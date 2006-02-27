Strategy Tester Report
EA_OTIW__2_USD_JPY__for_FXDD

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=200611143; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=10; LotsOptimized=true; _Parameters_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#2(USD-JPY)"; Lots=1; StopLoss_1=55; TakeProfit_1=55; StopLoss_2=60; TakeProfit_2=50; _Parameters_Trailing="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStop1=35; TrailingStop2=20; TrailingStep=1; Slippage=3;
Bars in test18229Ticks modelled1712765Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit4737.58Gross profit34887.07Gross loss-30149.49
Profit factor1.16Expected payoff87.73
Absolute drawdown1198.61Maximal drawdown5220.01 (27.76%)Relative drawdown28.83% (4622.41)
Total trades54Short positions (won %)31 (80.65%)Long positions (won %)23 (69.57%)
Profit trades (% of total)41 (75.93%)Loss trades (% of total)13 (24.07%)
Largestprofit trade2351.63loss trade-2858.13
Averageprofit trade850.90loss trade-2319.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (6259.49)consecutive losses (loss in money)2 (-4955.61)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6259.49 (6)consecutive loss (count of losses)-4955.61 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.27 18:00buy13.00116.01115.46116.56
22006.02.28 01:31modify13.00116.01116.03116.56
32006.02.28 01:32modify13.00116.01116.04116.56
42006.02.28 01:35modify13.00116.01116.05116.56
52006.02.28 03:10modify13.00116.01116.06116.56
62006.02.28 03:11modify13.00116.01116.09116.56
72006.02.28 03:11modify13.00116.01116.10116.56
82006.02.28 03:21modify13.00116.01116.11116.56
92006.02.28 03:26modify13.00116.01116.13116.56
102006.02.28 03:28modify13.00116.01116.14116.56
112006.02.28 05:07modify13.00116.01116.16116.56
122006.02.28 07:08s/l13.00116.16116.16116.56397.6610397.66
132006.03.06 18:00sell23.10117.49118.09116.99
142006.03.07 09:32s/l23.10118.09118.09116.99-1596.278801.39
152006.03.13 18:00sell32.60119.04119.64118.54
162006.03.13 21:28modify32.60119.04119.04118.54
172006.03.13 21:28modify32.60119.04119.03118.54
182006.03.13 22:46modify32.60119.04119.02118.54
192006.03.13 22:58modify32.60119.04119.01118.54
202006.03.13 22:58modify32.60119.04119.00118.54
212006.03.13 23:00modify32.60119.04118.98118.54
222006.03.13 23:00modify32.60119.04118.96118.54
232006.03.13 23:02modify32.60119.04118.95118.54
242006.03.13 23:02modify32.60119.04118.94118.54
252006.03.14 00:13modify32.60119.04118.93118.54
262006.03.14 00:16modify32.60119.04118.92118.54
272006.03.14 00:16modify32.60119.04118.90118.54
282006.03.14 00:16modify32.60119.04118.86118.54
292006.03.14 00:17modify32.60119.04118.85118.54
302006.03.14 00:17modify32.60119.04118.82118.54
312006.03.14 00:32modify32.60119.04118.81118.54
322006.03.14 00:33modify32.60119.04118.80118.54
332006.03.14 00:33modify32.60119.04118.79118.54
342006.03.14 01:03s/l32.60118.79118.79118.54529.409330.78
352006.03.20 18:00buy42.80116.26115.71116.81
362006.03.21 03:47modify42.80116.26116.28116.81
372006.03.21 03:49modify42.80116.26116.30116.81
382006.03.21 03:49modify42.80116.26116.33116.81
392006.03.21 03:49modify42.80116.26116.36116.81
402006.03.21 04:03modify42.80116.26116.37116.81
412006.03.21 04:03modify42.80116.26116.38116.81
422006.03.21 10:15modify42.80116.26116.39116.81
432006.03.21 10:15modify42.80116.26116.41116.81
442006.03.21 10:15modify42.80116.26116.44116.81
452006.03.21 10:16modify42.80116.26116.45116.81
462006.03.21 10:23t/p42.80116.81116.45116.811327.9610658.74
472006.03.27 18:00sell53.20116.54117.14116.04
482006.03.28 02:12modify53.20116.54116.51116.04
492006.03.28 02:13modify53.20116.54116.50116.04
502006.03.28 02:13modify53.20116.54116.49116.04
512006.03.28 02:58s/l53.20116.49116.49116.04115.4610774.20
522006.04.03 18:00sell63.20117.86118.46117.36
532006.04.04 04:09modify63.20117.86117.85117.36
542006.04.04 04:09modify63.20117.86117.84117.36
552006.04.04 04:17s/l63.20117.84117.84117.3632.4210806.62
562006.04.10 18:00sell73.20118.64119.24118.14
572006.04.10 21:57modify73.20118.64118.63118.14
582006.04.10 21:58modify73.20118.64118.62118.14
592006.04.10 21:59modify73.20118.64118.61118.14
602006.04.10 22:12modify73.20118.64118.60118.14
612006.04.10 22:20modify73.20118.64118.59118.14
622006.04.10 22:51modify73.20118.64118.57118.14
632006.04.10 22:57modify73.20118.64118.56118.14
642006.04.10 23:05modify73.20118.64118.55118.14
652006.04.10 23:06modify73.20118.64118.52118.14
662006.04.10 23:06modify73.20118.64118.49118.14
672006.04.11 00:16s/l73.20118.49118.49118.14383.2111189.83
682006.04.17 18:00buy83.40117.74117.19118.29
692006.04.18 09:44modify83.40117.74117.77118.29
702006.04.18 09:44modify83.40117.74117.81118.29
712006.04.18 10:05modify83.40117.74117.82118.29
722006.04.18 10:08modify83.40117.74117.85118.29
732006.04.18 10:09modify83.40117.74117.87118.29
742006.04.18 10:09modify83.40117.74117.89118.29
752006.04.18 12:18s/l83.40117.89117.89118.29444.2711634.10
762006.04.24 18:00buy93.50115.00114.45115.55
772006.04.24 18:20s/l93.50114.45114.45115.55-1682.409951.70
782006.05.01 18:00buy103.00113.11112.56113.66
792006.05.01 21:20modify103.00113.11113.17113.66
802006.05.01 21:20modify103.00113.11113.22113.66
812006.05.01 21:20modify103.00113.11113.27113.66
822006.05.01 21:42modify103.00113.11113.29113.66
832006.05.01 21:42t/p103.00113.66113.29113.661451.5711403.27
842006.05.08 18:00buy113.40111.58111.03112.13
852006.05.09 09:04modify113.40111.58111.59112.13
862006.05.09 09:05modify113.40111.58111.60112.13
872006.05.09 09:05modify113.40111.58111.61112.13
882006.05.09 10:55s/l113.40111.61111.61112.13103.0311506.30
892006.05.15 18:00buy123.50110.26109.71110.81
902006.05.16 00:05modify123.50110.26110.27110.81
912006.05.16 00:05modify123.50110.26110.30110.81
922006.05.16 00:05modify123.50110.26110.32110.81
932006.05.16 00:06modify123.50110.26110.34110.81
942006.05.16 00:07modify123.50110.26110.35110.81
952006.05.16 00:08modify123.50110.26110.38110.81
962006.05.16 00:08modify123.50110.26110.40110.81
972006.05.16 00:57modify123.50110.26110.41110.81
982006.05.16 01:40modify123.50110.26110.43110.81
992006.05.16 01:41t/p123.50110.81110.43110.811749.1813255.48
1002006.05.22 18:00sell134.00111.65112.25111.15
1012006.05.22 20:15modify134.00111.65111.65111.15
1022006.05.22 20:16modify134.00111.65111.64111.15
1032006.05.22 20:16modify134.00111.65111.61111.15
1042006.05.22 20:30modify134.00111.65111.59111.15
1052006.05.22 20:31modify134.00111.65111.58111.15
1062006.05.22 20:31modify134.00111.65111.55111.15
1072006.05.22 20:39s/l134.00111.55111.55111.15358.5613614.04
1082006.05.29 18:00sell144.10112.62113.22112.12
1092006.05.29 20:23modify144.10112.62112.60112.12
1102006.05.29 20:25modify144.10112.62112.59112.12
1112006.05.29 20:28modify144.10112.62112.57112.12
1122006.05.29 20:28modify144.10112.62112.56112.12
1132006.05.29 21:01modify144.10112.62112.55112.12
1142006.05.29 21:02modify144.10112.62112.54112.12
1152006.05.29 21:03modify144.10112.62112.53112.12
1162006.05.29 21:04modify144.10112.62112.52112.12
1172006.05.29 22:49s/l144.10112.52112.52112.12364.3813978.42
1182006.06.05 18:00buy154.20111.75111.20112.30
1192006.06.05 20:45modify154.20111.75111.77112.30
1202006.06.05 20:45modify154.20111.75111.80112.30
1212006.06.05 20:50modify154.20111.75111.81112.30
1222006.06.05 20:54modify154.20111.75111.82112.30
1232006.06.05 20:54modify154.20111.75111.83112.30
1242006.06.05 20:56modify154.20111.75111.84112.30
1252006.06.05 21:28modify154.20111.75111.85112.30
1262006.06.05 22:14modify154.20111.75111.86112.30
1272006.06.05 22:15modify154.20111.75111.88112.30
1282006.06.05 22:15modify154.20111.75111.90112.30
1292006.06.05 22:29modify154.20111.75111.91112.30
1302006.06.05 22:29modify154.20111.75111.93112.30
1312006.06.05 22:30modify154.20111.75111.94112.30
1322006.06.05 22:30t/p154.20112.30111.94112.302056.6216035.04
1332006.06.12 18:00sell164.80114.22114.82113.72
1342006.06.13 09:08s/l164.80114.82114.82113.72-2541.1013493.94
1352006.06.19 18:00sell174.00115.29115.89114.79
1362006.06.20 07:43modify174.00115.29115.29114.79
1372006.06.20 07:44modify174.00115.29115.26114.79
1382006.06.20 07:45modify174.00115.29115.25114.79
1392006.06.20 07:48modify174.00115.29115.23114.79
1402006.06.20 07:49modify174.00115.29115.20114.79
1412006.06.20 07:49modify174.00115.29115.19114.79
1422006.06.20 08:04modify174.00115.29115.18114.79
1432006.06.20 08:04modify174.00115.29115.15114.79
1442006.06.20 08:05modify174.00115.29115.14114.79
1452006.06.20 08:42modify174.00115.29115.13114.79
1462006.06.20 08:42modify174.00115.29115.10114.79
1472006.06.20 08:43modify174.00115.29115.09114.79
1482006.06.20 08:44modify174.00115.29115.08114.79
1492006.06.20 08:46modify174.00115.29115.06114.79
1502006.06.20 08:48modify174.00115.29115.05114.79
1512006.06.20 08:48modify174.00115.29115.02114.79
1522006.06.20 08:49modify174.00115.29115.01114.79
1532006.06.20 08:50t/p174.00114.79115.01114.791714.9515208.89
1542006.06.26 18:00sell184.60116.40117.00115.90
1552006.06.26 19:24modify184.60116.40116.40115.90
1562006.06.26 19:37modify184.60116.40116.39115.90
1572006.06.26 19:39modify184.60116.40116.38115.90
1582006.06.26 19:40modify184.60116.40116.37115.90
1592006.06.26 19:40modify184.60116.40116.36115.90
1602006.06.26 20:54s/l184.60116.36116.36115.90158.1315367.02
1612006.07.03 18:00buy194.60114.95114.40115.50
1622006.07.04 03:57s/l194.60114.40114.40115.50-2195.8113171.21
1632006.07.10 18:00buy204.00114.04113.49114.59
1642006.07.11 01:08modify204.00114.04114.05114.59
1652006.07.11 01:09modify204.00114.04114.07114.59
1662006.07.11 01:12modify204.00114.04114.09114.59
1672006.07.11 01:12modify204.00114.04114.10114.59
1682006.07.11 02:57s/l204.00114.10114.10114.59224.0213395.23
1692006.07.17 18:00sell214.00117.09117.69116.59
1702006.07.18 08:05modify214.00117.09117.08116.59
1712006.07.18 08:05modify214.00117.09117.04116.59
1722006.07.18 08:30s/l214.00117.04117.04116.59143.5213538.75
1732006.07.24 18:00sell224.10116.65117.25116.15
1742006.07.25 17:27s/l224.10117.25117.25116.15-2126.1211412.63
1752006.07.31 18:00buy233.40114.47113.92115.02
1762006.08.01 05:23modify233.40114.47114.48115.02
1772006.08.01 08:45modify233.40114.47114.50115.02
1782006.08.01 08:47modify233.40114.47114.51115.02
1792006.08.01 08:50modify233.40114.47114.52115.02
1802006.08.01 14:38modify233.40114.47114.56115.02
1812006.08.01 14:38modify233.40114.47114.62115.02
1822006.08.01 14:39modify233.40114.47114.63115.02
1832006.08.01 14:39modify233.40114.47114.64115.02
1842006.08.01 14:39modify233.40114.47114.65115.02
1852006.08.01 14:43t/p233.40115.02114.65115.021637.4313050.05
1862006.08.07 18:00sell243.90114.86115.46114.36
1872006.08.08 20:15modify243.90114.86114.80114.36
1882006.08.08 20:16s/l243.90114.80114.80114.36177.1413227.20
1892006.08.14 18:00sell254.00116.54117.14116.04
1902006.08.15 09:36modify254.00116.54116.51116.04
1912006.08.15 09:37modify254.00116.54116.46116.04
1922006.08.15 09:37modify254.00116.54116.45116.04
1932006.08.15 09:56s/l254.00116.45116.45116.04281.7913508.99
1942006.08.21 18:00buy264.10115.91115.36116.46
1952006.08.22 09:50modify264.10115.91115.93116.46
1962006.08.22 09:51modify264.10115.91115.96116.46
1972006.08.22 09:51modify264.10115.91115.99116.46
1982006.08.22 10:05modify264.10115.91116.00116.46
1992006.08.22 10:05modify264.10115.91116.01116.46
2002006.08.22 13:20s/l264.10116.01116.01116.46367.4413876.43
2012006.08.28 18:00sell274.20117.15117.75116.65
2022006.08.29 03:46modify274.20117.15117.14116.65
2032006.08.29 03:47modify274.20117.15117.12116.65
2042006.08.29 03:53modify274.20117.15117.11116.65
2052006.08.29 04:01modify274.20117.15117.10116.65
2062006.08.29 04:02modify274.20117.15117.09116.65
2072006.08.29 04:02modify274.20117.15117.05116.65
2082006.08.29 04:02modify274.20117.15117.04116.65
2092006.08.29 06:27modify274.20117.15117.03116.65
2102006.08.29 06:27modify274.20117.15117.01116.65
2112006.08.29 06:29modify274.20117.15117.00116.65
2122006.08.29 06:29modify274.20117.15116.99116.65
2132006.08.29 06:30modify274.20117.15116.98116.65
2142006.08.29 06:30modify274.20117.15116.97116.65
2152006.08.29 06:34modify274.20117.15116.94116.65
2162006.08.29 06:35modify274.20117.15116.92116.65
2172006.08.29 06:36modify274.20117.15116.91116.65
2182006.08.29 08:05s/l274.20116.91116.91116.65833.4714709.90
2192006.09.04 18:00buy284.40116.11115.56116.66
2202006.09.06 06:25modify284.40116.11116.12116.66
2212006.09.06 06:25modify284.40116.11116.14116.66
2222006.09.06 12:52modify284.40116.11116.15116.66
2232006.09.06 13:17modify284.40116.11116.17116.66
2242006.09.06 13:17modify284.40116.11116.18116.66
2252006.09.06 13:25modify284.40116.11116.19116.66
2262006.09.06 13:25modify284.40116.11116.21116.66
2272006.09.06 13:26modify284.40116.11116.23116.66
2282006.09.06 13:27modify284.40116.11116.25116.66
2292006.09.06 13:27modify284.40116.11116.29116.66
2302006.09.06 13:27t/p284.40116.66116.29116.662104.1516814.05
2312006.09.11 18:00sell295.00117.58118.18117.08
2322006.09.12 20:09s/l295.00118.18118.18117.08-2572.0614241.99
2332006.09.18 18:00sell304.30118.02118.62117.52
2342006.09.19 09:40modify304.30118.02118.00117.52
2352006.09.19 09:40modify304.30118.02117.95117.52
2362006.09.19 09:41modify304.30118.02117.93117.52
2372006.09.19 09:41modify304.30118.02117.90117.52
2382006.09.19 09:41modify304.30118.02117.89117.52
2392006.09.19 09:41modify304.30118.02117.85117.52
2402006.09.19 09:44s/l304.30117.85117.85117.52590.8714832.86
2412006.09.25 18:00buy314.40116.45115.90117.00
2422006.09.26 16:12modify314.40116.45116.46117.00
2432006.09.26 16:12modify314.40116.45116.48117.00
2442006.09.26 16:12modify314.40116.45116.49117.00
2452006.09.26 16:15modify314.40116.45116.50117.00
2462006.09.26 16:15modify314.40116.45116.51117.00
2472006.09.26 16:15modify314.40116.45116.52117.00
2482006.09.26 16:22modify314.40116.45116.53117.00
2492006.09.26 16:24modify314.40116.45116.54117.00
2502006.09.26 16:24modify314.40116.45116.55117.00
2512006.09.26 16:25modify314.40116.45116.56117.00
2522006.09.26 16:25modify314.40116.45116.57117.00
2532006.09.26 16:25modify314.40116.45116.58117.00
2542006.09.26 16:28modify314.40116.45116.59117.00
2552006.09.26 16:31modify314.40116.45116.60117.00
2562006.09.26 16:32modify314.40116.45116.61117.00
2572006.09.26 16:32modify314.40116.45116.63117.00
2582006.09.26 16:35t/p314.40117.00116.63117.002083.4316916.28
2592006.10.02 18:00sell325.10117.70118.30117.20
2602006.10.03 09:32modify325.10117.70117.70117.20
2612006.10.03 09:32modify325.10117.70117.69117.20
2622006.10.03 09:33modify325.10117.70117.68117.20
2632006.10.03 09:33modify325.10117.70117.67117.20
2642006.10.03 09:37modify325.10117.70117.66117.20
2652006.10.03 09:38modify325.10117.70117.65117.20
2662006.10.03 09:38modify325.10117.70117.64117.20
2672006.10.03 09:43modify325.10117.70117.63117.20
2682006.10.03 09:43modify325.10117.70117.62117.20
2692006.10.03 11:09s/l325.10117.62117.62117.20312.0017228.28
2702006.10.09 18:00sell335.20119.09119.69118.59
2712006.10.10 13:18s/l335.20119.69119.69118.59-2642.3014585.98
2722006.10.16 18:00sell344.40119.24119.84118.74
2732006.10.17 00:53modify344.40119.24119.22118.74
2742006.10.17 00:54modify344.40119.24119.21118.74
2752006.10.17 00:55modify344.40119.24119.20118.74
2762006.10.17 01:00modify344.40119.24119.19118.74
2772006.10.17 02:43modify344.40119.24119.18118.74
2782006.10.17 02:47modify344.40119.24119.16118.74
2792006.10.17 08:42s/l344.40119.16119.16118.74265.3014851.29
2802006.10.23 18:00buy354.50119.37118.82119.92
2812006.10.26 02:25s/l354.50118.82118.82119.92-2006.0312845.26
2822006.10.30 18:00buy363.90117.41116.86117.96
2832006.10.31 08:47modify363.90117.41117.42117.96
2842006.10.31 08:47modify363.90117.41117.43117.96
2852006.10.31 08:51modify363.90117.41117.44117.96
2862006.10.31 08:55modify363.90117.41117.45117.96
2872006.10.31 08:55modify363.90117.41117.46117.96
2882006.10.31 08:55modify363.90117.41117.47117.96
2892006.10.31 08:55modify363.90117.41117.48117.96
2902006.10.31 11:31modify363.90117.41117.49117.96
2912006.10.31 11:31modify363.90117.41117.50117.96
2922006.10.31 11:32modify363.90117.41117.51117.96
2932006.10.31 11:33modify363.90117.41117.52117.96
2942006.10.31 11:38modify363.90117.41117.53117.96
2952006.10.31 11:40modify363.90117.41117.54117.96
2962006.10.31 11:40modify363.90117.41117.55117.96
2972006.10.31 11:40modify363.90117.41117.56117.96
2982006.10.31 11:41modify363.90117.41117.57117.96
2992006.10.31 11:41modify363.90117.41117.58117.96
3002006.10.31 11:47modify363.90117.41117.59117.96
3012006.10.31 11:47modify363.90117.41117.60117.96
3022006.10.31 11:48t/p363.90117.96117.60117.961831.7514677.00
3032006.11.06 18:00sell374.40118.40119.00117.90
3042006.11.07 00:52modify374.40118.40118.40117.90
3052006.11.07 00:52modify374.40118.40118.39117.90
3062006.11.07 01:11modify374.40118.40118.38117.90
3072006.11.07 02:21modify374.40118.40118.37117.90
3082006.11.07 02:25modify374.40118.40118.36117.90
3092006.11.07 02:25modify374.40118.40118.35117.90
3102006.11.07 02:26modify374.40118.40118.34117.90
3112006.11.07 02:27modify374.40118.40118.33117.90
3122006.11.07 02:27modify374.40118.40118.32117.90
3132006.11.07 02:27modify374.40118.40118.31117.90
3142006.11.07 02:28modify374.40118.40118.30117.90
3152006.11.07 02:28modify374.40118.40118.29117.90
3162006.11.07 02:29modify374.40118.40118.28117.90
3172006.11.07 03:05modify374.40118.40118.27117.90
3182006.11.07 03:06modify374.40118.40118.26117.90
3192006.11.07 03:06modify374.40118.40118.25117.90
3202006.11.07 05:03modify374.40118.40118.24117.90
3212006.11.07 05:04modify374.40118.40118.23117.90
3222006.11.07 05:04modify374.40118.40118.20117.90
3232006.11.07 05:07modify374.40118.40118.19117.90
3242006.11.07 05:07modify374.40118.40118.18117.90
3252006.11.07 05:09modify374.40118.40118.17117.90
3262006.11.07 05:09modify374.40118.40118.16117.90
3272006.11.07 05:15modify374.40118.40118.15117.90
3282006.11.07 05:15modify374.40118.40118.14117.90
3292006.11.07 05:26modify374.40118.40118.13117.90
3302006.11.07 05:31modify374.40118.40118.12117.90
3312006.11.07 05:31t/p374.40117.90118.12117.901835.8916512.90
3322006.11.13 18:00sell385.00118.12118.72117.62
3332006.11.14 00:50modify385.00118.12118.12117.62
3342006.11.14 00:50modify385.00118.12118.09117.62
3352006.11.14 00:50modify385.00118.12118.07117.62
3362006.11.14 00:50modify385.00118.12118.04117.62
3372006.11.14 00:51modify385.00118.12118.03117.62
3382006.11.14 00:51modify385.00118.12118.01117.62
3392006.11.14 00:52modify385.00118.12118.00117.62
3402006.11.14 00:53modify385.00118.12117.99117.62
3412006.11.14 00:53modify385.00118.12117.98117.62
3422006.11.14 00:54modify385.00118.12117.97117.62
3432006.11.14 00:54modify385.00118.12117.96117.62
3442006.11.14 00:55modify385.00118.12117.95117.62
3452006.11.14 00:55modify385.00118.12117.94117.62
3462006.11.14 00:55modify385.00118.12117.92117.62
3472006.11.14 00:57modify385.00118.12117.91117.62
3482006.11.14 00:57modify385.00118.12117.90117.62
3492006.11.14 00:58modify385.00118.12117.89117.62
3502006.11.14 00:58modify385.00118.12117.88117.62
3512006.11.14 00:58modify385.00118.12117.86117.62
3522006.11.14 00:59modify385.00118.12117.85117.62
3532006.11.14 01:01modify385.00118.12117.83117.62
3542006.11.14 01:01t/p385.00117.62117.83117.622091.6518604.55
3552006.11.20 18:00sell395.60118.16118.76117.66
3562006.11.21 01:14modify395.60118.16118.13117.66
3572006.11.21 01:15modify395.60118.16118.12117.66
3582006.11.21 01:15modify395.60118.16118.11117.66
3592006.11.21 04:20s/l395.60118.11118.11117.66198.7718803.31
3602006.11.27 18:00buy405.60116.16115.61116.71
3612006.11.29 02:31s/l405.60115.61115.61116.71-2625.8316177.49
3622006.12.04 18:00buy414.90115.40114.85115.95
3632006.12.05 08:42s/l414.90114.85114.85115.95-2329.7813847.71
3642006.12.11 18:00sell420.10117.00117.60116.50
3652006.12.11 18:31modify420.10117.00116.99116.50
3662006.12.11 18:31modify420.10117.00116.98116.50
3672006.12.11 18:40modify420.10117.00116.97116.50
3682006.12.11 18:41modify420.10117.00116.96116.50
3692006.12.11 18:41modify420.10117.00116.95116.50
3702006.12.11 19:58s/l420.10116.95116.95116.504.2813851.99
3712006.12.18 18:00sell434.20118.14118.74117.64
3722006.12.19 02:09modify434.20118.14118.12117.64
3732006.12.19 02:10modify434.20118.14118.11117.64
3742006.12.19 02:10modify434.20118.14118.10117.64
3752006.12.19 02:10modify434.20118.14118.09117.64
3762006.12.19 02:10modify434.20118.14118.08117.64
3772006.12.19 02:10modify434.20118.14118.06117.64
3782006.12.19 02:16modify434.20118.14118.05117.64
3792006.12.19 02:17modify434.20118.14118.04117.64
3802006.12.19 04:34s/l434.20118.04118.04117.64327.0814179.07
3812007.01.08 18:00buy444.30118.53117.98119.08
3822007.01.09 02:26modify444.30118.53118.54119.08
3832007.01.09 02:30modify444.30118.53118.55119.08
3842007.01.09 02:38modify444.30118.53118.56119.08
3852007.01.09 02:41modify444.30118.53118.57119.08
3862007.01.09 04:25modify444.30118.53118.58119.08
3872007.01.09 04:55modify444.30118.53118.59119.08
3882007.01.09 05:00modify444.30118.53118.60119.08
3892007.01.09 05:07modify444.30118.53118.61119.08
3902007.01.09 05:15modify444.30118.53118.62119.08
3912007.01.09 05:40modify444.30118.53118.63119.08
3922007.01.09 05:48modify444.30118.53118.65119.08
3932007.01.09 07:40modify444.30118.53118.66119.08
3942007.01.09 07:40modify444.30118.53118.67119.08
3952007.01.09 07:41modify444.30118.53118.68119.08
3962007.01.09 09:35modify444.30118.53118.70119.08
3972007.01.09 09:35modify444.30118.53118.71119.08
3982007.01.09 09:35modify444.30118.53118.72119.08
3992007.01.09 09:35t/p444.30119.08118.72119.082000.7716179.83
4002007.01.15 18:00sell454.90120.44121.04119.94
4012007.01.18 07:35s/l454.90121.04121.04119.94-2596.5313583.30
4022007.01.22 18:00sell464.10121.55122.15121.05
4032007.01.23 13:37modify464.10121.55121.54121.05
4042007.01.23 13:37modify464.10121.55121.51121.05
4052007.01.23 13:38modify464.10121.55121.50121.05
4062007.01.23 13:39modify464.10121.55121.49121.05
4072007.01.23 13:39modify464.10121.55121.48121.05
4082007.01.23 13:40modify464.10121.55121.47121.05
4092007.01.23 13:41modify464.10121.55121.46121.05
4102007.01.23 13:41modify464.10121.55121.45121.05
4112007.01.23 13:43modify464.10121.55121.44121.05
4122007.01.23 13:43modify464.10121.55121.42121.05
4132007.01.23 13:43modify464.10121.55121.41121.05
4142007.01.23 13:43modify464.10121.55121.40121.05
4152007.01.23 13:43modify464.10121.55121.38121.05
4162007.01.23 13:49modify464.10121.55121.37121.05
4172007.01.23 13:49modify464.10121.55121.36121.05
4182007.01.23 13:49modify464.10121.55121.35121.05
4192007.01.23 13:53modify464.10121.55121.34121.05
4202007.01.23 13:53modify464.10121.55121.33121.05
4212007.01.23 15:19s/l464.10121.33121.33121.05715.3914298.69
4222007.01.29 18:00sell474.30121.78122.38121.28
4232007.01.30 01:45modify474.30121.78121.77121.28
4242007.01.30 04:40s/l474.30121.77121.77121.285.9014304.59
4252007.02.05 18:00buy484.30120.35119.80120.90
4262007.02.07 16:08modify484.30120.35120.36120.90
4272007.02.07 16:09modify484.30120.35120.37120.90
4282007.02.07 16:09modify484.30120.35120.38120.90
4292007.02.07 16:10modify484.30120.35120.41120.90
4302007.02.07 18:41modify484.30120.35120.42120.90
4312007.02.07 18:54modify484.30120.35120.44120.90
4322007.02.08 03:27modify484.30120.35120.45120.90
4332007.02.08 03:28modify484.30120.35120.46120.90
4342007.02.08 03:28modify484.30120.35120.47120.90
4352007.02.08 03:28modify484.30120.35120.48120.90
4362007.02.08 03:28modify484.30120.35120.49120.90
4372007.02.08 03:39modify484.30120.35120.50120.90
4382007.02.08 03:40modify484.30120.35120.51120.90
4392007.02.08 03:41modify484.30120.35120.52120.90
4402007.02.08 03:52modify484.30120.35120.53120.90
4412007.02.08 04:29modify484.30120.35120.54120.90
4422007.02.08 07:42t/p484.30120.90120.54120.902029.5316334.12
4432007.02.12 18:00sell494.90121.76122.36121.26
4442007.02.13 02:39modify494.90121.76121.75121.26
4452007.02.13 02:58modify494.90121.76121.74121.26
4462007.02.13 02:58modify494.90121.76121.73121.26
4472007.02.13 02:58modify494.90121.76121.72121.26
4482007.02.13 02:59modify494.90121.76121.68121.26
4492007.02.13 02:59modify494.90121.76121.65121.26
4502007.02.13 03:13modify494.90121.76121.64121.26
4512007.02.13 03:15modify494.90121.76121.61121.26
4522007.02.13 03:17modify494.90121.76121.60121.26
4532007.02.13 03:17modify494.90121.76121.58121.26
4542007.02.13 03:17modify494.90121.76121.56121.26
4552007.02.13 07:19s/l494.90121.56121.56121.26772.6717106.79
4562007.02.19 18:00buy505.10119.62119.07120.17
4572007.02.20 09:02modify505.10119.62119.64120.17
4582007.02.20 09:04modify505.10119.62119.65120.17
4592007.02.20 09:11modify505.10119.62119.66120.17
4602007.02.20 09:15modify505.10119.62119.67120.17
4612007.02.20 09:16modify505.10119.62119.68120.17
4622007.02.20 09:16modify505.10119.62119.69120.17
4632007.02.20 09:16modify505.10119.62119.70120.17
4642007.02.20 09:18modify505.10119.62119.71120.17
4652007.02.20 11:24modify505.10119.62119.72120.17
4662007.02.20 11:24modify505.10119.62119.73120.17
4672007.02.20 11:24modify505.10119.62119.74120.17
4682007.02.20 11:24modify505.10119.62119.75120.17
4692007.02.20 11:45modify505.10119.62119.78120.17
4702007.02.20 11:45modify505.10119.62119.79120.17
4712007.02.20 11:45modify505.10119.62119.80120.17
4722007.02.20 11:49t/p505.10120.17119.80120.172351.6319458.42
4732007.02.26 18:00sell515.80120.77121.37120.27
4742007.02.26 20:50modify515.80120.77120.76120.27
4752007.02.26 20:50modify515.80120.77120.75120.27
4762007.02.26 20:52modify515.80120.77120.74120.27
4772007.02.26 21:05modify515.80120.77120.73120.27
4782007.02.26 21:08modify515.80120.77120.72120.27
4792007.02.26 21:09modify515.80120.77120.71120.27
4802007.02.26 21:09modify515.80120.77120.70120.27
4812007.02.26 21:09modify515.80120.77120.69120.27
4822007.02.26 23:06s/l515.80120.69120.69120.27384.3719842.79
4832007.03.05 18:00buy526.00116.02115.47116.57
4842007.03.05 22:54s/l526.00115.47115.47116.57-2858.1316984.66
4852007.03.12 18:00sell535.10117.68118.28117.18
4862007.03.12 23:28modify535.10117.68117.68117.18
4872007.03.12 23:28modify535.10117.68117.67117.18
4882007.03.12 23:28modify535.10117.68117.65117.18
4892007.03.12 23:46s/l535.10117.65117.65117.18130.0417114.70
4902007.03.19 18:00buy545.10117.69117.14118.24
4912007.03.20 14:24s/l545.10117.14117.14118.24-2377.1314737.58