Interbank FX, LLC

Account: 1403366 Name: . Currency: USD 2007 March 30, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
275241012007.03.12 20:36balanceDeposit3 000.00
275243852007.03.12 21:07sell0.10gbpusd1.93221.94031.93122007.03.13 00:411.93120.000.000.0010.00
275401682007.03.13 00:41sell0.10gbpusd1.93081.93891.92982007.03.13 05:461.92980.000.000.0010.00
275597742007.03.13 05:46buy0.10gbpusd1.92981.92171.93082007.03.13 06:371.92880.000.000.00-10.00
275657802007.03.13 06:26buy0.30gbpusd1.92781.92171.92882007.03.13 06:371.92880.000.000.0030.00
275678042007.03.13 06:37sell0.10gbpusd1.92871.93681.92772007.03.13 07:271.92770.000.000.0010.00
275744712007.03.13 07:27sell0.10gbpusd1.92731.93541.92632007.03.13 09:401.93030.000.000.00-30.00
275796602007.03.13 08:03sell0.30gbpusd1.92931.93541.92832007.03.13 09:401.93030.000.000.00-30.00
275869652007.03.13 09:30sell0.90gbpusd1.93131.93541.93032007.03.13 09:401.93030.000.000.0090.00
275875112007.03.13 09:40sell0.10gbpusd1.92981.93791.92882007.03.13 09:421.92880.000.000.0010.00
275877602007.03.13 09:42sell0.10gbpusd1.92841.93651.92742007.03.13 13:241.93340.000.000.00-50.00
276079872007.03.13 12:19sell0.30gbpusd1.93041.93651.92942007.03.13 13:241.93330.000.000.00-87.00
276171922007.03.13 12:57sell0.90gbpusd1.93241.93651.93142007.03.13 13:231.93320.000.000.00-72.00
276193082007.03.13 13:03sell2.70gbpusd1.93441.93651.93342007.03.13 13:231.93340.000.000.00270.00
276237962007.03.13 13:24buy0.10gbpusd1.93331.92521.93432007.03.13 13:331.93430.000.000.0010.00
276256842007.03.13 13:33buy0.10gbpusd1.93471.92661.93572007.03.13 15:081.93370.000.000.00-10.00
276335412007.03.13 14:11buy0.30gbpusd1.93271.92661.93372007.03.13 15:081.93370.000.000.0030.00
276425062007.03.13 15:08buy0.10gbpusd1.93401.92591.93502007.03.13 15:521.93300.000.000.00-10.00
276479462007.03.13 15:47buy0.30gbpusd1.93201.92591.93302007.03.13 15:521.93300.000.000.0030.00
276490102007.03.13 15:52buy0.10gbpusd1.93341.92531.93442007.03.13 16:211.93240.000.000.00-10.00
276507102007.03.13 16:02buy0.30gbpusd1.93141.92531.93242007.03.13 16:211.93240.000.000.0030.00
276555262007.03.13 16:21buy0.10gbpusd1.93291.92481.93392007.03.13 16:401.93190.000.000.00-10.00
276583472007.03.13 16:32buy0.30gbpusd1.93091.92481.93192007.03.13 16:401.93190.000.000.0030.00
276598762007.03.13 16:40buy0.10gbpusd1.93241.92431.93342007.03.14 00:031.92930.000.00-0.12-31.00
276757352007.03.13 18:40buy0.30gbpusd1.93041.92431.93142007.03.14 00:031.92940.000.00-0.35-30.00
276983492007.03.13 21:22buy0.90gbpusd1.92841.92431.92942007.03.14 00:031.92940.000.000.0090.00
277148602007.03.14 00:04sell0.10gbpusd1.92921.93731.92822007.03.14 01:391.93020.000.000.00-10.00
277228122007.03.14 01:20sell0.30gbpusd1.93121.93731.93022007.03.14 01:391.93020.000.000.0030.00
277249092007.03.14 01:39buy0.10gbpusd1.93031.92221.93132007.03.14 02:141.92930.000.000.00-10.00
277277602007.03.14 02:00buy0.30gbpusd1.92831.92221.92932007.03.14 02:141.92930.000.000.0030.00
277305442007.03.14 02:14sell0.10gbpusd1.92941.93751.92842007.03.14 04:541.92840.000.000.0010.00
277461912007.03.14 04:54buy0.10gbpusd1.92841.92031.92942007.03.14 08:061.92310.000.000.00-53.00
277742932007.03.14 06:42buy0.30gbpusd1.92641.92031.92742007.03.14 08:061.92330.000.000.00-93.00
277775182007.03.14 06:48buy0.90gbpusd1.92431.92021.92532007.03.14 08:061.92330.000.000.00-90.00
278033712007.03.14 08:02buy2.70gbpusd1.92231.92021.92332007.03.14 08:061.92330.000.000.00270.00
278048292007.03.14 08:06sell0.10gbpusd1.92321.93131.92222007.03.14 08:401.92420.000.000.00-10.00
278067072007.03.14 08:23sell0.30gbpusd1.92521.93131.92422007.03.14 08:401.92420.000.000.0030.00
278082912007.03.14 08:40sell0.10gbpusd1.92401.93211.92302007.03.14 08:551.92300.000.000.0010.00
278096282007.03.14 08:55sell0.10gbpusd1.92261.93071.92162007.03.14 09:171.92360.000.000.00-10.00
278111472007.03.14 09:09sell0.30gbpusd1.92461.93071.92362007.03.14 09:171.92360.000.000.0030.00
278131392007.03.14 09:17sell0.10gbpusd1.92321.93131.92222007.03.14 12:301.92220.000.000.0010.00
278435352007.03.14 12:30buy0.10gbpusd1.92221.91411.92322007.03.14 13:011.92320.000.000.0010.00
278553042007.03.14 13:01sell0.10gbpusd1.92321.93131.92222007.03.14 13:471.92720.000.000.00-40.00
278673102007.03.14 13:36sell0.30gbpusd1.92521.93131.92422007.03.14 13:471.92710.000.000.00-57.00
278683522007.03.14 13:38sell0.90gbpusd1.92801.93211.92702007.03.14 13:471.92700.000.000.0090.00
278723672007.03.14 13:47sell0.10gbpusd1.92681.93491.92582007.03.14 14:071.92790.000.000.00-11.00
278754212007.03.14 13:59sell0.30gbpusd1.92881.93491.92782007.03.14 14:071.92780.000.000.0030.00
278793412007.03.14 14:07buy0.10gbpusd1.92771.91961.92872007.03.14 14:151.92870.000.000.0010.00
278832092007.03.14 14:16buy0.10gbpusd1.92911.92101.93012007.03.14 14:241.93010.000.000.0010.00
278861932007.03.14 14:24buy0.10gbpusd1.93101.92241.93152007.03.14 14:351.93150.000.000.005.00
278905852007.03.14 14:35buy0.10gbpusd1.93191.92381.93292007.03.14 14:371.93290.000.000.0010.00
278914552007.03.14 14:37buy0.10gbpusd1.93341.92531.93442007.03.14 14:391.93440.000.000.0010.00
278929032007.03.14 14:39buy0.10gbpusd1.93481.92671.93582007.03.14 15:301.93580.000.000.0010.00
279111822007.03.14 15:30buy0.10gbpusd1.93621.92811.93722007.03.14 17:451.93530.000.000.00-9.00
279212542007.03.14 15:59buy0.30gbpusd1.93421.92811.93522007.03.14 17:441.93520.000.000.0030.00
279604972007.03.14 17:45buy0.10gbpusd1.93571.92761.93672007.03.14 19:531.93670.000.000.0010.00
279992272007.03.14 19:53buy0.10gbpusd1.93711.92901.93812007.03.14 23:401.93810.000.00-0.3510.00
280238662007.03.14 21:53buy0.30gbpusd1.93511.92901.93612007.03.14 23:391.93610.000.000.0030.00
280474892007.03.14 23:41buy0.10gbpusd1.93831.93021.93932007.03.15 06:021.93310.000.000.00-52.00
280672632007.03.15 01:56buy0.30gbpusd1.93631.93021.93732007.03.15 06:021.93330.000.000.00-90.00
280801962007.03.15 05:13buy0.90gbpusd1.93431.93021.93532007.03.15 06:021.93320.000.000.00-99.00
280843202007.03.15 06:00buy2.70gbpusd1.93231.93021.93332007.03.15 06:021.93330.000.000.00270.00
280846622007.03.15 06:02sell0.10gbpusd1.93301.94111.93202007.03.15 08:171.93200.000.000.0010.00
280991372007.03.15 08:17sell0.10gbpusd1.93111.93921.93012007.03.15 12:301.93660.000.000.00-55.00
281018662007.03.15 08:36sell0.30gbpusd1.93311.93921.93212007.03.15 12:301.93670.000.000.00-108.00
281138352007.03.15 10:39sell0.90gbpusd1.93511.93921.93412007.03.15 12:301.93660.000.000.00-135.00
281243692007.03.15 12:29sell2.70gbpusd1.93711.93921.93612007.03.15 12:301.93610.000.000.00270.00
281247972007.03.15 12:30buy0.10gbpusd1.93651.92841.93752007.03.15 12:321.93750.000.000.0010.00
281261672007.03.15 12:33buy0.10gbpusd1.93821.93011.93922007.03.15 13:091.93720.000.000.00-10.00
281319732007.03.15 13:00buy0.30gbpusd1.93621.93011.93722007.03.15 13:091.93720.000.000.0030.00
281339692007.03.15 13:09buy0.10gbpusd1.93761.92951.93862007.03.15 13:391.93480.000.000.00-28.00
281384852007.03.15 13:27buy0.30gbpusd1.93561.92951.93662007.03.15 13:391.93460.000.000.00-30.00
281405342007.03.15 13:35buy0.90gbpusd1.93361.92951.93462007.03.15 13:391.93460.000.000.0090.00
281410952007.03.15 13:39buy0.10gbpusd1.93531.92721.93632007.03.15 15:181.93630.000.000.0010.00
281534972007.03.15 15:18sell0.10gbpusd1.93631.94441.93532007.03.15 17:091.93530.000.000.0010.00
281692272007.03.15 17:09sell0.10gbpusd1.93491.94301.93392007.03.16 03:561.93810.000.000.04-32.00
281785852007.03.15 19:43sell0.30gbpusd1.93691.94301.93592007.03.16 03:551.93800.000.000.12-33.00
282119762007.03.16 02:00sell0.90gbpusd1.93891.94301.93792007.03.16 03:501.93790.000.000.0090.00
282229662007.03.16 03:56buy0.10gbpusd1.93801.92991.93902007.03.16 06:591.93900.000.000.0010.00
282353422007.03.16 06:59sell0.10gbpusd1.93901.94711.93802007.03.16 07:111.94000.000.000.00-10.00
282365962007.03.16 07:09sell0.30gbpusd1.94101.94711.94002007.03.16 07:111.94000.000.000.0030.00
282373862007.03.16 07:11buy0.10gbpusd1.93991.93181.94092007.03.16 07:311.94090.000.000.0010.00
282397502007.03.16 07:31buy0.10gbpusd1.94131.93321.94232007.03.16 07:361.94230.000.000.0010.00
282408372007.03.16 07:36buy0.10gbpusd1.94281.93471.94382007.03.16 08:221.94170.000.000.00-11.00
282458402007.03.16 08:15buy0.30gbpusd1.94081.93471.94182007.03.16 08:221.94180.000.000.0030.00
282471222007.03.16 08:22buy0.10gbpusd1.94211.93401.94312007.03.16 08:331.94310.000.000.0010.00
282496442007.03.16 08:33buy0.10gbpusd1.94361.93551.94462007.03.16 09:191.94460.000.000.0010.00
282570262007.03.16 09:19buy0.10gbpusd1.94501.93691.94602007.03.16 09:261.94600.000.000.0010.00
282593602007.03.16 09:26buy0.10gbpusd1.94671.93861.94772007.03.16 10:431.94770.000.000.0010.00
282700552007.03.16 10:43buy0.10gbpusd1.94851.94041.94952007.03.16 11:031.94950.000.000.0010.00
282736542007.03.16 11:03buy0.10gbpusd1.94991.94181.95092007.03.16 11:431.94880.000.000.00-11.00
282771722007.03.16 11:30buy0.30gbpusd1.94791.94181.94892007.03.16 11:431.94890.000.000.0030.00
282785942007.03.16 11:44buy0.10gbpusd1.94901.94091.95002007.03.16 12:211.95000.000.000.0010.00
282827012007.03.16 12:21buy0.10gbpusd1.95041.94231.95142007.03.16 12:441.94920.000.000.00-12.00
282846882007.03.16 12:30buy0.30gbpusd1.94821.94211.94922007.03.16 12:441.94920.000.000.0030.00
282881392007.03.16 12:44buy0.10gbpusd1.94941.94131.95042007.03.16 17:541.94130.000.000.00-81.00
282908802007.03.16 13:10buy0.30gbpusd1.94741.94131.94842007.03.16 17:541.94130.000.000.00-183.00
283220032007.03.16 15:44buy0.90gbpusd1.94541.94131.94642007.03.16 17:541.94130.000.000.00-369.00
283257432007.03.16 15:55buy2.70gbpusd1.94341.94131.94442007.03.16 17:541.94130.000.000.00-567.00
283449722007.03.16 17:54sell0.10gbpusd1.94131.94941.94032007.03.16 18:071.94030.000.000.0010.00
283464992007.03.16 18:07sell0.10gbpusd1.93991.94801.93892007.03.19 01:321.94090.000.000.04-10.00
283502312007.03.16 18:40sell0.30gbpusd1.94191.94801.94092007.03.18 22:001.94090.000.000.1230.00
283764292007.03.19 00:54sell0.30gbpusd1.94191.94801.94092007.03.19 01:321.94090.000.000.0030.00
283852672007.03.19 01:33sell0.10gbpusd1.94041.94851.93942007.03.19 02:421.94130.000.000.00-9.00
283933092007.03.19 02:34sell0.30gbpusd1.94241.94851.94142007.03.19 02:421.94140.000.000.0030.00
283946582007.03.19 02:42sell0.10gbpusd1.94081.94891.93982007.03.19 06:331.94170.000.000.00-9.00
284141942007.03.19 06:28sell0.30gbpusd1.94281.94891.94182007.03.19 06:331.94180.000.000.0030.00
284154032007.03.19 06:34sell0.10gbpusd1.94121.94931.94022007.03.19 09:491.94420.000.000.00-30.00
284292822007.03.19 08:04sell0.30gbpusd1.94321.94931.94222007.03.19 09:491.94410.000.000.00-27.00
284347542007.03.19 08:37sell0.90gbpusd1.94521.94931.94422007.03.19 09:491.94420.000.000.0090.00
284455862007.03.19 09:49buy0.10gbpusd1.94411.93601.94512007.03.19 10:581.94320.000.000.00-9.00
284522722007.03.19 10:19buy0.30gbpusd1.94211.93601.94312007.03.19 10:581.94310.000.000.0030.00
284598892007.03.19 10:58buy0.10gbpusd1.94361.93551.94462007.03.19 11:561.94460.000.000.0010.00
284682302007.03.19 11:56buy0.10gbpusd1.94501.93691.94602007.03.19 13:011.94600.000.000.0010.00
284808842007.03.19 13:01buy0.10gbpusd1.94641.93831.94742007.03.19 15:111.94550.000.000.00-9.00
284996742007.03.19 14:54buy0.30gbpusd1.94441.93831.94542007.03.19 15:111.94540.000.000.0030.00
285022362007.03.19 15:11sell0.10gbpusd1.94551.95361.94452007.03.19 16:581.94450.000.000.0010.00
285170872007.03.19 16:58buy0.10gbpusd1.94451.93641.94552007.03.19 17:431.94350.000.000.00-10.00
285217472007.03.19 17:24buy0.30gbpusd1.94251.93641.94352007.03.19 17:431.94350.000.000.0030.00
285247632007.03.19 17:43sell0.10gbpusd1.94351.95161.94252007.03.20 02:041.94450.000.000.04-10.00
285498522007.03.19 22:43sell0.30gbpusd1.94551.95161.94452007.03.20 02:041.94450.000.000.0030.00
285757842007.03.20 02:05sell0.10gbpusd1.94401.95211.94302007.03.20 08:381.94710.000.000.00-31.00
285924082007.03.20 05:13sell0.30gbpusd1.94601.95211.94502007.03.20 08:381.94710.000.000.00-33.00
286040452007.03.20 07:33sell0.90gbpusd1.94801.95211.94702007.03.20 08:381.94700.000.000.0090.00
286125962007.03.20 08:38buy0.10gbpusd1.94721.93911.94822007.03.20 09:301.94820.000.000.0010.00
286150052007.03.20 09:20buy0.30gbpusd1.94521.93911.94622007.03.20 09:301.94620.000.000.0030.00
286162482007.03.20 09:30buy0.10gbpusd1.94871.94061.94972007.03.20 09:301.94970.000.000.0010.00
286166432007.03.20 09:30buy0.10gbpusd1.95011.94201.95112007.03.20 09:331.95110.000.000.0010.00
286174782007.03.20 09:33buy0.10gbpusd1.95201.94341.95252007.03.20 09:411.95100.000.000.00-10.00
286187122007.03.20 09:39buy0.30gbpusd1.95001.94391.95102007.03.20 09:411.95100.000.000.0030.00
286189562007.03.20 09:41buy0.10gbpusd1.95131.94321.95232007.03.20 09:501.95230.000.000.0010.00
286196012007.03.20 09:50buy0.10gbpusd1.95241.94431.95342007.03.20 09:521.95340.000.000.0010.00
286200382007.03.20 09:52buy0.10gbpusd1.95421.94611.95522007.03.20 09:551.95520.000.000.0010.00
286213272007.03.20 09:55buy0.10gbpusd1.95561.94751.95662007.03.20 11:081.95660.000.000.0010.00
286299942007.03.20 11:08buy0.10gbpusd1.95701.94891.95802007.03.20 12:161.95800.000.000.0010.00
286402692007.03.20 12:16buy0.10gbpusd1.95841.95031.95942007.03.20 12:481.95940.000.000.0010.00
286469182007.03.20 12:48buy0.10gbpusd1.95981.95171.96082007.03.20 13:291.95660.000.000.00-32.00
286545972007.03.20 13:23buy0.30gbpusd1.95781.95171.95882007.03.20 13:291.95670.000.000.00-33.00
286558112007.03.20 13:25buy0.90gbpusd1.95581.95171.95682007.03.20 13:291.95680.000.000.0090.00
286566922007.03.20 13:29buy0.10gbpusd1.95691.94881.95792007.03.20 13:471.95790.000.000.0010.00
286590112007.03.20 13:47buy0.10gbpusd1.95831.95021.95932007.03.20 16:281.95930.000.000.0010.00
286791262007.03.20 16:28buy0.10gbpusd1.95971.95161.96072007.03.20 17:041.96070.000.000.0010.00
286838312007.03.20 17:04buy0.10gbpusd1.96111.95301.96212007.03.20 17:591.96210.000.000.0010.00
286914792007.03.20 17:59buy0.10gbpusd1.96251.95441.96352007.03.21 07:001.96350.000.00-0.0410.00
287383992007.03.21 07:00sell0.10gbpusd1.96341.97151.96242007.03.21 08:181.96240.000.000.0010.00
287534792007.03.21 08:19buy0.10gbpusd1.96231.95421.96332007.03.21 09:411.95720.000.000.00-51.00
287636152007.03.21 09:30buy0.30gbpusd1.95851.95241.95952007.03.21 09:411.95720.000.000.00-39.00
287656072007.03.21 09:37buy0.90gbpusd1.95621.95211.95722007.03.21 09:411.95720.000.000.0090.00
287665242007.03.21 09:41sell0.10gbpusd1.95711.96521.95612007.03.21 11:071.96000.000.000.00-29.00
287692602007.03.21 09:59sell0.30gbpusd1.95911.96521.95812007.03.21 11:071.96010.000.000.00-30.00
287741492007.03.21 10:29sell0.90gbpusd1.96111.96521.96012007.03.21 11:071.96010.000.000.0090.00
287790202007.03.21 11:07sell0.10gbpusd1.95971.96781.95872007.03.21 11:251.95870.000.000.0010.00
287812422007.03.21 11:25sell0.10gbpusd1.95831.96641.95732007.03.21 12:511.95730.000.000.0010.00
287910792007.03.21 12:51sell0.10gbpusd1.95691.96501.95592007.03.21 13:461.95810.000.000.00-12.00
287971242007.03.21 13:37sell0.30gbpusd1.95861.96511.95802007.03.21 13:461.95800.000.000.0018.00
287980802007.03.21 13:46sell0.10gbpusd1.95761.96571.95662007.03.21 18:141.95870.000.000.00-11.00
288147642007.03.21 15:56sell0.30gbpusd1.95961.96571.95862007.03.21 18:141.95860.000.000.0030.00
288276752007.03.21 18:14sell0.10gbpusd1.95821.96631.95722007.03.21 18:261.96630.000.000.00-81.00
288303612007.03.21 18:27sell0.10gbpusd1.96571.97381.96472007.03.21 18:291.96470.000.000.0010.00
288321492007.03.21 18:29sell0.10gbpusd1.96421.97231.96322007.03.21 18:351.96730.000.000.00-31.00
288349152007.03.21 18:33sell0.30gbpusd1.96621.97231.96522007.03.21 18:351.96740.000.000.00-36.00
288353602007.03.21 18:34sell0.90gbpusd1.96841.97251.96742007.03.21 18:351.96740.000.000.0090.00
288367202007.03.21 18:35sell0.10gbpusd1.96681.97491.96582007.03.21 19:031.96780.000.000.00-10.00
288423242007.03.21 18:53sell0.30gbpusd1.96841.97491.96782007.03.21 19:031.96780.000.000.0018.00
288453912007.03.21 19:03buy0.10gbpusd1.96771.95961.96872007.03.21 19:221.96670.000.000.00-10.00
288461902007.03.21 19:05buy0.30gbpusd1.96571.95961.96672007.03.21 19:221.96670.000.000.0030.00
288486922007.03.21 19:22buy0.10gbpusd1.96721.95911.96822007.03.21 19:471.96820.000.000.0010.00
288510282007.03.21 19:48buy0.10gbpusd1.96861.96051.96962007.03.22 07:381.96770.000.00-0.12-9.00
288989262007.03.22 07:06buy0.30gbpusd1.96661.96051.96762007.03.22 07:381.96760.000.000.0030.00
289034612007.03.22 07:38sell0.10gbpusd1.96791.97601.96692007.03.22 08:111.96690.000.000.0010.00
289063642007.03.22 08:11sell0.10gbpusd1.96651.97461.96552007.03.22 09:451.97030.000.000.00-38.00
289116862007.03.22 09:31sell0.30gbpusd1.97131.97741.97032007.03.22 09:451.97030.000.000.0030.00
289149902007.03.22 09:45sell0.10gbpusd1.97001.97811.96902007.03.22 09:501.96900.000.000.0010.00
289161072007.03.22 09:50sell0.10gbpusd1.96861.97671.96762007.03.22 10:181.96950.000.000.00-9.00
289176642007.03.22 10:00sell0.30gbpusd1.97061.97671.96962007.03.22 10:181.96960.000.000.0030.00
289195882007.03.22 10:18buy0.10gbpusd1.96961.96151.97062007.03.22 10:401.97060.000.000.0010.00
289213642007.03.22 10:40buy0.10gbpusd1.97111.96301.97212007.03.22 11:121.97010.000.000.00-10.00
289240342007.03.22 10:55buy0.30gbpusd1.96911.96301.97012007.03.22 11:121.97010.000.000.0030.00
289267302007.03.22 11:12buy0.10gbpusd1.97041.96231.97142007.03.22 11:491.96940.000.000.00-10.00
289301412007.03.22 11:46buy0.30gbpusd1.96841.96231.96942007.03.22 11:491.96940.000.000.0030.00
289306282007.03.22 11:49buy0.10gbpusd1.96961.96151.97062007.03.22 13:291.96850.000.000.00-11.00
289367962007.03.22 12:33buy0.30gbpusd1.96761.96151.96862007.03.22 13:291.96860.000.000.0030.00
289470232007.03.22 13:29sell0.10gbpusd1.96861.97671.96762007.03.22 15:121.96760.000.000.0010.00
289617812007.03.22 15:12sell0.10gbpusd1.96721.97531.96622007.03.22 16:311.96620.000.000.0010.00
289715712007.03.22 16:33sell0.10gbpusd1.96441.97251.96342007.03.22 16:431.96340.000.000.0010.00
289768762007.03.22 16:43sell0.10gbpusd1.96271.97081.96172007.03.22 17:081.96360.000.000.00-9.00
289827762007.03.22 17:02sell0.30gbpusd1.96471.97081.96372007.03.22 17:081.96370.000.000.0030.00
289836092007.03.22 17:08sell0.10gbpusd1.96311.97121.96212007.03.22 17:151.96210.000.000.0010.00
289853982007.03.22 17:16sell0.10gbpusd1.96161.96971.96062007.03.23 07:221.96470.000.000.03-31.00
289924322007.03.22 17:54sell0.30gbpusd1.96361.96971.96262007.03.23 07:221.96460.000.000.09-30.00
290375312007.03.23 06:46sell0.90gbpusd1.96561.96971.96462007.03.23 07:221.96460.000.000.0090.00
290410732007.03.23 07:22buy0.10gbpusd1.96481.95671.96582007.03.23 08:021.96580.000.000.0010.00
290445142007.03.23 08:02buy0.10gbpusd1.96631.95821.96732007.03.23 08:261.96730.000.000.0010.00
290474922007.03.23 08:26buy0.10gbpusd1.96771.95961.96872007.03.23 08:401.96870.000.000.0010.00
290488002007.03.23 08:40buy0.10gbpusd1.96911.96101.97012007.03.23 09:141.96100.000.000.00-81.00
290503662007.03.23 08:54buy0.30gbpusd1.96701.96091.96802007.03.23 09:141.96090.000.000.00-183.00
290540162007.03.23 09:10buy0.90gbpusd1.96401.95991.96502007.03.23 09:151.96210.000.000.00-171.00
290558902007.03.23 09:15buy0.10gbpusd1.96241.95431.96342007.03.23 09:201.96340.000.000.0010.00
290575202007.03.23 09:20buy0.10gbpusd1.96381.95571.96482007.03.23 09:271.96480.000.000.0010.00
290595532007.03.23 09:27buy0.10gbpusd1.96521.95711.96622007.03.23 10:221.96620.000.000.0010.00
290673642007.03.23 10:22sell0.10gbpusd1.96621.97431.96522007.03.23 10:381.96520.000.000.0010.00
290692862007.03.23 10:38sell0.10gbpusd1.96481.97291.96382007.03.23 11:111.96380.000.000.0010.00
290734252007.03.23 11:11sell0.10gbpusd1.96341.97151.96242007.03.23 14:011.96380.000.000.00-4.00
290777662007.03.23 12:04sell0.30gbpusd1.96541.97151.96442007.03.23 14:001.96440.000.000.0030.00
290930672007.03.23 14:01buy0.10gbpusd1.96351.95541.96452007.03.23 14:061.96450.000.000.0010.00
290953592007.03.23 14:06buy0.10gbpusd1.96491.95681.96592007.03.23 15:271.96200.000.000.00-29.00
290971452007.03.23 14:14buy0.30gbpusd1.96291.95681.96392007.03.23 15:271.96190.000.000.00-30.00
291021832007.03.23 14:39buy0.90gbpusd1.96091.95681.96192007.03.23 15:271.96190.000.000.0090.00
291121002007.03.23 15:27sell0.10gbpusd1.96211.97021.96112007.03.23 16:351.96310.000.000.00-10.00
291165842007.03.23 16:08sell0.30gbpusd1.96411.97021.96312007.03.23 16:351.96310.000.000.0030.00
291189192007.03.23 16:35sell0.10gbpusd1.96261.97071.96162007.03.23 18:451.96160.000.000.0010.00
291279592007.03.23 18:45sell0.10gbpusd1.96121.96931.96022007.03.25 22:011.96020.000.000.0310.00
291717582007.03.26 07:58buy0.10gbpusd1.96111.95301.96212007.03.26 09:001.96000.000.000.00-11.00
291744842007.03.26 08:43buy0.30gbpusd1.95911.95301.96012007.03.26 09:001.96010.000.000.0030.00
291756352007.03.26 09:00sell0.10gbpusd1.96011.96821.95912007.03.26 13:421.96560.000.000.00-55.00
291809412007.03.26 11:06sell0.30gbpusd1.96211.96821.96112007.03.26 13:421.96570.000.000.00-108.00
291919022007.03.26 13:26sell0.90gbpusd1.96411.96821.96312007.03.26 13:411.96560.000.000.00-135.00
291930642007.03.26 13:32sell2.70gbpusd1.96651.96861.96552007.03.26 13:411.96550.000.000.00270.00
291945482007.03.26 13:42buy0.10gbpusd1.96571.95761.96672007.03.26 13:521.96670.000.000.0010.00
291956292007.03.26 13:52buy0.10gbpusd1.96741.95931.96842007.03.26 14:001.96840.000.000.0010.00
291980312007.03.26 14:01buy0.10gbpusd1.96951.96141.97052007.03.26 14:181.97050.000.000.0010.00
292054372007.03.26 14:18buy0.10gbpusd1.97091.96281.97192007.03.26 14:271.97190.000.000.0010.00
292080862007.03.26 14:27buy0.10gbpusd1.97231.96421.97332007.03.26 16:591.96940.000.000.00-29.00
292099282007.03.26 14:42buy0.30gbpusd1.97031.96421.97132007.03.26 16:571.96930.000.000.00-30.00
292133612007.03.26 15:30buy0.90gbpusd1.96831.96421.96932007.03.26 16:571.96930.000.000.0090.00
292169692007.03.26 16:59buy0.10gbpusd1.96991.96181.97092007.03.27 04:171.96880.000.00-0.04-11.00
292378852007.03.27 00:29buy0.30gbpusd1.96791.96181.96892007.03.27 04:171.96890.000.000.0030.00
292511462007.03.27 04:17sell0.10gbpusd1.96901.97711.96802007.03.27 06:231.96800.000.000.0010.00
292563462007.03.27 06:23sell0.10gbpusd1.96761.97571.96662007.03.27 08:431.96660.000.000.0010.00
292726212007.03.27 08:43sell0.10gbpusd1.96621.97431.96522007.03.27 08:531.96520.000.000.0010.00
292737282007.03.27 08:53sell0.10gbpusd1.96541.97351.96442007.03.27 09:031.96440.000.000.0010.00
292763892007.03.27 09:03sell0.10gbpusd1.96401.97211.96302007.03.27 09:051.96300.000.000.0010.00
292769022007.03.27 09:05sell0.10gbpusd1.96261.97071.96162007.03.27 09:211.96370.000.000.00-11.00
292777052007.03.27 09:14sell0.30gbpusd1.96471.97081.96372007.03.27 09:211.96370.000.000.0030.00
292783662007.03.27 09:21sell0.10gbpusd1.96341.97151.96242007.03.27 09:311.96240.000.000.0010.00
292789492007.03.27 09:31sell0.10gbpusd1.96201.97011.96102007.03.27 12:191.96510.000.000.00-31.00
292795612007.03.27 09:45sell0.30gbpusd1.96401.97011.96302007.03.27 12:191.96500.000.000.00-30.00
292879012007.03.27 11:49sell0.90gbpusd1.96601.97011.96502007.03.27 12:191.96500.000.000.0090.00
292907912007.03.27 12:20sell0.10gbpusd1.96461.97271.96362007.03.27 14:111.96360.000.000.0010.00
293057652007.03.27 14:11sell0.10gbpusd1.96321.97131.96222007.03.27 14:341.96610.000.000.00-29.00
293074892007.03.27 14:17sell0.30gbpusd1.96521.97131.96422007.03.27 14:341.96620.000.000.00-30.00
293092682007.03.27 14:20sell0.90gbpusd1.96721.97131.96622007.03.27 14:341.96620.000.000.0090.00
293124732007.03.27 14:34sell0.10gbpusd1.96561.97371.96462007.03.28 04:301.96460.000.000.0310.00
293705012007.03.28 04:31buy0.10gbpusd1.96461.95651.96562007.03.28 08:431.96130.000.000.00-33.00
293969372007.03.28 08:30buy0.30gbpusd1.96251.95641.96352007.03.28 08:431.96140.000.000.00-33.00
293987282007.03.28 08:36buy0.90gbpusd1.96041.95631.96142007.03.28 08:431.96140.000.000.0090.00
293997982007.03.28 08:43sell0.10gbpusd1.96141.96951.96042007.03.28 13:421.96710.000.000.00-57.00
294065572007.03.28 09:52sell0.30gbpusd1.96341.96951.96242007.03.28 13:421.96700.000.000.00-108.00
294246042007.03.28 12:30sell0.90gbpusd1.96581.96991.96482007.03.28 13:421.96680.000.000.00-90.00
294350112007.03.28 13:30sell2.70gbpusd1.96781.96991.96682007.03.28 13:421.96680.000.000.00270.00
294366292007.03.28 13:42buy0.10gbpusd1.96701.95891.96802007.03.29 03:441.96390.000.00-0.12-31.00
294539362007.03.28 15:04buy0.30gbpusd1.96501.95891.96602007.03.29 03:441.96400.000.00-0.36-30.00
294621372007.03.28 15:37buy0.90gbpusd1.96301.95891.96402007.03.29 03:441.96400.000.00-1.0890.00
295293872007.03.29 03:44buy0.10gbpusd1.96441.95631.96542007.03.29 04:111.96540.000.000.0010.00
295328282007.03.29 04:11buy0.10gbpusd1.96581.95771.96682007.03.29 06:541.96480.000.000.00-10.00
295448292007.03.29 06:31buy0.30gbpusd1.96381.95771.96482007.03.29 06:541.96480.000.000.0030.00
295480372007.03.29 06:54buy0.10gbpusd1.96541.95731.96642007.03.29 07:551.96440.000.000.00-10.00
295548922007.03.29 07:35buy0.30gbpusd1.96341.95731.96442007.03.29 07:551.96440.000.000.0030.00
295569242007.03.29 07:55buy0.10gbpusd1.96491.95681.96592007.03.29 16:121.96390.000.000.00-10.00
295831282007.03.29 12:36buy0.30gbpusd1.96291.95681.96392007.03.29 16:121.96390.000.000.0030.00
296156042007.03.29 16:12sell0.10gbpusd1.96391.97201.96292007.03.29 16:321.96290.000.000.0010.00
296182912007.03.29 16:32sell0.10gbpusd1.96261.97071.96162007.03.30 04:021.96360.000.000.03-10.00
296697352007.03.30 03:29sell0.30gbpusd1.96461.97071.96362007.03.30 04:021.96360.000.000.0030.00
296729422007.03.30 04:02buy0.10gbpusd1.96361.95551.96462007.03.30 07:531.95550.000.000.00-81.00
296906782007.03.30 07:18buy0.30gbpusd1.96161.95551.96262007.03.30 07:531.95550.000.000.00-183.00
296939042007.03.30 07:33buy0.90gbpusd1.95961.95551.96062007.03.30 07:531.95550.000.000.00-369.00
296980012007.03.30 07:53buy2.70gbpusd1.95761.95551.95862007.03.30 07:531.95550.000.000.00-567.00
296984202007.03.30 07:53sell0.10gbpusd1.95541.96351.95442007.03.30 12:271.95850.000.000.00-31.00
297056572007.03.30 08:20sell0.30gbpusd1.95741.96351.95642007.03.30 12:271.95840.000.000.00-30.00
297256942007.03.30 11:48sell0.90gbpusd1.95941.96351.95842007.03.30 12:271.95840.000.000.0090.00
297309672007.03.30 12:27sell0.10gbpusd1.95821.96631.95722007.03.30 12:321.95720.000.000.0010.00
297338702007.03.30 12:32sell0.10gbpusd1.95691.96501.95592007.03.30 12:391.95590.000.000.0010.00
297349622007.03.30 12:39sell0.10gbpusd1.95551.96361.95452007.03.30 14:031.95650.000.000.00-10.00
297461582007.03.30 13:05sell0.30gbpusd1.95751.96361.95652007.03.30 14:031.95650.000.000.0030.00
297578312007.03.30 14:03sell0.10gbpusd1.95601.96411.95502007.03.30 15:131.96410.000.000.00-81.00
297644882007.03.30 14:35sell0.30gbpusd1.95801.96411.95702007.03.30 15:131.96410.000.000.00-183.00
297695452007.03.30 14:57sell0.90gbpusd1.96001.96411.95902007.03.30 15:131.96410.000.000.00-369.00
297747872007.03.30 15:13buy0.10gbpusd1.96411.95601.96512007.03.30 15:151.96510.000.000.0010.00
297756442007.03.30 15:15buy0.10gbpusd1.96561.95751.96662007.03.30 15:201.96660.000.000.0010.00
297801392007.03.30 15:20buy0.10gbpusd1.96821.96011.96922007.03.30 15:271.96920.000.000.0010.00
297862672007.03.30 15:27buy0.10gbpusd1.96981.96171.97082007.03.30 15:461.97080.000.000.0010.00
297978752007.03.30 15:46buy0.10gbpusd1.97121.96311.97222007.03.30 16:151.96950.000.000.00-17.00
298031932007.03.30 15:55buy0.30gbpusd1.96851.96241.96952007.03.30 16:151.96950.000.000.0030.00
  0.00 0.00 -2.01 -1 128.00
Closed P/L: -1 130.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
298115132007.03.30 16:15buy0.10gbpusd1.96991.96181.9709 1.96740.000.00-0.04-25.00
298408842007.03.30 18:56buy0.30gbpusd1.96791.96181.9689 1.96740.000.00-0.12-15.00
  0.00 0.00 -0.16 -40.00
 Floating P/L: -40.16
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 130.01 Floating P/L: -40.16 Margin: 200.00
Balance: 1 869.99 Equity: 1 829.83 Free Margin: 1 629.83
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 679.71 Gross Loss: 6 809.72 Total Net Profit: -1 130.01
Profit Factor: 0.83 Expected Payoff: -4.01  
Absolute Drawdown: 1 183.01 Maximal Drawdown: 2 053.19 (53.05%) Relative Drawdown: 53.05% (2 053.19)
 
Total Trades: 282 Short Positions (won %): 130 (55.38%) Long Positions (won %): 152 (61.18%)
Profit Trades (% of total): 165 (58.51%) Loss trades (% of total): 117 (41.49%)
Largest profit trade: 270.00 loss trade: -567.00
Average profit trade: 34.42 loss trade: -58.20
Maximum consecutive wins ($): 7 (85.00) consecutive losses ($): 5 (-1 212.00)
Maximal consecutive profit (count): 319.65 (4) consecutive loss (count): -1 212.00 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2