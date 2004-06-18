Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.3.b

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 00:00 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=10; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test197514Ticks modelled4261144Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1162205.82Gross profit2524700.37Gross loss-1362494.55
Profit factor1.85Expected payoff5188.42
Absolute drawdown1140.02Maximal drawdown461294.59 (39.95%)Relative drawdown61.08% (29215.28)
Total trades224Short positions (won %)99 (41.41%)Long positions (won %)125 (60.00%)
Profit trades (% of total)116 (51.79%)Loss trades (% of total)108 (48.21%)
Largestprofit trade357699.46loss trade-99000.43
Averageprofit trade21764.66loss trade-12615.69
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (478790.46)consecutive losses (loss in money)8 (-116870.46)
Maximalconsecutive profit (count of wins)572943.52 (6)consecutive loss (count of losses)-257807.23 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.18 02:40buy12.001.83270.00001.8685
22004.06.18 07:00close12.001.82700.00001.8685-1140.028859.98
32004.06.22 01:10sell21.701.83420.00001.7990
42004.06.23 09:00close21.701.82790.00001.79901071.009930.98
52004.06.30 04:25sell31.901.80950.00001.7743
62004.06.30 13:00close31.901.81180.00001.7743-436.999493.99
72004.07.05 09:45buy41.801.83130.00001.8671
82004.07.05 19:00close41.801.82860.00001.8671-485.989008.01
92004.07.07 02:35buy51.801.83940.00001.8752
102004.07.07 05:16modify51.801.83941.84061.8752
112004.07.08 11:00close51.801.84971.84061.87521848.6210856.63
122004.07.13 23:45sell62.101.85780.00001.8226
132004.07.16 13:00close62.101.85580.00001.8226420.0011276.63
142004.07.19 09:05buy72.201.87290.00001.9087
152004.07.19 20:00close72.201.86880.00001.9087-901.9810374.65
162004.07.21 09:35sell82.001.85330.00001.8181
172004.07.22 12:00close82.001.84360.00001.81811940.0012314.65
182004.07.28 02:35sell92.401.82330.00001.7881
192004.07.28 23:00close92.401.82510.00001.7881-432.0011882.65
202004.08.02 23:55buy102.301.82530.00001.8611
212004.08.03 09:00close102.301.82210.00001.8611-738.3011144.35
222004.08.09 09:35buy112.201.84160.00001.8774
232004.08.10 11:00close112.201.83610.00001.8774-1212.209932.15
242004.08.11 09:00sell121.901.82940.00001.7942
252004.08.12 02:00close121.901.83250.00001.7942-589.029343.13
262004.08.16 07:25buy131.801.84160.00001.8774
272004.08.16 11:02modify131.801.84161.84281.8774
282004.08.16 11:37s/l131.801.84281.84281.8774216.009559.13
292004.08.18 05:45sell141.901.82890.00001.7937
302004.08.19 12:00close141.901.82830.00001.7937114.019673.14
312004.08.23 16:00sell151.901.81800.00001.7828
322004.08.25 10:00close151.901.79950.00001.78283514.9813188.12
332004.09.03 06:05sell162.601.79140.00001.7562
342004.09.06 13:00close162.601.78060.00001.75622808.0115996.13
352004.09.09 07:25buy173.101.78560.00001.8214
362004.09.09 12:00close173.101.78340.00001.8214-681.9915314.14
372004.09.16 03:00sell183.001.77780.00001.7426
382004.09.16 11:00close183.001.78290.00001.7426-1530.0213784.12
392004.09.27 09:35buy192.701.80480.00001.8406
402004.09.27 18:38modify192.701.80481.80601.8406
412004.09.29 09:00close192.701.80971.80601.84061317.6015101.72
422004.09.30 00:30sell203.001.80070.00001.7655
432004.09.30 14:00close203.001.80780.00001.7655-2129.9812971.74
442004.10.01 04:05buy212.501.81000.00001.8458
452004.10.01 11:00close212.501.80390.00001.8458-1525.0011446.74
462004.10.01 20:10sell222.201.79840.00001.7632
472004.10.05 10:00close222.201.78670.00001.76322574.0214020.76
482004.10.18 07:30buy232.801.80320.00001.8390
492004.10.18 17:00close232.801.80030.00001.8390-811.9913208.77
502004.10.20 02:00buy242.601.80280.00001.8386
512004.10.20 09:21modify242.601.80281.80401.8386
522004.10.22 12:00close242.601.82261.80401.83865137.6018346.37
532004.10.26 02:10buy253.601.83990.00001.8757
542004.10.26 03:34modify253.601.83991.84111.8757
552004.10.26 07:56s/l253.601.84111.84111.8757432.0118778.38
562004.10.27 07:00sell263.701.83610.00001.8009
572004.10.27 14:00close263.701.84120.00001.8009-1887.0316891.35
582004.10.28 04:55sell273.301.83160.00001.7964
592004.10.28 16:00close273.301.83170.00001.7964-32.9916858.36
602004.11.11 01:40sell283.301.84760.00001.8124
612004.11.12 03:00close283.301.84660.00001.8124329.9917188.35
622004.11.15 09:25buy293.401.85440.00001.8902
632004.11.15 17:00close293.401.84890.00001.8902-1870.0115318.34
642004.11.17 01:35buy303.001.85190.00001.8877
652004.11.17 09:01modify303.001.85191.85311.8877
662004.11.17 16:43s/l303.001.85311.85311.8877359.9815678.32
672004.11.19 06:05sell313.101.85190.00001.8167
682004.11.19 11:00close313.101.85600.00001.8167-1271.0114407.31
692004.11.23 21:00buy322.801.86800.00001.9038
702004.11.24 09:25modify322.801.86801.86921.9038
712004.11.26 10:00close322.801.88831.86921.90385670.0320077.34
722004.12.08 18:55sell334.001.93340.00001.8982
732004.12.13 05:00close334.001.91870.00001.89825879.9925957.33
742004.12.14 01:30buy345.101.92210.00001.9579
752004.12.14 10:33modify345.101.92211.92331.9579
762004.12.14 14:40s/l345.101.92331.92331.9579611.9926569.32
772004.12.15 02:55buy355.301.92500.00001.9608
782004.12.15 08:19modify355.301.92501.92621.9608
792004.12.16 16:00close355.301.94001.92621.96087934.1234503.44
802004.12.22 01:05sell366.901.92900.00001.8938
812004.12.23 21:00close366.901.92350.00001.89383795.0038298.44
822004.12.28 01:25buy377.601.93230.00001.9681
832004.12.28 08:32modify377.601.93231.93351.9681
842004.12.28 16:00s/l377.601.93351.93351.9681911.9739210.41
852004.12.29 22:30sell387.801.91850.00001.8833
862004.12.30 10:00close387.801.92360.00001.8833-3977.9735232.44
872005.01.04 03:10sell397.001.90610.00001.8709
882005.01.05 17:00close397.001.88810.00001.870912600.0447832.48
892005.01.13 01:35buy409.501.89000.00001.9258
902005.01.13 12:00close409.501.88550.00001.9258-4274.9843557.50
912005.01.17 01:30sell418.701.87090.00001.8357
922005.01.18 12:00close418.701.86850.00001.83572088.0845645.58
932005.01.19 17:20buy429.101.87470.00001.9105
942005.01.20 09:00close429.101.86930.00001.9105-4941.4240704.16
952005.01.24 03:00buy438.101.87550.00001.9113
962005.01.24 08:51modify438.101.87551.87671.9113
972005.01.24 16:18s/l438.101.87671.87671.9113971.9741676.13
982005.01.26 01:30sell448.301.86620.00001.8310
992005.01.26 11:00close448.301.87660.00001.8310-8632.0033044.13
1002005.01.28 03:00buy456.601.88730.00001.9231
1012005.01.28 13:00close456.601.88260.00001.9231-3102.0129942.12
1022005.02.07 07:40sell465.901.87500.00001.8398
1032005.02.09 11:00close465.901.86330.00001.83986902.9836845.10
1042005.02.11 00:15buy477.301.86840.00001.9042
1052005.02.11 12:00close477.301.86610.00001.9042-1679.0635166.04
1062005.02.15 00:35buy487.001.88690.00001.9227
1072005.02.15 14:13modify487.001.88691.88811.9227
1082005.02.15 15:11s/l487.001.88811.88811.9227839.9936006.03
1092005.02.23 02:20buy497.201.90680.00001.9426
1102005.02.23 03:45modify497.201.90681.90801.9426
1112005.02.23 04:09s/l497.201.90801.90801.9426864.0136870.04
1122005.02.28 09:05buy507.301.91990.00001.9557
1132005.02.28 09:31modify507.301.91991.92111.9557
1142005.02.28 12:42s/l507.301.92111.92111.9557875.9937746.03
1152005.02.28 22:30buy517.501.92200.00001.9578
1162005.03.01 16:00close517.501.91770.00001.9578-3232.4634513.57
1172005.03.02 21:00sell526.901.91300.00001.8778
1182005.03.04 15:00close526.901.91210.00001.8778621.0535134.62
1192005.03.07 03:59buy537.001.92240.00001.9582
1202005.03.07 10:00close537.001.91860.00001.9582-2659.9932474.63
1212005.03.09 04:25buy546.401.92740.00001.9632
1222005.03.09 09:29modify546.401.92741.92861.9632
1232005.03.09 10:30s/l546.401.92861.92861.9632768.0433242.67
1242005.03.15 03:20sell556.601.91510.00001.8799
1252005.03.15 12:00close556.601.91910.00001.8799-2639.9330602.74
1262005.03.16 05:40sell566.101.91340.00001.8782
1272005.03.16 09:00close566.101.92020.00001.8782-4147.9326454.81
1282005.03.17 02:15buy575.201.92460.00001.9604
1292005.03.17 15:00close575.201.91950.00001.9604-2651.9823802.83
1302005.03.18 17:40sell584.701.91770.00001.8825
1312005.03.18 20:00close584.701.92060.00001.8825-1362.9822439.85
1322005.03.24 04:30sell594.401.87100.00001.8358
1332005.03.28 20:00close594.401.86590.00001.83582244.0224683.87
1342005.03.30 21:15buy604.901.87940.00001.9152
1352005.03.31 12:43modify604.901.87941.88061.9152
1362005.04.01 17:15s/l604.901.88061.88061.9152568.4225252.29
1372005.04.04 20:35sell615.001.87590.00001.8407
1382005.04.05 16:00close615.001.87800.00001.8407-1049.9724202.32
1392005.04.11 03:25buy624.801.88170.00001.9175
1402005.04.11 05:14modify624.801.88171.88291.9175
1412005.04.11 06:02s/l624.801.88291.88291.9175576.0124778.33
1422005.04.18 03:30buy634.901.88930.00001.9251
1432005.04.18 04:00close634.901.88970.00001.9251196.0024974.33
1442005.04.19 01:50buy644.901.90140.00001.9372
1452005.04.19 07:50modify644.901.90141.90261.9372
1462005.04.20 13:00close644.901.91311.90261.93725728.0830702.41
1472005.04.22 08:00sell656.101.90870.00001.8735
1482005.04.22 12:00close656.101.91360.00001.8735-2989.0327713.38
1492005.04.26 23:25sell665.501.90570.00001.8705
1502005.04.27 15:00close665.501.90880.00001.8705-1705.0026008.38
1512005.04.28 22:55buy675.201.90640.00001.9422
1522005.04.29 06:22modify675.201.90641.90761.9422
1532005.04.29 20:02s/l675.201.90761.90761.9422618.7826627.16
1542005.05.06 00:00buy685.301.90330.00001.9391
1552005.05.06 10:00close685.301.89650.00001.9391-3603.9423023.22
1562005.05.27 01:35sell694.601.82090.00001.7857
1572005.05.27 10:00close694.601.82500.00001.7857-1886.0221137.20
1582005.06.02 03:45sell704.201.81210.00001.7769
1592005.06.02 10:00close704.201.81810.00001.7769-2520.0018617.20
1602005.06.07 03:35buy713.701.82080.00001.8566
1612005.06.07 07:38modify713.701.82081.82201.8566
1622005.06.08 20:00close713.701.82851.82201.85662845.3521462.55
1632005.06.10 02:10sell724.201.82170.00001.7865
1642005.06.10 11:00close724.201.82420.00001.7865-1050.0020412.55
1652005.06.13 19:35sell734.001.80600.00001.7708
1662005.06.14 11:00close734.001.80960.00001.7708-1439.9818972.57
1672005.06.16 02:15buy743.701.82000.00001.8558
1682005.06.16 14:11modify743.701.82001.82121.8558
1692005.06.16 15:48s/l743.701.82121.82121.8558444.0019416.57
1702005.06.23 04:00sell753.801.82280.00001.7876
1712005.06.24 12:00close753.801.82170.00001.7876417.9519834.52
1722005.06.29 02:20sell763.901.81730.00001.7821
1732005.06.30 08:00close763.901.80840.00001.78213471.0023305.52
1742005.07.04 07:35sell774.601.76340.00001.7282
1752005.07.06 20:00close774.601.75790.00001.72822530.0025835.52
1762005.07.07 23:10sell785.101.74480.00001.7096
1772005.07.08 16:00close785.101.74170.00001.70961580.9927416.51
1782005.07.12 01:55buy795.401.75530.00001.7911
1792005.07.12 03:35modify795.401.75531.75651.7911
1802005.07.13 10:00close795.401.76691.75651.79116258.5733675.08
1812005.07.15 02:55sell806.701.75800.00001.7228
1822005.07.15 09:00close806.701.76270.00001.7228-3148.9330526.15
1832005.07.18 04:50sell816.101.75400.00001.7188
1842005.07.21 03:00close816.101.74700.00001.71884269.9434796.09
1852005.07.22 02:35buy826.901.75160.00001.7874
1862005.07.22 08:18modify826.901.75161.75281.7874
1872005.07.22 09:40s/l826.901.75281.75281.7874828.0235624.11
1882005.07.25 10:35sell837.101.73840.00001.7032
1892005.07.25 12:00close837.101.74020.00001.7032-1278.0034346.11
1902005.08.01 00:05buy846.801.75600.00001.7918
1912005.08.01 04:36modify846.801.75601.75721.7918
1922005.08.03 04:00close846.801.76661.75721.79187194.4241540.53
1932005.08.05 22:10sell858.301.77940.00001.7442
1942005.08.08 11:00close858.301.78580.00001.7442-5312.0536228.48
1952005.08.08 18:45buy867.201.78570.00001.8215
1962005.08.09 07:54modify867.201.78571.78691.8215
1972005.08.09 09:26s/l867.201.78691.78691.8215856.7837085.26
1982005.08.15 02:45buy877.401.81340.00001.8492
1992005.08.15 13:00close877.401.80920.00001.8492-3107.9533977.31
2002005.08.31 02:40sell886.701.78680.00001.7516
2012005.08.31 15:00close886.701.78980.00001.7516-2010.0631967.25
2022005.09.01 04:40buy896.301.80190.00001.8377
2032005.09.01 09:57modify896.301.80191.80311.8377
2042005.09.02 09:49t/p896.301.83771.80311.837722547.7154514.96
2052005.09.05 01:30buy9010.901.83780.00001.8736
2062005.09.05 03:07modify9010.901.83781.83901.8736
2072005.09.06 02:00close9010.901.84051.83901.87362932.1357447.09
2082005.09.13 07:55sell9111.401.82300.00001.7878
2092005.09.14 04:00close9111.401.82730.00001.7878-4902.0852545.01
2102005.09.16 04:35sell9210.501.80760.00001.7724
2112005.09.16 07:00close9210.501.81280.00001.7724-5459.9847085.03
2122005.09.22 03:50buy939.401.80790.00001.8437
2132005.09.22 12:00close939.401.80280.00001.8437-4794.0842290.95
2142005.09.23 01:10sell948.401.79230.00001.7571
2152005.09.30 09:27t/p948.401.75710.00001.757129567.9971858.94
2162005.10.04 02:20sell9514.301.75590.00001.7207
2172005.10.04 14:00close9514.301.75890.00001.7207-4289.9667568.98
2182005.10.06 10:35buy9613.501.76860.00001.8044
2192005.10.06 15:14modify9613.501.76861.76981.8044
2202005.10.07 09:00close9613.501.77211.76981.80444711.3872280.36
2212005.10.10 08:35sell9714.401.76160.00001.7264
2222005.10.12 12:00close9714.401.74670.00001.726421456.0393736.39
2232005.10.14 02:25buy9818.701.75070.00001.7865
2242005.10.14 04:34modify9818.701.75071.75191.7865
2252005.10.14 11:13s/l9818.701.75191.75191.78652244.1095980.49
2262005.10.17 01:25buy9919.101.76420.00001.8000
2272005.10.17 02:22modify9919.101.76421.76541.8000
2282005.10.17 09:58s/l9919.101.76541.76541.80002291.9298272.41
2292005.10.17 10:00buy10019.601.76590.00001.8017
2302005.10.17 12:00close10019.601.75840.00001.8017-14700.0083572.41
2312005.10.20 05:10buy10116.701.76040.00001.7962
2322005.10.20 08:52modify10116.701.76041.76161.7962
2332005.10.20 10:02s/l10116.701.76161.76161.79622003.9985576.40
2342005.10.26 02:05buy10217.101.78290.00001.8187
2352005.10.26 10:00close10217.101.77750.00001.8187-9234.0276342.38
2362005.10.27 17:05buy10315.201.78250.00001.8183
2372005.10.28 12:00close10315.201.78140.00001.8183-1687.2274655.16
2382005.10.31 08:05sell10414.901.77650.00001.7413
2392005.10.31 10:00close10414.901.78100.00001.7413-6704.9767950.19
2402005.11.01 08:25sell10513.501.76980.00001.7346
2412005.11.02 15:00close10513.501.76990.00001.7346-135.1267815.07
2422005.11.03 07:25buy10613.501.77450.00001.8103
2432005.11.03 10:35modify10613.501.77451.77571.8103
2442005.11.03 12:02s/l10613.501.77571.77571.81031620.0569435.12
2452005.11.08 14:55sell10713.801.73820.00001.7030
2462005.11.08 20:00close10713.801.74420.00001.7030-8279.9961155.13
2472005.11.17 01:05sell10812.201.71880.00001.6836
2482005.11.18 16:00close10812.201.72020.00001.6836-1708.0759447.06
2492005.11.29 02:50buy10911.801.72400.00001.7598
2502005.11.29 04:00close10911.801.72120.00001.7598-3304.0656143.00
2512005.11.30 06:20sell11011.201.71890.00001.6837
2522005.11.30 11:00close11011.201.72340.00001.6837-5039.9851103.02
2532005.12.01 06:05buy11110.201.72800.00001.7638
2542005.12.01 09:18modify11110.201.72801.72921.7638
2552005.12.01 12:00s/l11110.201.72921.72921.76381224.0152327.03
2562005.12.02 02:40buy11210.401.73050.00001.7663
2572005.12.02 13:00close11210.401.72640.00001.7663-4264.0348063.00
2582005.12.09 01:40buy1139.601.75070.00001.7865
2592005.12.09 10:00close1139.601.74660.00001.7865-3935.9244127.08
2602005.12.12 00:05buy1148.801.75080.00001.7866
2612005.12.12 02:17modify1148.801.75081.75201.7866
2622005.12.13 11:00close1148.801.76851.75201.786615567.2059694.28
2632005.12.21 01:35sell11511.901.75700.00001.7218
2642005.12.27 12:00close11511.901.73610.00001.721824870.9384565.21
2652005.12.29 02:15sell11616.901.72100.00001.6858
2662005.12.29 12:00close11616.901.72190.00001.6858-1521.1683044.05
2672005.12.30 22:35sell11716.601.72360.00001.6884
2682006.01.03 04:00close11716.601.72880.00001.6884-8631.9674412.09
2692006.01.03 14:25buy11814.801.72610.00001.7619
2702006.01.03 15:36modify11814.801.72611.72731.7619
2712006.01.05 10:00close11814.801.75231.72731.761938716.78113128.87
2722006.01.09 01:30buy11922.601.76810.00001.8039
2732006.01.09 05:44modify11922.601.76811.76931.8039
2742006.01.09 07:52s/l11922.601.76931.76931.80392712.06115840.93
2752006.01.16 07:00buy12023.101.77530.00001.8111
2762006.01.16 12:00close12023.101.77020.00001.8111-11780.91104060.02
2772006.01.17 20:35sell12120.801.76460.00001.7294
2782006.01.18 00:00close12120.801.76860.00001.7294-8320.0495739.98
2792006.01.23 10:00buy12219.101.77490.00001.8107
2802006.01.23 10:17modify12219.101.77491.77611.8107
2812006.01.25 23:00close12219.101.78371.77611.810716769.72112509.70
2822006.01.27 10:45sell12322.501.78120.00001.7460
2832006.01.27 15:00close12322.501.78620.00001.7460-11249.87101259.83
2842006.02.03 00:45buy12420.201.77830.00001.8141
2852006.02.03 11:00close12420.201.77530.00001.8141-6059.9495199.89
2862006.02.06 01:25sell12519.001.76360.00001.7284
2872006.02.10 04:00close12519.001.74430.00001.728436670.06131869.95
2882006.02.20 09:30buy12626.301.74290.00001.7787
2892006.02.21 13:59modify12626.301.74291.74411.7787
2902006.02.21 16:04s/l12626.301.74411.74411.77873129.79134999.74
2912006.02.27 17:40sell12726.901.74170.00001.7065
2922006.02.28 12:00close12726.901.74710.00001.7065-14525.71120474.03
2932006.03.01 08:50buy12824.001.75360.00001.7894
2942006.03.01 11:10modify12824.001.75361.75481.7894
2952006.03.01 16:08s/l12824.001.75481.75481.78942880.12123354.15
2962006.03.08 03:00sell12924.601.73700.00001.7018
2972006.03.08 09:00close12924.601.74150.00001.7018-11069.96112284.19
2982006.03.13 00:55sell13022.401.72760.00001.6924
2992006.03.13 18:00close13022.401.73110.00001.6924-7840.12104444.07
3002006.03.14 08:45buy13120.801.73440.00001.7702
3012006.03.14 14:30modify13120.801.73441.73561.7702
3022006.03.14 14:32s/l13120.801.73561.73561.77022496.03106940.10
3032006.03.15 02:10buy13221.301.74570.00001.7815
3042006.03.15 11:00close13221.301.74230.00001.7815-7241.8399698.27
3052006.03.16 05:30buy13319.901.74660.00001.7824
3062006.03.16 14:33modify13319.901.74661.74781.7824
3072006.03.17 16:00close13319.901.75311.74781.782412915.21112613.48
3082006.03.22 00:00sell13422.501.74870.00001.7135
3092006.03.24 16:00close13422.501.73750.00001.713525200.00137813.48
3102006.04.19 07:30buy13527.501.78120.00001.8170
3112006.04.19 10:34modify13527.501.78121.78241.8170
3122006.04.19 14:35s/l13527.501.78241.78241.81703300.00141113.48
3132006.04.20 02:15buy13628.201.79010.00001.8259
3142006.04.20 11:00close13628.201.78410.00001.8259-16919.98124193.50
3152006.04.21 03:55sell13724.801.77930.00001.7441
3162006.04.21 11:00close13724.801.78170.00001.7441-5951.97118241.53
3172006.04.28 03:30buy13823.601.80110.00001.8369
3182006.04.28 10:32modify13823.601.80111.80231.8369
3192006.05.01 15:12t/p13823.601.83691.80231.836984464.48202706.01
3202006.05.05 03:40buy13940.501.85100.00001.8868
3212006.05.05 14:30modify13940.501.85101.85221.8868
3222006.05.08 16:00close13940.501.85881.85221.886831549.64234255.65
3232006.05.15 08:30buy14046.801.89270.00001.9285
3242006.05.15 11:00close14046.801.88470.00001.9285-37440.40196815.25
3252006.05.19 05:55buy14139.301.89020.00001.9260
3262006.05.19 10:00close14139.301.88030.00001.9260-38906.70157908.55
3272006.05.19 21:15sell14231.501.87800.00001.8428
3282006.05.22 16:00close14231.501.87780.00001.8428629.89158538.44
3292006.05.23 01:10buy14331.701.88320.00001.9190
3302006.05.23 06:53modify14331.701.88321.88441.9190
3312006.05.23 08:07s/l14331.701.88441.88441.91903804.00162342.44
3322006.05.29 03:15sell14432.401.85960.00001.8244
3332006.05.29 12:00close14432.401.86360.00001.8244-12960.06149382.38
3342006.05.31 01:05buy14529.801.88130.00001.9171
3352006.05.31 08:52modify14529.801.88131.88251.9171
3362006.05.31 09:50s/l14529.801.88251.88251.91713575.87152958.25
3372006.06.06 08:20sell14630.501.87310.00001.8379
3382006.06.08 14:33t/p14630.501.83790.00001.8379107360.13260318.38
3392006.06.14 03:30sell14752.001.83510.00001.7999
3402006.06.14 08:00close14752.001.83760.00001.7999-12999.42247318.96
3412006.07.03 01:50buy14849.401.84670.00001.8825
3422006.07.03 18:00close14849.401.84050.00001.8825-30628.12216690.84
3432006.07.06 01:45sell14943.301.83570.00001.8005
3442006.07.06 15:00close14943.301.83760.00001.8005-8226.60208464.24
3452006.07.10 02:20buy15041.601.84790.00001.8837
3462006.07.10 09:22modify15041.601.84791.84911.8837
3472006.07.10 10:33s/l15041.601.84911.84911.88374992.07213456.31
3482006.07.13 03:10sell15142.601.83470.00001.7995
3492006.07.13 10:00close15142.601.83940.00001.7995-20022.06193434.25
3502006.07.14 03:25buy15238.601.84080.00001.8766
3512006.07.14 04:00close15238.601.84090.00001.8766385.80193820.05
3522006.07.17 00:40sell15338.701.83850.00001.8033
3532006.07.18 11:00close15338.701.82500.00001.803352245.10246065.15
3542006.07.20 21:50buy15449.201.84810.00001.8839
3552006.07.21 09:14modify15449.201.84811.84931.8839
3562006.07.24 08:00close15449.201.85241.84931.883921057.25267122.40
3572006.07.26 01:45sell15553.401.84100.00001.8058
3582006.07.26 16:00close15553.401.84370.00001.8058-14418.22252704.18
3592006.07.28 22:20buy15650.501.86260.00001.8984
3602006.07.31 11:04modify15650.501.86261.86381.8984
3612006.07.31 12:23s/l15650.501.86381.86381.89846009.31258713.49
3622006.08.01 02:40buy15751.701.86680.00001.9026
3632006.08.01 17:53modify15751.701.86681.86801.9026
3642006.08.03 11:00close15751.701.87171.86801.902625126.35283839.84
3652006.08.04 04:55buy15856.701.88600.00001.9218
3662006.08.04 10:05modify15856.701.88601.88721.9218
3672006.08.07 09:00close15856.701.90521.88721.9218108808.08392647.92
3682006.08.09 08:15sell15978.501.90450.00001.8693
3692006.08.09 16:00close15978.501.90920.00001.8693-36895.12355752.80
3702006.08.11 00:45sell16071.101.89420.00001.8590
3712006.08.11 10:00close16071.101.89510.00001.8590-6398.86349353.94
3722006.08.14 03:00sell16169.801.89330.00001.8581
3732006.08.15 15:00close16169.801.89480.00001.8581-10469.73338884.21
3742006.08.15 22:05buy16267.701.89320.00001.9290
3752006.08.16 09:00close16267.701.89250.00001.9290-4806.34334077.87
3762006.08.18 05:45sell16366.801.88600.00001.8508
3772006.08.18 08:00close16366.801.88660.00001.8508-4007.53330070.34
3782006.08.21 21:05buy16466.001.89400.00001.9298
3792006.08.22 03:00close16466.001.89070.00001.9298-21846.13308224.21
3802006.08.23 08:55sell16561.601.88890.00001.8537
3812006.08.23 10:00close16561.601.89240.00001.8537-21559.60286664.61
3822006.08.25 04:40sell16657.301.88800.00001.8528
3832006.08.25 13:00close16657.301.88990.00001.8528-10887.15275777.46
3842006.09.06 03:20sell16755.101.89480.00001.8596
3852006.09.12 06:00close16755.101.86850.00001.8596144913.02420690.48
3862006.09.13 02:15buy16884.101.87240.00001.9082
3872006.09.13 10:30modify16884.101.87241.87361.9082
3882006.09.13 10:31s/l16884.101.87361.87361.908210092.04430782.52
3892006.09.14 07:10buy16986.101.87680.00001.9126
3902006.09.14 10:30modify16986.101.87681.87801.9126
3912006.09.15 10:00close16986.101.88481.87801.912668793.44499575.96
3922006.09.21 01:10buy17099.901.88690.00001.9227
3932006.09.21 02:48modify17099.901.88691.88811.9227
3942006.09.25 00:00close17099.901.90071.88811.9227137661.75637237.71
3952006.09.27 23:00sell171100.001.88920.00001.8540
3962006.09.27 23:00sell17227.401.88920.00001.8540
3972006.10.02 09:00close171100.001.87260.00001.8540165999.43803237.14
3982006.10.02 09:00close17227.401.87260.00001.854045483.84848720.98
3992006.10.03 02:25buy173100.001.88640.00001.9222
4002006.10.03 02:25buy17469.701.88640.00001.9222
4012006.10.04 04:00close173100.001.88420.00001.9222-22100.77826620.21
4022006.10.04 04:00close17469.701.88430.00001.9222-14707.12811913.09
4032006.10.09 21:15sell175100.001.86750.00001.8323
4042006.10.09 21:15sell17662.301.86750.00001.8323
4052006.10.10 09:00close175100.001.86920.00001.8323-16999.93794913.16
4062006.10.10 09:00close17662.301.86910.00001.8323-9968.33784944.83
4072006.10.11 04:35sell177100.001.85510.00001.8199
4082006.10.11 04:35sell17856.901.85510.00001.8199
4092006.10.11 11:00close177100.001.85800.00001.8199-28999.54755945.29
4102006.10.11 11:00close17856.901.85810.00001.8199-17069.80738875.49
4112006.10.18 02:45buy179100.001.86980.00001.9056
4122006.10.18 02:45buy18047.701.86980.00001.9056
4132006.10.18 08:43modify18047.701.86981.87101.9056
4142006.10.18 08:43modify179100.001.86981.87101.9056
4152006.10.18 10:36s/l179100.001.87101.87101.905611999.59750875.08
4162006.10.18 10:36s/l18047.701.87101.87101.90565723.80756598.88
4172006.10.23 03:30buy181100.001.88230.00001.9181
4182006.10.23 03:30buy18251.301.88230.00001.9181
4192006.10.23 10:00close181100.001.87790.00001.9181-43999.65712599.23
4202006.10.23 10:00close18251.301.87790.00001.9181-22571.84690027.39
4212006.10.30 01:10buy183100.001.89590.00001.9317
4222006.10.30 01:10buy18438.001.89590.00001.9317
4232006.10.30 11:03modify18438.001.89591.89711.9317
4242006.10.30 11:03modify183100.001.89591.89711.9317
4252006.10.30 11:34s/l183100.001.89711.89711.931712000.39702027.78
4262006.10.30 11:34s/l18438.001.89711.89711.93174560.15706587.93
4272006.10.31 00:15buy185100.001.90040.00001.9362
4282006.10.31 00:15buy18641.301.90040.00001.9362
4292006.10.31 10:00close185100.001.89690.00001.9362-34999.35671588.58
4302006.10.31 10:00close18641.301.89690.00001.9362-14454.73657133.85
4312006.11.01 05:00buy187100.001.90740.00001.9432
4322006.11.01 05:00buy18831.401.90740.00001.9432
4332006.11.01 17:02modify18831.401.90741.90861.9432
4342006.11.01 17:02modify187100.001.90741.90861.9432
4352006.11.01 17:44s/l187100.001.90861.90861.943212000.38669134.23
4362006.11.01 17:44s/l18831.401.90861.90861.94323768.12672902.35
4372006.11.06 00:10sell189100.001.90140.00001.8662
4382006.11.06 00:10sell19034.501.90140.00001.8662
4392006.11.07 03:00close189100.001.90140.00001.8662-0.69672901.66
4402006.11.07 03:00close19034.501.90130.00001.8662344.82673246.48
4412006.11.23 03:35buy191100.001.91370.00001.9495
4422006.11.23 03:35buy19234.601.91370.00001.9495
4432006.11.24 08:52modify19234.601.91371.91491.9495
4442006.11.24 08:52modify191100.001.91371.91491.9495
4452006.11.28 15:51t/p191100.001.94951.91491.9495357699.461030945.94
4462006.11.28 15:51t/p19234.601.94951.91491.9495123764.011154709.95
4472006.11.29 06:35buy193100.001.95150.00001.9873
4482006.11.29 06:35buy194100.001.95150.00001.9873
4492006.11.29 06:35buy19530.901.95150.00001.9873
4502006.11.29 20:00close193100.001.94580.00001.9873-56998.231097711.72
4512006.11.29 20:00close19530.901.94580.00001.9873-17612.461080099.26
4522006.11.29 20:00close194100.001.94570.00001.9873-57998.891022100.37
4532006.12.01 00:35buy196100.001.96500.00002.0008
4542006.12.01 00:35buy197100.001.96500.00002.0008
4552006.12.01 00:35buy1984.401.96500.00002.0008
4562006.12.01 03:37modify1984.401.96501.96622.0008
4572006.12.01 03:37modify197100.001.96501.96622.0008
4582006.12.01 03:37modify196100.001.96501.96622.0008
4592006.12.01 10:35s/l196100.001.96621.96622.000812000.161034100.53
4602006.12.01 10:35s/l197100.001.96621.96622.000812000.161046100.69
4612006.12.01 10:35s/l1984.401.96621.96622.0008528.011046628.70
4622006.12.04 03:55buy199100.001.97860.00002.0144
4632006.12.04 03:55buy200100.001.97860.00002.0144
4642006.12.04 03:55buy2019.301.97860.00002.0144
4652006.12.04 15:00close199100.001.97480.00002.0144-37999.841008628.86
4662006.12.04 15:00close2019.301.97480.00002.0144-3533.991005094.87
4672006.12.04 15:00close200100.001.97450.00002.0144-40999.75964095.12
4682006.12.11 08:45sell202100.001.95310.00001.9179
4692006.12.11 08:45sell20392.801.95310.00001.9179
4702006.12.11 19:00close202100.001.95840.00001.9179-52999.95911095.17
4712006.12.11 19:00close20392.801.95840.00001.9179-49183.96861911.21
4722006.12.13 07:40buy204100.001.96960.00002.0054
4732006.12.13 07:40buy20572.301.96960.00002.0054
4742006.12.13 15:00close204100.001.96540.00002.0054-42000.51819910.70
4752006.12.13 15:00close20572.301.96530.00002.0054-31089.23788821.47
4762006.12.18 04:35sell206100.001.95440.00001.9192
4772006.12.18 04:35sell20757.701.95440.00001.9192
4782006.12.19 08:00close206100.001.94950.00001.919248999.09837820.56
4792006.12.19 08:00close20757.701.94960.00001.919227695.67865516.23
4802007.01.03 00:50buy208100.001.97270.00002.0085
4812007.01.03 00:50buy20973.101.97270.00002.0085
4822007.01.03 12:00close208100.001.96280.00002.0085-99000.43766515.80
4832007.01.03 12:01close20973.101.96270.00002.0085-73100.44693415.36
4842007.01.04 04:05sell210100.001.95220.00001.9170
4852007.01.04 04:05sell21138.601.95220.00001.9170
4862007.01.08 10:00close210100.001.93410.00001.9170181000.73874416.09
4872007.01.08 10:00close21138.601.93410.00001.917069866.28944282.37
4882007.01.16 01:15buy212100.001.96320.00001.9990
4892007.01.16 01:15buy21388.801.96320.00001.9990
4902007.01.16 08:06modify21388.801.96321.96441.9990
4912007.01.16 08:06modify212100.001.96321.96441.9990
4922007.01.16 11:04s/l212100.001.96441.96441.999011999.57956281.94
4932007.01.16 11:04s/l21388.801.96441.96441.999010655.62966937.56
4942007.01.26 08:25sell214100.001.96670.00001.9315
4952007.01.26 08:25sell21593.301.96670.00001.9315
4962007.01.30 03:00close214100.001.96440.00001.931522999.55989937.11
4972007.01.30 03:00close21593.301.96440.00001.931521458.581011395.69
4982007.02.01 04:00buy216100.001.96310.00001.9989
4992007.02.01 04:00buy217100.001.96310.00001.9989
5002007.02.01 04:00buy2182.201.96310.00001.9989
5012007.02.01 11:58modify2182.201.96311.96431.9989
5022007.02.01 11:58modify217100.001.96311.96431.9989
5032007.02.01 11:58modify216100.001.96311.96431.9989
5042007.02.02 09:00close216100.001.96621.96431.998930899.681042295.37
5052007.02.02 09:00close2182.201.96621.96431.9989679.791042975.16
5062007.02.02 09:00close217100.001.96621.96431.998930899.681073874.84
5072007.02.07 02:10buy219100.001.96870.00002.0045
5082007.02.07 02:10buy220100.001.96870.00002.0045
5092007.02.07 02:10buy22114.701.96870.00002.0045
5102007.02.07 14:33modify22114.701.96871.96992.0045
5112007.02.07 14:33modify220100.001.96871.96992.0045
5122007.02.07 14:33modify219100.001.96871.96992.0045
5132007.02.07 15:58s/l219100.001.96991.96992.004511999.981085874.82
5142007.02.07 15:58s/l220100.001.96991.96992.004511999.981097874.80
5152007.02.07 15:58s/l22114.701.96991.96992.00451764.001099638.80
5162007.02.09 00:30sell222100.001.95900.00001.9238
5172007.02.09 00:30sell223100.001.95900.00001.9238
5182007.02.09 00:30sell22419.901.95900.00001.9238
5192007.02.12 08:00close222100.001.95570.00001.923833000.011132638.81
5202007.02.12 08:00close22419.901.95570.00001.92386567.001139205.81
5212007.02.12 08:00close223100.001.95570.00001.923833000.011172205.82