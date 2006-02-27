Strategy Tester Report
EA_OTIW__2_USD_CHF__for_FXDD

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period30 Minutes (M30) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=200611144; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=10; LotsOptimized=true; _Parameters_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#2(USD-CHF)"; Lots=1; StopLoss_1=55; TakeProfit_1=40; StopLoss_2=55; TakeProfit_2=40; _Parameters_Trailing="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStop1=23; TrailingStop2=29; TrailingStep=1; Slippage=3;
Bars in test18233Ticks modelled1562091Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit10807.22Gross profit40861.86Gross loss-30054.65
Profit factor1.36Expected payoff200.13
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown15082.07 (54.76%)Relative drawdown54.76% (15082.07)
Total trades54Short positions (won %)30 (83.33%)Long positions (won %)24 (66.67%)
Profit trades (% of total)41 (75.93%)Loss trades (% of total)13 (24.07%)
Largestprofit trade2435.87loss trade-3758.51
Averageprofit trade996.63loss trade-2311.90
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (15800.57)consecutive losses (loss in money)2 (-6883.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)15800.57 (10)consecutive loss (count of losses)-6883.90 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.27 18:00sell13.001.31991.32541.3159
22006.02.28 11:46modify13.001.31991.31961.3159
32006.02.28 11:47modify13.001.31991.31941.3159
42006.02.28 11:48modify13.001.31991.31931.3159
52006.02.28 12:56s/l13.001.31931.31931.3159118.2410118.24
62006.03.06 18:00buy23.001.30091.29541.3049
72006.03.07 05:54modify23.001.30091.30111.3049
82006.03.07 05:54modify23.001.30091.30151.3049
92006.03.07 05:58modify23.001.30091.30181.3049
102006.03.07 05:58modify23.001.30091.30201.3049
112006.03.07 05:58modify23.001.30091.30231.3049
122006.03.07 05:58modify23.001.30091.30251.3049
132006.03.07 05:58t/p23.001.30491.30251.3049928.5011046.73
142006.03.13 18:00sell33.301.31461.32011.3106
152006.03.13 21:28modify33.301.31461.31461.3106
162006.03.14 00:21modify33.301.31461.31431.3106
172006.03.14 00:35modify33.301.31461.31421.3106
182006.03.14 01:40modify33.301.31461.31391.3106
192006.03.14 01:40t/p33.301.31061.31391.3106987.1612033.89
202006.03.20 18:00buy43.601.29161.28611.2956
212006.03.21 01:28modify43.601.29161.29161.2956
222006.03.21 01:28modify43.601.29161.29191.2956
232006.03.21 01:28modify43.601.29161.29231.2956
242006.03.21 01:29modify43.601.29161.29241.2956
252006.03.21 01:30modify43.601.29161.29251.2956
262006.03.21 01:39modify43.601.29161.29271.2956
272006.03.21 02:10s/l43.601.29271.29271.2956317.2612351.15
282006.03.27 18:00sell53.701.30891.31441.3049
292006.03.28 10:01modify53.701.30891.30891.3049
302006.03.28 10:02modify53.701.30891.30871.3049
312006.03.28 10:02modify53.701.30891.30831.3049
322006.03.28 10:03modify53.701.30891.30811.3049
332006.03.28 10:03modify53.701.30891.30801.3049
342006.03.28 10:04t/p53.701.30491.30801.30491112.0113463.16
352006.04.03 18:00buy64.001.30541.29991.3094
362006.04.04 11:14s/l64.001.29991.29991.3094-1680.4411782.72
372006.04.10 18:00sell73.501.30451.31001.3005
382006.04.11 07:40modify73.501.30451.30451.3005
392006.04.11 07:41modify73.501.30451.30441.3005
402006.04.11 07:58modify73.501.30451.30431.3005
412006.04.11 08:05modify73.501.30451.30421.3005
422006.04.11 08:06modify73.501.30451.30411.3005
432006.04.11 08:06modify73.501.30451.30371.3005
442006.04.11 08:06t/p73.501.30051.30371.30051055.3812838.10
452006.04.17 18:00buy83.901.27851.27301.2825
462006.04.18 09:00modify83.901.27851.27871.2825
472006.04.18 09:00modify83.901.27851.27901.2825
482006.04.18 09:12s/l83.901.27901.27901.2825164.2913002.39
492006.04.24 18:00buy93.901.27091.26541.2749
502006.04.25 14:20s/l93.901.26541.26541.2749-1683.3011319.09
512006.05.01 18:00buy103.401.23951.23401.2435
522006.05.01 21:18modify103.401.23951.23971.2435
532006.05.01 21:20modify103.401.23951.24011.2435
542006.05.01 21:20modify103.401.23951.24051.2435
552006.05.01 21:21modify103.401.23951.24061.2435
562006.05.01 21:21modify103.401.23951.24081.2435
572006.05.01 21:26s/l103.401.24081.24081.2435356.2211675.31
582006.05.08 18:00buy113.501.22821.22271.2322
592006.05.09 08:23modify113.501.22821.22841.2322
602006.05.09 08:23modify113.501.22821.22851.2322
612006.05.09 08:32modify113.501.22821.22881.2322
622006.05.09 08:33modify113.501.22821.22891.2322
632006.05.09 08:33modify113.501.22821.22901.2322
642006.05.09 08:44modify113.501.22821.22911.2322
652006.05.09 08:48s/l113.501.22911.22911.2322266.9211942.24
662006.05.15 18:00buy123.601.20941.20391.2134
672006.05.15 18:51modify123.601.20941.20951.2134
682006.05.15 18:52modify123.601.20941.20971.2134
692006.05.15 18:52modify123.601.20941.21011.2134
702006.05.15 18:58modify123.601.20941.21021.2134
712006.05.15 18:59modify123.601.20941.21051.2134
722006.05.15 18:59modify123.601.20941.21061.2134
732006.05.15 19:01s/l123.601.21061.21061.2134356.9312299.17
742006.05.22 18:00sell133.701.20481.21031.2008
752006.05.23 15:21s/l133.701.21031.21031.2008-1703.8410595.33
762006.05.29 18:00sell143.201.22651.23201.2225
772006.05.30 03:54modify143.201.22651.22631.2225
782006.05.30 03:55modify143.201.22651.22621.2225
792006.05.30 03:56modify143.201.22651.22611.2225
802006.05.30 04:02modify143.201.22651.22601.2225
812006.05.30 04:04modify143.201.22651.22581.2225
822006.05.30 04:19modify143.201.22651.22571.2225
832006.05.30 04:25modify143.201.22651.22561.2225
842006.05.30 04:35modify143.201.22651.22551.2225
852006.05.30 04:38t/p143.201.22251.22551.22251027.6311622.96
862006.06.05 18:00buy153.501.20341.19791.2074
872006.06.05 20:44modify153.501.20341.20391.2074
882006.06.05 20:44modify153.501.20341.20441.2074
892006.06.05 20:45modify153.501.20341.20451.2074
902006.06.05 20:45modify153.501.20341.20461.2074
912006.06.05 20:46modify153.501.20341.20471.2074
922006.06.05 20:46modify153.501.20341.20481.2074
932006.06.05 20:53modify153.501.20341.20491.2074
942006.06.05 20:55modify153.501.20341.20501.2074
952006.06.05 21:01t/p153.501.20741.20501.20741159.5212782.48
962006.06.12 18:00sell163.801.23491.24041.2309
972006.06.12 20:34modify163.801.23491.23481.2309
982006.06.12 20:34modify163.801.23491.23471.2309
992006.06.12 20:39modify163.801.23491.23451.2309
1002006.06.12 20:41modify163.801.23491.23431.2309
1012006.06.12 20:42modify163.801.23491.23411.2309
1022006.06.12 22:06s/l163.801.23411.23411.2309246.3313028.81
1032006.06.19 18:00sell173.901.24171.24721.2377
1042006.06.20 09:04modify173.901.24171.24171.2377
1052006.06.20 09:07modify173.901.24171.24161.2377
1062006.06.20 10:30s/l173.901.24161.24161.23777.7613036.57
1072006.06.26 18:00sell183.901.24581.25131.2418
1082006.06.26 19:21modify183.901.24581.24581.2418
1092006.06.26 19:21modify183.901.24581.24551.2418
1102006.06.26 19:23modify183.901.24581.24531.2418
1112006.06.26 19:23modify183.901.24581.24521.2418
1122006.06.26 19:37modify183.901.24581.24501.2418
1132006.06.26 19:38modify183.901.24581.24491.2418
1142006.06.26 19:38t/p183.901.24181.24491.24181256.3414292.91
1152006.07.03 18:00buy194.301.22611.22061.2301
1162006.07.05 07:39s/l194.301.22061.22061.2301-1911.6512381.25
1172006.07.10 18:00sell203.701.22991.23541.2259
1182006.07.11 20:41modify203.701.22991.22971.2259
1192006.07.11 20:42modify203.701.22991.22961.2259
1202006.07.11 20:42modify203.701.22991.22931.2259
1212006.07.11 21:23modify203.701.22991.22901.2259
1222006.07.11 22:28modify203.701.22991.22891.2259
1232006.07.11 22:43t/p203.701.22591.22891.22591184.8413566.09
1242006.07.17 18:00sell214.101.24761.25311.2436
1252006.07.18 16:23s/l214.101.25311.25311.2436-1824.2511741.84
1262006.07.24 18:00sell223.501.24661.25211.2426
1272006.07.25 08:25modify223.501.24661.24651.2426
1282006.07.25 08:25modify223.501.24661.24611.2426
1292006.07.25 08:31modify223.501.24661.24581.2426
1302006.07.25 08:33modify223.501.24661.24571.2426
1312006.07.25 08:33modify223.501.24661.24561.2426
1322006.07.25 09:32s/l223.501.24561.24561.2426259.7712001.61
1332006.07.31 18:00buy233.601.23181.22631.2358
1342006.08.01 04:00modify233.601.23181.23191.2358
1352006.08.01 04:00modify233.601.23181.23211.2358
1362006.08.01 06:56modify233.601.23181.23241.2358
1372006.08.01 06:57modify233.601.23181.23251.2358
1382006.08.01 06:59modify233.601.23181.23261.2358
1392006.08.01 07:00modify233.601.23181.23271.2358
1402006.08.01 07:04modify233.601.23181.23301.2358
1412006.08.01 07:07modify233.601.23181.23311.2358
1422006.08.01 07:07modify233.601.23181.23331.2358
1432006.08.01 07:07t/p233.601.23581.23331.23581176.1613177.76
1442006.08.07 18:00buy244.001.22311.21761.2271
1452006.08.07 19:23modify244.001.22311.22321.2271
1462006.08.07 19:24modify244.001.22311.22331.2271
1472006.08.07 19:24modify244.001.22311.22351.2271
1482006.08.07 19:25modify244.001.22311.22361.2271
1492006.08.07 19:25modify244.001.22311.22371.2271
1502006.08.07 19:54modify244.001.22311.22391.2271
1512006.08.07 19:54modify244.001.22311.22411.2271
1522006.08.07 19:58modify244.001.22311.22421.2271
1532006.08.07 20:01modify244.001.22311.22431.2271
1542006.08.07 20:01modify244.001.22311.22451.2271
1552006.08.07 20:01t/p244.001.22711.22451.22711303.8914481.65
1562006.08.14 18:00sell254.301.24031.24581.2363
1572006.08.15 15:02modify254.301.24031.24001.2363
1582006.08.15 15:06modify254.301.24031.23981.2363
1592006.08.15 15:07modify254.301.24031.23971.2363
1602006.08.15 15:07modify254.301.24031.23931.2363
1612006.08.15 15:08t/p254.301.23631.23931.23631365.4015847.06
1622006.08.21 18:00buy264.801.22321.21771.2272
1632006.08.22 00:09modify264.801.22321.22321.2272
1642006.08.22 00:09modify264.801.22321.22351.2272
1652006.08.22 00:09modify264.801.22321.22381.2272
1662006.08.22 00:23modify264.801.22321.22401.2272
1672006.08.22 00:24modify264.801.22321.22441.2272
1682006.08.22 00:24modify264.801.22321.22481.2272
1692006.08.22 00:24t/p264.801.22721.22481.22721578.7117425.77
1702006.08.28 18:00sell275.201.23591.24141.2319
1712006.08.29 04:06modify275.201.23591.23591.2319
1722006.08.29 04:11modify275.201.23591.23561.2319
1732006.08.29 04:11modify275.201.23591.23531.2319
1742006.08.29 06:18modify275.201.23591.23521.2319
1752006.08.29 06:21modify275.201.23591.23511.2319
1762006.08.29 06:27modify275.201.23591.23501.2319
1772006.08.29 06:32t/p275.201.23191.23501.23191656.9219082.69
1782006.09.04 18:00buy285.701.22931.22381.2333
1792006.09.05 02:25modify285.701.22931.22941.2333
1802006.09.05 02:33modify285.701.22931.22951.2333
1812006.09.05 02:39modify285.701.22931.22971.2333
1822006.09.05 02:39modify285.701.22931.22981.2333
1832006.09.05 02:42modify285.701.22931.22991.2333
1842006.09.05 02:46modify285.701.22931.23001.2333
1852006.09.05 02:52modify285.701.22931.23011.2333
1862006.09.05 05:27modify285.701.22931.23021.2333
1872006.09.05 07:07modify285.701.22931.23031.2333
1882006.09.05 07:55modify285.701.22931.23041.2333
1892006.09.05 07:57modify285.701.22931.23061.2333
1902006.09.05 08:51modify285.701.22931.23071.2333
1912006.09.05 08:52modify285.701.22931.23081.2333
1922006.09.05 09:26modify285.701.22931.23091.2333
1932006.09.05 09:28t/p285.701.23331.23091.23331865.8320948.52
1942006.09.11 18:00sell296.301.24501.25051.2410
1952006.09.12 09:35modify296.301.24501.24501.2410
1962006.09.12 09:35modify296.301.24501.24491.2410
1972006.09.12 09:36modify296.301.24501.24461.2410
1982006.09.12 09:36modify296.301.24501.24421.2410
1992006.09.12 09:38modify296.301.24501.24411.2410
2002006.09.12 09:38modify296.301.24501.24401.2410
2012006.09.12 09:44t/p296.301.24101.24401.24101992.5822941.10
2022006.09.18 18:00sell306.901.25441.25991.2504
2032006.09.18 20:14modify306.901.25441.25431.2504
2042006.09.18 20:40modify306.901.25441.25411.2504
2052006.09.18 20:49modify306.901.25441.25391.2504
2062006.09.18 20:50modify306.901.25441.25381.2504
2072006.09.18 21:22modify306.901.25441.25371.2504
2082006.09.18 21:23modify306.901.25441.25361.2504
2092006.09.18 21:30modify306.901.25441.25351.2504
2102006.09.19 01:05modify306.901.25441.25341.2504
2112006.09.19 01:22t/p306.901.25041.25341.25042165.4525106.55
2122006.09.25 18:00buy317.501.23921.23371.2432
2132006.09.26 10:50modify317.501.23921.23921.2432
2142006.09.26 10:50modify317.501.23921.23931.2432
2152006.09.26 10:53modify317.501.23921.23941.2432
2162006.09.26 10:59modify317.501.23921.23951.2432
2172006.09.26 11:01modify317.501.23921.23961.2432
2182006.09.26 11:01modify317.501.23921.23971.2432
2192006.09.26 11:04modify317.501.23921.23981.2432
2202006.09.26 11:49modify317.501.23921.23991.2432
2212006.09.26 11:51modify317.501.23921.24011.2432
2222006.09.26 11:55modify317.501.23921.24031.2432
2232006.09.26 11:55modify317.501.23921.24061.2432
2242006.09.26 11:56modify317.501.23921.24071.2432
2252006.09.26 11:56modify317.501.23921.24081.2432
2262006.09.26 12:00t/p317.501.24321.24081.24322435.8727542.42
2272006.10.02 18:00sell328.301.24241.24791.2384
2282006.10.04 04:51s/l328.301.24791.24791.2384-3758.5123783.90
2292006.10.09 18:00sell337.101.26141.26691.2574
2302006.10.10 10:33s/l337.101.26691.26691.2574-3125.3820658.52
2312006.10.16 18:00sell340.101.27141.27691.2674
2322006.10.17 09:55modify340.101.27141.27141.2674
2332006.10.17 09:56modify340.101.27141.27131.2674
2342006.10.17 09:57modify340.101.27141.27101.2674
2352006.10.17 09:59modify340.101.27141.27081.2674
2362006.10.17 10:01modify340.101.27141.27071.2674
2372006.10.17 14:30s/l340.101.27071.27071.26744.9020663.42
2382006.10.23 18:00buy356.201.26851.26301.2725
2392006.10.25 20:20s/l356.201.26301.26301.2725-2662.7518000.67
2402006.10.30 18:00buy365.401.24921.24371.2532
2412006.10.31 08:25modify365.401.24921.24921.2532
2422006.10.31 08:26modify365.401.24921.24931.2532
2432006.10.31 08:28modify365.401.24921.24961.2532
2442006.10.31 08:35modify365.401.24921.25001.2532
2452006.10.31 08:43modify365.401.24921.25051.2532
2462006.10.31 09:59s/l365.401.25051.25051.2532577.7918578.46
2472006.11.06 18:00sell375.601.25631.26181.2523
2482006.11.07 05:15modify375.601.25631.25631.2523
2492006.11.07 05:16modify375.601.25631.25621.2523
2502006.11.07 05:16modify375.601.25631.25611.2523
2512006.11.07 05:23modify375.601.25631.25601.2523
2522006.11.07 05:24modify375.601.25631.25591.2523
2532006.11.07 05:25modify375.601.25631.25561.2523
2542006.11.07 05:25modify375.601.25631.25551.2523
2552006.11.07 05:25modify375.601.25631.25531.2523
2562006.11.07 05:25t/p375.601.25231.25531.25231754.7520333.21
2572006.11.13 18:00buy386.101.24461.23911.2486
2582006.11.14 15:01s/l386.101.23911.23911.2486-2689.3317643.88
2592006.11.20 18:00sell395.301.24331.24881.2393
2602006.11.21 20:44modify395.301.24331.24321.2393
2612006.11.21 20:45modify395.301.24331.24301.2393
2622006.11.22 02:52modify395.301.24331.24291.2393
2632006.11.22 02:52modify395.301.24331.24251.2393
2642006.11.22 02:55modify395.301.24331.24231.2393
2652006.11.22 03:19t/p395.301.23931.24231.23931646.3619290.24
2662006.11.27 18:00buy405.801.20881.20331.2128
2672006.11.28 09:07s/l405.801.20331.20331.2128-2633.8916656.35
2682006.12.04 18:00buy415.001.19511.18961.1991
2692006.12.05 14:30s/l415.001.18961.18961.1991-2296.5414359.81
2702006.12.11 18:00sell420.101.20331.20881.1993
2712006.12.11 18:38modify420.101.20331.20331.1993
2722006.12.11 21:58s/l420.101.20331.20331.19930.0014359.81
2732006.12.18 18:00sell430.101.22411.22961.2201
2742006.12.19 08:56modify430.101.22411.22411.2201
2752006.12.19 08:58modify430.101.22411.22401.2201
2762006.12.19 09:09modify430.101.22411.22381.2201
2772006.12.19 09:50modify430.101.22411.22361.2201
2782006.12.19 09:51modify430.101.22411.22341.2201
2792006.12.19 09:52modify430.101.22411.22321.2201
2802006.12.19 09:53t/p430.101.22011.22321.220132.1714391.98
2812007.01.08 18:00sell444.301.23551.24101.2315
2822007.01.09 14:59s/l444.301.24101.24101.2315-1931.6412460.34
2832007.01.15 18:00sell453.701.24751.25301.2435
2842007.01.16 10:30modify453.701.24751.24741.2435
2852007.01.16 10:30modify453.701.24751.24691.2435
2862007.01.16 11:00modify453.701.24751.24681.2435
2872007.01.16 11:00modify453.701.24751.24651.2435
2882007.01.16 11:00t/p453.701.24351.24651.24351167.8413628.19
2892007.01.22 18:00sell464.101.24831.25381.2443
2902007.01.23 11:02modify464.101.24831.24821.2443
2912007.01.23 11:03modify464.101.24831.24801.2443
2922007.01.23 11:05modify464.101.24831.24791.2443
2932007.01.23 11:05modify464.101.24831.24761.2443
2942007.01.23 11:08modify464.101.24831.24741.2443
2952007.01.23 11:09t/p464.101.24431.24741.24431293.1514921.34
2962007.01.29 18:00sell474.501.25251.25801.2485
2972007.01.31 16:07modify474.501.25251.25231.2485
2982007.01.31 16:17modify474.501.25251.25221.2485
2992007.01.31 16:17modify474.501.25251.25201.2485
3002007.01.31 16:18modify474.501.25251.25161.2485
3012007.01.31 16:21t/p474.501.24851.25161.24851387.1516308.49
3022007.02.05 18:00buy484.901.24861.24311.2526
3032007.02.06 14:14s/l484.901.24311.24311.2526-2153.1114155.38
3042007.02.12 18:00sell494.201.25301.25851.2490
3052007.02.13 09:02modify494.201.25301.25271.2490
3062007.02.13 11:13modify494.201.25301.25251.2490
3072007.02.13 11:14modify494.201.25301.25231.2490
3082007.02.13 11:14modify494.201.25301.25221.2490
3092007.02.13 11:14modify494.201.25301.25201.2490
3102007.02.13 11:15t/p494.201.24901.25201.24901319.7115475.09
3112007.02.19 18:00buy504.601.23371.22821.2377
3122007.02.20 09:16modify504.601.23371.23391.2377
3132007.02.20 09:16modify504.601.23371.23421.2377
3142007.02.20 09:16modify504.601.23371.23451.2377
3152007.02.20 09:17modify504.601.23371.23461.2377
3162007.02.20 09:17modify504.601.23371.23471.2377
3172007.02.20 09:31modify504.601.23371.23481.2377
3182007.02.20 09:31modify504.601.23371.23491.2377
3192007.02.20 09:31modify504.601.23371.23501.2377
3202007.02.20 09:31modify504.601.23371.23511.2377
3212007.02.20 09:31modify504.601.23371.23531.2377
3222007.02.20 09:34t/p504.601.23771.23531.23771500.4616975.54
3232007.02.26 18:00sell515.101.23271.23821.2287
3242007.02.26 20:50modify515.101.23271.23261.2287
3252007.02.26 20:50modify515.101.23271.23241.2287
3262007.02.26 20:50modify515.101.23271.23231.2287
3272007.02.26 20:50modify515.101.23271.23211.2287
3282007.02.27 01:32modify515.101.23271.23201.2287
3292007.02.27 01:33modify515.101.23271.23191.2287
3302007.02.27 01:33modify515.101.23271.23181.2287
3312007.02.27 01:38modify515.101.23271.23171.2287
3322007.02.27 01:39t/p515.101.22871.23171.22871629.5018605.05
3332007.03.05 18:00buy525.601.22241.21691.2264
3342007.03.06 15:00modify525.601.22241.22251.2264
3352007.03.06 15:00modify525.601.22241.22261.2264
3362007.03.06 16:48s/l525.601.22261.22261.2264108.5918713.64
3372007.03.12 18:00sell535.601.22501.23051.2210
3382007.03.13 12:18modify535.601.22501.22491.2210
3392007.03.13 12:19modify535.601.22501.22481.2210
3402007.03.13 12:19modify535.601.22501.22471.2210
3412007.03.13 12:19modify535.601.22501.22461.2210
3422007.03.13 12:36modify535.601.22501.22451.2210
3432007.03.13 12:36modify535.601.22501.22441.2210
3442007.03.13 12:38modify535.601.22501.22431.2210
3452007.03.13 12:43modify535.601.22501.22421.2210
3462007.03.13 12:46modify535.601.22501.22411.2210
3472007.03.13 13:30t/p535.601.22101.22411.22101800.6020514.24
3482007.03.19 18:00buy546.201.21381.20831.2178
3492007.03.21 17:26modify546.201.21381.21391.2178
3502007.03.21 17:27modify546.201.21381.21401.2178
3512007.03.21 17:27modify546.201.21381.21411.2178
3522007.03.21 17:28modify546.201.21381.21421.2178
3532007.03.21 18:43modify546.201.21381.21431.2178
3542007.03.21 19:17s/l546.201.21431.21431.2178292.9820807.22