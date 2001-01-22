Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.3.b

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2001.01.03 08:30 - 2007.04.06 03:45
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test456027Ticks modelled6584718Modelling quality89.98%
Initial deposit10000.00
Total net profit54289.19Gross profit132728.06Gross loss-78438.87
Profit factor1.69Expected payoff133.39
Absolute drawdown561.00Maximal drawdown4706.00 (23.62%)Relative drawdown25.91% (3741.00)
Total trades407Short positions (won %)186 (32.80%)Long positions (won %)221 (57.47%)
Profit trades (% of total)188 (46.19%)Loss trades (% of total)219 (53.81%)
Largestprofit trade3579.00loss trade-1530.00
Averageprofit trade706.00loss trade-358.17
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (3036.01)consecutive losses (loss in money)9 (-1950.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6587.00 (5)consecutive loss (count of losses)-2050.01 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.22 07:10sell11.001.46510.00001.4299
22001.01.22 18:00close11.001.46520.00001.4299-10.009990.00
32001.01.23 21:40buy21.001.46900.00001.5048
42001.01.24 00:00close21.001.46700.00001.5048-201.009789.00
52001.01.25 08:00sell31.001.45500.00001.4198
62001.01.25 17:00close31.001.45850.00001.4198-350.009439.00
72001.01.31 04:25buy41.001.46160.00001.4974
82001.02.01 05:07modify41.001.46161.46281.4974
92001.02.02 12:00close41.001.47661.46281.49741496.0010935.00
102001.02.08 09:55sell51.001.45410.00001.4189
112001.02.09 17:00close51.001.44770.00001.4189640.0011575.00
122001.02.13 03:40buy61.001.45210.00001.4879
132001.02.13 09:00close61.001.44890.00001.4879-320.0011255.00
142001.02.15 20:05sell71.001.45010.00001.4149
152001.02.16 08:00close71.001.45300.00001.4149-290.0010965.00
162001.02.20 00:40sell81.001.44710.00001.4119
172001.02.20 16:00close81.001.44110.00001.4119600.0011565.00
182001.02.26 09:40buy91.001.45240.00001.4882
192001.02.26 14:00close91.001.44880.00001.4882-360.0011205.00
202001.02.27 23:55sell101.001.44390.00001.4087
212001.02.28 11:00close101.001.44490.00001.4087-100.0011105.00
222001.03.08 03:15sell111.001.46150.00001.4263
232001.03.08 10:00close111.001.46460.00001.4263-310.0010795.00
242001.03.15 04:35sell121.001.44620.00001.4110
252001.03.19 12:00close121.001.43330.00001.41101290.0012085.00
262001.03.21 08:30buy131.001.43430.00001.4701
272001.03.21 11:00close131.001.42660.00001.4701-770.0011315.00
282001.03.27 07:30buy141.001.43440.00001.4702
292001.03.27 16:22modify141.001.43441.43561.4702
302001.03.27 17:02s/l141.001.43561.43561.4702120.0011435.00
312001.04.04 05:25buy151.001.43250.00001.4683
322001.04.04 10:00close151.001.42970.00001.4683-280.0011155.00
332001.04.09 23:40buy161.001.44390.00001.4797
342001.04.10 12:00close161.001.44260.00001.4797-131.0011024.00
352001.04.11 05:45sell171.001.43340.00001.3982
362001.04.11 12:00close171.001.43730.00001.3982-390.0010634.00
372001.04.18 00:40sell181.001.43190.00001.3967
382001.04.18 19:00close181.001.43180.00001.396710.0010644.00
392001.04.20 06:50buy191.001.44380.00001.4796
402001.04.20 09:12modify191.001.44381.44501.4796
412001.04.20 10:10s/l191.001.44501.44501.4796120.0010764.00
422001.04.30 06:45sell201.001.43510.00001.3999
432001.05.01 17:00close201.001.43250.00001.3999260.0011024.00
442001.05.09 04:05sell211.001.42700.00001.3918
452001.05.10 14:00close211.001.42710.00001.3918-10.0011014.00
462001.05.16 03:55buy221.001.42270.00001.4585
472001.05.16 10:04modify221.001.42271.42391.4585
482001.05.18 10:00close221.001.42811.42391.4585536.0011550.00
492001.05.23 03:35sell231.001.42800.00001.3928
502001.05.25 10:00close231.001.41430.00001.39281370.0012920.00
512001.05.31 03:05buy241.001.42570.00001.4615
522001.05.31 09:00close241.001.42100.00001.4615-470.0012450.00
532001.06.01 05:30sell251.001.41860.00001.3834
542001.06.04 00:00close251.001.41880.00001.3834-20.0012430.00
552001.06.07 07:20sell261.001.39140.00001.3562
562001.06.07 22:00close261.001.39130.00001.356210.0012440.00
572001.06.12 05:05sell271.001.37390.00001.3387
582001.06.12 11:00close271.001.37890.00001.3387-500.0011940.00
592001.06.14 03:00buy281.001.38950.00001.4253
602001.06.14 15:18modify281.001.38951.39071.4253
612001.06.18 13:00close281.001.40251.39071.42531298.0013238.00
622001.06.22 02:30buy291.001.41470.00001.4505
632001.06.22 10:23modify291.001.41471.41591.4505
642001.06.22 10:47s/l291.001.41591.41591.4505120.0013358.00
652001.06.29 04:45sell301.001.40890.00001.3737
662001.06.29 19:00close301.001.41170.00001.3737-280.0013078.00
672001.07.03 02:50buy311.001.41570.00001.4515
682001.07.03 10:00close311.001.41340.00001.4515-230.0012848.00
692001.07.04 00:25sell321.001.40740.00001.3722
702001.07.05 12:00close321.001.40810.00001.3722-70.0012778.00
712001.07.05 23:50sell331.001.40280.00001.3676
722001.07.06 10:00close331.001.40320.00001.3676-40.0012738.00
732001.07.09 02:55buy341.001.40990.00001.4457
742001.07.09 12:00close341.001.40740.00001.4457-250.0012488.00
752001.07.11 04:25buy351.001.41090.00001.4467
762001.07.11 09:45modify351.001.41091.41211.4467
772001.07.11 17:09s/l351.001.41211.41211.4467120.0012608.00
782001.07.19 08:50buy361.001.41890.00001.4547
792001.07.19 15:00close361.001.41500.00001.4547-390.0012218.00
802001.08.10 02:30buy371.001.42530.00001.4611
812001.08.10 13:00close371.001.42490.00001.4611-40.0012178.00
822001.08.31 01:25buy381.001.45700.00001.4928
832001.08.31 09:00modify381.001.45701.45821.4928
842001.08.31 12:00s/l381.001.45821.45821.4928120.0012298.00
852001.09.06 03:20buy391.001.45630.00001.4921
862001.09.06 10:00close391.001.45120.00001.4921-510.0011788.00
872001.09.07 07:50buy401.001.45580.00001.4916
882001.09.07 12:00close401.001.45070.00001.4916-510.0011278.00
892001.09.12 02:30buy411.001.46870.00001.5045
902001.09.12 02:49modify411.001.46871.46991.5045
912001.09.12 10:17s/l411.001.46991.46991.5045120.0011398.00
922001.09.18 02:40sell421.001.46690.00001.4317
932001.09.19 17:00close421.001.46840.00001.4317-150.0011248.00
942001.10.05 02:10buy431.001.47580.00001.5116
952001.10.05 09:21modify431.001.47581.47701.5116
962001.10.05 10:16s/l431.001.47701.47701.5116120.0011368.00
972001.10.08 20:50sell441.001.47480.00001.4396
982001.10.12 08:00close441.001.44640.00001.43962840.0014208.00
992001.10.15 08:30buy451.001.45140.00001.4872
1002001.10.15 17:00close451.001.44700.00001.4872-440.0013768.00
1012001.10.17 03:50buy461.001.44760.00001.4834
1022001.10.17 12:00close461.001.44550.00001.4834-210.0013558.00
1032001.10.22 07:40sell471.001.43450.00001.3993
1042001.10.23 22:00close471.001.42570.00001.3993880.0014438.00
1052001.10.25 03:10buy481.001.42800.00001.4638
1062001.10.25 04:00close481.001.42710.00001.4638-90.0014348.00
1072001.11.14 05:35sell491.001.44240.00001.4072
1082001.11.14 17:00close491.001.44270.00001.4072-30.0014318.00
1092001.11.16 01:30sell501.001.43220.00001.3970
1102001.11.16 10:00close501.001.43450.00001.3970-230.0014088.00
1112001.11.20 01:40sell511.001.41410.00001.3789
1122001.11.20 09:00close511.001.41730.00001.3789-320.0013768.00
1132001.12.03 09:45sell521.001.42460.00001.3894
1142001.12.03 20:00close521.001.42520.00001.3894-60.0013708.00
1152001.12.06 02:14sell531.001.41650.00001.3813
1162001.12.06 14:00close531.001.41910.00001.3813-260.0013448.00
1172001.12.11 03:39buy541.001.43350.00001.4693
1182001.12.11 13:00close541.001.43230.00001.4693-120.0013328.00
1192001.12.13 07:55buy551.001.44580.00001.4816
1202001.12.13 19:00close551.001.44270.00001.4816-310.0013018.00
1212001.12.14 04:50sell561.001.44250.00001.4073
1222001.12.14 10:00close561.001.44780.00001.4073-530.0012488.00
1232001.12.17 06:29buy571.001.45310.00001.4889
1242001.12.17 09:46modify571.001.45311.45431.4889
1252001.12.17 15:00close571.001.45461.45431.4889150.0012638.00
1262001.12.18 06:50buy581.001.45900.00001.4948
1272001.12.18 13:00close581.001.45430.00001.4948-470.0012168.00
1282001.12.24 08:40sell591.001.43990.00001.4047
1292001.12.24 16:00close591.001.44290.00001.4047-300.0011868.00
1302001.12.27 07:30buy601.001.44860.00001.4844
1312001.12.27 15:59modify601.001.44861.44981.4844
1322001.12.28 02:29s/l601.001.44981.44981.4844119.0011987.00
1332001.12.28 02:30buy611.001.45000.00001.4858
1342001.12.28 09:00close611.001.44830.00001.4858-170.0011817.00
1352002.01.02 09:05buy621.001.45160.00001.4874
1362002.01.02 12:00close621.001.44860.00001.4874-300.0011517.00
1372002.01.23 00:50sell631.001.42980.00001.3946
1382002.01.23 08:00close631.001.43240.00001.3946-260.0011257.00
1392002.01.28 04:19sell641.001.41040.00001.3752
1402002.01.29 14:00close641.001.41120.00001.3752-80.0011177.00
1412002.02.13 05:24buy651.001.43200.00001.4678
1422002.02.13 11:06modify651.001.43201.43321.4678
1432002.02.13 11:46s/l651.001.43321.43321.4678120.0011297.00
1442002.02.25 04:25buy661.001.43140.00001.4672
1452002.02.25 12:00close661.001.42910.00001.4672-230.0011067.00
1462002.02.26 02:40sell671.001.42600.00001.3908
1472002.02.26 04:00close671.001.42650.00001.3908-50.0011017.00
1482002.02.27 02:15sell681.001.41710.00001.3819
1492002.02.27 14:00close681.001.41900.00001.3819-190.0010827.00
1502002.03.05 01:10buy691.001.42250.00001.4583
1512002.03.05 12:00close691.001.42120.00001.4583-130.0010697.00
1522002.03.11 05:30sell701.001.42180.00001.3866
1532002.03.13 16:00close701.001.41430.00001.3866750.0011447.00
1542002.04.02 01:45buy711.001.44000.00001.4758
1552002.04.02 10:00close711.001.43710.00001.4758-290.0011157.00
1562002.05.06 08:15buy721.001.46760.00001.5034
1572002.05.07 13:00close721.001.46570.00001.5034-191.0010966.00
1582002.06.12 03:30buy731.001.47140.00001.5072
1592002.06.12 10:00modify731.001.47141.47261.5072
1602002.06.12 11:03s/l731.001.47261.47261.5072120.0011086.00
1612002.06.26 17:45buy741.001.52240.00001.5582
1622002.06.26 19:43modify741.001.52241.52361.5582
1632002.06.27 09:08s/l741.001.52361.52361.5582117.0011203.00
1642002.06.28 04:55buy751.001.52760.00001.5634
1652002.06.28 10:07modify751.001.52761.52881.5634
1662002.06.28 15:21s/l751.001.52881.52881.5634120.0011323.00
1672002.07.08 13:25buy761.001.53090.00001.5667
1682002.07.08 16:55modify761.001.53091.53211.5667
1692002.07.10 15:00close761.001.54591.53211.56671498.0012821.00
1702002.07.24 00:45sell771.001.56630.00001.5311
1712002.07.24 14:00close771.001.56760.00001.5311-130.0012691.00
1722002.07.25 11:55buy781.001.57430.00001.6101
1732002.07.25 19:05modify781.001.57431.57551.6101
1742002.07.26 15:12s/l781.001.57551.57551.6101119.0012810.00
1752002.07.29 02:40sell791.001.56750.00001.5323
1762002.07.30 12:00close791.001.56460.00001.5323290.0013100.00
1772002.08.07 02:10sell801.001.54000.00001.5048
1782002.08.08 02:00close801.001.54110.00001.5048-110.0012990.00
1792002.08.13 02:20buy811.001.53050.00001.5663
1802002.08.13 10:00close811.001.52560.00001.5663-490.0012500.00
1812002.08.20 04:35sell821.001.52770.00001.4925
1822002.08.20 20:00close821.001.52930.00001.4925-160.0012340.00
1832002.08.28 03:00buy831.001.53150.00001.5673
1842002.08.28 10:46modify831.001.53151.53271.5673
1852002.08.28 12:25s/l831.001.53271.53271.5673120.0012460.00
1862002.08.28 23:10buy841.001.53410.00001.5699
1872002.08.29 06:36modify841.001.53411.53531.5699
1882002.08.30 17:00close841.001.54621.53531.56991206.0013666.00
1892002.09.04 05:59buy851.001.56350.00001.5993
1902002.09.05 06:10modify851.001.56351.56471.5993
1912002.09.05 17:04s/l851.001.56471.56471.5993117.0013783.00
1922002.09.09 05:30sell861.001.55930.00001.5241
1932002.09.10 05:00close861.001.56070.00001.5241-140.0013643.00
1942002.09.10 18:45sell871.001.55510.00001.5199
1952002.09.11 10:00close871.001.55730.00001.5199-220.0013423.00
1962002.09.13 03:50buy881.001.55970.00001.5955
1972002.09.13 14:48modify881.001.55971.56091.5955
1982002.09.13 16:35s/l881.001.56091.56091.5955120.0013543.00
1992002.09.20 05:35buy891.001.55580.00001.5916
2002002.09.20 11:00close891.001.55100.00001.5916-480.0013063.00
2012002.09.24 08:20sell901.001.55110.00001.5159
2022002.09.24 12:00close901.001.55180.00001.5159-70.0012993.00
2032002.09.25 07:20buy911.001.55980.00001.5956
2042002.09.25 10:05modify911.001.55981.56101.5956
2052002.09.25 11:54s/l911.001.56101.56101.5956120.0013113.00
2062002.09.26 03:55sell921.001.55930.00001.5241
2072002.09.26 04:00close921.001.55950.00001.5241-20.0013093.00
2082002.10.02 07:15sell931.001.56550.00001.5303
2092002.10.02 08:00close931.001.56530.00001.530320.0013113.00
2102002.10.07 08:25sell941.001.56550.00001.5303
2112002.10.08 04:00close941.001.56770.00001.5303-220.0012893.00
2122002.10.10 02:35buy951.001.56380.00001.5996
2132002.10.10 09:47modify951.001.56381.56501.5996
2142002.10.10 11:52s/l951.001.56501.56501.5996120.0013013.00
2152002.10.16 01:55sell961.001.55310.00001.5179
2162002.10.16 16:00close961.001.55510.00001.5179-200.0012813.00
2172002.10.29 01:44buy971.001.55830.00001.5941
2182002.10.29 15:00close971.001.55730.00001.5941-100.0012713.00
2192002.11.01 04:10buy981.001.56410.00001.5999
2202002.11.04 09:00close981.001.56220.00001.5999-191.0012522.00
2212002.11.07 06:00buy991.001.56340.00001.5992
2222002.11.07 09:49modify991.001.56341.56461.5992
2232002.11.07 10:46s/l991.001.56461.56461.5992120.0012642.00
2242002.11.27 01:30sell1001.001.55270.00001.5175
2252002.11.27 12:00close1001.001.55060.00001.5175210.0012852.00
2262002.12.03 02:00buy1011.001.55600.00001.5918
2272002.12.03 09:03modify1011.001.55601.55721.5918
2282002.12.04 18:00close1011.001.56891.55721.59181289.0014141.00
2292002.12.13 01:50buy1021.001.57940.00001.6152
2302002.12.13 09:10modify1021.001.57941.58061.6152
2312002.12.19 07:00close1021.001.59951.58061.61522004.0016145.00
2322003.01.03 02:05sell1031.001.59530.00001.5601
2332003.01.03 14:00close1031.001.59690.00001.5601-160.0015985.00
2342003.01.06 07:35buy1041.001.60900.00001.6448
2352003.01.06 09:10modify1041.001.60901.61021.6448
2362003.01.06 16:30s/l1041.001.61021.61021.6448120.0016105.00
2372003.01.09 08:35buy1051.001.61240.00001.6482
2382003.01.09 13:00close1051.001.60900.00001.6482-340.0015765.00
2392003.01.14 03:59sell1061.001.60080.00001.5656
2402003.01.14 12:00close1061.001.60600.00001.5656-520.0015245.00
2412003.01.17 02:00buy1071.001.60900.00001.6448
2422003.01.17 09:05modify1071.001.60901.61021.6448
2432003.01.20 01:00close1071.001.61121.61021.6448219.0015464.00
2442003.01.22 07:00buy1081.001.61610.00001.6519
2452003.01.22 11:00close1081.001.61050.00001.6519-560.0014904.00
2462003.01.23 04:20buy1091.001.61680.00001.6526
2472003.01.23 09:00modify1091.001.61681.61801.6526
2482003.01.27 16:00close1091.001.63051.61801.65261368.0016272.00
2492003.01.31 06:35buy1101.001.65330.00001.6891
2502003.01.31 16:00close1101.001.64720.00001.6891-610.0015662.00
2512003.02.06 05:04sell1111.001.64250.00001.6073
2522003.02.06 12:00close1111.001.64610.00001.6073-360.0015302.00
2532003.02.11 05:29sell1121.001.62630.00001.5911
2542003.02.12 11:00close1121.001.62120.00001.5911510.0015812.00
2552003.02.19 04:19sell1131.001.59290.00001.5577
2562003.02.19 10:00close1131.001.59500.00001.5577-210.0015602.00
2572003.02.24 08:45sell1141.001.57860.00001.5434
2582003.02.24 16:00close1141.001.58200.00001.5434-340.0015262.00
2592003.02.26 03:30sell1151.001.57520.00001.5400
2602003.02.26 14:04close1151.001.57650.00001.5400-130.0015132.00
2612003.03.03 06:50sell1161.001.57540.00001.5402
2622003.03.03 16:00close1161.001.57740.00001.5402-200.0014932.00
2632003.03.06 01:45buy1171.001.60040.00001.6362
2642003.03.06 09:58modify1171.001.60041.60161.6362
2652003.03.06 12:41s/l1171.001.60161.60161.6362120.0015052.00
2662003.03.14 03:59sell1181.001.60210.00001.5669
2672003.03.17 17:39t/p1181.001.56690.00001.56693520.0018572.00
2682003.03.18 08:15sell1191.001.56990.00001.5347
2692003.03.19 17:00close1191.001.56350.00001.5347640.0019212.00
2702003.03.24 00:00buy1201.001.56450.00001.6003
2712003.03.24 07:58modify1201.001.56451.56571.6003
2722003.03.25 17:00close1201.001.57161.56571.6003709.0019921.00
2732003.03.28 05:14sell1211.001.56590.00001.5307
2742003.03.28 16:00close1211.001.56670.00001.5307-80.0019841.00
2752003.04.03 02:05sell1221.001.56830.00001.5331
2762003.04.03 17:00close1221.001.57030.00001.5331-200.0019641.00
2772003.04.07 20:55sell1231.001.55140.00001.5162
2782003.04.08 03:00close1231.001.55540.00001.5162-400.0019241.00
2792003.04.10 08:25buy1241.001.56450.00001.6003
2802003.04.10 15:57modify1241.001.56451.56571.6003
2812003.04.11 15:00close1241.001.56761.56571.6003309.0019550.00
2822003.04.18 03:10sell1251.001.57270.00001.5375
2832003.04.18 10:00close1251.001.57560.00001.5375-290.0019260.00
2842003.04.25 00:54buy1261.001.59290.00001.6287
2852003.04.25 07:00close1261.001.59100.00001.6287-190.0019070.00
2862003.04.29 05:35sell1271.001.58880.00001.5536
2872003.04.29 11:00close1271.001.59280.00001.5536-400.0018670.00
2882003.05.02 05:20buy1281.001.60990.00001.6457
2892003.05.02 11:00close1281.001.60760.00001.6457-230.0018440.00
2902003.05.07 03:35buy1291.001.61350.00001.6493
2912003.05.07 11:00close1291.001.60910.00001.6493-440.0018000.00
2922003.05.08 04:50sell1301.001.59690.00001.5617
2932003.05.08 11:00close1301.001.60070.00001.5617-380.0017620.00
2942003.05.15 00:05buy1311.001.61640.00001.6522
2952003.05.15 11:11modify1311.001.61641.61761.6522
2962003.05.15 11:48s/l1311.001.61761.61761.6522120.0017740.00
2972003.05.16 00:15buy1321.001.62120.00001.6570
2982003.05.16 09:00close1321.001.61980.00001.6570-140.0017600.00
2992003.05.19 20:30buy1331.001.63160.00001.6674
3002003.05.20 09:00close1331.001.63090.00001.6674-71.0017529.00
3012003.05.21 05:30buy1341.001.64040.00001.6762
3022003.05.21 12:16modify1341.001.64041.64161.6762
3032003.05.21 13:23s/l1341.001.64161.64161.6762120.0017649.00
3042003.05.30 05:14buy1351.001.65200.00001.6878
3052003.05.30 11:00close1351.001.64750.00001.6878-450.0017199.00
3062003.06.02 16:25sell1361.001.63160.00001.5964
3072003.06.02 20:00close1361.001.63800.00001.5964-640.0016559.00
3082003.06.04 01:45sell1371.001.62880.00001.5936
3092003.06.04 10:00close1371.001.63120.00001.5936-240.0016319.00
3102003.06.10 04:55sell1381.001.64760.00001.6124
3112003.06.10 10:00close1381.001.65320.00001.6124-560.0015759.00
3122003.06.11 23:19buy1391.001.66640.00001.7022
3132003.06.12 07:17modify1391.001.66641.66761.7022
3142003.06.12 14:59s/l1391.001.66761.66761.7022117.0015876.00
3152003.06.16 20:40buy1401.001.67890.00001.7147
3162003.06.17 05:54modify1401.001.67891.68011.7147
3172003.06.17 13:00s/l1401.001.68011.68011.7147119.0015995.00
3182003.06.18 00:15buy1411.001.68320.00001.7190
3192003.06.18 09:00close1411.001.68300.00001.7190-20.0015975.00
3202003.06.19 18:10sell1421.001.67720.00001.6420
3212003.06.20 05:04close1421.001.68150.00001.6420-430.0015545.00
3222003.06.23 05:05sell1431.001.66330.00001.6281
3232003.06.23 17:00close1431.001.66660.00001.6281-330.0015215.00
3242003.06.27 06:35sell1441.001.66220.00001.6270
3252003.06.30 18:00close1441.001.65310.00001.6270910.0016125.00
3262003.07.03 05:09buy1451.001.66450.00001.7003
3272003.07.03 12:00close1451.001.66140.00001.7003-310.0015815.00
3282003.07.04 03:09buy1461.001.66810.00001.7039
3292003.07.04 09:00close1461.001.66870.00001.703960.0015875.00
3302003.07.09 02:50sell1471.001.63560.00001.6004
3312003.07.09 21:00close1471.001.63470.00001.600490.0015965.00
3322003.07.15 07:40sell1481.001.61240.00001.5772
3332003.07.16 21:00close1481.001.59560.00001.57721680.0017645.00
3342003.07.21 08:50sell1491.001.58440.00001.5492
3352003.07.21 11:00close1491.001.58860.00001.5492-420.0017225.00
3362003.07.22 02:20buy1501.001.59730.00001.6331
3372003.07.22 09:07modify1501.001.59731.59851.6331
3382003.07.22 17:10s/l1501.001.59851.59851.6331120.0017345.00
3392003.07.24 02:44buy1511.001.60710.00001.6429
3402003.07.24 08:38modify1511.001.60711.60831.6429
3412003.07.24 10:25s/l1511.001.60831.60831.6429120.0017465.00
3422003.08.01 01:30sell1521.001.61080.00001.5756
3432003.08.04 01:04close1521.001.61120.00001.5756-40.0017425.00
3442003.08.18 01:50sell1531.001.59780.00001.5626
3452003.08.20 09:00close1531.001.58830.00001.5626950.0018375.00
3462003.08.21 03:00buy1541.001.59190.00001.6277
3472003.08.21 09:00close1541.001.58720.00001.6277-470.0017905.00
3482003.08.22 02:00sell1551.001.57910.00001.5439
3492003.08.25 12:00close1551.001.57760.00001.5439150.0018055.00
3502003.08.27 23:35buy1561.001.57140.00001.6072
3512003.08.28 04:00close1561.001.56880.00001.6072-263.0017792.00
3522003.08.29 05:25buy1571.001.57660.00001.6124
3532003.08.29 08:49modify1571.001.57661.57781.6124
3542003.08.29 13:22s/l1571.001.57781.57781.6124120.0017912.00
3552003.09.02 01:55sell1581.001.57120.00001.5360
3562003.09.02 12:00close1581.001.56770.00001.5360350.0018262.00
3572003.09.08 08:15buy1591.001.58750.00001.6233
3582003.09.08 22:00close1591.001.58300.00001.6233-450.0017812.00
3592003.09.15 07:20buy1601.001.60330.00001.6391
3602003.09.15 09:46modify1601.001.60331.60451.6391
3612003.09.15 10:30s/l1601.001.60451.60451.6391120.0017932.00
3622003.09.17 04:05sell1611.001.58850.00001.5533
3632003.09.17 11:00close1611.001.59390.00001.5533-540.0017392.00
3642003.09.18 03:35buy1621.001.60730.00001.6431
3652003.09.18 08:20modify1621.001.60731.60851.6431
3662003.09.22 00:00t/p1621.001.64311.60851.64313578.0020970.00
3672003.09.22 08:30buy1631.001.64440.00001.6802
3682003.09.22 10:41modify1631.001.64441.64561.6802
3692003.09.22 11:37s/l1631.001.64561.64561.6802120.0021090.00
3702003.09.30 01:20buy1641.001.66330.00001.6991
3712003.09.30 03:26modify1641.001.66331.66451.6991
3722003.09.30 16:46s/l1641.001.66451.66451.6991120.0021210.00
3732003.10.03 00:00buy1651.001.66900.00001.7048
3742003.10.03 09:24modify1651.001.66901.67021.7048
3752003.10.03 10:42s/l1651.001.67021.67021.7048120.0021330.00
3762003.10.06 09:00sell1661.001.66180.00001.6266
3772003.10.06 14:00close1661.001.66600.00001.6266-420.0020910.00
3782003.10.08 02:15sell1671.001.66360.00001.6284
3792003.10.09 09:00close1671.001.66790.00001.6284-430.0020480.00
3802003.10.10 03:50buy1681.001.66360.00001.6994
3812003.10.10 04:00close1681.001.66350.00001.6994-10.0020470.00
3822003.10.14 00:25buy1691.001.66400.00001.6998
3832003.10.14 04:00close1691.001.65810.00001.6998-590.0019880.00
3842003.10.15 03:10buy1701.001.67000.00001.7058
3852003.10.15 08:32modify1701.001.67001.67121.7058
3862003.10.15 11:15s/l1701.001.67121.67121.7058120.0020000.00
3872003.10.21 07:20sell1711.001.67160.00001.6364
3882003.10.21 17:00close1711.001.67680.00001.6364-520.0019480.00
3892003.10.23 06:55buy1721.001.69210.00001.7279
3902003.10.23 09:12modify1721.001.69211.69331.7279
3912003.10.23 09:15s/l1721.001.69331.69331.7279120.0019600.00
3922003.10.31 04:55sell1731.001.69640.00001.6612
3932003.11.04 13:00close1731.001.67670.00001.66121970.0021570.00
3942003.11.10 08:50buy1741.001.67280.00001.7086
3952003.11.11 00:00close1741.001.66790.00001.7086-491.0021079.00
3962003.11.27 02:55buy1751.001.71010.00001.7459
3972003.11.27 11:27modify1751.001.71011.71131.7459
3982003.12.02 01:00close1751.001.71851.71131.7459837.0021916.00
3992003.12.05 06:25sell1761.001.72230.00001.6871
4002003.12.05 15:00close1761.001.72540.00001.6871-310.0021606.00
4012003.12.15 07:30sell1771.001.74340.00001.7082
4022003.12.15 16:00close1771.001.74790.00001.7082-450.0021156.00
4032003.12.19 01:50buy1781.001.76900.00001.8048
4042003.12.19 12:00close1781.001.76640.00001.8048-260.0020896.00
4052003.12.22 19:25sell1791.001.76380.00001.7286
4062003.12.23 13:00close1791.001.76520.00001.7286-140.0020756.00
4072003.12.26 09:20buy1801.001.77250.00001.8083
4082003.12.26 19:00close1801.001.77100.00001.8083-150.0020606.00
4092004.01.07 00:05buy1811.001.82070.00001.8565
4102004.01.07 08:13modify1811.001.82071.82191.8565
4112004.01.07 08:54s/l1811.001.82191.82191.8565120.0020726.00
4122004.01.16 01:10sell1821.001.82460.00001.7894
4132004.01.19 10:18t/p1821.001.78940.00001.78943520.0024246.00
4142004.01.20 04:05sell1831.001.78410.00001.7489
4152004.01.20 09:00close1831.001.79290.00001.7489-880.0023366.00
4162004.01.21 02:15buy1841.001.81490.00001.8507
4172004.01.21 05:21modify1841.001.81491.81611.8507
4182004.01.23 10:35t/p1841.001.85071.81611.85073576.0026942.00
4192004.02.04 01:10buy1851.001.83600.00001.8718
4202004.02.04 16:00close1851.001.83230.00001.8718-370.0026572.00
4212004.02.09 00:15buy1861.001.84230.00001.8781
4222004.02.09 01:08modify1861.001.84231.84351.8781
4232004.02.11 17:17t/p1861.001.87811.84351.87813578.0030150.00
4242004.02.16 09:20sell1871.001.88700.00001.8518
4252004.02.16 16:00close1871.001.89020.00001.8518-320.0029830.00
4262004.02.19 04:40sell1881.001.89170.00001.8565
4272004.02.20 01:00close1881.001.89890.00001.8565-720.0029110.00
4282004.02.23 08:45sell1891.001.85950.00001.8243
4292004.02.23 16:00close1891.001.86510.00001.8243-560.0028550.00
4302004.02.25 02:00buy1901.001.88840.00001.9242
4312004.02.25 04:28modify1901.001.88841.88961.9242
4322004.02.25 05:17s/l1901.001.88961.88961.9242120.0028670.00
4332004.02.27 03:05sell1911.001.86340.00001.8282
4342004.02.27 16:00close1911.001.86010.00001.8282330.0029000.00
4352004.03.09 10:10buy1921.001.85220.00001.8880
4362004.03.09 11:00close1921.001.83690.00001.8880-1530.0027470.00
4372004.03.31 15:05buy1931.001.83180.00001.8676
4382004.03.31 16:38modify1931.001.83181.83301.8676
4392004.04.02 09:00close1931.001.84981.83301.86761796.0029266.00
4402004.04.05 21:20sell1941.001.81880.00001.7836
4412004.04.06 03:00close1941.001.82470.00001.7836-590.0028676.00
4422004.04.14 23:25sell1951.001.79180.00001.7566
4432004.04.15 10:00close1951.001.79640.00001.7566-460.0028216.00
4442004.04.15 20:05sell1961.001.78890.00001.7537
4452004.04.16 07:00close1961.001.79480.00001.7537-590.0027626.00
4462004.04.22 08:10sell1971.001.77450.00001.7393
4472004.04.23 08:00close1971.001.77660.00001.7393-210.0027416.00
4482004.04.27 01:20buy1981.001.78540.00001.8212
4492004.04.27 08:53modify1981.001.78541.78661.8212
4502004.04.27 15:22s/l1981.001.78661.78661.8212120.0027536.00
4512004.04.28 03:40buy1991.001.78900.00001.8248
4522004.04.28 06:03modify1991.001.78901.79021.8248
4532004.04.28 08:00s/l1991.001.79021.79021.8248120.0027656.00
4542004.05.04 02:50sell2001.001.77300.00001.7378
4552004.05.04 10:00close2001.001.77880.00001.7378-580.0027076.00
4562004.05.04 18:40buy2011.001.78690.00001.8227
4572004.05.04 20:17modify2011.001.78691.78811.8227
4582004.05.05 14:00close2011.001.79131.78811.8227439.0027515.00
4592004.05.10 22:15sell2021.001.77690.00001.7417
4602004.05.12 11:00close2021.001.76770.00001.7417920.0028435.00
4612004.05.17 02:00buy2031.001.75760.00001.7934
4622004.05.17 02:46modify2031.001.75761.75881.7934
4632004.05.18 09:00close2031.001.76271.75881.7934509.0028944.00
4642004.05.20 01:20buy2041.001.78120.00001.8170
4652004.05.20 07:00close2041.001.77460.00001.8170-660.0028284.00
4662004.05.21 21:40buy2051.001.78720.00001.8230
4672004.05.24 13:03modify2051.001.78721.78841.8230
4682004.05.24 15:07s/l2051.001.78841.78841.8230119.0028403.00
4692004.05.26 00:40buy2061.001.80990.00001.8457
4702004.05.26 08:06modify2061.001.80991.81111.8457
4712004.05.27 02:28s/l2061.001.81111.81111.8457117.0028520.00
4722004.06.10 09:25sell2071.001.82980.00001.7946
4732004.06.10 18:00close2071.001.83870.00001.7946-890.0027630.00
4742004.06.11 03:55buy2081.001.83670.00001.8725
4752004.06.11 08:00close2081.001.83080.00001.8725-590.0027040.00
4762004.06.18 02:40buy2091.001.83270.00001.8685
4772004.06.18 07:00close2091.001.82700.00001.8685-570.0126469.99
4782004.06.22 01:10sell2101.001.83420.00001.7990
4792004.06.23 09:00close2101.001.82790.00001.7990630.0027099.99
4802004.06.30 04:25sell2111.001.80950.00001.7743
4812004.06.30 13:00close2111.001.81180.00001.7743-230.0026869.99
4822004.07.05 09:45buy2121.001.83130.00001.8671
4832004.07.05 19:00close2121.001.82860.00001.8671-270.0026599.99
4842004.07.07 02:35buy2131.001.83940.00001.8752
4852004.07.07 05:16modify2131.001.83941.84061.8752
4862004.07.08 11:00close2131.001.84971.84061.87521027.0127627.00
4872004.07.13 23:45sell2141.001.85780.00001.8226
4882004.07.16 13:00close2141.001.85580.00001.8226200.0027827.00
4892004.07.19 09:05buy2151.001.87290.00001.9087
4902004.07.19 20:00close2151.001.86880.00001.9087-410.0027417.00
4912004.07.21 09:35sell2161.001.85330.00001.8181
4922004.07.22 12:00close2161.001.84360.00001.8181970.0028387.00
4932004.07.28 02:35sell2171.001.82330.00001.7881
4942004.07.28 23:00close2171.001.82510.00001.7881-180.0028207.00
4952004.08.02 23:55buy2181.001.82530.00001.8611
4962004.08.03 09:00close2181.001.82210.00001.8611-321.0027886.00
4972004.08.09 09:35buy2191.001.84160.00001.8774
4982004.08.10 11:00close2191.001.83610.00001.8774-551.0027335.00
4992004.08.11 09:00sell2201.001.82940.00001.7942
5002004.08.12 02:00close2201.001.83250.00001.7942-310.0227024.98
5012004.08.16 07:25buy2211.001.84160.00001.8774
5022004.08.16 11:02modify2211.001.84161.84281.8774
5032004.08.16 11:37s/l2211.001.84281.84281.8774120.0027144.98
5042004.08.18 05:45sell2221.001.82890.00001.7937
5052004.08.19 12:00close2221.001.82830.00001.793760.0127204.99
5062004.08.23 16:00sell2231.001.81800.00001.7828
5072004.08.25 10:00close2231.001.79950.00001.78281849.9929054.98
5082004.09.03 06:05sell2241.001.79140.00001.7562
5092004.09.06 13:00close2241.001.78060.00001.75621080.0130134.99
5102004.09.09 07:25buy2251.001.78560.00001.8214
5112004.09.09 12:00close2251.001.78340.00001.8214-219.9929915.00
5122004.09.16 03:00sell2261.001.77780.00001.7426
5132004.09.16 11:00close2261.001.78290.00001.7426-510.0029405.00
5142004.09.27 09:35buy2271.001.80480.00001.8406
5152004.09.27 18:38modify2271.001.80481.80601.8406
5162004.09.29 09:00close2271.001.80971.80601.8406488.0029893.00
5172004.09.30 00:30sell2281.001.80070.00001.7655
5182004.09.30 14:00close2281.001.80780.00001.7655-709.9929183.01
5192004.10.01 04:05buy2291.001.81000.00001.8458
5202004.10.01 11:00close2291.001.80390.00001.8458-610.0028573.01
5212004.10.01 20:10sell2301.001.79840.00001.7632
5222004.10.05 10:00close2301.001.78670.00001.76321170.0029743.01
5232004.10.18 07:30buy2311.001.80320.00001.8390
5242004.10.18 17:00close2311.001.80030.00001.8390-290.0029453.01
5252004.10.20 02:00buy2321.001.80280.00001.8386
5262004.10.20 09:21modify2321.001.80281.80401.8386
5272004.10.22 12:00close2321.001.82261.80401.83861976.0031429.01
5282004.10.26 02:10buy2331.001.83990.00001.8757
5292004.10.26 03:34modify2331.001.83991.84111.8757
5302004.10.26 07:56s/l2331.001.84111.84111.8757120.0031549.01
5312004.10.27 07:00sell2341.001.83610.00001.8009
5322004.10.27 14:00close2341.001.84120.00001.8009-510.0131039.00
5332004.10.28 04:55sell2351.001.83160.00001.7964
5342004.10.28 16:00close2351.001.83170.00001.7964-9.9931029.01
5352004.11.11 01:40sell2361.001.84760.00001.8124
5362004.11.12 03:00close2361.001.84660.00001.8124100.0031129.01
5372004.11.15 09:25buy2371.001.85440.00001.8902
5382004.11.15 17:00close2371.001.84890.00001.8902-550.0030579.01
5392004.11.17 01:35buy2381.001.85190.00001.8877
5402004.11.17 09:01modify2381.001.85191.85311.8877
5412004.11.17 16:43s/l2381.001.85311.85311.8877119.9930699.00
5422004.11.19 06:05sell2391.001.85190.00001.8167
5432004.11.19 11:00close2391.001.85600.00001.8167-410.0030289.00
5442004.11.23 21:00buy2401.001.86800.00001.9038
5452004.11.24 09:25modify2401.001.86801.86921.9038
5462004.11.26 10:00close2401.001.88831.86921.90382025.0132314.01
5472004.12.08 18:55sell2411.001.93340.00001.8982
5482004.12.13 05:00close2411.001.91870.00001.89821470.0033784.01
5492004.12.14 01:30buy2421.001.92210.00001.9579
5502004.12.14 10:33modify2421.001.92211.92331.9579
5512004.12.14 14:40s/l2421.001.92331.92331.9579120.0033904.01
5522004.12.15 02:55buy2431.001.92500.00001.9608
5532004.12.15 08:19modify2431.001.92501.92621.9608
5542004.12.16 16:00close2431.001.94001.92621.96081497.0135401.02
5552004.12.22 01:05sell2441.001.92900.00001.8938
5562004.12.23 21:00close2441.001.92350.00001.8938550.0035951.02
5572004.12.28 01:25buy2451.001.93230.00001.9681
5582004.12.28 08:32modify2451.001.93231.93351.9681
5592004.12.28 16:00s/l2451.001.93351.93351.9681120.0036071.02
5602004.12.29 22:30sell2461.001.91850.00001.8833
5612004.12.30 10:00close2461.001.92360.00001.8833-510.0035561.02
5622005.01.04 03:10sell2471.001.90610.00001.8709
5632005.01.05 17:00close2471.001.88810.00001.87091800.0037361.02
5642005.01.13 01:35buy2481.001.89000.00001.9258
5652005.01.13 12:00close2481.001.88550.00001.9258-449.9936911.03
5662005.01.17 01:30sell2491.001.87090.00001.8357
5672005.01.18 12:00close2491.001.86850.00001.8357240.0137151.04
5682005.01.19 17:20buy2501.001.87470.00001.9105
5692005.01.20 09:00close2501.001.86930.00001.9105-543.0136608.03
5702005.01.24 03:00buy2511.001.87550.00001.9113
5712005.01.24 08:51modify2511.001.87551.87671.9113
5722005.01.24 16:18s/l2511.001.87671.87671.9113120.0036728.03
5732005.01.26 01:30sell2521.001.86620.00001.8310
5742005.01.26 11:00close2521.001.87660.00001.8310-1040.0035688.03
5752005.01.28 03:00buy2531.001.88730.00001.9231
5762005.01.28 13:00close2531.001.88260.00001.9231-470.0135218.02
5772005.02.07 07:40sell2541.001.87500.00001.8398
5782005.02.09 11:00close2541.001.86330.00001.83981170.0036388.02
5792005.02.11 00:15buy2551.001.86840.00001.9042
5802005.02.11 12:00close2551.001.86610.00001.9042-230.0036158.02
5812005.02.15 00:35buy2561.001.88690.00001.9227
5822005.02.15 14:13modify2561.001.88691.88811.9227
5832005.02.15 15:11s/l2561.001.88811.88811.9227120.0036278.02
5842005.02.23 02:20buy2571.001.90680.00001.9426
5852005.02.23 03:45modify2571.001.90681.90801.9426
5862005.02.23 04:09s/l2571.001.90801.90801.9426120.0036398.02
5872005.02.28 09:05buy2581.001.91990.00001.9557
5882005.02.28 09:31modify2581.001.91991.92111.9557
5892005.02.28 12:42s/l2581.001.92111.92111.9557120.0036518.02
5902005.02.28 22:30buy2591.001.92200.00001.9578
5912005.03.01 16:00close2591.001.91770.00001.9578-430.9936087.03
5922005.03.02 21:00sell2601.001.91300.00001.8778
5932005.03.04 15:00close2601.001.91210.00001.877890.0136177.04
5942005.03.07 03:59buy2611.001.92240.00001.9582
5952005.03.07 10:00close2611.001.91860.00001.9582-379.9935797.05
5962005.03.09 04:25buy2621.001.92740.00001.9632
5972005.03.09 09:29modify2621.001.92741.92861.9632
5982005.03.09 10:30s/l2621.001.92861.92861.9632120.0135917.06
5992005.03.15 03:20sell2631.001.91510.00001.8799
6002005.03.15 12:00close2631.001.91910.00001.8799-399.9935517.07
6012005.03.16 05:40sell2641.001.91340.00001.8782
6022005.03.16 09:00close2641.001.92020.00001.8782-679.9834837.09
6032005.03.17 02:15buy2651.001.92460.00001.9604
6042005.03.17 15:00close2651.001.91950.00001.9604-510.0034327.09
6052005.03.18 17:40sell2661.001.91770.00001.8825
6062005.03.18 20:00close2661.001.92060.00001.8825-289.9934037.10
6072005.03.24 04:30sell2671.001.87100.00001.8358
6082005.03.28 20:00close2671.001.86590.00001.8358510.0134547.11
6092005.03.30 21:15buy2681.001.87940.00001.9152
6102005.03.31 12:43modify2681.001.87941.88061.9152
6112005.04.01 17:15s/l2681.001.88061.88061.9152116.0034663.11
6122005.04.04 20:35sell2691.001.87590.00001.8407
6132005.04.05 16:00close2691.001.87800.00001.8407-210.0034453.11
6142005.04.11 03:25buy2701.001.88170.00001.9175
6152005.04.11 05:14modify2701.001.88171.88291.9175
6162005.04.11 06:02s/l2701.001.88291.88291.9175120.0034573.11
6172005.04.18 03:30buy2711.001.88930.00001.9251
6182005.04.18 04:00close2711.001.88970.00001.925140.0034613.11
6192005.04.19 01:50buy2721.001.90140.00001.9372
6202005.04.19 07:50modify2721.001.90141.90261.9372
6212005.04.20 13:00close2721.001.91311.90261.93721169.0035782.11
6222005.04.22 08:00sell2731.001.90870.00001.8735
6232005.04.22 12:00close2731.001.91360.00001.8735-490.0035292.11
6242005.04.26 23:25sell2741.001.90570.00001.8705
6252005.04.27 15:00close2741.001.90880.00001.8705-310.0034982.11
6262005.04.28 22:55buy2751.001.90640.00001.9422
6272005.04.29 06:22modify2751.001.90641.90761.9422
6282005.04.29 20:02s/l2751.001.90761.90761.9422119.0035101.11
6292005.05.06 00:00buy2761.001.90330.00001.9391
6302005.05.06 10:00close2761.001.89650.00001.9391-679.9934421.12
6312005.05.27 01:35sell2771.001.82090.00001.7857
6322005.05.27 10:00close2771.001.82500.00001.7857-410.0034011.12
6332005.06.02 03:45sell2781.001.81210.00001.7769
6342005.06.02 10:00close2781.001.81810.00001.7769-599.9933411.13
6352005.06.07 03:35buy2791.001.82080.00001.8566
6362005.06.07 07:38modify2791.001.82081.82201.8566
6372005.06.08 20:00close2791.001.82851.82201.8566769.0134180.14
6382005.06.10 02:10sell2801.001.82170.00001.7865
6392005.06.10 11:00close2801.001.82420.00001.7865-250.0033930.14
6402005.06.13 19:35sell2811.001.80600.00001.7708
6412005.06.14 11:00close2811.001.80960.00001.7708-359.9933570.15
6422005.06.16 02:15buy2821.001.82000.00001.8558
6432005.06.16 14:11modify2821.001.82001.82121.8558
6442005.06.16 15:48s/l2821.001.82121.82121.8558120.0033690.15
6452005.06.23 04:00sell2831.001.82280.00001.7876
6462005.06.24 12:00close2831.001.82170.00001.7876109.9933800.14
6472005.06.29 02:20sell2841.001.81730.00001.7821
6482005.06.30 08:00close2841.001.80840.00001.7821890.0034690.14
6492005.07.04 07:35sell2851.001.76340.00001.7282
6502005.07.06 20:00close2851.001.75790.00001.7282550.0135240.15
6512005.07.07 23:10sell2861.001.74480.00001.7096
6522005.07.08 16:00close2861.001.74170.00001.7096310.0035550.15
6532005.07.12 01:55buy2871.001.75530.00001.7911
6542005.07.12 03:35modify2871.001.75531.75651.7911
6552005.07.13 10:00close2871.001.76691.75651.79111158.9936709.14
6562005.07.15 02:55sell2881.001.75800.00001.7228
6572005.07.15 09:00close2881.001.76270.00001.7228-469.9936239.15
6582005.07.18 04:50sell2891.001.75400.00001.7188
6592005.07.21 03:00close2891.001.74700.00001.7188699.9936939.14
6602005.07.22 02:35buy2901.001.75160.00001.7874
6612005.07.22 08:18modify2901.001.75161.75281.7874
6622005.07.22 09:40s/l2901.001.75281.75281.7874120.0037059.14
6632005.07.25 10:35sell2911.001.73840.00001.7032
6642005.07.25 12:00close2911.001.74020.00001.7032-180.0036879.14
6652005.08.01 00:05buy2921.001.75600.00001.7918
6662005.08.01 04:36modify2921.001.75601.75721.7918
6672005.08.03 04:00close2921.001.76661.75721.79181058.0037937.14
6682005.08.05 22:10sell2931.001.77940.00001.7442
6692005.08.08 11:00close2931.001.78580.00001.7442-640.0037297.14
6702005.08.08 18:45buy2941.001.78570.00001.8215
6712005.08.09 07:54modify2941.001.78571.78691.8215
6722005.08.09 09:26s/l2941.001.78691.78691.8215119.0037416.14
6732005.08.15 02:45buy2951.001.81340.00001.8492
6742005.08.15 13:00close2951.001.80920.00001.8492-420.0036996.14
6752005.08.31 02:40sell2961.001.78680.00001.7516
6762005.08.31 15:00close2961.001.78980.00001.7516-300.0136696.13
6772005.09.01 04:40buy2971.001.80190.00001.8377
6782005.09.01 09:57modify2971.001.80191.80311.8377
6792005.09.02 09:49t/p2971.001.83771.80311.83773579.0040275.13
6802005.09.05 01:30buy2981.001.83780.00001.8736
6812005.09.05 03:07modify2981.001.83781.83901.8736
6822005.09.06 02:00close2981.001.84051.83901.8736269.0040544.13
6832005.09.13 07:55sell2991.001.82300.00001.7878
6842005.09.14 04:00close2991.001.82730.00001.7878-430.0040114.13
6852005.09.16 04:35sell3001.001.80760.00001.7724
6862005.09.16 07:00close3001.001.81280.00001.7724-520.0039594.13
6872005.09.22 03:50buy3011.001.80790.00001.8437
6882005.09.22 12:00close3011.001.80280.00001.8437-510.0139084.12
6892005.09.23 01:10sell3021.001.79230.00001.7571
6902005.09.30 09:27t/p3021.001.75710.00001.75713520.0042604.12
6912005.10.04 02:20sell3031.001.75590.00001.7207
6922005.10.04 14:00close3031.001.75890.00001.7207-300.0042304.12
6932005.10.06 10:35buy3041.001.76860.00001.8044
6942005.10.06 15:14modify3041.001.76861.76981.8044
6952005.10.07 09:00close3041.001.77211.76981.8044348.9942653.11
6962005.10.10 08:35sell3051.001.76160.00001.7264
6972005.10.12 12:00close3051.001.74670.00001.72641490.0044143.11
6982005.10.14 02:25buy3061.001.75070.00001.7865
6992005.10.14 04:34modify3061.001.75071.75191.7865
7002005.10.14 11:13s/l3061.001.75191.75191.7865120.0144263.12
7012005.10.17 01:25buy3071.001.76420.00001.8000
7022005.10.17 02:22modify3071.001.76421.76541.8000
7032005.10.17 09:58s/l3071.001.76541.76541.8000120.0044383.12
7042005.10.17 10:00buy3081.001.76590.00001.8017
7052005.10.17 12:00close3081.001.75840.00001.8017-750.0043633.12
7062005.10.20 05:10buy3091.001.76040.00001.7962
7072005.10.20 08:52modify3091.001.76041.76161.7962
7082005.10.20 10:02s/l3091.001.76161.76161.7962120.0043753.12
7092005.10.26 02:05buy3101.001.78290.00001.8187
7102005.10.26 10:00close3101.001.77750.00001.8187-540.0043213.12
7112005.10.27 17:05buy3111.001.78250.00001.8183
7122005.10.28 12:00close3111.001.78140.00001.8183-111.0043102.12
7132005.10.31 08:05sell3121.001.77650.00001.7413
7142005.10.31 10:00close3121.001.78100.00001.7413-450.0042652.12
7152005.11.01 08:25sell3131.001.76980.00001.7346
7162005.11.02 15:00close3131.001.76990.00001.7346-10.0142642.11
7172005.11.03 07:25buy3141.001.77450.00001.8103
7182005.11.03 10:35modify3141.001.77451.77571.8103
7192005.11.03 12:02s/l3141.001.77571.77571.8103120.0042762.11
7202005.11.08 14:55sell3151.001.73820.00001.7030
7212005.11.08 20:00close3151.001.74420.00001.7030-600.0042162.11
7222005.11.17 01:05sell3161.001.71880.00001.6836
7232005.11.18 16:00close3161.001.72020.00001.6836-140.0142022.10
7242005.11.29 02:50buy3171.001.72400.00001.7598
7252005.11.29 04:00close3171.001.72120.00001.7598-280.0041742.10
7262005.11.30 06:20sell3181.001.71890.00001.6837
7272005.11.30 11:00close3181.001.72340.00001.6837-449.9941292.11
7282005.12.01 06:05buy3191.001.72800.00001.7638
7292005.12.01 09:18modify3191.001.72801.72921.7638
7302005.12.01 12:00s/l3191.001.72921.72921.7638120.0041412.11
7312005.12.02 02:40buy3201.001.73050.00001.7663
7322005.12.02 13:00close3201.001.72640.00001.7663-410.0141002.10
7332005.12.09 01:40buy3211.001.75070.00001.7865
7342005.12.09 10:00close3211.001.74660.00001.7865-409.9940592.11
7352005.12.12 00:05buy3221.001.75080.00001.7866
7362005.12.12 02:17modify3221.001.75081.75201.7866
7372005.12.13 11:00close3221.001.76851.75201.78661769.0042361.11
7382005.12.21 01:35sell3231.001.75700.00001.7218
7392005.12.27 12:00close3231.001.73610.00001.72182090.0044451.11
7402005.12.29 02:15sell3241.001.72100.00001.6858
7412005.12.29 12:00close3241.001.72190.00001.6858-90.0144361.10
7422005.12.30 22:35sell3251.001.72360.00001.6884
7432006.01.03 04:00close3251.001.72880.00001.6884-520.0043841.10
7442006.01.03 14:25buy3261.001.72610.00001.7619
7452006.01.03 15:36modify3261.001.72611.72731.7619
7462006.01.05 10:00close3261.001.75231.72731.76192616.0046457.10
7472006.01.09 01:30buy3271.001.76810.00001.8039
7482006.01.09 05:44modify3271.001.76811.76931.8039
7492006.01.09 07:52s/l3271.001.76931.76931.8039120.0046577.10
7502006.01.16 07:00buy3281.001.77530.00001.8111
7512006.01.16 12:00close3281.001.77020.00001.8111-510.0046067.10
7522006.01.17 20:35sell3291.001.76460.00001.7294
7532006.01.18 00:00close3291.001.76860.00001.7294-400.0145667.09
7542006.01.23 10:00buy3301.001.77490.00001.8107
7552006.01.23 10:17modify3301.001.77491.77611.8107
7562006.01.25 23:00close3301.001.78371.77611.8107878.0046545.09
7572006.01.27 10:45sell3311.001.78120.00001.7460
7582006.01.27 15:00close3311.001.78620.00001.7460-499.9946045.10
7592006.02.03 00:45buy3321.001.77830.00001.8141
7602006.02.03 11:00close3321.001.77530.00001.8141-300.0045745.10
7612006.02.06 01:25sell3331.001.76360.00001.7284
7622006.02.10 04:00close3331.001.74430.00001.72841930.0047675.10
7632006.02.20 09:30buy3341.001.74290.00001.7787
7642006.02.21 13:59modify3341.001.74291.74411.7787
7652006.02.21 16:04s/l3341.001.74411.74411.7787119.0047794.10
7662006.02.27 17:40sell3351.001.74170.00001.7065
7672006.02.28 12:00close3351.001.74710.00001.7065-539.9847254.12
7682006.03.01 08:50buy3361.001.75360.00001.7894
7692006.03.01 11:10modify3361.001.75361.75481.7894
7702006.03.01 16:08s/l3361.001.75481.75481.7894120.0047374.12
7712006.03.08 03:00sell3371.001.73700.00001.7018
7722006.03.08 09:00close3371.001.74150.00001.7018-450.0046924.12
7732006.03.13 00:55sell3381.001.72760.00001.6924
7742006.03.13 18:00close3381.001.73110.00001.6924-350.0046574.12
7752006.03.14 08:45buy3391.001.73440.00001.7702
7762006.03.14 14:30modify3391.001.73441.73561.7702
7772006.03.14 14:32s/l3391.001.73561.73561.7702120.0046694.12
7782006.03.15 02:10buy3401.001.74570.00001.7815
7792006.03.15 11:00close3401.001.74230.00001.7815-340.0046354.12
7802006.03.16 05:30buy3411.001.74660.00001.7824
7812006.03.16 14:33modify3411.001.74661.74781.7824
7822006.03.17 16:00close3411.001.75311.74781.7824649.0047003.12
7832006.03.22 00:00sell3421.001.74870.00001.7135
7842006.03.24 16:00close3421.001.73750.00001.71351120.0048123.12
7852006.04.19 07:30buy3431.001.78120.00001.8170
7862006.04.19 10:34modify3431.001.78121.78241.8170
7872006.04.19 14:35s/l3431.001.78241.78241.8170120.0048243.12
7882006.04.20 02:15buy3441.001.79010.00001.8259
7892006.04.20 11:00close3441.001.78410.00001.8259-599.9947643.13
7902006.04.21 03:55sell3451.001.77930.00001.7441
7912006.04.21 11:00close3451.001.78170.00001.7441-240.0047403.13
7922006.04.28 03:30buy3461.001.80110.00001.8369
7932006.04.28 10:32modify3461.001.80111.80231.8369
7942006.05.01 15:12t/p3461.001.83691.80231.83693579.0050982.13
7952006.05.05 03:40buy3471.001.85100.00001.8868
7962006.05.05 14:30modify3471.001.85101.85221.8868
7972006.05.08 16:00close3471.001.85881.85221.8868779.0151761.14
7982006.05.15 08:30buy3481.001.89270.00001.9285
7992006.05.15 11:00close3481.001.88470.00001.9285-800.0150961.13
8002006.05.19 05:55buy3491.001.89020.00001.9260
8012006.05.19 10:00close3491.001.88030.00001.9260-990.0049971.13
8022006.05.19 21:15sell3501.001.87800.00001.8428
8032006.05.22 16:00close3501.001.87780.00001.842819.9949991.12
8042006.05.23 01:10buy3511.001.88320.00001.9190
8052006.05.23 06:53modify3511.001.88321.88441.9190
8062006.05.23 08:07s/l3511.001.88441.88441.9190120.0050111.12
8072006.05.29 03:15sell3521.001.85960.00001.8244
8082006.05.29 12:00close3521.001.86360.00001.8244-400.0149711.11
8092006.05.31 01:05buy3531.001.88130.00001.9171
8102006.05.31 08:52modify3531.001.88131.88251.9171
8112006.05.31 09:50s/l3531.001.88251.88251.9171120.0049831.11
8122006.06.06 08:20sell3541.001.87310.00001.8379
8132006.06.08 14:33t/p3541.001.83790.00001.83793520.0053351.11
8142006.06.14 03:30sell3551.001.83510.00001.7999
8152006.06.14 08:00close3551.001.83760.00001.7999-249.9853101.13
8162006.07.03 01:50buy3561.001.84670.00001.8825
8172006.07.03 18:00close3561.001.84050.00001.8825-620.0052481.13
8182006.07.06 01:45sell3571.001.83570.00001.8005
8192006.07.06 15:00close3571.001.83760.00001.8005-189.9952291.14
8202006.07.10 02:20buy3581.001.84790.00001.8837
8212006.07.10 09:22modify3581.001.84791.84911.8837
8222006.07.10 10:33s/l3581.001.84911.84911.8837120.0052411.14
8232006.07.13 03:10sell3591.001.83470.00001.7995
8242006.07.13 10:00close3591.001.83940.00001.7995-470.0051941.14
8252006.07.14 03:25buy3601.001.84080.00001.8766
8262006.07.14 04:00close3601.001.84090.00001.87669.9951951.13
8272006.07.17 00:40sell3611.001.83850.00001.8033
8282006.07.18 11:00close3611.001.82500.00001.80331350.0053301.13
8292006.07.20 21:50buy3621.001.84810.00001.8839
8302006.07.21 09:14modify3621.001.84811.84931.8839
8312006.07.24 08:00close3621.001.85241.84931.8839427.9953729.12
8322006.07.26 01:45sell3631.001.84100.00001.8058
8332006.07.26 16:00close3631.001.84370.00001.8058-270.0053459.12
8342006.07.28 22:20buy3641.001.86260.00001.8984
8352006.07.31 11:04modify3641.001.86261.86381.8984
8362006.07.31 12:23s/l3641.001.86381.86381.8984119.0053578.12
8372006.08.01 02:40buy3651.001.86680.00001.9026
8382006.08.01 17:53modify3651.001.86681.86801.9026
8392006.08.03 11:00close3651.001.87171.86801.9026486.0054064.12
8402006.08.04 04:55buy3661.001.88600.00001.9218
8412006.08.04 10:05modify3661.001.88601.88721.9218
8422006.08.07 09:00close3661.001.90521.88721.92181919.0155983.13
8432006.08.09 08:15sell3671.001.90450.00001.8693
8442006.08.09 16:00close3671.001.90920.00001.8693-470.0055513.13
8452006.08.11 00:45sell3681.001.89420.00001.8590
8462006.08.11 10:00close3681.001.89510.00001.8590-89.9955423.14
8472006.08.14 03:00sell3691.001.89330.00001.8581
8482006.08.15 15:00close3691.001.89480.00001.8581-149.9955273.15
8492006.08.15 22:05buy3701.001.89320.00001.9290
8502006.08.16 09:00close3701.001.89250.00001.9290-71.0055202.15
8512006.08.18 05:45sell3711.001.88600.00001.8508
8522006.08.18 08:00close3711.001.88660.00001.8508-60.0055142.15
8532006.08.21 21:05buy3721.001.89400.00001.9298
8542006.08.22 03:00close3721.001.89070.00001.9298-331.0054811.15
8552006.08.23 08:55sell3731.001.88890.00001.8537
8562006.08.23 10:00close3731.001.89240.00001.8537-350.0054461.15
8572006.08.25 04:40sell3741.001.88800.00001.8528
8582006.08.25 13:00close3741.001.88990.00001.8528-190.0054271.15
8592006.09.06 03:20sell3751.001.89480.00001.8596
8602006.09.12 06:00close3751.001.86850.00001.85962630.0056901.15
8612006.09.13 02:15buy3761.001.87240.00001.9082
8622006.09.13 10:30modify3761.001.87241.87361.9082
8632006.09.13 10:31s/l3761.001.87361.87361.9082120.0057021.15
8642006.09.14 07:10buy3771.001.87680.00001.9126
8652006.09.14 10:30modify3771.001.87681.87801.9126
8662006.09.15 10:00close3771.001.88481.87801.9126799.0057820.15
8672006.09.21 01:10buy3781.001.88690.00001.9227
8682006.09.21 02:48modify3781.001.88691.88811.9227
8692006.09.25 00:00close3781.001.90071.88811.92271378.0059198.15
8702006.09.27 23:00sell3791.001.88920.00001.8540
8712006.10.02 09:00close3791.001.87260.00001.85401660.0060858.15
8722006.10.03 02:25buy3801.001.88640.00001.9222
8732006.10.04 04:00close3801.001.88420.00001.9222-221.0160637.14
8742006.10.09 21:15sell3811.001.86750.00001.8323
8752006.10.10 09:00close3811.001.86920.00001.8323-170.0060467.14
8762006.10.11 04:35sell3821.001.85510.00001.8199
8772006.10.11 11:00close3821.001.85800.00001.8199-290.0060177.14
8782006.10.18 02:45buy3831.001.86980.00001.9056
8792006.10.18 08:43modify3831.001.86981.87101.9056
8802006.10.18 10:36s/l3831.001.87101.87101.9056120.0060297.14
8812006.10.23 03:30buy3841.001.88230.00001.9181
8822006.10.23 10:00close3841.001.87790.00001.9181-440.0059857.14
8832006.10.30 01:10buy3851.001.89590.00001.9317
8842006.10.30 11:03modify3851.001.89591.89711.9317
8852006.10.30 11:34s/l3851.001.89711.89711.9317120.0059977.14
8862006.10.31 00:15buy3861.001.90040.00001.9362
8872006.10.31 10:00close3861.001.89690.00001.9362-349.9959627.15
8882006.11.01 05:00buy3871.001.90740.00001.9432
8892006.11.01 17:02modify3871.001.90741.90861.9432
8902006.11.01 17:44s/l3871.001.90861.90861.9432120.0059747.15
8912006.11.06 00:10sell3881.001.90140.00001.8662
8922006.11.07 03:00close3881.001.90140.00001.86620.0059747.15
8932006.11.23 03:35buy3891.001.91370.00001.9495
8942006.11.24 08:52modify3891.001.91371.91491.9495
8952006.11.28 15:51t/p3891.001.94951.91491.94953576.9963324.14
8962006.11.29 06:35buy3901.001.95150.00001.9873
8972006.11.29 20:00close3901.001.94580.00001.9873-569.9862754.16
8982006.12.01 00:35buy3911.001.96500.00002.0008
8992006.12.01 03:37modify3911.001.96501.96622.0008
9002006.12.01 10:35s/l3911.001.96621.96622.0008120.0062874.16
9012006.12.04 03:55buy3921.001.97860.00002.0144
9022006.12.04 15:00close3921.001.97480.00002.0144-380.0062494.16
9032006.12.11 08:45sell3931.001.95310.00001.9179
9042006.12.11 19:00close3931.001.95840.00001.9179-530.0061964.16
9052006.12.13 07:40buy3941.001.96960.00002.0054
9062006.12.13 15:00close3941.001.96540.00002.0054-420.0061544.16
9072006.12.18 04:35sell3951.001.95440.00001.9192
9082006.12.19 08:00close3951.001.94950.00001.9192489.9962034.15
9092007.01.03 00:50buy3961.001.97270.00002.0085
9102007.01.03 12:00close3961.001.96280.00002.0085-990.0161044.14
9112007.01.04 04:05sell3971.001.95220.00001.9170
9122007.01.08 10:00close3971.001.93410.00001.91701810.0162854.15
9132007.01.16 01:15buy3981.001.96320.00001.9990
9142007.01.16 08:06modify3981.001.96321.96441.9990
9152007.01.16 11:04s/l3981.001.96441.96441.9990120.0062974.15
9162007.01.26 08:25sell3991.001.96670.00001.9315
9172007.01.30 03:00close3991.001.96440.00001.9315230.0063204.15
9182007.02.01 04:00buy4001.001.96310.00001.9989
9192007.02.01 11:58modify4001.001.96311.96431.9989
9202007.02.02 09:00close4001.001.96621.96431.9989309.0063513.15
9212007.02.07 02:10buy4011.001.96870.00002.0045
9222007.02.07 14:33modify4011.001.96871.96992.0045
9232007.02.07 15:58s/l4011.001.96991.96992.0045120.0063633.15
9242007.02.09 00:30sell4021.001.95900.00001.9238
9252007.02.12 08:00close4021.001.95570.00001.9238330.0063963.15
9262007.02.23 01:25buy4031.001.95630.00001.9921
9272007.02.23 13:51modify4031.001.95631.95751.9921
9282007.02.28 08:12s/l4031.001.95751.95751.9921117.0064080.15
9292007.03.06 01:35sell4041.001.92430.00001.8891
9302007.03.06 22:00close4041.001.93170.00001.8891-739.9963340.16
9312007.03.22 07:45buy4051.001.96690.00002.0027
9322007.03.22 10:30modify4051.001.96691.96812.0027
9332007.03.22 12:45s/l4051.001.96811.96812.0027120.0163460.17
9342007.03.27 02:30buy4061.001.96790.00002.0037
9352007.03.27 04:00close4061.001.96730.00002.0037-59.9963400.18
9362007.04.02 02:20buy4071.001.96690.00002.0027
9372007.04.02 08:32modify4071.001.96691.96812.0027
9382007.04.03 12:00close4071.001.97581.96812.0027889.0164289.19