Interbank FX, LLC

Account: 1401874 Name: . Currency: USD 2007 April 6, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
273341162007.03.11 17:19balanceDeposit3 000.00
273343972007.03.11 22:00sell0.10eurusd1.31111.31921.31012007.03.12 13:191.31550.000.000.00-44.00
273981482007.03.12 07:34sell0.30eurusd1.31311.31921.31212007.03.12 13:191.31570.000.000.00-78.00
274144072007.03.12 09:08sell0.90eurusd1.31511.31921.31412007.03.12 13:191.31570.000.000.00-54.00
274223072007.03.12 09:34sell2.70eurusd1.31711.31921.31612007.03.12 13:111.31610.000.000.00270.00
274675142007.03.12 13:19buy0.10eurusd1.31571.30761.31672007.03.12 14:341.31670.000.000.0010.00
274813722007.03.12 14:34buy0.10eurusd1.31691.30881.31792007.03.12 14:461.31790.000.000.0010.00
274850162007.03.12 14:46buy0.10eurusd1.31811.31001.31912007.03.12 15:131.31910.000.000.0010.00
274900192007.03.12 15:13buy0.10eurusd1.31961.31151.32062007.03.12 18:431.31860.000.000.00-10.00
275165562007.03.12 18:42buy0.30eurusd1.31761.31151.31862007.03.12 18:421.31860.000.000.0030.00
275169302007.03.12 18:43buy0.10eurusd1.31871.31061.31972007.03.12 18:551.31970.000.000.0010.00
275187752007.03.12 18:55buy0.10eurusd1.31991.31181.32092007.03.13 10:001.31690.000.00-0.66-30.00
275600062007.03.13 05:47buy0.30eurusd1.31791.31181.31892007.03.13 10:001.31690.000.000.00-30.00
275844452007.03.13 08:42buy0.90eurusd1.31591.31181.31692007.03.13 10:001.31690.000.000.0090.00
275891352007.03.13 10:00sell0.10eurusd1.31681.32491.31582007.03.13 14:231.32000.000.000.00-32.00
275987722007.03.13 11:16sell0.30eurusd1.31881.32491.31782007.03.13 14:231.32010.000.000.00-39.00
276172832007.03.13 12:57sell0.90eurusd1.32111.32521.32012007.03.13 14:221.32010.000.000.0090.00
276356312007.03.13 14:23buy0.10eurusd1.31981.31171.32082007.03.13 16:211.32080.000.000.0010.00
276553952007.03.13 16:21buy0.10eurusd1.32101.31291.32202007.03.14 04:201.32000.000.00-0.66-10.00
277109382007.03.13 23:40buy0.30eurusd1.31901.31291.32002007.03.14 04:201.32000.000.000.0030.00
277394382007.03.14 04:21sell0.10eurusd1.32001.32811.31902007.03.14 06:431.31900.000.000.0010.00
277747202007.03.14 06:43buy0.10eurusd1.31911.31101.32012007.03.14 06:491.32010.000.000.0010.00
277780632007.03.14 06:49buy0.10eurusd1.32031.31221.32132007.03.14 12:001.31930.000.000.00-10.00
278254552007.03.14 11:19buy0.30eurusd1.31831.31221.31932007.03.14 12:001.31930.000.000.0030.00
278343452007.03.14 12:00sell0.10eurusd1.31941.32751.31842007.03.14 12:311.31840.000.000.0010.00
278443692007.03.14 12:31sell0.10eurusd1.31791.32601.31692007.03.14 17:121.32290.000.000.00-50.00
278770902007.03.14 14:02sell0.30eurusd1.31991.32601.31892007.03.14 17:111.32280.000.000.00-87.00
278914442007.03.14 14:37sell0.90eurusd1.32191.32601.32092007.03.14 17:111.32290.000.000.00-90.00
279270402007.03.14 16:12sell2.70eurusd1.32391.32601.32292007.03.14 17:111.32290.000.000.00270.00
279493642007.03.14 17:12buy0.10eurusd1.32301.31491.32402007.03.15 11:411.32200.000.00-1.97-10.00
280975872007.03.15 08:12buy0.30eurusd1.32101.31491.32202007.03.15 11:411.32200.000.000.0030.00
281195892007.03.15 11:41sell0.10eurusd1.32211.33021.32112007.03.15 12:301.32110.000.000.0010.00
281245912007.03.15 12:30buy0.10eurusd1.32121.31311.32222007.03.15 12:321.32220.000.000.0010.00
281257542007.03.15 12:32buy0.10eurusd1.32301.31491.32402007.03.15 13:221.32400.000.000.0010.00
281371352007.03.15 13:22buy0.10eurusd1.32421.31611.32522007.03.15 14:221.32320.000.000.00-10.00
281424922007.03.15 13:51buy0.30eurusd1.32221.31611.32322007.03.15 14:221.32320.000.000.0030.00
281463362007.03.15 14:22buy0.10eurusd1.32331.31521.32432007.03.15 14:521.32430.000.000.0010.00
281498122007.03.15 14:52buy0.10eurusd1.32451.31641.32552007.03.15 23:201.32550.000.00-0.6610.00
281885952007.03.15 23:23buy0.10eurusd1.32721.31911.32822007.03.16 00:011.32820.000.000.0010.00
281960682007.03.16 00:01buy0.10eurusd1.32831.32021.32932007.03.16 00:541.32930.000.000.0010.00
282015902007.03.16 00:54buy0.10eurusd1.32951.32141.33052007.03.16 01:591.33050.000.000.0010.00
282111232007.03.16 01:59buy0.10eurusd1.33001.32191.33102007.03.16 02:031.33100.000.000.0010.00
282133122007.03.16 02:03buy0.10eurusd1.33121.32311.33222007.03.16 06:581.33020.000.000.00-10.00
282240292007.03.16 04:07buy0.30eurusd1.32921.32311.33022007.03.16 06:581.33020.000.000.0030.00
282350462007.03.16 06:58buy0.10eurusd1.33031.32221.33132007.03.16 08:241.33130.000.000.0010.00
282474482007.03.16 08:24buy0.10eurusd1.33151.32341.33252007.03.16 09:201.33250.000.000.0010.00
282579002007.03.16 09:20buy0.10eurusd1.33261.32451.33362007.03.16 10:551.33360.000.000.0010.00
282721022007.03.16 10:55buy0.10eurusd1.33391.32581.33492007.03.16 13:411.33300.000.000.00-9.00
282925162007.03.16 13:16buy0.30eurusd1.33191.32581.33292007.03.16 13:411.33290.000.000.0030.00
282978032007.03.16 13:42buy0.10eurusd1.33311.32501.33412007.03.16 16:321.33160.000.000.00-15.00
283225942007.03.16 15:45buy0.30eurusd1.33061.32451.33162007.03.16 16:321.33160.000.000.0030.00
283339582007.03.16 16:33sell0.10eurusd1.33141.33951.33042007.03.19 02:081.33040.000.000.5910.00
283902112007.03.19 02:09sell0.10eurusd1.33021.33831.32922007.03.19 07:071.32920.000.000.0010.00
284202832007.03.19 07:07sell0.10eurusd1.32911.33721.32812007.03.19 08:551.33020.000.000.00-11.00
284293092007.03.19 08:04sell0.30eurusd1.33111.33721.33012007.03.19 08:551.33010.000.000.0030.00
284381052007.03.19 08:55sell0.10eurusd1.33011.33821.32912007.03.19 09:521.32910.000.000.0010.00
284467262007.03.19 09:52sell0.10eurusd1.32891.33701.32792007.03.20 01:051.32990.000.000.59-10.00
285517082007.03.19 23:04sell0.30eurusd1.33091.33701.32992007.03.20 01:051.32990.000.000.0030.00
285666282007.03.20 01:05buy0.10eurusd1.32981.32171.33082007.03.20 03:101.32880.000.000.00-10.00
285816192007.03.20 02:46buy0.30eurusd1.32781.32171.32882007.03.20 03:101.32880.000.000.0030.00
285852092007.03.20 03:11sell0.10eurusd1.32871.33681.32772007.03.20 10:101.32770.000.000.0010.00
286234872007.03.20 10:12sell0.10eurusd1.32721.33531.32622007.03.20 11:461.32820.000.000.00-10.00
286319822007.03.20 11:23sell0.30eurusd1.32921.33531.32822007.03.20 11:461.32820.000.000.0030.00
286357892007.03.20 11:46sell0.10eurusd1.32791.33601.32692007.03.20 12:561.32890.000.000.00-10.00
286465652007.03.20 12:48sell0.30eurusd1.32991.33601.32892007.03.20 12:561.32890.000.000.0030.00
286479822007.03.20 12:56sell0.10eurusd1.32861.33671.32762007.03.20 13:141.32960.000.000.00-10.00
286496402007.03.20 13:03sell0.30eurusd1.33061.33671.32962007.03.20 13:141.32960.000.000.0030.00
286524112007.03.20 13:14buy0.10eurusd1.32961.32151.33062007.03.20 17:351.33060.000.000.0010.00
286880922007.03.20 17:35buy0.10eurusd1.33081.32271.33182007.03.20 19:171.33180.000.000.0010.00
286988102007.03.20 19:17buy0.10eurusd1.33201.32391.33302007.03.21 18:151.33090.000.00-0.61-11.00
287671692007.03.21 09:47buy0.30eurusd1.33001.32391.33102007.03.21 18:151.33100.000.000.0030.00
288279652007.03.21 18:19sell0.10eurusd1.33421.34231.33322007.03.21 18:191.33320.000.000.0010.00
288284262007.03.21 18:20sell0.10eurusd1.33321.34131.33222007.03.21 18:291.33570.000.000.00-25.00
288288382007.03.21 18:22sell0.30eurusd1.33521.34131.33422007.03.21 18:291.33590.000.000.00-21.00
288297802007.03.21 18:25sell0.90eurusd1.33721.34131.33622007.03.21 18:281.33620.000.000.0090.00
288326792007.03.21 18:30sell0.10eurusd1.33561.34371.33462007.03.22 02:261.33870.000.001.62-31.00
288405412007.03.21 18:46sell0.30eurusd1.33761.34371.33662007.03.22 02:261.33860.000.004.86-30.00
288672232007.03.21 23:42sell0.90eurusd1.33961.34371.33862007.03.22 02:261.33860.000.000.0090.00
288831972007.03.22 02:26buy0.10eurusd1.33861.33051.33962007.03.22 12:461.33550.000.000.00-31.00
289080102007.03.22 08:30buy0.30eurusd1.33661.33051.33762007.03.22 12:461.33560.000.000.00-30.00
289384132007.03.22 12:41buy0.90eurusd1.33461.33051.33562007.03.22 12:461.33560.000.000.0090.00
289399612007.03.22 12:46sell0.10eurusd1.33561.34371.33462007.03.22 16:311.33460.000.000.0010.00
289728702007.03.22 16:35sell0.10eurusd1.33451.34261.33352007.03.22 16:421.33350.000.000.0010.00
289755832007.03.22 16:42sell0.10eurusd1.33331.34141.33232007.03.22 17:151.33230.000.000.0010.00
289850202007.03.22 17:15sell0.10eurusd1.33211.34021.33112007.03.23 09:141.33110.000.000.5410.00
290556482007.03.23 09:15sell0.10eurusd1.33071.33881.32972007.03.23 14:001.33140.000.000.00-7.00
290798242007.03.23 12:17sell0.30eurusd1.33271.33881.33172007.03.23 14:001.33170.000.000.0030.00
290928872007.03.23 14:00buy0.10eurusd1.33131.32321.33232007.03.23 14:521.33030.000.000.00-10.00
291026352007.03.23 14:40buy0.30eurusd1.32931.32321.33032007.03.23 14:521.33030.000.000.0030.00
291067952007.03.23 14:52buy0.10eurusd1.33051.32241.33152007.03.25 23:081.32720.000.00-0.61-33.00
291348832007.03.25 22:10buy0.30eurusd1.32851.32241.32952007.03.25 23:081.32720.000.000.00-39.00
291373392007.03.25 22:49buy0.90eurusd1.32621.32211.32722007.03.25 23:081.32720.000.000.0090.00
291406442007.03.25 23:08sell0.10eurusd1.32731.33541.32632007.03.26 00:061.32630.000.000.0010.00
291444752007.03.26 00:06sell0.10eurusd1.32611.33421.32512007.03.26 14:241.33420.000.000.00-81.00
291929042007.03.26 13:31sell0.30eurusd1.32811.33421.32712007.03.26 14:241.33420.000.000.00-183.00
291998952007.03.26 14:03sell0.90eurusd1.33191.33601.33092007.03.26 14:251.33420.000.000.00-207.00
292062672007.03.26 14:21sell2.70eurusd1.33391.33601.33292007.03.26 14:251.33420.000.000.00-81.00
292070552007.03.26 14:25buy0.10eurusd1.33431.32621.33532007.03.27 08:181.33530.000.00-0.6110.00
292696192007.03.27 08:18sell0.10eurusd1.33531.34341.33432007.03.27 08:531.33430.000.000.0010.00
292736722007.03.27 08:53sell0.10eurusd1.33411.34221.33312007.03.27 14:351.33510.000.000.00-10.00
293094292007.03.27 14:21sell0.30eurusd1.33611.34221.33512007.03.27 14:351.33510.000.000.0030.00
293129332007.03.27 14:35sell0.10eurusd1.33501.34311.33402007.03.28 07:331.33400.000.000.5410.00
293897152007.03.28 07:33sell0.10eurusd1.33381.34191.33282007.03.28 08:361.33280.000.000.0010.00
293988802007.03.28 08:37sell0.10eurusd1.33231.34041.33132007.03.28 10:171.33330.000.000.00-10.00
294058522007.03.28 09:45sell0.30eurusd1.33431.34041.33332007.03.28 10:171.33330.000.000.0030.00
294096722007.03.28 10:17sell0.10eurusd1.33301.34111.33202007.03.28 14:421.33610.000.000.00-31.00
294174322007.03.28 11:43sell0.30eurusd1.33501.34111.33402007.03.28 14:421.33600.000.000.00-30.00
294467142007.03.28 14:34sell0.90eurusd1.33701.34111.33602007.03.28 14:421.33600.000.000.0090.00
294492492007.03.28 14:42buy0.10eurusd1.33621.32811.33722007.03.28 15:011.33720.000.000.0010.00
294532242007.03.28 15:01buy0.10eurusd1.33751.32941.33852007.03.29 04:151.33250.000.00-1.82-50.00
294563162007.03.28 15:13buy0.30eurusd1.33551.32941.33652007.03.29 04:141.33240.000.00-5.45-93.00
294616112007.03.28 15:36buy0.90eurusd1.33351.32941.33452007.03.29 04:141.33250.000.00-16.33-90.00
294893822007.03.28 19:29buy2.70eurusd1.33151.32941.33252007.03.29 04:141.33250.000.00-49.01270.00
295334112007.03.29 04:15buy0.10eurusd1.33271.32461.33372007.03.29 08:281.33370.000.000.0010.00
295621682007.03.29 08:28buy0.10eurusd1.33391.32581.33492007.03.29 10:411.33490.000.000.0010.00
295707482007.03.29 10:41buy0.10eurusd1.33531.32721.33632007.03.29 16:121.33430.000.000.00-10.00
295811312007.03.29 12:31buy0.30eurusd1.33331.32721.33432007.03.29 16:121.33430.000.000.0030.00
296155512007.03.29 16:12buy0.10eurusd1.33471.32661.33572007.03.30 03:071.33370.000.00-0.61-10.00
296453782007.03.29 23:44buy0.30eurusd1.33271.32661.33372007.03.30 03:071.33370.000.000.0030.00
296683132007.03.30 03:07buy0.10eurusd1.33381.32571.33482007.03.30 12:291.33270.000.000.00-11.00
296996042007.03.30 07:56buy0.30eurusd1.33181.32571.33282007.03.30 12:291.33280.000.000.0030.00
297325692007.03.30 12:29sell0.10eurusd1.33261.34071.33162007.03.30 12:361.33160.000.000.0010.00
297345332007.03.30 12:36sell0.10eurusd1.33141.33951.33042007.03.30 12:381.33040.000.000.0010.00
297353602007.03.30 12:40sell0.10eurusd1.32911.33721.32812007.03.30 13:451.33010.000.000.00-10.00
297427302007.03.30 12:51sell0.30eurusd1.33111.33721.33012007.03.30 13:451.33010.000.000.0030.00
297527212007.03.30 13:45sell0.10eurusd1.32961.33771.32862007.03.30 15:191.33390.000.000.00-43.00
297728842007.03.30 15:08sell0.30eurusd1.33161.33771.33062007.03.30 15:191.33400.000.000.00-72.00
297779032007.03.30 15:17sell0.90eurusd1.33451.33911.33402007.03.30 15:191.33400.000.000.0045.00
297792282007.03.30 15:19sell0.10eurusd1.33361.34171.33262007.03.30 15:511.33860.000.000.00-50.00
297806182007.03.30 15:21sell0.30eurusd1.33561.34171.33462007.03.30 15:511.33850.000.000.00-87.00
297864692007.03.30 15:27sell0.90eurusd1.33761.34171.33662007.03.30 15:511.33860.000.000.00-90.00
297987922007.03.30 15:48sell2.70eurusd1.33961.34171.33862007.03.30 15:511.33860.000.000.00270.00
298010832007.03.30 15:51sell0.10eurusd1.33851.34661.33752007.03.30 15:551.33750.000.000.0010.00
298027312007.03.30 15:55sell0.10eurusd1.33701.34511.33602007.03.30 18:531.33600.000.000.0010.00
298402512007.03.30 18:53buy0.10eurusd1.33591.32781.33692007.04.01 22:001.33690.000.00-0.6110.00
298503832007.04.01 22:00buy0.10eurusd1.33781.32971.33882007.04.02 02:211.33470.000.000.00-31.00
298612402007.04.01 22:56buy0.30eurusd1.33581.32971.33682007.04.02 02:201.33480.000.000.00-30.00
298793402007.04.02 00:32buy0.90eurusd1.33381.32971.33482007.04.02 02:201.33480.000.000.0090.00
298949012007.04.02 02:21sell0.10eurusd1.33481.34291.33382007.04.03 05:541.33580.000.000.54-10.00
299727402007.04.02 11:55sell0.30eurusd1.33681.34291.33582007.04.03 05:541.33580.000.001.6230.00
301083842007.04.03 05:54sell0.10eurusd1.33551.34361.33452007.04.03 07:591.33650.000.000.00-10.00
301293942007.04.03 07:22sell0.30eurusd1.33751.34361.33652007.04.03 07:581.33650.000.000.0030.00
301407252007.04.03 07:59buy0.10eurusd1.33641.32831.33742007.04.03 14:081.33740.000.000.0010.00
302058622007.04.03 14:08buy0.10eurusd1.33761.32951.33862007.04.04 07:321.33460.000.00-0.61-30.00
302368252007.04.03 17:33buy0.30eurusd1.33561.32951.33662007.04.04 07:311.33460.000.00-1.82-30.00
302426932007.04.03 17:56buy0.90eurusd1.33361.32951.33462007.04.04 07:311.33460.000.00-5.4590.00
303407642007.04.04 07:32buy0.10eurusd1.33471.32661.33572007.04.04 07:361.33570.000.000.0010.00
303420732007.04.04 07:37buy0.10eurusd1.33591.32781.33692007.04.04 10:281.33690.000.000.0010.00
303591852007.04.04 10:28buy0.10eurusd1.33701.32891.33802007.04.04 13:041.33600.000.000.00-10.00
303630692007.04.04 11:00buy0.30eurusd1.33501.32891.33602007.04.04 13:041.33600.000.000.0030.00
303807422007.04.04 13:04buy0.10eurusd1.33611.32801.33712007.04.04 14:221.33710.000.000.0010.00
303903552007.04.04 14:22buy0.10eurusd1.33731.32921.33832007.04.05 11:201.33830.000.00-1.8210.00
305133952007.04.05 11:20sell0.10eurusd1.33831.34641.33732007.04.05 11:331.33730.000.000.0010.00
305158152007.04.05 11:33sell0.10eurusd1.33711.34521.33612007.04.05 16:231.34240.000.000.00-53.00
305353832007.04.05 13:09sell0.30eurusd1.33911.34521.33812007.04.05 16:221.34230.000.000.00-96.00
305407452007.04.05 13:22sell0.90eurusd1.34121.34531.34022007.04.05 16:221.34220.000.000.00-90.00
305441832007.04.05 13:26sell2.70eurusd1.34321.34531.34222007.04.05 16:221.34220.000.000.00270.00
  0.00 0.00 -78.41 899.00
Closed P/L: 820.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
305758492007.04.05 16:23buy0.10eurusd1.34231.33421.3433 1.33720.000.00-1.21-51.00
306652622007.04.06 12:32buy0.30eurusd1.33931.33321.3403 1.33720.000.00-1.82-63.00
306918602007.04.06 13:57buy0.90eurusd1.33721.33311.3382 1.33720.000.00-5.450.00
  0.00 0.00 -8.48 -114.00
 Floating P/L: -122.48
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 820.59 Floating P/L: -122.48 Margin: 650.00
Balance: 3 820.59 Equity: 3 698.11 Free Margin: 3 048.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 430.13 Gross Loss: 2 609.54 Total Net Profit: 820.59
Profit Factor: 1.31 Expected Payoff: 5.26  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 614.61 (15.26%) Relative Drawdown: 15.26% (614.61)
 
Total Trades: 156 Short Positions (won %): 78 (52.56%) Long Positions (won %): 78 (64.10%)
Profit Trades (% of total): 91 (58.33%) Loss trades (% of total): 65 (41.67%)
Largest profit trade: 270.00 loss trade: -207.00
Average profit trade: 37.69 loss trade: -40.15
Maximum consecutive wins ($): 7 (89.34) consecutive losses ($): 4 (-552.00)
Maximal consecutive profit (count): 298.18 (4) consecutive loss (count): -552.00 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2