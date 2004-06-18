|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 00:00 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|197514
|Ticks modelled
|4261144
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|36923.15
|Gross profit
|75653.04
|Gross loss
|-38729.89
|Profit factor
|1.95
|Expected payoff
|190.33
|Absolute drawdown
|570.01
|Maximal drawdown
|3949.89 (19.44%)
|Relative drawdown
|19.44% (3949.89)
|Total trades
|194
|Short positions (won %)
|89 (39.33%)
|Long positions (won %)
|105 (60.95%)
|Profit trades (% of total)
|99 (51.03%)
|Loss trades (% of total)
|95 (48.97%)
|Largest
|profit trade
|3579.00
|loss trade
|-1040.00
|Average
|profit trade
|764.17
|loss trade
|-407.68
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (5782.02)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-1711.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6587.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-1879.96 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.18 02:40
|buy
|1
|1.00
|1.8327
|0.0000
|1.8685
|2
|2004.06.18 07:00
|close
|1
|1.00
|1.8270
|0.0000
|1.8685
|-570.01
|9429.99
|3
|2004.06.22 01:10
|sell
|2
|1.00
|1.8342
|0.0000
|1.7990
|4
|2004.06.23 09:00
|close
|2
|1.00
|1.8279
|0.0000
|1.7990
|630.00
|10059.99
|5
|2004.06.30 04:25
|sell
|3
|1.00
|1.8095
|0.0000
|1.7743
|6
|2004.06.30 13:00
|close
|3
|1.00
|1.8118
|0.0000
|1.7743
|-230.00
|9829.99
|7
|2004.07.05 09:45
|buy
|4
|1.00
|1.8313
|0.0000
|1.8671
|8
|2004.07.05 19:00
|close
|4
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8671
|-270.00
|9559.99
|9
|2004.07.07 02:35
|buy
|5
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8752
|10
|2004.07.07 05:16
|modify
|5
|1.00
|1.8394
|1.8406
|1.8752
|11
|2004.07.08 11:00
|close
|5
|1.00
|1.8497
|1.8406
|1.8752
|1027.01
|10587.00
|12
|2004.07.13 23:45
|sell
|6
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8226
|13
|2004.07.16 13:00
|close
|6
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8226
|200.00
|10787.00
|14
|2004.07.19 09:05
|buy
|7
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.9087
|15
|2004.07.19 20:00
|close
|7
|1.00
|1.8688
|0.0000
|1.9087
|-410.00
|10377.00
|16
|2004.07.21 09:35
|sell
|8
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8181
|17
|2004.07.22 12:00
|close
|8
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8181
|970.00
|11347.00
|18
|2004.07.28 02:35
|sell
|9
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.7881
|19
|2004.07.28 23:00
|close
|9
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.7881
|-180.00
|11167.00
|20
|2004.08.02 23:55
|buy
|10
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8611
|21
|2004.08.03 09:00
|close
|10
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8611
|-321.00
|10846.00
|22
|2004.08.09 09:35
|buy
|11
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|23
|2004.08.10 11:00
|close
|11
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8774
|-551.00
|10295.00
|24
|2004.08.11 09:00
|sell
|12
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.7942
|25
|2004.08.12 02:00
|close
|12
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.7942
|-310.02
|9984.98
|26
|2004.08.16 07:25
|buy
|13
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8774
|27
|2004.08.16 11:02
|modify
|13
|1.00
|1.8416
|1.8428
|1.8774
|28
|2004.08.16 11:37
|s/l
|13
|1.00
|1.8428
|1.8428
|1.8774
|120.00
|10104.98
|29
|2004.08.18 05:45
|sell
|14
|1.00
|1.8289
|0.0000
|1.7937
|30
|2004.08.19 12:00
|close
|14
|1.00
|1.8283
|0.0000
|1.7937
|60.01
|10164.99
|31
|2004.08.23 16:00
|sell
|15
|1.00
|1.8180
|0.0000
|1.7828
|32
|2004.08.25 10:00
|close
|15
|1.00
|1.7995
|0.0000
|1.7828
|1849.99
|12014.98
|33
|2004.09.03 06:05
|sell
|16
|1.00
|1.7914
|0.0000
|1.7562
|34
|2004.09.06 13:00
|close
|16
|1.00
|1.7806
|0.0000
|1.7562
|1080.01
|13094.99
|35
|2004.09.09 07:25
|buy
|17
|1.00
|1.7856
|0.0000
|1.8214
|36
|2004.09.09 12:00
|close
|17
|1.00
|1.7834
|0.0000
|1.8214
|-219.99
|12875.00
|37
|2004.09.16 03:00
|sell
|18
|1.00
|1.7778
|0.0000
|1.7426
|38
|2004.09.16 11:00
|close
|18
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.7426
|-510.00
|12365.00
|39
|2004.09.27 09:35
|buy
|19
|1.00
|1.8048
|0.0000
|1.8406
|40
|2004.09.27 18:38
|modify
|19
|1.00
|1.8048
|1.8060
|1.8406
|41
|2004.09.29 09:00
|close
|19
|1.00
|1.8097
|1.8060
|1.8406
|488.00
|12853.00
|42
|2004.09.30 00:30
|sell
|20
|1.00
|1.8007
|0.0000
|1.7655
|43
|2004.09.30 14:00
|close
|20
|1.00
|1.8078
|0.0000
|1.7655
|-709.99
|12143.01
|44
|2004.10.01 04:05
|buy
|21
|1.00
|1.8100
|0.0000
|1.8458
|45
|2004.10.01 11:00
|close
|21
|1.00
|1.8039
|0.0000
|1.8458
|-610.00
|11533.01
|46
|2004.10.01 20:10
|sell
|22
|1.00
|1.7984
|0.0000
|1.7632
|47
|2004.10.05 10:00
|close
|22
|1.00
|1.7867
|0.0000
|1.7632
|1170.00
|12703.01
|48
|2004.10.18 07:30
|buy
|23
|1.00
|1.8032
|0.0000
|1.8390
|49
|2004.10.18 17:00
|close
|23
|1.00
|1.8003
|0.0000
|1.8390
|-290.00
|12413.01
|50
|2004.10.20 02:00
|buy
|24
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8386
|51
|2004.10.20 09:21
|modify
|24
|1.00
|1.8028
|1.8040
|1.8386
|52
|2004.10.22 12:00
|close
|24
|1.00
|1.8226
|1.8040
|1.8386
|1976.00
|14389.01
|53
|2004.10.26 02:10
|buy
|25
|1.00
|1.8399
|0.0000
|1.8757
|54
|2004.10.26 03:34
|modify
|25
|1.00
|1.8399
|1.8411
|1.8757
|55
|2004.10.26 07:56
|s/l
|25
|1.00
|1.8411
|1.8411
|1.8757
|120.00
|14509.01
|56
|2004.10.27 07:00
|sell
|26
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8009
|57
|2004.10.27 14:00
|close
|26
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8009
|-510.01
|13999.00
|58
|2004.10.28 04:55
|sell
|27
|1.00
|1.8316
|0.0000
|1.7964
|59
|2004.10.28 16:00
|close
|27
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.7964
|-9.99
|13989.01
|60
|2004.11.11 01:40
|sell
|28
|1.00
|1.8476
|0.0000
|1.8124
|61
|2004.11.12 03:00
|close
|28
|1.00
|1.8466
|0.0000
|1.8124
|100.00
|14089.01
|62
|2004.11.15 09:25
|buy
|29
|1.00
|1.8544
|0.0000
|1.8902
|63
|2004.11.15 17:00
|close
|29
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8902
|-550.00
|13539.01
|64
|2004.11.17 01:35
|buy
|30
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8877
|65
|2004.11.17 09:01
|modify
|30
|1.00
|1.8519
|1.8531
|1.8877
|66
|2004.11.17 16:43
|s/l
|30
|1.00
|1.8531
|1.8531
|1.8877
|119.99
|13659.00
|67
|2004.11.19 06:05
|sell
|31
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8167
|68
|2004.11.19 11:00
|close
|31
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8167
|-410.00
|13249.00
|69
|2004.11.23 21:00
|buy
|32
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.9038
|70
|2004.11.24 09:25
|modify
|32
|1.00
|1.8680
|1.8692
|1.9038
|71
|2004.11.26 10:00
|close
|32
|1.00
|1.8883
|1.8692
|1.9038
|2025.01
|15274.01
|72
|2004.12.08 18:55
|sell
|33
|1.00
|1.9334
|0.0000
|1.8982
|73
|2004.12.13 05:00
|close
|33
|1.00
|1.9187
|0.0000
|1.8982
|1470.00
|16744.01
|74
|2004.12.14 01:30
|buy
|34
|1.00
|1.9221
|0.0000
|1.9579
|75
|2004.12.14 10:33
|modify
|34
|1.00
|1.9221
|1.9233
|1.9579
|76
|2004.12.14 14:40
|s/l
|34
|1.00
|1.9233
|1.9233
|1.9579
|120.00
|16864.01
|77
|2004.12.15 02:55
|buy
|35
|1.00
|1.9250
|0.0000
|1.9608
|78
|2004.12.15 08:19
|modify
|35
|1.00
|1.9250
|1.9262
|1.9608
|79
|2004.12.16 16:00
|close
|35
|1.00
|1.9400
|1.9262
|1.9608
|1497.01
|18361.02
|80
|2004.12.22 01:05
|sell
|36
|1.00
|1.9290
|0.0000
|1.8938
|81
|2004.12.23 21:00
|close
|36
|1.00
|1.9235
|0.0000
|1.8938
|550.00
|18911.02
|82
|2004.12.28 01:25
|buy
|37
|1.00
|1.9323
|0.0000
|1.9681
|83
|2004.12.28 08:32
|modify
|37
|1.00
|1.9323
|1.9335
|1.9681
|84
|2004.12.28 16:00
|s/l
|37
|1.00
|1.9335
|1.9335
|1.9681
|120.00
|19031.02
|85
|2004.12.29 22:30
|sell
|38
|1.00
|1.9185
|0.0000
|1.8833
|86
|2004.12.30 10:00
|close
|38
|1.00
|1.9236
|0.0000
|1.8833
|-510.00
|18521.02
|87
|2005.01.04 03:10
|sell
|39
|1.00
|1.9061
|0.0000
|1.8709
|88
|2005.01.05 17:00
|close
|39
|1.00
|1.8881
|0.0000
|1.8709
|1800.00
|20321.02
|89
|2005.01.13 01:35
|buy
|40
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.9258
|90
|2005.01.13 12:00
|close
|40
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.9258
|-449.99
|19871.03
|91
|2005.01.17 01:30
|sell
|41
|1.00
|1.8709
|0.0000
|1.8357
|92
|2005.01.18 12:00
|close
|41
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8357
|240.01
|20111.04
|93
|2005.01.19 17:20
|buy
|42
|1.00
|1.8747
|0.0000
|1.9105
|94
|2005.01.20 09:00
|close
|42
|1.00
|1.8693
|0.0000
|1.9105
|-543.01
|19568.03
|95
|2005.01.24 03:00
|buy
|43
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.9113
|96
|2005.01.24 08:51
|modify
|43
|1.00
|1.8755
|1.8767
|1.9113
|97
|2005.01.24 16:18
|s/l
|43
|1.00
|1.8767
|1.8767
|1.9113
|120.00
|19688.03
|98
|2005.01.26 01:30
|sell
|44
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8310
|99
|2005.01.26 11:00
|close
|44
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8310
|-1040.00
|18648.03
|100
|2005.01.28 03:00
|buy
|45
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.9231
|101
|2005.01.28 13:00
|close
|45
|1.00
|1.8826
|0.0000
|1.9231
|-470.01
|18178.02
|102
|2005.02.07 07:40
|sell
|46
|1.00
|1.8750
|0.0000
|1.8398
|103
|2005.02.09 11:00
|close
|46
|1.00
|1.8633
|0.0000
|1.8398
|1170.00
|19348.02
|104
|2005.02.11 00:15
|buy
|47
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.9042
|105
|2005.02.11 12:00
|close
|47
|1.00
|1.8661
|0.0000
|1.9042
|-230.00
|19118.02
|106
|2005.02.15 00:35
|buy
|48
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|107
|2005.02.15 14:13
|modify
|48
|1.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|108
|2005.02.15 15:11
|s/l
|48
|1.00
|1.8881
|1.8881
|1.9227
|120.00
|19238.02
|109
|2005.02.23 02:20
|buy
|49
|1.00
|1.9068
|0.0000
|1.9426
|110
|2005.02.23 03:45
|modify
|49
|1.00
|1.9068
|1.9080
|1.9426
|111
|2005.02.23 04:09
|s/l
|49
|1.00
|1.9080
|1.9080
|1.9426
|120.00
|19358.02
|112
|2005.02.28 09:05
|buy
|50
|1.00
|1.9199
|0.0000
|1.9557
|113
|2005.02.28 09:31
|modify
|50
|1.00
|1.9199
|1.9211
|1.9557
|114
|2005.02.28 12:42
|s/l
|50
|1.00
|1.9211
|1.9211
|1.9557
|120.00
|19478.02
|115
|2005.02.28 22:30
|buy
|51
|1.00
|1.9220
|0.0000
|1.9578
|116
|2005.03.01 16:00
|close
|51
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.9578
|-430.99
|19047.03
|117
|2005.03.02 21:00
|sell
|52
|1.00
|1.9130
|0.0000
|1.8778
|118
|2005.03.04 15:00
|close
|52
|1.00
|1.9121
|0.0000
|1.8778
|90.01
|19137.04
|119
|2005.03.07 03:59
|buy
|53
|1.00
|1.9224
|0.0000
|1.9582
|120
|2005.03.07 10:00
|close
|53
|1.00
|1.9186
|0.0000
|1.9582
|-379.99
|18757.05
|121
|2005.03.09 04:25
|buy
|54
|1.00
|1.9274
|0.0000
|1.9632
|122
|2005.03.09 09:29
|modify
|54
|1.00
|1.9274
|1.9286
|1.9632
|123
|2005.03.09 10:30
|s/l
|54
|1.00
|1.9286
|1.9286
|1.9632
|120.01
|18877.06
|124
|2005.03.15 03:20
|sell
|55
|1.00
|1.9151
|0.0000
|1.8799
|125
|2005.03.15 12:00
|close
|55
|1.00
|1.9191
|0.0000
|1.8799
|-399.99
|18477.07
|126
|2005.03.16 05:40
|sell
|56
|1.00
|1.9134
|0.0000
|1.8782
|127
|2005.03.16 09:00
|close
|56
|1.00
|1.9202
|0.0000
|1.8782
|-679.98
|17797.09
|128
|2005.03.17 02:15
|buy
|57
|1.00
|1.9246
|0.0000
|1.9604
|129
|2005.03.17 15:00
|close
|57
|1.00
|1.9195
|0.0000
|1.9604
|-510.00
|17287.09
|130
|2005.03.18 17:40
|sell
|58
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.8825
|131
|2005.03.18 20:00
|close
|58
|1.00
|1.9206
|0.0000
|1.8825
|-289.99
|16997.10
|132
|2005.03.24 04:30
|sell
|59
|1.00
|1.8710
|0.0000
|1.8358
|133
|2005.03.28 20:00
|close
|59
|1.00
|1.8659
|0.0000
|1.8358
|510.01
|17507.11
|134
|2005.03.30 21:15
|buy
|60
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.9152
|135
|2005.03.31 12:43
|modify
|60
|1.00
|1.8794
|1.8806
|1.9152
|136
|2005.04.01 17:15
|s/l
|60
|1.00
|1.8806
|1.8806
|1.9152
|116.00
|17623.11
|137
|2005.04.04 20:35
|sell
|61
|1.00
|1.8759
|0.0000
|1.8407
|138
|2005.04.05 16:00
|close
|61
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8407
|-210.00
|17413.11
|139
|2005.04.11 03:25
|buy
|62
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.9175
|140
|2005.04.11 05:14
|modify
|62
|1.00
|1.8817
|1.8829
|1.9175
|141
|2005.04.11 06:02
|s/l
|62
|1.00
|1.8829
|1.8829
|1.9175
|120.00
|17533.11
|142
|2005.04.18 03:30
|buy
|63
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.9251
|143
|2005.04.18 04:00
|close
|63
|1.00
|1.8897
|0.0000
|1.9251
|40.00
|17573.11
|144
|2005.04.19 01:50
|buy
|64
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.9372
|145
|2005.04.19 07:50
|modify
|64
|1.00
|1.9014
|1.9026
|1.9372
|146
|2005.04.20 13:00
|close
|64
|1.00
|1.9131
|1.9026
|1.9372
|1169.00
|18742.11
|147
|2005.04.22 08:00
|sell
|65
|1.00
|1.9087
|0.0000
|1.8735
|148
|2005.04.22 12:00
|close
|65
|1.00
|1.9136
|0.0000
|1.8735
|-490.00
|18252.11
|149
|2005.04.26 23:25
|sell
|66
|1.00
|1.9057
|0.0000
|1.8705
|150
|2005.04.27 15:00
|close
|66
|1.00
|1.9088
|0.0000
|1.8705
|-310.00
|17942.11
|151
|2005.04.28 22:55
|buy
|67
|1.00
|1.9064
|0.0000
|1.9422
|152
|2005.04.29 06:22
|modify
|67
|1.00
|1.9064
|1.9076
|1.9422
|153
|2005.04.29 20:02
|s/l
|67
|1.00
|1.9076
|1.9076
|1.9422
|119.00
|18061.11
|154
|2005.05.06 00:00
|buy
|68
|1.00
|1.9033
|0.0000
|1.9391
|155
|2005.05.06 10:00
|close
|68
|1.00
|1.8965
|0.0000
|1.9391
|-679.99
|17381.12
|156
|2005.05.27 01:35
|sell
|69
|1.00
|1.8209
|0.0000
|1.7857
|157
|2005.05.27 10:00
|close
|69
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.7857
|-410.00
|16971.12
|158
|2005.06.02 03:45
|sell
|70
|1.00
|1.8121
|0.0000
|1.7769
|159
|2005.06.02 10:00
|close
|70
|1.00
|1.8181
|0.0000
|1.7769
|-599.99
|16371.13
|160
|2005.06.07 03:35
|buy
|71
|1.00
|1.8208
|0.0000
|1.8566
|161
|2005.06.07 07:38
|modify
|71
|1.00
|1.8208
|1.8220
|1.8566
|162
|2005.06.08 20:00
|close
|71
|1.00
|1.8285
|1.8220
|1.8566
|769.01
|17140.14
|163
|2005.06.10 02:10
|sell
|72
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7865
|164
|2005.06.10 11:00
|close
|72
|1.00
|1.8242
|0.0000
|1.7865
|-250.00
|16890.14
|165
|2005.06.13 19:35
|sell
|73
|1.00
|1.8060
|0.0000
|1.7708
|166
|2005.06.14 11:00
|close
|73
|1.00
|1.8096
|0.0000
|1.7708
|-359.99
|16530.15
|167
|2005.06.16 02:15
|buy
|74
|1.00
|1.8200
|0.0000
|1.8558
|168
|2005.06.16 14:11
|modify
|74
|1.00
|1.8200
|1.8212
|1.8558
|169
|2005.06.16 15:48
|s/l
|74
|1.00
|1.8212
|1.8212
|1.8558
|120.00
|16650.15
|170
|2005.06.23 04:00
|sell
|75
|1.00
|1.8228
|0.0000
|1.7876
|171
|2005.06.24 12:00
|close
|75
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7876
|109.99
|16760.14
|172
|2005.06.29 02:20
|sell
|76
|1.00
|1.8173
|0.0000
|1.7821
|173
|2005.06.30 08:00
|close
|76
|1.00
|1.8084
|0.0000
|1.7821
|890.00
|17650.14
|174
|2005.07.04 07:35
|sell
|77
|1.00
|1.7634
|0.0000
|1.7282
|175
|2005.07.06 20:00
|close
|77
|1.00
|1.7579
|0.0000
|1.7282
|550.01
|18200.15
|176
|2005.07.07 23:10
|sell
|78
|1.00
|1.7448
|0.0000
|1.7096
|177
|2005.07.08 16:00
|close
|78
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7096
|310.00
|18510.15
|178
|2005.07.12 01:55
|buy
|79
|1.00
|1.7553
|0.0000
|1.7911
|179
|2005.07.12 03:35
|modify
|79
|1.00
|1.7553
|1.7565
|1.7911
|180
|2005.07.13 10:00
|close
|79
|1.00
|1.7669
|1.7565
|1.7911
|1158.99
|19669.14
|181
|2005.07.15 02:55
|sell
|80
|1.00
|1.7580
|0.0000
|1.7228
|182
|2005.07.15 09:00
|close
|80
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7228
|-469.99
|19199.15
|183
|2005.07.18 04:50
|sell
|81
|1.00
|1.7540
|0.0000
|1.7188
|184
|2005.07.21 03:00
|close
|81
|1.00
|1.7470
|0.0000
|1.7188
|699.99
|19899.14
|185
|2005.07.22 02:35
|buy
|82
|1.00
|1.7516
|0.0000
|1.7874
|186
|2005.07.22 08:18
|modify
|82
|1.00
|1.7516
|1.7528
|1.7874
|187
|2005.07.22 09:40
|s/l
|82
|1.00
|1.7528
|1.7528
|1.7874
|120.00
|20019.14
|188
|2005.07.25 10:35
|sell
|83
|1.00
|1.7384
|0.0000
|1.7032
|189
|2005.07.25 12:00
|close
|83
|1.00
|1.7402
|0.0000
|1.7032
|-180.00
|19839.14
|190
|2005.08.01 00:05
|buy
|84
|1.00
|1.7560
|0.0000
|1.7918
|191
|2005.08.01 04:36
|modify
|84
|1.00
|1.7560
|1.7572
|1.7918
|192
|2005.08.03 04:00
|close
|84
|1.00
|1.7666
|1.7572
|1.7918
|1058.00
|20897.14
|193
|2005.08.05 22:10
|sell
|85
|1.00
|1.7794
|0.0000
|1.7442
|194
|2005.08.08 11:00
|close
|85
|1.00
|1.7858
|0.0000
|1.7442
|-640.00
|20257.14
|195
|2005.08.08 18:45
|buy
|86
|1.00
|1.7857
|0.0000
|1.8215
|196
|2005.08.09 07:54
|modify
|86
|1.00
|1.7857
|1.7869
|1.8215
|197
|2005.08.09 09:26
|s/l
|86
|1.00
|1.7869
|1.7869
|1.8215
|119.00
|20376.14
|198
|2005.08.15 02:45
|buy
|87
|1.00
|1.8134
|0.0000
|1.8492
|199
|2005.08.15 13:00
|close
|87
|1.00
|1.8092
|0.0000
|1.8492
|-420.00
|19956.14
|200
|2005.08.31 02:40
|sell
|88
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7516
|201
|2005.08.31 15:00
|close
|88
|1.00
|1.7898
|0.0000
|1.7516
|-300.01
|19656.13
|202
|2005.09.01 04:40
|buy
|89
|1.00
|1.8019
|0.0000
|1.8377
|203
|2005.09.01 09:57
|modify
|89
|1.00
|1.8019
|1.8031
|1.8377
|204
|2005.09.02 09:49
|t/p
|89
|1.00
|1.8377
|1.8031
|1.8377
|3579.00
|23235.13
|205
|2005.09.05 01:30
|buy
|90
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8736
|206
|2005.09.05 03:07
|modify
|90
|1.00
|1.8378
|1.8390
|1.8736
|207
|2005.09.06 02:00
|close
|90
|1.00
|1.8405
|1.8390
|1.8736
|269.00
|23504.13
|208
|2005.09.13 07:55
|sell
|91
|1.00
|1.8230
|0.0000
|1.7878
|209
|2005.09.14 04:00
|close
|91
|1.00
|1.8273
|0.0000
|1.7878
|-430.00
|23074.13
|210
|2005.09.16 04:35
|sell
|92
|1.00
|1.8076
|0.0000
|1.7724
|211
|2005.09.16 07:00
|close
|92
|1.00
|1.8128
|0.0000
|1.7724
|-520.00
|22554.13
|212
|2005.09.22 03:50
|buy
|93
|1.00
|1.8079
|0.0000
|1.8437
|213
|2005.09.22 12:00
|close
|93
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8437
|-510.01
|22044.12
|214
|2005.09.23 01:10
|sell
|94
|1.00
|1.7923
|0.0000
|1.7571
|215
|2005.09.30 09:27
|t/p
|94
|1.00
|1.7571
|0.0000
|1.7571
|3520.00
|25564.12
|216
|2005.10.04 02:20
|sell
|95
|1.00
|1.7559
|0.0000
|1.7207
|217
|2005.10.04 14:00
|close
|95
|1.00
|1.7589
|0.0000
|1.7207
|-300.00
|25264.12
|218
|2005.10.06 10:35
|buy
|96
|1.00
|1.7686
|0.0000
|1.8044
|219
|2005.10.06 15:14
|modify
|96
|1.00
|1.7686
|1.7698
|1.8044
|220
|2005.10.07 09:00
|close
|96
|1.00
|1.7721
|1.7698
|1.8044
|348.99
|25613.11
|221
|2005.10.10 08:35
|sell
|97
|1.00
|1.7616
|0.0000
|1.7264
|222
|2005.10.12 12:00
|close
|97
|1.00
|1.7467
|0.0000
|1.7264
|1490.00
|27103.11
|223
|2005.10.14 02:25
|buy
|98
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|224
|2005.10.14 04:34
|modify
|98
|1.00
|1.7507
|1.7519
|1.7865
|225
|2005.10.14 11:13
|s/l
|98
|1.00
|1.7519
|1.7519
|1.7865
|120.01
|27223.12
|226
|2005.10.17 01:25
|buy
|99
|1.00
|1.7642
|0.0000
|1.8000
|227
|2005.10.17 02:22
|modify
|99
|1.00
|1.7642
|1.7654
|1.8000
|228
|2005.10.17 09:58
|s/l
|99
|1.00
|1.7654
|1.7654
|1.8000
|120.00
|27343.12
|229
|2005.10.17 10:00
|buy
|100
|1.00
|1.7659
|0.0000
|1.8017
|230
|2005.10.17 12:00
|close
|100
|1.00
|1.7584
|0.0000
|1.8017
|-750.00
|26593.12
|231
|2005.10.20 05:10
|buy
|101
|1.00
|1.7604
|0.0000
|1.7962
|232
|2005.10.20 08:52
|modify
|101
|1.00
|1.7604
|1.7616
|1.7962
|233
|2005.10.20 10:02
|s/l
|101
|1.00
|1.7616
|1.7616
|1.7962
|120.00
|26713.12
|234
|2005.10.26 02:05
|buy
|102
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.8187
|235
|2005.10.26 10:00
|close
|102
|1.00
|1.7775
|0.0000
|1.8187
|-540.00
|26173.12
|236
|2005.10.27 17:05
|buy
|103
|1.00
|1.7825
|0.0000
|1.8183
|237
|2005.10.28 12:00
|close
|103
|1.00
|1.7814
|0.0000
|1.8183
|-111.00
|26062.12
|238
|2005.10.31 08:05
|sell
|104
|1.00
|1.7765
|0.0000
|1.7413
|239
|2005.10.31 10:00
|close
|104
|1.00
|1.7810
|0.0000
|1.7413
|-450.00
|25612.12
|240
|2005.11.01 08:25
|sell
|105
|1.00
|1.7698
|0.0000
|1.7346
|241
|2005.11.02 15:00
|close
|105
|1.00
|1.7699
|0.0000
|1.7346
|-10.01
|25602.11
|242
|2005.11.03 07:25
|buy
|106
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.8103
|243
|2005.11.03 10:35
|modify
|106
|1.00
|1.7745
|1.7757
|1.8103
|244
|2005.11.03 12:02
|s/l
|106
|1.00
|1.7757
|1.7757
|1.8103
|120.00
|25722.11
|245
|2005.11.08 14:55
|sell
|107
|1.00
|1.7382
|0.0000
|1.7030
|246
|2005.11.08 20:00
|close
|107
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7030
|-600.00
|25122.11
|247
|2005.11.17 01:05
|sell
|108
|1.00
|1.7188
|0.0000
|1.6836
|248
|2005.11.18 16:00
|close
|108
|1.00
|1.7202
|0.0000
|1.6836
|-140.01
|24982.10
|249
|2005.11.29 02:50
|buy
|109
|1.00
|1.7240
|0.0000
|1.7598
|250
|2005.11.29 04:00
|close
|109
|1.00
|1.7212
|0.0000
|1.7598
|-280.00
|24702.10
|251
|2005.11.30 06:20
|sell
|110
|1.00
|1.7189
|0.0000
|1.6837
|252
|2005.11.30 11:00
|close
|110
|1.00
|1.7234
|0.0000
|1.6837
|-449.99
|24252.11
|253
|2005.12.01 06:05
|buy
|111
|1.00
|1.7280
|0.0000
|1.7638
|254
|2005.12.01 09:18
|modify
|111
|1.00
|1.7280
|1.7292
|1.7638
|255
|2005.12.01 12:00
|s/l
|111
|1.00
|1.7292
|1.7292
|1.7638
|120.00
|24372.11
|256
|2005.12.02 02:40
|buy
|112
|1.00
|1.7305
|0.0000
|1.7663
|257
|2005.12.02 13:00
|close
|112
|1.00
|1.7264
|0.0000
|1.7663
|-410.01
|23962.10
|258
|2005.12.09 01:40
|buy
|113
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7865
|259
|2005.12.09 10:00
|close
|113
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7865
|-409.99
|23552.11
|260
|2005.12.12 00:05
|buy
|114
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7866
|261
|2005.12.12 02:17
|modify
|114
|1.00
|1.7508
|1.7520
|1.7866
|262
|2005.12.13 11:00
|close
|114
|1.00
|1.7685
|1.7520
|1.7866
|1769.00
|25321.11
|263
|2005.12.21 01:35
|sell
|115
|1.00
|1.7570
|0.0000
|1.7218
|264
|2005.12.27 12:00
|close
|115
|1.00
|1.7361
|0.0000
|1.7218
|2090.00
|27411.11
|265
|2005.12.29 02:15
|sell
|116
|1.00
|1.7210
|0.0000
|1.6858
|266
|2005.12.29 12:00
|close
|116
|1.00
|1.7219
|0.0000
|1.6858
|-90.01
|27321.10
|267
|2005.12.30 22:35
|sell
|117
|1.00
|1.7236
|0.0000
|1.6884
|268
|2006.01.03 04:00
|close
|117
|1.00
|1.7288
|0.0000
|1.6884
|-520.00
|26801.10
|269
|2006.01.03 14:25
|buy
|118
|1.00
|1.7261
|0.0000
|1.7619
|270
|2006.01.03 15:36
|modify
|118
|1.00
|1.7261
|1.7273
|1.7619
|271
|2006.01.05 10:00
|close
|118
|1.00
|1.7523
|1.7273
|1.7619
|2616.00
|29417.10
|272
|2006.01.09 01:30
|buy
|119
|1.00
|1.7681
|0.0000
|1.8039
|273
|2006.01.09 05:44
|modify
|119
|1.00
|1.7681
|1.7693
|1.8039
|274
|2006.01.09 07:52
|s/l
|119
|1.00
|1.7693
|1.7693
|1.8039
|120.00
|29537.10
|275
|2006.01.16 07:00
|buy
|120
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8111
|276
|2006.01.16 12:00
|close
|120
|1.00
|1.7702
|0.0000
|1.8111
|-510.00
|29027.10
|277
|2006.01.17 20:35
|sell
|121
|1.00
|1.7646
|0.0000
|1.7294
|278
|2006.01.18 00:00
|close
|121
|1.00
|1.7686
|0.0000
|1.7294
|-400.01
|28627.09
|279
|2006.01.23 10:00
|buy
|122
|1.00
|1.7749
|0.0000
|1.8107
|280
|2006.01.23 10:17
|modify
|122
|1.00
|1.7749
|1.7761
|1.8107
|281
|2006.01.25 23:00
|close
|122
|1.00
|1.7837
|1.7761
|1.8107
|878.00
|29505.09
|282
|2006.01.27 10:45
|sell
|123
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.7460
|283
|2006.01.27 15:00
|close
|123
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7460
|-499.99
|29005.10
|284
|2006.02.03 00:45
|buy
|124
|1.00
|1.7783
|0.0000
|1.8141
|285
|2006.02.03 11:00
|close
|124
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8141
|-300.00
|28705.10
|286
|2006.02.06 01:25
|sell
|125
|1.00
|1.7636
|0.0000
|1.7284
|287
|2006.02.10 04:00
|close
|125
|1.00
|1.7443
|0.0000
|1.7284
|1930.00
|30635.10
|288
|2006.02.20 09:30
|buy
|126
|1.00
|1.7429
|0.0000
|1.7787
|289
|2006.02.21 13:59
|modify
|126
|1.00
|1.7429
|1.7441
|1.7787
|290
|2006.02.21 16:04
|s/l
|126
|1.00
|1.7441
|1.7441
|1.7787
|119.00
|30754.10
|291
|2006.02.27 17:40
|sell
|127
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7065
|292
|2006.02.28 12:00
|close
|127
|1.00
|1.7471
|0.0000
|1.7065
|-539.98
|30214.12
|293
|2006.03.01 08:50
|buy
|128
|1.00
|1.7536
|0.0000
|1.7894
|294
|2006.03.01 11:10
|modify
|128
|1.00
|1.7536
|1.7548
|1.7894
|295
|2006.03.01 16:08
|s/l
|128
|1.00
|1.7548
|1.7548
|1.7894
|120.00
|30334.12
|296
|2006.03.08 03:00
|sell
|129
|1.00
|1.7370
|0.0000
|1.7018
|297
|2006.03.08 09:00
|close
|129
|1.00
|1.7415
|0.0000
|1.7018
|-450.00
|29884.12
|298
|2006.03.13 00:55
|sell
|130
|1.00
|1.7276
|0.0000
|1.6924
|299
|2006.03.13 18:00
|close
|130
|1.00
|1.7311
|0.0000
|1.6924
|-350.00
|29534.12
|300
|2006.03.14 08:45
|buy
|131
|1.00
|1.7344
|0.0000
|1.7702
|301
|2006.03.14 14:30
|modify
|131
|1.00
|1.7344
|1.7356
|1.7702
|302
|2006.03.14 14:32
|s/l
|131
|1.00
|1.7356
|1.7356
|1.7702
|120.00
|29654.12
|303
|2006.03.15 02:10
|buy
|132
|1.00
|1.7457
|0.0000
|1.7815
|304
|2006.03.15 11:00
|close
|132
|1.00
|1.7423
|0.0000
|1.7815
|-340.00
|29314.12
|305
|2006.03.16 05:30
|buy
|133
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7824
|306
|2006.03.16 14:33
|modify
|133
|1.00
|1.7466
|1.7478
|1.7824
|307
|2006.03.17 16:00
|close
|133
|1.00
|1.7531
|1.7478
|1.7824
|649.00
|29963.12
|308
|2006.03.22 00:00
|sell
|134
|1.00
|1.7487
|0.0000
|1.7135
|309
|2006.03.24 16:00
|close
|134
|1.00
|1.7375
|0.0000
|1.7135
|1120.00
|31083.12
|310
|2006.04.19 07:30
|buy
|135
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.8170
|311
|2006.04.19 10:34
|modify
|135
|1.00
|1.7812
|1.7824
|1.8170
|312
|2006.04.19 14:35
|s/l
|135
|1.00
|1.7824
|1.7824
|1.8170
|120.00
|31203.12
|313
|2006.04.20 02:15
|buy
|136
|1.00
|1.7901
|0.0000
|1.8259
|314
|2006.04.20 11:00
|close
|136
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.8259
|-599.99
|30603.13
|315
|2006.04.21 03:55
|sell
|137
|1.00
|1.7793
|0.0000
|1.7441
|316
|2006.04.21 11:00
|close
|137
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7441
|-240.00
|30363.13
|317
|2006.04.28 03:30
|buy
|138
|1.00
|1.8011
|0.0000
|1.8369
|318
|2006.04.28 10:32
|modify
|138
|1.00
|1.8011
|1.8023
|1.8369
|319
|2006.05.01 15:12
|t/p
|138
|1.00
|1.8369
|1.8023
|1.8369
|3579.00
|33942.13
|320
|2006.05.05 03:40
|buy
|139
|1.00
|1.8510
|0.0000
|1.8868
|321
|2006.05.05 14:30
|modify
|139
|1.00
|1.8510
|1.8522
|1.8868
|322
|2006.05.08 16:00
|close
|139
|1.00
|1.8588
|1.8522
|1.8868
|779.01
|34721.14
|323
|2006.05.15 08:30
|buy
|140
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.9285
|324
|2006.05.15 11:00
|close
|140
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.9285
|-800.01
|33921.13
|325
|2006.05.19 05:55
|buy
|141
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.9260
|326
|2006.05.19 10:00
|close
|141
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.9260
|-990.00
|32931.13
|327
|2006.05.19 21:15
|sell
|142
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8428
|328
|2006.05.22 16:00
|close
|142
|1.00
|1.8778
|0.0000
|1.8428
|19.99
|32951.12
|329
|2006.05.23 01:10
|buy
|143
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.9190
|330
|2006.05.23 06:53
|modify
|143
|1.00
|1.8832
|1.8844
|1.9190
|331
|2006.05.23 08:07
|s/l
|143
|1.00
|1.8844
|1.8844
|1.9190
|120.00
|33071.12
|332
|2006.05.29 03:15
|sell
|144
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8244
|333
|2006.05.29 12:00
|close
|144
|1.00
|1.8636
|0.0000
|1.8244
|-400.01
|32671.11
|334
|2006.05.31 01:05
|buy
|145
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.9171
|335
|2006.05.31 08:52
|modify
|145
|1.00
|1.8813
|1.8825
|1.9171
|336
|2006.05.31 09:50
|s/l
|145
|1.00
|1.8825
|1.8825
|1.9171
|120.00
|32791.11
|337
|2006.06.06 08:20
|sell
|146
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.8379
|338
|2006.06.08 14:33
|t/p
|146
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|3520.00
|36311.11
|339
|2006.06.14 03:30
|sell
|147
|1.00
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|340
|2006.06.14 08:00
|close
|147
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.7999
|-249.98
|36061.13
|341
|2006.07.03 01:50
|buy
|148
|1.00
|1.8467
|0.0000
|1.8825
|342
|2006.07.03 18:00
|close
|148
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8825
|-620.00
|35441.13
|343
|2006.07.06 01:45
|sell
|149
|1.00
|1.8357
|0.0000
|1.8005
|344
|2006.07.06 15:00
|close
|149
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.8005
|-189.99
|35251.14
|345
|2006.07.10 02:20
|buy
|150
|1.00
|1.8479
|0.0000
|1.8837
|346
|2006.07.10 09:22
|modify
|150
|1.00
|1.8479
|1.8491
|1.8837
|347
|2006.07.10 10:33
|s/l
|150
|1.00
|1.8491
|1.8491
|1.8837
|120.00
|35371.14
|348
|2006.07.13 03:10
|sell
|151
|1.00
|1.8347
|0.0000
|1.7995
|349
|2006.07.13 10:00
|close
|151
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.7995
|-470.00
|34901.14
|350
|2006.07.14 03:25
|buy
|152
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8766
|351
|2006.07.14 04:00
|close
|152
|1.00
|1.8409
|0.0000
|1.8766
|9.99
|34911.13
|352
|2006.07.17 00:40
|sell
|153
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8033
|353
|2006.07.18 11:00
|close
|153
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.8033
|1350.00
|36261.13
|354
|2006.07.20 21:50
|buy
|154
|1.00
|1.8481
|0.0000
|1.8839
|355
|2006.07.21 09:14
|modify
|154
|1.00
|1.8481
|1.8493
|1.8839
|356
|2006.07.24 08:00
|close
|154
|1.00
|1.8524
|1.8493
|1.8839
|427.99
|36689.12
|357
|2006.07.26 01:45
|sell
|155
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|358
|2006.07.26 16:00
|close
|155
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8058
|-270.00
|36419.12
|359
|2006.07.28 22:20
|buy
|156
|1.00
|1.8626
|0.0000
|1.8984
|360
|2006.07.31 11:04
|modify
|156
|1.00
|1.8626
|1.8638
|1.8984
|361
|2006.07.31 12:23
|s/l
|156
|1.00
|1.8638
|1.8638
|1.8984
|119.00
|36538.12
|362
|2006.08.01 02:40
|buy
|157
|1.00
|1.8668
|0.0000
|1.9026
|363
|2006.08.01 17:53
|modify
|157
|1.00
|1.8668
|1.8680
|1.9026
|364
|2006.08.03 11:00
|close
|157
|1.00
|1.8717
|1.8680
|1.9026
|486.00
|37024.12
|365
|2006.08.04 04:55
|buy
|158
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.9218
|366
|2006.08.04 10:05
|modify
|158
|1.00
|1.8860
|1.8872
|1.9218
|367
|2006.08.07 09:00
|close
|158
|1.00
|1.9052
|1.8872
|1.9218
|1919.01
|38943.13
|368
|2006.08.09 08:15
|sell
|159
|1.00
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|369
|2006.08.09 16:00
|close
|159
|1.00
|1.9092
|0.0000
|1.8693
|-470.00
|38473.13
|370
|2006.08.11 00:45
|sell
|160
|1.00
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|371
|2006.08.11 10:00
|close
|160
|1.00
|1.8951
|0.0000
|1.8590
|-89.99
|38383.14
|372
|2006.08.14 03:00
|sell
|161
|1.00
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|373
|2006.08.15 15:00
|close
|161
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8581
|-149.99
|38233.15
|374
|2006.08.15 22:05
|buy
|162
|1.00
|1.8932
|0.0000
|1.9290
|375
|2006.08.16 09:00
|close
|162
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.9290
|-71.00
|38162.15
|376
|2006.08.18 05:45
|sell
|163
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|377
|2006.08.18 08:00
|close
|163
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8508
|-60.00
|38102.15
|378
|2006.08.21 21:05
|buy
|164
|1.00
|1.8940
|0.0000
|1.9298
|379
|2006.08.22 03:00
|close
|164
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.9298
|-331.00
|37771.15
|380
|2006.08.23 08:55
|sell
|165
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|381
|2006.08.23 10:00
|close
|165
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-350.00
|37421.15
|382
|2006.08.25 04:40
|sell
|166
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|383
|2006.08.25 13:00
|close
|166
|1.00
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-190.00
|37231.15
|384
|2006.09.06 03:20
|sell
|167
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|385
|2006.09.12 06:00
|close
|167
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|2630.00
|39861.15
|386
|2006.09.13 02:15
|buy
|168
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.9082
|387
|2006.09.13 10:30
|modify
|168
|1.00
|1.8724
|1.8736
|1.9082
|388
|2006.09.13 10:31
|s/l
|168
|1.00
|1.8736
|1.8736
|1.9082
|120.00
|39981.15
|389
|2006.09.14 07:10
|buy
|169
|1.00
|1.8768
|0.0000
|1.9126
|390
|2006.09.14 10:30
|modify
|169
|1.00
|1.8768
|1.8780
|1.9126
|391
|2006.09.15 10:00
|close
|169
|1.00
|1.8848
|1.8780
|1.9126
|799.00
|40780.15
|392
|2006.09.21 01:10
|buy
|170
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9227
|393
|2006.09.21 02:48
|modify
|170
|1.00
|1.8869
|1.8881
|1.9227
|394
|2006.09.25 00:00
|close
|170
|1.00
|1.9007
|1.8881
|1.9227
|1378.00
|42158.15
|395
|2006.09.27 23:00
|sell
|171
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|396
|2006.10.02 09:00
|close
|171
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|1660.00
|43818.15
|397
|2006.10.03 02:25
|buy
|172
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.9222
|398
|2006.10.04 04:00
|close
|172
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.9222
|-221.01
|43597.14
|399
|2006.10.09 21:15
|sell
|173
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|400
|2006.10.10 09:00
|close
|173
|1.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-170.00
|43427.14
|401
|2006.10.11 04:35
|sell
|174
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|402
|2006.10.11 11:00
|close
|174
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-290.00
|43137.14
|403
|2006.10.18 02:45
|buy
|175
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.9056
|404
|2006.10.18 08:43
|modify
|175
|1.00
|1.8698
|1.8710
|1.9056
|405
|2006.10.18 10:36
|s/l
|175
|1.00
|1.8710
|1.8710
|1.9056
|120.00
|43257.14
|406
|2006.10.23 03:30
|buy
|176
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.9181
|407
|2006.10.23 10:00
|close
|176
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.9181
|-440.00
|42817.14
|408
|2006.10.30 01:10
|buy
|177
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.9317
|409
|2006.10.30 11:03
|modify
|177
|1.00
|1.8959
|1.8971
|1.9317
|410
|2006.10.30 11:34
|s/l
|177
|1.00
|1.8971
|1.8971
|1.9317
|120.00
|42937.14
|411
|2006.10.31 00:15
|buy
|178
|1.00
|1.9004
|0.0000
|1.9362
|412
|2006.10.31 10:00
|close
|178
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.9362
|-349.99
|42587.15
|413
|2006.11.01 05:00
|buy
|179
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9432
|414
|2006.11.01 17:02
|modify
|179
|1.00
|1.9074
|1.9086
|1.9432
|415
|2006.11.01 17:44
|s/l
|179
|1.00
|1.9086
|1.9086
|1.9432
|120.00
|42707.15
|416
|2006.11.06 00:10
|sell
|180
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|417
|2006.11.07 03:00
|close
|180
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|0.00
|42707.15
|418
|2006.11.23 03:35
|buy
|181
|1.00
|1.9137
|0.0000
|1.9495
|419
|2006.11.24 08:52
|modify
|181
|1.00
|1.9137
|1.9149
|1.9495
|420
|2006.11.28 15:51
|t/p
|181
|1.00
|1.9495
|1.9149
|1.9495
|3576.99
|46284.14
|421
|2006.11.29 06:35
|buy
|182
|1.00
|1.9515
|0.0000
|1.9873
|422
|2006.11.29 20:00
|close
|182
|1.00
|1.9458
|0.0000
|1.9873
|-569.98
|45714.16
|423
|2006.12.01 00:35
|buy
|183
|1.00
|1.9650
|0.0000
|2.0008
|424
|2006.12.01 03:37
|modify
|183
|1.00
|1.9650
|1.9662
|2.0008
|425
|2006.12.01 10:35
|s/l
|183
|1.00
|1.9662
|1.9662
|2.0008
|120.00
|45834.16
|426
|2006.12.04 03:55
|buy
|184
|1.00
|1.9786
|0.0000
|2.0144
|427
|2006.12.04 15:00
|close
|184
|1.00
|1.9748
|0.0000
|2.0144
|-380.00
|45454.16
|428
|2006.12.11 08:45
|sell
|185
|1.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|429
|2006.12.11 19:00
|close
|185
|1.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-530.00
|44924.16
|430
|2006.12.13 07:40
|buy
|186
|1.00
|1.9696
|0.0000
|2.0054
|431
|2006.12.13 15:00
|close
|186
|1.00
|1.9654
|0.0000
|2.0054
|-420.00
|44504.16
|432
|2006.12.18 04:35
|sell
|187
|1.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|433
|2006.12.19 08:00
|close
|187
|1.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|489.99
|44994.15
|434
|2007.01.03 00:50
|buy
|188
|1.00
|1.9727
|0.0000
|2.0085
|435
|2007.01.03 12:00
|close
|188
|1.00
|1.9628
|0.0000
|2.0085
|-990.01
|44004.14
|436
|2007.01.04 04:05
|sell
|189
|1.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|437
|2007.01.08 10:00
|close
|189
|1.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|1810.01
|45814.15
|438
|2007.01.16 01:15
|buy
|190
|1.00
|1.9632
|0.0000
|1.9990
|439
|2007.01.16 08:06
|modify
|190
|1.00
|1.9632
|1.9644
|1.9990
|440
|2007.01.16 11:04
|s/l
|190
|1.00
|1.9644
|1.9644
|1.9990
|120.00
|45934.15
|441
|2007.01.26 08:25
|sell
|191
|1.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|442
|2007.01.30 03:00
|close
|191
|1.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|230.00
|46164.15
|443
|2007.02.01 04:00
|buy
|192
|1.00
|1.9631
|0.0000
|1.9989
|444
|2007.02.01 11:58
|modify
|192
|1.00
|1.9631
|1.9643
|1.9989
|445
|2007.02.02 09:00
|close
|192
|1.00
|1.9662
|1.9643
|1.9989
|309.00
|46473.15
|446
|2007.02.07 02:10
|buy
|193
|1.00
|1.9687
|0.0000
|2.0045
|447
|2007.02.07 14:33
|modify
|193
|1.00
|1.9687
|1.9699
|2.0045
|448
|2007.02.07 15:58
|s/l
|193
|1.00
|1.9699
|1.9699
|2.0045
|120.00
|46593.15
|449
|2007.02.09 00:30
|sell
|194
|1.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|450
|2007.02.12 08:00
|close
|194
|1.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|330.00
|46923.15