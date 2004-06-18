Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.3.b

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 00:00 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=true; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test197514Ticks modelled4261144Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit36923.15Gross profit75653.04Gross loss-38729.89
Profit factor1.95Expected payoff190.33
Absolute drawdown570.01Maximal drawdown3949.89 (19.44%)Relative drawdown19.44% (3949.89)
Total trades194Short positions (won %)89 (39.33%)Long positions (won %)105 (60.95%)
Profit trades (% of total)99 (51.03%)Loss trades (% of total)95 (48.97%)
Largestprofit trade3579.00loss trade-1040.00
Averageprofit trade764.17loss trade-407.68
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (5782.02)consecutive losses (loss in money)8 (-1711.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6587.00 (5)consecutive loss (count of losses)-1879.96 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.18 02:40buy11.001.83270.00001.8685
22004.06.18 07:00close11.001.82700.00001.8685-570.019429.99
32004.06.22 01:10sell21.001.83420.00001.7990
42004.06.23 09:00close21.001.82790.00001.7990630.0010059.99
52004.06.30 04:25sell31.001.80950.00001.7743
62004.06.30 13:00close31.001.81180.00001.7743-230.009829.99
72004.07.05 09:45buy41.001.83130.00001.8671
82004.07.05 19:00close41.001.82860.00001.8671-270.009559.99
92004.07.07 02:35buy51.001.83940.00001.8752
102004.07.07 05:16modify51.001.83941.84061.8752
112004.07.08 11:00close51.001.84971.84061.87521027.0110587.00
122004.07.13 23:45sell61.001.85780.00001.8226
132004.07.16 13:00close61.001.85580.00001.8226200.0010787.00
142004.07.19 09:05buy71.001.87290.00001.9087
152004.07.19 20:00close71.001.86880.00001.9087-410.0010377.00
162004.07.21 09:35sell81.001.85330.00001.8181
172004.07.22 12:00close81.001.84360.00001.8181970.0011347.00
182004.07.28 02:35sell91.001.82330.00001.7881
192004.07.28 23:00close91.001.82510.00001.7881-180.0011167.00
202004.08.02 23:55buy101.001.82530.00001.8611
212004.08.03 09:00close101.001.82210.00001.8611-321.0010846.00
222004.08.09 09:35buy111.001.84160.00001.8774
232004.08.10 11:00close111.001.83610.00001.8774-551.0010295.00
242004.08.11 09:00sell121.001.82940.00001.7942
252004.08.12 02:00close121.001.83250.00001.7942-310.029984.98
262004.08.16 07:25buy131.001.84160.00001.8774
272004.08.16 11:02modify131.001.84161.84281.8774
282004.08.16 11:37s/l131.001.84281.84281.8774120.0010104.98
292004.08.18 05:45sell141.001.82890.00001.7937
302004.08.19 12:00close141.001.82830.00001.793760.0110164.99
312004.08.23 16:00sell151.001.81800.00001.7828
322004.08.25 10:00close151.001.79950.00001.78281849.9912014.98
332004.09.03 06:05sell161.001.79140.00001.7562
342004.09.06 13:00close161.001.78060.00001.75621080.0113094.99
352004.09.09 07:25buy171.001.78560.00001.8214
362004.09.09 12:00close171.001.78340.00001.8214-219.9912875.00
372004.09.16 03:00sell181.001.77780.00001.7426
382004.09.16 11:00close181.001.78290.00001.7426-510.0012365.00
392004.09.27 09:35buy191.001.80480.00001.8406
402004.09.27 18:38modify191.001.80481.80601.8406
412004.09.29 09:00close191.001.80971.80601.8406488.0012853.00
422004.09.30 00:30sell201.001.80070.00001.7655
432004.09.30 14:00close201.001.80780.00001.7655-709.9912143.01
442004.10.01 04:05buy211.001.81000.00001.8458
452004.10.01 11:00close211.001.80390.00001.8458-610.0011533.01
462004.10.01 20:10sell221.001.79840.00001.7632
472004.10.05 10:00close221.001.78670.00001.76321170.0012703.01
482004.10.18 07:30buy231.001.80320.00001.8390
492004.10.18 17:00close231.001.80030.00001.8390-290.0012413.01
502004.10.20 02:00buy241.001.80280.00001.8386
512004.10.20 09:21modify241.001.80281.80401.8386
522004.10.22 12:00close241.001.82261.80401.83861976.0014389.01
532004.10.26 02:10buy251.001.83990.00001.8757
542004.10.26 03:34modify251.001.83991.84111.8757
552004.10.26 07:56s/l251.001.84111.84111.8757120.0014509.01
562004.10.27 07:00sell261.001.83610.00001.8009
572004.10.27 14:00close261.001.84120.00001.8009-510.0113999.00
582004.10.28 04:55sell271.001.83160.00001.7964
592004.10.28 16:00close271.001.83170.00001.7964-9.9913989.01
602004.11.11 01:40sell281.001.84760.00001.8124
612004.11.12 03:00close281.001.84660.00001.8124100.0014089.01
622004.11.15 09:25buy291.001.85440.00001.8902
632004.11.15 17:00close291.001.84890.00001.8902-550.0013539.01
642004.11.17 01:35buy301.001.85190.00001.8877
652004.11.17 09:01modify301.001.85191.85311.8877
662004.11.17 16:43s/l301.001.85311.85311.8877119.9913659.00
672004.11.19 06:05sell311.001.85190.00001.8167
682004.11.19 11:00close311.001.85600.00001.8167-410.0013249.00
692004.11.23 21:00buy321.001.86800.00001.9038
702004.11.24 09:25modify321.001.86801.86921.9038
712004.11.26 10:00close321.001.88831.86921.90382025.0115274.01
722004.12.08 18:55sell331.001.93340.00001.8982
732004.12.13 05:00close331.001.91870.00001.89821470.0016744.01
742004.12.14 01:30buy341.001.92210.00001.9579
752004.12.14 10:33modify341.001.92211.92331.9579
762004.12.14 14:40s/l341.001.92331.92331.9579120.0016864.01
772004.12.15 02:55buy351.001.92500.00001.9608
782004.12.15 08:19modify351.001.92501.92621.9608
792004.12.16 16:00close351.001.94001.92621.96081497.0118361.02
802004.12.22 01:05sell361.001.92900.00001.8938
812004.12.23 21:00close361.001.92350.00001.8938550.0018911.02
822004.12.28 01:25buy371.001.93230.00001.9681
832004.12.28 08:32modify371.001.93231.93351.9681
842004.12.28 16:00s/l371.001.93351.93351.9681120.0019031.02
852004.12.29 22:30sell381.001.91850.00001.8833
862004.12.30 10:00close381.001.92360.00001.8833-510.0018521.02
872005.01.04 03:10sell391.001.90610.00001.8709
882005.01.05 17:00close391.001.88810.00001.87091800.0020321.02
892005.01.13 01:35buy401.001.89000.00001.9258
902005.01.13 12:00close401.001.88550.00001.9258-449.9919871.03
912005.01.17 01:30sell411.001.87090.00001.8357
922005.01.18 12:00close411.001.86850.00001.8357240.0120111.04
932005.01.19 17:20buy421.001.87470.00001.9105
942005.01.20 09:00close421.001.86930.00001.9105-543.0119568.03
952005.01.24 03:00buy431.001.87550.00001.9113
962005.01.24 08:51modify431.001.87551.87671.9113
972005.01.24 16:18s/l431.001.87671.87671.9113120.0019688.03
982005.01.26 01:30sell441.001.86620.00001.8310
992005.01.26 11:00close441.001.87660.00001.8310-1040.0018648.03
1002005.01.28 03:00buy451.001.88730.00001.9231
1012005.01.28 13:00close451.001.88260.00001.9231-470.0118178.02
1022005.02.07 07:40sell461.001.87500.00001.8398
1032005.02.09 11:00close461.001.86330.00001.83981170.0019348.02
1042005.02.11 00:15buy471.001.86840.00001.9042
1052005.02.11 12:00close471.001.86610.00001.9042-230.0019118.02
1062005.02.15 00:35buy481.001.88690.00001.9227
1072005.02.15 14:13modify481.001.88691.88811.9227
1082005.02.15 15:11s/l481.001.88811.88811.9227120.0019238.02
1092005.02.23 02:20buy491.001.90680.00001.9426
1102005.02.23 03:45modify491.001.90681.90801.9426
1112005.02.23 04:09s/l491.001.90801.90801.9426120.0019358.02
1122005.02.28 09:05buy501.001.91990.00001.9557
1132005.02.28 09:31modify501.001.91991.92111.9557
1142005.02.28 12:42s/l501.001.92111.92111.9557120.0019478.02
1152005.02.28 22:30buy511.001.92200.00001.9578
1162005.03.01 16:00close511.001.91770.00001.9578-430.9919047.03
1172005.03.02 21:00sell521.001.91300.00001.8778
1182005.03.04 15:00close521.001.91210.00001.877890.0119137.04
1192005.03.07 03:59buy531.001.92240.00001.9582
1202005.03.07 10:00close531.001.91860.00001.9582-379.9918757.05
1212005.03.09 04:25buy541.001.92740.00001.9632
1222005.03.09 09:29modify541.001.92741.92861.9632
1232005.03.09 10:30s/l541.001.92861.92861.9632120.0118877.06
1242005.03.15 03:20sell551.001.91510.00001.8799
1252005.03.15 12:00close551.001.91910.00001.8799-399.9918477.07
1262005.03.16 05:40sell561.001.91340.00001.8782
1272005.03.16 09:00close561.001.92020.00001.8782-679.9817797.09
1282005.03.17 02:15buy571.001.92460.00001.9604
1292005.03.17 15:00close571.001.91950.00001.9604-510.0017287.09
1302005.03.18 17:40sell581.001.91770.00001.8825
1312005.03.18 20:00close581.001.92060.00001.8825-289.9916997.10
1322005.03.24 04:30sell591.001.87100.00001.8358
1332005.03.28 20:00close591.001.86590.00001.8358510.0117507.11
1342005.03.30 21:15buy601.001.87940.00001.9152
1352005.03.31 12:43modify601.001.87941.88061.9152
1362005.04.01 17:15s/l601.001.88061.88061.9152116.0017623.11
1372005.04.04 20:35sell611.001.87590.00001.8407
1382005.04.05 16:00close611.001.87800.00001.8407-210.0017413.11
1392005.04.11 03:25buy621.001.88170.00001.9175
1402005.04.11 05:14modify621.001.88171.88291.9175
1412005.04.11 06:02s/l621.001.88291.88291.9175120.0017533.11
1422005.04.18 03:30buy631.001.88930.00001.9251
1432005.04.18 04:00close631.001.88970.00001.925140.0017573.11
1442005.04.19 01:50buy641.001.90140.00001.9372
1452005.04.19 07:50modify641.001.90141.90261.9372
1462005.04.20 13:00close641.001.91311.90261.93721169.0018742.11
1472005.04.22 08:00sell651.001.90870.00001.8735
1482005.04.22 12:00close651.001.91360.00001.8735-490.0018252.11
1492005.04.26 23:25sell661.001.90570.00001.8705
1502005.04.27 15:00close661.001.90880.00001.8705-310.0017942.11
1512005.04.28 22:55buy671.001.90640.00001.9422
1522005.04.29 06:22modify671.001.90641.90761.9422
1532005.04.29 20:02s/l671.001.90761.90761.9422119.0018061.11
1542005.05.06 00:00buy681.001.90330.00001.9391
1552005.05.06 10:00close681.001.89650.00001.9391-679.9917381.12
1562005.05.27 01:35sell691.001.82090.00001.7857
1572005.05.27 10:00close691.001.82500.00001.7857-410.0016971.12
1582005.06.02 03:45sell701.001.81210.00001.7769
1592005.06.02 10:00close701.001.81810.00001.7769-599.9916371.13
1602005.06.07 03:35buy711.001.82080.00001.8566
1612005.06.07 07:38modify711.001.82081.82201.8566
1622005.06.08 20:00close711.001.82851.82201.8566769.0117140.14
1632005.06.10 02:10sell721.001.82170.00001.7865
1642005.06.10 11:00close721.001.82420.00001.7865-250.0016890.14
1652005.06.13 19:35sell731.001.80600.00001.7708
1662005.06.14 11:00close731.001.80960.00001.7708-359.9916530.15
1672005.06.16 02:15buy741.001.82000.00001.8558
1682005.06.16 14:11modify741.001.82001.82121.8558
1692005.06.16 15:48s/l741.001.82121.82121.8558120.0016650.15
1702005.06.23 04:00sell751.001.82280.00001.7876
1712005.06.24 12:00close751.001.82170.00001.7876109.9916760.14
1722005.06.29 02:20sell761.001.81730.00001.7821
1732005.06.30 08:00close761.001.80840.00001.7821890.0017650.14
1742005.07.04 07:35sell771.001.76340.00001.7282
1752005.07.06 20:00close771.001.75790.00001.7282550.0118200.15
1762005.07.07 23:10sell781.001.74480.00001.7096
1772005.07.08 16:00close781.001.74170.00001.7096310.0018510.15
1782005.07.12 01:55buy791.001.75530.00001.7911
1792005.07.12 03:35modify791.001.75531.75651.7911
1802005.07.13 10:00close791.001.76691.75651.79111158.9919669.14
1812005.07.15 02:55sell801.001.75800.00001.7228
1822005.07.15 09:00close801.001.76270.00001.7228-469.9919199.15
1832005.07.18 04:50sell811.001.75400.00001.7188
1842005.07.21 03:00close811.001.74700.00001.7188699.9919899.14
1852005.07.22 02:35buy821.001.75160.00001.7874
1862005.07.22 08:18modify821.001.75161.75281.7874
1872005.07.22 09:40s/l821.001.75281.75281.7874120.0020019.14
1882005.07.25 10:35sell831.001.73840.00001.7032
1892005.07.25 12:00close831.001.74020.00001.7032-180.0019839.14
1902005.08.01 00:05buy841.001.75600.00001.7918
1912005.08.01 04:36modify841.001.75601.75721.7918
1922005.08.03 04:00close841.001.76661.75721.79181058.0020897.14
1932005.08.05 22:10sell851.001.77940.00001.7442
1942005.08.08 11:00close851.001.78580.00001.7442-640.0020257.14
1952005.08.08 18:45buy861.001.78570.00001.8215
1962005.08.09 07:54modify861.001.78571.78691.8215
1972005.08.09 09:26s/l861.001.78691.78691.8215119.0020376.14
1982005.08.15 02:45buy871.001.81340.00001.8492
1992005.08.15 13:00close871.001.80920.00001.8492-420.0019956.14
2002005.08.31 02:40sell881.001.78680.00001.7516
2012005.08.31 15:00close881.001.78980.00001.7516-300.0119656.13
2022005.09.01 04:40buy891.001.80190.00001.8377
2032005.09.01 09:57modify891.001.80191.80311.8377
2042005.09.02 09:49t/p891.001.83771.80311.83773579.0023235.13
2052005.09.05 01:30buy901.001.83780.00001.8736
2062005.09.05 03:07modify901.001.83781.83901.8736
2072005.09.06 02:00close901.001.84051.83901.8736269.0023504.13
2082005.09.13 07:55sell911.001.82300.00001.7878
2092005.09.14 04:00close911.001.82730.00001.7878-430.0023074.13
2102005.09.16 04:35sell921.001.80760.00001.7724
2112005.09.16 07:00close921.001.81280.00001.7724-520.0022554.13
2122005.09.22 03:50buy931.001.80790.00001.8437
2132005.09.22 12:00close931.001.80280.00001.8437-510.0122044.12
2142005.09.23 01:10sell941.001.79230.00001.7571
2152005.09.30 09:27t/p941.001.75710.00001.75713520.0025564.12
2162005.10.04 02:20sell951.001.75590.00001.7207
2172005.10.04 14:00close951.001.75890.00001.7207-300.0025264.12
2182005.10.06 10:35buy961.001.76860.00001.8044
2192005.10.06 15:14modify961.001.76861.76981.8044
2202005.10.07 09:00close961.001.77211.76981.8044348.9925613.11
2212005.10.10 08:35sell971.001.76160.00001.7264
2222005.10.12 12:00close971.001.74670.00001.72641490.0027103.11
2232005.10.14 02:25buy981.001.75070.00001.7865
2242005.10.14 04:34modify981.001.75071.75191.7865
2252005.10.14 11:13s/l981.001.75191.75191.7865120.0127223.12
2262005.10.17 01:25buy991.001.76420.00001.8000
2272005.10.17 02:22modify991.001.76421.76541.8000
2282005.10.17 09:58s/l991.001.76541.76541.8000120.0027343.12
2292005.10.17 10:00buy1001.001.76590.00001.8017
2302005.10.17 12:00close1001.001.75840.00001.8017-750.0026593.12
2312005.10.20 05:10buy1011.001.76040.00001.7962
2322005.10.20 08:52modify1011.001.76041.76161.7962
2332005.10.20 10:02s/l1011.001.76161.76161.7962120.0026713.12
2342005.10.26 02:05buy1021.001.78290.00001.8187
2352005.10.26 10:00close1021.001.77750.00001.8187-540.0026173.12
2362005.10.27 17:05buy1031.001.78250.00001.8183
2372005.10.28 12:00close1031.001.78140.00001.8183-111.0026062.12
2382005.10.31 08:05sell1041.001.77650.00001.7413
2392005.10.31 10:00close1041.001.78100.00001.7413-450.0025612.12
2402005.11.01 08:25sell1051.001.76980.00001.7346
2412005.11.02 15:00close1051.001.76990.00001.7346-10.0125602.11
2422005.11.03 07:25buy1061.001.77450.00001.8103
2432005.11.03 10:35modify1061.001.77451.77571.8103
2442005.11.03 12:02s/l1061.001.77571.77571.8103120.0025722.11
2452005.11.08 14:55sell1071.001.73820.00001.7030
2462005.11.08 20:00close1071.001.74420.00001.7030-600.0025122.11
2472005.11.17 01:05sell1081.001.71880.00001.6836
2482005.11.18 16:00close1081.001.72020.00001.6836-140.0124982.10
2492005.11.29 02:50buy1091.001.72400.00001.7598
2502005.11.29 04:00close1091.001.72120.00001.7598-280.0024702.10
2512005.11.30 06:20sell1101.001.71890.00001.6837
2522005.11.30 11:00close1101.001.72340.00001.6837-449.9924252.11
2532005.12.01 06:05buy1111.001.72800.00001.7638
2542005.12.01 09:18modify1111.001.72801.72921.7638
2552005.12.01 12:00s/l1111.001.72921.72921.7638120.0024372.11
2562005.12.02 02:40buy1121.001.73050.00001.7663
2572005.12.02 13:00close1121.001.72640.00001.7663-410.0123962.10
2582005.12.09 01:40buy1131.001.75070.00001.7865
2592005.12.09 10:00close1131.001.74660.00001.7865-409.9923552.11
2602005.12.12 00:05buy1141.001.75080.00001.7866
2612005.12.12 02:17modify1141.001.75081.75201.7866
2622005.12.13 11:00close1141.001.76851.75201.78661769.0025321.11
2632005.12.21 01:35sell1151.001.75700.00001.7218
2642005.12.27 12:00close1151.001.73610.00001.72182090.0027411.11
2652005.12.29 02:15sell1161.001.72100.00001.6858
2662005.12.29 12:00close1161.001.72190.00001.6858-90.0127321.10
2672005.12.30 22:35sell1171.001.72360.00001.6884
2682006.01.03 04:00close1171.001.72880.00001.6884-520.0026801.10
2692006.01.03 14:25buy1181.001.72610.00001.7619
2702006.01.03 15:36modify1181.001.72611.72731.7619
2712006.01.05 10:00close1181.001.75231.72731.76192616.0029417.10
2722006.01.09 01:30buy1191.001.76810.00001.8039
2732006.01.09 05:44modify1191.001.76811.76931.8039
2742006.01.09 07:52s/l1191.001.76931.76931.8039120.0029537.10
2752006.01.16 07:00buy1201.001.77530.00001.8111
2762006.01.16 12:00close1201.001.77020.00001.8111-510.0029027.10
2772006.01.17 20:35sell1211.001.76460.00001.7294
2782006.01.18 00:00close1211.001.76860.00001.7294-400.0128627.09
2792006.01.23 10:00buy1221.001.77490.00001.8107
2802006.01.23 10:17modify1221.001.77491.77611.8107
2812006.01.25 23:00close1221.001.78371.77611.8107878.0029505.09
2822006.01.27 10:45sell1231.001.78120.00001.7460
2832006.01.27 15:00close1231.001.78620.00001.7460-499.9929005.10
2842006.02.03 00:45buy1241.001.77830.00001.8141
2852006.02.03 11:00close1241.001.77530.00001.8141-300.0028705.10
2862006.02.06 01:25sell1251.001.76360.00001.7284
2872006.02.10 04:00close1251.001.74430.00001.72841930.0030635.10
2882006.02.20 09:30buy1261.001.74290.00001.7787
2892006.02.21 13:59modify1261.001.74291.74411.7787
2902006.02.21 16:04s/l1261.001.74411.74411.7787119.0030754.10
2912006.02.27 17:40sell1271.001.74170.00001.7065
2922006.02.28 12:00close1271.001.74710.00001.7065-539.9830214.12
2932006.03.01 08:50buy1281.001.75360.00001.7894
2942006.03.01 11:10modify1281.001.75361.75481.7894
2952006.03.01 16:08s/l1281.001.75481.75481.7894120.0030334.12
2962006.03.08 03:00sell1291.001.73700.00001.7018
2972006.03.08 09:00close1291.001.74150.00001.7018-450.0029884.12
2982006.03.13 00:55sell1301.001.72760.00001.6924
2992006.03.13 18:00close1301.001.73110.00001.6924-350.0029534.12
3002006.03.14 08:45buy1311.001.73440.00001.7702
3012006.03.14 14:30modify1311.001.73441.73561.7702
3022006.03.14 14:32s/l1311.001.73561.73561.7702120.0029654.12
3032006.03.15 02:10buy1321.001.74570.00001.7815
3042006.03.15 11:00close1321.001.74230.00001.7815-340.0029314.12
3052006.03.16 05:30buy1331.001.74660.00001.7824
3062006.03.16 14:33modify1331.001.74661.74781.7824
3072006.03.17 16:00close1331.001.75311.74781.7824649.0029963.12
3082006.03.22 00:00sell1341.001.74870.00001.7135
3092006.03.24 16:00close1341.001.73750.00001.71351120.0031083.12
3102006.04.19 07:30buy1351.001.78120.00001.8170
3112006.04.19 10:34modify1351.001.78121.78241.8170
3122006.04.19 14:35s/l1351.001.78241.78241.8170120.0031203.12
3132006.04.20 02:15buy1361.001.79010.00001.8259
3142006.04.20 11:00close1361.001.78410.00001.8259-599.9930603.13
3152006.04.21 03:55sell1371.001.77930.00001.7441
3162006.04.21 11:00close1371.001.78170.00001.7441-240.0030363.13
3172006.04.28 03:30buy1381.001.80110.00001.8369
3182006.04.28 10:32modify1381.001.80111.80231.8369
3192006.05.01 15:12t/p1381.001.83691.80231.83693579.0033942.13
3202006.05.05 03:40buy1391.001.85100.00001.8868
3212006.05.05 14:30modify1391.001.85101.85221.8868
3222006.05.08 16:00close1391.001.85881.85221.8868779.0134721.14
3232006.05.15 08:30buy1401.001.89270.00001.9285
3242006.05.15 11:00close1401.001.88470.00001.9285-800.0133921.13
3252006.05.19 05:55buy1411.001.89020.00001.9260
3262006.05.19 10:00close1411.001.88030.00001.9260-990.0032931.13
3272006.05.19 21:15sell1421.001.87800.00001.8428
3282006.05.22 16:00close1421.001.87780.00001.842819.9932951.12
3292006.05.23 01:10buy1431.001.88320.00001.9190
3302006.05.23 06:53modify1431.001.88321.88441.9190
3312006.05.23 08:07s/l1431.001.88441.88441.9190120.0033071.12
3322006.05.29 03:15sell1441.001.85960.00001.8244
3332006.05.29 12:00close1441.001.86360.00001.8244-400.0132671.11
3342006.05.31 01:05buy1451.001.88130.00001.9171
3352006.05.31 08:52modify1451.001.88131.88251.9171
3362006.05.31 09:50s/l1451.001.88251.88251.9171120.0032791.11
3372006.06.06 08:20sell1461.001.87310.00001.8379
3382006.06.08 14:33t/p1461.001.83790.00001.83793520.0036311.11
3392006.06.14 03:30sell1471.001.83510.00001.7999
3402006.06.14 08:00close1471.001.83760.00001.7999-249.9836061.13
3412006.07.03 01:50buy1481.001.84670.00001.8825
3422006.07.03 18:00close1481.001.84050.00001.8825-620.0035441.13
3432006.07.06 01:45sell1491.001.83570.00001.8005
3442006.07.06 15:00close1491.001.83760.00001.8005-189.9935251.14
3452006.07.10 02:20buy1501.001.84790.00001.8837
3462006.07.10 09:22modify1501.001.84791.84911.8837
3472006.07.10 10:33s/l1501.001.84911.84911.8837120.0035371.14
3482006.07.13 03:10sell1511.001.83470.00001.7995
3492006.07.13 10:00close1511.001.83940.00001.7995-470.0034901.14
3502006.07.14 03:25buy1521.001.84080.00001.8766
3512006.07.14 04:00close1521.001.84090.00001.87669.9934911.13
3522006.07.17 00:40sell1531.001.83850.00001.8033
3532006.07.18 11:00close1531.001.82500.00001.80331350.0036261.13
3542006.07.20 21:50buy1541.001.84810.00001.8839
3552006.07.21 09:14modify1541.001.84811.84931.8839
3562006.07.24 08:00close1541.001.85241.84931.8839427.9936689.12
3572006.07.26 01:45sell1551.001.84100.00001.8058
3582006.07.26 16:00close1551.001.84370.00001.8058-270.0036419.12
3592006.07.28 22:20buy1561.001.86260.00001.8984
3602006.07.31 11:04modify1561.001.86261.86381.8984
3612006.07.31 12:23s/l1561.001.86381.86381.8984119.0036538.12
3622006.08.01 02:40buy1571.001.86680.00001.9026
3632006.08.01 17:53modify1571.001.86681.86801.9026
3642006.08.03 11:00close1571.001.87171.86801.9026486.0037024.12
3652006.08.04 04:55buy1581.001.88600.00001.9218
3662006.08.04 10:05modify1581.001.88601.88721.9218
3672006.08.07 09:00close1581.001.90521.88721.92181919.0138943.13
3682006.08.09 08:15sell1591.001.90450.00001.8693
3692006.08.09 16:00close1591.001.90920.00001.8693-470.0038473.13
3702006.08.11 00:45sell1601.001.89420.00001.8590
3712006.08.11 10:00close1601.001.89510.00001.8590-89.9938383.14
3722006.08.14 03:00sell1611.001.89330.00001.8581
3732006.08.15 15:00close1611.001.89480.00001.8581-149.9938233.15
3742006.08.15 22:05buy1621.001.89320.00001.9290
3752006.08.16 09:00close1621.001.89250.00001.9290-71.0038162.15
3762006.08.18 05:45sell1631.001.88600.00001.8508
3772006.08.18 08:00close1631.001.88660.00001.8508-60.0038102.15
3782006.08.21 21:05buy1641.001.89400.00001.9298
3792006.08.22 03:00close1641.001.89070.00001.9298-331.0037771.15
3802006.08.23 08:55sell1651.001.88890.00001.8537
3812006.08.23 10:00close1651.001.89240.00001.8537-350.0037421.15
3822006.08.25 04:40sell1661.001.88800.00001.8528
3832006.08.25 13:00close1661.001.88990.00001.8528-190.0037231.15
3842006.09.06 03:20sell1671.001.89480.00001.8596
3852006.09.12 06:00close1671.001.86850.00001.85962630.0039861.15
3862006.09.13 02:15buy1681.001.87240.00001.9082
3872006.09.13 10:30modify1681.001.87241.87361.9082
3882006.09.13 10:31s/l1681.001.87361.87361.9082120.0039981.15
3892006.09.14 07:10buy1691.001.87680.00001.9126
3902006.09.14 10:30modify1691.001.87681.87801.9126
3912006.09.15 10:00close1691.001.88481.87801.9126799.0040780.15
3922006.09.21 01:10buy1701.001.88690.00001.9227
3932006.09.21 02:48modify1701.001.88691.88811.9227
3942006.09.25 00:00close1701.001.90071.88811.92271378.0042158.15
3952006.09.27 23:00sell1711.001.88920.00001.8540
3962006.10.02 09:00close1711.001.87260.00001.85401660.0043818.15
3972006.10.03 02:25buy1721.001.88640.00001.9222
3982006.10.04 04:00close1721.001.88420.00001.9222-221.0143597.14
3992006.10.09 21:15sell1731.001.86750.00001.8323
4002006.10.10 09:00close1731.001.86920.00001.8323-170.0043427.14
4012006.10.11 04:35sell1741.001.85510.00001.8199
4022006.10.11 11:00close1741.001.85800.00001.8199-290.0043137.14
4032006.10.18 02:45buy1751.001.86980.00001.9056
4042006.10.18 08:43modify1751.001.86981.87101.9056
4052006.10.18 10:36s/l1751.001.87101.87101.9056120.0043257.14
4062006.10.23 03:30buy1761.001.88230.00001.9181
4072006.10.23 10:00close1761.001.87790.00001.9181-440.0042817.14
4082006.10.30 01:10buy1771.001.89590.00001.9317
4092006.10.30 11:03modify1771.001.89591.89711.9317
4102006.10.30 11:34s/l1771.001.89711.89711.9317120.0042937.14
4112006.10.31 00:15buy1781.001.90040.00001.9362
4122006.10.31 10:00close1781.001.89690.00001.9362-349.9942587.15
4132006.11.01 05:00buy1791.001.90740.00001.9432
4142006.11.01 17:02modify1791.001.90741.90861.9432
4152006.11.01 17:44s/l1791.001.90861.90861.9432120.0042707.15
4162006.11.06 00:10sell1801.001.90140.00001.8662
4172006.11.07 03:00close1801.001.90140.00001.86620.0042707.15
4182006.11.23 03:35buy1811.001.91370.00001.9495
4192006.11.24 08:52modify1811.001.91371.91491.9495
4202006.11.28 15:51t/p1811.001.94951.91491.94953576.9946284.14
4212006.11.29 06:35buy1821.001.95150.00001.9873
4222006.11.29 20:00close1821.001.94580.00001.9873-569.9845714.16
4232006.12.01 00:35buy1831.001.96500.00002.0008
4242006.12.01 03:37modify1831.001.96501.96622.0008
4252006.12.01 10:35s/l1831.001.96621.96622.0008120.0045834.16
4262006.12.04 03:55buy1841.001.97860.00002.0144
4272006.12.04 15:00close1841.001.97480.00002.0144-380.0045454.16
4282006.12.11 08:45sell1851.001.95310.00001.9179
4292006.12.11 19:00close1851.001.95840.00001.9179-530.0044924.16
4302006.12.13 07:40buy1861.001.96960.00002.0054
4312006.12.13 15:00close1861.001.96540.00002.0054-420.0044504.16
4322006.12.18 04:35sell1871.001.95440.00001.9192
4332006.12.19 08:00close1871.001.94950.00001.9192489.9944994.15
4342007.01.03 00:50buy1881.001.97270.00002.0085
4352007.01.03 12:00close1881.001.96280.00002.0085-990.0144004.14
4362007.01.04 04:05sell1891.001.95220.00001.9170
4372007.01.08 10:00close1891.001.93410.00001.91701810.0145814.15
4382007.01.16 01:15buy1901.001.96320.00001.9990
4392007.01.16 08:06modify1901.001.96321.96441.9990
4402007.01.16 11:04s/l1901.001.96441.96441.9990120.0045934.15
4412007.01.26 08:25sell1911.001.96670.00001.9315
4422007.01.30 03:00close1911.001.96440.00001.9315230.0046164.15
4432007.02.01 04:00buy1921.001.96310.00001.9989
4442007.02.01 11:58modify1921.001.96311.96431.9989
4452007.02.02 09:00close1921.001.96621.96431.9989309.0046473.15
4462007.02.07 02:10buy1931.001.96870.00002.0045
4472007.02.07 14:33modify1931.001.96871.96992.0045
4482007.02.07 15:58s/l1931.001.96991.96992.0045120.0046593.15
4492007.02.09 00:30sell1941.001.95900.00001.9238
4502007.02.12 08:00close1941.001.95570.00001.9238330.0046923.15