Interbank FX, LLC

Account: 1400408 Name: Nick Faifar Currency: USD 2007 March 30, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
271698552007.03.09 03:35balanceDeposit100.00
271723522007.03.09 03:57buy0.01usdjpym117.390.00117.622007.03.09 08:46117.620.000.000.000.20
272084752007.03.09 08:46sell0.02usdjpym117.650.00117.422007.03.09 11:24117.420.000.000.000.39
271725312007.03.09 03:57sell0.01usdjpym117.350.00117.122007.03.09 11:24117.420.000.000.00-0.06
272084052007.03.09 08:46sell0.01usdjpym117.620.00117.392007.03.09 11:41117.390.000.000.000.20
271725982007.03.09 03:57buy0.01usdchfm1.22660.00001.22892007.03.09 13:301.22890.000.000.000.19
271722642007.03.09 03:56sell0.01eurusdm1.31530.00001.31302007.03.09 13:311.31300.000.000.000.23
272351322007.03.09 11:24buy0.01usdjpym117.410.00117.642007.03.09 13:31117.640.000.000.000.20
272565852007.03.09 13:35buy0.01usdjpym117.950.00118.182007.03.09 13:50118.180.000.000.000.19
272681142007.03.09 13:52sell0.04usdjpym118.220.00117.992007.03.09 15:10117.990.000.000.000.78
272562992007.03.09 13:34sell0.02usdjpym117.910.00117.682007.03.09 15:10118.000.000.000.00-0.15
272372832007.03.09 11:41sell0.01usdjpym117.360.00117.132007.03.09 15:10118.010.000.000.00-0.55
272687812007.03.09 13:53buy0.04eurusdm1.30940.00001.31172007.03.09 16:251.31170.000.000.000.92
272571642007.03.09 13:36buy0.02eurusdm1.31260.00001.31492007.03.09 16:251.31170.000.000.00-0.18
271721802007.03.09 03:56buy0.01eurusdm1.31560.00001.31792007.03.09 16:251.31160.000.000.00-0.40
272920722007.03.09 15:17buy0.02usdjpym117.900.00118.132007.03.09 16:34118.130.000.000.000.39
272671782007.03.09 13:50buy0.01usdjpym118.210.00118.442007.03.09 16:34118.120.000.000.00-0.08
273180912007.03.09 17:20sell0.02usdjpym118.280.00118.052007.03.12 00:27118.050.000.00-0.030.39
272899012007.03.09 15:10sell0.01usdjpym117.970.00117.742007.03.12 00:27118.060.000.00-0.01-0.08
273556872007.03.12 00:27buy0.01usdjpym118.050.00118.282007.03.12 01:34118.280.000.000.000.19
273077922007.03.09 16:34buy0.01usdjpym118.160.00118.392007.03.12 07:01118.390.000.000.010.19
272610562007.03.09 13:42buy0.02eurusdm1.31070.00001.31302007.03.12 07:341.31300.000.00-0.010.46
272563532007.03.09 13:34buy0.01eurusdm1.31370.00001.31602007.03.12 07:341.31300.000.00-0.01-0.07
272591382007.03.09 13:39sell0.02usdchfm1.23350.00001.23122007.03.12 08:521.23120.000.00-0.020.37
272592892007.03.09 13:39sell0.04usdchfm1.23340.00001.23112007.03.12 08:531.23110.000.00-0.040.75
272564932007.03.09 13:35sell0.01usdchfm1.22980.00001.22752007.03.12 08:531.23120.000.00-0.01-0.11
272566382007.03.09 13:35sell0.02usdchfm1.22980.00001.22752007.03.12 08:531.23080.000.00-0.02-0.16
271726452007.03.09 03:57sell0.01usdchfm1.22630.00001.22402007.03.12 08:531.23090.000.00-0.01-0.37
273913082007.03.12 07:01sell0.01usdjpym118.390.00118.162007.03.12 09:11118.160.000.000.000.19
274111462007.03.12 08:53sell0.01usdchfm1.23060.00001.22832007.03.12 09:311.22830.000.000.000.19
274151772007.03.12 09:11sell0.01usdjpym118.130.00117.902007.03.12 11:34117.900.000.000.000.20
274392652007.03.12 11:34sell0.01usdjpym117.870.00117.642007.03.12 12:21117.640.000.000.000.20
274481212007.03.12 12:21sell0.01usdjpym117.610.00117.382007.03.12 12:32117.380.000.000.000.20
274536442007.03.12 12:32buy0.08usdjpym117.380.00117.612007.03.12 12:39117.610.000.000.001.56
274480522007.03.12 12:21buy0.04usdjpym117.680.00117.912007.03.12 12:39117.610.000.000.00-0.24
274379552007.03.12 11:27buy0.02usdjpym117.990.00118.222007.03.12 12:39117.620.000.000.00-0.63
273654292007.03.12 01:34buy0.01usdjpym118.300.00118.532007.03.12 12:39117.630.000.000.00-0.57
274207622007.03.12 09:31sell0.01usdchfm1.22800.00001.22572007.03.12 13:051.22570.000.000.000.19
274285342007.03.12 10:08sell0.04eurusdm1.31760.00001.31532007.03.12 13:151.31530.000.000.000.92
274110402007.03.12 08:53sell0.02eurusdm1.31460.00001.31232007.03.12 13:151.31530.000.000.00-0.14
273057872007.03.09 16:25sell0.01eurusdm1.31150.00001.30922007.03.12 13:161.31540.000.000.01-0.39
274638232007.03.12 13:15buy0.02usdjpym117.380.00117.612007.03.12 14:38117.610.000.000.000.39
274561822007.03.12 12:39buy0.01usdjpym117.680.00117.912007.03.12 14:38117.600.000.000.00-0.07
274654002007.03.12 13:16buy0.01eurusdm1.31550.00001.31782007.03.12 14:461.31780.000.000.000.23
274988082007.03.12 16:09sell0.02usdjpym117.670.00117.442007.03.12 22:28117.440.000.00-0.030.39
274536612007.03.12 12:32sell0.01usdjpym117.360.00117.132007.03.12 22:28117.440.000.00-0.01-0.07
275297232007.03.12 22:28buy0.01usdjpym117.430.00117.662007.03.13 00:08117.660.000.000.000.20
274898322007.03.12 15:13sell0.04eurusdm1.31920.00001.31692007.03.13 07:021.31690.000.000.020.92
274200202007.03.12 09:30sell0.02eurusdm1.31610.00001.31382007.03.13 07:021.31680.000.000.01-0.14
273980562007.03.12 07:34sell0.01eurusdm1.31310.00001.31082007.03.13 07:021.31680.000.000.01-0.37
274608842007.03.12 13:05sell0.01usdchfm1.22530.00001.22302007.03.13 11:131.22300.000.00-0.010.19
275709302007.03.13 07:02buy0.01eurusdm1.31670.00001.31902007.03.13 11:411.31900.000.000.000.23
275973622007.03.13 11:13sell0.01usdchfm1.22260.00001.22032007.03.13 12:311.22030.000.000.000.19
276032382007.03.13 11:41buy0.01eurusdm1.31920.00001.32152007.03.13 13:011.32150.000.000.000.23
276185862007.03.13 13:01buy0.16usdchfm1.21880.00001.22112007.03.13 14:301.22110.000.000.003.01
275988192007.03.13 11:16buy0.08usdchfm1.22190.00001.22422007.03.13 14:301.22110.000.000.00-0.52
274888512007.03.12 15:10buy0.04usdchfm1.22490.00001.22722007.03.13 14:301.22120.000.000.04-1.21
274223362007.03.12 09:34buy0.02usdchfm1.22800.00001.23032007.03.13 14:301.22110.000.000.02-1.13
274110142007.03.12 08:53buy0.01usdchfm1.23100.00001.23332007.03.13 14:301.22120.000.000.01-0.80
276018412007.03.13 11:33buy0.08usdjpym116.710.00116.942007.03.13 14:53116.940.000.000.001.57
275957692007.03.13 11:06buy0.04usdjpym117.010.00117.242007.03.13 14:53116.940.000.000.00-0.24
275604822007.03.13 05:48buy0.02usdjpym117.320.00117.552007.03.13 14:53116.940.000.000.00-0.65
274829212007.03.12 14:38buy0.01usdjpym117.620.00117.852007.03.13 14:53116.950.000.000.01-0.57
275990182007.03.13 11:17buy0.08usdjpym116.760.00116.992007.03.13 14:53116.990.000.000.001.57
275953642007.03.13 11:05buy0.04usdjpym117.070.00117.302007.03.13 14:53116.980.000.000.00-0.31
275532092007.03.13 04:12buy0.02usdjpym117.380.00117.612007.03.13 14:53116.980.000.000.00-0.68
275367422007.03.13 00:08buy0.01usdjpym117.690.00117.922007.03.13 14:53116.970.000.000.00-0.62
276187252007.03.13 13:01sell0.01eurusdm1.32120.00001.31932007.03.13 15:401.31930.000.000.000.19
276403542007.03.13 14:53sell0.01usdjpym116.980.00116.752007.03.13 16:20116.750.000.000.000.20
276471392007.03.13 15:41sell0.02usdchfm1.22250.00001.22022007.03.13 16:211.22020.000.000.000.38
276106482007.03.13 12:31sell0.01usdchfm1.21940.00001.21712007.03.13 16:211.22010.000.000.00-0.06
276682302007.03.13 17:40buy0.04usdjpym116.380.00116.612007.03.13 18:45116.610.000.000.000.79
276575212007.03.13 16:30buy0.02usdjpym116.680.00116.912007.03.13 18:45116.610.000.000.00-0.12
276401702007.03.13 14:53buy0.01usdjpym116.990.00117.222007.03.13 18:45116.620.000.000.00-0.32
276771442007.03.13 18:45sell0.01usdjpym116.630.00116.402007.03.13 19:52116.400.000.000.000.20
276852692007.03.13 19:52sell0.01usdjpym116.380.00116.152007.03.13 21:16116.150.000.00-0.010.20
276966612007.03.13 21:16buy0.04usdjpym116.130.00116.362007.03.14 01:19116.360.000.000.000.79
276172202007.03.13 12:57sell0.02eurusdm1.32090.00001.31862007.03.14 06:431.31860.000.000.010.46
274849602007.03.12 14:46sell0.01eurusdm1.31780.00001.31552007.03.14 06:431.31860.000.000.02-0.08
277772492007.03.14 06:48buy0.04usdchfm1.21560.00001.21792007.03.14 09:021.21790.000.000.000.76
276699352007.03.13 17:49buy0.02usdchfm1.21870.00001.22102007.03.14 09:021.21780.000.000.02-0.15
276368212007.03.13 14:30buy0.01usdchfm1.22170.00001.22402007.03.14 09:021.21780.000.000.01-0.32
277739902007.03.14 06:41buy0.02usdjpym115.850.00116.082007.03.14 09:06116.080.000.000.000.40
276964892007.03.13 21:16buy0.01usdjpym116.150.00116.382007.03.14 09:06116.070.000.000.00-0.07
277305152007.03.14 02:14buy0.04usdjpym116.060.00116.292007.03.14 10:22116.290.000.000.000.79
276674822007.03.13 17:36buy0.02usdjpym116.430.00116.662007.03.14 10:22116.290.000.000.03-0.24
276551672007.03.13 16:20buy0.01usdjpym116.750.00116.982007.03.14 10:22116.310.000.000.01-0.38
278280952007.03.14 11:33sell0.02usdjpym116.390.00116.162007.03.14 11:49116.160.000.000.000.40
278107502007.03.14 09:06sell0.01usdjpym116.080.00115.852007.03.14 11:49116.150.000.000.00-0.06
278192192007.03.14 10:22buy0.01usdjpym116.340.00116.572007.03.14 12:32116.570.000.000.000.20
277305952007.03.14 02:14buy0.02usdchfm1.21690.00001.21922007.03.14 12:411.21920.000.000.000.38
276555772007.03.13 16:21buy0.01usdchfm1.22000.00001.22232007.03.14 12:411.21920.000.000.01-0.07
278103592007.03.14 09:02sell0.01usdchfm1.21790.00001.21562007.03.14 14:241.21560.000.000.000.19
278786382007.03.14 14:05buy0.02usdjpym116.320.00116.552007.03.14 14:42116.550.000.000.000.39
278448092007.03.14 12:32buy0.01usdjpym116.630.00116.862007.03.14 14:42116.550.000.000.00-0.07
278862582007.03.14 14:24sell0.01usdchfm1.21520.00001.21292007.03.14 15:571.21290.000.000.000.19
278440692007.03.14 12:31sell0.02usdjpym116.430.00116.202007.03.14 16:04116.200.000.000.000.40
278316742007.03.14 11:49sell0.01usdjpym116.130.00115.902007.03.14 16:04116.210.000.000.00-0.07
279284202007.03.14 16:14buy0.08usdchfm1.21060.00001.21292007.03.14 17:111.21290.000.000.001.52
279170362007.03.14 15:48buy0.04usdchfm1.21360.00001.21592007.03.14 17:111.21290.000.000.00-0.23
278778502007.03.14 14:04buy0.02usdchfm1.21670.00001.21902007.03.14 17:111.21300.000.000.00-0.61
278489642007.03.14 12:42buy0.01usdchfm1.21970.00001.22202007.03.14 17:111.21330.000.000.00-0.53
279227352007.03.14 16:01buy0.02usdjpym116.270.00116.502007.03.14 17:26116.500.000.000.000.39
278949602007.03.14 14:42buy0.01usdjpym116.580.00116.812007.03.14 17:26116.500.000.000.00-0.07
279285752007.03.14 16:14sell0.04eurusdm1.32440.00001.32212007.03.14 17:271.32210.000.000.000.92
278852342007.03.14 14:20sell0.02eurusdm1.32140.00001.31912007.03.14 17:271.32200.000.000.00-0.12
277750712007.03.14 06:43sell0.01eurusdm1.31830.00001.31602007.03.14 17:271.32190.000.000.00-0.36
279200622007.03.14 15:57buy0.01usdchfm1.21290.00001.21522007.03.14 18:191.21520.000.000.000.19
279542742007.03.14 17:26buy0.01usdjpym116.540.00116.772007.03.14 18:25116.770.000.000.000.20
279732462007.03.14 18:25buy0.01usdjpym116.810.00117.042007.03.14 19:18117.040.000.000.000.20
279704772007.03.14 18:19buy0.01usdchfm1.21550.00001.21782007.03.14 21:301.21780.000.000.030.19
279890402007.03.14 19:18buy0.01usdjpym117.080.00117.312007.03.14 22:53117.310.000.000.040.20
280415902007.03.14 23:11sell0.16usdjpym117.430.00117.202007.03.15 00:03117.200.000.000.003.14
280290132007.03.14 22:19sell0.08usdjpym117.120.00116.892007.03.15 00:03117.200.000.000.00-0.55
279772672007.03.14 18:39sell0.04usdjpym116.810.00116.582007.03.15 00:03117.180.000.00-0.17-1.26
279542292007.03.14 17:26sell0.02usdjpym116.500.00116.272007.03.15 00:03117.190.000.00-0.09-1.18
279242482007.03.14 16:04sell0.01usdjpym116.190.00115.962007.03.15 00:03117.200.000.00-0.04-0.86
280532902007.03.15 00:05buy0.02usdjpym117.100.00117.332007.03.15 02:11117.330.000.000.000.39
280367552007.03.14 22:53buy0.01usdjpym117.400.00117.632007.03.15 02:11117.320.000.000.00-0.07
280903642007.03.15 07:10sell0.02usdjpym117.460.00117.232007.03.15 08:00117.230.000.000.000.39
280523642007.03.15 00:03sell0.01usdjpym117.150.00116.922007.03.15 08:00117.240.000.000.00-0.08
278928742007.03.14 14:39sell0.02eurusdm1.32250.00001.32022007.03.15 09:081.32020.000.000.040.46
276469362007.03.13 15:40sell0.01eurusdm1.31910.00001.31682007.03.15 09:081.32020.000.000.03-0.11
281056222007.03.15 09:08buy0.01eurusdm1.32010.00001.32242007.03.15 12:321.32240.000.000.000.23
280202462007.03.14 21:30sell0.01usdchfm1.21770.00001.21542007.03.15 12:321.21850.000.000.00-0.07
281066932007.03.15 09:17sell0.02usdchfm1.22080.00001.21852007.03.15 12:321.21850.000.000.000.38
281041062007.03.15 08:56sell0.04usdchfm1.21940.00001.21712007.03.15 13:121.21710.000.000.000.76
279775912007.03.14 18:39sell0.02usdchfm1.21640.00001.21412007.03.15 13:121.21700.000.00-0.06-0.10
279491272007.03.14 17:11sell0.01usdchfm1.21330.00001.21102007.03.15 13:121.21690.000.00-0.03-0.30
281259892007.03.15 12:32sell0.01usdchfm1.21790.00001.21562007.03.15 13:201.21560.000.000.000.19
281346722007.03.15 13:12sell0.01usdchfm1.21640.00001.21412007.03.15 13:221.21410.000.000.000.19
281364292007.03.15 13:21buy0.01usdchfm1.21530.00001.21762007.03.15 13:371.21760.000.000.000.19
281402592007.03.15 13:34sell0.02usdchfm1.21680.00001.21452007.03.15 14:511.21450.000.000.000.38
281372192007.03.15 13:22sell0.01usdchfm1.21380.00001.21152007.03.15 14:511.21460.000.000.00-0.07
279550282007.03.14 17:27buy0.01eurusdm1.32220.00001.32452007.03.15 15:171.32450.000.00-0.020.23
280964432007.03.15 08:00buy0.01usdjpym117.250.00117.482007.03.15 16:15117.480.000.000.000.20
280691372007.03.15 02:11buy0.01usdjpym117.330.00117.562007.03.15 16:35117.560.000.000.000.20
281605592007.03.15 16:15buy0.01usdjpym117.510.00117.742007.03.15 16:40117.740.000.000.000.20
281493872007.03.15 14:51buy0.02usdchfm1.21490.00001.21722007.03.15 16:411.21720.000.000.000.38
281407972007.03.15 13:37buy0.01usdchfm1.21800.00001.22032007.03.15 16:411.21730.000.000.00-0.06
281649472007.03.15 16:40sell0.01usdjpym117.730.00117.502007.03.15 17:40117.500.000.000.000.20
281639202007.03.15 16:36sell0.01usdjpym117.560.00117.332007.03.15 22:58117.330.000.00-0.010.20
281257152007.03.15 12:32buy0.01eurusdm1.32320.00001.32552007.03.15 23:201.32550.000.00-0.010.23
281653632007.03.15 16:41sell0.02usdchfm1.21710.00001.21482007.03.15 23:211.21480.000.00-0.020.38
281530062007.03.15 15:17buy0.01eurusdm1.32470.00001.32702007.03.15 23:221.32700.000.00-0.010.23
281495202007.03.15 14:51sell0.01usdchfm1.21410.00001.21182007.03.15 23:231.21470.000.00-0.01-0.05
281723192007.03.15 17:40sell0.01usdjpym117.470.00117.242007.03.15 23:52117.240.000.00-0.010.20
281857262007.03.15 22:58sell0.01usdjpym117.310.00117.082007.03.16 00:39117.080.000.000.000.20
281887672007.03.15 23:24sell0.01usdchfm1.21440.00001.21212007.03.16 00:541.21210.000.000.000.19
281886352007.03.15 23:23buy0.01eurusdm1.32720.00001.32952007.03.16 01:121.32950.000.000.000.23
282015572007.03.16 00:54sell0.01usdchfm1.21170.00001.20942007.03.16 01:581.20940.000.000.000.19
281999522007.03.16 00:39sell0.01usdjpym117.050.00116.822007.03.16 02:05116.820.000.000.000.20
282131032007.03.16 02:03buy0.08usdchfm1.20850.00001.21082007.03.16 04:071.21080.000.000.001.52
282050852007.03.16 01:12buy0.04usdchfm1.21150.00001.21382007.03.16 04:071.21070.000.000.00-0.26
281894672007.03.15 23:25buy0.02usdchfm1.21460.00001.21692007.03.16 04:071.21080.000.000.00-0.63
281654292007.03.15 16:41buy0.01usdchfm1.21760.00001.21992007.03.16 04:071.21090.000.000.01-0.55
282051622007.03.16 01:12buy0.02usdjpym116.930.00117.162007.03.16 04:30117.160.000.000.000.39
281943562007.03.15 23:52buy0.01usdjpym117.240.00117.472007.03.16 04:30117.160.000.000.00-0.07
282264562007.03.16 04:34sell0.02usdchfm1.21190.00001.20962007.03.16 06:591.20960.000.000.000.38
282110842007.03.16 01:59sell0.01usdchfm1.20880.00001.20652007.03.16 06:591.20970.000.000.00-0.07
282244172007.03.16 04:12sell0.02usdjpym117.100.00116.872007.03.16 07:09116.870.000.000.000.39
282143942007.03.16 02:05sell0.01usdjpym116.790.00116.562007.03.16 07:09116.890.000.000.00-0.09
282352462007.03.16 06:59sell0.01usdchfm1.20930.00001.20702007.03.16 09:111.20700.000.000.000.19
282053152007.03.16 01:12buy0.01eurusdm1.32970.00001.33202007.03.16 09:181.33200.000.000.000.23
282367672007.03.16 07:09sell0.01usdjpym116.860.00116.632007.03.16 09:27116.630.000.000.000.20
282546322007.03.16 09:11sell0.01usdchfm1.20650.00001.20422007.03.16 10:091.20420.000.000.000.19
282739402007.03.16 11:05buy0.04usdjpym116.570.00116.802007.03.16 12:35116.800.000.000.000.79
282366282007.03.16 07:09buy0.02usdjpym116.880.00117.112007.03.16 12:35116.810.000.000.00-0.12
282260402007.03.16 04:30buy0.01usdjpym117.200.00117.432007.03.16 12:35116.790.000.000.00-0.35
282929312007.03.16 13:17sell0.02usdjpym116.970.00116.742007.03.16 14:56116.740.000.000.000.39
282597962007.03.16 09:27sell0.01usdjpym116.600.00116.372007.03.16 14:56116.750.000.000.00-0.13
282700252007.03.16 10:43sell0.04eurusdm1.33320.00001.33092007.03.16 15:451.33090.000.000.000.92
282114852007.03.16 02:00sell0.02eurusdm1.33010.00001.32782007.03.16 15:451.33090.000.000.00-0.16
281884642007.03.15 23:23sell0.01eurusdm1.32710.00001.32482007.03.16 15:451.33070.000.000.00-0.36
282653002007.03.16 10:07buy0.04usdchfm1.20510.00001.20742007.03.16 15:481.20740.000.000.000.76
282422272007.03.16 07:40buy0.02usdchfm1.20820.00001.21052007.03.16 15:481.20730.000.000.00-0.15
282240792007.03.16 04:08buy0.01usdchfm1.21120.00001.21352007.03.16 15:481.20720.000.000.00-0.33
283237972007.03.16 15:48sell0.01usdchfm1.20730.00001.20502007.03.18 22:381.20500.000.00-0.010.19
283122442007.03.16 14:56buy0.01usdjpym116.750.00116.982007.03.19 01:12116.980.000.000.010.20
282866042007.03.16 12:35buy0.01usdjpym116.810.00117.042007.03.19 01:15117.040.000.000.010.20
283792512007.03.19 01:12buy0.01usdjpym117.000.00117.232007.03.19 01:18117.230.000.000.000.19
283966072007.03.19 02:55buy0.02usdjpym116.970.00117.202007.03.19 03:33117.200.000.000.000.39
283812002007.03.19 01:18buy0.01usdjpym117.280.00117.512007.03.19 03:33117.200.000.000.00-0.07
284202612007.03.19 07:07buy0.02eurusdm1.32930.00001.33162007.03.19 08:121.33160.000.000.000.46
282562442007.03.16 09:18buy0.01eurusdm1.33230.00001.33462007.03.19 08:121.33160.000.00-0.01-0.07
284240322007.03.19 07:36sell0.04usdchfm1.20990.00001.20762007.03.19 08:121.20760.000.000.000.76
282941462007.03.16 13:20sell0.02usdchfm1.20680.00001.20452007.03.19 08:121.20770.000.00-0.02-0.15
282662532007.03.16 10:10sell0.01usdchfm1.20370.00001.20142007.03.19 08:121.20760.000.00-0.01-0.32
284315832007.03.19 08:13buy0.01usdchfm1.20750.00001.20982007.03.19 08:511.20980.000.000.000.19
283998802007.03.19 03:33buy0.01usdjpym117.230.00117.462007.03.19 09:14117.460.000.000.000.20
284313742007.03.19 08:12sell0.01eurusdm1.33140.00001.32912007.03.19 09:521.32910.000.000.000.23
284372252007.03.19 08:51buy0.01usdchfm1.21020.00001.21252007.03.19 10:091.21250.000.000.000.19
284409202007.03.19 09:14buy0.01usdjpym117.480.00117.712007.03.19 16:05117.710.000.000.000.20
285377342007.03.19 20:00buy0.02usdjpym117.420.00117.652007.03.19 21:47117.650.000.000.030.39
285090112007.03.19 16:05buy0.01usdjpym117.730.00117.962007.03.19 21:47117.650.000.000.01-0.07
285455372007.03.19 21:47sell0.01usdjpym117.640.00117.412007.03.19 22:32117.410.000.000.000.20
285664302007.03.20 01:05sell0.04usdjpym117.970.00117.782007.03.20 02:01117.780.000.000.000.65
285482252007.03.19 22:32sell0.01usdjpym117.400.00117.172007.03.20 02:01117.780.000.000.00-0.32
285622072007.03.20 00:39sell0.02usdjpym117.710.00117.482007.03.20 02:01117.770.000.000.00-0.10
284499722007.03.19 10:09buy0.01usdchfm1.21290.00001.21522007.03.20 02:471.21520.000.000.010.19
285818962007.03.20 02:47sell0.01usdchfm1.21510.00001.21282007.03.20 06:351.21280.000.000.000.19
285817192007.03.20 02:47sell0.08usdchfm1.21500.00001.21272007.03.20 07:551.21270.000.000.001.52
284468792007.03.19 09:52sell0.04usdchfm1.21200.00001.20972007.03.20 07:561.21260.000.00-0.04-0.20
284143062007.03.19 06:29sell0.02usdchfm1.20890.00001.20662007.03.20 07:561.21280.000.00-0.02-0.64
283736872007.03.19 00:35sell0.01usdchfm1.20590.00001.20362007.03.20 07:561.21260.000.00-0.01-0.55
286067562007.03.20 07:56buy0.01usdchfm1.21270.00001.21502007.03.20 10:031.21500.000.000.000.19
286236702007.03.20 10:12sell0.02usdchfm1.21550.00001.21322007.03.20 11:271.21320.000.000.000.38
285987042007.03.20 06:35sell0.01usdchfm1.21250.00001.21022007.03.20 11:271.21320.000.000.00-0.06
286234722007.03.20 10:12buy0.02eurusdm1.32740.00001.32972007.03.20 12:451.32970.000.000.000.46
283228732007.03.16 15:45buy0.01eurusdm1.33060.00001.33292007.03.20 12:451.32960.000.00-0.02-0.10
286225022007.03.20 10:03sell0.01usdchfm1.21500.00001.21272007.03.20 12:481.21270.000.000.000.19
285640192007.03.20 00:54sell0.04usdjpym117.780.00117.552007.03.20 12:56117.550.000.000.000.78
284409992007.03.19 09:14sell0.02usdjpym117.470.00117.242007.03.20 12:56117.540.000.00-0.03-0.12
283801352007.03.19 01:15sell0.01usdjpym117.160.00116.932007.03.20 12:56117.550.000.00-0.01-0.33
286551652007.03.20 13:24buy0.04usdjpym117.120.00117.352007.03.20 14:11117.350.000.000.000.78
286483752007.03.20 12:57buy0.02usdjpym117.460.00117.692007.03.20 14:11117.350.000.000.00-0.19
285752262007.03.20 02:01buy0.01usdjpym117.770.00118.002007.03.20 14:11117.340.000.000.00-0.37
286627222007.03.20 14:11sell0.01usdjpym117.350.00117.122007.03.20 15:19117.120.000.000.000.20
286457322007.03.20 12:46buy0.01eurusdm1.32980.00001.33212007.03.20 20:351.33210.000.000.000.23
286544872007.03.20 13:22buy0.02usdjpym117.210.00117.442007.03.21 07:04117.440.000.000.030.39
286482372007.03.20 12:57buy0.01usdjpym117.520.00117.752007.03.21 07:04117.440.000.000.01-0.07
287041732007.03.20 20:35sell0.01eurusdm1.33210.00001.32982007.03.21 09:471.32980.000.000.010.23
287009422007.03.20 19:43sell0.02eurusdm1.33190.00001.32962007.03.21 09:481.32960.000.000.010.46
284467362007.03.19 09:52sell0.01eurusdm1.32890.00001.32662007.03.21 09:481.32960.000.000.02-0.07
286463832007.03.20 12:48buy0.01usdchfm1.21270.00001.21502007.03.21 13:021.21500.000.000.010.19
287673132007.03.21 09:47buy0.01eurusdm1.32980.00001.33212007.03.21 18:161.33210.000.000.000.23
287957402007.03.21 13:26sell0.02usdchfm1.21570.00001.21342007.03.21 18:171.21340.000.000.000.38
287927292007.03.21 13:02sell0.01usdchfm1.21500.00001.21272007.03.21 18:181.21270.000.000.000.19
287721742007.03.21 10:14sell0.02usdjpym117.760.00117.532007.03.21 18:18117.530.000.000.000.39
287582962007.03.21 08:52sell0.04usdjpym117.710.00117.482007.03.21 18:19117.480.000.000.000.79
287396672007.03.21 07:04sell0.01usdjpym117.450.00117.222007.03.21 18:25117.220.000.000.000.20
286328102007.03.20 11:28sell0.01usdchfm1.21270.00001.21042007.03.21 18:251.21040.000.00-0.010.19
287390322007.03.21 07:03sell0.02usdjpym117.400.00117.172007.03.21 18:27117.380.000.000.000.03
286705492007.03.20 15:19sell0.01usdjpym117.100.00116.872007.03.21 18:28117.350.000.00-0.01-0.21
288297282007.03.21 18:25buy0.01usdjpym117.250.00117.442007.03.21 18:29117.440.000.000.000.16
288316102007.03.21 18:28sell0.01usdchfm1.21080.00001.20852007.03.21 23:511.20850.000.00-0.030.19
288409022007.03.21 18:47sell0.02eurusdm1.33780.00001.33552007.03.22 02:261.33860.000.000.03-0.16
288685692007.03.21 23:51sell0.04eurusdm1.34090.00001.33862007.03.22 02:261.33860.000.000.000.92
288288852007.03.21 18:22sell0.01eurusdm1.33480.00001.33252007.03.22 02:261.33870.000.000.02-0.39
288671522007.03.21 23:42sell0.04eurusdm1.33970.00001.33742007.03.22 07:101.33740.000.000.000.92
288303682007.03.21 18:27sell0.02eurusdm1.33660.00001.33432007.03.22 07:101.33750.000.000.03-0.18
287676862007.03.21 09:49sell0.01eurusdm1.32960.00001.32732007.03.22 07:101.33740.000.000.02-0.78
288318842007.03.21 18:29buy0.01usdjpym117.480.00117.712007.03.22 09:42117.710.000.000.040.20
288608742007.03.21 22:04buy0.02usdchfm1.20870.00001.21102007.03.22 09:421.21100.000.000.000.38
288292162007.03.21 18:23buy0.01usdchfm1.21180.00001.21412007.03.22 09:431.21110.000.000.03-0.06
288999702007.03.22 07:10sell0.01eurusdm1.33730.00001.33502007.03.22 10:551.33500.000.000.000.23
289237932007.03.22 10:55sell0.01eurusdm1.33480.00001.33252007.03.22 16:431.33250.000.000.000.23
289849482007.03.22 17:15sell0.04usdchfm1.21710.00001.21482007.03.22 18:411.21480.000.000.000.76
289853632007.03.22 17:16sell0.08usdchfm1.21710.00001.21482007.03.22 18:411.21480.000.000.001.51
289745342007.03.22 16:39sell0.02usdchfm1.21410.00001.21182007.03.22 18:411.21490.000.000.00-0.13
289143492007.03.22 09:43sell0.01usdchfm1.21100.00001.20872007.03.22 18:411.21480.000.000.00-0.31
289745462007.03.22 16:39sell0.04usdchfm1.21410.00001.21182007.03.22 18:411.21490.000.000.00-0.26
289143252007.03.22 09:42sell0.02usdchfm1.21100.00001.20872007.03.22 18:421.21480.000.000.00-0.63
288682352007.03.21 23:51sell0.01usdchfm1.20800.00001.20572007.03.22 18:421.21470.000.000.00-0.55
289714462007.03.22 16:33sell0.04usdjpym118.060.00117.832007.03.23 08:56117.830.000.00-0.060.78
289712782007.03.22 16:32sell0.02usdjpym118.060.00117.832007.03.23 08:56117.830.000.00-0.030.39
289141362007.03.22 09:42sell0.01usdjpym117.710.00117.482007.03.23 08:56117.830.000.00-0.01-0.10
289140972007.03.22 09:42sell0.02usdjpym117.700.00117.472007.03.23 08:56117.810.000.00-0.03-0.19
288314882007.03.21 18:28sell0.01usdjpym117.390.00117.162007.03.23 08:56117.790.000.00-0.05-0.34
289965392007.03.22 18:42sell0.01usdchfm1.21430.00001.21202007.03.23 12:331.21200.000.00-0.010.19
290511382007.03.23 08:56sell0.01usdjpym117.780.00117.552007.03.23 12:44117.550.000.000.000.20
290821992007.03.23 12:33buy0.01usdchfm1.21200.00001.21432007.03.23 14:001.21430.000.000.000.19
290854422007.03.23 12:57buy0.02usdjpym117.490.00117.722007.03.23 14:00117.720.000.000.000.39
290511032007.03.23 08:56buy0.01usdjpym117.800.00118.032007.03.23 14:00117.680.000.000.00-0.10
289769512007.03.22 16:44sell0.01eurusdm1.33250.00001.33022007.03.23 14:171.33020.000.000.010.23
289965942007.03.22 18:42buy0.01usdchfm1.21460.00001.21692007.03.23 14:221.21690.000.000.010.19
290924522007.03.23 14:00buy0.01usdchfm1.21550.00001.21782007.03.23 14:401.21780.000.000.000.19
290929402007.03.23 14:00buy0.01usdjpym117.730.00117.962007.03.23 16:54117.960.000.000.000.19
291375862007.03.25 22:49sell0.02usdchfm1.22150.00001.21922007.03.25 23:311.21920.000.000.000.38
291028252007.03.23 14:40sell0.01usdchfm1.21790.00001.21562007.03.25 23:311.21920.000.00-0.01-0.11
291373592007.03.25 22:49buy0.16eurusdm1.32620.00001.32852007.03.26 13:321.32850.000.000.003.68
291026712007.03.23 14:40buy0.08eurusdm1.32940.00001.33172007.03.26 13:321.32850.000.00-0.05-0.72
289766542007.03.22 16:43buy0.04eurusdm1.33240.00001.33472007.03.26 13:321.32840.000.00-0.04-1.60
289159102007.03.22 09:50buy0.02eurusdm1.33560.00001.33792007.03.26 13:321.32830.000.00-0.02-1.46
288831922007.03.22 02:26buy0.01eurusdm1.33860.00001.34092007.03.26 13:321.32840.000.00-0.02-1.02
291377332007.03.25 22:50buy0.02eurusdm1.32630.00001.32862007.03.26 13:461.32860.000.000.000.46
290983402007.03.23 14:17buy0.01eurusdm1.33020.00001.33252007.03.26 13:461.32860.000.00-0.01-0.16
291864602007.03.26 12:21sell0.02usdchfm1.22200.00001.21972007.03.26 13:561.21970.000.000.000.38
291422572007.03.25 23:31sell0.01usdchfm1.21890.00001.21662007.03.26 13:561.21980.000.000.00-0.07
291950232007.03.26 13:46buy0.01eurusdm1.32890.00001.33122007.03.26 14:011.33120.000.000.000.23
291363912007.03.25 22:31sell0.02usdchfm1.21970.00001.21742007.03.26 14:011.21740.000.000.000.38
291005102007.03.23 14:26sell0.01usdchfm1.21670.00001.21442007.03.26 14:021.21700.000.00-0.01-0.02
291762592007.03.26 09:11sell0.02usdjpym118.260.00118.032007.03.26 14:03118.030.000.000.000.39
291206472007.03.23 16:54sell0.01usdjpym117.960.00117.732007.03.26 14:03118.030.000.00-0.01-0.06
291671282007.03.26 07:13sell0.04usdjpym118.150.00117.922007.03.26 14:06117.920.000.000.000.78
290984622007.03.23 14:17sell0.02usdjpym117.850.00117.622007.03.26 14:06117.900.000.00-0.03-0.08
290841522007.03.23 12:44sell0.01usdjpym117.530.00117.302007.03.26 14:06117.900.000.00-0.01-0.31
291990072007.03.26 14:02sell0.01usdchfm1.21630.00001.21402007.03.26 14:161.21400.000.000.000.19
291979082007.03.26 14:01buy0.01eurusdm1.33160.00001.33392007.03.26 14:211.33390.000.000.000.23
292073302007.03.26 14:26buy0.02usdjpym117.700.00117.932007.03.26 15:21117.930.000.000.000.39
291996842007.03.26 14:03buy0.01usdjpym118.020.00118.252007.03.26 15:21117.920.000.000.00-0.08
292047482007.03.26 14:16buy0.04usdchfm1.21350.00001.21582007.03.26 15:361.21580.000.000.000.76
291991932007.03.26 14:02buy0.02usdchfm1.21660.00001.21892007.03.26 15:361.21570.000.000.00-0.15
291964462007.03.26 13:56buy0.01usdchfm1.21960.00001.22192007.03.26 15:361.21580.000.000.00-0.31
292130072007.03.26 15:22buy0.01usdjpym117.950.00118.182007.03.26 22:52118.180.000.000.010.19
292305592007.03.26 22:52sell0.01usdjpym118.180.00117.952007.03.27 06:56117.950.000.000.000.19
292311092007.03.26 23:06sell0.02usdjpym118.180.00117.952007.03.27 06:56117.950.000.000.000.39
292013162007.03.26 14:06sell0.01usdjpym117.870.00117.642007.03.27 06:56117.960.000.00-0.01-0.08
292428232007.03.27 01:40sell0.02usdchfm1.21660.00001.21432007.03.27 07:191.21430.000.000.000.38
292043212007.03.26 14:16sell0.01usdchfm1.21340.00001.21112007.03.27 07:191.21440.000.00-0.01-0.08
292597272007.03.27 06:56buy0.01usdjpym117.950.00118.182007.03.27 08:41118.180.000.000.000.19
292732862007.03.27 08:48sell0.02usdjpym118.240.00118.012007.03.27 14:00118.010.000.000.000.39
292597422007.03.27 06:56sell0.01usdjpym117.930.00117.702007.03.27 14:00118.020.000.000.00-0.08
292061952007.03.26 14:21buy0.01eurusdm1.33410.00001.33642007.03.27 14:211.33640.000.00-0.010.23
293035612007.03.27 14:00sell0.01usdjpym118.000.00117.772007.03.27 14:32117.770.000.000.000.20
292627612007.03.27 07:21sell0.01usdchfm1.21410.00001.21182007.03.27 21:061.21180.000.00-0.010.19
293121632007.03.27 14:32sell0.01usdjpym117.760.00117.532007.03.28 01:27117.530.000.00-0.010.20
293569442007.03.28 01:27sell0.01usdjpym117.500.00117.272007.03.28 04:36117.270.000.000.000.20
293100622007.03.27 14:21sell0.01eurusdm1.33610.00001.33382007.03.28 07:341.33380.000.000.010.23
292686612007.03.27 08:07sell0.04eurusdm1.33480.00001.33252007.03.28 08:361.33250.000.000.020.92
291986602007.03.26 14:02sell0.02eurusdm1.33170.00001.32942007.03.28 08:371.33250.000.000.02-0.16
291934842007.03.26 13:33sell0.01eurusdm1.32830.00001.32602007.03.28 08:371.33260.000.000.02-0.43
293990032007.03.28 08:37buy0.01eurusdm1.33270.00001.33502007.03.28 11:431.33500.000.000.000.23
293715142007.03.28 04:36sell0.01usdjpym117.240.00117.012007.03.28 12:31117.010.000.000.000.20
294256392007.03.28 12:31sell0.01usdjpym116.970.00116.742007.03.28 14:02116.740.000.000.000.20
294398222007.03.28 14:02sell0.01usdjpym116.710.00116.482007.03.28 14:41116.480.000.000.000.20
293372572007.03.27 21:07sell0.01usdchfm1.21130.00001.20902007.03.28 14:461.20900.000.000.000.19
294174862007.03.28 11:43buy0.04usdchfm1.21000.00001.21232007.03.28 15:301.21230.000.000.000.76
293078982007.03.27 14:18buy0.02usdchfm1.21300.00001.21532007.03.28 15:301.21240.000.000.02-0.10
292139462007.03.26 15:36buy0.01usdchfm1.21610.00001.21842007.03.28 15:301.21250.000.000.02-0.30
294254062007.03.28 12:31sell0.02eurusdm1.33610.00001.33382007.03.28 15:331.33380.000.000.000.46
293900472007.03.28 07:34sell0.01eurusdm1.33310.00001.33132007.03.28 15:331.33380.000.000.00-0.07
294596782007.03.28 15:30buy0.01usdchfm1.21300.00001.21532007.03.28 16:211.21530.000.000.000.19
295091092007.03.29 00:09sell0.04usdjpym117.070.00116.842007.03.29 00:52116.840.000.000.000.79
294488832007.03.28 14:41sell0.01usdjpym116.450.00116.222007.03.29 00:52116.850.000.00-0.04-0.34
294598652007.03.28 15:30sell0.02usdjpym116.760.00116.532007.03.29 00:52116.840.000.00-0.09-0.14
295142722007.03.29 00:53buy0.01usdjpym116.840.00117.072007.03.29 03:14117.070.000.000.000.20
294268902007.03.28 12:34buy0.16usdjpym116.990.00117.222007.03.29 03:57117.220.000.000.653.14
293712692007.03.28 04:35buy0.08usdjpym117.290.00117.522007.03.29 03:58117.240.000.000.32-0.34
293561392007.03.28 01:24buy0.04usdjpym117.600.00117.832007.03.29 03:58117.260.000.000.16-1.16
293065992007.03.27 14:14buy0.02usdjpym117.910.00118.142007.03.29 03:58117.250.000.000.11-1.13
292720092007.03.27 08:42buy0.01usdjpym118.220.00118.452007.03.29 03:58117.260.000.000.05-0.82
295265862007.03.29 03:14buy0.01usdjpym117.100.00117.332007.03.29 06:36117.330.000.000.000.20
294923082007.03.28 19:53buy0.02eurusdm1.33100.00001.33332007.03.29 08:201.33330.000.00-0.040.46
294611972007.03.28 15:33buy0.01eurusdm1.33400.00001.33632007.03.29 08:201.33340.000.00-0.02-0.06
294895122007.03.28 19:29sell0.08usdchfm1.21770.00001.21542007.03.29 08:531.21540.000.00-0.231.51
294654642007.03.28 15:59sell0.04usdchfm1.21470.00001.21242007.03.29 08:531.21530.000.00-0.11-0.20
294577362007.03.28 15:20sell0.02usdchfm1.21160.00001.20932007.03.29 08:531.21520.000.00-0.06-0.59
294501972007.03.28 14:46sell0.01usdchfm1.20860.00001.20632007.03.29 08:531.21510.000.00-0.03-0.53
294173982007.03.28 11:43buy0.01eurusdm1.33520.00001.33752007.03.29 08:531.33420.000.00-0.02-0.10
294844652007.03.28 18:36buy0.02eurusdm1.33190.00001.33422007.03.29 08:531.33420.000.00-0.040.46
295453272007.03.29 06:36buy0.01usdjpym117.360.00117.592007.03.29 12:31117.590.000.000.000.20
295642212007.03.29 08:53sell0.01eurusdm1.33410.00001.33182007.03.29 12:361.33180.000.000.000.23
295809482007.03.29 12:31buy0.01usdjpym117.620.00117.852007.03.29 14:15117.850.000.000.000.19
295870912007.03.29 12:47sell0.02usdchfm1.21830.00001.21602007.03.29 16:121.21600.000.000.000.38
294692552007.03.28 16:21sell0.01usdchfm1.21520.00001.21292007.03.29 16:121.21600.000.00-0.03-0.07
296002412007.03.29 14:15buy0.01usdjpym117.890.00118.122007.03.29 23:30118.120.000.000.010.19
296161512007.03.29 16:14sell0.02eurusdm1.33460.00001.33232007.03.30 00:071.33230.000.000.010.46
295835772007.03.29 12:37sell0.01eurusdm1.33160.00001.32932007.03.30 00:071.33230.000.000.01-0.07
296489772007.03.30 00:11sell0.08usdjpym118.180.00117.952007.03.30 00:52117.950.000.000.001.56
296003592007.03.29 14:16sell0.04usdjpym117.870.00117.642007.03.30 00:52117.940.000.00-0.06-0.24
295807622007.03.29 12:31sell0.02usdjpym117.560.00117.332007.03.30 00:53117.930.000.00-0.03-0.63
295305062007.03.29 03:58sell0.01usdjpym117.250.00117.022007.03.30 00:53117.940.000.00-0.01-0.59
296441792007.03.29 23:30sell0.01usdjpym118.130.00117.902007.03.30 00:53117.900.000.000.000.20
296530922007.03.30 00:53sell0.01usdjpym117.860.00117.632007.03.30 02:17117.630.000.000.000.20
296631602007.03.30 02:18buy0.02usdjpym117.600.00117.832007.03.30 04:29117.830.000.000.000.39
296530482007.03.30 00:53buy0.01usdjpym117.910.00118.142007.03.30 04:29117.840.000.000.00-0.06
296483322007.03.30 00:07buy0.01eurusdm1.33210.00001.33442007.03.30 04:291.33440.000.000.000.23
296754112007.03.30 04:29sell0.01eurusdm1.33440.00001.33212007.03.30 07:371.33210.000.000.000.23
296754352007.03.30 04:29buy0.01usdjpym117.880.00118.112007.03.30 08:21118.110.000.000.000.19
297203642007.03.30 10:52buy0.02eurusdm1.33040.00001.33272007.03.30 12:281.33270.000.000.000.46
295610482007.03.29 08:20buy0.01eurusdm1.33350.00001.33582007.03.30 12:281.33270.000.00-0.01-0.08
297322642007.03.30 12:28sell0.01eurusdm1.33260.00001.33032007.03.30 12:381.33030.000.000.000.23
297366432007.03.30 12:42sell0.08usdchfm1.22370.00001.22142007.03.30 12:571.22140.000.000.001.51
297202292007.03.30 10:52sell0.04usdchfm1.22070.00001.21842007.03.30 12:571.22130.000.000.00-0.20
295832842007.03.29 12:36sell0.02usdchfm1.21760.00001.21532007.03.30 12:571.22140.000.00-0.02-0.62
295642802007.03.29 08:53sell0.01usdchfm1.21460.00001.21232007.03.30 12:571.22150.000.00-0.01-0.56
297355142007.03.30 12:40sell0.04usdchfm1.22310.00001.22082007.03.30 13:031.22080.000.000.000.76
296958272007.03.30 07:38sell0.02usdchfm1.21890.00001.21662007.03.30 13:031.22050.000.000.00-0.26
296155972007.03.29 16:12sell0.01usdchfm1.21570.00001.21342007.03.30 13:031.22070.000.00-0.01-0.41
297455662007.03.30 13:03sell0.02eurusdm1.33190.00001.32962007.03.30 14:071.32960.000.000.000.46
297357572007.03.30 12:40sell0.01eurusdm1.32890.00001.32662007.03.30 14:071.32960.000.000.00-0.07
297605962007.03.30 14:15sell0.02usdchfm1.22320.00001.22092007.03.30 14:591.22090.000.000.000.38
297589892007.03.30 14:08buy0.02eurusdm1.32890.00001.33122007.03.30 14:591.33120.000.000.000.46
297457952007.03.30 13:03sell0.01usdchfm1.22020.00001.21792007.03.30 14:591.22060.000.000.00-0.03
296956172007.03.30 07:37buy0.01eurusdm1.33200.00001.33432007.03.30 15:001.33120.000.000.00-0.08
297347952007.03.30 12:38sell0.04usdjpym118.230.00118.002007.03.30 15:08118.000.000.000.000.78
296888072007.03.30 07:03sell0.02usdjpym117.920.00117.692007.03.30 15:08118.000.000.000.00-0.14
296628402007.03.30 02:17sell0.01usdjpym117.610.00117.382007.03.30 15:08117.990.000.000.00-0.32
297061792007.03.30 08:21sell0.01usdjpym118.110.00117.882007.03.30 15:14117.880.000.000.000.20
297705192007.03.30 15:00sell0.01usdchfm1.22050.00001.21822007.03.30 15:141.21820.000.000.000.19
297707622007.03.30 15:00buy0.01eurusdm1.33110.00001.33342007.03.30 15:171.33340.000.000.000.23
297989642007.03.30 15:48buy0.04usdjpym117.260.00117.492007.03.30 15:51117.490.000.000.000.78
297866132007.03.30 15:27buy0.02usdjpym117.570.00117.802007.03.30 15:51117.490.000.000.00-0.14
297752432007.03.30 15:14buy0.01usdjpym117.880.00118.112007.03.30 15:51117.480.000.000.00-0.34
297994322007.03.30 15:49buy0.08usdchfm1.20900.00001.21132007.03.30 15:551.21130.000.000.001.51
297994932007.03.30 15:49buy0.16usdchfm1.20890.00001.21122007.03.30 15:551.21120.000.000.003.04
297885142007.03.30 15:29buy0.04usdchfm1.21210.00001.21442007.03.30 15:551.21140.000.000.00-0.23
297981032007.03.30 15:47buy0.04usdjpym117.330.00117.562007.03.30 15:55117.560.000.000.000.79
297988112007.03.30 15:48sell0.04eurusdm1.33960.00001.33732007.03.30 15:551.33730.000.000.000.92
297970632007.03.30 15:44sell0.08eurusdm1.33940.00001.33712007.03.30 15:551.33710.000.000.001.84
297811322007.03.30 15:21buy0.02usdjpym117.640.00117.872007.03.30 15:55117.500.000.000.00-0.24
297845312007.03.30 15:26sell0.02eurusdm1.33650.00001.33422007.03.30 15:561.33700.000.000.00-0.10
297733492007.03.30 15:09buy0.01usdjpym117.980.00118.212007.03.30 15:56117.550.000.000.00-0.37
297809252007.03.30 15:21buy0.02usdchfm1.21510.00001.21742007.03.30 15:561.21310.000.000.00-0.33
297761332007.03.30 15:15buy0.01usdchfm1.21830.00001.22062007.03.30 15:561.21320.000.000.00-0.42
297773732007.03.30 15:17sell0.01eurusdm1.33340.00001.33112007.03.30 15:561.33690.000.000.00-0.35
297843752007.03.30 15:26sell0.04eurusdm1.33630.00001.33402007.03.30 15:561.33710.000.000.00-0.32
297763272007.03.30 15:15sell0.02eurusdm1.33320.00001.33092007.03.30 15:561.33710.000.000.00-0.78
297885602007.03.30 15:29buy0.08usdchfm1.21200.00001.21432007.03.30 15:561.21260.000.000.000.40
297587312007.03.30 14:07sell0.01eurusdm1.32930.00001.32702007.03.30 15:561.33720.000.000.00-0.79
297809832007.03.30 15:21buy0.04usdchfm1.21510.00001.21742007.03.30 15:561.21230.000.000.00-0.92
297758142007.03.30 15:15buy0.02usdchfm1.21820.00001.22052007.03.30 15:561.21220.000.000.00-0.99
297443462007.03.30 12:57buy0.01usdchfm1.22160.00001.22392007.03.30 15:571.21210.000.000.00-0.78
298036242007.03.30 15:56sell0.01usdjpym117.550.00117.322007.03.30 16:15117.320.000.000.000.20
298009172007.03.30 15:51buy0.01usdjpym117.520.00117.752007.03.30 18:29117.750.000.000.000.20
298038882007.03.30 15:56buy0.01usdchfm1.21350.00001.21582007.03.30 19:201.21580.000.000.000.19
  0.00 0.00 -0.05 53.92
Closed P/L: 53.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
298039502007.03.30 15:56sell0.01eurusdm1.33680.00001.3345 1.33590.000.000.010.09
298041632007.03.30 15:56buy0.01eurusdm1.33730.00001.3396 1.33570.000.00-0.01-0.16
298043402007.03.30 15:57sell0.01usdchfm1.21210.00001.2098 1.21560.000.00-0.01-0.29
298415232007.03.30 18:57sell0.02usdchfm1.21510.00001.2128 1.21560.000.00-0.02-0.08
298453172007.03.30 19:20buy0.01usdchfm1.21620.00001.2185 1.21520.000.000.01-0.08
298114182007.03.30 16:15sell0.01usdjpym117.290.00117.06 117.870.000.00-0.01-0.49
298268462007.03.30 17:26sell0.02usdjpym117.600.00117.37 117.870.000.00-0.03-0.46
298360732007.03.30 18:30buy0.01usdjpym117.780.00118.01 117.840.000.000.010.05
298452322007.03.30 19:20sell0.04usdjpym117.900.00117.67 117.870.000.00-0.060.10
  0.00 0.00 -0.11 -1.32
 Floating P/L: -1.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 53.87 Floating P/L: -1.43 Margin: 5.50
Balance: 153.87 Equity: 152.44 Free Margin: 146.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 110.34 Gross Loss: 56.47 Total Net Profit: 53.87
Profit Factor: 1.95 Expected Payoff: 0.13  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 5.99 (3.76%)  
 
Total Trades: 406 Short Positions (won %): 219 (57.08%) Long Positions (won %): 187 (57.75%)
Profit Trades (% of total): 233 (57.39%) Loss trades (% of total): 173 (42.61%)
Largest profit trade: 3.79 loss trade: -1.64
Average profit trade: 0.47 loss trade: -0.33
Maximum consecutive wins ($): 9 (2.59) consecutive losses ($): 8 (-2.91)
Maximal consecutive profit (count): 4.55 (2) consecutive loss (count): -4.93 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2