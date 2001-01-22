|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2007.04.06 03:45
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|456027
|Ticks modelled
|6584718
|Modelling quality
|89.98%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|54289.19
|Gross profit
|132728.06
|Gross loss
|-78438.87
|Profit factor
|1.69
|Expected payoff
|133.39
|Absolute drawdown
|561.00
|Maximal drawdown
|4706.00 (23.62%)
|Relative drawdown
|25.91% (3741.00)
|Total trades
|407
|Short positions (won %)
|186 (32.80%)
|Long positions (won %)
|221 (57.47%)
|Profit trades (% of total)
|188 (46.19%)
|Loss trades (% of total)
|219 (53.81%)
|Largest
|profit trade
|3579.00
|loss trade
|-1530.00
|Average
|profit trade
|706.00
|loss trade
|-358.17
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (3036.01)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-1950.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6587.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-2050.01 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.22 07:10
|sell
|1
|1.00
|1.4651
|0.0000
|1.4299
|2
|2001.01.22 18:00
|close
|1
|1.00
|1.4652
|0.0000
|1.4299
|-10.00
|9990.00
|3
|2001.01.23 21:40
|buy
|2
|1.00
|1.4690
|0.0000
|1.5048
|4
|2001.01.24 00:00
|close
|2
|1.00
|1.4670
|0.0000
|1.5048
|-201.00
|9789.00
|5
|2001.01.25 08:00
|sell
|3
|1.00
|1.4550
|0.0000
|1.4198
|6
|2001.01.25 17:00
|close
|3
|1.00
|1.4585
|0.0000
|1.4198
|-350.00
|9439.00
|7
|2001.01.31 04:25
|buy
|4
|1.00
|1.4616
|0.0000
|1.4974
|8
|2001.02.01 05:07
|modify
|4
|1.00
|1.4616
|1.4628
|1.4974
|9
|2001.02.02 12:00
|close
|4
|1.00
|1.4766
|1.4628
|1.4974
|1496.00
|10935.00
|10
|2001.02.08 09:55
|sell
|5
|1.00
|1.4541
|0.0000
|1.4189
|11
|2001.02.09 17:00
|close
|5
|1.00
|1.4477
|0.0000
|1.4189
|640.00
|11575.00
|12
|2001.02.13 03:40
|buy
|6
|1.00
|1.4521
|0.0000
|1.4879
|13
|2001.02.13 09:00
|close
|6
|1.00
|1.4489
|0.0000
|1.4879
|-320.00
|11255.00
|14
|2001.02.15 20:05
|sell
|7
|1.00
|1.4501
|0.0000
|1.4149
|15
|2001.02.16 08:00
|close
|7
|1.00
|1.4530
|0.0000
|1.4149
|-290.00
|10965.00
|16
|2001.02.20 00:40
|sell
|8
|1.00
|1.4471
|0.0000
|1.4119
|17
|2001.02.20 16:00
|close
|8
|1.00
|1.4411
|0.0000
|1.4119
|600.00
|11565.00
|18
|2001.02.26 09:40
|buy
|9
|1.00
|1.4524
|0.0000
|1.4882
|19
|2001.02.26 14:00
|close
|9
|1.00
|1.4488
|0.0000
|1.4882
|-360.00
|11205.00
|20
|2001.02.27 23:55
|sell
|10
|1.00
|1.4439
|0.0000
|1.4087
|21
|2001.02.28 11:00
|close
|10
|1.00
|1.4449
|0.0000
|1.4087
|-100.00
|11105.00
|22
|2001.03.08 03:15
|sell
|11
|1.00
|1.4615
|0.0000
|1.4263
|23
|2001.03.08 10:00
|close
|11
|1.00
|1.4646
|0.0000
|1.4263
|-310.00
|10795.00
|24
|2001.03.15 04:35
|sell
|12
|1.00
|1.4462
|0.0000
|1.4110
|25
|2001.03.19 12:00
|close
|12
|1.00
|1.4333
|0.0000
|1.4110
|1290.00
|12085.00
|26
|2001.03.21 08:30
|buy
|13
|1.00
|1.4343
|0.0000
|1.4701
|27
|2001.03.21 11:00
|close
|13
|1.00
|1.4266
|0.0000
|1.4701
|-770.00
|11315.00
|28
|2001.03.27 07:30
|buy
|14
|1.00
|1.4344
|0.0000
|1.4702
|29
|2001.03.27 16:22
|modify
|14
|1.00
|1.4344
|1.4356
|1.4702
|30
|2001.03.27 17:02
|s/l
|14
|1.00
|1.4356
|1.4356
|1.4702
|120.00
|11435.00
|31
|2001.04.04 05:25
|buy
|15
|1.00
|1.4325
|0.0000
|1.4683
|32
|2001.04.04 10:00
|close
|15
|1.00
|1.4297
|0.0000
|1.4683
|-280.00
|11155.00
|33
|2001.04.09 23:40
|buy
|16
|1.00
|1.4439
|0.0000
|1.4797
|34
|2001.04.10 12:00
|close
|16
|1.00
|1.4426
|0.0000
|1.4797
|-131.00
|11024.00
|35
|2001.04.11 05:45
|sell
|17
|1.00
|1.4334
|0.0000
|1.3982
|36
|2001.04.11 12:00
|close
|17
|1.00
|1.4373
|0.0000
|1.3982
|-390.00
|10634.00
|37
|2001.04.18 00:40
|sell
|18
|1.00
|1.4319
|0.0000
|1.3967
|38
|2001.04.18 19:00
|close
|18
|1.00
|1.4318
|0.0000
|1.3967
|10.00
|10644.00
|39
|2001.04.20 06:50
|buy
|19
|1.00
|1.4438
|0.0000
|1.4796
|40
|2001.04.20 09:12
|modify
|19
|1.00
|1.4438
|1.4450
|1.4796
|41
|2001.04.20 10:10
|s/l
|19
|1.00
|1.4450
|1.4450
|1.4796
|120.00
|10764.00
|42
|2001.04.30 06:45
|sell
|20
|1.00
|1.4351
|0.0000
|1.3999
|43
|2001.05.01 17:00
|close
|20
|1.00
|1.4325
|0.0000
|1.3999
|260.00
|11024.00
|44
|2001.05.09 04:05
|sell
|21
|1.00
|1.4270
|0.0000
|1.3918
|45
|2001.05.10 14:00
|close
|21
|1.00
|1.4271
|0.0000
|1.3918
|-10.00
|11014.00
|46
|2001.05.16 03:55
|buy
|22
|1.00
|1.4227
|0.0000
|1.4585
|47
|2001.05.16 10:04
|modify
|22
|1.00
|1.4227
|1.4239
|1.4585
|48
|2001.05.18 10:00
|close
|22
|1.00
|1.4281
|1.4239
|1.4585
|536.00
|11550.00
|49
|2001.05.23 03:35
|sell
|23
|1.00
|1.4280
|0.0000
|1.3928
|50
|2001.05.25 10:00
|close
|23
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.3928
|1370.00
|12920.00
|51
|2001.05.31 03:05
|buy
|24
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.4615
|52
|2001.05.31 09:00
|close
|24
|1.00
|1.4210
|0.0000
|1.4615
|-470.00
|12450.00
|53
|2001.06.01 05:30
|sell
|25
|1.00
|1.4186
|0.0000
|1.3834
|54
|2001.06.04 00:00
|close
|25
|1.00
|1.4188
|0.0000
|1.3834
|-20.00
|12430.00
|55
|2001.06.07 07:20
|sell
|26
|1.00
|1.3914
|0.0000
|1.3562
|56
|2001.06.07 22:00
|close
|26
|1.00
|1.3913
|0.0000
|1.3562
|10.00
|12440.00
|57
|2001.06.12 05:05
|sell
|27
|1.00
|1.3739
|0.0000
|1.3387
|58
|2001.06.12 11:00
|close
|27
|1.00
|1.3789
|0.0000
|1.3387
|-500.00
|11940.00
|59
|2001.06.14 03:00
|buy
|28
|1.00
|1.3895
|0.0000
|1.4253
|60
|2001.06.14 15:18
|modify
|28
|1.00
|1.3895
|1.3907
|1.4253
|61
|2001.06.18 13:00
|close
|28
|1.00
|1.4025
|1.3907
|1.4253
|1298.00
|13238.00
|62
|2001.06.22 02:30
|buy
|29
|1.00
|1.4147
|0.0000
|1.4505
|63
|2001.06.22 10:23
|modify
|29
|1.00
|1.4147
|1.4159
|1.4505
|64
|2001.06.22 10:47
|s/l
|29
|1.00
|1.4159
|1.4159
|1.4505
|120.00
|13358.00
|65
|2001.06.29 04:45
|sell
|30
|1.00
|1.4089
|0.0000
|1.3737
|66
|2001.06.29 19:00
|close
|30
|1.00
|1.4117
|0.0000
|1.3737
|-280.00
|13078.00
|67
|2001.07.03 02:50
|buy
|31
|1.00
|1.4157
|0.0000
|1.4515
|68
|2001.07.03 10:00
|close
|31
|1.00
|1.4134
|0.0000
|1.4515
|-230.00
|12848.00
|69
|2001.07.04 00:25
|sell
|32
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.3722
|70
|2001.07.05 12:00
|close
|32
|1.00
|1.4081
|0.0000
|1.3722
|-70.00
|12778.00
|71
|2001.07.05 23:50
|sell
|33
|1.00
|1.4028
|0.0000
|1.3676
|72
|2001.07.06 10:00
|close
|33
|1.00
|1.4032
|0.0000
|1.3676
|-40.00
|12738.00
|73
|2001.07.09 02:55
|buy
|34
|1.00
|1.4099
|0.0000
|1.4457
|74
|2001.07.09 12:00
|close
|34
|1.00
|1.4074
|0.0000
|1.4457
|-250.00
|12488.00
|75
|2001.07.11 04:25
|buy
|35
|1.00
|1.4109
|0.0000
|1.4467
|76
|2001.07.11 09:45
|modify
|35
|1.00
|1.4109
|1.4121
|1.4467
|77
|2001.07.11 17:09
|s/l
|35
|1.00
|1.4121
|1.4121
|1.4467
|120.00
|12608.00
|78
|2001.07.19 08:50
|buy
|36
|1.00
|1.4189
|0.0000
|1.4547
|79
|2001.07.19 15:00
|close
|36
|1.00
|1.4150
|0.0000
|1.4547
|-390.00
|12218.00
|80
|2001.08.10 02:30
|buy
|37
|1.00
|1.4253
|0.0000
|1.4611
|81
|2001.08.10 13:00
|close
|37
|1.00
|1.4249
|0.0000
|1.4611
|-40.00
|12178.00
|82
|2001.08.31 01:25
|buy
|38
|1.00
|1.4570
|0.0000
|1.4928
|83
|2001.08.31 09:00
|modify
|38
|1.00
|1.4570
|1.4582
|1.4928
|84
|2001.08.31 12:00
|s/l
|38
|1.00
|1.4582
|1.4582
|1.4928
|120.00
|12298.00
|85
|2001.09.06 03:20
|buy
|39
|1.00
|1.4563
|0.0000
|1.4921
|86
|2001.09.06 10:00
|close
|39
|1.00
|1.4512
|0.0000
|1.4921
|-510.00
|11788.00
|87
|2001.09.07 07:50
|buy
|40
|1.00
|1.4558
|0.0000
|1.4916
|88
|2001.09.07 12:00
|close
|40
|1.00
|1.4507
|0.0000
|1.4916
|-510.00
|11278.00
|89
|2001.09.12 02:30
|buy
|41
|1.00
|1.4687
|0.0000
|1.5045
|90
|2001.09.12 02:49
|modify
|41
|1.00
|1.4687
|1.4699
|1.5045
|91
|2001.09.12 10:17
|s/l
|41
|1.00
|1.4699
|1.4699
|1.5045
|120.00
|11398.00
|92
|2001.09.18 02:40
|sell
|42
|1.00
|1.4669
|0.0000
|1.4317
|93
|2001.09.19 17:00
|close
|42
|1.00
|1.4684
|0.0000
|1.4317
|-150.00
|11248.00
|94
|2001.10.05 02:10
|buy
|43
|1.00
|1.4758
|0.0000
|1.5116
|95
|2001.10.05 09:21
|modify
|43
|1.00
|1.4758
|1.4770
|1.5116
|96
|2001.10.05 10:16
|s/l
|43
|1.00
|1.4770
|1.4770
|1.5116
|120.00
|11368.00
|97
|2001.10.08 20:50
|sell
|44
|1.00
|1.4748
|0.0000
|1.4396
|98
|2001.10.12 08:00
|close
|44
|1.00
|1.4464
|0.0000
|1.4396
|2840.00
|14208.00
|99
|2001.10.15 08:30
|buy
|45
|1.00
|1.4514
|0.0000
|1.4872
|100
|2001.10.15 17:00
|close
|45
|1.00
|1.4470
|0.0000
|1.4872
|-440.00
|13768.00
|101
|2001.10.17 03:50
|buy
|46
|1.00
|1.4476
|0.0000
|1.4834
|102
|2001.10.17 12:00
|close
|46
|1.00
|1.4455
|0.0000
|1.4834
|-210.00
|13558.00
|103
|2001.10.22 07:40
|sell
|47
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.3993
|104
|2001.10.23 22:00
|close
|47
|1.00
|1.4257
|0.0000
|1.3993
|880.00
|14438.00
|105
|2001.10.25 03:10
|buy
|48
|1.00
|1.4280
|0.0000
|1.4638
|106
|2001.10.25 04:00
|close
|48
|1.00
|1.4271
|0.0000
|1.4638
|-90.00
|14348.00
|107
|2001.11.14 05:35
|sell
|49
|1.00
|1.4424
|0.0000
|1.4072
|108
|2001.11.14 17:00
|close
|49
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4072
|-30.00
|14318.00
|109
|2001.11.16 01:30
|sell
|50
|1.00
|1.4322
|0.0000
|1.3970
|110
|2001.11.16 10:00
|close
|50
|1.00
|1.4345
|0.0000
|1.3970
|-230.00
|14088.00
|111
|2001.11.20 01:40
|sell
|51
|1.00
|1.4141
|0.0000
|1.3789
|112
|2001.11.20 09:00
|close
|51
|1.00
|1.4173
|0.0000
|1.3789
|-320.00
|13768.00
|113
|2001.12.03 09:45
|sell
|52
|1.00
|1.4246
|0.0000
|1.3894
|114
|2001.12.03 20:00
|close
|52
|1.00
|1.4252
|0.0000
|1.3894
|-60.00
|13708.00
|115
|2001.12.06 02:14
|sell
|53
|1.00
|1.4165
|0.0000
|1.3813
|116
|2001.12.06 14:00
|close
|53
|1.00
|1.4191
|0.0000
|1.3813
|-260.00
|13448.00
|117
|2001.12.11 03:39
|buy
|54
|1.00
|1.4335
|0.0000
|1.4693
|118
|2001.12.11 13:00
|close
|54
|1.00
|1.4323
|0.0000
|1.4693
|-120.00
|13328.00
|119
|2001.12.13 07:55
|buy
|55
|1.00
|1.4458
|0.0000
|1.4816
|120
|2001.12.13 19:00
|close
|55
|1.00
|1.4427
|0.0000
|1.4816
|-310.00
|13018.00
|121
|2001.12.14 04:50
|sell
|56
|1.00
|1.4425
|0.0000
|1.4073
|122
|2001.12.14 10:00
|close
|56
|1.00
|1.4478
|0.0000
|1.4073
|-530.00
|12488.00
|123
|2001.12.17 06:29
|buy
|57
|1.00
|1.4531
|0.0000
|1.4889
|124
|2001.12.17 09:46
|modify
|57
|1.00
|1.4531
|1.4543
|1.4889
|125
|2001.12.17 15:00
|close
|57
|1.00
|1.4546
|1.4543
|1.4889
|150.00
|12638.00
|126
|2001.12.18 06:50
|buy
|58
|1.00
|1.4590
|0.0000
|1.4948
|127
|2001.12.18 13:00
|close
|58
|1.00
|1.4543
|0.0000
|1.4948
|-470.00
|12168.00
|128
|2001.12.24 08:40
|sell
|59
|1.00
|1.4399
|0.0000
|1.4047
|129
|2001.12.24 16:00
|close
|59
|1.00
|1.4429
|0.0000
|1.4047
|-300.00
|11868.00
|130
|2001.12.27 07:30
|buy
|60
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4844
|131
|2001.12.27 15:59
|modify
|60
|1.00
|1.4486
|1.4498
|1.4844
|132
|2001.12.28 02:29
|s/l
|60
|1.00
|1.4498
|1.4498
|1.4844
|119.00
|11987.00
|133
|2001.12.28 02:30
|buy
|61
|1.00
|1.4500
|0.0000
|1.4858
|134
|2001.12.28 09:00
|close
|61
|1.00
|1.4483
|0.0000
|1.4858
|-170.00
|11817.00
|135
|2002.01.02 09:05
|buy
|62
|1.00
|1.4516
|0.0000
|1.4874
|136
|2002.01.02 12:00
|close
|62
|1.00
|1.4486
|0.0000
|1.4874
|-300.00
|11517.00
|137
|2002.01.23 00:50
|sell
|63
|1.00
|1.4298
|0.0000
|1.3946
|138
|2002.01.23 08:00
|close
|63
|1.00
|1.4324
|0.0000
|1.3946
|-260.00
|11257.00
|139
|2002.01.28 04:19
|sell
|64
|1.00
|1.4104
|0.0000
|1.3752
|140
|2002.01.29 14:00
|close
|64
|1.00
|1.4112
|0.0000
|1.3752
|-80.00
|11177.00
|141
|2002.02.13 05:24
|buy
|65
|1.00
|1.4320
|0.0000
|1.4678
|142
|2002.02.13 11:06
|modify
|65
|1.00
|1.4320
|1.4332
|1.4678
|143
|2002.02.13 11:46
|s/l
|65
|1.00
|1.4332
|1.4332
|1.4678
|120.00
|11297.00
|144
|2002.02.25 04:25
|buy
|66
|1.00
|1.4314
|0.0000
|1.4672
|145
|2002.02.25 12:00
|close
|66
|1.00
|1.4291
|0.0000
|1.4672
|-230.00
|11067.00
|146
|2002.02.26 02:40
|sell
|67
|1.00
|1.4260
|0.0000
|1.3908
|147
|2002.02.26 04:00
|close
|67
|1.00
|1.4265
|0.0000
|1.3908
|-50.00
|11017.00
|148
|2002.02.27 02:15
|sell
|68
|1.00
|1.4171
|0.0000
|1.3819
|149
|2002.02.27 14:00
|close
|68
|1.00
|1.4190
|0.0000
|1.3819
|-190.00
|10827.00
|150
|2002.03.05 01:10
|buy
|69
|1.00
|1.4225
|0.0000
|1.4583
|151
|2002.03.05 12:00
|close
|69
|1.00
|1.4212
|0.0000
|1.4583
|-130.00
|10697.00
|152
|2002.03.11 05:30
|sell
|70
|1.00
|1.4218
|0.0000
|1.3866
|153
|2002.03.13 16:00
|close
|70
|1.00
|1.4143
|0.0000
|1.3866
|750.00
|11447.00
|154
|2002.04.02 01:45
|buy
|71
|1.00
|1.4400
|0.0000
|1.4758
|155
|2002.04.02 10:00
|close
|71
|1.00
|1.4371
|0.0000
|1.4758
|-290.00
|11157.00
|156
|2002.05.06 08:15
|buy
|72
|1.00
|1.4676
|0.0000
|1.5034
|157
|2002.05.07 13:00
|close
|72
|1.00
|1.4657
|0.0000
|1.5034
|-191.00
|10966.00
|158
|2002.06.12 03:30
|buy
|73
|1.00
|1.4714
|0.0000
|1.5072
|159
|2002.06.12 10:00
|modify
|73
|1.00
|1.4714
|1.4726
|1.5072
|160
|2002.06.12 11:03
|s/l
|73
|1.00
|1.4726
|1.4726
|1.5072
|120.00
|11086.00
|161
|2002.06.26 17:45
|buy
|74
|1.00
|1.5224
|0.0000
|1.5582
|162
|2002.06.26 19:43
|modify
|74
|1.00
|1.5224
|1.5236
|1.5582
|163
|2002.06.27 09:08
|s/l
|74
|1.00
|1.5236
|1.5236
|1.5582
|117.00
|11203.00
|164
|2002.06.28 04:55
|buy
|75
|1.00
|1.5276
|0.0000
|1.5634
|165
|2002.06.28 10:07
|modify
|75
|1.00
|1.5276
|1.5288
|1.5634
|166
|2002.06.28 15:21
|s/l
|75
|1.00
|1.5288
|1.5288
|1.5634
|120.00
|11323.00
|167
|2002.07.08 13:25
|buy
|76
|1.00
|1.5309
|0.0000
|1.5667
|168
|2002.07.08 16:55
|modify
|76
|1.00
|1.5309
|1.5321
|1.5667
|169
|2002.07.10 15:00
|close
|76
|1.00
|1.5459
|1.5321
|1.5667
|1498.00
|12821.00
|170
|2002.07.24 00:45
|sell
|77
|1.00
|1.5663
|0.0000
|1.5311
|171
|2002.07.24 14:00
|close
|77
|1.00
|1.5676
|0.0000
|1.5311
|-130.00
|12691.00
|172
|2002.07.25 11:55
|buy
|78
|1.00
|1.5743
|0.0000
|1.6101
|173
|2002.07.25 19:05
|modify
|78
|1.00
|1.5743
|1.5755
|1.6101
|174
|2002.07.26 15:12
|s/l
|78
|1.00
|1.5755
|1.5755
|1.6101
|119.00
|12810.00
|175
|2002.07.29 02:40
|sell
|79
|1.00
|1.5675
|0.0000
|1.5323
|176
|2002.07.30 12:00
|close
|79
|1.00
|1.5646
|0.0000
|1.5323
|290.00
|13100.00
|177
|2002.08.07 02:10
|sell
|80
|1.00
|1.5400
|0.0000
|1.5048
|178
|2002.08.08 02:00
|close
|80
|1.00
|1.5411
|0.0000
|1.5048
|-110.00
|12990.00
|179
|2002.08.13 02:20
|buy
|81
|1.00
|1.5305
|0.0000
|1.5663
|180
|2002.08.13 10:00
|close
|81
|1.00
|1.5256
|0.0000
|1.5663
|-490.00
|12500.00
|181
|2002.08.20 04:35
|sell
|82
|1.00
|1.5277
|0.0000
|1.4925
|182
|2002.08.20 20:00
|close
|82
|1.00
|1.5293
|0.0000
|1.4925
|-160.00
|12340.00
|183
|2002.08.28 03:00
|buy
|83
|1.00
|1.5315
|0.0000
|1.5673
|184
|2002.08.28 10:46
|modify
|83
|1.00
|1.5315
|1.5327
|1.5673
|185
|2002.08.28 12:25
|s/l
|83
|1.00
|1.5327
|1.5327
|1.5673
|120.00
|12460.00
|186
|2002.08.28 23:10
|buy
|84
|1.00
|1.5341
|0.0000
|1.5699
|187
|2002.08.29 06:36
|modify
|84
|1.00
|1.5341
|1.5353
|1.5699
|188
|2002.08.30 17:00
|close
|84
|1.00
|1.5462
|1.5353
|1.5699
|1206.00
|13666.00
|189
|2002.09.04 05:59
|buy
|85
|1.00
|1.5635
|0.0000
|1.5993
|190
|2002.09.05 06:10
|modify
|85
|1.00
|1.5635
|1.5647
|1.5993
|191
|2002.09.05 17:04
|s/l
|85
|1.00
|1.5647
|1.5647
|1.5993
|117.00
|13783.00
|192
|2002.09.09 05:30
|sell
|86
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|193
|2002.09.10 05:00
|close
|86
|1.00
|1.5607
|0.0000
|1.5241
|-140.00
|13643.00
|194
|2002.09.10 18:45
|sell
|87
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5199
|195
|2002.09.11 10:00
|close
|87
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5199
|-220.00
|13423.00
|196
|2002.09.13 03:50
|buy
|88
|1.00
|1.5597
|0.0000
|1.5955
|197
|2002.09.13 14:48
|modify
|88
|1.00
|1.5597
|1.5609
|1.5955
|198
|2002.09.13 16:35
|s/l
|88
|1.00
|1.5609
|1.5609
|1.5955
|120.00
|13543.00
|199
|2002.09.20 05:35
|buy
|89
|1.00
|1.5558
|0.0000
|1.5916
|200
|2002.09.20 11:00
|close
|89
|1.00
|1.5510
|0.0000
|1.5916
|-480.00
|13063.00
|201
|2002.09.24 08:20
|sell
|90
|1.00
|1.5511
|0.0000
|1.5159
|202
|2002.09.24 12:00
|close
|90
|1.00
|1.5518
|0.0000
|1.5159
|-70.00
|12993.00
|203
|2002.09.25 07:20
|buy
|91
|1.00
|1.5598
|0.0000
|1.5956
|204
|2002.09.25 10:05
|modify
|91
|1.00
|1.5598
|1.5610
|1.5956
|205
|2002.09.25 11:54
|s/l
|91
|1.00
|1.5610
|1.5610
|1.5956
|120.00
|13113.00
|206
|2002.09.26 03:55
|sell
|92
|1.00
|1.5593
|0.0000
|1.5241
|207
|2002.09.26 04:00
|close
|92
|1.00
|1.5595
|0.0000
|1.5241
|-20.00
|13093.00
|208
|2002.10.02 07:15
|sell
|93
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|209
|2002.10.02 08:00
|close
|93
|1.00
|1.5653
|0.0000
|1.5303
|20.00
|13113.00
|210
|2002.10.07 08:25
|sell
|94
|1.00
|1.5655
|0.0000
|1.5303
|211
|2002.10.08 04:00
|close
|94
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5303
|-220.00
|12893.00
|212
|2002.10.10 02:35
|buy
|95
|1.00
|1.5638
|0.0000
|1.5996
|213
|2002.10.10 09:47
|modify
|95
|1.00
|1.5638
|1.5650
|1.5996
|214
|2002.10.10 11:52
|s/l
|95
|1.00
|1.5650
|1.5650
|1.5996
|120.00
|13013.00
|215
|2002.10.16 01:55
|sell
|96
|1.00
|1.5531
|0.0000
|1.5179
|216
|2002.10.16 16:00
|close
|96
|1.00
|1.5551
|0.0000
|1.5179
|-200.00
|12813.00
|217
|2002.10.29 01:44
|buy
|97
|1.00
|1.5583
|0.0000
|1.5941
|218
|2002.10.29 15:00
|close
|97
|1.00
|1.5573
|0.0000
|1.5941
|-100.00
|12713.00
|219
|2002.11.01 04:10
|buy
|98
|1.00
|1.5641
|0.0000
|1.5999
|220
|2002.11.04 09:00
|close
|98
|1.00
|1.5622
|0.0000
|1.5999
|-191.00
|12522.00
|221
|2002.11.07 06:00
|buy
|99
|1.00
|1.5634
|0.0000
|1.5992
|222
|2002.11.07 09:49
|modify
|99
|1.00
|1.5634
|1.5646
|1.5992
|223
|2002.11.07 10:46
|s/l
|99
|1.00
|1.5646
|1.5646
|1.5992
|120.00
|12642.00
|224
|2002.11.27 01:30
|sell
|100
|1.00
|1.5527
|0.0000
|1.5175
|225
|2002.11.27 12:00
|close
|100
|1.00
|1.5506
|0.0000
|1.5175
|210.00
|12852.00
|226
|2002.12.03 02:00
|buy
|101
|1.00
|1.5560
|0.0000
|1.5918
|227
|2002.12.03 09:03
|modify
|101
|1.00
|1.5560
|1.5572
|1.5918
|228
|2002.12.04 18:00
|close
|101
|1.00
|1.5689
|1.5572
|1.5918
|1289.00
|14141.00
|229
|2002.12.13 01:50
|buy
|102
|1.00
|1.5794
|0.0000
|1.6152
|230
|2002.12.13 09:10
|modify
|102
|1.00
|1.5794
|1.5806
|1.6152
|231
|2002.12.19 07:00
|close
|102
|1.00
|1.5995
|1.5806
|1.6152
|2004.00
|16145.00
|232
|2003.01.03 02:05
|sell
|103
|1.00
|1.5953
|0.0000
|1.5601
|233
|2003.01.03 14:00
|close
|103
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5601
|-160.00
|15985.00
|234
|2003.01.06 07:35
|buy
|104
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6448
|235
|2003.01.06 09:10
|modify
|104
|1.00
|1.6090
|1.6102
|1.6448
|236
|2003.01.06 16:30
|s/l
|104
|1.00
|1.6102
|1.6102
|1.6448
|120.00
|16105.00
|237
|2003.01.09 08:35
|buy
|105
|1.00
|1.6124
|0.0000
|1.6482
|238
|2003.01.09 13:00
|close
|105
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6482
|-340.00
|15765.00
|239
|2003.01.14 03:59
|sell
|106
|1.00
|1.6008
|0.0000
|1.5656
|240
|2003.01.14 12:00
|close
|106
|1.00
|1.6060
|0.0000
|1.5656
|-520.00
|15245.00
|241
|2003.01.17 02:00
|buy
|107
|1.00
|1.6090
|0.0000
|1.6448
|242
|2003.01.17 09:05
|modify
|107
|1.00
|1.6090
|1.6102
|1.6448
|243
|2003.01.20 01:00
|close
|107
|1.00
|1.6112
|1.6102
|1.6448
|219.00
|15464.00
|244
|2003.01.22 07:00
|buy
|108
|1.00
|1.6161
|0.0000
|1.6519
|245
|2003.01.22 11:00
|close
|108
|1.00
|1.6105
|0.0000
|1.6519
|-560.00
|14904.00
|246
|2003.01.23 04:20
|buy
|109
|1.00
|1.6168
|0.0000
|1.6526
|247
|2003.01.23 09:00
|modify
|109
|1.00
|1.6168
|1.6180
|1.6526
|248
|2003.01.27 16:00
|close
|109
|1.00
|1.6305
|1.6180
|1.6526
|1368.00
|16272.00
|249
|2003.01.31 06:35
|buy
|110
|1.00
|1.6533
|0.0000
|1.6891
|250
|2003.01.31 16:00
|close
|110
|1.00
|1.6472
|0.0000
|1.6891
|-610.00
|15662.00
|251
|2003.02.06 05:04
|sell
|111
|1.00
|1.6425
|0.0000
|1.6073
|252
|2003.02.06 12:00
|close
|111
|1.00
|1.6461
|0.0000
|1.6073
|-360.00
|15302.00
|253
|2003.02.11 05:29
|sell
|112
|1.00
|1.6263
|0.0000
|1.5911
|254
|2003.02.12 11:00
|close
|112
|1.00
|1.6212
|0.0000
|1.5911
|510.00
|15812.00
|255
|2003.02.19 04:19
|sell
|113
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.5577
|256
|2003.02.19 10:00
|close
|113
|1.00
|1.5950
|0.0000
|1.5577
|-210.00
|15602.00
|257
|2003.02.24 08:45
|sell
|114
|1.00
|1.5786
|0.0000
|1.5434
|258
|2003.02.24 16:00
|close
|114
|1.00
|1.5820
|0.0000
|1.5434
|-340.00
|15262.00
|259
|2003.02.26 03:30
|sell
|115
|1.00
|1.5752
|0.0000
|1.5400
|260
|2003.02.26 14:04
|close
|115
|1.00
|1.5765
|0.0000
|1.5400
|-130.00
|15132.00
|261
|2003.03.03 06:50
|sell
|116
|1.00
|1.5754
|0.0000
|1.5402
|262
|2003.03.03 16:00
|close
|116
|1.00
|1.5774
|0.0000
|1.5402
|-200.00
|14932.00
|263
|2003.03.06 01:45
|buy
|117
|1.00
|1.6004
|0.0000
|1.6362
|264
|2003.03.06 09:58
|modify
|117
|1.00
|1.6004
|1.6016
|1.6362
|265
|2003.03.06 12:41
|s/l
|117
|1.00
|1.6016
|1.6016
|1.6362
|120.00
|15052.00
|266
|2003.03.14 03:59
|sell
|118
|1.00
|1.6021
|0.0000
|1.5669
|267
|2003.03.17 17:39
|t/p
|118
|1.00
|1.5669
|0.0000
|1.5669
|3520.00
|18572.00
|268
|2003.03.18 08:15
|sell
|119
|1.00
|1.5699
|0.0000
|1.5347
|269
|2003.03.19 17:00
|close
|119
|1.00
|1.5635
|0.0000
|1.5347
|640.00
|19212.00
|270
|2003.03.24 00:00
|buy
|120
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.6003
|271
|2003.03.24 07:58
|modify
|120
|1.00
|1.5645
|1.5657
|1.6003
|272
|2003.03.25 17:00
|close
|120
|1.00
|1.5716
|1.5657
|1.6003
|709.00
|19921.00
|273
|2003.03.28 05:14
|sell
|121
|1.00
|1.5659
|0.0000
|1.5307
|274
|2003.03.28 16:00
|close
|121
|1.00
|1.5667
|0.0000
|1.5307
|-80.00
|19841.00
|275
|2003.04.03 02:05
|sell
|122
|1.00
|1.5683
|0.0000
|1.5331
|276
|2003.04.03 17:00
|close
|122
|1.00
|1.5703
|0.0000
|1.5331
|-200.00
|19641.00
|277
|2003.04.07 20:55
|sell
|123
|1.00
|1.5514
|0.0000
|1.5162
|278
|2003.04.08 03:00
|close
|123
|1.00
|1.5554
|0.0000
|1.5162
|-400.00
|19241.00
|279
|2003.04.10 08:25
|buy
|124
|1.00
|1.5645
|0.0000
|1.6003
|280
|2003.04.10 15:57
|modify
|124
|1.00
|1.5645
|1.5657
|1.6003
|281
|2003.04.11 15:00
|close
|124
|1.00
|1.5676
|1.5657
|1.6003
|309.00
|19550.00
|282
|2003.04.18 03:10
|sell
|125
|1.00
|1.5727
|0.0000
|1.5375
|283
|2003.04.18 10:00
|close
|125
|1.00
|1.5756
|0.0000
|1.5375
|-290.00
|19260.00
|284
|2003.04.25 00:54
|buy
|126
|1.00
|1.5929
|0.0000
|1.6287
|285
|2003.04.25 07:00
|close
|126
|1.00
|1.5910
|0.0000
|1.6287
|-190.00
|19070.00
|286
|2003.04.29 05:35
|sell
|127
|1.00
|1.5888
|0.0000
|1.5536
|287
|2003.04.29 11:00
|close
|127
|1.00
|1.5928
|0.0000
|1.5536
|-400.00
|18670.00
|288
|2003.05.02 05:20
|buy
|128
|1.00
|1.6099
|0.0000
|1.6457
|289
|2003.05.02 11:00
|close
|128
|1.00
|1.6076
|0.0000
|1.6457
|-230.00
|18440.00
|290
|2003.05.07 03:35
|buy
|129
|1.00
|1.6135
|0.0000
|1.6493
|291
|2003.05.07 11:00
|close
|129
|1.00
|1.6091
|0.0000
|1.6493
|-440.00
|18000.00
|292
|2003.05.08 04:50
|sell
|130
|1.00
|1.5969
|0.0000
|1.5617
|293
|2003.05.08 11:00
|close
|130
|1.00
|1.6007
|0.0000
|1.5617
|-380.00
|17620.00
|294
|2003.05.15 00:05
|buy
|131
|1.00
|1.6164
|0.0000
|1.6522
|295
|2003.05.15 11:11
|modify
|131
|1.00
|1.6164
|1.6176
|1.6522
|296
|2003.05.15 11:48
|s/l
|131
|1.00
|1.6176
|1.6176
|1.6522
|120.00
|17740.00
|297
|2003.05.16 00:15
|buy
|132
|1.00
|1.6212
|0.0000
|1.6570
|298
|2003.05.16 09:00
|close
|132
|1.00
|1.6198
|0.0000
|1.6570
|-140.00
|17600.00
|299
|2003.05.19 20:30
|buy
|133
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.6674
|300
|2003.05.20 09:00
|close
|133
|1.00
|1.6309
|0.0000
|1.6674
|-71.00
|17529.00
|301
|2003.05.21 05:30
|buy
|134
|1.00
|1.6404
|0.0000
|1.6762
|302
|2003.05.21 12:16
|modify
|134
|1.00
|1.6404
|1.6416
|1.6762
|303
|2003.05.21 13:23
|s/l
|134
|1.00
|1.6416
|1.6416
|1.6762
|120.00
|17649.00
|304
|2003.05.30 05:14
|buy
|135
|1.00
|1.6520
|0.0000
|1.6878
|305
|2003.05.30 11:00
|close
|135
|1.00
|1.6475
|0.0000
|1.6878
|-450.00
|17199.00
|306
|2003.06.02 16:25
|sell
|136
|1.00
|1.6316
|0.0000
|1.5964
|307
|2003.06.02 20:00
|close
|136
|1.00
|1.6380
|0.0000
|1.5964
|-640.00
|16559.00
|308
|2003.06.04 01:45
|sell
|137
|1.00
|1.6288
|0.0000
|1.5936
|309
|2003.06.04 10:00
|close
|137
|1.00
|1.6312
|0.0000
|1.5936
|-240.00
|16319.00
|310
|2003.06.10 04:55
|sell
|138
|1.00
|1.6476
|0.0000
|1.6124
|311
|2003.06.10 10:00
|close
|138
|1.00
|1.6532
|0.0000
|1.6124
|-560.00
|15759.00
|312
|2003.06.11 23:19
|buy
|139
|1.00
|1.6664
|0.0000
|1.7022
|313
|2003.06.12 07:17
|modify
|139
|1.00
|1.6664
|1.6676
|1.7022
|314
|2003.06.12 14:59
|s/l
|139
|1.00
|1.6676
|1.6676
|1.7022
|117.00
|15876.00
|315
|2003.06.16 20:40
|buy
|140
|1.00
|1.6789
|0.0000
|1.7147
|316
|2003.06.17 05:54
|modify
|140
|1.00
|1.6789
|1.6801
|1.7147
|317
|2003.06.17 13:00
|s/l
|140
|1.00
|1.6801
|1.6801
|1.7147
|119.00
|15995.00
|318
|2003.06.18 00:15
|buy
|141
|1.00
|1.6832
|0.0000
|1.7190
|319
|2003.06.18 09:00
|close
|141
|1.00
|1.6830
|0.0000
|1.7190
|-20.00
|15975.00
|320
|2003.06.19 18:10
|sell
|142
|1.00
|1.6772
|0.0000
|1.6420
|321
|2003.06.20 05:04
|close
|142
|1.00
|1.6815
|0.0000
|1.6420
|-430.00
|15545.00
|322
|2003.06.23 05:05
|sell
|143
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6281
|323
|2003.06.23 17:00
|close
|143
|1.00
|1.6666
|0.0000
|1.6281
|-330.00
|15215.00
|324
|2003.06.27 06:35
|sell
|144
|1.00
|1.6622
|0.0000
|1.6270
|325
|2003.06.30 18:00
|close
|144
|1.00
|1.6531
|0.0000
|1.6270
|910.00
|16125.00
|326
|2003.07.03 05:09
|buy
|145
|1.00
|1.6645
|0.0000
|1.7003
|327
|2003.07.03 12:00
|close
|145
|1.00
|1.6614
|0.0000
|1.7003
|-310.00
|15815.00
|328
|2003.07.04 03:09
|buy
|146
|1.00
|1.6681
|0.0000
|1.7039
|329
|2003.07.04 09:00
|close
|146
|1.00
|1.6687
|0.0000
|1.7039
|60.00
|15875.00
|330
|2003.07.09 02:50
|sell
|147
|1.00
|1.6356
|0.0000
|1.6004
|331
|2003.07.09 21:00
|close
|147
|1.00
|1.6347
|0.0000
|1.6004
|90.00
|15965.00
|332
|2003.07.15 07:40
|sell
|148
|1.00
|1.6124
|0.0000
|1.5772
|333
|2003.07.16 21:00
|close
|148
|1.00
|1.5956
|0.0000
|1.5772
|1680.00
|17645.00
|334
|2003.07.21 08:50
|sell
|149
|1.00
|1.5844
|0.0000
|1.5492
|335
|2003.07.21 11:00
|close
|149
|1.00
|1.5886
|0.0000
|1.5492
|-420.00
|17225.00
|336
|2003.07.22 02:20
|buy
|150
|1.00
|1.5973
|0.0000
|1.6331
|337
|2003.07.22 09:07
|modify
|150
|1.00
|1.5973
|1.5985
|1.6331
|338
|2003.07.22 17:10
|s/l
|150
|1.00
|1.5985
|1.5985
|1.6331
|120.00
|17345.00
|339
|2003.07.24 02:44
|buy
|151
|1.00
|1.6071
|0.0000
|1.6429
|340
|2003.07.24 08:38
|modify
|151
|1.00
|1.6071
|1.6083
|1.6429
|341
|2003.07.24 10:25
|s/l
|151
|1.00
|1.6083
|1.6083
|1.6429
|120.00
|17465.00
|342
|2003.08.01 01:30
|sell
|152
|1.00
|1.6108
|0.0000
|1.5756
|343
|2003.08.04 01:04
|close
|152
|1.00
|1.6112
|0.0000
|1.5756
|-40.00
|17425.00
|344
|2003.08.18 01:50
|sell
|153
|1.00
|1.5978
|0.0000
|1.5626
|345
|2003.08.20 09:00
|close
|153
|1.00
|1.5883
|0.0000
|1.5626
|950.00
|18375.00
|346
|2003.08.21 03:00
|buy
|154
|1.00
|1.5919
|0.0000
|1.6277
|347
|2003.08.21 09:00
|close
|154
|1.00
|1.5872
|0.0000
|1.6277
|-470.00
|17905.00
|348
|2003.08.22 02:00
|sell
|155
|1.00
|1.5791
|0.0000
|1.5439
|349
|2003.08.25 12:00
|close
|155
|1.00
|1.5776
|0.0000
|1.5439
|150.00
|18055.00
|350
|2003.08.27 23:35
|buy
|156
|1.00
|1.5714
|0.0000
|1.6072
|351
|2003.08.28 04:00
|close
|156
|1.00
|1.5688
|0.0000
|1.6072
|-263.00
|17792.00
|352
|2003.08.29 05:25
|buy
|157
|1.00
|1.5766
|0.0000
|1.6124
|353
|2003.08.29 08:49
|modify
|157
|1.00
|1.5766
|1.5778
|1.6124
|354
|2003.08.29 13:22
|s/l
|157
|1.00
|1.5778
|1.5778
|1.6124
|120.00
|17912.00
|355
|2003.09.02 01:55
|sell
|158
|1.00
|1.5712
|0.0000
|1.5360
|356
|2003.09.02 12:00
|close
|158
|1.00
|1.5677
|0.0000
|1.5360
|350.00
|18262.00
|357
|2003.09.08 08:15
|buy
|159
|1.00
|1.5875
|0.0000
|1.6233
|358
|2003.09.08 22:00
|close
|159
|1.00
|1.5830
|0.0000
|1.6233
|-450.00
|17812.00
|359
|2003.09.15 07:20
|buy
|160
|1.00
|1.6033
|0.0000
|1.6391
|360
|2003.09.15 09:46
|modify
|160
|1.00
|1.6033
|1.6045
|1.6391
|361
|2003.09.15 10:30
|s/l
|160
|1.00
|1.6045
|1.6045
|1.6391
|120.00
|17932.00
|362
|2003.09.17 04:05
|sell
|161
|1.00
|1.5885
|0.0000
|1.5533
|363
|2003.09.17 11:00
|close
|161
|1.00
|1.5939
|0.0000
|1.5533
|-540.00
|17392.00
|364
|2003.09.18 03:35
|buy
|162
|1.00
|1.6073
|0.0000
|1.6431
|365
|2003.09.18 08:20
|modify
|162
|1.00
|1.6073
|1.6085
|1.6431
|366
|2003.09.22 00:00
|t/p
|162
|1.00
|1.6431
|1.6085
|1.6431
|3578.00
|20970.00
|367
|2003.09.22 08:30
|buy
|163
|1.00
|1.6444
|0.0000
|1.6802
|368
|2003.09.22 10:41
|modify
|163
|1.00
|1.6444
|1.6456
|1.6802
|369
|2003.09.22 11:37
|s/l
|163
|1.00
|1.6456
|1.6456
|1.6802
|120.00
|21090.00
|370
|2003.09.30 01:20
|buy
|164
|1.00
|1.6633
|0.0000
|1.6991
|371
|2003.09.30 03:26
|modify
|164
|1.00
|1.6633
|1.6645
|1.6991
|372
|2003.09.30 16:46
|s/l
|164
|1.00
|1.6645
|1.6645
|1.6991
|120.00
|21210.00
|373
|2003.10.03 00:00
|buy
|165
|1.00
|1.6690
|0.0000
|1.7048
|374
|2003.10.03 09:24
|modify
|165
|1.00
|1.6690
|1.6702
|1.7048
|375
|2003.10.03 10:42
|s/l
|165
|1.00
|1.6702
|1.6702
|1.7048
|120.00
|21330.00
|376
|2003.10.06 09:00
|sell
|166
|1.00
|1.6618
|0.0000
|1.6266
|377
|2003.10.06 14:00
|close
|166
|1.00
|1.6660
|0.0000
|1.6266
|-420.00
|20910.00
|378
|2003.10.08 02:15
|sell
|167
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6284
|379
|2003.10.09 09:00
|close
|167
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.6284
|-430.00
|20480.00
|380
|2003.10.10 03:50
|buy
|168
|1.00
|1.6636
|0.0000
|1.6994
|381
|2003.10.10 04:00
|close
|168
|1.00
|1.6635
|0.0000
|1.6994
|-10.00
|20470.00
|382
|2003.10.14 00:25
|buy
|169
|1.00
|1.6640
|0.0000
|1.6998
|383
|2003.10.14 04:00
|close
|169
|1.00
|1.6581
|0.0000
|1.6998
|-590.00
|19880.00
|384
|2003.10.15 03:10
|buy
|170
|1.00
|1.6700
|0.0000
|1.7058
|385
|2003.10.15 08:32
|modify
|170
|1.00
|1.6700
|1.6712
|1.7058
|386
|2003.10.15 11:15
|s/l
|170
|1.00
|1.6712
|1.6712
|1.7058
|120.00
|20000.00
|387
|2003.10.21 07:20
|sell
|171
|1.00
|1.6716
|0.0000
|1.6364
|388
|2003.10.21 17:00
|close
|171
|1.00
|1.6768
|0.0000
|1.6364
|-520.00
|19480.00
|389
|2003.10.23 06:55
|buy
|172
|1.00
|1.6921
|0.0000
|1.7279
|390
|2003.10.23 09:12
|modify
|172
|1.00
|1.6921
|1.6933
|1.7279
|391
|2003.10.23 09:15
|s/l
|172
|1.00
|1.6933
|1.6933
|1.7279
|120.00
|19600.00
|392
|2003.10.31 04:55
|sell
|173
|1.00
|1.6964
|0.0000
|1.6612
|393
|2003.11.04 13:00
|close
|173
|1.00
|1.6767
|0.0000
|1.6612
|1970.00
|21570.00
|394
|2003.11.10 08:50
|buy
|174
|1.00
|1.6728
|0.0000
|1.7086
|395
|2003.11.11 00:00
|close
|174
|1.00
|1.6679
|0.0000
|1.7086
|-491.00
|21079.00
|396
|2003.11.27 02:55
|buy
|175
|1.00
|1.7101
|0.0000
|1.7459
|397
|2003.11.27 11:27
|modify
|175
|1.00
|1.7101
|1.7113
|1.7459
|398
|2003.12.02 01:00
|close
|175
|1.00
|1.7185
|1.7113
|1.7459
|837.00
|21916.00
|399
|2003.12.05 06:25
|sell
|176
|1.00
|1.7223
|0.0000
|1.6871
|400
|2003.12.05 15:00
|close
|176
|1.00
|1.7254
|0.0000
|1.6871
|-310.00
|21606.00
|401
|2003.12.15 07:30
|sell
|177
|1.00
|1.7434
|0.0000
|1.7082
|402
|2003.12.15 16:00
|close
|177
|1.00
|1.7479
|0.0000
|1.7082
|-450.00
|21156.00
|403
|2003.12.19 01:50
|buy
|178
|1.00
|1.7690
|0.0000
|1.8048
|404
|2003.12.19 12:00
|close
|178
|1.00
|1.7664
|0.0000
|1.8048
|-260.00
|20896.00
|405
|2003.12.22 19:25
|sell
|179
|1.00
|1.7638
|0.0000
|1.7286
|406
|2003.12.23 13:00
|close
|179
|1.00
|1.7652
|0.0000
|1.7286
|-140.00
|20756.00
|407
|2003.12.26 09:20
|buy
|180
|1.00
|1.7725
|0.0000
|1.8083
|408
|2003.12.26 19:00
|close
|180
|1.00
|1.7710
|0.0000
|1.8083
|-150.00
|20606.00
|409
|2004.01.07 00:05
|buy
|181
|1.00
|1.8207
|0.0000
|1.8565
|410
|2004.01.07 08:13
|modify
|181
|1.00
|1.8207
|1.8219
|1.8565
|411
|2004.01.07 08:54
|s/l
|181
|1.00
|1.8219
|1.8219
|1.8565
|120.00
|20726.00
|412
|2004.01.16 01:10
|sell
|182
|1.00
|1.8246
|0.0000
|1.7894
|413
|2004.01.19 10:18
|t/p
|182
|1.00
|1.7894
|0.0000
|1.7894
|3520.00
|24246.00
|414
|2004.01.20 04:05
|sell
|183
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.7489
|415
|2004.01.20 09:00
|close
|183
|1.00
|1.7929
|0.0000
|1.7489
|-880.00
|23366.00
|416
|2004.01.21 02:15
|buy
|184
|1.00
|1.8149
|0.0000
|1.8507
|417
|2004.01.21 05:21
|modify
|184
|1.00
|1.8149
|1.8161
|1.8507
|418
|2004.01.23 10:35
|t/p
|184
|1.00
|1.8507
|1.8161
|1.8507
|3576.00
|26942.00
|419
|2004.02.04 01:10
|buy
|185
|1.00
|1.8360
|0.0000
|1.8718
|420
|2004.02.04 16:00
|close
|185
|1.00
|1.8323
|0.0000
|1.8718
|-370.00
|26572.00
|421
|2004.02.09 00:15
|buy
|186
|1.00
|1.8423
|0.0000
|1.8781
|422
|2004.02.09 01:08
|modify
|186
|1.00
|1.8423
|1.8435
|1.8781
|423
|2004.02.11 17:17
|t/p
|186
|1.00
|1.8781
|1.8435
|1.8781
|3578.00
|30150.00
|424
|2004.02.16 09:20
|sell
|187
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8518
|425
|2004.02.16 16:00
|close
|187
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.8518
|-320.00
|29830.00
|426
|2004.02.19 04:40
|sell
|188
|1.00
|1.8917
|0.0000
|1.8565
|427
|2004.02.20 01:00
|close
|188
|1.00
|1.8989
|0.0000
|1.8565
|-720.00
|29110.00
|428
|2004.02.23 08:45
|sell
|189
|1.00
|1.8595
|0.0000
|1.8243
|429
|2004.02.23 16:00
|close
|189
|1.00
|1.8651
|0.0000
|1.8243
|-560.00
|28550.00
|430
|2004.02.25 02:00
|buy
|190
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.9242
|431
|2004.02.25 04:28
|modify
|190
|1.00
|1.8884
|1.8896
|1.9242
|432
|2004.02.25 05:17
|s/l
|190
|1.00
|1.8896
|1.8896
|1.9242
|120.00
|28670.00
|433
|2004.02.27 03:05
|sell
|191
|1.00
|1.8634
|0.0000
|1.8282
|434
|2004.02.27 16:00
|close
|191
|1.00
|1.8601
|0.0000
|1.8282
|330.00
|29000.00
|435
|2004.03.09 10:10
|buy
|192
|1.00
|1.8522
|0.0000
|1.8880
|436
|2004.03.09 11:00
|close
|192
|1.00
|1.8369
|0.0000
|1.8880
|-1530.00
|27470.00
|437
|2004.03.31 15:05
|buy
|193
|1.00
|1.8318
|0.0000
|1.8676
|438
|2004.03.31 16:38
|modify
|193
|1.00
|1.8318
|1.8330
|1.8676
|439
|2004.04.02 09:00
|close
|193
|1.00
|1.8498
|1.8330
|1.8676
|1796.00
|29266.00
|440
|2004.04.05 21:20
|sell
|194
|1.00
|1.8188
|0.0000
|1.7836
|441
|2004.04.06 03:00
|close
|194
|1.00
|1.8247
|0.0000
|1.7836
|-590.00
|28676.00
|442
|2004.04.14 23:25
|sell
|195
|1.00
|1.7918
|0.0000
|1.7566
|443
|2004.04.15 10:00
|close
|195
|1.00
|1.7964
|0.0000
|1.7566
|-460.00
|28216.00
|444
|2004.04.15 20:05
|sell
|196
|1.00
|1.7889
|0.0000
|1.7537
|445
|2004.04.16 07:00
|close
|196
|1.00
|1.7948
|0.0000
|1.7537
|-590.00
|27626.00
|446
|2004.04.22 08:10
|sell
|197
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.7393
|447
|2004.04.23 08:00
|close
|197
|1.00
|1.7766
|0.0000
|1.7393
|-210.00
|27416.00
|448
|2004.04.27 01:20
|buy
|198
|1.00
|1.7854
|0.0000
|1.8212
|449
|2004.04.27 08:53
|modify
|198
|1.00
|1.7854
|1.7866
|1.8212
|450
|2004.04.27 15:22
|s/l
|198
|1.00
|1.7866
|1.7866
|1.8212
|120.00
|27536.00
|451
|2004.04.28 03:40
|buy
|199
|1.00
|1.7890
|0.0000
|1.8248
|452
|2004.04.28 06:03
|modify
|199
|1.00
|1.7890
|1.7902
|1.8248
|453
|2004.04.28 08:00
|s/l
|199
|1.00
|1.7902
|1.7902
|1.8248
|120.00
|27656.00
|454
|2004.05.04 02:50
|sell
|200
|1.00
|1.7730
|0.0000
|1.7378
|455
|2004.05.04 10:00
|close
|200
|1.00
|1.7788
|0.0000
|1.7378
|-580.00
|27076.00
|456
|2004.05.04 18:40
|buy
|201
|1.00
|1.7869
|0.0000
|1.8227
|457
|2004.05.04 20:17
|modify
|201
|1.00
|1.7869
|1.7881
|1.8227
|458
|2004.05.05 14:00
|close
|201
|1.00
|1.7913
|1.7881
|1.8227
|439.00
|27515.00
|459
|2004.05.10 22:15
|sell
|202
|1.00
|1.7769
|0.0000
|1.7417
|460
|2004.05.12 11:00
|close
|202
|1.00
|1.7677
|0.0000
|1.7417
|920.00
|28435.00
|461
|2004.05.17 02:00
|buy
|203
|1.00
|1.7576
|0.0000
|1.7934
|462
|2004.05.17 02:46
|modify
|203
|1.00
|1.7576
|1.7588
|1.7934
|463
|2004.05.18 09:00
|close
|203
|1.00
|1.7627
|1.7588
|1.7934
|509.00
|28944.00
|464
|2004.05.20 01:20
|buy
|204
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.8170
|465
|2004.05.20 07:00
|close
|204
|1.00
|1.7746
|0.0000
|1.8170
|-660.00
|28284.00
|466
|2004.05.21 21:40
|buy
|205
|1.00
|1.7872
|0.0000
|1.8230
|467
|2004.05.24 13:03
|modify
|205
|1.00
|1.7872
|1.7884
|1.8230
|468
|2004.05.24 15:07
|s/l
|205
|1.00
|1.7884
|1.7884
|1.8230
|119.00
|28403.00
|469
|2004.05.26 00:40
|buy
|206
|1.00
|1.8099
|0.0000
|1.8457
|470
|2004.05.26 08:06
|modify
|206
|1.00
|1.8099
|1.8111
|1.8457
|471
|2004.05.27 02:28
|s/l
|206
|1.00
|1.8111
|1.8111
|1.8457
|117.00
|28520.00
|472
|2004.06.10 09:25
|sell
|207
|1.00
|1.8298
|0.0000
|1.7946
|473
|2004.06.10 18:00
|close
|207
|1.00
|1.8387
|0.0000
|1.7946
|-890.00
|27630.00
|474
|2004.06.11 03:55
|buy
|208
|1.00
|1.8367
|0.0000
|1.8725
|475
|2004.06.11 08:00
|close
|208
|1.00
|1.8308
|0.0000
|1.8725
|-590.00
|27040.00
|476
|2004.06.18 02:40
|buy
|209
|1.00
|1.8327
|0.0000
|1.8685
|477
|2004.06.18 07:00
|close
|209
|1.00
|1.8270
|0.0000
|1.8685
|-570.01
|26469.99
|478
|2004.06.22 01:10
|sell
|210
|1.00
|1.8342
|0.0000
|1.7990
|479
|2004.06.23 09:00
|close
|210
|1.00
|1.8279
|0.0000
|1.7990
|630.00
|27099.99
|480
|2004.06.30 04:25
|sell
|211
|1.00
|1.8095
|0.0000
|1.7743
|481
|2004.06.30 13:00
|close
|211
|1.00
|1.8118
|0.0000
|1.7743
|-230.00
|26869.99
|482
|2004.07.05 09:45
|buy
|212
|1.00
|1.8313
|0.0000
|1.8671
|483
|2004.07.05 19:00
|close
|212
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8671
|-270.00
|26599.99
|484
|2004.07.07 02:35
|buy
|213
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8752
|485
|2004.07.07 05:16
|modify
|213
|1.00
|1.8394
|1.8406
|1.8752
|486
|2004.07.08 11:00
|close
|213
|1.00
|1.8497
|1.8406
|1.8752
|1027.01
|27627.00
|487
|2004.07.13 23:45
|sell
|214
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8226
|488
|2004.07.16 13:00
|close
|214
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8226
|200.00
|27827.00
|489
|2004.07.19 09:05
|buy
|215
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.9087
|490
|2004.07.19 20:00
|close
|215
|1.00
|1.8688
|0.0000
|1.9087
|-410.00
|27417.00
|491
|2004.07.21 09:35
|sell
|216
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8181
|492
|2004.07.22 12:00
|close
|216
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8181
|970.00
|28387.00
|493
|2004.07.28 02:35
|sell
|217
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.7881
|494
|2004.07.28 23:00
|close
|217
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.7881
|-180.00
|28207.00
|495
|2004.08.02 23:55
|buy
|218
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8611
|496
|2004.08.03 09:00
|close
|218
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8611
|-321.00
|27886.00
|497
|2004.08.09 09:35
|buy
|219
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|498
|2004.08.10 11:00
|close
|219
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8774
|-551.00
|27335.00
|499
|2004.08.11 09:00
|sell
|220
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.7942
|500
|2004.08.12 02:00
|close
|220
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.7942
|-310.02
|27024.98
|501
|2004.08.16 07:25
|buy
|221
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|502
|2004.08.16 11:02
|modify
|221
|1.00
|1.8416
|1.8428
|1.8774
|503
|2004.08.16 11:37
|s/l
|221
|1.00
|1.8428
|1.8428
|1.8774
|120.00
|27144.98
|504
|2004.08.18 05:45
|sell
|222
|1.00
|1.8289
|0.0000
|1.7937
|505
|2004.08.19 12:00
|close
|222
|1.00
|1.8283
|0.0000
|1.7937
|60.01
|27204.99
|506
|2004.08.23 16:00
|sell
|223
|1.00
|1.8180
|0.0000
|1.7828
|507
|2004.08.25 10:00
|close
|223
|1.00
|1.7995
|0.0000
|1.7828
|1849.99
|29054.98
|508
|2004.09.03 06:05
|sell
|224
|1.00
|1.7914
|0.0000
|1.7562
|509
|2004.09.06 13:00
|close
|224
|1.00
|1.7806
|0.0000
|1.7562
|1080.01
|30134.99
|510
|2004.09.09 07:25
|buy
|225
|1.00
|1.7856
|0.0000
|1.8214
|511
|2004.09.09 12:00
|close
|225
|1.00
|1.7834
|0.0000
|1.8214
|-219.99
|29915.00
|512
|2004.09.16 03:00
|sell
|226
|1.00
|1.7778
|0.0000
|1.7426
|513
|2004.09.16 11:00
|close
|226
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.7426
|-510.00
|29405.00
|514
|2004.09.27 09:35
|buy
|227
|1.00
|1.8048
|0.0000
|1.8406
|515
|2004.09.27 18:38
|modify
|227
|1.00
|1.8048
|1.8060
|1.8406
|516
|2004.09.29 09:00
|close
|227
|1.00
|1.8097
|1.8060
|1.8406
|488.00
|29893.00
|517
|2004.09.30 00:30
|sell
|228
|1.00
|1.8007
|0.0000
|1.7655
|518
|2004.09.30 14:00
|close
|228
|1.00
|1.8078
|0.0000
|1.7655
|-709.99
|29183.01
|519
|2004.10.01 04:05
|buy
|229
|1.00
|1.8100
|0.0000
|1.8458
|520
|2004.10.01 11:00
|close
|229
|1.00
|1.8039
|0.0000
|1.8458
|-610.00
|28573.01
|521
|2004.10.01 20:10
|sell
|230
|1.00
|1.7984
|0.0000
|1.7632
|522
|2004.10.05 10:00
|close
|230
|1.00
|1.7867
|0.0000
|1.7632
|1170.00
|29743.01
|523
|2004.10.18 07:30
|buy
|231
|1.00
|1.8032
|0.0000
|1.8390
|524
|2004.10.18 17:00
|close
|231
|1.00
|1.8003
|0.0000
|1.8390
|-290.00
|29453.01
|525
|2004.10.20 02:00
|buy
|232
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8386
|526
|2004.10.20 09:21
|modify
|232
|1.00
|1.8028
|1.8040
|1.8386
|527
|2004.10.22 12:00
|close
|232
|1.00
|1.8226
|1.8040
|1.8386
|1976.00
|31429.01
|528
|2004.10.26 02:10
|buy
|233
|1.00
|1.8399
|0.0000
|1.8757
|529
|2004.10.26 03:34
|modify
|233
|1.00
|1.8399
|1.8411
|1.8757
|530
|2004.10.26 07:56
|s/l
|233
|1.00
|1.8411
|1.8411
|1.8757
|120.00
|31549.01
|531
|2004.10.27 07:00
|sell
|234
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8009
|532
|2004.10.27 14:00
|close
|234
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8009
|-510.01
|31039.00
|533
|2004.10.28 04:55
|sell
|235
|1.00
|1.8316
|0.0000
|1.7964
|534
|2004.10.28 16:00
|close
|235
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.7964
|-9.99
|31029.01
|535
|2004.11.11 01:40
|sell
|236
|1.00
|1.8476
|0.0000
|1.8124
|536
|2004.11.12 03:00
|close
|236
|1.00
|1.8466
|0.0000
|1.8124
|100.00
|31129.01
|537
|2004.11.15 09:25
|buy
|237
|1.00
|1.8544
|0.0000
|1.8902
|538
|2004.11.15 17:00
|close
|237
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8902
|-550.00
|30579.01
|539
|2004.11.17 01:35
|buy
|238
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8877
|540
|2004.11.17 09:01
|modify
|238
|1.00
|1.8519
|1.8531
|1.8877
|541
|2004.11.17 16:43
|s/l
|238
|1.00
|1.8531
|1.8531
|1.8877
|119.99
|30699.00
|542
|2004.11.19 06:05
|sell
|239
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8167
|543
|2004.11.19 11:00
|close
|239
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8167
|-410.00
|30289.00
|544
|2004.11.23 21:00
|buy
|240
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.9038
|545
|2004.11.24 09:25
|modify
|240
|1.00
|1.8680
|1.8692
|1.9038
|546
|2004.11.26 10:00
|close
|240
|1.00
|1.8883
|1.8692
|1.9038
|2025.01
|32314.01
|547
|2004.12.08 18:55
|sell
|241
|1.00
|1.9334
|0.0000
|1.8982
|548
|2004.12.13 05:00
|close
|241
|1.00
|1.9187
|0.0000
|1.8982
|1470.00
|33784.01
|549
|2004.12.14 01:30
|buy
|242
|1.00
|1.9221
|0.0000
|1.9579
|550
|2004.12.14 10:33
|modify
|242
|1.00
|1.9221
|1.9233
|1.9579
|551
|2004.12.14 14:40
|s/l
|242
|1.00
|1.9233
|1.9233
|1.9579
|120.00
|33904.01
|552
|2004.12.15 02:55
|buy
|243
|1.00
|1.9250
|0.0000
|1.9608
|553
|2004.12.15 08:19
|modify
|243
|1.00
|1.9250
|1.9262
|1.9608
|554
|2004.12.16 16:00
|close
|243
|1.00
|1.9400
|1.9262
|1.9608
|1497.01
|35401.02
|555
|2004.12.22 01:05
|sell
|244
|1.00
|1.9290
|0.0000
|1.8938
|556
|2004.12.23 21:00
|close
|244
|1.00
|1.9235
|0.0000
|1.8938
|550.00
|35951.02
|557
|2004.12.28 01:25
|buy
|245
|1.00
|1.9323
|0.0000
|1.9681
|558
|2004.12.28 08:32
|modify
|245
|1.00
|1.9323
|1.9335
|1.9681
|559
|2004.12.28 16:00
|s/l
|245
|1.00
|1.9335
|1.9335
|1.9681
|120.00
|36071.02
|560
|2004.12.29 22:30
|sell
|246
|1.00
|1.9185
|0.0000
|1.8833
|561
|2004.12.30 10:00
|close
|246
|1.00
|1.9236
|0.0000
|1.8833
|-510.00
|35561.02
|562
|2005.01.04 03:10
|sell
|247
|1.00
|1.9061
|0.0000
|1.8709
|563
|2005.01.05 17:00
|close
|247
|1.00
|1.8881
|0.0000
|1.8709
|1800.00
|37361.02
|564
|2005.01.13 01:35
|buy
|248
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.9258
|565
|2005.01.13 12:00
|close
|248
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.9258
|-449.99
|36911.03
|566
|2005.01.17 01:30
|sell
|249
|1.00
|1.8709
|0.0000
|1.8357
|567
|2005.01.18 12:00
|close
|249
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8357
|240.01
|37151.04
|568
|2005.01.19 17:20
|buy
|250
|1.00
|1.8747
|0.0000
|1.9105
|569
|2005.01.20 09:00
|close
|250
|1.00
|1.8693
|0.0000
|1.9105
|-543.01
|36608.03
|570
|2005.01.24 03:00
|buy
|251
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.9113
|571
|2005.01.24 08:51
|modify
|251
|1.00
|1.8755
|1.8767
|1.9113
|572
|2005.01.24 16:18
|s/l
|251
|1.00
|1.8767
|1.8767
|1.9113
|120.00
|36728.03
|573
|2005.01.26 01:30
|sell
|252
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8310
|574
|2005.01.26 11:00
|close
|252
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8310
|-1040.00
|35688.03
|575
|2005.01.28 03:00
|buy
|253
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.9231
|576
|2005.01.28 13:00
|close
|253
|1.00
|1.8826
|0.0000
|1.9231
|-470.01
|35218.02
|577
|2005.02.07 07:40
|sell
|254
|1.00
|1.8750
|0.0000
|1.8398
|578
|2005.02.09 11:00
|close
|254
|1.00
|1.8633
|0.0000
|1.8398
|1170.00
|36388.02
|579
|2005.02.11 00:15
|buy
|255
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.9042
|580
|2005.02.11 12:00
|close
|255
|1.00
|1.8661
|0.0000
|1.9042
|-230.00
|36158.02
|581
|2005.02.15 00:35
|buy
|256
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|582
|2005.02.15 14:13
|modify
|256
|1.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|583
|2005.02.15 15:11
|s/l
|256
|1.00
|1.8881
|1.8881
|1.9227
|120.00
|36278.02
|584
|2005.02.23 02:20
|buy
|257
|1.00
|1.9068
|0.0000
|1.9426
|585
|2005.02.23 03:45
|modify
|257
|1.00
|1.9068
|1.9080
|1.9426
|586
|2005.02.23 04:09
|s/l
|257
|1.00
|1.9080
|1.9080
|1.9426
|120.00
|36398.02
|587
|2005.02.28 09:05
|buy
|258
|1.00
|1.9199
|0.0000
|1.9557
|588
|2005.02.28 09:31
|modify
|258
|1.00
|1.9199
|1.9211
|1.9557
|589
|2005.02.28 12:42
|s/l
|258
|1.00
|1.9211
|1.9211
|1.9557
|120.00
|36518.02
|590
|2005.02.28 22:30
|buy
|259
|1.00
|1.9220
|0.0000
|1.9578
|591
|2005.03.01 16:00
|close
|259
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.9578
|-430.99
|36087.03
|592
|2005.03.02 21:00
|sell
|260
|1.00
|1.9130
|0.0000
|1.8778
|593
|2005.03.04 15:00
|close
|260
|1.00
|1.9121
|0.0000
|1.8778
|90.01
|36177.04
|594
|2005.03.07 03:59
|buy
|261
|1.00
|1.9224
|0.0000
|1.9582
|595
|2005.03.07 10:00
|close
|261
|1.00
|1.9186
|0.0000
|1.9582
|-379.99
|35797.05
|596
|2005.03.09 04:25
|buy
|262
|1.00
|1.9274
|0.0000
|1.9632
|597
|2005.03.09 09:29
|modify
|262
|1.00
|1.9274
|1.9286
|1.9632
|598
|2005.03.09 10:30
|s/l
|262
|1.00
|1.9286
|1.9286
|1.9632
|120.01
|35917.06
|599
|2005.03.15 03:20
|sell
|263
|1.00
|1.9151
|0.0000
|1.8799
|600
|2005.03.15 12:00
|close
|263
|1.00
|1.9191
|0.0000
|1.8799
|-399.99
|35517.07
|601
|2005.03.16 05:40
|sell
|264
|1.00
|1.9134
|0.0000
|1.8782
|602
|2005.03.16 09:00
|close
|264
|1.00
|1.9202
|0.0000
|1.8782
|-679.98
|34837.09
|603
|2005.03.17 02:15
|buy
|265
|1.00
|1.9246
|0.0000
|1.9604
|604
|2005.03.17 15:00
|close
|265
|1.00
|1.9195
|0.0000
|1.9604
|-510.00
|34327.09
|605
|2005.03.18 17:40
|sell
|266
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.8825
|606
|2005.03.18 20:00
|close
|266
|1.00
|1.9206
|0.0000
|1.8825
|-289.99
|34037.10
|607
|2005.03.24 04:30
|sell
|267
|1.00
|1.8710
|0.0000
|1.8358
|608
|2005.03.28 20:00
|close
|267
|1.00
|1.8659
|0.0000
|1.8358
|510.01
|34547.11
|609
|2005.03.30 21:15
|buy
|268
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.9152
|610
|2005.03.31 12:43
|modify
|268
|1.00
|1.8794
|1.8806
|1.9152
|611
|2005.04.01 17:15
|s/l
|268
|1.00
|1.8806
|1.8806
|1.9152
|116.00
|34663.11
|612
|2005.04.04 20:35
|sell
|269
|1.00
|1.8759
|0.0000
|1.8407
|613
|2005.04.05 16:00
|close
|269
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8407
|-210.00
|34453.11
|614
|2005.04.11 03:25
|buy
|270
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.9175
|615
|2005.04.11 05:14
|modify
|270
|1.00
|1.8817
|1.8829
|1.9175
|616
|2005.04.11 06:02
|s/l
|270
|1.00
|1.8829
|1.8829
|1.9175
|120.00
|34573.11
|617
|2005.04.18 03:30
|buy
|271
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.9251
|618
|2005.04.18 04:00
|close
|271
|1.00
|1.8897
|0.0000
|1.9251
|40.00
|34613.11
|619
|2005.04.19 01:50
|buy
|272
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.9372
|620
|2005.04.19 07:50
|modify
|272
|1.00
|1.9014
|1.9026
|1.9372
|621
|2005.04.20 13:00
|close
|272
|1.00
|1.9131
|1.9026
|1.9372
|1169.00
|35782.11
|622
|2005.04.22 08:00
|sell
|273
|1.00
|1.9087
|0.0000
|1.8735
|623
|2005.04.22 12:00
|close
|273
|1.00
|1.9136
|0.0000
|1.8735
|-490.00
|35292.11
|624
|2005.04.26 23:25
|sell
|274
|1.00
|1.9057
|0.0000
|1.8705
|625
|2005.04.27 15:00
|close
|274
|1.00
|1.9088
|0.0000
|1.8705
|-310.00
|34982.11
|626
|2005.04.28 22:55
|buy
|275
|1.00
|1.9064
|0.0000
|1.9422
|627
|2005.04.29 06:22
|modify
|275
|1.00
|1.9064
|1.9076
|1.9422
|628
|2005.04.29 20:02
|s/l
|275
|1.00
|1.9076
|1.9076
|1.9422
|119.00
|35101.11
|629
|2005.05.06 00:00
|buy
|276
|1.00
|1.9033
|0.0000
|1.9391
|630
|2005.05.06 10:00
|close
|276
|1.00
|1.8965
|0.0000
|1.9391
|-679.99
|34421.12
|631
|2005.05.27 01:35
|sell
|277
|1.00
|1.8209
|0.0000
|1.7857
|632
|2005.05.27 10:00
|close
|277
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.7857
|-410.00
|34011.12
|633
|2005.06.02 03:45
|sell
|278
|1.00
|1.8121
|0.0000
|1.7769
|634
|2005.06.02 10:00
|close
|278
|1.00
|1.8181
|0.0000
|1.7769
|-599.99
|33411.13
|635
|2005.06.07 03:35
|buy
|279
|1.00
|1.8208
|0.0000
|1.8566
|636
|2005.06.07 07:38
|modify
|279
|1.00
|1.8208
|1.8220
|1.8566
|637
|2005.06.08 20:00
|close
|279
|1.00
|1.8285
|1.8220
|1.8566
|769.01
|34180.14
|638
|2005.06.10 02:10
|sell
|280
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7865
|639
|2005.06.10 11:00
|close
|280
|1.00
|1.8242
|0.0000
|1.7865
|-250.00
|33930.14
|640
|2005.06.13 19:35
|sell
|281
|1.00
|1.8060
|0.0000
|1.7708
|641
|2005.06.14 11:00
|close
|281
|1.00
|1.8096
|0.0000
|1.7708
|-359.99
|33570.15
|642
|2005.06.16 02:15
|buy
|282
|1.00
|1.8200
|0.0000
|1.8558
|643
|2005.06.16 14:11
|modify
|282
|1.00
|1.8200
|1.8212
|1.8558
|644
|2005.06.16 15:48
|s/l
|282
|1.00
|1.8212
|1.8212
|1.8558
|120.00
|33690.15
|645
|2005.06.23 04:00
|sell
|283
|1.00
|1.8228
|0.0000
|1.7876
|646
|2005.06.24 12:00
|close
|283
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7876
|109.99
|33800.14
|647
|2005.06.29 02:20
|sell
|284
|1.00
|1.8173
|0.0000
|1.7821
|648
|2005.06.30 08:00
|close
|284
|1.00
|1.8084
|0.0000
|1.7821
|890.00
|34690.14
|649
|2005.07.04 07:35
|sell
|285
|1.00
|1.7634
|0.0000
|1.7282
|650
|2005.07.06 20:00
|close
|285
|1.00
|1.7579
|0.0000
|1.7282
|550.01
|35240.15
|651
|2005.07.07 23:10
|sell
|286
|1.00
|1.7448
|0.0000
|1.7096
|652
|2005.07.08 16:00
|close
|286
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7096
|310.00
|35550.15
|653
|2005.07.12 01:55
|buy
|287
|1.00
|1.7553
|0.0000
|1.7911
|654
|2005.07.12 03:35
|modify
|287
|1.00
|1.7553
|1.7565
|1.7911
|655
|2005.07.13 10:00
|close
|287
|1.00
|1.7669
|1.7565
|1.7911
|1158.99
|36709.14
|656
|2005.07.15 02:55
|sell
|288
|1.00
|1.7580
|0.0000
|1.7228
|657
|2005.07.15 09:00
|close
|288
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7228
|-469.99
|36239.15
|658
|2005.07.18 04:50
|sell
|289
|1.00
|1.7540
|0.0000
|1.7188
|659
|2005.07.21 03:00
|close
|289
|1.00
|1.7470
|0.0000
|1.7188
|699.99
|36939.14
|660
|2005.07.22 02:35
|buy
|290
|1.00
|1.7516
|0.0000
|1.7874
|661
|2005.07.22 08:18
|modify
|290
|1.00
|1.7516
|1.7528
|1.7874
|662
|2005.07.22 09:40
|s/l
|290
|1.00
|1.7528
|1.7528
|1.7874
|120.00
|37059.14
|663
|2005.07.25 10:35
|sell
|291
|1.00
|1.7384
|0.0000
|1.7032
|664
|2005.07.25 12:00
|close
|291
|1.00
|1.7402
|0.0000
|1.7032
|-180.00
|36879.14
|665
|2005.08.01 00:05
|buy
|292
|1.00
|1.7560
|0.0000
|1.7918
|666
|2005.08.01 04:36
|modify
|292
|1.00
|1.7560
|1.7572
|1.7918
|667
|2005.08.03 04:00
|close
|292
|1.00
|1.7666
|1.7572
|1.7918
|1058.00
|37937.14
|668
|2005.08.05 22:10
|sell
|293
|1.00
|1.7794
|0.0000
|1.7442
|669
|2005.08.08 11:00
|close
|293
|1.00
|1.7858
|0.0000
|1.7442
|-640.00
|37297.14
|670
|2005.08.08 18:45
|buy
|294
|1.00
|1.7857
|0.0000
|1.8215
|671
|2005.08.09 07:54
|modify
|294
|1.00
|1.7857
|1.7869
|1.8215
|672
|2005.08.09 09:26
|s/l
|294
|1.00
|1.7869
|1.7869
|1.8215
|119.00
|37416.14
|673
|2005.08.15 02:45
|buy
|295
|1.00
|1.8134
|0.0000
|1.8492
|674
|2005.08.15 13:00
|close
|295
|1.00
|1.8092
|0.0000
|1.8492
|-420.00
|36996.14
|675
|2005.08.31 02:40
|sell
|296
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7516
|676
|2005.08.31 15:00
|close
|296
|1.00
|1.7898
|0.0000
|1.7516
|-300.01
|36696.13
|677
|2005.09.01 04:40
|buy
|297
|1.00
|1.8019
|0.0000
|1.8377
|678
|2005.09.01 09:57
|modify
|297
|1.00
|1.8019
|1.8031
|1.8377
|679
|2005.09.02 09:49
|t/p
|297
|1.00
|1.8377
|1.8031
|1.8377
|3579.00
|40275.13
|680
|2005.09.05 01:30
|buy
|298
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8736
|681
|2005.09.05 03:07
|modify
|298
|1.00
|1.8378
|1.8390
|1.8736
|682
|2005.09.06 02:00
|close
|298
|1.00
|1.8405
|1.8390
|1.8736
|269.00
|40544.13
|683
|2005.09.13 07:55
|sell
|299
|1.00
|1.8230
|0.0000
|1.7878
|684
|2005.09.14 04:00
|close
|299
|1.00
|1.8273
|0.0000
|1.7878
|-430.00
|40114.13
|685
|2005.09.16 04:35
|sell
|300
|1.00
|1.8076
|0.0000
|1.7724
|686
|2005.09.16 07:00
|close
|300
|1.00
|1.8128
|0.0000
|1.7724
|-520.00
|39594.13
|687
|2005.09.22 03:50
|buy
|301
|1.00
|1.8079
|0.0000
|1.8437
|688
|2005.09.22 12:00
|close
|301
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8437
|-510.01
|39084.12
|689
|2005.09.23 01:10
|sell
|302
|1.00
|1.7923
|0.0000
|1.7571
|690
|2005.09.30 09:27
|t/p
|302
|1.00
|1.7571
|0.0000
|1.7571
|3520.00
|42604.12
|691
|2005.10.04 02:20
|sell
|303
|1.00
|1.7559
|0.0000
|1.7207
|692
|2005.10.04 14:00
|close
|303
|1.00
|1.7589
|0.0000
|1.7207
|-300.00
|42304.12
|693
|2005.10.06 10:35
|buy
|304
|1.00
|1.7686
|0.0000
|1.8044
|694
|2005.10.06 15:14
|modify
|304
|1.00
|1.7686
|1.7698
|1.8044
|695
|2005.10.07 09:00
|close
|304
|1.00
|1.7721
|1.7698
|1.8044
|348.99
|42653.11
|696
|2005.10.10 08:35
|sell
|305
|1.00
|1.7616
|0.0000
|1.7264
|697
|2005.10.12 12:00
|close
|305
|1.00
|1.7467
|0.0000
|1.7264
|1490.00
|44143.11
|698
|2005.10.14 02:25
|buy
|306
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|699
|2005.10.14 04:34
|modify
|306
|1.00
|1.7507
|1.7519
|1.7865
|700
|2005.10.14 11:13
|s/l
|306
|1.00
|1.7519
|1.7519
|1.7865
|120.01
|44263.12
|701
|2005.10.17 01:25
|buy
|307
|1.00
|1.7642
|0.0000
|1.8000
|702
|2005.10.17 02:22
|modify
|307
|1.00
|1.7642
|1.7654
|1.8000
|703
|2005.10.17 09:58
|s/l
|307
|1.00
|1.7654
|1.7654
|1.8000
|120.00
|44383.12
|704
|2005.10.17 10:00
|buy
|308
|1.00
|1.7659
|0.0000
|1.8017
|705
|2005.10.17 12:00
|close
|308
|1.00
|1.7584
|0.0000
|1.8017
|-750.00
|43633.12
|706
|2005.10.20 05:10
|buy
|309
|1.00
|1.7604
|0.0000
|1.7962
|707
|2005.10.20 08:52
|modify
|309
|1.00
|1.7604
|1.7616
|1.7962
|708
|2005.10.20 10:02
|s/l
|309
|1.00
|1.7616
|1.7616
|1.7962
|120.00
|43753.12
|709
|2005.10.26 02:05
|buy
|310
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.8187
|710
|2005.10.26 10:00
|close
|310
|1.00
|1.7775
|0.0000
|1.8187
|-540.00
|43213.12
|711
|2005.10.27 17:05
|buy
|311
|1.00
|1.7825
|0.0000
|1.8183
|712
|2005.10.28 12:00
|close
|311
|1.00
|1.7814
|0.0000
|1.8183
|-111.00
|43102.12
|713
|2005.10.31 08:05
|sell
|312
|1.00
|1.7765
|0.0000
|1.7413
|714
|2005.10.31 10:00
|close
|312
|1.00
|1.7810
|0.0000
|1.7413
|-450.00
|42652.12
|715
|2005.11.01 08:25
|sell
|313
|1.00
|1.7698
|0.0000
|1.7346
|716
|2005.11.02 15:00
|close
|313
|1.00
|1.7699
|0.0000
|1.7346
|-10.01
|42642.11
|717
|2005.11.03 07:25
|buy
|314
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.8103
|718
|2005.11.03 10:35
|modify
|314
|1.00
|1.7745
|1.7757
|1.8103
|719
|2005.11.03 12:02
|s/l
|314
|1.00
|1.7757
|1.7757
|1.8103
|120.00
|42762.11
|720
|2005.11.08 14:55
|sell
|315
|1.00
|1.7382
|0.0000
|1.7030
|721
|2005.11.08 20:00
|close
|315
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7030
|-600.00
|42162.11
|722
|2005.11.17 01:05
|sell
|316
|1.00
|1.7188
|0.0000
|1.6836
|723
|2005.11.18 16:00
|close
|316
|1.00
|1.7202
|0.0000
|1.6836
|-140.01
|42022.10
|724
|2005.11.29 02:50
|buy
|317
|1.00
|1.7240
|0.0000
|1.7598
|725
|2005.11.29 04:00
|close
|317
|1.00
|1.7212
|0.0000
|1.7598
|-280.00
|41742.10
|726
|2005.11.30 06:20
|sell
|318
|1.00
|1.7189
|0.0000
|1.6837
|727
|2005.11.30 11:00
|close
|318
|1.00
|1.7234
|0.0000
|1.6837
|-449.99
|41292.11
|728
|2005.12.01 06:05
|buy
|319
|1.00
|1.7280
|0.0000
|1.7638
|729
|2005.12.01 09:18
|modify
|319
|1.00
|1.7280
|1.7292
|1.7638
|730
|2005.12.01 12:00
|s/l
|319
|1.00
|1.7292
|1.7292
|1.7638
|120.00
|41412.11
|731
|2005.12.02 02:40
|buy
|320
|1.00
|1.7305
|0.0000
|1.7663
|732
|2005.12.02 13:00
|close
|320
|1.00
|1.7264
|0.0000
|1.7663
|-410.01
|41002.10
|733
|2005.12.09 01:40
|buy
|321
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|734
|2005.12.09 10:00
|close
|321
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7865
|-409.99
|40592.11
|735
|2005.12.12 00:05
|buy
|322
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7866
|736
|2005.12.12 02:17
|modify
|322
|1.00
|1.7508
|1.7520
|1.7866
|737
|2005.12.13 11:00
|close
|322
|1.00
|1.7685
|1.7520
|1.7866
|1769.00
|42361.11
|738
|2005.12.21 01:35
|sell
|323
|1.00
|1.7570
|0.0000
|1.7218
|739
|2005.12.27 12:00
|close
|323
|1.00
|1.7361
|0.0000
|1.7218
|2090.00
|44451.11
|740
|2005.12.29 02:15
|sell
|324
|1.00
|1.7210
|0.0000
|1.6858
|741
|2005.12.29 12:00
|close
|324
|1.00
|1.7219
|0.0000
|1.6858
|-90.01
|44361.10
|742
|2005.12.30 22:35
|sell
|325
|1.00
|1.7236
|0.0000
|1.6884
|743
|2006.01.03 04:00
|close
|325
|1.00
|1.7288
|0.0000
|1.6884
|-520.00
|43841.10
|744
|2006.01.03 14:25
|buy
|326
|1.00
|1.7261
|0.0000
|1.7619
|745
|2006.01.03 15:36
|modify
|326
|1.00
|1.7261
|1.7273
|1.7619
|746
|2006.01.05 10:00
|close
|326
|1.00
|1.7523
|1.7273
|1.7619
|2616.00
|46457.10
|747
|2006.01.09 01:30
|buy
|327
|1.00
|1.7681
|0.0000
|1.8039
|748
|2006.01.09 05:44
|modify
|327
|1.00
|1.7681
|1.7693
|1.8039
|749
|2006.01.09 07:52
|s/l
|327
|1.00
|1.7693
|1.7693
|1.8039
|120.00
|46577.10
|750
|2006.01.16 07:00
|buy
|328
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8111
|751
|2006.01.16 12:00
|close
|328
|1.00
|1.7702
|0.0000
|1.8111
|-510.00
|46067.10
|752
|2006.01.17 20:35
|sell
|329
|1.00
|1.7646
|0.0000
|1.7294
|753
|2006.01.18 00:00
|close
|329
|1.00
|1.7686
|0.0000
|1.7294
|-400.01
|45667.09
|754
|2006.01.23 10:00
|buy
|330
|1.00
|1.7749
|0.0000
|1.8107
|755
|2006.01.23 10:17
|modify
|330
|1.00
|1.7749
|1.7761
|1.8107
|756
|2006.01.25 23:00
|close
|330
|1.00
|1.7837
|1.7761
|1.8107
|878.00
|46545.09
|757
|2006.01.27 10:45
|sell
|331
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.7460
|758
|2006.01.27 15:00
|close
|331
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7460
|-499.99
|46045.10
|759
|2006.02.03 00:45
|buy
|332
|1.00
|1.7783
|0.0000
|1.8141
|760
|2006.02.03 11:00
|close
|332
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8141
|-300.00
|45745.10
|761
|2006.02.06 01:25
|sell
|333
|1.00
|1.7636
|0.0000
|1.7284
|762
|2006.02.10 04:00
|close
|333
|1.00
|1.7443
|0.0000
|1.7284
|1930.00
|47675.10
|763
|2006.02.20 09:30
|buy
|334
|1.00
|1.7429
|0.0000
|1.7787
|764
|2006.02.21 13:59
|modify
|334
|1.00
|1.7429
|1.7441
|1.7787
|765
|2006.02.21 16:04
|s/l
|334
|1.00
|1.7441
|1.7441
|1.7787
|119.00
|47794.10
|766
|2006.02.27 17:40
|sell
|335
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7065
|767
|2006.02.28 12:00
|close
|335
|1.00
|1.7471
|0.0000
|1.7065
|-539.98
|47254.12
|768
|2006.03.01 08:50
|buy
|336
|1.00
|1.7536
|0.0000
|1.7894
|769
|2006.03.01 11:10
|modify
|336
|1.00
|1.7536
|1.7548
|1.7894
|770
|2006.03.01 16:08
|s/l
|336
|1.00
|1.7548
|1.7548
|1.7894
|120.00
|47374.12
|771
|2006.03.08 03:00
|sell
|337
|1.00
|1.7370
|0.0000
|1.7018
|772
|2006.03.08 09:00
|close
|337
|1.00
|1.7415
|0.0000
|1.7018
|-450.00
|46924.12
|773
|2006.03.13 00:55
|sell
|338
|1.00
|1.7276
|0.0000
|1.6924
|774
|2006.03.13 18:00
|close
|338
|1.00
|1.7311
|0.0000
|1.6924
|-350.00
|46574.12
|775
|2006.03.14 08:45
|buy
|339
|1.00
|1.7344
|0.0000
|1.7702
|776
|2006.03.14 14:30
|modify
|339
|1.00
|1.7344
|1.7356
|1.7702
|777
|2006.03.14 14:32
|s/l
|339
|1.00
|1.7356
|1.7356
|1.7702
|120.00
|46694.12
|778
|2006.03.15 02:10
|buy
|340
|1.00
|1.7457
|0.0000
|1.7815
|779
|2006.03.15 11:00
|close
|340
|1.00
|1.7423
|0.0000
|1.7815
|-340.00
|46354.12
|780
|2006.03.16 05:30
|buy
|341
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7824
|781
|2006.03.16 14:33
|modify
|341
|1.00
|1.7466
|1.7478
|1.7824
|782
|2006.03.17 16:00
|close
|341
|1.00
|1.7531
|1.7478
|1.7824
|649.00
|47003.12
|783
|2006.03.22 00:00
|sell
|342
|1.00
|1.7487
|0.0000
|1.7135
|784
|2006.03.24 16:00
|close
|342
|1.00
|1.7375
|0.0000
|1.7135
|1120.00
|48123.12
|785
|2006.04.19 07:30
|buy
|343
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.8170
|786
|2006.04.19 10:34
|modify
|343
|1.00
|1.7812
|1.7824
|1.8170
|787
|2006.04.19 14:35
|s/l
|343
|1.00
|1.7824
|1.7824
|1.8170
|120.00
|48243.12
|788
|2006.04.20 02:15
|buy
|344
|1.00
|1.7901
|0.0000
|1.8259
|789
|2006.04.20 11:00
|close
|344
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.8259
|-599.99
|47643.13
|790
|2006.04.21 03:55
|sell
|345
|1.00
|1.7793
|0.0000
|1.7441
|791
|2006.04.21 11:00
|close
|345
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7441
|-240.00
|47403.13
|792
|2006.04.28 03:30
|buy
|346
|1.00
|1.8011
|0.0000
|1.8369
|793
|2006.04.28 10:32
|modify
|346
|1.00
|1.8011
|1.8023
|1.8369
|794
|2006.05.01 15:12
|t/p
|346
|1.00
|1.8369
|1.8023
|1.8369
|3579.00
|50982.13
|795
|2006.05.05 03:40
|buy
|347
|1.00
|1.8510
|0.0000
|1.8868
|796
|2006.05.05 14:30
|modify
|347
|1.00
|1.8510
|1.8522
|1.8868
|797
|2006.05.08 16:00
|close
|347
|1.00
|1.8588
|1.8522
|1.8868
|779.01
|51761.14
|798
|2006.05.15 08:30
|buy
|348
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.9285
|799
|2006.05.15 11:00
|close
|348
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.9285
|-800.01
|50961.13
|800
|2006.05.19 05:55
|buy
|349
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.9260
|801
|2006.05.19 10:00
|close
|349
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.9260
|-990.00
|49971.13
|802
|2006.05.19 21:15
|sell
|350
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8428
|803
|2006.05.22 16:00
|close
|350
|1.00
|1.8778
|0.0000
|1.8428
|19.99
|49991.12
|804
|2006.05.23 01:10
|buy
|351
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.9190
|805
|2006.05.23 06:53
|modify
|351
|1.00
|1.8832
|1.8844
|1.9190
|806
|2006.05.23 08:07
|s/l
|351
|1.00
|1.8844
|1.8844
|1.9190
|120.00
|50111.12
|807
|2006.05.29 03:15
|sell
|352
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8244
|808
|2006.05.29 12:00
|close
|352
|1.00
|1.8636
|0.0000
|1.8244
|-400.01
|49711.11
|809
|2006.05.31 01:05
|buy
|353
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.9171
|810
|2006.05.31 08:52
|modify
|353
|1.00
|1.8813
|1.8825
|1.9171
|811
|2006.05.31 09:50
|s/l
|353
|1.00
|1.8825
|1.8825
|1.9171
|120.00
|49831.11
|812
|2006.06.06 08:20
|sell
|354
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.8379
|813
|2006.06.08 14:33
|t/p
|354
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|3520.00
|53351.11
|814
|2006.06.14 03:30
|sell
|355
|1.00
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|815
|2006.06.14 08:00
|close
|355
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.7999
|-249.98
|53101.13
|816
|2006.07.03 01:50
|buy
|356
|1.00
|1.8467
|0.0000
|1.8825
|817
|2006.07.03 18:00
|close
|356
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8825
|-620.00
|52481.13
|818
|2006.07.06 01:45
|sell
|357
|1.00
|1.8357
|0.0000
|1.8005
|819
|2006.07.06 15:00
|close
|357
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.8005
|-189.99
|52291.14
|820
|2006.07.10 02:20
|buy
|358
|1.00
|1.8479
|0.0000
|1.8837
|821
|2006.07.10 09:22
|modify
|358
|1.00
|1.8479
|1.8491
|1.8837
|822
|2006.07.10 10:33
|s/l
|358
|1.00
|1.8491
|1.8491
|1.8837
|120.00
|52411.14
|823
|2006.07.13 03:10
|sell
|359
|1.00
|1.8347
|0.0000
|1.7995
|824
|2006.07.13 10:00
|close
|359
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.7995
|-470.00
|51941.14
|825
|2006.07.14 03:25
|buy
|360
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8766
|826
|2006.07.14 04:00
|close
|360
|1.00
|1.8409
|0.0000
|1.8766
|9.99
|51951.13
|827
|2006.07.17 00:40
|sell
|361
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8033
|828
|2006.07.18 11:00
|close
|361
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.8033
|1350.00
|53301.13
|829
|2006.07.20 21:50
|buy
|362
|1.00
|1.8481
|0.0000
|1.8839
|830
|2006.07.21 09:14
|modify
|362
|1.00
|1.8481
|1.8493
|1.8839
|831
|2006.07.24 08:00
|close
|362
|1.00
|1.8524
|1.8493
|1.8839
|427.99
|53729.12
|832
|2006.07.26 01:45
|sell
|363
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|833
|2006.07.26 16:00
|close
|363
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8058
|-270.00
|53459.12
|834
|2006.07.28 22:20
|buy
|364
|1.00
|1.8626
|0.0000
|1.8984
|835
|2006.07.31 11:04
|modify
|364
|1.00
|1.8626
|1.8638
|1.8984
|836
|2006.07.31 12:23
|s/l
|364
|1.00
|1.8638
|1.8638
|1.8984
|119.00
|53578.12
|837
|2006.08.01 02:40
|buy
|365
|1.00
|1.8668
|0.0000
|1.9026
|838
|2006.08.01 17:53
|modify
|365
|1.00
|1.8668
|1.8680
|1.9026
|839
|2006.08.03 11:00
|close
|365
|1.00
|1.8717
|1.8680
|1.9026
|486.00
|54064.12
|840
|2006.08.04 04:55
|buy
|366
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.9218
|841
|2006.08.04 10:05
|modify
|366
|1.00
|1.8860
|1.8872
|1.9218
|842
|2006.08.07 09:00
|close
|366
|1.00
|1.9052
|1.8872
|1.9218
|1919.01
|55983.13
|843
|2006.08.09 08:15
|sell
|367
|1.00
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|844
|2006.08.09 16:00
|close
|367
|1.00
|1.9092
|0.0000
|1.8693
|-470.00
|55513.13
|845
|2006.08.11 00:45
|sell
|368
|1.00
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|846
|2006.08.11 10:00
|close
|368
|1.00
|1.8951
|0.0000
|1.8590
|-89.99
|55423.14
|847
|2006.08.14 03:00
|sell
|369
|1.00
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|848
|2006.08.15 15:00
|close
|369
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8581
|-149.99
|55273.15
|849
|2006.08.15 22:05
|buy
|370
|1.00
|1.8932
|0.0000
|1.9290
|850
|2006.08.16 09:00
|close
|370
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.9290
|-71.00
|55202.15
|851
|2006.08.18 05:45
|sell
|371
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|852
|2006.08.18 08:00
|close
|371
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8508
|-60.00
|55142.15
|853
|2006.08.21 21:05
|buy
|372
|1.00
|1.8940
|0.0000
|1.9298
|854
|2006.08.22 03:00
|close
|372
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.9298
|-331.00
|54811.15
|855
|2006.08.23 08:55
|sell
|373
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|856
|2006.08.23 10:00
|close
|373
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-350.00
|54461.15
|857
|2006.08.25 04:40
|sell
|374
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|858
|2006.08.25 13:00
|close
|374
|1.00
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-190.00
|54271.15
|859
|2006.09.06 03:20
|sell
|375
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|860
|2006.09.12 06:00
|close
|375
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|2630.00
|56901.15
|861
|2006.09.13 02:15
|buy
|376
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.9082
|862
|2006.09.13 10:30
|modify
|376
|1.00
|1.8724
|1.8736
|1.9082
|863
|2006.09.13 10:31
|s/l
|376
|1.00
|1.8736
|1.8736
|1.9082
|120.00
|57021.15
|864
|2006.09.14 07:10
|buy
|377
|1.00
|1.8768
|0.0000
|1.9126
|865
|2006.09.14 10:30
|modify
|377
|1.00
|1.8768
|1.8780
|1.9126
|866
|2006.09.15 10:00
|close
|377
|1.00
|1.8848
|1.8780
|1.9126
|799.00
|57820.15
|867
|2006.09.21 01:10
|buy
|378
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|868
|2006.09.21 02:48
|modify
|378
|1.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|869
|2006.09.25 00:00
|close
|378
|1.00
|1.9007
|1.8881
|1.9227
|1378.00
|59198.15
|870
|2006.09.27 23:00
|sell
|379
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|871
|2006.10.02 09:00
|close
|379
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|1660.00
|60858.15
|872
|2006.10.03 02:25
|buy
|380
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|873
|2006.10.04 04:00
|close
|380
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.9222
|-221.01
|60637.14
|874
|2006.10.09 21:15
|sell
|381
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|875
|2006.10.10 09:00
|close
|381
|1.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-170.00
|60467.14
|876
|2006.10.11 04:35
|sell
|382
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|877
|2006.10.11 11:00
|close
|382
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-290.00
|60177.14
|878
|2006.10.18 02:45
|buy
|383
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|879
|2006.10.18 08:43
|modify
|383
|1.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|880
|2006.10.18 10:36
|s/l
|383
|1.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|120.00
|60297.14
|881
|2006.10.23 03:30
|buy
|384
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|882
|2006.10.23 10:00
|close
|384
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-440.00
|59857.14
|883
|2006.10.30 01:10
|buy
|385
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|884
|2006.10.30 11:03
|modify
|385
|1.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|885
|2006.10.30 11:34
|s/l
|385
|1.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|120.00
|59977.14
|886
|2006.10.31 00:15
|buy
|386
|1.00
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|887
|2006.10.31 10:00
|close
|386
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-349.99
|59627.15
|888
|2006.11.01 05:00
|buy
|387
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|889
|2006.11.01 17:02
|modify
|387
|1.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|890
|2006.11.01 17:44
|s/l
|387
|1.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|120.00
|59747.15
|891
|2006.11.06 00:10
|sell
|388
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|892
|2006.11.07 03:00
|close
|388
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|0.00
|59747.15
|893
|2006.11.23 03:35
|buy
|389
|1.00
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|894
|2006.11.24 08:52
|modify
|389
|1.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|895
|2006.11.28 15:51
|t/p
|389
|1.00
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|3576.99
|63324.14
|896
|2006.11.29 06:35
|buy
|390
|1.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|897
|2006.11.29 20:00
|close
|390
|1.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-569.98
|62754.16
|898
|2006.12.01 00:35
|buy
|391
|1.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|899
|2006.12.01 03:37
|modify
|391
|1.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|900
|2006.12.01 10:35
|s/l
|391
|1.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|120.00
|62874.16
|901
|2006.12.04 03:55
|buy
|392
|1.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|902
|2006.12.04 15:00
|close
|392
|1.00
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-380.00
|62494.16
|903
|2006.12.11 08:45
|sell
|393
|1.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|904
|2006.12.11 19:00
|close
|393
|1.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-530.00
|61964.16
|905
|2006.12.13 07:40
|buy
|394
|1.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|906
|2006.12.13 15:00
|close
|394
|1.00
|1.9654
|0.0000
|2.0054
|-420.00
|61544.16
|907
|2006.12.18 04:35
|sell
|395
|1.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|908
|2006.12.19 08:00
|close
|395
|1.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|489.99
|62034.15
|909
|2007.01.03 00:50
|buy
|396
|1.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|910
|2007.01.03 12:00
|close
|396
|1.00
|1.9628
|0.0000
|2.0085
|-990.01
|61044.14
|911
|2007.01.04 04:05
|sell
|397
|1.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|912
|2007.01.08 10:00
|close
|397
|1.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|1810.01
|62854.15
|913
|2007.01.16 01:15
|buy
|398
|1.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|914
|2007.01.16 08:06
|modify
|398
|1.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|915
|2007.01.16 11:04
|s/l
|398
|1.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|120.00
|62974.15
|916
|2007.01.26 08:25
|sell
|399
|1.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|917
|2007.01.30 03:00
|close
|399
|1.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|230.00
|63204.15
|918
|2007.02.01 04:00
|buy
|400
|1.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|919
|2007.02.01 11:58
|modify
|400
|1.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|920
|2007.02.02 09:00
|close
|400
|1.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|309.00
|63513.15
|921
|2007.02.07 02:10
|buy
|401
|1.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|922
|2007.02.07 14:33
|modify
|401
|1.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|923
|2007.02.07 15:58
|s/l
|401
|1.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|120.00
|63633.15
|924
|2007.02.09 00:30
|sell
|402
|1.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|925
|2007.02.12 08:00
|close
|402
|1.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|330.00
|63963.15
|926
|2007.02.23 01:25
|buy
|403
|1.00
|1.9563
|0.0000
|1.9921
|927
|2007.02.23 13:51
|modify
|403
|1.00
|1.9563
|1.9575
|1.9921
|928
|2007.02.28 08:12
|s/l
|403
|1.00
|1.9575
|1.9575
|1.9921
|117.00
|64080.15
|929
|2007.03.06 01:35
|sell
|404
|1.00
|1.9243
|0.0000
|1.8891
|930
|2007.03.06 22:00
|close
|404
|1.00
|1.9317
|0.0000
|1.8891
|-739.99
|63340.16
|931
|2007.03.22 07:45
|buy
|405
|1.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|932
|2007.03.22 10:30
|modify
|405
|1.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|933
|2007.03.22 12:45
|s/l
|405
|1.00
|1.9681
|1.9681
|2.0027
|120.01
|63460.17
|934
|2007.03.27 02:30
|buy
|406
|1.00
|1.9679
|0.0000
|2.0037
|935
|2007.03.27 04:00
|close
|406
|1.00
|1.9673
|0.0000
|2.0037
|-59.99
|63400.18
|936
|2007.04.02 02:20
|buy
|407
|1.00
|1.9669
|0.0000
|2.0027
|937
|2007.04.02 08:32
|modify
|407
|1.00
|1.9669
|1.9681
|2.0027
|938
|2007.04.03 12:00
|close
|407
|1.00
|1.9758
|1.9681
|2.0027
|889.01
|64289.19