216
|2006.04.06 09:59
|t/p
|92
|0.87
|1.2332
|1.2168
|1.2332
|261.00
|43882.87
|217
|2006.04.06 09:59
|buy
|93
|0.88
|1.2335
|1.2201
|1.2365
|218
|2006.04.06 10:19
|buy
|94
|1.76
|1.2318
|1.2193
|1.2342
|219
|2006.04.06 15:02
|s/l
|93
|0.88
|1.2201
|1.2201
|1.2365
|-1179.20
|42703.67
|220
|2006.04.06 15:02
|close
|94
|1.76
|1.2200
|1.2193
|1.2342
|-2076.80
|40626.87
|221
|2006.04.06 15:02
|sell
|95
|0.81
|1.2202
|1.2336
|1.2172
|222
|2006.04.06 16:30
|sell
|96
|1.62
|1.2217
|1.2342
|1.2193
|223
|2006.04.07 00:54
|t/p
|96
|1.62
|1.2193
|1.2342
|1.2193
|397.40
|41024.27
|224
|2006.04.07 00:54
|close
|95
|0.81
|1.2193
|1.2336
|1.2172
|77.20
|41101.47
|225
|2006.04.07 00:54
|sell
|97
|0.82
|1.2193
|1.2327
|1.2163
|226
|2006.04.07 14:21
|t/p
|97
|0.82
|1.2163
|1.2327
|1.2163
|246.00
|41347.47
|227
|2006.04.07 14:21
|sell
|98
|0.83
|1.2157
|1.2291
|1.2127
|228
|2006.04.07 15:23
|t/p
|98
|0.83
|1.2127
|1.2291
|1.2127
|249.00
|41596.47
|229
|2006.04.07 15:23
|sell
|99
|0.83
|1.2125
|1.2259
|1.2095
|230
|2006.04.07 20:05
|t/p
|99
|0.83
|1.2095
|1.2259
|1.2095
|249.00
|41845.47
|231
|2006.04.07 20:05
|sell
|100
|0.84
|1.2091
|1.2225
|1.2061
|232
|2006.04.10 05:30
|sell
|101
|1.68
|1.2111
|1.2236
|1.2087
|233
|2006.04.10 17:28
|t/p
|101
|1.68
|1.2087
|1.2236
|1.2087
|403.20
|42248.67
|234
|2006.04.10 17:28
|close
|100
|0.84
|1.2085
|1.2225
|1.2061
|54.86
|42303.53
|235
|2006.04.10 17:28
|sell
|102
|0.85
|1.2085
|1.2219
|1.2055
|236
|2006.04.10 23:03
|sell
|103
|1.70
|1.2111
|1.2236
|1.2087
|237
|2006.04.11 08:06
|sell
|104
|3.40
|1.2127
|1.2243
|1.2109
|238
|2006.04.11 11:04
|close
|104
|3.40
|1.2114
|1.2243
|1.2109
|442.00
|42745.53
|239
|2006.04.11 11:04
|close
|103
|1.70
|1.2116
|1.2236
|1.2087
|-75.97
|42669.56
|240
|2006.04.11 11:04
|close
|102
|0.85
|1.2115
|1.2219
|1.2055
|-250.49
|42419.07
|241
|2006.04.11 12:09
|buy
|105
|0.85
|1.2120
|1.1986
|1.2150
|242
|2006.04.11 20:51
|modify
|105
|0.85
|1.2120
|1.2135
|1.2187
|243
|2006.04.11 20:51
|modify
|105
|0.85
|1.2120
|1.2139
|1.2191
|244
|2006.04.11 20:51
|modify
|105
|0.85
|1.2120
|1.2142
|1.2194
|245
|2006.04.11 21:54
|s/l
|105
|0.85
|1.2142
|1.2142
|1.2194
|187.00
|42606.07
|246
|2006.04.11 22:05
|buy
|106
|0.85
|1.2152
|1.2018
|1.2182
|247
|2006.04.12 14:40
|buy
|107
|1.70
|1.2109
|1.1984
|1.2133
|248
|2006.04.12 15:13
|t/p
|107
|1.70
|1.2133
|1.1984
|1.2133
|408.00
|43014.07
|249
|2006.04.12 15:13
|close
|106
|0.85
|1.2134
|1.2018
|1.2182
|-159.12
|42854.95
|250
|2006.04.12 15:13
|buy
|108
|0.86
|1.2134
|1.2000
|1.2164
|251
|2006.04.12 17:08
|buy
|109
|1.72
|1.2115
|1.1990
|1.2139
|252
|2006.04.13 13:15
|buy
|110
|3.44
|1.2100
|1.1984
|1.2118
|253
|2006.04.13 13:33
|close
|110
|3.44
|1.2110
|1.1984
|1.2118
|344.00
|43198.95
|254
|2006.04.13 13:33
|close
|109
|1.72
|1.2106
|1.1990
|1.2139
|-191.98
|43006.97
|255
|2006.04.13 13:33
|close
|108
|0.86
|1.2107
|1.2000
|1.2164
|-250.79
|42756.18
|256
|2006.04.13 13:37
|sell
|111
|0.86
|1.2095
|1.2229
|1.2065
|257
|2006.04.13 20:35
|sell
|112
|1.72
|1.2110
|1.2235
|1.2086
|258
|2006.04.17 03:24
|sell
|113
|3.44
|1.2185
|1.2301
|1.2167
|259
|2006.04.17 09:43
|t/p
|113
|3.44
|1.2167
|1.2301
|1.2167
|619.20
|43375.38
|260
|2006.04.17 09:43
|close
|112
|1.72
|1.2167
|1.2235
|1.2086
|-962.13
|42413.25
|261
|2006.04.17 09:43
|close
|111
|0.86
|1.2166
|1.2229
|1.2065
|-601.47
|41811.78
|262
|2006.04.17 09:59
|buy
|114
|0.84
|1.2185
|1.2051
|1.2215
|263
|2006.04.17 12:42
|t/p
|114
|0.84
|1.2215
|1.2051
|1.2215
|252.00
|42063.78
|264
|2006.04.17 12:42
|buy
|115
|0.84
|1.2219
|1.2085
|1.2249
|265
|2006.04.17 13:22
|t/p
|115
|0.84
|1.2249
|1.2085
|1.2249
|252.00
|42315.78
|266
|2006.04.17 13:22
|buy
|116
|0.85
|1.2251
|1.2117
|1.2281
|267
|2006.04.17 15:52
|t/p
|116
|0.85
|1.2281
|1.2117
|1.2281
|255.00
|42570.78
|268
|2006.04.17 15:52
|buy
|117
|0.85
|1.2284
|1.2150
|1.2314
|269
|2006.04.17 17:45
|buy
|118
|1.70
|1.2269
|1.2144
|1.2293
|270
|2006.04.18 09:43
|buy
|119
|3.40
|1.2241
|1.2125
|1.2259
|271
|2006.04.18 10:11
|close
|119
|3.40
|1.2256
|1.2125
|1.2259
|510.00
|43080.78
|272
|2006.04.18 10:11
|close
|118
|1.70
|1.2255
|1.2144
|1.2293
|-250.25
|42830.53
|273
|2006.04.18 10:12
|close
|117
|0.85
|1.2252
|1.2150
|1.2314
|-278.12
|42552.41
|274
|2006.04.18 11:49
|sell
|120
|0.85
|1.2259
|1.2393
|1.2229
|275
|2006.04.18 15:06
|sell
|121
|1.70
|1.2285
|1.2410
|1.2261
|276
|2006.04.18 23:27
|sell
|122
|3.40
|1.2357
|1.2473
|1.2339
|277
|2006.04.19 07:05
|t/p
|122
|3.40
|1.2339
|1.2473
|1.2339
|630.05
|43182.46
|278
|2006.04.19 07:05
|close
|121
|1.70
|1.2339
|1.2410
|1.2261
|-908.97
|42273.49
|279
|2006.04.19 07:05
|close
|120
|0.85
|1.2341
|1.2393
|1.2229
|-692.49
|41581.00
|280
|2006.04.19 07:17
|buy
|123
|0.83
|1.2351
|1.2217
|1.2381
|281
|2006.04.19 14:48
|buy
|124
|1.66
|1.2316
|1.2191
|1.2340
|282
|2006.04.19 15:06
|t/p
|124
|1.66
|1.2340
|1.2191
|1.2340
|398.40
|41979.40
|283
|2006.04.19 15:06
|close
|123
|0.83
|1.2340
|1.2217
|1.2381
|-91.30
|41888.10
|284
|2006.04.19 16:39
|sell
|125
|0.84
|1.2328
|1.2462
|1.2298
|285
|2006.04.19 19:31
|sell
|126
|1.68
|1.2382
|1.2507
|1.2358
|286
|2006.04.20 01:25
|t/p
|126
|1.68
|1.2358
|1.2507
|1.2358
|429.96
|42318.06
|287
|2006.04.20 01:25
|close
|125
|0.84
|1.2357
|1.2462
|1.2298
|-230.22
|42087.84
|288
|2006.04.20 01:26
|sell
|127
|0.84
|1.2357
|1.2491
|1.2327
|289
|2006.04.20 11:42
|t/p
|127
|0.84
|1.2327
|1.2491
|1.2327
|252.00
|42339.84
|290
|2006.04.20 11:42
|sell
|128
|0.85
|1.2325
|1.2459
|1.2295
|291
|2006.04.20 15:51
|t/p
|128
|0.85
|1.2295
|1.2459
|1.2295
|255.00
|42594.84
|292
|2006.04.20 15:51
|sell
|129
|0.85
|1.2289
|1.2423
|1.2259
|293
|2006.04.20 16:36
|sell
|130
|1.70
|1.2306
|1.2431
|1.2282
|294
|2006.04.21 00:51
|t/p
|130
|1.70
|1.2282
|1.2431
|1.2282
|417.03
|43011.87
|295
|2006.04.21 00:51
|close
|129
|0.85
|1.2280
|1.2423
|1.2259
|81.01
|43092.89
|296
|2006.04.21 00:51
|sell
|131
|0.86
|1.2280
|1.2414
|1.2250
|297
|2006.04.21 02:14
|sell
|132
|1.72
|1.2302
|1.2427
|1.2278
|298
|2006.04.21 07:41
|t/p
|132
|1.72
|1.2278
|1.2427
|1.2278
|412.80
|43505.69
|299
|2006.04.21 07:41
|close
|131
|0.86
|1.2277
|1.2414
|1.2250
|25.80
|43531.49
|300
|2006.04.21 07:41
|sell
|133
|0.87
|1.2277
|1.2411
|1.2247
|301
|2006.04.21 11:00
|sell
|134
|1.74
|1.2323
|1.2448
|1.2299
|302
|2006.04.21 16:55
|sell
|135
|3.48
|1.2338
|1.2454
|1.2320
|303
|2006.04.21 18:03
|close
|135
|3.48
|1.2324
|1.2454
|1.2320
|487.20
|44018.69
|304
|2006.04.21 18:03
|close
|134
|1.74
|1.2325
|1.2448
|1.2299
|-34.80
|43983.89
|305
|2006.04.21 18:03
|close
|133
|0.87
|1.2320
|1.2411
|1.2247
|-374.10
|43609.79
|306
|2006.04.21 18:04
|sell
|136
|0.87
|1.2320
|1.2454
|1.2290
|307
|2006.04.21 19:43
|sell
|137
|1.74
|1.2339
|1.2464
|1.2315
|308
|2006.04.24 00:10
|sell
|138
|3.48
|1.2371
|1.2487
|1.2353
|309
|2006.04.24 01:32
|close
|138
|3.48
|1.2354
|1.2487
|1.2353
|591.60
|44201.39
|310
|2006.04.24 01:32
|close
|137
|1.74
|1.2357
|1.2464
|1.2315
|-303.96
|43897.42
|311
|2006.04.24 01:32
|close
|136
|0.87
|1.2359
|1.2454
|1.2290
|-334.68
|43562.74
|312
|2006.04.24 02:01
|buy
|139
|0.87
|1.2367
|1.2233
|1.2397
|313
|2006.04.24 05:15
|buy
|140
|1.74
|1.2351
|1.2226
|1.2375
|314
|2006.04.24 07:38
|t/p
|140
|1.74
|1.2375
|1.2226
|1.2375
|417.60
|43980.34
|315
|2006.04.24 07:38
|close
|139
|0.87
|1.2376
|1.2233
|1.2397
|78.30
|44058.64
|316
|2006.04.24 07:38
|buy
|141
|0.88
|1.2376
|1.2242
|1.2406
|317
|2006.04.24 08:43
|t/p
|141
|0.88
|1.2406
|1.2242
|1.2406
|264.00
|44322.64
|318
|2006.04.24 08:43
|buy
|142
|0.89
|1.2409
|1.2275
|1.2439
|319
|2006.04.24 10:45
|buy
|143
|1.78
|1.2380
|1.2255
|1.2404
|320
|2006.04.24 15:45
|buy
|144
|3.56
|1.2357
|1.2241
|1.2375
|321
|2006.04.24 15:55
|close
|144
|3.56
|1.2373
|1.2241
|1.2375
|569.60
|44892.24
|322
|2006.04.24 15:55
|close
|143
|1.78
|1.2371
|1.2255
|1.2404
|-160.20
|44732.04
|323
|2006.04.24 15:55
|close
|142
|0.89
|1.2370
|1.2275
|1.2439
|-347.10
|44384.94
|324
|2006.04.24 16:05
|buy
|145
|0.89
|1.2368
|1.2234
|1.2398
|325
|2006.04.24 17:20
|t/p
|145
|0.89
|1.2398
|1.2234
|1.2398
|267.00
|44651.94
|326
|2006.04.24 17:20
|buy
|146
|0.89
|1.2400
|1.2266
|1.2430
|327
|2006.04.25 01:25
|buy
|147
|1.78
|1.2384
|1.2259
|1.2408
|328
|2006.04.25 09:02
|t/p
|147
|1.78
|1.2408
|1.2259
|1.2408
|427.20
|45079.14
|329
|2006.04.25 09:02
|close
|146
|0.89
|1.2411
|1.2266
|1.2430
|91.49
|45170.63
|330
|2006.04.25 09:02
|buy
|148
|0.90
|1.2410
|1.2276
|1.2440
|331
|2006.04.25 11:26
|buy
|149
|1.80
|1.2393
|1.2268
|1.2417
|332
|2006.04.25 13:10
|t/p
|149
|1.80
|1.2417
|1.2268
|1.2417
|432.00
|45602.63
|333
|2006.04.25 13:10
|close
|148
|0.90
|1.2420
|1.2276
|1.2440
|90.00
|45692.63
|334
|2006.04.25 13:10
|buy
|150
|0.91
|1.2421
|1.2287
|1.2451
|335
|2006.04.26 14:26
|t/p
|150
|0.91
|1.2451
|1.2287
|1.2451
|266.44
|45959.08
|336
|2006.04.26 14:26
|buy
|151
|0.92
|1.2455
|1.2321
|1.2485
|337
|2006.04.26 14:46
|buy
|152
|1.84
|1.2440
|1.2315
|1.2464
|338
|2006.04.26 17:00
|t/p
|152
|1.84
|1.2464
|1.2315
|1.2464
|441.60
|46400.68
|339
|2006.04.26 17:00
|close
|151
|0.92
|1.2464
|1.2321
|1.2485
|82.80
|46483.48
|340
|2006.04.26 17:00
|buy
|153
|0.93
|1.2465
|1.2331
|1.2495
|341
|2006.04.26 19:28
|buy
|154
|1.86
|1.2450
|1.2325
|1.2474
|342
|2006.04.27 13:27
|buy
|155
|3.72
|1.2429
|1.2313
|1.2447
|343
|2006.04.27 14:30
|close
|155
|3.72
|1.2441
|1.2313
|1.2447
|446.40
|46929.88
|344
|2006.04.27 14:30
|close
|154
|1.86
|1.2435
|1.2325
|1.2474
|-319.20
|46610.67
|345
|2006.04.27 14:31
|close
|153
|0.93
|1.2437
|1.2331
|1.2495
|-280.50
|46330.17
|346
|2006.04.27 15:31
|buy
|156
|0.93
|1.2531
|1.2397
|1.2561
|347
|2006.04.28 09:33
|modify
|156
|0.93
|1.2531
|1.2546
|1.2598
|348
|2006.04.28 09:37
|modify
|156
|0.93
|1.2531
|1.2547
|1.2599
|349
|2006.04.28 09:37
|modify
|156
|0.93
|1.2531
|1.2548
|1.2600
|350
|2006.04.28 09:37
|modify
|156
|0.93
|1.2531
|1.2551
|1.2603
|351
|2006.04.28 09:37
|modify
|156
|0.93
|1.2531
|1.2553
|1.2605
|352
|2006.04.28 09:37
|modify
|156
|0.93
|1.2531
|1.2555
|1.2607
|353
|2006.04.28 09:40
|s/l
|156
|0.93
|1.2555
|1.2555
|1.2607
|216.50
|46546.67
|354
|2006.04.28 09:40
|buy
|157
|0.93
|1.2557
|1.2423
|1.2587
|355
|2006.04.28 13:28
|buy
|158
|1.86
|1.2541
|1.2416
|1.2565
|356
|2006.04.28 13:44
|t/p
|158
|1.86
|1.2565
|1.2416
|1.2565
|446.40
|46993.07
|357
|2006.04.28 13:44
|close
|157
|0.93
|1.2565
|1.2423
|1.2587
|74.40
|47067.47
|358
|2006.04.28 13:48
|buy
|159
|0.94
|1.2563
|1.2429
|1.2593
|359
|2006.04.28 15:58
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2578
|1.2630
|360
|2006.04.28 15:58
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2580
|1.2632
|361
|2006.04.28 15:59
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2582
|1.2634
|362
|2006.04.28 15:59
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2584
|1.2636
|363
|2006.04.28 16:00
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2585
|1.2637
|364
|2006.04.28 16:03
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2586
|1.2638
|365
|2006.04.28 16:03
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2587
|1.2639
|366
|2006.04.28 16:06
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2589
|1.2641
|367
|2006.04.28 16:06
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2594
|1.2646
|368
|2006.04.28 16:06
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2596
|1.2648
|369
|2006.04.28 16:06
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2600
|1.2652
|370
|2006.04.28 16:06
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2603
|1.2655
|371
|2006.04.28 16:06
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2607
|1.2659
|372
|2006.04.28 16:07
|modify
|159
|0.94
|1.2563
|1.2608
|1.2660
|373
|2006.04.28 16:07
|s/l
|159
|0.94
|1.2608
|1.2608
|1.2660
|423.00
|47490.47
|374
|2006.04.28 16:07
|buy
|160
|0.95
|1.2608
|1.2474
|1.2638
|375
|2006.04.28 17:14
|t/p
|160
|0.95
|1.2638
|1.2474
|1.2638
|285.00
|47775.47
|376
|2006.04.28 17:14
|buy
|161
|0.96
|1.2640
|1.2506
|1.2670
|377
|2006.04.28 20:59
|buy
|162
|1.92
|1.2619
|1.2494
|1.2643
|378
|2006.04.28 21:16
|t/p
|162
|1.92
|1.2643
|1.2494
|1.2643
|460.80
|48236.27
|379
|2006.04.28 21:16
|close
|161
|0.96
|1.2643
|1.2506
|1.2670
|28.80
|48265.07
|380
|2006.04.28 21:19
|buy
|163
|0.97
|1.2637
|1.2503
|1.2667
|381
|2006.05.01 01:08
|buy
|164
|1.94
|1.2622
|1.2497
|1.2646
|382
|2006.05.01 13:10
|t/p
|164
|1.94
|1.2646
|1.2497
|1.2646
|465.60
|48730.67
|383
|2006.05.01 13:10
|close
|163
|0.97
|1.2646
|1.2503
|1.2667
|80.31
|48810.98
|384
|2006.05.01 13:31
|sell
|165
|0.98
|1.2624
|1.2758
|1.2594
|385
|2006.05.01 15:00
|sell
|166
|1.96
|1.2657
|1.2782
|1.2633
|386
|2006.05.01 15:13
|t/p
|166
|1.96
|1.2633
|1.2782
|1.2633
|470.40
|49281.38
|387
|2006.05.01 15:13
|close
|165
|0.98
|1.2633
|1.2758
|1.2594
|-88.20
|49193.18
|388
|2006.05.01 15:20
|sell
|167
|0.98
|1.2637
|1.2771
|1.2607
|389
|2006.05.01 16:03
|t/p
|167
|0.98
|1.2607
|1.2771
|1.2607
|294.00
|49487.18
|390
|2006.05.01 16:03
|sell
|168
|0.99
|1.2605
|1.2739
|1.2575
|391
|2006.05.01 16:23
|sell
|169
|1.98
|1.2621
|1.2746
|1.2597
|392
|2006.05.01 20:18
|t/p
|169
|1.98
|1.2597
|1.2746
|1.2597
|475.20
|49962.38
|393
|2006.05.01 20:18
|close
|168
|0.99
|1.2594
|1.2739
|1.2575
|108.90
|50071.28
|394
|2006.05.01 20:18
|sell
|170
|1.00
|1.2594
|1.2728
|1.2564
|395
|2006.05.01 20:43
|modify
|170
|1.00
|1.2594
|1.2579
|1.2527
|396
|2006.05.01 20:43
|modify
|170
|1.00
|1.2594
|1.2578
|1.2526
|397
|2006.05.01 20:44
|modify
|170
|1.00
|1.2594
|1.2576
|1.2524
|398
|2006.05.01 20:44
|modify
|170
|1.00
|1.2594
|1.2575
|1.2523
|399
|2006.05.01 20:44
|modify
|170
|1.00
|1.2594
|1.2574
|1.2522
|400
|2006.05.01 20:46
|modify
|170
|1.00
|1.2594
|1.2571
|1.2519
|401
|2006.05.01 20:50
|s/l
|170
|1.00
|1.2571
|1.2571
|1.2519
|230.00
|50301.28
|402
|2006.05.01 20:50
|sell
|171
|1.01
|1.2570
|1.2704
|1.2540
|403
|2006.05.02 11:59
|sell
|172
|2.02
|1.2641
|1.2766
|1.2617
|404
|2006.05.02 17:44
|t/p
|172
|2.02
|1.2617
|1.2766
|1.2617
|484.80
|50786.08
|405
|2006.05.02 17:44
|close
|171
|1.01
|1.2617
|1.2704
|1.2540
|-469.34
|50316.74
|406
|2006.05.02 17:44
|sell
|173
|1.01
|1.2619
|1.2753
|1.2589
|407
|2006.05.03 04:42
|sell
|174
|2.02
|1.2642
|1.2767
|1.2618
|408
|2006.05.03 14:13
|t/p
|174
|2.02
|1.2618
|1.2767
|1.2618
|484.80
|50801.54
|409
|2006.05.03 14:13
|close
|173
|1.01
|1.2612
|1.2753
|1.2589
|76.06
|50877.61
|410
|2006.05.03 14:13
|sell
|175
|1.02
|1.2613
|1.2747
|1.2583
|411
|2006.05.03 17:26
|sell
|176
|2.04
|1.2633
|1.2758
|1.2609
|412
|2006.05.04 04:56
|t/p
|176
|2.04
|1.2609
|1.2758
|1.2609
|522.10
|51399.70
|413
|2006.05.04 04:56
|close
|175
|1.02
|1.2609
|1.2747
|1.2583
|57.05
|51456.75
|414
|2006.05.04 04:56
|sell
|177
|1.03
|1.2608
|1.2742
|1.2578
|415
|2006.05.04 09:36
|t/p
|177
|1.03
|1.2578
|1.2742
|1.2578
|309.00
|51765.75
|416
|2006.05.04 09:36
|sell
|178
|1.04
|1.2576
|1.2710
|1.2546
|417
|2006.05.04 12:37
|sell
|179
|2.08
|1.2595
|1.2720
|1.2571
|418
|2006.05.04 16:53
|sell
|180
|4.16
|1.2678
|1.2794
|1.2660
|419
|2006.05.04 19:11
|s/l
|178
|1.04
|1.2710
|1.2710
|1.2546
|-1393.60
|50372.15
|420
|2006.05.04 19:11
|close
|180
|4.16
|1.2714
|1.2794
|1.2660
|-1497.60
|48874.55
|421
|2006.05.04 19:11
|close
|179
|2.08
|1.2711
|1.2720
|1.2571
|-2412.80
|46461.75
|422
|2006.05.04 19:11
|buy
|181
|0.93
|1.2713
|1.2579
|1.2743
|423
|2006.05.05 02:05
|buy
|182
|1.86
|1.2697
|1.2572
|1.2721
|424
|2006.05.05 13:31
|t/p
|182
|1.86
|1.2721
|1.2572
|1.2721
|446.40
|46908.15
|425
|2006.05.05 13:31
|close
|181
|0.93
|1.2721
|1.2579
|1.2743
|67.70
|46975.85
|426
|2006.05.05 13:31
|buy
|183
|0.94
|1.2727
|1.2593
|1.2757
|427
|2006.05.05 13:32
|t/p
|183
|0.94
|1.2757
|1.2593
|1.2757
|282.00
|47257.85
|428
|2006.05.05 13:51
|buy
|184
|0.95
|1.2734
|1.2600
|1.2764
|429
|2006.05.05 14:13
|t/p
|184
|0.95
|1.2764
|1.2600
|1.2764
|285.00
|47542.85
|430
|2006.05.05 14:13
|buy
|185
|0.95
|1.2766
|1.2632
|1.2796
|431
|2006.05.05 16:35
|buy
|186
|1.90
|1.2743
|1.2618
|1.2767
|432
|2006.05.08 03:06
|buy
|187
|3.80
|1.2728
|1.2612
|1.2746
|433
|2006.05.08 06:13
|close
|187
|3.80
|1.2738
|1.2612
|1.2746
|380.00
|47922.85
|434
|2006.05.08 06:13
|close
|186
|1.90
|1.2736
|1.2618
|1.2767
|-146.69
|47776.16
|435
|2006.05.08 06:13
|close
|185
|0.95
|1.2735
|1.2632
|1.2796
|-301.34
|47474.82
|436
|2006.05.08 06:13
|buy
|188
|0.95
|1.2736
|1.2602
|1.2766
|437
|2006.05.08 09:25
|t/p
|188
|0.95
|1.2766
|1.2602
|1.2766
|285.00
|47759.82
|438
|2006.05.08 09:25
|buy
|189
|0.96
|1.2769
|1.2635
|1.2799
|439
|2006.05.08 16:01
|buy
|190
|1.92
|1.2723
|1.2598
|1.2747
|440
|2006.05.08 19:12
|buy
|191
|3.84
|1.2708
|1.2592
|1.2726
|441
|2006.05.09 04:10
|buy
|192
|7.68
|1.2692
|1.2585
|1.2704
|442
|2006.05.09 05:03
|t/p
|192
|7.68
|1.2704
|1.2585
|1.2704
|921.60
|48681.42
|443
|2006.05.09 05:03
|close
|191
|3.84
|1.2704
|1.2592
|1.2726
|-181.27
|48500.15
|444
|2006.05.09 05:03
|close
|190
|1.92
|1.2703
|1.2598
|1.2747
|-397.83
|48102.32
|445
|2006.05.09 05:03
|close
|189
|0.96
|1.2701
|1.2635
|1.2799
|-659.72
|47442.60
|446
|2006.05.09 06:06
|sell
|193
|0.95
|1.2691
|1.2825
|1.2661
|447
|2006.05.09 16:24
|sell
|194
|1.90
|1.2759
|1.2884
|1.2735
|448
|2006.05.10 09:06
|sell
|195
|3.80
|1.2787
|1.2903
|1.2769
|449
|2006.05.10 09:41
|t/p
|195
|3.80
|1.2769
|1.2903
|1.2769
|684.00
|48126.60
|450
|2006.05.10 09:41
|close
|194
|1.90
|1.2769
|1.2884
|1.2735
|-179.91
|47946.69
|451
|2006.05.10 09:41
|close
|193
|0.95
|1.2773
|1.2825
|1.2661
|-773.96
|47172.73
|452
|2006.05.10 10:11
|buy
|196
|0.94
|1.2788
|1.2654
|1.2818
|453
|2006.05.10 16:34
|modify
|196
|0.94
|1.2788
|1.2803
|1.2855
|454
|2006.05.10 16:36
|s/l
|196
|0.94
|1.2803
|1.2803
|1.2855
|141.00
|47313.73
|455
|2006.05.10 16:36
|buy
|197
|0.95
|1.2806
|1.2672
|1.2836
|456
|2006.05.10 18:25
|buy
|198
|1.90
|1.2791
|1.2666
|1.2815
|457
|2006.05.10 19:43
|t/p
|198
|1.90
|1.2815
|1.2666
|1.2815
|456.00
|47769.73
|458
|2006.05.10 19:43
|close
|197
|0.95
|1.2816
|1.2672
|1.2836
|95.00
|47864.73
|459
|2006.05.10 19:43
|buy
|199
|0.96
|1.2817
|1.2683
|1.2847
|460
|2006.05.10 22:23
|buy
|200
|1.92
|1.2796
|1.2671
|1.2820
|461
|2006.05.11 01:08
|buy
|201
|3.84
|1.2771
|1.2655
|1.2789
|462
|2006.05.11 03:15
|buy
|202
|7.68
|1.2737
|1.2630
|1.2749
|463
|2006.05.11 07:31
|t/p
|202
|7.68
|1.2749
|1.2630
|1.2749
|921.60
|48786.33
|464
|2006.05.11 07:31
|close
|201
|3.84
|1.2749
|1.2655
|1.2789
|-844.80
|47941.53
|465
|2006.05.11 07:31
|close
|200
|1.92
|1.2748
|1.2671
|1.2820
|-963.10
|46978.43
|466
|2006.05.11 07:31
|close
|199
|0.96
|1.2751
|1.2683
|1.2847
|-654.35
|46324.08
|467
|2006.05.11 07:55
|sell
|203
|0.93
|1.2734
|1.2868
|1.2704
|468
|2006.05.11 08:30
|t/p
|203
|0.93
|1.2704
|1.2868
|1.2704
|279.00
|46603.08
|469
|2006.05.11 08:30
|sell
|204
|0.93
|1.2700
|1.2834
|1.2670
|470
|2006.05.11 12:25
|sell
|205
|1.86
|1.2715
|1.2840
|1.2691
|471
|2006.05.11 15:38
|s/l
|204
|0.93
|1.2834
|1.2834
|1.2670
|-1246.20
|45356.88
|472
|2006.05.11 15:38
|close
|205
|1.86
|1.2835
|1.2840
|1.2691
|-2232.00
|43124.88
|473
|2006.05.11 16:12
|buy
|206
|0.86
|1.2829
|1.2695
|1.2859
|474
|2006.05.11 16:58
|t/p
|206
|0.86
|1.2859
|1.2695
|1.2859
|258.00
|43382.88
|475
|2006.05.11 16:58
|buy
|207
|0.87
|1.2862
|1.2728
|1.2892
|476
|2006.05.11 22:44
|buy
|208
|1.74
|1.2840
|1.2715
|1.2864
|477
|2006.05.12 00:31
|t/p
|208
|1.74
|1.2864
|1.2715
|1.2864
|405.06
|43787.94
|478
|2006.05.12 00:31
|close
|207
|0.87
|1.2865
|1.2728
|1.2892
|19.83
|43807.78
|479
|2006.05.12 00:31
|buy
|209
|0.88
|1.2865
|1.2731
|1.2895
|480
|2006.05.12 08:27
|t/p
|209
|0.88
|1.2895
|1.2731
|1.2895
|264.00
|44071.78
|481
|2006.05.12 08:27
|buy
|210
|0.88
|1.2897
|1.2763
|1.2927
|482
|2006.05.12 10:39
|t/p
|210
|0.88
|1.2927
|1.2763
|1.2927
|264.00
|44335.78
|483
|2006.05.12 10:39
|buy
|211
|0.89
|1.2933
|1.2799
|1.2963
|484
|2006.05.12 14:40
|buy
|212
|1.78
|1.2911
|1.2786
|1.2935
|485
|2006.05.12 16:25
|buy
|213
|3.56
|1.2895
|1.2779
|1.2913
|486
|2006.05.12 19:16
|close
|213
|3.56
|1.2907
|1.2779
|1.2913
|427.20
|44762.98
|487
|2006.05.12 19:16
|close
|212
|1.78
|1.2911
|1.2786
|1.2935
|0.00
|44762.98
|488
|2006.05.12 19:16
|close
|211
|0.89
|1.2910
|1.2799
|1.2963
|-204.70
|44558.28
|489
|2006.05.12 19:16
|buy
|214
|0.89
|1.2916
|1.2782
|1.2946
|490
|2006.05.14 20:00
|t/p
|214
|0.89
|1.2946
|1.2782
|1.2946
|267.00
|44825.28
|491
|2006.05.14 20:00
|buy
|215
|0.90
|1.2949
|1.2815
|1.2979
|492
|2006.05.15 04:09
|buy
|216
|1.80
|1.2932
|1.2807
|1.2956
|493
|2006.05.15 10:38
|buy
|217
|3.60
|1.2845
|1.2729
|1.2863
|494
|2006.05.15 11:42
|s/l
|215
|0.90
|1.2815
|1.2815
|1.2979
|-1212.48
|43612.79
|495
|2006.05.15 11:42
|close
|217
|3.60
|1.2815
|1.2729
|1.2863
|-1080.00
|42532.79
|496
|2006.05.15 11:42
|close
|216
|1.80
|1.2816
|1.2807
|1.2956
|-2088.00
|40444.79
|497
|2006.05.15 11:43
|sell
|218
|0.81
|1.2815
|1.2949
|1.2785
|498
|2006.05.15 17:59
|modify
|218
|0.81
|1.2815
|1.2800
|1.2748
|499
|2006.05.15 17:59
|modify
|218
|0.81
|1.2815
|1.2799
|1.2747
|500
|2006.05.15 18:01
|s/l
|218
|0.81
|1.2799
|1.2799
|1.2747
|129.60
|40574.39
|501
|2006.05.15 18:01
|sell
|219
|0.81
|1.2799
|1.2933
|1.2769
|502
|2006.05.16 05:37
|sell
|220
|1.62
|1.2823
|1.2948
|1.2799
|503
|2006.05.16 07:26
|t/p
|220
|1.62
|1.2799
|1.2948
|1.2799
|388.80
|40963.19
|504
|2006.05.16 07:26
|close
|219
|0.81
|1.2796
|1.2933
|1.2769
|28.60
|40991.79
|505
|2006.05.16 07:26
|sell
|221
|0.82
|1.2797
|1.2931
|1.2767
|506
|2006.05.16 12:58
|sell
|222
|1.64
|1.2813
|1.2938
|1.2789
|507
|2006.05.16 14:43
|sell
|223
|3.28
|1.2840
|1.2956
|1.2822
|508
|2006.05.16 16:14
|close
|223
|3.28
|1.2824
|1.2956
|1.2822
|524.80
|41516.59
|509
|2006.05.16 16:14
|close
|222
|1.64
|1.2826
|1.2938
|1.2789
|-213.20
|41303.39
|510
|2006.05.16 16:14
|close
|221
|0.82
|1.2825
|1.2931
|1.2767
|-229.60
|41073.79
|511
|2006.05.16 16:15
|sell
|224
|0.82
|1.2826
|1.2960
|1.2796
|512
|2006.05.16 20:48
|sell
|225
|1.64
|1.2856
|1.2981
|1.2832
|513
|2006.05.17 09:22
|sell
|226
|3.28
|1.2888
|1.3004
|1.2870
|514
|2006.05.17 13:31
|t/p
|226
|3.28
|1.2870
|1.3004
|1.2870
|590.40
|41664.19
|515
|2006.05.17 13:31
|close
|225
|1.64
|1.2865
|1.2981
|1.2832
|-138.89
|41525.30
|516
|2006.05.17 13:31
|close
|224
|0.82
|1.2866
|1.2960
|1.2796
|-323.65
|41201.66
|517
|2006.05.17 13:41
|buy
|227
|0.82
|1.2895
|1.2761
|1.2925
|518
|2006.05.17 15:33
|s/l
|227
|0.82
|1.2761
|1.2761
|1.2925
|-1098.80
|40102.86
|519
|2006.05.17 16:00
|sell
|228
|0.80
|1.2782
|1.2916
|1.2752
|520
|2006.05.17 16:30
|modify
|228
|0.80
|1.2782
|1.2767
|1.2715
|521
|2006.05.17 16:30
|modify
|228
|0.80
|1.2782
|1.2764
|1.2712
|522
|2006.05.17 16:30
|modify
|228
|0.80
|1.2782
|1.2760
|1.2708
|523
|2006.05.17 16:31
|modify
|228
|0.80
|1.2782
|1.2759
|1.2707
|524
|2006.05.17 16:31
|modify
|228
|0.80
|1.2782
|1.2757
|1.2705
|525
|2006.05.17 16:31
|modify
|228
|0.80
|1.2782
|1.2754
|1.2702
|526
|2006.05.17 16:31
|modify
|228
|0.80
|1.2782
|1.2752
|1.2700
|527
|2006.05.17 16:31
|modify
|228
|0.80
|1.2782
|1.2748
|1.2696
|528
|2006.05.17 16:33
|modify
|228
|0.80
|1.2782
|1.2744
|1.2692
|529
|2006.05.17 16:35
|s/l
|228
|0.80
|1.2744
|1.2744
|1.2692
|304.00
|40406.86
|530
|2006.05.17 16:35
|sell
|229
|0.81
|1.2743
|1.2877
|1.2713
|531
|2006.05.17 19:17
|t/p
|229
|0.81
|1.2713
|1.2877
|1.2713
|243.00
|40649.86
|532
|2006.05.17 19:17
|sell
|230
|0.81
|1.2710
|1.2844
|1.2680
|533
|2006.05.17 21:56
|sell
|231
|1.62
|1.2742
|1.2867
|1.2718
|534
|2006.05.18 03:45
|sell
|232
|3.24
|1.2758
|1.2874
|1.2740
|535
|2006.05.18 07:01
|close
|232
|3.24
|1.2745
|1.2874
|1.2740
|421.20
|41071.06
|536
|2006.05.18 07:01
|close
|231
|1.62
|1.2746
|1.2867
|1.2718
|-38.99
|41032.06
|537
|2006.05.18 07:01
|close
|230
|0.81
|1.2747
|1.2844
|1.2680
|-286.80
|40745.27
|538
|2006.05.18 07:01
|sell
|233
|0.81
|1.2744
|1.2878
|1.2714
|539
|2006.05.18 10:33
|sell
|234
|1.62
|1.2782
|1.2907
|1.2758
|540
|2006.05.18 12:52
|t/p
|234
|1.62
|1.2758
|1.2907
|1.2758
|388.80
|41134.07
|541
|2006.05.18 12:52
|close
|233
|0.81
|1.2756
|1.2878
|1.2714
|-97.20
|41036.87
|542
|2006.05.18 12:52
|sell
|235
|0.82
|1.2756
|1.2890
|1.2726
|543
|2006.05.18 15:27
|sell
|236
|1.64
|1.2797
|1.2922
|1.2773
|544
|2006.05.18 18:50
|sell
|237
|3.28
|1.2818
|1.2934
|1.2800
|545
|2006.05.18 23:21
|sell
|238
|6.56
|1.2853
|1.2960
|1.2841
|546
|2006.05.19 02:28
|t/p
|238
|6.56
|1.2841
|1.2960
|1.2841
|822.03
|41858.90
|547
|2006.05.19 02:28
|close
|237
|3.28
|1.2841
|1.2934
|1.2800
|-736.98
|41121.92
|548
|2006.05.19 02:28
|close
|236
|1.64
|1.2845
|1.2922
|1.2773
|-778.49
|40343.42
|549
|2006.05.19 02:29
|close
|235
|0.82
|1.2843
|1.2890
|1.2726
|-709.05
|39634.38
|550
|2006.05.19 03:28
|buy
|239
|0.79
|1.2843
|1.2709
|1.2873
|551
|2006.05.19 09:46
|buy
|240
|1.58
|1.2782
|1.2657
|1.2806
|552
|2006.05.19 11:55
|buy
|241
|3.16
|1.2763
|1.2647
|1.2781
|553
|2006.05.19 15:27
|s/l
|239
|0.79
|1.2709
|1.2709
|1.2873
|-1058.60
|38575.78
|554
|2006.05.19 15:27
|close
|241
|3.16
|1.2705
|1.2647
|1.2781
|-1832.80
|36742.98
|555
|2006.05.19 15:27
|close
|240
|1.58
|1.2708
|1.2657
|1.2806
|-1169.20
|35573.78
|556
|2006.05.19 15:27
|sell
|242
|0.71
|1.2706
|1.2840
|1.2676
|557
|2006.05.19 20:45
|sell
|243
|1.42
|1.2770
|1.2895
|1.2746
|558
|2006.05.22 01:17
|t/p
|243
|1.42
|1.2746
|1.2895
|1.2746
|348.34
|35922.12
|559
|2006.05.22 01:17
|close
|242
|0.71
|1.2746
|1.2840
|1.2676
|-280.23
|35641.89
|560
|2006.05.22 01:17
|sell
|244
|0.71
|1.2743
|1.2877
|1.2713
|561
|2006.05.22 07:43
|t/p
|244
|0.71
|1.2713
|1.2877
|1.2713
|213.00
|35854.89
|562
|2006.05.22 07:43
|sell
|245
|0.72
|1.2707
|1.2841
|1.2677
|563
|2006.05.22 10:35
|sell
|246
|1.44
|1.2754
|1.2879
|1.2730
|564
|2006.05.22 16:15
|s/l
|245
|0.72
|1.2841
|1.2841
|1.2677
|-964.80
|34890.09
|565
|2006.05.22 16:15
|close
|246
|1.44
|1.2843
|1.2879
|1.2730
|-1281.60
|33608.49
|566
|2006.05.22 16:15
|buy
|247
|0.67
|1.2840
|1.2706
|1.2870
|567
|2006.05.22 19:09
|t/p
|247
|0.67
|1.2870
|1.2706
|1.2870
|201.00
|33809.49
|568
|2006.05.22 19:09
|buy
|248
|0.68
|1.2872
|1.2738
|1.2902
|569
|2006.05.23 01:02
|buy
|249
|1.36
|1.2856
|1.2731
|1.2880
|570
|2006.05.23 09:35
|buy
|250
|2.72
|1.2841
|1.2725
|1.2859
|571
|2006.05.23 09:53
|close
|250
|2.72
|1.2851
|1.2725
|1.2859
|272.00
|34081.49
|572
|2006.05.23 09:53
|close
|249
|1.36
|1.2850
|1.2731
|1.2880
|-81.60
|33999.89
|573
|2006.05.23 09:54
|close
|248
|0.68
|1.2848
|1.2738
|1.2902
|-168.10
|33831.79
|574
|2006.05.23 09:55
|buy
|251
|0.68
|1.2852
|1.2718
|1.2882
|575
|2006.05.23 15:20
|buy
|252
|1.36
|1.2836
|1.2711
|1.2860
|576
|2006.05.23 15:31
|t/p
|252
|1.36
|1.2860
|1.2711
|1.2860
|326.40
|34158.19
|577
|2006.05.23 15:31
|close
|251
|0.68
|1.2862
|1.2718
|1.2882
|68.00
|34226.19
|578
|2006.05.23 15:40
|buy
|253
|0.68
|1.2865
|1.2731
|1.2895
|579
|2006.05.24 00:10
|buy
|254
|1.36
|1.2783
|1.2658
|1.2807
|580
|2006.05.24 01:14
|t/p
|254
|1.36
|1.2807
|1.2658
|1.2807
|326.40
|34552.59
|581
|2006.05.24 01:14
|close
|253
|0.68
|1.2809
|1.2731
|1.2895
|-385.70
|34166.89
|582
|2006.05.24 01:46
|sell
|255
|0.68
|1.2787
|1.2921
|1.2757
|583
|2006.05.24 10:12
|sell
|256
|1.36
|1.2846
|1.2971
|1.2822
|584
|2006.05.24 15:02
|t/p
|256
|1.36
|1.2822
|1.2971
|1.2822
|326.40
|34493.29
|585
|2006.05.24 15:02
|close
|255
|0.68
|1.2821
|1.2921
|1.2757
|-231.20
|34262.09
|586
|2006.05.24 15:02
|sell
|257
|0.69
|1.2823
|1.2957
|1.2793
|587
|2006.05.24 15:09
|t/p
|257
|0.69
|1.2793
|1.2957
|1.2793
|207.00
|34469.09
|588
|2006.05.24 15:22
|sell
|258
|0.69
|1.2784
|1.2918
|1.2754
|589
|2006.05.24 15:40
|t/p
|258
|0.69
|1.2754
|1.2918
|1.2754
|207.00
|34676.09
|590
|2006.05.24 15:42
|sell
|259
|0.69
|1.2751
|1.2885
|1.2721
|591
|2006.05.24 20:33
|sell
|260
|1.38
|1.2770
|1.2895
|1.2746
|592
|2006.05.25 20:28
|sell
|261
|2.76
|1.2791
|1.2907
|1.2773
|593
|2006.05.25 23:35
|sell
|262
|5.52
|1.2811
|1.2918
|1.2799
|594
|2006.05.26 00:33
|t/p
|262
|5.52
|1.2799
|1.2918
|1.2799
|691.71
|35367.80
|595
|2006.05.26 00:33
|close
|261
|2.76
|1.2799
|1.2907
|1.2773
|-206.14
|35161.66
|596
|2006.05.26 00:33
|close
|260
|1.38
|1.2800
|1.2895
|1.2746
|-384.69
|34776.97
|597
|2006.05.26 00:33
|close
|259
|0.69
|1.2795
|1.2885
|1.2721
|-288.94
|34488.02
|598
|2006.05.26 00:49
|buy
|263
|0.69
|1.2812
|1.2678
|1.2842
|599
|2006.05.26 03:20
|buy
|264
|1.38
|1.2789
|1.2664
|1.2813
|600
|2006.05.26 05:56
|buy
|265
|2.76
|1.2773
|1.2657
|1.2791
|601
|2006.05.26 07:26
|close
|265
|2.76
|1.2784
|1.2657
|1.2791
|303.60
|34791.62
|602
|2006.05.26 07:26
|close
|264
|1.38
|1.2782
|1.2664
|1.2813
|-96.60
|34695.02
|603
|2006.05.26 07:26
|close
|263
|0.69
|1.2783
|1.2678
|1.2842
|-200.10
|34494.92
|604
|2006.05.26 07:26
|buy
|266
|0.69
|1.2782
|1.2648
|1.2812
|605
|2006.05.26 08:58
|t/p
|266
|0.69
|1.2812
|1.2648
|1.2812
|207.00
|34701.92
|606
|2006.05.26 08:58
|buy
|267
|0.69
|1.2816
|1.2682
|1.2846
|607
|2006.05.26 16:14
|buy
|268
|1.38
|1.2737
|1.2612
|1.2761
|608
|2006.05.29 08:51
|t/p
|268
|1.38
|1.2761
|1.2612
|1.2761
|321.26
|35023.18
|609
|2006.05.29 08:51
|close
|267
|0.69
|1.2761
|1.2682
|1.2846
|-384.47
|34638.71
|610
|2006.05.29 08:51
|buy
|269
|0.69
|1.2762
|1.2628
|1.2792
|611
|2006.05.29 17:35
|buy
|270
|1.38
|1.2747
|1.2622
|1.2771
|612
|2006.05.30 03:04
|t/p
|270
|1.38
|1.2771
|1.2622
|1.2771
|321.26
|34959.97
|613
|2006.05.30 03:04
|close
|269
|0.69
|1.2773
|1.2628
|1.2792
|70.93
|35030.90
|614
|2006.05.30 03:04
|buy
|271
|0.70
|1.2774
|1.2640
|1.2804
|615
|2006.05.30 03:48
|modify
|271
|0.70
|1.2774
|1.2789
|1.2841
|616
|2006.05.30 03:50
|s/l
|271
|0.70
|1.2789
|1.2789
|1.2841
|105.00
|35135.90
|617
|2006.05.30 03:50
|buy
|272
|0.70
|1.2789
|1.2655
|1.2819
|618
|2006.05.30 04:05
|modify
|272
|0.70
|1.2789
|1.2804
|1.2856
|619
|2006.05.30 04:05
|modify
|272
|0.70
|1.2789
|1.2805
|1.2857
|620
|2006.05.30 04:08
|s/l
|272
|0.70
|1.2805
|1.2805
|1.2857
|112.00
|35247.90
|621
|2006.05.30 04:10
|buy
|273
|0.70
|1.2812
|1.2678
|1.2842
|622
|2006.05.30 07:11
|modify
|273
|0.70
|1.2812
|1.2827
|1.2879
|623
|2006.05.30 07:11
|modify
|273
|0.70
|1.2812
|1.2829
|1.2881
|624
|2006.05.30 07:15
|modify
|273
|0.70
|1.2812
|1.2830
|1.2882
|625
|2006.05.30 07:17
|modify
|273
|0.70
|1.2812
|1.2832
|1.2884
|626
|2006.05.30 07:18
|modify
|273
|0.70
|1.2812
|1.2833
|1.2885
|627
|2006.05.30 07:18
|modify
|273
|0.70
|1.2812
|1.2834
|1.2886
|628
|2006.05.30 07:24
|s/l
|273
|0.70
|1.2834
|1.2834
|1.2886
|154.00
|35401.90
|629
|2006.05.30 07:24
|buy
|274
|0.71
|1.2836
|1.2702
|1.2866
|630
|2006.05.30 08:06
|t/p
|274
|0.71
|1.2866
|1.2702
|1.2866
|213.00
|35614.90
|631
|2006.05.30 08:06
|buy
|275
|0.71
|1.2870
|1.2736
|1.2900
|632
|2006.05.30 08:26
|buy
|276
|1.42
|1.2853
|1.2728
|1.2877
|633
|2006.05.30 10:52
|t/p
|276
|1.42
|1.2877
|1.2728
|1.2877
|340.80
|35955.70
|634
|2006.05.30 10:52
|close
|275
|0.71
|1.2877
|1.2736
|1.2900
|49.70
|36005.40
|635
|2006.05.30 10:52
|buy
|277
|0.72
|1.2878
|1.2744
|1.2908
|636
|2006.05.30 14:20
|buy
|278
|1.44
|1.2839
|1.2714
|1.2863
|637
|2006.05.30 14:53
|t/p
|278
|1.44
|1.2863
|1.2714
|1.2863
|345.60
|36351.00
|638
|2006.05.30 14:53
|close
|277
|0.72
|1.2865
|1.2744
|1.2908
|-93.60
|36257.40
|639
|2006.05.30 14:53
|buy
|279
|0.73
|1.2865
|1.2731
|1.2895
|640
|2006.05.30 15:03
|t/p
|279
|0.73
|1.2895
|1.2731
|1.2895
|219.00
|36476.40
|641
|2006.05.30 15:13
|buy
|280
|0.73
|1.2899
|1.2765
|1.2929
|642
|2006.05.30 17:30
|buy
|281
|1.46
|1.2881
|1.2756
|1.2905
|643
|2006.05.31 00:58
|buy
|282
|2.92
|1.2866
|1.2750
|1.2884
|644
|2006.05.31 05:22
|close
|282
|2.92
|1.2877
|1.2750
|1.2884
|321.20
|36797.60
|645
|2006.05.31 05:23
|close
|281
|1.46
|1.2876
|1.2756
|1.2905
|-83.52
|36714.08
|646
|2006.05.31 05:23
|close
|280
|0.73
|1.2877
|1.2765
|1.2929
|-165.86
|36548.22
|647
|2006.05.31 05:23
|buy
|283
|0.73
|1.2880
|1.2746
|1.2910
|648
|2006.05.31 16:02
|buy
|284
|1.46
|1.2857
|1.2732
|1.2881
|649
|2006.05.31 17:19
|buy
|285
|2.92
|1.2841
|1.2725
|1.2859
|650
|2006.05.31 20:45
|buy
|286
|5.84
|1.2819
|1.2712
|1.2831
|651
|2006.06.01 12:11
|s/l
|283
|0.73
|1.2746
|1.2746
|1.2910
|-993.98
|35554.24
|652
|2006.06.01 12:11
|close
|286
|5.84
|1.2746
|1.2712
|1.2831
|-4389.43
|31164.81
|653
|2006.06.01 12:11
|close
|285
|2.92
|1.2748
|1.2725
|1.2859
|-2778.72
|28386.09
|654
|2006.06.01 12:12
|close
|284
|1.46
|1.2750
|1.2732
|1.2881
|-1593.76
|26792.33
|655
|2006.06.01 12:12
|sell
|287
|0.54
|1.2746
|1.2880
|1.2716
|656
|2006.06.01 17:26
|sell
|288
|1.08
|1.2808
|1.2933
|1.2784
|657
|2006.06.02 13:31
|s/l
|287
|0.54
|1.2880
|1.2880
|1.2716
|-720.73
|26071.60
|658
|2006.06.02 13:31
|close
|288
|1.08
|1.2884
|1.2933
|1.2784
|-815.07
|25256.53
|659
|2006.06.02 13:31
|buy
|289
|0.51
|1.2883
|1.2749
|1.2913
|660
|2006.06.02 13:43
|t/p
|289
|0.51
|1.2913
|1.2749
|1.2913
|153.00
|25409.53
|661
|2006.06.02 13:51
|buy
|290
|0.51
|1.2927
|1.2793
|1.2957
|662
|2006.06.05 07:13
|modify
|290
|0.51
|1.2927
|1.2942
|1.2994
|663
|2006.06.05 07:18
|modify
|290
|0.51
|1.2927
|1.2943
|1.2995
|664
|2006.06.05 07:25
|modify
|290
|0.51
|1.2927
|1.2944
|1.2996
|665
|2006.06.05 07:27
|modify
|290
|0.51
|1.2927
|1.2945
|1.2997
|666
|2006.06.05 07:28
|modify
|290
|0.51
|1.2927
|1.2946
|1.2998
|667
|2006.06.05 07:29
|modify
|290
|0.51
|1.2927
|1.2948
|1.3000
|668
|2006.06.05 07:29
|modify
|290
|0.51
|1.2927
|1.2949
|1.3001
|669
|2006.06.05 07:45
|s/l
|290
|0.51
|1.2949
|1.2949
|1.3001
|108.53
|25518.06
|670
|2006.06.05 08:26
|buy
|291
|0.51
|1.2957
|1.2823
|1.2987
|671
|2006.06.05 20:55
|buy
|292
|1.02
|1.2923
|1.2798
|1.2947
|672
|2006.06.05 23:56
|buy
|293
|2.04
|1.2907
|1.2791
|1.2925
|673
|2006.06.06 05:12
|buy
|294
|4.08
|1.2892
|1.2785
|1.2904
|674
|2006.06.06 06:57
|t/p
|294
|4.08
|1.2904
|1.2785
|1.2904
|489.60
|26007.66
|675
|2006.06.06 06:57
|close
|293
|2.04
|1.2905
|1.2791
|1.2925
|-55.50
|25952.16
|676
|2006.06.06 06:57
|close
|292
|1.02
|1.2903
|1.2798
|1.2947
|-211.35
|25740.81
|677
|2006.06.06 06:58
|close
|291
|0.51
|1.2902
|1.2823
|1.2987
|-284.17
|25456.64
|678
|2006.06.06 08:45
|sell
|295
|0.51
|1.2916
|1.3050
|1.2886
|679
|2006.06.06 11:08
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2901
|1.2849
|680
|2006.06.06 11:09
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2899
|1.2847
|681
|2006.06.06 11:09
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2895
|1.2843
|682
|2006.06.06 11:15
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2891
|1.2839
|683
|2006.06.06 11:17
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2890
|1.2838
|684
|2006.06.06 11:17
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2886
|1.2834
|685
|2006.06.06 11:17
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2882
|1.2830
|686
|2006.06.06 11:22
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2881
|1.2829
|687
|2006.06.06 11:23
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2880
|1.2828
|688
|2006.06.06 11:25
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2876
|1.2824
|689
|2006.06.06 11:25
|modify
|295
|0.51
|1.2916
|1.2871
|1.2819
|690
|2006.06.06 11:34
|s/l
|295
|0.51
|1.2871
|1.2871
|1.2819
|229.50
|25686.14
|691
|2006.06.06 11:34
|sell
|296
|0.51
|1.2869
|1.3003
|1.2839
|692
|2006.06.06 13:17
|t/p
|296
|0.51
|1.2839
|1.3003
|1.2839
|153.00
|25839.14
|693
|2006.06.06 13:17
|sell
|297
|0.52
|1.2837
|1.2971
|1.2807
|694
|2006.06.06 23:25
|modify
|297
|0.52
|1.2837
|1.2822
|1.2770
|695
|2006.06.06 23:30
|modify
|297
|0.52
|1.2837
|1.2821
|1.2769
|696
|2006.06.06 23:51
|s/l
|297
|0.52
|1.2821
|1.2821
|1.2769
|83.20
|25922.34
|697
|2006.06.06 23:51
|sell
|298
|0.52
|1.2813
|1.2947
|1.2783
|698
|2006.06.07 03:16
|sell
|299
|1.04
|1.2829
|1.2954
|1.2805
|699
|2006.06.07 07:31
|t/p
|299
|1.04
|1.2805
|1.2954
|1.2805
|249.60
|26171.94
|700
|2006.06.07 07:31
|close
|298
|0.52
|1.2802
|1.2947
|1.2783
|59.96
|26231.90
|701
|2006.06.07 07:31
|sell
|300
|0.52
|1.2801
|1.2935
|1.2771
|702
|2006.06.07 10:52
|sell
|301
|1.04
|1.2816
|1.2941
|1.2792
|703
|2006.06.07 12:27
|t/p
|301
|1.04
|1.2792
|1.2941
|1.2792
|249.60
|26481.50
|704
|2006.06.07 12:27
|close
|300
|0.52
|1.2792
|1.2935
|1.2771
|46.80
|26528.30
|705
|2006.06.07 12:27
|sell
|302
|0.53
|1.2791
|1.2925
|1.2761
|706
|2006.06.07 14:51
|t/p
|302
|0.53
|1.2761
|1.2925
|1.2761
|159.00
|26687.30
|707
|2006.06.07 14:51
|sell
|303
|0.53
|1.2759
|1.2893
|1.2729
|708
|2006.06.07 17:58
|sell
|304
|1.06
|1.2800
|1.2925
|1.2776
|709
|2006.06.08 06:49
|t/p
|304
|1.06
|1.2776
|1.2925
|1.2776
|271.29
|26958.58
|710
|2006.06.08 06:49
|close
|303
|0.53
|1.2776
|1.2893
|1.2729
|-81.66
|26876.93
|711
|2006.06.08 06:49
|sell
|305
|0.54
|1.2775
|1.2909
|1.2745
|712
|2006.06.08 12:50
|t/p
|305
|0.54
|1.2745
|1.2909
|1.2745
|162.00
|27038.93
|713
|2006.06.08 12:50
|sell
|306
|0.54
|1.2742
|1.2876
|1.2712
|714
|2006.06.08 13:31
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2727
|1.2675
|715
|2006.06.08 13:32
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2726
|1.2674
|716
|2006.06.08 13:32
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2722
|1.2670
|717
|2006.06.08 13:33
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2716
|1.2664
|718
|2006.06.08 13:33
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2712
|1.2660
|719
|2006.06.08 13:33
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2705
|1.2653
|720
|2006.06.08 13:33
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2703
|1.2651
|721
|2006.06.08 13:33
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2698
|1.2646
|722
|2006.06.08 13:33
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2692
|1.2640
|723
|2006.06.08 13:34
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2690
|1.2638
|724
|2006.06.08 13:34
|modify
|306
|0.54
|1.2742
|1.2685
|1.2633
|725
|2006.06.08 13:35
|s/l
|306
|0.54
|1.2685
|1.2685
|1.2633
|307.80
|27346.73
|726
|2006.06.08 13:35
|sell
|307
|0.55
|1.2683
|1.2817
|1.2653
|727
|2006.06.08 14:33
|t/p
|307
|0.55
|1.2653
|1.2817
|1.2653
|165.00
|27511.73
|728
|2006.06.08 14:33
|sell
|308
|0.55
|1.2649
|1.2783
|1.2619
|729
|2006.06.09 13:31
|t/p
|308
|0.55
|1.2619
|1.2783
|1.2619
|167.92
|27679.65
|730
|2006.06.09 13:36
|sell
|309
|0.55
|1.2597
|1.2731
|1.2567
|731
|2006.06.09 13:56
|sell
|310
|1.10
|1.2619
|1.2744
|1.2595
|732
|2006.06.09 15:42
|sell
|311
|2.20
|1.2656
|1.2772
|1.2638
|733
|2006.06.09 15:51
|t/p
|311
|2.20
|1.2638
|1.2772
|1.2638
|396.00
|28075.65
|734
|2006.06.09 15:51
|close
|310
|1.10
|1.2635
|1.2744
|1.2595
|-176.00
|27899.65
|735
|2006.06.09 15:51
|close
|309
|0.55
|1.2636
|1.2731
|1.2567
|-214.50
|27685.15
|736
|2006.06.09 17:01
|buy
|312
|0.55
|1.2643
|1.2509
|1.2673
|737
|2006.06.12 00:10
|buy
|313
|1.10
|1.2617
|1.2492
|1.2641
|738
|2006.06.12 07:32
|t/p
|313
|1.10
|1.2641
|1.2492
|1.2641
|264.00
|27949.15
|739
|2006.06.12 07:32
|close
|312
|0.55
|1.2642
|1.2509
|1.2673
|-9.46
|27939.69
|740
|2006.06.12 07:32
|buy
|314
|0.56
|1.2643
|1.2509
|1.2673
|741
|2006.06.12 09:35
|buy
|315
|1.12
|1.2628
|1.2503
|1.2652
|742
|2006.06.12 11:50
|buy
|316
|2.24
|1.2611
|1.2495
|1.2629
|743
|2006.06.12 13:31
|buy
|317
|4.48
|1.2592
|1.2485
|1.2604
|744
|2006.06.12 14:29
|t/p
|317
|4.48
|1.2604
|1.2485
|1.2604
|537.60
|28477.29
|745
|2006.06.12 14:29
|close
|316
|2.24
|1.2604
|1.2495
|1.2629
|-156.80
|28320.49
|746
|2006.06.12 14:29
|close
|315
|1.12
|1.2603
|1.2503
|1.2652
|-280.00
|28040.49
|747
|2006.06.12 14:29
|close
|314
|0.56
|1.2607
|1.2509
|1.2673
|-201.60
|27838.89
|748
|2006.06.12 14:29
|buy
|318
|0.56
|1.2606
|1.2472
|1.2636
|749
|2006.06.12 17:05
|buy
|319
|1.12
|1.2590
|1.2465
|1.2614
|750
|2006.06.12 19:34
|t/p
|319
|1.12
|1.2614
|1.2465
|1.2614
|268.80
|28107.69
|751
|2006.06.12 19:34
|close
|318
|0.56
|1.2614
|1.2472
|1.2636
|44.80
|28152.49
|752
|2006.06.12 19:34
|buy
|320
|0.56
|1.2612
|1.2478
|1.2642
|753
|2006.06.12 23:09
|buy
|321
|1.12
|1.2587
|1.2462
|1.2611
|754
|2006.06.13 14:45
|t/p
|321
|1.12
|1.2611
|1.2462
|1.2611
|260.73
|28413.22
|755
|2006.06.13 14:45
|close
|320
|0.56
|1.2612
|1.2478
|1.2642
|-4.03
|28409.18
|756
|2006.06.13 14:45
|buy
|322
|0.57
|1.2613
|1.2479
|1.2643
|757
|2006.06.13 16:33
|buy
|323
|1.14
|1.2577
|1.2452
|1.2601
|758
|2006.06.13 19:22
|buy
|324
|2.28
|1.2550
|1.2434
|1.2568
|759
|2006.06.14 05:47
|close
|324
|2.28
|1.2567
|1.2434
|1.2568
|371.17
|28780.35
|760
|2006.06.14 05:47
|close
|323
|1.14
|1.2565
|1.2452
|1.2601
|-145.01
|28635.34
|761
|2006.06.14 05:47
|close
|322
|0.57
|1.2566
|1.2479
|1.2643
|-272.01
|28363.33
|762
|2006.06.14 05:47
|buy
|325
|0.57
|1.2564
|1.2430
|1.2594
|763
|2006.06.14 08:40
|t/p
|325
|0.57
|1.2594
|1.2430
|1.2594
|171.00
|28534.33
|764
|2006.06.14 08:40
|buy
|326
|0.57
|1.2596
|1.2462
|1.2626
|765
|2006.06.14 12:14
|buy
|327
|1.14
|1.2581
|1.2456
|1.2605
|766
|2006.06.14 14:20
|t/p
|327
|1.14
|1.2605
|1.2456
|1.2605
|273.60
|28807.93
|767
|2006.06.14 14:20
|close
|326
|0.57
|1.2606
|1.2462
|1.2626
|57.00
|28864.93
|768
|2006.06.14 14:20
|buy
|328
|0.58
|1.2607
|1.2473
|1.2637
|769
|2006.06.14 14:29
|t/p
|328
|0.58
|1.2637
|1.2473
|1.2637
|174.00
|29038.93
|770
|2006.06.14 14:40
|buy
|329
|0.58
|1.2633
|1.2499
|1.2663
|771
|2006.06.14 20:36
|buy
|330
|1.16
|1.2607
|1.2482
|1.2631
|772
|2006.06.15 07:53
|t/p
|330
|1.16
|1.2631
|1.2482
|1.2631
|253.33
|29292.26
|773
|2006.06.15 07:53
|close
|329
|0.58
|1.2631
|1.2499
|1.2663
|-24.14
|29268.12
|774
|2006.06.15 07:53
|buy
|331
|0.59
|1.2632
|1.2498
|1.2662
|775
|2006.06.15 14:11
|modify
|331
|0.59
|1.2632
|1.2647
|1.2699
|776
|2006.06.15 14:14
|s/l
|331
|0.59
|1.2647
|1.2647
|1.2699
|88.50
|29356.62
|777
|2006.06.15 14:14
|buy
|332
|0.59
|1.2648
|1.2514
|1.2678
|778
|2006.06.15 17:20
|buy
|333
|1.18
|1.2624
|1.2499
|1.2648
|779
|2006.06.16 01:01
|t/p
|333
|1.18
|1.2648
|1.2499
|1.2648
|274.70
|29631.32
|780
|2006.06.16 01:01
|close
|332
|0.59
|1.2648
|1.2514
|1.2678
|-4.25
|29627.07
|781
|2006.06.16 01:01
|buy
|334
|0.59
|1.2649
|1.2515
|1.2679
|782
|2006.06.16 15:55
|buy
|335
|1.18
|1.2633
|1.2508
|1.2657
|783
|2006.06.19 03:25
|buy
|336
|2.36
|1.2587
|1.2471
|1.2605
|784
|2006.06.19 07:39
|t/p
|336
|2.36
|1.2605
|1.2471
|1.2605
|424.80
|30051.87
|785
|2006.06.19 07:39
|close
|335
|1.18
|1.2605
|1.2508
|1.2657
|-338.90
|29712.97
|786
|2006.06.19 07:39
|close
|334
|0.59
|1.2604
|1.2515
|1.2679
|-269.75
|29443.22
|787
|2006.06.19 08:47
|sell
|337
|0.59
|1.2595
|1.2729
|1.2565
|788
|2006.06.19 14:01
|t/p
|337
|0.59
|1.2565
|1.2729
|1.2565
|177.00
|29620.22
|789
|2006.06.19 14:01
|sell
|338
|0.59
|1.2561
|1.2695
|1.2531
|790
|2006.06.19 21:48
|sell
|339
|1.18
|1.2577
|1.2702
|1.2553
|791
|2006.06.20 11:04
|t/p
|339
|1.18
|1.2553
|1.2702
|1.2553
|289.47
|29909.68
|792
|2006.06.20 11:04
|close
|338
|0.59
|1.2551
|1.2695
|1.2531
|62.13
|29971.82
|793
|2006.06.20 11:04
|sell
|340
|0.60
|1.2551
|1.2685
|1.2521
|794
|2006.06.20 16:23
|sell
|341
|1.20
|1.2568
|1.2693
|1.2544
|795
|2006.06.20 19:15
|sell
|342
|2.40
|1.2598
|1.2714
|1.2580
|796
|2006.06.20 20:53
|close
|342
|2.40
|1.2582
|1.2714
|1.2580
|384.00
|30355.82
|797
|2006.06.20 20:53
|close
|341
|1.20
|1.2583
|1.2693
|1.2544
|-180.00
|30175.82
|798
|2006.06.20 20:53
|close
|340
|0.60
|1.2585
|1.2685
|1.2521
|-204.00
|29971.82
|799
|2006.06.20 20:55
|buy
|343
|0.60
|1.2591
|1.2457
|1.2621
|800
|2006.06.21 03:06
|t/p
|343
|0.60
|1.2621
|1.2457
|1.2621
|175.68
|30147.49
|801
|2006.06.21 03:06
|buy
|344
|0.60
|1.2624
|1.2490
|1.2654
|802
|2006.06.21 14:38
|modify
|344
|0.60
|1.2624
|1.2639
|1.2691
|803
|2006.06.21 14:52
|s/l
|344
|0.60
|1.2639
|1.2639
|1.2691
|90.00
|30237.49
|804
|2006.06.21 15:26
|buy
|345
|0.60
|1.2649
|1.2515
|1.2679
|805
|2006.06.21 18:27
|t/p
|345
|0.60
|1.2679
|1.2515
|1.2679
|180.00
|30417.49
|806
|2006.06.21 18:27
|buy
|346
|0.61
|1.2681
|1.2547
|1.2711
|807
|2006.06.21 21:05
|buy
|347
|1.22
|1.2666
|1.2541
|1.2690
|808
|2006.06.22 10:02
|buy
|348
|2.44
|1.2646
|1.2530
|1.2664
|809
|2006.06.22 12:51
|buy
|349
|4.88
|1.2601
|1.2494
|1.2613
|810
|2006.06.23 09:56
|s/l
|346
|0.61
|1.2547
|1.2547
|1.2711
|-834.98
|29582.51
|811
|2006.06.23 09:56
|close
|349
|4.88
|1.2547
|1.2494
|1.2613
|-2670.36
|26912.15
|812
|2006.06.23 09:56
|close
|348
|2.44
|1.2549
|1.2530
|1.2664
|-2384.38
|24527.77
|813
|2006.06.23 09:57
|close
|347
|1.22
|1.2551
|1.2541
|1.2690
|-1438.16
|23089.61
|814
|2006.06.23 09:57
|sell
|350
|0.46
|1.2553
|1.2687
|1.2523
|815
|2006.06.23 12:48
|t/p
|350
|0.46
|1.2523
|1.2687
|1.2523
|138.00
|23227.61
|816
|2006.06.23 12:48
|sell
|351
|0.46
|1.2520
|1.2654
|1.2490
|817
|2006.06.23 13:17
|t/p
|351
|0.46
|1.2490
|1.2654
|1.2490
|138.00
|23365.61
|818
|2006.06.23 13:17
|sell
|352
|0.47
|1.2487
|1.2621
|1.2457
|819
|2006.06.23 15:55
|sell
|353
|0.94
|1.2515
|1.2640
|1.2491
|820
|2006.06.26 09:42
|sell
|354
|1.88
|1.2567
|1.2683
|1.2549
|821
|2006.06.26 10:53
|t/p
|354
|1.88
|1.2549
|1.2683
|1.2549
|338.40
|23704.01
|822
|2006.06.26 10:53
|close
|353
|0.94
|1.2549
|1.2640
|1.2491
|-314.61
|23389.40
|823
|2006.06.26 10:53
|close
|352
|0.47
|1.2550
|1.2621
|1.2457
|-293.60
|23095.80
|824
|2006.06.26 11:21
|buy
|355
|0.46
|1.2565
|1.2431
|1.2595
|825
|2006.06.26 18:24
|modify
|355
|0.46
|1.2565
|1.2580
|1.2632
|826
|2006.06.26 18:25
|modify
|355
|0.46
|1.2565
|1.2581
|1.2633
|827
|2006.06.26 18:38
|modify
|355
|0.46
|1.2565
|1.2582
|1.2634
|828
|2006.06.26 18:39
|modify
|355
|0.46
|1.2565
|1.2585
|1.2637
|829
|2006.06.26 18:39
|modify
|355
|0.46
|1.2565
|1.2587
|1.2639
|830
|2006.06.26 18:40
|modify
|355
|0.46
|1.2565
|1.2590
|1.2642
|831
|2006.06.26 18:40
|modify
|355
|0.46
|1.2565
|1.2591
|1.2643
|832
|2006.06.26 18:43
|modify
|355
|0.46
|1.2565
|1.2592
|1.2644
|833
|2006.06.26 18:59
|s/l
|355
|0.46
|1.2592
|1.2592
|1.2644
|124.20
|23220.00
|834
|2006.06.26 18:59
|buy
|356
|0.46
|1.2596
|1.2462
|1.2626
|835
|2006.06.27 11:57
|buy
|357
|0.92
|1.2581
|1.2456
|1.2605
|836
|2006.06.27 15:18
|t/p
|357
|0.92
|1.2605
|1.2456
|1.2605
|220.80
|23440.80
|837
|2006.06.27 15:18
|close
|356
|0.46
|1.2606
|1.2462
|1.2626
|42.69
|23483.48
|838
|2006.06.27 15:18
|buy
|358
|0.47
|1.2606
|1.2472
|1.2636
|839
|2006.06.27 19:23
|buy
|359
|0.94
|1.2591
|1.2466
|1.2615
|840
|2006.06.28 00:50
|buy
|360
|1.88
|1.2575
|1.2459
|1.2593
|841
|2006.06.28 02:03
|close
|360
|1.88
|1.2585
|1.2459
|1.2593
|188.00
|23671.48
|842
|2006.06.28 02:03
|close
|359
|0.94
|1.2584
|1.2466
|1.2615
|-72.57
|23598.91
|843
|2006.06.28 02:03
|close
|358
|0.47
|1.2585
|1.2472
|1.2636
|-102.09
|23496.83
|844
|2006.06.28 02:03
|buy
|361
|0.47
|1.2584
|1.2450
|1.2614
|845
|2006.06.28 09:13
|buy
|362
|0.94
|1.2569
|1.2444
|1.2593
|846
|2006.06.28 16:31
|buy
|363
|1.88
|1.2543
|1.2427
|1.2561
|847
|2006.06.28 19:55
|close
|363
|1.88
|1.2557
|1.2427
|1.2561
|263.20
|23760.03
|848
|2006.06.28 19:55
|close
|362
|0.94
|1.2556
|1.2444
|1.2593
|-122.20
|23637.83
|849
|2006.06.28 19:56
|close
|361
|0.47
|1.2554
|1.2450
|1.2614
|-141.00
|23496.83
|850
|2006.06.28 21:05
|sell
|364
|0.47
|1.2550
|1.2684
|1.2520
|851
|2006.06.29 20:47
|sell
|365
|0.94
|1.2639
|1.2764
|1.2615
|852
|2006.06.29 23:25
|sell
|366
|1.88
|1.2661
|1.2777
|1.2643
|853
|2006.06.30 02:09
|s/l
|364
|0.47
|1.2684
|1.2684
|1.2520
|-619.82
|22877.01
|854
|2006.06.30 02:09
|close
|366
|1.88
|1.2685
|1.2777
|1.2643
|-441.22
|22435.79
|855
|2006.06.30 02:09
|close
|365
|0.94
|1.2684
|1.2764
|1.2615
|-418.01
|22017.78
|856
|2006.06.30 02:09
|buy
|367
|0.44
|1.2690
|1.2556
|1.2720
|857
|2006.06.30 02:50
|modify
|367
|0.44
|1.2690
|1.2705
|1.2757
|858
|2006.06.30 03:15
|s/l
|367
|0.44
|1.2705
|1.2705
|1.2757
|66.00
|22083.78
|859
|2006.06.30 03:29
|buy
|368
|0.44
|1.2716
|1.2582
|1.2746
|860
|2006.06.30 13:34
|t/p
|368
|0.44
|1.2746
|1.2582
|1.2746
|132.00
|22215.78
|861
|2006.06.30 13:34
|buy
|369
|0.44
|1.2749
|1.2615
|1.2779
|862
|2006.06.30 15:39
|t/p
|369
|0.44
|1.2779
|1.2615
|1.2779
|132.00
|22347.78
|863
|2006.06.30 15:39
|buy
|370
|0.45
|1.2781
|1.2647
|1.2811
|864
|2006.07.03 12:23
|t/p
|370
|0.45
|1.2811
|1.2647
|1.2811
|131.76
|22479.54
|865
|2006.07.03 12:23
|buy
|371
|0.45
|1.2813
|1.2679
|1.2843
|866
|2006.07.03 14:15
|buy
|372
|0.90
|1.2796
|1.2671
|1.2820
|867
|2006.07.03 15:16
|t/p
|372
|0.90
|1.2820
|1.2671
|1.2820
|216.00
|22695.54
|868
|2006.07.03 15:16
|close
|371
|0.45
|1.2821
|1.2679
|1.2843
|36.00
|22731.54
|869
|2006.07.03 15:16
|buy
|373
|0.45
|1.2822
|1.2688
|1.2852
|870
|2006.07.03 17:10
|buy
|374
|0.90
|1.2797
|1.2672
|1.2821
|871
|2006.07.04 07:21
|t/p
|374
|0.90
|1.2821
|1.2672
|1.2821
|209.52
|22941.06
|872
|2006.07.04 07:21
|close
|373
|0.45
|1.2821
|1.2688
|1.2852
|-7.74
|22933.31
|873
|2006.07.04 07:21
|buy
|375
|0.46
|1.2817
|1.2683
|1.2847
|874
|2006.07.04 12:55
|buy
|376
|0.92
|1.2801
|1.2676
|1.2825
|875
|2006.07.05 01:35
|buy
|377
|1.84
|1.2786
|1.2670
|1.2804
|876
|2006.07.05 04:53
|close
|377
|1.84
|1.2796
|1.2670
|1.2804
|184.00
|23117.31
|877
|2006.07.05 04:53
|close
|376
|0.92
|1.2795
|1.2676
|1.2825
|-61.83
|23055.48
|878
|2006.07.05 04:53
|close
|375
|0.46
|1.2793
|1.2683
|1.2847
|-113.71
|22941.77
|879
|2006.07.05 05:13
|sell
|378
|0.46
|1.2784
|1.2918
|1.2754
|880
|2006.07.05 07:21
|sell
|379
|0.92
|1.2811
|1.2936
|1.2787
|881
|2006.07.05 07:56
|t/p
|379
|0.92
|1.2787
|1.2936
|1.2787
|220.80
|23162.57
|882
|2006.07.05 07:56
|close
|378
|0.46
|1.2785
|1.2918
|1.2754
|-4.60
|23157.97
|883
|2006.07.05 07:56
|sell
|380
|0.46
|1.2785
|1.2919
|1.2755
|884
|2006.07.05 08:46
|t/p
|380
|0.46
|1.2755
|1.2919
|1.2755
|138.00
|23295.97
|885
|2006.07.05 08:46
|sell
|381
|0.47
|1.2751
|1.2885
|1.2721
|886
|2006.07.05 13:16
|sell
|382
|0.94
|1.2776
|1.2901
|1.2752
|887
|2006.07.05 13:28
|t/p
|382
|0.94
|1.2752
|1.2901
|1.2752
|225.60
|23521.57
|888
|2006.07.05 13:28
|close
|381
|0.47
|1.2752
|1.2885
|1.2721
|-4.70
|23516.87
|889
|2006.07.05 13:36
|sell
|383
|0.47
|1.2754
|1.2888
|1.2724
|890
|2006.07.05 14:48
|t/p
|383
|0.47
|1.2724
|1.2888
|1.2724
|141.00
|23657.87
|891
|2006.07.05 14:48
|sell
|384
|0.47
|1.2721
|1.2855
|1.2691
|892
|2006.07.06 08:25
|sell
|385
|0.94
|1.2736
|1.2861
|1.2712
|893
|2006.07.06 16:00
|sell
|386
|1.88
|1.2752
|1.2868
|1.2734
|894
|2006.07.06 20:13
|sell
|387
|3.76
|1.2773
|1.2880
|1.2761
|895
|2006.07.07 13:31
|s/l
|384
|0.47
|1.2855
|1.2855
|1.2691
|-619.82
|23038.05
|896
|2006.07.07 13:31
|close
|387
|3.76
|1.2857
|1.2880
|1.2761
|-3138.43
|19899.62
|897
|2006.07.07 13:31
|s/l
|385
|0.94
|1.2861
|1.2861
|1.2712
|-1170.01
|18729.61
|898
|2006.07.07 13:31
|close
|386
|1.88
|1.2861
|1.2868
|1.2734
|-2039.22
|16690.39
|899
|2006.07.07 13:31
|buy
|388
|0.33
|1.2866
|1.2732
|1.2896
|900
|2006.07.07 13:51
|buy
|389
|0.66
|1.2832
|1.2707
|1.2856
|901
|2006.07.07 22:00
|buy
|390
|1.32
|1.2815
|1.2699
|1.2833
|902
|2006.07.10 02:25
|buy
|391
|2.64
|1.2796
|1.2689
|1.2808
|903
|2006.07.10 02:55
|t/p
|391
|2.64
|1.2808
|1.2689
|1.2808
|316.80
|17007.19
|904
|2006.07.10 02:55
|close
|390
|1.32
|1.2808
|1.2699
|1.2833
|-101.91
|16905.28
|905
|2006.07.10 02:55
|close
|389
|0.66
|1.2807
|1.2707
|1.2856
|-169.76
|16735.53
|906
|2006.07.10 02:55
|close
|388
|0.33
|1.2808
|1.2732
|1.2896
|-193.78
|16541.75
|907
|2006.07.10 02:55
|buy
|392
|0.33
|1.2807
|1.2673
|1.2837
|908
|2006.07.10 11:35
|buy
|393
|0.66
|1.2787
|1.2662
|1.2811
|909
|2006.07.10 13:19
|buy
|394
|1.32
|1.2759
|1.2643
|1.2777
|910
|2006.07.10 15:09
|buy
|395
|2.64
|1.2741
|1.2634
|1.2753
|911
|2006.07.10 16:56
|t/p
|395
|2.64
|1.2753
|1.2634
|1.2753
|316.80
|16858.55
|912
|2006.07.10 16:56
|close
|394
|1.32
|1.2753
|1.2643
|1.2777
|-79.20
|16779.35
|913
|2006.07.10 16:56
|close
|393
|0.66
|1.2751
|1.2662
|1.2811
|-237.60
|16541.75
|914
|2006.07.10 16:56
|close
|392
|0.33
|1.2752
|1.2673
|1.2837
|-181.50
|16360.25
|915
|2006.07.10 17:17
|sell
|396
|0.33
|1.2737
|1.2871
|1.2707
|916
|2006.07.11 07:59
|t/p
|396
|0.33
|1.2707
|1.2871
|1.2707
|100.75
|16461.00
|917
|2006.07.11 07:59
|sell
|397
|0.33
|1.2705
|1.2839
|1.2675
|918
|2006.07.11 09:48
|sell
|398
|0.66
|1.2733
|1.2858
|1.2709
|919
|2006.07.11 17:30
|sell
|399
|1.32
|1.2749
|1.2865
|1.2731
|920
|2006.07.11 20:51
|sell
|400
|2.64
|1.2768
|1.2875
|1.2756
|921
|2006.07.12 08:57
|t/p
|400
|2.64
|1.2756
|1.2875
|1.2756
|330.82
|16791.82
|922
|2006.07.12 08:57
|close
|399
|1.32
|1.2755
|1.2865
|1.2731
|-72.19
|16719.63
|923
|2006.07.12 08:57
|close
|398
|0.66
|1.2753
|1.2858
|1.2709
|-128.50
|16591.13
|924
|2006.07.12 08:57
|close
|397
|0.33
|1.2756
|1.2839
|1.2675
|-166.55
|16424.59
|925
|2006.07.12 09:27
|buy
|401
|0.33
|1.2764
|1.2630
|1.2794
|926
|2006.07.12 12:12
|buy
|402
|0.66
|1.2739
|1.2614
|1.2763
|927
|2006.07.12 14:45
|buy
|403
|1.32
|1.2716
|1.2600
|1.2734
|928
|2006.07.12 16:04
|buy
|404
|2.64
|1.2697
|1.2590
|1.2709
|929
|2006.07.12 17:00
|t/p
|404
|2.64
|1.2709
|1.2590
|1.2709
|316.80
|16741.39
|930
|2006.07.12 17:00
|close
|403
|1.32
|1.2709
|1.2600
|1.2734
|-92.40
|16648.99
|931
|2006.07.12 17:00
|close
|402
|0.66
|1.2706
|1.2614
|1.2763
|-217.80
|16431.19
|932
|2006.07.12 17:01
|close
|401
|0.33
|1.2707
|1.2630
|1.2794
|-188.10
|16243.09
|933
|2006.07.12 17:43
|sell
|405
|0.32
|1.2695
|1.2829
|1.2665
|934
|2006.07.13 03:22
|sell
|406
|0.64
|1.2711
|1.2836
|1.2687
|935
|2006.07.13 12:01
|t/p
|406
|0.64
|1.2687
|1.2836
|1.2687
|153.60
|16396.69
|936
|2006.07.13 12:01
|close
|405
|0.32
|1.2687
|1.2829
|1.2665
|30.70
|16427.38
|937
|2006.07.13 12:01
|sell
|407
|0.33
|1.2690
|1.2824
|1.2660
|938
|2006.07.13 15:25
|sell
|408
|0.66
|1.2707
|1.2832
|1.2683
|939
|2006.07.13 16:10
|t/p
|408
|0.66
|1.2683
|1.2832
|1.2683
|158.40
|16585.78
|940
|2006.07.13 16:10
|close
|407
|0.33
|1.2681
|1.2824
|1.2660
|29.70
|16615.48
|941
|2006.07.13 16:10
|sell
|409
|0.33
|1.2682
|1.2816
|1.2652
|942
|2006.07.14 07:25
|modify
|409
|0.33
|1.2682
|1.2667
|1.2615
|943
|2006.07.14 07:25
|modify
|409
|0.33
|1.2682
|1.2666
|1.2614
|944
|2006.07.14 07:33
|modify
|409
|0.33
|1.2682
|1.2665
|1.2613
|945
|2006.07.14 07:36
|s/l
|409
|0.33
|1.2665
|1.2665
|1.2613
|57.85
|16673.34
|946
|2006.07.14 07:36
|sell
|410
|0.33
|1.2664
|1.2798
|1.2634
|947
|2006.07.14 14:53
|t/p
|410
|0.33
|1.2634
|1.2798
|1.2634
|99.00
|16772.34
|948
|2006.07.14 14:53
|sell
|411
|0.34
|1.2632
|1.2766
|1.2602
|949
|2006.07.17 09:06
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2617
|1.2565
|950
|2006.07.17 09:06
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2612
|1.2560
|951
|2006.07.17 09:12
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2608
|1.2556
|952
|2006.07.17 09:13
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2607
|1.2555
|953
|2006.07.17 09:13
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2606
|1.2554
|954
|2006.07.17 09:16
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2604
|1.2552
|955
|2006.07.17 09:16
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2600
|1.2548
|956
|2006.07.17 09:16
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2593
|1.2541
|957
|2006.07.17 09:22
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2590
|1.2538
|958
|2006.07.17 09:22
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2589
|1.2537
|959
|2006.07.17 09:38
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2585
|1.2533
|960
|2006.07.17 09:38
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2581
|1.2529
|961
|2006.07.17 09:39
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2578
|1.2526
|962
|2006.07.17 09:39
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2573
|1.2521
|963
|2006.07.17 09:41
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2571
|1.2519
|964
|2006.07.17 10:00
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2569
|1.2517
|965
|2006.07.17 10:01
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2568
|1.2516
|966
|2006.07.17 10:01
|modify
|411
|0.34
|1.2632
|1.2567
|1.2515
|967
|2006.07.17 10:18
|s/l
|411
|0.34
|1.2567
|1.2567
|1.2515
|222.81
|16995.14
|968
|2006.07.17 10:23
|sell
|412
|0.34
|1.2555
|1.2689
|1.2525
|969
|2006.07.17 13:36
|t/p
|412
|0.34
|1.2525
|1.2689
|1.2525
|102.00
|17097.14
|970
|2006.07.17 13:36
|sell
|413
|0.34
|1.2523
|1.2657
|1.2493
|971
|2006.07.18 09:05
|sell
|414
|0.68
|1.2538
|1.2663
|1.2514
|972
|2006.07.18 10:01
|t/p
|414
|0.68
|1.2514
|1.2663
|1.2514
|163.20
|17260.34
|973
|2006.07.18 10:01
|close
|413
|0.34
|1.2514
|1.2657
|1.2493
|32.41
|17292.75
|974
|2006.07.18 10:59
|buy
|415
|0.35
|1.2528
|1.2394
|1.2558
|975
|2006.07.18 11:44
|t/p
|415
|0.35
|1.2558
|1.2394
|1.2558
|105.00
|17397.75
|976
|2006.07.18 11:44
|buy
|416
|0.35
|1.2560
|1.2426
|1.2590
|977
|2006.07.18 13:36
|buy
|417
|0.70
|1.2542
|1.2417
|1.2566
|978
|2006.07.18 16:31
|buy
|418
|1.40
|1.2501
|1.2385
|1.2519
|979
|2006.07.19 14:40
|buy
|419
|2.80
|1.2481
|1.2374
|1.2493
|980
|2006.07.19 15:01
|t/p
|419
|2.80
|1.2493
|1.2374
|1.2493
|336.00
|17733.75
|981
|2006.07.19 15:01
|close
|418
|1.40
|1.2493
|1.2385
|1.2519
|-122.09
|17611.66
|982
|2006.07.19 15:01
|close
|417
|0.70
|1.2494
|1.2417
|1.2566
|-341.04
|17270.62
|983
|2006.07.19 15:01
|close
|416
|0.35
|1.2492
|1.2426
|1.2590
|-240.52
|17030.09
|984
|2006.07.19 15:01
|buy
|420
|0.34
|1.2491
|1.2357
|1.2521
|985
|2006.07.19 15:01
|modify
|420
|0.34
|1.2491
|1.2506
|1.2558
|986
|2006.07.19 15:01
|modify
|420
|0.34
|1.2491
|1.2511
|1.2563
|987
|2006.07.19 15:02
|modify
|420
|0.34
|1.2491
|1.2515
|1.2567
|988
|2006.07.19 15:02
|modify
|420
|0.34
|1.2491
|1.2516
|1.2568
|989
|2006.07.19 15:02
|modify
|420
|0.34
|1.2491
|1.2520
|1.2572
|990
|2006.07.19 15:02
|modify
|420
|0.34
|1.2491
|1.2524
|1.2576
|991
|2006.07.19 15:02
|modify
|420
|0.34
|1.2491
|1.2525
|1.2577
|992
|2006.07.19 15:02
|modify
|420
|0.34
|1.2491
|1.2528
|1.2580
|993
|2006.07.19 15:02
|modify
|420
|0.34
|1.2491
|1.2532
|1.2584
|994
|2006.07.19 15:03
|s/l
|420
|0.34
|1.2532
|1.2532
|1.2584
|139.40
|17169.49
|995
|2006.07.19 15:21
|buy
|421
|0.34
|1.2555
|1.2421
|1.2585
|996
|2006.07.19 17:55
|t/p
|421
|0.34
|1.2585
|1.2421
|1.2585
|102.00
|17271.49
|997
|2006.07.19 17:55
|buy
|422
|0.35
|1.2587
|1.2453
|1.2617
|998
|2006.07.20 02:11
|modify
|422
|0.35
|1.2587
|1.2602
|1.2654
|999
|2006.07.20 02:15
|modify
|422
|0.35
|1.2587
|1.2603
|1.2655
|1000
|2006.07.20 02:19
|modify
|422
|0.35
|1.2587
|1.2604
|1.2656
|1001
|2006.07.20 02:19
|modify
|422
|0.35
|1.2587
|1.2605
|1.2657
|1002
|2006.07.20 02:25
|modify
|422
|0.35
|1.2587
|1.2606
|1.2658
|1003
|2006.07.20 02:26
|modify
|422
|0.35
|1.2587
|1.2607
|1.2659
|1004
|2006.07.20 02:29
|modify
|422
|0.35
|1.2587
|1.2608
|1.2660
|1005
|2006.07.20 03:01
|s/l
|422
|0.35
|1.2608
|1.2608
|1.2660
|65.93
|17337.43
|1006
|2006.07.20 03:09
|buy
|423
|0.35
|1.2617
|1.2483
|1.2647
|1007
|2006.07.20 12:53
|t/p
|423
|0.35
|1.2647
|1.2483
|1.2647
|105.00
|17442.43
|1008
|2006.07.20 12:53
|buy
|424
|0.35
|1.2649
|1.2515
|1.2679
|1009
|2006.07.20 22:55
|buy
|425
|0.70
|1.2633
|1.2508
|1.2657
|1010
|2006.07.21 08:16
|t/p
|425
|0.70
|1.2657
|1.2508
|1.2657
|162.96
|17605.39
|1011
|2006.07.21 08:16
|close
|424
|0.35
|1.2657
|1.2515
|1.2679
|25.48
|17630.86
|1012
|2006.07.21 08:16
|buy
|426
|0.35
|1.2662
|1.2528
|1.2692
|1013
|2006.07.21 13:22
|t/p
|426
|0.35
|1.2692
|1.2528
|1.2692
|105.00
|17735.86
|1014
|2006.07.21 13:22
|buy
|427
|0.35
|1.2694
|1.2560
|1.2724
|1015
|2006.07.24 03:13
|buy
|428
|0.70
|1.2662
|1.2537
|1.2686
|1016
|2006.07.24 07:43
|buy
|429
|1.40
|1.2646
|1.2530
|1.2664
|1017
|2006.07.24 09:35
|buy
|430
|2.80
|1.2626
|1.2519
|1.2638
|1018
|2006.07.24 10:31
|t/p
|430
|2.80
|1.2638
|1.2519
|1.2638
|336.00
|18071.86
|1019
|2006.07.24 10:31
|close
|429
|1.40
|1.2638
|1.2530
|1.2664
|-112.00
|17959.86
|1020
|2006.07.24 10:31
|close
|428
|0.70
|1.2639
|1.2537
|1.2686
|-161.00
|17798.86
|1021
|2006.07.24 10:31
|close
|427
|0.35
|1.2636
|1.2560
|1.2724
|-205.52
|17593.34
|1022
|2006.07.24 11:21
|sell
|431
|0.35
|1.2619
|1.2753
|1.2589
|1023
|2006.07.24 15:20
|sell
|432
|0.70
|1.2634
|1.2759
|1.2610
|1024
|2006.07.25 01:33
|t/p
|432
|0.70
|1.2610
|1.2759
|1.2610
|171.72
|17765.06
|1025
|2006.07.25 01:33
|close
|431
|0.35
|1.2609
|1.2753
|1.2589
|36.86
|17801.92
|1026
|2006.07.25 01:33
|sell
|433
|0.36
|1.2609
|1.2743
|1.2579
|1027
|2006.07.25 08:01
|sell
|434
|0.72
|1.2652
|1.2777
|1.2628
|1028
|2006.07.25 15:12
|t/p
|434
|0.72
|1.2628
|1.2777
|1.2628
|172.80
|17974.72
|1029
|2006.07.25 15:12
|close
|433
|0.36
|1.2628
|1.2743
|1.2579
|-68.40
|17906.32
|1030
|2006.07.25 15:12
|sell
|435
|0.36
|1.2627
|1.2761
|1.2597
|1031
|2006.07.25 16:19
|t/p
|435
|0.36
|1.2597
|1.2761
|1.2597
|108.00
|18014.32
|1032
|2006.07.25 16:19
|sell
|436
|0.36
|1.2594
|1.2728
|1.2564
|1033
|2006.07.25 17:20
|t/p
|436
|0.36
|1.2564
|1.2728
|1.2564
|108.00
|18122.32
|1034
|2006.07.25 17:20
|sell
|437
|0.36
|1.2562
|1.2696
|1.2532
|1035
|2006.07.25 20:38
|sell
|438
|0.72
|1.2577
|1.2702
|1.2553
|1036
|2006.07.26 14:50
|sell
|439
|1.44
|1.2592
|1.2708
|1.2574
|1037
|2006.07.26 16:31
|sell
|440
|2.88
|1.2614
|1.2721
|1.2602
|1038
|2006.07.26 19:23
|s/l
|437
|0.36
|1.2696
|1.2696
|1.2532
|-480.49
|17641.83
|1039
|2006.07.26 19:23
|close
|440
|2.88
|1.2697
|1.2721
|1.2602
|-2390.40
|15251.43
|1040
|2006.07.26 19:23
|close
|439
|1.44
|1.2696
|1.2708
|1.2574
|-1497.60
|13753.83
|1041
|2006.07.26 19:23
|close
|438
|0.72
|1.2700
|1.2702
|1.2553
|-881.78
|12872.05
|1042
|2006.07.26 19:23
|buy
|441
|0.26
|1.2698
|1.2564
|1.2728
|1043
|2006.07.27 05:22
|t/p
|441
|0.26
|1.2728
|1.2564
|1.2728
|72.38
|12944.43
|1044
|2006.07.27 05:22
|buy
|442
|0.26
|1.2730
|1.2596
|1.2760
|1045
|2006.07.27 14:07
|t/p
|442
|0.26
|1.2760
|1.2596
|1.2760
|78.00
|13022.43
|1046
|2006.07.27 14:07
|buy
|443
|0.26
|1.2762
|1.2628
|1.2792
|1047
|2006.07.27 16:35
|buy
|444
|0.52
|1.2738
|1.2613
|1.2762
|1048
|2006.07.27 20:21
|buy
|445
|1.04
|1.2702
|1.2586
|1.2720
|1049
|2006.07.28 03:02
|buy
|446
|2.08
|1.2687
|1.2580
|1.2699
|1050
|2006.07.28 06:59
|t/p
|446
|2.08
|1.2699
|1.2580
|1.2699
|249.60
|13272.03
|1051
|2006.07.28 06:59
|close
|445
|1.04
|1.2700
|1.2586
|1.2720
|-28.29
|13243.74
|1052
|2006.07.28 06:59
|close
|444
|0.52
|1.2694
|1.2613
|1.2762
|-232.55
|13011.19
|1053
|2006.07.28 06:59
|close
|443
|0.26
|1.2697
|1.2628
|1.2792
|-170.87
|12840.32
|1054
|2006.07.28 07:30
|sell
|447
|0.26
|1.2686
|1.2820
|1.2656
|1055
|2006.07.28 16:38
|sell
|448
|0.52
|1.2753
|1.2878
|1.2729
|1056
|2006.07.31 14:35
|sell
|449
|1.04
|1.2769
|1.2885
|1.2751
|1057
|2006.07.31 16:08
|t/p
|449
|1.04
|1.2751
|1.2885
|1.2751
|187.20
|13027.52
|1058
|2006.07.31 16:08
|close
|448
|0.52
|1.2750
|1.2878
|1.2729
|18.36
|13045.88
|1059
|2006.07.31 16:08
|close
|447
|0.26
|1.2751
|1.2820
|1.2656
|-167.62
|12878.26
|1060
|2006.07.31 16:08
|sell
|450
|0.26
|1.2744
|1.2878
|1.2714
|1061
|2006.07.31 17:50
|sell
|451
|0.52
|1.2760
|1.2885
|1.2736
|1062
|2006.08.01 05:56
|t/p
|451
|0.52
|1.2736
|1.2885
|1.2736
|127.56
|13005.82
|1063
|2006.08.01 05:56
|close
|450
|0.26
|1.2734
|1.2878
|1.2714
|27.38
|13033.20
|1064
|2006.08.01 05:57
|sell
|452
|0.26
|1.2733
|1.2867
|1.2703
|1065
|2006.08.01 13:00
|sell
|453
|0.52
|1.2764
|1.2889
|1.2740
|1066
|2006.08.01 13:43
|t/p
|453
|0.52
|1.2740
|1.2889
|1.2740
|124.80
|13158.00
|1067
|2006.08.01 13:43
|close
|452
|0.26
|1.2737
|1.2867
|1.2703
|-10.40
|13147.60
|1068
|2006.08.01 13:43
|sell
|454
|0.26
|1.2737
|1.2871
|1.2707
|1069
|2006.08.01 18:28
|sell
|455
|0.52
|1.2810
|1.2935
|1.2786
|1070
|2006.08.01 22:13
|sell
|456
|1.04
|1.2825
|1.2941
|1.2807
|1071
|2006.08.02 08:59
|t/p
|456
|1.04
|1.2807
|1.2941
|1.2807
|192.72
|13340.33
|1072
|2006.08.02 08:59
|close
|455
|0.52
|1.2807
|1.2935
|1.2786
|18.36
|13358.69
|1073
|2006.08.02 08:59
|close
|454
|0.26
|1.2808
|1.2871
|1.2707
|-183.22
|13175.47
|1074
|2006.08.02 10:35
|buy
|457
|0.26
|1.2808
|1.2674
|1.2838
|1075
|2006.08.02 21:52
|buy
|458
|0.52
|1.2789
|1.2664
|1.2813
|1076
|2006.08.03 02:51
|buy
|459
|1.04
|1.2763
|1.2647
|1.2781
|1077
|2006.08.03 12:09
|close
|459
|1.04
|1.2780
|1.2647
|1.2781
|176.80
|13352.27
|1078
|2006.08.03 12:09
|close
|458
|0.52
|1.2778
|1.2664
|1.2813
|-68.44
|13283.83
|1079
|2006.08.03 12:10
|close
|457
|0.26
|1.2776
|1.2674
|1.2838
|-88.82
|13195.01
|1080
|2006.08.03 14:51
|sell
|460
|0.26
|1.2811
|1.2945
|1.2781
|1081
|2006.08.03 16:10
|t/p
|460
|0.26
|1.2781
|1.2945
|1.2781
|78.00
|13273.01
|1082
|2006.08.03 16:10
|sell
|461
|0.27
|1.2779
|1.2913
|1.2749
|1083
|2006.08.03 18:48
|sell
|462
|0.54
|1.2796
|1.2921
|1.2772
|1084
|2006.08.04 14:59
|s/l
|461
|0.27
|1.2913
|1.2913
|1.2749
|-360.37
|12912.64
|1085
|2006.08.04 14:59
|close
|462
|0.54
|1.2913
|1.2921
|1.2772
|-628.93
|12283.71
|1086
|2006.08.04 14:59
|buy
|463
|0.25
|1.2910
|1.2776
|1.2940
|1087
|2006.08.04 18:31
|buy
|464
|0.50
|1.2895
|1.2770
|1.2919
|1088
|2006.08.04 22:07
|buy
|465
|1.00
|1.2879
|1.2763
|1.2897
|1089
|2006.08.06 23:13
|close
|465
|1.00
|1.2889
|1.2763
|1.2897
|100.00
|12383.71
|1090
|2006.08.06 23:13
|close
|464
|0.50
|1.2887
|1.2770
|1.2919
|-40.00
|12343.71
|1091
|2006.08.06 23:14
|close
|463
|0.25
|1.2885
|1.2776
|1.2940
|-62.50
|12281.21
|1092
|2006.08.06 23:14
|buy
|466
|0.25
|1.2889
|1.2755
|1.2919
|1093
|2006.08.07 09:10
|buy
|467
|0.50
|1.2874
|1.2749
|1.2898
|1094
|2006.08.07 19:30
|buy
|468
|1.00
|1.2843
|1.2727
|1.2861
|1095
|2006.08.08 00:05
|buy
|469
|2.00
|1.2822
|1.2715
|1.2834
|1096
|2006.08.08 07:57
|t/p
|469
|2.00
|1.2834
|1.2715
|1.2834
|240.00
|12521.21
|1097
|2006.08.08 07:57
|close
|468
|1.00
|1.2834
|1.2727
|1.2861
|-97.20
|12424.00
|1098
|2006.08.08 07:57
|close
|467
|0.50
|1.2831
|1.2749
|1.2898
|-218.60
|12205.40
|1099
|2006.08.08 07:57
|close
|466
|0.25
|1.2829
|1.2755
|1.2919
|-153.60
|12051.80
|1100
|2006.08.08 09:55
|sell
|470
|0.24
|1.2839
|1.2973
|1.2809
|1101
|2006.08.08 23:47
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2824
|1.2772
|1102
|2006.08.08 23:49
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2823
|1.2771
|1103
|2006.08.08 23:49
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2821
|1.2769
|1104
|2006.08.08 23:49
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2817
|1.2765
|1105
|2006.08.08 23:49
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2815
|1.2763
|1106
|2006.08.08 23:49
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2810
|1.2758
|1107
|2006.08.08 23:49
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2807
|1.2755
|1108
|2006.08.08 23:49
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2801
|1.2749
|1109
|2006.08.08 23:50
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2800
|1.2748
|1110
|2006.08.08 23:50
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2799
|1.2747
|1111
|2006.08.08 23:50
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2795
|1.2743
|1112
|2006.08.08 23:50
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2792
|1.2740
|1113
|2006.08.08 23:50
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2789
|1.2737
|1114
|2006.08.08 23:50
|modify
|470
|0.24
|1.2839
|1.2783
|1.2731
|1115
|2006.08.08 23:51
|s/l
|470
|0.24
|1.2783
|1.2783
|1.2731
|134.40
|12186.20
|1116
|2006.08.08 23:51
|sell
|471
|0.24
|1.2782
|1.2916
|1.2752
|1117
|2006.08.09 10:20
|sell
|472
|0.48
|1.2863
|1.2988
|1.2839
|1118
|2006.08.09 12:37
|sell
|473
|0.96
|1.2879
|1.2995
|1.2861
|1119
|2006.08.09 19:32
|t/p
|473
|0.96
|1.2861
|1.2995
|1.2861
|172.80
|12359.00
|1120
|2006.08.09 19:32
|close
|472
|0.48
|1.2861
|1.2988
|1.2839
|9.60
|12368.60
|1121
|2006.08.09 19:32
|close
|471
|0.24
|1.2862
|1.2916
|1.2752
|-190.73
|12177.87
|1122
|2006.08.09 20:31
|buy
|474
|0.24
|1.2868
|1.2734
|1.2898
|1123
|2006.08.10 07:15
|modify
|474
|0.24
|1.2868
|1.2883
|1.2935
|1124
|2006.08.10 07:15
|modify
|474
|0.24
|1.2868
|1.2884
|1.2936
|1125
|2006.08.10 07:16
|modify
|474
|0.24
|1.2868
|1.2886
|1.2938
|1126
|2006.08.10 07:16
|modify
|474
|0.24
|1.2868
|1.2890
|1.2942
|1127
|2006.08.10 07:17
|modify
|474
|0.24
|1.2868
|1.2891
|1.2943
|1128
|2006.08.10 07:17
|s/l
|474
|0.24
|1.2891
|1.2891
|1.2943
|50.01
|12227.89
|1129
|2006.08.10 07:17
|buy
|475
|0.24
|1.2893
|1.2759
|1.2923
|1130
|2006.08.10 09:56
|buy
|476
|0.48
|1.2869
|1.2744
|1.2893
|1131
|2006.08.10 15:38
|s/l
|475
|0.24
|1.2759
|1.2759
|1.2923
|-321.60
|11906.29
|1132
|2006.08.10 15:38
|close
|476
|0.48
|1.2756
|1.2744
|1.2893
|-542.40
|11363.89
|1133
|2006.08.10 15:38
|sell
|477
|0.23
|1.2758
|1.2892
|1.2728
|1134
|2006.08.10 15:58
|sell
|478
|0.46
|1.2773
|1.2898
|1.2749
|1135
|2006.08.10 16:19
|t/p
|478
|0.46
|1.2749
|1.2898
|1.2749
|110.40
|11474.29
|1136
|2006.08.10 16:19
|close
|477
|0.23
|1.2749
|1.2892
|1.2728
|20.70
|11494.99
|1137
|2006.08.10 16:19
|sell
|479
|0.23
|1.2752
|1.2886
|1.2722
|1138
|2006.08.10 18:03
|sell
|480
|0.46
|1.2767
|1.2892
|1.2743
|1139
|2006.08.10 20:43
|sell
|481
|0.92
|1.2786
|1.2902
|1.2768
|1140
|2006.08.11 02:30
|close
|481
|0.92
|1.2774
|1.2902
|1.2768
|115.29
|11610.27
|1141
|2006.08.11 02:30
|close
|480
|0.46
|1.2775
|1.2892
|1.2743
|-34.36
|11575.91
|1142
|2006.08.11 02:30
|close
|479
|0.23
|1.2776
|1.2886
|1.2722
|-53.98
|11521.93
|1143
|2006.08.11 02:30
|sell
|482
|0.23
|1.2776
|1.2910
|1.2746
|1144
|2006.08.11 07:34
|t/p
|482
|0.23
|1.2746
|1.2910
|1.2746
|69.00
|11590.93
|1145
|2006.08.11 07:34
|sell
|483
|0.23
|1.2741
|1.2875
|1.2711
|1146
|2006.08.11 09:30
|sell
|484
|0.46
|1.2776
|1.2901
|1.2752
|1147
|2006.08.11 13:31
|t/p
|484
|0.46
|1.2752
|1.2901
|1.2752
|110.40
|11701.33
|1148
|2006.08.11 13:31
|close
|483
|0.23
|1.2752
|1.2875
|1.2711
|-25.30
|11676.03
|1149
|2006.08.11 13:31
|sell
|485
|0.23
|1.2751
|1.2885
|1.2721
|1150
|2006.08.11 13:34
|t/p
|485
|0.23
|1.2721
|1.2885
|1.2721
|69.00
|11745.03
|1151
|2006.08.11 13:51
|sell
|486
|0.23
|1.2723
|1.2857
|1.2693
|1152
|2006.08.11 16:31
|sell
|487
|0.46
|1.2764
|1.2889
|1.2740
|1153
|2006.08.11 17:31
|t/p
|487
|0.46
|1.2740
|1.2889
|1.2740
|110.40
|11855.43
|1154
|2006.08.11 17:31
|close
|486
|0.23
|1.2739
|1.2857
|1.2693
|-36.80
|11818.63
|1155
|2006.08.11 17:31
|sell
|488
|0.24
|1.2738
|1.2872
|1.2708
|1156
|2006.08.14 13:21
|modify
|488
|0.24
|1.2738
|1.2723
|1.2671
|1157
|2006.08.14 13:31
|s/l
|488
|0.24
|1.2723
|1.2723
|1.2671
|37.27
|11855.91
|1158
|2006.08.14 14:04
|buy
|489
|0.24
|1.2743
|1.2609
|1.2773
|1159
|2006.08.14 20:07
|buy
|490
|0.48
|1.2726
|1.2601
|1.2750
|1160
|2006.08.15 06:29
|t/p
|490
|0.48
|1.2750
|1.2601
|1.2750
|111.74
|11967.65
|1161
|2006.08.15 06:29
|close
|489
|0.24
|1.2750
|1.2609
|1.2773
|15.07
|11982.72
|1162
|2006.08.15 06:29
|buy
|491
|0.24
|1.2753
|1.2619
|1.2783
|1163
|2006.08.15 08:26
|buy
|492
|0.48
|1.2733
|1.2608
|1.2757
|1164
|2006.08.15 13:31
|t/p
|492
|0.48
|1.2757
|1.2608
|1.2757
|115.20
|12097.92
|1165
|2006.08.15 13:31
|close
|491
|0.24
|1.2760
|1.2619
|1.2783
|16.80
|12114.72
|1166
|2006.08.15 13:31
|buy
|493
|0.24
|1.2766
|1.2632
|1.2796
|1167
|2006.08.15 14:07
|modify
|493
|0.24
|1.2766
|1.2781
|1.2833
|1168
|2006.08.15 14:08
|modify
|493
|0.24
|1.2766
|1.2782
|1.2834
|1169
|2006.08.15 14:09
|modify
|493
|0.24
|1.2766
|1.2783
|1.2835
|1170
|2006.08.15 14:09
|modify
|493
|0.24
|1.2766
|1.2784
|1.2836
|1171
|2006.08.15 14:09
|modify
|493
|0.24
|1.2766
|1.2785
|1.2837
|1172
|2006.08.15 14:10
|modify
|493
|0.24
|1.2766
|1.2786
|1.2838
|1173
|2006.08.15 14:12
|s/l
|493
|0.24
|1.2786
|1.2786
|1.2838
|48.00
|12162.72
|1174
|2006.08.15 14:12
|buy
|494
|0.24
|1.2788
|1.2654
|1.2818
|1175
|2006.08.16 13:31
|modify
|494
|0.24
|1.2788
|1.2803
|1.2855
|1176
|2006.08.16 13:31
|modify
|494
|0.24
|1.2788
|1.2808
|1.2860
|1177
|2006.08.16 13:31
|modify
|494
|0.24
|1.2788
|1.2809
|1.2861
|1178
|2006.08.16 13:31
|modify
|494
|0.24
|1.2788
|1.2815
|1.2867
|1179
|2006.08.16 13:31
|modify
|494
|0.24
|1.2788
|1.2820
|1.2872
|1180
|2006.08.16 13:32
|modify
|494
|0.24
|1.2788
|1.2822
|1.2874
|1181
|2006.08.16 13:32
|modify
|494
|0.24
|1.2788
|1.2824
|1.2876
|1182
|2006.08.16 13:32
|modify
|494
|0.24
|1.2788
|1.2826
|1.2878
|1183
|2006.08.16 13:32
|modify
|494
|0.24
|1.2788
|1.2828
|1.2880
|1184
|2006.08.16 13:33
|s/l
|494
|0.24
|1.2828
|1.2828
|1.2880
|94.27
|12256.99
|1185
|2006.08.16 13:33
|buy
|495
|0.25
|1.2828
|1.2694
|1.2858
|1186
|2006.08.16 14:16
|t/p
|495
|0.25
|1.2858
|1.2694
|1.2858
|75.00
|12331.99
|1187
|2006.08.16 14:16
|buy
|496
|0.25
|1.2861
|1.2727
|1.2891
|1188
|2006.08.16 20:51
|buy
|497
|0.50
|1.2846
|1.2721
|1.2870
|1189
|2006.08.17 08:25
|t/p
|497
|0.50
|1.2870
|1.2721
|1.2870
|109.19
|12441.19
|1190
|2006.08.17 08:25
|close
|496
|0.25
|1.2871
|1.2727
|1.2891
|19.60
|12460.78
|1191
|2006.08.17 08:25
|buy
|498
|0.25
|1.2871
|1.2737
|1.2901
|1192
|2006.08.17 19:50
|buy
|499
|0.50
|1.2828
|1.2703
|1.2852
|1193
|2006.08.18 13:57
|buy
|500
|1.00
|1.2802
|1.2686
|1.2820
|1194
|2006.08.18 14:35
|t/p
|500
|1.00
|1.2820
|1.2686
|1.2820
|180.00
|12640.78
|1195
|2006.08.18 14:35
|close
|499
|0.50
|1.2820
|1.2703
|1.2852
|-43.60
|12597.18
|1196
|2006.08.18 14:35
|close
|498
|0.25
|1.2817
|1.2737
|1.2901
|-136.80
|12460.38
|1197
|2006.08.18 15:18
|sell
|501
|0.25
|1.2805
|1.2939
|1.2775
|1198
|2006.08.18 20:44
|sell
|502
|0.50
|1.2823
|1.2948
|1.2799
|1199
|2006.08.21 04:04
|sell
|503
|1.00
|1.2873
|1.2989
|1.2855
|1200
|2006.08.21 09:28
|sell
|504
|2.00
|1.2889
|1.2996
|1.2877
|1201
|2006.08.21 15:02
|s/l
|501
|0.25
|1.2939
|1.2939
|1.2775
|-333.67
|12126.71
|1202
|2006.08.21 15:02
|close
|504
|2.00
|1.2939
|1.2996
|1.2877
|-1000.00
|11126.71
|1203
|2006.08.21 15:02
|close
|503
|1.00
|1.2936
|1.2989
|1.2855
|-630.00
|10496.71
|1204
|2006.08.21 15:02
|close
|502
|0.50
|1.2935
|1.2948
|1.2799
|-557.35
|9939.36
|1205
|2006.08.21 15:02
|buy
|505
|0.20
|1.2932
|1.2798
|1.2962
|1206
|2006.08.21 18:03
|buy
|506
|0.40
|1.2912
|1.2787
|1.2936
|1207
|2006.08.21 22:00
|buy
|507
|0.80
|1.2896
|1.2780
|1.2914
|1208
|2006.08.22 00:15
|buy
|508
|1.60
|1.2879
|1.2772
|1.2891
|1209
|2006.08.22 14:12
|s/l
|505
|0.20
|1.2798
|1.2798
|1.2962
|-269.44
|9669.92
|1210
|2006.08.22 14:12
|close
|508
|1.60
|1.2798
|1.2772
|1.2891
|-1296.00
|8373.92
|1211
|2006.08.22 14:12
|close
|507
|0.80
|1.2797
|1.2780
|1.2914
|-797.76
|7576.16
|1212
|2006.08.22 14:12
|close
|506
|0.40
|1.2800
|1.2787
|1.2936
|-450.88
|7125.27
|1213
|2006.08.22 14:12
|sell
|509
|0.14
|1.2802
|1.2936
|1.2772
|1214
|2006.08.23 09:35
|sell
|510
|0.28
|1.2819
|1.2944
|1.2795
|1215
|2006.08.23 15:37
|t/p
|510
|0.28
|1.2795
|1.2944
|1.2795
|67.20
|7192.47
|1216
|2006.08.23 15:37
|close
|509
|0.14
|1.2795
|1.2936
|1.2772
|10.54
|7203.02
|1217
|2006.08.23 15:37
|sell
|511
|0.14
|1.2795
|1.2929
|1.2765
|1218
|2006.08.24 02:08
|modify
|511
|0.14
|1.2795
|1.2780
|1.2728
|1219
|2006.08.24 02:08
|modify
|511
|0.14
|1.2795
|1.2777
|1.2725
|1220
|2006.08.24 02:15
|modify
|511
|0.14
|1.2795
|1.2776
|1.2724
|1221
|2006.08.24 02:18
|modify
|511
|0.14
|1.2795
|1.2772
|1.2720
|1222
|2006.08.24 02:23
|s/l
|511
|0.14
|1.2772
|1.2772
|1.2720
|34.43
|7237.45
|1223
|2006.08.24 02:23
|sell
|512
|0.14
|1.2769
|1.2903
|1.2739
|1224
|2006.08.24 10:52
|sell
|513
|0.28
|1.2820
|1.2945
|1.2796
|1225
|2006.08.24 15:54
|t/p
|513
|0.28
|1.2796
|1.2945
|1.2796
|67.20
|7304.65
|1226
|2006.08.24 15:54
|close
|512
|0.14
|1.2794
|1.2903
|1.2739
|-35.00
|7269.65
|1227
|2006.08.24 17:55
|buy
|514
|0.15
|1.2775
|1.2641
|1.2805
|1228
|2006.08.25 16:05
|buy
|515
|0.30
|1.2754
|1.2629
|1.2778
|1229
|2006.08.25 16:16
|t/p
|515
|0.30
|1.2778
|1.2629
|1.2778
|72.00
|7341.65
|1230
|2006.08.25 16:16
|close
|514
|0.15
|1.2778
|1.2641
|1.2805
|3.42
|7345.07
|1231
|2006.08.25 16:25
|buy
|516
|0.15
|1.2779
|1.2645
|1.2809
|1232
|2006.08.25 18:21
|buy
|517
|0.30
|1.2763
|1.2638
|1.2787
|1233
|2006.08.28 04:28
|t/p
|517
|0.30
|1.2787
|1.2638
|1.2787
|69.84
|7414.90
|1234
|2006.08.28 04:28
|close
|516
|0.15
|1.2787
|1.2645
|1.2809
|10.92
|7425.82
|1235
|2006.08.28 04:28
|buy
|518
|0.15
|1.2788
|1.2654
|1.2818
|1236
|2006.08.28 08:29
|modify
|518
|0.15
|1.2788
|1.2803
|1.2855
|1237
|2006.08.28 08:30
|modify
|518
|0.15
|1.2788
|1.2804
|1.2856
|1238
|2006.08.28 08:30
|modify
|518
|0.15
|1.2788
|1.2805
|1.2857
|1239
|2006.08.28 08:38
|s/l
|518
|0.15
|1.2805
|1.2805
|1.2857
|25.50
|7451.32
|1240
|2006.08.28 08:38
|buy
|519
|0.15
|1.2807
|1.2673
|1.2837
|1241
|2006.08.28 17:10
|buy
|520
|0.30
|1.2790
|1.2665
|1.2814
|1242
|2006.08.29 02:47
|t/p
|520
|0.30
|1.2814
|1.2665
|1.2814
|69.84
|7521.16
|1243
|2006.08.29 02:47
|close
|519
|0.15
|1.2814
|1.2673
|1.2837
|9.42
|7530.58
|1244
|2006.08.29 02:48
|buy
|521
|0.15
|1.2815
|1.2681
|1.2845
|1245
|2006.08.29 16:33
|buy
|522
|0.30
|1.2769
|1.2644
|1.2793
|1246
|2006.08.29 19:06
|t/p
|522
|0.30
|1.2793
|1.2644
|1.2793
|72.00
|7602.58
|1247
|2006.08.29 19:06
|close
|521
|0.15
|1.2795
|1.2681
|1.2845
|-30.00
|7572.58
|1248
|2006.08.29 20:00
|buy
|523
|0.15
|1.2835
|1.2701
|1.2865
|1249
|2006.08.31 08:29
|t/p
|523
|0.15
|1.2865
|1.2701
|1.2865
|40.68
|7613.26
|1250
|2006.08.31 08:29
|buy
|524
|0.15
|1.2867
|1.2733
|1.2897
|1251
|2006.08.31 10:11
|buy
|525
|0.30
|1.2852
|1.2727
|1.2876
|1252
|2006.08.31 13:36
|t/p
|525
|0.30
|1.2876
|1.2727
|1.2876
|72.00
|7685.26
|1253
|2006.08.31 13:36
|close
|524
|0.15
|1.2877
|1.2733
|1.2897
|15.00
|7700.26
|1254
|2006.08.31 13:36
|buy
|526
|0.15
|1.2877
|1.2743
|1.2907
|1255
|2006.08.31 17:14
|buy
|527
|0.30
|1.2809
|1.2684
|1.2833
|1256
|2006.09.01 15:01
|buy
|528
|0.60
|1.2780
|1.2664
|1.2798
|1257
|2006.09.01 15:03
|t/p
|528
|0.60
|1.2798
|1.2664
|1.2798
|108.00
|7808.26
|1258
|2006.09.01 15:03
|close
|527
|0.30
|1.2798
|1.2684
|1.2833
|-35.16
|7773.10
|1259
|2006.09.01 15:03
|close
|526
|0.15
|1.2794
|1.2743
|1.2907
|-125.58
|7647.52
|1260
|2006.09.01 18:07
|sell
|529
|0.15
|1.2830
|1.2964
|1.2800
|1261
|2006.09.04 01:15
|sell
|530
|0.30
|1.2850
|1.2975
|1.2826
|1262
|2006.09.04 18:45
|sell
|531
|0.60
|1.2865
|1.2981
|1.2847
|1263
|2006.09.05 01:11
|close
|531
|0.60
|1.2851
|1.2981
|1.2847
|87.19
|7734.70
|1264
|2006.09.05 01:11
|close
|530
|0.30
|1.2853
|1.2975
|1.2826
|-7.41
|7727.30
|1265
|2006.09.05 01:12
|close
|529
|0.15
|1.2852
|1.2964
|1.2800
|-31.41
|7695.89
|1266
|2006.09.05 02:25
|buy
|532
|0.15
|1.2851
|1.2717
|1.2881
|1267
|2006.09.05 09:30
|buy
|533
|0.30
|1.2833
|1.2708
|1.2857
|1268
|2006.09.05 15:10
|buy
|534
|0.60
|1.2817
|1.2701
|1.2835
|1269
|2006.09.05 23:41
|close
|534
|0.60
|1.2828
|1.2701
|1.2835
|66.00
|7761.89
|1270
|2006.09.05 23:41
|close
|533
|0.30
|1.2827
|1.2708
|1.2857
|-18.00
|7743.89
|1271
|2006.09.05 23:41
|close
|532
|0.15
|1.2826
|1.2717
|1.2881
|-37.50
|7706.39
|1272
|2006.09.06 00:25
|sell
|535
|0.15
|1.2818
|1.2952
|1.2788
|1273
|2006.09.06 13:04
|t/p
|535
|0.15
|1.2788
|1.2952
|1.2788
|45.00
|7751.39
|1274
|2006.09.06 13:04
|sell
|536
|0.16
|1.2785
|1.2919
|1.2755
|1275
|2006.09.06 20:35
|sell
|537
|0.32
|1.2806
|1.2931
|1.2782
|1276
|2006.09.07 03:46
|sell
|538
|0.64
|1.2825
|1.2941
|1.2807
|1277
|2006.09.07 07:00
|close
|538
|0.64
|1.2812
|1.2941
|1.2807
|83.20
|7834.59
|1278
|2006.09.07 07:00
|close
|537
|0.32
|1.2814
|1.2931
|1.2782
|-20.50
|7814.09
|1279
|2006.09.07 07:00
|close
|536
|0.16
|1.2816
|1.2919
|1.2755
|-47.05
|7767.03
|1280
|2006.09.07 07:41
|buy
|539
|0.16
|1.2822
|1.2688
|1.2852
|1281
|2006.09.07 09:53
|buy
|540
|0.32
|1.2807
|1.2682
|1.2831
|1282
|2006.09.07 11:01
|buy
|541
|0.64
|1.2792
|1.2676
|1.2810
|1283
|2006.09.07 13:27
|buy
|542
|1.28
|1.2741
|1.2634
|1.2753
|1284
|2006.09.07 17:00
|t/p
|542
|1.28
|1.2753
|1.2634
|1.2753
|153.60
|7920.63
|1285
|2006.09.07 17:00
|close
|541
|0.64
|1.2754
|1.2676
|1.2810
|-243.20
|7677.43
|1286
|2006.09.07 17:00
|close
|540
|0.32
|1.2759
|1.2682
|1.2831
|-153.60
|7523.83
|1287
|2006.09.07 17:00
|close
|539
|0.16
|1.2756
|1.2688
|1.2852
|-105.60
|7418.23
|1288
|2006.09.07 18:16
|sell
|543
|0.15
|1.2741
|1.2875
|1.2711
|1289
|2006.09.08 07:23
|modify
|543
|0.15
|1.2741
|1.2726
|1.2674
|1290
|2006.09.08 07:25
|modify
|543
|0.15
|1.2741
|1.2725
|1.2673
|1291
|2006.09.08 07:30
|modify
|543
|0.15
|1.2741
|1.2723
|1.2671
|1292
|2006.09.08 07:36
|modify
|543
|0.15
|1.2741
|1.2722
|1.2670
|1293
|2006.09.08 07:43
|s/l
|543
|0.15
|1.2722
|1.2722
|1.2670
|29.30
|7447.53
|1294
|2006.09.08 08:25
|sell
|544
|0.15
|1.2713
|1.2847
|1.2683
|1295
|2006.09.08 13:37
|modify
|544
|0.15
|1.2713
|1.2698
|1.2646
|1296
|2006.09.08 13:38
|modify
|544
|0.15
|1.2713
|1.2697
|1.2645
|1297
|2006.09.08 13:38
|modify
|544
|0.15
|1.2713
|1.2693
|1.2641
|1298
|2006.09.08 13:38
|modify
|544
|0.15
|1.2713
|1.2691
|1.2639
|1299
|2006.09.08 13:38
|modify
|544
|0.15
|1.2713
|1.2686
|1.2634
|1300
|2006.09.08 13:40
|s/l
|544
|0.15
|1.2686
|1.2686
|1.2634
|40.50
|7488.03
|1301
|2006.09.08 13:40
|sell
|545
|0.15
|1.2684
|1.2818
|1.2654
|1302
|2006.09.08 15:27
|t/p
|545
|0.15
|1.2654
|1.2818
|1.2654
|45.00
|7533.03
|1303
|2006.09.08 15:27
|sell
|546
|0.15
|1.2650
|1.2784
|1.2620
|1304
|2006.09.08 16:49
|sell
|547
|0.30
|1.2665
|1.2790
|1.2641
|1305
|2006.09.11 07:05
|sell
|548
|0.60
|1.2680
|1.2796
|1.2662
|1306
|2006.09.11 10:12
|sell
|549
|1.20
|1.2701
|1.2808
|1.2689
|1307
|2006.09.11 15:09
|t/p
|549
|1.20
|1.2689
|1.2808
|1.2689
|144.00
|7677.03
|1308
|2006.09.11 15:09
|close
|548
|0.60
|1.2688
|1.2796
|1.2662
|-48.00
|7629.03
|1309
|2006.09.11 15:09
|close
|547
|0.30
|1.2690
|1.2790
|1.2641
|-73.41
|7555.62
|1310
|2006.09.11 15:10
|close
|546
|0.15
|1.2689
|1.2784
|1.2620
|-57.70
|7497.92
|1311
|2006.09.11 16:15
|buy
|550
|0.15
|1.2693
|1.2559
|1.2723
|1312
|2006.09.12 02:03
|modify
|550
|0.15
|1.2693
|1.2708
|1.2760
|1313
|2006.09.12 02:16
|modify
|550
|0.15
|1.2693
|1.2709
|1.2761
|1314
|2006.09.12 02:17
|modify
|550
|0.15
|1.2693
|1.2710
|1.2762
|1315
|2006.09.12 02:23
|modify
|550
|0.15
|1.2693
|1.2713
|1.2765
|1316
|2006.09.12 02:52
|s/l
|550
|0.15
|1.2713
|1.2713
|1.2765
|28.92
|7526.84
|1317
|2006.09.12 02:53
|buy
|551
|0.15
|1.2720
|1.2586
|1.2750
|1318
|2006.09.12 15:56
|buy
|552
|0.30
|1.2699
|1.2574
|1.2723
|1319
|2006.09.13 03:00
|buy
|553
|0.60
|1.2684
|1.2568
|1.2702
|1320
|2006.09.13 05:27
|close
|553
|0.60
|1.2697
|1.2568
|1.2702
|78.00
|7604.84
|1321
|2006.09.13 05:27
|close
|552
|0.30
|1.2696
|1.2574
|1.2723
|-11.16
|7593.68
|1322
|2006.09.13 05:27
|close
|551
|0.15
|1.2695
|1.2586
|1.2750
|-38.58
|7555.10
|1323
|2006.09.13 05:52
|sell
|554
|0.15
|1.2684
|1.2818
|1.2654
|1324
|2006.09.13 17:55
|sell
|555
|0.30
|1.2699
|1.2824
|1.2675
|1325
|2006.09.14 13:06
|sell
|556
|0.60
|1.2720
|1.2836
|1.2702
|1326
|2006.09.14 13:41
|close
|556
|0.60
|1.2707
|1.2836
|1.2702
|78.00
|7633.10
|1327
|2006.09.14 13:41
|close
|555
|0.30
|1.2708
|1.2824
|1.2675
|-22.22
|7610.88
|1328
|2006.09.14 13:41
|close
|554
|0.15
|1.2703
|1.2818
|1.2654
|-26.11
|7584.77
|1329
|2006.09.14 14:40
|buy
|557
|0.15
|1.2721
|1.2587
|1.2751
|1330
|2006.09.14 16:00
|t/p
|557
|0.15
|1.2751
|1.2587
|1.2751
|45.00
|7629.77
|1331
|2006.09.14 16:00
|buy
|558
|0.15
|1.2757
|1.2623
|1.2787
|1332
|2006.09.14 16:20
|buy
|559
|0.30
|1.2742
|1.2617
|1.2766
|1333
|2006.09.14 22:10
|buy
|560
|0.60
|1.2726
|1.2610
|1.2744
|1334
|2006.09.15 06:51
|close
|560
|0.60
|1.2737
|1.2610
|1.2744
|61.68
|7691.44
|1335
|2006.09.15 06:51
|close
|559
|0.30
|1.2735
|1.2617
|1.2766
|-23.16
|7668.28
|1336
|2006.09.15 06:52
|close
|558
|0.15
|1.2736
|1.2623
|1.2787
|-32.58
|7635.70
|1337
|2006.09.15 06:52
|buy
|561
|0.15
|1.2739
|1.2605
|1.2769
|1338
|2006.09.15 09:51
|buy
|562
|0.30
|1.2716
|1.2591
|1.2740
|1339
|2006.09.15 12:38
|buy
|563
|0.60
|1.2693
|1.2577
|1.2711
|1340
|2006.09.15 15:36
|buy
|564
|1.20
|1.2658
|1.2551
|1.2670
|1341
|2006.09.15 21:53
|t/p
|564
|1.20
|1.2670
|1.2551
|1.2670
|144.00
|7779.70
|1342
|2006.09.15 21:53
|close
|563
|0.60
|1.2670
|1.2577
|1.2711
|-138.00
|7641.70
|1343
|2006.09.15 21:53
|close
|562
|0.30
|1.2667
|1.2591
|1.2740
|-147.00
|7494.70
|1344
|2006.09.15 21:53
|close
|561
|0.15
|1.2668
|1.2605
|1.2769
|-106.50
|7388.20
|1345
|2006.09.15 22:17
|sell
|565
|0.15
|1.2657
|1.2791
|1.2627
|1346
|2006.09.18 09:01
|sell
|566
|0.30
|1.2674
|1.2799
|1.2650
|1347
|2006.09.18 12:17
|t/p
|566
|0.30
|1.2650
|1.2799
|1.2650
|72.00
|7460.20
|1348
|2006.09.18 12:17
|close
|565
|0.15
|1.2650
|1.2791
|1.2627
|11.30
|7471.50
|1349
|2006.09.18 12:17
|sell
|567
|0.15
|1.2650
|1.2784
|1.2620
|1350
|2006.09.18 16:13
|sell
|568
|0.30
|1.2677
|1.2802
|1.2653
|1351
|2006.09.18 20:53
|sell
|569
|0.60
|1.2700
|1.2816
|1.2682
|1352
|2006.09.19 04:28
|sell
|570
|1.20
|1.2719
|1.2826
|1.2707
|1353
|2006.09.19 06:45
|t/p
|570
|1.20
|1.2707
|1.2826
|1.2707
|144.00
|7615.50
|1354
|2006.09.19 06:45
|close
|569
|0.60
|1.2707
|1.2816
|1.2682
|-38.81
|7576.68
|1355
|2006.09.19 06:45
|close
|568
|0.30
|1.2708
|1.2802
|1.2653
|-91.41
|7485.28
|1356
|2006.09.19 06:45
|close
|567
|0.15
|1.2709
|1.2784
|1.2620
|-87.70
|7397.57
|1357
|2006.09.19 07:45
|buy
|571
|0.15
|1.2712
|1.2578
|1.2742
|1358
|2006.09.19 11:35
|buy
|572
|0.30
|1.2663
|1.2538
|1.2687
|1359
|2006.09.19 13:31
|t/p
|572
|0.30
|1.2687
|1.2538
|1.2687
|72.00
|7469.57
|1360
|2006.09.19 13:31
|close
|571
|0.15
|1.2687
|1.2578
|1.2742
|-37.50
|7432.07
|1361
|2006.09.19 13:31
|buy
|573
|0.15
|1.2688
|1.2554
|1.2718
|1362
|2006.09.19 15:03
|modify
|573
|0.15
|1.2688
|1.2703
|1.2755
|1363
|2006.09.19 15:17
|s/l
|573
|0.15
|1.2703
|1.2703
|1.2755
|22.50
|7454.57
|1364
|2006.09.19 15:23
|buy
|574
|0.15
|1.2710
|1.2576
|1.2740
|1365
|2006.09.19 18:30
|buy
|575
|0.30
|1.2674
|1.2549
|1.2698
|1366
|2006.09.20 15:10
|t/p
|575
|0.30
|1.2698
|1.2549
|1.2698
|69.84
|7524.41
|1367
|2006.09.20 15:10
|close
|574
|0.15
|1.2698
|1.2576
|1.2740
|-19.08
|7505.33
|1368
|2006.09.20 15:59
|buy
|576
|0.15
|1.2705
|1.2571
|1.2735
|1369
|2006.09.20 21:30
|buy
|577
|0.30
|1.2690
|1.2565
|1.2714
|1370
|2006.09.21 01:48
|t/p
|577
|0.30
|1.2714
|1.2565
|1.2714
|65.52
|7570.85
|1371
|2006.09.21 01:48
|close
|576
|0.15
|1.2716
|1.2571
|1.2735
|13.26
|7584.10
|1372
|2006.09.21 01:48
|buy
|578
|0.15
|1.2717
|1.2583
|1.2747
|1373
|2006.09.21 17:02
|t/p
|578
|0.15
|1.2747
|1.2583
|1.2747
|45.00
|7629.10
|1374
|2006.09.21 17:02
|buy
|579
|0.15
|1.2750
|1.2616
|1.2780
|1375
|2006.09.21 17:15
|t/p
|579
|0.15
|1.2780
|1.2616
|1.2780
|45.00
|7674.10
|1376
|2006.09.21 17:22
|buy
|580
|0.15
|1.2779
|1.2645
|1.2809
|1377
|2006.09.22 08:05
|t/p
|580
|0.15
|1.2809
|1.2645
|1.2809
|43.92
|7718.02
|1378
|2006.09.22 08:05
|buy
|581
|0.15
|1.2811
|1.2677
|1.2841
|1379
|2006.09.22 20:20
|buy
|582
|0.30
|1.2792
|1.2667
|1.2816
|1380
|2006.09.25 05:26
|t/p
|582
|0.30
|1.2816
|1.2667
|1.2816
|69.84
|7787.86
|1381
|2006.09.25 05:26
|close
|581
|0.15
|1.2816
|1.2677
|1.2841
|6.42
|7794.28
|1382
|2006.09.25 06:09
|sell
|583
|0.16
|1.2807
|1.2941
|1.2777
|1383
|2006.09.25 10:01
|t/p
|583
|0.16
|1.2777
|1.2941
|1.2777
|48.00
|7842.28
|1384
|2006.09.25 10:01
|sell
|584
|0.16
|1.2775
|1.2909
|1.2745
|1385
|2006.09.25 15:01
|modify
|584
|0.16
|1.2775
|1.2760
|1.2708
|1386
|2006.09.25 15:01
|modify
|584
|0.16
|1.2775
|1.2759
|1.2707
|1387
|2006.09.25 15:01
|modify
|584
|0.16
|1.2775
|1.2758
|1.2706
|1388
|2006.09.25 15:01
|s/l
|584
|0.16
|1.2758
|1.2758
|1.2706
|27.20
|7869.48
|1389
|2006.09.25 15:01
|sell
|585
|0.16
|1.2756
|1.2890
|1.2726
|1390
|2006.09.26 09:46
|t/p
|585
|0.16
|1.2726
|1.2890
|1.2726
|48.85
|7918.33
|1391
|2006.09.26 09:46
|sell
|586
|0.16
|1.2724
|1.2858
|1.2694
|1392
|2006.09.26 11:00
|t/p
|586
|0.16
|1.2694
|1.2858
|1.2694
|48.00
|7966.33
|1393
|2006.09.26 11:00
|sell
|587
|0.16
|1.2692
|1.2826
|1.2662
|1394
|2006.09.28 02:35
|sell
|588
|0.32
|1.2721
|1.2846
|1.2697
|1395
|2006.09.28 13:36
|t/p
|588
|0.32
|1.2697
|1.2846
|1.2697
|76.80
|8043.13
|1396
|2006.09.28 13:36
|close
|587
|0.16
|1.2697
|1.2826
|1.2662
|-4.60
|8038.53
|1397
|2006.09.28 14:45
|buy
|589
|0.16
|1.2702
|1.2568
|1.2732
|1398
|2006.09.29 09:35
|buy
|590
|0.32
|1.2672
|1.2547
|1.2696
|1399
|2006.09.29 16:26
|t/p
|590
|0.32
|1.2696
|1.2547
|1.2696
|76.80
|8115.33
|1400
|2006.09.29 16:26
|close
|589
|0.16
|1.2696
|1.2568
|1.2732
|-10.75
|8104.58
|1401
|2006.09.29 17:40
|sell
|591
|0.16
|1.2687
|1.2821
|1.2657
|1402
|2006.10.02 16:38
|sell
|592
|0.32
|1.2748
|1.2873
|1.2724
|1403
|2006.10.03 13:34
|t/p
|592
|0.32
|1.2724
|1.2873
|1.2724
|78.50
|8183.08
|1404
|2006.10.03 13:34
|close
|591
|0.16
|1.2723
|1.2821
|1.2657
|-55.90
|8127.17
|1405
|2006.10.03 14:03
|buy
|593
|0.16
|1.2737
|1.2603
|1.2767
|1406
|2006.10.04 03:57
|buy
|594
|0.32
|1.2722
|1.2597
|1.2746
|1407
|2006.10.04 10:48
|buy
|595
|0.64
|1.2699
|1.2583
|1.2717
|1408
|2006.10.04 12:48
|buy
|596
|1.28
|1.2679
|1.2572
|1.2691
|1409
|2006.10.04 15:00
|t/p
|596
|1.28
|1.2691
|1.2572
|1.2691
|153.60
|8280.77
|1410
|2006.10.04 15:00
|close
|595
|0.64
|1.2691
|1.2583
|1.2717
|-51.20
|8229.57
|1411
|2006.10.04 15:00
|close
|594
|0.32
|1.2690
|1.2597
|1.2746
|-102.40
|8127.17
|1412
|2006.10.04 15:00
|close
|593
|0.16
|1.2692
|1.2603
|1.2767
|-73.15
|8054.02
|1413
|2006.10.04 15:05
|sell
|597
|0.16
|1.2679
|1.2813
|1.2649
|1414
|2006.10.04 20:56
|sell
|598
|0.32
|1.2704
|1.2829
|1.2680
|1415
|2006.10.05 14:49
|t/p
|598
|0.32
|1.2680
|1.2829
|1.2680
|81.90
|8135.92
|1416
|2006.10.05 14:49
|close
|597
|0.16
|1.2679
|1.2813
|1.2649
|2.55
|8138.47
|1417
|2006.10.05 14:49
|sell
|599
|0.16
|1.2678
|1.2812
|1.2648
|1418
|2006.10.06 13:33
|t/p
|599
|0.16
|1.2648
|1.2812
|1.2648
|48.85
|8187.32
|1419
|2006.10.06 13:33
|sell
|600
|0.16
|1.2645
|1.2779
|1.2615
|1420
|2006.10.06 13:55
|t/p
|600
|0.16
|1.2615
|1.2779
|1.2615
|48.00
|8235.32
|1421
|2006.10.06 13:55
|sell
|601
|0.16
|1.2612
|1.2746
|1.2582
|1422
|2006.10.06 15:21
|modify
|601
|0.16
|1.2612
|1.2597
|1.2545
|1423
|2006.10.06 15:36
|modify
|601
|0.16
|1.2612
|1.2595
|1.2543
|1424
|2006.10.06 15:36
|modify
|601
|0.16
|1.2612
|1.2594
|1.2542
|1425
|2006.10.06 15:38
|modify
|601
|0.16
|1.2612
|1.2592
|1.2540
|1426
|2006.10.06 15:38
|modify
|601
|0.16
|1.2612
|1.2591
|1.2539
|1427
|2006.10.06 15:38
|modify
|601
|0.16
|1.2612
|1.2590
|1.2538
|1428
|2006.10.06 16:01
|s/l
|601
|0.16
|1.2590
|1.2590
|1.2538
|35.20
|8270.52
|1429
|2006.10.06 17:13
|sell
|602
|0.17
|1.2580
|1.2714
|1.2550
|1430
|2006.10.06 18:48
|sell
|603
|0.34
|1.2596
|1.2721
|1.2572
|1431
|2006.10.10 09:22
|t/p
|603
|0.34
|1.2572
|1.2721
|1.2572
|85.21
|8355.73
|1432
|2006.10.10 09:22
|close
|602
|0.17
|1.2572
|1.2714
|1.2550
|15.41
|8371.13
|1433
|2006.10.10 10:56
|buy
|604
|0.17
|1.2569
|1.2435
|1.2599
|1434
|2006.10.10 13:26
|buy
|605
|0.34
|1.2539
|1.2414
|1.2563
|1435
|2006.10.11 20:26
|buy
|606
|0.68
|1.2524
|1.2408
|1.2542
|1436
|2006.10.12 04:09
|close
|606
|0.68
|1.2536
|1.2408
|1.2542
|66.90
|8438.04
|1437
|2006.10.12 04:09
|close
|605
|0.34
|1.2535
|1.2414
|1.2563
|-23.40
|8414.64
|1438
|2006.10.12 04:09
|close
|604
|0.17
|1.2536
|1.2435
|1.2599
|-61.00
|8353.64
|1439
|2006.10.12 04:09
|buy
|607
|0.17
|1.2537
|1.2403
|1.2567
|1440
|2006.10.13 02:13
|t/p
|607
|0.17
|1.2567
|1.2403
|1.2567
|49.78
|8403.41
|1441
|2006.10.13 02:13
|buy
|608
|0.17
|1.2570
|1.2436
|1.2600
|1442
|2006.10.13 12:38
|buy
|609
|0.34
|1.2552
|1.2427
|1.2576
|1443
|2006.10.13 14:58
|buy
|610
|0.68
|1.2525
|1.2409
|1.2543
|1444
|2006.10.13 16:30
|buy
|611
|1.36
|1.2499
|1.2392
|1.2511
|1445
|2006.10.13 18:25
|t/p
|611
|1.36
|1.2511
|1.2392
|1.2511
|163.20
|8566.61
|1446
|2006.10.13 18:25
|close
|610
|0.68
|1.2511
|1.2409
|1.2543
|-95.20
|8471.41
|1447
|2006.10.13 18:27
|close
|609
|0.34
|1.2510
|1.2427
|1.2576
|-142.80
|8328.61
|1448
|2006.10.13 18:27
|close
|608
|0.17
|1.2511
|1.2436
|1.2600
|-100.30
|8228.31
|1449
|2006.10.13 20:01
|sell
|612
|0.16
|1.2511
|1.2645
|1.2481
|1450
|2006.10.16 22:09
|sell
|613
|0.32
|1.2529
|1.2654
|1.2505
|1451
|2006.10.17 17:45
|sell
|614
|0.64
|1.2552
|1.2668
|1.2534
|1452
|2006.10.17 22:10
|close
|614
|0.64
|1.2538
|1.2668
|1.2534
|89.60
|8317.91
|1453
|2006.10.17 22:10
|close
|613
|0.32
|1.2539
|1.2654
|1.2505
|-30.30
|8287.61
|1454
|2006.10.17 22:10
|close
|612
|0.16
|1.2540
|1.2645
|1.2481
|-44.70
|8242.91
|1455
|2006.10.17 23:01
|buy
|615
|0.16
|1.2543
|1.2409
|1.2573
|1456
|2006.10.18 15:08
|buy
|616
|0.32
|1.2518
|1.2393
|1.2542
|1457
|2006.10.19 00:24
|t/p
|616
|0.32
|1.2542
|1.2393
|1.2542
|69.88
|8312.79
|1458
|2006.10.19 00:24
|close
|615
|0.16
|1.2542
|1.2409
|1.2573
|-6.21
|8306.58
|1459
|2006.10.19 01:32
|sell
|617
|0.17
|1.2538
|1.2672
|1.2508
|1460
|2006.10.19 11:21
|sell
|618
|0.34
|1.2564
|1.2689
|1.2540
|1461
|2006.10.19 16:50
|sell
|619
|0.68
|1.2595
|1.2711
|1.2577
|1462
|2006.10.19 20:00
|sell
|620
|1.36
|1.2625
|1.2732
|1.2613
|1463
|2006.10.20 10:52
|t/p
|620
|1.36
|1.2613
|1.2732
|1.2613
|170.42
|8477.00
|1464
|2006.10.20 10:52
|close
|619
|0.68
|1.2612
|1.2711
|1.2577
|-111.99
|8365.02
|1465
|2006.10.20 10:52
|close
|618
|0.34
|1.2613
|1.2689
|1.2540
|-164.79
|8200.22
|1466
|2006.10.20 10:52
|close
|617
|0.17
|1.2614
|1.2672
|1.2508
|-128.30
|8071.92
|1467
|2006.10.20 12:39
|buy
|621
|0.16
|1.2620
|1.2486
|1.2650
|1468
|2006.10.23 08:46
|buy
|622
|0.32
|1.2591
|1.2466
|1.2615
|1469
|2006.10.23 11:50
|buy
|623
|0.64
|1.2562
|1.2446
|1.2580
|1470
|2006.10.23 15:00
|buy
|624
|1.28
|1.2546
|1.2439
|1.2558
|1471
|2006.10.24 16:12
|t/p
|624
|1.28
|1.2558
|1.2439
|1.2558
|144.38
|8216.30
|1472
|2006.10.24 16:12
|close
|623
|0.64
|1.2558
|1.2446
|1.2580
|-30.21
|8186.09
|1473
|2006.10.24 16:12
|close
|622
|0.32
|1.2557
|1.2466
|1.2615
|-111.11
|8074.98
|1474
|2006.10.24 16:12
|close
|621
|0.16
|1.2556
|1.2486
|1.2650
|-104.71
|7970.28
|1475
|2006.10.24 17:49
|sell
|625
|0.16
|1.2562
|1.2696
|1.2532
|1476
|2006.10.25 12:38
|sell
|626
|0.32
|1.2577
|1.2702
|1.2553
|1477
|2006.10.25 20:57
|sell
|627
|0.64
|1.2607
|1.2723
|1.2589
|1478
|2006.10.26 04:43
|sell
|628
|1.28
|1.2633
|1.2740
|1.2621
|1479
|2006.10.26 17:43
|s/l
|625
|0.16
|1.2696
|1.2696
|1.2532
|-211.00
|7759.28
|1480
|2006.10.26 17:43
|close
|628
|1.28
|1.2696
|1.2740
|1.2621
|-806.40
|6952.88
|1481
|2006.10.26 17:43
|close
|627
|0.64
|1.2695
|1.2723
|1.2589
|-553.00
|6399.87
|1482
|2006.10.26 17:43
|close
|626
|0.32
|1.2696
|1.2702
|1.2553
|-375.70
|6024.17
|1483
|2006.10.26 17:43
|buy
|629
|0.12
|1.2697
|1.2563
|1.2727
|1484
|2006.10.27 08:55
|buy
|630
|0.24
|1.2682
|1.2557
|1.2706
|1485
|2006.10.27 13:30
|t/p
|630
|0.24
|1.2706
|1.2557
|1.2706
|57.60
|6081.77
|1486
|2006.10.27 13:30
|close
|629
|0.12
|1.2706
|1.2563
|1.2727
|9.94
|6091.71
|1487
|2006.10.27 15:14
|sell
|631
|0.12
|1.2726
|1.2860
|1.2696
|1488
|2006.10.31 07:25
|t/p
|631
|0.12
|1.2696
|1.2860
|1.2696
|37.27
|6128.98
|1489
|2006.10.31 07:25
|sell
|632
|0.12
|1.2694
|1.2828
|1.2664
|1490
|2006.10.31 17:24
|sell
|633
|0.24
|1.2770
|1.2895
|1.2746
|1491
|2006.11.01 07:57
|t/p
|633
|0.24
|1.2746
|1.2895
|1.2746
|58.87
|6187.85
|1492
|2006.11.01 07:57
|close
|632
|0.12
|1.2746
|1.2828
|1.2664
|-61.76
|6126.09
|1493
|2006.11.01 08:00
|sell
|634
|0.12
|1.2748
|1.2882
|1.2718
|1494
|2006.11.01 15:52
|sell
|635
|0.24
|1.2763
|1.2888
|1.2739
|1495
|2006.11.02 01:17
|t/p
|635
|0.24
|1.2739
|1.2888
|1.2739
|61.42
|6187.51
|1496
|2006.11.02 01:17
|close
|634
|0.12
|1.2739
|1.2882
|1.2718
|12.71
|6200.23
|1497
|2006.11.02 01:17
|sell
|636
|0.12
|1.2736
|1.2870
|1.2706
|1498
|2006.11.02 06:55
|sell
|637
|0.24
|1.2752
|1.2877
|1.2728
|1499
|2006.11.02 17:41
|sell
|638
|0.48
|1.2771
|1.2887
|1.2753
|1500
|2006.11.03 13:13
|close
|638
|0.48
|1.2759
|1.2887
|1.2753
|60.15
|6260.37
|1501
|2006.11.03 13:13
|close
|637
|0.24
|1.2760
|1.2877
|1.2728
|-17.93
|6242.45
|1502
|2006.11.03 13:13
|close
|636
|0.12
|1.2759
|1.2870
|1.2706
|-26.96
|6215.49
|1503
|2006.11.03 13:13
|sell
|639
|0.12
|1.2755
|1.2889
|1.2725
|1504
|2006.11.03 13:31
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2740
|1.2688
|1505
|2006.11.03 13:31
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2739
|1.2687
|1506
|2006.11.03 13:31
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2737
|1.2685
|1507
|2006.11.03 13:31
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2736
|1.2684
|1508
|2006.11.03 13:31
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2734
|1.2682
|1509
|2006.11.03 13:31
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2732
|1.2680
|1510
|2006.11.03 13:31
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2730
|1.2678
|1511
|2006.11.03 13:31
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2728
|1.2676
|1512
|2006.11.03 13:32
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2727
|1.2675
|1513
|2006.11.03 13:32
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2726
|1.2674
|1514
|2006.11.03 13:32
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2724
|1.2672
|1515
|2006.11.03 13:32
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2723
|1.2671
|1516
|2006.11.03 13:32
|modify
|639
|0.12
|1.2755
|1.2722
|1.2670
|1517
|2006.11.03 13:32
|s/l
|639
|0.12
|1.2722
|1.2722
|1.2670
|39.60
|6255.09
|1518
|2006.11.03 13:33
|sell
|640
|0.13
|1.2721
|1.2855
|1.2691
|1519
|2006.11.03 13:46
|modify
|640
|0.13
|1.2721
|1.2706
|1.2654
|1520
|2006.11.03 13:46
|modify
|640
|0.13
|1.2721
|1.2705
|1.2653
|1521
|2006.11.03 13:53
|modify
|640
|0.13
|1.2721
|1.2703
|1.2651
|1522
|2006.11.03 13:53
|modify
|640
|0.13
|1.2721
|1.2702
|1.2650
|1523
|2006.11.03 13:58
|modify
|640
|0.13
|1.2721
|1.2701
|1.2649
|1524
|2006.11.03 13:59
|modify
|640
|0.13
|1.2721
|1.2700
|1.2648
|1525
|2006.11.03 14:00
|modify
|640
|0.13
|1.2721
|1.2699
|1.2647
|1526
|2006.11.03 14:00
|modify
|640
|0.13
|1.2721
|1.2698
|1.2646
|1527
|2006.11.03 14:10
|s/l
|640
|0.13
|1.2698
|1.2698
|1.2646
|29.90
|6284.99
|1528
|2006.11.03 14:11
|sell
|641
|0.13
|1.2692
|1.2826
|1.2662
|1529
|2006.11.03 20:36
|sell
|642
|0.26
|1.2714
|1.2839
|1.2690
|1530
|2006.11.07 03:35
|sell
|643
|0.52
|1.2738
|1.2854
|1.2720
|1531
|2006.11.07 06:17
|sell
|644
|1.04
|1.2764
|1.2871
|1.2752
|1532
|2006.11.07 07:44
|t/p
|644
|1.04
|1.2752
|1.2871
|1.2752
|124.80
|6409.79
|1533
|2006.11.07 07:44
|close
|643
|0.52
|1.2752
|1.2854
|1.2720
|-72.80
|6336.99
|1534
|2006.11.07 07:44
|close
|642
|0.26
|1.2753
|1.2839
|1.2690
|-98.64
|6238.35
|1535
|2006.11.07 07:44
|close
|641
|0.13
|1.2754
|1.2826
|1.2662
|-79.22
|6159.13
|1536
|2006.11.07 08:02
|buy
|645
|0.12
|1.2759
|1.2625
|1.2789
|1537
|2006.11.07 14:02
|t/p
|645
|0.12
|1.2789
|1.2625
|1.2789
|36.00
|6195.13
|1538
|2006.11.07 14:02
|buy
|646
|0.12
|1.2791
|1.2657
|1.2821
|1539
|2006.11.07 21:06
|buy
|647
|0.24
|1.2773
|1.2648
|1.2797
|1540
|2006.11.08 09:18
|t/p
|647
|0.24
|1.2797
|1.2648
|1.2797
|55.87
|6251.00
|1541
|2006.11.08 09:18
|close
|646
|0.12
|1.2797
|1.2657
|1.2821
|6.34
|6257.33
|1542
|2006.11.08 09:18
|buy
|648
|0.13
|1.2798
|1.2664
|1.2828
|1543
|2006.11.08 15:12
|buy
|649
|0.26
|1.2764
|1.2639
|1.2788
|1544
|2006.11.09 08:09
|t/p
|649
|0.26
|1.2788
|1.2639
|1.2788
|56.78
|6314.11
|1545
|2006.11.09 08:09
|close
|648
|0.13
|1.2788
|1.2664
|1.2828
|-15.81
|6298.30
|1546
|2006.11.09 09:26
|sell
|650
|0.13
|1.2780
|1.2914
|1.2750
|1547
|2006.11.09 17:46
|sell
|651
|0.26
|1.2828
|1.2953
|1.2804
|1548
|2006.11.10 03:15
|sell
|652
|0.52
|1.2856
|1.2972
|1.2838
|1549
|2006.11.10 09:46
|sell
|653
|1.04
|1.2872
|1.2979
|1.2860
|1550
|2006.11.10 15:03
|t/p
|653
|1.04
|1.2860
|1.2979
|1.2860
|124.80
|6423.10
|1551
|2006.11.10 15:03
|close
|652
|0.52
|1.2860
|1.2972
|1.2838
|-20.80
|6402.30
|1552
|2006.11.10 15:03
|close
|651
|0.26
|1.2861
|1.2953
|1.2804
|-84.42
|6317.89
|1553
|2006.11.10 15:03
|close
|650
|0.13
|1.2860
|1.2914
|1.2750
|-103.31
|6214.58
|1554
|2006.11.10 15:38
|buy
|654
|0.12
|1.2867
|1.2733
|1.2897
|1555
|2006.11.10 20:35
|buy
|655
|0.24
|1.2849
|1.2724
|1.2873
|1556
|2006.11.13 01:20
|t/p
|655
|0.24
|1.2873
|1.2724
|1.2873
|55.87
|6270.45
|1557
|2006.11.13 01:20
|close
|654
|0.12
|1.2873
|1.2733
|1.2897
|6.34
|6276.78
|1558
|2006.11.13 02:07
|sell
|656
|0.13
|1.2865
|1.2999
|1.2835
|1559
|2006.11.13 11:09
|t/p
|656
|0.13
|1.2835
|1.2999
|1.2835
|39.00
|6315.78
|1560
|2006.11.13 11:09
|sell
|657
|0.13
|1.2833
|1.2967
|1.2803
|1561
|2006.11.13 15:22
|modify
|657
|0.13
|1.2833
|1.2818
|1.2766
|1562
|2006.11.13 15:28
|modify
|657
|0.13
|1.2833
|1.2816
|1.2764
|1563
|2006.11.13 15:31
|modify
|657
|0.13
|1.2833
|1.2813
|1.2761
|1564
|2006.11.13 15:59
|s/l
|657
|0.13
|1.2813
|1.2813
|1.2761
|26.00
|6341.78
|1565
|2006.11.13 16:45
|sell
|658
|0.13
|1.2805
|1.2939
|1.2775
|1566
|2006.11.14 05:52
|sell
|659
|0.26
|1.2822
|1.2947
|1.2798
|1567
|2006.11.14 14:38
|sell
|660
|0.52
|1.2843
|1.2959
|1.2825
|1568
|2006.11.14 15:04
|close
|660
|0.52
|1.2830
|1.2959
|1.2825
|67.60
|6409.38
|1569
|2006.11.14 15:04
|close
|659
|0.26
|1.2828
|1.2947
|1.2798
|-15.60
|6393.78
|1570
|2006.11.14 15:04
|close
|658
|0.13
|1.2826
|1.2939
|1.2775
|-26.61
|6367.17
|1571
|2006.11.14 15:04
|sell
|661
|0.13
|1.2825
|1.2959
|1.2795
|1572
|2006.11.14 15:12
|t/p
|661
|0.13
|1.2795
|1.2959
|1.2795
|39.00
|6406.17
|1573
|2006.11.14 15:24
|sell
|662
|0.13
|1.2809
|1.2943
|1.2779
|1574
|2006.11.15 11:07
|t/p
|662
|0.13
|1.2779
|1.2943
|1.2779
|39.69
|6445.86
|1575
|2006.11.15 11:07
|sell
|663
|0.13
|1.2776
|1.2910
|1.2746
|1576
|2006.11.15 16:17
|sell
|664
|0.26
|1.2802
|1.2927
|1.2778
|1577
|2006.11.15 22:45
|sell
|665
|0.52
|1.2826
|1.2942
|1.2808
|1578
|2006.11.16 08:38
|close
|665
|0.52
|1.2809
|1.2942
|1.2808
|96.68
|6542.55
|1579
|2006.11.16 08:38
|close
|664
|0.26
|1.2811
|1.2927
|1.2778
|-19.26
|6523.29
|1580
|2006.11.16 08:38
|close
|663
|0.13
|1.2812
|1.2910
|1.2746
|-44.73
|6478.56
|1581
|2006.11.16 09:30
|buy
|666
|0.13
|1.2815
|1.2681
|1.2845
|1582
|2006.11.16 18:30
|buy
|667
|0.26
|1.2797
|1.2672
|1.2821
|1583
|2006.11.17 05:16
|buy
|668
|0.52
|1.2779
|1.2663
|1.2797
|1584
|2006.11.17 08:14
|close
|668
|0.52
|1.2791
|1.2663
|1.2797
|62.40
|6540.96
|1585
|2006.11.17 08:14
|close
|667
|0.26
|1.2790
|1.2672
|1.2821
|-20.07
|6520.89
|1586
|2006.11.17 08:14
|close
|666
|0.13
|1.2791
|1.2681
|1.2845
|-32.14
|6488.75
|1587
|2006.11.17 09:07
|sell
|669
|0.13
|1.2781
|1.2915
|1.2751
|1588
|2006.11.17 16:28
|sell
|670
|0.26
|1.2824
|1.2949
|1.2800
|1589
|2006.11.20 11:08
|sell
|671
|0.52
|1.2839
|1.2955
|1.2821
|1590
|2006.11.20 15:02
|close
|671
|0.52
|1.2825
|1.2955
|1.2821
|72.80
|6561.55
|1591
|2006.11.20 15:02
|close
|670
|0.26
|1.2826
|1.2949
|1.2800
|-3.82
|6557.73
|1592
|2006.11.20 15:02
|close
|669
|0.13
|1.2825
|1.2915
|1.2751
|-56.51
|6501.22
|1593
|2006.11.20 16:17
|buy
|672
|0.13
|1.2827
|1.2693
|1.2857
|1594
|2006.11.20 19:20
|buy
|673
|0.26
|1.2812
|1.2687
|1.2836
|1595
|2006.11.21 00:14
|t/p
|673
|0.26
|1.2836
|1.2687
|1.2836
|60.53
|6561.75
|1596
|2006.11.21 00:14
|close
|672
|0.13
|1.2838
|1.2693
|1.2857
|13.36
|6575.11
|1597
|2006.11.21 01:59
|sell
|674
|0.13
|1.2822
|1.2956
|1.2792
|1598
|2006.11.21 20:41
|sell
|675
|0.26
|1.2841
|1.2966
|1.2817
|1599
|2006.11.22 05:08
|sell
|676
|0.52
|1.2862
|1.2978
|1.2844
|1600
|2006.11.22 15:26
|s/l
|674
|0.13
|1.2956
|1.2956
|1.2792
|-173.51
|6401.60
|1601
|2006.11.22 15:26
|close
|676
|0.52
|1.2957
|1.2978
|1.2844
|-494.00
|5907.60
|1602
|2006.11.22 15:26
|close
|675
|0.26
|1.2958
|1.2966
|1.2817
|-302.82
|5604.78
|1603
|2006.11.22 15:26
|buy
|677
|0.11
|1.2957
|1.2823
|1.2987
|1604
|2006.11.22 18:22
|buy
|678
|0.22
|1.2930
|1.2805
|1.2954
|1605
|2006.11.23 09:06
|t/p
|678
|0.22
|1.2954
|1.2805
|1.2954
|48.04
|5652.83
|1606
|2006.11.23 09:06
|close
|677
|0.11
|1.2954
|1.2823
|1.2987
|-5.68
|5647.15
|1607
|2006.11.23 09:06
|buy
|679
|0.11
|1.2955
|1.2821
|1.2985
|1608
|2006.11.24 08:25
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2970
|1.3022
|1609
|2006.11.24 08:25
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2971
|1.3023
|1610
|2006.11.24 08:25
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2972
|1.3024
|1611
|2006.11.24 08:26
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2973
|1.3025
|1612
|2006.11.24 08:26
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2974
|1.3026
|1613
|2006.11.24 08:26
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2977
|1.3029
|1614
|2006.11.24 08:26
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2978
|1.3030
|1615
|2006.11.24 08:26
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2979
|1.3031
|1616
|2006.11.24 08:26
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2980
|1.3032
|1617
|2006.11.24 08:26
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2982
|1.3034
|1618
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2983
|1.3035
|1619
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2984
|1.3036
|1620
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2985
|1.3037
|1621
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2986
|1.3038
|1622
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2987
|1.3039
|1623
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2988
|1.3040
|1624
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2993
|1.3045
|1625
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2996
|1.3048
|1626
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.2998
|1.3050
|1627
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3000
|1.3052
|1628
|2006.11.24 08:30
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3004
|1.3056
|1629
|2006.11.24 08:31
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3006
|1.3058
|1630
|2006.11.24 08:31
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3007
|1.3059
|1631
|2006.11.24 08:31
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3008
|1.3060
|1632
|2006.11.24 08:31
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3009
|1.3061
|1633
|2006.11.24 08:31
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3011
|1.3063
|1634
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3013
|1.3065
|1635
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3014
|1.3066
|1636
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3015
|1.3067
|1637
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3016
|1.3068
|1638
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3017
|1.3069
|1639
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3018
|1.3070
|1640
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3019
|1.3071
|1641
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3022
|1.3074
|1642
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3025
|1.3077
|1643
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3026
|1.3078
|1644
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3028
|1.3080
|1645
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3031
|1.3083
|1646
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3033
|1.3085
|1647
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3037
|1.3089
|1648
|2006.11.24 08:32
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3040
|1.3092
|1649
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3041
|1.3093
|1650
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3042
|1.3094
|1651
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3043
|1.3095
|1652
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3044
|1.3096
|1653
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3047
|1.3099
|1654
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3049
|1.3101
|1655
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3050
|1.3102
|1656
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3051
|1.3103
|1657
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3053
|1.3105
|1658
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3054
|1.3106
|1659
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3056
|1.3108
|1660
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3058
|1.3110
|1661
|2006.11.24 08:33
|modify
|679
|0.11
|1.2955
|1.3060
|1.3112
|1662
|2006.11.24 08:34
|s/l
|679
|0.11
|1.3060
|1.3060
|1.3112
|114.71
|5761.86
|1663
|2006.11.24 08:34
|buy
|680
|0.12
|1.3062
|1.2928
|1.3092
|1664
|2006.11.24 10:30
|t/p
|680
|0.12
|1.3092
|1.2928
|1.3092
|36.00
|5797.86
|1665
|2006.11.24 10:30
|buy
|681
|0.12
|1.3094
|1.2960
|1.3124
|1666
|2006.11.26 20:00
|t/p
|681
|0.12
|1.3124
|1.2960
|1.3124
|36.00
|5833.86
|1667
|2006.11.26 20:00
|buy
|682
|0.12
|1.3158
|1.3024
|1.3188
|1668
|2006.11.27 01:45
|buy
|683
|0.24
|1.3137
|1.3012
|1.3161
|1669
|2006.11.27 09:25
|buy
|684
|0.48
|1.3118
|1.3002
|1.3136
|1670
|2006.11.27 09:55
|close
|684
|0.48
|1.3131
|1.3002
|1.3136
|62.40
|5896.26
|1671
|2006.11.27 09:55
|close
|683
|0.24
|1.3130
|1.3012
|1.3161
|-16.80
|5879.46
|1672
|2006.11.27 09:55
|close
|682
|0.12
|1.3129
|1.3024
|1.3188
|-35.66
|5843.79
|1673
|2006.11.27 11:46
|sell
|685
|0.12
|1.3115
|1.3249
|1.3085
|1674
|2006.11.28 02:03
|sell
|686
|0.24
|1.3133
|1.3258
|1.3109
|1675
|2006.11.28 15:01
|sell
|687
|0.48
|1.3157
|1.3273
|1.3139
|1676
|2006.11.28 15:04
|close
|687
|0.48
|1.3141
|1.3273
|1.3139
|76.80
|5920.59
|1677
|2006.11.28 15:04
|close
|686
|0.24
|1.3138
|1.3258
|1.3109
|-12.00
|5908.59
|1678
|2006.11.28 15:04
|close
|685
|0.12
|1.3140
|1.3249
|1.3085
|-29.36
|5879.23
|1679
|2006.11.28 15:24
|sell
|688
|0.12
|1.3149
|1.3283
|1.3119
|1680
|2006.11.28 21:45
|sell
|689
|0.24
|1.3195
|1.3320
|1.3171
|1681
|2006.11.29 08:06
|t/p
|689
|0.24
|1.3171
|1.3320
|1.3171
|58.87
|5938.10
|1682
|2006.11.29 08:06
|close
|688
|0.12
|1.3171
|1.3283
|1.3119
|-25.76
|5912.34
|1683
|2006.11.29 08:06
|sell
|690
|0.12
|1.3170
|1.3304
|1.3140
|1684
|2006.11.29 13:30
|t/p
|690
|0.12
|1.3140
|1.3304
|1.3140
|36.00
|5948.34
|1685
|2006.11.29 13:30
|sell
|691
|0.12
|1.3136
|1.3270
|1.3106
|1686
|2006.11.29 15:15
|sell
|692
|0.24
|1.3155
|1.3280
|1.3131
|1687
|2006.11.30 08:07
|sell
|693
|0.48
|1.3179
|1.3295
|1.3161
|1688
|2006.11.30 13:20
|sell
|694
|0.96
|1.3195
|1.3302
|1.3183
|1689
|2006.11.30 16:16
|s/l
|691
|0.12
|1.3270
|1.3270
|1.3106
|-158.89
|5789.45
|1690
|2006.11.30 16:16
|close
|694
|0.96
|1.3270
|1.3302
|1.3183
|-720.00
|5069.45
|1691
|2006.11.30 16:16
|close
|693
|0.48
|1.3269
|1.3295
|1.3161
|-432.00
|4637.45
|1692
|2006.11.30 16:17
|close
|692
|0.24
|1.3270
|1.3280
|1.3131
|-272.18
|4365.27
|1693
|2006.11.30 16:17
|buy
|695
|0.09
|1.3274
|1.3140
|1.3304
|1694
|2006.11.30 18:51
|buy
|696
|0.18
|1.3258
|1.3133
|1.3282
|1695
|2006.11.30 23:36
|buy
|697
|0.36
|1.3241
|1.3125
|1.3259
|1696
|2006.12.01 00:01
|close
|697
|0.36
|1.3256
|1.3125
|1.3259
|51.41
|4416.68
|1697
|2006.12.01 00:01
|close
|696
|0.18
|1.3254
|1.3133
|1.3282
|-8.50
|4408.18
|1698
|2006.12.01 00:02
|close
|695
|0.09
|1.3253
|1.3140
|1.3304
|-19.55
|4388.63
|1699
|2006.12.01 00:02
|buy
|698
|0.09
|1.3253
|1.3119
|1.3283
|1700
|2006.12.01 07:55
|modify
|698
|0.09
|1.3253
|1.3268
|1.3320
|1701
|2006.12.01 08:00
|s/l
|698
|0.09
|1.3268
|1.3268
|1.3320
|13.50
|4402.13
|1702
|2006.12.01 09:40
|buy
|699
|0.09
|1.3244
|1.3110
|1.3274
|1703
|2006.12.01 14:20
|t/p
|699
|0.09
|1.3274
|1.3110
|1.3274
|27.00
|4429.13
|1704
|2006.12.01 14:20
|buy
|700
|0.09
|1.3276
|1.3142
|1.3306
|1705
|2006.12.01 15:01
|t/p
|700
|0.09
|1.3306
|1.3142
|1.3306
|27.00
|4456.13
|1706
|2006.12.01 15:01
|buy
|701
|0.09
|1.3308
|1.3174
|1.3338
|1707
|2006.12.01 15:37
|t/p
|701
|0.09
|1.3338
|1.3174
|1.3338
|27.00
|4483.13
|1708
|2006.12.01 15:37
|buy
|702
|0.09
|1.3341
|1.3207
|1.3371
|1709
|2006.12.01 17:17
|buy
|703
|0.18
|1.3324
|1.3199
|1.3348
|1710
|2006.12.03 20:00
|t/p
|703
|0.18
|1.3348
|1.3199
|1.3348
|43.20
|4526.33
|1711
|2006.12.03 20:00
|close
|702
|0.09
|1.3362
|1.3207
|1.3371
|18.90
|4545.23
|1712
|2006.12.03 20:00
|buy
|704
|0.09
|1.3365
|1.3231
|1.3395
|1713
|2006.12.04 02:14
|buy
|705
|0.18
|1.3338
|1.3213
|1.3362
|1714
|2006.12.04 05:19
|buy
|706
|0.36
|1.3320
|1.3204
|1.3338
|1715
|2006.12.04 05:33
|close
|706
|0.36
|1.3334
|1.3204
|1.3338
|50.40
|4595.63
|1716
|2006.12.04 05:33
|close
|705
|0.18
|1.3333
|1.3213
|1.3362
|-9.00
|4586.63
|1717
|2006.12.04 05:34
|close
|704
|0.09
|1.3334
|1.3231
|1.3395
|-28.55
|4558.09
|1718
|2006.12.04 06:15
|sell
|707
|0.09
|1.3317
|1.3451
|1.3287
|1719
|2006.12.04 08:09
|modify
|707
|0.09
|1.3317
|1.3302
|1.3250
|1720
|2006.12.04 08:23
|modify
|707
|0.09
|1.3317
|1.3300
|1.3248
|1721
|2006.12.04 08:27
|modify
|707
|0.09
|1.3317
|1.3299
|1.3247
|1722
|2006.12.04 08:28
|modify
|707
|0.09
|1.3317
|1.3298
|1.3246
|1723
|2006.12.04 08:28
|modify
|707
|0.09
|1.3317
|1.3297
|1.3245
|1724
|2006.12.04 08:37
|s/l
|707
|0.09
|1.3297
|1.3297
|1.3245
|18.00
|4576.09
|1725
|2006.12.04 09:04
|sell
|708
|0.09
|1.3289
|1.3423
|1.3259
|1726
|2006.12.04 11:47
|sell
|709
|0.18
|1.3306
|1.3431
|1.3282
|1727
|2006.12.04 17:04
|sell
|710
|0.36
|1.3322
|1.3438
|1.3304
|1728
|2006.12.04 23:00
|sell
|711
|0.72
|1.3337
|1.3444
|1.3325
|1729
|2006.12.05 01:26
|t/p
|711
|0.72
|1.3325
|1.3444
|1.3325
|90.22
|4666.31
|1730
|2006.12.05 01:26
|close
|710
|0.36
|1.3325
|1.3438
|1.3304
|-8.89
|4657.42
|1731
|2006.12.05 01:26
|close
|709
|0.18
|1.3326
|1.3431
|1.3282
|-35.04
|4622.38
|1732
|2006.12.05 01:26
|close
|708
|0.09
|1.3325
|1.3423
|1.3259
|-31.92
|4590.45
|1733
|2006.12.05 01:26
|sell
|712
|0.09
|1.3324
|1.3458
|1.3294
|1734
|2006.12.05 15:13
|modify
|712
|0.09
|1.3324
|1.3309
|1.3257
|1735
|2006.12.05 15:13
|modify
|712
|0.09
|1.3324
|1.3308
|1.3256
|1736
|2006.12.05 15:13
|modify
|712
|0.09
|1.3324
|1.3307
|1.3255
|1737
|2006.12.05 15:13
|modify
|712
|0.09
|1.3324
|1.3306
|1.3254
|1738
|2006.12.05 15:16
|s/l
|712
|0.09
|1.3306
|1.3306
|1.3254
|16.20
|4606.65
|1739
|2006.12.05 15:16
|sell
|713
|0.09
|1.3304
|1.3438
|1.3274
|1740
|2006.12.05 18:05
|sell
|714
|0.18
|1.3322
|1.3447
|1.3298
|1741
|2006.12.06 08:27
|t/p
|714
|0.18
|1.3298
|1.3447
|1.3298
|44.16
|4650.81
|1742
|2006.12.06 08:27
|close
|713
|0.09
|1.3297
|1.3438
|1.3274
|6.78
|4657.59
|1743
|2006.12.06 08:27
|sell
|715
|0.09
|1.3296
|1.3430
|1.3266
|1744
|2006.12.06 09:40
|t/p
|715
|0.09
|1.3266
|1.3430
|1.3266
|27.00
|4684.59
|1745
|2006.12.06 09:40
|sell
|716
|0.09
|1.3264
|1.3398
|1.3234
|1746
|2006.12.06 12:42
|sell
|717
|0.18
|1.3282
|1.3407
|1.3258
|1747
|2006.12.06 13:18
|t/p
|717
|0.18
|1.3258
|1.3407
|1.3258
|43.20
|4727.79
|1748
|2006.12.06 13:18
|close
|716
|0.09
|1.3258
|1.3398
|1.3234
|5.40
|4733.19
|1749
|2006.12.06 13:18
|sell
|718
|0.09
|1.3255
|1.3389
|1.3225
|1750
|2006.12.06 16:46
|sell
|719
|0.18
|1.3304
|1.3429
|1.3280
|1751
|2006.12.06 20:07
|t/p
|719
|0.18
|1.3280
|1.3429
|1.3280
|43.20
|4776.39
|1752
|2006.12.06 20:07
|close
|718
|0.09
|1.3278
|1.3389
|1.3225
|-20.70
|4755.69
|1753
|2006.12.06 20:07
|sell
|720
|0.10
|1.3278
|1.3412
|1.3248
|1754
|2006.12.07 05:47
|sell
|721
|0.20
|1.3294
|1.3419
|1.3270
|1755
|2006.12.07 08:33
|sell
|722
|0.40
|1.3314
|1.3430
|1.3296
|1756
|2006.12.07 09:29
|close
|722
|0.40
|1.3300
|1.3430
|1.3296
|56.00
|4811.69
|1757
|2006.12.07 09:29
|close
|721
|0.20
|1.3301
|1.3419
|1.3270
|-14.00
|4797.69
|1758
|2006.12.07 09:29
|close
|720
|0.10
|1.3300
|1.3412
|1.3248
|-20.41
|4777.28
|1759
|2006.12.07 10:14
|sell
|723
|0.10
|1.3293
|1.3427
|1.3263
|1760
|2006.12.08 13:30
|t/p
|723
|0.10
|1.3263
|1.3427
|1.3263
|30.53
|4807.81
|1761
|2006.12.08 13:30
|sell
|724
|0.10
|1.3259
|1.3393
|1.3229
|1762
|2006.12.08 15:14
|sell
|725
|0.20
|1.3335
|1.3460
|1.3311
|1763
|2006.12.08 15:30
|t/p
|725
|0.20
|1.3311
|1.3460
|1.3311
|48.00
|4855.81
|1764
|2006.12.08 15:30
|close
|724
|0.10
|1.3311
|1.3393
|1.3229
|-52.00
|4803.81
|1765
|2006.12.08 16:55
|sell
|726
|0.10
|1.3210
|1.3344
|1.3180
|1766
|2006.12.08 17:17
|sell
|727
|0.20
|1.3225
|1.3350
|1.3201
|1767
|2006.12.08 19:14
|t/p
|727
|0.20
|1.3201
|1.3350
|1.3201
|48.00
|4851.81
|1768
|2006.12.08 19:14
|close
|726
|0.10
|1.3199
|1.3344
|1.3180
|11.00
|4862.81
|1769
|2006.12.08 19:14
|sell
|728
|0.10
|1.3198
|1.3332
|1.3168
|1770
|2006.12.11 00:12
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3183
|1.3131
|1771
|2006.12.11 00:13
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3182
|1.3130
|1772
|2006.12.11 00:13
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3181
|1.3129
|1773
|2006.12.11 00:27
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3176
|1.3124
|1774
|2006.12.11 01:26
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3175
|1.3123
|1775
|2006.12.11 01:26
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3174
|1.3122
|1776
|2006.12.11 01:27
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3173
|1.3121
|1777
|2006.12.11 01:28
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3172
|1.3120
|1778
|2006.12.11 01:28
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3171
|1.3119
|1779
|2006.12.11 01:28
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3170
|1.3118
|1780
|2006.12.11 01:28
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3168
|1.3116
|1781
|2006.12.11 01:53
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3167
|1.3115
|1782
|2006.12.11 01:53
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3166
|1.3114
|1783
|2006.12.11 01:53
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3164
|1.3112
|1784
|2006.12.11 01:53
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3162
|1.3110
|1785
|2006.12.11 01:54
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3161
|1.3109
|1786
|2006.12.11 01:54
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3160
|1.3108
|1787
|2006.12.11 01:55
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3159
|1.3107
|1788
|2006.12.11 01:55
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3158
|1.3106
|1789
|2006.12.11 01:57
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3157
|1.3105
|1790
|2006.12.11 02:09
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3156
|1.3104
|1791
|2006.12.11 02:09
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3154
|1.3102
|1792
|2006.12.11 02:12
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3153
|1.3101
|1793
|2006.12.11 02:13
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3152
|1.3100
|1794
|2006.12.11 02:17
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3151
|1.3099
|1795
|2006.12.11 02:18
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3150
|1.3098
|1796
|2006.12.11 02:19
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3149
|1.3097
|1797
|2006.12.11 02:19
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3148
|1.3096
|1798
|2006.12.11 02:19
|modify
|728
|0.10
|1.3198
|1.3146
|1.3094
|1799
|2006.12.11 03:22
|s/l
|728
|0.10
|1.3146
|1.3146
|1.3094
|52.53
|4915.34
|1800
|2006.12.11 04:54
|sell
|729
|0.10
|1.3155
|1.3289
|1.3125
|1801
|2006.12.11 08:57
|sell
|730
|0.20
|1.3199
|1.3324
|1.3175
|1802
|2006.12.11 13:15
|t/p
|730
|0.20
|1.3175
|1.3324
|1.3175
|48.00
|4963.34
|1803
|2006.12.11 13:15
|close
|729
|0.10
|1.3175
|1.3289
|1.3125
|-20.00
|4943.34
|1804
|2006.12.11 13:25
|buy
|731
|0.10
|1.3183
|1.3049
|1.3213
|1805
|2006.12.11 15:44
|t/p
|731
|0.10
|1.3213
|1.3049
|1.3213
|30.00
|4973.34
|1806
|2006.12.11 15:44
|buy
|732
|0.10
|1.3216
|1.3082
|1.3246
|1807
|2006.12.11 17:03
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3231
|1.3283
|1808
|2006.12.11 17:03
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3232
|1.3284
|1809
|2006.12.11 17:03
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3233
|1.3285
|1810
|2006.12.11 17:15
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3234
|1.3286
|1811
|2006.12.11 17:15
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3236
|1.3288
|1812
|2006.12.11 17:16
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3238
|1.3290
|1813
|2006.12.11 17:16
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3240
|1.3292
|1814
|2006.12.11 17:18
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3241
|1.3293
|1815
|2006.12.11 17:18
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3242
|1.3294
|1816
|2006.12.11 17:31
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3243
|1.3295
|1817
|2006.12.11 17:31
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3244
|1.3296
|1818
|2006.12.11 17:31
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3245
|1.3297
|1819
|2006.12.11 17:31
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3246
|1.3298
|1820
|2006.12.11 17:31
|modify
|732
|0.10
|1.3216
|1.3247
|1.3299
|1821
|2006.12.11 18:14
|s/l
|732
|0.10
|1.3247
|1.3247
|1.3299
|31.00
|5004.34
|1822
|2006.12.11 19:14
|buy
|733
|0.10
|1.3253
|1.3119
|1.3283
|1823
|2006.12.11 22:02
|buy
|734
|0.20
|1.3237
|1.3112
|1.3261
|1824
|2006.12.12 02:57
|t/p
|734
|0.20
|1.3261
|1.3112
|1.3261
|46.56
|5050.90
|1825
|2006.12.12 02:57
|close
|733
|0.10
|1.3262
|1.3119
|1.3283
|8.28
|5059.18
|1826
|2006.12.12 02:57
|buy
|735
|0.10
|1.3265
|1.3131
|1.3295
|1827
|2006.12.12 09:05
|buy
|736
|0.20
|1.3236
|1.3111
|1.3260
|1828
|2006.12.12 14:41
|t/p
|736
|0.20
|1.3260
|1.3111
|1.3260
|48.00
|5107.18
|1829
|2006.12.12 14:41
|close
|735
|0.10
|1.3260
|1.3131
|1.3295
|-5.00
|5102.18
|1830
|2006.12.12 14:41
|buy
|737
|0.10
|1.3261
|1.3127
|1.3291
|1831
|2006.12.12 17:32
|buy
|738
|0.20
|1.3237
|1.3112
|1.3261
|1832
|2006.12.12 19:21
|t/p
|738
|0.20
|1.3261
|1.3112
|1.3261
|48.00
|5150.18
|1833
|2006.12.12 19:21
|close
|737
|0.10
|1.3262
|1.3127
|1.3291
|1.00
|5151.18
|1834
|2006.12.12 19:21
|buy
|739
|0.10
|1.3267
|1.3133
|1.3297
|1835
|2006.12.13 15:05
|buy
|740
|0.20
|1.3217
|1.3092
|1.3241
|1836
|2006.12.14 08:02
|t/p
|740
|0.20
|1.3241
|1.3092
|1.3241
|43.68
|5194.86
|1837
|2006.12.14 08:02
|close
|739
|0.10
|1.3242
|1.3133
|1.3297
|-27.88
|5166.98
|1838
|2006.12.14 09:04
|sell
|741
|0.10
|1.3233
|1.3367
|1.3203
|1839
|2006.12.14 11:30
|t/p
|741
|0.10
|1.3203
|1.3367
|1.3203
|30.00
|5196.98
|1840
|2006.12.14 11:30
|sell
|742
|0.10
|1.3200
|1.3334
|1.3170
|1841
|2006.12.14 13:31
|modify
|742
|0.10
|1.3200
|1.3185
|1.3133
|1842
|2006.12.14 13:31
|modify
|742
|0.10
|1.3200
|1.3184
|1.3132
|1843
|2006.12.14 13:31
|modify
|742
|0.10
|1.3200
|1.3183
|1.3131
|1844
|2006.12.14 13:31
|modify
|742
|0.10
|1.3200
|1.3182
|1.3130
|1845
|2006.12.14 13:31
|modify
|742
|0.10
|1.3200
|1.3181
|1.3129
|1846
|2006.12.14 13:36
|modify
|742
|0.10
|1.3200
|1.3180
|1.3128
|1847
|2006.12.14 13:47
|s/l
|742
|0.10
|1.3180
|1.3180
|1.3128
|20.00
|5216.98
|1848
|2006.12.14 13:47
|sell
|743
|0.10
|1.3177
|1.3311
|1.3147
|1849
|2006.12.14 15:30
|modify
|743
|0.10
|1.3177
|1.3162
|1.3110
|1850
|2006.12.14 15:31
|modify
|743
|0.10
|1.3177
|1.3160
|1.3108
|1851
|2006.12.14 15:52
|s/l
|743
|0.10
|1.3160
|1.3160
|1.3108
|17.00
|5233.98
|1852
|2006.12.14 16:25
|sell
|744
|0.10
|1.3152
|1.3286
|1.3122
|1853
|2006.12.15 09:29
|t/p
|744
|0.10
|1.3122
|1.3286
|1.3122
|30.53
|5264.51
|1854
|2006.12.15 09:29
|sell
|745
|0.11
|1.3120
|1.3254
|1.3090
|1855
|2006.12.15 14:36
|sell
|746
|0.22
|1.3144
|1.3269
|1.3120
|1856
|2006.12.15 14:59
|t/p
|746
|0.22
|1.3120
|1.3269
|1.3120
|52.80
|5317.31
|1857
|2006.12.15 14:59
|close
|745
|0.11
|1.3120
|1.3254
|1.3090
|0.00
|5317.31
|1858
|2006.12.15 14:59
|sell
|747
|0.11
|1.3119
|1.3253
|1.3089
|1859
|2006.12.15 15:05
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3104
|1.3052
|1860
|2006.12.15 15:06
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3103
|1.3051
|1861
|2006.12.15 15:06
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3102
|1.3050
|1862
|2006.12.15 15:06
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3101
|1.3049
|1863
|2006.12.15 15:06
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3100
|1.3048
|1864
|2006.12.15 15:06
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3099
|1.3047
|1865
|2006.12.15 15:06
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3098
|1.3046
|1866
|2006.12.15 15:07
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3097
|1.3045
|1867
|2006.12.15 15:07
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3096
|1.3044
|1868
|2006.12.15 15:07
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3095
|1.3043
|1869
|2006.12.15 15:07
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3094
|1.3042
|1870
|2006.12.15 15:08
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3093
|1.3041
|1871
|2006.12.15 15:08
|modify
|747
|0.11
|1.3119
|1.3092
|1.3040
|1872
|2006.12.15 15:10
|s/l
|747
|0.11
|1.3092
|1.3092
|1.3040
|29.70
|5347.01
|1873
|2006.12.15 15:19
|sell
|748
|0.11
|1.3089
|1.3223
|1.3059
|1874
|2006.12.18 15:07
|t/p
|748
|0.11
|1.3059
|1.3223
|1.3059
|33.58
|5380.59
|1875
|2006.12.18 16:17
|buy
|749
|0.11
|1.3066
|1.2932
|1.3096
|1876
|2006.12.18 19:55
|modify
|749
|0.11
|1.3066
|1.3081
|1.3133
|1877
|2006.12.18 19:56
|modify
|749
|0.11
|1.3066
|1.3082
|1.3134
|1878
|2006.12.18 19:56
|modify
|749
|0.11
|1.3066
|1.3083
|1.3135
|1879
|2006.12.18 19:56
|modify
|749
|0.11
|1.3066
|1.3084
|1.3136
|1880
|2006.12.18 20:07
|modify
|749
|0.11
|1.3066
|1.3085
|1.3137
|1881
|2006.12.18 20:11
|modify
|749
|0.11
|1.3066
|1.3088
|1.3140
|1882
|2006.12.18 20:17
|modify
|749
|0.11
|1.3066
|1.3089
|1.3141
|1883
|2006.12.19 01:15
|modify
|749
|0.11
|1.3066
|1.3090
|1.3142
|1884
|2006.12.19 03:38
|s/l
|749
|0.11
|1.3090
|1.3090
|1.3142
|25.61
|5406.20
|1885
|2006.12.19 04:53
|buy
|750
|0.11
|1.3091
|1.2957
|1.3121
|1886
|2006.12.19 07:58
|t/p
|750
|0.11
|1.3121
|1.2957
|1.3121
|33.00
|5439.20
|1887
|2006.12.19 07:58
|buy
|751
|0.11
|1.3123
|1.2989
|1.3153
|1888
|2006.12.19 09:00
|t/p
|751
|0.11
|1.3153
|1.2989
|1.3153
|33.00
|5472.20
|1889
|2006.12.19 09:00
|buy
|752
|0.11
|1.3156
|1.3022
|1.3186
|1890
|2006.12.19 16:51
|t/p
|752
|0.11
|1.3186
|1.3022
|1.3186
|33.00
|5505.20
|1891
|2006.12.19 16:51
|buy
|753
|0.11
|1.3189
|1.3055
|1.3219
|1892
|2006.12.20 00:55
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3204
|1.3256
|1893
|2006.12.20 00:58
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3205
|1.3257
|1894
|2006.12.20 00:58
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3206
|1.3258
|1895
|2006.12.20 00:58
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3207
|1.3259
|1896
|2006.12.20 00:58
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3208
|1.3260
|1897
|2006.12.20 00:59
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3209
|1.3261
|1898
|2006.12.20 00:59
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3210
|1.3262
|1899
|2006.12.20 00:59
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3211
|1.3263
|1900
|2006.12.20 01:24
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3213
|1.3265
|1901
|2006.12.20 01:41
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3214
|1.3266
|1902
|2006.12.20 01:44
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3215
|1.3267
|1903
|2006.12.20 01:45
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3217
|1.3269
|1904
|2006.12.20 02:45
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3218
|1.3270
|1905
|2006.12.20 02:55
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3219
|1.3271
|1906
|2006.12.20 02:59
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3220
|1.3272
|1907
|2006.12.20 03:02
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3222
|1.3274
|1908
|2006.12.20 03:39
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3223
|1.3275
|1909
|2006.12.20 03:40
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3224
|1.3276
|1910
|2006.12.20 03:42
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3225
|1.3277
|1911
|2006.12.20 03:53
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3226
|1.3278
|1912
|2006.12.20 03:53
|modify
|753
|0.11
|1.3189
|1.3227
|1.3279
|1913
|2006.12.20 04:38
|s/l
|753
|0.11
|1.3227
|1.3227
|1.3279
|41.01
|5546.21
|1914
|2006.12.20 05:44
|buy
|754
|0.11
|1.3230
|1.3096
|1.3260
|1915
|2006.12.20 14:17
|buy
|755
|0.22
|1.3210
|1.3085
|1.3234
|1916
|2006.12.20 18:29
|buy
|756
|0.44
|1.3175
|1.3059
|1.3193
|1917
|2006.12.21 06:22
|t/p
|756
|0.44
|1.3193
|1.3059
|1.3193
|69.69
|5615.90
|1918
|2006.12.21 06:22
|close
|755
|0.22
|1.3193
|1.3085
|1.3234
|-42.16
|5573.74
|1919
|2006.12.21 06:22
|close
|754
|0.11
|1.3192
|1.3096
|1.3260
|-44.18
|5529.56
|1920
|2006.12.21 06:30
|sell
|757
|0.11
|1.3184
|1.3318
|1.3154
|1921
|2006.12.21 08:55
|sell
|758
|0.22
|1.3200
|1.3325
|1.3176
|1922
|2006.12.21 10:40
|t/p
|758
|0.22
|1.3176
|1.3325
|1.3176
|52.80
|5582.36
|1923
|2006.12.21 10:40
|close
|757
|0.11
|1.3176
|1.3318
|1.3154
|8.80
|5591.16
|1924
|2006.12.21 10:40
|sell
|759
|0.11
|1.3175
|1.3309
|1.3145
|1925
|2006.12.21 14:38
|t/p
|759
|0.11
|1.3145
|1.3309
|1.3145
|33.00
|5624.16
|1926
|2006.12.21 14:38
|sell
|760
|0.11
|1.3142
|1.3276
|1.3112
|1927
|2006.12.21 17:30
|sell
|761
|0.22
|1.3164
|1.3289
|1.3140
|1928
|2006.12.22 02:07
|sell
|762
|0.44
|1.3184
|1.3300
|1.3166
|1929
|2006.12.22 09:55
|sell
|763
|0.88
|1.3200
|1.3307
|1.3188
|1930
|2006.12.22 12:42
|t/p
|763
|0.88
|1.3188
|1.3307
|1.3188
|105.60
|5729.76
|1931
|2006.12.22 12:42
|close
|762
|0.44
|1.3188
|1.3300
|1.3166
|-17.60
|5712.16
|1932
|2006.12.22 12:42
|close
|761
|0.22
|1.3189
|1.3289
|1.3140
|-53.83
|5658.33
|1933
|2006.12.22 12:43
|close
|760
|0.11
|1.3190
|1.3276
|1.3112
|-52.22
|5606.12
|1934
|2006.12.22 12:44
|sell
|764
|0.11
|1.3187
|1.3321
|1.3157
|1935
|2006.12.22 15:03
|t/p
|764
|0.11
|1.3157
|1.3321
|1.3157
|33.00
|5639.12
|1936
|2006.12.22 15:03
|sell
|765
|0.11
|1.3155
|1.3289
|1.3125
|1937
|2006.12.22 17:00
|t/p
|765
|0.11
|1.3125
|1.3289
|1.3125
|33.00
|5672.12
|1938
|2006.12.22 17:00
|sell
|766
|0.11
|1.3123
|1.3257
|1.3093
|1939
|2006.12.22 21:01
|sell
|767
|0.22
|1.3139
|1.3264
|1.3115
|1940
|2006.12.26 17:35
|t/p
|767
|0.22
|1.3115
|1.3264
|1.3115
|55.14
|5727.25
|1941
|2006.12.26 17:35
|close
|766
|0.11
|1.3113
|1.3257
|1.3093
|12.17
|5739.42
|1942
|2006.12.26 17:35
|sell
|768
|0.11
|1.3110
|1.3244
|1.3080
|1943
|2006.12.27 03:35
|sell
|769
|0.22
|1.3125
|1.3250
|1.3101
|1944
|2006.12.27 07:37
|sell
|770
|0.44
|1.3152
|1.3268
|1.3134
|1945
|2006.12.27 15:00
|close
|770
|0.44
|1.3136
|1.3268
|1.3134
|70.40
|5809.82
|1946
|2006.12.27 15:00
|close
|769
|0.22
|1.3137
|1.3250
|1.3101
|-26.40
|5783.42
|1947
|2006.12.27 15:00
|close
|768
|0.11
|1.3139
|1.3244
|1.3080
|-31.32
|5752.10
|1948
|2006.12.27 15:14
|buy
|771
|0.12
|1.3147
|1.3013
|1.3177
|1949
|2006.12.27 17:00
|buy
|772
|0.24
|1.3128
|1.3003
|1.3152
|1950
|2006.12.28 02:15
|buy
|773
|0.48
|1.3113
|1.2997
|1.3131
|1951
|2006.12.28 05:23
|close
|773
|0.48
|1.3125
|1.2997
|1.3131
|57.60
|5809.70
|1952
|2006.12.28 05:23
|close
|772
|0.24
|1.3123
|1.3003
|1.3152
|-17.19
|5792.52
|1953
|2006.12.28 05:24
|close
|771
|0.12
|1.3122
|1.3013
|1.3177
|-32.59
|5759.92
|1954
|2006.12.28 05:24
|buy
|774
|0.12
|1.3127
|1.2993
|1.3157
|1955
|2006.12.28 12:14
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3142
|1.3194
|1956
|2006.12.28 12:14
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3144
|1.3196
|1957
|2006.12.28 12:20
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3147
|1.3199
|1958
|2006.12.28 12:30
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3148
|1.3200
|1959
|2006.12.28 12:30
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3149
|1.3201
|1960
|2006.12.28 12:31
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3151
|1.3203
|1961
|2006.12.28 12:31
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3153
|1.3205
|1962
|2006.12.28 12:31
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3155
|1.3207
|1963
|2006.12.28 12:32
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3157
|1.3209
|1964
|2006.12.28 12:32
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3159
|1.3211
|1965
|2006.12.28 12:35
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3161
|1.3213
|1966
|2006.12.28 12:35
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3162
|1.3214
|1967
|2006.12.28 13:26
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3165
|1.3217
|1968
|2006.12.28 13:27
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3166
|1.3218
|1969
|2006.12.28 13:27
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3167
|1.3219
|1970
|2006.12.28 13:27
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3168
|1.3220
|1971
|2006.12.28 13:27
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3169
|1.3221
|1972
|2006.12.28 13:27
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3170
|1.3222
|1973
|2006.12.28 13:27
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3171
|1.3223
|1974
|2006.12.28 13:27
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3172
|1.3224
|1975
|2006.12.28 13:27
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3173
|1.3225
|1976
|2006.12.28 13:36
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3174
|1.3226
|1977
|2006.12.28 13:36
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3175
|1.3227
|1978
|2006.12.28 13:36
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3178
|1.3230
|1979
|2006.12.28 13:36
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3181
|1.3233
|1980
|2006.12.28 13:36
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3184
|1.3236
|1981
|2006.12.28 13:37
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3186
|1.3238
|1982
|2006.12.28 13:37
|modify
|774
|0.12
|1.3127
|1.3187
|1.3239
|1983
|2006.12.28 13:49
|s/l
|774
|0.12
|1.3187
|1.3187
|1.3239
|72.00
|5831.92
|1984
|2006.12.28 13:49
|buy
|775
|0.12
|1.3189
|1.3055
|1.3219
|1985
|2006.12.28 16:21
|buy
|776
|0.24
|1.3146
|1.3021
|1.3170
|1986
|2006.12.28 17:39
|t/p
|776
|0.24
|1.3170
|1.3021
|1.3170
|57.60
|5889.52
|1987
|2006.12.28 17:39
|close
|775
|0.12
|1.3172
|1.3055
|1.3219
|-20.40
|5869.12
|1988
|2006.12.28 17:39
|buy
|777
|0.12
|1.3171
|1.3037
|1.3201
|1989
|2006.12.28 21:05
|buy
|778
|0.24
|1.3147
|1.3022
|1.3171
|1990
|2006.12.29 05:39
|t/p
|778
|0.24
|1.3171
|1.3022
|1.3171
|55.87
|5924.99
|1991
|2006.12.29 05:39
|close
|777
|0.12
|1.3171
|1.3037
|1.3201
|-0.86
|5924.13
|1992
|2006.12.29 05:39
|buy
|779
|0.12
|1.3172
|1.3038
|1.3202
|1993
|2006.12.29 16:31
|t/p
|779
|0.12
|1.3202
|1.3038
|1.3202
|36.00
|5960.13
|1994
|2006.12.29 16:31
|buy
|780
|0.12
|1.3204
|1.3070
|1.3234
|1995
|2007.01.02 02:19
|t/p
|780
|0.12
|1.3234
|1.3070
|1.3234
|34.27
|5994.40
|1996
|2007.01.02 02:19
|buy
|781
|0.12
|1.3238
|1.3104
|1.3268
|1997
|2007.01.02 07:49
|t/p
|781
|0.12
|1.3268
|1.3104
|1.3268
|36.00
|6030.40
|1998
|2007.01.02 07:49
|buy
|782
|0.12
|1.3271
|1.3137
|1.3301
|1999
|2007.01.03 11:22
|buy
|783
|0.24
|1.3237
|1.3112
|1.3261
|2000
|2007.01.03 18:33
|buy
|784
|0.48
|1.3161
|1.3045
|1.3179
|2001
|2007.01.04 07:45
|t/p
|784
|0.48
|1.3179
|1.3045
|1.3179
|76.02
|6106.42
|2002
|2007.01.04 07:45
|close
|783
|0.24
|1.3179
|1.3112
|1.3261
|-144.39
|5962.04
|2003
|2007.01.04 07:46
|close
|782
|0.12
|1.3178
|1.3137
|1.3301
|-115.06
|5846.98
|2004
|2007.01.04 08:05
|sell
|785
|0.12
|1.3162
|1.3296
|1.3132
|2005
|2007.01.04 08:32
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3147
|1.3095
|2006
|2007.01.04 08:33
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3146
|1.3094
|2007
|2007.01.04 08:33
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3145
|1.3093
|2008
|2007.01.04 08:33
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3144
|1.3092
|2009
|2007.01.04 08:33
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3143
|1.3091
|2010
|2007.01.04 08:33
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3142
|1.3090
|2011
|2007.01.04 08:48
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3141
|1.3089
|2012
|2007.01.04 08:49
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3140
|1.3088
|2013
|2007.01.04 08:49
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3139
|1.3087
|2014
|2007.01.04 08:49
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3137
|1.3085
|2015
|2007.01.04 08:51
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3136
|1.3084
|2016
|2007.01.04 08:52
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3135
|1.3083
|2017
|2007.01.04 08:52
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3133
|1.3081
|2018
|2007.01.04 08:54
|modify
|785
|0.12
|1.3162
|1.3130
|1.3078
|2019
|2007.01.04 09:07
|s/l
|785
|0.12
|1.3130
|1.3130
|1.3078
|38.40
|5885.38
|2020
|2007.01.04 09:10
|sell
|786
|0.12
|1.3121
|1.3255
|1.3091
|2021
|2007.01.04 10:52
|modify
|786
|0.12
|1.3121
|1.3106
|1.3054
|2022
|2007.01.04 10:52
|modify
|786
|0.12
|1.3121
|1.3105
|1.3053
|2023
|2007.01.04 10:52
|modify
|786
|0.12
|1.3121
|1.3103
|1.3051
|2024
|2007.01.04 11:21
|s/l
|786
|0.12
|1.3103
|1.3103
|1.3051
|21.60
|5906.98
|2025
|2007.01.04 12:53
|sell
|787
|0.12
|1.3098
|1.3232
|1.3068
|2026
|2007.01.05 03:02
|modify
|787
|0.12
|1.3098
|1.3083
|1.3031
|2027
|2007.01.05 03:02
|modify
|787
|0.12
|1.3098
|1.3082
|1.3030
|2028
|2007.01.05 03:02
|modify
|787
|0.12
|1.3098
|1.3080
|1.3028
|2029
|2007.01.05 03:04
|modify
|787
|0.12
|1.3098
|1.3079
|1.3027
|2030
|2007.01.05 03:04
|modify
|787
|0.12
|1.3098
|1.3077
|1.3025
|2031
|2007.01.05 03:35
|s/l
|787
|0.12
|1.3077
|1.3077
|1.3025
|25.84
|5932.82
|2032
|2007.01.05 04:14
|sell
|788
|0.12
|1.3066
|1.3200
|1.3036
|2033
|2007.01.05 08:35
|sell
|789
|0.24
|1.3085
|1.3210
|1.3061
|2034
|2007.01.05 13:30
|t/p
|789
|0.24
|1.3061
|1.3210
|1.3061
|57.60
|5990.42
|2035
|2007.01.05 13:30
|close
|788
|0.12
|1.3054
|1.3200
|1.3036
|14.40
|6004.82
|2036
|2007.01.05 13:30
|sell
|790
|0.12
|1.3045
|1.3179
|1.3015
|2037
|2007.01.05 13:31
|modify
|790
|0.12
|1.3045
|1.3030
|1.2978
|2038
|2007.01.05 13:31
|modify
|790
|0.12
|1.3045
|1.3028
|1.2976
|2039
|2007.01.05 13:32
|modify
|790
|0.12
|1.3045
|1.3025
|1.2973
|2040
|2007.01.05 13:32
|modify
|790
|0.12
|1.3045
|1.3024
|1.2972
|2041
|2007.01.05 13:32
|modify
|790
|0.12
|1.3045
|1.3022
|1.2970
|2042
|2007.01.05 13:32
|modify
|790
|0.12
|1.3045
|1.3021
|1.2969
|2043
|2007.01.05 13:32
|modify
|790
|0.12
|1.3045
|1.3020
|1.2968
|2044
|2007.01.05 13:33
|modify
|790
|0.12
|1.3045
|1.3019
|1.2967
|2045
|2007.01.05 13:33
|modify
|790
|0.12
|1.3045
|1.3018
|1.2966
|2046
|2007.01.05 13:35
|s/l
|790
|0.12
|1.3018
|1.3018
|1.2966
|32.40
|6037.22
|2047
|2007.01.05 13:50
|sell
|791
|0.12
|1.2998
|1.3132
|1.2968
|2048
|2007.01.08 17:46
|sell
|792
|0.24
|1.3014
|1.3139
|1.2990
|2049
|2007.01.09 01:21
|sell
|793
|0.48
|1.3040
|1.3156
|1.3022
|2050
|2007.01.09 09:40
|close
|793
|0.48
|1.3025
|1.3156
|1.3022
|72.00
|6109.22
|2051
|2007.01.09 09:40
|close
|792
|0.24
|1.3026
|1.3139
|1.2990
|-27.53
|6081.69
|2052
|2007.01.09 09:42
|close
|791
|0.12
|1.3027
|1.3132
|1.2968
|-33.53
|6048.16
|2053
|2007.01.09 09:49
|buy
|794
|0.12
|1.3032
|1.2898
|1.3062
|2054
|2007.01.09 15:30
|buy
|795
|0.24
|1.3008
|1.2883
|1.3032
|2055
|2007.01.10 01:23
|buy
|796
|0.48
|1.2974
|1.2858
|1.2992
|2056
|2007.01.10 07:31
|t/p
|796
|0.48
|1.2992
|1.2858
|1.2992
|86.40
|6134.56
|2057
|2007.01.10 07:31
|close
|795
|0.24
|1.2992
|1.2883
|1.3032
|-40.13
|6094.44
|2058
|2007.01.10 07:31
|close
|794
|0.12
|1.2993
|1.2898
|1.3062
|-47.66
|6046.77
|2059
|2007.01.10 08:00
|buy
|797
|0.12
|1.2993
|1.2859
|1.3023
|2060
|2007.01.10 16:15
|buy
|798
|0.24
|1.2952
|1.2827
|1.2976
|2061
|2007.01.11 09:41
|t/p
|798
|0.24
|1.2976
|1.2827
|1.2976
|52.41
|6099.18
|2062
|2007.01.11 09:41
|close
|797
|0.12
|1.2976
|1.2859
|1.3023
|-22.99
|6076.19
|2063
|2007.01.11 09:41
|buy
|799
|0.12
|1.2979
|1.2845
|1.3009
|2064
|2007.01.11 12:12
|t/p
|799
|0.12
|1.3009
|1.2845
|1.3009
|36.00
|6112.19
|2065
|2007.01.11 12:12
|buy
|800
|0.12
|1.3011
|1.2877
|1.3041
|2066
|2007.01.11 12:39
|buy
|801
|0.24
|1.2985
|1.2860
|1.3009
|2067
|2007.01.11 16:15
|buy
|802
|0.48
|1.2904
|1.2788
|1.2922
|2068
|2007.01.12 01:03
|s/l
|800
|0.12
|1.2877
|1.2877
|1.3041
|-161.66
|5950.53
|2069
|2007.01.12 01:03
|close
|802
|0.48
|1.2877
|1.2788
|1.2922
|-133.06
|5817.47
|2070
|2007.01.12 01:03
|close
|801
|0.24
|1.2878
|1.2860
|1.3009
|-258.53
|5558.94
|2071
|2007.01.12 01:03
|sell
|803
|0.11
|1.2877
|1.3011
|1.2847
|2072
|2007.01.12 03:11
|sell
|804
|0.22
|1.2893
|1.3018
|1.2869
|2073
|2007.01.12 08:15
|sell
|805
|0.44
|1.2908
|1.3024
|1.2890
|2074
|2007.01.12 11:56
|close
|805
|0.44
|1.2897
|1.3024
|1.2890
|48.40
|5607.34
|2075
|2007.01.12 11:56
|close
|804
|0.22
|1.2900
|1.3018
|1.2869
|-15.40
|5591.94
|2076
|2007.01.12 11:56
|close
|803
|0.11
|1.2902
|1.3011
|1.2847
|-27.50
|5564.44
|2077
|2007.01.12 12:40
|buy
|806
|0.11
|1.2904
|1.2770
|1.2934
|2078
|2007.01.12 15:00
|t/p
|806
|0.11
|1.2934
|1.2770
|1.2934
|33.00
|5597.44
|2079
|2007.01.12 15:00
|buy
|807
|0.11
|1.2936
|1.2802
|1.2966
|2080
|2007.01.12 19:43
|buy
|808
|0.22
|1.2917
|1.2792
|1.2941
|2081
|2007.01.15 07:40
|t/p
|808
|0.22
|1.2941
|1.2792
|1.2941
|51.21
|5648.65
|2082
|2007.01.15 07:40
|close
|807
|0.11
|1.2942
|1.2802
|1.2966
|5.81
|5654.46
|2083
|2007.01.15 07:40
|buy
|809
|0.11
|1.2943
|1.2809
|1.2973
|2084
|2007.01.16 02:05
|buy
|810
|0.22
|1.2928
|1.2803
|1.2952
|2085
|2007.01.16 05:50
|t/p
|810
|0.22
|1.2952
|1.2803
|1.2952
|52.80
|5707.26
|2086
|2007.01.16 05:50
|close
|809
|0.11
|1.2952
|1.2809
|1.2973
|9.11
|5716.37
|2087
|2007.01.16 05:50
|buy
|811
|0.11
|1.2952
|1.2818
|1.2982
|2088
|2007.01.16 10:21
|modify
|811
|0.11
|1.2952
|1.2967
|1.3019
|2089
|2007.01.16 10:21
|modify
|811
|0.11
|1.2952
|1.2968
|1.3020
|2090
|2007.01.16 10:21
|modify
|811
|0.11
|1.2952
|1.2969
|1.3021
|2091
|2007.01.16 10:21
|modify
|811
|0.11
|1.2952
|1.2970
|1.3022
|2092
|2007.01.16 10:22
|modify
|811
|0.11
|1.2952
|1.2972
|1.3024
|2093
|2007.01.16 10:30
|modify
|811
|0.11
|1.2952
|1.2974
|1.3026
|2094
|2007.01.16 10:46
|s/l
|811
|0.11
|1.2974
|1.2974
|1.3026
|24.20
|5740.57
|2095
|2007.01.16 11:41
|buy
|812
|0.11
|1.2980
|1.2846
|1.3010
|2096
|2007.01.16 14:07
|buy
|813
|0.22
|1.2962
|1.2837
|1.2986
|2097
|2007.01.16 16:23
|buy
|814
|0.44
|1.2937
|1.2821
|1.2955
|2098
|2007.01.16 17:55
|buy
|815
|0.88
|1.2922
|1.2815
|1.2934
|2099
|2007.01.17 06:20
|t/p
|815
|0.88
|1.2934
|1.2815
|1.2934
|99.26
|5839.83
|2100
|2007.01.17 06:20
|close
|814
|0.44
|1.2934
|1.2821
|1.2955
|-16.37
|5823.46
|2101
|2007.01.17 06:20
|close
|813
|0.22
|1.2935
|1.2837
|1.2986
|-60.99
|5762.47
|2102
|2007.01.17 06:20
|close
|812
|0.11
|1.2934
|1.2846
|1.3010
|-51.39
|5711.08
|2103
|2007.01.17 06:59
|sell
|816
|0.11
|1.2928
|1.3062
|1.2898
|2104
|2007.01.17 13:31
|t/p
|816
|0.11
|1.2898
|1.3062
|1.2898
|33.00
|5744.08
|2105
|2007.01.17 13:31
|sell
|817
|0.11
|1.2896
|1.3030
|1.2866
|2106
|2007.01.17 16:43
|sell
|818
|0.22
|1.2934
|1.3059
|1.2910
|2107
|2007.01.18 04:35
|sell
|819
|0.44
|1.2962
|1.3078
|1.2944
|2108
|2007.01.18 09:19
|t/p
|819
|0.44
|1.2944
|1.3078
|1.2944
|79.20
|5823.28
|2109
|2007.01.18 09:19
|close
|818
|0.22
|1.2943
|1.3059
|1.2910
|-16.30
|5806.98
|2110
|2007.01.18 09:19
|close
|817
|0.11
|1.2944
|1.3030
|1.2866
|-51.05
|5755.94
|2111
|2007.01.18 11:08
|buy
|820
|0.12
|1.2947
|1.2813
|1.2977
|2112
|2007.01.18 13:15
|buy
|821
|0.24
|1.2924
|1.2799
|1.2948
|2113
|2007.01.18 14:33
|t/p
|821
|0.24
|1.2948
|1.2799
|1.2948
|57.60
|5813.54
|2114
|2007.01.18 14:33
|close
|820
|0.12
|1.2949
|1.2813
|1.2977
|2.40
|5815.94
|2115
|2007.01.18 14:33
|buy
|822
|0.12
|1.2950
|1.2816
|1.2980
|2116
|2007.01.19 02:06
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2965
|1.3017
|2117
|2007.01.19 02:06
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2966
|1.3018
|2118
|2007.01.19 02:06
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2967
|1.3019
|2119
|2007.01.19 02:06
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2968
|1.3020
|2120
|2007.01.19 02:10
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2969
|1.3021
|2121
|2007.01.19 02:10
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2970
|1.3022
|2122
|2007.01.19 02:21
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2971
|1.3023
|2123
|2007.01.19 02:53
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2972
|1.3024
|2124
|2007.01.19 03:48
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2973
|1.3025
|2125
|2007.01.19 03:49
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2974
|1.3026
|2126
|2007.01.19 03:49
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2975
|1.3027
|2127
|2007.01.19 03:55
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2976
|1.3028
|2128
|2007.01.19 03:55
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2978
|1.3030
|2129
|2007.01.19 03:56
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2979
|1.3031
|2130
|2007.01.19 03:56
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2980
|1.3032
|2131
|2007.01.19 04:03
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2981
|1.3033
|2132
|2007.01.19 04:03
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2982
|1.3034
|2133
|2007.01.19 04:04
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2983
|1.3035
|2134
|2007.01.19 04:04
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2984
|1.3036
|2135
|2007.01.19 05:02
|modify
|822
|0.12
|1.2950
|1.2985
|1.3037
|2136
|2007.01.19 06:12
|s/l
|822
|0.12
|1.2985
|1.2985
|1.3037
|41.14
|5857.07
|2137
|2007.01.19 06:29
|buy
|823
|0.12
|1.2995
|1.2861
|1.3025
|2138
|2007.01.19 11:17
|buy
|824
|0.24
|1.2964
|1.2839
|1.2988
|2139
|2007.01.19 15:54
|buy
|825
|0.48
|1.2937
|1.2821
|1.2955
|2140
|2007.01.19 16:27
|t/p
|825
|0.48
|1.2955
|1.2821
|1.2955
|86.40
|5943.47
|2141
|2007.01.19 16:27
|close
|824
|0.24
|1.2956
|1.2839
|1.2988
|-19.20
|5924.27
|2142
|2007.01.19 16:27
|close
|823
|0.12
|1.2955
|1.2861
|1.3025
|-48.00
|5876.27
|2143
|2007.01.19 18:09
|sell
|826
|0.12
|1.2960
|1.3094
|1.2930
|2144
|2007.01.22 12:44
|modify
|826
|0.12
|1.2960
|1.2945
|1.2893
|2145
|2007.01.22 12:44
|modify
|826
|0.12
|1.2960
|1.2944
|1.2892
|2146
|2007.01.22 12:44
|modify
|826
|0.12
|1.2960
|1.2943
|1.2891
|2147
|2007.01.22 12:44
|modify
|826
|0.12
|1.2960
|1.2941
|1.2889
|2148
|2007.01.22 12:48
|modify
|826
|0.12
|1.2960
|1.2940
|1.2888
|2149
|2007.01.22 12:49
|modify
|826
|0.12
|1.2960
|1.2939
|1.2887
|2150
|2007.01.22 12:49
|modify
|826
|0.12
|1.2960
|1.2938
|1.2886
|2151
|2007.01.22 12:50
|modify
|826
|0.12
|1.2960
|1.2937
|1.2885
|2152
|2007.01.22 13:12
|s/l
|826
|0.12
|1.2937
|1.2937
|1.2885
|28.24
|5904.51
|2153
|2007.01.22 14:27
|sell
|827
|0.12
|1.2931
|1.3065
|1.2901
|2154
|2007.01.22 17:05
|sell
|828
|0.24
|1.2950
|1.3075
|1.2926
|2155
|2007.01.23 08:58
|sell
|829
|0.48
|1.2967
|1.3083
|1.2949
|2156
|2007.01.23 11:36
|sell
|830
|0.96
|1.3005
|1.3112
|1.2993
|2157
|2007.01.24 08:15
|t/p
|830
|0.96
|1.2993
|1.3112
|1.2993
|120.30
|6024.81
|2158
|2007.01.24 08:15
|close
|829
|0.48
|1.2993
|1.3083
|1.2949
|-122.25
|5902.56
|2159
|2007.01.24 08:15
|close
|828
|0.24
|1.2994
|1.3075
|1.2926
|-103.05
|5799.50
|2160
|2007.01.24 08:15
|close
|827
|0.12
|1.2993
|1.3065
|1.2901
|-73.13
|5726.38
|2161
|2007.01.24 08:16
|sell
|831
|0.11
|1.2986
|1.3120
|1.2956
|2162
|2007.01.24 12:28
|sell
|832
|0.22
|1.3001
|1.3126
|1.2977
|2163
|2007.01.24 14:26
|t/p
|832
|0.22
|1.2977
|1.3126
|1.2977
|52.80
|5779.18
|2164
|2007.01.24 14:26
|close
|831
|0.11
|1.2977
|1.3120
|1.2956
|9.90
|5789.08
|2165
|2007.01.24 14:26
|sell
|833
|0.12
|1.2974
|1.3108
|1.2944
|2166
|2007.01.25 19:03
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2959
|1.2907
|2167
|2007.01.25 19:04
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2958
|1.2906
|2168
|2007.01.25 19:04
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2957
|1.2905
|2169
|2007.01.25 19:12
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2954
|1.2902
|2170
|2007.01.25 19:13
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2953
|1.2901
|2171
|2007.01.25 19:13
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2952
|1.2900
|2172
|2007.01.25 19:13
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2950
|1.2898
|2173
|2007.01.25 19:15
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2949
|1.2897
|2174
|2007.01.25 19:32
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2948
|1.2896
|2175
|2007.01.25 19:32
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2947
|1.2895
|2176
|2007.01.25 19:33
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2946
|1.2894
|2177
|2007.01.25 19:33
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2945
|1.2893
|2178
|2007.01.25 19:33
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2944
|1.2892
|2179
|2007.01.25 19:33
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2943
|1.2891
|2180
|2007.01.25 19:33
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2941
|1.2889
|2181
|2007.01.25 19:36
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2940
|1.2888
|2182
|2007.01.25 19:36
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2939
|1.2887
|2183
|2007.01.25 19:37
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2937
|1.2885
|2184
|2007.01.25 19:39
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2936
|1.2884
|2185
|2007.01.25 19:42
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2935
|1.2883
|2186
|2007.01.25 19:43
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2934
|1.2882
|2187
|2007.01.25 19:44
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2932
|1.2880
|2188
|2007.01.25 19:47
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2931
|1.2879
|2189
|2007.01.25 19:47
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2930
|1.2878
|2190
|2007.01.25 19:47
|modify
|833
|0.12
|1.2974
|1.2929
|1.2877
|2191
|2007.01.25 19:59
|s/l
|833
|0.12
|1.2929
|1.2929
|1.2877
|55.91
|5844.99
|2192
|2007.01.25 20:04
|sell
|834
|0.12
|1.2922
|1.3056
|1.2892
|2193
|2007.01.26 11:38
|modify
|834
|0.12
|1.2922
|1.2907
|1.2855
|2194
|2007.01.26 11:40
|modify
|834
|0.12
|1.2922
|1.2906
|1.2854
|2195
|2007.01.26 11:41
|modify
|834
|0.12
|1.2922
|1.2905
|1.2853
|2196
|2007.01.26 12:09
|s/l
|834
|0.12
|1.2905
|1.2905
|1.2853
|21.04
|5866.03
|2197
|2007.01.26 12:42
|sell
|835
|0.12
|1.2891
|1.3025
|1.2861
|2198
|2007.01.26 18:09
|sell
|836
|0.24
|1.2907
|1.3032
|1.2883
|2199
|2007.01.29 18:15
|sell
|837
|0.48
|1.2946
|1.3062
|1.2928
|2200
|2007.01.30 04:05
|sell
|838
|0.96
|1.2963
|1.3070
|1.2951
|2201
|2007.01.30 08:03
|t/p
|838
|0.96
|1.2951
|1.3070
|1.2951
|115.20
|5981.23
|2202
|2007.01.30 08:03
|close
|837
|0.48
|1.2951
|1.3062
|1.2928
|-21.45
|5959.78
|2203
|2007.01.30 08:03
|close
|836
|0.24
|1.2952
|1.3032
|1.2883
|-105.45
|5854.32
|2204
|2007.01.30 08:03
|close
|835
|0.12
|1.2951
|1.3025
|1.2861
|-70.73
|5783.60
|2205
|2007.01.30 08:21
|buy
|839
|0.12
|1.2965
|1.2831
|1.2995
|2206
|2007.01.31 09:15
|buy
|840
|0.24
|1.2946
|1.2821
|1.2970
|2207
|2007.01.31 15:06
|t/p
|840
|0.24
|1.2970
|1.2821
|1.2970
|57.60
|5841.20
|2208
|2007.01.31 15:06
|close
|839
|0.12
|1.2970
|1.2831
|1.2995
|5.14
|5846.33
|2209
|2007.01.31 16:01
|buy
|841
|0.12
|1.3000
|1.2866
|1.3030
|2210
|2007.01.31 19:17
|t/p
|841
|0.12
|1.3030
|1.2866
|1.3030
|36.00
|5882.33
|2211
|2007.01.31 19:17
|buy
|842
|0.12
|1.3034
|1.2900
|1.3064
|2212
|2007.02.01 10:38
|buy
|843
|0.24
|1.3013
|1.2888
|1.3037
|2213
|2007.02.01 15:00
|t/p
|843
|0.24
|1.3037
|1.2888
|1.3037
|57.60
|5939.93
|2214
|2007.02.01 15:00
|close
|842
|0.12
|1.3037
|1.2900
|1.3064
|1.01
|5940.94
|2215
|2007.02.01 15:00
|buy
|844
|0.12
|1.3041
|1.2907
|1.3071
|2216
|2007.02.01 17:16
|buy
|845
|0.24
|1.3023
|1.2898
|1.3047
|2217
|2007.02.02 13:30
|t/p
|845
|0.24
|1.3047
|1.2898
|1.3047
|55.87
|5996.81
|2218
|2007.02.02 13:30
|close
|844
|0.12
|1.3048
|1.2907
|1.3071
|7.54
|6004.35
|2219
|2007.02.02 14:02
|sell
|846
|0.12
|1.3017
|1.3151
|1.2987
|2220
|2007.02.02 14:15
|modify
|846
|0.12
|1.3017
|1.3002
|1.2950
|2221
|2007.02.02 14:15
|modify
|846
|0.12
|1.3017
|1.3000
|1.2948
|2222
|2007.02.02 14:21
|modify
|846
|0.12
|1.3017
|1.2999
|1.2947
|2223
|2007.02.02 14:22
|modify
|846
|0.12
|1.3017
|1.2998
|1.2946
|2224
|2007.02.02 14:23
|modify
|846
|0.12
|1.3017
|1.2997
|1.2945
|2225
|2007.02.02 14:23
|modify
|846
|0.12
|1.3017
|1.2996
|1.2944
|2226
|2007.02.02 14:23
|modify
|846
|0.12
|1.3017
|1.2993
|1.2941
|2227
|2007.02.02 14:23
|modify
|846
|0.12
|1.3017
|1.2992
|1.2940
|2228
|2007.02.02 14:23
|modify
|846
|0.12
|1.3017
|1.2989
|1.2937
|2229
|2007.02.02 14:27
|s/l
|846
|0.12
|1.2989
|1.2989
|1.2937
|33.60
|6037.95
|2230
|2007.02.02 14:27
|sell
|847
|0.12
|1.2987
|1.3121
|1.2957
|2231
|2007.02.02 17:53
|t/p
|847
|0.12
|1.2957
|1.3121
|1.2957
|36.00
|6073.95
|2232
|2007.02.02 17:53
|sell
|848
|0.12
|1.2955
|1.3089
|1.2925
|2233
|2007.02.05 12:19
|modify
|848
|0.12
|1.2955
|1.2940
|1.2888
|2234
|2007.02.05 12:23
|modify
|848
|0.12
|1.2955
|1.2939
|1.2887
|2235
|2007.02.05 12:31
|modify
|848
|0.12
|1.2955
|1.2938
|1.2886
|2236
|2007.02.05 12:32
|modify
|848
|0.12
|1.2955
|1.2937
|1.2885
|2237
|2007.02.05 12:32
|modify
|848
|0.12
|1.2955
|1.2935
|1.2883
|2238
|2007.02.05 14:01
|s/l
|848
|0.12
|1.2935
|1.2935
|1.2883
|24.64
|6098.58
|2239
|2007.02.05 14:12
|sell
|849
|0.12
|1.2921
|1.3055
|1.2891
|2240
|2007.02.06 11:00
|sell
|850
|0.24
|1.2937
|1.3062
|1.2913
|2241
|2007.02.06 17:37
|sell
|851
|0.48
|1.2958
|1.3074
|1.2940
|2242
|2007.02.06 19:33
|sell
|852
|0.96
|1.2977
|1.3084
|1.2965
|2243
|2007.02.12 10:18
|t/p
|852
|0.96
|1.2965
|1.3084
|1.2965
|145.79
|6244.37
|2244
|2007.02.12 10:18
|close
|851
|0.48
|1.2964
|1.3074
|1.2940
|-13.51
|6230.86
|2245
|2007.02.12 10:18
|close
|850
|0.24
|1.2963
|1.3062
|1.2913
|-54.75
|6176.11
|2246
|2007.02.12 10:18
|close
|849
|0.12
|1.2962
|1.3055
|1.2891
|-44.74
|6131.37
|2247
|2007.02.12 10:19
|sell
|853
|0.12
|1.2961
|1.3095
|1.2931
|2248
|2007.02.13 08:27
|sell
|854
|0.24
|1.2985
|1.3110
|1.2961
|2249
|2007.02.13 14:23
|sell
|855
|0.48
|1.3018
|1.3134
|1.3000
|2250
|2007.02.13 22:37
|sell
|856
|0.96
|1.3035
|1.3142
|1.3023
|2251
|2007.02.14 08:12
|s/l
|853
|0.12
|1.3095
|1.3095
|1.2931
|-159.53
|5971.84
|2252
|2007.02.14 08:12
|close
|856
|0.96
|1.3096
|1.3142
|1.3023
|-580.50
|5391.34
|2253
|2007.02.14 08:12
|close
|855
|0.48
|1.3097
|1.3134
|1.3000
|-376.65
|5014.69
|2254
|2007.02.14 08:12
|close
|854
|0.24
|1.3096
|1.3110
|1.2961
|-265.13
|4749.56
|2255
|2007.02.14 08:13
|buy
|857
|0.09
|1.3095
|1.2961
|1.3125
|2256
|2007.02.14 15:03
|t/p
|857
|0.09
|1.3125
|1.2961
|1.3125
|27.00
|4776.56
|2257
|2007.02.14 15:03
|buy
|858
|0.10
|1.3127
|1.2993
|1.3157
|2258
|2007.02.15 14:07
|modify
|858
|0.10
|1.3127
|1.3142
|1.3194
|2259
|2007.02.15 14:08
|modify
|858
|0.10
|1.3127
|1.3146
|1.3198
|2260
|2007.02.15 14:08
|modify
|858
|0.10
|1.3127
|1.3148
|1.3200
|2261
|2007.02.15 14:08
|modify
|858
|0.10
|1.3127
|1.3149
|1.3201
|2262
|2007.02.15 14:08
|modify
|858
|0.10
|1.3127
|1.3150
|1.3202
|2263
|2007.02.15 14:11
|s/l
|858
|0.10
|1.3150
|1.3150
|1.3202
|20.84
|4797.40
|2264
|2007.02.15 14:11
|buy
|859
|0.10
|1.3152
|1.3018
|1.3182
|2265
|2007.02.15 19:00
|buy
|860
|0.20
|1.3137
|1.3012
|1.3161
|2266
|2007.02.16 14:47
|buy
|861
|0.40
|1.3119
|1.3003
|1.3137
|2267
|2007.02.16 16:10
|close
|861
|0.40
|1.3131
|1.3003
|1.3137
|48.00
|4845.40
|2268
|2007.02.16 16:10
|close
|860
|0.20
|1.3132
|1.3012
|1.3161
|-11.44
|4833.96
|2269
|2007.02.16 16:11
|close
|859
|0.10
|1.3134
|1.3018
|1.3182
|-18.72
|4815.24
|2270
|2007.02.16 18:03
|sell
|862
|0.10
|1.3131
|1.3265
|1.3101
|2271
|2007.02.18 23:10
|sell
|863
|0.20
|1.3151
|1.3276
|1.3127
|2272
|2007.02.19 10:28
|t/p
|863
|0.20
|1.3127
|1.3276
|1.3127
|49.06
|4864.30
|2273
|2007.02.19 10:28
|close
|862
|0.10
|1.3127
|1.3265
|1.3101
|4.53
|4868.83
|2274
|2007.02.19 10:28
|sell
|864
|0.10
|1.3126
|1.3260
|1.3096
|2275
|2007.02.19 20:32
|sell
|865
|0.20
|1.3155
|1.3280
|1.3131
|2276
|2007.02.20 03:49
|sell
|866
|0.40
|1.3177
|1.3293
|1.3159
|2277
|2007.02.20 07:59
|close
|866
|0.40
|1.3161
|1.3293
|1.3159
|64.00
|4932.83
|2278
|2007.02.20 07:59
|close
|865
|0.20
|1.3159
|1.3280
|1.3131
|-6.94
|4925.90
|2279
|2007.02.20 07:59
|close
|864
|0.10
|1.3160
|1.3260
|1.3096
|-33.47
|4892.43
|2280
|2007.02.20 08:02
|sell
|867
|0.10
|1.3156
|1.3290
|1.3126
|2281
|2007.02.21 11:33
|t/p
|867
|0.10
|1.3126
|1.3290
|1.3126
|30.53
|4922.96
|2282
|2007.02.21 11:33
|sell
|868
|0.10
|1.3124
|1.3258
|1.3094
|2283
|2007.02.21 20:22
|sell
|869
|0.20
|1.3139
|1.3264
|1.3115
|2284
|2007.02.22 07:34
|t/p
|869
|0.20
|1.3115
|1.3264
|1.3115
|51.19
|4974.14
|2285
|2007.02.22 07:34
|close
|868
|0.10
|1.3115
|1.3258
|1.3094
|10.59
|4984.74
|2286
|2007.02.22 07:34
|sell
|870
|0.10
|1.3112
|1.3246
|1.3082
|2287
|2007.02.22 17:31
|sell
|871
|0.20
|1.3127
|1.3252
|1.3103
|2288
|2007.02.23 16:00
|sell
|872
|0.40
|1.3164
|1.3280
|1.3146
|2289
|2007.02.26 01:59
|sell
|873
|0.80
|1.3181
|1.3288
|1.3169
|2290
|2007.02.26 08:44
|t/p
|873
|0.80
|1.3169
|1.3288
|1.3169
|96.00
|5080.74
|2291
|2007.02.26 08:44
|close
|872
|0.40
|1.3168
|1.3280
|1.3146
|-13.88
|5066.86
|2292
|2007.02.26 08:44
|close
|871
|0.20
|1.3169
|1.3252
|1.3103
|-81.88
|4984.99
|2293
|2007.02.26 08:44
|close
|870
|0.10
|1.3168
|1.3246
|1.3082
|-54.94
|4930.05
|2294
|2007.02.26 09:52
|buy
|874
|0.10
|1.3169
|1.3035
|1.3199
|2295
|2007.02.27 00:34
|modify
|874
|0.10
|1.3169
|1.3184
|1.3236
|2296
|2007.02.27 00:39
|modify
|874
|0.10
|1.3169
|1.3185
|1.3237
|2297
|2007.02.27 00:39
|modify
|874
|0.10
|1.3169
|1.3189
|1.3241
|2298
|2007.02.27 00:39
|modify
|874
|0.10
|1.3169
|1.3190
|1.3242
|2299
|2007.02.27 00:41
|s/l
|874
|0.10
|1.3190
|1.3190
|1.3242
|20.28
|4950.33
|2300
|2007.02.27 02:11
|buy
|875
|0.10
|1.3183
|1.3049
|1.3213
|2301
|2007.02.27 08:19
|t/p
|875
|0.10
|1.3213
|1.3049
|1.3213
|30.00
|4980.33
|2302
|2007.02.27 08:33
|buy
|876
|0.10
|1.3227
|1.3093
|1.3257
|2303
|2007.02.27 11:55
|buy
|877
|0.20
|1.3211
|1.3086
|1.3235
|2304
|2007.02.27 13:30
|t/p
|877
|0.20
|1.3235
|1.3086
|1.3235
|48.00
|5028.33
|2305
|2007.02.27 13:30
|close
|876
|0.10
|1.3236
|1.3093
|1.3257
|9.00
|5037.33
|2306
|2007.02.27 13:30
|buy
|878
|0.10
|1.3239
|1.3105
|1.3269
|2307
|2007.02.28 02:25
|buy
|879
|0.20
|1.3219
|1.3094
|1.3243
|2308
|2007.02.28 09:31
|buy
|880
|0.40
|1.3199
|1.3083
|1.3217
|2309
|2007.02.28 13:05
|close
|880
|0.40
|1.3212
|1.3083
|1.3217
|52.00
|5089.33
|2310
|2007.02.28 13:05
|close
|879
|0.20
|1.3211
|1.3094
|1.3243
|-16.00
|5073.33
|2311
|2007.02.28 13:05
|close
|878
|0.10
|1.3212
|1.3105
|1.3269
|-27.72
|5045.61
|2312
|2007.02.28 14:12
|sell
|881
|0.10
|1.3209
|1.3343
|1.3179
|2313
|2007.02.28 18:55
|sell
|882
|0.20
|1.3224
|1.3349
|1.3200
|2314
|2007.03.01 15:01
|t/p
|882
|0.20
|1.3200
|1.3349
|1.3200
|51.19
|5096.79
|2315
|2007.03.01 15:01
|close
|881
|0.10
|1.3200
|1.3343
|1.3179
|10.59
|5107.39
|2316
|2007.03.01 15:01
|sell
|883
|0.10
|1.3199
|1.3333
|1.3169
|2317
|2007.03.01 15:39
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3184
|1.3132
|2318
|2007.03.01 15:41
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3183
|1.3131
|2319
|2007.03.01 15:41
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3182
|1.3130
|2320
|2007.03.01 15:41
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3181
|1.3129
|2321
|2007.03.01 15:41
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3180
|1.3128
|2322
|2007.03.01 15:57
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3179
|1.3127
|2323
|2007.03.01 15:57
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3178
|1.3126
|2324
|2007.03.01 16:03
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3176
|1.3124
|2325
|2007.03.01 16:04
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3175
|1.3123
|2326
|2007.03.01 16:04
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3174
|1.3122
|2327
|2007.03.01 16:04
|modify
|883
|0.10
|1.3199
|1.3172
|1.3120
|2328
|2007.03.01 16:29
|s/l
|883
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3120
|27.00
|5134.39
|2329
|2007.03.01 18:01
|sell
|884
|0.10
|1.3171
|1.3305
|1.3141
|2330
|2007.03.01 20:36
|sell
|885
|0.20
|1.3187
|1.3312
|1.3163
|2331
|2007.03.02 08:44
|t/p
|885
|0.20
|1.3163
|1.3312
|1.3163
|49.06
|5183.45
|2332
|2007.03.02 08:44
|close
|884
|0.10
|1.3163
|1.3305
|1.3141
|8.53
|5191.98
|2333
|2007.03.02 08:44
|sell
|886
|0.10
|1.3162
|1.3296
|1.3132
|2334
|2007.03.02 19:40
|sell
|887
|0.20
|1.3193
|1.3318
|1.3169
|2335
|2007.03.05 01:14
|t/p
|887
|0.20
|1.3169
|1.3318
|1.3169
|49.06
|5241.04
|2336
|2007.03.05 01:14
|close
|886
|0.10
|1.3169
|1.3296
|1.3132
|-6.47
|5234.57
|2337
|2007.03.05 01:42
|sell
|888
|0.10
|1.3134
|1.3268
|1.3104
|2338
|2007.03.05 06:30
|sell
|889
|0.20
|1.3162
|1.3287
|1.3138
|2339
|2007.03.05 07:01
|t/p
|889
|0.20
|1.3138
|1.3287
|1.3138
|48.00
|5282.57
|2340
|2007.03.05 07:01
|close
|888
|0.10
|1.3138
|1.3268
|1.3104
|-4.00
|5278.57
|2341
|2007.03.05 07:01
|sell
|890
|0.11
|1.3135
|1.3269
|1.3105
|2342
|2007.03.05 11:33
|t/p
|890
|0.11
|1.3105
|1.3269
|1.3105
|33.00
|5311.57
|2343
|2007.03.05 11:33
|sell
|891
|0.11
|1.3103
|1.3237
|1.3073
|2344
|2007.03.05 14:24
|modify
|891
|0.11
|1.3103
|1.3088
|1.3036
|2345
|2007.03.05 14:24
|modify
|891
|0.11
|1.3103
|1.3087
|1.3035
|2346
|2007.03.05 14:33
|s/l
|891
|0.11
|1.3087
|1.3087
|1.3035
|17.60
|5329.17
|2347
|2007.03.05 14:36
|sell
|892
|0.11
|1.3080
|1.3214
|1.3050
|2348
|2007.03.05 16:00
|sell
|893
|0.22
|1.3096
|1.3221
|1.3072
|2349
|2007.03.06 09:09
|sell
|894
|0.44
|1.3120
|1.3236
|1.3102
|2350
|2007.03.06 10:02
|close
|894
|0.44
|1.3106
|1.3236
|1.3102
|61.60
|5390.77
|2351
|2007.03.06 10:02
|close
|893
|0.22
|1.3105
|1.3221
|1.3072
|-18.63
|5372.14
|2352
|2007.03.06 10:02
|close
|892
|0.11
|1.3106
|1.3214
|1.3050
|-28.02
|5344.12
|2353
|2007.03.06 10:37
|buy
|895
|0.11
|1.3119
|1.2985
|1.3149
|2354
|2007.03.06 14:33
|buy
|896
|0.22
|1.3100
|1.2975
|1.3124
|2355
|2007.03.06 20:17
|t/p
|896
|0.22
|1.3124
|1.2975
|1.3124
|52.80
|5396.92
|2356
|2007.03.06 20:17
|close
|895
|0.11
|1.3124
|1.2985
|1.3149
|5.50
|5402.42
|2357
|2007.03.06 20:18
|buy
|897
|0.11
|1.3125
|1.2991
|1.3155
|2358
|2007.03.07 17:39
|t/p
|897
|0.11
|1.3155
|1.2991
|1.3155
|32.21
|5434.63
|2359
|2007.03.07 17:39
|buy
|898
|0.11
|1.3158
|1.3024
|1.3188
|2360
|2007.03.08 15:15
|buy
|899
|0.22
|1.3132
|1.3007
|1.3156
|2361
|2007.03.09 03:59
|t/p
|899
|0.22
|1.3156
|1.3007
|1.3156
|51.21
|5485.85
|2362
|2007.03.09 03:59
|close
|898
|0.11
|1.3156
|1.3024
|1.3188
|-5.37
|5480.48
|2363
|2007.03.09 04:44
|sell
|900
|0.11
|1.3153
|1.3287
|1.3123
|2364
|2007.03.09 13:30
|t/p
|900
|0.11
|1.3123
|1.3287
|1.3123
|33.00
|5513.48
|2365
|2007.03.09 13:30
|sell
|901
|0.11
|1.3121
|1.3255
|1.3091
|2366
|2007.03.09 13:53
|modify
|901
|0.11
|1.3121
|1.3106
|1.3054
|2367
|2007.03.09 13:55
|s/l
|901
|0.11
|1.3106
|1.3106
|1.3054
|16.50
|5529.98
|2368
|2007.03.09 13:55
|sell
|902
|0.11
|1.3104
|1.3238
|1.3074
|2369
|2007.03.12 12:09
|sell
|903
|0.22
|1.3171
|1.3296
|1.3147
|2370
|2007.03.12 14:16
|t/p
|903
|0.22
|1.3147
|1.3296
|1.3147
|52.80
|5582.78
|2371
|2007.03.12 14:16
|close
|902
|0.11
|1.3147
|1.3238
|1.3074
|-46.72
|5536.06
|2372
|2007.03.12 15:10
|buy
|904
|0.11
|1.3163
|1.3029
|1.3193
|2373
|2007.03.12 16:13
|t/p
|904
|0.11
|1.3193
|1.3029
|1.3193
|33.00
|5569.06
|2374
|2007.03.12 16:13
|buy
|905
|0.11
|1.3195
|1.3061
|1.3225
|2375
|2007.03.13 07:51
|buy
|906
|0.22
|1.3179
|1.3054
|1.3203
|2376
|2007.03.13 13:31
|t/p
|906
|0.22
|1.3203
|1.3054
|1.3203
|52.80
|5621.86
|2377
|2007.03.13 13:31
|close
|905
|0.11
|1.3203
|1.3061
|1.3225
|8.01
|5629.87
|2378
|2007.03.13 13:31
|buy
|907
|0.11
|1.3204
|1.3070
|1.3234
|2379
|2007.03.14 17:07
|t/p
|907
|0.11
|1.3234
|1.3070
|1.3234
|32.21
|5662.07
|2380
|2007.03.14 17:07
|buy
|908
|0.11
|1.3236
|1.3102
|1.3266
|2381
|2007.03.14 23:48
|buy
|909
|0.22
|1.3220
|1.3095
|1.3244
|2382
|2007.03.15 16:17
|t/p
|909
|0.22
|1.3244
|1.3095
|1.3244
|48.04
|5710.12
|2383
|2007.03.15 16:17
|close
|908
|0.11
|1.3246
|1.3102
|1.3266
|8.62
|5718.74
|2384
|2007.03.15 17:03
|sell
|910
|0.11
|1.3234
|1.3368
|1.3204
|2385
|2007.03.16 03:50
|sell
|911
|0.22
|1.3292
|1.3417
|1.3268
|2386
|2007.03.16 12:53
|sell
|912
|0.44
|1.3328
|1.3444
|1.3310
|2387
|2007.03.16 16:45
|t/p
|912
|0.44
|1.3310
|1.3444
|1.3310
|79.20
|5797.94
|2388
|2007.03.16 16:45
|close
|911
|0.22
|1.3310
|1.3417
|1.3268
|-39.60
|5758.34
|2389
|2007.03.16 16:45
|close
|910
|0.11
|1.3311
|1.3368
|1.3204
|-84.12
|5674.23
|2390
|2007.03.16 17:19
|buy
|913
|0.11
|1.3317
|1.3183
|1.3347
|2391
|2007.03.19 08:35
|buy
|914
|0.22
|1.3297
|1.3172
|1.3321
|2392
|2007.03.20 21:35
|t/p
|914
|0.22
|1.3321
|1.3172
|1.3321
|51.21
|5725.44
|2393
|2007.03.20 21:35
|close
|913
|0.11
|1.3321
|1.3183
|1.3347
|2.81
|5728.26
|2394
|2007.03.20 21:42
|sell
|915
|0.11
|1.3315
|1.3449
|1.3285
|2395
|2007.03.21 21:24
|sell
|916
|0.22
|1.3375
|1.3500
|1.3351
|2396
|2007.03.22 11:55
|t/p
|916
|0.22
|1.3351
|1.3500
|1.3351
|56.30
|5784.56
|2397
|2007.03.22 11:55
|close
|915
|0.11
|1.3351
|1.3449
|1.3285
|-37.26
|5747.30
|2398
|2007.03.22 12:05
|sell
|917
|0.11
|1.3355
|1.3489
|1.3325
|2399
|2007.03.22 17:43
|t/p
|917
|0.11
|1.3325
|1.3489
|1.3325
|33.00
|5780.30
|2400
|2007.03.22 17:43
|sell
|918
|0.12
|1.3322
|1.3456
|1.3292
|2401
|2007.03.23 15:39
|modify
|918
|0.12
|1.3322
|1.3307
|1.3255
|2402
|2007.03.23 15:44
|modify
|918
|0.12
|1.3322
|1.3306
|1.3254
|2403
|2007.03.23 15:44
|modify
|918
|0.12
|1.3322
|1.3305
|1.3253
|2404
|2007.03.23 15:44
|modify
|918
|0.12
|1.3322
|1.3303
|1.3251
|2405
|2007.03.23 15:52
|s/l
|918
|0.12
|1.3303
|1.3303
|1.3251
|23.44
|5803.73
|2406
|2007.03.23 15:58
|sell
|919
|0.12
|1.3295
|1.3429
|1.3265
|2407
|2007.03.25 23:48
|t/p
|919
|0.12
|1.3265
|1.3429
|1.3265
|36.00
|5839.73
|2408
|2007.03.25 23:48
|sell
|920
|0.12
|1.3262
|1.3396
|1.3232
|2409
|2007.03.26 16:25
|sell
|921
|0.24
|1.3330
|1.3455
|1.3306
|2410
|2007.03.27 17:08
|sell
|922
|0.48
|1.3349
|1.3465
|1.3331
|2411
|2007.03.28 08:40
|t/p
|922
|0.48
|1.3331
|1.3465
|1.3331
|88.95
|5928.68
|2412
|2007.03.28 08:40
|close
|921
|0.24
|1.3331
|1.3455
|1.3306
|0.15
|5928.83
|2413
|2007.03.28 08:40
|close
|920
|0.12
|1.3329
|1.3396
|1.3232
|-78.49
|5850.34
|2414
|2007.03.28 09:47
|buy
|923
|0.12
|1.3337
|1.3203
|1.3367
|2415
|2007.03.28 15:13
|modify
|923
|0.12
|1.3337
|1.3352
|1.3404
|2416
|2007.03.28 15:13
|modify
|923
|0.12
|1.3337
|1.3353
|1.3405
|2417
|2007.03.28 15:16
|modify
|923
|0.12
|1.3337
|1.3354
|1.3406
|2418
|2007.03.28 15:30
|s/l
|923
|0.12
|1.3354
|1.3354
|1.3406
|20.40
|5870.74
|2419
|2007.03.28 15:30
|buy
|924
|0.12
|1.3363
|1.3229
|1.3393
|2420
|2007.03.28 17:45
|buy
|925
|0.24
|1.3340
|1.3215
|1.3364
|2421
|2007.03.28 21:40
|buy
|926
|0.48
|1.3314
|1.3198
|1.3332
|2422
|2007.03.29 09:12
|close
|926
|0.48
|1.3330
|1.3198
|1.3332
|66.42
|5937.17
|2423
|2007.03.29 09:12
|close
|925
|0.24
|1.3329
|1.3215
|1.3364
|-31.59
|5905.58
|2424
|2007.03.29 09:12
|close
|924
|0.12
|1.3330
|1.3229
|1.3393
|-42.19
|5863.39
|2425
|2007.03.29 12:40
|sell
|927
|0.12
|1.3343
|1.3477
|1.3313
|2426
|2007.03.29 23:59
|close at stop
|927
|0.12
|1.3335
|1.3477
|1.3313
|9.60
|5872.99