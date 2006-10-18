|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2007.04.06 03:45
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=10; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|456027
|Ticks modelled
|6584718
|Modelling quality
|89.98%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4785640.59
|Gross profit
|11091043.11
|Gross loss
|-6305402.52
|Profit factor
|1.76
|Expected payoff
|7306.32
|Absolute drawdown
|2232.00
|Maximal drawdown
|1816581.02 (39.97%)
|Relative drawdown
|62.35% (19107.10)
|Total trades
|655
|Short positions (won %)
|276 (35.51%)
|Long positions (won %)
|379 (59.10%)
|Profit trades (% of total)
|322 (49.16%)
|Loss trades (% of total)
|333 (50.84%)
|Largest
|profit trade
|357699.46
|loss trade
|-100000.60
|Average
|profit trade
|34444.23
|loss trade
|-18935.14
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|58 (1991091.88)
|consecutive losses (loss in money)
|25 (-461294.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2254947.61 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-1015204.98 (24)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.22 07:10
|sell
|1
|2.00
|1.4651
|0.0000
|1.4299
|2
|2001.01.22 18:00
|close
|1
|2.00
|1.4652
|0.0000
|1.4299
|-20.00
|9980.00
|3
|2001.01.23 21:40
|buy
|2
|1.90
|1.4690
|0.0000
|1.5048
|4
|2001.01.24 00:00
|close
|2
|1.90
|1.4670
|0.0000
|1.5048
|-381.90
|9598.10
|5
|2001.01.25 08:00
|sell
|3
|1.90
|1.4550
|0.0000
|1.4198
|6
|2001.01.25 17:00
|close
|3
|1.90
|1.4585
|0.0000
|1.4198
|-665.00
|8933.10
|7
|2001.01.31 04:25
|buy
|4
|1.70
|1.4616
|0.0000
|1.4974
|8
|2001.02.01 05:07
|modify
|4
|1.70
|1.4616
|1.4628
|1.4974
|9
|2001.02.02 12:00
|close
|4
|1.70
|1.4766
|1.4628
|1.4974
|2543.20
|11476.30
|10
|2001.02.08 09:55
|sell
|5
|2.20
|1.4541
|0.0000
|1.4189
|11
|2001.02.09 17:00
|close
|5
|2.20
|1.4477
|0.0000
|1.4189
|1408.00
|12884.30
|12
|2001.02.13 03:40
|buy
|6
|2.50
|1.4521
|0.0000
|1.4879
|13
|2001.02.13 09:00
|close
|6
|2.50
|1.4489
|0.0000
|1.4879
|-800.00
|12084.30
|14
|2001.02.15 20:05
|sell
|7
|2.40
|1.4501
|0.0000
|1.4149
|15
|2001.02.16 08:00
|close
|7
|2.40
|1.4530
|0.0000
|1.4149
|-696.00
|11388.30
|16
|2001.02.20 00:40
|sell
|8
|2.20
|1.4471
|0.0000
|1.4119
|17
|2001.02.20 16:00
|close
|8
|2.20
|1.4411
|0.0000
|1.4119
|1320.00
|12708.30
|18
|2001.02.26 09:40
|buy
|9
|2.50
|1.4524
|0.0000
|1.4882
|19
|2001.02.26 14:00
|close
|9
|2.50
|1.4488
|0.0000
|1.4882
|-900.00
|11808.30
|20
|2001.02.27 23:55
|sell
|10
|2.30
|1.4439
|0.0000
|1.4087
|21
|2001.02.28 11:00
|close
|10
|2.30
|1.4449
|0.0000
|1.4087
|-230.00
|11578.30
|22
|2001.03.08 03:15
|sell
|11
|2.30
|1.4615
|0.0000
|1.4263
|23
|2001.03.08 10:00
|close
|11
|2.30
|1.4646
|0.0000
|1.4263
|-713.00
|10865.30
|24
|2001.03.15 04:35
|sell
|12
|2.10
|1.4462
|0.0000
|1.4110
|25
|2001.03.19 12:00
|close
|12
|2.10
|1.4333
|0.0000
|1.4110
|2709.00
|13574.30
|26
|2001.03.21 08:30
|buy
|13
|2.70
|1.4343
|0.0000
|1.4701
|27
|2001.03.21 11:00
|close
|13
|2.70
|1.4266
|0.0000
|1.4701
|-2079.00
|11495.30
|28
|2001.03.27 07:30
|buy
|14
|2.20
|1.4344
|0.0000
|1.4702
|29
|2001.03.27 16:22
|modify
|14
|2.20
|1.4344
|1.4356
|1.4702
|30
|2001.03.27 17:02
|s/l
|14
|2.20
|1.4356
|1.4356
|1.4702
|264.00
|11759.30
|31
|2001.04.04 05:25
|buy
|15
|2.30
|1.4325
|0.0000
|1.4683
|32
|2001.04.04 10:00
|close
|15
|2.30
|1.4297
|0.0000
|1.4683
|-644.00
|11115.30
|33
|2001.04.09 23:40
|buy
|16
|2.20
|1.4439
|0.0000
|1.4797
|34
|2001.04.10 12:00
|close
|16
|2.20
|1.4426
|0.0000
|1.4797
|-288.20
|10827.10
|35
|2001.04.11 05:45
|sell
|17
|2.10
|1.4334
|0.0000
|1.3982
|36
|2001.04.11 12:00
|close
|17
|2.10
|1.4373
|0.0000
|1.3982
|-819.00
|10008.10
|37
|2001.04.18 00:40
|sell
|18
|2.00
|1.4319
|0.0000
|1.3967
|38
|2001.04.18 19:00
|close
|18
|2.00
|1.4318
|0.0000
|1.3967
|20.00
|10028.10
|39
|2001.04.20 06:50
|buy
|19
|2.00
|1.4438
|0.0000
|1.4796
|40
|2001.04.20 09:12
|modify
|19
|2.00
|1.4438
|1.4450
|1.4796
|41
|2001.04.20 10:10
|s/l
|19
|2.00
|1.4450
|1.4450
|1.4796
|240.00
|10268.10
|42
|2001.04.30 06:45
|sell
|20
|2.00
|1.4351
|0.0000
|1.3999
|43
|2001.05.01 17:00
|close
|20
|2.00
|1.4325
|0.0000
|1.3999
|520.00
|10788.10
|44
|2001.05.09 04:05
|sell
|21
|2.10
|1.4270
|0.0000
|1.3918
|45
|2001.05.10 14:00
|close
|21
|2.10
|1.4271
|0.0000
|1.3918
|-21.00
|10767.10
|46
|2001.05.16 03:55
|buy
|22
|2.10
|1.4227
|0.0000
|1.4585
|47
|2001.05.16 10:04
|modify
|22
|2.10
|1.4227
|1.4239
|1.4585
|48
|2001.05.18 10:00
|close
|22
|2.10
|1.4281
|1.4239
|1.4585
|1125.60
|11892.70
|49
|2001.05.23 03:35
|sell
|23
|2.30
|1.4280
|0.0000
|1.3928
|50
|2001.05.25 10:00
|close
|23
|2.30
|1.4143
|0.0000
|1.3928
|3151.00
|15043.70
|51
|2001.05.31 03:05
|buy
|24
|3.00
|1.4257
|0.0000
|1.4615
|52
|2001.05.31 09:00
|close
|24
|3.00
|1.4210
|0.0000
|1.4615
|-1410.00
|13633.70
|53
|2001.06.01 05:30
|sell
|25
|2.70
|1.4186
|0.0000
|1.3834
|54
|2001.06.04 00:00
|close
|25
|2.70
|1.4188
|0.0000
|1.3834
|-54.00
|13579.70
|55
|2001.06.07 07:20
|sell
|26
|2.70
|1.3914
|0.0000
|1.3562
|56
|2001.06.07 22:00
|close
|26
|2.70
|1.3913
|0.0000
|1.3562
|27.00
|13606.70
|57
|2001.06.12 05:05
|sell
|27
|2.70
|1.3739
|0.0000
|1.3387
|58
|2001.06.12 11:00
|close
|27
|2.70
|1.3789
|0.0000
|1.3387
|-1350.00
|12256.70
|59
|2001.06.14 03:00
|buy
|28
|2.40
|1.3895
|0.0000
|1.4253
|60
|2001.06.14 15:18
|modify
|28
|2.40
|1.3895
|1.3907
|1.4253
|61
|2001.06.18 13:00
|close
|28
|2.40
|1.4025
|1.3907
|1.4253
|3115.20
|15371.90
|62
|2001.06.22 02:30
|buy
|29
|3.00
|1.4147
|0.0000
|1.4505
|63
|2001.06.22 10:23
|modify
|29
|3.00
|1.4147
|1.4159
|1.4505
|64
|2001.06.22 10:47
|s/l
|29
|3.00
|1.4159
|1.4159
|1.4505
|360.00
|15731.90
|65
|2001.06.29 04:45
|sell
|30
|3.10
|1.4089
|0.0000
|1.3737
|66
|2001.06.29 19:00
|close
|30
|3.10
|1.4117
|0.0000
|1.3737
|-868.00
|14863.90
|67
|2001.07.03 02:50
|buy
|31
|2.90
|1.4157
|0.0000
|1.4515
|68
|2001.07.03 10:00
|close
|31
|2.90
|1.4134
|0.0000
|1.4515
|-667.00
|14196.90
|69
|2001.07.04 00:25
|sell
|32
|2.80
|1.4074
|0.0000
|1.3722
|70
|2001.07.05 12:00
|close
|32
|2.80
|1.4081
|0.0000
|1.3722
|-196.00
|14000.90
|71
|2001.07.05 23:50
|sell
|33
|2.80
|1.4028
|0.0000
|1.3676
|72
|2001.07.06 10:00
|close
|33
|2.80
|1.4032
|0.0000
|1.3676
|-112.00
|13888.90
|73
|2001.07.09 02:55
|buy
|34
|2.70
|1.4099
|0.0000
|1.4457
|74
|2001.07.09 12:00
|close
|34
|2.70
|1.4074
|0.0000
|1.4457
|-675.00
|13213.90
|75
|2001.07.11 04:25
|buy
|35
|2.60
|1.4109
|0.0000
|1.4467
|76
|2001.07.11 09:45
|modify
|35
|2.60
|1.4109
|1.4121
|1.4467
|77
|2001.07.11 17:09
|s/l
|35
|2.60
|1.4121
|1.4121
|1.4467
|312.00
|13525.90
|78
|2001.07.19 08:50
|buy
|36
|2.70
|1.4189
|0.0000
|1.4547
|79
|2001.07.19 15:00
|close
|36
|2.70
|1.4150
|0.0000
|1.4547
|-1053.00
|12472.90
|80
|2001.08.10 02:30
|buy
|37
|2.40
|1.4253
|0.0000
|1.4611
|81
|2001.08.10 13:00
|close
|37
|2.40
|1.4249
|0.0000
|1.4611
|-96.00
|12376.90
|82
|2001.08.31 01:25
|buy
|38
|2.40
|1.4570
|0.0000
|1.4928
|83
|2001.08.31 09:00
|modify
|38
|2.40
|1.4570
|1.4582
|1.4928
|84
|2001.08.31 12:00
|s/l
|38
|2.40
|1.4582
|1.4582
|1.4928
|288.00
|12664.90
|85
|2001.09.06 03:20
|buy
|39
|2.50
|1.4563
|0.0000
|1.4921
|86
|2001.09.06 10:00
|close
|39
|2.50
|1.4512
|0.0000
|1.4921
|-1275.00
|11389.90
|87
|2001.09.07 07:50
|buy
|40
|2.20
|1.4558
|0.0000
|1.4916
|88
|2001.09.07 12:00
|close
|40
|2.20
|1.4507
|0.0000
|1.4916
|-1122.00
|10267.90
|89
|2001.09.12 02:30
|buy
|41
|2.00
|1.4687
|0.0000
|1.5045
|90
|2001.09.12 02:49
|modify
|41
|2.00
|1.4687
|1.4699
|1.5045
|91
|2001.09.12 10:17
|s/l
|41
|2.00
|1.4699
|1.4699
|1.5045
|240.00
|10507.90
|92
|2001.09.18 02:40
|sell
|42
|2.10
|1.4669
|0.0000
|1.4317
|93
|2001.09.19 17:00
|close
|42
|2.10
|1.4684
|0.0000
|1.4317
|-315.00
|10192.90
|94
|2001.10.05 02:10
|buy
|43
|2.00
|1.4758
|0.0000
|1.5116
|95
|2001.10.05 09:21
|modify
|43
|2.00
|1.4758
|1.4770
|1.5116
|96
|2001.10.05 10:16
|s/l
|43
|2.00
|1.4770
|1.4770
|1.5116
|240.00
|10432.90
|97
|2001.10.08 20:50
|sell
|44
|2.00
|1.4748
|0.0000
|1.4396
|98
|2001.10.12 08:00
|close
|44
|2.00
|1.4464
|0.0000
|1.4396
|5680.00
|16112.90
|99
|2001.10.15 08:30
|buy
|45
|3.20
|1.4514
|0.0000
|1.4872
|100
|2001.10.15 17:00
|close
|45
|3.20
|1.4470
|0.0000
|1.4872
|-1408.00
|14704.90
|101
|2001.10.17 03:50
|buy
|46
|2.90
|1.4476
|0.0000
|1.4834
|102
|2001.10.17 12:00
|close
|46
|2.90
|1.4455
|0.0000
|1.4834
|-609.00
|14095.90
|103
|2001.10.22 07:40
|sell
|47
|2.80
|1.4345
|0.0000
|1.3993
|104
|2001.10.23 22:00
|close
|47
|2.80
|1.4257
|0.0000
|1.3993
|2464.00
|16559.90
|105
|2001.10.25 03:10
|buy
|48
|3.30
|1.4280
|0.0000
|1.4638
|106
|2001.10.25 04:00
|close
|48
|3.30
|1.4271
|0.0000
|1.4638
|-297.00
|16262.90
|107
|2001.11.14 05:35
|sell
|49
|3.20
|1.4424
|0.0000
|1.4072
|108
|2001.11.14 17:00
|close
|49
|3.20
|1.4427
|0.0000
|1.4072
|-96.00
|16166.90
|109
|2001.11.16 01:30
|sell
|50
|3.20
|1.4322
|0.0000
|1.3970
|110
|2001.11.16 10:00
|close
|50
|3.20
|1.4345
|0.0000
|1.3970
|-736.00
|15430.90
|111
|2001.11.20 01:40
|sell
|51
|3.00
|1.4141
|0.0000
|1.3789
|112
|2001.11.20 09:00
|close
|51
|3.00
|1.4173
|0.0000
|1.3789
|-960.00
|14470.90
|113
|2001.12.03 09:45
|sell
|52
|2.80
|1.4246
|0.0000
|1.3894
|114
|2001.12.03 20:00
|close
|52
|2.80
|1.4252
|0.0000
|1.3894
|-168.00
|14302.90
|115
|2001.12.06 02:14
|sell
|53
|2.80
|1.4165
|0.0000
|1.3813
|116
|2001.12.06 14:00
|close
|53
|2.80
|1.4191
|0.0000
|1.3813
|-728.00
|13574.90
|117
|2001.12.11 03:39
|buy
|54
|2.70
|1.4335
|0.0000
|1.4693
|118
|2001.12.11 13:00
|close
|54
|2.70
|1.4323
|0.0000
|1.4693
|-324.00
|13250.90
|119
|2001.12.13 07:55
|buy
|55
|2.60
|1.4458
|0.0000
|1.4816
|120
|2001.12.13 19:00
|close
|55
|2.60
|1.4427
|0.0000
|1.4816
|-806.00
|12444.90
|121
|2001.12.14 04:50
|sell
|56
|2.40
|1.4425
|0.0000
|1.4073
|122
|2001.12.14 10:00
|close
|56
|2.40
|1.4478
|0.0000
|1.4073
|-1272.00
|11172.90
|123
|2001.12.17 06:29
|buy
|57
|2.20
|1.4531
|0.0000
|1.4889
|124
|2001.12.17 09:46
|modify
|57
|2.20
|1.4531
|1.4543
|1.4889
|125
|2001.12.17 15:00
|close
|57
|2.20
|1.4546
|1.4543
|1.4889
|330.00
|11502.90
|126
|2001.12.18 06:50
|buy
|58
|2.30
|1.4590
|0.0000
|1.4948
|127
|2001.12.18 13:00
|close
|58
|2.30
|1.4543
|0.0000
|1.4948
|-1081.00
|10421.90
|128
|2001.12.24 08:40
|sell
|59
|2.00
|1.4399
|0.0000
|1.4047
|129
|2001.12.24 16:00
|close
|59
|2.00
|1.4429
|0.0000
|1.4047
|-600.00
|9821.90
|130
|2001.12.27 07:30
|buy
|60
|1.90
|1.4486
|0.0000
|1.4844
|131
|2001.12.27 15:59
|modify
|60
|1.90
|1.4486
|1.4498
|1.4844
|132
|2001.12.28 02:29
|s/l
|60
|1.90
|1.4498
|1.4498
|1.4844
|226.10
|10048.00
|133
|2001.12.28 02:30
|buy
|61
|2.00
|1.4500
|0.0000
|1.4858
|134
|2001.12.28 09:00
|close
|61
|2.00
|1.4483
|0.0000
|1.4858
|-340.00
|9708.00
|135
|2002.01.02 09:05
|buy
|62
|1.90
|1.4516
|0.0000
|1.4874
|136
|2002.01.02 12:00
|close
|62
|1.90
|1.4486
|0.0000
|1.4874
|-570.00
|9138.00
|137
|2002.01.23 00:50
|sell
|63
|1.80
|1.4298
|0.0000
|1.3946
|138
|2002.01.23 08:00
|close
|63
|1.80
|1.4324
|0.0000
|1.3946
|-468.00
|8670.00
|139
|2002.01.28 04:19
|sell
|64
|1.70
|1.4104
|0.0000
|1.3752
|140
|2002.01.29 14:00
|close
|64
|1.70
|1.4112
|0.0000
|1.3752
|-136.00
|8534.00
|141
|2002.02.13 05:24
|buy
|65
|1.70
|1.4320
|0.0000
|1.4678
|142
|2002.02.13 11:06
|modify
|65
|1.70
|1.4320
|1.4332
|1.4678
|143
|2002.02.13 11:46
|s/l
|65
|1.70
|1.4332
|1.4332
|1.4678
|204.00
|8738.00
|144
|2002.02.25 04:25
|buy
|66
|1.70
|1.4314
|0.0000
|1.4672
|145
|2002.02.25 12:00
|close
|66
|1.70
|1.4291
|0.0000
|1.4672
|-391.00
|8347.00
|146
|2002.02.26 02:40
|sell
|67
|1.60
|1.4260
|0.0000
|1.3908
|147
|2002.02.26 04:00
|close
|67
|1.60
|1.4265
|0.0000
|1.3908
|-80.00
|8267.00
|148
|2002.02.27 02:15
|sell
|68
|1.60
|1.4171
|0.0000
|1.3819
|149
|2002.02.27 14:00
|close
|68
|1.60
|1.4190
|0.0000
|1.3819
|-304.00
|7963.00
|150
|2002.03.05 01:10
|buy
|69
|1.50
|1.4225
|0.0000
|1.4583
|151
|2002.03.05 12:00
|close
|69
|1.50
|1.4212
|0.0000
|1.4583
|-195.00
|7768.00
|152
|2002.03.11 05:30
|sell
|70
|1.50
|1.4218
|0.0000
|1.3866
|153
|2002.03.13 16:00
|close
|70
|1.50
|1.4143
|0.0000
|1.3866
|1125.00
|8893.00
|154
|2002.04.02 01:45
|buy
|71
|1.70
|1.4400
|0.0000
|1.4758
|155
|2002.04.02 10:00
|close
|71
|1.70
|1.4371
|0.0000
|1.4758
|-493.00
|8400.00
|156
|2002.05.06 08:15
|buy
|72
|1.60
|1.4676
|0.0000
|1.5034
|157
|2002.05.07 13:00
|close
|72
|1.60
|1.4657
|0.0000
|1.5034
|-305.60
|8094.40
|158
|2002.06.12 03:30
|buy
|73
|1.60
|1.4714
|0.0000
|1.5072
|159
|2002.06.12 10:00
|modify
|73
|1.60
|1.4714
|1.4726
|1.5072
|160
|2002.06.12 11:03
|s/l
|73
|1.60
|1.4726
|1.4726
|1.5072
|192.00
|8286.40
|161
|2002.06.26 17:45
|buy
|74
|1.60
|1.5224
|0.0000
|1.5582
|162
|2002.06.26 19:43
|modify
|74
|1.60
|1.5224
|1.5236
|1.5582
|163
|2002.06.27 09:08
|s/l
|74
|1.60
|1.5236
|1.5236
|1.5582
|187.20
|8473.60
|164
|2002.06.28 04:55
|buy
|75
|1.60
|1.5276
|0.0000
|1.5634
|165
|2002.06.28 10:07
|modify
|75
|1.60
|1.5276
|1.5288
|1.5634
|166
|2002.06.28 15:21
|s/l
|75
|1.60
|1.5288
|1.5288
|1.5634
|192.00
|8665.60
|167
|2002.07.08 13:25
|buy
|76
|1.70
|1.5309
|0.0000
|1.5667
|168
|2002.07.08 16:55
|modify
|76
|1.70
|1.5309
|1.5321
|1.5667
|169
|2002.07.10 15:00
|close
|76
|1.70
|1.5459
|1.5321
|1.5667
|2546.60
|11212.20
|170
|2002.07.24 00:45
|sell
|77
|2.20
|1.5663
|0.0000
|1.5311
|171
|2002.07.24 14:00
|close
|77
|2.20
|1.5676
|0.0000
|1.5311
|-286.00
|10926.20
|172
|2002.07.25 11:55
|buy
|78
|2.10
|1.5743
|0.0000
|1.6101
|173
|2002.07.25 19:05
|modify
|78
|2.10
|1.5743
|1.5755
|1.6101
|174
|2002.07.26 15:12
|s/l
|78
|2.10
|1.5755
|1.5755
|1.6101
|249.90
|11176.10
|175
|2002.07.29 02:40
|sell
|79
|2.20
|1.5675
|0.0000
|1.5323
|176
|2002.07.30 12:00
|close
|79
|2.20
|1.5646
|0.0000
|1.5323
|638.00
|11814.10
|177
|2002.08.07 02:10
|sell
|80
|2.30
|1.5400
|0.0000
|1.5048
|178
|2002.08.08 02:00
|close
|80
|2.30
|1.5411
|0.0000
|1.5048
|-253.00
|11561.10
|179
|2002.08.13 02:20
|buy
|81
|2.30
|1.5305
|0.0000
|1.5663
|180
|2002.08.13 10:00
|close
|81
|2.30
|1.5256
|0.0000
|1.5663
|-1127.00
|10434.10
|181
|2002.08.20 04:35
|sell
|82
|2.00
|1.5277
|0.0000
|1.4925
|182
|2002.08.20 20:00
|close
|82
|2.00
|1.5293
|0.0000
|1.4925
|-320.00
|10114.10
|183
|2002.08.28 03:00
|buy
|83
|2.00
|1.5315
|0.0000
|1.5673
|184
|2002.08.28 10:46
|modify
|83
|2.00
|1.5315
|1.5327
|1.5673
|185
|2002.08.28 12:25
|s/l
|83
|2.00
|1.5327
|1.5327
|1.5673
|240.00
|10354.10
|186
|2002.08.28 23:10
|buy
|84
|2.00
|1.5341
|0.0000
|1.5699
|187
|2002.08.29 06:36
|modify
|84
|2.00
|1.5341
|1.5353
|1.5699
|188
|2002.08.30 17:00
|close
|84
|2.00
|1.5462
|1.5353
|1.5699
|2412.00
|12766.10
|189
|2002.09.04 05:59
|buy
|85
|2.50
|1.5635
|0.0000
|1.5993
|190
|2002.09.05 06:10
|modify
|85
|2.50
|1.5635
|1.5647
|1.5993
|191
|2002.09.05 17:04
|s/l
|85
|2.50
|1.5647
|1.5647
|1.5993
|292.50
|13058.60
|192
|2002.09.09 05:30
|sell
|86
|2.60
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|193
|2002.09.10 05:00
|close
|86
|2.60
|1.5607
|0.0000
|1.5241
|-364.00
|12694.60
|194
|2002.09.10 18:45
|sell
|87
|2.50
|1.5551
|0.0000
|1.5199
|195
|2002.09.11 10:00
|close
|87
|2.50
|1.5573
|0.0000
|1.5199
|-550.00
|12144.60
|196
|2002.09.13 03:50
|buy
|88
|2.40
|1.5597
|0.0000
|1.5955
|197
|2002.09.13 14:48
|modify
|88
|2.40
|1.5597
|1.5609
|1.5955
|198
|2002.09.13 16:35
|s/l
|88
|2.40
|1.5609
|1.5609
|1.5955
|288.00
|12432.60
|199
|2002.09.20 05:35
|buy
|89
|2.40
|1.5558
|0.0000
|1.5916
|200
|2002.09.20 11:00
|close
|89
|2.40
|1.5510
|0.0000
|1.5916
|-1152.00
|11280.60
|201
|2002.09.24 08:20
|sell
|90
|2.20
|1.5511
|0.0000
|1.5159
|202
|2002.09.24 12:00
|close
|90
|2.20
|1.5518
|0.0000
|1.5159
|-154.00
|11126.60
|203
|2002.09.25 07:20
|buy
|91
|2.20
|1.5598
|0.0000
|1.5956
|204
|2002.09.25 10:05
|modify
|91
|2.20
|1.5598
|1.5610
|1.5956
|205
|2002.09.25 11:54
|s/l
|91
|2.20
|1.5610
|1.5610
|1.5956
|264.00
|11390.60
|206
|2002.09.26 03:55
|sell
|92
|2.20
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|207
|2002.09.26 04:00
|close
|92
|2.20
|1.5595
|0.0000
|1.5241
|-44.00
|11346.60
|208
|2002.10.02 07:15
|sell
|93
|2.20
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|209
|2002.10.02 08:00
|close
|93
|2.20
|1.5653
|0.0000
|1.5303
|44.00
|11390.60
|210
|2002.10.07 08:25
|sell
|94
|2.20
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|211
|2002.10.08 04:00
|close
|94
|2.20
|1.5677
|0.0000
|1.5303
|-484.00
|10906.60
|212
|2002.10.10 02:35
|buy
|95
|2.10
|1.5638
|0.0000
|1.5996
|213
|2002.10.10 09:47
|modify
|95
|2.10
|1.5638
|1.5650
|1.5996
|214
|2002.10.10 11:52
|s/l
|95
|2.10
|1.5650
|1.5650
|1.5996
|252.00
|11158.60
|215
|2002.10.16 01:55
|sell
|96
|2.20
|1.5531
|0.0000
|1.5179
|216
|2002.10.16 16:00
|close
|96
|2.20
|1.5551
|0.0000
|1.5179
|-440.00
|10718.60
|217
|2002.10.29 01:44
|buy
|97
|2.10
|1.5583
|0.0000
|1.5941
|218
|2002.10.29 15:00
|close
|97
|2.10
|1.5573
|0.0000
|1.5941
|-210.00
|10508.60
|219
|2002.11.01 04:10
|buy
|98
|2.10
|1.5641
|0.0000
|1.5999
|220
|2002.11.04 09:00
|close
|98
|2.10
|1.5622
|0.0000
|1.5999
|-401.10
|10107.50
|221
|2002.11.07 06:00
|buy
|99
|2.00
|1.5634
|0.0000
|1.5992
|222
|2002.11.07 09:49
|modify
|99
|2.00
|1.5634
|1.5646
|1.5992
|223
|2002.11.07 10:46
|s/l
|99
|2.00
|1.5646
|1.5646
|1.5992
|240.00
|10347.50
|224
|2002.11.27 01:30
|sell
|100
|2.00
|1.5527
|0.0000
|1.5175
|225
|2002.11.27 12:00
|close
|100
|2.00
|1.5506
|0.0000
|1.5175
|420.00
|10767.50
|226
|2002.12.03 02:00
|buy
|101
|2.10
|1.5560
|0.0000
|1.5918
|227
|2002.12.03 09:03
|modify
|101
|2.10
|1.5560
|1.5572
|1.5918
|228
|2002.12.04 18:00
|close
|101
|2.10
|1.5689
|1.5572
|1.5918
|2706.90
|13474.40
|229
|2002.12.13 01:50
|buy
|102
|2.60
|1.5794
|0.0000
|1.6152
|230
|2002.12.13 09:10
|modify
|102
|2.60
|1.5794
|1.5806
|1.6152
|231
|2002.12.19 07:00
|close
|102
|2.60
|1.5995
|1.5806
|1.6152
|5210.40
|18684.80
|232
|2003.01.03 02:05
|sell
|103
|3.70
|1.5953
|0.0000
|1.5601
|233
|2003.01.03 14:00
|close
|103
|3.70
|1.5969
|0.0000
|1.5601
|-592.00
|18092.80
|234
|2003.01.06 07:35
|buy
|104
|3.60
|1.6090
|0.0000
|1.6448
|235
|2003.01.06 09:10
|modify
|104
|3.60
|1.6090
|1.6102
|1.6448
|236
|2003.01.06 16:30
|s/l
|104
|3.60
|1.6102
|1.6102
|1.6448
|432.00
|18524.80
|237
|2003.01.09 08:35
|buy
|105
|3.70
|1.6124
|0.0000
|1.6482
|238
|2003.01.09 13:00
|close
|105
|3.70
|1.6090
|0.0000
|1.6482
|-1258.00
|17266.80
|239
|2003.01.14 03:59
|sell
|106
|3.40
|1.6008
|0.0000
|1.5656
|240
|2003.01.14 12:00
|close
|106
|3.40
|1.6060
|0.0000
|1.5656
|-1768.00
|15498.80
|241
|2003.01.17 02:00
|buy
|107
|3.00
|1.6090
|0.0000
|1.6448
|242
|2003.01.17 09:05
|modify
|107
|3.00
|1.6090
|1.6102
|1.6448
|243
|2003.01.20 01:00
|close
|107
|3.00
|1.6112
|1.6102
|1.6448
|657.00
|16155.80
|244
|2003.01.22 07:00
|buy
|108
|3.20
|1.6161
|0.0000
|1.6519
|245
|2003.01.22 11:00
|close
|108
|3.20
|1.6105
|0.0000
|1.6519
|-1792.00
|14363.80
|246
|2003.01.23 04:20
|buy
|109
|2.80
|1.6168
|0.0000
|1.6526
|247
|2003.01.23 09:00
|modify
|109
|2.80
|1.6168
|1.6180
|1.6526
|248
|2003.01.27 16:00
|close
|109
|2.80
|1.6305
|1.6180
|1.6526
|3830.40
|18194.20
|249
|2003.01.31 06:35
|buy
|110
|3.60
|1.6533
|0.0000
|1.6891
|250
|2003.01.31 16:00
|close
|110
|3.60
|1.6472
|0.0000
|1.6891
|-2196.00
|15998.20
|251
|2003.02.06 05:04
|sell
|111
|3.10
|1.6425
|0.0000
|1.6073
|252
|2003.02.06 12:00
|close
|111
|3.10
|1.6461
|0.0000
|1.6073
|-1116.00
|14882.20
|253
|2003.02.11 05:29
|sell
|112
|2.90
|1.6263
|0.0000
|1.5911
|254
|2003.02.12 11:00
|close
|112
|2.90
|1.6212
|0.0000
|1.5911
|1479.00
|16361.20
|255
|2003.02.19 04:19
|sell
|113
|3.20
|1.5929
|0.0000
|1.5577
|256
|2003.02.19 10:00
|close
|113
|3.20
|1.5950
|0.0000
|1.5577
|-672.00
|15689.20
|257
|2003.02.24 08:45
|sell
|114
|3.10
|1.5786
|0.0000
|1.5434
|258
|2003.02.24 16:00
|close
|114
|3.10
|1.5820
|0.0000
|1.5434
|-1054.00
|14635.20
|259
|2003.02.26 03:30
|sell
|115
|2.90
|1.5752
|0.0000
|1.5400
|260
|2003.02.26 14:04
|close
|115
|2.90
|1.5765
|0.0000
|1.5400
|-377.00
|14258.20
|261
|2003.03.03 06:50
|sell
|116
|2.80
|1.5754
|0.0000
|1.5402
|262
|2003.03.03 16:00
|close
|116
|2.80
|1.5774
|0.0000
|1.5402
|-560.00
|13698.20
|263
|2003.03.06 01:45
|buy
|117
|2.70
|1.6004
|0.0000
|1.6362
|264
|2003.03.06 09:58
|modify
|117
|2.70
|1.6004
|1.6016
|1.6362
|265
|2003.03.06 12:41
|s/l
|117
|2.70
|1.6016
|1.6016
|1.6362
|324.00
|14022.20
|266
|2003.03.14 03:59
|sell
|118
|2.80
|1.6021
|0.0000
|1.5669
|267
|2003.03.17 17:39
|t/p
|118
|2.80
|1.5669
|0.0000
|1.5669
|9856.00
|23878.20
|268
|2003.03.18 08:15
|sell
|119
|4.70
|1.5699
|0.0000
|1.5347
|269
|2003.03.19 17:00
|close
|119
|4.70
|1.5635
|0.0000
|1.5347
|3008.00
|26886.20
|270
|2003.03.24 00:00
|buy
|120
|5.30
|1.5645
|0.0000
|1.6003
|271
|2003.03.24 07:58
|modify
|120
|5.30
|1.5645
|1.5657
|1.6003
|272
|2003.03.25 17:00
|close
|120
|5.30
|1.5716
|1.5657
|1.6003
|3757.70
|30643.90
|273
|2003.03.28 05:14
|sell
|121
|6.10
|1.5659
|0.0000
|1.5307
|274
|2003.03.28 16:00
|close
|121
|6.10
|1.5667
|0.0000
|1.5307
|-488.00
|30155.90
|275
|2003.04.03 02:05
|sell
|122
|6.00
|1.5683
|0.0000
|1.5331
|276
|2003.04.03 17:00
|close
|122
|6.00
|1.5703
|0.0000
|1.5331
|-1200.00
|28955.90
|277
|2003.04.07 20:55
|sell
|123
|5.70
|1.5514
|0.0000
|1.5162
|278
|2003.04.08 03:00
|close
|123
|5.70
|1.5554
|0.0000
|1.5162
|-2280.00
|26675.90
|279
|2003.04.10 08:25
|buy
|124
|5.30
|1.5645
|0.0000
|1.6003
|280
|2003.04.10 15:57
|modify
|124
|5.30
|1.5645
|1.5657
|1.6003
|281
|2003.04.11 15:00
|close
|124
|5.30
|1.5676
|1.5657
|1.6003
|1637.70
|28313.60
|282
|2003.04.18 03:10
|sell
|125
|5.60
|1.5727
|0.0000
|1.5375
|283
|2003.04.18 10:00
|close
|125
|5.60
|1.5756
|0.0000
|1.5375
|-1624.00
|26689.60
|284
|2003.04.25 00:54
|buy
|126
|5.30
|1.5929
|0.0000
|1.6287
|285
|2003.04.25 07:00
|close
|126
|5.30
|1.5910
|0.0000
|1.6287
|-1007.00
|25682.60
|286
|2003.04.29 05:35
|sell
|127
|5.10
|1.5888
|0.0000
|1.5536
|287
|2003.04.29 11:00
|close
|127
|5.10
|1.5928
|0.0000
|1.5536
|-2040.00
|23642.60
|288
|2003.05.02 05:20
|buy
|128
|4.70
|1.6099
|0.0000
|1.6457
|289
|2003.05.02 11:00
|close
|128
|4.70
|1.6076
|0.0000
|1.6457
|-1081.00
|22561.60
|290
|2003.05.07 03:35
|buy
|129
|4.50
|1.6135
|0.0000
|1.6493
|291
|2003.05.07 11:00
|close
|129
|4.50
|1.6091
|0.0000
|1.6493
|-1980.00
|20581.60
|292
|2003.05.08 04:50
|sell
|130
|4.10
|1.5969
|0.0000
|1.5617
|293
|2003.05.08 11:00
|close
|130
|4.10
|1.6007
|0.0000
|1.5617
|-1558.00
|19023.60
|294
|2003.05.15 00:05
|buy
|131
|3.80
|1.6164
|0.0000
|1.6522
|295
|2003.05.15 11:11
|modify
|131
|3.80
|1.6164
|1.6176
|1.6522
|296
|2003.05.15 11:48
|s/l
|131
|3.80
|1.6176
|1.6176
|1.6522
|456.00
|19479.60
|297
|2003.05.16 00:15
|buy
|132
|3.80
|1.6212
|0.0000
|1.6570
|298
|2003.05.16 09:00
|close
|132
|3.80
|1.6198
|0.0000
|1.6570
|-532.00
|18947.60
|299
|2003.05.19 20:30
|buy
|133
|3.70
|1.6316
|0.0000
|1.6674
|300
|2003.05.20 09:00
|close
|133
|3.70
|1.6309
|0.0000
|1.6674
|-262.70
|18684.90
|301
|2003.05.21 05:30
|buy
|134
|3.70
|1.6404
|0.0000
|1.6762
|302
|2003.05.21 12:16
|modify
|134
|3.70
|1.6404
|1.6416
|1.6762
|303
|2003.05.21 13:23
|s/l
|134
|3.70
|1.6416
|1.6416
|1.6762
|444.00
|19128.90
|304
|2003.05.30 05:14
|buy
|135
|3.80
|1.6520
|0.0000
|1.6878
|305
|2003.05.30 11:00
|close
|135
|3.80
|1.6475
|0.0000
|1.6878
|-1710.00
|17418.90
|306
|2003.06.02 16:25
|sell
|136
|3.40
|1.6316
|0.0000
|1.5964
|307
|2003.06.02 20:00
|close
|136
|3.40
|1.6380
|0.0000
|1.5964
|-2176.00
|15242.90
|308
|2003.06.04 01:45
|sell
|137
|3.00
|1.6288
|0.0000
|1.5936
|309
|2003.06.04 10:00
|close
|137
|3.00
|1.6312
|0.0000
|1.5936
|-720.00
|14522.90
|310
|2003.06.10 04:55
|sell
|138
|2.90
|1.6476
|0.0000
|1.6124
|311
|2003.06.10 10:00
|close
|138
|2.90
|1.6532
|0.0000
|1.6124
|-1624.00
|12898.90
|312
|2003.06.11 23:19
|buy
|139
|2.50
|1.6664
|0.0000
|1.7022
|313
|2003.06.12 07:17
|modify
|139
|2.50
|1.6664
|1.6676
|1.7022
|314
|2003.06.12 14:59
|s/l
|139
|2.50
|1.6676
|1.6676
|1.7022
|292.50
|13191.40
|315
|2003.06.16 20:40
|buy
|140
|2.60
|1.6789
|0.0000
|1.7147
|316
|2003.06.17 05:54
|modify
|140
|2.60
|1.6789
|1.6801
|1.7147
|317
|2003.06.17 13:00
|s/l
|140
|2.60
|1.6801
|1.6801
|1.7147
|309.40
|13500.80
|318
|2003.06.18 00:15
|buy
|141
|2.70
|1.6832
|0.0000
|1.7190
|319
|2003.06.18 09:00
|close
|141
|2.70
|1.6830
|0.0000
|1.7190
|-54.00
|13446.80
|320
|2003.06.19 18:10
|sell
|142
|2.60
|1.6772
|0.0000
|1.6420
|321
|2003.06.20 05:04
|close
|142
|2.60
|1.6815
|0.0000
|1.6420
|-1118.00
|12328.80
|322
|2003.06.23 05:05
|sell
|143
|2.40
|1.6633
|0.0000
|1.6281
|323
|2003.06.23 17:00
|close
|143
|2.40
|1.6666
|0.0000
|1.6281
|-792.00
|11536.80
|324
|2003.06.27 06:35
|sell
|144
|2.30
|1.6622
|0.0000
|1.6270
|325
|2003.06.30 18:00
|close
|144
|2.30
|1.6531
|0.0000
|1.6270
|2093.00
|13629.80
|326
|2003.07.03 05:09
|buy
|145
|2.70
|1.6645
|0.0000
|1.7003
|327
|2003.07.03 12:00
|close
|145
|2.70
|1.6614
|0.0000
|1.7003
|-837.00
|12792.80
|328
|2003.07.04 03:09
|buy
|146
|2.50
|1.6681
|0.0000
|1.7039
|329
|2003.07.04 09:00
|close
|146
|2.50
|1.6687
|0.0000
|1.7039
|150.00
|12942.80
|330
|2003.07.09 02:50
|sell
|147
|2.50
|1.6356
|0.0000
|1.6004
|331
|2003.07.09 21:00
|close
|147
|2.50
|1.6347
|0.0000
|1.6004
|225.00
|13167.80
|332
|2003.07.15 07:40
|sell
|148
|2.60
|1.6124
|0.0000
|1.5772
|333
|2003.07.16 21:00
|close
|148
|2.60
|1.5956
|0.0000
|1.5772
|4368.00
|17535.80
|334
|2003.07.21 08:50
|sell
|149
|3.50
|1.5844
|0.0000
|1.5492
|335
|2003.07.21 11:00
|close
|149
|3.50
|1.5886
|0.0000
|1.5492
|-1470.00
|16065.80
|336
|2003.07.22 02:20
|buy
|150
|3.20
|1.5973
|0.0000
|1.6331
|337
|2003.07.22 09:07
|modify
|150
|3.20
|1.5973
|1.5985
|1.6331
|338
|2003.07.22 17:10
|s/l
|150
|3.20
|1.5985
|1.5985
|1.6331
|384.00
|16449.80
|339
|2003.07.24 02:44
|buy
|151
|3.20
|1.6071
|0.0000
|1.6429
|340
|2003.07.24 08:38
|modify
|151
|3.20
|1.6071
|1.6083
|1.6429
|341
|2003.07.24 10:25
|s/l
|151
|3.20
|1.6083
|1.6083
|1.6429
|384.00
|16833.80
|342
|2003.08.01 01:30
|sell
|152
|3.30
|1.6108
|0.0000
|1.5756
|343
|2003.08.04 01:04
|close
|152
|3.30
|1.6112
|0.0000
|1.5756
|-132.00
|16701.80
|344
|2003.08.18 01:50
|sell
|153
|3.30
|1.5978
|0.0000
|1.5626
|345
|2003.08.20 09:00
|close
|153
|3.30
|1.5883
|0.0000
|1.5626
|3135.00
|19836.80
|346
|2003.08.21 03:00
|buy
|154
|3.90
|1.5919
|0.0000
|1.6277
|347
|2003.08.21 09:00
|close
|154
|3.90
|1.5872
|0.0000
|1.6277
|-1833.00
|18003.80
|348
|2003.08.22 02:00
|sell
|155
|3.60
|1.5791
|0.0000
|1.5439
|349
|2003.08.25 12:00
|close
|155
|3.60
|1.5776
|0.0000
|1.5439
|540.00
|18543.80
|350
|2003.08.27 23:35
|buy
|156
|3.70
|1.5714
|0.0000
|1.6072
|351
|2003.08.28 04:00
|close
|156
|3.70
|1.5688
|0.0000
|1.6072
|-973.10
|17570.70
|352
|2003.08.29 05:25
|buy
|157
|3.50
|1.5766
|0.0000
|1.6124
|353
|2003.08.29 08:49
|modify
|157
|3.50
|1.5766
|1.5778
|1.6124
|354
|2003.08.29 13:22
|s/l
|157
|3.50
|1.5778
|1.5778
|1.6124
|420.00
|17990.70
|355
|2003.09.02 01:55
|sell
|158
|3.50
|1.5712
|0.0000
|1.5360
|356
|2003.09.02 12:00
|close
|158
|3.50
|1.5677
|0.0000
|1.5360
|1225.00
|19215.70
|357
|2003.09.08 08:15
|buy
|159
|3.80
|1.5875
|0.0000
|1.6233
|358
|2003.09.08 22:00
|close
|159
|3.80
|1.5830
|0.0000
|1.6233
|-1710.00
|17505.70
|359
|2003.09.15 07:20
|buy
|160
|3.50
|1.6033
|0.0000
|1.6391
|360
|2003.09.15 09:46
|modify
|160
|3.50
|1.6033
|1.6045
|1.6391
|361
|2003.09.15 10:30
|s/l
|160
|3.50
|1.6045
|1.6045
|1.6391
|420.00
|17925.70
|362
|2003.09.17 04:05
|sell
|161
|3.50
|1.5885
|0.0000
|1.5533
|363
|2003.09.17 11:00
|close
|161
|3.50
|1.5939
|0.0000
|1.5533
|-1890.00
|16035.70
|364
|2003.09.18 03:35
|buy
|162
|3.20
|1.6073
|0.0000
|1.6431
|365
|2003.09.18 08:20
|modify
|162
|3.20
|1.6073
|1.6085
|1.6431
|366
|2003.09.22 00:00
|t/p
|162
|3.20
|1.6431
|1.6085
|1.6431
|11449.60
|27485.30
|367
|2003.09.22 08:30
|buy
|163
|5.40
|1.6444
|0.0000
|1.6802
|368
|2003.09.22 10:41
|modify
|163
|5.40
|1.6444
|1.6456
|1.6802
|369
|2003.09.22 11:37
|s/l
|163
|5.40
|1.6456
|1.6456
|1.6802
|648.00
|28133.30
|370
|2003.09.30 01:20
|buy
|164
|5.60
|1.6633
|0.0000
|1.6991
|371
|2003.09.30 03:26
|modify
|164
|5.60
|1.6633
|1.6645
|1.6991
|372
|2003.09.30 16:46
|s/l
|164
|5.60
|1.6645
|1.6645
|1.6991
|672.00
|28805.30
|373
|2003.10.03 00:00
|buy
|165
|5.70
|1.6690
|0.0000
|1.7048
|374
|2003.10.03 09:24
|modify
|165
|5.70
|1.6690
|1.6702
|1.7048
|375
|2003.10.03 10:42
|s/l
|165
|5.70
|1.6702
|1.6702
|1.7048
|684.00
|29489.30
|376
|2003.10.06 09:00
|sell
|166
|5.80
|1.6618
|0.0000
|1.6266
|377
|2003.10.06 14:00
|close
|166
|5.80
|1.6660
|0.0000
|1.6266
|-2436.00
|27053.30
|378
|2003.10.08 02:15
|sell
|167
|5.40
|1.6636
|0.0000
|1.6284
|379
|2003.10.09 09:00
|close
|167
|5.40
|1.6679
|0.0000
|1.6284
|-2322.00
|24731.30
|380
|2003.10.10 03:50
|buy
|168
|4.90
|1.6636
|0.0000
|1.6994
|381
|2003.10.10 04:00
|close
|168
|4.90
|1.6635
|0.0000
|1.6994
|-49.00
|24682.30
|382
|2003.10.14 00:25
|buy
|169
|4.90
|1.6640
|0.0000
|1.6998
|383
|2003.10.14 04:00
|close
|169
|4.90
|1.6581
|0.0000
|1.6998
|-2891.00
|21791.30
|384
|2003.10.15 03:10
|buy
|170
|4.30
|1.6700
|0.0000
|1.7058
|385
|2003.10.15 08:32
|modify
|170
|4.30
|1.6700
|1.6712
|1.7058
|386
|2003.10.15 11:15
|s/l
|170
|4.30
|1.6712
|1.6712
|1.7058
|516.00
|22307.30
|387
|2003.10.21 07:20
|sell
|171
|4.40
|1.6716
|0.0000
|1.6364
|388
|2003.10.21 17:00
|close
|171
|4.40
|1.6768
|0.0000
|1.6364
|-2288.00
|20019.30
|389
|2003.10.23 06:55
|buy
|172
|4.00
|1.6921
|0.0000
|1.7279
|390
|2003.10.23 09:12
|modify
|172
|4.00
|1.6921
|1.6933
|1.7279
|391
|2003.10.23 09:15
|s/l
|172
|4.00
|1.6933
|1.6933
|1.7279
|480.00
|20499.30
|392
|2003.10.31 04:55
|sell
|173
|4.00
|1.6964
|0.0000
|1.6612
|393
|2003.11.04 13:00
|close
|173
|4.00
|1.6767
|0.0000
|1.6612
|7880.00
|28379.30
|394
|2003.11.10 08:50
|buy
|174
|5.60
|1.6728
|0.0000
|1.7086
|395
|2003.11.11 00:00
|close
|174
|5.60
|1.6679
|0.0000
|1.7086
|-2749.60
|25629.70
|396
|2003.11.27 02:55
|buy
|175
|5.10
|1.7101
|0.0000
|1.7459
|397
|2003.11.27 11:27
|modify
|175
|5.10
|1.7101
|1.7113
|1.7459
|398
|2003.12.02 01:00
|close
|175
|5.10
|1.7185
|1.7113
|1.7459
|4268.70
|29898.40
|399
|2003.12.05 06:25
|sell
|176
|5.90
|1.7223
|0.0000
|1.6871
|400
|2003.12.05 15:00
|close
|176
|5.90
|1.7254
|0.0000
|1.6871
|-1829.00
|28069.40
|401
|2003.12.15 07:30
|sell
|177
|5.60
|1.7434
|0.0000
|1.7082
|402
|2003.12.15 16:00
|close
|177
|5.60
|1.7479
|0.0000
|1.7082
|-2520.00
|25549.40
|403
|2003.12.19 01:50
|buy
|178
|5.10
|1.7690
|0.0000
|1.8048
|404
|2003.12.19 12:00
|close
|178
|5.10
|1.7664
|0.0000
|1.8048
|-1326.00
|24223.40
|405
|2003.12.22 19:25
|sell
|179
|4.80
|1.7638
|0.0000
|1.7286
|406
|2003.12.23 13:00
|close
|179
|4.80
|1.7652
|0.0000
|1.7286
|-672.00
|23551.40
|407
|2003.12.26 09:20
|buy
|180
|4.70
|1.7725
|0.0000
|1.8083
|408
|2003.12.26 19:00
|close
|180
|4.70
|1.7710
|0.0000
|1.8083
|-705.00
|22846.40
|409
|2004.01.07 00:05
|buy
|181
|4.50
|1.8207
|0.0000
|1.8565
|410
|2004.01.07 08:13
|modify
|181
|4.50
|1.8207
|1.8219
|1.8565
|411
|2004.01.07 08:54
|s/l
|181
|4.50
|1.8219
|1.8219
|1.8565
|540.00
|23386.40
|412
|2004.01.16 01:10
|sell
|182
|4.60
|1.8246
|0.0000
|1.7894
|413
|2004.01.19 10:18
|t/p
|182
|4.60
|1.7894
|0.0000
|1.7894
|16192.00
|39578.40
|414
|2004.01.20 04:05
|sell
|183
|7.90
|1.7841
|0.0000
|1.7489
|415
|2004.01.20 09:00
|close
|183
|7.90
|1.7929
|0.0000
|1.7489
|-6952.00
|32626.40
|416
|2004.01.21 02:15
|buy
|184
|6.50
|1.8149
|0.0000
|1.8507
|417
|2004.01.21 05:21
|modify
|184
|6.50
|1.8149
|1.8161
|1.8507
|418
|2004.01.23 10:35
|t/p
|184
|6.50
|1.8507
|1.8161
|1.8507
|23244.00
|55870.40
|419
|2004.02.04 01:10
|buy
|185
|11.10
|1.8360
|0.0000
|1.8718
|420
|2004.02.04 16:00
|close
|185
|11.10
|1.8323
|0.0000
|1.8718
|-4107.00
|51763.40
|421
|2004.02.09 00:15
|buy
|186
|10.30
|1.8423
|0.0000
|1.8781
|422
|2004.02.09 01:08
|modify
|186
|10.30
|1.8423
|1.8435
|1.8781
|423
|2004.02.11 17:17
|t/p
|186
|10.30
|1.8781
|1.8435
|1.8781
|36853.40
|88616.80
|424
|2004.02.16 09:20
|sell
|187
|17.70
|1.8870
|0.0000
|1.8518
|425
|2004.02.16 16:00
|close
|187
|17.70
|1.8902
|0.0000
|1.8518
|-5664.00
|82952.80
|426
|2004.02.19 04:40
|sell
|188
|16.50
|1.8917
|0.0000
|1.8565
|427
|2004.02.20 01:00
|close
|188
|16.50
|1.8989
|0.0000
|1.8565
|-11880.00
|71072.80
|428
|2004.02.23 08:45
|sell
|189
|14.20
|1.8595
|0.0000
|1.8243
|429
|2004.02.23 16:00
|close
|189
|14.20
|1.8651
|0.0000
|1.8243
|-7952.00
|63120.80
|430
|2004.02.25 02:00
|buy
|190
|12.60
|1.8884
|0.0000
|1.9242
|431
|2004.02.25 04:28
|modify
|190
|12.60
|1.8884
|1.8896
|1.9242
|432
|2004.02.25 05:17
|s/l
|190
|12.60
|1.8896
|1.8896
|1.9242
|1512.00
|64632.80
|433
|2004.02.27 03:05
|sell
|191
|12.90
|1.8634
|0.0000
|1.8282
|434
|2004.02.27 16:00
|close
|191
|12.90
|1.8601
|0.0000
|1.8282
|4257.00
|68889.80
|435
|2004.03.09 10:10
|buy
|192
|13.70
|1.8522
|0.0000
|1.8880
|436
|2004.03.09 11:00
|close
|192
|13.70
|1.8369
|0.0000
|1.8880
|-20961.00
|47928.80
|437
|2004.03.31 15:05
|buy
|193
|9.50
|1.8318
|0.0000
|1.8676
|438
|2004.03.31 16:38
|modify
|193
|9.50
|1.8318
|1.8330
|1.8676
|439
|2004.04.02 09:00
|close
|193
|9.50
|1.8498
|1.8330
|1.8676
|17062.00
|64990.80
|440
|2004.04.05 21:20
|sell
|194
|12.90
|1.8188
|0.0000
|1.7836
|441
|2004.04.06 03:00
|close
|194
|12.90
|1.8247
|0.0000
|1.7836
|-7611.00
|57379.80
|442
|2004.04.14 23:25
|sell
|195
|11.40
|1.7918
|0.0000
|1.7566
|443
|2004.04.15 10:00
|close
|195
|11.40
|1.7964
|0.0000
|1.7566
|-5244.00
|52135.80
|444
|2004.04.15 20:05
|sell
|196
|10.40
|1.7889
|0.0000
|1.7537
|445
|2004.04.16 07:00
|close
|196
|10.40
|1.7948
|0.0000
|1.7537
|-6136.00
|45999.80
|446
|2004.04.22 08:10
|sell
|197
|9.10
|1.7745
|0.0000
|1.7393
|447
|2004.04.23 08:00
|close
|197
|9.10
|1.7766
|0.0000
|1.7393
|-1911.00
|44088.80
|448
|2004.04.27 01:20
|buy
|198
|8.80
|1.7854
|0.0000
|1.8212
|449
|2004.04.27 08:53
|modify
|198
|8.80
|1.7854
|1.7866
|1.8212
|450
|2004.04.27 15:22
|s/l
|198
|8.80
|1.7866
|1.7866
|1.8212
|1056.00
|45144.80
|451
|2004.04.28 03:40
|buy
|199
|9.00
|1.7890
|0.0000
|1.8248
|452
|2004.04.28 06:03
|modify
|199
|9.00
|1.7890
|1.7902
|1.8248
|453
|2004.04.28 08:00
|s/l
|199
|9.00
|1.7902
|1.7902
|1.8248
|1080.00
|46224.80
|454
|2004.05.04 02:50
|sell
|200
|9.20
|1.7730
|0.0000
|1.7378
|455
|2004.05.04 10:00
|close
|200
|9.20
|1.7788
|0.0000
|1.7378
|-5336.00
|40888.80
|456
|2004.05.04 18:40
|buy
|201
|8.10
|1.7869
|0.0000
|1.8227
|457
|2004.05.04 20:17
|modify
|201
|8.10
|1.7869
|1.7881
|1.8227
|458
|2004.05.05 14:00
|close
|201
|8.10
|1.7913
|1.7881
|1.8227
|3555.90
|44444.70
|459
|2004.05.10 22:15
|sell
|202
|8.80
|1.7769
|0.0000
|1.7417
|460
|2004.05.12 11:00
|close
|202
|8.80
|1.7677
|0.0000
|1.7417
|8096.00
|52540.70
|461
|2004.05.17 02:00
|buy
|203
|10.50
|1.7576
|0.0000
|1.7934
|462
|2004.05.17 02:46
|modify
|203
|10.50
|1.7576
|1.7588
|1.7934
|463
|2004.05.18 09:00
|close
|203
|10.50
|1.7627
|1.7588
|1.7934
|5344.50
|57885.20
|464
|2004.05.20 01:20
|buy
|204
|11.50
|1.7812
|0.0000
|1.8170
|465
|2004.05.20 07:00
|close
|204
|11.50
|1.7746
|0.0000
|1.8170
|-7590.00
|50295.20
|466
|2004.05.21 21:40
|buy
|205
|10.00
|1.7872
|0.0000
|1.8230
|467
|2004.05.24 13:03
|modify
|205
|10.00
|1.7872
|1.7884
|1.8230
|468
|2004.05.24 15:07
|s/l
|205
|10.00
|1.7884
|1.7884
|1.8230
|1190.00
|51485.20
|469
|2004.05.26 00:40
|buy
|206
|10.20
|1.8099
|0.0000
|1.8457
|470
|2004.05.26 08:06
|modify
|206
|10.20
|1.8099
|1.8111
|1.8457
|471
|2004.05.27 02:28
|s/l
|206
|10.20
|1.8111
|1.8111
|1.8457
|1193.40
|52678.60
|472
|2004.06.10 09:25
|sell
|207
|10.50
|1.8298
|0.0000
|1.7946
|473
|2004.06.10 18:00
|close
|207
|10.50
|1.8387
|0.0000
|1.7946
|-9345.00
|43333.60
|474
|2004.06.11 03:55
|buy
|208
|8.60
|1.8367
|0.0000
|1.8725
|475
|2004.06.11 08:00
|close
|208
|8.60
|1.8308
|0.0000
|1.8725
|-5074.00
|38259.60
|476
|2004.06.18 02:40
|buy
|209
|7.60
|1.8327
|0.0000
|1.8685
|477
|2004.06.18 07:00
|close
|209
|7.60
|1.8270
|0.0000
|1.8685
|-4332.04
|33927.56
|478
|2004.06.22 01:10
|sell
|210
|6.70
|1.8342
|0.0000
|1.7990
|479
|2004.06.23 09:00
|close
|210
|6.70
|1.8279
|0.0000
|1.7990
|4221.02
|38148.58
|480
|2004.06.30 04:25
|sell
|211
|7.60
|1.8095
|0.0000
|1.7743
|481
|2004.06.30 13:00
|close
|211
|7.60
|1.8118
|0.0000
|1.7743
|-1747.98
|36400.60
|482
|2004.07.05 09:45
|buy
|212
|7.20
|1.8313
|0.0000
|1.8671
|483
|2004.07.05 19:00
|close
|212
|7.20
|1.8286
|0.0000
|1.8671
|-1943.94
|34456.66
|484
|2004.07.07 02:35
|buy
|213
|6.80
|1.8394
|0.0000
|1.8752
|485
|2004.07.07 05:16
|modify
|213
|6.80
|1.8394
|1.8406
|1.8752
|486
|2004.07.08 11:00
|close
|213
|6.80
|1.8497
|1.8406
|1.8752
|6983.66
|41440.32
|487
|2004.07.13 23:45
|sell
|214
|8.20
|1.8578
|0.0000
|1.8226
|488
|2004.07.16 13:00
|close
|214
|8.20
|1.8558
|0.0000
|1.8226
|1640.02
|43080.34
|489
|2004.07.19 09:05
|buy
|215
|8.60
|1.8729
|0.0000
|1.9087
|490
|2004.07.19 20:00
|close
|215
|8.60
|1.8688
|0.0000
|1.9087
|-3525.93
|39554.41
|491
|2004.07.21 09:35
|sell
|216
|7.90
|1.8533
|0.0000
|1.8181
|492
|2004.07.22 12:00
|close
|216
|7.90
|1.8436
|0.0000
|1.8181
|7662.99
|47217.40
|493
|2004.07.28 02:35
|sell
|217
|9.40
|1.8233
|0.0000
|1.7881
|494
|2004.07.28 23:00
|close
|217
|9.40
|1.8251
|0.0000
|1.7881
|-1692.01
|45525.39
|495
|2004.08.02 23:55
|buy
|218
|9.10
|1.8253
|0.0000
|1.8611
|496
|2004.08.03 09:00
|close
|218
|9.10
|1.8221
|0.0000
|1.8611
|-2921.10
|42604.29
|497
|2004.08.09 09:35
|buy
|219
|8.50
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|498
|2004.08.10 11:00
|close
|219
|8.50
|1.8361
|0.0000
|1.8774
|-4683.53
|37920.76
|499
|2004.08.11 09:00
|sell
|220
|7.50
|1.8294
|0.0000
|1.7942
|500
|2004.08.12 02:00
|close
|220
|7.50
|1.8325
|0.0000
|1.7942
|-2325.08
|35595.68
|501
|2004.08.16 07:25
|buy
|221
|7.10
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|502
|2004.08.16 11:02
|modify
|221
|7.10
|1.8416
|1.8428
|1.8774
|503
|2004.08.16 11:37
|s/l
|221
|7.10
|1.8428
|1.8428
|1.8774
|851.99
|36447.67
|504
|2004.08.18 05:45
|sell
|222
|7.20
|1.8289
|0.0000
|1.7937
|505
|2004.08.19 12:00
|close
|222
|7.20
|1.8283
|0.0000
|1.7937
|432.03
|36879.70
|506
|2004.08.23 16:00
|sell
|223
|7.30
|1.8180
|0.0000
|1.7828
|507
|2004.08.25 10:00
|close
|223
|7.30
|1.7995
|0.0000
|1.7828
|13504.93
|50384.63
|508
|2004.09.03 06:05
|sell
|224
|10.00
|1.7914
|0.0000
|1.7562
|509
|2004.09.06 13:00
|close
|224
|10.00
|1.7806
|0.0000
|1.7562
|10800.05
|61184.68
|510
|2004.09.09 07:25
|buy
|225
|12.20
|1.7856
|0.0000
|1.8214
|511
|2004.09.09 12:00
|close
|225
|12.20
|1.7834
|0.0000
|1.8214
|-2683.95
|58500.73
|512
|2004.09.16 03:00
|sell
|226
|11.70
|1.7778
|0.0000
|1.7426
|513
|2004.09.16 11:00
|close
|226
|11.70
|1.7829
|0.0000
|1.7426
|-5967.09
|52533.64
|514
|2004.09.27 09:35
|buy
|227
|10.50
|1.8048
|0.0000
|1.8406
|515
|2004.09.27 18:38
|modify
|227
|10.50
|1.8048
|1.8060
|1.8406
|516
|2004.09.29 09:00
|close
|227
|10.50
|1.8097
|1.8060
|1.8406
|5124.03
|57657.67
|517
|2004.09.30 00:30
|sell
|228
|11.50
|1.8007
|0.0000
|1.7655
|518
|2004.09.30 14:00
|close
|228
|11.50
|1.8078
|0.0000
|1.7655
|-8164.93
|49492.74
|519
|2004.10.01 04:05
|buy
|229
|9.80
|1.8100
|0.0000
|1.8458
|520
|2004.10.01 11:00
|close
|229
|9.80
|1.8039
|0.0000
|1.8458
|-5978.01
|43514.73
|521
|2004.10.01 20:10
|sell
|230
|8.70
|1.7984
|0.0000
|1.7632
|522
|2004.10.05 10:00
|close
|230
|8.70
|1.7867
|0.0000
|1.7632
|10179.07
|53693.80
|523
|2004.10.18 07:30
|buy
|231
|10.70
|1.8032
|0.0000
|1.8390
|524
|2004.10.18 17:00
|close
|231
|10.70
|1.8003
|0.0000
|1.8390
|-3102.95
|50590.85
|525
|2004.10.20 02:00
|buy
|232
|10.10
|1.8028
|0.0000
|1.8386
|526
|2004.10.20 09:21
|modify
|232
|10.10
|1.8028
|1.8040
|1.8386
|527
|2004.10.22 12:00
|close
|232
|10.10
|1.8226
|1.8040
|1.8386
|19957.60
|70548.45
|528
|2004.10.26 02:10
|buy
|233
|14.10
|1.8399
|0.0000
|1.8757
|529
|2004.10.26 03:34
|modify
|233
|14.10
|1.8399
|1.8411
|1.8757
|530
|2004.10.26 07:56
|s/l
|233
|14.10
|1.8411
|1.8411
|1.8757
|1692.05
|72240.50
|531
|2004.10.27 07:00
|sell
|234
|14.40
|1.8361
|0.0000
|1.8009
|532
|2004.10.27 14:00
|close
|234
|14.40
|1.8412
|0.0000
|1.8009
|-7344.12
|64896.38
|533
|2004.10.28 04:55
|sell
|235
|12.90
|1.8316
|0.0000
|1.7964
|534
|2004.10.28 16:00
|close
|235
|12.90
|1.8317
|0.0000
|1.7964
|-128.96
|64767.42
|535
|2004.11.11 01:40
|sell
|236
|12.90
|1.8476
|0.0000
|1.8124
|536
|2004.11.12 03:00
|close
|236
|12.90
|1.8466
|0.0000
|1.8124
|1289.97
|66057.39
|537
|2004.11.15 09:25
|buy
|237
|13.20
|1.8544
|0.0000
|1.8902
|538
|2004.11.15 17:00
|close
|237
|13.20
|1.8489
|0.0000
|1.8902
|-7260.04
|58797.35
|539
|2004.11.17 01:35
|buy
|238
|11.70
|1.8519
|0.0000
|1.8877
|540
|2004.11.17 09:01
|modify
|238
|11.70
|1.8519
|1.8531
|1.8877
|541
|2004.11.17 16:43
|s/l
|238
|11.70
|1.8531
|1.8531
|1.8877
|1403.94
|60201.29
|542
|2004.11.19 06:05
|sell
|239
|12.00
|1.8519
|0.0000
|1.8167
|543
|2004.11.19 11:00
|close
|239
|12.00
|1.8560
|0.0000
|1.8167
|-4920.04
|55281.25
|544
|2004.11.23 21:00
|buy
|240
|11.00
|1.8680
|0.0000
|1.9038
|545
|2004.11.24 09:25
|modify
|240
|11.00
|1.8680
|1.8692
|1.9038
|546
|2004.11.26 10:00
|close
|240
|11.00
|1.8883
|1.8692
|1.9038
|22275.09
|77556.34
|547
|2004.12.08 18:55
|sell
|241
|15.50
|1.9334
|0.0000
|1.8982
|548
|2004.12.13 05:00
|close
|241
|15.50
|1.9187
|0.0000
|1.8982
|22784.97
|100341.31
|549
|2004.12.14 01:30
|buy
|242
|20.00
|1.9221
|0.0000
|1.9579
|550
|2004.12.14 10:33
|modify
|242
|20.00
|1.9221
|1.9233
|1.9579
|551
|2004.12.14 14:40
|s/l
|242
|20.00
|1.9233
|1.9233
|1.9579
|2399.97
|102741.28
|552
|2004.12.15 02:55
|buy
|243
|20.50
|1.9250
|0.0000
|1.9608
|553
|2004.12.15 08:19
|modify
|243
|20.50
|1.9250
|1.9262
|1.9608
|554
|2004.12.16 16:00
|close
|243
|20.50
|1.9400
|1.9262
|1.9608
|30688.58
|133429.86
|555
|2004.12.22 01:05
|sell
|244
|26.60
|1.9290
|0.0000
|1.8938
|556
|2004.12.23 21:00
|close
|244
|26.60
|1.9235
|0.0000
|1.8938
|14630.02
|148059.88
|557
|2004.12.28 01:25
|buy
|245
|29.60
|1.9323
|0.0000
|1.9681
|558
|2004.12.28 08:32
|modify
|245
|29.60
|1.9323
|1.9335
|1.9681
|559
|2004.12.28 16:00
|s/l
|245
|29.60
|1.9335
|1.9335
|1.9681
|3551.88
|151611.76
|560
|2004.12.29 22:30
|sell
|246
|30.30
|1.9185
|0.0000
|1.8833
|561
|2004.12.30 10:00
|close
|246
|30.30
|1.9236
|0.0000
|1.8833
|-15452.88
|136158.88
|562
|2005.01.04 03:10
|sell
|247
|27.20
|1.9061
|0.0000
|1.8709
|563
|2005.01.05 17:00
|close
|247
|27.20
|1.8881
|0.0000
|1.8709
|48960.15
|185119.03
|564
|2005.01.13 01:35
|buy
|248
|37.00
|1.8900
|0.0000
|1.9258
|565
|2005.01.13 12:00
|close
|248
|37.00
|1.8855
|0.0000
|1.9258
|-16649.93
|168469.10
|566
|2005.01.17 01:30
|sell
|249
|33.60
|1.8709
|0.0000
|1.8357
|567
|2005.01.18 12:00
|close
|249
|33.60
|1.8685
|0.0000
|1.8357
|8064.31
|176533.41
|568
|2005.01.19 17:20
|buy
|250
|35.30
|1.8747
|0.0000
|1.9105
|569
|2005.01.20 09:00
|close
|250
|35.30
|1.8693
|0.0000
|1.9105
|-19168.36
|157365.05
|570
|2005.01.24 03:00
|buy
|251
|31.40
|1.8755
|0.0000
|1.9113
|571
|2005.01.24 08:51
|modify
|251
|31.40
|1.8755
|1.8767
|1.9113
|572
|2005.01.24 16:18
|s/l
|251
|31.40
|1.8767
|1.8767
|1.9113
|3767.90
|161132.95
|573
|2005.01.26 01:30
|sell
|252
|32.20
|1.8662
|0.0000
|1.8310
|574
|2005.01.26 11:00
|close
|252
|32.20
|1.8766
|0.0000
|1.8310
|-33488.03
|127644.92
|575
|2005.01.28 03:00
|buy
|253
|25.50
|1.8873
|0.0000
|1.9231
|576
|2005.01.28 13:00
|close
|253
|25.50
|1.8826
|0.0000
|1.9231
|-11985.04
|115659.88
|577
|2005.02.07 07:40
|sell
|254
|23.10
|1.8750
|0.0000
|1.8398
|578
|2005.02.09 11:00
|close
|254
|23.10
|1.8633
|0.0000
|1.8398
|27026.92
|142686.80
|579
|2005.02.11 00:15
|buy
|255
|28.50
|1.8684
|0.0000
|1.9042
|580
|2005.02.11 12:00
|close
|255
|28.50
|1.8661
|0.0000
|1.9042
|-6555.26
|136131.54
|581
|2005.02.15 00:35
|buy
|256
|27.20
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|582
|2005.02.15 14:13
|modify
|256
|27.20
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|583
|2005.02.15 15:11
|s/l
|256
|27.20
|1.8881
|1.8881
|1.9227
|3263.95
|139395.49
|584
|2005.02.23 02:20
|buy
|257
|27.80
|1.9068
|0.0000
|1.9426
|585
|2005.02.23 03:45
|modify
|257
|27.80
|1.9068
|1.9080
|1.9426
|586
|2005.02.23 04:09
|s/l
|257
|27.80
|1.9080
|1.9080
|1.9426
|3336.05
|142731.54
|587
|2005.02.28 09:05
|buy
|258
|28.50
|1.9199
|0.0000
|1.9557
|588
|2005.02.28 09:31
|modify
|258
|28.50
|1.9199
|1.9211
|1.9557
|589
|2005.02.28 12:42
|s/l
|258
|28.50
|1.9211
|1.9211
|1.9557
|3419.97
|146151.51
|590
|2005.02.28 22:30
|buy
|259
|29.20
|1.9220
|0.0000
|1.9578
|591
|2005.03.01 16:00
|close
|259
|29.20
|1.9177
|0.0000
|1.9578
|-12585.05
|133566.46
|592
|2005.03.02 21:00
|sell
|260
|26.70
|1.9130
|0.0000
|1.8778
|593
|2005.03.04 15:00
|close
|260
|26.70
|1.9121
|0.0000
|1.8778
|2403.22
|135969.68
|594
|2005.03.07 03:59
|buy
|261
|27.10
|1.9224
|0.0000
|1.9582
|595
|2005.03.07 10:00
|close
|261
|27.10
|1.9186
|0.0000
|1.9582
|-10297.96
|125671.72
|596
|2005.03.09 04:25
|buy
|262
|25.10
|1.9274
|0.0000
|1.9632
|597
|2005.03.09 09:29
|modify
|262
|25.10
|1.9274
|1.9286
|1.9632
|598
|2005.03.09 10:30
|s/l
|262
|25.10
|1.9286
|1.9286
|1.9632
|3012.14
|128683.86
|599
|2005.03.15 03:20
|sell
|263
|25.70
|1.9151
|0.0000
|1.8799
|600
|2005.03.15 12:00
|close
|263
|25.70
|1.9191
|0.0000
|1.8799
|-10279.74
|118404.12
|601
|2005.03.16 05:40
|sell
|264
|23.60
|1.9134
|0.0000
|1.8782
|602
|2005.03.16 09:00
|close
|264
|23.60
|1.9202
|0.0000
|1.8782
|-16047.73
|102356.39
|603
|2005.03.17 02:15
|buy
|265
|20.40
|1.9246
|0.0000
|1.9604
|604
|2005.03.17 15:00
|close
|265
|20.40
|1.9195
|0.0000
|1.9604
|-10403.92
|91952.47
|605
|2005.03.18 17:40
|sell
|266
|18.30
|1.9177
|0.0000
|1.8825
|606
|2005.03.18 20:00
|close
|266
|18.30
|1.9206
|0.0000
|1.8825
|-5306.91
|86645.56
|607
|2005.03.24 04:30
|sell
|267
|17.30
|1.8710
|0.0000
|1.8358
|608
|2005.03.28 20:00
|close
|267
|17.30
|1.8659
|0.0000
|1.8358
|8823.11
|95468.67
|609
|2005.03.30 21:15
|buy
|268
|19.00
|1.8794
|0.0000
|1.9152
|610
|2005.03.31 12:43
|modify
|268
|19.00
|1.8794
|1.8806
|1.9152
|611
|2005.04.01 17:15
|s/l
|268
|19.00
|1.8806
|1.8806
|1.9152
|2204.07
|97672.74
|612
|2005.04.04 20:35
|sell
|269
|19.50
|1.8759
|0.0000
|1.8407
|613
|2005.04.05 16:00
|close
|269
|19.50
|1.8780
|0.0000
|1.8407
|-4094.88
|93577.86
|614
|2005.04.11 03:25
|buy
|270
|18.70
|1.8817
|0.0000
|1.9175
|615
|2005.04.11 05:14
|modify
|270
|18.70
|1.8817
|1.8829
|1.9175
|616
|2005.04.11 06:02
|s/l
|270
|18.70
|1.8829
|1.8829
|1.9175
|2244.02
|95821.88
|617
|2005.04.18 03:30
|buy
|271
|19.10
|1.8893
|0.0000
|1.9251
|618
|2005.04.18 04:00
|close
|271
|19.10
|1.8897
|0.0000
|1.9251
|764.00
|96585.88
|619
|2005.04.19 01:50
|buy
|272
|19.30
|1.9014
|0.0000
|1.9372
|620
|2005.04.19 07:50
|modify
|272
|19.30
|1.9014
|1.9026
|1.9372
|621
|2005.04.20 13:00
|close
|272
|19.30
|1.9131
|1.9026
|1.9372
|22561.63
|119147.51
|622
|2005.04.22 08:00
|sell
|273
|23.80
|1.9087
|0.0000
|1.8735
|623
|2005.04.22 12:00
|close
|273
|23.80
|1.9136
|0.0000
|1.8735
|-11662.12
|107485.39
|624
|2005.04.26 23:25
|sell
|274
|21.40
|1.9057
|0.0000
|1.8705
|625
|2005.04.27 15:00
|close
|274
|21.40
|1.9088
|0.0000
|1.8705
|-6633.98
|100851.41
|626
|2005.04.28 22:55
|buy
|275
|20.10
|1.9064
|0.0000
|1.9422
|627
|2005.04.29 06:22
|modify
|275
|20.10
|1.9064
|1.9076
|1.9422
|628
|2005.04.29 20:02
|s/l
|275
|20.10
|1.9076
|1.9076
|1.9422
|2391.83
|103243.24
|629
|2005.05.06 00:00
|buy
|276
|20.60
|1.9033
|0.0000
|1.9391
|630
|2005.05.06 10:00
|close
|276
|20.60
|1.8965
|0.0000
|1.9391
|-14007.77
|89235.47
|631
|2005.05.27 01:35
|sell
|277
|17.80
|1.8209
|0.0000
|1.7857
|632
|2005.05.27 10:00
|close
|277
|17.80
|1.8250
|0.0000
|1.7857
|-7298.07
|81937.40
|633
|2005.06.02 03:45
|sell
|278
|16.30
|1.8121
|0.0000
|1.7769
|634
|2005.06.02 10:00
|close
|278
|16.30
|1.8181
|0.0000
|1.7769
|-9779.98
|72157.42
|635
|2005.06.07 03:35
|buy
|279
|14.40
|1.8208
|0.0000
|1.8566
|636
|2005.06.07 07:38
|modify
|279
|14.40
|1.8208
|1.8220
|1.8566
|637
|2005.06.08 20:00
|close
|279
|14.40
|1.8285
|1.8220
|1.8566
|11073.80
|83231.22
|638
|2005.06.10 02:10
|sell
|280
|16.60
|1.8217
|0.0000
|1.7865
|639
|2005.06.10 11:00
|close
|280
|16.60
|1.8242
|0.0000
|1.7865
|-4150.01
|79081.21
|640
|2005.06.13 19:35
|sell
|281
|15.80
|1.8060
|0.0000
|1.7708
|641
|2005.06.14 11:00
|close
|281
|15.80
|1.8096
|0.0000
|1.7708
|-5687.92
|73393.29
|642
|2005.06.16 02:15
|buy
|282
|14.60
|1.8200
|0.0000
|1.8558
|643
|2005.06.16 14:11
|modify
|282
|14.60
|1.8200
|1.8212
|1.8558
|644
|2005.06.16 15:48
|s/l
|282
|14.60
|1.8212
|1.8212
|1.8558
|1752.00
|75145.29
|645
|2005.06.23 04:00
|sell
|283
|15.00
|1.8228
|0.0000
|1.7876
|646
|2005.06.24 12:00
|close
|283
|15.00
|1.8217
|0.0000
|1.7876
|1649.81
|76795.10
|647
|2005.06.29 02:20
|sell
|284
|15.30
|1.8173
|0.0000
|1.7821
|648
|2005.06.30 08:00
|close
|284
|15.30
|1.8084
|0.0000
|1.7821
|13616.96
|90412.06
|649
|2005.07.04 07:35
|sell
|285
|18.00
|1.7634
|0.0000
|1.7282
|650
|2005.07.06 20:00
|close
|285
|18.00
|1.7579
|0.0000
|1.7282
|9900.02
|100312.08
|651
|2005.07.07 23:10
|sell
|286
|20.00
|1.7448
|0.0000
|1.7096
|652
|2005.07.08 16:00
|close
|286
|20.00
|1.7417
|0.0000
|1.7096
|6199.93
|106512.01
|653
|2005.07.12 01:55
|buy
|287
|21.30
|1.7553
|0.0000
|1.7911
|654
|2005.07.12 03:35
|modify
|287
|21.30
|1.7553
|1.7565
|1.7911
|655
|2005.07.13 10:00
|close
|287
|21.30
|1.7669
|1.7565
|1.7911
|24686.59
|131198.60
|656
|2005.07.15 02:55
|sell
|288
|26.20
|1.7580
|0.0000
|1.7228
|657
|2005.07.15 09:00
|close
|288
|26.20
|1.7627
|0.0000
|1.7228
|-12313.73
|118884.87
|658
|2005.07.18 04:50
|sell
|289
|23.70
|1.7540
|0.0000
|1.7188
|659
|2005.07.21 03:00
|close
|289
|23.70
|1.7470
|0.0000
|1.7188
|16589.77
|135474.64
|660
|2005.07.22 02:35
|buy
|290
|27.00
|1.7516
|0.0000
|1.7874
|661
|2005.07.22 08:18
|modify
|290
|27.00
|1.7516
|1.7528
|1.7874
|662
|2005.07.22 09:40
|s/l
|290
|27.00
|1.7528
|1.7528
|1.7874
|3240.06
|138714.70
|663
|2005.07.25 10:35
|sell
|291
|27.70
|1.7384
|0.0000
|1.7032
|664
|2005.07.25 12:00
|close
|291
|27.70
|1.7402
|0.0000
|1.7032
|-4986.03
|133728.67
|665
|2005.08.01 00:05
|buy
|292
|26.70
|1.7560
|0.0000
|1.7918
|666
|2005.08.01 04:36
|modify
|292
|26.70
|1.7560
|1.7572
|1.7918
|667
|2005.08.03 04:00
|close
|292
|26.70
|1.7666
|1.7572
|1.7918
|28248.65
|161977.32
|668
|2005.08.05 22:10
|sell
|293
|32.30
|1.7794
|0.0000
|1.7442
|669
|2005.08.08 11:00
|close
|293
|32.30
|1.7858
|0.0000
|1.7442
|-20672.19
|141305.13
|670
|2005.08.08 18:45
|buy
|294
|28.20
|1.7857
|0.0000
|1.8215
|671
|2005.08.09 07:54
|modify
|294
|28.20
|1.7857
|1.7869
|1.8215
|672
|2005.08.09 09:26
|s/l
|294
|28.20
|1.7869
|1.7869
|1.8215
|3355.71
|144660.84
|673
|2005.08.15 02:45
|buy
|295
|28.90
|1.8134
|0.0000
|1.8492
|674
|2005.08.15 13:00
|close
|295
|28.90
|1.8092
|0.0000
|1.8492
|-12137.80
|132523.04
|675
|2005.08.31 02:40
|sell
|296
|26.50
|1.7868
|0.0000
|1.7516
|676
|2005.08.31 15:00
|close
|296
|26.50
|1.7898
|0.0000
|1.7516
|-7950.23
|124572.81
|677
|2005.09.01 04:40
|buy
|297
|24.90
|1.8019
|0.0000
|1.8377
|678
|2005.09.01 09:57
|modify
|297
|24.90
|1.8019
|1.8031
|1.8377
|679
|2005.09.02 09:49
|t/p
|297
|24.90
|1.8377
|1.8031
|1.8377
|89117.15
|213689.96
|680
|2005.09.05 01:30
|buy
|298
|42.70
|1.8378
|0.0000
|1.8736
|681
|2005.09.05 03:07
|modify
|298
|42.70
|1.8378
|1.8390
|1.8736
|682
|2005.09.06 02:00
|close
|298
|42.70
|1.8405
|1.8390
|1.8736
|11486.39
|225176.35
|683
|2005.09.13 07:55
|sell
|299
|45.00
|1.8230
|0.0000
|1.7878
|684
|2005.09.14 04:00
|close
|299
|45.00
|1.8273
|0.0000
|1.7878
|-19350.31
|205826.04
|685
|2005.09.16 04:35
|sell
|300
|41.10
|1.8076
|0.0000
|1.7724
|686
|2005.09.16 07:00
|close
|300
|41.10
|1.8128
|0.0000
|1.7724
|-21371.91
|184454.13
|687
|2005.09.22 03:50
|buy
|301
|36.80
|1.8079
|0.0000
|1.8437
|688
|2005.09.22 12:00
|close
|301
|36.80
|1.8028
|0.0000
|1.8437
|-18768.30
|165685.83
|689
|2005.09.23 01:10
|sell
|302
|33.10
|1.7923
|0.0000
|1.7571
|690
|2005.09.30 09:27
|t/p
|302
|33.10
|1.7571
|0.0000
|1.7571
|116511.95
|282197.78
|691
|2005.10.04 02:20
|sell
|303
|56.40
|1.7559
|0.0000
|1.7207
|692
|2005.10.04 14:00
|close
|303
|56.40
|1.7589
|0.0000
|1.7207
|-16919.84
|265277.94
|693
|2005.10.06 10:35
|buy
|304
|53.00
|1.7686
|0.0000
|1.8044
|694
|2005.10.06 15:14
|modify
|304
|53.00
|1.7686
|1.7698
|1.8044
|695
|2005.10.07 09:00
|close
|304
|53.00
|1.7721
|1.7698
|1.8044
|18496.55
|283774.49
|696
|2005.10.10 08:35
|sell
|305
|56.70
|1.7616
|0.0000
|1.7264
|697
|2005.10.12 12:00
|close
|305
|56.70
|1.7467
|0.0000
|1.7264
|84483.11
|368257.60
|698
|2005.10.14 02:25
|buy
|306
|73.60
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|699
|2005.10.14 04:34
|modify
|306
|73.60
|1.7507
|1.7519
|1.7865
|700
|2005.10.14 11:13
|s/l
|306
|73.60
|1.7519
|1.7519
|1.7865
|8832.39
|377089.99
|701
|2005.10.17 01:25
|buy
|307
|75.40
|1.7642
|0.0000
|1.8000
|702
|2005.10.17 02:22
|modify
|307
|75.40
|1.7642
|1.7654
|1.8000
|703
|2005.10.17 09:58
|s/l
|307
|75.40
|1.7654
|1.7654
|1.8000
|9047.69
|386137.68
|704
|2005.10.17 10:00
|buy
|308
|77.20
|1.7659
|0.0000
|1.8017
|705
|2005.10.17 12:00
|close
|308
|77.20
|1.7584
|0.0000
|1.8017
|-57900.02
|328237.66
|706
|2005.10.20 05:10
|buy
|309
|65.60
|1.7604
|0.0000
|1.7962
|707
|2005.10.20 08:52
|modify
|309
|65.60
|1.7604
|1.7616
|1.7962
|708
|2005.10.20 10:02
|s/l
|309
|65.60
|1.7616
|1.7616
|1.7962
|7871.95
|336109.61
|709
|2005.10.26 02:05
|buy
|310
|67.20
|1.7829
|0.0000
|1.8187
|710
|2005.10.26 10:00
|close
|310
|67.20
|1.7775
|0.0000
|1.8187
|-36288.08
|299821.53
|711
|2005.10.27 17:05
|buy
|311
|59.90
|1.7825
|0.0000
|1.8183
|712
|2005.10.28 12:00
|close
|311
|59.90
|1.7814
|0.0000
|1.8183
|-6648.98
|293172.55
|713
|2005.10.31 08:05
|sell
|312
|58.60
|1.7765
|0.0000
|1.7413
|714
|2005.10.31 10:00
|close
|312
|58.60
|1.7810
|0.0000
|1.7413
|-26369.89
|266802.66
|715
|2005.11.01 08:25
|sell
|313
|53.30
|1.7698
|0.0000
|1.7346
|716
|2005.11.02 15:00
|close
|313
|53.30
|1.7699
|0.0000
|1.7346
|-533.46
|266269.20
|717
|2005.11.03 07:25
|buy
|314
|53.20
|1.7745
|0.0000
|1.8103
|718
|2005.11.03 10:35
|modify
|314
|53.20
|1.7745
|1.7757
|1.8103
|719
|2005.11.03 12:02
|s/l
|314
|53.20
|1.7757
|1.7757
|1.8103
|6384.20
|272653.40
|720
|2005.11.08 14:55
|sell
|315
|54.50
|1.7382
|0.0000
|1.7030
|721
|2005.11.08 20:00
|close
|315
|54.50
|1.7442
|0.0000
|1.7030
|-32699.96
|239953.44
|722
|2005.11.17 01:05
|sell
|316
|47.90
|1.7188
|0.0000
|1.6836
|723
|2005.11.18 16:00
|close
|316
|47.90
|1.7202
|0.0000
|1.6836
|-6706.31
|233247.13
|724
|2005.11.29 02:50
|buy
|317
|46.60
|1.7240
|0.0000
|1.7598
|725
|2005.11.29 04:00
|close
|317
|46.60
|1.7212
|0.0000
|1.7598
|-13048.27
|220198.86
|726
|2005.11.30 06:20
|sell
|318
|44.00
|1.7189
|0.0000
|1.6837
|727
|2005.11.30 11:00
|close
|318
|44.00
|1.7234
|0.0000
|1.6837
|-19799.92
|200398.94
|728
|2005.12.01 06:05
|buy
|319
|40.00
|1.7280
|0.0000
|1.7638
|729
|2005.12.01 09:18
|modify
|319
|40.00
|1.7280
|1.7292
|1.7638
|730
|2005.12.01 12:00
|s/l
|319
|40.00
|1.7292
|1.7292
|1.7638
|4800.02
|205198.96
|731
|2005.12.02 02:40
|buy
|320
|41.00
|1.7305
|0.0000
|1.7663
|732
|2005.12.02 13:00
|close
|320
|41.00
|1.7264
|0.0000
|1.7663
|-16810.14
|188388.82
|733
|2005.12.09 01:40
|buy
|321
|37.60
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|734
|2005.12.09 10:00
|close
|321
|37.60
|1.7466
|0.0000
|1.7865
|-15415.68
|172973.14
|735
|2005.12.12 00:05
|buy
|322
|34.50
|1.7508
|0.0000
|1.7866
|736
|2005.12.12 02:17
|modify
|322
|34.50
|1.7508
|1.7520
|1.7866
|737
|2005.12.13 11:00
|close
|322
|34.50
|1.7685
|1.7520
|1.7866
|61030.53
|234003.67
|738
|2005.12.21 01:35
|sell
|323
|46.80
|1.7570
|0.0000
|1.7218
|739
|2005.12.27 12:00
|close
|323
|46.80
|1.7361
|0.0000
|1.7218
|97811.73
|331815.40
|740
|2005.12.29 02:15
|sell
|324
|66.30
|1.7210
|0.0000
|1.6858
|741
|2005.12.29 12:00
|close
|324
|66.30
|1.7219
|0.0000
|1.6858
|-5967.66
|325847.74
|742
|2005.12.30 22:35
|sell
|325
|65.10
|1.7236
|0.0000
|1.6884
|743
|2006.01.03 04:00
|close
|325
|65.10
|1.7288
|0.0000
|1.6884
|-33851.87
|291995.87
|744
|2006.01.03 14:25
|buy
|326
|58.30
|1.7261
|0.0000
|1.7619
|745
|2006.01.03 15:36
|modify
|326
|58.30
|1.7261
|1.7273
|1.7619
|746
|2006.01.05 10:00
|close
|326
|58.30
|1.7523
|1.7273
|1.7619
|152512.72
|444508.59
|747
|2006.01.09 01:30
|buy
|327
|88.90
|1.7681
|0.0000
|1.8039
|748
|2006.01.09 05:44
|modify
|327
|88.90
|1.7681
|1.7693
|1.8039
|749
|2006.01.09 07:52
|s/l
|327
|88.90
|1.7693
|1.7693
|1.8039
|10668.24
|455176.83
|750
|2006.01.16 07:00
|buy
|328
|91.00
|1.7753
|0.0000
|1.8111
|751
|2006.01.16 12:00
|close
|328
|91.00
|1.7702
|0.0000
|1.8111
|-46409.65
|408767.18
|752
|2006.01.17 20:35
|sell
|329
|81.70
|1.7646
|0.0000
|1.7294
|753
|2006.01.18 00:00
|close
|329
|81.70
|1.7686
|0.0000
|1.7294
|-32680.15
|376087.03
|754
|2006.01.23 10:00
|buy
|330
|75.20
|1.7749
|0.0000
|1.8107
|755
|2006.01.23 10:17
|modify
|330
|75.20
|1.7749
|1.7761
|1.8107
|756
|2006.01.25 23:00
|close
|330
|75.20
|1.7837
|1.7761
|1.8107
|66025.30
|442112.33
|757
|2006.01.27 10:45
|sell
|331
|88.40
|1.7812
|0.0000
|1.7460
|758
|2006.01.27 15:00
|close
|331
|88.40
|1.7862
|0.0000
|1.7460
|-44199.52
|397912.81
|759
|2006.02.03 00:45
|buy
|332
|79.50
|1.7783
|0.0000
|1.8141
|760
|2006.02.03 11:00
|close
|332
|79.50
|1.7753
|0.0000
|1.8141
|-23849.77
|374063.04
|761
|2006.02.06 01:25
|sell
|333
|74.80
|1.7636
|0.0000
|1.7284
|762
|2006.02.10 04:00
|close
|333
|74.80
|1.7443
|0.0000
|1.7284
|144364.25
|518427.29
|763
|2006.02.20 09:30
|buy
|334
|100.00
|1.7429
|0.0000
|1.7787
|764
|2006.02.20 09:30
|buy
|335
|3.60
|1.7429
|0.0000
|1.7787
|765
|2006.02.21 13:59
|modify
|335
|3.60
|1.7429
|1.7441
|1.7787
|766
|2006.02.21 13:59
|modify
|334
|100.00
|1.7429
|1.7441
|1.7787
|767
|2006.02.21 16:04
|s/l
|334
|100.00
|1.7441
|1.7441
|1.7787
|11900.36
|530327.65
|768
|2006.02.21 16:04
|s/l
|335
|3.60
|1.7441
|1.7441
|1.7787
|428.41
|530756.06
|769
|2006.02.27 17:40
|sell
|336
|100.00
|1.7417
|0.0000
|1.7065
|770
|2006.02.27 17:40
|sell
|337
|6.10
|1.7417
|0.0000
|1.7065
|771
|2006.02.28 12:00
|close
|336
|100.00
|1.7471
|0.0000
|1.7065
|-53998.93
|476757.13
|772
|2006.02.28 12:00
|close
|337
|6.10
|1.7468
|0.0000
|1.7065
|-3110.97
|473646.16
|773
|2006.03.01 08:50
|buy
|338
|94.70
|1.7536
|0.0000
|1.7894
|774
|2006.03.01 11:10
|modify
|338
|94.70
|1.7536
|1.7548
|1.7894
|775
|2006.03.01 16:08
|s/l
|338
|94.70
|1.7548
|1.7548
|1.7894
|11364.46
|485010.62
|776
|2006.03.08 03:00
|sell
|339
|97.00
|1.7370
|0.0000
|1.7018
|777
|2006.03.08 09:00
|close
|339
|97.00
|1.7415
|0.0000
|1.7018
|-43649.82
|441360.80
|778
|2006.03.13 00:55
|sell
|340
|88.20
|1.7276
|0.0000
|1.6924
|779
|2006.03.13 18:00
|close
|340
|88.20
|1.7311
|0.0000
|1.6924
|-30870.48
|410490.32
|780
|2006.03.14 08:45
|buy
|341
|82.00
|1.7344
|0.0000
|1.7702
|781
|2006.03.14 14:30
|modify
|341
|82.00
|1.7344
|1.7356
|1.7702
|782
|2006.03.14 14:32
|s/l
|341
|82.00
|1.7356
|1.7356
|1.7702
|9840.13
|420330.45
|783
|2006.03.15 02:10
|buy
|342
|84.00
|1.7457
|0.0000
|1.7815
|784
|2006.03.15 11:00
|close
|342
|84.00
|1.7423
|0.0000
|1.7815
|-28559.32
|391771.13
|785
|2006.03.16 05:30
|buy
|343
|78.30
|1.7466
|0.0000
|1.7824
|786
|2006.03.16 14:33
|modify
|343
|78.30
|1.7466
|1.7478
|1.7824
|787
|2006.03.17 16:00
|close
|343
|78.30
|1.7531
|1.7478
|1.7824
|50817.13
|442588.26
|788
|2006.03.22 00:00
|sell
|344
|88.50
|1.7487
|0.0000
|1.7135
|789
|2006.03.24 16:00
|close
|344
|88.50
|1.7375
|0.0000
|1.7135
|99120.01
|541708.27
|790
|2006.04.19 07:30
|buy
|345
|100.00
|1.7812
|0.0000
|1.8170
|791
|2006.04.19 07:30
|buy
|346
|8.30
|1.7812
|0.0000
|1.8170
|792
|2006.04.19 10:34
|modify
|346
|8.30
|1.7812
|1.7824
|1.8170
|793
|2006.04.19 10:34
|modify
|345
|100.00
|1.7812
|1.7824
|1.8170
|794
|2006.04.19 14:35
|s/l
|345
|100.00
|1.7824
|1.7824
|1.8170
|11999.98
|553708.25
|795
|2006.04.19 14:35
|s/l
|346
|8.30
|1.7824
|1.7824
|1.8170
|996.00
|554704.25
|796
|2006.04.20 02:15
|buy
|347
|100.00
|1.7901
|0.0000
|1.8259
|797
|2006.04.20 02:15
|buy
|348
|10.90
|1.7901
|0.0000
|1.8259
|798
|2006.04.20 11:00
|close
|347
|100.00
|1.7841
|0.0000
|1.8259
|-59999.92
|494704.33
|799
|2006.04.20 11:00
|close
|348
|10.90
|1.7843
|0.0000
|1.8259
|-6322.08
|488382.25
|800
|2006.04.21 03:55
|sell
|349
|97.60
|1.7793
|0.0000
|1.7441
|801
|2006.04.21 11:00
|close
|349
|97.60
|1.7817
|0.0000
|1.7441
|-23423.91
|464958.34
|802
|2006.04.28 03:30
|buy
|350
|92.90
|1.8011
|0.0000
|1.8369
|803
|2006.04.28 10:32
|modify
|350
|92.90
|1.8011
|1.8023
|1.8369
|804
|2006.05.01 15:12
|t/p
|350
|92.90
|1.8369
|1.8023
|1.8369
|332489.42
|797447.76
|805
|2006.05.05 03:40
|buy
|351
|100.00
|1.8510
|0.0000
|1.8868
|806
|2006.05.05 03:40
|buy
|352
|59.40
|1.8510
|0.0000
|1.8868
|807
|2006.05.05 14:30
|modify
|352
|59.40
|1.8510
|1.8522
|1.8868
|808
|2006.05.05 14:30
|modify
|351
|100.00
|1.8510
|1.8522
|1.8868
|809
|2006.05.08 16:00
|close
|351
|100.00
|1.8588
|1.8522
|1.8868
|77900.33
|875348.09
|810
|2006.05.08 16:00
|close
|352
|59.40
|1.8588
|1.8522
|1.8868
|46272.80
|921620.89
|811
|2006.05.15 08:30
|buy
|353
|100.00
|1.8927
|0.0000
|1.9285
|812
|2006.05.15 08:30
|buy
|354
|84.30
|1.8927
|0.0000
|1.9285
|813
|2006.05.15 11:00
|close
|353
|100.00
|1.8847
|0.0000
|1.9285
|-80000.85
|841620.04
|814
|2006.05.15 11:00
|close
|354
|84.30
|1.8848
|0.0000
|1.9285
|-66597.22
|775022.82
|815
|2006.05.19 05:55
|buy
|355
|100.00
|1.8902
|0.0000
|1.9260
|816
|2006.05.19 05:55
|buy
|356
|55.00
|1.8902
|0.0000
|1.9260
|817
|2006.05.19 10:00
|close
|355
|100.00
|1.8803
|0.0000
|1.9260
|-98999.24
|676023.58
|818
|2006.05.19 10:00
|close
|356
|55.00
|1.8803
|0.0000
|1.9260
|-54449.83
|621573.75
|819
|2006.05.19 21:15
|sell
|357
|100.00
|1.8780
|0.0000
|1.8428
|820
|2006.05.19 21:15
|sell
|358
|24.30
|1.8780
|0.0000
|1.8428
|821
|2006.05.22 16:00
|close
|357
|100.00
|1.8778
|0.0000
|1.8428
|1999.64
|623573.39
|822
|2006.05.22 16:00
|close
|358
|24.30
|1.8778
|0.0000
|1.8428
|486.05
|624059.44
|823
|2006.05.23 01:10
|buy
|359
|100.00
|1.8832
|0.0000
|1.9190
|824
|2006.05.23 01:10
|buy
|360
|24.80
|1.8832
|0.0000
|1.9190
|825
|2006.05.23 06:53
|modify
|360
|24.80
|1.8832
|1.8844
|1.9190
|826
|2006.05.23 06:53
|modify
|359
|100.00
|1.8832
|1.8844
|1.9190
|827
|2006.05.23 08:07
|s/l
|359
|100.00
|1.8844
|1.8844
|1.9190
|12000.00
|636059.44
|828
|2006.05.23 08:07
|s/l
|360
|24.80
|1.8844
|1.8844
|1.9190
|2976.00
|639035.44
|829
|2006.05.29 03:15
|sell
|361
|100.00
|1.8596
|0.0000
|1.8244
|830
|2006.05.29 03:15
|sell
|362
|27.80
|1.8596
|0.0000
|1.8244
|831
|2006.05.29 12:00
|close
|361
|100.00
|1.8636
|0.0000
|1.8244
|-40000.18
|599035.26
|832
|2006.05.29 12:00
|close
|362
|27.80
|1.8635
|0.0000
|1.8244
|-10842.00
|588193.26
|833
|2006.05.31 01:05
|buy
|363
|100.00
|1.8813
|0.0000
|1.9171
|834
|2006.05.31 01:05
|buy
|364
|17.60
|1.8813
|0.0000
|1.9171
|835
|2006.05.31 08:52
|modify
|364
|17.60
|1.8813
|1.8825
|1.9171
|836
|2006.05.31 08:52
|modify
|363
|100.00
|1.8813
|1.8825
|1.9171
|837
|2006.05.31 09:50
|s/l
|363
|100.00
|1.8825
|1.8825
|1.9171
|11999.58
|600192.84
|838
|2006.05.31 09:50
|s/l
|364
|17.60
|1.8825
|1.8825
|1.9171
|2111.93
|602304.77
|839
|2006.06.06 08:20
|sell
|365
|100.00
|1.8731
|0.0000
|1.8379
|840
|2006.06.06 08:20
|sell
|366
|20.40
|1.8731
|0.0000
|1.8379
|841
|2006.06.08 14:33
|t/p
|365
|100.00
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|352000.42
|954305.19
|842
|2006.06.08 14:33
|t/p
|366
|20.40
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|71808.09
|1026113.28
|843
|2006.06.14 03:30
|sell
|367
|100.00
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|844
|2006.06.14 03:30
|sell
|368
|100.00
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|845
|2006.06.14 03:30
|sell
|369
|5.20
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|846
|2006.06.14 08:00
|close
|367
|100.00
|1.8376
|0.0000
|1.7999
|-24998.88
|1001114.40
|847
|2006.06.14 08:00
|close
|369
|5.20
|1.8376
|0.0000
|1.7999
|-1299.94
|999814.46
|848
|2006.06.14 08:01
|close
|368
|100.00
|1.8377
|0.0000
|1.7999
|-25999.05
|973815.41
|849
|2006.07.03 01:50
|buy
|370
|100.00
|1.8467
|0.0000
|1.8825
|850
|2006.07.03 01:50
|buy
|371
|94.70
|1.8467
|0.0000
|1.8825
|851
|2006.07.03 18:00
|close
|370
|100.00
|1.8405
|0.0000
|1.8825
|-62000.26
|911815.15
|852
|2006.07.03 18:00
|close
|371
|94.70
|1.8406
|0.0000
|1.8825
|-57767.21
|854047.94
|853
|2006.07.06 01:45
|sell
|372
|100.00
|1.8357
|0.0000
|1.8005
|854
|2006.07.06 01:45
|sell
|373
|70.80
|1.8357
|0.0000
|1.8005
|855
|2006.07.06 15:00
|close
|372
|100.00
|1.8376
|0.0000
|1.8005
|-18999.08
|835048.86
|856
|2006.07.06 15:00
|close
|373
|70.80
|1.8377
|0.0000
|1.8005
|-14159.75
|820889.11
|857
|2006.07.10 02:20
|buy
|374
|100.00
|1.8479
|0.0000
|1.8837
|858
|2006.07.10 02:20
|buy
|375
|64.10
|1.8479
|0.0000
|1.8837
|859
|2006.07.10 09:22
|modify
|375
|64.10
|1.8479
|1.8491
|1.8837
|860
|2006.07.10 09:22
|modify
|374
|100.00
|1.8479
|1.8491
|1.8837
|861
|2006.07.10 10:33
|s/l
|374
|100.00
|1.8491
|1.8491
|1.8837
|12000.17
|832889.28
|862
|2006.07.10 10:33
|s/l
|375
|64.10
|1.8491
|1.8491
|1.8837
|7692.11
|840581.39
|863
|2006.07.13 03:10
|sell
|376
|100.00
|1.8347
|0.0000
|1.7995
|864
|2006.07.13 03:10
|sell
|377
|68.10
|1.8347
|0.0000
|1.7995
|865
|2006.07.13 10:00
|close
|376
|100.00
|1.8394
|0.0000
|1.7995
|-47000.15
|793581.24
|866
|2006.07.13 10:00
|close
|377
|68.10
|1.8393
|0.0000
|1.7995
|-31325.99
|762255.25
|867
|2006.07.14 03:25
|buy
|378
|100.00
|1.8408
|0.0000
|1.8766
|868
|2006.07.14 03:25
|buy
|379
|52.40
|1.8408
|0.0000
|1.8766
|869
|2006.07.14 04:00
|close
|378
|100.00
|1.8409
|0.0000
|1.8766
|999.47
|763254.72
|870
|2006.07.14 04:00
|close
|379
|52.40
|1.8409
|0.0000
|1.8766
|524.01
|763778.73
|871
|2006.07.17 00:40
|sell
|380
|100.00
|1.8385
|0.0000
|1.8033
|872
|2006.07.17 00:40
|sell
|381
|52.70
|1.8385
|0.0000
|1.8033
|873
|2006.07.18 11:00
|close
|380
|100.00
|1.8250
|0.0000
|1.8033
|135000.25
|898778.98
|874
|2006.07.18 11:00
|close
|381
|52.70
|1.8249
|0.0000
|1.8033
|71672.12
|970451.10
|875
|2006.07.20 21:50
|buy
|382
|100.00
|1.8481
|0.0000
|1.8839
|876
|2006.07.20 21:50
|buy
|383
|94.00
|1.8481
|0.0000
|1.8839
|877
|2006.07.21 09:14
|modify
|383
|94.00
|1.8481
|1.8493
|1.8839
|878
|2006.07.21 09:14
|modify
|382
|100.00
|1.8481
|1.8493
|1.8839
|879
|2006.07.24 08:00
|close
|382
|100.00
|1.8524
|1.8493
|1.8839
|42799.29
|1013250.39
|880
|2006.07.24 08:00
|close
|383
|94.00
|1.8523
|1.8493
|1.8839
|39292.30
|1052542.69
|881
|2006.07.26 01:45
|sell
|384
|100.00
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|882
|2006.07.26 01:45
|sell
|385
|100.00
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|883
|2006.07.26 01:45
|sell
|386
|10.50
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|884
|2006.07.26 16:00
|close
|384
|100.00
|1.8437
|0.0000
|1.8058
|-27000.41
|1025542.28
|885
|2006.07.26 16:00
|close
|386
|10.50
|1.8437
|0.0000
|1.8058
|-2835.04
|1022707.24
|886
|2006.07.26 16:00
|close
|385
|100.00
|1.8438
|0.0000
|1.8058
|-28000.39
|994706.85
|887
|2006.07.28 22:20
|buy
|387
|100.00
|1.8626
|0.0000
|1.8984
|888
|2006.07.28 22:20
|buy
|388
|98.90
|1.8626
|0.0000
|1.8984
|889
|2006.07.31 11:04
|modify
|388
|98.90
|1.8626
|1.8638
|1.8984
|890
|2006.07.31 11:04
|modify
|387
|100.00
|1.8626
|1.8638
|1.8984
|891
|2006.07.31 12:23
|s/l
|387
|100.00
|1.8638
|1.8638
|1.8984
|11899.62
|1006606.47
|892
|2006.07.31 12:23
|s/l
|388
|98.90
|1.8638
|1.8638
|1.8984
|11768.72
|1018375.19
|893
|2006.08.01 02:40
|buy
|389
|100.00
|1.8668
|0.0000
|1.9026
|894
|2006.08.01 02:40
|buy
|390
|100.00
|1.8668
|0.0000
|1.9026
|895
|2006.08.01 02:40
|buy
|391
|3.60
|1.8668
|0.0000
|1.9026
|896
|2006.08.01 17:53
|modify
|391
|3.60
|1.8668
|1.8680
|1.9026
|897
|2006.08.01 17:53
|modify
|390
|100.00
|1.8668
|1.8680
|1.9026
|898
|2006.08.01 17:53
|modify
|389
|100.00
|1.8668
|1.8680
|1.9026
|899
|2006.08.03 11:00
|close
|389
|100.00
|1.8717
|1.8680
|1.9026
|48600.28
|1066975.47
|900
|2006.08.03 11:00
|close
|391
|3.60
|1.8717
|1.8680
|1.9026
|1749.61
|1068725.08
|901
|2006.08.03 11:00
|close
|390
|100.00
|1.8718
|1.8680
|1.9026
|49599.26
|1118324.34
|902
|2006.08.04 04:55
|buy
|392
|100.00
|1.8860
|0.0000
|1.9218
|903
|2006.08.04 04:55
|buy
|393
|100.00
|1.8860
|0.0000
|1.9218
|904
|2006.08.04 04:55
|buy
|394
|23.60
|1.8860
|0.0000
|1.9218
|905
|2006.08.04 10:05
|modify
|394
|23.60
|1.8860
|1.8872
|1.9218
|906
|2006.08.04 10:05
|modify
|393
|100.00
|1.8860
|1.8872
|1.9218
|907
|2006.08.04 10:05
|modify
|392
|100.00
|1.8860
|1.8872
|1.9218
|908
|2006.08.07 09:00
|close
|392
|100.00
|1.9052
|1.8872
|1.9218
|191901.37
|1310225.71
|909
|2006.08.07 09:00
|close
|394
|23.60
|1.9052
|1.8872
|1.9218
|45288.72
|1355514.43
|910
|2006.08.07 09:00
|close
|393
|100.00
|1.9052
|1.8872
|1.9218
|191901.32
|1547415.75
|911
|2006.08.09 08:15
|sell
|395
|100.00
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|912
|2006.08.09 08:15
|sell
|396
|100.00
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|913
|2006.08.09 08:15
|sell
|397
|100.00
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|914
|2006.08.09 08:15
|sell
|398
|9.40
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|915
|2006.08.09 16:00
|close
|395
|100.00
|1.9092
|0.0000
|1.8693
|-47000.15
|1500415.60
|916
|2006.08.09 16:00
|close
|397
|100.00
|1.9092
|0.0000
|1.8693
|-47000.15
|1453415.45
|917
|2006.08.09 16:00
|close
|396
|100.00
|1.9093
|0.0000
|1.8693
|-48000.31
|1405415.14
|918
|2006.08.09 16:00
|close
|398
|9.40
|1.9091
|0.0000
|1.8693
|-4324.00
|1401091.14
|919
|2006.08.11 00:45
|sell
|399
|100.00
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|920
|2006.08.11 00:45
|sell
|400
|100.00
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|921
|2006.08.11 00:45
|sell
|401
|80.20
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|922
|2006.08.11 10:00
|close
|399
|100.00
|1.8951
|0.0000
|1.8590
|-8999.81
|1392091.33
|923
|2006.08.11 10:00
|close
|401
|80.20
|1.8951
|0.0000
|1.8590
|-7217.84
|1384873.49
|924
|2006.08.11 10:00
|close
|400
|100.00
|1.8953
|0.0000
|1.8590
|-11000.14
|1373873.35
|925
|2006.08.14 03:00
|sell
|402
|100.00
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|926
|2006.08.14 03:00
|sell
|403
|100.00
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|927
|2006.08.14 03:00
|sell
|404
|74.70
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|928
|2006.08.15 15:00
|close
|402
|100.00
|1.8948
|0.0000
|1.8581
|-14999.61
|1358873.74
|929
|2006.08.15 15:00
|close
|404
|74.70
|1.8948
|0.0000
|1.8581
|-11204.71
|1347669.03
|930
|2006.08.15 15:00
|close
|403
|100.00
|1.8947
|0.0000
|1.8581
|-13999.44
|1333669.59
|931
|2006.08.15 22:05
|buy
|405
|100.00
|1.8932
|0.0000
|1.9290
|932
|2006.08.15 22:05
|buy
|406
|100.00
|1.8932
|0.0000
|1.9290
|933
|2006.08.15 22:05
|buy
|407
|66.70
|1.8932
|0.0000
|1.9290
|934
|2006.08.16 09:00
|close
|405
|100.00
|1.8925
|0.0000
|1.9290
|-7099.47
|1326570.12
|935
|2006.08.16 09:00
|close
|407
|66.70
|1.8925
|0.0000
|1.9290
|-4735.34
|1321834.78
|936
|2006.08.16 09:00
|close
|406
|100.00
|1.8925
|0.0000
|1.9290
|-7099.47
|1314735.31
|937
|2006.08.18 05:45
|sell
|408
|100.00
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|938
|2006.08.18 05:45
|sell
|409
|100.00
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|939
|2006.08.18 05:45
|sell
|410
|62.90
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|940
|2006.08.18 08:00
|close
|408
|100.00
|1.8866
|0.0000
|1.8508
|-5999.31
|1308736.00
|941
|2006.08.18 08:00
|close
|410
|62.90
|1.8866
|0.0000
|1.8508
|-3773.57
|1304962.43
|942
|2006.08.18 08:00
|close
|409
|100.00
|1.8866
|0.0000
|1.8508
|-5999.31
|1298963.12
|943
|2006.08.21 21:05
|buy
|411
|100.00
|1.8940
|0.0000
|1.9298
|944
|2006.08.21 21:05
|buy
|412
|100.00
|1.8940
|0.0000
|1.9298
|945
|2006.08.21 21:05
|buy
|413
|59.70
|1.8940
|0.0000
|1.9298
|946
|2006.08.22 03:00
|close
|411
|100.00
|1.8907
|0.0000
|1.9298
|-33100.21
|1265862.91
|947
|2006.08.22 03:00
|close
|413
|59.70
|1.8907
|0.0000
|1.9298
|-19760.82
|1246102.09
|948
|2006.08.22 03:00
|close
|412
|100.00
|1.8908
|0.0000
|1.9298
|-32100.05
|1214002.04
|949
|2006.08.23 08:55
|sell
|414
|100.00
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|950
|2006.08.23 08:55
|sell
|415
|100.00
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|951
|2006.08.23 08:55
|sell
|416
|42.80
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|952
|2006.08.23 10:00
|close
|414
|100.00
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-34999.35
|1179002.69
|953
|2006.08.23 10:00
|close
|416
|42.80
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-14979.72
|1164022.97
|954
|2006.08.23 10:00
|close
|415
|100.00
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-34999.58
|1129023.39
|955
|2006.08.25 04:40
|sell
|417
|100.00
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|956
|2006.08.25 04:40
|sell
|418
|100.00
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|957
|2006.08.25 04:40
|sell
|419
|25.80
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|958
|2006.08.25 13:00
|close
|417
|100.00
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-19000.28
|1110023.11
|959
|2006.08.25 13:00
|close
|419
|25.80
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-4902.07
|1105121.04
|960
|2006.08.25 13:00
|close
|418
|100.00
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-18999.89
|1086121.15
|961
|2006.09.06 03:20
|sell
|420
|100.00
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|962
|2006.09.06 03:20
|sell
|421
|100.00
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|963
|2006.09.06 03:20
|sell
|422
|17.20
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|964
|2006.09.12 06:00
|close
|420
|100.00
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|263000.04
|1349121.19
|965
|2006.09.12 06:00
|close
|422
|17.20
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|45236.01
|1394357.20
|966
|2006.09.12 06:00
|close
|421
|100.00
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|263000.04
|1657357.24
|967
|2006.09.13 02:15
|buy
|423
|100.00
|1.8724
|0.0000
|1.9082
|968
|2006.09.13 02:15
|buy
|424
|100.00
|1.8724
|0.0000
|1.9082
|969
|2006.09.13 02:15
|buy
|425
|100.00
|1.8724
|0.0000
|1.9082
|970
|2006.09.13 02:15
|buy
|426
|31.40
|1.8724
|0.0000
|1.9082
|971
|2006.09.13 10:30
|modify
|426
|31.40
|1.8724
|1.8736
|1.9082
|972
|2006.09.13 10:30
|modify
|425
|100.00
|1.8724
|1.8736
|1.9082
|973
|2006.09.13 10:30
|modify
|424
|100.00
|1.8724
|1.8736
|1.9082
|974
|2006.09.13 10:30
|modify
|423
|100.00
|1.8724
|1.8736
|1.9082
|975
|2006.09.13 10:31
|s/l
|423
|100.00
|1.8736
|1.8736
|1.9082
|12000.04
|1669357.28
|976
|2006.09.13 10:31
|s/l
|424
|100.00
|1.8736
|1.8736
|1.9082
|12000.04
|1681357.32
|977
|2006.09.13 10:31
|s/l
|425
|100.00
|1.8736
|1.8736
|1.9082
|12000.04
|1693357.36
|978
|2006.09.13 10:31
|s/l
|426
|31.40
|1.8736
|1.8736
|1.9082
|3768.01
|1697125.37
|979
|2006.09.14 07:10
|buy
|427
|100.00
|1.8768
|0.0000
|1.9126
|980
|2006.09.14 07:10
|buy
|428
|100.00
|1.8768
|0.0000
|1.9126
|981
|2006.09.14 07:10
|buy
|429
|100.00
|1.8768
|0.0000
|1.9126
|982
|2006.09.14 07:10
|buy
|430
|39.40
|1.8768
|0.0000
|1.9126
|983
|2006.09.14 10:30
|modify
|430
|39.40
|1.8768
|1.8780
|1.9126
|984
|2006.09.14 10:30
|modify
|429
|100.00
|1.8768
|1.8780
|1.9126
|985
|2006.09.14 10:30
|modify
|428
|100.00
|1.8768
|1.8780
|1.9126
|986
|2006.09.14 10:30
|modify
|427
|100.00
|1.8768
|1.8780
|1.9126
|987
|2006.09.15 10:00
|close
|427
|100.00
|1.8848
|1.8780
|1.9126
|79899.47
|1777024.84
|988
|2006.09.15 10:00
|close
|429
|100.00
|1.8848
|1.8780
|1.9126
|79899.47
|1856924.31
|989
|2006.09.15 10:00
|close
|428
|100.00
|1.8849
|1.8780
|1.9126
|80899.64
|1937823.95
|990
|2006.09.15 10:00
|close
|430
|39.40
|1.8848
|1.8780
|1.9126
|31480.56
|1969304.51
|991
|2006.09.21 01:10
|buy
|431
|100.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|992
|2006.09.21 01:10
|buy
|432
|100.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|993
|2006.09.21 01:10
|buy
|433
|100.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|994
|2006.09.21 01:10
|buy
|434
|93.80
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|995
|2006.09.21 02:48
|modify
|434
|93.80
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|996
|2006.09.21 02:48
|modify
|433
|100.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|997
|2006.09.21 02:48
|modify
|432
|100.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|998
|2006.09.21 02:48
|modify
|431
|100.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|999
|2006.09.25 00:00
|close
|431
|100.00
|1.9007
|1.8881
|1.9227
|137799.55
|2107104.06
|1000
|2006.09.25 00:00
|close
|433
|100.00
|1.9007
|1.8881
|1.9227
|137799.55
|2244903.61
|1001
|2006.09.25 00:04
|close
|432
|100.00
|1.9006
|1.8881
|1.9227
|136799.39
|2381703.00
|1002
|2006.09.25 00:05
|close
|434
|93.80
|1.9005
|1.8881
|1.9227
|127380.79
|2509083.79
|1003
|2006.09.27 23:00
|sell
|435
|100.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|1004
|2006.09.27 23:00
|sell
|436
|100.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|1005
|2006.09.27 23:00
|sell
|437
|100.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|1006
|2006.09.27 23:00
|sell
|438
|100.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|1007
|2006.09.27 23:00
|sell
|439
|100.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|1008
|2006.09.27 23:00
|sell
|440
|1.80
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|1009
|2006.10.02 09:00
|close
|435
|100.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|165999.43
|2675083.22
|1010
|2006.10.02 09:00
|close
|437
|100.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|165999.43
|2841082.65
|1011
|2006.10.02 09:00
|close
|439
|100.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|165999.43
|3007082.08
|1012
|2006.10.02 09:00
|close
|436
|100.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|165999.43
|3173081.51
|1013
|2006.10.02 09:00
|close
|440
|1.80
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|2987.98
|3176069.49
|1014
|2006.10.02 09:00
|close
|438
|100.00
|1.8727
|0.0000
|1.8540
|164999.27
|3341068.76
|1015
|2006.10.03 02:25
|buy
|441
|100.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|1016
|2006.10.03 02:25
|buy
|442
|100.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|1017
|2006.10.03 02:25
|buy
|443
|100.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|1018
|2006.10.03 02:25
|buy
|444
|100.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|1019
|2006.10.03 02:25
|buy
|445
|100.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|1020
|2006.10.03 02:25
|buy
|446
|100.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|1021
|2006.10.03 02:25
|buy
|447
|68.20
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|1022
|2006.10.04 04:00
|close
|441
|100.00
|1.8842
|0.0000
|1.9222
|-22100.77
|3318967.99
|1023
|2006.10.04 04:00
|close
|443
|100.00
|1.8842
|0.0000
|1.9222
|-22100.77
|3296867.22
|1024
|2006.10.04 04:00
|close
|445
|100.00
|1.8842
|0.0000
|1.9222
|-22100.77
|3274766.45
|1025
|2006.10.04 04:00
|close
|447
|68.20
|1.8842
|0.0000
|1.9222
|-15072.73
|3259693.72
|1026
|2006.10.04 04:00
|close
|442
|100.00
|1.8843
|0.0000
|1.9222
|-21100.60
|3238593.12
|1027
|2006.10.04 04:00
|close
|446
|100.00
|1.8843
|0.0000
|1.9222
|-21100.60
|3217492.52
|1028
|2006.10.04 04:01
|close
|444
|100.00
|1.8842
|0.0000
|1.9222
|-22100.77
|3195391.75
|1029
|2006.10.09 21:15
|sell
|448
|100.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|1030
|2006.10.09 21:15
|sell
|449
|100.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|1031
|2006.10.09 21:15
|sell
|450
|100.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|1032
|2006.10.09 21:15
|sell
|451
|100.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|1033
|2006.10.09 21:15
|sell
|452
|100.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|1034
|2006.10.09 21:15
|sell
|453
|100.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|1035
|2006.10.09 21:15
|sell
|454
|39.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|1036
|2006.10.10 09:00
|close
|448
|100.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-16999.93
|3178391.82
|1037
|2006.10.10 09:00
|close
|450
|100.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-16999.93
|3161391.89
|1038
|2006.10.10 09:00
|close
|452
|100.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-16999.93
|3144391.96
|1039
|2006.10.10 09:00
|close
|454
|39.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-6629.97
|3137761.99
|1040
|2006.10.10 09:00
|close
|449
|100.00
|1.8691
|0.0000
|1.8323
|-16000.52
|3121761.47
|1041
|2006.10.10 09:00
|close
|453
|100.00
|1.8691
|0.0000
|1.8323
|-16000.52
|3105760.95
|1042
|2006.10.10 09:00
|close
|451
|100.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-17000.52
|3088760.43
|1043
|2006.10.11 04:35
|sell
|455
|100.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|1044
|2006.10.11 04:35
|sell
|456
|100.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|1045
|2006.10.11 04:35
|sell
|457
|100.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|1046
|2006.10.11 04:35
|sell
|458
|100.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|1047
|2006.10.11 04:35
|sell
|459
|100.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|1048
|2006.10.11 04:35
|sell
|460
|100.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|1049
|2006.10.11 04:35
|sell
|461
|17.70
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|1050
|2006.10.11 11:00
|close
|455
|100.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-28999.54
|3059760.89
|1051
|2006.10.11 11:00
|close
|457
|100.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-28999.54
|3030761.35
|1052
|2006.10.11 11:00
|close
|459
|100.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-28999.54
|3001761.81
|1053
|2006.10.11 11:00
|close
|461
|17.70
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-5132.92
|2996628.89
|1054
|2006.10.11 11:00
|close
|456
|100.00
|1.8581
|0.0000
|1.8199
|-29999.64
|2966629.25
|1055
|2006.10.11 11:00
|close
|460
|100.00
|1.8581
|0.0000
|1.8199
|-29999.64
|2936629.61
|1056
|2006.10.11 11:00
|close
|458
|100.00
|1.8581
|0.0000
|1.8199
|-29999.71
|2906629.90
|1057
|2006.10.18 02:45
|buy
|462
|100.00
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|1058
|2006.10.18 02:45
|buy
|463
|100.00
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|1059
|2006.10.18 02:45
|buy
|464
|100.00
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|1060
|2006.10.18 02:45
|buy
|465
|100.00
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|1061
|2006.10.18 02:45
|buy
|466
|100.00
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|1062
|2006.10.18 02:45
|buy
|467
|81.30
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|1063
|2006.10.18 08:43
|modify
|467
|81.30
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|1064
|2006.10.18 08:43
|modify
|466
|100.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|1065
|2006.10.18 08:43
|modify
|465
|100.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|1066
|2006.10.18 08:43
|modify
|464
|100.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|1067
|2006.10.18 08:43
|modify
|463
|100.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|1068
|2006.10.18 08:43
|modify
|462
|100.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|1069
|2006.10.18 10:36
|s/l
|462
|100.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|11999.59
|2918629.49
|1070
|2006.10.18 10:36
|s/l
|463
|100.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|11999.59
|2930629.08
|1071
|2006.10.18 10:36
|s/l
|464
|100.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|11999.59
|2942628.67
|1072
|2006.10.18 10:36
|s/l
|465
|100.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|11999.59
|2954628.26
|1073
|2006.10.18 10:36
|s/l
|466
|100.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|11999.59
|2966627.85
|1074
|2006.10.18 10:36
|s/l
|467
|81.30
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|9755.67
|2976383.52
|1075
|2006.10.23 03:30
|buy
|468
|100.00
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|1076
|2006.10.23 03:30
|buy
|469
|100.00
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|1077
|2006.10.23 03:30
|buy
|470
|100.00
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|1078
|2006.10.23 03:30
|buy
|471
|100.00
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|1079
|2006.10.23 03:30
|buy
|472
|100.00
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|1080
|2006.10.23 03:30
|buy
|473
|95.20
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|1081
|2006.10.23 10:00
|close
|468
|100.00
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-43999.65
|2932383.87
|1082
|2006.10.23 10:00
|close
|470
|100.00
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-43999.65
|2888384.22
|1083
|2006.10.23 10:00
|close
|472
|100.00
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-43999.65
|2844384.57
|1084
|2006.10.23 10:00
|close
|469
|100.00
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-43999.69
|2800384.88
|1085
|2006.10.23 10:00
|close
|473
|95.20
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-41887.71
|2758497.17
|1086
|2006.10.23 10:00
|close
|471
|100.00
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-43999.65
|2714497.52
|1087
|2006.10.30 01:10
|buy
|474
|100.00
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|1088
|2006.10.30 01:10
|buy
|475
|100.00
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|1089
|2006.10.30 01:10
|buy
|476
|100.00
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|1090
|2006.10.30 01:10
|buy
|477
|100.00
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|1091
|2006.10.30 01:10
|buy
|478
|100.00
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|1092
|2006.10.30 01:10
|buy
|479
|42.80
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|1093
|2006.10.30 11:03
|modify
|479
|42.80
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|1094
|2006.10.30 11:03
|modify
|478
|100.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|1095
|2006.10.30 11:03
|modify
|477
|100.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|1096
|2006.10.30 11:03
|modify
|476
|100.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|1097
|2006.10.30 11:03
|modify
|475
|100.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|1098
|2006.10.30 11:03
|modify
|474
|100.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|1099
|2006.10.30 11:34
|s/l
|474
|100.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|12000.39
|2726497.91
|1100
|2006.10.30 11:34
|s/l
|475
|100.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|12000.39
|2738498.30
|1101
|2006.10.30 11:34
|s/l
|476
|100.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|12000.39
|2750498.69
|1102
|2006.10.30 11:34
|s/l
|477
|100.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|12000.39
|2762499.08
|1103
|2006.10.30 11:34
|s/l
|478
|100.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|12000.39
|2774499.47
|1104
|2006.10.30 11:34
|s/l
|479
|42.80
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|5136.17
|2779635.64
|1105
|2006.10.31 00:15
|buy
|480
|100.00
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|1106
|2006.10.31 00:15
|buy
|481
|100.00
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|1107
|2006.10.31 00:15
|buy
|482
|100.00
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|1108
|2006.10.31 00:15
|buy
|483
|100.00
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|1109
|2006.10.31 00:15
|buy
|484
|100.00
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|1110
|2006.10.31 00:15
|buy
|485
|55.90
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|1111
|2006.10.31 10:00
|close
|480
|100.00
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-34999.35
|2744636.29
|1112
|2006.10.31 10:00
|close
|482
|100.00
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-34999.35
|2709636.94
|1113
|2006.10.31 10:00
|close
|484
|100.00
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-34999.35
|2674637.59
|1114
|2006.10.31 10:00
|close
|481
|100.00
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-34999.35
|2639638.24
|1115
|2006.10.31 10:00
|close
|485
|55.90
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-19564.64
|2620073.60
|1116
|2006.10.31 10:00
|close
|483
|100.00
|1.8971
|0.0000
|1.9362
|-33000.21
|2587073.39
|1117
|2006.11.01 05:00
|buy
|486
|100.00
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|1118
|2006.11.01 05:00
|buy
|487
|100.00
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|1119
|2006.11.01 05:00
|buy
|488
|100.00
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|1120
|2006.11.01 05:00
|buy
|489
|100.00
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|1121
|2006.11.01 05:00
|buy
|490
|100.00
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|1122
|2006.11.01 05:00
|buy
|491
|17.40
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|1123
|2006.11.01 17:02
|modify
|491
|17.40
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|1124
|2006.11.01 17:02
|modify
|490
|100.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|1125
|2006.11.01 17:02
|modify
|489
|100.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|1126
|2006.11.01 17:02
|modify
|488
|100.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|1127
|2006.11.01 17:02
|modify
|487
|100.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|1128
|2006.11.01 17:02
|modify
|486
|100.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|1129
|2006.11.01 17:44
|s/l
|486
|100.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|12000.38
|2599073.77
|1130
|2006.11.01 17:44
|s/l
|487
|100.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|12000.38
|2611074.15
|1131
|2006.11.01 17:44
|s/l
|488
|100.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|12000.38
|2623074.53
|1132
|2006.11.01 17:44
|s/l
|489
|100.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|12000.38
|2635074.91
|1133
|2006.11.01 17:44
|s/l
|490
|100.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|12000.38
|2647075.29
|1134
|2006.11.01 17:44
|s/l
|491
|17.40
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|2088.07
|2649163.36
|1135
|2006.11.06 00:10
|sell
|492
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|1136
|2006.11.06 00:10
|sell
|493
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|1137
|2006.11.06 00:10
|sell
|494
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|1138
|2006.11.06 00:10
|sell
|495
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|1139
|2006.11.06 00:10
|sell
|496
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|1140
|2006.11.06 00:10
|sell
|497
|29.80
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|1141
|2006.11.07 03:00
|close
|492
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|-0.69
|2649162.67
|1142
|2006.11.07 03:00
|close
|494
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|-0.69
|2649161.98
|1143
|2006.11.07 03:00
|close
|496
|100.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|-0.69
|2649161.29
|1144
|2006.11.07 03:00
|close
|493
|100.00
|1.9013
|0.0000
|1.8662
|999.47
|2650160.76
|1145
|2006.11.07 03:00
|close
|497
|29.80
|1.9013
|0.0000
|1.8662
|297.84
|2650458.60
|1146
|2006.11.07 03:01
|close
|495
|100.00
|1.9015
|0.0000
|1.8662
|-1000.86
|2649457.74
|1147
|2006.11.23 03:35
|buy
|498
|100.00
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|1148
|2006.11.23 03:35
|buy
|499
|100.00
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|1149
|2006.11.23 03:35
|buy
|500
|100.00
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|1150
|2006.11.23 03:35
|buy
|501
|100.00
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|1151
|2006.11.23 03:35
|buy
|502
|100.00
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|1152
|2006.11.23 03:35
|buy
|503
|29.80
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|1153
|2006.11.24 08:52
|modify
|503
|29.80
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|1154
|2006.11.24 08:52
|modify
|502
|100.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|1155
|2006.11.24 08:52
|modify
|501
|100.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|1156
|2006.11.24 08:52
|modify
|500
|100.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|1157
|2006.11.24 08:52
|modify
|499
|100.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|1158
|2006.11.24 08:52
|modify
|498
|100.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|1159
|2006.11.28 15:51
|t/p
|498
|100.00
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|357699.46
|3007157.20
|1160
|2006.11.28 15:51
|t/p
|499
|100.00
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|357699.46
|3364856.66
|1161
|2006.11.28 15:51
|t/p
|500
|100.00
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|357699.46
|3722556.12
|1162
|2006.11.28 15:51
|t/p
|501
|100.00
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|357699.46
|4080255.58
|1163
|2006.11.28 15:51
|t/p
|502
|100.00
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|357699.46
|4437955.04
|1164
|2006.11.28 15:51
|t/p
|503
|29.80
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|106594.44
|4544549.48
|1165
|2006.11.29 06:35
|buy
|504
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1166
|2006.11.29 06:35
|buy
|505
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1167
|2006.11.29 06:35
|buy
|506
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1168
|2006.11.29 06:35
|buy
|507
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1169
|2006.11.29 06:35
|buy
|508
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1170
|2006.11.29 06:35
|buy
|509
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1171
|2006.11.29 06:35
|buy
|510
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1172
|2006.11.29 06:35
|buy
|511
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1173
|2006.11.29 06:35
|buy
|512
|100.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1174
|2006.11.29 06:35
|buy
|513
|8.90
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|1175
|2006.11.29 20:00
|close
|504
|100.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-56998.23
|4487551.25
|1176
|2006.11.29 20:00
|close
|506
|100.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-56998.23
|4430553.02
|1177
|2006.11.29 20:00
|close
|508
|100.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-56998.23
|4373554.79
|1178
|2006.11.29 20:00
|close
|510
|100.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-56998.23
|4316556.56
|1179
|2006.11.29 20:00
|close
|512
|100.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-56998.23
|4259558.33
|1180
|2006.11.29 20:00
|close
|505
|100.00
|1.9457
|0.0000
|1.9873
|-57998.89
|4201559.44
|1181
|2006.11.29 20:00
|close
|509
|100.00
|1.9457
|0.0000
|1.9873
|-57998.89
|4143560.55
|1182
|2006.11.29 20:00
|close
|513
|8.90
|1.9457
|0.0000
|1.9873
|-5161.90
|4138398.65
|1183
|2006.11.29 20:00
|close
|507
|100.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-56998.23
|4081400.42
|1184
|2006.11.29 20:00
|close
|511
|100.00
|1.9456
|0.0000
|1.9873
|-58998.89
|4022401.53
|1185
|2006.12.01 00:35
|buy
|514
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|1186
|2006.12.01 00:35
|buy
|515
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|1187
|2006.12.01 00:35
|buy
|516
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|1188
|2006.12.01 00:35
|buy
|517
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|1189
|2006.12.01 00:35
|buy
|518
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|1190
|2006.12.01 00:35
|buy
|519
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|1191
|2006.12.01 00:35
|buy
|520
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|1192
|2006.12.01 00:35
|buy
|521
|100.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|1193
|2006.12.01 00:35
|buy
|522
|4.40
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|1194
|2006.12.01 03:37
|modify
|522
|4.40
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1195
|2006.12.01 03:37
|modify
|521
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1196
|2006.12.01 03:37
|modify
|520
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1197
|2006.12.01 03:37
|modify
|519
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1198
|2006.12.01 03:37
|modify
|518
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1199
|2006.12.01 03:37
|modify
|517
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1200
|2006.12.01 03:37
|modify
|516
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1201
|2006.12.01 03:37
|modify
|515
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1202
|2006.12.01 03:37
|modify
|514
|100.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|1203
|2006.12.01 10:35
|s/l
|514
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|4034401.69
|1204
|2006.12.01 10:35
|s/l
|515
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|4046401.85
|1205
|2006.12.01 10:35
|s/l
|516
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|4058402.01
|1206
|2006.12.01 10:35
|s/l
|517
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|4070402.17
|1207
|2006.12.01 10:35
|s/l
|518
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|4082402.33
|1208
|2006.12.01 10:35
|s/l
|519
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|4094402.49
|1209
|2006.12.01 10:35
|s/l
|520
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|4106402.65
|1210
|2006.12.01 10:35
|s/l
|521
|100.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|12000.16
|4118402.81
|1211
|2006.12.01 10:35
|s/l
|522
|4.40
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|528.01
|4118930.82
|1212
|2006.12.04 03:55
|buy
|523
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|1213
|2006.12.04 03:55
|buy
|524
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|1214
|2006.12.04 03:55
|buy
|525
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|1215
|2006.12.04 03:55
|buy
|526
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|1216
|2006.12.04 03:55
|buy
|527
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|1217
|2006.12.04 03:55
|buy
|528
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|1218
|2006.12.04 03:55
|buy
|529
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|1219
|2006.12.04 03:55
|buy
|530
|100.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|1220
|2006.12.04 03:55
|buy
|531
|23.70
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|1221
|2006.12.04 15:00
|close
|523
|100.00
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-37999.84
|4080930.98
|1222
|2006.12.04 15:00
|close
|525
|100.00
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-37999.84
|4042931.14
|1223
|2006.12.04 15:00
|close
|527
|100.00
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-37999.84
|4004931.30
|1224
|2006.12.04 15:00
|close
|529
|100.00
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-37999.84
|3966931.46
|1225
|2006.12.04 15:00
|close
|531
|23.70
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-9005.96
|3957925.50
|1226
|2006.12.04 15:00
|close
|524
|100.00
|1.9745
|0.0000
|2.0144
|-40999.75
|3916925.75
|1227
|2006.12.04 15:00
|close
|528
|100.00
|1.9745
|0.0000
|2.0144
|-40999.75
|3875926.00
|1228
|2006.12.04 15:00
|close
|526
|100.00
|1.9746
|0.0000
|2.0144
|-39999.75
|3835926.25
|1229
|2006.12.04 15:00
|close
|530
|100.00
|1.9745
|0.0000
|2.0144
|-41000.34
|3794925.91
|1230
|2006.12.11 08:45
|sell
|532
|100.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|1231
|2006.12.11 08:45
|sell
|533
|100.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|1232
|2006.12.11 08:45
|sell
|534
|100.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|1233
|2006.12.11 08:45
|sell
|535
|100.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|1234
|2006.12.11 08:45
|sell
|536
|100.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|1235
|2006.12.11 08:45
|sell
|537
|100.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|1236
|2006.12.11 08:45
|sell
|538
|100.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|1237
|2006.12.11 08:45
|sell
|539
|58.90
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|1238
|2006.12.11 19:00
|close
|532
|100.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-52999.95
|3741925.96
|1239
|2006.12.11 19:00
|close
|534
|100.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-52999.95
|3688926.01
|1240
|2006.12.11 19:00
|close
|536
|100.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-52999.95
|3635926.06
|1241
|2006.12.11 19:00
|close
|538
|100.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-52999.95
|3582926.11
|1242
|2006.12.11 19:00
|close
|533
|100.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-52999.95
|3529926.16
|1243
|2006.12.11 19:00
|close
|537
|100.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-52999.95
|3476926.21
|1244
|2006.12.11 19:01
|close
|535
|100.00
|1.9585
|0.0000
|1.9179
|-54000.12
|3422926.09
|1245
|2006.12.11 19:02
|close
|539
|58.90
|1.9586
|0.0000
|1.9179
|-32395.17
|3390530.92
|1246
|2006.12.13 07:40
|buy
|540
|100.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|1247
|2006.12.13 07:40
|buy
|541
|100.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|1248
|2006.12.13 07:40
|buy
|542
|100.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|1249
|2006.12.13 07:40
|buy
|543
|100.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|1250
|2006.12.13 07:40
|buy
|544
|100.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|1251
|2006.12.13 07:40
|buy
|545
|100.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|1252
|2006.12.13 07:40
|buy
|546
|78.10
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|1253
|2006.12.13 15:00
|close
|540
|100.00
|1.9654
|0.0000
|2.0054
|-42000.51
|3348530.41
|1254
|2006.12.13 15:00
|close
|542
|100.00
|1.9654
|0.0000
|2.0054
|-42000.51
|3306529.90
|1255
|2006.12.13 15:00
|close
|544
|100.00
|1.9654
|0.0000
|2.0054
|-42000.51
|3264529.39
|1256
|2006.12.13 15:00
|close
|546
|78.10
|1.9654
|0.0000
|2.0054
|-32802.40
|3231726.99
|1257
|2006.12.13 15:00
|close
|541
|100.00
|1.9653
|0.0000
|2.0054
|-43000.32
|3188726.67
|1258
|2006.12.13 15:00
|close
|545
|100.00
|1.9653
|0.0000
|2.0054
|-43000.32
|3145726.35
|1259
|2006.12.13 15:00
|close
|543
|100.00
|1.9654
|0.0000
|2.0054
|-42000.51
|3103725.84
|1260
|2006.12.18 04:35
|sell
|547
|100.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|1261
|2006.12.18 04:35
|sell
|548
|100.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|1262
|2006.12.18 04:35
|sell
|549
|100.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|1263
|2006.12.18 04:35
|sell
|550
|100.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|1264
|2006.12.18 04:35
|sell
|551
|100.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|1265
|2006.12.18 04:35
|sell
|552
|100.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|1266
|2006.12.18 04:35
|sell
|553
|20.70
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|1267
|2006.12.19 08:00
|close
|547
|100.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|48999.09
|3152724.93
|1268
|2006.12.19 08:00
|close
|549
|100.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|48999.09
|3201724.02
|1269
|2006.12.19 08:00
|close
|551
|100.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|48999.09
|3250723.11
|1270
|2006.12.19 08:00
|close
|553
|20.70
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|10142.81
|3260865.92
|1271
|2006.12.19 08:00
|close
|548
|100.00
|1.9496
|0.0000
|1.9192
|47999.43
|3308865.35
|1272
|2006.12.19 08:00
|close
|552
|100.00
|1.9496
|0.0000
|1.9192
|47999.43
|3356864.78
|1273
|2006.12.19 08:00
|close
|550
|100.00
|1.9497
|0.0000
|1.9192
|46999.95
|3403864.73
|1274
|2007.01.03 00:50
|buy
|554
|100.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|1275
|2007.01.03 00:50
|buy
|555
|100.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|1276
|2007.01.03 00:50
|buy
|556
|100.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|1277
|2007.01.03 00:50
|buy
|557
|100.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|1278
|2007.01.03 00:50
|buy
|558
|100.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|1279
|2007.01.03 00:50
|buy
|559
|100.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|1280
|2007.01.03 00:50
|buy
|560
|80.70
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|1281
|2007.01.03 12:00
|close
|554
|100.00
|1.9628
|0.0000
|2.0085
|-99000.43
|3304864.30
|1282
|2007.01.03 12:00
|close
|556
|100.00
|1.9628
|0.0000
|2.0085
|-99000.43
|3205863.87
|1283
|2007.01.03 12:00
|close
|558
|100.00
|1.9628
|0.0000
|2.0085
|-99000.43
|3106863.44
|1284
|2007.01.03 12:00
|close
|560
|80.70
|1.9628
|0.0000
|2.0085
|-79893.35
|3026970.09
|1285
|2007.01.03 12:01
|close
|555
|100.00
|1.9627
|0.0000
|2.0085
|-100000.60
|2926969.49
|1286
|2007.01.03 12:01
|close
|559
|100.00
|1.9627
|0.0000
|2.0085
|-100000.60
|2826968.89
|1287
|2007.01.03 12:02
|close
|557
|100.00
|1.9628
|0.0000
|2.0085
|-99000.43
|2727968.46
|1288
|2007.01.04 04:05
|sell
|561
|100.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|1289
|2007.01.04 04:05
|sell
|562
|100.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|1290
|2007.01.04 04:05
|sell
|563
|100.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|1291
|2007.01.04 04:05
|sell
|564
|100.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|1292
|2007.01.04 04:05
|sell
|565
|100.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|1293
|2007.01.04 04:05
|sell
|566
|45.50
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|1294
|2007.01.08 10:00
|close
|561
|100.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|181000.73
|2908969.19
|1295
|2007.01.08 10:00
|close
|563
|100.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|181000.73
|3089969.92
|1296
|2007.01.08 10:00
|close
|565
|100.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|181000.73
|3270970.65
|1297
|2007.01.08 10:00
|close
|562
|100.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|181000.73
|3451971.38
|1298
|2007.01.08 10:00
|close
|566
|45.50
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|82355.33
|3534326.71
|1299
|2007.01.08 10:00
|close
|564
|100.00
|1.9339
|0.0000
|1.9170
|183001.06
|3717327.77
|1300
|2007.01.16 01:15
|buy
|567
|100.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|1301
|2007.01.16 01:15
|buy
|568
|100.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|1302
|2007.01.16 01:15
|buy
|569
|100.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|1303
|2007.01.16 01:15
|buy
|570
|100.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|1304
|2007.01.16 01:15
|buy
|571
|100.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|1305
|2007.01.16 01:15
|buy
|572
|100.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|1306
|2007.01.16 01:15
|buy
|573
|100.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|1307
|2007.01.16 01:15
|buy
|574
|43.40
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|1308
|2007.01.16 08:06
|modify
|574
|43.40
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|1309
|2007.01.16 08:06
|modify
|573
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|1310
|2007.01.16 08:06
|modify
|572
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|1311
|2007.01.16 08:06
|modify
|571
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|1312
|2007.01.16 08:06
|modify
|570
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|1313
|2007.01.16 08:06
|modify
|569
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|1314
|2007.01.16 08:06
|modify
|568
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|1315
|2007.01.16 08:06
|modify
|567
|100.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|1316
|2007.01.16 11:04
|s/l
|567
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|3729327.34
|1317
|2007.01.16 11:04
|s/l
|568
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|3741326.91
|1318
|2007.01.16 11:04
|s/l
|569
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|3753326.48
|1319
|2007.01.16 11:04
|s/l
|570
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|3765326.05
|1320
|2007.01.16 11:04
|s/l
|571
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|3777325.62
|1321
|2007.01.16 11:04
|s/l
|572
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|3789325.19
|1322
|2007.01.16 11:04
|s/l
|573
|100.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|11999.57
|3801324.76
|1323
|2007.01.16 11:04
|s/l
|574
|43.40
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|5207.82
|3806532.58
|1324
|2007.01.26 08:25
|sell
|575
|100.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|1325
|2007.01.26 08:25
|sell
|576
|100.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|1326
|2007.01.26 08:25
|sell
|577
|100.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|1327
|2007.01.26 08:25
|sell
|578
|100.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|1328
|2007.01.26 08:25
|sell
|579
|100.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|1329
|2007.01.26 08:25
|sell
|580
|100.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|1330
|2007.01.26 08:25
|sell
|581
|100.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|1331
|2007.01.26 08:25
|sell
|582
|61.30
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|1332
|2007.01.30 03:00
|close
|575
|100.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|22999.55
|3829532.13
|1333
|2007.01.30 03:00
|close
|577
|100.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|22999.55
|3852531.68
|1334
|2007.01.30 03:00
|close
|579
|100.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|22999.55
|3875531.23
|1335
|2007.01.30 03:00
|close
|581
|100.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|22999.55
|3898530.78
|1336
|2007.01.30 03:00
|close
|576
|100.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|22999.55
|3921530.33
|1337
|2007.01.30 03:00
|close
|580
|100.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|22999.55
|3944529.88
|1338
|2007.01.30 03:01
|close
|578
|100.00
|1.9645
|0.0000
|1.9315
|21999.38
|3966529.26
|1339
|2007.01.30 03:01
|close
|582
|61.30
|1.9646
|0.0000
|1.9315
|12872.52
|3979401.78
|1340
|2007.02.01 04:00
|buy
|583
|100.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|1341
|2007.02.01 04:00
|buy
|584
|100.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|1342
|2007.02.01 04:00
|buy
|585
|100.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|1343
|2007.02.01 04:00
|buy
|586
|100.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|1344
|2007.02.01 04:00
|buy
|587
|100.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|1345
|2007.02.01 04:00
|buy
|588
|100.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|1346
|2007.02.01 04:00
|buy
|589
|100.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|1347
|2007.02.01 04:00
|buy
|590
|95.80
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|1348
|2007.02.01 11:58
|modify
|590
|95.80
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|1349
|2007.02.01 11:58
|modify
|589
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|1350
|2007.02.01 11:58
|modify
|588
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|1351
|2007.02.01 11:58
|modify
|587
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|1352
|2007.02.01 11:58
|modify
|586
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|1353
|2007.02.01 11:58
|modify
|585
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|1354
|2007.02.01 11:58
|modify
|584
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|1355
|2007.02.01 11:58
|modify
|583
|100.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|1356
|2007.02.02 09:00
|close
|583
|100.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|30899.68
|4010301.46
|1357
|2007.02.02 09:00
|close
|585
|100.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|30899.68
|4041201.14
|1358
|2007.02.02 09:00
|close
|587
|100.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|30899.68
|4072100.82
|1359
|2007.02.02 09:00
|close
|589
|100.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|30899.68
|4103000.50
|1360
|2007.02.02 09:00
|close
|584
|100.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|30899.68
|4133900.18
|1361
|2007.02.02 09:00
|close
|588
|100.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|30899.68
|4164799.86
|1362
|2007.02.02 09:00
|close
|586
|100.00
|1.9661
|1.9643
|1.9989
|29899.51
|4194699.37
|1363
|2007.02.02 09:00
|close
|590
|95.80
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|29601.89
|4224301.26
|1364
|2007.02.07 02:10
|buy
|591
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|1365
|2007.02.07 02:10
|buy
|592
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|1366
|2007.02.07 02:10
|buy
|593
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|1367
|2007.02.07 02:10
|buy
|594
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|1368
|2007.02.07 02:10
|buy
|595
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|1369
|2007.02.07 02:10
|buy
|596
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|1370
|2007.02.07 02:10
|buy
|597
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|1371
|2007.02.07 02:10
|buy
|598
|100.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|1372
|2007.02.07 02:10
|buy
|599
|44.80
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|1373
|2007.02.07 14:33
|modify
|599
|44.80
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1374
|2007.02.07 14:33
|modify
|598
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1375
|2007.02.07 14:33
|modify
|597
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1376
|2007.02.07 14:33
|modify
|596
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1377
|2007.02.07 14:33
|modify
|595
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1378
|2007.02.07 14:33
|modify
|594
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1379
|2007.02.07 14:33
|modify
|593
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1380
|2007.02.07 14:33
|modify
|592
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1381
|2007.02.07 14:33
|modify
|591
|100.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|1382
|2007.02.07 15:58
|s/l
|591
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|4236301.24
|1383
|2007.02.07 15:58
|s/l
|592
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|4248301.22
|1384
|2007.02.07 15:58
|s/l
|593
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|4260301.20
|1385
|2007.02.07 15:58
|s/l
|594
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|4272301.18
|1386
|2007.02.07 15:58
|s/l
|595
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|4284301.16
|1387
|2007.02.07 15:58
|s/l
|596
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|4296301.14
|1388
|2007.02.07 15:58
|s/l
|597
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|4308301.12
|1389
|2007.02.07 15:58
|s/l
|598
|100.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|11999.98
|4320301.10
|1390
|2007.02.07 15:58
|s/l
|599
|44.80
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|5375.99
|4325677.09
|1391
|2007.02.09 00:30
|sell
|600
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|1392
|2007.02.09 00:30
|sell
|601
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|1393
|2007.02.09 00:30
|sell
|602
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|1394
|2007.02.09 00:30
|sell
|603
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|1395
|2007.02.09 00:30
|sell
|604
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|1396
|2007.02.09 00:30
|sell
|605
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|1397
|2007.02.09 00:30
|sell
|606
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|1398
|2007.02.09 00:30
|sell
|607
|100.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|1399
|2007.02.09 00:30
|sell
|608
|65.10
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|1400
|2007.02.12 08:00
|close
|600
|100.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|33000.01
|4358677.10
|1401
|2007.02.12 08:00
|close
|602
|100.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|33000.01
|4391677.11
|1402
|2007.02.12 08:00
|close
|604
|100.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|33000.01
|4424677.12
|1403
|2007.02.12 08:00
|close
|606
|100.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|33000.01
|4457677.13
|1404
|2007.02.12 08:00
|close
|608
|65.10
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|21483.00
|4479160.13
|1405
|2007.02.12 08:00
|close
|601
|100.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|33000.01
|4512160.14
|1406
|2007.02.12 08:00
|close
|605
|100.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|33000.01
|4545160.15
|1407
|2007.02.12 08:01
|close
|603
|100.00
|1.9558
|0.0000
|1.9238
|31999.84
|4577159.99
|1408
|2007.02.12 08:01
|close
|607
|100.00
|1.9556
|0.0000
|1.9238
|34000.18
|4611160.17
|1409
|2007.02.23 01:25
|buy
|609
|100.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1410
|2007.02.23 01:25
|buy
|610
|100.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1411
|2007.02.23 01:25
|buy
|611
|100.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1412
|2007.02.23 01:25
|buy
|612
|100.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1413
|2007.02.23 01:25
|buy
|613
|100.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1414
|2007.02.23 01:25
|buy
|614
|100.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1415
|2007.02.23 01:25
|buy
|615
|100.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1416
|2007.02.23 01:25
|buy
|616
|100.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1417
|2007.02.23 01:25
|buy
|617
|100.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1418
|2007.02.23 01:25
|buy
|618
|22.20
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|1419
|2007.02.23 13:51
|modify
|618
|22.20
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1420
|2007.02.23 13:51
|modify
|617
|100.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1421
|2007.02.23 13:51
|modify
|616
|100.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1422
|2007.02.23 13:51
|modify
|615
|100.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1423
|2007.02.23 13:51
|modify
|614
|100.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1424
|2007.02.23 13:51
|modify
|613
|100.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1425
|2007.02.23 13:51
|modify
|612
|100.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1426
|2007.02.23 13:51
|modify
|611
|100.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1427
|2007.02.23 13:51
|modify
|610
|100.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1428
|2007.02.23 13:51
|modify
|609
|100.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|1429
|2007.02.28 08:12
|s/l
|609
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|11700.30
|4622860.47
|1430
|2007.02.28 08:12
|s/l
|610
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|11700.30
|4634560.77
|1431
|2007.02.28 08:12
|s/l
|611
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|11700.30
|4646261.07
|1432
|2007.02.28 08:12
|s/l
|612
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|11700.30
|4657961.37
|1433
|2007.02.28 08:12
|s/l
|613
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|11700.30
|4669661.67
|1434
|2007.02.28 08:12
|s/l
|614
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|11700.30
|4681361.97
|1435
|2007.02.28 08:12
|s/l
|615
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|11700.30
|4693062.27
|1436
|2007.02.28 08:12
|s/l
|616
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|11700.30
|4704762.57
|1437
|2007.02.28 08:12
|s/l
|617
|100.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|11700.30
|4716462.87
|1438
|2007.02.28 08:12
|s/l
|618
|22.20
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|2597.47
|4719060.34
|1439
|2007.03.06 01:35
|sell
|619
|100.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1440
|2007.03.06 01:35
|sell
|620
|100.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1441
|2007.03.06 01:35
|sell
|621
|100.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1442
|2007.03.06 01:35
|sell
|622
|100.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1443
|2007.03.06 01:35
|sell
|623
|100.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1444
|2007.03.06 01:35
|sell
|624
|100.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1445
|2007.03.06 01:35
|sell
|625
|100.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1446
|2007.03.06 01:35
|sell
|626
|100.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1447
|2007.03.06 01:35
|sell
|627
|100.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1448
|2007.03.06 01:35
|sell
|628
|43.80
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|1449
|2007.03.06 22:00
|close
|619
|100.00
|1.9317
|0.0000
|1.8891
|-73999.86
|4645060.48
|1450
|2007.03.06 22:00
|close
|621
|100.00
|1.9317
|0.0000
|1.8891
|-73999.86
|4571060.62
|1451
|2007.03.06 22:00
|close
|623
|100.00
|1.9317
|0.0000
|1.8891
|-73999.86
|4497060.76
|1452
|2007.03.06 22:00
|close
|625
|100.00
|1.9317
|0.0000
|1.8891
|-73999.86
|4423060.90
|1453
|2007.03.06 22:00
|close
|627
|100.00
|1.9317
|0.0000
|1.8891
|-73999.86
|4349061.04
|1454
|2007.03.06 22:03
|close
|620
|100.00
|1.9318
|0.0000
|1.8891
|-75000.03
|4274061.01
|1455
|2007.03.06 22:03
|close
|624
|100.00
|1.9318
|0.0000
|1.8891
|-75000.03
|4199060.98
|1456
|2007.03.06 22:03
|close
|628
|43.80
|1.9318
|0.0000
|1.8891
|-32850.02
|4166210.96
|1457
|2007.03.06 22:04
|close
|622
|100.00
|1.9317
|0.0000
|1.8891
|-73999.86
|4092211.10
|1458
|2007.03.06 22:04
|close
|626
|100.00
|1.9317
|0.0000
|1.8891
|-73999.86
|4018211.24
|1459
|2007.03.22 07:45
|buy
|629
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1460
|2007.03.22 07:45
|buy
|630
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1461
|2007.03.22 07:45
|buy
|631
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1462
|2007.03.22 07:45
|buy
|632
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1463
|2007.03.22 07:45
|buy
|633
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1464
|2007.03.22 07:45
|buy
|634
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1465
|2007.03.22 07:45
|buy
|635
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1466
|2007.03.22 07:45
|buy
|636
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1467
|2007.03.22 07:45
|buy
|637
|3.60
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1468
|2007.03.22 10:30
|modify
|637
|3.60
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1469
|2007.03.22 10:30
|modify
|636
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1470
|2007.03.22 10:30
|modify
|635
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1471
|2007.03.22 10:30
|modify
|634
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1472
|2007.03.22 10:30
|modify
|633
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1473
|2007.03.22 10:30
|modify
|632
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1474
|2007.03.22 10:30
|modify
|631
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1475
|2007.03.22 10:30
|modify
|630
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1476
|2007.03.22 10:30
|modify
|629
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1477
|2007.03.22 12:45
|s/l
|629
|100.00
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|12000.59
|4030211.83
|1478
|2007.03.22 12:45
|s/l
|630
|100.00
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|12000.59
|4042212.42
|1479
|2007.03.22 12:45
|s/l
|631
|100.00
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|12000.59
|4054213.01
|1480
|2007.03.22 12:45
|s/l
|632
|100.00
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|12000.59
|4066213.60
|1481
|2007.03.22 12:45
|s/l
|633
|100.00
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|12000.59
|4078214.19
|1482
|2007.03.22 12:45
|s/l
|634
|100.00
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|12000.59
|4090214.78
|1483
|2007.03.22 12:45
|s/l
|635
|100.00
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|12000.59
|4102215.37
|1484
|2007.03.22 12:45
|s/l
|636
|100.00
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|12000.59
|4114215.96
|1485
|2007.03.22 12:45
|s/l
|637
|3.60
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|432.02
|4114647.98
|1486
|2007.03.27 02:30
|buy
|638
|100.00
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|1487
|2007.03.27 02:30
|buy
|639
|100.00
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|1488
|2007.03.27 02:30
|buy
|640
|100.00
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|1489
|2007.03.27 02:30
|buy
|641
|100.00
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|1490
|2007.03.27 02:30
|buy
|642
|100.00
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|1491
|2007.03.27 02:30
|buy
|643
|100.00
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|1492
|2007.03.27 02:30
|buy
|644
|100.00
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|1493
|2007.03.27 02:30
|buy
|645
|100.00
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|1494
|2007.03.27 02:30
|buy
|646
|22.90
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|1495
|2007.03.27 04:00
|close
|638
|100.00
|1.9673
|0.0000
|2.0037
|-5999.31
|4108648.67
|1496
|2007.03.27 04:00
|close
|640
|100.00
|1.9673
|0.0000
|2.0037
|-5999.31
|4102649.36
|1497
|2007.03.27 04:00
|close
|642
|100.00
|1.9673
|0.0000
|2.0037
|-5999.31
|4096650.05
|1498
|2007.03.27 04:00
|close
|644
|100.00
|1.9673
|0.0000
|2.0037
|-5999.31
|4090650.74
|1499
|2007.03.27 04:00
|close
|646
|22.90
|1.9673
|0.0000
|2.0037
|-1373.84
|4089276.90
|1500
|2007.03.27 04:00
|close
|639
|100.00
|1.9674
|0.0000
|2.0037
|-5000.33
|4084276.57
|1501
|2007.03.27 04:00
|close
|643
|100.00
|1.9674
|0.0000
|2.0037
|-5000.33
|4079276.24
|1502
|2007.03.27 04:01
|close
|641
|100.00
|1.9676
|0.0000
|2.0037
|-3000.00
|4076276.24
|1503
|2007.03.27 04:02
|close
|645
|100.00
|1.9677
|0.0000
|2.0037
|-1999.83
|4074276.41
|1504
|2007.04.02 02:20
|buy
|647
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1505
|2007.04.02 02:20
|buy
|648
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1506
|2007.04.02 02:20
|buy
|649
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1507
|2007.04.02 02:20
|buy
|650
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1508
|2007.04.02 02:20
|buy
|651
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1509
|2007.04.02 02:20
|buy
|652
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1510
|2007.04.02 02:20
|buy
|653
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1511
|2007.04.02 02:20
|buy
|654
|100.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1512
|2007.04.02 02:20
|buy
|655
|14.80
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|1513
|2007.04.02 08:32
|modify
|655
|14.80
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1514
|2007.04.02 08:32
|modify
|654
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1515
|2007.04.02 08:32
|modify
|653
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1516
|2007.04.02 08:32
|modify
|652
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1517
|2007.04.02 08:32
|modify
|651
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1518
|2007.04.02 08:32
|modify
|650
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1519
|2007.04.02 08:32
|modify
|649
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1520
|2007.04.02 08:32
|modify
|648
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1521
|2007.04.02 08:32
|modify
|647
|100.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|1522
|2007.04.03 12:00
|close
|647
|100.00
|1.9758
|1.9681
|2.0027
|88900.96
|4163177.37
|1523
|2007.04.03 12:00
|close
|649
|100.00
|1.9758
|1.9681
|2.0027
|88900.96
|4252078.33
|1524
|2007.04.03 12:00
|close
|651
|100.00
|1.9758
|1.9681
|2.0027
|88900.96
|4340979.29
|1525
|2007.04.03 12:00
|close
|653
|100.00
|1.9758
|1.9681
|2.0027
|88900.96
|4429880.25
|1526
|2007.04.03 12:00
|close
|655
|14.80
|1.9758
|1.9681
|2.0027
|13157.35
|4443037.60
|1527
|2007.04.03 12:00
|close
|648
|100.00
|1.9757
|1.9681
|2.0027
|87900.80
|4530938.40
|1528
|2007.04.03 12:00
|close
|652
|100.00
|1.9757
|1.9681
|2.0027
|87900.80
|4618839.20
|1529
|2007.04.03 12:00
|close
|650
|100.00
|1.9758
|1.9681
|2.0027
|88900.59
|4707739.79
|1530
|2007.04.03 12:00
|close
|654
|100.00
|1.9757
|1.9681
|2.0027
|87900.80
|4795640.59