Strategy Tester Report
Goblin_Heiko

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.03.01 00:00 - 2007.03.30 00:00 (2006.03.01 - 2007.03.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=30; Lots=0.01; InitialStop=44; TrailingStop=15; MaxTrades=6; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; MinutesBetweenTrades=20; ReverseCondition=0; StartYear=1999; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=1; risk=2; AccountisNormal=0;
Bars in test6738Ticks modelled1637828Modelling quality90.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit-44127.01Gross profit85803.92Gross loss-129930.93
Profit factor0.66Expected payoff-47.60
Absolute drawdown45634.73Maximal drawdown47400.48 (91.57%)Relative drawdown91.57% (47400.48)
Total trades927Short positions (won %)454 (58.59%)Long positions (won %)473 (62.16%)
Profit trades (% of total)560 (60.41%)Loss trades (% of total)367 (39.59%)
Largestprofit trade921.60loss trade-7402.79
Averageprofit trade153.22loss trade-354.04
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (448.92)consecutive losses (loss in money)10 (-5515.51)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2951.21 (10)consecutive loss (count of losses)-15458.39 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.01 00:00buy11.001.19341.18001.1964
22006.03.01 13:33t/p11.001.19641.18001.1964300.0050300.00
32006.03.01 13:33buy21.011.19671.18331.1997
42006.03.01 17:46buy32.021.19141.17891.1938
52006.03.02 08:03t/p32.021.19381.17891.1938441.1450741.14
62006.03.02 08:03close21.011.19401.18331.1997-294.5350446.61
72006.03.02 08:25sell41.011.19281.20621.1898
82006.03.02 18:32sell52.021.20131.21381.1989
92006.03.02 21:35sell64.041.20381.21541.2020
102006.03.03 00:56t/p64.041.20201.21541.2020748.6551195.26
112006.03.03 00:56close52.021.20201.21381.1989-130.6751064.59
122006.03.03 00:57close41.011.20211.20621.1898-933.9450130.65
132006.03.03 02:20buy71.001.20221.18881.2052
142006.03.03 14:24modify71.001.20221.20371.2089
152006.03.03 14:31modify71.001.20221.20381.2090
162006.03.03 14:32modify71.001.20221.20411.2093
172006.03.03 14:37s/l71.001.20411.20411.2093190.0050320.65
182006.03.03 14:37buy81.011.20441.19101.2074
192006.03.03 16:23buy92.021.20281.19031.2052
202006.03.05 20:00t/p92.021.20521.19031.2052484.8050805.45
212006.03.05 20:00close81.011.20521.19101.207480.8050886.25
222006.03.05 23:01buy101.021.20531.19191.2083
232006.03.05 23:30t/p101.021.20831.19191.2083306.0051192.25
242006.03.05 23:30buy111.021.20861.19521.2116
252006.03.06 05:45buy122.041.20691.19441.2093
262006.03.06 10:05buy134.081.20541.19381.2072
272006.03.06 11:46buy148.161.20381.19311.2050
282006.03.07 04:58s/l111.021.19521.19521.2116-1381.5049810.75
292006.03.07 04:58close148.161.19481.19311.2050-7402.7942407.96
302006.03.07 04:58close134.081.19501.19381.2072-4272.6038135.36
312006.03.07 04:58close122.041.19521.19441.2093-2401.5035733.86
322006.03.07 04:58sell150.711.19501.20841.1920
332006.03.07 09:21modify150.711.19501.19351.1883
342006.03.07 09:32modify150.711.19501.19311.1879
352006.03.07 09:34modify150.711.19501.19291.1877
362006.03.07 09:34modify150.711.19501.19281.1876
372006.03.07 09:37s/l150.711.19281.19281.1876156.2035890.06
382006.03.07 09:37sell160.721.19261.20601.1896
392006.03.07 13:22modify160.721.19261.19111.1859
402006.03.07 13:22modify160.721.19261.19101.1858
412006.03.07 13:33s/l160.721.19101.19101.1858115.2036005.26
422006.03.07 13:38sell170.721.19051.20391.1875
432006.03.07 18:59t/p170.721.18751.20391.1875216.0036221.26
442006.03.07 18:59sell180.721.18711.20051.1841
452006.03.07 23:27sell191.441.18861.20111.1862
462006.03.08 08:25sell202.881.19091.20251.1891
472006.03.09 01:27sell215.761.19291.20361.1917
482006.03.09 06:19t/p215.761.19171.20361.1917691.2036912.46
492006.03.09 06:19close202.881.19171.20251.1891-184.5236727.94
502006.03.09 06:19close191.441.19181.20111.1862-430.2136297.73
512006.03.09 06:19close180.721.19171.20051.1841-315.9135981.82
522006.03.09 06:55buy220.721.19341.18001.1964
532006.03.09 18:12buy231.441.19181.17931.1942
542006.03.10 00:56buy242.881.19011.17851.1919
552006.03.10 04:11close242.881.19111.17851.1919288.0036269.82
562006.03.10 04:12close231.441.19081.17931.1942-154.3836115.44
572006.03.10 04:12close220.721.19111.18001.1964-170.7935944.66
582006.03.10 04:13buy250.721.19101.17761.1940
592006.03.10 15:23buy261.441.18911.17661.1915
602006.03.10 19:28t/p261.441.19151.17661.1915345.6036290.26
612006.03.10 19:28close250.721.19161.17761.194043.2036333.46
622006.03.10 19:28buy270.731.19201.17861.1950
632006.03.13 02:06modify270.731.19201.19351.1987
642006.03.13 02:11modify270.731.19201.19361.1988
652006.03.13 02:15modify270.731.19201.19371.1989
662006.03.13 02:18modify270.731.19201.19381.1990
672006.03.13 02:33s/l270.731.19381.19381.1990126.1436459.60
682006.03.13 02:38buy280.731.19461.18121.1976
692006.03.13 11:10buy291.461.19301.18051.1954
702006.03.13 19:22t/p291.461.19541.18051.1954350.4036810.00
712006.03.13 19:22close280.731.19541.18121.197658.4036868.40
722006.03.13 19:23buy300.741.19551.18211.1985
732006.03.14 08:07t/p300.741.19851.18211.1985216.6737085.07
742006.03.14 08:07buy310.741.19881.18541.2018
752006.03.14 12:04buy321.481.19541.18291.1978
762006.03.14 13:31t/p321.481.19781.18291.1978355.2037440.27
772006.03.14 13:31close310.741.19781.18541.2018-74.0037366.27
782006.03.14 13:31buy330.751.19771.18431.2007
792006.03.14 13:54buy341.501.19621.18371.1986
802006.03.14 14:55t/p341.501.19861.18371.1986360.0037726.27
812006.03.14 14:55close330.751.19901.18431.200797.5037823.77
822006.03.14 14:55buy350.761.19911.18571.2021
832006.03.14 15:47t/p350.761.20211.18571.2021228.0038051.77
842006.03.14 15:47buy360.761.20241.18901.2054
852006.03.15 14:13t/p360.761.20541.18901.2054222.5238274.29
862006.03.15 14:13buy370.771.20581.19241.2088
872006.03.16 10:17t/p370.771.20881.19241.2088214.3638488.65
882006.03.16 11:18sell380.771.20721.22061.2042
892006.03.16 16:43sell391.541.21471.22721.2123
902006.03.16 18:39sell403.081.21711.22871.2153
912006.03.17 07:14t/p403.081.21531.22871.2153570.7539059.40
922006.03.17 07:14close391.541.21521.22721.2123-68.8238990.58
932006.03.17 07:14close380.771.21531.22061.2042-619.6138370.97
942006.03.17 08:01sell410.771.21511.22851.2121
952006.03.17 10:50sell421.541.21771.23021.2153
962006.03.17 14:57t/p421.541.21531.23021.2153369.6038740.57
972006.03.17 14:57close410.771.21531.22851.2121-15.4038725.17
982006.03.17 14:58sell430.771.21531.22871.2123
992006.03.17 17:24sell441.541.21881.23131.2164
1002006.03.20 05:17t/p441.541.21641.23131.2164377.7839102.94
1012006.03.20 05:17close430.771.21631.22871.2123-72.9139030.03
1022006.03.20 05:17sell450.781.21621.22961.2132
1032006.03.20 09:56sell461.561.21811.23061.2157
1042006.03.20 14:50t/p461.561.21571.23061.2157374.4039404.43
1052006.03.20 14:50close450.781.21571.22961.213239.0039443.43
1062006.03.20 14:50sell470.791.21581.22921.2128
1072006.03.21 03:03modify470.791.21581.21431.2091
1082006.03.21 03:03modify470.791.21581.21391.2087
1092006.03.21 03:06s/l470.791.21391.21391.2087154.2939597.73
1102006.03.21 03:07sell480.791.21341.22681.2104
1112006.03.21 14:48modify480.791.21341.21191.2067
1122006.03.21 14:49modify480.791.21341.21181.2066
1132006.03.21 14:55s/l480.791.21181.21181.2066126.4039724.13
1142006.03.21 14:55sell490.791.21171.22511.2087
1152006.03.21 15:52modify490.791.21171.21021.2050
1162006.03.21 15:55modify490.791.21171.21011.2049
1172006.03.21 15:55modify490.791.21171.21001.2048
1182006.03.21 15:56modify490.791.21171.20971.2045
1192006.03.21 16:00s/l490.791.20971.20971.2045158.0039882.13
1202006.03.21 16:00sell500.801.20951.22291.2065
1212006.03.22 10:20modify500.801.20951.20801.2028
1222006.03.22 10:30s/l500.801.20801.20801.2028124.2540006.38
1232006.03.22 10:30sell510.801.20721.22061.2042
1242006.03.22 15:03sell521.601.20911.22161.2067
1252006.03.23 00:57t/p521.601.20671.22161.2067409.4940415.86
1262006.03.23 00:57close510.801.20661.22061.204260.7440476.61
1272006.03.23 00:57sell530.811.20651.21991.2035
1282006.03.23 15:04t/p530.811.20351.21991.2035243.0040719.61
1292006.03.23 15:04sell540.811.20331.21671.2003
1302006.03.23 15:27t/p540.811.20031.21671.2003243.0040962.61
1312006.03.23 15:27sell550.821.20001.21341.1970
1322006.03.23 16:12t/p550.821.19701.21341.1970246.0041208.61
1332006.03.23 16:12sell560.821.19681.21021.1938
1342006.03.24 18:41sell571.641.20341.21591.2010
1352006.03.27 06:53sell583.281.20491.21651.2031
1362006.03.27 10:17close583.281.20321.21651.2031557.6041766.21
1372006.03.27 10:17close571.641.20351.21591.2010-7.6941758.52
1382006.03.27 10:17close560.821.20361.21021.1938-548.8941209.62
1392006.03.27 11:21buy590.821.20331.18991.2063
1402006.03.27 18:17buy601.641.20181.18931.2042
1412006.03.28 09:01t/p601.641.20421.18931.2042381.7841591.41
1422006.03.28 09:01close590.821.20441.18991.206384.2941675.70
1432006.03.28 09:01buy610.831.20431.19091.2073
1442006.03.28 09:23t/p610.831.20731.19091.2073249.0041924.70
1452006.03.28 09:23buy620.841.20751.19411.2105
1462006.03.28 14:31t/p620.841.21051.19411.2105252.0042176.70
1472006.03.28 14:31buy630.841.21071.19731.2137
1482006.03.28 17:15buy641.681.20771.19521.2101
1492006.03.28 21:35buy653.361.20161.19001.2034
1502006.03.29 17:21t/p653.361.20341.19001.2034580.5942757.29
1512006.03.29 17:21close641.681.20351.19521.2101-717.7042039.59
1522006.03.29 17:21close630.841.20331.19731.2137-627.6541411.93
1532006.03.29 18:27sell660.831.20251.21591.1995
1542006.03.30 04:54sell671.661.20541.21791.2030
1552006.03.30 06:34sell683.321.20701.21861.2052
1562006.03.30 07:06close683.321.20581.21861.2052398.4041810.33
1572006.03.30 07:06close671.661.20631.21791.2030-149.4041660.93
1582006.03.30 07:06close660.831.20621.21591.1995-293.8841367.06
1592006.03.30 08:32buy690.831.20641.19301.2094
1602006.03.30 12:35modify690.831.20641.20791.2131
1612006.03.30 12:35modify690.831.20641.20801.2132
1622006.03.30 12:39modify690.831.20641.20821.2134
1632006.03.30 12:40modify690.831.20641.20841.2136
1642006.03.30 12:50modify690.831.20641.20851.2137
1652006.03.30 12:51modify690.831.20641.20861.2138
1662006.03.30 13:06modify690.831.20641.20871.2139
1672006.03.30 13:10modify690.831.20641.20881.2140
1682006.03.30 13:20s/l690.831.20881.20881.2140199.2041566.26
1692006.03.30 13:24buy700.831.20991.19651.2129
1702006.03.30 15:32t/p700.831.21291.19651.2129249.0041815.26
1712006.03.30 15:32buy710.841.21311.19971.2161
1722006.03.30 20:07t/p710.841.21611.19971.2161252.0042067.26
1732006.03.30 20:07buy720.841.21631.20291.2193
1742006.03.31 08:55buy731.681.21381.20131.2162
1752006.03.31 11:46buy743.361.21121.19961.2130
1762006.03.31 14:34t/p743.361.21301.19961.2130604.8042672.06
1772006.03.31 14:34close731.681.21311.20131.2162-117.6042554.46
1782006.03.31 14:34close720.841.21281.20291.2193-300.0542254.40
1792006.03.31 14:48sell750.851.21001.22341.2070
1802006.03.31 18:40sell761.701.21231.22481.2099
1812006.04.03 01:32t/p761.701.20991.22481.2099417.0342671.43
1822006.04.03 01:32close750.851.20961.22341.207038.5142709.95
1832006.04.03 01:32sell770.851.20961.22301.2066
1842006.04.03 04:03t/p770.851.20661.22301.2066255.0042964.95
1852006.04.03 04:03sell780.861.20631.21971.2033
1862006.04.03 08:13t/p780.861.20331.21971.2033258.0043222.95
1872006.04.03 08:13sell790.861.20311.21651.2001
1882006.04.03 10:29sell801.721.20481.21731.2024
1892006.04.03 17:21sell813.441.21191.22351.2101
1902006.04.03 20:21sell826.881.21391.22461.2127
1912006.04.04 02:59t/p826.881.21271.22461.2127862.1344085.08
1922006.04.04 02:59close813.441.21271.22351.2101-256.9343828.14
1932006.04.04 03:00close801.721.21291.21731.2024-1384.0742444.08
1942006.04.04 03:00close790.861.21311.21651.2001-855.4341588.64
1952006.04.04 03:03buy830.831.21371.20031.2167
1962006.04.04 09:01t/p830.831.21671.20031.2167249.0041837.64
1972006.04.04 09:01buy840.841.21691.20351.2199
1982006.04.04 13:04t/p840.841.21991.20351.2199252.0042089.64
1992006.04.04 13:04buy850.841.22011.20671.2231
2002006.04.04 13:21t/p850.841.22311.20671.2231252.0042341.64
2012006.04.04 13:24buy860.851.22391.21051.2269
2022006.04.04 14:50t/p860.851.22691.21051.2269255.0042596.64
2032006.04.04 14:50buy870.851.22721.21381.2302
2042006.04.04 18:10buy881.701.22571.21321.2281
2052006.04.05 05:51t/p881.701.22811.21321.2281395.7542992.40
2062006.04.05 05:51close870.851.22811.21381.230270.3843062.77
2072006.04.05 05:52buy890.861.22821.21481.2312
2082006.04.05 11:44buy901.721.22601.21351.2284
2092006.04.05 13:29t/p901.721.22841.21351.2284412.8043475.57
2102006.04.05 13:29close890.861.22841.21481.231217.2043492.77
2112006.04.05 13:29buy910.871.22851.21511.2315
2122006.04.06 08:27modify910.871.22851.23001.2352
2132006.04.06 08:27modify910.871.22851.23021.2354
2142006.04.06 08:31s/l910.871.23021.23021.2354129.0943621.87
2152006.04.06 08:31buy920.871.23021.21681.2332
2162006.04.06 09:59t/p920.871.23321.21681.2332261.0043882.87
2172006.04.06 09:59buy930.881.23351.22011.2365
2182006.04.06 10:19buy941.761.23181.21931.2342
2192006.04.06 15:02s/l930.881.22011.22011.2365-1179.2042703.67
2202006.04.06 15:02close941.761.22001.21931.2342-2076.8040626.87
2212006.04.06 15:02sell950.811.22021.23361.2172
2222006.04.06 16:30sell961.621.22171.23421.2193
2232006.04.07 00:54t/p961.621.21931.23421.2193397.4041024.27
2242006.04.07 00:54close950.811.21931.23361.217277.2041101.47
2252006.04.07 00:54sell970.821.21931.23271.2163
2262006.04.07 14:21t/p970.821.21631.23271.2163246.0041347.47
2272006.04.07 14:21sell980.831.21571.22911.2127
2282006.04.07 15:23t/p980.831.21271.22911.2127249.0041596.47
2292006.04.07 15:23sell990.831.21251.22591.2095
2302006.04.07 20:05t/p990.831.20951.22591.2095249.0041845.47
2312006.04.07 20:05sell1000.841.20911.22251.2061
2322006.04.10 05:30sell1011.681.21111.22361.2087
2332006.04.10 17:28t/p1011.681.20871.22361.2087403.2042248.67
2342006.04.10 17:28close1000.841.20851.22251.206154.8642303.53
2352006.04.10 17:28sell1020.851.20851.22191.2055
2362006.04.10 23:03sell1031.701.21111.22361.2087
2372006.04.11 08:06sell1043.401.21271.22431.2109
2382006.04.11 11:04close1043.401.21141.22431.2109442.0042745.53
2392006.04.11 11:04close1031.701.21161.22361.2087-75.9742669.56
2402006.04.11 11:04close1020.851.21151.22191.2055-250.4942419.07
2412006.04.11 12:09buy1050.851.21201.19861.2150
2422006.04.11 20:51modify1050.851.21201.21351.2187
2432006.04.11 20:51modify1050.851.21201.21391.2191
2442006.04.11 20:51modify1050.851.21201.21421.2194
2452006.04.11 21:54s/l1050.851.21421.21421.2194187.0042606.07
2462006.04.11 22:05buy1060.851.21521.20181.2182
2472006.04.12 14:40buy1071.701.21091.19841.2133
2482006.04.12 15:13t/p1071.701.21331.19841.2133408.0043014.07
2492006.04.12 15:13close1060.851.21341.20181.2182-159.1242854.95
2502006.04.12 15:13buy1080.861.21341.20001.2164
2512006.04.12 17:08buy1091.721.21151.19901.2139
2522006.04.13 13:15buy1103.441.21001.19841.2118
2532006.04.13 13:33close1103.441.21101.19841.2118344.0043198.95
2542006.04.13 13:33close1091.721.21061.19901.2139-191.9843006.97
2552006.04.13 13:33close1080.861.21071.20001.2164-250.7942756.18
2562006.04.13 13:37sell1110.861.20951.22291.2065
2572006.04.13 20:35sell1121.721.21101.22351.2086
2582006.04.17 03:24sell1133.441.21851.23011.2167
2592006.04.17 09:43t/p1133.441.21671.23011.2167619.2043375.38
2602006.04.17 09:43close1121.721.21671.22351.2086-962.1342413.25
2612006.04.17 09:43close1110.861.21661.22291.2065-601.4741811.78
2622006.04.17 09:59buy1140.841.21851.20511.2215
2632006.04.17 12:42t/p1140.841.22151.20511.2215252.0042063.78
2642006.04.17 12:42buy1150.841.22191.20851.2249
2652006.04.17 13:22t/p1150.841.22491.20851.2249252.0042315.78
2662006.04.17 13:22buy1160.851.22511.21171.2281
2672006.04.17 15:52t/p1160.851.22811.21171.2281255.0042570.78
2682006.04.17 15:52buy1170.851.22841.21501.2314
2692006.04.17 17:45buy1181.701.22691.21441.2293
2702006.04.18 09:43buy1193.401.22411.21251.2259
2712006.04.18 10:11close1193.401.22561.21251.2259510.0043080.78
2722006.04.18 10:11close1181.701.22551.21441.2293-250.2542830.53
2732006.04.18 10:12close1170.851.22521.21501.2314-278.1242552.41
2742006.04.18 11:49sell1200.851.22591.23931.2229
2752006.04.18 15:06sell1211.701.22851.24101.2261
2762006.04.18 23:27sell1223.401.23571.24731.2339
2772006.04.19 07:05t/p1223.401.23391.24731.2339630.0543182.46
2782006.04.19 07:05close1211.701.23391.24101.2261-908.9742273.49
2792006.04.19 07:05close1200.851.23411.23931.2229-692.4941581.00
2802006.04.19 07:17buy1230.831.23511.22171.2381
2812006.04.19 14:48buy1241.661.23161.21911.2340
2822006.04.19 15:06t/p1241.661.23401.21911.2340398.4041979.40
2832006.04.19 15:06close1230.831.23401.22171.2381-91.3041888.10
2842006.04.19 16:39sell1250.841.23281.24621.2298
2852006.04.19 19:31sell1261.681.23821.25071.2358
2862006.04.20 01:25t/p1261.681.23581.25071.2358429.9642318.06
2872006.04.20 01:25close1250.841.23571.24621.2298-230.2242087.84
2882006.04.20 01:26sell1270.841.23571.24911.2327
2892006.04.20 11:42t/p1270.841.23271.24911.2327252.0042339.84
2902006.04.20 11:42sell1280.851.23251.24591.2295
2912006.04.20 15:51t/p1280.851.22951.24591.2295255.0042594.84
2922006.04.20 15:51sell1290.851.22891.24231.2259
2932006.04.20 16:36sell1301.701.23061.24311.2282
2942006.04.21 00:51t/p1301.701.22821.24311.2282417.0343011.87
2952006.04.21 00:51close1290.851.22801.24231.225981.0143092.89
2962006.04.21 00:51sell1310.861.22801.24141.2250
2972006.04.21 02:14sell1321.721.23021.24271.2278
2982006.04.21 07:41t/p1321.721.22781.24271.2278412.8043505.69
2992006.04.21 07:41close1310.861.22771.24141.225025.8043531.49
3002006.04.21 07:41sell1330.871.22771.24111.2247
3012006.04.21 11:00sell1341.741.23231.24481.2299
3022006.04.21 16:55sell1353.481.23381.24541.2320
3032006.04.21 18:03close1353.481.23241.24541.2320487.2044018.69
3042006.04.21 18:03close1341.741.23251.24481.2299-34.8043983.89
3052006.04.21 18:03close1330.871.23201.24111.2247-374.1043609.79
3062006.04.21 18:04sell1360.871.23201.24541.2290
3072006.04.21 19:43sell1371.741.23391.24641.2315
3082006.04.24 00:10sell1383.481.23711.24871.2353
3092006.04.24 01:32close1383.481.23541.24871.2353591.6044201.39
3102006.04.24 01:32close1371.741.23571.24641.2315-303.9643897.42
3112006.04.24 01:32close1360.871.23591.24541.2290-334.6843562.74
3122006.04.24 02:01buy1390.871.23671.22331.2397
3132006.04.24 05:15buy1401.741.23511.22261.2375
3142006.04.24 07:38t/p1401.741.23751.22261.2375417.6043980.34
3152006.04.24 07:38close1390.871.23761.22331.239778.3044058.64
3162006.04.24 07:38buy1410.881.23761.22421.2406
3172006.04.24 08:43t/p1410.881.24061.22421.2406264.0044322.64
3182006.04.24 08:43buy1420.891.24091.22751.2439
3192006.04.24 10:45buy1431.781.23801.22551.2404
3202006.04.24 15:45buy1443.561.23571.22411.2375
3212006.04.24 15:55close1443.561.23731.22411.2375569.6044892.24
3222006.04.24 15:55close1431.781.23711.22551.2404-160.2044732.04
3232006.04.24 15:55close1420.891.23701.22751.2439-347.1044384.94
3242006.04.24 16:05buy1450.891.23681.22341.2398
3252006.04.24 17:20t/p1450.891.23981.22341.2398267.0044651.94
3262006.04.24 17:20buy1460.891.24001.22661.2430
3272006.04.25 01:25buy1471.781.23841.22591.2408
3282006.04.25 09:02t/p1471.781.24081.22591.2408427.2045079.14
3292006.04.25 09:02close1460.891.24111.22661.243091.4945170.63
3302006.04.25 09:02buy1480.901.24101.22761.2440
3312006.04.25 11:26buy1491.801.23931.22681.2417
3322006.04.25 13:10t/p1491.801.24171.22681.2417432.0045602.63
3332006.04.25 13:10close1480.901.24201.22761.244090.0045692.63
3342006.04.25 13:10buy1500.911.24211.22871.2451
3352006.04.26 14:26t/p1500.911.24511.22871.2451266.4445959.08
3362006.04.26 14:26buy1510.921.24551.23211.2485
3372006.04.26 14:46buy1521.841.24401.23151.2464
3382006.04.26 17:00t/p1521.841.24641.23151.2464441.6046400.68
3392006.04.26 17:00close1510.921.24641.23211.248582.8046483.48
3402006.04.26 17:00buy1530.931.24651.23311.2495
3412006.04.26 19:28buy1541.861.24501.23251.2474
3422006.04.27 13:27buy1553.721.24291.23131.2447
3432006.04.27 14:30close1553.721.24411.23131.2447446.4046929.88
3442006.04.27 14:30close1541.861.24351.23251.2474-319.2046610.67
3452006.04.27 14:31close1530.931.24371.23311.2495-280.5046330.17
3462006.04.27 15:31buy1560.931.25311.23971.2561
3472006.04.28 09:33modify1560.931.25311.25461.2598
3482006.04.28 09:37modify1560.931.25311.25471.2599
3492006.04.28 09:37modify1560.931.25311.25481.2600
3502006.04.28 09:37modify1560.931.25311.25511.2603
3512006.04.28 09:37modify1560.931.25311.25531.2605
3522006.04.28 09:37modify1560.931.25311.25551.2607
3532006.04.28 09:40s/l1560.931.25551.25551.2607216.5046546.67
3542006.04.28 09:40buy1570.931.25571.24231.2587
3552006.04.28 13:28buy1581.861.25411.24161.2565
3562006.04.28 13:44t/p1581.861.25651.24161.2565446.4046993.07
3572006.04.28 13:44close1570.931.25651.24231.258774.4047067.47
3582006.04.28 13:48buy1590.941.25631.24291.2593
3592006.04.28 15:58modify1590.941.25631.25781.2630
3602006.04.28 15:58modify1590.941.25631.25801.2632
3612006.04.28 15:59modify1590.941.25631.25821.2634
3622006.04.28 15:59modify1590.941.25631.25841.2636
3632006.04.28 16:00modify1590.941.25631.25851.2637
3642006.04.28 16:03modify1590.941.25631.25861.2638
3652006.04.28 16:03modify1590.941.25631.25871.2639
3662006.04.28 16:06modify1590.941.25631.25891.2641
3672006.04.28 16:06modify1590.941.25631.25941.2646
3682006.04.28 16:06modify1590.941.25631.25961.2648
3692006.04.28 16:06modify1590.941.25631.26001.2652
3702006.04.28 16:06modify1590.941.25631.26031.2655
3712006.04.28 16:06modify1590.941.25631.26071.2659
3722006.04.28 16:07modify1590.941.25631.26081.2660
3732006.04.28 16:07s/l1590.941.26081.26081.2660423.0047490.47
3742006.04.28 16:07buy1600.951.26081.24741.2638
3752006.04.28 17:14t/p1600.951.26381.24741.2638285.0047775.47
3762006.04.28 17:14buy1610.961.26401.25061.2670
3772006.04.28 20:59buy1621.921.26191.24941.2643
3782006.04.28 21:16t/p1621.921.26431.24941.2643460.8048236.27
3792006.04.28 21:16close1610.961.26431.25061.267028.8048265.07
3802006.04.28 21:19buy1630.971.26371.25031.2667
3812006.05.01 01:08buy1641.941.26221.24971.2646
3822006.05.01 13:10t/p1641.941.26461.24971.2646465.6048730.67
3832006.05.01 13:10close1630.971.26461.25031.266780.3148810.98
3842006.05.01 13:31sell1650.981.26241.27581.2594
3852006.05.01 15:00sell1661.961.26571.27821.2633
3862006.05.01 15:13t/p1661.961.26331.27821.2633470.4049281.38
3872006.05.01 15:13close1650.981.26331.27581.2594-88.2049193.18
3882006.05.01 15:20sell1670.981.26371.27711.2607
3892006.05.01 16:03t/p1670.981.26071.27711.2607294.0049487.18
3902006.05.01 16:03sell1680.991.26051.27391.2575
3912006.05.01 16:23sell1691.981.26211.27461.2597
3922006.05.01 20:18t/p1691.981.25971.27461.2597475.2049962.38
3932006.05.01 20:18close1680.991.25941.27391.2575108.9050071.28
3942006.05.01 20:18sell1701.001.25941.27281.2564
3952006.05.01 20:43modify1701.001.25941.25791.2527
3962006.05.01 20:43modify1701.001.25941.25781.2526
3972006.05.01 20:44modify1701.001.25941.25761.2524
3982006.05.01 20:44modify1701.001.25941.25751.2523
3992006.05.01 20:44modify1701.001.25941.25741.2522
4002006.05.01 20:46modify1701.001.25941.25711.2519
4012006.05.01 20:50s/l1701.001.25711.25711.2519230.0050301.28
4022006.05.01 20:50sell1711.011.25701.27041.2540
4032006.05.02 11:59sell1722.021.26411.27661.2617
4042006.05.02 17:44t/p1722.021.26171.27661.2617484.8050786.08
4052006.05.02 17:44close1711.011.26171.27041.2540-469.3450316.74
4062006.05.02 17:44sell1731.011.26191.27531.2589
4072006.05.03 04:42sell1742.021.26421.27671.2618
4082006.05.03 14:13t/p1742.021.26181.27671.2618484.8050801.54
4092006.05.03 14:13close1731.011.26121.27531.258976.0650877.61
4102006.05.03 14:13sell1751.021.26131.27471.2583
4112006.05.03 17:26sell1762.041.26331.27581.2609
4122006.05.04 04:56t/p1762.041.26091.27581.2609522.1051399.70
4132006.05.04 04:56close1751.021.26091.27471.258357.0551456.75
4142006.05.04 04:56sell1771.031.26081.27421.2578
4152006.05.04 09:36t/p1771.031.25781.27421.2578309.0051765.75
4162006.05.04 09:36sell1781.041.25761.27101.2546
4172006.05.04 12:37sell1792.081.25951.27201.2571
4182006.05.04 16:53sell1804.161.26781.27941.2660
4192006.05.04 19:11s/l1781.041.27101.27101.2546-1393.6050372.15
4202006.05.04 19:11close1804.161.27141.27941.2660-1497.6048874.55
4212006.05.04 19:11close1792.081.27111.27201.2571-2412.8046461.75
4222006.05.04 19:11buy1810.931.27131.25791.2743
4232006.05.05 02:05buy1821.861.26971.25721.2721
4242006.05.05 13:31t/p1821.861.27211.25721.2721446.4046908.15
4252006.05.05 13:31close1810.931.27211.25791.274367.7046975.85
4262006.05.05 13:31buy1830.941.27271.25931.2757
4272006.05.05 13:32t/p1830.941.27571.25931.2757282.0047257.85
4282006.05.05 13:51buy1840.951.27341.26001.2764
4292006.05.05 14:13t/p1840.951.27641.26001.2764285.0047542.85
4302006.05.05 14:13buy1850.951.27661.26321.2796
4312006.05.05 16:35buy1861.901.27431.26181.2767
4322006.05.08 03:06buy1873.801.27281.26121.2746
4332006.05.08 06:13close1873.801.27381.26121.2746380.0047922.85
4342006.05.08 06:13close1861.901.27361.26181.2767-146.6947776.16
4352006.05.08 06:13close1850.951.27351.26321.2796-301.3447474.82
4362006.05.08 06:13buy1880.951.27361.26021.2766
4372006.05.08 09:25t/p1880.951.27661.26021.2766285.0047759.82
4382006.05.08 09:25buy1890.961.27691.26351.2799
4392006.05.08 16:01buy1901.921.27231.25981.2747
4402006.05.08 19:12buy1913.841.27081.25921.2726
4412006.05.09 04:10buy1927.681.26921.25851.2704
4422006.05.09 05:03t/p1927.681.27041.25851.2704921.6048681.42
4432006.05.09 05:03close1913.841.27041.25921.2726-181.2748500.15
4442006.05.09 05:03close1901.921.27031.25981.2747-397.8348102.32
4452006.05.09 05:03close1890.961.27011.26351.2799-659.7247442.60
4462006.05.09 06:06sell1930.951.26911.28251.2661
4472006.05.09 16:24sell1941.901.27591.28841.2735
4482006.05.10 09:06sell1953.801.27871.29031.2769
4492006.05.10 09:41t/p1953.801.27691.29031.2769684.0048126.60
4502006.05.10 09:41close1941.901.27691.28841.2735-179.9147946.69
4512006.05.10 09:41close1930.951.27731.28251.2661-773.9647172.73
4522006.05.10 10:11buy1960.941.27881.26541.2818
4532006.05.10 16:34modify1960.941.27881.28031.2855
4542006.05.10 16:36s/l1960.941.28031.28031.2855141.0047313.73
4552006.05.10 16:36buy1970.951.28061.26721.2836
4562006.05.10 18:25buy1981.901.27911.26661.2815
4572006.05.10 19:43t/p1981.901.28151.26661.2815456.0047769.73
4582006.05.10 19:43close1970.951.28161.26721.283695.0047864.73
4592006.05.10 19:43buy1990.961.28171.26831.2847
4602006.05.10 22:23buy2001.921.27961.26711.2820
4612006.05.11 01:08buy2013.841.27711.26551.2789
4622006.05.11 03:15buy2027.681.27371.26301.2749
4632006.05.11 07:31t/p2027.681.27491.26301.2749921.6048786.33
4642006.05.11 07:31close2013.841.27491.26551.2789-844.8047941.53
4652006.05.11 07:31close2001.921.27481.26711.2820-963.1046978.43
4662006.05.11 07:31close1990.961.27511.26831.2847-654.3546324.08
4672006.05.11 07:55sell2030.931.27341.28681.2704
4682006.05.11 08:30t/p2030.931.27041.28681.2704279.0046603.08
4692006.05.11 08:30sell2040.931.27001.28341.2670
4702006.05.11 12:25sell2051.861.27151.28401.2691
4712006.05.11 15:38s/l2040.931.28341.28341.2670-1246.2045356.88
4722006.05.11 15:38close2051.861.28351.28401.2691-2232.0043124.88
4732006.05.11 16:12buy2060.861.28291.26951.2859
4742006.05.11 16:58t/p2060.861.28591.26951.2859258.0043382.88
4752006.05.11 16:58buy2070.871.28621.27281.2892
4762006.05.11 22:44buy2081.741.28401.27151.2864
4772006.05.12 00:31t/p2081.741.28641.27151.2864405.0643787.94
4782006.05.12 00:31close2070.871.28651.27281.289219.8343807.78
4792006.05.12 00:31buy2090.881.28651.27311.2895
4802006.05.12 08:27t/p2090.881.28951.27311.2895264.0044071.78
4812006.05.12 08:27buy2100.881.28971.27631.2927
4822006.05.12 10:39t/p2100.881.29271.27631.2927264.0044335.78
4832006.05.12 10:39buy2110.891.29331.27991.2963
4842006.05.12 14:40buy2121.781.29111.27861.2935
4852006.05.12 16:25buy2133.561.28951.27791.2913
4862006.05.12 19:16close2133.561.29071.27791.2913427.2044762.98
4872006.05.12 19:16close2121.781.29111.27861.29350.0044762.98
4882006.05.12 19:16close2110.891.29101.27991.2963-204.7044558.28
4892006.05.12 19:16buy2140.891.29161.27821.2946
4902006.05.14 20:00t/p2140.891.29461.27821.2946267.0044825.28
4912006.05.14 20:00buy2150.901.29491.28151.2979
4922006.05.15 04:09buy2161.801.29321.28071.2956
4932006.05.15 10:38buy2173.601.28451.27291.2863
4942006.05.15 11:42s/l2150.901.28151.28151.2979-1212.4843612.79
4952006.05.15 11:42close2173.601.28151.27291.2863-1080.0042532.79
4962006.05.15 11:42close2161.801.28161.28071.2956-2088.0040444.79
4972006.05.15 11:43sell2180.811.28151.29491.2785
4982006.05.15 17:59modify2180.811.28151.28001.2748
4992006.05.15 17:59modify2180.811.28151.27991.2747
5002006.05.15 18:01s/l2180.811.27991.27991.2747129.6040574.39
5012006.05.15 18:01sell2190.811.27991.29331.2769
5022006.05.16 05:37sell2201.621.28231.29481.2799
5032006.05.16 07:26t/p2201.621.27991.29481.2799388.8040963.19
5042006.05.16 07:26close2190.811.27961.29331.276928.6040991.79
5052006.05.16 07:26sell2210.821.27971.29311.2767
5062006.05.16 12:58sell2221.641.28131.29381.2789
5072006.05.16 14:43sell2233.281.28401.29561.2822
5082006.05.16 16:14close2233.281.28241.29561.2822524.8041516.59
5092006.05.16 16:14close2221.641.28261.29381.2789-213.2041303.39
5102006.05.16 16:14close2210.821.28251.29311.2767-229.6041073.79
5112006.05.16 16:15sell2240.821.28261.29601.2796
5122006.05.16 20:48sell2251.641.28561.29811.2832
5132006.05.17 09:22sell2263.281.28881.30041.2870
5142006.05.17 13:31t/p2263.281.28701.30041.2870590.4041664.19
5152006.05.17 13:31close2251.641.28651.29811.2832-138.8941525.30
5162006.05.17 13:31close2240.821.28661.29601.2796-323.6541201.66
5172006.05.17 13:41buy2270.821.28951.27611.2925
5182006.05.17 15:33s/l2270.821.27611.27611.2925-1098.8040102.86
5192006.05.17 16:00sell2280.801.27821.29161.2752
5202006.05.17 16:30modify2280.801.27821.27671.2715
5212006.05.17 16:30modify2280.801.27821.27641.2712
5222006.05.17 16:30modify2280.801.27821.27601.2708
5232006.05.17 16:31modify2280.801.27821.27591.2707
5242006.05.17 16:31modify2280.801.27821.27571.2705
5252006.05.17 16:31modify2280.801.27821.27541.2702
5262006.05.17 16:31modify2280.801.27821.27521.2700
5272006.05.17 16:31modify2280.801.27821.27481.2696
5282006.05.17 16:33modify2280.801.27821.27441.2692
5292006.05.17 16:35s/l2280.801.27441.27441.2692304.0040406.86
5302006.05.17 16:35sell2290.811.27431.28771.2713
5312006.05.17 19:17t/p2290.811.27131.28771.2713243.0040649.86
5322006.05.17 19:17sell2300.811.27101.28441.2680
5332006.05.17 21:56sell2311.621.27421.28671.2718
5342006.05.18 03:45sell2323.241.27581.28741.2740
5352006.05.18 07:01close2323.241.27451.28741.2740421.2041071.06
5362006.05.18 07:01close2311.621.27461.28671.2718-38.9941032.06
5372006.05.18 07:01close2300.811.27471.28441.2680-286.8040745.27
5382006.05.18 07:01sell2330.811.27441.28781.2714
5392006.05.18 10:33sell2341.621.27821.29071.2758
5402006.05.18 12:52t/p2341.621.27581.29071.2758388.8041134.07
5412006.05.18 12:52close2330.811.27561.28781.2714-97.2041036.87
5422006.05.18 12:52sell2350.821.27561.28901.2726
5432006.05.18 15:27sell2361.641.27971.29221.2773
5442006.05.18 18:50sell2373.281.28181.29341.2800
5452006.05.18 23:21sell2386.561.28531.29601.2841
5462006.05.19 02:28t/p2386.561.28411.29601.2841822.0341858.90
5472006.05.19 02:28close2373.281.28411.29341.2800-736.9841121.92
5482006.05.19 02:28close2361.641.28451.29221.2773-778.4940343.42
5492006.05.19 02:29close2350.821.28431.28901.2726-709.0539634.38
5502006.05.19 03:28buy2390.791.28431.27091.2873
5512006.05.19 09:46buy2401.581.27821.26571.2806
5522006.05.19 11:55buy2413.161.27631.26471.2781
5532006.05.19 15:27s/l2390.791.27091.27091.2873-1058.6038575.78
5542006.05.19 15:27close2413.161.27051.26471.2781-1832.8036742.98
5552006.05.19 15:27close2401.581.27081.26571.2806-1169.2035573.78
5562006.05.19 15:27sell2420.711.27061.28401.2676
5572006.05.19 20:45sell2431.421.27701.28951.2746
5582006.05.22 01:17t/p2431.421.27461.28951.2746348.3435922.12
5592006.05.22 01:17close2420.711.27461.28401.2676-280.2335641.89
5602006.05.22 01:17sell2440.711.27431.28771.2713
5612006.05.22 07:43t/p2440.711.27131.28771.2713213.0035854.89
5622006.05.22 07:43sell2450.721.27071.28411.2677
5632006.05.22 10:35sell2461.441.27541.28791.2730
5642006.05.22 16:15s/l2450.721.28411.28411.2677-964.8034890.09
5652006.05.22 16:15close2461.441.28431.28791.2730-1281.6033608.49
5662006.05.22 16:15buy2470.671.28401.27061.2870
5672006.05.22 19:09t/p2470.671.28701.27061.2870201.0033809.49
5682006.05.22 19:09buy2480.681.28721.27381.2902
5692006.05.23 01:02buy2491.361.28561.27311.2880
5702006.05.23 09:35buy2502.721.28411.27251.2859
5712006.05.23 09:53close2502.721.28511.27251.2859272.0034081.49
5722006.05.23 09:53close2491.361.28501.27311.2880-81.6033999.89
5732006.05.23 09:54close2480.681.28481.27381.2902-168.1033831.79
5742006.05.23 09:55buy2510.681.28521.27181.2882
5752006.05.23 15:20buy2521.361.28361.27111.2860
5762006.05.23 15:31t/p2521.361.28601.27111.2860326.4034158.19
5772006.05.23 15:31close2510.681.28621.27181.288268.0034226.19
5782006.05.23 15:40buy2530.681.28651.27311.2895
5792006.05.24 00:10buy2541.361.27831.26581.2807
5802006.05.24 01:14t/p2541.361.28071.26581.2807326.4034552.59
5812006.05.24 01:14close2530.681.28091.27311.2895-385.7034166.89
5822006.05.24 01:46sell2550.681.27871.29211.2757
5832006.05.24 10:12sell2561.361.28461.29711.2822
5842006.05.24 15:02t/p2561.361.28221.29711.2822326.4034493.29
5852006.05.24 15:02close2550.681.28211.29211.2757-231.2034262.09
5862006.05.24 15:02sell2570.691.28231.29571.2793
5872006.05.24 15:09t/p2570.691.27931.29571.2793207.0034469.09
5882006.05.24 15:22sell2580.691.27841.29181.2754
5892006.05.24 15:40t/p2580.691.27541.29181.2754207.0034676.09
5902006.05.24 15:42sell2590.691.27511.28851.2721
5912006.05.24 20:33sell2601.381.27701.28951.2746
5922006.05.25 20:28sell2612.761.27911.29071.2773
5932006.05.25 23:35sell2625.521.28111.29181.2799
5942006.05.26 00:33t/p2625.521.27991.29181.2799691.7135367.80
5952006.05.26 00:33close2612.761.27991.29071.2773-206.1435161.66
5962006.05.26 00:33close2601.381.28001.28951.2746-384.6934776.97
5972006.05.26 00:33close2590.691.27951.28851.2721-288.9434488.02
5982006.05.26 00:49buy2630.691.28121.26781.2842
5992006.05.26 03:20buy2641.381.27891.26641.2813
6002006.05.26 05:56buy2652.761.27731.26571.2791
6012006.05.26 07:26close2652.761.27841.26571.2791303.6034791.62
6022006.05.26 07:26close2641.381.27821.26641.2813-96.6034695.02
6032006.05.26 07:26close2630.691.27831.26781.2842-200.1034494.92
6042006.05.26 07:26buy2660.691.27821.26481.2812
6052006.05.26 08:58t/p2660.691.28121.26481.2812207.0034701.92
6062006.05.26 08:58buy2670.691.28161.26821.2846
6072006.05.26 16:14buy2681.381.27371.26121.2761
6082006.05.29 08:51t/p2681.381.27611.26121.2761321.2635023.18
6092006.05.29 08:51close2670.691.27611.26821.2846-384.4734638.71
6102006.05.29 08:51buy2690.691.27621.26281.2792
6112006.05.29 17:35buy2701.381.27471.26221.2771
6122006.05.30 03:04t/p2701.381.27711.26221.2771321.2634959.97
6132006.05.30 03:04close2690.691.27731.26281.279270.9335030.90
6142006.05.30 03:04buy2710.701.27741.26401.2804
6152006.05.30 03:48modify2710.701.27741.27891.2841
6162006.05.30 03:50s/l2710.701.27891.27891.2841105.0035135.90
6172006.05.30 03:50buy2720.701.27891.26551.2819
6182006.05.30 04:05modify2720.701.27891.28041.2856
6192006.05.30 04:05modify2720.701.27891.28051.2857
6202006.05.30 04:08s/l2720.701.28051.28051.2857112.0035247.90
6212006.05.30 04:10buy2730.701.28121.26781.2842
6222006.05.30 07:11modify2730.701.28121.28271.2879
6232006.05.30 07:11modify2730.701.28121.28291.2881
6242006.05.30 07:15modify2730.701.28121.28301.2882
6252006.05.30 07:17modify2730.701.28121.28321.2884
6262006.05.30 07:18modify2730.701.28121.28331.2885
6272006.05.30 07:18modify2730.701.28121.28341.2886
6282006.05.30 07:24s/l2730.701.28341.28341.2886154.0035401.90
6292006.05.30 07:24buy2740.711.28361.27021.2866
6302006.05.30 08:06t/p2740.711.28661.27021.2866213.0035614.90
6312006.05.30 08:06buy2750.711.28701.27361.2900
6322006.05.30 08:26buy2761.421.28531.27281.2877
6332006.05.30 10:52t/p2761.421.28771.27281.2877340.8035955.70
6342006.05.30 10:52close2750.711.28771.27361.290049.7036005.40
6352006.05.30 10:52buy2770.721.28781.27441.2908
6362006.05.30 14:20buy2781.441.28391.27141.2863
6372006.05.30 14:53t/p2781.441.28631.27141.2863345.6036351.00
6382006.05.30 14:53close2770.721.28651.27441.2908-93.6036257.40
6392006.05.30 14:53buy2790.731.28651.27311.2895
6402006.05.30 15:03t/p2790.731.28951.27311.2895219.0036476.40
6412006.05.30 15:13buy2800.731.28991.27651.2929
6422006.05.30 17:30buy2811.461.28811.27561.2905
6432006.05.31 00:58buy2822.921.28661.27501.2884
6442006.05.31 05:22close2822.921.28771.27501.2884321.2036797.60
6452006.05.31 05:23close2811.461.28761.27561.2905-83.5236714.08
6462006.05.31 05:23close2800.731.28771.27651.2929-165.8636548.22
6472006.05.31 05:23buy2830.731.28801.27461.2910
6482006.05.31 16:02buy2841.461.28571.27321.2881
6492006.05.31 17:19buy2852.921.28411.27251.2859
6502006.05.31 20:45buy2865.841.28191.27121.2831
6512006.06.01 12:11s/l2830.731.27461.27461.2910-993.9835554.24
6522006.06.01 12:11close2865.841.27461.27121.2831-4389.4331164.81
6532006.06.01 12:11close2852.921.27481.27251.2859-2778.7228386.09
6542006.06.01 12:12close2841.461.27501.27321.2881-1593.7626792.33
6552006.06.01 12:12sell2870.541.27461.28801.2716
6562006.06.01 17:26sell2881.081.28081.29331.2784
6572006.06.02 13:31s/l2870.541.28801.28801.2716-720.7326071.60
6582006.06.02 13:31close2881.081.28841.29331.2784-815.0725256.53
6592006.06.02 13:31buy2890.511.28831.27491.2913
6602006.06.02 13:43t/p2890.511.29131.27491.2913153.0025409.53
6612006.06.02 13:51buy2900.511.29271.27931.2957
6622006.06.05 07:13modify2900.511.29271.29421.2994
6632006.06.05 07:18modify2900.511.29271.29431.2995
6642006.06.05 07:25modify2900.511.29271.29441.2996
6652006.06.05 07:27modify2900.511.29271.29451.2997
6662006.06.05 07:28modify2900.511.29271.29461.2998
6672006.06.05 07:29modify2900.511.29271.29481.3000
6682006.06.05 07:29modify2900.511.29271.29491.3001
6692006.06.05 07:45s/l2900.511.29491.29491.3001108.5325518.06
6702006.06.05 08:26buy2910.511.29571.28231.2987
6712006.06.05 20:55buy2921.021.29231.27981.2947
6722006.06.05 23:56buy2932.041.29071.27911.2925
6732006.06.06 05:12buy2944.081.28921.27851.2904
6742006.06.06 06:57t/p2944.081.29041.27851.2904489.6026007.66
6752006.06.06 06:57close2932.041.29051.27911.2925-55.5025952.16
6762006.06.06 06:57close2921.021.29031.27981.2947-211.3525740.81
6772006.06.06 06:58close2910.511.29021.28231.2987-284.1725456.64
6782006.06.06 08:45sell2950.511.29161.30501.2886
6792006.06.06 11:08modify2950.511.29161.29011.2849
6802006.06.06 11:09modify2950.511.29161.28991.2847
6812006.06.06 11:09modify2950.511.29161.28951.2843
6822006.06.06 11:15modify2950.511.29161.28911.2839
6832006.06.06 11:17modify2950.511.29161.28901.2838
6842006.06.06 11:17modify2950.511.29161.28861.2834
6852006.06.06 11:17modify2950.511.29161.28821.2830
6862006.06.06 11:22modify2950.511.29161.28811.2829
6872006.06.06 11:23modify2950.511.29161.28801.2828
6882006.06.06 11:25modify2950.511.29161.28761.2824
6892006.06.06 11:25modify2950.511.29161.28711.2819
6902006.06.06 11:34s/l2950.511.28711.28711.2819229.5025686.14
6912006.06.06 11:34sell2960.511.28691.30031.2839
6922006.06.06 13:17t/p2960.511.28391.30031.2839153.0025839.14
6932006.06.06 13:17sell2970.521.28371.29711.2807
6942006.06.06 23:25modify2970.521.28371.28221.2770
6952006.06.06 23:30modify2970.521.28371.28211.2769
6962006.06.06 23:51s/l2970.521.28211.28211.276983.2025922.34
6972006.06.06 23:51sell2980.521.28131.29471.2783
6982006.06.07 03:16sell2991.041.28291.29541.2805
6992006.06.07 07:31t/p2991.041.28051.29541.2805249.6026171.94
7002006.06.07 07:31close2980.521.28021.29471.278359.9626231.90
7012006.06.07 07:31sell3000.521.28011.29351.2771
7022006.06.07 10:52sell3011.041.28161.29411.2792
7032006.06.07 12:27t/p3011.041.27921.29411.2792249.6026481.50
7042006.06.07 12:27close3000.521.27921.29351.277146.8026528.30
7052006.06.07 12:27sell3020.531.27911.29251.2761
7062006.06.07 14:51t/p3020.531.27611.29251.2761159.0026687.30
7072006.06.07 14:51sell3030.531.27591.28931.2729
7082006.06.07 17:58sell3041.061.28001.29251.2776
7092006.06.08 06:49t/p3041.061.27761.29251.2776271.2926958.58
7102006.06.08 06:49close3030.531.27761.28931.2729-81.6626876.93
7112006.06.08 06:49sell3050.541.27751.29091.2745
7122006.06.08 12:50t/p3050.541.27451.29091.2745162.0027038.93
7132006.06.08 12:50sell3060.541.27421.28761.2712
7142006.06.08 13:31modify3060.541.27421.27271.2675
7152006.06.08 13:32modify3060.541.27421.27261.2674
7162006.06.08 13:32modify3060.541.27421.27221.2670
7172006.06.08 13:33modify3060.541.27421.27161.2664
7182006.06.08 13:33modify3060.541.27421.27121.2660
7192006.06.08 13:33modify3060.541.27421.27051.2653
7202006.06.08 13:33modify3060.541.27421.27031.2651
7212006.06.08 13:33modify3060.541.27421.26981.2646
7222006.06.08 13:33modify3060.541.27421.26921.2640
7232006.06.08 13:34modify3060.541.27421.26901.2638
7242006.06.08 13:34modify3060.541.27421.26851.2633
7252006.06.08 13:35s/l3060.541.26851.26851.2633307.8027346.73
7262006.06.08 13:35sell3070.551.26831.28171.2653
7272006.06.08 14:33t/p3070.551.26531.28171.2653165.0027511.73
7282006.06.08 14:33sell3080.551.26491.27831.2619
7292006.06.09 13:31t/p3080.551.26191.27831.2619167.9227679.65
7302006.06.09 13:36sell3090.551.25971.27311.2567
7312006.06.09 13:56sell3101.101.26191.27441.2595
7322006.06.09 15:42sell3112.201.26561.27721.2638
7332006.06.09 15:51t/p3112.201.26381.27721.2638396.0028075.65
7342006.06.09 15:51close3101.101.26351.27441.2595-176.0027899.65
7352006.06.09 15:51close3090.551.26361.27311.2567-214.5027685.15
7362006.06.09 17:01buy3120.551.26431.25091.2673
7372006.06.12 00:10buy3131.101.26171.24921.2641
7382006.06.12 07:32t/p3131.101.26411.24921.2641264.0027949.15
7392006.06.12 07:32close3120.551.26421.25091.2673-9.4627939.69
7402006.06.12 07:32buy3140.561.26431.25091.2673
7412006.06.12 09:35buy3151.121.26281.25031.2652
7422006.06.12 11:50buy3162.241.26111.24951.2629
7432006.06.12 13:31buy3174.481.25921.24851.2604
7442006.06.12 14:29t/p3174.481.26041.24851.2604537.6028477.29
7452006.06.12 14:29close3162.241.26041.24951.2629-156.8028320.49
7462006.06.12 14:29close3151.121.26031.25031.2652-280.0028040.49
7472006.06.12 14:29close3140.561.26071.25091.2673-201.6027838.89
7482006.06.12 14:29buy3180.561.26061.24721.2636
7492006.06.12 17:05buy3191.121.25901.24651.2614
7502006.06.12 19:34t/p3191.121.26141.24651.2614268.8028107.69
7512006.06.12 19:34close3180.561.26141.24721.263644.8028152.49
7522006.06.12 19:34buy3200.561.26121.24781.2642
7532006.06.12 23:09buy3211.121.25871.24621.2611
7542006.06.13 14:45t/p3211.121.26111.24621.2611260.7328413.22
7552006.06.13 14:45close3200.561.26121.24781.2642-4.0328409.18
7562006.06.13 14:45buy3220.571.26131.24791.2643
7572006.06.13 16:33buy3231.141.25771.24521.2601
7582006.06.13 19:22buy3242.281.25501.24341.2568
7592006.06.14 05:47close3242.281.25671.24341.2568371.1728780.35
7602006.06.14 05:47close3231.141.25651.24521.2601-145.0128635.34
7612006.06.14 05:47close3220.571.25661.24791.2643-272.0128363.33
7622006.06.14 05:47buy3250.571.25641.24301.2594
7632006.06.14 08:40t/p3250.571.25941.24301.2594171.0028534.33
7642006.06.14 08:40buy3260.571.25961.24621.2626
7652006.06.14 12:14buy3271.141.25811.24561.2605
7662006.06.14 14:20t/p3271.141.26051.24561.2605273.6028807.93
7672006.06.14 14:20close3260.571.26061.24621.262657.0028864.93
7682006.06.14 14:20buy3280.581.26071.24731.2637
7692006.06.14 14:29t/p3280.581.26371.24731.2637174.0029038.93
7702006.06.14 14:40buy3290.581.26331.24991.2663
7712006.06.14 20:36buy3301.161.26071.24821.2631
7722006.06.15 07:53t/p3301.161.26311.24821.2631253.3329292.26
7732006.06.15 07:53close3290.581.26311.24991.2663-24.1429268.12
7742006.06.15 07:53buy3310.591.26321.24981.2662
7752006.06.15 14:11modify3310.591.26321.26471.2699
7762006.06.15 14:14s/l3310.591.26471.26471.269988.5029356.62
7772006.06.15 14:14buy3320.591.26481.25141.2678
7782006.06.15 17:20buy3331.181.26241.24991.2648
7792006.06.16 01:01t/p3331.181.26481.24991.2648274.7029631.32
7802006.06.16 01:01close3320.591.26481.25141.2678-4.2529627.07
7812006.06.16 01:01buy3340.591.26491.25151.2679
7822006.06.16 15:55buy3351.181.26331.25081.2657
7832006.06.19 03:25buy3362.361.25871.24711.2605
7842006.06.19 07:39t/p3362.361.26051.24711.2605424.8030051.87
7852006.06.19 07:39close3351.181.26051.25081.2657-338.9029712.97
7862006.06.19 07:39close3340.591.26041.25151.2679-269.7529443.22
7872006.06.19 08:47sell3370.591.25951.27291.2565
7882006.06.19 14:01t/p3370.591.25651.27291.2565177.0029620.22
7892006.06.19 14:01sell3380.591.25611.26951.2531
7902006.06.19 21:48sell3391.181.25771.27021.2553
7912006.06.20 11:04t/p3391.181.25531.27021.2553289.4729909.68
7922006.06.20 11:04close3380.591.25511.26951.253162.1329971.82
7932006.06.20 11:04sell3400.601.25511.26851.2521
7942006.06.20 16:23sell3411.201.25681.26931.2544
7952006.06.20 19:15sell3422.401.25981.27141.2580
7962006.06.20 20:53close3422.401.25821.27141.2580384.0030355.82
7972006.06.20 20:53close3411.201.25831.26931.2544-180.0030175.82
7982006.06.20 20:53close3400.601.25851.26851.2521-204.0029971.82
7992006.06.20 20:55buy3430.601.25911.24571.2621
8002006.06.21 03:06t/p3430.601.26211.24571.2621175.6830147.49
8012006.06.21 03:06buy3440.601.26241.24901.2654
8022006.06.21 14:38modify3440.601.26241.26391.2691
8032006.06.21 14:52s/l3440.601.26391.26391.269190.0030237.49
8042006.06.21 15:26buy3450.601.26491.25151.2679
8052006.06.21 18:27t/p3450.601.26791.25151.2679180.0030417.49
8062006.06.21 18:27buy3460.611.26811.25471.2711
8072006.06.21 21:05buy3471.221.26661.25411.2690
8082006.06.22 10:02buy3482.441.26461.25301.2664
8092006.06.22 12:51buy3494.881.26011.24941.2613
8102006.06.23 09:56s/l3460.611.25471.25471.2711-834.9829582.51
8112006.06.23 09:56close3494.881.25471.24941.2613-2670.3626912.15
8122006.06.23 09:56close3482.441.25491.25301.2664-2384.3824527.77
8132006.06.23 09:57close3471.221.25511.25411.2690-1438.1623089.61
8142006.06.23 09:57sell3500.461.25531.26871.2523
8152006.06.23 12:48t/p3500.461.25231.26871.2523138.0023227.61
8162006.06.23 12:48sell3510.461.25201.26541.2490
8172006.06.23 13:17t/p3510.461.24901.26541.2490138.0023365.61
8182006.06.23 13:17sell3520.471.24871.26211.2457
8192006.06.23 15:55sell3530.941.25151.26401.2491
8202006.06.26 09:42sell3541.881.25671.26831.2549
8212006.06.26 10:53t/p3541.881.25491.26831.2549338.4023704.01
8222006.06.26 10:53close3530.941.25491.26401.2491-314.6123389.40
8232006.06.26 10:53close3520.471.25501.26211.2457-293.6023095.80
8242006.06.26 11:21buy3550.461.25651.24311.2595
8252006.06.26 18:24modify3550.461.25651.25801.2632
8262006.06.26 18:25modify3550.461.25651.25811.2633
8272006.06.26 18:38modify3550.461.25651.25821.2634
8282006.06.26 18:39modify3550.461.25651.25851.2637
8292006.06.26 18:39modify3550.461.25651.25871.2639
8302006.06.26 18:40modify3550.461.25651.25901.2642
8312006.06.26 18:40modify3550.461.25651.25911.2643
8322006.06.26 18:43modify3550.461.25651.25921.2644
8332006.06.26 18:59s/l3550.461.25921.25921.2644124.2023220.00
8342006.06.26 18:59buy3560.461.25961.24621.2626
8352006.06.27 11:57buy3570.921.25811.24561.2605
8362006.06.27 15:18t/p3570.921.26051.24561.2605220.8023440.80
8372006.06.27 15:18close3560.461.26061.24621.262642.6923483.48
8382006.06.27 15:18buy3580.471.26061.24721.2636
8392006.06.27 19:23buy3590.941.25911.24661.2615
8402006.06.28 00:50buy3601.881.25751.24591.2593
8412006.06.28 02:03close3601.881.25851.24591.2593188.0023671.48
8422006.06.28 02:03close3590.941.25841.24661.2615-72.5723598.91
8432006.06.28 02:03close3580.471.25851.24721.2636-102.0923496.83
8442006.06.28 02:03buy3610.471.25841.24501.2614
8452006.06.28 09:13buy3620.941.25691.24441.2593
8462006.06.28 16:31buy3631.881.25431.24271.2561
8472006.06.28 19:55close3631.881.25571.24271.2561263.2023760.03
8482006.06.28 19:55close3620.941.25561.24441.2593-122.2023637.83
8492006.06.28 19:56close3610.471.25541.24501.2614-141.0023496.83
8502006.06.28 21:05sell3640.471.25501.26841.2520
8512006.06.29 20:47sell3650.941.26391.27641.2615
8522006.06.29 23:25sell3661.881.26611.27771.2643
8532006.06.30 02:09s/l3640.471.26841.26841.2520-619.8222877.01
8542006.06.30 02:09close3661.881.26851.27771.2643-441.2222435.79
8552006.06.30 02:09close3650.941.26841.27641.2615-418.0122017.78
8562006.06.30 02:09buy3670.441.26901.25561.2720
8572006.06.30 02:50modify3670.441.26901.27051.2757
8582006.06.30 03:15s/l3670.441.27051.27051.275766.0022083.78
8592006.06.30 03:29buy3680.441.27161.25821.2746
8602006.06.30 13:34t/p3680.441.27461.25821.2746132.0022215.78
8612006.06.30 13:34buy3690.441.27491.26151.2779
8622006.06.30 15:39t/p3690.441.27791.26151.2779132.0022347.78
8632006.06.30 15:39buy3700.451.27811.26471.2811
8642006.07.03 12:23t/p3700.451.28111.26471.2811131.7622479.54
8652006.07.03 12:23buy3710.451.28131.26791.2843
8662006.07.03 14:15buy3720.901.27961.26711.2820
8672006.07.03 15:16t/p3720.901.28201.26711.2820216.0022695.54
8682006.07.03 15:16close3710.451.28211.26791.284336.0022731.54
8692006.07.03 15:16buy3730.451.28221.26881.2852
8702006.07.03 17:10buy3740.901.27971.26721.2821
8712006.07.04 07:21t/p3740.901.28211.26721.2821209.5222941.06
8722006.07.04 07:21close3730.451.28211.26881.2852-7.7422933.31
8732006.07.04 07:21buy3750.461.28171.26831.2847
8742006.07.04 12:55buy3760.921.28011.26761.2825
8752006.07.05 01:35buy3771.841.27861.26701.2804
8762006.07.05 04:53close3771.841.27961.26701.2804184.0023117.31
8772006.07.05 04:53close3760.921.27951.26761.2825-61.8323055.48
8782006.07.05 04:53close3750.461.27931.26831.2847-113.7122941.77
8792006.07.05 05:13sell3780.461.27841.29181.2754
8802006.07.05 07:21sell3790.921.28111.29361.2787
8812006.07.05 07:56t/p3790.921.27871.29361.2787220.8023162.57
8822006.07.05 07:56close3780.461.27851.29181.2754-4.6023157.97
8832006.07.05 07:56sell3800.461.27851.29191.2755
8842006.07.05 08:46t/p3800.461.27551.29191.2755138.0023295.97
8852006.07.05 08:46sell3810.471.27511.28851.2721
8862006.07.05 13:16sell3820.941.27761.29011.2752
8872006.07.05 13:28t/p3820.941.27521.29011.2752225.6023521.57
8882006.07.05 13:28close3810.471.27521.28851.2721-4.7023516.87
8892006.07.05 13:36sell3830.471.27541.28881.2724
8902006.07.05 14:48t/p3830.471.27241.28881.2724141.0023657.87
8912006.07.05 14:48sell3840.471.27211.28551.2691
8922006.07.06 08:25sell3850.941.27361.28611.2712
8932006.07.06 16:00sell3861.881.27521.28681.2734
8942006.07.06 20:13sell3873.761.27731.28801.2761
8952006.07.07 13:31s/l3840.471.28551.28551.2691-619.8223038.05
8962006.07.07 13:31close3873.761.28571.28801.2761-3138.4319899.62
8972006.07.07 13:31s/l3850.941.28611.28611.2712-1170.0118729.61
8982006.07.07 13:31close3861.881.28611.28681.2734-2039.2216690.39
8992006.07.07 13:31buy3880.331.28661.27321.2896
9002006.07.07 13:51buy3890.661.28321.27071.2856
9012006.07.07 22:00buy3901.321.28151.26991.2833
9022006.07.10 02:25buy3912.641.27961.26891.2808
9032006.07.10 02:55t/p3912.641.28081.26891.2808316.8017007.19
9042006.07.10 02:55close3901.321.28081.26991.2833-101.9116905.28
9052006.07.10 02:55close3890.661.28071.27071.2856-169.7616735.53
9062006.07.10 02:55close3880.331.28081.27321.2896-193.7816541.75
9072006.07.10 02:55buy3920.331.28071.26731.2837
9082006.07.10 11:35buy3930.661.27871.26621.2811
9092006.07.10 13:19buy3941.321.27591.26431.2777
9102006.07.10 15:09buy3952.641.27411.26341.2753
9112006.07.10 16:56t/p3952.641.27531.26341.2753316.8016858.55
9122006.07.10 16:56close3941.321.27531.26431.2777-79.2016779.35
9132006.07.10 16:56close3930.661.27511.26621.2811-237.6016541.75
9142006.07.10 16:56close3920.331.27521.26731.2837-181.5016360.25
9152006.07.10 17:17sell3960.331.27371.28711.2707
9162006.07.11 07:59t/p3960.331.27071.28711.2707100.7516461.00
9172006.07.11 07:59sell3970.331.27051.28391.2675
9182006.07.11 09:48sell3980.661.27331.28581.2709
9192006.07.11 17:30sell3991.321.27491.28651.2731
9202006.07.11 20:51sell4002.641.27681.28751.2756
9212006.07.12 08:57t/p4002.641.27561.28751.2756330.8216791.82
9222006.07.12 08:57close3991.321.27551.28651.2731-72.1916719.63
9232006.07.12 08:57close3980.661.27531.28581.2709-128.5016591.13
9242006.07.12 08:57close3970.331.27561.28391.2675-166.5516424.59
9252006.07.12 09:27buy4010.331.27641.26301.2794
9262006.07.12 12:12buy4020.661.27391.26141.2763
9272006.07.12 14:45buy4031.321.27161.26001.2734
9282006.07.12 16:04buy4042.641.26971.25901.2709
9292006.07.12 17:00t/p4042.641.27091.25901.2709316.8016741.39
9302006.07.12 17:00close4031.321.27091.26001.2734-92.4016648.99
9312006.07.12 17:00close4020.661.27061.26141.2763-217.8016431.19
9322006.07.12 17:01close4010.331.27071.26301.2794-188.1016243.09
9332006.07.12 17:43sell4050.321.26951.28291.2665
9342006.07.13 03:22sell4060.641.27111.28361.2687
9352006.07.13 12:01t/p4060.641.26871.28361.2687153.6016396.69
9362006.07.13 12:01close4050.321.26871.28291.266530.7016427.38
9372006.07.13 12:01sell4070.331.26901.28241.2660
9382006.07.13 15:25sell4080.661.27071.28321.2683
9392006.07.13 16:10t/p4080.661.26831.28321.2683158.4016585.78
9402006.07.13 16:10close4070.331.26811.28241.266029.7016615.48
9412006.07.13 16:10sell4090.331.26821.28161.2652
9422006.07.14 07:25modify4090.331.26821.26671.2615
9432006.07.14 07:25modify4090.331.26821.26661.2614
9442006.07.14 07:33modify4090.331.26821.26651.2613
9452006.07.14 07:36s/l4090.331.26651.26651.261357.8516673.34
9462006.07.14 07:36sell4100.331.26641.27981.2634
9472006.07.14 14:53t/p4100.331.26341.27981.263499.0016772.34
9482006.07.14 14:53sell4110.341.26321.27661.2602
9492006.07.17 09:06modify4110.341.26321.26171.2565
9502006.07.17 09:06modify4110.341.26321.26121.2560
9512006.07.17 09:12modify4110.341.26321.26081.2556
9522006.07.17 09:13modify4110.341.26321.26071.2555
9532006.07.17 09:13modify4110.341.26321.26061.2554
9542006.07.17 09:16modify4110.341.26321.26041.2552
9552006.07.17 09:16modify4110.341.26321.26001.2548
9562006.07.17 09:16modify4110.341.26321.25931.2541
9572006.07.17 09:22modify4110.341.26321.25901.2538
9582006.07.17 09:22modify4110.341.26321.25891.2537
9592006.07.17 09:38modify4110.341.26321.25851.2533
9602006.07.17 09:38modify4110.341.26321.25811.2529
9612006.07.17 09:39modify4110.341.26321.25781.2526
9622006.07.17 09:39modify4110.341.26321.25731.2521
9632006.07.17 09:41modify4110.341.26321.25711.2519
9642006.07.17 10:00modify4110.341.26321.25691.2517
9652006.07.17 10:01modify4110.341.26321.25681.2516
9662006.07.17 10:01modify4110.341.26321.25671.2515
9672006.07.17 10:18s/l4110.341.25671.25671.2515222.8116995.14
9682006.07.17 10:23sell4120.341.25551.26891.2525
9692006.07.17 13:36t/p4120.341.25251.26891.2525102.0017097.14
9702006.07.17 13:36sell4130.341.25231.26571.2493
9712006.07.18 09:05sell4140.681.25381.26631.2514
9722006.07.18 10:01t/p4140.681.25141.26631.2514163.2017260.34
9732006.07.18 10:01close4130.341.25141.26571.249332.4117292.75
9742006.07.18 10:59buy4150.351.25281.23941.2558
9752006.07.18 11:44t/p4150.351.25581.23941.2558105.0017397.75
9762006.07.18 11:44buy4160.351.25601.24261.2590
9772006.07.18 13:36buy4170.701.25421.24171.2566
9782006.07.18 16:31buy4181.401.25011.23851.2519
9792006.07.19 14:40buy4192.801.24811.23741.2493
9802006.07.19 15:01t/p4192.801.24931.23741.2493336.0017733.75
9812006.07.19 15:01close4181.401.24931.23851.2519-122.0917611.66
9822006.07.19 15:01close4170.701.24941.24171.2566-341.0417270.62
9832006.07.19 15:01close4160.351.24921.24261.2590-240.5217030.09
9842006.07.19 15:01buy4200.341.24911.23571.2521
9852006.07.19 15:01modify4200.341.24911.25061.2558
9862006.07.19 15:01modify4200.341.24911.25111.2563
9872006.07.19 15:02modify4200.341.24911.25151.2567
9882006.07.19 15:02modify4200.341.24911.25161.2568
9892006.07.19 15:02modify4200.341.24911.25201.2572
9902006.07.19 15:02modify4200.341.24911.25241.2576
9912006.07.19 15:02modify4200.341.24911.25251.2577
9922006.07.19 15:02modify4200.341.24911.25281.2580
9932006.07.19 15:02modify4200.341.24911.25321.2584
9942006.07.19 15:03s/l4200.341.25321.25321.2584139.4017169.49
9952006.07.19 15:21buy4210.341.25551.24211.2585
9962006.07.19 17:55t/p4210.341.25851.24211.2585102.0017271.49
9972006.07.19 17:55buy4220.351.25871.24531.2617
9982006.07.20 02:11modify4220.351.25871.26021.2654
9992006.07.20 02:15modify4220.351.25871.26031.2655
10002006.07.20 02:19modify4220.351.25871.26041.2656
10012006.07.20 02:19modify4220.351.25871.26051.2657
10022006.07.20 02:25modify4220.351.25871.26061.2658
10032006.07.20 02:26modify4220.351.25871.26071.2659
10042006.07.20 02:29modify4220.351.25871.26081.2660
10052006.07.20 03:01s/l4220.351.26081.26081.266065.9317337.43
10062006.07.20 03:09buy4230.351.26171.24831.2647
10072006.07.20 12:53t/p4230.351.26471.24831.2647105.0017442.43
10082006.07.20 12:53buy4240.351.26491.25151.2679
10092006.07.20 22:55buy4250.701.26331.25081.2657
10102006.07.21 08:16t/p4250.701.26571.25081.2657162.9617605.39
10112006.07.21 08:16close4240.351.26571.25151.267925.4817630.86
10122006.07.21 08:16buy4260.351.26621.25281.2692
10132006.07.21 13:22t/p4260.351.26921.25281.2692105.0017735.86
10142006.07.21 13:22buy4270.351.26941.25601.2724
10152006.07.24 03:13buy4280.701.26621.25371.2686
10162006.07.24 07:43buy4291.401.26461.25301.2664
10172006.07.24 09:35buy4302.801.26261.25191.2638
10182006.07.24 10:31t/p4302.801.26381.25191.2638336.0018071.86
10192006.07.24 10:31close4291.401.26381.25301.2664-112.0017959.86
10202006.07.24 10:31close4280.701.26391.25371.2686-161.0017798.86
10212006.07.24 10:31close4270.351.26361.25601.2724-205.5217593.34
10222006.07.24 11:21sell4310.351.26191.27531.2589
10232006.07.24 15:20sell4320.701.26341.27591.2610
10242006.07.25 01:33t/p4320.701.26101.27591.2610171.7217765.06
10252006.07.25 01:33close4310.351.26091.27531.258936.8617801.92
10262006.07.25 01:33sell4330.361.26091.27431.2579
10272006.07.25 08:01sell4340.721.26521.27771.2628
10282006.07.25 15:12t/p4340.721.26281.27771.2628172.8017974.72
10292006.07.25 15:12close4330.361.26281.27431.2579-68.4017906.32
10302006.07.25 15:12sell4350.361.26271.27611.2597
10312006.07.25 16:19t/p4350.361.25971.27611.2597108.0018014.32
10322006.07.25 16:19sell4360.361.25941.27281.2564
10332006.07.25 17:20t/p4360.361.25641.27281.2564108.0018122.32
10342006.07.25 17:20sell4370.361.25621.26961.2532
10352006.07.25 20:38sell4380.721.25771.27021.2553
10362006.07.26 14:50sell4391.441.25921.27081.2574
10372006.07.26 16:31sell4402.881.26141.27211.2602
10382006.07.26 19:23s/l4370.361.26961.26961.2532-480.4917641.83
10392006.07.26 19:23close4402.881.26971.27211.2602-2390.4015251.43
10402006.07.26 19:23close4391.441.26961.27081.2574-1497.6013753.83
10412006.07.26 19:23close4380.721.27001.27021.2553-881.7812872.05
10422006.07.26 19:23buy4410.261.26981.25641.2728
10432006.07.27 05:22t/p4410.261.27281.25641.272872.3812944.43
10442006.07.27 05:22buy4420.261.27301.25961.2760
10452006.07.27 14:07t/p4420.261.27601.25961.276078.0013022.43
10462006.07.27 14:07buy4430.261.27621.26281.2792
10472006.07.27 16:35buy4440.521.27381.26131.2762
10482006.07.27 20:21buy4451.041.27021.25861.2720
10492006.07.28 03:02buy4462.081.26871.25801.2699
10502006.07.28 06:59t/p4462.081.26991.25801.2699249.6013272.03
10512006.07.28 06:59close4451.041.27001.25861.2720-28.2913243.74
10522006.07.28 06:59close4440.521.26941.26131.2762-232.5513011.19
10532006.07.28 06:59close4430.261.26971.26281.2792-170.8712840.32
10542006.07.28 07:30sell4470.261.26861.28201.2656
10552006.07.28 16:38sell4480.521.27531.28781.2729
10562006.07.31 14:35sell4491.041.27691.28851.2751
10572006.07.31 16:08t/p4491.041.27511.28851.2751187.2013027.52
10582006.07.31 16:08close4480.521.27501.28781.272918.3613045.88
10592006.07.31 16:08close4470.261.27511.28201.2656-167.6212878.26
10602006.07.31 16:08sell4500.261.27441.28781.2714
10612006.07.31 17:50sell4510.521.27601.28851.2736
10622006.08.01 05:56t/p4510.521.27361.28851.2736127.5613005.82
10632006.08.01 05:56close4500.261.27341.28781.271427.3813033.20
10642006.08.01 05:57sell4520.261.27331.28671.2703
10652006.08.01 13:00sell4530.521.27641.28891.2740
10662006.08.01 13:43t/p4530.521.27401.28891.2740124.8013158.00
10672006.08.01 13:43close4520.261.27371.28671.2703-10.4013147.60
10682006.08.01 13:43sell4540.261.27371.28711.2707
10692006.08.01 18:28sell4550.521.28101.29351.2786
10702006.08.01 22:13sell4561.041.28251.29411.2807
10712006.08.02 08:59t/p4561.041.28071.29411.2807192.7213340.33
10722006.08.02 08:59close4550.521.28071.29351.278618.3613358.69
10732006.08.02 08:59close4540.261.28081.28711.2707-183.2213175.47
10742006.08.02 10:35buy4570.261.28081.26741.2838
10752006.08.02 21:52buy4580.521.27891.26641.2813
10762006.08.03 02:51buy4591.041.27631.26471.2781
10772006.08.03 12:09close4591.041.27801.26471.2781176.8013352.27
10782006.08.03 12:09close4580.521.27781.26641.2813-68.4413283.83
10792006.08.03 12:10close4570.261.27761.26741.2838-88.8213195.01
10802006.08.03 14:51sell4600.261.28111.29451.2781
10812006.08.03 16:10t/p4600.261.27811.29451.278178.0013273.01
10822006.08.03 16:10sell4610.271.27791.29131.2749
10832006.08.03 18:48sell4620.541.27961.29211.2772
10842006.08.04 14:59s/l4610.271.29131.29131.2749-360.3712912.64
10852006.08.04 14:59close4620.541.29131.29211.2772-628.9312283.71
10862006.08.04 14:59buy4630.251.29101.27761.2940
10872006.08.04 18:31buy4640.501.28951.27701.2919
10882006.08.04 22:07buy4651.001.28791.27631.2897
10892006.08.06 23:13close4651.001.28891.27631.2897100.0012383.71
10902006.08.06 23:13close4640.501.28871.27701.2919-40.0012343.71
10912006.08.06 23:14close4630.251.28851.27761.2940-62.5012281.21
10922006.08.06 23:14buy4660.251.28891.27551.2919
10932006.08.07 09:10buy4670.501.28741.27491.2898
10942006.08.07 19:30buy4681.001.28431.27271.2861
10952006.08.08 00:05buy4692.001.28221.27151.2834
10962006.08.08 07:57t/p4692.001.28341.27151.2834240.0012521.21
10972006.08.08 07:57close4681.001.28341.27271.2861-97.2012424.00
10982006.08.08 07:57close4670.501.28311.27491.2898-218.6012205.40
10992006.08.08 07:57close4660.251.28291.27551.2919-153.6012051.80
11002006.08.08 09:55sell4700.241.28391.29731.2809
11012006.08.08 23:47modify4700.241.28391.28241.2772
11022006.08.08 23:49modify4700.241.28391.28231.2771
11032006.08.08 23:49modify4700.241.28391.28211.2769
11042006.08.08 23:49modify4700.241.28391.28171.2765
11052006.08.08 23:49modify4700.241.28391.28151.2763
11062006.08.08 23:49modify4700.241.28391.28101.2758
11072006.08.08 23:49modify4700.241.28391.28071.2755
11082006.08.08 23:49modify4700.241.28391.28011.2749
11092006.08.08 23:50modify4700.241.28391.28001.2748
11102006.08.08 23:50modify4700.241.28391.27991.2747
11112006.08.08 23:50modify4700.241.28391.27951.2743
11122006.08.08 23:50modify4700.241.28391.27921.2740
11132006.08.08 23:50modify4700.241.28391.27891.2737
11142006.08.08 23:50modify4700.241.28391.27831.2731
11152006.08.08 23:51s/l4700.241.27831.27831.2731134.4012186.20
11162006.08.08 23:51sell4710.241.27821.29161.2752
11172006.08.09 10:20sell4720.481.28631.29881.2839
11182006.08.09 12:37sell4730.961.28791.29951.2861
11192006.08.09 19:32t/p4730.961.28611.29951.2861172.8012359.00
11202006.08.09 19:32close4720.481.28611.29881.28399.6012368.60
11212006.08.09 19:32close4710.241.28621.29161.2752-190.7312177.87
11222006.08.09 20:31buy4740.241.28681.27341.2898
11232006.08.10 07:15modify4740.241.28681.28831.2935
11242006.08.10 07:15modify4740.241.28681.28841.2936
11252006.08.10 07:16modify4740.241.28681.28861.2938
11262006.08.10 07:16modify4740.241.28681.28901.2942
11272006.08.10 07:17modify4740.241.28681.28911.2943
11282006.08.10 07:17s/l4740.241.28911.28911.294350.0112227.89
11292006.08.10 07:17buy4750.241.28931.27591.2923
11302006.08.10 09:56buy4760.481.28691.27441.2893
11312006.08.10 15:38s/l4750.241.27591.27591.2923-321.6011906.29
11322006.08.10 15:38close4760.481.27561.27441.2893-542.4011363.89
11332006.08.10 15:38sell4770.231.27581.28921.2728
11342006.08.10 15:58sell4780.461.27731.28981.2749
11352006.08.10 16:19t/p4780.461.27491.28981.2749110.4011474.29
11362006.08.10 16:19close4770.231.27491.28921.272820.7011494.99
11372006.08.10 16:19sell4790.231.27521.28861.2722
11382006.08.10 18:03sell4800.461.27671.28921.2743
11392006.08.10 20:43sell4810.921.27861.29021.2768
11402006.08.11 02:30close4810.921.27741.29021.2768115.2911610.27
11412006.08.11 02:30close4800.461.27751.28921.2743-34.3611575.91
11422006.08.11 02:30close4790.231.27761.28861.2722-53.9811521.93
11432006.08.11 02:30sell4820.231.27761.29101.2746
11442006.08.11 07:34t/p4820.231.27461.29101.274669.0011590.93
11452006.08.11 07:34sell4830.231.27411.28751.2711
11462006.08.11 09:30sell4840.461.27761.29011.2752
11472006.08.11 13:31t/p4840.461.27521.29011.2752110.4011701.33
11482006.08.11 13:31close4830.231.27521.28751.2711-25.3011676.03
11492006.08.11 13:31sell4850.231.27511.28851.2721
11502006.08.11 13:34t/p4850.231.27211.28851.272169.0011745.03
11512006.08.11 13:51sell4860.231.27231.28571.2693
11522006.08.11 16:31sell4870.461.27641.28891.2740
11532006.08.11 17:31t/p4870.461.27401.28891.2740110.4011855.43
11542006.08.11 17:31close4860.231.27391.28571.2693-36.8011818.63
11552006.08.11 17:31sell4880.241.27381.28721.2708
11562006.08.14 13:21modify4880.241.27381.27231.2671
11572006.08.14 13:31s/l4880.241.27231.27231.267137.2711855.91
11582006.08.14 14:04buy4890.241.27431.26091.2773
11592006.08.14 20:07buy4900.481.27261.26011.2750
11602006.08.15 06:29t/p4900.481.27501.26011.2750111.7411967.65
11612006.08.15 06:29close4890.241.27501.26091.277315.0711982.72
11622006.08.15 06:29buy4910.241.27531.26191.2783
11632006.08.15 08:26buy4920.481.27331.26081.2757
11642006.08.15 13:31t/p4920.481.27571.26081.2757115.2012097.92
11652006.08.15 13:31close4910.241.27601.26191.278316.8012114.72
11662006.08.15 13:31buy4930.241.27661.26321.2796
11672006.08.15 14:07modify4930.241.27661.27811.2833
11682006.08.15 14:08modify4930.241.27661.27821.2834
11692006.08.15 14:09modify4930.241.27661.27831.2835
11702006.08.15 14:09modify4930.241.27661.27841.2836
11712006.08.15 14:09modify4930.241.27661.27851.2837
11722006.08.15 14:10modify4930.241.27661.27861.2838
11732006.08.15 14:12s/l4930.241.27861.27861.283848.0012162.72
11742006.08.15 14:12buy4940.241.27881.26541.2818
11752006.08.16 13:31modify4940.241.27881.28031.2855
11762006.08.16 13:31modify4940.241.27881.28081.2860
11772006.08.16 13:31modify4940.241.27881.28091.2861
11782006.08.16 13:31modify4940.241.27881.28151.2867
11792006.08.16 13:31modify4940.241.27881.28201.2872
11802006.08.16 13:32modify4940.241.27881.28221.2874
11812006.08.16 13:32modify4940.241.27881.28241.2876
11822006.08.16 13:32modify4940.241.27881.28261.2878
11832006.08.16 13:32modify4940.241.27881.28281.2880
11842006.08.16 13:33s/l4940.241.28281.28281.288094.2712256.99
11852006.08.16 13:33buy4950.251.28281.26941.2858
11862006.08.16 14:16t/p4950.251.28581.26941.285875.0012331.99
11872006.08.16 14:16buy4960.251.28611.27271.2891
11882006.08.16 20:51buy4970.501.28461.27211.2870
11892006.08.17 08:25t/p4970.501.28701.27211.2870109.1912441.19
11902006.08.17 08:25close4960.251.28711.27271.289119.6012460.78
11912006.08.17 08:25buy4980.251.28711.27371.2901
11922006.08.17 19:50buy4990.501.28281.27031.2852
11932006.08.18 13:57buy5001.001.28021.26861.2820
11942006.08.18 14:35t/p5001.001.28201.26861.2820180.0012640.78
11952006.08.18 14:35close4990.501.28201.27031.2852-43.6012597.18
11962006.08.18 14:35close4980.251.28171.27371.2901-136.8012460.38
11972006.08.18 15:18sell5010.251.28051.29391.2775
11982006.08.18 20:44sell5020.501.28231.29481.2799
11992006.08.21 04:04sell5031.001.28731.29891.2855
12002006.08.21 09:28sell5042.001.28891.29961.2877
12012006.08.21 15:02s/l5010.251.29391.29391.2775-333.6712126.71
12022006.08.21 15:02close5042.001.29391.29961.2877-1000.0011126.71
12032006.08.21 15:02close5031.001.29361.29891.2855-630.0010496.71
12042006.08.21 15:02close5020.501.29351.29481.2799-557.359939.36
12052006.08.21 15:02buy5050.201.29321.27981.2962
12062006.08.21 18:03buy5060.401.29121.27871.2936
12072006.08.21 22:00buy5070.801.28961.27801.2914
12082006.08.22 00:15buy5081.601.28791.27721.2891
12092006.08.22 14:12s/l5050.201.27981.27981.2962-269.449669.92
12102006.08.22 14:12close5081.601.27981.27721.2891-1296.008373.92
12112006.08.22 14:12close5070.801.27971.27801.2914-797.767576.16
12122006.08.22 14:12close5060.401.28001.27871.2936-450.887125.27
12132006.08.22 14:12sell5090.141.28021.29361.2772
12142006.08.23 09:35sell5100.281.28191.29441.2795
12152006.08.23 15:37t/p5100.281.27951.29441.279567.207192.47
12162006.08.23 15:37close5090.141.27951.29361.277210.547203.02
12172006.08.23 15:37sell5110.141.27951.29291.2765
12182006.08.24 02:08modify5110.141.27951.27801.2728
12192006.08.24 02:08modify5110.141.27951.27771.2725
12202006.08.24 02:15modify5110.141.27951.27761.2724
12212006.08.24 02:18modify5110.141.27951.27721.2720
12222006.08.24 02:23s/l5110.141.27721.27721.272034.437237.45
12232006.08.24 02:23sell5120.141.27691.29031.2739
12242006.08.24 10:52sell5130.281.28201.29451.2796
12252006.08.24 15:54t/p5130.281.27961.29451.279667.207304.65
12262006.08.24 15:54close5120.141.27941.29031.2739-35.007269.65
12272006.08.24 17:55buy5140.151.27751.26411.2805
12282006.08.25 16:05buy5150.301.27541.26291.2778
12292006.08.25 16:16t/p5150.301.27781.26291.277872.007341.65
12302006.08.25 16:16close5140.151.27781.26411.28053.427345.07
12312006.08.25 16:25buy5160.151.27791.26451.2809
12322006.08.25 18:21buy5170.301.27631.26381.2787
12332006.08.28 04:28t/p5170.301.27871.26381.278769.847414.90
12342006.08.28 04:28close5160.151.27871.26451.280910.927425.82
12352006.08.28 04:28buy5180.151.27881.26541.2818
12362006.08.28 08:29modify5180.151.27881.28031.2855
12372006.08.28 08:30modify5180.151.27881.28041.2856
12382006.08.28 08:30modify5180.151.27881.28051.2857
12392006.08.28 08:38s/l5180.151.28051.28051.285725.507451.32
12402006.08.28 08:38buy5190.151.28071.26731.2837
12412006.08.28 17:10buy5200.301.27901.26651.2814
12422006.08.29 02:47t/p5200.301.28141.26651.281469.847521.16
12432006.08.29 02:47close5190.151.28141.26731.28379.427530.58
12442006.08.29 02:48buy5210.151.28151.26811.2845
12452006.08.29 16:33buy5220.301.27691.26441.2793
12462006.08.29 19:06t/p5220.301.27931.26441.279372.007602.58
12472006.08.29 19:06close5210.151.27951.26811.2845-30.007572.58
12482006.08.29 20:00buy5230.151.28351.27011.2865
12492006.08.31 08:29t/p5230.151.28651.27011.286540.687613.26
12502006.08.31 08:29buy5240.151.28671.27331.2897
12512006.08.31 10:11buy5250.301.28521.27271.2876
12522006.08.31 13:36t/p5250.301.28761.27271.287672.007685.26
12532006.08.31 13:36close5240.151.28771.27331.289715.007700.26
12542006.08.31 13:36buy5260.151.28771.27431.2907
12552006.08.31 17:14buy5270.301.28091.26841.2833
12562006.09.01 15:01buy5280.601.27801.26641.2798
12572006.09.01 15:03t/p5280.601.27981.26641.2798108.007808.26
12582006.09.01 15:03close5270.301.27981.26841.2833-35.167773.10
12592006.09.01 15:03close5260.151.27941.27431.2907-125.587647.52
12602006.09.01 18:07sell5290.151.28301.29641.2800
12612006.09.04 01:15sell5300.301.28501.29751.2826
12622006.09.04 18:45sell5310.601.28651.29811.2847
12632006.09.05 01:11close5310.601.28511.29811.284787.197734.70
12642006.09.05 01:11close5300.301.28531.29751.2826-7.417727.30
12652006.09.05 01:12close5290.151.28521.29641.2800-31.417695.89
12662006.09.05 02:25buy5320.151.28511.27171.2881
12672006.09.05 09:30buy5330.301.28331.27081.2857
12682006.09.05 15:10buy5340.601.28171.27011.2835
12692006.09.05 23:41close5340.601.28281.27011.283566.007761.89
12702006.09.05 23:41close5330.301.28271.27081.2857-18.007743.89
12712006.09.05 23:41close5320.151.28261.27171.2881-37.507706.39
12722006.09.06 00:25sell5350.151.28181.29521.2788
12732006.09.06 13:04t/p5350.151.27881.29521.278845.007751.39
12742006.09.06 13:04sell5360.161.27851.29191.2755
12752006.09.06 20:35sell5370.321.28061.29311.2782
12762006.09.07 03:46sell5380.641.28251.29411.2807
12772006.09.07 07:00close5380.641.28121.29411.280783.207834.59
12782006.09.07 07:00close5370.321.28141.29311.2782-20.507814.09
12792006.09.07 07:00close5360.161.28161.29191.2755-47.057767.03
12802006.09.07 07:41buy5390.161.28221.26881.2852
12812006.09.07 09:53buy5400.321.28071.26821.2831
12822006.09.07 11:01buy5410.641.27921.26761.2810
12832006.09.07 13:27buy5421.281.27411.26341.2753
12842006.09.07 17:00t/p5421.281.27531.26341.2753153.607920.63
12852006.09.07 17:00close5410.641.27541.26761.2810-243.207677.43
12862006.09.07 17:00close5400.321.27591.26821.2831-153.607523.83
12872006.09.07 17:00close5390.161.27561.26881.2852-105.607418.23
12882006.09.07 18:16sell5430.151.27411.28751.2711
12892006.09.08 07:23modify5430.151.27411.27261.2674
12902006.09.08 07:25modify5430.151.27411.27251.2673
12912006.09.08 07:30modify5430.151.27411.27231.2671
12922006.09.08 07:36modify5430.151.27411.27221.2670
12932006.09.08 07:43s/l5430.151.27221.27221.267029.307447.53
12942006.09.08 08:25sell5440.151.27131.28471.2683
12952006.09.08 13:37modify5440.151.27131.26981.2646
12962006.09.08 13:38modify5440.151.27131.26971.2645
12972006.09.08 13:38modify5440.151.27131.26931.2641
12982006.09.08 13:38modify5440.151.27131.26911.2639
12992006.09.08 13:38modify5440.151.27131.26861.2634
13002006.09.08 13:40s/l5440.151.26861.26861.263440.507488.03
13012006.09.08 13:40sell5450.151.26841.28181.2654
13022006.09.08 15:27t/p5450.151.26541.28181.265445.007533.03
13032006.09.08 15:27sell5460.151.26501.27841.2620
13042006.09.08 16:49sell5470.301.26651.27901.2641
13052006.09.11 07:05sell5480.601.26801.27961.2662
13062006.09.11 10:12sell5491.201.27011.28081.2689
13072006.09.11 15:09t/p5491.201.26891.28081.2689144.007677.03
13082006.09.11 15:09close5480.601.26881.27961.2662-48.007629.03
13092006.09.11 15:09close5470.301.26901.27901.2641-73.417555.62
13102006.09.11 15:10close5460.151.26891.27841.2620-57.707497.92
13112006.09.11 16:15buy5500.151.26931.25591.2723
13122006.09.12 02:03modify5500.151.26931.27081.2760
13132006.09.12 02:16modify5500.151.26931.27091.2761
13142006.09.12 02:17modify5500.151.26931.27101.2762
13152006.09.12 02:23modify5500.151.26931.27131.2765
13162006.09.12 02:52s/l5500.151.27131.27131.276528.927526.84
13172006.09.12 02:53buy5510.151.27201.25861.2750
13182006.09.12 15:56buy5520.301.26991.25741.2723
13192006.09.13 03:00buy5530.601.26841.25681.2702
13202006.09.13 05:27close5530.601.26971.25681.270278.007604.84
13212006.09.13 05:27close5520.301.26961.25741.2723-11.167593.68
13222006.09.13 05:27close5510.151.26951.25861.2750-38.587555.10
13232006.09.13 05:52sell5540.151.26841.28181.2654
13242006.09.13 17:55sell5550.301.26991.28241.2675
13252006.09.14 13:06sell5560.601.27201.28361.2702
13262006.09.14 13:41close5560.601.27071.28361.270278.007633.10
13272006.09.14 13:41close5550.301.27081.28241.2675-22.227610.88
13282006.09.14 13:41close5540.151.27031.28181.2654-26.117584.77
13292006.09.14 14:40buy5570.151.27211.25871.2751
13302006.09.14 16:00t/p5570.151.27511.25871.275145.007629.77
13312006.09.14 16:00buy5580.151.27571.26231.2787
13322006.09.14 16:20buy5590.301.27421.26171.2766
13332006.09.14 22:10buy5600.601.27261.26101.2744
13342006.09.15 06:51close5600.601.27371.26101.274461.687691.44
13352006.09.15 06:51close5590.301.27351.26171.2766-23.167668.28
13362006.09.15 06:52close5580.151.27361.26231.2787-32.587635.70
13372006.09.15 06:52buy5610.151.27391.26051.2769
13382006.09.15 09:51buy5620.301.27161.25911.2740
13392006.09.15 12:38buy5630.601.26931.25771.2711
13402006.09.15 15:36buy5641.201.26581.25511.2670
13412006.09.15 21:53t/p5641.201.26701.25511.2670144.007779.70
13422006.09.15 21:53close5630.601.26701.25771.2711-138.007641.70
13432006.09.15 21:53close5620.301.26671.25911.2740-147.007494.70
13442006.09.15 21:53close5610.151.26681.26051.2769-106.507388.20
13452006.09.15 22:17sell5650.151.26571.27911.2627
13462006.09.18 09:01sell5660.301.26741.27991.2650
13472006.09.18 12:17t/p5660.301.26501.27991.265072.007460.20
13482006.09.18 12:17close5650.151.26501.27911.262711.307471.50
13492006.09.18 12:17sell5670.151.26501.27841.2620
13502006.09.18 16:13sell5680.301.26771.28021.2653
13512006.09.18 20:53sell5690.601.27001.28161.2682
13522006.09.19 04:28sell5701.201.27191.28261.2707
13532006.09.19 06:45t/p5701.201.27071.28261.2707144.007615.50
13542006.09.19 06:45close5690.601.27071.28161.2682-38.817576.68
13552006.09.19 06:45close5680.301.27081.28021.2653-91.417485.28
13562006.09.19 06:45close5670.151.27091.27841.2620-87.707397.57
13572006.09.19 07:45buy5710.151.27121.25781.2742
13582006.09.19 11:35buy5720.301.26631.25381.2687
13592006.09.19 13:31t/p5720.301.26871.25381.268772.007469.57
13602006.09.19 13:31close5710.151.26871.25781.2742-37.507432.07
13612006.09.19 13:31buy5730.151.26881.25541.2718
13622006.09.19 15:03modify5730.151.26881.27031.2755
13632006.09.19 15:17s/l5730.151.27031.27031.275522.507454.57
13642006.09.19 15:23buy5740.151.27101.25761.2740
13652006.09.19 18:30buy5750.301.26741.25491.2698
13662006.09.20 15:10t/p5750.301.26981.25491.269869.847524.41
13672006.09.20 15:10close5740.151.26981.25761.2740-19.087505.33
13682006.09.20 15:59buy5760.151.27051.25711.2735
13692006.09.20 21:30buy5770.301.26901.25651.2714
13702006.09.21 01:48t/p5770.301.27141.25651.271465.527570.85
13712006.09.21 01:48close5760.151.27161.25711.273513.267584.10
13722006.09.21 01:48buy5780.151.27171.25831.2747
13732006.09.21 17:02t/p5780.151.27471.25831.274745.007629.10
13742006.09.21 17:02buy5790.151.27501.26161.2780
13752006.09.21 17:15t/p5790.151.27801.26161.278045.007674.10
13762006.09.21 17:22buy5800.151.27791.26451.2809
13772006.09.22 08:05t/p5800.151.28091.26451.280943.927718.02
13782006.09.22 08:05buy5810.151.28111.26771.2841
13792006.09.22 20:20buy5820.301.27921.26671.2816
13802006.09.25 05:26t/p5820.301.28161.26671.281669.847787.86
13812006.09.25 05:26close5810.151.28161.26771.28416.427794.28
13822006.09.25 06:09sell5830.161.28071.29411.2777
13832006.09.25 10:01t/p5830.161.27771.29411.277748.007842.28
13842006.09.25 10:01sell5840.161.27751.29091.2745
13852006.09.25 15:01modify5840.161.27751.27601.2708
13862006.09.25 15:01modify5840.161.27751.27591.2707
13872006.09.25 15:01modify5840.161.27751.27581.2706
13882006.09.25 15:01s/l5840.161.27581.27581.270627.207869.48
13892006.09.25 15:01sell5850.161.27561.28901.2726
13902006.09.26 09:46t/p5850.161.27261.28901.272648.857918.33
13912006.09.26 09:46sell5860.161.27241.28581.2694
13922006.09.26 11:00t/p5860.161.26941.28581.269448.007966.33
13932006.09.26 11:00sell5870.161.26921.28261.2662
13942006.09.28 02:35sell5880.321.27211.28461.2697
13952006.09.28 13:36t/p5880.321.26971.28461.269776.808043.13
13962006.09.28 13:36close5870.161.26971.28261.2662-4.608038.53
13972006.09.28 14:45buy5890.161.27021.25681.2732
13982006.09.29 09:35buy5900.321.26721.25471.2696
13992006.09.29 16:26t/p5900.321.26961.25471.269676.808115.33
14002006.09.29 16:26close5890.161.26961.25681.2732-10.758104.58
14012006.09.29 17:40sell5910.161.26871.28211.2657
14022006.10.02 16:38sell5920.321.27481.28731.2724
14032006.10.03 13:34t/p5920.321.27241.28731.272478.508183.08
14042006.10.03 13:34close5910.161.27231.28211.2657-55.908127.17
14052006.10.03 14:03buy5930.161.27371.26031.2767
14062006.10.04 03:57buy5940.321.27221.25971.2746
14072006.10.04 10:48buy5950.641.26991.25831.2717
14082006.10.04 12:48buy5961.281.26791.25721.2691
14092006.10.04 15:00t/p5961.281.26911.25721.2691153.608280.77
14102006.10.04 15:00close5950.641.26911.25831.2717-51.208229.57
14112006.10.04 15:00close5940.321.26901.25971.2746-102.408127.17
14122006.10.04 15:00close5930.161.26921.26031.2767-73.158054.02
14132006.10.04 15:05sell5970.161.26791.28131.2649
14142006.10.04 20:56sell5980.321.27041.28291.2680
14152006.10.05 14:49t/p5980.321.26801.28291.268081.908135.92
14162006.10.05 14:49close5970.161.26791.28131.26492.558138.47
14172006.10.05 14:49sell5990.161.26781.28121.2648
14182006.10.06 13:33t/p5990.161.26481.28121.264848.858187.32
14192006.10.06 13:33sell6000.161.26451.27791.2615
14202006.10.06 13:55t/p6000.161.26151.27791.261548.008235.32
14212006.10.06 13:55sell6010.161.26121.27461.2582
14222006.10.06 15:21modify6010.161.26121.25971.2545
14232006.10.06 15:36modify6010.161.26121.25951.2543
14242006.10.06 15:36modify6010.161.26121.25941.2542
14252006.10.06 15:38modify6010.161.26121.25921.2540
14262006.10.06 15:38modify6010.161.26121.25911.2539
14272006.10.06 15:38modify6010.161.26121.25901.2538
14282006.10.06 16:01s/l6010.161.25901.25901.253835.208270.52
14292006.10.06 17:13sell6020.171.25801.27141.2550
14302006.10.06 18:48sell6030.341.25961.27211.2572
14312006.10.10 09:22t/p6030.341.25721.27211.257285.218355.73
14322006.10.10 09:22close6020.171.25721.27141.255015.418371.13
14332006.10.10 10:56buy6040.171.25691.24351.2599
14342006.10.10 13:26buy6050.341.25391.24141.2563
14352006.10.11 20:26buy6060.681.25241.24081.2542
14362006.10.12 04:09close6060.681.25361.24081.254266.908438.04
14372006.10.12 04:09close6050.341.25351.24141.2563-23.408414.64
14382006.10.12 04:09close6040.171.25361.24351.2599-61.008353.64
14392006.10.12 04:09buy6070.171.25371.24031.2567
14402006.10.13 02:13t/p6070.171.25671.24031.256749.788403.41
14412006.10.13 02:13buy6080.171.25701.24361.2600
14422006.10.13 12:38buy6090.341.25521.24271.2576
14432006.10.13 14:58buy6100.681.25251.24091.2543
14442006.10.13 16:30buy6111.361.24991.23921.2511
14452006.10.13 18:25t/p6111.361.25111.23921.2511163.208566.61
14462006.10.13 18:25close6100.681.25111.24091.2543-95.208471.41
14472006.10.13 18:27close6090.341.25101.24271.2576-142.808328.61
14482006.10.13 18:27close6080.171.25111.24361.2600-100.308228.31
14492006.10.13 20:01sell6120.161.25111.26451.2481
14502006.10.16 22:09sell6130.321.25291.26541.2505
14512006.10.17 17:45sell6140.641.25521.26681.2534
14522006.10.17 22:10close6140.641.25381.26681.253489.608317.91
14532006.10.17 22:10close6130.321.25391.26541.2505-30.308287.61
14542006.10.17 22:10close6120.161.25401.26451.2481-44.708242.91
14552006.10.17 23:01buy6150.161.25431.24091.2573
14562006.10.18 15:08buy6160.321.25181.23931.2542
14572006.10.19 00:24t/p6160.321.25421.23931.254269.888312.79
14582006.10.19 00:24close6150.161.25421.24091.2573-6.218306.58
14592006.10.19 01:32sell6170.171.25381.26721.2508
14602006.10.19 11:21sell6180.341.25641.26891.2540
14612006.10.19 16:50sell6190.681.25951.27111.2577
14622006.10.19 20:00sell6201.361.26251.27321.2613
14632006.10.20 10:52t/p6201.361.26131.27321.2613170.428477.00
14642006.10.20 10:52close6190.681.26121.27111.2577-111.998365.02
14652006.10.20 10:52close6180.341.26131.26891.2540-164.798200.22
14662006.10.20 10:52close6170.171.26141.26721.2508-128.308071.92
14672006.10.20 12:39buy6210.161.26201.24861.2650
14682006.10.23 08:46buy6220.321.25911.24661.2615
14692006.10.23 11:50buy6230.641.25621.24461.2580
14702006.10.23 15:00buy6241.281.25461.24391.2558
14712006.10.24 16:12t/p6241.281.25581.24391.2558144.388216.30
14722006.10.24 16:12close6230.641.25581.24461.2580-30.218186.09
14732006.10.24 16:12close6220.321.25571.24661.2615-111.118074.98
14742006.10.24 16:12close6210.161.25561.24861.2650-104.717970.28
14752006.10.24 17:49sell6250.161.25621.26961.2532
14762006.10.25 12:38sell6260.321.25771.27021.2553
14772006.10.25 20:57sell6270.641.26071.27231.2589
14782006.10.26 04:43sell6281.281.26331.27401.2621
14792006.10.26 17:43s/l6250.161.26961.26961.2532-211.007759.28
14802006.10.26 17:43close6281.281.26961.27401.2621-806.406952.88
14812006.10.26 17:43close6270.641.26951.27231.2589-553.006399.87
14822006.10.26 17:43close6260.321.26961.27021.2553-375.706024.17
14832006.10.26 17:43buy6290.121.26971.25631.2727
14842006.10.27 08:55buy6300.241.26821.25571.2706
14852006.10.27 13:30t/p6300.241.27061.25571.270657.606081.77
14862006.10.27 13:30close6290.121.27061.25631.27279.946091.71
14872006.10.27 15:14sell6310.121.27261.28601.2696
14882006.10.31 07:25t/p6310.121.26961.28601.269637.276128.98
14892006.10.31 07:25sell6320.121.26941.28281.2664
14902006.10.31 17:24sell6330.241.27701.28951.2746
14912006.11.01 07:57t/p6330.241.27461.28951.274658.876187.85
14922006.11.01 07:57close6320.121.27461.28281.2664-61.766126.09
14932006.11.01 08:00sell6340.121.27481.28821.2718
14942006.11.01 15:52sell6350.241.27631.28881.2739
14952006.11.02 01:17t/p6350.241.27391.28881.273961.426187.51
14962006.11.02 01:17close6340.121.27391.28821.271812.716200.23
14972006.11.02 01:17sell6360.121.27361.28701.2706
14982006.11.02 06:55sell6370.241.27521.28771.2728
14992006.11.02 17:41sell6380.481.27711.28871.2753
15002006.11.03 13:13close6380.481.27591.28871.275360.156260.37
15012006.11.03 13:13close6370.241.27601.28771.2728-17.936242.45
15022006.11.03 13:13close6360.121.27591.28701.2706-26.966215.49
15032006.11.03 13:13sell6390.121.27551.28891.2725
15042006.11.03 13:31modify6390.121.27551.27401.2688
15052006.11.03 13:31modify6390.121.27551.27391.2687
15062006.11.03 13:31modify6390.121.27551.27371.2685
15072006.11.03 13:31modify6390.121.27551.27361.2684
15082006.11.03 13:31modify6390.121.27551.27341.2682
15092006.11.03 13:31modify6390.121.27551.27321.2680
15102006.11.03 13:31modify6390.121.27551.27301.2678
15112006.11.03 13:31modify6390.121.27551.27281.2676
15122006.11.03 13:32modify6390.121.27551.27271.2675
15132006.11.03 13:32modify6390.121.27551.27261.2674
15142006.11.03 13:32modify6390.121.27551.27241.2672
15152006.11.03 13:32modify6390.121.27551.27231.2671
15162006.11.03 13:32modify6390.121.27551.27221.2670
15172006.11.03 13:32s/l6390.121.27221.27221.267039.606255.09
15182006.11.03 13:33sell6400.131.27211.28551.2691
15192006.11.03 13:46modify6400.131.27211.27061.2654
15202006.11.03 13:46modify6400.131.27211.27051.2653
15212006.11.03 13:53modify6400.131.27211.27031.2651
15222006.11.03 13:53modify6400.131.27211.27021.2650
15232006.11.03 13:58modify6400.131.27211.27011.2649
15242006.11.03 13:59modify6400.131.27211.27001.2648
15252006.11.03 14:00modify6400.131.27211.26991.2647
15262006.11.03 14:00modify6400.131.27211.26981.2646
15272006.11.03 14:10s/l6400.131.26981.26981.264629.906284.99
15282006.11.03 14:11sell6410.131.26921.28261.2662
15292006.11.03 20:36sell6420.261.27141.28391.2690
15302006.11.07 03:35sell6430.521.27381.28541.2720
15312006.11.07 06:17sell6441.041.27641.28711.2752
15322006.11.07 07:44t/p6441.041.27521.28711.2752124.806409.79
15332006.11.07 07:44close6430.521.27521.28541.2720-72.806336.99
15342006.11.07 07:44close6420.261.27531.28391.2690-98.646238.35
15352006.11.07 07:44close6410.131.27541.28261.2662-79.226159.13
15362006.11.07 08:02buy6450.121.27591.26251.2789
15372006.11.07 14:02t/p6450.121.27891.26251.278936.006195.13
15382006.11.07 14:02buy6460.121.27911.26571.2821
15392006.11.07 21:06buy6470.241.27731.26481.2797
15402006.11.08 09:18t/p6470.241.27971.26481.279755.876251.00
15412006.11.08 09:18close6460.121.27971.26571.28216.346257.33
15422006.11.08 09:18buy6480.131.27981.26641.2828
15432006.11.08 15:12buy6490.261.27641.26391.2788
15442006.11.09 08:09t/p6490.261.27881.26391.278856.786314.11
15452006.11.09 08:09close6480.131.27881.26641.2828-15.816298.30
15462006.11.09 09:26sell6500.131.27801.29141.2750
15472006.11.09 17:46sell6510.261.28281.29531.2804
15482006.11.10 03:15sell6520.521.28561.29721.2838
15492006.11.10 09:46sell6531.041.28721.29791.2860
15502006.11.10 15:03t/p6531.041.28601.29791.2860124.806423.10
15512006.11.10 15:03close6520.521.28601.29721.2838-20.806402.30
15522006.11.10 15:03close6510.261.28611.29531.2804-84.426317.89
15532006.11.10 15:03close6500.131.28601.29141.2750-103.316214.58
15542006.11.10 15:38buy6540.121.28671.27331.2897
15552006.11.10 20:35buy6550.241.28491.27241.2873
15562006.11.13 01:20t/p6550.241.28731.27241.287355.876270.45
15572006.11.13 01:20close6540.121.28731.27331.28976.346276.78
15582006.11.13 02:07sell6560.131.28651.29991.2835
15592006.11.13 11:09t/p6560.131.28351.29991.283539.006315.78
15602006.11.13 11:09sell6570.131.28331.29671.2803
15612006.11.13 15:22modify6570.131.28331.28181.2766
15622006.11.13 15:28modify6570.131.28331.28161.2764
15632006.11.13 15:31modify6570.131.28331.28131.2761
15642006.11.13 15:59s/l6570.131.28131.28131.276126.006341.78
15652006.11.13 16:45sell6580.131.28051.29391.2775
15662006.11.14 05:52sell6590.261.28221.29471.2798
15672006.11.14 14:38sell6600.521.28431.29591.2825
15682006.11.14 15:04close6600.521.28301.29591.282567.606409.38
15692006.11.14 15:04close6590.261.28281.29471.2798-15.606393.78
15702006.11.14 15:04close6580.131.28261.29391.2775-26.616367.17
15712006.11.14 15:04sell6610.131.28251.29591.2795
15722006.11.14 15:12t/p6610.131.27951.29591.279539.006406.17
15732006.11.14 15:24sell6620.131.28091.29431.2779
15742006.11.15 11:07t/p6620.131.27791.29431.277939.696445.86
15752006.11.15 11:07sell6630.131.27761.29101.2746
15762006.11.15 16:17sell6640.261.28021.29271.2778
15772006.11.15 22:45sell6650.521.28261.29421.2808
15782006.11.16 08:38close6650.521.28091.29421.280896.686542.55
15792006.11.16 08:38close6640.261.28111.29271.2778-19.266523.29
15802006.11.16 08:38close6630.131.28121.29101.2746-44.736478.56
15812006.11.16 09:30buy6660.131.28151.26811.2845
15822006.11.16 18:30buy6670.261.27971.26721.2821
15832006.11.17 05:16buy6680.521.27791.26631.2797
15842006.11.17 08:14close6680.521.27911.26631.279762.406540.96
15852006.11.17 08:14close6670.261.27901.26721.2821-20.076520.89
15862006.11.17 08:14close6660.131.27911.26811.2845-32.146488.75
15872006.11.17 09:07sell6690.131.27811.29151.2751
15882006.11.17 16:28sell6700.261.28241.29491.2800
15892006.11.20 11:08sell6710.521.28391.29551.2821
15902006.11.20 15:02close6710.521.28251.29551.282172.806561.55
15912006.11.20 15:02close6700.261.28261.29491.2800-3.826557.73
15922006.11.20 15:02close6690.131.28251.29151.2751-56.516501.22
15932006.11.20 16:17buy6720.131.28271.26931.2857
15942006.11.20 19:20buy6730.261.28121.26871.2836
15952006.11.21 00:14t/p6730.261.28361.26871.283660.536561.75
15962006.11.21 00:14close6720.131.28381.26931.285713.366575.11
15972006.11.21 01:59sell6740.131.28221.29561.2792
15982006.11.21 20:41sell6750.261.28411.29661.2817
15992006.11.22 05:08sell6760.521.28621.29781.2844
16002006.11.22 15:26s/l6740.131.29561.29561.2792-173.516401.60
16012006.11.22 15:26close6760.521.29571.29781.2844-494.005907.60
16022006.11.22 15:26close6750.261.29581.29661.2817-302.825604.78
16032006.11.22 15:26buy6770.111.29571.28231.2987
16042006.11.22 18:22buy6780.221.29301.28051.2954
16052006.11.23 09:06t/p6780.221.29541.28051.295448.045652.83
16062006.11.23 09:06close6770.111.29541.28231.2987-5.685647.15
16072006.11.23 09:06buy6790.111.29551.28211.2985
16082006.11.24 08:25modify6790.111.29551.29701.3022
16092006.11.24 08:25modify6790.111.29551.29711.3023
16102006.11.24 08:25modify6790.111.29551.29721.3024
16112006.11.24 08:26modify6790.111.29551.29731.3025
16122006.11.24 08:26modify6790.111.29551.29741.3026
16132006.11.24 08:26modify6790.111.29551.29771.3029
16142006.11.24 08:26modify6790.111.29551.29781.3030
16152006.11.24 08:26modify6790.111.29551.29791.3031
16162006.11.24 08:26modify6790.111.29551.29801.3032
16172006.11.24 08:26modify6790.111.29551.29821.3034
16182006.11.24 08:30modify6790.111.29551.29831.3035
16192006.11.24 08:30modify6790.111.29551.29841.3036
16202006.11.24 08:30modify6790.111.29551.29851.3037
16212006.11.24 08:30modify6790.111.29551.29861.3038
16222006.11.24 08:30modify6790.111.29551.29871.3039
16232006.11.24 08:30modify6790.111.29551.29881.3040
16242006.11.24 08:30modify6790.111.29551.29931.3045
16252006.11.24 08:30modify6790.111.29551.29961.3048
16262006.11.24 08:30modify6790.111.29551.29981.3050
16272006.11.24 08:30modify6790.111.29551.30001.3052
16282006.11.24 08:30modify6790.111.29551.30041.3056
16292006.11.24 08:31modify6790.111.29551.30061.3058
16302006.11.24 08:31modify6790.111.29551.30071.3059
16312006.11.24 08:31modify6790.111.29551.30081.3060
16322006.11.24 08:31modify6790.111.29551.30091.3061
16332006.11.24 08:31modify6790.111.29551.30111.3063
16342006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30131.3065
16352006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30141.3066
16362006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30151.3067
16372006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30161.3068
16382006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30171.3069
16392006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30181.3070
16402006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30191.3071
16412006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30221.3074
16422006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30251.3077
16432006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30261.3078
16442006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30281.3080
16452006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30311.3083
16462006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30331.3085
16472006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30371.3089
16482006.11.24 08:32modify6790.111.29551.30401.3092
16492006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30411.3093
16502006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30421.3094
16512006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30431.3095
16522006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30441.3096
16532006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30471.3099
16542006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30491.3101
16552006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30501.3102
16562006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30511.3103
16572006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30531.3105
16582006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30541.3106
16592006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30561.3108
16602006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30581.3110
16612006.11.24 08:33modify6790.111.29551.30601.3112
16622006.11.24 08:34s/l6790.111.30601.30601.3112114.715761.86
16632006.11.24 08:34buy6800.121.30621.29281.3092
16642006.11.24 10:30t/p6800.121.30921.29281.309236.005797.86
16652006.11.24 10:30buy6810.121.30941.29601.3124
16662006.11.26 20:00t/p6810.121.31241.29601.312436.005833.86
16672006.11.26 20:00buy6820.121.31581.30241.3188
16682006.11.27 01:45buy6830.241.31371.30121.3161
16692006.11.27 09:25buy6840.481.31181.30021.3136
16702006.11.27 09:55close6840.481.31311.30021.313662.405896.26
16712006.11.27 09:55close6830.241.31301.30121.3161-16.805879.46
16722006.11.27 09:55close6820.121.31291.30241.3188-35.665843.79
16732006.11.27 11:46sell6850.121.31151.32491.3085
16742006.11.28 02:03sell6860.241.31331.32581.3109
16752006.11.28 15:01sell6870.481.31571.32731.3139
16762006.11.28 15:04close6870.481.31411.32731.313976.805920.59
16772006.11.28 15:04close6860.241.31381.32581.3109-12.005908.59
16782006.11.28 15:04close6850.121.31401.32491.3085-29.365879.23
16792006.11.28 15:24sell6880.121.31491.32831.3119
16802006.11.28 21:45sell6890.241.31951.33201.3171
16812006.11.29 08:06t/p6890.241.31711.33201.317158.875938.10
16822006.11.29 08:06close6880.121.31711.32831.3119-25.765912.34
16832006.11.29 08:06sell6900.121.31701.33041.3140
16842006.11.29 13:30t/p6900.121.31401.33041.314036.005948.34
16852006.11.29 13:30sell6910.121.31361.32701.3106
16862006.11.29 15:15sell6920.241.31551.32801.3131
16872006.11.30 08:07sell6930.481.31791.32951.3161
16882006.11.30 13:20sell6940.961.31951.33021.3183
16892006.11.30 16:16s/l6910.121.32701.32701.3106-158.895789.45
16902006.11.30 16:16close6940.961.32701.33021.3183-720.005069.45
16912006.11.30 16:16close6930.481.32691.32951.3161-432.004637.45
16922006.11.30 16:17close6920.241.32701.32801.3131-272.184365.27
16932006.11.30 16:17buy6950.091.32741.31401.3304
16942006.11.30 18:51buy6960.181.32581.31331.3282
16952006.11.30 23:36buy6970.361.32411.31251.3259
16962006.12.01 00:01close6970.361.32561.31251.325951.414416.68
16972006.12.01 00:01close6960.181.32541.31331.3282-8.504408.18
16982006.12.01 00:02close6950.091.32531.31401.3304-19.554388.63
16992006.12.01 00:02buy6980.091.32531.31191.3283
17002006.12.01 07:55modify6980.091.32531.32681.3320
17012006.12.01 08:00s/l6980.091.32681.32681.332013.504402.13
17022006.12.01 09:40buy6990.091.32441.31101.3274
17032006.12.01 14:20t/p6990.091.32741.31101.327427.004429.13
17042006.12.01 14:20buy7000.091.32761.31421.3306
17052006.12.01 15:01t/p7000.091.33061.31421.330627.004456.13
17062006.12.01 15:01buy7010.091.33081.31741.3338
17072006.12.01 15:37t/p7010.091.33381.31741.333827.004483.13
17082006.12.01 15:37buy7020.091.33411.32071.3371
17092006.12.01 17:17buy7030.181.33241.31991.3348
17102006.12.03 20:00t/p7030.181.33481.31991.334843.204526.33
17112006.12.03 20:00close7020.091.33621.32071.337118.904545.23
17122006.12.03 20:00buy7040.091.33651.32311.3395
17132006.12.04 02:14buy7050.181.33381.32131.3362
17142006.12.04 05:19buy7060.361.33201.32041.3338
17152006.12.04 05:33close7060.361.33341.32041.333850.404595.63
17162006.12.04 05:33close7050.181.33331.32131.3362-9.004586.63
17172006.12.04 05:34close7040.091.33341.32311.3395-28.554558.09
17182006.12.04 06:15sell7070.091.33171.34511.3287
17192006.12.04 08:09modify7070.091.33171.33021.3250
17202006.12.04 08:23modify7070.091.33171.33001.3248
17212006.12.04 08:27modify7070.091.33171.32991.3247
17222006.12.04 08:28modify7070.091.33171.32981.3246
17232006.12.04 08:28modify7070.091.33171.32971.3245
17242006.12.04 08:37s/l7070.091.32971.32971.324518.004576.09
17252006.12.04 09:04sell7080.091.32891.34231.3259
17262006.12.04 11:47sell7090.181.33061.34311.3282
17272006.12.04 17:04sell7100.361.33221.34381.3304
17282006.12.04 23:00sell7110.721.33371.34441.3325
17292006.12.05 01:26t/p7110.721.33251.34441.332590.224666.31
17302006.12.05 01:26close7100.361.33251.34381.3304-8.894657.42
17312006.12.05 01:26close7090.181.33261.34311.3282-35.044622.38
17322006.12.05 01:26close7080.091.33251.34231.3259-31.924590.45
17332006.12.05 01:26sell7120.091.33241.34581.3294
17342006.12.05 15:13modify7120.091.33241.33091.3257
17352006.12.05 15:13modify7120.091.33241.33081.3256
17362006.12.05 15:13modify7120.091.33241.33071.3255
17372006.12.05 15:13modify7120.091.33241.33061.3254
17382006.12.05 15:16s/l7120.091.33061.33061.325416.204606.65
17392006.12.05 15:16sell7130.091.33041.34381.3274
17402006.12.05 18:05sell7140.181.33221.34471.3298
17412006.12.06 08:27t/p7140.181.32981.34471.329844.164650.81
17422006.12.06 08:27close7130.091.32971.34381.32746.784657.59
17432006.12.06 08:27sell7150.091.32961.34301.3266
17442006.12.06 09:40t/p7150.091.32661.34301.326627.004684.59
17452006.12.06 09:40sell7160.091.32641.33981.3234
17462006.12.06 12:42sell7170.181.32821.34071.3258
17472006.12.06 13:18t/p7170.181.32581.34071.325843.204727.79
17482006.12.06 13:18close7160.091.32581.33981.32345.404733.19
17492006.12.06 13:18sell7180.091.32551.33891.3225
17502006.12.06 16:46sell7190.181.33041.34291.3280
17512006.12.06 20:07t/p7190.181.32801.34291.328043.204776.39
17522006.12.06 20:07close7180.091.32781.33891.3225-20.704755.69
17532006.12.06 20:07sell7200.101.32781.34121.3248
17542006.12.07 05:47sell7210.201.32941.34191.3270
17552006.12.07 08:33sell7220.401.33141.34301.3296
17562006.12.07 09:29close7220.401.33001.34301.329656.004811.69
17572006.12.07 09:29close7210.201.33011.34191.3270-14.004797.69
17582006.12.07 09:29close7200.101.33001.34121.3248-20.414777.28
17592006.12.07 10:14sell7230.101.32931.34271.3263
17602006.12.08 13:30t/p7230.101.32631.34271.326330.534807.81
17612006.12.08 13:30sell7240.101.32591.33931.3229
17622006.12.08 15:14sell7250.201.33351.34601.3311
17632006.12.08 15:30t/p7250.201.33111.34601.331148.004855.81
17642006.12.08 15:30close7240.101.33111.33931.3229-52.004803.81
17652006.12.08 16:55sell7260.101.32101.33441.3180
17662006.12.08 17:17sell7270.201.32251.33501.3201
17672006.12.08 19:14t/p7270.201.32011.33501.320148.004851.81
17682006.12.08 19:14close7260.101.31991.33441.318011.004862.81
17692006.12.08 19:14sell7280.101.31981.33321.3168
17702006.12.11 00:12modify7280.101.31981.31831.3131
17712006.12.11 00:13modify7280.101.31981.31821.3130
17722006.12.11 00:13modify7280.101.31981.31811.3129
17732006.12.11 00:27modify7280.101.31981.31761.3124
17742006.12.11 01:26modify7280.101.31981.31751.3123
17752006.12.11 01:26modify7280.101.31981.31741.3122
17762006.12.11 01:27modify7280.101.31981.31731.3121
17772006.12.11 01:28modify7280.101.31981.31721.3120
17782006.12.11 01:28modify7280.101.31981.31711.3119
17792006.12.11 01:28modify7280.101.31981.31701.3118
17802006.12.11 01:28modify7280.101.31981.31681.3116
17812006.12.11 01:53modify7280.101.31981.31671.3115
17822006.12.11 01:53modify7280.101.31981.31661.3114
17832006.12.11 01:53modify7280.101.31981.31641.3112
17842006.12.11 01:53modify7280.101.31981.31621.3110
17852006.12.11 01:54modify7280.101.31981.31611.3109
17862006.12.11 01:54modify7280.101.31981.31601.3108
17872006.12.11 01:55modify7280.101.31981.31591.3107
17882006.12.11 01:55modify7280.101.31981.31581.3106
17892006.12.11 01:57modify7280.101.31981.31571.3105
17902006.12.11 02:09modify7280.101.31981.31561.3104
17912006.12.11 02:09modify7280.101.31981.31541.3102
17922006.12.11 02:12modify7280.101.31981.31531.3101
17932006.12.11 02:13modify7280.101.31981.31521.3100
17942006.12.11 02:17modify7280.101.31981.31511.3099
17952006.12.11 02:18modify7280.101.31981.31501.3098
17962006.12.11 02:19modify7280.101.31981.31491.3097
17972006.12.11 02:19modify7280.101.31981.31481.3096
17982006.12.11 02:19modify7280.101.31981.31461.3094
17992006.12.11 03:22s/l7280.101.31461.31461.309452.534915.34
18002006.12.11 04:54sell7290.101.31551.32891.3125
18012006.12.11 08:57sell7300.201.31991.33241.3175
18022006.12.11 13:15t/p7300.201.31751.33241.317548.004963.34
18032006.12.11 13:15close7290.101.31751.32891.3125-20.004943.34
18042006.12.11 13:25buy7310.101.31831.30491.3213
18052006.12.11 15:44t/p7310.101.32131.30491.321330.004973.34
18062006.12.11 15:44buy7320.101.32161.30821.3246
18072006.12.11 17:03modify7320.101.32161.32311.3283
18082006.12.11 17:03modify7320.101.32161.32321.3284
18092006.12.11 17:03modify7320.101.32161.32331.3285
18102006.12.11 17:15modify7320.101.32161.32341.3286
18112006.12.11 17:15modify7320.101.32161.32361.3288
18122006.12.11 17:16modify7320.101.32161.32381.3290
18132006.12.11 17:16modify7320.101.32161.32401.3292
18142006.12.11 17:18modify7320.101.32161.32411.3293
18152006.12.11 17:18modify7320.101.32161.32421.3294
18162006.12.11 17:31modify7320.101.32161.32431.3295
18172006.12.11 17:31modify7320.101.32161.32441.3296
18182006.12.11 17:31modify7320.101.32161.32451.3297
18192006.12.11 17:31modify7320.101.32161.32461.3298
18202006.12.11 17:31modify7320.101.32161.32471.3299
18212006.12.11 18:14s/l7320.101.32471.32471.329931.005004.34
18222006.12.11 19:14buy7330.101.32531.31191.3283
18232006.12.11 22:02buy7340.201.32371.31121.3261
18242006.12.12 02:57t/p7340.201.32611.31121.326146.565050.90
18252006.12.12 02:57close7330.101.32621.31191.32838.285059.18
18262006.12.12 02:57buy7350.101.32651.31311.3295
18272006.12.12 09:05buy7360.201.32361.31111.3260
18282006.12.12 14:41t/p7360.201.32601.31111.326048.005107.18
18292006.12.12 14:41close7350.101.32601.31311.3295-5.005102.18
18302006.12.12 14:41buy7370.101.32611.31271.3291
18312006.12.12 17:32buy7380.201.32371.31121.3261
18322006.12.12 19:21t/p7380.201.32611.31121.326148.005150.18
18332006.12.12 19:21close7370.101.32621.31271.32911.005151.18
18342006.12.12 19:21buy7390.101.32671.31331.3297
18352006.12.13 15:05buy7400.201.32171.30921.3241
18362006.12.14 08:02t/p7400.201.32411.30921.324143.685194.86
18372006.12.14 08:02close7390.101.32421.31331.3297-27.885166.98
18382006.12.14 09:04sell7410.101.32331.33671.3203
18392006.12.14 11:30t/p7410.101.32031.33671.320330.005196.98
18402006.12.14 11:30sell7420.101.32001.33341.3170
18412006.12.14 13:31modify7420.101.32001.31851.3133
18422006.12.14 13:31modify7420.101.32001.31841.3132
18432006.12.14 13:31modify7420.101.32001.31831.3131
18442006.12.14 13:31modify7420.101.32001.31821.3130
18452006.12.14 13:31modify7420.101.32001.31811.3129
18462006.12.14 13:36modify7420.101.32001.31801.3128
18472006.12.14 13:47s/l7420.101.31801.31801.312820.005216.98
18482006.12.14 13:47sell7430.101.31771.33111.3147
18492006.12.14 15:30modify7430.101.31771.31621.3110
18502006.12.14 15:31modify7430.101.31771.31601.3108
18512006.12.14 15:52s/l7430.101.31601.31601.310817.005233.98
18522006.12.14 16:25sell7440.101.31521.32861.3122
18532006.12.15 09:29t/p7440.101.31221.32861.312230.535264.51
18542006.12.15 09:29sell7450.111.31201.32541.3090
18552006.12.15 14:36sell7460.221.31441.32691.3120
18562006.12.15 14:59t/p7460.221.31201.32691.312052.805317.31
18572006.12.15 14:59close7450.111.31201.32541.30900.005317.31
18582006.12.15 14:59sell7470.111.31191.32531.3089
18592006.12.15 15:05modify7470.111.31191.31041.3052
18602006.12.15 15:06modify7470.111.31191.31031.3051
18612006.12.15 15:06modify7470.111.31191.31021.3050
18622006.12.15 15:06modify7470.111.31191.31011.3049
18632006.12.15 15:06modify7470.111.31191.31001.3048
18642006.12.15 15:06modify7470.111.31191.30991.3047
18652006.12.15 15:06modify7470.111.31191.30981.3046
18662006.12.15 15:07modify7470.111.31191.30971.3045
18672006.12.15 15:07modify7470.111.31191.30961.3044
18682006.12.15 15:07modify7470.111.31191.30951.3043
18692006.12.15 15:07modify7470.111.31191.30941.3042
18702006.12.15 15:08modify7470.111.31191.30931.3041
18712006.12.15 15:08modify7470.111.31191.30921.3040
18722006.12.15 15:10s/l7470.111.30921.30921.304029.705347.01
18732006.12.15 15:19sell7480.111.30891.32231.3059
18742006.12.18 15:07t/p7480.111.30591.32231.305933.585380.59
18752006.12.18 16:17buy7490.111.30661.29321.3096
18762006.12.18 19:55modify7490.111.30661.30811.3133
18772006.12.18 19:56modify7490.111.30661.30821.3134
18782006.12.18 19:56modify7490.111.30661.30831.3135
18792006.12.18 19:56modify7490.111.30661.30841.3136
18802006.12.18 20:07modify7490.111.30661.30851.3137
18812006.12.18 20:11modify7490.111.30661.30881.3140
18822006.12.18 20:17modify7490.111.30661.30891.3141
18832006.12.19 01:15modify7490.111.30661.30901.3142
18842006.12.19 03:38s/l7490.111.30901.30901.314225.615406.20
18852006.12.19 04:53buy7500.111.30911.29571.3121
18862006.12.19 07:58t/p7500.111.31211.29571.312133.005439.20
18872006.12.19 07:58buy7510.111.31231.29891.3153
18882006.12.19 09:00t/p7510.111.31531.29891.315333.005472.20
18892006.12.19 09:00buy7520.111.31561.30221.3186
18902006.12.19 16:51t/p7520.111.31861.30221.318633.005505.20
18912006.12.19 16:51buy7530.111.31891.30551.3219
18922006.12.20 00:55modify7530.111.31891.32041.3256
18932006.12.20 00:58modify7530.111.31891.32051.3257
18942006.12.20 00:58modify7530.111.31891.32061.3258
18952006.12.20 00:58modify7530.111.31891.32071.3259
18962006.12.20 00:58modify7530.111.31891.32081.3260
18972006.12.20 00:59modify7530.111.31891.32091.3261
18982006.12.20 00:59modify7530.111.31891.32101.3262
18992006.12.20 00:59modify7530.111.31891.32111.3263
19002006.12.20 01:24modify7530.111.31891.32131.3265
19012006.12.20 01:41modify7530.111.31891.32141.3266
19022006.12.20 01:44modify7530.111.31891.32151.3267
19032006.12.20 01:45modify7530.111.31891.32171.3269
19042006.12.20 02:45modify7530.111.31891.32181.3270
19052006.12.20 02:55modify7530.111.31891.32191.3271
19062006.12.20 02:59modify7530.111.31891.32201.3272
19072006.12.20 03:02modify7530.111.31891.32221.3274
19082006.12.20 03:39modify7530.111.31891.32231.3275
19092006.12.20 03:40modify7530.111.31891.32241.3276
19102006.12.20 03:42modify7530.111.31891.32251.3277
19112006.12.20 03:53modify7530.111.31891.32261.3278
19122006.12.20 03:53modify7530.111.31891.32271.3279
19132006.12.20 04:38s/l7530.111.32271.32271.327941.015546.21
19142006.12.20 05:44buy7540.111.32301.30961.3260
19152006.12.20 14:17buy7550.221.32101.30851.3234
19162006.12.20 18:29buy7560.441.31751.30591.3193
19172006.12.21 06:22t/p7560.441.31931.30591.319369.695615.90
19182006.12.21 06:22close7550.221.31931.30851.3234-42.165573.74
19192006.12.21 06:22close7540.111.31921.30961.3260-44.185529.56
19202006.12.21 06:30sell7570.111.31841.33181.3154
19212006.12.21 08:55sell7580.221.32001.33251.3176
19222006.12.21 10:40t/p7580.221.31761.33251.317652.805582.36
19232006.12.21 10:40close7570.111.31761.33181.31548.805591.16
19242006.12.21 10:40sell7590.111.31751.33091.3145
19252006.12.21 14:38t/p7590.111.31451.33091.314533.005624.16
19262006.12.21 14:38sell7600.111.31421.32761.3112
19272006.12.21 17:30sell7610.221.31641.32891.3140
19282006.12.22 02:07sell7620.441.31841.33001.3166
19292006.12.22 09:55sell7630.881.32001.33071.3188
19302006.12.22 12:42t/p7630.881.31881.33071.3188105.605729.76
19312006.12.22 12:42close7620.441.31881.33001.3166-17.605712.16
19322006.12.22 12:42close7610.221.31891.32891.3140-53.835658.33
19332006.12.22 12:43close7600.111.31901.32761.3112-52.225606.12
19342006.12.22 12:44sell7640.111.31871.33211.3157
19352006.12.22 15:03t/p7640.111.31571.33211.315733.005639.12
19362006.12.22 15:03sell7650.111.31551.32891.3125
19372006.12.22 17:00t/p7650.111.31251.32891.312533.005672.12
19382006.12.22 17:00sell7660.111.31231.32571.3093
19392006.12.22 21:01sell7670.221.31391.32641.3115
19402006.12.26 17:35t/p7670.221.31151.32641.311555.145727.25
19412006.12.26 17:35close7660.111.31131.32571.309312.175739.42
19422006.12.26 17:35sell7680.111.31101.32441.3080
19432006.12.27 03:35sell7690.221.31251.32501.3101
19442006.12.27 07:37sell7700.441.31521.32681.3134
19452006.12.27 15:00close7700.441.31361.32681.313470.405809.82
19462006.12.27 15:00close7690.221.31371.32501.3101-26.405783.42
19472006.12.27 15:00close7680.111.31391.32441.3080-31.325752.10
19482006.12.27 15:14buy7710.121.31471.30131.3177
19492006.12.27 17:00buy7720.241.31281.30031.3152
19502006.12.28 02:15buy7730.481.31131.29971.3131
19512006.12.28 05:23close7730.481.31251.29971.313157.605809.70
19522006.12.28 05:23close7720.241.31231.30031.3152-17.195792.52
19532006.12.28 05:24close7710.121.31221.30131.3177-32.595759.92
19542006.12.28 05:24buy7740.121.31271.29931.3157
19552006.12.28 12:14modify7740.121.31271.31421.3194
19562006.12.28 12:14modify7740.121.31271.31441.3196
19572006.12.28 12:20modify7740.121.31271.31471.3199
19582006.12.28 12:30modify7740.121.31271.31481.3200
19592006.12.28 12:30modify7740.121.31271.31491.3201
19602006.12.28 12:31modify7740.121.31271.31511.3203
19612006.12.28 12:31modify7740.121.31271.31531.3205
19622006.12.28 12:31modify7740.121.31271.31551.3207
19632006.12.28 12:32modify7740.121.31271.31571.3209
19642006.12.28 12:32modify7740.121.31271.31591.3211
19652006.12.28 12:35modify7740.121.31271.31611.3213
19662006.12.28 12:35modify7740.121.31271.31621.3214
19672006.12.28 13:26modify7740.121.31271.31651.3217
19682006.12.28 13:27modify7740.121.31271.31661.3218
19692006.12.28 13:27modify7740.121.31271.31671.3219
19702006.12.28 13:27modify7740.121.31271.31681.3220
19712006.12.28 13:27modify7740.121.31271.31691.3221
19722006.12.28 13:27modify7740.121.31271.31701.3222
19732006.12.28 13:27modify7740.121.31271.31711.3223
19742006.12.28 13:27modify7740.121.31271.31721.3224
19752006.12.28 13:27modify7740.121.31271.31731.3225
19762006.12.28 13:36modify7740.121.31271.31741.3226
19772006.12.28 13:36modify7740.121.31271.31751.3227
19782006.12.28 13:36modify7740.121.31271.31781.3230
19792006.12.28 13:36modify7740.121.31271.31811.3233
19802006.12.28 13:36modify7740.121.31271.31841.3236
19812006.12.28 13:37modify7740.121.31271.31861.3238
19822006.12.28 13:37modify7740.121.31271.31871.3239
19832006.12.28 13:49s/l7740.121.31871.31871.323972.005831.92
19842006.12.28 13:49buy7750.121.31891.30551.3219
19852006.12.28 16:21buy7760.241.31461.30211.3170
19862006.12.28 17:39t/p7760.241.31701.30211.317057.605889.52
19872006.12.28 17:39close7750.121.31721.30551.3219-20.405869.12
19882006.12.28 17:39buy7770.121.31711.30371.3201
19892006.12.28 21:05buy7780.241.31471.30221.3171
19902006.12.29 05:39t/p7780.241.31711.30221.317155.875924.99
19912006.12.29 05:39close7770.121.31711.30371.3201-0.865924.13
19922006.12.29 05:39buy7790.121.31721.30381.3202
19932006.12.29 16:31t/p7790.121.32021.30381.320236.005960.13
19942006.12.29 16:31buy7800.121.32041.30701.3234
19952007.01.02 02:19t/p7800.121.32341.30701.323434.275994.40
19962007.01.02 02:19buy7810.121.32381.31041.3268
19972007.01.02 07:49t/p7810.121.32681.31041.326836.006030.40
19982007.01.02 07:49buy7820.121.32711.31371.3301
19992007.01.03 11:22buy7830.241.32371.31121.3261
20002007.01.03 18:33buy7840.481.31611.30451.3179
20012007.01.04 07:45t/p7840.481.31791.30451.317976.026106.42
20022007.01.04 07:45close7830.241.31791.31121.3261-144.395962.04
20032007.01.04 07:46close7820.121.31781.31371.3301-115.065846.98
20042007.01.04 08:05sell7850.121.31621.32961.3132
20052007.01.04 08:32modify7850.121.31621.31471.3095
20062007.01.04 08:33modify7850.121.31621.31461.3094
20072007.01.04 08:33modify7850.121.31621.31451.3093
20082007.01.04 08:33modify7850.121.31621.31441.3092
20092007.01.04 08:33modify7850.121.31621.31431.3091
20102007.01.04 08:33modify7850.121.31621.31421.3090
20112007.01.04 08:48modify7850.121.31621.31411.3089
20122007.01.04 08:49modify7850.121.31621.31401.3088
20132007.01.04 08:49modify7850.121.31621.31391.3087
20142007.01.04 08:49modify7850.121.31621.31371.3085
20152007.01.04 08:51modify7850.121.31621.31361.3084
20162007.01.04 08:52modify7850.121.31621.31351.3083
20172007.01.04 08:52modify7850.121.31621.31331.3081
20182007.01.04 08:54modify7850.121.31621.31301.3078
20192007.01.04 09:07s/l7850.121.31301.31301.307838.405885.38
20202007.01.04 09:10sell7860.121.31211.32551.3091
20212007.01.04 10:52modify7860.121.31211.31061.3054
20222007.01.04 10:52modify7860.121.31211.31051.3053
20232007.01.04 10:52modify7860.121.31211.31031.3051
20242007.01.04 11:21s/l7860.121.31031.31031.305121.605906.98
20252007.01.04 12:53sell7870.121.30981.32321.3068
20262007.01.05 03:02modify7870.121.30981.30831.3031
20272007.01.05 03:02modify7870.121.30981.30821.3030
20282007.01.05 03:02modify7870.121.30981.30801.3028
20292007.01.05 03:04modify7870.121.30981.30791.3027
20302007.01.05 03:04modify7870.121.30981.30771.3025
20312007.01.05 03:35s/l7870.121.30771.30771.302525.845932.82
20322007.01.05 04:14sell7880.121.30661.32001.3036
20332007.01.05 08:35sell7890.241.30851.32101.3061
20342007.01.05 13:30t/p7890.241.30611.32101.306157.605990.42
20352007.01.05 13:30close7880.121.30541.32001.303614.406004.82
20362007.01.05 13:30sell7900.121.30451.31791.3015
20372007.01.05 13:31modify7900.121.30451.30301.2978
20382007.01.05 13:31modify7900.121.30451.30281.2976
20392007.01.05 13:32modify7900.121.30451.30251.2973
20402007.01.05 13:32modify7900.121.30451.30241.2972
20412007.01.05 13:32modify7900.121.30451.30221.2970
20422007.01.05 13:32modify7900.121.30451.30211.2969
20432007.01.05 13:32modify7900.121.30451.30201.2968
20442007.01.05 13:33modify7900.121.30451.30191.2967
20452007.01.05 13:33modify7900.121.30451.30181.2966
20462007.01.05 13:35s/l7900.121.30181.30181.296632.406037.22
20472007.01.05 13:50sell7910.121.29981.31321.2968
20482007.01.08 17:46sell7920.241.30141.31391.2990
20492007.01.09 01:21sell7930.481.30401.31561.3022
20502007.01.09 09:40close7930.481.30251.31561.302272.006109.22
20512007.01.09 09:40close7920.241.30261.31391.2990-27.536081.69
20522007.01.09 09:42close7910.121.30271.31321.2968-33.536048.16
20532007.01.09 09:49buy7940.121.30321.28981.3062
20542007.01.09 15:30buy7950.241.30081.28831.3032
20552007.01.10 01:23buy7960.481.29741.28581.2992
20562007.01.10 07:31t/p7960.481.29921.28581.299286.406134.56
20572007.01.10 07:31close7950.241.29921.28831.3032-40.136094.44
20582007.01.10 07:31close7940.121.29931.28981.3062-47.666046.77
20592007.01.10 08:00buy7970.121.29931.28591.3023
20602007.01.10 16:15buy7980.241.29521.28271.2976
20612007.01.11 09:41t/p7980.241.29761.28271.297652.416099.18
20622007.01.11 09:41close7970.121.29761.28591.3023-22.996076.19
20632007.01.11 09:41buy7990.121.29791.28451.3009
20642007.01.11 12:12t/p7990.121.30091.28451.300936.006112.19
20652007.01.11 12:12buy8000.121.30111.28771.3041
20662007.01.11 12:39buy8010.241.29851.28601.3009
20672007.01.11 16:15buy8020.481.29041.27881.2922
20682007.01.12 01:03s/l8000.121.28771.28771.3041-161.665950.53
20692007.01.12 01:03close8020.481.28771.27881.2922-133.065817.47
20702007.01.12 01:03close8010.241.28781.28601.3009-258.535558.94
20712007.01.12 01:03sell8030.111.28771.30111.2847
20722007.01.12 03:11sell8040.221.28931.30181.2869
20732007.01.12 08:15sell8050.441.29081.30241.2890
20742007.01.12 11:56close8050.441.28971.30241.289048.405607.34
20752007.01.12 11:56close8040.221.29001.30181.2869-15.405591.94
20762007.01.12 11:56close8030.111.29021.30111.2847-27.505564.44
20772007.01.12 12:40buy8060.111.29041.27701.2934
20782007.01.12 15:00t/p8060.111.29341.27701.293433.005597.44
20792007.01.12 15:00buy8070.111.29361.28021.2966
20802007.01.12 19:43buy8080.221.29171.27921.2941
20812007.01.15 07:40t/p8080.221.29411.27921.294151.215648.65
20822007.01.15 07:40close8070.111.29421.28021.29665.815654.46
20832007.01.15 07:40buy8090.111.29431.28091.2973
20842007.01.16 02:05buy8100.221.29281.28031.2952
20852007.01.16 05:50t/p8100.221.29521.28031.295252.805707.26
20862007.01.16 05:50close8090.111.29521.28091.29739.115716.37
20872007.01.16 05:50buy8110.111.29521.28181.2982
20882007.01.16 10:21modify8110.111.29521.29671.3019
20892007.01.16 10:21modify8110.111.29521.29681.3020
20902007.01.16 10:21modify8110.111.29521.29691.3021
20912007.01.16 10:21modify8110.111.29521.29701.3022
20922007.01.16 10:22modify8110.111.29521.29721.3024
20932007.01.16 10:30modify8110.111.29521.29741.3026
20942007.01.16 10:46s/l8110.111.29741.29741.302624.205740.57
20952007.01.16 11:41buy8120.111.29801.28461.3010
20962007.01.16 14:07buy8130.221.29621.28371.2986
20972007.01.16 16:23buy8140.441.29371.28211.2955
20982007.01.16 17:55buy8150.881.29221.28151.2934
20992007.01.17 06:20t/p8150.881.29341.28151.293499.265839.83
21002007.01.17 06:20close8140.441.29341.28211.2955-16.375823.46
21012007.01.17 06:20close8130.221.29351.28371.2986-60.995762.47
21022007.01.17 06:20close8120.111.29341.28461.3010-51.395711.08
21032007.01.17 06:59sell8160.111.29281.30621.2898
21042007.01.17 13:31t/p8160.111.28981.30621.289833.005744.08
21052007.01.17 13:31sell8170.111.28961.30301.2866
21062007.01.17 16:43sell8180.221.29341.30591.2910
21072007.01.18 04:35sell8190.441.29621.30781.2944
21082007.01.18 09:19t/p8190.441.29441.30781.294479.205823.28
21092007.01.18 09:19close8180.221.29431.30591.2910-16.305806.98
21102007.01.18 09:19close8170.111.29441.30301.2866-51.055755.94
21112007.01.18 11:08buy8200.121.29471.28131.2977
21122007.01.18 13:15buy8210.241.29241.27991.2948
21132007.01.18 14:33t/p8210.241.29481.27991.294857.605813.54
21142007.01.18 14:33close8200.121.29491.28131.29772.405815.94
21152007.01.18 14:33buy8220.121.29501.28161.2980
21162007.01.19 02:06modify8220.121.29501.29651.3017
21172007.01.19 02:06modify8220.121.29501.29661.3018
21182007.01.19 02:06modify8220.121.29501.29671.3019
21192007.01.19 02:06modify8220.121.29501.29681.3020
21202007.01.19 02:10modify8220.121.29501.29691.3021
21212007.01.19 02:10modify8220.121.29501.29701.3022
21222007.01.19 02:21modify8220.121.29501.29711.3023
21232007.01.19 02:53modify8220.121.29501.29721.3024
21242007.01.19 03:48modify8220.121.29501.29731.3025
21252007.01.19 03:49modify8220.121.29501.29741.3026
21262007.01.19 03:49modify8220.121.29501.29751.3027
21272007.01.19 03:55modify8220.121.29501.29761.3028
21282007.01.19 03:55modify8220.121.29501.29781.3030
21292007.01.19 03:56modify8220.121.29501.29791.3031
21302007.01.19 03:56modify8220.121.29501.29801.3032
21312007.01.19 04:03modify8220.121.29501.29811.3033
21322007.01.19 04:03modify8220.121.29501.29821.3034
21332007.01.19 04:04modify8220.121.29501.29831.3035
21342007.01.19 04:04modify8220.121.29501.29841.3036
21352007.01.19 05:02modify8220.121.29501.29851.3037
21362007.01.19 06:12s/l8220.121.29851.29851.303741.145857.07
21372007.01.19 06:29buy8230.121.29951.28611.3025
21382007.01.19 11:17buy8240.241.29641.28391.2988
21392007.01.19 15:54buy8250.481.29371.28211.2955
21402007.01.19 16:27t/p8250.481.29551.28211.295586.405943.47
21412007.01.19 16:27close8240.241.29561.28391.2988-19.205924.27
21422007.01.19 16:27close8230.121.29551.28611.3025-48.005876.27
21432007.01.19 18:09sell8260.121.29601.30941.2930
21442007.01.22 12:44modify8260.121.29601.29451.2893
21452007.01.22 12:44modify8260.121.29601.29441.2892
21462007.01.22 12:44modify8260.121.29601.29431.2891
21472007.01.22 12:44modify8260.121.29601.29411.2889
21482007.01.22 12:48modify8260.121.29601.29401.2888
21492007.01.22 12:49modify8260.121.29601.29391.2887
21502007.01.22 12:49modify8260.121.29601.29381.2886
21512007.01.22 12:50modify8260.121.29601.29371.2885
21522007.01.22 13:12s/l8260.121.29371.29371.288528.245904.51
21532007.01.22 14:27sell8270.121.29311.30651.2901
21542007.01.22 17:05sell8280.241.29501.30751.2926
21552007.01.23 08:58sell8290.481.29671.30831.2949
21562007.01.23 11:36sell8300.961.30051.31121.2993
21572007.01.24 08:15t/p8300.961.29931.31121.2993120.306024.81
21582007.01.24 08:15close8290.481.29931.30831.2949-122.255902.56
21592007.01.24 08:15close8280.241.29941.30751.2926-103.055799.50
21602007.01.24 08:15close8270.121.29931.30651.2901-73.135726.38
21612007.01.24 08:16sell8310.111.29861.31201.2956
21622007.01.24 12:28sell8320.221.30011.31261.2977
21632007.01.24 14:26t/p8320.221.29771.31261.297752.805779.18
21642007.01.24 14:26close8310.111.29771.31201.29569.905789.08
21652007.01.24 14:26sell8330.121.29741.31081.2944
21662007.01.25 19:03modify8330.121.29741.29591.2907
21672007.01.25 19:04modify8330.121.29741.29581.2906
21682007.01.25 19:04modify8330.121.29741.29571.2905
21692007.01.25 19:12modify8330.121.29741.29541.2902
21702007.01.25 19:13modify8330.121.29741.29531.2901
21712007.01.25 19:13modify8330.121.29741.29521.2900
21722007.01.25 19:13modify8330.121.29741.29501.2898
21732007.01.25 19:15modify8330.121.29741.29491.2897
21742007.01.25 19:32modify8330.121.29741.29481.2896
21752007.01.25 19:32modify8330.121.29741.29471.2895
21762007.01.25 19:33modify8330.121.29741.29461.2894
21772007.01.25 19:33modify8330.121.29741.29451.2893
21782007.01.25 19:33modify8330.121.29741.29441.2892
21792007.01.25 19:33modify8330.121.29741.29431.2891
21802007.01.25 19:33modify8330.121.29741.29411.2889
21812007.01.25 19:36modify8330.121.29741.29401.2888
21822007.01.25 19:36modify8330.121.29741.29391.2887
21832007.01.25 19:37modify8330.121.29741.29371.2885
21842007.01.25 19:39modify8330.121.29741.29361.2884
21852007.01.25 19:42modify8330.121.29741.29351.2883
21862007.01.25 19:43modify8330.121.29741.29341.2882
21872007.01.25 19:44modify8330.121.29741.29321.2880
21882007.01.25 19:47modify8330.121.29741.29311.2879
21892007.01.25 19:47modify8330.121.29741.29301.2878
21902007.01.25 19:47modify8330.121.29741.29291.2877
21912007.01.25 19:59s/l8330.121.29291.29291.287755.915844.99
21922007.01.25 20:04sell8340.121.29221.30561.2892
21932007.01.26 11:38modify8340.121.29221.29071.2855
21942007.01.26 11:40modify8340.121.29221.29061.2854
21952007.01.26 11:41modify8340.121.29221.29051.2853
21962007.01.26 12:09s/l8340.121.29051.29051.285321.045866.03
21972007.01.26 12:42sell8350.121.28911.30251.2861
21982007.01.26 18:09sell8360.241.29071.30321.2883
21992007.01.29 18:15sell8370.481.29461.30621.2928
22002007.01.30 04:05sell8380.961.29631.30701.2951
22012007.01.30 08:03t/p8380.961.29511.30701.2951115.205981.23
22022007.01.30 08:03close8370.481.29511.30621.2928-21.455959.78
22032007.01.30 08:03close8360.241.29521.30321.2883-105.455854.32
22042007.01.30 08:03close8350.121.29511.30251.2861-70.735783.60
22052007.01.30 08:21buy8390.121.29651.28311.2995
22062007.01.31 09:15buy8400.241.29461.28211.2970
22072007.01.31 15:06t/p8400.241.29701.28211.297057.605841.20
22082007.01.31 15:06close8390.121.29701.28311.29955.145846.33
22092007.01.31 16:01buy8410.121.30001.28661.3030
22102007.01.31 19:17t/p8410.121.30301.28661.303036.005882.33
22112007.01.31 19:17buy8420.121.30341.29001.3064
22122007.02.01 10:38buy8430.241.30131.28881.3037
22132007.02.01 15:00t/p8430.241.30371.28881.303757.605939.93
22142007.02.01 15:00close8420.121.30371.29001.30641.015940.94
22152007.02.01 15:00buy8440.121.30411.29071.3071
22162007.02.01 17:16buy8450.241.30231.28981.3047
22172007.02.02 13:30t/p8450.241.30471.28981.304755.875996.81
22182007.02.02 13:30close8440.121.30481.29071.30717.546004.35
22192007.02.02 14:02sell8460.121.30171.31511.2987
22202007.02.02 14:15modify8460.121.30171.30021.2950
22212007.02.02 14:15modify8460.121.30171.30001.2948
22222007.02.02 14:21modify8460.121.30171.29991.2947
22232007.02.02 14:22modify8460.121.30171.29981.2946
22242007.02.02 14:23modify8460.121.30171.29971.2945
22252007.02.02 14:23modify8460.121.30171.29961.2944
22262007.02.02 14:23modify8460.121.30171.29931.2941
22272007.02.02 14:23modify8460.121.30171.29921.2940
22282007.02.02 14:23modify8460.121.30171.29891.2937
22292007.02.02 14:27s/l8460.121.29891.29891.293733.606037.95
22302007.02.02 14:27sell8470.121.29871.31211.2957
22312007.02.02 17:53t/p8470.121.29571.31211.295736.006073.95
22322007.02.02 17:53sell8480.121.29551.30891.2925
22332007.02.05 12:19modify8480.121.29551.29401.2888
22342007.02.05 12:23modify8480.121.29551.29391.2887
22352007.02.05 12:31modify8480.121.29551.29381.2886
22362007.02.05 12:32modify8480.121.29551.29371.2885
22372007.02.05 12:32modify8480.121.29551.29351.2883
22382007.02.05 14:01s/l8480.121.29351.29351.288324.646098.58
22392007.02.05 14:12sell8490.121.29211.30551.2891
22402007.02.06 11:00sell8500.241.29371.30621.2913
22412007.02.06 17:37sell8510.481.29581.30741.2940
22422007.02.06 19:33sell8520.961.29771.30841.2965
22432007.02.12 10:18t/p8520.961.29651.30841.2965145.796244.37
22442007.02.12 10:18close8510.481.29641.30741.2940-13.516230.86
22452007.02.12 10:18close8500.241.29631.30621.2913-54.756176.11
22462007.02.12 10:18close8490.121.29621.30551.2891-44.746131.37
22472007.02.12 10:19sell8530.121.29611.30951.2931
22482007.02.13 08:27sell8540.241.29851.31101.2961
22492007.02.13 14:23sell8550.481.30181.31341.3000
22502007.02.13 22:37sell8560.961.30351.31421.3023
22512007.02.14 08:12s/l8530.121.30951.30951.2931-159.535971.84
22522007.02.14 08:12close8560.961.30961.31421.3023-580.505391.34
22532007.02.14 08:12close8550.481.30971.31341.3000-376.655014.69
22542007.02.14 08:12close8540.241.30961.31101.2961-265.134749.56
22552007.02.14 08:13buy8570.091.30951.29611.3125
22562007.02.14 15:03t/p8570.091.31251.29611.312527.004776.56
22572007.02.14 15:03buy8580.101.31271.29931.3157
22582007.02.15 14:07modify8580.101.31271.31421.3194
22592007.02.15 14:08modify8580.101.31271.31461.3198
22602007.02.15 14:08modify8580.101.31271.31481.3200
22612007.02.15 14:08modify8580.101.31271.31491.3201
22622007.02.15 14:08modify8580.101.31271.31501.3202
22632007.02.15 14:11s/l8580.101.31501.31501.320220.844797.40
22642007.02.15 14:11buy8590.101.31521.30181.3182
22652007.02.15 19:00buy8600.201.31371.30121.3161
22662007.02.16 14:47buy8610.401.31191.30031.3137
22672007.02.16 16:10close8610.401.31311.30031.313748.004845.40
22682007.02.16 16:10close8600.201.31321.30121.3161-11.444833.96
22692007.02.16 16:11close8590.101.31341.30181.3182-18.724815.24
22702007.02.16 18:03sell8620.101.31311.32651.3101
22712007.02.18 23:10sell8630.201.31511.32761.3127
22722007.02.19 10:28t/p8630.201.31271.32761.312749.064864.30
22732007.02.19 10:28close8620.101.31271.32651.31014.534868.83
22742007.02.19 10:28sell8640.101.31261.32601.3096
22752007.02.19 20:32sell8650.201.31551.32801.3131
22762007.02.20 03:49sell8660.401.31771.32931.3159
22772007.02.20 07:59close8660.401.31611.32931.315964.004932.83
22782007.02.20 07:59close8650.201.31591.32801.3131-6.944925.90
22792007.02.20 07:59close8640.101.31601.32601.3096-33.474892.43
22802007.02.20 08:02sell8670.101.31561.32901.3126
22812007.02.21 11:33t/p8670.101.31261.32901.312630.534922.96
22822007.02.21 11:33sell8680.101.31241.32581.3094
22832007.02.21 20:22sell8690.201.31391.32641.3115
22842007.02.22 07:34t/p8690.201.31151.32641.311551.194974.14
22852007.02.22 07:34close8680.101.31151.32581.309410.594984.74
22862007.02.22 07:34sell8700.101.31121.32461.3082
22872007.02.22 17:31sell8710.201.31271.32521.3103
22882007.02.23 16:00sell8720.401.31641.32801.3146
22892007.02.26 01:59sell8730.801.31811.32881.3169
22902007.02.26 08:44t/p8730.801.31691.32881.316996.005080.74
22912007.02.26 08:44close8720.401.31681.32801.3146-13.885066.86
22922007.02.26 08:44close8710.201.31691.32521.3103-81.884984.99
22932007.02.26 08:44close8700.101.31681.32461.3082-54.944930.05
22942007.02.26 09:52buy8740.101.31691.30351.3199
22952007.02.27 00:34modify8740.101.31691.31841.3236
22962007.02.27 00:39modify8740.101.31691.31851.3237
22972007.02.27 00:39modify8740.101.31691.31891.3241
22982007.02.27 00:39modify8740.101.31691.31901.3242
22992007.02.27 00:41s/l8740.101.31901.31901.324220.284950.33
23002007.02.27 02:11buy8750.101.31831.30491.3213
23012007.02.27 08:19t/p8750.101.32131.30491.321330.004980.33
23022007.02.27 08:33buy8760.101.32271.30931.3257
23032007.02.27 11:55buy8770.201.32111.30861.3235
23042007.02.27 13:30t/p8770.201.32351.30861.323548.005028.33
23052007.02.27 13:30close8760.101.32361.30931.32579.005037.33
23062007.02.27 13:30buy8780.101.32391.31051.3269
23072007.02.28 02:25buy8790.201.32191.30941.3243
23082007.02.28 09:31buy8800.401.31991.30831.3217
23092007.02.28 13:05close8800.401.32121.30831.321752.005089.33
23102007.02.28 13:05close8790.201.32111.30941.3243-16.005073.33
23112007.02.28 13:05close8780.101.32121.31051.3269-27.725045.61
23122007.02.28 14:12sell8810.101.32091.33431.3179
23132007.02.28 18:55sell8820.201.32241.33491.3200
23142007.03.01 15:01t/p8820.201.32001.33491.320051.195096.79
23152007.03.01 15:01close8810.101.32001.33431.317910.595107.39
23162007.03.01 15:01sell8830.101.31991.33331.3169
23172007.03.01 15:39modify8830.101.31991.31841.3132
23182007.03.01 15:41modify8830.101.31991.31831.3131
23192007.03.01 15:41modify8830.101.31991.31821.3130
23202007.03.01 15:41modify8830.101.31991.31811.3129
23212007.03.01 15:41modify8830.101.31991.31801.3128
23222007.03.01 15:57modify8830.101.31991.31791.3127
23232007.03.01 15:57modify8830.101.31991.31781.3126
23242007.03.01 16:03modify8830.101.31991.31761.3124
23252007.03.01 16:04modify8830.101.31991.31751.3123
23262007.03.01 16:04modify8830.101.31991.31741.3122
23272007.03.01 16:04modify8830.101.31991.31721.3120
23282007.03.01 16:29s/l8830.101.31721.31721.312027.005134.39
23292007.03.01 18:01sell8840.101.31711.33051.3141
23302007.03.01 20:36sell8850.201.31871.33121.3163
23312007.03.02 08:44t/p8850.201.31631.33121.316349.065183.45
23322007.03.02 08:44close8840.101.31631.33051.31418.535191.98
23332007.03.02 08:44sell8860.101.31621.32961.3132
23342007.03.02 19:40sell8870.201.31931.33181.3169
23352007.03.05 01:14t/p8870.201.31691.33181.316949.065241.04
23362007.03.05 01:14close8860.101.31691.32961.3132-6.475234.57
23372007.03.05 01:42sell8880.101.31341.32681.3104
23382007.03.05 06:30sell8890.201.31621.32871.3138
23392007.03.05 07:01t/p8890.201.31381.32871.313848.005282.57
23402007.03.05 07:01close8880.101.31381.32681.3104-4.005278.57
23412007.03.05 07:01sell8900.111.31351.32691.3105
23422007.03.05 11:33t/p8900.111.31051.32691.310533.005311.57
23432007.03.05 11:33sell8910.111.31031.32371.3073
23442007.03.05 14:24modify8910.111.31031.30881.3036
23452007.03.05 14:24modify8910.111.31031.30871.3035
23462007.03.05 14:33s/l8910.111.30871.30871.303517.605329.17
23472007.03.05 14:36sell8920.111.30801.32141.3050
23482007.03.05 16:00sell8930.221.30961.32211.3072
23492007.03.06 09:09sell8940.441.31201.32361.3102
23502007.03.06 10:02close8940.441.31061.32361.310261.605390.77
23512007.03.06 10:02close8930.221.31051.32211.3072-18.635372.14
23522007.03.06 10:02close8920.111.31061.32141.3050-28.025344.12
23532007.03.06 10:37buy8950.111.31191.29851.3149
23542007.03.06 14:33buy8960.221.31001.29751.3124
23552007.03.06 20:17t/p8960.221.31241.29751.312452.805396.92
23562007.03.06 20:17close8950.111.31241.29851.31495.505402.42
23572007.03.06 20:18buy8970.111.31251.29911.3155
23582007.03.07 17:39t/p8970.111.31551.29911.315532.215434.63
23592007.03.07 17:39buy8980.111.31581.30241.3188
23602007.03.08 15:15buy8990.221.31321.30071.3156
23612007.03.09 03:59t/p8990.221.31561.30071.315651.215485.85
23622007.03.09 03:59close8980.111.31561.30241.3188-5.375480.48
23632007.03.09 04:44sell9000.111.31531.32871.3123
23642007.03.09 13:30t/p9000.111.31231.32871.312333.005513.48
23652007.03.09 13:30sell9010.111.31211.32551.3091
23662007.03.09 13:53modify9010.111.31211.31061.3054
23672007.03.09 13:55s/l9010.111.31061.31061.305416.505529.98
23682007.03.09 13:55sell9020.111.31041.32381.3074
23692007.03.12 12:09sell9030.221.31711.32961.3147
23702007.03.12 14:16t/p9030.221.31471.32961.314752.805582.78
23712007.03.12 14:16close9020.111.31471.32381.3074-46.725536.06
23722007.03.12 15:10buy9040.111.31631.30291.3193
23732007.03.12 16:13t/p9040.111.31931.30291.319333.005569.06
23742007.03.12 16:13buy9050.111.31951.30611.3225
23752007.03.13 07:51buy9060.221.31791.30541.3203
23762007.03.13 13:31t/p9060.221.32031.30541.320352.805621.86
23772007.03.13 13:31close9050.111.32031.30611.32258.015629.87
23782007.03.13 13:31buy9070.111.32041.30701.3234
23792007.03.14 17:07t/p9070.111.32341.30701.323432.215662.07
23802007.03.14 17:07buy9080.111.32361.31021.3266
23812007.03.14 23:48buy9090.221.32201.30951.3244
23822007.03.15 16:17t/p9090.221.32441.30951.324448.045710.12
23832007.03.15 16:17close9080.111.32461.31021.32668.625718.74
23842007.03.15 17:03sell9100.111.32341.33681.3204
23852007.03.16 03:50sell9110.221.32921.34171.3268
23862007.03.16 12:53sell9120.441.33281.34441.3310
23872007.03.16 16:45t/p9120.441.33101.34441.331079.205797.94
23882007.03.16 16:45close9110.221.33101.34171.3268-39.605758.34
23892007.03.16 16:45close9100.111.33111.33681.3204-84.125674.23
23902007.03.16 17:19buy9130.111.33171.31831.3347
23912007.03.19 08:35buy9140.221.32971.31721.3321
23922007.03.20 21:35t/p9140.221.33211.31721.332151.215725.44
23932007.03.20 21:35close9130.111.33211.31831.33472.815728.26
23942007.03.20 21:42sell9150.111.33151.34491.3285
23952007.03.21 21:24sell9160.221.33751.35001.3351
23962007.03.22 11:55t/p9160.221.33511.35001.335156.305784.56
23972007.03.22 11:55close9150.111.33511.34491.3285-37.265747.30
23982007.03.22 12:05sell9170.111.33551.34891.3325
23992007.03.22 17:43t/p9170.111.33251.34891.332533.005780.30
24002007.03.22 17:43sell9180.121.33221.34561.3292
24012007.03.23 15:39modify9180.121.33221.33071.3255
24022007.03.23 15:44modify9180.121.33221.33061.3254
24032007.03.23 15:44modify9180.121.33221.33051.3253
24042007.03.23 15:44modify9180.121.33221.33031.3251
24052007.03.23 15:52s/l9180.121.33031.33031.325123.445803.73
24062007.03.23 15:58sell9190.121.32951.34291.3265
24072007.03.25 23:48t/p9190.121.32651.34291.326536.005839.73
24082007.03.25 23:48sell9200.121.32621.33961.3232
24092007.03.26 16:25sell9210.241.33301.34551.3306
24102007.03.27 17:08sell9220.481.33491.34651.3331
24112007.03.28 08:40t/p9220.481.33311.34651.333188.955928.68
24122007.03.28 08:40close9210.241.33311.34551.33060.155928.83
24132007.03.28 08:40close9200.121.33291.33961.3232-78.495850.34
24142007.03.28 09:47buy9230.121.33371.32031.3367
24152007.03.28 15:13modify9230.121.33371.33521.3404
24162007.03.28 15:13modify9230.121.33371.33531.3405
24172007.03.28 15:16modify9230.121.33371.33541.3406
24182007.03.28 15:30s/l9230.121.33541.33541.340620.405870.74
24192007.03.28 15:30buy9240.121.33631.32291.3393
24202007.03.28 17:45buy9250.241.33401.32151.3364
24212007.03.28 21:40buy9260.481.33141.31981.3332
24222007.03.29 09:12close9260.481.33301.31981.333266.425937.17
24232007.03.29 09:12close9250.241.33291.32151.3364-31.595905.58
24242007.03.29 09:12close9240.121.33301.32291.3393-42.195863.39
24252007.03.29 12:40sell9270.121.33431.34771.3313
24262007.03.29 23:59close at stop9270.121.33351.34771.33139.605872.99