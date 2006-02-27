Strategy Tester Report
EA_OTIW__2_USD_JPY__for_FXDD
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=200611143; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=10; LotsOptimized=true;
_Parameters_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#2(USD-JPY)"; Lots=1; StopLoss_1=55; TakeProfit_1=55; StopLoss_2=60; TakeProfit_2=50; _Parameters_Trailing="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true;
ProfitTrailing=true;
TrailingStop1=35; TrailingStop2=20; TrailingStep=1; Slippage=3;
|Bars in test
|18229
|Ticks modelled
|1712765
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4737.58
|Gross profit
|34887.07
|Gross loss
|-30149.49
|Profit factor
|1.16
|Expected payoff
|87.73
|Absolute drawdown
|1198.61
|Maximal drawdown
|5220.01 (27.76%)
|Relative drawdown
|28.83% (4622.41)
|Total trades
|54
|Short positions (won %)
|31 (80.65%)
|Long positions (won %)
|23 (69.57%)
|Profit trades (% of total)
|41 (75.93%)
|Loss trades (% of total)
|13 (24.07%)
|Largest
|profit trade
|2351.63
|loss trade
|-2858.13
|Average
|profit trade
|850.90
|loss trade
|-2319.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (6259.49)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-4955.61)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6259.49 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-4955.61 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.27 18:00
|buy
|1
|3.00
|116.01
|115.46
|116.56
|2
|2006.02.28 01:31
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.03
|116.56
|3
|2006.02.28 01:32
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.04
|116.56
|4
|2006.02.28 01:35
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.05
|116.56
|5
|2006.02.28 03:10
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.06
|116.56
|6
|2006.02.28 03:11
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.09
|116.56
|7
|2006.02.28 03:11
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.10
|116.56
|8
|2006.02.28 03:21
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.11
|116.56
|9
|2006.02.28 03:26
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.13
|116.56
|10
|2006.02.28 03:28
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.14
|116.56
|11
|2006.02.28 05:07
|modify
|1
|3.00
|116.01
|116.16
|116.56
|12
|2006.02.28 07:08
|s/l
|1
|3.00
|116.16
|116.16
|116.56
|397.66
|10397.66
|13
|2006.03.06 18:00
|sell
|2
|3.10
|117.49
|118.09
|116.99
|14
|2006.03.07 09:32
|s/l
|2
|3.10
|118.09
|118.09
|116.99
|-1596.27
|8801.39
|15
|2006.03.13 18:00
|sell
|3
|2.60
|119.04
|119.64
|118.54
|16
|2006.03.13 21:28
|modify
|3
|2.60
|119.04
|119.04
|118.54
|17
|2006.03.13 21:28
|modify
|3
|2.60
|119.04
|119.03
|118.54
|18
|2006.03.13 22:46
|modify
|3
|2.60
|119.04
|119.02
|118.54
|19
|2006.03.13 22:58
|modify
|3
|2.60
|119.04
|119.01
|118.54
|20
|2006.03.13 22:58
|modify
|3
|2.60
|119.04
|119.00
|118.54
|21
|2006.03.13 23:00
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.98
|118.54
|22
|2006.03.13 23:00
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.96
|118.54
|23
|2006.03.13 23:02
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.95
|118.54
|24
|2006.03.13 23:02
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.94
|118.54
|25
|2006.03.14 00:13
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.93
|118.54
|26
|2006.03.14 00:16
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.92
|118.54
|27
|2006.03.14 00:16
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.90
|118.54
|28
|2006.03.14 00:16
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.86
|118.54
|29
|2006.03.14 00:17
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.85
|118.54
|30
|2006.03.14 00:17
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.82
|118.54
|31
|2006.03.14 00:32
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.81
|118.54
|32
|2006.03.14 00:33
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.80
|118.54
|33
|2006.03.14 00:33
|modify
|3
|2.60
|119.04
|118.79
|118.54
|34
|2006.03.14 01:03
|s/l
|3
|2.60
|118.79
|118.79
|118.54
|529.40
|9330.78
|35
|2006.03.20 18:00
|buy
|4
|2.80
|116.26
|115.71
|116.81
|36
|2006.03.21 03:47
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.28
|116.81
|37
|2006.03.21 03:49
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.30
|116.81
|38
|2006.03.21 03:49
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.33
|116.81
|39
|2006.03.21 03:49
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.36
|116.81
|40
|2006.03.21 04:03
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.37
|116.81
|41
|2006.03.21 04:03
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.38
|116.81
|42
|2006.03.21 10:15
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.39
|116.81
|43
|2006.03.21 10:15
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.41
|116.81
|44
|2006.03.21 10:15
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.44
|116.81
|45
|2006.03.21 10:16
|modify
|4
|2.80
|116.26
|116.45
|116.81
|46
|2006.03.21 10:23
|t/p
|4
|2.80
|116.81
|116.45
|116.81
|1327.96
|10658.74
|47
|2006.03.27 18:00
|sell
|5
|3.20
|116.54
|117.14
|116.04
|48
|2006.03.28 02:12
|modify
|5
|3.20
|116.54
|116.51
|116.04
|49
|2006.03.28 02:13
|modify
|5
|3.20
|116.54
|116.50
|116.04
|50
|2006.03.28 02:13
|modify
|5
|3.20
|116.54
|116.49
|116.04
|51
|2006.03.28 02:58
|s/l
|5
|3.20
|116.49
|116.49
|116.04
|115.46
|10774.20
|52
|2006.04.03 18:00
|sell
|6
|3.20
|117.86
|118.46
|117.36
|53
|2006.04.04 04:09
|modify
|6
|3.20
|117.86
|117.85
|117.36
|54
|2006.04.04 04:09
|modify
|6
|3.20
|117.86
|117.84
|117.36
|55
|2006.04.04 04:17
|s/l
|6
|3.20
|117.84
|117.84
|117.36
|32.42
|10806.62
|56
|2006.04.10 18:00
|sell
|7
|3.20
|118.64
|119.24
|118.14
|57
|2006.04.10 21:57
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.63
|118.14
|58
|2006.04.10 21:58
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.62
|118.14
|59
|2006.04.10 21:59
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.61
|118.14
|60
|2006.04.10 22:12
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.60
|118.14
|61
|2006.04.10 22:20
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.59
|118.14
|62
|2006.04.10 22:51
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.57
|118.14
|63
|2006.04.10 22:57
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.56
|118.14
|64
|2006.04.10 23:05
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.55
|118.14
|65
|2006.04.10 23:06
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.52
|118.14
|66
|2006.04.10 23:06
|modify
|7
|3.20
|118.64
|118.49
|118.14
|67
|2006.04.11 00:16
|s/l
|7
|3.20
|118.49
|118.49
|118.14
|383.21
|11189.83
|68
|2006.04.17 18:00
|buy
|8
|3.40
|117.74
|117.19
|118.29
|69
|2006.04.18 09:44
|modify
|8
|3.40
|117.74
|117.77
|118.29
|70
|2006.04.18 09:44
|modify
|8
|3.40
|117.74
|117.81
|118.29
|71
|2006.04.18 10:05
|modify
|8
|3.40
|117.74
|117.82
|118.29
|72
|2006.04.18 10:08
|modify
|8
|3.40
|117.74
|117.85
|118.29
|73
|2006.04.18 10:09
|modify
|8
|3.40
|117.74
|117.87
|118.29
|74
|2006.04.18 10:09
|modify
|8
|3.40
|117.74
|117.89
|118.29
|75
|2006.04.18 12:18
|s/l
|8
|3.40
|117.89
|117.89
|118.29
|444.27
|11634.10
|76
|2006.04.24 18:00
|buy
|9
|3.50
|115.00
|114.45
|115.55
|77
|2006.04.24 18:20
|s/l
|9
|3.50
|114.45
|114.45
|115.55
|-1682.40
|9951.70
|78
|2006.05.01 18:00
|buy
|10
|3.00
|113.11
|112.56
|113.66
|79
|2006.05.01 21:20
|modify
|10
|3.00
|113.11
|113.17
|113.66
|80
|2006.05.01 21:20
|modify
|10
|3.00
|113.11
|113.22
|113.66
|81
|2006.05.01 21:20
|modify
|10
|3.00
|113.11
|113.27
|113.66
|82
|2006.05.01 21:42
|modify
|10
|3.00
|113.11
|113.29
|113.66
|83
|2006.05.01 21:42
|t/p
|10
|3.00
|113.66
|113.29
|113.66
|1451.57
|11403.27
|84
|2006.05.08 18:00
|buy
|11
|3.40
|111.58
|111.03
|112.13
|85
|2006.05.09 09:04
|modify
|11
|3.40
|111.58
|111.59
|112.13
|86
|2006.05.09 09:05
|modify
|11
|3.40
|111.58
|111.60
|112.13
|87
|2006.05.09 09:05
|modify
|11
|3.40
|111.58
|111.61
|112.13
|88
|2006.05.09 10:55
|s/l
|11
|3.40
|111.61
|111.61
|112.13
|103.03
|11506.30
|89
|2006.05.15 18:00
|buy
|12
|3.50
|110.26
|109.71
|110.81
|90
|2006.05.16 00:05
|modify
|12
|3.50
|110.26
|110.27
|110.81
|91
|2006.05.16 00:05
|modify
|12
|3.50
|110.26
|110.30
|110.81
|92
|2006.05.16 00:05
|modify
|12
|3.50
|110.26
|110.32
|110.81
|93
|2006.05.16 00:06
|modify
|12
|3.50
|110.26
|110.34
|110.81
|94
|2006.05.16 00:07
|modify
|12
|3.50
|110.26
|110.35
|110.81
|95
|2006.05.16 00:08
|modify
|12
|3.50
|110.26
|110.38
|110.81
|96
|2006.05.16 00:08
|modify
|12
|3.50
|110.26
|110.40
|110.81
|97
|2006.05.16 00:57
|modify
|12
|3.50
|110.26
|110.41
|110.81
|98
|2006.05.16 01:40
|modify
|12
|3.50
|110.26
|110.43
|110.81
|99
|2006.05.16 01:41
|t/p
|12
|3.50
|110.81
|110.43
|110.81
|1749.18
|13255.48
|100
|2006.05.22 18:00
|sell
|13
|4.00
|111.65
|112.25
|111.15
|101
|2006.05.22 20:15
|modify
|13
|4.00
|111.65
|111.65
|111.15
|102
|2006.05.22 20:16
|modify
|13
|4.00
|111.65
|111.64
|111.15
|103
|2006.05.22 20:16
|modify
|13
|4.00
|111.65
|111.61
|111.15
|104
|2006.05.22 20:30
|modify
|13
|4.00
|111.65
|111.59
|111.15
|105
|2006.05.22 20:31
|modify
|13
|4.00
|111.65
|111.58
|111.15
|106
|2006.05.22 20:31
|modify
|13
|4.00
|111.65
|111.55
|111.15
|107
|2006.05.22 20:39
|s/l
|13
|4.00
|111.55
|111.55
|111.15
|358.56
|13614.04
|108
|2006.05.29 18:00
|sell
|14
|4.10
|112.62
|113.22
|112.12
|109
|2006.05.29 20:23
|modify
|14
|4.10
|112.62
|112.60
|112.12
|110
|2006.05.29 20:25
|modify
|14
|4.10
|112.62
|112.59
|112.12
|111
|2006.05.29 20:28
|modify
|14
|4.10
|112.62
|112.57
|112.12
|112
|2006.05.29 20:28
|modify
|14
|4.10
|112.62
|112.56
|112.12
|113
|2006.05.29 21:01
|modify
|14
|4.10
|112.62
|112.55
|112.12
|114
|2006.05.29 21:02
|modify
|14
|4.10
|112.62
|112.54
|112.12
|115
|2006.05.29 21:03
|modify
|14
|4.10
|112.62
|112.53
|112.12
|116
|2006.05.29 21:04
|modify
|14
|4.10
|112.62
|112.52
|112.12
|117
|2006.05.29 22:49
|s/l
|14
|4.10
|112.52
|112.52
|112.12
|364.38
|13978.42
|118
|2006.06.05 18:00
|buy
|15
|4.20
|111.75
|111.20
|112.30
|119
|2006.06.05 20:45
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.77
|112.30
|120
|2006.06.05 20:45
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.80
|112.30
|121
|2006.06.05 20:50
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.81
|112.30
|122
|2006.06.05 20:54
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.82
|112.30
|123
|2006.06.05 20:54
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.83
|112.30
|124
|2006.06.05 20:56
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.84
|112.30
|125
|2006.06.05 21:28
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.85
|112.30
|126
|2006.06.05 22:14
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.86
|112.30
|127
|2006.06.05 22:15
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.88
|112.30
|128
|2006.06.05 22:15
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.90
|112.30
|129
|2006.06.05 22:29
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.91
|112.30
|130
|2006.06.05 22:29
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.93
|112.30
|131
|2006.06.05 22:30
|modify
|15
|4.20
|111.75
|111.94
|112.30
|132
|2006.06.05 22:30
|t/p
|15
|4.20
|112.30
|111.94
|112.30
|2056.62
|16035.04
|133
|2006.06.12 18:00
|sell
|16
|4.80
|114.22
|114.82
|113.72
|134
|2006.06.13 09:08
|s/l
|16
|4.80
|114.82
|114.82
|113.72
|-2541.10
|13493.94
|135
|2006.06.19 18:00
|sell
|17
|4.00
|115.29
|115.89
|114.79
|136
|2006.06.20 07:43
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.29
|114.79
|137
|2006.06.20 07:44
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.26
|114.79
|138
|2006.06.20 07:45
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.25
|114.79
|139
|2006.06.20 07:48
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.23
|114.79
|140
|2006.06.20 07:49
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.20
|114.79
|141
|2006.06.20 07:49
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.19
|114.79
|142
|2006.06.20 08:04
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.18
|114.79
|143
|2006.06.20 08:04
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.15
|114.79
|144
|2006.06.20 08:05
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.14
|114.79
|145
|2006.06.20 08:42
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.13
|114.79
|146
|2006.06.20 08:42
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.10
|114.79
|147
|2006.06.20 08:43
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.09
|114.79
|148
|2006.06.20 08:44
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.08
|114.79
|149
|2006.06.20 08:46
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.06
|114.79
|150
|2006.06.20 08:48
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.05
|114.79
|151
|2006.06.20 08:48
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.02
|114.79
|152
|2006.06.20 08:49
|modify
|17
|4.00
|115.29
|115.01
|114.79
|153
|2006.06.20 08:50
|t/p
|17
|4.00
|114.79
|115.01
|114.79
|1714.95
|15208.89
|154
|2006.06.26 18:00
|sell
|18
|4.60
|116.40
|117.00
|115.90
|155
|2006.06.26 19:24
|modify
|18
|4.60
|116.40
|116.40
|115.90
|156
|2006.06.26 19:37
|modify
|18
|4.60
|116.40
|116.39
|115.90
|157
|2006.06.26 19:39
|modify
|18
|4.60
|116.40
|116.38
|115.90
|158
|2006.06.26 19:40
|modify
|18
|4.60
|116.40
|116.37
|115.90
|159
|2006.06.26 19:40
|modify
|18
|4.60
|116.40
|116.36
|115.90
|160
|2006.06.26 20:54
|s/l
|18
|4.60
|116.36
|116.36
|115.90
|158.13
|15367.02
|161
|2006.07.03 18:00
|buy
|19
|4.60
|114.95
|114.40
|115.50
|162
|2006.07.04 03:57
|s/l
|19
|4.60
|114.40
|114.40
|115.50
|-2195.81
|13171.21
|163
|2006.07.10 18:00
|buy
|20
|4.00
|114.04
|113.49
|114.59
|164
|2006.07.11 01:08
|modify
|20
|4.00
|114.04
|114.05
|114.59
|165
|2006.07.11 01:09
|modify
|20
|4.00
|114.04
|114.07
|114.59
|166
|2006.07.11 01:12
|modify
|20
|4.00
|114.04
|114.09
|114.59
|167
|2006.07.11 01:12
|modify
|20
|4.00
|114.04
|114.10
|114.59
|168
|2006.07.11 02:57
|s/l
|20
|4.00
|114.10
|114.10
|114.59
|224.02
|13395.23
|169
|2006.07.17 18:00
|sell
|21
|4.00
|117.09
|117.69
|116.59
|170
|2006.07.18 08:05
|modify
|21
|4.00
|117.09
|117.08
|116.59
|171
|2006.07.18 08:05
|modify
|21
|4.00
|117.09
|117.04
|116.59
|172
|2006.07.18 08:30
|s/l
|21
|4.00
|117.04
|117.04
|116.59
|143.52
|13538.75
|173
|2006.07.24 18:00
|sell
|22
|4.10
|116.65
|117.25
|116.15
|174
|2006.07.25 17:27
|s/l
|22
|4.10
|117.25
|117.25
|116.15
|-2126.12
|11412.63
|175
|2006.07.31 18:00
|buy
|23
|3.40
|114.47
|113.92
|115.02
|176
|2006.08.01 05:23
|modify
|23
|3.40
|114.47
|114.48
|115.02
|177
|2006.08.01 08:45
|modify
|23
|3.40
|114.47
|114.50
|115.02
|178
|2006.08.01 08:47
|modify
|23
|3.40
|114.47
|114.51
|115.02
|179
|2006.08.01 08:50
|modify
|23
|3.40
|114.47
|114.52
|115.02
|180
|2006.08.01 14:38
|modify
|23
|3.40
|114.47
|114.56
|115.02
|181
|2006.08.01 14:38
|modify
|23
|3.40
|114.47
|114.62
|115.02
|182
|2006.08.01 14:39
|modify
|23
|3.40
|114.47
|114.63
|115.02
|183
|2006.08.01 14:39
|modify
|23
|3.40
|114.47
|114.64
|115.02
|184
|2006.08.01 14:39
|modify
|23
|3.40
|114.47
|114.65
|115.02
|185
|2006.08.01 14:43
|t/p
|23
|3.40
|115.02
|114.65
|115.02
|1637.43
|13050.05
|186
|2006.08.07 18:00
|sell
|24
|3.90
|114.86
|115.46
|114.36
|187
|2006.08.08 20:15
|modify
|24
|3.90
|114.86
|114.80
|114.36
|188
|2006.08.08 20:16
|s/l
|24
|3.90
|114.80
|114.80
|114.36
|177.14
|13227.20
|189
|2006.08.14 18:00
|sell
|25
|4.00
|116.54
|117.14
|116.04
|190
|2006.08.15 09:36
|modify
|25
|4.00
|116.54
|116.51
|116.04
|191
|2006.08.15 09:37
|modify
|25
|4.00
|116.54
|116.46
|116.04
|192
|2006.08.15 09:37
|modify
|25
|4.00
|116.54
|116.45
|116.04
|193
|2006.08.15 09:56
|s/l
|25
|4.00
|116.45
|116.45
|116.04
|281.79
|13508.99
|194
|2006.08.21 18:00
|buy
|26
|4.10
|115.91
|115.36
|116.46
|195
|2006.08.22 09:50
|modify
|26
|4.10
|115.91
|115.93
|116.46
|196
|2006.08.22 09:51
|modify
|26
|4.10
|115.91
|115.96
|116.46
|197
|2006.08.22 09:51
|modify
|26
|4.10
|115.91
|115.99
|116.46
|198
|2006.08.22 10:05
|modify
|26
|4.10
|115.91
|116.00
|116.46
|199
|2006.08.22 10:05
|modify
|26
|4.10
|115.91
|116.01
|116.46
|200
|2006.08.22 13:20
|s/l
|26
|4.10
|116.01
|116.01
|116.46
|367.44
|13876.43
|201
|2006.08.28 18:00
|sell
|27
|4.20
|117.15
|117.75
|116.65
|202
|2006.08.29 03:46
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.14
|116.65
|203
|2006.08.29 03:47
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.12
|116.65
|204
|2006.08.29 03:53
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.11
|116.65
|205
|2006.08.29 04:01
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.10
|116.65
|206
|2006.08.29 04:02
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.09
|116.65
|207
|2006.08.29 04:02
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.05
|116.65
|208
|2006.08.29 04:02
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.04
|116.65
|209
|2006.08.29 06:27
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.03
|116.65
|210
|2006.08.29 06:27
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.01
|116.65
|211
|2006.08.29 06:29
|modify
|27
|4.20
|117.15
|117.00
|116.65
|212
|2006.08.29 06:29
|modify
|27
|4.20
|117.15
|116.99
|116.65
|213
|2006.08.29 06:30
|modify
|27
|4.20
|117.15
|116.98
|116.65
|214
|2006.08.29 06:30
|modify
|27
|4.20
|117.15
|116.97
|116.65
|215
|2006.08.29 06:34
|modify
|27
|4.20
|117.15
|116.94
|116.65
|216
|2006.08.29 06:35
|modify
|27
|4.20
|117.15
|116.92
|116.65
|217
|2006.08.29 06:36
|modify
|27
|4.20
|117.15
|116.91
|116.65
|218
|2006.08.29 08:05
|s/l
|27
|4.20
|116.91
|116.91
|116.65
|833.47
|14709.90
|219
|2006.09.04 18:00
|buy
|28
|4.40
|116.11
|115.56
|116.66
|220
|2006.09.06 06:25
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.12
|116.66
|221
|2006.09.06 06:25
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.14
|116.66
|222
|2006.09.06 12:52
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.15
|116.66
|223
|2006.09.06 13:17
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.17
|116.66
|224
|2006.09.06 13:17
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.18
|116.66
|225
|2006.09.06 13:25
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.19
|116.66
|226
|2006.09.06 13:25
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.21
|116.66
|227
|2006.09.06 13:26
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.23
|116.66
|228
|2006.09.06 13:27
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.25
|116.66
|229
|2006.09.06 13:27
|modify
|28
|4.40
|116.11
|116.29
|116.66
|230
|2006.09.06 13:27
|t/p
|28
|4.40
|116.66
|116.29
|116.66
|2104.15
|16814.05
|231
|2006.09.11 18:00
|sell
|29
|5.00
|117.58
|118.18
|117.08
|232
|2006.09.12 20:09
|s/l
|29
|5.00
|118.18
|118.18
|117.08
|-2572.06
|14241.99
|233
|2006.09.18 18:00
|sell
|30
|4.30
|118.02
|118.62
|117.52
|234
|2006.09.19 09:40
|modify
|30
|4.30
|118.02
|118.00
|117.52
|235
|2006.09.19 09:40
|modify
|30
|4.30
|118.02
|117.95
|117.52
|236
|2006.09.19 09:41
|modify
|30
|4.30
|118.02
|117.93
|117.52
|237
|2006.09.19 09:41
|modify
|30
|4.30
|118.02
|117.90
|117.52
|238
|2006.09.19 09:41
|modify
|30
|4.30
|118.02
|117.89
|117.52
|239
|2006.09.19 09:41
|modify
|30
|4.30
|118.02
|117.85
|117.52
|240
|2006.09.19 09:44
|s/l
|30
|4.30
|117.85
|117.85
|117.52
|590.87
|14832.86
|241
|2006.09.25 18:00
|buy
|31
|4.40
|116.45
|115.90
|117.00
|242
|2006.09.26 16:12
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.46
|117.00
|243
|2006.09.26 16:12
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.48
|117.00
|244
|2006.09.26 16:12
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.49
|117.00
|245
|2006.09.26 16:15
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.50
|117.00
|246
|2006.09.26 16:15
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.51
|117.00
|247
|2006.09.26 16:15
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.52
|117.00
|248
|2006.09.26 16:22
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.53
|117.00
|249
|2006.09.26 16:24
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.54
|117.00
|250
|2006.09.26 16:24
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.55
|117.00
|251
|2006.09.26 16:25
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.56
|117.00
|252
|2006.09.26 16:25
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.57
|117.00
|253
|2006.09.26 16:25
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.58
|117.00
|254
|2006.09.26 16:28
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.59
|117.00
|255
|2006.09.26 16:31
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.60
|117.00
|256
|2006.09.26 16:32
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.61
|117.00
|257
|2006.09.26 16:32
|modify
|31
|4.40
|116.45
|116.63
|117.00
|258
|2006.09.26 16:35
|t/p
|31
|4.40
|117.00
|116.63
|117.00
|2083.43
|16916.28
|259
|2006.10.02 18:00
|sell
|32
|5.10
|117.70
|118.30
|117.20
|260
|2006.10.03 09:32
|modify
|32
|5.10
|117.70
|117.70
|117.20
|261
|2006.10.03 09:32
|modify
|32
|5.10
|117.70
|117.69
|117.20
|262
|2006.10.03 09:33
|modify
|32
|5.10
|117.70
|117.68
|117.20
|263
|2006.10.03 09:33
|modify
|32
|5.10
|117.70
|117.67
|117.20
|264
|2006.10.03 09:37
|modify
|32
|5.10
|117.70
|117.66
|117.20
|265
|2006.10.03 09:38
|modify
|32
|5.10
|117.70
|117.65
|117.20
|266
|2006.10.03 09:38
|modify
|32
|5.10
|117.70
|117.64
|117.20
|267
|2006.10.03 09:43
|modify
|32
|5.10
|117.70
|117.63
|117.20
|268
|2006.10.03 09:43
|modify
|32
|5.10
|117.70
|117.62
|117.20
|269
|2006.10.03 11:09
|s/l
|32
|5.10
|117.62
|117.62
|117.20
|312.00
|17228.28
|270
|2006.10.09 18:00
|sell
|33
|5.20
|119.09
|119.69
|118.59
|271
|2006.10.10 13:18
|s/l
|33
|5.20
|119.69
|119.69
|118.59
|-2642.30
|14585.98
|272
|2006.10.16 18:00
|sell
|34
|4.40
|119.24
|119.84
|118.74
|273
|2006.10.17 00:53
|modify
|34
|4.40
|119.24
|119.22
|118.74
|274
|2006.10.17 00:54
|modify
|34
|4.40
|119.24
|119.21
|118.74
|275
|2006.10.17 00:55
|modify
|34
|4.40
|119.24
|119.20
|118.74
|276
|2006.10.17 01:00
|modify
|34
|4.40
|119.24
|119.19
|118.74
|277
|2006.10.17 02:43
|modify
|34
|4.40
|119.24
|119.18
|118.74
|278
|2006.10.17 02:47
|modify
|34
|4.40
|119.24
|119.16
|118.74
|279
|2006.10.17 08:42
|s/l
|34
|4.40
|119.16
|119.16
|118.74
|265.30
|14851.29
|280
|2006.10.23 18:00
|buy
|35
|4.50
|119.37
|118.82
|119.92
|281
|2006.10.26 02:25
|s/l
|35
|4.50
|118.82
|118.82
|119.92
|-2006.03
|12845.26
|282
|2006.10.30 18:00
|buy
|36
|3.90
|117.41
|116.86
|117.96
|283
|2006.10.31 08:47
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.42
|117.96
|284
|2006.10.31 08:47
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.43
|117.96
|285
|2006.10.31 08:51
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.44
|117.96
|286
|2006.10.31 08:55
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.45
|117.96
|287
|2006.10.31 08:55
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.46
|117.96
|288
|2006.10.31 08:55
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.47
|117.96
|289
|2006.10.31 08:55
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.48
|117.96
|290
|2006.10.31 11:31
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.49
|117.96
|291
|2006.10.31 11:31
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.50
|117.96
|292
|2006.10.31 11:32
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.51
|117.96
|293
|2006.10.31 11:33
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.52
|117.96
|294
|2006.10.31 11:38
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.53
|117.96
|295
|2006.10.31 11:40
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.54
|117.96
|296
|2006.10.31 11:40
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.55
|117.96
|297
|2006.10.31 11:40
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.56
|117.96
|298
|2006.10.31 11:41
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.57
|117.96
|299
|2006.10.31 11:41
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.58
|117.96
|300
|2006.10.31 11:47
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.59
|117.96
|301
|2006.10.31 11:47
|modify
|36
|3.90
|117.41
|117.60
|117.96
|302
|2006.10.31 11:48
|t/p
|36
|3.90
|117.96
|117.60
|117.96
|1831.75
|14677.00
|303
|2006.11.06 18:00
|sell
|37
|4.40
|118.40
|119.00
|117.90
|304
|2006.11.07 00:52
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.40
|117.90
|305
|2006.11.07 00:52
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.39
|117.90
|306
|2006.11.07 01:11
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.38
|117.90
|307
|2006.11.07 02:21
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.37
|117.90
|308
|2006.11.07 02:25
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.36
|117.90
|309
|2006.11.07 02:25
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.35
|117.90
|310
|2006.11.07 02:26
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.34
|117.90
|311
|2006.11.07 02:27
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.33
|117.90
|312
|2006.11.07 02:27
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.32
|117.90
|313
|2006.11.07 02:27
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.31
|117.90
|314
|2006.11.07 02:28
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.30
|117.90
|315
|2006.11.07 02:28
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.29
|117.90
|316
|2006.11.07 02:29
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.28
|117.90
|317
|2006.11.07 03:05
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.27
|117.90
|318
|2006.11.07 03:06
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.26
|117.90
|319
|2006.11.07 03:06
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.25
|117.90
|320
|2006.11.07 05:03
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.24
|117.90
|321
|2006.11.07 05:04
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.23
|117.90
|322
|2006.11.07 05:04
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.20
|117.90
|323
|2006.11.07 05:07
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.19
|117.90
|324
|2006.11.07 05:07
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.18
|117.90
|325
|2006.11.07 05:09
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.17
|117.90
|326
|2006.11.07 05:09
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.16
|117.90
|327
|2006.11.07 05:15
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.15
|117.90
|328
|2006.11.07 05:15
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.14
|117.90
|329
|2006.11.07 05:26
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.13
|117.90
|330
|2006.11.07 05:31
|modify
|37
|4.40
|118.40
|118.12
|117.90
|331
|2006.11.07 05:31
|t/p
|37
|4.40
|117.90
|118.12
|117.90
|1835.89
|16512.90
|332
|2006.11.13 18:00
|sell
|38
|5.00
|118.12
|118.72
|117.62
|333
|2006.11.14 00:50
|modify
|38
|5.00
|118.12
|118.12
|117.62
|334
|2006.11.14 00:50
|modify
|38
|5.00
|118.12
|118.09
|117.62
|335
|2006.11.14 00:50
|modify
|38
|5.00
|118.12
|118.07
|117.62
|336
|2006.11.14 00:50
|modify
|38
|5.00
|118.12
|118.04
|117.62
|337
|2006.11.14 00:51
|modify
|38
|5.00
|118.12
|118.03
|117.62
|338
|2006.11.14 00:51
|modify
|38
|5.00
|118.12
|118.01
|117.62
|339
|2006.11.14 00:52
|modify
|38
|5.00
|118.12
|118.00
|117.62
|340
|2006.11.14 00:53
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.99
|117.62
|341
|2006.11.14 00:53
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.98
|117.62
|342
|2006.11.14 00:54
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.97
|117.62
|343
|2006.11.14 00:54
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.96
|117.62
|344
|2006.11.14 00:55
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.95
|117.62
|345
|2006.11.14 00:55
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.94
|117.62
|346
|2006.11.14 00:55
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.92
|117.62
|347
|2006.11.14 00:57
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.91
|117.62
|348
|2006.11.14 00:57
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.90
|117.62
|349
|2006.11.14 00:58
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.89
|117.62
|350
|2006.11.14 00:58
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.88
|117.62
|351
|2006.11.14 00:58
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.86
|117.62
|352
|2006.11.14 00:59
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.85
|117.62
|353
|2006.11.14 01:01
|modify
|38
|5.00
|118.12
|117.83
|117.62
|354
|2006.11.14 01:01
|t/p
|38
|5.00
|117.62
|117.83
|117.62
|2091.65
|18604.55
|355
|2006.11.20 18:00
|sell
|39
|5.60
|118.16
|118.76
|117.66
|356
|2006.11.21 01:14
|modify
|39
|5.60
|118.16
|118.13
|117.66
|357
|2006.11.21 01:15
|modify
|39
|5.60
|118.16
|118.12
|117.66
|358
|2006.11.21 01:15
|modify
|39
|5.60
|118.16
|118.11
|117.66
|359
|2006.11.21 04:20
|s/l
|39
|5.60
|118.11
|118.11
|117.66
|198.77
|18803.31
|360
|2006.11.27 18:00
|buy
|40
|5.60
|116.16
|115.61
|116.71
|361
|2006.11.29 02:31
|s/l
|40
|5.60
|115.61
|115.61
|116.71
|-2625.83
|16177.49
|362
|2006.12.04 18:00
|buy
|41
|4.90
|115.40
|114.85
|115.95
|363
|2006.12.05 08:42
|s/l
|41
|4.90
|114.85
|114.85
|115.95
|-2329.78
|13847.71
|364
|2006.12.11 18:00
|sell
|42
|0.10
|117.00
|117.60
|116.50
|365
|2006.12.11 18:31
|modify
|42
|0.10
|117.00
|116.99
|116.50
|366
|2006.12.11 18:31
|modify
|42
|0.10
|117.00
|116.98
|116.50
|367
|2006.12.11 18:40
|modify
|42
|0.10
|117.00
|116.97
|116.50
|368
|2006.12.11 18:41
|modify
|42
|0.10
|117.00
|116.96
|116.50
|369
|2006.12.11 18:41
|modify
|42
|0.10
|117.00
|116.95
|116.50
|370
|2006.12.11 19:58
|s/l
|42
|0.10
|116.95
|116.95
|116.50
|4.28
|13851.99
|371
|2006.12.18 18:00
|sell
|43
|4.20
|118.14
|118.74
|117.64
|372
|2006.12.19 02:09
|modify
|43
|4.20
|118.14
|118.12
|117.64
|373
|2006.12.19 02:10
|modify
|43
|4.20
|118.14
|118.11
|117.64
|374
|2006.12.19 02:10
|modify
|43
|4.20
|118.14
|118.10
|117.64
|375
|2006.12.19 02:10
|modify
|43
|4.20
|118.14
|118.09
|117.64
|376
|2006.12.19 02:10
|modify
|43
|4.20
|118.14
|118.08
|117.64
|377
|2006.12.19 02:10
|modify
|43
|4.20
|118.14
|118.06
|117.64
|378
|2006.12.19 02:16
|modify
|43
|4.20
|118.14
|118.05
|117.64
|379
|2006.12.19 02:17
|modify
|43
|4.20
|118.14
|118.04
|117.64
|380
|2006.12.19 04:34
|s/l
|43
|4.20
|118.04
|118.04
|117.64
|327.08
|14179.07
|381
|2007.01.08 18:00
|buy
|44
|4.30
|118.53
|117.98
|119.08
|382
|2007.01.09 02:26
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.54
|119.08
|383
|2007.01.09 02:30
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.55
|119.08
|384
|2007.01.09 02:38
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.56
|119.08
|385
|2007.01.09 02:41
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.57
|119.08
|386
|2007.01.09 04:25
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.58
|119.08
|387
|2007.01.09 04:55
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.59
|119.08
|388
|2007.01.09 05:00
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.60
|119.08
|389
|2007.01.09 05:07
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.61
|119.08
|390
|2007.01.09 05:15
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.62
|119.08
|391
|2007.01.09 05:40
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.63
|119.08
|392
|2007.01.09 05:48
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.65
|119.08
|393
|2007.01.09 07:40
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.66
|119.08
|394
|2007.01.09 07:40
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.67
|119.08
|395
|2007.01.09 07:41
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.68
|119.08
|396
|2007.01.09 09:35
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.70
|119.08
|397
|2007.01.09 09:35
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.71
|119.08
|398
|2007.01.09 09:35
|modify
|44
|4.30
|118.53
|118.72
|119.08
|399
|2007.01.09 09:35
|t/p
|44
|4.30
|119.08
|118.72
|119.08
|2000.77
|16179.83
|400
|2007.01.15 18:00
|sell
|45
|4.90
|120.44
|121.04
|119.94
|401
|2007.01.18 07:35
|s/l
|45
|4.90
|121.04
|121.04
|119.94
|-2596.53
|13583.30
|402
|2007.01.22 18:00
|sell
|46
|4.10
|121.55
|122.15
|121.05
|403
|2007.01.23 13:37
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.54
|121.05
|404
|2007.01.23 13:37
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.51
|121.05
|405
|2007.01.23 13:38
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.50
|121.05
|406
|2007.01.23 13:39
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.49
|121.05
|407
|2007.01.23 13:39
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.48
|121.05
|408
|2007.01.23 13:40
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.47
|121.05
|409
|2007.01.23 13:41
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.46
|121.05
|410
|2007.01.23 13:41
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.45
|121.05
|411
|2007.01.23 13:43
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.44
|121.05
|412
|2007.01.23 13:43
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.42
|121.05
|413
|2007.01.23 13:43
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.41
|121.05
|414
|2007.01.23 13:43
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.40
|121.05
|415
|2007.01.23 13:43
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.38
|121.05
|416
|2007.01.23 13:49
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.37
|121.05
|417
|2007.01.23 13:49
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.36
|121.05
|418
|2007.01.23 13:49
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.35
|121.05
|419
|2007.01.23 13:53
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.34
|121.05
|420
|2007.01.23 13:53
|modify
|46
|4.10
|121.55
|121.33
|121.05
|421
|2007.01.23 15:19
|s/l
|46
|4.10
|121.33
|121.33
|121.05
|715.39
|14298.69
|422
|2007.01.29 18:00
|sell
|47
|4.30
|121.78
|122.38
|121.28
|423
|2007.01.30 01:45
|modify
|47
|4.30
|121.78
|121.77
|121.28
|424
|2007.01.30 04:40
|s/l
|47
|4.30
|121.77
|121.77
|121.28
|5.90
|14304.59
|425
|2007.02.05 18:00
|buy
|48
|4.30
|120.35
|119.80
|120.90
|426
|2007.02.07 16:08
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.36
|120.90
|427
|2007.02.07 16:09
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.37
|120.90
|428
|2007.02.07 16:09
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.38
|120.90
|429
|2007.02.07 16:10
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.41
|120.90
|430
|2007.02.07 18:41
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.42
|120.90
|431
|2007.02.07 18:54
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.44
|120.90
|432
|2007.02.08 03:27
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.45
|120.90
|433
|2007.02.08 03:28
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.46
|120.90
|434
|2007.02.08 03:28
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.47
|120.90
|435
|2007.02.08 03:28
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.48
|120.90
|436
|2007.02.08 03:28
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.49
|120.90
|437
|2007.02.08 03:39
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.50
|120.90
|438
|2007.02.08 03:40
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.51
|120.90
|439
|2007.02.08 03:41
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.52
|120.90
|440
|2007.02.08 03:52
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.53
|120.90
|441
|2007.02.08 04:29
|modify
|48
|4.30
|120.35
|120.54
|120.90
|442
|2007.02.08 07:42
|t/p
|48
|4.30
|120.90
|120.54
|120.90
|2029.53
|16334.12
|443
|2007.02.12 18:00
|sell
|49
|4.90
|121.76
|122.36
|121.26
|444
|2007.02.13 02:39
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.75
|121.26
|445
|2007.02.13 02:58
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.74
|121.26
|446
|2007.02.13 02:58
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.73
|121.26
|447
|2007.02.13 02:58
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.72
|121.26
|448
|2007.02.13 02:59
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.68
|121.26
|449
|2007.02.13 02:59
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.65
|121.26
|450
|2007.02.13 03:13
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.64
|121.26
|451
|2007.02.13 03:15
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.61
|121.26
|452
|2007.02.13 03:17
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.60
|121.26
|453
|2007.02.13 03:17
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.58
|121.26
|454
|2007.02.13 03:17
|modify
|49
|4.90
|121.76
|121.56
|121.26
|455
|2007.02.13 07:19
|s/l
|49
|4.90
|121.56
|121.56
|121.26
|772.67
|17106.79
|456
|2007.02.19 18:00
|buy
|50
|5.10
|119.62
|119.07
|120.17
|457
|2007.02.20 09:02
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.64
|120.17
|458
|2007.02.20 09:04
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.65
|120.17
|459
|2007.02.20 09:11
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.66
|120.17
|460
|2007.02.20 09:15
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.67
|120.17
|461
|2007.02.20 09:16
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.68
|120.17
|462
|2007.02.20 09:16
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.69
|120.17
|463
|2007.02.20 09:16
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.70
|120.17
|464
|2007.02.20 09:18
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.71
|120.17
|465
|2007.02.20 11:24
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.72
|120.17
|466
|2007.02.20 11:24
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.73
|120.17
|467
|2007.02.20 11:24
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.74
|120.17
|468
|2007.02.20 11:24
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.75
|120.17
|469
|2007.02.20 11:45
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.78
|120.17
|470
|2007.02.20 11:45
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.79
|120.17
|471
|2007.02.20 11:45
|modify
|50
|5.10
|119.62
|119.80
|120.17
|472
|2007.02.20 11:49
|t/p
|50
|5.10
|120.17
|119.80
|120.17
|2351.63
|19458.42
|473
|2007.02.26 18:00
|sell
|51
|5.80
|120.77
|121.37
|120.27
|474
|2007.02.26 20:50
|modify
|51
|5.80
|120.77
|120.76
|120.27
|475
|2007.02.26 20:50
|modify
|51
|5.80
|120.77
|120.75
|120.27
|476
|2007.02.26 20:52
|modify
|51
|5.80
|120.77
|120.74
|120.27
|477
|2007.02.26 21:05
|modify
|51
|5.80
|120.77
|120.73
|120.27
|478
|2007.02.26 21:08
|modify
|51
|5.80
|120.77
|120.72
|120.27
|479
|2007.02.26 21:09
|modify
|51
|5.80
|120.77
|120.71
|120.27
|480
|2007.02.26 21:09
|modify
|51
|5.80
|120.77
|120.70
|120.27
|481
|2007.02.26 21:09
|modify
|51
|5.80
|120.77
|120.69
|120.27
|482
|2007.02.26 23:06
|s/l
|51
|5.80
|120.69
|120.69
|120.27
|384.37
|19842.79
|483
|2007.03.05 18:00
|buy
|52
|6.00
|116.02
|115.47
|116.57
|484
|2007.03.05 22:54
|s/l
|52
|6.00
|115.47
|115.47
|116.57
|-2858.13
|16984.66
|485
|2007.03.12 18:00
|sell
|53
|5.10
|117.68
|118.28
|117.18
|486
|2007.03.12 23:28
|modify
|53
|5.10
|117.68
|117.68
|117.18
|487
|2007.03.12 23:28
|modify
|53
|5.10
|117.68
|117.67
|117.18
|488
|2007.03.12 23:28
|modify
|53
|5.10
|117.68
|117.65
|117.18
|489
|2007.03.12 23:46
|s/l
|53
|5.10
|117.65
|117.65
|117.18
|130.04
|17114.70
|490
|2007.03.19 18:00
|buy
|54
|5.10
|117.69
|117.14
|118.24
|491
|2007.03.20 14:24
|s/l
|54
|5.10
|117.14
|117.14
|118.24
|-2377.13
|14737.58