Strategy Tester Report
EA_OTIW__2_USD_CHF__for_FXDD
|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=200611144; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=10; LotsOptimized=true;
_Parameters_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#2(USD-CHF)"; Lots=1; StopLoss_1=55; TakeProfit_1=40; StopLoss_2=55; TakeProfit_2=40; _Parameters_Trailing="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true;
ProfitTrailing=true;
TrailingStop1=23; TrailingStop2=29; TrailingStep=1; Slippage=3;
|Bars in test
|18233
|Ticks modelled
|1562091
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10807.22
|Gross profit
|40861.86
|Gross loss
|-30054.65
|Profit factor
|1.36
|Expected payoff
|200.13
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|15082.07 (54.76%)
|Relative drawdown
|54.76% (15082.07)
|Total trades
|54
|Short positions (won %)
|30 (83.33%)
|Long positions (won %)
|24 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|41 (75.93%)
|Loss trades (% of total)
|13 (24.07%)
|Largest
|profit trade
|2435.87
|loss trade
|-3758.51
|Average
|profit trade
|996.63
|loss trade
|-2311.90
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (15800.57)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-6883.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|15800.57 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-6883.90 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.27 18:00
|sell
|1
|3.00
|1.3199
|1.3254
|1.3159
|2
|2006.02.28 11:46
|modify
|1
|3.00
|1.3199
|1.3196
|1.3159
|3
|2006.02.28 11:47
|modify
|1
|3.00
|1.3199
|1.3194
|1.3159
|4
|2006.02.28 11:48
|modify
|1
|3.00
|1.3199
|1.3193
|1.3159
|5
|2006.02.28 12:56
|s/l
|1
|3.00
|1.3193
|1.3193
|1.3159
|118.24
|10118.24
|6
|2006.03.06 18:00
|buy
|2
|3.00
|1.3009
|1.2954
|1.3049
|7
|2006.03.07 05:54
|modify
|2
|3.00
|1.3009
|1.3011
|1.3049
|8
|2006.03.07 05:54
|modify
|2
|3.00
|1.3009
|1.3015
|1.3049
|9
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|3.00
|1.3009
|1.3018
|1.3049
|10
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|3.00
|1.3009
|1.3020
|1.3049
|11
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|3.00
|1.3009
|1.3023
|1.3049
|12
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|3.00
|1.3009
|1.3025
|1.3049
|13
|2006.03.07 05:58
|t/p
|2
|3.00
|1.3049
|1.3025
|1.3049
|928.50
|11046.73
|14
|2006.03.13 18:00
|sell
|3
|3.30
|1.3146
|1.3201
|1.3106
|15
|2006.03.13 21:28
|modify
|3
|3.30
|1.3146
|1.3146
|1.3106
|16
|2006.03.14 00:21
|modify
|3
|3.30
|1.3146
|1.3143
|1.3106
|17
|2006.03.14 00:35
|modify
|3
|3.30
|1.3146
|1.3142
|1.3106
|18
|2006.03.14 01:40
|modify
|3
|3.30
|1.3146
|1.3139
|1.3106
|19
|2006.03.14 01:40
|t/p
|3
|3.30
|1.3106
|1.3139
|1.3106
|987.16
|12033.89
|20
|2006.03.20 18:00
|buy
|4
|3.60
|1.2916
|1.2861
|1.2956
|21
|2006.03.21 01:28
|modify
|4
|3.60
|1.2916
|1.2916
|1.2956
|22
|2006.03.21 01:28
|modify
|4
|3.60
|1.2916
|1.2919
|1.2956
|23
|2006.03.21 01:28
|modify
|4
|3.60
|1.2916
|1.2923
|1.2956
|24
|2006.03.21 01:29
|modify
|4
|3.60
|1.2916
|1.2924
|1.2956
|25
|2006.03.21 01:30
|modify
|4
|3.60
|1.2916
|1.2925
|1.2956
|26
|2006.03.21 01:39
|modify
|4
|3.60
|1.2916
|1.2927
|1.2956
|27
|2006.03.21 02:10
|s/l
|4
|3.60
|1.2927
|1.2927
|1.2956
|317.26
|12351.15
|28
|2006.03.27 18:00
|sell
|5
|3.70
|1.3089
|1.3144
|1.3049
|29
|2006.03.28 10:01
|modify
|5
|3.70
|1.3089
|1.3089
|1.3049
|30
|2006.03.28 10:02
|modify
|5
|3.70
|1.3089
|1.3087
|1.3049
|31
|2006.03.28 10:02
|modify
|5
|3.70
|1.3089
|1.3083
|1.3049
|32
|2006.03.28 10:03
|modify
|5
|3.70
|1.3089
|1.3081
|1.3049
|33
|2006.03.28 10:03
|modify
|5
|3.70
|1.3089
|1.3080
|1.3049
|34
|2006.03.28 10:04
|t/p
|5
|3.70
|1.3049
|1.3080
|1.3049
|1112.01
|13463.16
|35
|2006.04.03 18:00
|buy
|6
|4.00
|1.3054
|1.2999
|1.3094
|36
|2006.04.04 11:14
|s/l
|6
|4.00
|1.2999
|1.2999
|1.3094
|-1680.44
|11782.72
|37
|2006.04.10 18:00
|sell
|7
|3.50
|1.3045
|1.3100
|1.3005
|38
|2006.04.11 07:40
|modify
|7
|3.50
|1.3045
|1.3045
|1.3005
|39
|2006.04.11 07:41
|modify
|7
|3.50
|1.3045
|1.3044
|1.3005
|40
|2006.04.11 07:58
|modify
|7
|3.50
|1.3045
|1.3043
|1.3005
|41
|2006.04.11 08:05
|modify
|7
|3.50
|1.3045
|1.3042
|1.3005
|42
|2006.04.11 08:06
|modify
|7
|3.50
|1.3045
|1.3041
|1.3005
|43
|2006.04.11 08:06
|modify
|7
|3.50
|1.3045
|1.3037
|1.3005
|44
|2006.04.11 08:06
|t/p
|7
|3.50
|1.3005
|1.3037
|1.3005
|1055.38
|12838.10
|45
|2006.04.17 18:00
|buy
|8
|3.90
|1.2785
|1.2730
|1.2825
|46
|2006.04.18 09:00
|modify
|8
|3.90
|1.2785
|1.2787
|1.2825
|47
|2006.04.18 09:00
|modify
|8
|3.90
|1.2785
|1.2790
|1.2825
|48
|2006.04.18 09:12
|s/l
|8
|3.90
|1.2790
|1.2790
|1.2825
|164.29
|13002.39
|49
|2006.04.24 18:00
|buy
|9
|3.90
|1.2709
|1.2654
|1.2749
|50
|2006.04.25 14:20
|s/l
|9
|3.90
|1.2654
|1.2654
|1.2749
|-1683.30
|11319.09
|51
|2006.05.01 18:00
|buy
|10
|3.40
|1.2395
|1.2340
|1.2435
|52
|2006.05.01 21:18
|modify
|10
|3.40
|1.2395
|1.2397
|1.2435
|53
|2006.05.01 21:20
|modify
|10
|3.40
|1.2395
|1.2401
|1.2435
|54
|2006.05.01 21:20
|modify
|10
|3.40
|1.2395
|1.2405
|1.2435
|55
|2006.05.01 21:21
|modify
|10
|3.40
|1.2395
|1.2406
|1.2435
|56
|2006.05.01 21:21
|modify
|10
|3.40
|1.2395
|1.2408
|1.2435
|57
|2006.05.01 21:26
|s/l
|10
|3.40
|1.2408
|1.2408
|1.2435
|356.22
|11675.31
|58
|2006.05.08 18:00
|buy
|11
|3.50
|1.2282
|1.2227
|1.2322
|59
|2006.05.09 08:23
|modify
|11
|3.50
|1.2282
|1.2284
|1.2322
|60
|2006.05.09 08:23
|modify
|11
|3.50
|1.2282
|1.2285
|1.2322
|61
|2006.05.09 08:32
|modify
|11
|3.50
|1.2282
|1.2288
|1.2322
|62
|2006.05.09 08:33
|modify
|11
|3.50
|1.2282
|1.2289
|1.2322
|63
|2006.05.09 08:33
|modify
|11
|3.50
|1.2282
|1.2290
|1.2322
|64
|2006.05.09 08:44
|modify
|11
|3.50
|1.2282
|1.2291
|1.2322
|65
|2006.05.09 08:48
|s/l
|11
|3.50
|1.2291
|1.2291
|1.2322
|266.92
|11942.24
|66
|2006.05.15 18:00
|buy
|12
|3.60
|1.2094
|1.2039
|1.2134
|67
|2006.05.15 18:51
|modify
|12
|3.60
|1.2094
|1.2095
|1.2134
|68
|2006.05.15 18:52
|modify
|12
|3.60
|1.2094
|1.2097
|1.2134
|69
|2006.05.15 18:52
|modify
|12
|3.60
|1.2094
|1.2101
|1.2134
|70
|2006.05.15 18:58
|modify
|12
|3.60
|1.2094
|1.2102
|1.2134
|71
|2006.05.15 18:59
|modify
|12
|3.60
|1.2094
|1.2105
|1.2134
|72
|2006.05.15 18:59
|modify
|12
|3.60
|1.2094
|1.2106
|1.2134
|73
|2006.05.15 19:01
|s/l
|12
|3.60
|1.2106
|1.2106
|1.2134
|356.93
|12299.17
|74
|2006.05.22 18:00
|sell
|13
|3.70
|1.2048
|1.2103
|1.2008
|75
|2006.05.23 15:21
|s/l
|13
|3.70
|1.2103
|1.2103
|1.2008
|-1703.84
|10595.33
|76
|2006.05.29 18:00
|sell
|14
|3.20
|1.2265
|1.2320
|1.2225
|77
|2006.05.30 03:54
|modify
|14
|3.20
|1.2265
|1.2263
|1.2225
|78
|2006.05.30 03:55
|modify
|14
|3.20
|1.2265
|1.2262
|1.2225
|79
|2006.05.30 03:56
|modify
|14
|3.20
|1.2265
|1.2261
|1.2225
|80
|2006.05.30 04:02
|modify
|14
|3.20
|1.2265
|1.2260
|1.2225
|81
|2006.05.30 04:04
|modify
|14
|3.20
|1.2265
|1.2258
|1.2225
|82
|2006.05.30 04:19
|modify
|14
|3.20
|1.2265
|1.2257
|1.2225
|83
|2006.05.30 04:25
|modify
|14
|3.20
|1.2265
|1.2256
|1.2225
|84
|2006.05.30 04:35
|modify
|14
|3.20
|1.2265
|1.2255
|1.2225
|85
|2006.05.30 04:38
|t/p
|14
|3.20
|1.2225
|1.2255
|1.2225
|1027.63
|11622.96
|86
|2006.06.05 18:00
|buy
|15
|3.50
|1.2034
|1.1979
|1.2074
|87
|2006.06.05 20:44
|modify
|15
|3.50
|1.2034
|1.2039
|1.2074
|88
|2006.06.05 20:44
|modify
|15
|3.50
|1.2034
|1.2044
|1.2074
|89
|2006.06.05 20:45
|modify
|15
|3.50
|1.2034
|1.2045
|1.2074
|90
|2006.06.05 20:45
|modify
|15
|3.50
|1.2034
|1.2046
|1.2074
|91
|2006.06.05 20:46
|modify
|15
|3.50
|1.2034
|1.2047
|1.2074
|92
|2006.06.05 20:46
|modify
|15
|3.50
|1.2034
|1.2048
|1.2074
|93
|2006.06.05 20:53
|modify
|15
|3.50
|1.2034
|1.2049
|1.2074
|94
|2006.06.05 20:55
|modify
|15
|3.50
|1.2034
|1.2050
|1.2074
|95
|2006.06.05 21:01
|t/p
|15
|3.50
|1.2074
|1.2050
|1.2074
|1159.52
|12782.48
|96
|2006.06.12 18:00
|sell
|16
|3.80
|1.2349
|1.2404
|1.2309
|97
|2006.06.12 20:34
|modify
|16
|3.80
|1.2349
|1.2348
|1.2309
|98
|2006.06.12 20:34
|modify
|16
|3.80
|1.2349
|1.2347
|1.2309
|99
|2006.06.12 20:39
|modify
|16
|3.80
|1.2349
|1.2345
|1.2309
|100
|2006.06.12 20:41
|modify
|16
|3.80
|1.2349
|1.2343
|1.2309
|101
|2006.06.12 20:42
|modify
|16
|3.80
|1.2349
|1.2341
|1.2309
|102
|2006.06.12 22:06
|s/l
|16
|3.80
|1.2341
|1.2341
|1.2309
|246.33
|13028.81
|103
|2006.06.19 18:00
|sell
|17
|3.90
|1.2417
|1.2472
|1.2377
|104
|2006.06.20 09:04
|modify
|17
|3.90
|1.2417
|1.2417
|1.2377
|105
|2006.06.20 09:07
|modify
|17
|3.90
|1.2417
|1.2416
|1.2377
|106
|2006.06.20 10:30
|s/l
|17
|3.90
|1.2416
|1.2416
|1.2377
|7.76
|13036.57
|107
|2006.06.26 18:00
|sell
|18
|3.90
|1.2458
|1.2513
|1.2418
|108
|2006.06.26 19:21
|modify
|18
|3.90
|1.2458
|1.2458
|1.2418
|109
|2006.06.26 19:21
|modify
|18
|3.90
|1.2458
|1.2455
|1.2418
|110
|2006.06.26 19:23
|modify
|18
|3.90
|1.2458
|1.2453
|1.2418
|111
|2006.06.26 19:23
|modify
|18
|3.90
|1.2458
|1.2452
|1.2418
|112
|2006.06.26 19:37
|modify
|18
|3.90
|1.2458
|1.2450
|1.2418
|113
|2006.06.26 19:38
|modify
|18
|3.90
|1.2458
|1.2449
|1.2418
|114
|2006.06.26 19:38
|t/p
|18
|3.90
|1.2418
|1.2449
|1.2418
|1256.34
|14292.91
|115
|2006.07.03 18:00
|buy
|19
|4.30
|1.2261
|1.2206
|1.2301
|116
|2006.07.05 07:39
|s/l
|19
|4.30
|1.2206
|1.2206
|1.2301
|-1911.65
|12381.25
|117
|2006.07.10 18:00
|sell
|20
|3.70
|1.2299
|1.2354
|1.2259
|118
|2006.07.11 20:41
|modify
|20
|3.70
|1.2299
|1.2297
|1.2259
|119
|2006.07.11 20:42
|modify
|20
|3.70
|1.2299
|1.2296
|1.2259
|120
|2006.07.11 20:42
|modify
|20
|3.70
|1.2299
|1.2293
|1.2259
|121
|2006.07.11 21:23
|modify
|20
|3.70
|1.2299
|1.2290
|1.2259
|122
|2006.07.11 22:28
|modify
|20
|3.70
|1.2299
|1.2289
|1.2259
|123
|2006.07.11 22:43
|t/p
|20
|3.70
|1.2259
|1.2289
|1.2259
|1184.84
|13566.09
|124
|2006.07.17 18:00
|sell
|21
|4.10
|1.2476
|1.2531
|1.2436
|125
|2006.07.18 16:23
|s/l
|21
|4.10
|1.2531
|1.2531
|1.2436
|-1824.25
|11741.84
|126
|2006.07.24 18:00
|sell
|22
|3.50
|1.2466
|1.2521
|1.2426
|127
|2006.07.25 08:25
|modify
|22
|3.50
|1.2466
|1.2465
|1.2426
|128
|2006.07.25 08:25
|modify
|22
|3.50
|1.2466
|1.2461
|1.2426
|129
|2006.07.25 08:31
|modify
|22
|3.50
|1.2466
|1.2458
|1.2426
|130
|2006.07.25 08:33
|modify
|22
|3.50
|1.2466
|1.2457
|1.2426
|131
|2006.07.25 08:33
|modify
|22
|3.50
|1.2466
|1.2456
|1.2426
|132
|2006.07.25 09:32
|s/l
|22
|3.50
|1.2456
|1.2456
|1.2426
|259.77
|12001.61
|133
|2006.07.31 18:00
|buy
|23
|3.60
|1.2318
|1.2263
|1.2358
|134
|2006.08.01 04:00
|modify
|23
|3.60
|1.2318
|1.2319
|1.2358
|135
|2006.08.01 04:00
|modify
|23
|3.60
|1.2318
|1.2321
|1.2358
|136
|2006.08.01 06:56
|modify
|23
|3.60
|1.2318
|1.2324
|1.2358
|137
|2006.08.01 06:57
|modify
|23
|3.60
|1.2318
|1.2325
|1.2358
|138
|2006.08.01 06:59
|modify
|23
|3.60
|1.2318
|1.2326
|1.2358
|139
|2006.08.01 07:00
|modify
|23
|3.60
|1.2318
|1.2327
|1.2358
|140
|2006.08.01 07:04
|modify
|23
|3.60
|1.2318
|1.2330
|1.2358
|141
|2006.08.01 07:07
|modify
|23
|3.60
|1.2318
|1.2331
|1.2358
|142
|2006.08.01 07:07
|modify
|23
|3.60
|1.2318
|1.2333
|1.2358
|143
|2006.08.01 07:07
|t/p
|23
|3.60
|1.2358
|1.2333
|1.2358
|1176.16
|13177.76
|144
|2006.08.07 18:00
|buy
|24
|4.00
|1.2231
|1.2176
|1.2271
|145
|2006.08.07 19:23
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2232
|1.2271
|146
|2006.08.07 19:24
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2233
|1.2271
|147
|2006.08.07 19:24
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2235
|1.2271
|148
|2006.08.07 19:25
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2236
|1.2271
|149
|2006.08.07 19:25
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2237
|1.2271
|150
|2006.08.07 19:54
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2239
|1.2271
|151
|2006.08.07 19:54
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2241
|1.2271
|152
|2006.08.07 19:58
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2242
|1.2271
|153
|2006.08.07 20:01
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2243
|1.2271
|154
|2006.08.07 20:01
|modify
|24
|4.00
|1.2231
|1.2245
|1.2271
|155
|2006.08.07 20:01
|t/p
|24
|4.00
|1.2271
|1.2245
|1.2271
|1303.89
|14481.65
|156
|2006.08.14 18:00
|sell
|25
|4.30
|1.2403
|1.2458
|1.2363
|157
|2006.08.15 15:02
|modify
|25
|4.30
|1.2403
|1.2400
|1.2363
|158
|2006.08.15 15:06
|modify
|25
|4.30
|1.2403
|1.2398
|1.2363
|159
|2006.08.15 15:07
|modify
|25
|4.30
|1.2403
|1.2397
|1.2363
|160
|2006.08.15 15:07
|modify
|25
|4.30
|1.2403
|1.2393
|1.2363
|161
|2006.08.15 15:08
|t/p
|25
|4.30
|1.2363
|1.2393
|1.2363
|1365.40
|15847.06
|162
|2006.08.21 18:00
|buy
|26
|4.80
|1.2232
|1.2177
|1.2272
|163
|2006.08.22 00:09
|modify
|26
|4.80
|1.2232
|1.2232
|1.2272
|164
|2006.08.22 00:09
|modify
|26
|4.80
|1.2232
|1.2235
|1.2272
|165
|2006.08.22 00:09
|modify
|26
|4.80
|1.2232
|1.2238
|1.2272
|166
|2006.08.22 00:23
|modify
|26
|4.80
|1.2232
|1.2240
|1.2272
|167
|2006.08.22 00:24
|modify
|26
|4.80
|1.2232
|1.2244
|1.2272
|168
|2006.08.22 00:24
|modify
|26
|4.80
|1.2232
|1.2248
|1.2272
|169
|2006.08.22 00:24
|t/p
|26
|4.80
|1.2272
|1.2248
|1.2272
|1578.71
|17425.77
|170
|2006.08.28 18:00
|sell
|27
|5.20
|1.2359
|1.2414
|1.2319
|171
|2006.08.29 04:06
|modify
|27
|5.20
|1.2359
|1.2359
|1.2319
|172
|2006.08.29 04:11
|modify
|27
|5.20
|1.2359
|1.2356
|1.2319
|173
|2006.08.29 04:11
|modify
|27
|5.20
|1.2359
|1.2353
|1.2319
|174
|2006.08.29 06:18
|modify
|27
|5.20
|1.2359
|1.2352
|1.2319
|175
|2006.08.29 06:21
|modify
|27
|5.20
|1.2359
|1.2351
|1.2319
|176
|2006.08.29 06:27
|modify
|27
|5.20
|1.2359
|1.2350
|1.2319
|177
|2006.08.29 06:32
|t/p
|27
|5.20
|1.2319
|1.2350
|1.2319
|1656.92
|19082.69
|178
|2006.09.04 18:00
|buy
|28
|5.70
|1.2293
|1.2238
|1.2333
|179
|2006.09.05 02:25
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2294
|1.2333
|180
|2006.09.05 02:33
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2295
|1.2333
|181
|2006.09.05 02:39
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2297
|1.2333
|182
|2006.09.05 02:39
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2298
|1.2333
|183
|2006.09.05 02:42
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2299
|1.2333
|184
|2006.09.05 02:46
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2300
|1.2333
|185
|2006.09.05 02:52
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2301
|1.2333
|186
|2006.09.05 05:27
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2302
|1.2333
|187
|2006.09.05 07:07
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2303
|1.2333
|188
|2006.09.05 07:55
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2304
|1.2333
|189
|2006.09.05 07:57
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2306
|1.2333
|190
|2006.09.05 08:51
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2307
|1.2333
|191
|2006.09.05 08:52
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2308
|1.2333
|192
|2006.09.05 09:26
|modify
|28
|5.70
|1.2293
|1.2309
|1.2333
|193
|2006.09.05 09:28
|t/p
|28
|5.70
|1.2333
|1.2309
|1.2333
|1865.83
|20948.52
|194
|2006.09.11 18:00
|sell
|29
|6.30
|1.2450
|1.2505
|1.2410
|195
|2006.09.12 09:35
|modify
|29
|6.30
|1.2450
|1.2450
|1.2410
|196
|2006.09.12 09:35
|modify
|29
|6.30
|1.2450
|1.2449
|1.2410
|197
|2006.09.12 09:36
|modify
|29
|6.30
|1.2450
|1.2446
|1.2410
|198
|2006.09.12 09:36
|modify
|29
|6.30
|1.2450
|1.2442
|1.2410
|199
|2006.09.12 09:38
|modify
|29
|6.30
|1.2450
|1.2441
|1.2410
|200
|2006.09.12 09:38
|modify
|29
|6.30
|1.2450
|1.2440
|1.2410
|201
|2006.09.12 09:44
|t/p
|29
|6.30
|1.2410
|1.2440
|1.2410
|1992.58
|22941.10
|202
|2006.09.18 18:00
|sell
|30
|6.90
|1.2544
|1.2599
|1.2504
|203
|2006.09.18 20:14
|modify
|30
|6.90
|1.2544
|1.2543
|1.2504
|204
|2006.09.18 20:40
|modify
|30
|6.90
|1.2544
|1.2541
|1.2504
|205
|2006.09.18 20:49
|modify
|30
|6.90
|1.2544
|1.2539
|1.2504
|206
|2006.09.18 20:50
|modify
|30
|6.90
|1.2544
|1.2538
|1.2504
|207
|2006.09.18 21:22
|modify
|30
|6.90
|1.2544
|1.2537
|1.2504
|208
|2006.09.18 21:23
|modify
|30
|6.90
|1.2544
|1.2536
|1.2504
|209
|2006.09.18 21:30
|modify
|30
|6.90
|1.2544
|1.2535
|1.2504
|210
|2006.09.19 01:05
|modify
|30
|6.90
|1.2544
|1.2534
|1.2504
|211
|2006.09.19 01:22
|t/p
|30
|6.90
|1.2504
|1.2534
|1.2504
|2165.45
|25106.55
|212
|2006.09.25 18:00
|buy
|31
|7.50
|1.2392
|1.2337
|1.2432
|213
|2006.09.26 10:50
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2392
|1.2432
|214
|2006.09.26 10:50
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2393
|1.2432
|215
|2006.09.26 10:53
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2394
|1.2432
|216
|2006.09.26 10:59
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2395
|1.2432
|217
|2006.09.26 11:01
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2396
|1.2432
|218
|2006.09.26 11:01
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2397
|1.2432
|219
|2006.09.26 11:04
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2398
|1.2432
|220
|2006.09.26 11:49
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2399
|1.2432
|221
|2006.09.26 11:51
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2401
|1.2432
|222
|2006.09.26 11:55
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2403
|1.2432
|223
|2006.09.26 11:55
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2406
|1.2432
|224
|2006.09.26 11:56
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2407
|1.2432
|225
|2006.09.26 11:56
|modify
|31
|7.50
|1.2392
|1.2408
|1.2432
|226
|2006.09.26 12:00
|t/p
|31
|7.50
|1.2432
|1.2408
|1.2432
|2435.87
|27542.42
|227
|2006.10.02 18:00
|sell
|32
|8.30
|1.2424
|1.2479
|1.2384
|228
|2006.10.04 04:51
|s/l
|32
|8.30
|1.2479
|1.2479
|1.2384
|-3758.51
|23783.90
|229
|2006.10.09 18:00
|sell
|33
|7.10
|1.2614
|1.2669
|1.2574
|230
|2006.10.10 10:33
|s/l
|33
|7.10
|1.2669
|1.2669
|1.2574
|-3125.38
|20658.52
|231
|2006.10.16 18:00
|sell
|34
|0.10
|1.2714
|1.2769
|1.2674
|232
|2006.10.17 09:55
|modify
|34
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2674
|233
|2006.10.17 09:56
|modify
|34
|0.10
|1.2714
|1.2713
|1.2674
|234
|2006.10.17 09:57
|modify
|34
|0.10
|1.2714
|1.2710
|1.2674
|235
|2006.10.17 09:59
|modify
|34
|0.10
|1.2714
|1.2708
|1.2674
|236
|2006.10.17 10:01
|modify
|34
|0.10
|1.2714
|1.2707
|1.2674
|237
|2006.10.17 14:30
|s/l
|34
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2674
|4.90
|20663.42
|238
|2006.10.23 18:00
|buy
|35
|6.20
|1.2685
|1.2630
|1.2725
|239
|2006.10.25 20:20
|s/l
|35
|6.20
|1.2630
|1.2630
|1.2725
|-2662.75
|18000.67
|240
|2006.10.30 18:00
|buy
|36
|5.40
|1.2492
|1.2437
|1.2532
|241
|2006.10.31 08:25
|modify
|36
|5.40
|1.2492
|1.2492
|1.2532
|242
|2006.10.31 08:26
|modify
|36
|5.40
|1.2492
|1.2493
|1.2532
|243
|2006.10.31 08:28
|modify
|36
|5.40
|1.2492
|1.2496
|1.2532
|244
|2006.10.31 08:35
|modify
|36
|5.40
|1.2492
|1.2500
|1.2532
|245
|2006.10.31 08:43
|modify
|36
|5.40
|1.2492
|1.2505
|1.2532
|246
|2006.10.31 09:59
|s/l
|36
|5.40
|1.2505
|1.2505
|1.2532
|577.79
|18578.46
|247
|2006.11.06 18:00
|sell
|37
|5.60
|1.2563
|1.2618
|1.2523
|248
|2006.11.07 05:15
|modify
|37
|5.60
|1.2563
|1.2563
|1.2523
|249
|2006.11.07 05:16
|modify
|37
|5.60
|1.2563
|1.2562
|1.2523
|250
|2006.11.07 05:16
|modify
|37
|5.60
|1.2563
|1.2561
|1.2523
|251
|2006.11.07 05:23
|modify
|37
|5.60
|1.2563
|1.2560
|1.2523
|252
|2006.11.07 05:24
|modify
|37
|5.60
|1.2563
|1.2559
|1.2523
|253
|2006.11.07 05:25
|modify
|37
|5.60
|1.2563
|1.2556
|1.2523
|254
|2006.11.07 05:25
|modify
|37
|5.60
|1.2563
|1.2555
|1.2523
|255
|2006.11.07 05:25
|modify
|37
|5.60
|1.2563
|1.2553
|1.2523
|256
|2006.11.07 05:25
|t/p
|37
|5.60
|1.2523
|1.2553
|1.2523
|1754.75
|20333.21
|257
|2006.11.13 18:00
|buy
|38
|6.10
|1.2446
|1.2391
|1.2486
|258
|2006.11.14 15:01
|s/l
|38
|6.10
|1.2391
|1.2391
|1.2486
|-2689.33
|17643.88
|259
|2006.11.20 18:00
|sell
|39
|5.30
|1.2433
|1.2488
|1.2393
|260
|2006.11.21 20:44
|modify
|39
|5.30
|1.2433
|1.2432
|1.2393
|261
|2006.11.21 20:45
|modify
|39
|5.30
|1.2433
|1.2430
|1.2393
|262
|2006.11.22 02:52
|modify
|39
|5.30
|1.2433
|1.2429
|1.2393
|263
|2006.11.22 02:52
|modify
|39
|5.30
|1.2433
|1.2425
|1.2393
|264
|2006.11.22 02:55
|modify
|39
|5.30
|1.2433
|1.2423
|1.2393
|265
|2006.11.22 03:19
|t/p
|39
|5.30
|1.2393
|1.2423
|1.2393
|1646.36
|19290.24
|266
|2006.11.27 18:00
|buy
|40
|5.80
|1.2088
|1.2033
|1.2128
|267
|2006.11.28 09:07
|s/l
|40
|5.80
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|-2633.89
|16656.35
|268
|2006.12.04 18:00
|buy
|41
|5.00
|1.1951
|1.1896
|1.1991
|269
|2006.12.05 14:30
|s/l
|41
|5.00
|1.1896
|1.1896
|1.1991
|-2296.54
|14359.81
|270
|2006.12.11 18:00
|sell
|42
|0.10
|1.2033
|1.2088
|1.1993
|271
|2006.12.11 18:38
|modify
|42
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.1993
|272
|2006.12.11 21:58
|s/l
|42
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.1993
|0.00
|14359.81
|273
|2006.12.18 18:00
|sell
|43
|0.10
|1.2241
|1.2296
|1.2201
|274
|2006.12.19 08:56
|modify
|43
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2201
|275
|2006.12.19 08:58
|modify
|43
|0.10
|1.2241
|1.2240
|1.2201
|276
|2006.12.19 09:09
|modify
|43
|0.10
|1.2241
|1.2238
|1.2201
|277
|2006.12.19 09:50
|modify
|43
|0.10
|1.2241
|1.2236
|1.2201
|278
|2006.12.19 09:51
|modify
|43
|0.10
|1.2241
|1.2234
|1.2201
|279
|2006.12.19 09:52
|modify
|43
|0.10
|1.2241
|1.2232
|1.2201
|280
|2006.12.19 09:53
|t/p
|43
|0.10
|1.2201
|1.2232
|1.2201
|32.17
|14391.98
|281
|2007.01.08 18:00
|sell
|44
|4.30
|1.2355
|1.2410
|1.2315
|282
|2007.01.09 14:59
|s/l
|44
|4.30
|1.2410
|1.2410
|1.2315
|-1931.64
|12460.34
|283
|2007.01.15 18:00
|sell
|45
|3.70
|1.2475
|1.2530
|1.2435
|284
|2007.01.16 10:30
|modify
|45
|3.70
|1.2475
|1.2474
|1.2435
|285
|2007.01.16 10:30
|modify
|45
|3.70
|1.2475
|1.2469
|1.2435
|286
|2007.01.16 11:00
|modify
|45
|3.70
|1.2475
|1.2468
|1.2435
|287
|2007.01.16 11:00
|modify
|45
|3.70
|1.2475
|1.2465
|1.2435
|288
|2007.01.16 11:00
|t/p
|45
|3.70
|1.2435
|1.2465
|1.2435
|1167.84
|13628.19
|289
|2007.01.22 18:00
|sell
|46
|4.10
|1.2483
|1.2538
|1.2443
|290
|2007.01.23 11:02
|modify
|46
|4.10
|1.2483
|1.2482
|1.2443
|291
|2007.01.23 11:03
|modify
|46
|4.10
|1.2483
|1.2480
|1.2443
|292
|2007.01.23 11:05
|modify
|46
|4.10
|1.2483
|1.2479
|1.2443
|293
|2007.01.23 11:05
|modify
|46
|4.10
|1.2483
|1.2476
|1.2443
|294
|2007.01.23 11:08
|modify
|46
|4.10
|1.2483
|1.2474
|1.2443
|295
|2007.01.23 11:09
|t/p
|46
|4.10
|1.2443
|1.2474
|1.2443
|1293.15
|14921.34
|296
|2007.01.29 18:00
|sell
|47
|4.50
|1.2525
|1.2580
|1.2485
|297
|2007.01.31 16:07
|modify
|47
|4.50
|1.2525
|1.2523
|1.2485
|298
|2007.01.31 16:17
|modify
|47
|4.50
|1.2525
|1.2522
|1.2485
|299
|2007.01.31 16:17
|modify
|47
|4.50
|1.2525
|1.2520
|1.2485
|300
|2007.01.31 16:18
|modify
|47
|4.50
|1.2525
|1.2516
|1.2485
|301
|2007.01.31 16:21
|t/p
|47
|4.50
|1.2485
|1.2516
|1.2485
|1387.15
|16308.49
|302
|2007.02.05 18:00
|buy
|48
|4.90
|1.2486
|1.2431
|1.2526
|303
|2007.02.06 14:14
|s/l
|48
|4.90
|1.2431
|1.2431
|1.2526
|-2153.11
|14155.38
|304
|2007.02.12 18:00
|sell
|49
|4.20
|1.2530
|1.2585
|1.2490
|305
|2007.02.13 09:02
|modify
|49
|4.20
|1.2530
|1.2527
|1.2490
|306
|2007.02.13 11:13
|modify
|49
|4.20
|1.2530
|1.2525
|1.2490
|307
|2007.02.13 11:14
|modify
|49
|4.20
|1.2530
|1.2523
|1.2490
|308
|2007.02.13 11:14
|modify
|49
|4.20
|1.2530
|1.2522
|1.2490
|309
|2007.02.13 11:14
|modify
|49
|4.20
|1.2530
|1.2520
|1.2490
|310
|2007.02.13 11:15
|t/p
|49
|4.20
|1.2490
|1.2520
|1.2490
|1319.71
|15475.09
|311
|2007.02.19 18:00
|buy
|50
|4.60
|1.2337
|1.2282
|1.2377
|312
|2007.02.20 09:16
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2339
|1.2377
|313
|2007.02.20 09:16
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2342
|1.2377
|314
|2007.02.20 09:16
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2345
|1.2377
|315
|2007.02.20 09:17
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2346
|1.2377
|316
|2007.02.20 09:17
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2347
|1.2377
|317
|2007.02.20 09:31
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2348
|1.2377
|318
|2007.02.20 09:31
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2349
|1.2377
|319
|2007.02.20 09:31
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2350
|1.2377
|320
|2007.02.20 09:31
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2351
|1.2377
|321
|2007.02.20 09:31
|modify
|50
|4.60
|1.2337
|1.2353
|1.2377
|322
|2007.02.20 09:34
|t/p
|50
|4.60
|1.2377
|1.2353
|1.2377
|1500.46
|16975.54
|323
|2007.02.26 18:00
|sell
|51
|5.10
|1.2327
|1.2382
|1.2287
|324
|2007.02.26 20:50
|modify
|51
|5.10
|1.2327
|1.2326
|1.2287
|325
|2007.02.26 20:50
|modify
|51
|5.10
|1.2327
|1.2324
|1.2287
|326
|2007.02.26 20:50
|modify
|51
|5.10
|1.2327
|1.2323
|1.2287
|327
|2007.02.26 20:50
|modify
|51
|5.10
|1.2327
|1.2321
|1.2287
|328
|2007.02.27 01:32
|modify
|51
|5.10
|1.2327
|1.2320
|1.2287
|329
|2007.02.27 01:33
|modify
|51
|5.10
|1.2327
|1.2319
|1.2287
|330
|2007.02.27 01:33
|modify
|51
|5.10
|1.2327
|1.2318
|1.2287
|331
|2007.02.27 01:38
|modify
|51
|5.10
|1.2327
|1.2317
|1.2287
|332
|2007.02.27 01:39
|t/p
|51
|5.10
|1.2287
|1.2317
|1.2287
|1629.50
|18605.05
|333
|2007.03.05 18:00
|buy
|52
|5.60
|1.2224
|1.2169
|1.2264
|334
|2007.03.06 15:00
|modify
|52
|5.60
|1.2224
|1.2225
|1.2264
|335
|2007.03.06 15:00
|modify
|52
|5.60
|1.2224
|1.2226
|1.2264
|336
|2007.03.06 16:48
|s/l
|52
|5.60
|1.2226
|1.2226
|1.2264
|108.59
|18713.64
|337
|2007.03.12 18:00
|sell
|53
|5.60
|1.2250
|1.2305
|1.2210
|338
|2007.03.13 12:18
|modify
|53
|5.60
|1.2250
|1.2249
|1.2210
|339
|2007.03.13 12:19
|modify
|53
|5.60
|1.2250
|1.2248
|1.2210
|340
|2007.03.13 12:19
|modify
|53
|5.60
|1.2250
|1.2247
|1.2210
|341
|2007.03.13 12:19
|modify
|53
|5.60
|1.2250
|1.2246
|1.2210
|342
|2007.03.13 12:36
|modify
|53
|5.60
|1.2250
|1.2245
|1.2210
|343
|2007.03.13 12:36
|modify
|53
|5.60
|1.2250
|1.2244
|1.2210
|344
|2007.03.13 12:38
|modify
|53
|5.60
|1.2250
|1.2243
|1.2210
|345
|2007.03.13 12:43
|modify
|53
|5.60
|1.2250
|1.2242
|1.2210
|346
|2007.03.13 12:46
|modify
|53
|5.60
|1.2250
|1.2241
|1.2210
|347
|2007.03.13 13:30
|t/p
|53
|5.60
|1.2210
|1.2241
|1.2210
|1800.60
|20514.24
|348
|2007.03.19 18:00
|buy
|54
|6.20
|1.2138
|1.2083
|1.2178
|349
|2007.03.21 17:26
|modify
|54
|6.20
|1.2138
|1.2139
|1.2178
|350
|2007.03.21 17:27
|modify
|54
|6.20
|1.2138
|1.2140
|1.2178
|351
|2007.03.21 17:27
|modify
|54
|6.20
|1.2138
|1.2141
|1.2178
|352
|2007.03.21 17:28
|modify
|54
|6.20
|1.2138
|1.2142
|1.2178
|353
|2007.03.21 18:43
|modify
|54
|6.20
|1.2138
|1.2143
|1.2178
|354
|2007.03.21 19:17
|s/l
|54
|6.20
|1.2143
|1.2143
|1.2178
|292.98
|20807.22