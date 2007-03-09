|Account: 1400408
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2007 March 30, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27169855
|2007.03.09 03:35
|balance
|Deposit
|100.00
|27172352
|2007.03.09 03:57
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.39
|0.00
|117.62
|2007.03.09 08:46
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27208475
|2007.03.09 08:46
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.65
|0.00
|117.42
|2007.03.09 11:24
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|27172531
|2007.03.09 03:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.35
|0.00
|117.12
|2007.03.09 11:24
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|27208405
|2007.03.09 08:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.62
|0.00
|117.39
|2007.03.09 11:41
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27172598
|2007.03.09 03:57
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2266
|0.0000
|1.2289
|2007.03.09 13:30
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27172264
|2007.03.09 03:56
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3130
|2007.03.09 13:31
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|27235132
|2007.03.09 11:24
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.41
|0.00
|117.64
|2007.03.09 13:31
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27256585
|2007.03.09 13:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.95
|0.00
|118.18
|2007.03.09 13:50
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27268114
|2007.03.09 13:52
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.22
|0.00
|117.99
|2007.03.09 15:10
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|27256299
|2007.03.09 13:34
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.91
|0.00
|117.68
|2007.03.09 15:10
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|27237283
|2007.03.09 11:41
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.36
|0.00
|117.13
|2007.03.09 15:10
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|27268781
|2007.03.09 13:53
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3094
|0.0000
|1.3117
|2007.03.09 16:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|27257164
|2007.03.09 13:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3126
|0.0000
|1.3149
|2007.03.09 16:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|27172180
|2007.03.09 03:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3179
|2007.03.09 16:25
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|27292072
|2007.03.09 15:17
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.90
|0.00
|118.13
|2007.03.09 16:34
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|27267178
|2007.03.09 13:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.21
|0.00
|118.44
|2007.03.09 16:34
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|27318091
|2007.03.09 17:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.28
|0.00
|118.05
|2007.03.12 00:27
|118.05
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.39
|27289901
|2007.03.09 15:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.97
|0.00
|117.74
|2007.03.12 00:27
|118.06
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|27355687
|2007.03.12 00:27
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.05
|0.00
|118.28
|2007.03.12 01:34
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27307792
|2007.03.09 16:34
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.16
|0.00
|118.39
|2007.03.12 07:01
|118.39
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|27261056
|2007.03.09 13:42
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3107
|0.0000
|1.3130
|2007.03.12 07:34
|1.3130
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.46
|27256353
|2007.03.09 13:34
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3160
|2007.03.12 07:34
|1.3130
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|27259138
|2007.03.09 13:39
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2335
|0.0000
|1.2312
|2007.03.12 08:52
|1.2312
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.37
|27259289
|2007.03.09 13:39
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2334
|0.0000
|1.2311
|2007.03.12 08:53
|1.2311
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.75
|27256493
|2007.03.09 13:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2298
|0.0000
|1.2275
|2007.03.12 08:53
|1.2312
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|27256638
|2007.03.09 13:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2298
|0.0000
|1.2275
|2007.03.12 08:53
|1.2308
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.16
|27172645
|2007.03.09 03:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|1.2240
|2007.03.12 08:53
|1.2309
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.37
|27391308
|2007.03.12 07:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.39
|0.00
|118.16
|2007.03.12 09:11
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27411146
|2007.03.12 08:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2306
|0.0000
|1.2283
|2007.03.12 09:31
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27415177
|2007.03.12 09:11
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.13
|0.00
|117.90
|2007.03.12 11:34
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27439265
|2007.03.12 11:34
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.87
|0.00
|117.64
|2007.03.12 12:21
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27448121
|2007.03.12 12:21
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.61
|0.00
|117.38
|2007.03.12 12:32
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27453644
|2007.03.12 12:32
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.38
|0.00
|117.61
|2007.03.12 12:39
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|27448052
|2007.03.12 12:21
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.68
|0.00
|117.91
|2007.03.12 12:39
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|27437955
|2007.03.12 11:27
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.99
|0.00
|118.22
|2007.03.12 12:39
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|27365429
|2007.03.12 01:34
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.30
|0.00
|118.53
|2007.03.12 12:39
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|27420762
|2007.03.12 09:31
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2280
|0.0000
|1.2257
|2007.03.12 13:05
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27428534
|2007.03.12 10:08
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3176
|0.0000
|1.3153
|2007.03.12 13:15
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|27411040
|2007.03.12 08:53
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3123
|2007.03.12 13:15
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|27305787
|2007.03.09 16:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3115
|0.0000
|1.3092
|2007.03.12 13:16
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.39
|27463823
|2007.03.12 13:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.38
|0.00
|117.61
|2007.03.12 14:38
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|27456182
|2007.03.12 12:39
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.68
|0.00
|117.91
|2007.03.12 14:38
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|27465400
|2007.03.12 13:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3155
|0.0000
|1.3178
|2007.03.12 14:46
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|27498808
|2007.03.12 16:09
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.67
|0.00
|117.44
|2007.03.12 22:28
|117.44
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.39
|27453661
|2007.03.12 12:32
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.36
|0.00
|117.13
|2007.03.12 22:28
|117.44
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|27529723
|2007.03.12 22:28
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.43
|0.00
|117.66
|2007.03.13 00:08
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27489832
|2007.03.12 15:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3192
|0.0000
|1.3169
|2007.03.13 07:02
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.02
|0.92
|27420020
|2007.03.12 09:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3161
|0.0000
|1.3138
|2007.03.13 07:02
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.14
|27398056
|2007.03.12 07:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|2007.03.13 07:02
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.37
|27460884
|2007.03.12 13:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|1.2230
|2007.03.13 11:13
|1.2230
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.19
|27570930
|2007.03.13 07:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3190
|2007.03.13 11:41
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|27597362
|2007.03.13 11:13
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2203
|2007.03.13 12:31
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27603238
|2007.03.13 11:41
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3192
|0.0000
|1.3215
|2007.03.13 13:01
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|27618586
|2007.03.13 13:01
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2188
|0.0000
|1.2211
|2007.03.13 14:30
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|27598819
|2007.03.13 11:16
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|1.2242
|2007.03.13 14:30
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|27488851
|2007.03.12 15:10
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2249
|0.0000
|1.2272
|2007.03.13 14:30
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.21
|27422336
|2007.03.12 09:34
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2280
|0.0000
|1.2303
|2007.03.13 14:30
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.13
|27411014
|2007.03.12 08:53
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2310
|0.0000
|1.2333
|2007.03.13 14:30
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.80
|27601841
|2007.03.13 11:33
|buy
|0.08
|usdjpym
|116.71
|0.00
|116.94
|2007.03.13 14:53
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|27595769
|2007.03.13 11:06
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.01
|0.00
|117.24
|2007.03.13 14:53
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|27560482
|2007.03.13 05:48
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.32
|0.00
|117.55
|2007.03.13 14:53
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|27482921
|2007.03.12 14:38
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.62
|0.00
|117.85
|2007.03.13 14:53
|116.95
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.57
|27599018
|2007.03.13 11:17
|buy
|0.08
|usdjpym
|116.76
|0.00
|116.99
|2007.03.13 14:53
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|27595364
|2007.03.13 11:05
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.07
|0.00
|117.30
|2007.03.13 14:53
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|27553209
|2007.03.13 04:12
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.38
|0.00
|117.61
|2007.03.13 14:53
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|27536742
|2007.03.13 00:08
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.69
|0.00
|117.92
|2007.03.13 14:53
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|27618725
|2007.03.13 13:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3212
|0.0000
|1.3193
|2007.03.13 15:40
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27640354
|2007.03.13 14:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.98
|0.00
|116.75
|2007.03.13 16:20
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27647139
|2007.03.13 15:41
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2225
|0.0000
|1.2202
|2007.03.13 16:21
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|27610648
|2007.03.13 12:31
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2171
|2007.03.13 16:21
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|27668230
|2007.03.13 17:40
|buy
|0.04
|usdjpym
|116.38
|0.00
|116.61
|2007.03.13 18:45
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|27657521
|2007.03.13 16:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.68
|0.00
|116.91
|2007.03.13 18:45
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|27640170
|2007.03.13 14:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.99
|0.00
|117.22
|2007.03.13 18:45
|116.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|27677144
|2007.03.13 18:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.63
|0.00
|116.40
|2007.03.13 19:52
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27685269
|2007.03.13 19:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.38
|0.00
|116.15
|2007.03.13 21:16
|116.15
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|27696661
|2007.03.13 21:16
|buy
|0.04
|usdjpym
|116.13
|0.00
|116.36
|2007.03.14 01:19
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|27617220
|2007.03.13 12:57
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3209
|0.0000
|1.3186
|2007.03.14 06:43
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.01
|0.46
|27484960
|2007.03.12 14:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3155
|2007.03.14 06:43
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.08
|27777249
|2007.03.14 06:48
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2179
|2007.03.14 09:02
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|27669935
|2007.03.13 17:49
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|1.2210
|2007.03.14 09:02
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.15
|27636821
|2007.03.13 14:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2217
|0.0000
|1.2240
|2007.03.14 09:02
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.32
|27773990
|2007.03.14 06:41
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.85
|0.00
|116.08
|2007.03.14 09:06
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|27696489
|2007.03.13 21:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.15
|0.00
|116.38
|2007.03.14 09:06
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|27730515
|2007.03.14 02:14
|buy
|0.04
|usdjpym
|116.06
|0.00
|116.29
|2007.03.14 10:22
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|27667482
|2007.03.13 17:36
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.43
|0.00
|116.66
|2007.03.14 10:22
|116.29
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.24
|27655167
|2007.03.13 16:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.75
|0.00
|116.98
|2007.03.14 10:22
|116.31
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.38
|27828095
|2007.03.14 11:33
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.39
|0.00
|116.16
|2007.03.14 11:49
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|27810750
|2007.03.14 09:06
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.08
|0.00
|115.85
|2007.03.14 11:49
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|27819219
|2007.03.14 10:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.34
|0.00
|116.57
|2007.03.14 12:32
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27730595
|2007.03.14 02:14
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|1.2192
|2007.03.14 12:41
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|27655577
|2007.03.13 16:21
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2200
|0.0000
|1.2223
|2007.03.14 12:41
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|27810359
|2007.03.14 09:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2156
|2007.03.14 14:24
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27878638
|2007.03.14 14:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.32
|0.00
|116.55
|2007.03.14 14:42
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|27844809
|2007.03.14 12:32
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.63
|0.00
|116.86
|2007.03.14 14:42
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|27886258
|2007.03.14 14:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|1.2129
|2007.03.14 15:57
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27844069
|2007.03.14 12:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.43
|0.00
|116.20
|2007.03.14 16:04
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|27831674
|2007.03.14 11:49
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.13
|0.00
|115.90
|2007.03.14 16:04
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|27928420
|2007.03.14 16:14
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2129
|2007.03.14 17:11
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|27917036
|2007.03.14 15:48
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2136
|0.0000
|1.2159
|2007.03.14 17:11
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|27877850
|2007.03.14 14:04
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2190
|2007.03.14 17:11
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|27848964
|2007.03.14 12:42
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2220
|2007.03.14 17:11
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|27922735
|2007.03.14 16:01
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.27
|0.00
|116.50
|2007.03.14 17:26
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|27894960
|2007.03.14 14:42
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.58
|0.00
|116.81
|2007.03.14 17:26
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|27928575
|2007.03.14 16:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3244
|0.0000
|1.3221
|2007.03.14 17:27
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|27885234
|2007.03.14 14:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3214
|0.0000
|1.3191
|2007.03.14 17:27
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|27775071
|2007.03.14 06:43
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3183
|0.0000
|1.3160
|2007.03.14 17:27
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|27920062
|2007.03.14 15:57
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2152
|2007.03.14 18:19
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|27954274
|2007.03.14 17:26
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.54
|0.00
|116.77
|2007.03.14 18:25
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27973246
|2007.03.14 18:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.81
|0.00
|117.04
|2007.03.14 19:18
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|27970477
|2007.03.14 18:19
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2178
|2007.03.14 21:30
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.03
|0.19
|27989040
|2007.03.14 19:18
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.08
|0.00
|117.31
|2007.03.14 22:53
|117.31
|0.00
|0.00
|0.04
|0.20
|28041590
|2007.03.14 23:11
|sell
|0.16
|usdjpym
|117.43
|0.00
|117.20
|2007.03.15 00:03
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|28029013
|2007.03.14 22:19
|sell
|0.08
|usdjpym
|117.12
|0.00
|116.89
|2007.03.15 00:03
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|27977267
|2007.03.14 18:39
|sell
|0.04
|usdjpym
|116.81
|0.00
|116.58
|2007.03.15 00:03
|117.18
|0.00
|0.00
|-0.17
|-1.26
|27954229
|2007.03.14 17:26
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.50
|0.00
|116.27
|2007.03.15 00:03
|117.19
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.18
|27924248
|2007.03.14 16:04
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.19
|0.00
|115.96
|2007.03.15 00:03
|117.20
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.86
|28053290
|2007.03.15 00:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.10
|0.00
|117.33
|2007.03.15 02:11
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|28036755
|2007.03.14 22:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.40
|0.00
|117.63
|2007.03.15 02:11
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|28090364
|2007.03.15 07:10
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.46
|0.00
|117.23
|2007.03.15 08:00
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|28052364
|2007.03.15 00:03
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.15
|0.00
|116.92
|2007.03.15 08:00
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|27892874
|2007.03.14 14:39
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3225
|0.0000
|1.3202
|2007.03.15 09:08
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.04
|0.46
|27646936
|2007.03.13 15:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3191
|0.0000
|1.3168
|2007.03.15 09:08
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.11
|28105622
|2007.03.15 09:08
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3201
|0.0000
|1.3224
|2007.03.15 12:32
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|28020246
|2007.03.14 21:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2177
|0.0000
|1.2154
|2007.03.15 12:32
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|28106693
|2007.03.15 09:17
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2208
|0.0000
|1.2185
|2007.03.15 12:32
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|28104106
|2007.03.15 08:56
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|1.2171
|2007.03.15 13:12
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|27977591
|2007.03.14 18:39
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|1.2141
|2007.03.15 13:12
|1.2170
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.10
|27949127
|2007.03.14 17:11
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2133
|0.0000
|1.2110
|2007.03.15 13:12
|1.2169
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.30
|28125989
|2007.03.15 12:32
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2156
|2007.03.15 13:20
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28134672
|2007.03.15 13:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|1.2141
|2007.03.15 13:22
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28136429
|2007.03.15 13:21
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2153
|0.0000
|1.2176
|2007.03.15 13:37
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28140259
|2007.03.15 13:34
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2168
|0.0000
|1.2145
|2007.03.15 14:51
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|28137219
|2007.03.15 13:22
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2138
|0.0000
|1.2115
|2007.03.15 14:51
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|27955028
|2007.03.14 17:27
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3222
|0.0000
|1.3245
|2007.03.15 15:17
|1.3245
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.23
|28096443
|2007.03.15 08:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.25
|0.00
|117.48
|2007.03.15 16:15
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28069137
|2007.03.15 02:11
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.33
|0.00
|117.56
|2007.03.15 16:35
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28160559
|2007.03.15 16:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.51
|0.00
|117.74
|2007.03.15 16:40
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28149387
|2007.03.15 14:51
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|1.2172
|2007.03.15 16:41
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|28140797
|2007.03.15 13:37
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2180
|0.0000
|1.2203
|2007.03.15 16:41
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|28164947
|2007.03.15 16:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.73
|0.00
|117.50
|2007.03.15 17:40
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28163920
|2007.03.15 16:36
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.56
|0.00
|117.33
|2007.03.15 22:58
|117.33
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|28125715
|2007.03.15 12:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3232
|0.0000
|1.3255
|2007.03.15 23:20
|1.3255
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.23
|28165363
|2007.03.15 16:41
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|1.2148
|2007.03.15 23:21
|1.2148
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.38
|28153006
|2007.03.15 15:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3247
|0.0000
|1.3270
|2007.03.15 23:22
|1.3270
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.23
|28149520
|2007.03.15 14:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2118
|2007.03.15 23:23
|1.2147
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.05
|28172319
|2007.03.15 17:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.47
|0.00
|117.24
|2007.03.15 23:52
|117.24
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|28185726
|2007.03.15 22:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.31
|0.00
|117.08
|2007.03.16 00:39
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28188767
|2007.03.15 23:24
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|1.2121
|2007.03.16 00:54
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28188635
|2007.03.15 23:23
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3272
|0.0000
|1.3295
|2007.03.16 01:12
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|28201557
|2007.03.16 00:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2117
|0.0000
|1.2094
|2007.03.16 01:58
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28199952
|2007.03.16 00:39
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.05
|0.00
|116.82
|2007.03.16 02:05
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28213103
|2007.03.16 02:03
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2085
|0.0000
|1.2108
|2007.03.16 04:07
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|28205085
|2007.03.16 01:12
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|1.2138
|2007.03.16 04:07
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|28189467
|2007.03.15 23:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2169
|2007.03.16 04:07
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|28165429
|2007.03.15 16:41
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2176
|0.0000
|1.2199
|2007.03.16 04:07
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.55
|28205162
|2007.03.16 01:12
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.93
|0.00
|117.16
|2007.03.16 04:30
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|28194356
|2007.03.15 23:52
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.24
|0.00
|117.47
|2007.03.16 04:30
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|28226456
|2007.03.16 04:34
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2119
|0.0000
|1.2096
|2007.03.16 06:59
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|28211084
|2007.03.16 01:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2088
|0.0000
|1.2065
|2007.03.16 06:59
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|28224417
|2007.03.16 04:12
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.10
|0.00
|116.87
|2007.03.16 07:09
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|28214394
|2007.03.16 02:05
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.79
|0.00
|116.56
|2007.03.16 07:09
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|28235246
|2007.03.16 06:59
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2093
|0.0000
|1.2070
|2007.03.16 09:11
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28205315
|2007.03.16 01:12
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3297
|0.0000
|1.3320
|2007.03.16 09:18
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|28236767
|2007.03.16 07:09
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.86
|0.00
|116.63
|2007.03.16 09:27
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28254632
|2007.03.16 09:11
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2042
|2007.03.16 10:09
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28273940
|2007.03.16 11:05
|buy
|0.04
|usdjpym
|116.57
|0.00
|116.80
|2007.03.16 12:35
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|28236628
|2007.03.16 07:09
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.88
|0.00
|117.11
|2007.03.16 12:35
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|28226040
|2007.03.16 04:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.20
|0.00
|117.43
|2007.03.16 12:35
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|28292931
|2007.03.16 13:17
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.97
|0.00
|116.74
|2007.03.16 14:56
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|28259796
|2007.03.16 09:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.60
|0.00
|116.37
|2007.03.16 14:56
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|28270025
|2007.03.16 10:43
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3309
|2007.03.16 15:45
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|28211485
|2007.03.16 02:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3301
|0.0000
|1.3278
|2007.03.16 15:45
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|28188464
|2007.03.15 23:23
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3271
|0.0000
|1.3248
|2007.03.16 15:45
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|28265300
|2007.03.16 10:07
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2051
|0.0000
|1.2074
|2007.03.16 15:48
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|28242227
|2007.03.16 07:40
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2082
|0.0000
|1.2105
|2007.03.16 15:48
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|28224079
|2007.03.16 04:08
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2112
|0.0000
|1.2135
|2007.03.16 15:48
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|28323797
|2007.03.16 15:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2073
|0.0000
|1.2050
|2007.03.18 22:38
|1.2050
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.19
|28312244
|2007.03.16 14:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.75
|0.00
|116.98
|2007.03.19 01:12
|116.98
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|28286604
|2007.03.16 12:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.81
|0.00
|117.04
|2007.03.19 01:15
|117.04
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|28379251
|2007.03.19 01:12
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.00
|0.00
|117.23
|2007.03.19 01:18
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28396607
|2007.03.19 02:55
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.97
|0.00
|117.20
|2007.03.19 03:33
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|28381200
|2007.03.19 01:18
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.28
|0.00
|117.51
|2007.03.19 03:33
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|28420261
|2007.03.19 07:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3293
|0.0000
|1.3316
|2007.03.19 08:12
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|28256244
|2007.03.16 09:18
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3346
|2007.03.19 08:12
|1.3316
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|28424032
|2007.03.19 07:36
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2099
|0.0000
|1.2076
|2007.03.19 08:12
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|28294146
|2007.03.16 13:20
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2068
|0.0000
|1.2045
|2007.03.19 08:12
|1.2077
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.15
|28266253
|2007.03.16 10:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|1.2014
|2007.03.19 08:12
|1.2076
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.32
|28431583
|2007.03.19 08:13
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2075
|0.0000
|1.2098
|2007.03.19 08:51
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28399880
|2007.03.19 03:33
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.23
|0.00
|117.46
|2007.03.19 09:14
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28431374
|2007.03.19 08:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3314
|0.0000
|1.3291
|2007.03.19 09:52
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|28437225
|2007.03.19 08:51
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2102
|0.0000
|1.2125
|2007.03.19 10:09
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28440920
|2007.03.19 09:14
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.48
|0.00
|117.71
|2007.03.19 16:05
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28537734
|2007.03.19 20:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.42
|0.00
|117.65
|2007.03.19 21:47
|117.65
|0.00
|0.00
|0.03
|0.39
|28509011
|2007.03.19 16:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.73
|0.00
|117.96
|2007.03.19 21:47
|117.65
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|28545537
|2007.03.19 21:47
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.64
|0.00
|117.41
|2007.03.19 22:32
|117.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28566430
|2007.03.20 01:05
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.97
|0.00
|117.78
|2007.03.20 02:01
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|28548225
|2007.03.19 22:32
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.40
|0.00
|117.17
|2007.03.20 02:01
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|28562207
|2007.03.20 00:39
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.48
|2007.03.20 02:01
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|28449972
|2007.03.19 10:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|1.2152
|2007.03.20 02:47
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|28581896
|2007.03.20 02:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2128
|2007.03.20 06:35
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28581719
|2007.03.20 02:47
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2127
|2007.03.20 07:55
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|28446879
|2007.03.19 09:52
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2120
|0.0000
|1.2097
|2007.03.20 07:56
|1.2126
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.20
|28414306
|2007.03.19 06:29
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2089
|0.0000
|1.2066
|2007.03.20 07:56
|1.2128
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.64
|28373687
|2007.03.19 00:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2059
|0.0000
|1.2036
|2007.03.20 07:56
|1.2126
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.55
|28606756
|2007.03.20 07:56
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2127
|0.0000
|1.2150
|2007.03.20 10:03
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28623670
|2007.03.20 10:12
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2132
|2007.03.20 11:27
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|28598704
|2007.03.20 06:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2125
|0.0000
|1.2102
|2007.03.20 11:27
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|28623472
|2007.03.20 10:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3274
|0.0000
|1.3297
|2007.03.20 12:45
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|28322873
|2007.03.16 15:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3306
|0.0000
|1.3329
|2007.03.20 12:45
|1.3296
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.10
|28622502
|2007.03.20 10:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2127
|2007.03.20 12:48
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28564019
|2007.03.20 00:54
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.55
|2007.03.20 12:56
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|28440999
|2007.03.19 09:14
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.47
|0.00
|117.24
|2007.03.20 12:56
|117.54
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.12
|28380135
|2007.03.19 01:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.16
|0.00
|116.93
|2007.03.20 12:56
|117.55
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.33
|28655165
|2007.03.20 13:24
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.12
|0.00
|117.35
|2007.03.20 14:11
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|28648375
|2007.03.20 12:57
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.46
|0.00
|117.69
|2007.03.20 14:11
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|28575226
|2007.03.20 02:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.77
|0.00
|118.00
|2007.03.20 14:11
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|28662722
|2007.03.20 14:11
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.35
|0.00
|117.12
|2007.03.20 15:19
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28645732
|2007.03.20 12:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3298
|0.0000
|1.3321
|2007.03.20 20:35
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|28654487
|2007.03.20 13:22
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.21
|0.00
|117.44
|2007.03.21 07:04
|117.44
|0.00
|0.00
|0.03
|0.39
|28648237
|2007.03.20 12:57
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.52
|0.00
|117.75
|2007.03.21 07:04
|117.44
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|28704173
|2007.03.20 20:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3321
|0.0000
|1.3298
|2007.03.21 09:47
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.01
|0.23
|28700942
|2007.03.20 19:43
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3296
|2007.03.21 09:48
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.01
|0.46
|28446736
|2007.03.19 09:52
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3266
|2007.03.21 09:48
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.07
|28646383
|2007.03.20 12:48
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2127
|0.0000
|1.2150
|2007.03.21 13:02
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|28767313
|2007.03.21 09:47
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3298
|0.0000
|1.3321
|2007.03.21 18:16
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|28795740
|2007.03.21 13:26
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2157
|0.0000
|1.2134
|2007.03.21 18:17
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|28792729
|2007.03.21 13:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|1.2127
|2007.03.21 18:18
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|28772174
|2007.03.21 10:14
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.76
|0.00
|117.53
|2007.03.21 18:18
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|28758296
|2007.03.21 08:52
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.48
|2007.03.21 18:19
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|28739667
|2007.03.21 07:04
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.45
|0.00
|117.22
|2007.03.21 18:25
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|28632810
|2007.03.20 11:28
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2127
|0.0000
|1.2104
|2007.03.21 18:25
|1.2104
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.19
|28739032
|2007.03.21 07:03
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.40
|0.00
|117.17
|2007.03.21 18:27
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|28670549
|2007.03.20 15:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.10
|0.00
|116.87
|2007.03.21 18:28
|117.35
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.21
|28829728
|2007.03.21 18:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.25
|0.00
|117.44
|2007.03.21 18:29
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|28831610
|2007.03.21 18:28
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2108
|0.0000
|1.2085
|2007.03.21 23:51
|1.2085
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.19
|28840902
|2007.03.21 18:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3378
|0.0000
|1.3355
|2007.03.22 02:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.16
|28868569
|2007.03.21 23:51
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3409
|0.0000
|1.3386
|2007.03.22 02:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|28828885
|2007.03.21 18:22
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3325
|2007.03.22 02:26
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.39
|28867152
|2007.03.21 23:42
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3397
|0.0000
|1.3374
|2007.03.22 07:10
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|28830368
|2007.03.21 18:27
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3366
|0.0000
|1.3343
|2007.03.22 07:10
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.18
|28767686
|2007.03.21 09:49
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3296
|0.0000
|1.3273
|2007.03.22 07:10
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.78
|28831884
|2007.03.21 18:29
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.48
|0.00
|117.71
|2007.03.22 09:42
|117.71
|0.00
|0.00
|0.04
|0.20
|28860874
|2007.03.21 22:04
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|1.2110
|2007.03.22 09:42
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|28829216
|2007.03.21 18:23
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2118
|0.0000
|1.2141
|2007.03.22 09:43
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.06
|28899970
|2007.03.22 07:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3373
|0.0000
|1.3350
|2007.03.22 10:55
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|28923793
|2007.03.22 10:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3325
|2007.03.22 16:43
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|28984948
|2007.03.22 17:15
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|1.2148
|2007.03.22 18:41
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|28985363
|2007.03.22 17:16
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|1.2148
|2007.03.22 18:41
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|28974534
|2007.03.22 16:39
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2118
|2007.03.22 18:41
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|28914349
|2007.03.22 09:43
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2110
|0.0000
|1.2087
|2007.03.22 18:41
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|28974546
|2007.03.22 16:39
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2118
|2007.03.22 18:41
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|28914325
|2007.03.22 09:42
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2110
|0.0000
|1.2087
|2007.03.22 18:42
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|28868235
|2007.03.21 23:51
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2080
|0.0000
|1.2057
|2007.03.22 18:42
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|28971446
|2007.03.22 16:33
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.06
|0.00
|117.83
|2007.03.23 08:56
|117.83
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.78
|28971278
|2007.03.22 16:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.06
|0.00
|117.83
|2007.03.23 08:56
|117.83
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.39
|28914136
|2007.03.22 09:42
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.48
|2007.03.23 08:56
|117.83
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|28914097
|2007.03.22 09:42
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.70
|0.00
|117.47
|2007.03.23 08:56
|117.81
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.19
|28831488
|2007.03.21 18:28
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.39
|0.00
|117.16
|2007.03.23 08:56
|117.79
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.34
|28996539
|2007.03.22 18:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2143
|0.0000
|1.2120
|2007.03.23 12:33
|1.2120
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.19
|29051138
|2007.03.23 08:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.55
|2007.03.23 12:44
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29082199
|2007.03.23 12:33
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2120
|0.0000
|1.2143
|2007.03.23 14:00
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29085442
|2007.03.23 12:57
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.49
|0.00
|117.72
|2007.03.23 14:00
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|29051103
|2007.03.23 08:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.80
|0.00
|118.03
|2007.03.23 14:00
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|28976951
|2007.03.22 16:44
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3325
|0.0000
|1.3302
|2007.03.23 14:17
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.01
|0.23
|28996594
|2007.03.22 18:42
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2169
|2007.03.23 14:22
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|29092452
|2007.03.23 14:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2178
|2007.03.23 14:40
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29092940
|2007.03.23 14:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.73
|0.00
|117.96
|2007.03.23 16:54
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29137586
|2007.03.25 22:49
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2215
|0.0000
|1.2192
|2007.03.25 23:31
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|29102825
|2007.03.23 14:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|1.2156
|2007.03.25 23:31
|1.2192
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|29137359
|2007.03.25 22:49
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3262
|0.0000
|1.3285
|2007.03.26 13:32
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|29102671
|2007.03.23 14:40
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3294
|0.0000
|1.3317
|2007.03.26 13:32
|1.3285
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.72
|28976654
|2007.03.22 16:43
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3324
|0.0000
|1.3347
|2007.03.26 13:32
|1.3284
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.60
|28915910
|2007.03.22 09:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3356
|0.0000
|1.3379
|2007.03.26 13:32
|1.3283
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.46
|28883192
|2007.03.22 02:26
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3386
|0.0000
|1.3409
|2007.03.26 13:32
|1.3284
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.02
|29137733
|2007.03.25 22:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3263
|0.0000
|1.3286
|2007.03.26 13:46
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|29098340
|2007.03.23 14:17
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3302
|0.0000
|1.3325
|2007.03.26 13:46
|1.3286
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|29186460
|2007.03.26 12:21
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2220
|0.0000
|1.2197
|2007.03.26 13:56
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|29142257
|2007.03.25 23:31
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2166
|2007.03.26 13:56
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|29195023
|2007.03.26 13:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3312
|2007.03.26 14:01
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|29136391
|2007.03.25 22:31
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2197
|0.0000
|1.2174
|2007.03.26 14:01
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|29100510
|2007.03.23 14:26
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|1.2144
|2007.03.26 14:02
|1.2170
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.02
|29176259
|2007.03.26 09:11
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.03
|2007.03.26 14:03
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|29120647
|2007.03.23 16:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.96
|0.00
|117.73
|2007.03.26 14:03
|118.03
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|29167128
|2007.03.26 07:13
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.15
|0.00
|117.92
|2007.03.26 14:06
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|29098462
|2007.03.23 14:17
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.85
|0.00
|117.62
|2007.03.26 14:06
|117.90
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.08
|29084152
|2007.03.23 12:44
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.30
|2007.03.26 14:06
|117.90
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.31
|29199007
|2007.03.26 14:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2140
|2007.03.26 14:16
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29197908
|2007.03.26 14:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3316
|0.0000
|1.3339
|2007.03.26 14:21
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|29207330
|2007.03.26 14:26
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.70
|0.00
|117.93
|2007.03.26 15:21
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|29199684
|2007.03.26 14:03
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.02
|0.00
|118.25
|2007.03.26 15:21
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29204748
|2007.03.26 14:16
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2158
|2007.03.26 15:36
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|29199193
|2007.03.26 14:02
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2189
|2007.03.26 15:36
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|29196446
|2007.03.26 13:56
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2196
|0.0000
|1.2219
|2007.03.26 15:36
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|29213007
|2007.03.26 15:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.95
|0.00
|118.18
|2007.03.26 22:52
|118.18
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|29230559
|2007.03.26 22:52
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.95
|2007.03.27 06:56
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29231109
|2007.03.26 23:06
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.95
|2007.03.27 06:56
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|29201316
|2007.03.26 14:06
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.87
|0.00
|117.64
|2007.03.27 06:56
|117.96
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|29242823
|2007.03.27 01:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2166
|0.0000
|1.2143
|2007.03.27 07:19
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|29204321
|2007.03.26 14:16
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2134
|0.0000
|1.2111
|2007.03.27 07:19
|1.2144
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|29259727
|2007.03.27 06:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.95
|0.00
|118.18
|2007.03.27 08:41
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29273286
|2007.03.27 08:48
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.24
|0.00
|118.01
|2007.03.27 14:00
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|29259742
|2007.03.27 06:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.93
|0.00
|117.70
|2007.03.27 14:00
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29206195
|2007.03.26 14:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3364
|2007.03.27 14:21
|1.3364
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.23
|29303561
|2007.03.27 14:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.00
|0.00
|117.77
|2007.03.27 14:32
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29262761
|2007.03.27 07:21
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2118
|2007.03.27 21:06
|1.2118
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.19
|29312163
|2007.03.27 14:32
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.76
|0.00
|117.53
|2007.03.28 01:27
|117.53
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|29356944
|2007.03.28 01:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.50
|0.00
|117.27
|2007.03.28 04:36
|117.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29310062
|2007.03.27 14:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3361
|0.0000
|1.3338
|2007.03.28 07:34
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.01
|0.23
|29268661
|2007.03.27 08:07
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3325
|2007.03.28 08:36
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.02
|0.92
|29198660
|2007.03.26 14:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3294
|2007.03.28 08:37
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.16
|29193484
|2007.03.26 13:33
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3283
|0.0000
|1.3260
|2007.03.28 08:37
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.43
|29399003
|2007.03.28 08:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3327
|0.0000
|1.3350
|2007.03.28 11:43
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|29371514
|2007.03.28 04:36
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.24
|0.00
|117.01
|2007.03.28 12:31
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29425639
|2007.03.28 12:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.97
|0.00
|116.74
|2007.03.28 14:02
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29439822
|2007.03.28 14:02
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.71
|0.00
|116.48
|2007.03.28 14:41
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29337257
|2007.03.27 21:07
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2113
|0.0000
|1.2090
|2007.03.28 14:46
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29417486
|2007.03.28 11:43
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|1.2123
|2007.03.28 15:30
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|29307898
|2007.03.27 14:18
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|1.2153
|2007.03.28 15:30
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.10
|29213946
|2007.03.26 15:36
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|1.2184
|2007.03.28 15:30
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.30
|29425406
|2007.03.28 12:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3361
|0.0000
|1.3338
|2007.03.28 15:33
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|29390047
|2007.03.28 07:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3331
|0.0000
|1.3313
|2007.03.28 15:33
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|29459678
|2007.03.28 15:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|1.2153
|2007.03.28 16:21
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29509109
|2007.03.29 00:09
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.07
|0.00
|116.84
|2007.03.29 00:52
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|29448883
|2007.03.28 14:41
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.45
|0.00
|116.22
|2007.03.29 00:52
|116.85
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.34
|29459865
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.76
|0.00
|116.53
|2007.03.29 00:52
|116.84
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.14
|29514272
|2007.03.29 00:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.84
|0.00
|117.07
|2007.03.29 03:14
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29426890
|2007.03.28 12:34
|buy
|0.16
|usdjpym
|116.99
|0.00
|117.22
|2007.03.29 03:57
|117.22
|0.00
|0.00
|0.65
|3.14
|29371269
|2007.03.28 04:35
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.29
|0.00
|117.52
|2007.03.29 03:58
|117.24
|0.00
|0.00
|0.32
|-0.34
|29356139
|2007.03.28 01:24
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.60
|0.00
|117.83
|2007.03.29 03:58
|117.26
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.16
|29306599
|2007.03.27 14:14
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.14
|2007.03.29 03:58
|117.25
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.13
|29272009
|2007.03.27 08:42
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.22
|0.00
|118.45
|2007.03.29 03:58
|117.26
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.82
|29526586
|2007.03.29 03:14
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.10
|0.00
|117.33
|2007.03.29 06:36
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29492308
|2007.03.28 19:53
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3310
|0.0000
|1.3333
|2007.03.29 08:20
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.46
|29461197
|2007.03.28 15:33
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3340
|0.0000
|1.3363
|2007.03.29 08:20
|1.3334
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.06
|29489512
|2007.03.28 19:29
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2177
|0.0000
|1.2154
|2007.03.29 08:53
|1.2154
|0.00
|0.00
|-0.23
|1.51
|29465464
|2007.03.28 15:59
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2147
|0.0000
|1.2124
|2007.03.29 08:53
|1.2153
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.20
|29457736
|2007.03.28 15:20
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2116
|0.0000
|1.2093
|2007.03.29 08:53
|1.2152
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.59
|29450197
|2007.03.28 14:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2086
|0.0000
|1.2063
|2007.03.29 08:53
|1.2151
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.53
|29417398
|2007.03.28 11:43
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3352
|0.0000
|1.3375
|2007.03.29 08:53
|1.3342
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.10
|29484465
|2007.03.28 18:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3342
|2007.03.29 08:53
|1.3342
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.46
|29545327
|2007.03.29 06:36
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.36
|0.00
|117.59
|2007.03.29 12:31
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29564221
|2007.03.29 08:53
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3318
|2007.03.29 12:36
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|29580948
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.62
|0.00
|117.85
|2007.03.29 14:15
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29587091
|2007.03.29 12:47
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2160
|2007.03.29 16:12
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|29469255
|2007.03.28 16:21
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|1.2129
|2007.03.29 16:12
|1.2160
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.07
|29600241
|2007.03.29 14:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.89
|0.00
|118.12
|2007.03.29 23:30
|118.12
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|29616151
|2007.03.29 16:14
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3346
|0.0000
|1.3323
|2007.03.30 00:07
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.01
|0.46
|29583577
|2007.03.29 12:37
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3316
|0.0000
|1.3293
|2007.03.30 00:07
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|29648977
|2007.03.30 00:11
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.95
|2007.03.30 00:52
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|29600359
|2007.03.29 14:16
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.87
|0.00
|117.64
|2007.03.30 00:52
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.24
|29580762
|2007.03.29 12:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.56
|0.00
|117.33
|2007.03.30 00:53
|117.93
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.63
|29530506
|2007.03.29 03:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.25
|0.00
|117.02
|2007.03.30 00:53
|117.94
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.59
|29644179
|2007.03.29 23:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.13
|0.00
|117.90
|2007.03.30 00:53
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29653092
|2007.03.30 00:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.86
|0.00
|117.63
|2007.03.30 02:17
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29663160
|2007.03.30 02:18
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.60
|0.00
|117.83
|2007.03.30 04:29
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|29653048
|2007.03.30 00:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.91
|0.00
|118.14
|2007.03.30 04:29
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|29648332
|2007.03.30 00:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3321
|0.0000
|1.3344
|2007.03.30 04:29
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|29675411
|2007.03.30 04:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3344
|0.0000
|1.3321
|2007.03.30 07:37
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|29675435
|2007.03.30 04:29
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.88
|0.00
|118.11
|2007.03.30 08:21
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29720364
|2007.03.30 10:52
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3304
|0.0000
|1.3327
|2007.03.30 12:28
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|29561048
|2007.03.29 08:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3358
|2007.03.30 12:28
|1.3327
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|29732264
|2007.03.30 12:28
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3326
|0.0000
|1.3303
|2007.03.30 12:38
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|29736643
|2007.03.30 12:42
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2237
|0.0000
|1.2214
|2007.03.30 12:57
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|29720229
|2007.03.30 10:52
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2207
|0.0000
|1.2184
|2007.03.30 12:57
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|29583284
|2007.03.29 12:36
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2176
|0.0000
|1.2153
|2007.03.30 12:57
|1.2214
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.62
|29564280
|2007.03.29 08:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2146
|0.0000
|1.2123
|2007.03.30 12:57
|1.2215
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.56
|29735514
|2007.03.30 12:40
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2231
|0.0000
|1.2208
|2007.03.30 13:03
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|29695827
|2007.03.30 07:38
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|1.2166
|2007.03.30 13:03
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|29615597
|2007.03.29 16:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2157
|0.0000
|1.2134
|2007.03.30 13:03
|1.2207
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.41
|29745566
|2007.03.30 13:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3296
|2007.03.30 14:07
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|29735757
|2007.03.30 12:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3266
|2007.03.30 14:07
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|29760596
|2007.03.30 14:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2232
|0.0000
|1.2209
|2007.03.30 14:59
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|29758989
|2007.03.30 14:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3312
|2007.03.30 14:59
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|29745795
|2007.03.30 13:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|1.2179
|2007.03.30 14:59
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|29695617
|2007.03.30 07:37
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3320
|0.0000
|1.3343
|2007.03.30 15:00
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|29734795
|2007.03.30 12:38
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.23
|0.00
|118.00
|2007.03.30 15:08
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|29688807
|2007.03.30 07:03
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.92
|0.00
|117.69
|2007.03.30 15:08
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|29662840
|2007.03.30 02:17
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.61
|0.00
|117.38
|2007.03.30 15:08
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|29706179
|2007.03.30 08:21
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.11
|0.00
|117.88
|2007.03.30 15:14
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29770519
|2007.03.30 15:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2205
|0.0000
|1.2182
|2007.03.30 15:14
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|29770762
|2007.03.30 15:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3311
|0.0000
|1.3334
|2007.03.30 15:17
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|29798964
|2007.03.30 15:48
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.26
|0.00
|117.49
|2007.03.30 15:51
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|29786613
|2007.03.30 15:27
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.57
|0.00
|117.80
|2007.03.30 15:51
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|29775243
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.88
|0.00
|118.11
|2007.03.30 15:51
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|29799432
|2007.03.30 15:49
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2090
|0.0000
|1.2113
|2007.03.30 15:55
|1.2113
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|29799493
|2007.03.30 15:49
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2089
|0.0000
|1.2112
|2007.03.30 15:55
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|29788514
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2121
|0.0000
|1.2144
|2007.03.30 15:55
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|29798103
|2007.03.30 15:47
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.33
|0.00
|117.56
|2007.03.30 15:55
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|29798811
|2007.03.30 15:48
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3396
|0.0000
|1.3373
|2007.03.30 15:55
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|29797063
|2007.03.30 15:44
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3394
|0.0000
|1.3371
|2007.03.30 15:55
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|29781132
|2007.03.30 15:21
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.64
|0.00
|117.87
|2007.03.30 15:55
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|29784531
|2007.03.30 15:26
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3365
|0.0000
|1.3342
|2007.03.30 15:56
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|29773349
|2007.03.30 15:09
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.98
|0.00
|118.21
|2007.03.30 15:56
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|29780925
|2007.03.30 15:21
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2174
|2007.03.30 15:56
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|29776133
|2007.03.30 15:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|1.2206
|2007.03.30 15:56
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|29777373
|2007.03.30 15:17
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3334
|0.0000
|1.3311
|2007.03.30 15:56
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|29784375
|2007.03.30 15:26
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3363
|0.0000
|1.3340
|2007.03.30 15:56
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|29776327
|2007.03.30 15:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3309
|2007.03.30 15:56
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|29788560
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2120
|0.0000
|1.2143
|2007.03.30 15:56
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|29758731
|2007.03.30 14:07
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3293
|0.0000
|1.3270
|2007.03.30 15:56
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|29780983
|2007.03.30 15:21
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2174
|2007.03.30 15:56
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|29775814
|2007.03.30 15:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|1.2205
|2007.03.30 15:56
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|29744346
|2007.03.30 12:57
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2239
|2007.03.30 15:57
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|29803624
|2007.03.30 15:56
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.55
|0.00
|117.32
|2007.03.30 16:15
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29800917
|2007.03.30 15:51
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.52
|0.00
|117.75
|2007.03.30 18:29
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|29803888
|2007.03.30 15:56
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2135
|0.0000
|1.2158
|2007.03.30 19:20
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|0.00
|0.00
|-0.05
|53.92
|Closed P/L:
|53.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29803950
|2007.03.30 15:56
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3345
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.01
|0.09
|29804163
|2007.03.30 15:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3373
|0.0000
|1.3396
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.16
|29804340
|2007.03.30 15:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2121
|0.0000
|1.2098
|1.2156
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.29
|29841523
|2007.03.30 18:57
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|1.2128
|1.2156
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.08
|29845317
|2007.03.30 19:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|1.2185
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.08
|29811418
|2007.03.30 16:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.29
|0.00
|117.06
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.49
|29826846
|2007.03.30 17:26
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.60
|0.00
|117.37
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.46
|29836073
|2007.03.30 18:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.78
|0.00
|118.01
|117.84
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|29845232
|2007.03.30 19:20
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.90
|0.00
|117.67
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.10
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.32
|Floating P/L:
|-1.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|53.87
|Floating P/L:
|-1.43
|Margin:
|5.50
|Balance:
|153.87
|Equity:
|152.44
|Free Margin:
|146.94
|Details:
|Gross Profit:
|110.34
|Gross Loss:
|56.47
|Total Net Profit:
|53.87
|Profit Factor:
|1.95
|Expected Payoff:
|0.13
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|5.99 (3.76%)
|Total Trades:
|406
|Short Positions (won %):
|219 (57.08%)
|Long Positions (won %):
|187 (57.75%)
|Profit Trades (% of total):
|233 (57.39%)
|Loss trades (% of total):
|173 (42.61%)
|Largest
|profit trade:
|3.79
|loss trade:
|-1.64
|Average
|profit trade:
|0.47
|loss trade:
|-0.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (2.59)
|consecutive losses ($):
|8 (-2.91)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4.55 (2)
|consecutive loss (count):
|-4.93 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2