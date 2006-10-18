Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.3.b

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2007.04.06 03:45
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=10; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test456027Ticks modelled6584718Modelling quality89.98%
Initial deposit10000.00
Total net profit4785640.59Gross profit11091043.11Gross loss-6305402.52
Profit factor1.76Expected payoff7306.32
Absolute drawdown2232.00Maximal drawdown1816581.02 (39.97%)Relative drawdown62.35% (19107.10)
Total trades655Short positions (won %)276 (35.51%)Long positions (won %)379 (59.10%)
Profit trades (% of total)322 (49.16%)Loss trades (% of total)333 (50.84%)
Largestprofit trade357699.46loss trade-100000.60
Averageprofit trade34444.23loss trade-18935.14
Maximumconsecutive wins (profit in money)58 (1991091.88)consecutive losses (loss in money)25 (-461294.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2254947.61 (21)consecutive loss (count of losses)-1015204.98 (24)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.22 07:10sell12.001.46510.00001.4299
22001.01.22 18:00close12.001.46520.00001.4299-20.009980.00
32001.01.23 21:40buy21.901.46900.00001.5048
42001.01.24 00:00close21.901.46700.00001.5048-381.909598.10
52001.01.25 08:00sell31.901.45500.00001.4198
62001.01.25 17:00close31.901.45850.00001.4198-665.008933.10
72001.01.31 04:25buy41.701.46160.00001.4974
82001.02.01 05:07modify41.701.46161.46281.4974
92001.02.02 12:00close41.701.47661.46281.49742543.2011476.30
102001.02.08 09:55sell52.201.45410.00001.4189
112001.02.09 17:00close52.201.44770.00001.41891408.0012884.30
122001.02.13 03:40buy62.501.45210.00001.4879
132001.02.13 09:00close62.501.44890.00001.4879-800.0012084.30
142001.02.15 20:05sell72.401.45010.00001.4149
152001.02.16 08:00close72.401.45300.00001.4149-696.0011388.30
162001.02.20 00:40sell82.201.44710.00001.4119
172001.02.20 16:00close82.201.44110.00001.41191320.0012708.30
182001.02.26 09:40buy92.501.45240.00001.4882
192001.02.26 14:00close92.501.44880.00001.4882-900.0011808.30
202001.02.27 23:55sell102.301.44390.00001.4087
212001.02.28 11:00close102.301.44490.00001.4087-230.0011578.30
222001.03.08 03:15sell112.301.46150.00001.4263
232001.03.08 10:00close112.301.46460.00001.4263-713.0010865.30
242001.03.15 04:35sell122.101.44620.00001.4110
252001.03.19 12:00close122.101.43330.00001.41102709.0013574.30
262001.03.21 08:30buy132.701.43430.00001.4701
272001.03.21 11:00close132.701.42660.00001.4701-2079.0011495.30
282001.03.27 07:30buy142.201.43440.00001.4702
292001.03.27 16:22modify142.201.43441.43561.4702
302001.03.27 17:02s/l142.201.43561.43561.4702264.0011759.30
312001.04.04 05:25buy152.301.43250.00001.4683
322001.04.04 10:00close152.301.42970.00001.4683-644.0011115.30
332001.04.09 23:40buy162.201.44390.00001.4797
342001.04.10 12:00close162.201.44260.00001.4797-288.2010827.10
352001.04.11 05:45sell172.101.43340.00001.3982
362001.04.11 12:00close172.101.43730.00001.3982-819.0010008.10
372001.04.18 00:40sell182.001.43190.00001.3967
382001.04.18 19:00close182.001.43180.00001.396720.0010028.10
392001.04.20 06:50buy192.001.44380.00001.4796
402001.04.20 09:12modify192.001.44381.44501.4796
412001.04.20 10:10s/l192.001.44501.44501.4796240.0010268.10
422001.04.30 06:45sell202.001.43510.00001.3999
432001.05.01 17:00close202.001.43250.00001.3999520.0010788.10
442001.05.09 04:05sell212.101.42700.00001.3918
452001.05.10 14:00close212.101.42710.00001.3918-21.0010767.10
462001.05.16 03:55buy222.101.42270.00001.4585
472001.05.16 10:04modify222.101.42271.42391.4585
482001.05.18 10:00close222.101.42811.42391.45851125.6011892.70
492001.05.23 03:35sell232.301.42800.00001.3928
502001.05.25 10:00close232.301.41430.00001.39283151.0015043.70
512001.05.31 03:05buy243.001.42570.00001.4615
522001.05.31 09:00close243.001.42100.00001.4615-1410.0013633.70
532001.06.01 05:30sell252.701.41860.00001.3834
542001.06.04 00:00close252.701.41880.00001.3834-54.0013579.70
552001.06.07 07:20sell262.701.39140.00001.3562
562001.06.07 22:00close262.701.39130.00001.356227.0013606.70
572001.06.12 05:05sell272.701.37390.00001.3387
582001.06.12 11:00close272.701.37890.00001.3387-1350.0012256.70
592001.06.14 03:00buy282.401.38950.00001.4253
602001.06.14 15:18modify282.401.38951.39071.4253
612001.06.18 13:00close282.401.40251.39071.42533115.2015371.90
622001.06.22 02:30buy293.001.41470.00001.4505
632001.06.22 10:23modify293.001.41471.41591.4505
642001.06.22 10:47s/l293.001.41591.41591.4505360.0015731.90
652001.06.29 04:45sell303.101.40890.00001.3737
662001.06.29 19:00close303.101.41170.00001.3737-868.0014863.90
672001.07.03 02:50buy312.901.41570.00001.4515
682001.07.03 10:00close312.901.41340.00001.4515-667.0014196.90
692001.07.04 00:25sell322.801.40740.00001.3722
702001.07.05 12:00close322.801.40810.00001.3722-196.0014000.90
712001.07.05 23:50sell332.801.40280.00001.3676
722001.07.06 10:00close332.801.40320.00001.3676-112.0013888.90
732001.07.09 02:55buy342.701.40990.00001.4457
742001.07.09 12:00close342.701.40740.00001.4457-675.0013213.90
752001.07.11 04:25buy352.601.41090.00001.4467
762001.07.11 09:45modify352.601.41091.41211.4467
772001.07.11 17:09s/l352.601.41211.41211.4467312.0013525.90
782001.07.19 08:50buy362.701.41890.00001.4547
792001.07.19 15:00close362.701.41500.00001.4547-1053.0012472.90
802001.08.10 02:30buy372.401.42530.00001.4611
812001.08.10 13:00close372.401.42490.00001.4611-96.0012376.90
822001.08.31 01:25buy382.401.45700.00001.4928
832001.08.31 09:00modify382.401.45701.45821.4928
842001.08.31 12:00s/l382.401.45821.45821.4928288.0012664.90
852001.09.06 03:20buy392.501.45630.00001.4921
862001.09.06 10:00close392.501.45120.00001.4921-1275.0011389.90
872001.09.07 07:50buy402.201.45580.00001.4916
882001.09.07 12:00close402.201.45070.00001.4916-1122.0010267.90
892001.09.12 02:30buy412.001.46870.00001.5045
902001.09.12 02:49modify412.001.46871.46991.5045
912001.09.12 10:17s/l412.001.46991.46991.5045240.0010507.90
922001.09.18 02:40sell422.101.46690.00001.4317
932001.09.19 17:00close422.101.46840.00001.4317-315.0010192.90
942001.10.05 02:10buy432.001.47580.00001.5116
952001.10.05 09:21modify432.001.47581.47701.5116
962001.10.05 10:16s/l432.001.47701.47701.5116240.0010432.90
972001.10.08 20:50sell442.001.47480.00001.4396
982001.10.12 08:00close442.001.44640.00001.43965680.0016112.90
992001.10.15 08:30buy453.201.45140.00001.4872
1002001.10.15 17:00close453.201.44700.00001.4872-1408.0014704.90
1012001.10.17 03:50buy462.901.44760.00001.4834
1022001.10.17 12:00close462.901.44550.00001.4834-609.0014095.90
1032001.10.22 07:40sell472.801.43450.00001.3993
1042001.10.23 22:00close472.801.42570.00001.39932464.0016559.90
1052001.10.25 03:10buy483.301.42800.00001.4638
1062001.10.25 04:00close483.301.42710.00001.4638-297.0016262.90
1072001.11.14 05:35sell493.201.44240.00001.4072
1082001.11.14 17:00close493.201.44270.00001.4072-96.0016166.90
1092001.11.16 01:30sell503.201.43220.00001.3970
1102001.11.16 10:00close503.201.43450.00001.3970-736.0015430.90
1112001.11.20 01:40sell513.001.41410.00001.3789
1122001.11.20 09:00close513.001.41730.00001.3789-960.0014470.90
1132001.12.03 09:45sell522.801.42460.00001.3894
1142001.12.03 20:00close522.801.42520.00001.3894-168.0014302.90
1152001.12.06 02:14sell532.801.41650.00001.3813
1162001.12.06 14:00close532.801.41910.00001.3813-728.0013574.90
1172001.12.11 03:39buy542.701.43350.00001.4693
1182001.12.11 13:00close542.701.43230.00001.4693-324.0013250.90
1192001.12.13 07:55buy552.601.44580.00001.4816
1202001.12.13 19:00close552.601.44270.00001.4816-806.0012444.90
1212001.12.14 04:50sell562.401.44250.00001.4073
1222001.12.14 10:00close562.401.44780.00001.4073-1272.0011172.90
1232001.12.17 06:29buy572.201.45310.00001.4889
1242001.12.17 09:46modify572.201.45311.45431.4889
1252001.12.17 15:00close572.201.45461.45431.4889330.0011502.90
1262001.12.18 06:50buy582.301.45900.00001.4948
1272001.12.18 13:00close582.301.45430.00001.4948-1081.0010421.90
1282001.12.24 08:40sell592.001.43990.00001.4047
1292001.12.24 16:00close592.001.44290.00001.4047-600.009821.90
1302001.12.27 07:30buy601.901.44860.00001.4844
1312001.12.27 15:59modify601.901.44861.44981.4844
1322001.12.28 02:29s/l601.901.44981.44981.4844226.1010048.00
1332001.12.28 02:30buy612.001.45000.00001.4858
1342001.12.28 09:00close612.001.44830.00001.4858-340.009708.00
1352002.01.02 09:05buy621.901.45160.00001.4874
1362002.01.02 12:00close621.901.44860.00001.4874-570.009138.00
1372002.01.23 00:50sell631.801.42980.00001.3946
1382002.01.23 08:00close631.801.43240.00001.3946-468.008670.00
1392002.01.28 04:19sell641.701.41040.00001.3752
1402002.01.29 14:00close641.701.41120.00001.3752-136.008534.00
1412002.02.13 05:24buy651.701.43200.00001.4678
1422002.02.13 11:06modify651.701.43201.43321.4678
1432002.02.13 11:46s/l651.701.43321.43321.4678204.008738.00
1442002.02.25 04:25buy661.701.43140.00001.4672
1452002.02.25 12:00close661.701.42910.00001.4672-391.008347.00
1462002.02.26 02:40sell671.601.42600.00001.3908
1472002.02.26 04:00close671.601.42650.00001.3908-80.008267.00
1482002.02.27 02:15sell681.601.41710.00001.3819
1492002.02.27 14:00close681.601.41900.00001.3819-304.007963.00
1502002.03.05 01:10buy691.501.42250.00001.4583
1512002.03.05 12:00close691.501.42120.00001.4583-195.007768.00
1522002.03.11 05:30sell701.501.42180.00001.3866
1532002.03.13 16:00close701.501.41430.00001.38661125.008893.00
1542002.04.02 01:45buy711.701.44000.00001.4758
1552002.04.02 10:00close711.701.43710.00001.4758-493.008400.00
1562002.05.06 08:15buy721.601.46760.00001.5034
1572002.05.07 13:00close721.601.46570.00001.5034-305.608094.40
1582002.06.12 03:30buy731.601.47140.00001.5072
1592002.06.12 10:00modify731.601.47141.47261.5072
1602002.06.12 11:03s/l731.601.47261.47261.5072192.008286.40
1612002.06.26 17:45buy741.601.52240.00001.5582
1622002.06.26 19:43modify741.601.52241.52361.5582
1632002.06.27 09:08s/l741.601.52361.52361.5582187.208473.60
1642002.06.28 04:55buy751.601.52760.00001.5634
1652002.06.28 10:07modify751.601.52761.52881.5634
1662002.06.28 15:21s/l751.601.52881.52881.5634192.008665.60
1672002.07.08 13:25buy761.701.53090.00001.5667
1682002.07.08 16:55modify761.701.53091.53211.5667
1692002.07.10 15:00close761.701.54591.53211.56672546.6011212.20
1702002.07.24 00:45sell772.201.56630.00001.5311
1712002.07.24 14:00close772.201.56760.00001.5311-286.0010926.20
1722002.07.25 11:55buy782.101.57430.00001.6101
1732002.07.25 19:05modify782.101.57431.57551.6101
1742002.07.26 15:12s/l782.101.57551.57551.6101249.9011176.10
1752002.07.29 02:40sell792.201.56750.00001.5323
1762002.07.30 12:00close792.201.56460.00001.5323638.0011814.10
1772002.08.07 02:10sell802.301.54000.00001.5048
1782002.08.08 02:00close802.301.54110.00001.5048-253.0011561.10
1792002.08.13 02:20buy812.301.53050.00001.5663
1802002.08.13 10:00close812.301.52560.00001.5663-1127.0010434.10
1812002.08.20 04:35sell822.001.52770.00001.4925
1822002.08.20 20:00close822.001.52930.00001.4925-320.0010114.10
1832002.08.28 03:00buy832.001.53150.00001.5673
1842002.08.28 10:46modify832.001.53151.53271.5673
1852002.08.28 12:25s/l832.001.53271.53271.5673240.0010354.10
1862002.08.28 23:10buy842.001.53410.00001.5699
1872002.08.29 06:36modify842.001.53411.53531.5699
1882002.08.30 17:00close842.001.54621.53531.56992412.0012766.10
1892002.09.04 05:59buy852.501.56350.00001.5993
1902002.09.05 06:10modify852.501.56351.56471.5993
1912002.09.05 17:04s/l852.501.56471.56471.5993292.5013058.60
1922002.09.09 05:30sell862.601.55930.00001.5241
1932002.09.10 05:00close862.601.56070.00001.5241-364.0012694.60
1942002.09.10 18:45sell872.501.55510.00001.5199
1952002.09.11 10:00close872.501.55730.00001.5199-550.0012144.60
1962002.09.13 03:50buy882.401.55970.00001.5955
1972002.09.13 14:48modify882.401.55971.56091.5955
1982002.09.13 16:35s/l882.401.56091.56091.5955288.0012432.60
1992002.09.20 05:35buy892.401.55580.00001.5916
2002002.09.20 11:00close892.401.55100.00001.5916-1152.0011280.60
2012002.09.24 08:20sell902.201.55110.00001.5159
2022002.09.24 12:00close902.201.55180.00001.5159-154.0011126.60
2032002.09.25 07:20buy912.201.55980.00001.5956
2042002.09.25 10:05modify912.201.55981.56101.5956
2052002.09.25 11:54s/l912.201.56101.56101.5956264.0011390.60
2062002.09.26 03:55sell922.201.55930.00001.5241
2072002.09.26 04:00close922.201.55950.00001.5241-44.0011346.60
2082002.10.02 07:15sell932.201.56550.00001.5303
2092002.10.02 08:00close932.201.56530.00001.530344.0011390.60
2102002.10.07 08:25sell942.201.56550.00001.5303
2112002.10.08 04:00close942.201.56770.00001.5303-484.0010906.60
2122002.10.10 02:35buy952.101.56380.00001.5996
2132002.10.10 09:47modify952.101.56381.56501.5996
2142002.10.10 11:52s/l952.101.56501.56501.5996252.0011158.60
2152002.10.16 01:55sell962.201.55310.00001.5179
2162002.10.16 16:00close962.201.55510.00001.5179-440.0010718.60
2172002.10.29 01:44buy972.101.55830.00001.5941
2182002.10.29 15:00close972.101.55730.00001.5941-210.0010508.60
2192002.11.01 04:10buy982.101.56410.00001.5999
2202002.11.04 09:00close982.101.56220.00001.5999-401.1010107.50
2212002.11.07 06:00buy992.001.56340.00001.5992
2222002.11.07 09:49modify992.001.56341.56461.5992
2232002.11.07 10:46s/l992.001.56461.56461.5992240.0010347.50
2242002.11.27 01:30sell1002.001.55270.00001.5175
2252002.11.27 12:00close1002.001.55060.00001.5175420.0010767.50
2262002.12.03 02:00buy1012.101.55600.00001.5918
2272002.12.03 09:03modify1012.101.55601.55721.5918
2282002.12.04 18:00close1012.101.56891.55721.59182706.9013474.40
2292002.12.13 01:50buy1022.601.57940.00001.6152
2302002.12.13 09:10modify1022.601.57941.58061.6152
2312002.12.19 07:00close1022.601.59951.58061.61525210.4018684.80
2322003.01.03 02:05sell1033.701.59530.00001.5601
2332003.01.03 14:00close1033.701.59690.00001.5601-592.0018092.80
2342003.01.06 07:35buy1043.601.60900.00001.6448
2352003.01.06 09:10modify1043.601.60901.61021.6448
2362003.01.06 16:30s/l1043.601.61021.61021.6448432.0018524.80
2372003.01.09 08:35buy1053.701.61240.00001.6482
2382003.01.09 13:00close1053.701.60900.00001.6482-1258.0017266.80
2392003.01.14 03:59sell1063.401.60080.00001.5656
2402003.01.14 12:00close1063.401.60600.00001.5656-1768.0015498.80
2412003.01.17 02:00buy1073.001.60900.00001.6448
2422003.01.17 09:05modify1073.001.60901.61021.6448
2432003.01.20 01:00close1073.001.61121.61021.6448657.0016155.80
2442003.01.22 07:00buy1083.201.61610.00001.6519
2452003.01.22 11:00close1083.201.61050.00001.6519-1792.0014363.80
2462003.01.23 04:20buy1092.801.61680.00001.6526
2472003.01.23 09:00modify1092.801.61681.61801.6526
2482003.01.27 16:00close1092.801.63051.61801.65263830.4018194.20
2492003.01.31 06:35buy1103.601.65330.00001.6891
2502003.01.31 16:00close1103.601.64720.00001.6891-2196.0015998.20
2512003.02.06 05:04sell1113.101.64250.00001.6073
2522003.02.06 12:00close1113.101.64610.00001.6073-1116.0014882.20
2532003.02.11 05:29sell1122.901.62630.00001.5911
2542003.02.12 11:00close1122.901.62120.00001.59111479.0016361.20
2552003.02.19 04:19sell1133.201.59290.00001.5577
2562003.02.19 10:00close1133.201.59500.00001.5577-672.0015689.20
2572003.02.24 08:45sell1143.101.57860.00001.5434
2582003.02.24 16:00close1143.101.58200.00001.5434-1054.0014635.20
2592003.02.26 03:30sell1152.901.57520.00001.5400
2602003.02.26 14:04close1152.901.57650.00001.5400-377.0014258.20
2612003.03.03 06:50sell1162.801.57540.00001.5402
2622003.03.03 16:00close1162.801.57740.00001.5402-560.0013698.20
2632003.03.06 01:45buy1172.701.60040.00001.6362
2642003.03.06 09:58modify1172.701.60041.60161.6362
2652003.03.06 12:41s/l1172.701.60161.60161.6362324.0014022.20
2662003.03.14 03:59sell1182.801.60210.00001.5669
2672003.03.17 17:39t/p1182.801.56690.00001.56699856.0023878.20
2682003.03.18 08:15sell1194.701.56990.00001.5347
2692003.03.19 17:00close1194.701.56350.00001.53473008.0026886.20
2702003.03.24 00:00buy1205.301.56450.00001.6003
2712003.03.24 07:58modify1205.301.56451.56571.6003
2722003.03.25 17:00close1205.301.57161.56571.60033757.7030643.90
2732003.03.28 05:14sell1216.101.56590.00001.5307
2742003.03.28 16:00close1216.101.56670.00001.5307-488.0030155.90
2752003.04.03 02:05sell1226.001.56830.00001.5331
2762003.04.03 17:00close1226.001.57030.00001.5331-1200.0028955.90
2772003.04.07 20:55sell1235.701.55140.00001.5162
2782003.04.08 03:00close1235.701.55540.00001.5162-2280.0026675.90
2792003.04.10 08:25buy1245.301.56450.00001.6003
2802003.04.10 15:57modify1245.301.56451.56571.6003
2812003.04.11 15:00close1245.301.56761.56571.60031637.7028313.60
2822003.04.18 03:10sell1255.601.57270.00001.5375
2832003.04.18 10:00close1255.601.57560.00001.5375-1624.0026689.60
2842003.04.25 00:54buy1265.301.59290.00001.6287
2852003.04.25 07:00close1265.301.59100.00001.6287-1007.0025682.60
2862003.04.29 05:35sell1275.101.58880.00001.5536
2872003.04.29 11:00close1275.101.59280.00001.5536-2040.0023642.60
2882003.05.02 05:20buy1284.701.60990.00001.6457
2892003.05.02 11:00close1284.701.60760.00001.6457-1081.0022561.60
2902003.05.07 03:35buy1294.501.61350.00001.6493
2912003.05.07 11:00close1294.501.60910.00001.6493-1980.0020581.60
2922003.05.08 04:50sell1304.101.59690.00001.5617
2932003.05.08 11:00close1304.101.60070.00001.5617-1558.0019023.60
2942003.05.15 00:05buy1313.801.61640.00001.6522
2952003.05.15 11:11modify1313.801.61641.61761.6522
2962003.05.15 11:48s/l1313.801.61761.61761.6522456.0019479.60
2972003.05.16 00:15buy1323.801.62120.00001.6570
2982003.05.16 09:00close1323.801.61980.00001.6570-532.0018947.60
2992003.05.19 20:30buy1333.701.63160.00001.6674
3002003.05.20 09:00close1333.701.63090.00001.6674-262.7018684.90
3012003.05.21 05:30buy1343.701.64040.00001.6762
3022003.05.21 12:16modify1343.701.64041.64161.6762
3032003.05.21 13:23s/l1343.701.64161.64161.6762444.0019128.90
3042003.05.30 05:14buy1353.801.65200.00001.6878
3052003.05.30 11:00close1353.801.64750.00001.6878-1710.0017418.90
3062003.06.02 16:25sell1363.401.63160.00001.5964
3072003.06.02 20:00close1363.401.63800.00001.5964-2176.0015242.90
3082003.06.04 01:45sell1373.001.62880.00001.5936
3092003.06.04 10:00close1373.001.63120.00001.5936-720.0014522.90
3102003.06.10 04:55sell1382.901.64760.00001.6124
3112003.06.10 10:00close1382.901.65320.00001.6124-1624.0012898.90
3122003.06.11 23:19buy1392.501.66640.00001.7022
3132003.06.12 07:17modify1392.501.66641.66761.7022
3142003.06.12 14:59s/l1392.501.66761.66761.7022292.5013191.40
3152003.06.16 20:40buy1402.601.67890.00001.7147
3162003.06.17 05:54modify1402.601.67891.68011.7147
3172003.06.17 13:00s/l1402.601.68011.68011.7147309.4013500.80
3182003.06.18 00:15buy1412.701.68320.00001.7190
3192003.06.18 09:00close1412.701.68300.00001.7190-54.0013446.80
3202003.06.19 18:10sell1422.601.67720.00001.6420
3212003.06.20 05:04close1422.601.68150.00001.6420-1118.0012328.80
3222003.06.23 05:05sell1432.401.66330.00001.6281
3232003.06.23 17:00close1432.401.66660.00001.6281-792.0011536.80
3242003.06.27 06:35sell1442.301.66220.00001.6270
3252003.06.30 18:00close1442.301.65310.00001.62702093.0013629.80
3262003.07.03 05:09buy1452.701.66450.00001.7003
3272003.07.03 12:00close1452.701.66140.00001.7003-837.0012792.80
3282003.07.04 03:09buy1462.501.66810.00001.7039
3292003.07.04 09:00close1462.501.66870.00001.7039150.0012942.80
3302003.07.09 02:50sell1472.501.63560.00001.6004
3312003.07.09 21:00close1472.501.63470.00001.6004225.0013167.80
3322003.07.15 07:40sell1482.601.61240.00001.5772
3332003.07.16 21:00close1482.601.59560.00001.57724368.0017535.80
3342003.07.21 08:50sell1493.501.58440.00001.5492
3352003.07.21 11:00close1493.501.58860.00001.5492-1470.0016065.80
3362003.07.22 02:20buy1503.201.59730.00001.6331
3372003.07.22 09:07modify1503.201.59731.59851.6331
3382003.07.22 17:10s/l1503.201.59851.59851.6331384.0016449.80
3392003.07.24 02:44buy1513.201.60710.00001.6429
3402003.07.24 08:38modify1513.201.60711.60831.6429
3412003.07.24 10:25s/l1513.201.60831.60831.6429384.0016833.80
3422003.08.01 01:30sell1523.301.61080.00001.5756
3432003.08.04 01:04close1523.301.61120.00001.5756-132.0016701.80
3442003.08.18 01:50sell1533.301.59780.00001.5626
3452003.08.20 09:00close1533.301.58830.00001.56263135.0019836.80
3462003.08.21 03:00buy1543.901.59190.00001.6277
3472003.08.21 09:00close1543.901.58720.00001.6277-1833.0018003.80
3482003.08.22 02:00sell1553.601.57910.00001.5439
3492003.08.25 12:00close1553.601.57760.00001.5439540.0018543.80
3502003.08.27 23:35buy1563.701.57140.00001.6072
3512003.08.28 04:00close1563.701.56880.00001.6072-973.1017570.70
3522003.08.29 05:25buy1573.501.57660.00001.6124
3532003.08.29 08:49modify1573.501.57661.57781.6124
3542003.08.29 13:22s/l1573.501.57781.57781.6124420.0017990.70
3552003.09.02 01:55sell1583.501.57120.00001.5360
3562003.09.02 12:00close1583.501.56770.00001.53601225.0019215.70
3572003.09.08 08:15buy1593.801.58750.00001.6233
3582003.09.08 22:00close1593.801.58300.00001.6233-1710.0017505.70
3592003.09.15 07:20buy1603.501.60330.00001.6391
3602003.09.15 09:46modify1603.501.60331.60451.6391
3612003.09.15 10:30s/l1603.501.60451.60451.6391420.0017925.70
3622003.09.17 04:05sell1613.501.58850.00001.5533
3632003.09.17 11:00close1613.501.59390.00001.5533-1890.0016035.70
3642003.09.18 03:35buy1623.201.60730.00001.6431
3652003.09.18 08:20modify1623.201.60731.60851.6431
3662003.09.22 00:00t/p1623.201.64311.60851.643111449.6027485.30
3672003.09.22 08:30buy1635.401.64440.00001.6802
3682003.09.22 10:41modify1635.401.64441.64561.6802
3692003.09.22 11:37s/l1635.401.64561.64561.6802648.0028133.30
3702003.09.30 01:20buy1645.601.66330.00001.6991
3712003.09.30 03:26modify1645.601.66331.66451.6991
3722003.09.30 16:46s/l1645.601.66451.66451.6991672.0028805.30
3732003.10.03 00:00buy1655.701.66900.00001.7048
3742003.10.03 09:24modify1655.701.66901.67021.7048
3752003.10.03 10:42s/l1655.701.67021.67021.7048684.0029489.30
3762003.10.06 09:00sell1665.801.66180.00001.6266
3772003.10.06 14:00close1665.801.66600.00001.6266-2436.0027053.30
3782003.10.08 02:15sell1675.401.66360.00001.6284
3792003.10.09 09:00close1675.401.66790.00001.6284-2322.0024731.30
3802003.10.10 03:50buy1684.901.66360.00001.6994
3812003.10.10 04:00close1684.901.66350.00001.6994-49.0024682.30
3822003.10.14 00:25buy1694.901.66400.00001.6998
3832003.10.14 04:00close1694.901.65810.00001.6998-2891.0021791.30
3842003.10.15 03:10buy1704.301.67000.00001.7058
3852003.10.15 08:32modify1704.301.67001.67121.7058
3862003.10.15 11:15s/l1704.301.67121.67121.7058516.0022307.30
3872003.10.21 07:20sell1714.401.67160.00001.6364
3882003.10.21 17:00close1714.401.67680.00001.6364-2288.0020019.30
3892003.10.23 06:55buy1724.001.69210.00001.7279
3902003.10.23 09:12modify1724.001.69211.69331.7279
3912003.10.23 09:15s/l1724.001.69331.69331.7279480.0020499.30
3922003.10.31 04:55sell1734.001.69640.00001.6612
3932003.11.04 13:00close1734.001.67670.00001.66127880.0028379.30
3942003.11.10 08:50buy1745.601.67280.00001.7086
3952003.11.11 00:00close1745.601.66790.00001.7086-2749.6025629.70
3962003.11.27 02:55buy1755.101.71010.00001.7459
3972003.11.27 11:27modify1755.101.71011.71131.7459
3982003.12.02 01:00close1755.101.71851.71131.74594268.7029898.40
3992003.12.05 06:25sell1765.901.72230.00001.6871
4002003.12.05 15:00close1765.901.72540.00001.6871-1829.0028069.40
4012003.12.15 07:30sell1775.601.74340.00001.7082
4022003.12.15 16:00close1775.601.74790.00001.7082-2520.0025549.40
4032003.12.19 01:50buy1785.101.76900.00001.8048
4042003.12.19 12:00close1785.101.76640.00001.8048-1326.0024223.40
4052003.12.22 19:25sell1794.801.76380.00001.7286
4062003.12.23 13:00close1794.801.76520.00001.7286-672.0023551.40
4072003.12.26 09:20buy1804.701.77250.00001.8083
4082003.12.26 19:00close1804.701.77100.00001.8083-705.0022846.40
4092004.01.07 00:05buy1814.501.82070.00001.8565
4102004.01.07 08:13modify1814.501.82071.82191.8565
4112004.01.07 08:54s/l1814.501.82191.82191.8565540.0023386.40
4122004.01.16 01:10sell1824.601.82460.00001.7894
4132004.01.19 10:18t/p1824.601.78940.00001.789416192.0039578.40
4142004.01.20 04:05sell1837.901.78410.00001.7489
4152004.01.20 09:00close1837.901.79290.00001.7489-6952.0032626.40
4162004.01.21 02:15buy1846.501.81490.00001.8507
4172004.01.21 05:21modify1846.501.81491.81611.8507
4182004.01.23 10:35t/p1846.501.85071.81611.850723244.0055870.40
4192004.02.04 01:10buy18511.101.83600.00001.8718
4202004.02.04 16:00close18511.101.83230.00001.8718-4107.0051763.40
4212004.02.09 00:15buy18610.301.84230.00001.8781
4222004.02.09 01:08modify18610.301.84231.84351.8781
4232004.02.11 17:17t/p18610.301.87811.84351.878136853.4088616.80
4242004.02.16 09:20sell18717.701.88700.00001.8518
4252004.02.16 16:00close18717.701.89020.00001.8518-5664.0082952.80
4262004.02.19 04:40sell18816.501.89170.00001.8565
4272004.02.20 01:00close18816.501.89890.00001.8565-11880.0071072.80
4282004.02.23 08:45sell18914.201.85950.00001.8243
4292004.02.23 16:00close18914.201.86510.00001.8243-7952.0063120.80
4302004.02.25 02:00buy19012.601.88840.00001.9242
4312004.02.25 04:28modify19012.601.88841.88961.9242
4322004.02.25 05:17s/l19012.601.88961.88961.92421512.0064632.80
4332004.02.27 03:05sell19112.901.86340.00001.8282
4342004.02.27 16:00close19112.901.86010.00001.82824257.0068889.80
4352004.03.09 10:10buy19213.701.85220.00001.8880
4362004.03.09 11:00close19213.701.83690.00001.8880-20961.0047928.80
4372004.03.31 15:05buy1939.501.83180.00001.8676
4382004.03.31 16:38modify1939.501.83181.83301.8676
4392004.04.02 09:00close1939.501.84981.83301.867617062.0064990.80
4402004.04.05 21:20sell19412.901.81880.00001.7836
4412004.04.06 03:00close19412.901.82470.00001.7836-7611.0057379.80
4422004.04.14 23:25sell19511.401.79180.00001.7566
4432004.04.15 10:00close19511.401.79640.00001.7566-5244.0052135.80
4442004.04.15 20:05sell19610.401.78890.00001.7537
4452004.04.16 07:00close19610.401.79480.00001.7537-6136.0045999.80
4462004.04.22 08:10sell1979.101.77450.00001.7393
4472004.04.23 08:00close1979.101.77660.00001.7393-1911.0044088.80
4482004.04.27 01:20buy1988.801.78540.00001.8212
4492004.04.27 08:53modify1988.801.78541.78661.8212
4502004.04.27 15:22s/l1988.801.78661.78661.82121056.0045144.80
4512004.04.28 03:40buy1999.001.78900.00001.8248
4522004.04.28 06:03modify1999.001.78901.79021.8248
4532004.04.28 08:00s/l1999.001.79021.79021.82481080.0046224.80
4542004.05.04 02:50sell2009.201.77300.00001.7378
4552004.05.04 10:00close2009.201.77880.00001.7378-5336.0040888.80
4562004.05.04 18:40buy2018.101.78690.00001.8227
4572004.05.04 20:17modify2018.101.78691.78811.8227
4582004.05.05 14:00close2018.101.79131.78811.82273555.9044444.70
4592004.05.10 22:15sell2028.801.77690.00001.7417
4602004.05.12 11:00close2028.801.76770.00001.74178096.0052540.70
4612004.05.17 02:00buy20310.501.75760.00001.7934
4622004.05.17 02:46modify20310.501.75761.75881.7934
4632004.05.18 09:00close20310.501.76271.75881.79345344.5057885.20
4642004.05.20 01:20buy20411.501.78120.00001.8170
4652004.05.20 07:00close20411.501.77460.00001.8170-7590.0050295.20
4662004.05.21 21:40buy20510.001.78720.00001.8230
4672004.05.24 13:03modify20510.001.78721.78841.8230
4682004.05.24 15:07s/l20510.001.78841.78841.82301190.0051485.20
4692004.05.26 00:40buy20610.201.80990.00001.8457
4702004.05.26 08:06modify20610.201.80991.81111.8457
4712004.05.27 02:28s/l20610.201.81111.81111.84571193.4052678.60
4722004.06.10 09:25sell20710.501.82980.00001.7946
4732004.06.10 18:00close20710.501.83870.00001.7946-9345.0043333.60
4742004.06.11 03:55buy2088.601.83670.00001.8725
4752004.06.11 08:00close2088.601.83080.00001.8725-5074.0038259.60
4762004.06.18 02:40buy2097.601.83270.00001.8685
4772004.06.18 07:00close2097.601.82700.00001.8685-4332.0433927.56
4782004.06.22 01:10sell2106.701.83420.00001.7990
4792004.06.23 09:00close2106.701.82790.00001.79904221.0238148.58
4802004.06.30 04:25sell2117.601.80950.00001.7743
4812004.06.30 13:00close2117.601.81180.00001.7743-1747.9836400.60
4822004.07.05 09:45buy2127.201.83130.00001.8671
4832004.07.05 19:00close2127.201.82860.00001.8671-1943.9434456.66
4842004.07.07 02:35buy2136.801.83940.00001.8752
4852004.07.07 05:16modify2136.801.83941.84061.8752
4862004.07.08 11:00close2136.801.84971.84061.87526983.6641440.32
4872004.07.13 23:45sell2148.201.85780.00001.8226
4882004.07.16 13:00close2148.201.85580.00001.82261640.0243080.34
4892004.07.19 09:05buy2158.601.87290.00001.9087
4902004.07.19 20:00close2158.601.86880.00001.9087-3525.9339554.41
4912004.07.21 09:35sell2167.901.85330.00001.8181
4922004.07.22 12:00close2167.901.84360.00001.81817662.9947217.40
4932004.07.28 02:35sell2179.401.82330.00001.7881
4942004.07.28 23:00close2179.401.82510.00001.7881-1692.0145525.39
4952004.08.02 23:55buy2189.101.82530.00001.8611
4962004.08.03 09:00close2189.101.82210.00001.8611-2921.1042604.29
4972004.08.09 09:35buy2198.501.84160.00001.8774
4982004.08.10 11:00close2198.501.83610.00001.8774-4683.5337920.76
4992004.08.11 09:00sell2207.501.82940.00001.7942
5002004.08.12 02:00close2207.501.83250.00001.7942-2325.0835595.68
5012004.08.16 07:25buy2217.101.84160.00001.8774
5022004.08.16 11:02modify2217.101.84161.84281.8774
5032004.08.16 11:37s/l2217.101.84281.84281.8774851.9936447.67
5042004.08.18 05:45sell2227.201.82890.00001.7937
5052004.08.19 12:00close2227.201.82830.00001.7937432.0336879.70
5062004.08.23 16:00sell2237.301.81800.00001.7828
5072004.08.25 10:00close2237.301.79950.00001.782813504.9350384.63
5082004.09.03 06:05sell22410.001.79140.00001.7562
5092004.09.06 13:00close22410.001.78060.00001.756210800.0561184.68
5102004.09.09 07:25buy22512.201.78560.00001.8214
5112004.09.09 12:00close22512.201.78340.00001.8214-2683.9558500.73
5122004.09.16 03:00sell22611.701.77780.00001.7426
5132004.09.16 11:00close22611.701.78290.00001.7426-5967.0952533.64
5142004.09.27 09:35buy22710.501.80480.00001.8406
5152004.09.27 18:38modify22710.501.80481.80601.8406
5162004.09.29 09:00close22710.501.80971.80601.84065124.0357657.67
5172004.09.30 00:30sell22811.501.80070.00001.7655
5182004.09.30 14:00close22811.501.80780.00001.7655-8164.9349492.74
5192004.10.01 04:05buy2299.801.81000.00001.8458
5202004.10.01 11:00close2299.801.80390.00001.8458-5978.0143514.73
5212004.10.01 20:10sell2308.701.79840.00001.7632
5222004.10.05 10:00close2308.701.78670.00001.763210179.0753693.80
5232004.10.18 07:30buy23110.701.80320.00001.8390
5242004.10.18 17:00close23110.701.80030.00001.8390-3102.9550590.85
5252004.10.20 02:00buy23210.101.80280.00001.8386
5262004.10.20 09:21modify23210.101.80281.80401.8386
5272004.10.22 12:00close23210.101.82261.80401.838619957.6070548.45
5282004.10.26 02:10buy23314.101.83990.00001.8757
5292004.10.26 03:34modify23314.101.83991.84111.8757
5302004.10.26 07:56s/l23314.101.84111.84111.87571692.0572240.50
5312004.10.27 07:00sell23414.401.83610.00001.8009
5322004.10.27 14:00close23414.401.84120.00001.8009-7344.1264896.38
5332004.10.28 04:55sell23512.901.83160.00001.7964
5342004.10.28 16:00close23512.901.83170.00001.7964-128.9664767.42
5352004.11.11 01:40sell23612.901.84760.00001.8124
5362004.11.12 03:00close23612.901.84660.00001.81241289.9766057.39
5372004.11.15 09:25buy23713.201.85440.00001.8902
5382004.11.15 17:00close23713.201.84890.00001.8902-7260.0458797.35
5392004.11.17 01:35buy23811.701.85190.00001.8877
5402004.11.17 09:01modify23811.701.85191.85311.8877
5412004.11.17 16:43s/l23811.701.85311.85311.88771403.9460201.29
5422004.11.19 06:05sell23912.001.85190.00001.8167
5432004.11.19 11:00close23912.001.85600.00001.8167-4920.0455281.25
5442004.11.23 21:00buy24011.001.86800.00001.9038
5452004.11.24 09:25modify24011.001.86801.86921.9038
5462004.11.26 10:00close24011.001.88831.86921.903822275.0977556.34
5472004.12.08 18:55sell24115.501.93340.00001.8982
5482004.12.13 05:00close24115.501.91870.00001.898222784.97100341.31
5492004.12.14 01:30buy24220.001.92210.00001.9579
5502004.12.14 10:33modify24220.001.92211.92331.9579
5512004.12.14 14:40s/l24220.001.92331.92331.95792399.97102741.28
5522004.12.15 02:55buy24320.501.92500.00001.9608
5532004.12.15 08:19modify24320.501.92501.92621.9608
5542004.12.16 16:00close24320.501.94001.92621.960830688.58133429.86
5552004.12.22 01:05sell24426.601.92900.00001.8938
5562004.12.23 21:00close24426.601.92350.00001.893814630.02148059.88
5572004.12.28 01:25buy24529.601.93230.00001.9681
5582004.12.28 08:32modify24529.601.93231.93351.9681
5592004.12.28 16:00s/l24529.601.93351.93351.96813551.88151611.76
5602004.12.29 22:30sell24630.301.91850.00001.8833
5612004.12.30 10:00close24630.301.92360.00001.8833-15452.88136158.88
5622005.01.04 03:10sell24727.201.90610.00001.8709
5632005.01.05 17:00close24727.201.88810.00001.870948960.15185119.03
5642005.01.13 01:35buy24837.001.89000.00001.9258
5652005.01.13 12:00close24837.001.88550.00001.9258-16649.93168469.10
5662005.01.17 01:30sell24933.601.87090.00001.8357
5672005.01.18 12:00close24933.601.86850.00001.83578064.31176533.41
5682005.01.19 17:20buy25035.301.87470.00001.9105
5692005.01.20 09:00close25035.301.86930.00001.9105-19168.36157365.05
5702005.01.24 03:00buy25131.401.87550.00001.9113
5712005.01.24 08:51modify25131.401.87551.87671.9113
5722005.01.24 16:18s/l25131.401.87671.87671.91133767.90161132.95
5732005.01.26 01:30sell25232.201.86620.00001.8310
5742005.01.26 11:00close25232.201.87660.00001.8310-33488.03127644.92
5752005.01.28 03:00buy25325.501.88730.00001.9231
5762005.01.28 13:00close25325.501.88260.00001.9231-11985.04115659.88
5772005.02.07 07:40sell25423.101.87500.00001.8398
5782005.02.09 11:00close25423.101.86330.00001.839827026.92142686.80
5792005.02.11 00:15buy25528.501.86840.00001.9042
5802005.02.11 12:00close25528.501.86610.00001.9042-6555.26136131.54
5812005.02.15 00:35buy25627.201.88690.00001.9227
5822005.02.15 14:13modify25627.201.88691.88811.9227
5832005.02.15 15:11s/l25627.201.88811.88811.92273263.95139395.49
5842005.02.23 02:20buy25727.801.90680.00001.9426
5852005.02.23 03:45modify25727.801.90681.90801.9426
5862005.02.23 04:09s/l25727.801.90801.90801.94263336.05142731.54
5872005.02.28 09:05buy25828.501.91990.00001.9557
5882005.02.28 09:31modify25828.501.91991.92111.9557
5892005.02.28 12:42s/l25828.501.92111.92111.95573419.97146151.51
5902005.02.28 22:30buy25929.201.92200.00001.9578
5912005.03.01 16:00close25929.201.91770.00001.9578-12585.05133566.46
5922005.03.02 21:00sell26026.701.91300.00001.8778
5932005.03.04 15:00close26026.701.91210.00001.87782403.22135969.68
5942005.03.07 03:59buy26127.101.92240.00001.9582
5952005.03.07 10:00close26127.101.91860.00001.9582-10297.96125671.72
5962005.03.09 04:25buy26225.101.92740.00001.9632
5972005.03.09 09:29modify26225.101.92741.92861.9632
5982005.03.09 10:30s/l26225.101.92861.92861.96323012.14128683.86
5992005.03.15 03:20sell26325.701.91510.00001.8799
6002005.03.15 12:00close26325.701.91910.00001.8799-10279.74118404.12
6012005.03.16 05:40sell26423.601.91340.00001.8782
6022005.03.16 09:00close26423.601.92020.00001.8782-16047.73102356.39
6032005.03.17 02:15buy26520.401.92460.00001.9604
6042005.03.17 15:00close26520.401.91950.00001.9604-10403.9291952.47
6052005.03.18 17:40sell26618.301.91770.00001.8825
6062005.03.18 20:00close26618.301.92060.00001.8825-5306.9186645.56
6072005.03.24 04:30sell26717.301.87100.00001.8358
6082005.03.28 20:00close26717.301.86590.00001.83588823.1195468.67
6092005.03.30 21:15buy26819.001.87940.00001.9152
6102005.03.31 12:43modify26819.001.87941.88061.9152
6112005.04.01 17:15s/l26819.001.88061.88061.91522204.0797672.74
6122005.04.04 20:35sell26919.501.87590.00001.8407
6132005.04.05 16:00close26919.501.87800.00001.8407-4094.8893577.86
6142005.04.11 03:25buy27018.701.88170.00001.9175
6152005.04.11 05:14modify27018.701.88171.88291.9175
6162005.04.11 06:02s/l27018.701.88291.88291.91752244.0295821.88
6172005.04.18 03:30buy27119.101.88930.00001.9251
6182005.04.18 04:00close27119.101.88970.00001.9251764.0096585.88
6192005.04.19 01:50buy27219.301.90140.00001.9372
6202005.04.19 07:50modify27219.301.90141.90261.9372
6212005.04.20 13:00close27219.301.91311.90261.937222561.63119147.51
6222005.04.22 08:00sell27323.801.90870.00001.8735
6232005.04.22 12:00close27323.801.91360.00001.8735-11662.12107485.39
6242005.04.26 23:25sell27421.401.90570.00001.8705
6252005.04.27 15:00close27421.401.90880.00001.8705-6633.98100851.41
6262005.04.28 22:55buy27520.101.90640.00001.9422
6272005.04.29 06:22modify27520.101.90641.90761.9422
6282005.04.29 20:02s/l27520.101.90761.90761.94222391.83103243.24
6292005.05.06 00:00buy27620.601.90330.00001.9391
6302005.05.06 10:00close27620.601.89650.00001.9391-14007.7789235.47
6312005.05.27 01:35sell27717.801.82090.00001.7857
6322005.05.27 10:00close27717.801.82500.00001.7857-7298.0781937.40
6332005.06.02 03:45sell27816.301.81210.00001.7769
6342005.06.02 10:00close27816.301.81810.00001.7769-9779.9872157.42
6352005.06.07 03:35buy27914.401.82080.00001.8566
6362005.06.07 07:38modify27914.401.82081.82201.8566
6372005.06.08 20:00close27914.401.82851.82201.856611073.8083231.22
6382005.06.10 02:10sell28016.601.82170.00001.7865
6392005.06.10 11:00close28016.601.82420.00001.7865-4150.0179081.21
6402005.06.13 19:35sell28115.801.80600.00001.7708
6412005.06.14 11:00close28115.801.80960.00001.7708-5687.9273393.29
6422005.06.16 02:15buy28214.601.82000.00001.8558
6432005.06.16 14:11modify28214.601.82001.82121.8558
6442005.06.16 15:48s/l28214.601.82121.82121.85581752.0075145.29
6452005.06.23 04:00sell28315.001.82280.00001.7876
6462005.06.24 12:00close28315.001.82170.00001.78761649.8176795.10
6472005.06.29 02:20sell28415.301.81730.00001.7821
6482005.06.30 08:00close28415.301.80840.00001.782113616.9690412.06
6492005.07.04 07:35sell28518.001.76340.00001.7282
6502005.07.06 20:00close28518.001.75790.00001.72829900.02100312.08
6512005.07.07 23:10sell28620.001.74480.00001.7096
6522005.07.08 16:00close28620.001.74170.00001.70966199.93106512.01
6532005.07.12 01:55buy28721.301.75530.00001.7911
6542005.07.12 03:35modify28721.301.75531.75651.7911
6552005.07.13 10:00close28721.301.76691.75651.791124686.59131198.60
6562005.07.15 02:55sell28826.201.75800.00001.7228
6572005.07.15 09:00close28826.201.76270.00001.7228-12313.73118884.87
6582005.07.18 04:50sell28923.701.75400.00001.7188
6592005.07.21 03:00close28923.701.74700.00001.718816589.77135474.64
6602005.07.22 02:35buy29027.001.75160.00001.7874
6612005.07.22 08:18modify29027.001.75161.75281.7874
6622005.07.22 09:40s/l29027.001.75281.75281.78743240.06138714.70
6632005.07.25 10:35sell29127.701.73840.00001.7032
6642005.07.25 12:00close29127.701.74020.00001.7032-4986.03133728.67
6652005.08.01 00:05buy29226.701.75600.00001.7918
6662005.08.01 04:36modify29226.701.75601.75721.7918
6672005.08.03 04:00close29226.701.76661.75721.791828248.65161977.32
6682005.08.05 22:10sell29332.301.77940.00001.7442
6692005.08.08 11:00close29332.301.78580.00001.7442-20672.19141305.13
6702005.08.08 18:45buy29428.201.78570.00001.8215
6712005.08.09 07:54modify29428.201.78571.78691.8215
6722005.08.09 09:26s/l29428.201.78691.78691.82153355.71144660.84
6732005.08.15 02:45buy29528.901.81340.00001.8492
6742005.08.15 13:00close29528.901.80920.00001.8492-12137.80132523.04
6752005.08.31 02:40sell29626.501.78680.00001.7516
6762005.08.31 15:00close29626.501.78980.00001.7516-7950.23124572.81
6772005.09.01 04:40buy29724.901.80190.00001.8377
6782005.09.01 09:57modify29724.901.80191.80311.8377
6792005.09.02 09:49t/p29724.901.83771.80311.837789117.15213689.96
6802005.09.05 01:30buy29842.701.83780.00001.8736
6812005.09.05 03:07modify29842.701.83781.83901.8736
6822005.09.06 02:00close29842.701.84051.83901.873611486.39225176.35
6832005.09.13 07:55sell29945.001.82300.00001.7878
6842005.09.14 04:00close29945.001.82730.00001.7878-19350.31205826.04
6852005.09.16 04:35sell30041.101.80760.00001.7724
6862005.09.16 07:00close30041.101.81280.00001.7724-21371.91184454.13
6872005.09.22 03:50buy30136.801.80790.00001.8437
6882005.09.22 12:00close30136.801.80280.00001.8437-18768.30165685.83
6892005.09.23 01:10sell30233.101.79230.00001.7571
6902005.09.30 09:27t/p30233.101.75710.00001.7571116511.95282197.78
6912005.10.04 02:20sell30356.401.75590.00001.7207
6922005.10.04 14:00close30356.401.75890.00001.7207-16919.84265277.94
6932005.10.06 10:35buy30453.001.76860.00001.8044
6942005.10.06 15:14modify30453.001.76861.76981.8044
6952005.10.07 09:00close30453.001.77211.76981.804418496.55283774.49
6962005.10.10 08:35sell30556.701.76160.00001.7264
6972005.10.12 12:00close30556.701.74670.00001.726484483.11368257.60
6982005.10.14 02:25buy30673.601.75070.00001.7865
6992005.10.14 04:34modify30673.601.75071.75191.7865
7002005.10.14 11:13s/l30673.601.75191.75191.78658832.39377089.99
7012005.10.17 01:25buy30775.401.76420.00001.8000
7022005.10.17 02:22modify30775.401.76421.76541.8000
7032005.10.17 09:58s/l30775.401.76541.76541.80009047.69386137.68
7042005.10.17 10:00buy30877.201.76590.00001.8017
7052005.10.17 12:00close30877.201.75840.00001.8017-57900.02328237.66
7062005.10.20 05:10buy30965.601.76040.00001.7962
7072005.10.20 08:52modify30965.601.76041.76161.7962
7082005.10.20 10:02s/l30965.601.76161.76161.79627871.95336109.61
7092005.10.26 02:05buy31067.201.78290.00001.8187
7102005.10.26 10:00close31067.201.77750.00001.8187-36288.08299821.53
7112005.10.27 17:05buy31159.901.78250.00001.8183
7122005.10.28 12:00close31159.901.78140.00001.8183-6648.98293172.55
7132005.10.31 08:05sell31258.601.77650.00001.7413
7142005.10.31 10:00close31258.601.78100.00001.7413-26369.89266802.66
7152005.11.01 08:25sell31353.301.76980.00001.7346
7162005.11.02 15:00close31353.301.76990.00001.7346-533.46266269.20
7172005.11.03 07:25buy31453.201.77450.00001.8103
7182005.11.03 10:35modify31453.201.77451.77571.8103
7192005.11.03 12:02s/l31453.201.77571.77571.81036384.20272653.40
7202005.11.08 14:55sell31554.501.73820.00001.7030
7212005.11.08 20:00close31554.501.74420.00001.7030-32699.96239953.44
7222005.11.17 01:05sell31647.901.71880.00001.6836
7232005.11.18 16:00close31647.901.72020.00001.6836-6706.31233247.13
7242005.11.29 02:50buy31746.601.72400.00001.7598
7252005.11.29 04:00close31746.601.72120.00001.7598-13048.27220198.86
7262005.11.30 06:20sell31844.001.71890.00001.6837
7272005.11.30 11:00close31844.001.72340.00001.6837-19799.92200398.94
7282005.12.01 06:05buy31940.001.72800.00001.7638
7292005.12.01 09:18modify31940.001.72801.72921.7638
7302005.12.01 12:00s/l31940.001.72921.72921.76384800.02205198.96
7312005.12.02 02:40buy32041.001.73050.00001.7663
7322005.12.02 13:00close32041.001.72640.00001.7663-16810.14188388.82
7332005.12.09 01:40buy32137.601.75070.00001.7865
7342005.12.09 10:00close32137.601.74660.00001.7865-15415.68172973.14
7352005.12.12 00:05buy32234.501.75080.00001.7866
7362005.12.12 02:17modify32234.501.75081.75201.7866
7372005.12.13 11:00close32234.501.76851.75201.786661030.53234003.67
7382005.12.21 01:35sell32346.801.75700.00001.7218
7392005.12.27 12:00close32346.801.73610.00001.721897811.73331815.40
7402005.12.29 02:15sell32466.301.72100.00001.6858
7412005.12.29 12:00close32466.301.72190.00001.6858-5967.66325847.74
7422005.12.30 22:35sell32565.101.72360.00001.6884
7432006.01.03 04:00close32565.101.72880.00001.6884-33851.87291995.87
7442006.01.03 14:25buy32658.301.72610.00001.7619
7452006.01.03 15:36modify32658.301.72611.72731.7619
7462006.01.05 10:00close32658.301.75231.72731.7619152512.72444508.59
7472006.01.09 01:30buy32788.901.76810.00001.8039
7482006.01.09 05:44modify32788.901.76811.76931.8039
7492006.01.09 07:52s/l32788.901.76931.76931.803910668.24455176.83
7502006.01.16 07:00buy32891.001.77530.00001.8111
7512006.01.16 12:00close32891.001.77020.00001.8111-46409.65408767.18
7522006.01.17 20:35sell32981.701.76460.00001.7294
7532006.01.18 00:00close32981.701.76860.00001.7294-32680.15376087.03
7542006.01.23 10:00buy33075.201.77490.00001.8107
7552006.01.23 10:17modify33075.201.77491.77611.8107
7562006.01.25 23:00close33075.201.78371.77611.810766025.30442112.33
7572006.01.27 10:45sell33188.401.78120.00001.7460
7582006.01.27 15:00close33188.401.78620.00001.7460-44199.52397912.81
7592006.02.03 00:45buy33279.501.77830.00001.8141
7602006.02.03 11:00close33279.501.77530.00001.8141-23849.77374063.04
7612006.02.06 01:25sell33374.801.76360.00001.7284
7622006.02.10 04:00close33374.801.74430.00001.7284144364.25518427.29
7632006.02.20 09:30buy334100.001.74290.00001.7787
7642006.02.20 09:30buy3353.601.74290.00001.7787
7652006.02.21 13:59modify3353.601.74291.74411.7787
7662006.02.21 13:59modify334100.001.74291.74411.7787
7672006.02.21 16:04s/l334100.001.74411.74411.778711900.36530327.65
7682006.02.21 16:04s/l3353.601.74411.74411.7787428.41530756.06
7692006.02.27 17:40sell336100.001.74170.00001.7065
7702006.02.27 17:40sell3376.101.74170.00001.7065
7712006.02.28 12:00close336100.001.74710.00001.7065-53998.93476757.13
7722006.02.28 12:00close3376.101.74680.00001.7065-3110.97473646.16
7732006.03.01 08:50buy33894.701.75360.00001.7894
7742006.03.01 11:10modify33894.701.75361.75481.7894
7752006.03.01 16:08s/l33894.701.75481.75481.789411364.46485010.62
7762006.03.08 03:00sell33997.001.73700.00001.7018
7772006.03.08 09:00close33997.001.74150.00001.7018-43649.82441360.80
7782006.03.13 00:55sell34088.201.72760.00001.6924
7792006.03.13 18:00close34088.201.73110.00001.6924-30870.48410490.32
7802006.03.14 08:45buy34182.001.73440.00001.7702
7812006.03.14 14:30modify34182.001.73441.73561.7702
7822006.03.14 14:32s/l34182.001.73561.73561.77029840.13420330.45
7832006.03.15 02:10buy34284.001.74570.00001.7815
7842006.03.15 11:00close34284.001.74230.00001.7815-28559.32391771.13
7852006.03.16 05:30buy34378.301.74660.00001.7824
7862006.03.16 14:33modify34378.301.74661.74781.7824
7872006.03.17 16:00close34378.301.75311.74781.782450817.13442588.26
7882006.03.22 00:00sell34488.501.74870.00001.7135
7892006.03.24 16:00close34488.501.73750.00001.713599120.01541708.27
7902006.04.19 07:30buy345100.001.78120.00001.8170
7912006.04.19 07:30buy3468.301.78120.00001.8170
7922006.04.19 10:34modify3468.301.78121.78241.8170
7932006.04.19 10:34modify345100.001.78121.78241.8170
7942006.04.19 14:35s/l345100.001.78241.78241.817011999.98553708.25
7952006.04.19 14:35s/l3468.301.78241.78241.8170996.00554704.25
7962006.04.20 02:15buy347100.001.79010.00001.8259
7972006.04.20 02:15buy34810.901.79010.00001.8259
7982006.04.20 11:00close347100.001.78410.00001.8259-59999.92494704.33
7992006.04.20 11:00close34810.901.78430.00001.8259-6322.08488382.25
8002006.04.21 03:55sell34997.601.77930.00001.7441
8012006.04.21 11:00close34997.601.78170.00001.7441-23423.91464958.34
8022006.04.28 03:30buy35092.901.80110.00001.8369
8032006.04.28 10:32modify35092.901.80111.80231.8369
8042006.05.01 15:12t/p35092.901.83691.80231.8369332489.42797447.76
8052006.05.05 03:40buy351100.001.85100.00001.8868
8062006.05.05 03:40buy35259.401.85100.00001.8868
8072006.05.05 14:30modify35259.401.85101.85221.8868
8082006.05.05 14:30modify351100.001.85101.85221.8868
8092006.05.08 16:00close351100.001.85881.85221.886877900.33875348.09
8102006.05.08 16:00close35259.401.85881.85221.886846272.80921620.89
8112006.05.15 08:30buy353100.001.89270.00001.9285
8122006.05.15 08:30buy35484.301.89270.00001.9285
8132006.05.15 11:00close353100.001.88470.00001.9285-80000.85841620.04
8142006.05.15 11:00close35484.301.88480.00001.9285-66597.22775022.82
8152006.05.19 05:55buy355100.001.89020.00001.9260
8162006.05.19 05:55buy35655.001.89020.00001.9260
8172006.05.19 10:00close355100.001.88030.00001.9260-98999.24676023.58
8182006.05.19 10:00close35655.001.88030.00001.9260-54449.83621573.75
8192006.05.19 21:15sell357100.001.87800.00001.8428
8202006.05.19 21:15sell35824.301.87800.00001.8428
8212006.05.22 16:00close357100.001.87780.00001.84281999.64623573.39
8222006.05.22 16:00close35824.301.87780.00001.8428486.05624059.44
8232006.05.23 01:10buy359100.001.88320.00001.9190
8242006.05.23 01:10buy36024.801.88320.00001.9190
8252006.05.23 06:53modify36024.801.88321.88441.9190
8262006.05.23 06:53modify359100.001.88321.88441.9190
8272006.05.23 08:07s/l359100.001.88441.88441.919012000.00636059.44
8282006.05.23 08:07s/l36024.801.88441.88441.91902976.00639035.44
8292006.05.29 03:15sell361100.001.85960.00001.8244
8302006.05.29 03:15sell36227.801.85960.00001.8244
8312006.05.29 12:00close361100.001.86360.00001.8244-40000.18599035.26
8322006.05.29 12:00close36227.801.86350.00001.8244-10842.00588193.26
8332006.05.31 01:05buy363100.001.88130.00001.9171
8342006.05.31 01:05buy36417.601.88130.00001.9171
8352006.05.31 08:52modify36417.601.88131.88251.9171
8362006.05.31 08:52modify363100.001.88131.88251.9171
8372006.05.31 09:50s/l363100.001.88251.88251.917111999.58600192.84
8382006.05.31 09:50s/l36417.601.88251.88251.91712111.93602304.77
8392006.06.06 08:20sell365100.001.87310.00001.8379
8402006.06.06 08:20sell36620.401.87310.00001.8379
8412006.06.08 14:33t/p365100.001.83790.00001.8379352000.42954305.19
8422006.06.08 14:33t/p36620.401.83790.00001.837971808.091026113.28
8432006.06.14 03:30sell367100.001.83510.00001.7999
8442006.06.14 03:30sell368100.001.83510.00001.7999
8452006.06.14 03:30sell3695.201.83510.00001.7999
8462006.06.14 08:00close367100.001.83760.00001.7999-24998.881001114.40
8472006.06.14 08:00close3695.201.83760.00001.7999-1299.94999814.46
8482006.06.14 08:01close368100.001.83770.00001.7999-25999.05973815.41
8492006.07.03 01:50buy370100.001.84670.00001.8825
8502006.07.03 01:50buy37194.701.84670.00001.8825
8512006.07.03 18:00close370100.001.84050.00001.8825-62000.26911815.15
8522006.07.03 18:00close37194.701.84060.00001.8825-57767.21854047.94
8532006.07.06 01:45sell372100.001.83570.00001.8005
8542006.07.06 01:45sell37370.801.83570.00001.8005
8552006.07.06 15:00close372100.001.83760.00001.8005-18999.08835048.86
8562006.07.06 15:00close37370.801.83770.00001.8005-14159.75820889.11
8572006.07.10 02:20buy374100.001.84790.00001.8837
8582006.07.10 02:20buy37564.101.84790.00001.8837
8592006.07.10 09:22modify37564.101.84791.84911.8837
8602006.07.10 09:22modify374100.001.84791.84911.8837
8612006.07.10 10:33s/l374100.001.84911.84911.883712000.17832889.28
8622006.07.10 10:33s/l37564.101.84911.84911.88377692.11840581.39
8632006.07.13 03:10sell376100.001.83470.00001.7995
8642006.07.13 03:10sell37768.101.83470.00001.7995
8652006.07.13 10:00close376100.001.83940.00001.7995-47000.15793581.24
8662006.07.13 10:00close37768.101.83930.00001.7995-31325.99762255.25
8672006.07.14 03:25buy378100.001.84080.00001.8766
8682006.07.14 03:25buy37952.401.84080.00001.8766
8692006.07.14 04:00close378100.001.84090.00001.8766999.47763254.72
8702006.07.14 04:00close37952.401.84090.00001.8766524.01763778.73
8712006.07.17 00:40sell380100.001.83850.00001.8033
8722006.07.17 00:40sell38152.701.83850.00001.8033
8732006.07.18 11:00close380100.001.82500.00001.8033135000.25898778.98
8742006.07.18 11:00close38152.701.82490.00001.803371672.12970451.10
8752006.07.20 21:50buy382100.001.84810.00001.8839
8762006.07.20 21:50buy38394.001.84810.00001.8839
8772006.07.21 09:14modify38394.001.84811.84931.8839
8782006.07.21 09:14modify382100.001.84811.84931.8839
8792006.07.24 08:00close382100.001.85241.84931.883942799.291013250.39
8802006.07.24 08:00close38394.001.85231.84931.883939292.301052542.69
8812006.07.26 01:45sell384100.001.84100.00001.8058
8822006.07.26 01:45sell385100.001.84100.00001.8058
8832006.07.26 01:45sell38610.501.84100.00001.8058
8842006.07.26 16:00close384100.001.84370.00001.8058-27000.411025542.28
8852006.07.26 16:00close38610.501.84370.00001.8058-2835.041022707.24
8862006.07.26 16:00close385100.001.84380.00001.8058-28000.39994706.85
8872006.07.28 22:20buy387100.001.86260.00001.8984
8882006.07.28 22:20buy38898.901.86260.00001.8984
8892006.07.31 11:04modify38898.901.86261.86381.8984
8902006.07.31 11:04modify387100.001.86261.86381.8984
8912006.07.31 12:23s/l387100.001.86381.86381.898411899.621006606.47
8922006.07.31 12:23s/l38898.901.86381.86381.898411768.721018375.19
8932006.08.01 02:40buy389100.001.86680.00001.9026
8942006.08.01 02:40buy390100.001.86680.00001.9026
8952006.08.01 02:40buy3913.601.86680.00001.9026
8962006.08.01 17:53modify3913.601.86681.86801.9026
8972006.08.01 17:53modify390100.001.86681.86801.9026
8982006.08.01 17:53modify389100.001.86681.86801.9026
8992006.08.03 11:00close389100.001.87171.86801.902648600.281066975.47
9002006.08.03 11:00close3913.601.87171.86801.90261749.611068725.08
9012006.08.03 11:00close390100.001.87181.86801.902649599.261118324.34
9022006.08.04 04:55buy392100.001.88600.00001.9218
9032006.08.04 04:55buy393100.001.88600.00001.9218
9042006.08.04 04:55buy39423.601.88600.00001.9218
9052006.08.04 10:05modify39423.601.88601.88721.9218
9062006.08.04 10:05modify393100.001.88601.88721.9218
9072006.08.04 10:05modify392100.001.88601.88721.9218
9082006.08.07 09:00close392100.001.90521.88721.9218191901.371310225.71
9092006.08.07 09:00close39423.601.90521.88721.921845288.721355514.43
9102006.08.07 09:00close393100.001.90521.88721.9218191901.321547415.75
9112006.08.09 08:15sell395100.001.90450.00001.8693
9122006.08.09 08:15sell396100.001.90450.00001.8693
9132006.08.09 08:15sell397100.001.90450.00001.8693
9142006.08.09 08:15sell3989.401.90450.00001.8693
9152006.08.09 16:00close395100.001.90920.00001.8693-47000.151500415.60
9162006.08.09 16:00close397100.001.90920.00001.8693-47000.151453415.45
9172006.08.09 16:00close396100.001.90930.00001.8693-48000.311405415.14
9182006.08.09 16:00close3989.401.90910.00001.8693-4324.001401091.14
9192006.08.11 00:45sell399100.001.89420.00001.8590
9202006.08.11 00:45sell400100.001.89420.00001.8590
9212006.08.11 00:45sell40180.201.89420.00001.8590
9222006.08.11 10:00close399100.001.89510.00001.8590-8999.811392091.33
9232006.08.11 10:00close40180.201.89510.00001.8590-7217.841384873.49
9242006.08.11 10:00close400100.001.89530.00001.8590-11000.141373873.35
9252006.08.14 03:00sell402100.001.89330.00001.8581
9262006.08.14 03:00sell403100.001.89330.00001.8581
9272006.08.14 03:00sell40474.701.89330.00001.8581
9282006.08.15 15:00close402100.001.89480.00001.8581-14999.611358873.74
9292006.08.15 15:00close40474.701.89480.00001.8581-11204.711347669.03
9302006.08.15 15:00close403100.001.89470.00001.8581-13999.441333669.59
9312006.08.15 22:05buy405100.001.89320.00001.9290
9322006.08.15 22:05buy406100.001.89320.00001.9290
9332006.08.15 22:05buy40766.701.89320.00001.9290
9342006.08.16 09:00close405100.001.89250.00001.9290-7099.471326570.12
9352006.08.16 09:00close40766.701.89250.00001.9290-4735.341321834.78
9362006.08.16 09:00close406100.001.89250.00001.9290-7099.471314735.31
9372006.08.18 05:45sell408100.001.88600.00001.8508
9382006.08.18 05:45sell409100.001.88600.00001.8508
9392006.08.18 05:45sell41062.901.88600.00001.8508
9402006.08.18 08:00close408100.001.88660.00001.8508-5999.311308736.00
9412006.08.18 08:00close41062.901.88660.00001.8508-3773.571304962.43
9422006.08.18 08:00close409100.001.88660.00001.8508-5999.311298963.12
9432006.08.21 21:05buy411100.001.89400.00001.9298
9442006.08.21 21:05buy412100.001.89400.00001.9298
9452006.08.21 21:05buy41359.701.89400.00001.9298
9462006.08.22 03:00close411100.001.89070.00001.9298-33100.211265862.91
9472006.08.22 03:00close41359.701.89070.00001.9298-19760.821246102.09
9482006.08.22 03:00close412100.001.89080.00001.9298-32100.051214002.04
9492006.08.23 08:55sell414100.001.88890.00001.8537
9502006.08.23 08:55sell415100.001.88890.00001.8537
9512006.08.23 08:55sell41642.801.88890.00001.8537
9522006.08.23 10:00close414100.001.89240.00001.8537-34999.351179002.69
9532006.08.23 10:00close41642.801.89240.00001.8537-14979.721164022.97
9542006.08.23 10:00close415100.001.89240.00001.8537-34999.581129023.39
9552006.08.25 04:40sell417100.001.88800.00001.8528
9562006.08.25 04:40sell418100.001.88800.00001.8528
9572006.08.25 04:40sell41925.801.88800.00001.8528
9582006.08.25 13:00close417100.001.88990.00001.8528-19000.281110023.11
9592006.08.25 13:00close41925.801.88990.00001.8528-4902.071105121.04
9602006.08.25 13:00close418100.001.88990.00001.8528-18999.891086121.15
9612006.09.06 03:20sell420100.001.89480.00001.8596
9622006.09.06 03:20sell421100.001.89480.00001.8596
9632006.09.06 03:20sell42217.201.89480.00001.8596
9642006.09.12 06:00close420100.001.86850.00001.8596263000.041349121.19
9652006.09.12 06:00close42217.201.86850.00001.859645236.011394357.20
9662006.09.12 06:00close421100.001.86850.00001.8596263000.041657357.24
9672006.09.13 02:15buy423100.001.87240.00001.9082
9682006.09.13 02:15buy424100.001.87240.00001.9082
9692006.09.13 02:15buy425100.001.87240.00001.9082
9702006.09.13 02:15buy42631.401.87240.00001.9082
9712006.09.13 10:30modify42631.401.87241.87361.9082
9722006.09.13 10:30modify425100.001.87241.87361.9082
9732006.09.13 10:30modify424100.001.87241.87361.9082
9742006.09.13 10:30modify423100.001.87241.87361.9082
9752006.09.13 10:31s/l423100.001.87361.87361.908212000.041669357.28
9762006.09.13 10:31s/l424100.001.87361.87361.908212000.041681357.32
9772006.09.13 10:31s/l425100.001.87361.87361.908212000.041693357.36
9782006.09.13 10:31s/l42631.401.87361.87361.90823768.011697125.37
9792006.09.14 07:10buy427100.001.87680.00001.9126
9802006.09.14 07:10buy428100.001.87680.00001.9126
9812006.09.14 07:10buy429100.001.87680.00001.9126
9822006.09.14 07:10buy43039.401.87680.00001.9126
9832006.09.14 10:30modify43039.401.87681.87801.9126
9842006.09.14 10:30modify429100.001.87681.87801.9126
9852006.09.14 10:30modify428100.001.87681.87801.9126
9862006.09.14 10:30modify427100.001.87681.87801.9126
9872006.09.15 10:00close427100.001.88481.87801.912679899.471777024.84
9882006.09.15 10:00close429100.001.88481.87801.912679899.471856924.31
9892006.09.15 10:00close428100.001.88491.87801.912680899.641937823.95
9902006.09.15 10:00close43039.401.88481.87801.912631480.561969304.51
9912006.09.21 01:10buy431100.001.88690.00001.9227
9922006.09.21 01:10buy432100.001.88690.00001.9227
9932006.09.21 01:10buy433100.001.88690.00001.9227
9942006.09.21 01:10buy43493.801.88690.00001.9227
9952006.09.21 02:48modify43493.801.88691.88811.9227
9962006.09.21 02:48modify433100.001.88691.88811.9227
9972006.09.21 02:48modify432100.001.88691.88811.9227
9982006.09.21 02:48modify431100.001.88691.88811.9227
9992006.09.25 00:00close431100.001.90071.88811.9227137799.552107104.06
10002006.09.25 00:00close433100.001.90071.88811.9227137799.552244903.61
10012006.09.25 00:04close432100.001.90061.88811.9227136799.392381703.00
10022006.09.25 00:05close43493.801.90051.88811.9227127380.792509083.79
10032006.09.27 23:00sell435100.001.88920.00001.8540
10042006.09.27 23:00sell436100.001.88920.00001.8540
10052006.09.27 23:00sell437100.001.88920.00001.8540
10062006.09.27 23:00sell438100.001.88920.00001.8540
10072006.09.27 23:00sell439100.001.88920.00001.8540
10082006.09.27 23:00sell4401.801.88920.00001.8540
10092006.10.02 09:00close435100.001.87260.00001.8540165999.432675083.22
10102006.10.02 09:00close437100.001.87260.00001.8540165999.432841082.65
10112006.10.02 09:00close439100.001.87260.00001.8540165999.433007082.08
10122006.10.02 09:00close436100.001.87260.00001.8540165999.433173081.51
10132006.10.02 09:00close4401.801.87260.00001.85402987.983176069.49
10142006.10.02 09:00close438100.001.87270.00001.8540164999.273341068.76
10152006.10.03 02:25buy441100.001.88640.00001.9222
10162006.10.03 02:25buy442100.001.88640.00001.9222
10172006.10.03 02:25buy443100.001.88640.00001.9222
10182006.10.03 02:25buy444100.001.88640.00001.9222
10192006.10.03 02:25buy445100.001.88640.00001.9222
10202006.10.03 02:25buy446100.001.88640.00001.9222
10212006.10.03 02:25buy44768.201.88640.00001.9222
10222006.10.04 04:00close441100.001.88420.00001.9222-22100.773318967.99
10232006.10.04 04:00close443100.001.88420.00001.9222-22100.773296867.22
10242006.10.04 04:00close445100.001.88420.00001.9222-22100.773274766.45
10252006.10.04 04:00close44768.201.88420.00001.9222-15072.733259693.72
10262006.10.04 04:00close442100.001.88430.00001.9222-21100.603238593.12
10272006.10.04 04:00close446100.001.88430.00001.9222-21100.603217492.52
10282006.10.04 04:01close444100.001.88420.00001.9222-22100.773195391.75
10292006.10.09 21:15sell448100.001.86750.00001.8323
10302006.10.09 21:15sell449100.001.86750.00001.8323
10312006.10.09 21:15sell450100.001.86750.00001.8323
10322006.10.09 21:15sell451100.001.86750.00001.8323
10332006.10.09 21:15sell452100.001.86750.00001.8323
10342006.10.09 21:15sell453100.001.86750.00001.8323
10352006.10.09 21:15sell45439.001.86750.00001.8323
10362006.10.10 09:00close448100.001.86920.00001.8323-16999.933178391.82
10372006.10.10 09:00close450100.001.86920.00001.8323-16999.933161391.89
10382006.10.10 09:00close452100.001.86920.00001.8323-16999.933144391.96
10392006.10.10 09:00close45439.001.86920.00001.8323-6629.973137761.99
10402006.10.10 09:00close449100.001.86910.00001.8323-16000.523121761.47
10412006.10.10 09:00close453100.001.86910.00001.8323-16000.523105760.95
10422006.10.10 09:00close451100.001.86920.00001.8323-17000.523088760.43
10432006.10.11 04:35sell455100.001.85510.00001.8199
10442006.10.11 04:35sell456100.001.85510.00001.8199
10452006.10.11 04:35sell457100.001.85510.00001.8199
10462006.10.11 04:35sell458100.001.85510.00001.8199
10472006.10.11 04:35sell459100.001.85510.00001.8199
10482006.10.11 04:35sell460100.001.85510.00001.8199
10492006.10.11 04:35sell46117.701.85510.00001.8199
10502006.10.11 11:00close455100.001.85800.00001.8199-28999.543059760.89
10512006.10.11 11:00close457100.001.85800.00001.8199-28999.543030761.35
10522006.10.11 11:00close459100.001.85800.00001.8199-28999.543001761.81
10532006.10.11 11:00close46117.701.85800.00001.8199-5132.922996628.89
10542006.10.11 11:00close456100.001.85810.00001.8199-29999.642966629.25
10552006.10.11 11:00close460100.001.85810.00001.8199-29999.642936629.61
10562006.10.11 11:00close458100.001.85810.00001.8199-29999.712906629.90
10572006.10.18 02:45buy462100.001.86980.00001.9056
10582006.10.18 02:45buy463100.001.86980.00001.9056
10592006.10.18 02:45buy464100.001.86980.00001.9056
10602006.10.18 02:45buy465100.001.86980.00001.9056
10612006.10.18 02:45buy466100.001.86980.00001.9056
10622006.10.18 02:45buy46781.301.86980.00001.9056
10632006.10.18 08:43modify46781.301.86981.87101.9056
10642006.10.18 08:43modify466100.001.86981.87101.9056
10652006.10.18 08:43modify465100.001.86981.87101.9056
10662006.10.18 08:43modify464100.001.86981.87101.9056
10672006.10.18 08:43modify463100.001.86981.87101.9056
10682006.10.18 08:43modify462100.001.86981.87101.9056
10692006.10.18 10:36s/l462100.001.87101.87101.905611999.592918629.49
10702006.10.18 10:36s/l463100.001.87101.87101.905611999.592930629.08
10712006.10.18 10:36s/l464100.001.87101.87101.905611999.592942628.67
10722006.10.18 10:36s/l465100.001.87101.87101.905611999.592954628.26
10732006.10.18 10:36s/l466100.001.87101.87101.905611999.592966627.85
10742006.10.18 10:36s/l46781.301.87101.87101.90569755.672976383.52
10752006.10.23 03:30buy468100.001.88230.00001.9181
10762006.10.23 03:30buy469100.001.88230.00001.9181
10772006.10.23 03:30buy470100.001.88230.00001.9181
10782006.10.23 03:30buy471100.001.88230.00001.9181
10792006.10.23 03:30buy472100.001.88230.00001.9181
10802006.10.23 03:30buy47395.201.88230.00001.9181
10812006.10.23 10:00close468100.001.87790.00001.9181-43999.652932383.87
10822006.10.23 10:00close470100.001.87790.00001.9181-43999.652888384.22
10832006.10.23 10:00close472100.001.87790.00001.9181-43999.652844384.57
10842006.10.23 10:00close469100.001.87790.00001.9181-43999.692800384.88
10852006.10.23 10:00close47395.201.87790.00001.9181-41887.712758497.17
10862006.10.23 10:00close471100.001.87790.00001.9181-43999.652714497.52
10872006.10.30 01:10buy474100.001.89590.00001.9317
10882006.10.30 01:10buy475100.001.89590.00001.9317
10892006.10.30 01:10buy476100.001.89590.00001.9317
10902006.10.30 01:10buy477100.001.89590.00001.9317
10912006.10.30 01:10buy478100.001.89590.00001.9317
10922006.10.30 01:10buy47942.801.89590.00001.9317
10932006.10.30 11:03modify47942.801.89591.89711.9317
10942006.10.30 11:03modify478100.001.89591.89711.9317
10952006.10.30 11:03modify477100.001.89591.89711.9317
10962006.10.30 11:03modify476100.001.89591.89711.9317
10972006.10.30 11:03modify475100.001.89591.89711.9317
10982006.10.30 11:03modify474100.001.89591.89711.9317
10992006.10.30 11:34s/l474100.001.89711.89711.931712000.392726497.91
11002006.10.30 11:34s/l475100.001.89711.89711.931712000.392738498.30
11012006.10.30 11:34s/l476100.001.89711.89711.931712000.392750498.69
11022006.10.30 11:34s/l477100.001.89711.89711.931712000.392762499.08
11032006.10.30 11:34s/l478100.001.89711.89711.931712000.392774499.47
11042006.10.30 11:34s/l47942.801.89711.89711.93175136.172779635.64
11052006.10.31 00:15buy480100.001.90040.00001.9362
11062006.10.31 00:15buy481100.001.90040.00001.9362
11072006.10.31 00:15buy482100.001.90040.00001.9362
11082006.10.31 00:15buy483100.001.90040.00001.9362
11092006.10.31 00:15buy484100.001.90040.00001.9362
11102006.10.31 00:15buy48555.901.90040.00001.9362
11112006.10.31 10:00close480100.001.89690.00001.9362-34999.352744636.29
11122006.10.31 10:00close482100.001.89690.00001.9362-34999.352709636.94
11132006.10.31 10:00close484100.001.89690.00001.9362-34999.352674637.59
11142006.10.31 10:00close481100.001.89690.00001.9362-34999.352639638.24
11152006.10.31 10:00close48555.901.89690.00001.9362-19564.642620073.60
11162006.10.31 10:00close483100.001.89710.00001.9362-33000.212587073.39
11172006.11.01 05:00buy486100.001.90740.00001.9432
11182006.11.01 05:00buy487100.001.90740.00001.9432
11192006.11.01 05:00buy488100.001.90740.00001.9432
11202006.11.01 05:00buy489100.001.90740.00001.9432
11212006.11.01 05:00buy490100.001.90740.00001.9432
11222006.11.01 05:00buy49117.401.90740.00001.9432
11232006.11.01 17:02modify49117.401.90741.90861.9432
11242006.11.01 17:02modify490100.001.90741.90861.9432
11252006.11.01 17:02modify489100.001.90741.90861.9432
11262006.11.01 17:02modify488100.001.90741.90861.9432
11272006.11.01 17:02modify487100.001.90741.90861.9432
11282006.11.01 17:02modify486100.001.90741.90861.9432
11292006.11.01 17:44s/l486100.001.90861.90861.943212000.382599073.77
11302006.11.01 17:44s/l487100.001.90861.90861.943212000.382611074.15
11312006.11.01 17:44s/l488100.001.90861.90861.943212000.382623074.53
11322006.11.01 17:44s/l489100.001.90861.90861.943212000.382635074.91
11332006.11.01 17:44s/l490100.001.90861.90861.943212000.382647075.29
11342006.11.01 17:44s/l49117.401.90861.90861.94322088.072649163.36
11352006.11.06 00:10sell492100.001.90140.00001.8662
11362006.11.06 00:10sell493100.001.90140.00001.8662
11372006.11.06 00:10sell494100.001.90140.00001.8662
11382006.11.06 00:10sell495100.001.90140.00001.8662
11392006.11.06 00:10sell496100.001.90140.00001.8662
11402006.11.06 00:10sell49729.801.90140.00001.8662
11412006.11.07 03:00close492100.001.90140.00001.8662-0.692649162.67
11422006.11.07 03:00close494100.001.90140.00001.8662-0.692649161.98
11432006.11.07 03:00close496100.001.90140.00001.8662-0.692649161.29
11442006.11.07 03:00close493100.001.90130.00001.8662999.472650160.76
11452006.11.07 03:00close49729.801.90130.00001.8662297.842650458.60
11462006.11.07 03:01close495100.001.90150.00001.8662-1000.862649457.74
11472006.11.23 03:35buy498100.001.91370.00001.9495
11482006.11.23 03:35buy499100.001.91370.00001.9495
11492006.11.23 03:35buy500100.001.91370.00001.9495
11502006.11.23 03:35buy501100.001.91370.00001.9495
11512006.11.23 03:35buy502100.001.91370.00001.9495
11522006.11.23 03:35buy50329.801.91370.00001.9495
11532006.11.24 08:52modify50329.801.91371.91491.9495
11542006.11.24 08:52modify502100.001.91371.91491.9495
11552006.11.24 08:52modify501100.001.91371.91491.9495
11562006.11.24 08:52modify500100.001.91371.91491.9495
11572006.11.24 08:52modify499100.001.91371.91491.9495
11582006.11.24 08:52modify498100.001.91371.91491.9495
11592006.11.28 15:51t/p498100.001.94951.91491.9495357699.463007157.20
11602006.11.28 15:51t/p499100.001.94951.91491.9495357699.463364856.66
11612006.11.28 15:51t/p500100.001.94951.91491.9495357699.463722556.12
11622006.11.28 15:51t/p501100.001.94951.91491.9495357699.464080255.58
11632006.11.28 15:51t/p502100.001.94951.91491.9495357699.464437955.04
11642006.11.28 15:51t/p50329.801.94951.91491.9495106594.444544549.48
11652006.11.29 06:35buy504100.001.95150.00001.9873
11662006.11.29 06:35buy505100.001.95150.00001.9873
11672006.11.29 06:35buy506100.001.95150.00001.9873
11682006.11.29 06:35buy507100.001.95150.00001.9873
11692006.11.29 06:35buy508100.001.95150.00001.9873
11702006.11.29 06:35buy509100.001.95150.00001.9873
11712006.11.29 06:35buy510100.001.95150.00001.9873
11722006.11.29 06:35buy511100.001.95150.00001.9873
11732006.11.29 06:35buy512100.001.95150.00001.9873
11742006.11.29 06:35buy5138.901.95150.00001.9873
11752006.11.29 20:00close504100.001.94580.00001.9873-56998.234487551.25
11762006.11.29 20:00close506100.001.94580.00001.9873-56998.234430553.02
11772006.11.29 20:00close508100.001.94580.00001.9873-56998.234373554.79
11782006.11.29 20:00close510100.001.94580.00001.9873-56998.234316556.56
11792006.11.29 20:00close512100.001.94580.00001.9873-56998.234259558.33
11802006.11.29 20:00close505100.001.94570.00001.9873-57998.894201559.44
11812006.11.29 20:00close509100.001.94570.00001.9873-57998.894143560.55
11822006.11.29 20:00close5138.901.94570.00001.9873-5161.904138398.65
11832006.11.29 20:00close507100.001.94580.00001.9873-56998.234081400.42
11842006.11.29 20:00close511100.001.94560.00001.9873-58998.894022401.53
11852006.12.01 00:35buy514100.001.96500.00002.0008
11862006.12.01 00:35buy515100.001.96500.00002.0008
11872006.12.01 00:35buy516100.001.96500.00002.0008
11882006.12.01 00:35buy517100.001.96500.00002.0008
11892006.12.01 00:35buy518100.001.96500.00002.0008
11902006.12.01 00:35buy519100.001.96500.00002.0008
11912006.12.01 00:35buy520100.001.96500.00002.0008
11922006.12.01 00:35buy521100.001.96500.00002.0008
11932006.12.01 00:35buy5224.401.96500.00002.0008
11942006.12.01 03:37modify5224.401.96501.96622.0008
11952006.12.01 03:37modify521100.001.96501.96622.0008
11962006.12.01 03:37modify520100.001.96501.96622.0008
11972006.12.01 03:37modify519100.001.96501.96622.0008
11982006.12.01 03:37modify518100.001.96501.96622.0008
11992006.12.01 03:37modify517100.001.96501.96622.0008
12002006.12.01 03:37modify516100.001.96501.96622.0008
12012006.12.01 03:37modify515100.001.96501.96622.0008
12022006.12.01 03:37modify514100.001.96501.96622.0008
12032006.12.01 10:35s/l514100.001.96621.96622.000812000.164034401.69
12042006.12.01 10:35s/l515100.001.96621.96622.000812000.164046401.85
12052006.12.01 10:35s/l516100.001.96621.96622.000812000.164058402.01
12062006.12.01 10:35s/l517100.001.96621.96622.000812000.164070402.17
12072006.12.01 10:35s/l518100.001.96621.96622.000812000.164082402.33
12082006.12.01 10:35s/l519100.001.96621.96622.000812000.164094402.49
12092006.12.01 10:35s/l520100.001.96621.96622.000812000.164106402.65
12102006.12.01 10:35s/l521100.001.96621.96622.000812000.164118402.81
12112006.12.01 10:35s/l5224.401.96621.96622.0008528.014118930.82
12122006.12.04 03:55buy523100.001.97860.00002.0144
12132006.12.04 03:55buy524100.001.97860.00002.0144
12142006.12.04 03:55buy525100.001.97860.00002.0144
12152006.12.04 03:55buy526100.001.97860.00002.0144
12162006.12.04 03:55buy527100.001.97860.00002.0144
12172006.12.04 03:55buy528100.001.97860.00002.0144
12182006.12.04 03:55buy529100.001.97860.00002.0144
12192006.12.04 03:55buy530100.001.97860.00002.0144
12202006.12.04 03:55buy53123.701.97860.00002.0144
12212006.12.04 15:00close523100.001.97480.00002.0144-37999.844080930.98
12222006.12.04 15:00close525100.001.97480.00002.0144-37999.844042931.14
12232006.12.04 15:00close527100.001.97480.00002.0144-37999.844004931.30
12242006.12.04 15:00close529100.001.97480.00002.0144-37999.843966931.46
12252006.12.04 15:00close53123.701.97480.00002.0144-9005.963957925.50
12262006.12.04 15:00close524100.001.97450.00002.0144-40999.753916925.75
12272006.12.04 15:00close528100.001.97450.00002.0144-40999.753875926.00
12282006.12.04 15:00close526100.001.97460.00002.0144-39999.753835926.25
12292006.12.04 15:00close530100.001.97450.00002.0144-41000.343794925.91
12302006.12.11 08:45sell532100.001.95310.00001.9179
12312006.12.11 08:45sell533100.001.95310.00001.9179
12322006.12.11 08:45sell534100.001.95310.00001.9179
12332006.12.11 08:45sell535100.001.95310.00001.9179
12342006.12.11 08:45sell536100.001.95310.00001.9179
12352006.12.11 08:45sell537100.001.95310.00001.9179
12362006.12.11 08:45sell538100.001.95310.00001.9179
12372006.12.11 08:45sell53958.901.95310.00001.9179
12382006.12.11 19:00close532100.001.95840.00001.9179-52999.953741925.96
12392006.12.11 19:00close534100.001.95840.00001.9179-52999.953688926.01
12402006.12.11 19:00close536100.001.95840.00001.9179-52999.953635926.06
12412006.12.11 19:00close538100.001.95840.00001.9179-52999.953582926.11
12422006.12.11 19:00close533100.001.95840.00001.9179-52999.953529926.16
12432006.12.11 19:00close537100.001.95840.00001.9179-52999.953476926.21
12442006.12.11 19:01close535100.001.95850.00001.9179-54000.123422926.09
12452006.12.11 19:02close53958.901.95860.00001.9179-32395.173390530.92
12462006.12.13 07:40buy540100.001.96960.00002.0054
12472006.12.13 07:40buy541100.001.96960.00002.0054
12482006.12.13 07:40buy542100.001.96960.00002.0054
12492006.12.13 07:40buy543100.001.96960.00002.0054
12502006.12.13 07:40buy544100.001.96960.00002.0054
12512006.12.13 07:40buy545100.001.96960.00002.0054
12522006.12.13 07:40buy54678.101.96960.00002.0054
12532006.12.13 15:00close540100.001.96540.00002.0054-42000.513348530.41
12542006.12.13 15:00close542100.001.96540.00002.0054-42000.513306529.90
12552006.12.13 15:00close544100.001.96540.00002.0054-42000.513264529.39
12562006.12.13 15:00close54678.101.96540.00002.0054-32802.403231726.99
12572006.12.13 15:00close541100.001.96530.00002.0054-43000.323188726.67
12582006.12.13 15:00close545100.001.96530.00002.0054-43000.323145726.35
12592006.12.13 15:00close543100.001.96540.00002.0054-42000.513103725.84
12602006.12.18 04:35sell547100.001.95440.00001.9192
12612006.12.18 04:35sell548100.001.95440.00001.9192
12622006.12.18 04:35sell549100.001.95440.00001.9192
12632006.12.18 04:35sell550100.001.95440.00001.9192
12642006.12.18 04:35sell551100.001.95440.00001.9192
12652006.12.18 04:35sell552100.001.95440.00001.9192
12662006.12.18 04:35sell55320.701.95440.00001.9192
12672006.12.19 08:00close547100.001.94950.00001.919248999.093152724.93
12682006.12.19 08:00close549100.001.94950.00001.919248999.093201724.02
12692006.12.19 08:00close551100.001.94950.00001.919248999.093250723.11
12702006.12.19 08:00close55320.701.94950.00001.919210142.813260865.92
12712006.12.19 08:00close548100.001.94960.00001.919247999.433308865.35
12722006.12.19 08:00close552100.001.94960.00001.919247999.433356864.78
12732006.12.19 08:00close550100.001.94970.00001.919246999.953403864.73
12742007.01.03 00:50buy554100.001.97270.00002.0085
12752007.01.03 00:50buy555100.001.97270.00002.0085
12762007.01.03 00:50buy556100.001.97270.00002.0085
12772007.01.03 00:50buy557100.001.97270.00002.0085
12782007.01.03 00:50buy558100.001.97270.00002.0085
12792007.01.03 00:50buy559100.001.97270.00002.0085
12802007.01.03 00:50buy56080.701.97270.00002.0085
12812007.01.03 12:00close554100.001.96280.00002.0085-99000.433304864.30
12822007.01.03 12:00close556100.001.96280.00002.0085-99000.433205863.87
12832007.01.03 12:00close558100.001.96280.00002.0085-99000.433106863.44
12842007.01.03 12:00close56080.701.96280.00002.0085-79893.353026970.09
12852007.01.03 12:01close555100.001.96270.00002.0085-100000.602926969.49
12862007.01.03 12:01close559100.001.96270.00002.0085-100000.602826968.89
12872007.01.03 12:02close557100.001.96280.00002.0085-99000.432727968.46
12882007.01.04 04:05sell561100.001.95220.00001.9170
12892007.01.04 04:05sell562100.001.95220.00001.9170
12902007.01.04 04:05sell563100.001.95220.00001.9170
12912007.01.04 04:05sell564100.001.95220.00001.9170
12922007.01.04 04:05sell565100.001.95220.00001.9170
12932007.01.04 04:05sell56645.501.95220.00001.9170
12942007.01.08 10:00close561100.001.93410.00001.9170181000.732908969.19
12952007.01.08 10:00close563100.001.93410.00001.9170181000.733089969.92
12962007.01.08 10:00close565100.001.93410.00001.9170181000.733270970.65
12972007.01.08 10:00close562100.001.93410.00001.9170181000.733451971.38
12982007.01.08 10:00close56645.501.93410.00001.917082355.333534326.71
12992007.01.08 10:00close564100.001.93390.00001.9170183001.063717327.77
13002007.01.16 01:15buy567100.001.96320.00001.9990
13012007.01.16 01:15buy568100.001.96320.00001.9990
13022007.01.16 01:15buy569100.001.96320.00001.9990
13032007.01.16 01:15buy570100.001.96320.00001.9990
13042007.01.16 01:15buy571100.001.96320.00001.9990
13052007.01.16 01:15buy572100.001.96320.00001.9990
13062007.01.16 01:15buy573100.001.96320.00001.9990
13072007.01.16 01:15buy57443.401.96320.00001.9990
13082007.01.16 08:06modify57443.401.96321.96441.9990
13092007.01.16 08:06modify573100.001.96321.96441.9990
13102007.01.16 08:06modify572100.001.96321.96441.9990
13112007.01.16 08:06modify571100.001.96321.96441.9990
13122007.01.16 08:06modify570100.001.96321.96441.9990
13132007.01.16 08:06modify569100.001.96321.96441.9990
13142007.01.16 08:06modify568100.001.96321.96441.9990
13152007.01.16 08:06modify567100.001.96321.96441.9990
13162007.01.16 11:04s/l567100.001.96441.96441.999011999.573729327.34
13172007.01.16 11:04s/l568100.001.96441.96441.999011999.573741326.91
13182007.01.16 11:04s/l569100.001.96441.96441.999011999.573753326.48
13192007.01.16 11:04s/l570100.001.96441.96441.999011999.573765326.05
13202007.01.16 11:04s/l571100.001.96441.96441.999011999.573777325.62
13212007.01.16 11:04s/l572100.001.96441.96441.999011999.573789325.19
13222007.01.16 11:04s/l573100.001.96441.96441.999011999.573801324.76
13232007.01.16 11:04s/l57443.401.96441.96441.99905207.823806532.58
13242007.01.26 08:25sell575100.001.96670.00001.9315
13252007.01.26 08:25sell576100.001.96670.00001.9315
13262007.01.26 08:25sell577100.001.96670.00001.9315
13272007.01.26 08:25sell578100.001.96670.00001.9315
13282007.01.26 08:25sell579100.001.96670.00001.9315
13292007.01.26 08:25sell580100.001.96670.00001.9315
13302007.01.26 08:25sell581100.001.96670.00001.9315
13312007.01.26 08:25sell58261.301.96670.00001.9315
13322007.01.30 03:00close575100.001.96440.00001.931522999.553829532.13
13332007.01.30 03:00close577100.001.96440.00001.931522999.553852531.68
13342007.01.30 03:00close579100.001.96440.00001.931522999.553875531.23
13352007.01.30 03:00close581100.001.96440.00001.931522999.553898530.78
13362007.01.30 03:00close576100.001.96440.00001.931522999.553921530.33
13372007.01.30 03:00close580100.001.96440.00001.931522999.553944529.88
13382007.01.30 03:01close578100.001.96450.00001.931521999.383966529.26
13392007.01.30 03:01close58261.301.96460.00001.931512872.523979401.78
13402007.02.01 04:00buy583100.001.96310.00001.9989
13412007.02.01 04:00buy584100.001.96310.00001.9989
13422007.02.01 04:00buy585100.001.96310.00001.9989
13432007.02.01 04:00buy586100.001.96310.00001.9989
13442007.02.01 04:00buy587100.001.96310.00001.9989
13452007.02.01 04:00buy588100.001.96310.00001.9989
13462007.02.01 04:00buy589100.001.96310.00001.9989
13472007.02.01 04:00buy59095.801.96310.00001.9989
13482007.02.01 11:58modify59095.801.96311.96431.9989
13492007.02.01 11:58modify589100.001.96311.96431.9989
13502007.02.01 11:58modify588100.001.96311.96431.9989
13512007.02.01 11:58modify587100.001.96311.96431.9989
13522007.02.01 11:58modify586100.001.96311.96431.9989
13532007.02.01 11:58modify585100.001.96311.96431.9989
13542007.02.01 11:58modify584100.001.96311.96431.9989
13552007.02.01 11:58modify583100.001.96311.96431.9989
13562007.02.02 09:00close583100.001.96621.96431.998930899.684010301.46
13572007.02.02 09:00close585100.001.96621.96431.998930899.684041201.14
13582007.02.02 09:00close587100.001.96621.96431.998930899.684072100.82
13592007.02.02 09:00close589100.001.96621.96431.998930899.684103000.50
13602007.02.02 09:00close584100.001.96621.96431.998930899.684133900.18
13612007.02.02 09:00close588100.001.96621.96431.998930899.684164799.86
13622007.02.02 09:00close586100.001.96611.96431.998929899.514194699.37
13632007.02.02 09:00close59095.801.96621.96431.998929601.894224301.26
13642007.02.07 02:10buy591100.001.96870.00002.0045
13652007.02.07 02:10buy592100.001.96870.00002.0045
13662007.02.07 02:10buy593100.001.96870.00002.0045
13672007.02.07 02:10buy594100.001.96870.00002.0045
13682007.02.07 02:10buy595100.001.96870.00002.0045
13692007.02.07 02:10buy596100.001.96870.00002.0045
13702007.02.07 02:10buy597100.001.96870.00002.0045
13712007.02.07 02:10buy598100.001.96870.00002.0045
13722007.02.07 02:10buy59944.801.96870.00002.0045
13732007.02.07 14:33modify59944.801.96871.96992.0045
13742007.02.07 14:33modify598100.001.96871.96992.0045
13752007.02.07 14:33modify597100.001.96871.96992.0045
13762007.02.07 14:33modify596100.001.96871.96992.0045
13772007.02.07 14:33modify595100.001.96871.96992.0045
13782007.02.07 14:33modify594100.001.96871.96992.0045
13792007.02.07 14:33modify593100.001.96871.96992.0045
13802007.02.07 14:33modify592100.001.96871.96992.0045
13812007.02.07 14:33modify591100.001.96871.96992.0045
13822007.02.07 15:58s/l591100.001.96991.96992.004511999.984236301.24
13832007.02.07 15:58s/l592100.001.96991.96992.004511999.984248301.22
13842007.02.07 15:58s/l593100.001.96991.96992.004511999.984260301.20
13852007.02.07 15:58s/l594100.001.96991.96992.004511999.984272301.18
13862007.02.07 15:58s/l595100.001.96991.96992.004511999.984284301.16
13872007.02.07 15:58s/l596100.001.96991.96992.004511999.984296301.14
13882007.02.07 15:58s/l597100.001.96991.96992.004511999.984308301.12
13892007.02.07 15:58s/l598100.001.96991.96992.004511999.984320301.10
13902007.02.07 15:58s/l59944.801.96991.96992.00455375.994325677.09
13912007.02.09 00:30sell600100.001.95900.00001.9238
13922007.02.09 00:30sell601100.001.95900.00001.9238
13932007.02.09 00:30sell602100.001.95900.00001.9238
13942007.02.09 00:30sell603100.001.95900.00001.9238
13952007.02.09 00:30sell604100.001.95900.00001.9238
13962007.02.09 00:30sell605100.001.95900.00001.9238
13972007.02.09 00:30sell606100.001.95900.00001.9238
13982007.02.09 00:30sell607100.001.95900.00001.9238
13992007.02.09 00:30sell60865.101.95900.00001.9238
14002007.02.12 08:00close600100.001.95570.00001.923833000.014358677.10
14012007.02.12 08:00close602100.001.95570.00001.923833000.014391677.11
14022007.02.12 08:00close604100.001.95570.00001.923833000.014424677.12
14032007.02.12 08:00close606100.001.95570.00001.923833000.014457677.13
14042007.02.12 08:00close60865.101.95570.00001.923821483.004479160.13
14052007.02.12 08:00close601100.001.95570.00001.923833000.014512160.14
14062007.02.12 08:00close605100.001.95570.00001.923833000.014545160.15
14072007.02.12 08:01close603100.001.95580.00001.923831999.844577159.99
14082007.02.12 08:01close607100.001.95560.00001.923834000.184611160.17
14092007.02.23 01:25buy609100.001.95630.00001.9921
14102007.02.23 01:25buy610100.001.95630.00001.9921
14112007.02.23 01:25buy611100.001.95630.00001.9921
14122007.02.23 01:25buy612100.001.95630.00001.9921
14132007.02.23 01:25buy613100.001.95630.00001.9921
14142007.02.23 01:25buy614100.001.95630.00001.9921
14152007.02.23 01:25buy615100.001.95630.00001.9921
14162007.02.23 01:25buy616100.001.95630.00001.9921
14172007.02.23 01:25buy617100.001.95630.00001.9921
14182007.02.23 01:25buy61822.201.95630.00001.9921
14192007.02.23 13:51modify61822.201.95631.95751.9921
14202007.02.23 13:51modify617100.001.95631.95751.9921
14212007.02.23 13:51modify616100.001.95631.95751.9921
14222007.02.23 13:51modify615100.001.95631.95751.9921
14232007.02.23 13:51modify614100.001.95631.95751.9921
14242007.02.23 13:51modify613100.001.95631.95751.9921
14252007.02.23 13:51modify612100.001.95631.95751.9921
14262007.02.23 13:51modify611100.001.95631.95751.9921
14272007.02.23 13:51modify610100.001.95631.95751.9921
14282007.02.23 13:51modify609100.001.95631.95751.9921
14292007.02.28 08:12s/l609100.001.95751.95751.992111700.304622860.47
14302007.02.28 08:12s/l610100.001.95751.95751.992111700.304634560.77
14312007.02.28 08:12s/l611100.001.95751.95751.992111700.304646261.07
14322007.02.28 08:12s/l612100.001.95751.95751.992111700.304657961.37
14332007.02.28 08:12s/l613100.001.95751.95751.992111700.304669661.67
14342007.02.28 08:12s/l614100.001.95751.95751.992111700.304681361.97
14352007.02.28 08:12s/l615100.001.95751.95751.992111700.304693062.27
14362007.02.28 08:12s/l616100.001.95751.95751.992111700.304704762.57
14372007.02.28 08:12s/l617100.001.95751.95751.992111700.304716462.87
14382007.02.28 08:12s/l61822.201.95751.95751.99212597.474719060.34
14392007.03.06 01:35sell619100.001.92430.00001.8891
14402007.03.06 01:35sell620100.001.92430.00001.8891
14412007.03.06 01:35sell621100.001.92430.00001.8891
14422007.03.06 01:35sell622100.001.92430.00001.8891
14432007.03.06 01:35sell623100.001.92430.00001.8891
14442007.03.06 01:35sell624100.001.92430.00001.8891
14452007.03.06 01:35sell625100.001.92430.00001.8891
14462007.03.06 01:35sell626100.001.92430.00001.8891
14472007.03.06 01:35sell627100.001.92430.00001.8891
14482007.03.06 01:35sell62843.801.92430.00001.8891
14492007.03.06 22:00close619100.001.93170.00001.8891-73999.864645060.48
14502007.03.06 22:00close621100.001.93170.00001.8891-73999.864571060.62
14512007.03.06 22:00close623100.001.93170.00001.8891-73999.864497060.76
14522007.03.06 22:00close625100.001.93170.00001.8891-73999.864423060.90
14532007.03.06 22:00close627100.001.93170.00001.8891-73999.864349061.04
14542007.03.06 22:03close620100.001.93180.00001.8891-75000.034274061.01
14552007.03.06 22:03close624100.001.93180.00001.8891-75000.034199060.98
14562007.03.06 22:03close62843.801.93180.00001.8891-32850.024166210.96
14572007.03.06 22:04close622100.001.93170.00001.8891-73999.864092211.10
14582007.03.06 22:04close626100.001.93170.00001.8891-73999.864018211.24
14592007.03.22 07:45buy629100.001.96690.00002.0027
14602007.03.22 07:45buy630100.001.96690.00002.0027
14612007.03.22 07:45buy631100.001.96690.00002.0027
14622007.03.22 07:45buy632100.001.96690.00002.0027
14632007.03.22 07:45buy633100.001.96690.00002.0027
14642007.03.22 07:45buy634100.001.96690.00002.0027
14652007.03.22 07:45buy635100.001.96690.00002.0027
14662007.03.22 07:45buy636100.001.96690.00002.0027
14672007.03.22 07:45buy6373.601.96690.00002.0027
14682007.03.22 10:30modify6373.601.96691.96812.0027
14692007.03.22 10:30modify636100.001.96691.96812.0027
14702007.03.22 10:30modify635100.001.96691.96812.0027
14712007.03.22 10:30modify634100.001.96691.96812.0027
14722007.03.22 10:30modify633100.001.96691.96812.0027
14732007.03.22 10:30modify632100.001.96691.96812.0027
14742007.03.22 10:30modify631100.001.96691.96812.0027
14752007.03.22 10:30modify630100.001.96691.96812.0027
14762007.03.22 10:30modify629100.001.96691.96812.0027
14772007.03.22 12:45s/l629100.001.96811.96812.002712000.594030211.83
14782007.03.22 12:45s/l630100.001.96811.96812.002712000.594042212.42
14792007.03.22 12:45s/l631100.001.96811.96812.002712000.594054213.01
14802007.03.22 12:45s/l632100.001.96811.96812.002712000.594066213.60
14812007.03.22 12:45s/l633100.001.96811.96812.002712000.594078214.19
14822007.03.22 12:45s/l634100.001.96811.96812.002712000.594090214.78
14832007.03.22 12:45s/l635100.001.96811.96812.002712000.594102215.37
14842007.03.22 12:45s/l636100.001.96811.96812.002712000.594114215.96
14852007.03.22 12:45s/l6373.601.96811.96812.0027432.024114647.98
14862007.03.27 02:30buy638100.001.96790.00002.0037
14872007.03.27 02:30buy639100.001.96790.00002.0037
14882007.03.27 02:30buy640100.001.96790.00002.0037
14892007.03.27 02:30buy641100.001.96790.00002.0037
14902007.03.27 02:30buy642100.001.96790.00002.0037
14912007.03.27 02:30buy643100.001.96790.00002.0037
14922007.03.27 02:30buy644100.001.96790.00002.0037
14932007.03.27 02:30buy645100.001.96790.00002.0037
14942007.03.27 02:30buy64622.901.96790.00002.0037
14952007.03.27 04:00close638100.001.96730.00002.0037-5999.314108648.67
14962007.03.27 04:00close640100.001.96730.00002.0037-5999.314102649.36
14972007.03.27 04:00close642100.001.96730.00002.0037-5999.314096650.05
14982007.03.27 04:00close644100.001.96730.00002.0037-5999.314090650.74
14992007.03.27 04:00close64622.901.96730.00002.0037-1373.844089276.90
15002007.03.27 04:00close639100.001.96740.00002.0037-5000.334084276.57
15012007.03.27 04:00close643100.001.96740.00002.0037-5000.334079276.24
15022007.03.27 04:01close641100.001.96760.00002.0037-3000.004076276.24
15032007.03.27 04:02close645100.001.96770.00002.0037-1999.834074276.41
15042007.04.02 02:20buy647100.001.96690.00002.0027
15052007.04.02 02:20buy648100.001.96690.00002.0027
15062007.04.02 02:20buy649100.001.96690.00002.0027
15072007.04.02 02:20buy650100.001.96690.00002.0027
15082007.04.02 02:20buy651100.001.96690.00002.0027
15092007.04.02 02:20buy652100.001.96690.00002.0027
15102007.04.02 02:20buy653100.001.96690.00002.0027
15112007.04.02 02:20buy654100.001.96690.00002.0027
15122007.04.02 02:20buy65514.801.96690.00002.0027
15132007.04.02 08:32modify65514.801.96691.96812.0027
15142007.04.02 08:32modify654100.001.96691.96812.0027
15152007.04.02 08:32modify653100.001.96691.96812.0027
15162007.04.02 08:32modify652100.001.96691.96812.0027
15172007.04.02 08:32modify651100.001.96691.96812.0027
15182007.04.02 08:32modify650100.001.96691.96812.0027
15192007.04.02 08:32modify649100.001.96691.96812.0027
15202007.04.02 08:32modify648100.001.96691.96812.0027
15212007.04.02 08:32modify647100.001.96691.96812.0027
15222007.04.03 12:00close647100.001.97581.96812.002788900.964163177.37
15232007.04.03 12:00close649100.001.97581.96812.002788900.964252078.33
15242007.04.03 12:00close651100.001.97581.96812.002788900.964340979.29
15252007.04.03 12:00close653100.001.97581.96812.002788900.964429880.25
15262007.04.03 12:00close65514.801.97581.96812.002713157.354443037.60
15272007.04.03 12:00close648100.001.97571.96812.002787900.804530938.40
15282007.04.03 12:00close652100.001.97571.96812.002787900.804618839.20
15292007.04.03 12:00close650100.001.97581.96812.002788900.594707739.79
15302007.04.03 12:00close654100.001.97571.96812.002787900.804795640.59