|Account: 1403366
|Name: .
|Currency: USD
|2007 March 30, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27524101
|2007.03.12 20:36
|balance
|Deposit
|3 000.00
|27524385
|2007.03.12 21:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9322
|1.9403
|1.9312
|2007.03.13 00:41
|1.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27540168
|2007.03.13 00:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9308
|1.9389
|1.9298
|2007.03.13 05:46
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27559774
|2007.03.13 05:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9298
|1.9217
|1.9308
|2007.03.13 06:37
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27565780
|2007.03.13 06:26
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9278
|1.9217
|1.9288
|2007.03.13 06:37
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27567804
|2007.03.13 06:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9287
|1.9368
|1.9277
|2007.03.13 07:27
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27574471
|2007.03.13 07:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9273
|1.9354
|1.9263
|2007.03.13 09:40
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|27579660
|2007.03.13 08:03
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9293
|1.9354
|1.9283
|2007.03.13 09:40
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|27586965
|2007.03.13 09:30
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9313
|1.9354
|1.9303
|2007.03.13 09:40
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|27587511
|2007.03.13 09:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9298
|1.9379
|1.9288
|2007.03.13 09:42
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27587760
|2007.03.13 09:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9284
|1.9365
|1.9274
|2007.03.13 13:24
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|27607987
|2007.03.13 12:19
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9304
|1.9365
|1.9294
|2007.03.13 13:24
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|27617192
|2007.03.13 12:57
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9324
|1.9365
|1.9314
|2007.03.13 13:23
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|27619308
|2007.03.13 13:03
|sell
|2.70
|gbpusd
|1.9344
|1.9365
|1.9334
|2007.03.13 13:23
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|27623796
|2007.03.13 13:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9333
|1.9252
|1.9343
|2007.03.13 13:33
|1.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27625684
|2007.03.13 13:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9347
|1.9266
|1.9357
|2007.03.13 15:08
|1.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27633541
|2007.03.13 14:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9327
|1.9266
|1.9337
|2007.03.13 15:08
|1.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27642506
|2007.03.13 15:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9340
|1.9259
|1.9350
|2007.03.13 15:52
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27647946
|2007.03.13 15:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9320
|1.9259
|1.9330
|2007.03.13 15:52
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27649010
|2007.03.13 15:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9334
|1.9253
|1.9344
|2007.03.13 16:21
|1.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27650710
|2007.03.13 16:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9314
|1.9253
|1.9324
|2007.03.13 16:21
|1.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27655526
|2007.03.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9329
|1.9248
|1.9339
|2007.03.13 16:40
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27658347
|2007.03.13 16:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9309
|1.9248
|1.9319
|2007.03.13 16:40
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27659876
|2007.03.13 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9324
|1.9243
|1.9334
|2007.03.14 00:03
|1.9293
|0.00
|0.00
|-0.12
|-31.00
|27675735
|2007.03.13 18:40
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9304
|1.9243
|1.9314
|2007.03.14 00:03
|1.9294
|0.00
|0.00
|-0.35
|-30.00
|27698349
|2007.03.13 21:22
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9284
|1.9243
|1.9294
|2007.03.14 00:03
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|27714860
|2007.03.14 00:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9292
|1.9373
|1.9282
|2007.03.14 01:39
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27722812
|2007.03.14 01:20
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9312
|1.9373
|1.9302
|2007.03.14 01:39
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27724909
|2007.03.14 01:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9303
|1.9222
|1.9313
|2007.03.14 02:14
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27727760
|2007.03.14 02:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9283
|1.9222
|1.9293
|2007.03.14 02:14
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27730544
|2007.03.14 02:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9294
|1.9375
|1.9284
|2007.03.14 04:54
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27746191
|2007.03.14 04:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9284
|1.9203
|1.9294
|2007.03.14 08:06
|1.9231
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|27774293
|2007.03.14 06:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9264
|1.9203
|1.9274
|2007.03.14 08:06
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.00
|27777518
|2007.03.14 06:48
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9243
|1.9202
|1.9253
|2007.03.14 08:06
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|27803371
|2007.03.14 08:02
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9223
|1.9202
|1.9233
|2007.03.14 08:06
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|27804829
|2007.03.14 08:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9232
|1.9313
|1.9222
|2007.03.14 08:40
|1.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27806707
|2007.03.14 08:23
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9252
|1.9313
|1.9242
|2007.03.14 08:40
|1.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27808291
|2007.03.14 08:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9240
|1.9321
|1.9230
|2007.03.14 08:55
|1.9230
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27809628
|2007.03.14 08:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9226
|1.9307
|1.9216
|2007.03.14 09:17
|1.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27811147
|2007.03.14 09:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9246
|1.9307
|1.9236
|2007.03.14 09:17
|1.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27813139
|2007.03.14 09:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9232
|1.9313
|1.9222
|2007.03.14 12:30
|1.9222
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27843535
|2007.03.14 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9222
|1.9141
|1.9232
|2007.03.14 13:01
|1.9232
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27855304
|2007.03.14 13:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9232
|1.9313
|1.9222
|2007.03.14 13:47
|1.9272
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|27867310
|2007.03.14 13:36
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9252
|1.9313
|1.9242
|2007.03.14 13:47
|1.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|27868352
|2007.03.14 13:38
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9280
|1.9321
|1.9270
|2007.03.14 13:47
|1.9270
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|27872367
|2007.03.14 13:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9268
|1.9349
|1.9258
|2007.03.14 14:07
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|27875421
|2007.03.14 13:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9288
|1.9349
|1.9278
|2007.03.14 14:07
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27879341
|2007.03.14 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9277
|1.9196
|1.9287
|2007.03.14 14:15
|1.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27883209
|2007.03.14 14:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9291
|1.9210
|1.9301
|2007.03.14 14:24
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27886193
|2007.03.14 14:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9310
|1.9224
|1.9315
|2007.03.14 14:35
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|27890585
|2007.03.14 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9319
|1.9238
|1.9329
|2007.03.14 14:37
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27891455
|2007.03.14 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9334
|1.9253
|1.9344
|2007.03.14 14:39
|1.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27892903
|2007.03.14 14:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9348
|1.9267
|1.9358
|2007.03.14 15:30
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27911182
|2007.03.14 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9362
|1.9281
|1.9372
|2007.03.14 17:45
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|27921254
|2007.03.14 15:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9342
|1.9281
|1.9352
|2007.03.14 17:44
|1.9352
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27960497
|2007.03.14 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9357
|1.9276
|1.9367
|2007.03.14 19:53
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27999227
|2007.03.14 19:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9371
|1.9290
|1.9381
|2007.03.14 23:40
|1.9381
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|28023866
|2007.03.14 21:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9351
|1.9290
|1.9361
|2007.03.14 23:39
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28047489
|2007.03.14 23:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9383
|1.9302
|1.9393
|2007.03.15 06:02
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|28067263
|2007.03.15 01:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9363
|1.9302
|1.9373
|2007.03.15 06:02
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|28080196
|2007.03.15 05:13
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9343
|1.9302
|1.9353
|2007.03.15 06:02
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|28084320
|2007.03.15 06:00
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9323
|1.9302
|1.9333
|2007.03.15 06:02
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|28084662
|2007.03.15 06:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9330
|1.9411
|1.9320
|2007.03.15 08:17
|1.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28099137
|2007.03.15 08:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9311
|1.9392
|1.9301
|2007.03.15 12:30
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|28101866
|2007.03.15 08:36
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9331
|1.9392
|1.9321
|2007.03.15 12:30
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|28113835
|2007.03.15 10:39
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9351
|1.9392
|1.9341
|2007.03.15 12:30
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|28124369
|2007.03.15 12:29
|sell
|2.70
|gbpusd
|1.9371
|1.9392
|1.9361
|2007.03.15 12:30
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|28124797
|2007.03.15 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9365
|1.9284
|1.9375
|2007.03.15 12:32
|1.9375
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28126167
|2007.03.15 12:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9382
|1.9301
|1.9392
|2007.03.15 13:09
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28131973
|2007.03.15 13:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9362
|1.9301
|1.9372
|2007.03.15 13:09
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28133969
|2007.03.15 13:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9376
|1.9295
|1.9386
|2007.03.15 13:39
|1.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|28138485
|2007.03.15 13:27
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9356
|1.9295
|1.9366
|2007.03.15 13:39
|1.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|28140534
|2007.03.15 13:35
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9336
|1.9295
|1.9346
|2007.03.15 13:39
|1.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28141095
|2007.03.15 13:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9353
|1.9272
|1.9363
|2007.03.15 15:18
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28153497
|2007.03.15 15:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9363
|1.9444
|1.9353
|2007.03.15 17:09
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28169227
|2007.03.15 17:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9349
|1.9430
|1.9339
|2007.03.16 03:56
|1.9381
|0.00
|0.00
|0.04
|-32.00
|28178585
|2007.03.15 19:43
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9369
|1.9430
|1.9359
|2007.03.16 03:55
|1.9380
|0.00
|0.00
|0.12
|-33.00
|28211976
|2007.03.16 02:00
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9389
|1.9430
|1.9379
|2007.03.16 03:50
|1.9379
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28222966
|2007.03.16 03:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9380
|1.9299
|1.9390
|2007.03.16 06:59
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28235342
|2007.03.16 06:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9390
|1.9471
|1.9380
|2007.03.16 07:11
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28236596
|2007.03.16 07:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9410
|1.9471
|1.9400
|2007.03.16 07:11
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28237386
|2007.03.16 07:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9399
|1.9318
|1.9409
|2007.03.16 07:31
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28239750
|2007.03.16 07:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9413
|1.9332
|1.9423
|2007.03.16 07:36
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28240837
|2007.03.16 07:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9428
|1.9347
|1.9438
|2007.03.16 08:22
|1.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|28245840
|2007.03.16 08:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9408
|1.9347
|1.9418
|2007.03.16 08:22
|1.9418
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28247122
|2007.03.16 08:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9421
|1.9340
|1.9431
|2007.03.16 08:33
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28249644
|2007.03.16 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9436
|1.9355
|1.9446
|2007.03.16 09:19
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28257026
|2007.03.16 09:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9450
|1.9369
|1.9460
|2007.03.16 09:26
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28259360
|2007.03.16 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9467
|1.9386
|1.9477
|2007.03.16 10:43
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28270055
|2007.03.16 10:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9485
|1.9404
|1.9495
|2007.03.16 11:03
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28273654
|2007.03.16 11:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9499
|1.9418
|1.9509
|2007.03.16 11:43
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|28277172
|2007.03.16 11:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9479
|1.9418
|1.9489
|2007.03.16 11:43
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28278594
|2007.03.16 11:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9490
|1.9409
|1.9500
|2007.03.16 12:21
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28282701
|2007.03.16 12:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9504
|1.9423
|1.9514
|2007.03.16 12:44
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|28284688
|2007.03.16 12:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9482
|1.9421
|1.9492
|2007.03.16 12:44
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28288139
|2007.03.16 12:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9494
|1.9413
|1.9504
|2007.03.16 17:54
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|28290880
|2007.03.16 13:10
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9474
|1.9413
|1.9484
|2007.03.16 17:54
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.00
|28322003
|2007.03.16 15:44
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9454
|1.9413
|1.9464
|2007.03.16 17:54
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-369.00
|28325743
|2007.03.16 15:55
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9434
|1.9413
|1.9444
|2007.03.16 17:54
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-567.00
|28344972
|2007.03.16 17:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9413
|1.9494
|1.9403
|2007.03.16 18:07
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28346499
|2007.03.16 18:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9399
|1.9480
|1.9389
|2007.03.19 01:32
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.04
|-10.00
|28350231
|2007.03.16 18:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9419
|1.9480
|1.9409
|2007.03.18 22:00
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.12
|30.00
|28376429
|2007.03.19 00:54
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9419
|1.9480
|1.9409
|2007.03.19 01:32
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28385267
|2007.03.19 01:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9404
|1.9485
|1.9394
|2007.03.19 02:42
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|28393309
|2007.03.19 02:34
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9424
|1.9485
|1.9414
|2007.03.19 02:42
|1.9414
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28394658
|2007.03.19 02:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9408
|1.9489
|1.9398
|2007.03.19 06:33
|1.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|28414194
|2007.03.19 06:28
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9428
|1.9489
|1.9418
|2007.03.19 06:33
|1.9418
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28415403
|2007.03.19 06:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9412
|1.9493
|1.9402
|2007.03.19 09:49
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|28429282
|2007.03.19 08:04
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9432
|1.9493
|1.9422
|2007.03.19 09:49
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|28434754
|2007.03.19 08:37
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9452
|1.9493
|1.9442
|2007.03.19 09:49
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28445586
|2007.03.19 09:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9441
|1.9360
|1.9451
|2007.03.19 10:58
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|28452272
|2007.03.19 10:19
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9421
|1.9360
|1.9431
|2007.03.19 10:58
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28459889
|2007.03.19 10:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9436
|1.9355
|1.9446
|2007.03.19 11:56
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28468230
|2007.03.19 11:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9450
|1.9369
|1.9460
|2007.03.19 13:01
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28480884
|2007.03.19 13:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9464
|1.9383
|1.9474
|2007.03.19 15:11
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|28499674
|2007.03.19 14:54
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9444
|1.9383
|1.9454
|2007.03.19 15:11
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28502236
|2007.03.19 15:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9455
|1.9536
|1.9445
|2007.03.19 16:58
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28517087
|2007.03.19 16:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9445
|1.9364
|1.9455
|2007.03.19 17:43
|1.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28521747
|2007.03.19 17:24
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9425
|1.9364
|1.9435
|2007.03.19 17:43
|1.9435
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28524763
|2007.03.19 17:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9435
|1.9516
|1.9425
|2007.03.20 02:04
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.04
|-10.00
|28549852
|2007.03.19 22:43
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9455
|1.9516
|1.9445
|2007.03.20 02:04
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28575784
|2007.03.20 02:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9440
|1.9521
|1.9430
|2007.03.20 08:38
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|28592408
|2007.03.20 05:13
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9460
|1.9521
|1.9450
|2007.03.20 08:38
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|28604045
|2007.03.20 07:33
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9480
|1.9521
|1.9470
|2007.03.20 08:38
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28612596
|2007.03.20 08:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9472
|1.9391
|1.9482
|2007.03.20 09:30
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28615005
|2007.03.20 09:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9452
|1.9391
|1.9462
|2007.03.20 09:30
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28616248
|2007.03.20 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9487
|1.9406
|1.9497
|2007.03.20 09:30
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28616643
|2007.03.20 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9501
|1.9420
|1.9511
|2007.03.20 09:33
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28617478
|2007.03.20 09:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9520
|1.9434
|1.9525
|2007.03.20 09:41
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28618712
|2007.03.20 09:39
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9500
|1.9439
|1.9510
|2007.03.20 09:41
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28618956
|2007.03.20 09:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9513
|1.9432
|1.9523
|2007.03.20 09:50
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28619601
|2007.03.20 09:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9524
|1.9443
|1.9534
|2007.03.20 09:52
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28620038
|2007.03.20 09:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9542
|1.9461
|1.9552
|2007.03.20 09:55
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28621327
|2007.03.20 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9556
|1.9475
|1.9566
|2007.03.20 11:08
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28629994
|2007.03.20 11:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9570
|1.9489
|1.9580
|2007.03.20 12:16
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28640269
|2007.03.20 12:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|1.9503
|1.9594
|2007.03.20 12:48
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28646918
|2007.03.20 12:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|1.9517
|1.9608
|2007.03.20 13:29
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|28654597
|2007.03.20 13:23
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9578
|1.9517
|1.9588
|2007.03.20 13:29
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|28655811
|2007.03.20 13:25
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9558
|1.9517
|1.9568
|2007.03.20 13:29
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28656692
|2007.03.20 13:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9569
|1.9488
|1.9579
|2007.03.20 13:47
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28659011
|2007.03.20 13:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9502
|1.9593
|2007.03.20 16:28
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28679126
|2007.03.20 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9597
|1.9516
|1.9607
|2007.03.20 17:04
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28683831
|2007.03.20 17:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|1.9530
|1.9621
|2007.03.20 17:59
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28691479
|2007.03.20 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9625
|1.9544
|1.9635
|2007.03.21 07:00
|1.9635
|0.00
|0.00
|-0.04
|10.00
|28738399
|2007.03.21 07:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9634
|1.9715
|1.9624
|2007.03.21 08:18
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28753479
|2007.03.21 08:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9623
|1.9542
|1.9633
|2007.03.21 09:41
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|28763615
|2007.03.21 09:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9585
|1.9524
|1.9595
|2007.03.21 09:41
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|28765607
|2007.03.21 09:37
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9562
|1.9521
|1.9572
|2007.03.21 09:41
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28766524
|2007.03.21 09:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9571
|1.9652
|1.9561
|2007.03.21 11:07
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|28769260
|2007.03.21 09:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9591
|1.9652
|1.9581
|2007.03.21 11:07
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|28774149
|2007.03.21 10:29
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9611
|1.9652
|1.9601
|2007.03.21 11:07
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28779020
|2007.03.21 11:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9597
|1.9678
|1.9587
|2007.03.21 11:25
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28781242
|2007.03.21 11:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9664
|1.9573
|2007.03.21 12:51
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28791079
|2007.03.21 12:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9569
|1.9650
|1.9559
|2007.03.21 13:46
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|28797124
|2007.03.21 13:37
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9586
|1.9651
|1.9580
|2007.03.21 13:46
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|28798080
|2007.03.21 13:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9576
|1.9657
|1.9566
|2007.03.21 18:14
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|28814764
|2007.03.21 15:56
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9596
|1.9657
|1.9586
|2007.03.21 18:14
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28827675
|2007.03.21 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9582
|1.9663
|1.9572
|2007.03.21 18:26
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|28830361
|2007.03.21 18:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9657
|1.9738
|1.9647
|2007.03.21 18:29
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28832149
|2007.03.21 18:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|1.9723
|1.9632
|2007.03.21 18:35
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|28834915
|2007.03.21 18:33
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9662
|1.9723
|1.9652
|2007.03.21 18:35
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|28835360
|2007.03.21 18:34
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9684
|1.9725
|1.9674
|2007.03.21 18:35
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28836720
|2007.03.21 18:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|1.9749
|1.9658
|2007.03.21 19:03
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28842324
|2007.03.21 18:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9684
|1.9749
|1.9678
|2007.03.21 19:03
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|28845391
|2007.03.21 19:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9677
|1.9596
|1.9687
|2007.03.21 19:22
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28846190
|2007.03.21 19:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9657
|1.9596
|1.9667
|2007.03.21 19:22
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28848692
|2007.03.21 19:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9672
|1.9591
|1.9682
|2007.03.21 19:47
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28851028
|2007.03.21 19:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9686
|1.9605
|1.9696
|2007.03.22 07:38
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.12
|-9.00
|28898926
|2007.03.22 07:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9666
|1.9605
|1.9676
|2007.03.22 07:38
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28903461
|2007.03.22 07:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9679
|1.9760
|1.9669
|2007.03.22 08:11
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28906364
|2007.03.22 08:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|1.9746
|1.9655
|2007.03.22 09:45
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|28911686
|2007.03.22 09:31
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9713
|1.9774
|1.9703
|2007.03.22 09:45
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28914990
|2007.03.22 09:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9700
|1.9781
|1.9690
|2007.03.22 09:50
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28916107
|2007.03.22 09:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9686
|1.9767
|1.9676
|2007.03.22 10:18
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|28917664
|2007.03.22 10:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9706
|1.9767
|1.9696
|2007.03.22 10:18
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28919588
|2007.03.22 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9696
|1.9615
|1.9706
|2007.03.22 10:40
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28921364
|2007.03.22 10:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9711
|1.9630
|1.9721
|2007.03.22 11:12
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28924034
|2007.03.22 10:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9691
|1.9630
|1.9701
|2007.03.22 11:12
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28926730
|2007.03.22 11:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9704
|1.9623
|1.9714
|2007.03.22 11:49
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28930141
|2007.03.22 11:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9684
|1.9623
|1.9694
|2007.03.22 11:49
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28930628
|2007.03.22 11:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9696
|1.9615
|1.9706
|2007.03.22 13:29
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|28936796
|2007.03.22 12:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9676
|1.9615
|1.9686
|2007.03.22 13:29
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28947023
|2007.03.22 13:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9686
|1.9767
|1.9676
|2007.03.22 15:12
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28961781
|2007.03.22 15:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9672
|1.9753
|1.9662
|2007.03.22 16:31
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28971571
|2007.03.22 16:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9644
|1.9725
|1.9634
|2007.03.22 16:43
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28976876
|2007.03.22 16:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9627
|1.9708
|1.9617
|2007.03.22 17:08
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|28982776
|2007.03.22 17:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9647
|1.9708
|1.9637
|2007.03.22 17:08
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28983609
|2007.03.22 17:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9631
|1.9712
|1.9621
|2007.03.22 17:15
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28985398
|2007.03.22 17:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|1.9697
|1.9606
|2007.03.23 07:22
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.03
|-31.00
|28992432
|2007.03.22 17:54
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9636
|1.9697
|1.9626
|2007.03.23 07:22
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.09
|-30.00
|29037531
|2007.03.23 06:46
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9656
|1.9697
|1.9646
|2007.03.23 07:22
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|29041073
|2007.03.23 07:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9648
|1.9567
|1.9658
|2007.03.23 08:02
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29044514
|2007.03.23 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|1.9582
|1.9673
|2007.03.23 08:26
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29047492
|2007.03.23 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9677
|1.9596
|1.9687
|2007.03.23 08:40
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29048800
|2007.03.23 08:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9691
|1.9610
|1.9701
|2007.03.23 09:14
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|29050366
|2007.03.23 08:54
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9670
|1.9609
|1.9680
|2007.03.23 09:14
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.00
|29054016
|2007.03.23 09:10
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9640
|1.9599
|1.9650
|2007.03.23 09:15
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.00
|29055890
|2007.03.23 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9543
|1.9634
|2007.03.23 09:20
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29057520
|2007.03.23 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9638
|1.9557
|1.9648
|2007.03.23 09:27
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29059553
|2007.03.23 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|1.9571
|1.9662
|2007.03.23 10:22
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29067364
|2007.03.23 10:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9662
|1.9743
|1.9652
|2007.03.23 10:38
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29069286
|2007.03.23 10:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9648
|1.9729
|1.9638
|2007.03.23 11:11
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29073425
|2007.03.23 11:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9634
|1.9715
|1.9624
|2007.03.23 14:01
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|29077766
|2007.03.23 12:04
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9654
|1.9715
|1.9644
|2007.03.23 14:00
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29093067
|2007.03.23 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9635
|1.9554
|1.9645
|2007.03.23 14:06
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29095359
|2007.03.23 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9649
|1.9568
|1.9659
|2007.03.23 15:27
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|29097145
|2007.03.23 14:14
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9629
|1.9568
|1.9639
|2007.03.23 15:27
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29102183
|2007.03.23 14:39
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9609
|1.9568
|1.9619
|2007.03.23 15:27
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|29112100
|2007.03.23 15:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9621
|1.9702
|1.9611
|2007.03.23 16:35
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29116584
|2007.03.23 16:08
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9641
|1.9702
|1.9631
|2007.03.23 16:35
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29118919
|2007.03.23 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9707
|1.9616
|2007.03.23 18:45
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29127959
|2007.03.23 18:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9612
|1.9693
|1.9602
|2007.03.25 22:01
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.03
|10.00
|29171758
|2007.03.26 07:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|1.9530
|1.9621
|2007.03.26 09:00
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|29174484
|2007.03.26 08:43
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9591
|1.9530
|1.9601
|2007.03.26 09:00
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29175635
|2007.03.26 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9682
|1.9591
|2007.03.26 13:42
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|29180941
|2007.03.26 11:06
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9621
|1.9682
|1.9611
|2007.03.26 13:42
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|29191902
|2007.03.26 13:26
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9641
|1.9682
|1.9631
|2007.03.26 13:41
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|29193064
|2007.03.26 13:32
|sell
|2.70
|gbpusd
|1.9665
|1.9686
|1.9655
|2007.03.26 13:41
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|29194548
|2007.03.26 13:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9657
|1.9576
|1.9667
|2007.03.26 13:52
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29195629
|2007.03.26 13:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9674
|1.9593
|1.9684
|2007.03.26 14:00
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29198031
|2007.03.26 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9695
|1.9614
|1.9705
|2007.03.26 14:18
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29205437
|2007.03.26 14:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9709
|1.9628
|1.9719
|2007.03.26 14:27
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29208086
|2007.03.26 14:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9723
|1.9642
|1.9733
|2007.03.26 16:59
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|29209928
|2007.03.26 14:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9703
|1.9642
|1.9713
|2007.03.26 16:57
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29213361
|2007.03.26 15:30
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9683
|1.9642
|1.9693
|2007.03.26 16:57
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|29216969
|2007.03.26 16:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9699
|1.9618
|1.9709
|2007.03.27 04:17
|1.9688
|0.00
|0.00
|-0.04
|-11.00
|29237885
|2007.03.27 00:29
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9679
|1.9618
|1.9689
|2007.03.27 04:17
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29251146
|2007.03.27 04:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9690
|1.9771
|1.9680
|2007.03.27 06:23
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29256346
|2007.03.27 06:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9676
|1.9757
|1.9666
|2007.03.27 08:43
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29272621
|2007.03.27 08:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9662
|1.9743
|1.9652
|2007.03.27 08:53
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29273728
|2007.03.27 08:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9735
|1.9644
|2007.03.27 09:03
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29276389
|2007.03.27 09:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9721
|1.9630
|2007.03.27 09:05
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29276902
|2007.03.27 09:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9707
|1.9616
|2007.03.27 09:21
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|29277705
|2007.03.27 09:14
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9647
|1.9708
|1.9637
|2007.03.27 09:21
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29278366
|2007.03.27 09:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9634
|1.9715
|1.9624
|2007.03.27 09:31
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29278949
|2007.03.27 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9701
|1.9610
|2007.03.27 12:19
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|29279561
|2007.03.27 09:45
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9640
|1.9701
|1.9630
|2007.03.27 12:19
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29287901
|2007.03.27 11:49
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9660
|1.9701
|1.9650
|2007.03.27 12:19
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|29290791
|2007.03.27 12:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9727
|1.9636
|2007.03.27 14:11
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29305765
|2007.03.27 14:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9632
|1.9713
|1.9622
|2007.03.27 14:34
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|29307489
|2007.03.27 14:17
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9652
|1.9713
|1.9642
|2007.03.27 14:34
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29309268
|2007.03.27 14:20
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9672
|1.9713
|1.9662
|2007.03.27 14:34
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|29312473
|2007.03.27 14:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|1.9737
|1.9646
|2007.03.28 04:30
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.03
|10.00
|29370501
|2007.03.28 04:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9565
|1.9656
|2007.03.28 08:43
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|29396937
|2007.03.28 08:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9625
|1.9564
|1.9635
|2007.03.28 08:43
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|29398728
|2007.03.28 08:36
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9604
|1.9563
|1.9614
|2007.03.28 08:43
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|29399798
|2007.03.28 08:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9614
|1.9695
|1.9604
|2007.03.28 13:42
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|29406557
|2007.03.28 09:52
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9634
|1.9695
|1.9624
|2007.03.28 13:42
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|29424604
|2007.03.28 12:30
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9658
|1.9699
|1.9648
|2007.03.28 13:42
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|29435011
|2007.03.28 13:30
|sell
|2.70
|gbpusd
|1.9678
|1.9699
|1.9668
|2007.03.28 13:42
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|29436629
|2007.03.28 13:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9670
|1.9589
|1.9680
|2007.03.29 03:44
|1.9639
|0.00
|0.00
|-0.12
|-31.00
|29453936
|2007.03.28 15:04
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9650
|1.9589
|1.9660
|2007.03.29 03:44
|1.9640
|0.00
|0.00
|-0.36
|-30.00
|29462137
|2007.03.28 15:37
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9630
|1.9589
|1.9640
|2007.03.29 03:44
|1.9640
|0.00
|0.00
|-1.08
|90.00
|29529387
|2007.03.29 03:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9644
|1.9563
|1.9654
|2007.03.29 04:11
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29532828
|2007.03.29 04:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9658
|1.9577
|1.9668
|2007.03.29 06:54
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29544829
|2007.03.29 06:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9638
|1.9577
|1.9648
|2007.03.29 06:54
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29548037
|2007.03.29 06:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9573
|1.9664
|2007.03.29 07:55
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29554892
|2007.03.29 07:35
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9634
|1.9573
|1.9644
|2007.03.29 07:55
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29556924
|2007.03.29 07:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9649
|1.9568
|1.9659
|2007.03.29 16:12
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29583128
|2007.03.29 12:36
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9629
|1.9568
|1.9639
|2007.03.29 16:12
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29615604
|2007.03.29 16:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9639
|1.9720
|1.9629
|2007.03.29 16:32
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29618291
|2007.03.29 16:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9707
|1.9616
|2007.03.30 04:02
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.03
|-10.00
|29669735
|2007.03.30 03:29
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9646
|1.9707
|1.9636
|2007.03.30 04:02
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29672942
|2007.03.30 04:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|1.9555
|1.9646
|2007.03.30 07:53
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|29690678
|2007.03.30 07:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9616
|1.9555
|1.9626
|2007.03.30 07:53
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.00
|29693904
|2007.03.30 07:33
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9596
|1.9555
|1.9606
|2007.03.30 07:53
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-369.00
|29698001
|2007.03.30 07:53
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9576
|1.9555
|1.9586
|2007.03.30 07:53
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-567.00
|29698420
|2007.03.30 07:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9554
|1.9635
|1.9544
|2007.03.30 12:27
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|29705657
|2007.03.30 08:20
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9574
|1.9635
|1.9564
|2007.03.30 12:27
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29725694
|2007.03.30 11:48
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9594
|1.9635
|1.9584
|2007.03.30 12:27
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|29730967
|2007.03.30 12:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9582
|1.9663
|1.9572
|2007.03.30 12:32
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29733870
|2007.03.30 12:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9569
|1.9650
|1.9559
|2007.03.30 12:39
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29734962
|2007.03.30 12:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9555
|1.9636
|1.9545
|2007.03.30 14:03
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29746158
|2007.03.30 13:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9575
|1.9636
|1.9565
|2007.03.30 14:03
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29757831
|2007.03.30 14:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9560
|1.9641
|1.9550
|2007.03.30 15:13
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|29764488
|2007.03.30 14:35
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9580
|1.9641
|1.9570
|2007.03.30 15:13
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.00
|29769545
|2007.03.30 14:57
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9600
|1.9641
|1.9590
|2007.03.30 15:13
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-369.00
|29774787
|2007.03.30 15:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9641
|1.9560
|1.9651
|2007.03.30 15:15
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29775644
|2007.03.30 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|1.9575
|1.9666
|2007.03.30 15:20
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29780139
|2007.03.30 15:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9682
|1.9601
|1.9692
|2007.03.30 15:27
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29786267
|2007.03.30 15:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9617
|1.9708
|2007.03.30 15:46
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29797875
|2007.03.30 15:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9712
|1.9631
|1.9722
|2007.03.30 16:15
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|29803193
|2007.03.30 15:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9685
|1.9624
|1.9695
|2007.03.30 16:15
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|-1 128.00
|Closed P/L:
|-1 130.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29811513
|2007.03.30 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9699
|1.9618
|1.9709
|1.9674
|0.00
|0.00
|-0.04
|-25.00
|29840884
|2007.03.30 18:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9679
|1.9618
|1.9689
|1.9674
|0.00
|0.00
|-0.12
|-15.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|-40.00
|Floating P/L:
|-40.16
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 130.01
|Floating P/L:
|-40.16
|Margin:
|200.00
|Balance:
|1 869.99
|Equity:
|1 829.83
|Free Margin:
|1 629.83
|Details:
|Gross Profit:
|5 679.71
|Gross Loss:
|6 809.72
|Total Net Profit:
|-1 130.01
|Profit Factor:
|0.83
|Expected Payoff:
|-4.01
|Absolute Drawdown:
|1 183.01
|Maximal Drawdown:
|2 053.19 (53.05%)
|Relative Drawdown:
|53.05% (2 053.19)
|Total Trades:
|282
|Short Positions (won %):
|130 (55.38%)
|Long Positions (won %):
|152 (61.18%)
|Profit Trades (% of total):
|165 (58.51%)
|Loss trades (% of total):
|117 (41.49%)
|Largest
|profit trade:
|270.00
|loss trade:
|-567.00
|Average
|profit trade:
|34.42
|loss trade:
|-58.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (85.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 212.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|319.65 (4)
|consecutive loss (count):
|-1 212.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2