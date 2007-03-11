|Account: 1401874
|Name: .
|Currency: USD
|2007 March 30, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27334116
|2007.03.11 17:19
|balance
|Deposit
|3 000.00
|27334397
|2007.03.11 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3111
|1.3192
|1.3101
|2007.03.12 13:19
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|27398148
|2007.03.12 07:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3131
|1.3192
|1.3121
|2007.03.12 13:19
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|27414407
|2007.03.12 09:08
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3151
|1.3192
|1.3141
|2007.03.12 13:19
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|27422307
|2007.03.12 09:34
|sell
|2.70
|eurusd
|1.3171
|1.3192
|1.3161
|2007.03.12 13:11
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|27467514
|2007.03.12 13:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|1.3076
|1.3167
|2007.03.12 14:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27481372
|2007.03.12 14:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3169
|1.3088
|1.3179
|2007.03.12 14:46
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27485016
|2007.03.12 14:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3181
|1.3100
|1.3191
|2007.03.12 15:13
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27490019
|2007.03.12 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3196
|1.3115
|1.3206
|2007.03.12 18:43
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27516556
|2007.03.12 18:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3176
|1.3115
|1.3186
|2007.03.12 18:42
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27516930
|2007.03.12 18:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3187
|1.3106
|1.3197
|2007.03.12 18:55
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27518775
|2007.03.12 18:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3199
|1.3118
|1.3209
|2007.03.13 10:00
|1.3169
|0.00
|0.00
|-0.66
|-30.00
|27560006
|2007.03.13 05:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3179
|1.3118
|1.3189
|2007.03.13 10:00
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|27584445
|2007.03.13 08:42
|buy
|0.90
|eurusd
|1.3159
|1.3118
|1.3169
|2007.03.13 10:00
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|27589135
|2007.03.13 10:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3168
|1.3249
|1.3158
|2007.03.13 14:23
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|27598772
|2007.03.13 11:16
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3188
|1.3249
|1.3178
|2007.03.13 14:23
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|27617283
|2007.03.13 12:57
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3211
|1.3252
|1.3201
|2007.03.13 14:22
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|27635631
|2007.03.13 14:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3198
|1.3117
|1.3208
|2007.03.13 16:21
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27655395
|2007.03.13 16:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3210
|1.3129
|1.3220
|2007.03.14 04:20
|1.3200
|0.00
|0.00
|-0.66
|-10.00
|27710938
|2007.03.13 23:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3190
|1.3129
|1.3200
|2007.03.14 04:20
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27739438
|2007.03.14 04:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3200
|1.3281
|1.3190
|2007.03.14 06:43
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27774720
|2007.03.14 06:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3191
|1.3110
|1.3201
|2007.03.14 06:49
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27778063
|2007.03.14 06:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3203
|1.3122
|1.3213
|2007.03.14 12:00
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27825455
|2007.03.14 11:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3183
|1.3122
|1.3193
|2007.03.14 12:00
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27834345
|2007.03.14 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3194
|1.3275
|1.3184
|2007.03.14 12:31
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27844369
|2007.03.14 12:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3179
|1.3260
|1.3169
|2007.03.14 17:12
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|27877090
|2007.03.14 14:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3199
|1.3260
|1.3189
|2007.03.14 17:11
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|27891444
|2007.03.14 14:37
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3219
|1.3260
|1.3209
|2007.03.14 17:11
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|27927040
|2007.03.14 16:12
|sell
|2.70
|eurusd
|1.3239
|1.3260
|1.3229
|2007.03.14 17:11
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|27949364
|2007.03.14 17:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3230
|1.3149
|1.3240
|2007.03.15 11:41
|1.3220
|0.00
|0.00
|-1.97
|-10.00
|28097587
|2007.03.15 08:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3210
|1.3149
|1.3220
|2007.03.15 11:41
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28119589
|2007.03.15 11:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3221
|1.3302
|1.3211
|2007.03.15 12:30
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28124591
|2007.03.15 12:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3212
|1.3131
|1.3222
|2007.03.15 12:32
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28125754
|2007.03.15 12:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3230
|1.3149
|1.3240
|2007.03.15 13:22
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28137135
|2007.03.15 13:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3242
|1.3161
|1.3252
|2007.03.15 14:22
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28142492
|2007.03.15 13:51
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3222
|1.3161
|1.3232
|2007.03.15 14:22
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28146336
|2007.03.15 14:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3233
|1.3152
|1.3243
|2007.03.15 14:52
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28149812
|2007.03.15 14:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3245
|1.3164
|1.3255
|2007.03.15 23:20
|1.3255
|0.00
|0.00
|-0.66
|10.00
|28188595
|2007.03.15 23:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3272
|1.3191
|1.3282
|2007.03.16 00:01
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28196068
|2007.03.16 00:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3283
|1.3202
|1.3293
|2007.03.16 00:54
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28201590
|2007.03.16 00:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3295
|1.3214
|1.3305
|2007.03.16 01:59
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28211123
|2007.03.16 01:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3300
|1.3219
|1.3310
|2007.03.16 02:03
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28213312
|2007.03.16 02:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3312
|1.3231
|1.3322
|2007.03.16 06:58
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28224029
|2007.03.16 04:07
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3292
|1.3231
|1.3302
|2007.03.16 06:58
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28235046
|2007.03.16 06:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3303
|1.3222
|1.3313
|2007.03.16 08:24
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28247448
|2007.03.16 08:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3315
|1.3234
|1.3325
|2007.03.16 09:20
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28257900
|2007.03.16 09:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3326
|1.3245
|1.3336
|2007.03.16 10:55
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28272102
|2007.03.16 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3339
|1.3258
|1.3349
|2007.03.16 13:41
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|28292516
|2007.03.16 13:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3319
|1.3258
|1.3329
|2007.03.16 13:41
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28297803
|2007.03.16 13:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3331
|1.3250
|1.3341
|2007.03.16 16:32
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|28322594
|2007.03.16 15:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3306
|1.3245
|1.3316
|2007.03.16 16:32
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28333958
|2007.03.16 16:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3314
|1.3395
|1.3304
|2007.03.19 02:08
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.59
|10.00
|28390211
|2007.03.19 02:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3302
|1.3383
|1.3292
|2007.03.19 07:07
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28420283
|2007.03.19 07:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3291
|1.3372
|1.3281
|2007.03.19 08:55
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|28429309
|2007.03.19 08:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3311
|1.3372
|1.3301
|2007.03.19 08:55
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28438105
|2007.03.19 08:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3301
|1.3382
|1.3291
|2007.03.19 09:52
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28446726
|2007.03.19 09:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3289
|1.3370
|1.3279
|2007.03.20 01:05
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.59
|-10.00
|28551708
|2007.03.19 23:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3309
|1.3370
|1.3299
|2007.03.20 01:05
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28566628
|2007.03.20 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3298
|1.3217
|1.3308
|2007.03.20 03:10
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28581619
|2007.03.20 02:46
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3278
|1.3217
|1.3288
|2007.03.20 03:10
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28585209
|2007.03.20 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3287
|1.3368
|1.3277
|2007.03.20 10:10
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28623487
|2007.03.20 10:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3272
|1.3353
|1.3262
|2007.03.20 11:46
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28631982
|2007.03.20 11:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3292
|1.3353
|1.3282
|2007.03.20 11:46
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28635789
|2007.03.20 11:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3279
|1.3360
|1.3269
|2007.03.20 12:56
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28646565
|2007.03.20 12:48
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3299
|1.3360
|1.3289
|2007.03.20 12:56
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28647982
|2007.03.20 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3286
|1.3367
|1.3276
|2007.03.20 13:14
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28649640
|2007.03.20 13:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3306
|1.3367
|1.3296
|2007.03.20 13:14
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28652411
|2007.03.20 13:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3296
|1.3215
|1.3306
|2007.03.20 17:35
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28688092
|2007.03.20 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3308
|1.3227
|1.3318
|2007.03.20 19:17
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28698810
|2007.03.20 19:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3320
|1.3239
|1.3330
|2007.03.21 18:15
|1.3309
|0.00
|0.00
|-0.61
|-11.00
|28767169
|2007.03.21 09:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3300
|1.3239
|1.3310
|2007.03.21 18:15
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28827965
|2007.03.21 18:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3342
|1.3423
|1.3332
|2007.03.21 18:19
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28828426
|2007.03.21 18:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3332
|1.3413
|1.3322
|2007.03.21 18:29
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|28828838
|2007.03.21 18:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3352
|1.3413
|1.3342
|2007.03.21 18:29
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|28829780
|2007.03.21 18:25
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3372
|1.3413
|1.3362
|2007.03.21 18:28
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28832679
|2007.03.21 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3356
|1.3437
|1.3346
|2007.03.22 02:26
|1.3387
|0.00
|0.00
|1.62
|-31.00
|28840541
|2007.03.21 18:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3376
|1.3437
|1.3366
|2007.03.22 02:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|4.86
|-30.00
|28867223
|2007.03.21 23:42
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3396
|1.3437
|1.3386
|2007.03.22 02:26
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28883197
|2007.03.22 02:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3386
|1.3305
|1.3396
|2007.03.22 12:46
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|28908010
|2007.03.22 08:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3366
|1.3305
|1.3376
|2007.03.22 12:46
|1.3356
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|28938413
|2007.03.22 12:41
|buy
|0.90
|eurusd
|1.3346
|1.3305
|1.3356
|2007.03.22 12:46
|1.3356
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28939961
|2007.03.22 12:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3356
|1.3437
|1.3346
|2007.03.22 16:31
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28972870
|2007.03.22 16:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3345
|1.3426
|1.3335
|2007.03.22 16:42
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28975583
|2007.03.22 16:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3333
|1.3414
|1.3323
|2007.03.22 17:15
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28985020
|2007.03.22 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3321
|1.3402
|1.3311
|2007.03.23 09:14
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.54
|10.00
|29055648
|2007.03.23 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3307
|1.3388
|1.3297
|2007.03.23 14:00
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|29079824
|2007.03.23 12:17
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3327
|1.3388
|1.3317
|2007.03.23 14:00
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29092887
|2007.03.23 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3313
|1.3232
|1.3323
|2007.03.23 14:52
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29102635
|2007.03.23 14:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3293
|1.3232
|1.3303
|2007.03.23 14:52
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29106795
|2007.03.23 14:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3305
|1.3224
|1.3315
|2007.03.25 23:08
|1.3272
|0.00
|0.00
|-0.61
|-33.00
|29134883
|2007.03.25 22:10
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3285
|1.3224
|1.3295
|2007.03.25 23:08
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|29137339
|2007.03.25 22:49
|buy
|0.90
|eurusd
|1.3262
|1.3221
|1.3272
|2007.03.25 23:08
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|29140644
|2007.03.25 23:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3273
|1.3354
|1.3263
|2007.03.26 00:06
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29144475
|2007.03.26 00:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3261
|1.3342
|1.3251
|2007.03.26 14:24
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|29192904
|2007.03.26 13:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3281
|1.3342
|1.3271
|2007.03.26 14:24
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.00
|29199895
|2007.03.26 14:03
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3319
|1.3360
|1.3309
|2007.03.26 14:25
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.00
|29206267
|2007.03.26 14:21
|sell
|2.70
|eurusd
|1.3339
|1.3360
|1.3329
|2007.03.26 14:25
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|29207055
|2007.03.26 14:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3343
|1.3262
|1.3353
|2007.03.27 08:18
|1.3353
|0.00
|0.00
|-0.61
|10.00
|29269619
|2007.03.27 08:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3353
|1.3434
|1.3343
|2007.03.27 08:53
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29273672
|2007.03.27 08:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3341
|1.3422
|1.3331
|2007.03.27 14:35
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29309429
|2007.03.27 14:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3361
|1.3422
|1.3351
|2007.03.27 14:35
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29312933
|2007.03.27 14:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3350
|1.3431
|1.3340
|2007.03.28 07:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.54
|10.00
|29389715
|2007.03.28 07:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3338
|1.3419
|1.3328
|2007.03.28 08:36
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29398880
|2007.03.28 08:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3323
|1.3404
|1.3313
|2007.03.28 10:17
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29405852
|2007.03.28 09:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3343
|1.3404
|1.3333
|2007.03.28 10:17
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29409672
|2007.03.28 10:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3330
|1.3411
|1.3320
|2007.03.28 14:42
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|29417432
|2007.03.28 11:43
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3350
|1.3411
|1.3340
|2007.03.28 14:42
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29446714
|2007.03.28 14:34
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3370
|1.3411
|1.3360
|2007.03.28 14:42
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|29449249
|2007.03.28 14:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3362
|1.3281
|1.3372
|2007.03.28 15:01
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29453224
|2007.03.28 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3375
|1.3294
|1.3385
|2007.03.29 04:15
|1.3325
|0.00
|0.00
|-1.82
|-50.00
|29456316
|2007.03.28 15:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3355
|1.3294
|1.3365
|2007.03.29 04:14
|1.3324
|0.00
|0.00
|-5.45
|-93.00
|29461611
|2007.03.28 15:36
|buy
|0.90
|eurusd
|1.3335
|1.3294
|1.3345
|2007.03.29 04:14
|1.3325
|0.00
|0.00
|-16.33
|-90.00
|29489382
|2007.03.28 19:29
|buy
|2.70
|eurusd
|1.3315
|1.3294
|1.3325
|2007.03.29 04:14
|1.3325
|0.00
|0.00
|-49.01
|270.00
|29533411
|2007.03.29 04:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3327
|1.3246
|1.3337
|2007.03.29 08:28
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29562168
|2007.03.29 08:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3339
|1.3258
|1.3349
|2007.03.29 10:41
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29570748
|2007.03.29 10:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3353
|1.3272
|1.3363
|2007.03.29 16:12
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29581131
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3333
|1.3272
|1.3343
|2007.03.29 16:12
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29615551
|2007.03.29 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3347
|1.3266
|1.3357
|2007.03.30 03:07
|1.3337
|0.00
|0.00
|-0.61
|-10.00
|29645378
|2007.03.29 23:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3327
|1.3266
|1.3337
|2007.03.30 03:07
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29668313
|2007.03.30 03:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3338
|1.3257
|1.3348
|2007.03.30 12:29
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|29699604
|2007.03.30 07:56
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3318
|1.3257
|1.3328
|2007.03.30 12:29
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29732569
|2007.03.30 12:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3326
|1.3407
|1.3316
|2007.03.30 12:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29734533
|2007.03.30 12:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3314
|1.3395
|1.3304
|2007.03.30 12:38
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29735360
|2007.03.30 12:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3291
|1.3372
|1.3281
|2007.03.30 13:45
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29742730
|2007.03.30 12:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3311
|1.3372
|1.3301
|2007.03.30 13:45
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29752721
|2007.03.30 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3296
|1.3377
|1.3286
|2007.03.30 15:19
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|29772884
|2007.03.30 15:08
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3316
|1.3377
|1.3306
|2007.03.30 15:19
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|29777903
|2007.03.30 15:17
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3345
|1.3391
|1.3340
|2007.03.30 15:19
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|29779228
|2007.03.30 15:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3336
|1.3417
|1.3326
|2007.03.30 15:51
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|29780618
|2007.03.30 15:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3356
|1.3417
|1.3346
|2007.03.30 15:51
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|29786469
|2007.03.30 15:27
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3376
|1.3417
|1.3366
|2007.03.30 15:51
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|29798792
|2007.03.30 15:48
|sell
|2.70
|eurusd
|1.3396
|1.3417
|1.3386
|2007.03.30 15:51
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|29801083
|2007.03.30 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3385
|1.3466
|1.3375
|2007.03.30 15:55
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|29802731
|2007.03.30 15:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3370
|1.3451
|1.3360
|2007.03.30 18:53
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|-70.26
|679.00
|Closed P/L:
|608.74
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29840251
|2007.03.30 18:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3359
|1.3278
|1.3369
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.61
|-2.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|-2.00
|Floating P/L:
|-2.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|608.74
|Floating P/L:
|-2.61
|Margin:
|50.00
|Balance:
|3 608.74
|Equity:
|3 606.13
|Free Margin:
|3 556.13
|Details:
|Gross Profit:
|2 826.39
|Gross Loss:
|2 217.65
|Total Net Profit:
|608.74
|Profit Factor:
|1.27
|Expected Payoff:
|4.58
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|614.61 (15.26%)
|Relative Drawdown:
|15.26% (614.61)
|Total Trades:
|133
|Short Positions (won %):
|69 (53.62%)
|Long Positions (won %):
|64 (64.06%)
|Profit Trades (% of total):
|78 (58.65%)
|Loss trades (% of total):
|55 (41.35%)
|Largest
|profit trade:
|270.00
|loss trade:
|-207.00
|Average
|profit trade:
|36.24
|loss trade:
|-40.32
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (89.34)
|consecutive losses ($):
|4 (-552.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|280.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-552.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2