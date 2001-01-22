|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2007.04.06 03:45
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|456027
|Ticks modelled
|6584718
|Modelling quality
|89.98%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|52617.22
|Gross profit
|144114.06
|Gross loss
|-91496.84
|Profit factor
|1.58
|Expected payoff
|135.26
|Absolute drawdown
|2199.00
|Maximal drawdown
|5107.00 (30.57%)
|Relative drawdown
|35.20% (4237.00)
|Total trades
|389
|Short positions (won %)
|184 (32.61%)
|Long positions (won %)
|205 (33.17%)
|Profit trades (% of total)
|128 (32.90%)
|Loss trades (% of total)
|261 (67.10%)
|Largest
|profit trade
|3520.00
|loss trade
|-1530.00
|Average
|profit trade
|1125.89
|loss trade
|-350.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (4415.98)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-3061.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7321.01 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-3061.00 (13)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.22 07:10
|sell
|1
|1.00
|1.4651
|0.0000
|1.4299
|2
|2001.01.22 18:00
|close
|1
|1.00
|1.4652
|0.0000
|1.4299
|-10.00
|9990.00
|3
|2001.01.23 21:40
|buy
|2
|1.00
|1.4690
|0.0000
|1.5042
|4
|2001.01.24 11:00
|close
|2
|1.00
|1.4650
|0.0000
|1.5042
|-401.00
|9589.00
|5
|2001.01.25 08:00
|sell
|3
|1.00
|1.4550
|0.0000
|1.4198
|6
|2001.01.25 17:00
|close
|3
|1.00
|1.4585
|0.0000
|1.4198
|-350.00
|9239.00
|7
|2001.01.31 04:25
|buy
|4
|1.00
|1.4616
|0.0000
|1.4968
|8
|2001.02.02 12:00
|close
|4
|1.00
|1.4766
|0.0000
|1.4968
|1496.00
|10735.00
|9
|2001.02.08 09:55
|sell
|5
|1.00
|1.4541
|0.0000
|1.4189
|10
|2001.02.09 17:00
|close
|5
|1.00
|1.4477
|0.0000
|1.4189
|640.00
|11375.00
|11
|2001.02.13 03:40
|buy
|6
|1.00
|1.4521
|0.0000
|1.4873
|12
|2001.02.13 09:00
|close
|6
|1.00
|1.4489
|0.0000
|1.4873
|-320.00
|11055.00
|13
|2001.02.15 20:05
|sell
|7
|1.00
|1.4501
|0.0000
|1.4149
|14
|2001.02.16 08:00
|close
|7
|1.00
|1.4530
|0.0000
|1.4149
|-290.00
|10765.00
|15
|2001.02.20 00:40
|sell
|8
|1.00
|1.4471
|0.0000
|1.4119
|16
|2001.02.20 16:00
|close
|8
|1.00
|1.4411
|0.0000
|1.4119
|600.00
|11365.00
|17
|2001.02.26 09:40
|buy
|9
|1.00
|1.4524
|0.0000
|1.4876
|18
|2001.02.26 14:00
|close
|9
|1.00
|1.4488
|0.0000
|1.4876
|-360.00
|11005.00
|19
|2001.02.27 23:55
|sell
|10
|1.00
|1.4439
|0.0000
|1.4087
|20
|2001.02.28 11:00
|close
|10
|1.00
|1.4449
|0.0000
|1.4087
|-100.00
|10905.00
|21
|2001.03.08 03:15
|sell
|11
|1.00
|1.4615
|0.0000
|1.4263
|22
|2001.03.08 10:00
|close
|11
|1.00
|1.4646
|0.0000
|1.4263
|-310.00
|10595.00
|23
|2001.03.15 04:35
|sell
|12
|1.00
|1.4462
|0.0000
|1.4110
|24
|2001.03.19 12:00
|close
|12
|1.00
|1.4333
|0.0000
|1.4110
|1290.00
|11885.00
|25
|2001.03.21 08:30
|buy
|13
|1.00
|1.4343
|0.0000
|1.4695
|26
|2001.03.21 11:00
|close
|13
|1.00
|1.4266
|0.0000
|1.4695
|-770.00
|11115.00
|27
|2001.03.27 07:30
|buy
|14
|1.00
|1.4344
|0.0000
|1.4696
|28
|2001.03.27 18:00
|close
|14
|1.00
|1.4302
|0.0000
|1.4696
|-420.00
|10695.00
|29
|2001.04.04 05:25
|buy
|15
|1.00
|1.4325
|0.0000
|1.4677
|30
|2001.04.04 10:00
|close
|15
|1.00
|1.4297
|0.0000
|1.4677
|-280.00
|10415.00
|31
|2001.04.09 23:40
|buy
|16
|1.00
|1.4439
|0.0000
|1.4791
|32
|2001.04.10 12:00
|close
|16
|1.00
|1.4426
|0.0000
|1.4791
|-131.00
|10284.00
|33
|2001.04.11 05:45
|sell
|17
|1.00
|1.4334
|0.0000
|1.3982
|34
|2001.04.11 12:00
|close
|17
|1.00
|1.4373
|0.0000
|1.3982
|-390.00
|9894.00
|35
|2001.04.18 00:40
|sell
|18
|1.00
|1.4319
|0.0000
|1.3967
|36
|2001.04.18 19:00
|close
|18
|1.00
|1.4318
|0.0000
|1.3967
|10.00
|9904.00
|37
|2001.04.20 06:50
|buy
|19
|1.00
|1.4438
|0.0000
|1.4790
|38
|2001.04.20 14:00
|close
|19
|1.00
|1.4404
|0.0000
|1.4790
|-340.00
|9564.00
|39
|2001.04.30 06:45
|sell
|20
|1.00
|1.4351
|0.0000
|1.3999
|40
|2001.05.01 17:00
|close
|20
|1.00
|1.4325
|0.0000
|1.3999
|260.00
|9824.00
|41
|2001.05.09 04:05
|sell
|21
|1.00
|1.4270
|0.0000
|1.3918
|42
|2001.05.10 14:00
|close
|21
|1.00
|1.4271
|0.0000
|1.3918
|-10.00
|9814.00
|43
|2001.05.16 03:55
|buy
|22
|1.00
|1.4227
|0.0000
|1.4579
|44
|2001.05.18 10:00
|close
|22
|1.00
|1.4281
|0.0000
|1.4579
|536.00
|10350.00
|45
|2001.05.23 03:35
|sell
|23
|1.00
|1.4280
|0.0000
|1.3928
|46
|2001.05.25 10:00
|close
|23
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.3928
|1370.00
|11720.00
|47
|2001.05.31 03:05
|buy
|24
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.4609
|48
|2001.05.31 09:00
|close
|24
|1.00
|1.4210
|0.0000
|1.4609
|-470.00
|11250.00
|49
|2001.06.01 05:30
|sell
|25
|1.00
|1.4186
|0.0000
|1.3834
|50
|2001.06.04 00:00
|close
|25
|1.00
|1.4188
|0.0000
|1.3834
|-20.00
|11230.00
|51
|2001.06.07 07:20
|sell
|26
|1.00
|1.3914
|0.0000
|1.3562
|52
|2001.06.07 22:00
|close
|26
|1.00
|1.3913
|0.0000
|1.3562
|10.00
|11240.00
|53
|2001.06.12 05:05
|sell
|27
|1.00
|1.3739
|0.0000
|1.3387
|54
|2001.06.12 11:00
|close
|27
|1.00
|1.3789
|0.0000
|1.3387
|-500.00
|10740.00
|55
|2001.06.14 03:00
|buy
|28
|1.00
|1.3895
|0.0000
|1.4247
|56
|2001.06.18 13:00
|close
|28
|1.00
|1.4025
|0.0000
|1.4247
|1298.00
|12038.00
|57
|2001.06.22 02:30
|buy
|29
|1.00
|1.4147
|0.0000
|1.4499
|58
|2001.06.22 15:00
|close
|29
|1.00
|1.4101
|0.0000
|1.4499
|-460.00
|11578.00
|59
|2001.06.29 04:45
|sell
|30
|1.00
|1.4089
|0.0000
|1.3737
|60
|2001.06.29 19:00
|close
|30
|1.00
|1.4117
|0.0000
|1.3737
|-280.00
|11298.00
|61
|2001.07.03 02:50
|buy
|31
|1.00
|1.4157
|0.0000
|1.4509
|62
|2001.07.03 10:00
|close
|31
|1.00
|1.4134
|0.0000
|1.4509
|-230.00
|11068.00
|63
|2001.07.04 00:25
|sell
|32
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.3722
|64
|2001.07.05 12:00
|close
|32
|1.00
|1.4081
|0.0000
|1.3722
|-70.00
|10998.00
|65
|2001.07.05 23:50
|sell
|33
|1.00
|1.4028
|0.0000
|1.3676
|66
|2001.07.06 10:00
|close
|33
|1.00
|1.4032
|0.0000
|1.3676
|-40.00
|10958.00
|67
|2001.07.09 02:55
|buy
|34
|1.00
|1.4099
|0.0000
|1.4451
|68
|2001.07.09 12:00
|close
|34
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.4451
|-250.00
|10708.00
|69
|2001.07.11 04:25
|buy
|35
|1.00
|1.4109
|0.0000
|1.4461
|70
|2001.07.11 18:00
|close
|35
|1.00
|1.4119
|0.0000
|1.4461
|100.00
|10808.00
|71
|2001.07.19 08:50
|buy
|36
|1.00
|1.4189
|0.0000
|1.4541
|72
|2001.07.19 15:00
|close
|36
|1.00
|1.4150
|0.0000
|1.4541
|-390.00
|10418.00
|73
|2001.08.10 02:30
|buy
|37
|1.00
|1.4253
|0.0000
|1.4605
|74
|2001.08.10 13:00
|close
|37
|1.00
|1.4249
|0.0000
|1.4605
|-40.00
|10378.00
|75
|2001.08.31 01:25
|buy
|38
|1.00
|1.4570
|0.0000
|1.4922
|76
|2001.08.31 15:00
|close
|38
|1.00
|1.4547
|0.0000
|1.4922
|-230.00
|10148.00
|77
|2001.09.06 03:20
|buy
|39
|1.00
|1.4563
|0.0000
|1.4915
|78
|2001.09.06 10:00
|close
|39
|1.00
|1.4512
|0.0000
|1.4915
|-510.00
|9638.00
|79
|2001.09.07 07:50
|buy
|40
|1.00
|1.4558
|0.0000
|1.4910
|80
|2001.09.07 12:00
|close
|40
|1.00
|1.4507
|0.0000
|1.4910
|-510.00
|9128.00
|81
|2001.09.12 02:30
|buy
|41
|1.00
|1.4687
|0.0000
|1.5039
|82
|2001.09.12 11:00
|close
|41
|1.00
|1.4651
|0.0000
|1.5039
|-360.00
|8768.00
|83
|2001.09.18 02:40
|sell
|42
|1.00
|1.4669
|0.0000
|1.4317
|84
|2001.09.19 17:00
|close
|42
|1.00
|1.4684
|0.0000
|1.4317
|-150.00
|8618.00
|85
|2001.10.05 02:10
|buy
|43
|1.00
|1.4758
|0.0000
|1.5110
|86
|2001.10.08 10:00
|close
|43
|1.00
|1.4755
|0.0000
|1.5110
|-31.00
|8587.00
|87
|2001.10.08 20:50
|sell
|44
|1.00
|1.4748
|0.0000
|1.4396
|88
|2001.10.12 08:00
|close
|44
|1.00
|1.4464
|0.0000
|1.4396
|2840.00
|11427.00
|89
|2001.10.15 08:30
|buy
|45
|1.00
|1.4514
|0.0000
|1.4866
|90
|2001.10.15 17:00
|close
|45
|1.00
|1.4470
|0.0000
|1.4866
|-440.00
|10987.00
|91
|2001.10.17 03:50
|buy
|46
|1.00
|1.4476
|0.0000
|1.4828
|92
|2001.10.17 12:00
|close
|46
|1.00
|1.4455
|0.0000
|1.4828
|-210.00
|10777.00
|93
|2001.10.22 07:40
|sell
|47
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.3993
|94
|2001.10.23 22:00
|close
|47
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.3993
|880.00
|11657.00
|95
|2001.10.25 03:10
|buy
|48
|1.00
|1.4280
|0.0000
|1.4632
|96
|2001.10.25 11:00
|close
|48
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.4632
|-230.00
|11427.00
|97
|2001.11.14 05:35
|sell
|49
|1.00
|1.4424
|0.0000
|1.4072
|98
|2001.11.14 17:00
|close
|49
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4072
|-30.00
|11397.00
|99
|2001.11.16 01:30
|sell
|50
|1.00
|1.4322
|0.0000
|1.3970
|100
|2001.11.16 10:00
|close
|50
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.3970
|-230.00
|11167.00
|101
|2001.11.20 01:40
|sell
|51
|1.00
|1.4141
|0.0000
|1.3789
|102
|2001.11.20 09:00
|close
|51
|1.00
|1.4173
|0.0000
|1.3789
|-320.00
|10847.00
|103
|2001.12.03 09:45
|sell
|52
|1.00
|1.4246
|0.0000
|1.3894
|104
|2001.12.03 21:00
|close
|52
|1.00
|1.4254
|0.0000
|1.3894
|-80.00
|10767.00
|105
|2001.12.06 02:14
|sell
|53
|1.00
|1.4165
|0.0000
|1.3813
|106
|2001.12.06 14:00
|close
|53
|1.00
|1.4191
|0.0000
|1.3813
|-260.00
|10507.00
|107
|2001.12.11 03:39
|buy
|54
|1.00
|1.4335
|0.0000
|1.4687
|108
|2001.12.11 13:00
|close
|54
|1.00
|1.4323
|0.0000
|1.4687
|-120.00
|10387.00
|109
|2001.12.13 07:55
|buy
|55
|1.00
|1.4458
|0.0000
|1.4810
|110
|2001.12.13 19:00
|close
|55
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4810
|-310.00
|10077.00
|111
|2001.12.14 04:50
|sell
|56
|1.00
|1.4425
|0.0000
|1.4073
|112
|2001.12.14 10:00
|close
|56
|1.00
|1.4478
|0.0000
|1.4073
|-530.00
|9547.00
|113
|2001.12.17 06:29
|buy
|57
|1.00
|1.4531
|0.0000
|1.4883
|114
|2001.12.17 15:00
|close
|57
|1.00
|1.4546
|0.0000
|1.4883
|150.00
|9697.00
|115
|2001.12.18 06:50
|buy
|58
|1.00
|1.4590
|0.0000
|1.4942
|116
|2001.12.18 13:00
|close
|58
|1.00
|1.4543
|0.0000
|1.4942
|-470.00
|9227.00
|117
|2001.12.24 08:40
|sell
|59
|1.00
|1.4399
|0.0000
|1.4047
|118
|2001.12.24 16:00
|close
|59
|1.00
|1.4429
|0.0000
|1.4047
|-300.00
|8927.00
|119
|2001.12.27 07:30
|buy
|60
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4838
|120
|2001.12.28 09:00
|close
|60
|1.00
|1.4483
|0.0000
|1.4838
|-31.00
|8896.00
|121
|2002.01.02 09:05
|buy
|61
|1.00
|1.4516
|0.0000
|1.4868
|122
|2002.01.02 12:00
|close
|61
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4868
|-300.00
|8596.00
|123
|2002.01.23 00:50
|sell
|62
|1.00
|1.4298
|0.0000
|1.3946
|124
|2002.01.23 08:00
|close
|62
|1.00
|1.4324
|0.0000
|1.3946
|-260.00
|8336.00
|125
|2002.01.28 04:19
|sell
|63
|1.00
|1.4104
|0.0000
|1.3752
|126
|2002.01.29 14:00
|close
|63
|1.00
|1.4112
|0.0000
|1.3752
|-80.00
|8256.00
|127
|2002.02.13 05:24
|buy
|64
|1.00
|1.4320
|0.0000
|1.4672
|128
|2002.02.13 14:00
|close
|64
|1.00
|1.4312
|0.0000
|1.4672
|-80.00
|8176.00
|129
|2002.02.25 04:25
|buy
|65
|1.00
|1.4314
|0.0000
|1.4666
|130
|2002.02.25 12:00
|close
|65
|1.00
|1.4291
|0.0000
|1.4666
|-230.00
|7946.00
|131
|2002.02.26 02:40
|sell
|66
|1.00
|1.4260
|0.0000
|1.3908
|132
|2002.02.27 14:00
|close
|66
|1.00
|1.4190
|0.0000
|1.3908
|700.00
|8646.00
|133
|2002.03.05 01:10
|buy
|67
|1.00
|1.4225
|0.0000
|1.4577
|134
|2002.03.05 12:00
|close
|67
|1.00
|1.4212
|0.0000
|1.4577
|-130.00
|8516.00
|135
|2002.03.11 05:30
|sell
|68
|1.00
|1.4218
|0.0000
|1.3866
|136
|2002.03.13 16:00
|close
|68
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.3866
|750.00
|9266.00
|137
|2002.04.02 01:45
|buy
|69
|1.00
|1.4400
|0.0000
|1.4752
|138
|2002.04.02 10:00
|close
|69
|1.00
|1.4371
|0.0000
|1.4752
|-290.00
|8976.00
|139
|2002.05.06 08:15
|buy
|70
|1.00
|1.4676
|0.0000
|1.5028
|140
|2002.05.07 13:00
|close
|70
|1.00
|1.4657
|0.0000
|1.5028
|-191.00
|8785.00
|141
|2002.06.12 03:30
|buy
|71
|1.00
|1.4714
|0.0000
|1.5066
|142
|2002.06.12 15:00
|close
|71
|1.00
|1.4703
|0.0000
|1.5066
|-110.00
|8675.00
|143
|2002.06.26 17:45
|buy
|72
|1.00
|1.5224
|0.0000
|1.5576
|144
|2002.06.27 10:00
|close
|72
|1.00
|1.5236
|0.0000
|1.5576
|117.00
|8792.00
|145
|2002.06.28 04:55
|buy
|73
|1.00
|1.5276
|0.0000
|1.5628
|146
|2002.06.28 17:00
|close
|73
|1.00
|1.5241
|0.0000
|1.5628
|-350.00
|8442.00
|147
|2002.07.08 13:25
|buy
|74
|1.00
|1.5309
|0.0000
|1.5661
|148
|2002.07.10 15:00
|close
|74
|1.00
|1.5459
|0.0000
|1.5661
|1498.00
|9940.00
|149
|2002.07.24 00:45
|sell
|75
|1.00
|1.5663
|0.0000
|1.5311
|150
|2002.07.24 14:00
|close
|75
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5311
|-130.00
|9810.00
|151
|2002.07.25 11:55
|buy
|76
|1.00
|1.5743
|0.0000
|1.6095
|152
|2002.07.26 16:00
|close
|76
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.6095
|-161.00
|9649.00
|153
|2002.07.29 02:40
|sell
|77
|1.00
|1.5675
|0.0000
|1.5323
|154
|2002.07.30 12:00
|close
|77
|1.00
|1.5646
|0.0000
|1.5323
|290.00
|9939.00
|155
|2002.08.07 02:10
|sell
|78
|1.00
|1.5400
|0.0000
|1.5048
|156
|2002.08.08 02:00
|close
|78
|1.00
|1.5411
|0.0000
|1.5048
|-110.00
|9829.00
|157
|2002.08.13 02:20
|buy
|79
|1.00
|1.5305
|0.0000
|1.5657
|158
|2002.08.13 10:00
|close
|79
|1.00
|1.5256
|0.0000
|1.5657
|-490.00
|9339.00
|159
|2002.08.20 04:35
|sell
|80
|1.00
|1.5277
|0.0000
|1.4925
|160
|2002.08.20 20:00
|close
|80
|1.00
|1.5293
|0.0000
|1.4925
|-160.00
|9179.00
|161
|2002.08.28 03:00
|buy
|81
|1.00
|1.5315
|0.0000
|1.5667
|162
|2002.08.30 17:00
|close
|81
|1.00
|1.5462
|0.0000
|1.5667
|1466.00
|10645.00
|163
|2002.09.04 05:59
|buy
|82
|1.00
|1.5635
|0.0000
|1.5987
|164
|2002.09.05 19:00
|close
|82
|1.00
|1.5657
|0.0000
|1.5987
|217.00
|10862.00
|165
|2002.09.09 05:30
|sell
|83
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|166
|2002.09.10 05:00
|close
|83
|1.00
|1.5607
|0.0000
|1.5241
|-140.00
|10722.00
|167
|2002.09.10 18:45
|sell
|84
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5199
|168
|2002.09.11 10:00
|close
|84
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5199
|-220.00
|10502.00
|169
|2002.09.13 03:50
|buy
|85
|1.00
|1.5597
|0.0000
|1.5949
|170
|2002.09.13 19:00
|close
|85
|1.00
|1.5514
|0.0000
|1.5949
|-830.00
|9672.00
|171
|2002.09.20 05:35
|buy
|86
|1.00
|1.5558
|0.0000
|1.5910
|172
|2002.09.20 11:00
|close
|86
|1.00
|1.5510
|0.0000
|1.5910
|-480.00
|9192.00
|173
|2002.09.24 08:20
|sell
|87
|1.00
|1.5511
|0.0000
|1.5159
|174
|2002.09.24 13:00
|close
|87
|1.00
|1.5538
|0.0000
|1.5159
|-270.00
|8922.00
|175
|2002.09.25 07:20
|buy
|88
|1.00
|1.5598
|0.0000
|1.5950
|176
|2002.09.25 13:00
|close
|88
|1.00
|1.5582
|0.0000
|1.5950
|-160.00
|8762.00
|177
|2002.09.26 03:55
|sell
|89
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|178
|2002.09.27 20:00
|close
|89
|1.00
|1.5595
|0.0000
|1.5241
|-20.00
|8742.00
|179
|2002.10.02 07:15
|sell
|90
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|180
|2002.10.02 16:00
|close
|90
|1.00
|1.5672
|0.0000
|1.5303
|-170.00
|8572.00
|181
|2002.10.07 08:25
|sell
|91
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|182
|2002.10.08 04:00
|close
|91
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5303
|-220.00
|8352.00
|183
|2002.10.10 02:35
|buy
|92
|1.00
|1.5638
|0.0000
|1.5990
|184
|2002.10.10 14:00
|close
|92
|1.00
|1.5632
|0.0000
|1.5990
|-60.00
|8292.00
|185
|2002.10.16 01:55
|sell
|93
|1.00
|1.5531
|0.0000
|1.5179
|186
|2002.10.16 16:00
|close
|93
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5179
|-200.00
|8092.00
|187
|2002.10.29 01:44
|buy
|94
|1.00
|1.5583
|0.0000
|1.5935
|188
|2002.10.29 15:00
|close
|94
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5935
|-100.00
|7992.00
|189
|2002.11.01 04:10
|buy
|95
|1.00
|1.5641
|0.0000
|1.5993
|190
|2002.11.04 09:00
|close
|95
|1.00
|1.5622
|0.0000
|1.5993
|-191.00
|7801.00
|191
|2002.11.07 06:00
|buy
|96
|1.00
|1.5634
|0.0000
|1.5986
|192
|2002.11.11 15:00
|close
|96
|1.00
|1.5898
|0.0000
|1.5986
|2638.00
|10439.00
|193
|2002.11.27 01:30
|sell
|97
|1.00
|1.5527
|0.0000
|1.5175
|194
|2002.11.27 12:00
|close
|97
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5175
|210.00
|10649.00
|195
|2002.12.03 02:00
|buy
|98
|1.00
|1.5560
|0.0000
|1.5912
|196
|2002.12.04 18:00
|close
|98
|1.00
|1.5689
|0.0000
|1.5912
|1289.00
|11938.00
|197
|2002.12.13 01:50
|buy
|99
|1.00
|1.5794
|0.0000
|1.6146
|198
|2002.12.19 07:00
|close
|99
|1.00
|1.5995
|0.0000
|1.6146
|2004.00
|13942.00
|199
|2003.01.03 02:05
|sell
|100
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5601
|200
|2003.01.03 14:00
|close
|100
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5601
|-160.00
|13782.00
|201
|2003.01.06 07:35
|buy
|101
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6442
|202
|2003.01.06 18:00
|close
|101
|1.00
|1.6074
|0.0000
|1.6442
|-160.00
|13622.00
|203
|2003.01.09 08:35
|buy
|102
|1.00
|1.6124
|0.0000
|1.6476
|204
|2003.01.09 13:00
|close
|102
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6476
|-340.00
|13282.00
|205
|2003.01.14 03:59
|sell
|103
|1.00
|1.6008
|0.0000
|1.5656
|206
|2003.01.14 12:00
|close
|103
|1.00
|1.6060
|0.0000
|1.5656
|-520.00
|12762.00
|207
|2003.01.17 02:00
|buy
|104
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6442
|208
|2003.01.20 01:00
|close
|104
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.6442
|219.00
|12981.00
|209
|2003.01.22 07:00
|buy
|105
|1.00
|1.6161
|0.0000
|1.6513
|210
|2003.01.22 11:00
|close
|105
|1.00
|1.6105
|0.0000
|1.6513
|-560.00
|12421.00
|211
|2003.01.23 04:20
|buy
|106
|1.00
|1.6168
|0.0000
|1.6520
|212
|2003.01.27 16:00
|close
|106
|1.00
|1.6305
|0.0000
|1.6520
|1368.00
|13789.00
|213
|2003.01.31 06:35
|buy
|107
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6885
|214
|2003.01.31 16:00
|close
|107
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6885
|-610.00
|13179.00
|215
|2003.02.06 05:04
|sell
|108
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6073
|216
|2003.02.06 13:00
|close
|108
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6073
|-500.00
|12679.00
|217
|2003.02.11 05:29
|sell
|109
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.5911
|218
|2003.02.12 11:00
|close
|109
|1.00
|1.6212
|0.0000
|1.5911
|510.00
|13189.00
|219
|2003.02.19 04:19
|sell
|110
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.5577
|220
|2003.02.19 10:00
|close
|110
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5577
|-210.00
|12979.00
|221
|2003.02.24 08:45
|sell
|111
|1.00
|1.5786
|0.0000
|1.5434
|222
|2003.02.24 16:00
|close
|111
|1.00
|1.5820
|0.0000
|1.5434
|-340.00
|12639.00
|223
|2003.02.26 03:30
|sell
|112
|1.00
|1.5752
|0.0000
|1.5400
|224
|2003.02.26 14:04
|close
|112
|1.00
|1.5765
|0.0000
|1.5400
|-130.00
|12509.00
|225
|2003.03.03 06:50
|sell
|113
|1.00
|1.5754
|0.0000
|1.5402
|226
|2003.03.03 17:00
|close
|113
|1.00
|1.5807
|0.0000
|1.5402
|-530.00
|11979.00
|227
|2003.03.06 01:45
|buy
|114
|1.00
|1.6004
|0.0000
|1.6356
|228
|2003.03.07 00:04
|close
|114
|1.00
|1.5990
|0.0000
|1.6356
|-141.00
|11838.00
|229
|2003.03.14 03:59
|sell
|115
|1.00
|1.6021
|0.0000
|1.5669
|230
|2003.03.17 17:39
|t/p
|115
|1.00
|1.5669
|0.0000
|1.5669
|3520.00
|15358.00
|231
|2003.03.18 08:15
|sell
|116
|1.00
|1.5699
|0.0000
|1.5347
|232
|2003.03.19 17:00
|close
|116
|1.00
|1.5635
|0.0000
|1.5347
|640.00
|15998.00
|233
|2003.03.24 00:00
|buy
|117
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.5997
|234
|2003.03.25 17:00
|close
|117
|1.00
|1.5716
|0.0000
|1.5997
|709.00
|16707.00
|235
|2003.03.28 05:14
|sell
|118
|1.00
|1.5659
|0.0000
|1.5307
|236
|2003.03.28 16:00
|close
|118
|1.00
|1.5667
|0.0000
|1.5307
|-80.00
|16627.00
|237
|2003.04.03 02:05
|sell
|119
|1.00
|1.5683
|0.0000
|1.5331
|238
|2003.04.03 17:00
|close
|119
|1.00
|1.5703
|0.0000
|1.5331
|-200.00
|16427.00
|239
|2003.04.07 20:55
|sell
|120
|1.00
|1.5514
|0.0000
|1.5162
|240
|2003.04.08 03:00
|close
|120
|1.00
|1.5554
|0.0000
|1.5162
|-400.00
|16027.00
|241
|2003.04.10 08:25
|buy
|121
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.5997
|242
|2003.04.11 15:00
|close
|121
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5997
|309.00
|16336.00
|243
|2003.04.18 03:10
|sell
|122
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.5375
|244
|2003.04.18 10:00
|close
|122
|1.00
|1.5756
|0.0000
|1.5375
|-290.00
|16046.00
|245
|2003.04.25 00:54
|buy
|123
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.6281
|246
|2003.04.25 07:00
|close
|123
|1.00
|1.5910
|0.0000
|1.6281
|-190.00
|15856.00
|247
|2003.04.29 05:35
|sell
|124
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5536
|248
|2003.04.29 11:00
|close
|124
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5536
|-400.00
|15456.00
|249
|2003.05.02 05:20
|buy
|125
|1.00
|1.6099
|0.0000
|1.6451
|250
|2003.05.02 11:00
|close
|125
|1.00
|1.6076
|0.0000
|1.6451
|-230.00
|15226.00
|251
|2003.05.07 03:35
|buy
|126
|1.00
|1.6135
|0.0000
|1.6487
|252
|2003.05.07 11:00
|close
|126
|1.00
|1.6091
|0.0000
|1.6487
|-440.00
|14786.00
|253
|2003.05.08 04:50
|sell
|127
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5617
|254
|2003.05.08 11:00
|close
|127
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5617
|-380.00
|14406.00
|255
|2003.05.15 00:05
|buy
|128
|1.00
|1.6164
|0.0000
|1.6516
|256
|2003.05.16 09:00
|close
|128
|1.00
|1.6198
|0.0000
|1.6516
|339.00
|14745.00
|257
|2003.05.19 20:30
|buy
|129
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.6668
|258
|2003.05.20 09:00
|close
|129
|1.00
|1.6309
|0.0000
|1.6668
|-71.00
|14674.00
|259
|2003.05.21 05:30
|buy
|130
|1.00
|1.6404
|0.0000
|1.6756
|260
|2003.05.21 21:00
|close
|130
|1.00
|1.6355
|0.0000
|1.6756
|-490.00
|14184.00
|261
|2003.05.30 05:14
|buy
|131
|1.00
|1.6520
|0.0000
|1.6872
|262
|2003.05.30 11:00
|close
|131
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6872
|-450.00
|13734.00
|263
|2003.06.02 16:25
|sell
|132
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.5964
|264
|2003.06.02 20:00
|close
|132
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.5964
|-640.00
|13094.00
|265
|2003.06.04 01:45
|sell
|133
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.5936
|266
|2003.06.04 10:00
|close
|133
|1.00
|1.6312
|0.0000
|1.5936
|-240.00
|12854.00
|267
|2003.06.10 04:55
|sell
|134
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6124
|268
|2003.06.10 10:00
|close
|134
|1.00
|1.6532
|0.0000
|1.6124
|-560.00
|12294.00
|269
|2003.06.11 23:19
|buy
|135
|1.00
|1.6664
|0.0000
|1.7016
|270
|2003.06.12 15:00
|close
|135
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.7016
|167.00
|12461.00
|271
|2003.06.16 20:40
|buy
|136
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.7141
|272
|2003.06.17 14:00
|close
|136
|1.00
|1.6781
|0.0000
|1.7141
|-81.00
|12380.00
|273
|2003.06.18 00:15
|buy
|137
|1.00
|1.6832
|0.0000
|1.7184
|274
|2003.06.18 09:00
|close
|137
|1.00
|1.6830
|0.0000
|1.7184
|-20.00
|12360.00
|275
|2003.06.19 18:10
|sell
|138
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6420
|276
|2003.06.20 05:04
|close
|138
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6420
|-430.00
|11930.00
|277
|2003.06.23 05:05
|sell
|139
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6281
|278
|2003.06.23 17:00
|close
|139
|1.00
|1.6666
|0.0000
|1.6281
|-330.00
|11600.00
|279
|2003.06.27 06:35
|sell
|140
|1.00
|1.6622
|0.0000
|1.6270
|280
|2003.06.30 18:00
|close
|140
|1.00
|1.6531
|0.0000
|1.6270
|910.00
|12510.00
|281
|2003.07.03 05:09
|buy
|141
|1.00
|1.6645
|0.0000
|1.6997
|282
|2003.07.03 12:00
|close
|141
|1.00
|1.6614
|0.0000
|1.6997
|-310.00
|12200.00
|283
|2003.07.04 03:09
|buy
|142
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.7033
|284
|2003.07.04 09:00
|close
|142
|1.00
|1.6687
|0.0000
|1.7033
|60.00
|12260.00
|285
|2003.07.09 02:50
|sell
|143
|1.00
|1.6356
|0.0000
|1.6004
|286
|2003.07.09 21:00
|close
|143
|1.00
|1.6347
|0.0000
|1.6004
|90.00
|12350.00
|287
|2003.07.15 07:40
|sell
|144
|1.00
|1.6124
|0.0000
|1.5772
|288
|2003.07.16 21:00
|close
|144
|1.00
|1.5956
|0.0000
|1.5772
|1680.00
|14030.00
|289
|2003.07.21 08:50
|sell
|145
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5492
|290
|2003.07.21 11:00
|close
|145
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5492
|-420.00
|13610.00
|291
|2003.07.22 02:20
|buy
|146
|1.00
|1.5973
|0.0000
|1.6325
|292
|2003.07.22 23:04
|close
|146
|1.00
|1.5961
|0.0000
|1.6325
|-120.00
|13490.00
|293
|2003.07.24 02:44
|buy
|147
|1.00
|1.6071
|0.0000
|1.6423
|294
|2003.07.29 13:00
|close
|147
|1.00
|1.6249
|0.0000
|1.6423
|1777.00
|15267.00
|295
|2003.08.01 01:30
|sell
|148
|1.00
|1.6108
|0.0000
|1.5756
|296
|2003.08.04 01:04
|close
|148
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.5756
|-40.00
|15227.00
|297
|2003.08.18 01:50
|sell
|149
|1.00
|1.5978
|0.0000
|1.5626
|298
|2003.08.20 09:00
|close
|149
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5626
|950.00
|16177.00
|299
|2003.08.21 03:00
|buy
|150
|1.00
|1.5919
|0.0000
|1.6271
|300
|2003.08.21 09:00
|close
|150
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.6271
|-470.00
|15707.00
|301
|2003.08.22 02:00
|sell
|151
|1.00
|1.5791
|0.0000
|1.5439
|302
|2003.08.25 12:00
|close
|151
|1.00
|1.5776
|0.0000
|1.5439
|150.00
|15857.00
|303
|2003.08.27 23:35
|buy
|152
|1.00
|1.5714
|0.0000
|1.6066
|304
|2003.08.28 09:00
|close
|152
|1.00
|1.5673
|0.0000
|1.6066
|-413.00
|15444.00
|305
|2003.08.29 05:25
|buy
|153
|1.00
|1.5766
|0.0000
|1.6118
|306
|2003.08.29 19:00
|close
|153
|1.00
|1.5763
|0.0000
|1.6118
|-30.00
|15414.00
|307
|2003.09.02 01:55
|sell
|154
|1.00
|1.5712
|0.0000
|1.5360
|308
|2003.09.02 12:00
|close
|154
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5360
|350.00
|15764.00
|309
|2003.09.08 08:15
|buy
|155
|1.00
|1.5875
|0.0000
|1.6227
|310
|2003.09.08 22:00
|close
|155
|1.00
|1.5830
|0.0000
|1.6227
|-450.00
|15314.00
|311
|2003.09.15 07:20
|buy
|156
|1.00
|1.6033
|0.0000
|1.6385
|312
|2003.09.15 20:00
|close
|156
|1.00
|1.6013
|0.0000
|1.6385
|-200.00
|15114.00
|313
|2003.09.17 04:05
|sell
|157
|1.00
|1.5885
|0.0000
|1.5533
|314
|2003.09.17 11:00
|close
|157
|1.00
|1.5939
|0.0000
|1.5533
|-540.00
|14574.00
|315
|2003.09.18 03:35
|buy
|158
|1.00
|1.6073
|0.0000
|1.6425
|316
|2003.09.22 00:00
|t/p
|158
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6425
|3518.00
|18092.00
|317
|2003.09.22 08:30
|buy
|159
|1.00
|1.6444
|0.0000
|1.6796
|318
|2003.09.24 08:00
|close
|159
|1.00
|1.6500
|0.0000
|1.6796
|558.00
|18650.00
|319
|2003.09.30 01:20
|buy
|160
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6985
|320
|2003.09.30 17:00
|close
|160
|1.00
|1.6631
|0.0000
|1.6985
|-20.00
|18630.00
|321
|2003.10.03 00:00
|buy
|161
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.7042
|322
|2003.10.03 12:00
|close
|161
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.7042
|-110.00
|18520.00
|323
|2003.10.06 09:00
|sell
|162
|1.00
|1.6618
|0.0000
|1.6266
|324
|2003.10.06 14:00
|close
|162
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6266
|-420.00
|18100.00
|325
|2003.10.08 02:15
|sell
|163
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6284
|326
|2003.10.09 09:00
|close
|163
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6284
|-430.00
|17670.00
|327
|2003.10.10 03:50
|buy
|164
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6988
|328
|2003.10.13 08:00
|close
|164
|1.00
|1.6626
|0.0000
|1.6988
|-101.00
|17569.00
|329
|2003.10.14 00:25
|buy
|165
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6992
|330
|2003.10.14 07:00
|close
|165
|1.00
|1.6573
|0.0000
|1.6992
|-670.00
|16899.00
|331
|2003.10.15 03:10
|buy
|166
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.7052
|332
|2003.10.15 15:00
|close
|166
|1.00
|1.6644
|0.0000
|1.7052
|-560.00
|16339.00
|333
|2003.10.21 07:20
|sell
|167
|1.00
|1.6716
|0.0000
|1.6364
|334
|2003.10.21 17:00
|close
|167
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6364
|-520.00
|15819.00
|335
|2003.10.23 06:55
|buy
|168
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.7273
|336
|2003.10.27 05:00
|close
|168
|1.00
|1.6916
|0.0000
|1.7273
|-52.00
|15767.00
|337
|2003.10.31 04:55
|sell
|169
|1.00
|1.6964
|0.0000
|1.6612
|338
|2003.11.04 13:00
|close
|169
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6612
|1970.00
|17737.00
|339
|2003.11.10 08:50
|buy
|170
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.7080
|340
|2003.11.11 00:00
|close
|170
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.7080
|-491.00
|17246.00
|341
|2003.11.27 02:55
|buy
|171
|1.00
|1.7101
|0.0000
|1.7453
|342
|2003.12.02 01:00
|close
|171
|1.00
|1.7185
|0.0000
|1.7453
|837.00
|18083.00
|343
|2003.12.05 06:25
|sell
|172
|1.00
|1.7223
|0.0000
|1.6871
|344
|2003.12.05 15:00
|close
|172
|1.00
|1.7254
|0.0000
|1.6871
|-310.00
|17773.00
|345
|2003.12.15 07:30
|sell
|173
|1.00
|1.7434
|0.0000
|1.7082
|346
|2003.12.15 16:00
|close
|173
|1.00
|1.7479
|0.0000
|1.7082
|-450.00
|17323.00
|347
|2003.12.19 01:50
|buy
|174
|1.00
|1.7690
|0.0000
|1.8042
|348
|2003.12.19 12:00
|close
|174
|1.00
|1.7664
|0.0000
|1.8042
|-260.00
|17063.00
|349
|2003.12.22 19:25
|sell
|175
|1.00
|1.7638
|0.0000
|1.7286
|350
|2003.12.23 13:00
|close
|175
|1.00
|1.7652
|0.0000
|1.7286
|-140.00
|16923.00
|351
|2003.12.26 09:20
|buy
|176
|1.00
|1.7725
|0.0000
|1.8077
|352
|2003.12.26 19:00
|close
|176
|1.00
|1.7710
|0.0000
|1.8077
|-150.00
|16773.00
|353
|2004.01.07 00:05
|buy
|177
|1.00
|1.8207
|0.0000
|1.8559
|354
|2004.01.07 10:00
|close
|177
|1.00
|1.8139
|0.0000
|1.8559
|-680.00
|16093.00
|355
|2004.01.16 01:10
|sell
|178
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.7894
|356
|2004.01.19 10:18
|t/p
|178
|1.00
|1.7894
|0.0000
|1.7894
|3520.00
|19613.00
|357
|2004.01.20 04:05
|sell
|179
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.7489
|358
|2004.01.20 09:00
|close
|179
|1.00
|1.7929
|0.0000
|1.7489
|-880.00
|18733.00
|359
|2004.01.21 02:15
|buy
|180
|1.00
|1.8149
|0.0000
|1.8501
|360
|2004.01.23 10:33
|t/p
|180
|1.00
|1.8501
|0.0000
|1.8501
|3516.00
|22249.00
|361
|2004.02.04 01:10
|buy
|181
|1.00
|1.8360
|0.0000
|1.8712
|362
|2004.02.04 16:00
|close
|181
|1.00
|1.8323
|0.0000
|1.8712
|-370.00
|21879.00
|363
|2004.02.09 00:15
|buy
|182
|1.00
|1.8423
|0.0000
|1.8775
|364
|2004.02.11 17:17
|t/p
|182
|1.00
|1.8775
|0.0000
|1.8775
|3518.00
|25397.00
|365
|2004.02.16 09:20
|sell
|183
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8518
|366
|2004.02.16 16:00
|close
|183
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.8518
|-320.00
|25077.00
|367
|2004.02.19 04:40
|sell
|184
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8565
|368
|2004.02.20 01:00
|close
|184
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8565
|-720.00
|24357.00
|369
|2004.02.23 08:45
|sell
|185
|1.00
|1.8595
|0.0000
|1.8243
|370
|2004.02.23 16:00
|close
|185
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8243
|-560.00
|23797.00
|371
|2004.02.25 02:00
|buy
|186
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.9236
|372
|2004.02.25 17:00
|close
|186
|1.00
|1.8820
|0.0000
|1.9236
|-640.00
|23157.00
|373
|2004.02.27 03:05
|sell
|187
|1.00
|1.8634
|0.0000
|1.8282
|374
|2004.02.27 16:00
|close
|187
|1.00
|1.8601
|0.0000
|1.8282
|330.00
|23487.00
|375
|2004.03.09 10:10
|buy
|188
|1.00
|1.8522
|0.0000
|1.8874
|376
|2004.03.09 11:00
|close
|188
|1.00
|1.8369
|0.0000
|1.8874
|-1530.00
|21957.00
|377
|2004.03.31 15:05
|buy
|189
|1.00
|1.8318
|0.0000
|1.8670
|378
|2004.04.02 09:00
|close
|189
|1.00
|1.8498
|0.0000
|1.8670
|1796.00
|23753.00
|379
|2004.04.05 21:20
|sell
|190
|1.00
|1.8188
|0.0000
|1.7836
|380
|2004.04.06 03:00
|close
|190
|1.00
|1.8247
|0.0000
|1.7836
|-590.00
|23163.00
|381
|2004.04.14 23:25
|sell
|191
|1.00
|1.7918
|0.0000
|1.7566
|382
|2004.04.15 10:00
|close
|191
|1.00
|1.7964
|0.0000
|1.7566
|-460.00
|22703.00
|383
|2004.04.15 20:05
|sell
|192
|1.00
|1.7889
|0.0000
|1.7537
|384
|2004.04.16 07:00
|close
|192
|1.00
|1.7948
|0.0000
|1.7537
|-590.00
|22113.00
|385
|2004.04.22 08:10
|sell
|193
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.7393
|386
|2004.04.23 08:00
|close
|193
|1.00
|1.7766
|0.0000
|1.7393
|-210.00
|21903.00
|387
|2004.04.27 01:20
|buy
|194
|1.00
|1.7854
|0.0000
|1.8206
|388
|2004.04.28 13:00
|close
|194
|1.00
|1.7851
|0.0000
|1.8206
|-31.00
|21872.00
|389
|2004.05.04 02:50
|sell
|195
|1.00
|1.7730
|0.0000
|1.7378
|390
|2004.05.04 10:00
|close
|195
|1.00
|1.7788
|0.0000
|1.7378
|-580.00
|21292.00
|391
|2004.05.04 18:40
|buy
|196
|1.00
|1.7869
|0.0000
|1.8221
|392
|2004.05.05 14:00
|close
|196
|1.00
|1.7913
|0.0000
|1.8221
|439.00
|21731.00
|393
|2004.05.10 22:15
|sell
|197
|1.00
|1.7769
|0.0000
|1.7417
|394
|2004.05.12 11:00
|close
|197
|1.00
|1.7677
|0.0000
|1.7417
|920.00
|22651.00
|395
|2004.05.17 02:00
|buy
|198
|1.00
|1.7576
|0.0000
|1.7928
|396
|2004.05.18 09:00
|close
|198
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7928
|509.00
|23160.00
|397
|2004.05.20 01:20
|buy
|199
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.8164
|398
|2004.05.20 07:00
|close
|199
|1.00
|1.7746
|0.0000
|1.8164
|-660.00
|22500.00
|399
|2004.05.21 21:40
|buy
|200
|1.00
|1.7872
|0.0000
|1.8224
|400
|2004.05.27 07:17
|t/p
|200
|1.00
|1.8224
|0.0000
|1.8224
|3514.00
|26014.00
|401
|2004.06.10 09:25
|sell
|201
|1.00
|1.8298
|0.0000
|1.7946
|402
|2004.06.10 18:00
|close
|201
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.7946
|-890.00
|25124.00
|403
|2004.06.11 03:55
|buy
|202
|1.00
|1.8367
|0.0000
|1.8719
|404
|2004.06.11 08:00
|close
|202
|1.00
|1.8308
|0.0000
|1.8719
|-590.00
|24534.00
|405
|2004.06.18 02:40
|buy
|203
|1.00
|1.8327
|0.0000
|1.8679
|406
|2004.06.18 07:00
|close
|203
|1.00
|1.8270
|0.0000
|1.8679
|-570.01
|23963.99
|407
|2004.06.22 01:10
|sell
|204
|1.00
|1.8342
|0.0000
|1.7990
|408
|2004.06.23 09:00
|close
|204
|1.00
|1.8279
|0.0000
|1.7990
|630.00
|24593.99
|409
|2004.06.30 04:25
|sell
|205
|1.00
|1.8095
|0.0000
|1.7743
|410
|2004.06.30 13:00
|close
|205
|1.00
|1.8118
|0.0000
|1.7743
|-230.00
|24363.99
|411
|2004.07.05 09:45
|buy
|206
|1.00
|1.8313
|0.0000
|1.8665
|412
|2004.07.05 19:00
|close
|206
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8665
|-270.00
|24093.99
|413
|2004.07.07 02:35
|buy
|207
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8746
|414
|2004.07.08 11:00
|close
|207
|1.00
|1.8497
|0.0000
|1.8746
|1027.01
|25121.00
|415
|2004.07.13 23:45
|sell
|208
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8226
|416
|2004.07.16 13:00
|close
|208
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8226
|200.00
|25321.00
|417
|2004.07.19 09:05
|buy
|209
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.9081
|418
|2004.07.19 20:00
|close
|209
|1.00
|1.8688
|0.0000
|1.9081
|-410.00
|24911.00
|419
|2004.07.21 09:35
|sell
|210
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8181
|420
|2004.07.22 12:00
|close
|210
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8181
|970.00
|25881.00
|421
|2004.07.28 02:35
|sell
|211
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.7881
|422
|2004.07.28 23:00
|close
|211
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.7881
|-180.00
|25701.00
|423
|2004.08.02 23:55
|buy
|212
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8605
|424
|2004.08.03 09:00
|close
|212
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8605
|-321.00
|25380.00
|425
|2004.08.09 09:35
|buy
|213
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8768
|426
|2004.08.10 11:00
|close
|213
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8768
|-551.00
|24829.00
|427
|2004.08.11 09:00
|sell
|214
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.7942
|428
|2004.08.12 02:00
|close
|214
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.7942
|-310.02
|24518.98
|429
|2004.08.16 07:25
|buy
|215
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8768
|430
|2004.08.17 02:15
|close
|215
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8768
|-210.99
|24307.99
|431
|2004.08.18 05:45
|sell
|216
|1.00
|1.8289
|0.0000
|1.7937
|432
|2004.08.19 12:00
|close
|216
|1.00
|1.8283
|0.0000
|1.7937
|60.01
|24368.00
|433
|2004.08.23 16:00
|sell
|217
|1.00
|1.8180
|0.0000
|1.7828
|434
|2004.08.25 10:00
|close
|217
|1.00
|1.7995
|0.0000
|1.7828
|1849.99
|26217.99
|435
|2004.09.03 06:05
|sell
|218
|1.00
|1.7914
|0.0000
|1.7562
|436
|2004.09.06 13:00
|close
|218
|1.00
|1.7806
|0.0000
|1.7562
|1080.01
|27298.00
|437
|2004.09.09 07:25
|buy
|219
|1.00
|1.7856
|0.0000
|1.8208
|438
|2004.09.09 12:00
|close
|219
|1.00
|1.7834
|0.0000
|1.8208
|-219.99
|27078.01
|439
|2004.09.16 03:00
|sell
|220
|1.00
|1.7778
|0.0000
|1.7426
|440
|2004.09.16 11:00
|close
|220
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.7426
|-510.00
|26568.01
|441
|2004.09.27 09:35
|buy
|221
|1.00
|1.8048
|0.0000
|1.8400
|442
|2004.09.29 09:00
|close
|221
|1.00
|1.8097
|0.0000
|1.8400
|488.00
|27056.01
|443
|2004.09.30 00:30
|sell
|222
|1.00
|1.8007
|0.0000
|1.7655
|444
|2004.09.30 14:00
|close
|222
|1.00
|1.8078
|0.0000
|1.7655
|-709.99
|26346.02
|445
|2004.10.01 04:05
|buy
|223
|1.00
|1.8100
|0.0000
|1.8452
|446
|2004.10.01 11:10
|close
|223
|1.00
|1.8009
|0.0000
|1.8452
|-910.00
|25436.02
|447
|2004.10.01 20:10
|sell
|224
|1.00
|1.7984
|0.0000
|1.7632
|448
|2004.10.05 10:00
|close
|224
|1.00
|1.7867
|0.0000
|1.7632
|1170.00
|26606.02
|449
|2004.10.18 07:30
|buy
|225
|1.00
|1.8032
|0.0000
|1.8384
|450
|2004.10.18 17:00
|close
|225
|1.00
|1.8003
|0.0000
|1.8384
|-290.00
|26316.02
|451
|2004.10.20 02:00
|buy
|226
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8380
|452
|2004.10.22 12:00
|close
|226
|1.00
|1.8226
|0.0000
|1.8380
|1976.00
|28292.02
|453
|2004.10.26 02:10
|buy
|227
|1.00
|1.8399
|0.0000
|1.8751
|454
|2004.10.26 13:00
|close
|227
|1.00
|1.8367
|0.0000
|1.8751
|-319.99
|27972.03
|455
|2004.10.27 07:00
|sell
|228
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8009
|456
|2004.10.27 14:00
|close
|228
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8009
|-510.01
|27462.02
|457
|2004.10.28 04:55
|sell
|229
|1.00
|1.8316
|0.0000
|1.7964
|458
|2004.10.28 16:00
|close
|229
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.7964
|-9.99
|27452.03
|459
|2004.11.11 01:40
|sell
|230
|1.00
|1.8476
|0.0000
|1.8124
|460
|2004.11.12 03:00
|close
|230
|1.00
|1.8466
|0.0000
|1.8124
|100.00
|27552.03
|461
|2004.11.15 09:25
|buy
|231
|1.00
|1.8544
|0.0000
|1.8896
|462
|2004.11.15 17:00
|close
|231
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8896
|-550.00
|27002.03
|463
|2004.11.17 01:35
|buy
|232
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8871
|464
|2004.11.18 11:00
|close
|232
|1.00
|1.8563
|0.0000
|1.8871
|436.99
|27439.02
|465
|2004.11.19 06:05
|sell
|233
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8167
|466
|2004.11.19 11:00
|close
|233
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8167
|-410.00
|27029.02
|467
|2004.11.23 21:00
|buy
|234
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.9032
|468
|2004.11.26 07:28
|t/p
|234
|1.00
|1.9032
|0.0000
|1.9032
|3515.00
|30544.02
|469
|2004.12.08 18:55
|sell
|235
|1.00
|1.9334
|0.0000
|1.8982
|470
|2004.12.13 05:00
|close
|235
|1.00
|1.9187
|0.0000
|1.8982
|1470.00
|32014.02
|471
|2004.12.14 01:30
|buy
|236
|1.00
|1.9221
|0.0000
|1.9573
|472
|2004.12.16 16:00
|close
|236
|1.00
|1.9400
|0.0000
|1.9573
|1786.01
|33800.03
|473
|2004.12.22 01:05
|sell
|237
|1.00
|1.9290
|0.0000
|1.8938
|474
|2004.12.23 21:00
|close
|237
|1.00
|1.9235
|0.0000
|1.8938
|550.00
|34350.03
|475
|2004.12.28 01:25
|buy
|238
|1.00
|1.9323
|0.0000
|1.9675
|476
|2004.12.28 17:00
|close
|238
|1.00
|1.9288
|0.0000
|1.9675
|-350.00
|34000.03
|477
|2004.12.29 22:30
|sell
|239
|1.00
|1.9185
|0.0000
|1.8833
|478
|2004.12.30 10:00
|close
|239
|1.00
|1.9236
|0.0000
|1.8833
|-510.00
|33490.03
|479
|2005.01.04 03:10
|sell
|240
|1.00
|1.9061
|0.0000
|1.8709
|480
|2005.01.05 17:00
|close
|240
|1.00
|1.8881
|0.0000
|1.8709
|1800.00
|35290.03
|481
|2005.01.13 01:35
|buy
|241
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.9252
|482
|2005.01.13 12:00
|close
|241
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.9252
|-449.99
|34840.04
|483
|2005.01.17 01:30
|sell
|242
|1.00
|1.8709
|0.0000
|1.8357
|484
|2005.01.18 12:00
|close
|242
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8357
|240.01
|35080.05
|485
|2005.01.19 17:20
|buy
|243
|1.00
|1.8747
|0.0000
|1.9099
|486
|2005.01.20 09:00
|close
|243
|1.00
|1.8693
|0.0000
|1.9099
|-543.01
|34537.04
|487
|2005.01.24 03:00
|buy
|244
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.9107
|488
|2005.01.25 14:00
|close
|244
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.9107
|-241.00
|34296.04
|489
|2005.01.26 01:30
|sell
|245
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8310
|490
|2005.01.26 11:00
|close
|245
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8310
|-1040.00
|33256.04
|491
|2005.01.28 03:00
|buy
|246
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.9225
|492
|2005.01.28 13:00
|close
|246
|1.00
|1.8826
|0.0000
|1.9225
|-470.01
|32786.03
|493
|2005.02.07 07:40
|sell
|247
|1.00
|1.8750
|0.0000
|1.8398
|494
|2005.02.09 11:00
|close
|247
|1.00
|1.8633
|0.0000
|1.8398
|1170.00
|33956.03
|495
|2005.02.11 00:15
|buy
|248
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.9036
|496
|2005.02.11 12:00
|close
|248
|1.00
|1.8661
|0.0000
|1.9036
|-230.00
|33726.03
|497
|2005.02.15 00:35
|buy
|249
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9221
|498
|2005.02.16 12:00
|close
|249
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.9221
|129.00
|33855.03
|499
|2005.02.23 02:20
|buy
|250
|1.00
|1.9068
|0.0000
|1.9420
|500
|2005.03.01 16:00
|close
|250
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.9420
|1084.01
|34939.04
|501
|2005.03.02 21:00
|sell
|251
|1.00
|1.9130
|0.0000
|1.8778
|502
|2005.03.04 15:00
|close
|251
|1.00
|1.9121
|0.0000
|1.8778
|90.01
|35029.05
|503
|2005.03.07 03:59
|buy
|252
|1.00
|1.9224
|0.0000
|1.9576
|504
|2005.03.07 10:00
|close
|252
|1.00
|1.9186
|0.0000
|1.9576
|-379.99
|34649.06
|505
|2005.03.09 04:25
|buy
|253
|1.00
|1.9274
|0.0000
|1.9626
|506
|2005.03.09 14:00
|close
|253
|1.00
|1.9240
|0.0000
|1.9626
|-339.99
|34309.07
|507
|2005.03.15 03:20
|sell
|254
|1.00
|1.9151
|0.0000
|1.8799
|508
|2005.03.15 12:00
|close
|254
|1.00
|1.9191
|0.0000
|1.8799
|-399.99
|33909.08
|509
|2005.03.16 05:40
|sell
|255
|1.00
|1.9134
|0.0000
|1.8782
|510
|2005.03.16 09:00
|close
|255
|1.00
|1.9202
|0.0000
|1.8782
|-679.98
|33229.10
|511
|2005.03.17 02:15
|buy
|256
|1.00
|1.9246
|0.0000
|1.9598
|512
|2005.03.17 15:00
|close
|256
|1.00
|1.9195
|0.0000
|1.9598
|-510.00
|32719.10
|513
|2005.03.18 17:40
|sell
|257
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.8825
|514
|2005.03.21 00:04
|close
|257
|1.00
|1.9199
|0.0000
|1.8825
|-219.99
|32499.11
|515
|2005.03.24 04:30
|sell
|258
|1.00
|1.8710
|0.0000
|1.8358
|516
|2005.03.29 03:00
|close
|258
|1.00
|1.8676
|0.0000
|1.8358
|340.01
|32839.12
|517
|2005.03.30 21:15
|buy
|259
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.9146
|518
|2005.04.01 18:00
|close
|259
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.9146
|-144.00
|32695.12
|519
|2005.04.04 20:35
|sell
|260
|1.00
|1.8759
|0.0000
|1.8407
|520
|2005.04.05 16:00
|close
|260
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8407
|-210.00
|32485.12
|521
|2005.04.11 03:25
|buy
|261
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.9169
|522
|2005.04.12 16:00
|close
|261
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.9169
|428.99
|32914.11
|523
|2005.04.18 03:30
|buy
|262
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.9245
|524
|2005.04.20 13:00
|close
|262
|1.00
|1.9131
|0.0000
|1.9245
|2378.01
|35292.12
|525
|2005.04.22 08:00
|sell
|263
|1.00
|1.9087
|0.0000
|1.8735
|526
|2005.04.22 12:00
|close
|263
|1.00
|1.9136
|0.0000
|1.8735
|-490.00
|34802.12
|527
|2005.04.26 23:25
|sell
|264
|1.00
|1.9057
|0.0000
|1.8705
|528
|2005.04.27 15:00
|close
|264
|1.00
|1.9088
|0.0000
|1.8705
|-310.00
|34492.12
|529
|2005.04.28 22:55
|buy
|265
|1.00
|1.9064
|0.0000
|1.9416
|530
|2005.04.29 21:00
|close
|265
|1.00
|1.9063
|0.0000
|1.9416
|-11.01
|34481.11
|531
|2005.05.06 00:00
|buy
|266
|1.00
|1.9033
|0.0000
|1.9385
|532
|2005.05.06 10:00
|close
|266
|1.00
|1.8965
|0.0000
|1.9385
|-679.99
|33801.12
|533
|2005.05.27 01:35
|sell
|267
|1.00
|1.8209
|0.0000
|1.7857
|534
|2005.05.27 10:00
|close
|267
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.7857
|-410.00
|33391.12
|535
|2005.06.02 03:45
|sell
|268
|1.00
|1.8121
|0.0000
|1.7769
|536
|2005.06.02 10:00
|close
|268
|1.00
|1.8181
|0.0000
|1.7769
|-599.99
|32791.13
|537
|2005.06.07 03:35
|buy
|269
|1.00
|1.8208
|0.0000
|1.8560
|538
|2005.06.08 20:00
|close
|269
|1.00
|1.8285
|0.0000
|1.8560
|769.01
|33560.14
|539
|2005.06.10 02:10
|sell
|270
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7865
|540
|2005.06.10 11:00
|close
|270
|1.00
|1.8242
|0.0000
|1.7865
|-250.00
|33310.14
|541
|2005.06.13 19:35
|sell
|271
|1.00
|1.8060
|0.0000
|1.7708
|542
|2005.06.14 11:00
|close
|271
|1.00
|1.8096
|0.0000
|1.7708
|-359.99
|32950.15
|543
|2005.06.16 02:15
|buy
|272
|1.00
|1.8200
|0.0000
|1.8552
|544
|2005.06.21 02:00
|close
|272
|1.00
|1.8209
|0.0000
|1.8552
|87.00
|33037.15
|545
|2005.06.23 04:00
|sell
|273
|1.00
|1.8228
|0.0000
|1.7876
|546
|2005.06.24 12:00
|close
|273
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7876
|109.99
|33147.14
|547
|2005.06.29 02:20
|sell
|274
|1.00
|1.8173
|0.0000
|1.7821
|548
|2005.06.30 08:00
|close
|274
|1.00
|1.8084
|0.0000
|1.7821
|890.00
|34037.14
|549
|2005.07.04 07:35
|sell
|275
|1.00
|1.7634
|0.0000
|1.7282
|550
|2005.07.08 16:00
|close
|275
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7282
|2170.00
|36207.14
|551
|2005.07.12 01:55
|buy
|276
|1.00
|1.7553
|0.0000
|1.7905
|552
|2005.07.13 10:00
|close
|276
|1.00
|1.7669
|0.0000
|1.7905
|1158.99
|37366.13
|553
|2005.07.15 02:55
|sell
|277
|1.00
|1.7580
|0.0000
|1.7228
|554
|2005.07.15 09:00
|close
|277
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7228
|-469.99
|36896.14
|555
|2005.07.18 04:50
|sell
|278
|1.00
|1.7540
|0.0000
|1.7188
|556
|2005.07.21 03:00
|close
|278
|1.00
|1.7470
|0.0000
|1.7188
|699.99
|37596.13
|557
|2005.07.22 02:35
|buy
|279
|1.00
|1.7516
|0.0000
|1.7868
|558
|2005.07.22 13:00
|close
|279
|1.00
|1.7481
|0.0000
|1.7868
|-350.00
|37246.13
|559
|2005.07.25 10:35
|sell
|280
|1.00
|1.7384
|0.0000
|1.7032
|560
|2005.07.25 17:00
|close
|280
|1.00
|1.7440
|0.0000
|1.7032
|-560.00
|36686.13
|561
|2005.08.01 00:05
|buy
|281
|1.00
|1.7560
|0.0000
|1.7912
|562
|2005.08.03 04:00
|close
|281
|1.00
|1.7666
|0.0000
|1.7912
|1058.00
|37744.13
|563
|2005.08.05 22:10
|sell
|282
|1.00
|1.7794
|0.0000
|1.7442
|564
|2005.08.08 11:00
|close
|282
|1.00
|1.7858
|0.0000
|1.7442
|-640.00
|37104.13
|565
|2005.08.08 18:45
|buy
|283
|1.00
|1.7857
|0.0000
|1.8209
|566
|2005.08.09 13:00
|close
|283
|1.00
|1.7824
|0.0000
|1.8209
|-331.00
|36773.13
|567
|2005.08.15 02:45
|buy
|284
|1.00
|1.8134
|0.0000
|1.8486
|568
|2005.08.15 13:00
|close
|284
|1.00
|1.8092
|0.0000
|1.8486
|-420.00
|36353.13
|569
|2005.08.31 02:40
|sell
|285
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7516
|570
|2005.08.31 15:00
|close
|285
|1.00
|1.7898
|0.0000
|1.7516
|-300.01
|36053.12
|571
|2005.09.01 04:40
|buy
|286
|1.00
|1.8019
|0.0000
|1.8371
|572
|2005.09.02 09:42
|t/p
|286
|1.00
|1.8371
|0.0000
|1.8371
|3519.00
|39572.12
|573
|2005.09.05 01:30
|buy
|287
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8730
|574
|2005.09.06 02:00
|close
|287
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8730
|269.00
|39841.12
|575
|2005.09.13 07:55
|sell
|288
|1.00
|1.8230
|0.0000
|1.7878
|576
|2005.09.14 04:00
|close
|288
|1.00
|1.8273
|0.0000
|1.7878
|-430.00
|39411.12
|577
|2005.09.16 04:35
|sell
|289
|1.00
|1.8076
|0.0000
|1.7724
|578
|2005.09.16 07:00
|close
|289
|1.00
|1.8128
|0.0000
|1.7724
|-520.00
|38891.12
|579
|2005.09.22 03:50
|buy
|290
|1.00
|1.8079
|0.0000
|1.8431
|580
|2005.09.22 12:00
|close
|290
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8431
|-510.01
|38381.11
|581
|2005.09.23 01:10
|sell
|291
|1.00
|1.7923
|0.0000
|1.7571
|582
|2005.09.30 09:27
|t/p
|291
|1.00
|1.7571
|0.0000
|1.7571
|3520.00
|41901.11
|583
|2005.10.04 02:20
|sell
|292
|1.00
|1.7559
|0.0000
|1.7207
|584
|2005.10.04 14:00
|close
|292
|1.00
|1.7589
|0.0000
|1.7207
|-300.00
|41601.11
|585
|2005.10.06 10:35
|buy
|293
|1.00
|1.7686
|0.0000
|1.8038
|586
|2005.10.07 09:00
|close
|293
|1.00
|1.7721
|0.0000
|1.8038
|348.99
|41950.10
|587
|2005.10.10 08:35
|sell
|294
|1.00
|1.7616
|0.0000
|1.7264
|588
|2005.10.12 12:00
|close
|294
|1.00
|1.7467
|0.0000
|1.7264
|1490.00
|43440.10
|589
|2005.10.14 02:25
|buy
|295
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7859
|590
|2005.10.17 12:00
|close
|295
|1.00
|1.7584
|0.0000
|1.7859
|769.01
|44209.11
|591
|2005.10.20 05:10
|buy
|296
|1.00
|1.7604
|0.0000
|1.7956
|592
|2005.10.21 18:00
|close
|296
|1.00
|1.7687
|0.0000
|1.7956
|829.00
|45038.11
|593
|2005.10.26 02:05
|buy
|297
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.8181
|594
|2005.10.26 10:00
|close
|297
|1.00
|1.7775
|0.0000
|1.8181
|-540.00
|44498.11
|595
|2005.10.27 17:05
|buy
|298
|1.00
|1.7825
|0.0000
|1.8177
|596
|2005.10.28 12:00
|close
|298
|1.00
|1.7814
|0.0000
|1.8177
|-111.00
|44387.11
|597
|2005.10.31 08:05
|sell
|299
|1.00
|1.7765
|0.0000
|1.7413
|598
|2005.10.31 10:00
|close
|299
|1.00
|1.7810
|0.0000
|1.7413
|-450.00
|43937.11
|599
|2005.11.01 08:25
|sell
|300
|1.00
|1.7698
|0.0000
|1.7346
|600
|2005.11.02 15:00
|close
|300
|1.00
|1.7699
|0.0000
|1.7346
|-10.01
|43927.10
|601
|2005.11.03 07:25
|buy
|301
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.8097
|602
|2005.11.03 15:00
|close
|301
|1.00
|1.7731
|0.0000
|1.8097
|-140.00
|43787.10
|603
|2005.11.08 14:55
|sell
|302
|1.00
|1.7382
|0.0000
|1.7030
|604
|2005.11.08 20:00
|close
|302
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7030
|-600.00
|43187.10
|605
|2005.11.17 01:05
|sell
|303
|1.00
|1.7188
|0.0000
|1.6836
|606
|2005.11.18 16:00
|close
|303
|1.00
|1.7202
|0.0000
|1.6836
|-140.01
|43047.09
|607
|2005.11.29 02:50
|buy
|304
|1.00
|1.7240
|0.0000
|1.7592
|608
|2005.11.29 14:00
|close
|304
|1.00
|1.7241
|0.0000
|1.7592
|10.00
|43057.09
|609
|2005.11.30 06:20
|sell
|305
|1.00
|1.7189
|0.0000
|1.6837
|610
|2005.11.30 11:00
|close
|305
|1.00
|1.7234
|0.0000
|1.6837
|-449.99
|42607.10
|611
|2005.12.01 06:05
|buy
|306
|1.00
|1.7280
|0.0000
|1.7632
|612
|2005.12.02 13:00
|close
|306
|1.00
|1.7264
|0.0000
|1.7632
|-161.00
|42446.10
|613
|2005.12.09 01:40
|buy
|307
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7859
|614
|2005.12.09 10:00
|close
|307
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7859
|-409.99
|42036.11
|615
|2005.12.12 00:05
|buy
|308
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7860
|616
|2005.12.13 11:00
|close
|308
|1.00
|1.7685
|0.0000
|1.7860
|1769.00
|43805.11
|617
|2005.12.21 01:35
|sell
|309
|1.00
|1.7570
|0.0000
|1.7218
|618
|2005.12.27 12:00
|close
|309
|1.00
|1.7361
|0.0000
|1.7218
|2090.00
|45895.11
|619
|2005.12.29 02:15
|sell
|310
|1.00
|1.7210
|0.0000
|1.6858
|620
|2005.12.29 12:00
|close
|310
|1.00
|1.7219
|0.0000
|1.6858
|-90.01
|45805.10
|621
|2005.12.30 22:35
|sell
|311
|1.00
|1.7236
|0.0000
|1.6884
|622
|2006.01.03 04:00
|close
|311
|1.00
|1.7288
|0.0000
|1.6884
|-520.00
|45285.10
|623
|2006.01.03 14:25
|buy
|312
|1.00
|1.7261
|0.0000
|1.7613
|624
|2006.01.04 17:11
|t/p
|312
|1.00
|1.7613
|0.0000
|1.7613
|3519.00
|48804.10
|625
|2006.01.05 00:00
|buy
|313
|1.00
|1.7561
|0.0000
|1.7913
|626
|2006.01.05 10:00
|close
|313
|1.00
|1.7523
|0.0000
|1.7913
|-380.00
|48424.10
|627
|2006.01.09 01:30
|buy
|314
|1.00
|1.7681
|0.0000
|1.8033
|628
|2006.01.11 03:00
|close
|314
|1.00
|1.7618
|0.0000
|1.8033
|-631.99
|47792.11
|629
|2006.01.16 07:00
|buy
|315
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8105
|630
|2006.01.16 12:00
|close
|315
|1.00
|1.7702
|0.0000
|1.8105
|-510.00
|47282.11
|631
|2006.01.17 20:35
|sell
|316
|1.00
|1.7646
|0.0000
|1.7294
|632
|2006.01.18 10:00
|close
|316
|1.00
|1.7683
|0.0000
|1.7294
|-370.00
|46912.11
|633
|2006.01.23 10:00
|buy
|317
|1.00
|1.7749
|0.0000
|1.8101
|634
|2006.01.25 23:00
|close
|317
|1.00
|1.7837
|0.0000
|1.8101
|878.00
|47790.11
|635
|2006.01.27 10:45
|sell
|318
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.7460
|636
|2006.01.27 15:00
|close
|318
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7460
|-499.99
|47290.12
|637
|2006.02.03 00:45
|buy
|319
|1.00
|1.7783
|0.0000
|1.8135
|638
|2006.02.03 11:00
|close
|319
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8135
|-300.00
|46990.12
|639
|2006.02.06 01:25
|sell
|320
|1.00
|1.7636
|0.0000
|1.7284
|640
|2006.02.10 07:00
|close
|320
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7284
|1700.00
|48690.12
|641
|2006.02.20 09:30
|buy
|321
|1.00
|1.7429
|0.0000
|1.7781
|642
|2006.02.22 12:00
|close
|321
|1.00
|1.7410
|0.0000
|1.7781
|-191.99
|48498.13
|643
|2006.02.27 17:40
|sell
|322
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7065
|644
|2006.02.28 12:00
|close
|322
|1.00
|1.7471
|0.0000
|1.7065
|-539.98
|47958.15
|645
|2006.03.01 08:50
|buy
|323
|1.00
|1.7536
|0.0000
|1.7888
|646
|2006.03.01 18:00
|close
|323
|1.00
|1.7472
|0.0000
|1.7888
|-640.00
|47318.15
|647
|2006.03.08 03:00
|sell
|324
|1.00
|1.7370
|0.0000
|1.7018
|648
|2006.03.08 09:00
|close
|324
|1.00
|1.7415
|0.0000
|1.7018
|-450.00
|46868.15
|649
|2006.03.13 00:55
|sell
|325
|1.00
|1.7276
|0.0000
|1.6924
|650
|2006.03.13 18:00
|close
|325
|1.00
|1.7311
|0.0000
|1.6924
|-350.00
|46518.15
|651
|2006.03.14 08:45
|buy
|326
|1.00
|1.7344
|0.0000
|1.7696
|652
|2006.03.15 11:00
|close
|326
|1.00
|1.7423
|0.0000
|1.7696
|789.00
|47307.15
|653
|2006.03.16 05:30
|buy
|327
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7818
|654
|2006.03.17 16:00
|close
|327
|1.00
|1.7531
|0.0000
|1.7818
|649.00
|47956.15
|655
|2006.03.22 00:00
|sell
|328
|1.00
|1.7487
|0.0000
|1.7135
|656
|2006.03.24 16:00
|close
|328
|1.00
|1.7375
|0.0000
|1.7135
|1120.00
|49076.15
|657
|2006.04.19 07:30
|buy
|329
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.8164
|658
|2006.04.20 11:00
|close
|329
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.8164
|287.01
|49363.16
|659
|2006.04.21 03:55
|sell
|330
|1.00
|1.7793
|0.0000
|1.7441
|660
|2006.04.21 11:00
|close
|330
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7441
|-240.00
|49123.16
|661
|2006.04.28 03:30
|buy
|331
|1.00
|1.8011
|0.0000
|1.8363
|662
|2006.05.01 15:09
|t/p
|331
|1.00
|1.8363
|0.0000
|1.8363
|3519.00
|52642.16
|663
|2006.05.05 03:40
|buy
|332
|1.00
|1.8510
|0.0000
|1.8862
|664
|2006.05.08 16:00
|close
|332
|1.00
|1.8588
|0.0000
|1.8862
|779.01
|53421.17
|665
|2006.05.15 08:30
|buy
|333
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.9279
|666
|2006.05.15 11:00
|close
|333
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.9279
|-800.01
|52621.16
|667
|2006.05.19 05:55
|buy
|334
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.9254
|668
|2006.05.19 10:00
|close
|334
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.9254
|-990.00
|51631.16
|669
|2006.05.19 21:15
|sell
|335
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8428
|670
|2006.05.22 16:00
|close
|335
|1.00
|1.8778
|0.0000
|1.8428
|19.99
|51651.15
|671
|2006.05.23 01:10
|buy
|336
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.9184
|672
|2006.05.24 00:00
|close
|336
|1.00
|1.8762
|0.0000
|1.9184
|-701.00
|50950.15
|673
|2006.05.29 03:15
|sell
|337
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8244
|674
|2006.05.29 12:00
|close
|337
|1.00
|1.8636
|0.0000
|1.8244
|-400.01
|50550.14
|675
|2006.05.31 01:05
|buy
|338
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.9165
|676
|2006.05.31 11:00
|close
|338
|1.00
|1.8777
|0.0000
|1.9165
|-360.00
|50190.14
|677
|2006.06.06 08:20
|sell
|339
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.8379
|678
|2006.06.08 14:33
|t/p
|339
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|3520.00
|53710.14
|679
|2006.06.14 03:30
|sell
|340
|1.00
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|680
|2006.06.14 09:00
|close
|340
|1.00
|1.8406
|0.0000
|1.7999
|-549.99
|53160.15
|681
|2006.07.03 01:50
|buy
|341
|1.00
|1.8467
|0.0000
|1.8819
|682
|2006.07.03 18:00
|close
|341
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8819
|-620.00
|52540.15
|683
|2006.07.06 01:45
|sell
|342
|1.00
|1.8357
|0.0000
|1.8005
|684
|2006.07.06 15:00
|close
|342
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.8005
|-189.99
|52350.16
|685
|2006.07.10 02:20
|buy
|343
|1.00
|1.8479
|0.0000
|1.8831
|686
|2006.07.10 12:00
|close
|343
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8831
|-430.00
|51920.16
|687
|2006.07.13 03:10
|sell
|344
|1.00
|1.8347
|0.0000
|1.7995
|688
|2006.07.13 10:00
|close
|344
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.7995
|-470.00
|51450.16
|689
|2006.07.14 03:25
|buy
|345
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8760
|690
|2006.07.14 09:00
|close
|345
|1.00
|1.8374
|0.0000
|1.8760
|-340.00
|51110.16
|691
|2006.07.17 00:40
|sell
|346
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8033
|692
|2006.07.18 11:00
|close
|346
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.8033
|1350.00
|52460.16
|693
|2006.07.20 21:50
|buy
|347
|1.00
|1.8481
|0.0000
|1.8833
|694
|2006.07.24 08:00
|close
|347
|1.00
|1.8524
|0.0000
|1.8833
|427.99
|52888.15
|695
|2006.07.26 01:45
|sell
|348
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|696
|2006.07.26 16:00
|close
|348
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8058
|-270.00
|52618.15
|697
|2006.07.28 22:20
|buy
|349
|1.00
|1.8626
|0.0000
|1.8978
|698
|2006.08.03 11:00
|close
|349
|1.00
|1.8717
|0.0000
|1.8978
|904.00
|53522.15
|699
|2006.08.04 04:55
|buy
|350
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.9212
|700
|2006.08.07 09:00
|close
|350
|1.00
|1.9052
|0.0000
|1.9212
|1919.01
|55441.16
|701
|2006.08.09 08:15
|sell
|351
|1.00
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|702
|2006.08.09 18:00
|close
|351
|1.00
|1.9090
|0.0000
|1.8693
|-450.00
|54991.16
|703
|2006.08.11 00:45
|sell
|352
|1.00
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|704
|2006.08.11 10:00
|close
|352
|1.00
|1.8951
|0.0000
|1.8590
|-89.99
|54901.17
|705
|2006.08.14 03:00
|sell
|353
|1.00
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|706
|2006.08.15 15:00
|close
|353
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8581
|-149.99
|54751.18
|707
|2006.08.15 22:05
|buy
|354
|1.00
|1.8932
|0.0000
|1.9284
|708
|2006.08.16 09:00
|close
|354
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.9284
|-71.00
|54680.18
|709
|2006.08.18 05:45
|sell
|355
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|710
|2006.08.21 04:00
|close
|355
|1.00
|1.8862
|0.0000
|1.8508
|-20.00
|54660.18
|711
|2006.08.21 21:05
|buy
|356
|1.00
|1.8940
|0.0000
|1.9292
|712
|2006.08.22 03:00
|close
|356
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.9292
|-331.00
|54329.18
|713
|2006.08.23 08:55
|sell
|357
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|714
|2006.08.23 10:00
|close
|357
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-350.00
|53979.18
|715
|2006.08.25 04:40
|sell
|358
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|716
|2006.08.25 13:00
|close
|358
|1.00
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-190.00
|53789.18
|717
|2006.09.06 03:20
|sell
|359
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|718
|2006.09.12 06:00
|close
|359
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|2630.00
|56419.18
|719
|2006.09.13 02:15
|buy
|360
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.9076
|720
|2006.09.15 10:00
|close
|360
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.9076
|1236.00
|57655.18
|721
|2006.09.21 01:10
|buy
|361
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9221
|722
|2006.09.25 00:00
|close
|361
|1.00
|1.9007
|0.0000
|1.9221
|1378.00
|59033.18
|723
|2006.09.27 23:00
|sell
|362
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|724
|2006.10.02 09:00
|close
|362
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|1660.00
|60693.18
|725
|2006.10.03 02:25
|buy
|363
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.9216
|726
|2006.10.04 04:00
|close
|363
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.9216
|-221.01
|60472.17
|727
|2006.10.09 21:15
|sell
|364
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|728
|2006.10.10 09:00
|close
|364
|1.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-170.00
|60302.17
|729
|2006.10.11 04:35
|sell
|365
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|730
|2006.10.11 11:00
|close
|365
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-290.00
|60012.17
|731
|2006.10.18 02:45
|buy
|366
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.9050
|732
|2006.10.18 15:00
|close
|366
|1.00
|1.8681
|0.0000
|1.9050
|-170.00
|59842.17
|733
|2006.10.23 03:30
|buy
|367
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.9175
|734
|2006.10.23 10:00
|close
|367
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.9175
|-440.00
|59402.17
|735
|2006.10.30 01:10
|buy
|368
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.9311
|736
|2006.10.31 10:00
|close
|368
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.9311
|99.01
|59501.18
|737
|2006.11.01 05:00
|buy
|369
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9426
|738
|2006.11.02 09:00
|close
|369
|1.00
|1.9046
|0.0000
|1.9426
|-283.00
|59218.18
|739
|2006.11.06 00:10
|sell
|370
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|740
|2006.11.07 03:00
|close
|370
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|0.00
|59218.18
|741
|2006.11.23 03:35
|buy
|371
|1.00
|1.9137
|0.0000
|1.9489
|742
|2006.11.28 15:36
|t/p
|371
|1.00
|1.9489
|0.0000
|1.9489
|3516.99
|62735.17
|743
|2006.11.29 06:35
|buy
|372
|1.00
|1.9515
|0.0000
|1.9867
|744
|2006.11.29 20:00
|close
|372
|1.00
|1.9458
|0.0000
|1.9867
|-569.98
|62165.19
|745
|2006.12.01 00:35
|buy
|373
|1.00
|1.9650
|0.0000
|2.0002
|746
|2006.12.01 11:00
|close
|373
|1.00
|1.9653
|0.0000
|2.0002
|30.00
|62195.19
|747
|2006.12.04 03:55
|buy
|374
|1.00
|1.9786
|0.0000
|2.0138
|748
|2006.12.04 15:00
|close
|374
|1.00
|1.9748
|0.0000
|2.0138
|-380.00
|61815.19
|749
|2006.12.11 08:45
|sell
|375
|1.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|750
|2006.12.11 19:00
|close
|375
|1.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-530.00
|61285.19
|751
|2006.12.13 07:40
|buy
|376
|1.00
|1.9696
|0.0000
|2.0048
|752
|2006.12.13 15:00
|close
|376
|1.00
|1.9654
|0.0000
|2.0048
|-420.00
|60865.19
|753
|2006.12.18 04:35
|sell
|377
|1.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|754
|2006.12.19 08:00
|close
|377
|1.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|489.99
|61355.18
|755
|2007.01.03 00:50
|buy
|378
|1.00
|1.9727
|0.0000
|2.0079
|756
|2007.01.03 12:00
|close
|378
|1.00
|1.9628
|0.0000
|2.0079
|-990.01
|60365.17
|757
|2007.01.04 04:05
|sell
|379
|1.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|758
|2007.01.08 10:00
|close
|379
|1.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|1810.01
|62175.18
|759
|2007.01.16 01:15
|buy
|380
|1.00
|1.9632
|0.0000
|1.9984
|760
|2007.01.16 16:00
|close
|380
|1.00
|1.9614
|0.0000
|1.9984
|-180.00
|61995.18
|761
|2007.01.26 08:25
|sell
|381
|1.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|762
|2007.01.30 03:00
|close
|381
|1.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|230.00
|62225.18
|763
|2007.02.01 04:00
|buy
|382
|1.00
|1.9631
|0.0000
|1.9983
|764
|2007.02.02 09:00
|close
|382
|1.00
|1.9662
|0.0000
|1.9983
|309.00
|62534.18
|765
|2007.02.07 02:10
|buy
|383
|1.00
|1.9687
|0.0000
|2.0039
|766
|2007.02.08 10:00
|close
|383
|1.00
|1.9668
|0.0000
|2.0039
|-193.00
|62341.18
|767
|2007.02.09 00:30
|sell
|384
|1.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|768
|2007.02.12 08:00
|close
|384
|1.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|330.00
|62671.18
|769
|2007.02.23 01:25
|buy
|385
|1.00
|1.9563
|0.0000
|1.9915
|770
|2007.02.28 09:00
|close
|385
|1.00
|1.9588
|0.0000
|1.9915
|247.00
|62918.18
|771
|2007.03.06 01:35
|sell
|386
|1.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|772
|2007.03.06 22:00
|close
|386
|1.00
|1.9317
|0.0000
|1.8891
|-739.99
|62178.19
|773
|2007.03.22 07:45
|buy
|387
|1.00
|1.9669
|0.0000
|2.0021
|774
|2007.03.22 18:00
|close
|387
|1.00
|1.9641
|0.0000
|2.0021
|-279.98
|61898.21
|775
|2007.03.27 02:30
|buy
|388
|1.00
|1.9679
|0.0000
|2.0031
|776
|2007.03.27 11:00
|close
|388
|1.00
|1.9662
|0.0000
|2.0031
|-170.00
|61728.21
|777
|2007.04.02 02:20
|buy
|389
|1.00
|1.9669
|0.0000
|2.0021
|778
|2007.04.03 12:00
|close
|389
|1.00
|1.9758
|0.0000
|2.0021
|889.01
|62617.22