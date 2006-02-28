Strategy Tester Report
EA_OTIW__2_GBP_USD__for_FXDD

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=200611142; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=10; LotsOptimized=true; _Parameters_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#2(GBP-USD)"; Lots=1; StopLoss_1=65; TakeProfit_1=150; StopLoss_2=60; TakeProfit_2=55; _Parameters_Trailing="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStop1=39; TrailingStop2=27; TrailingStep=1; Slippage=3;
Bars in test18230Ticks modelled1934841Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit63913.34Gross profit104540.64Gross loss-40627.30
Profit factor2.57Expected payoff1183.58
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown8397.20 (12.68%)Relative drawdown13.50% (4568.90)
Total trades54Short positions (won %)29 (68.97%)Long positions (won %)25 (96.00%)
Profit trades (% of total)44 (81.48%)Loss trades (% of total)10 (18.52%)
Largestprofit trade10481.10loss trade-4568.90
Averageprofit trade2375.92loss trade-4062.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (26372.48)consecutive losses (loss in money)2 (-8397.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)26372.48 (13)consecutive loss (count of losses)-8397.20 (2)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.27 16:00buy13.001.74031.73381.7553
22006.02.28 11:12modify13.001.74031.74031.7553
32006.02.28 11:12modify13.001.74031.74041.7553
42006.02.28 11:14modify13.001.74031.74051.7553
52006.02.28 11:14modify13.001.74031.74081.7553
62006.02.28 11:15modify13.001.74031.74101.7553
72006.02.28 11:24modify13.001.74031.74111.7553
82006.02.28 11:28modify13.001.74031.74121.7553
92006.02.28 11:29modify13.001.74031.74141.7553
102006.02.28 11:29modify13.001.74031.74161.7553
112006.02.28 11:30modify13.001.74031.74181.7553
122006.02.28 11:31modify13.001.74031.74211.7553
132006.02.28 11:31modify13.001.74031.74221.7553
142006.02.28 11:34modify13.001.74031.74241.7553
152006.02.28 11:34modify13.001.74031.74261.7553
162006.02.28 11:38modify13.001.74031.74271.7553
172006.02.28 11:39modify13.001.74031.74281.7553
182006.02.28 11:42modify13.001.74031.74291.7553
192006.02.28 11:43modify13.001.74031.74301.7553
202006.02.28 11:45modify13.001.74031.74311.7553
212006.02.28 11:46modify13.001.74031.74351.7553
222006.02.28 11:46modify13.001.74031.74391.7553
232006.02.28 11:47modify13.001.74031.74411.7553
242006.02.28 11:47modify13.001.74031.74421.7553
252006.02.28 11:48modify13.001.74031.74451.7553
262006.02.28 11:48modify13.001.74031.74481.7553
272006.02.28 14:25modify13.001.74031.74491.7553
282006.02.28 14:25modify13.001.74031.74521.7553
292006.02.28 14:30modify13.001.74031.74531.7553
302006.02.28 14:30modify13.001.74031.74541.7553
312006.02.28 14:41modify13.001.74031.74551.7553
322006.02.28 14:42modify13.001.74031.74561.7553
332006.02.28 14:43modify13.001.74031.74571.7553
342006.02.28 14:45modify13.001.74031.74581.7553
352006.02.28 14:45modify13.001.74031.74601.7553
362006.02.28 14:46modify13.001.74031.74611.7553
372006.02.28 14:46modify13.001.74031.74621.7553
382006.02.28 15:18s/l13.001.74621.74621.75531233.3311233.33
392006.03.06 16:00sell23.401.75331.75931.7478
402006.03.06 17:15modify23.401.75331.75321.7478
412006.03.06 17:16modify23.401.75331.75311.7478
422006.03.06 17:16modify23.401.75331.75301.7478
432006.03.06 17:24modify23.401.75331.75291.7478
442006.03.06 17:24modify23.401.75331.75241.7478
452006.03.06 17:27modify23.401.75331.75231.7478
462006.03.06 17:28modify23.401.75331.75221.7478
472006.03.06 17:49modify23.401.75331.75211.7478
482006.03.06 17:50modify23.401.75331.75191.7478
492006.03.06 17:50modify23.401.75331.75151.7478
502006.03.06 18:44modify23.401.75331.75131.7478
512006.03.06 18:46modify23.401.75331.75121.7478
522006.03.06 18:46modify23.401.75331.75091.7478
532006.03.06 18:46t/p23.401.74781.75091.74781309.0012542.33
542006.03.13 16:00buy33.801.72751.72101.7425
552006.03.13 17:17modify33.801.72751.72751.7425
562006.03.13 17:20modify33.801.72751.72771.7425
572006.03.13 17:22modify33.801.72751.72781.7425
582006.03.13 17:30modify33.801.72751.72801.7425
592006.03.13 17:31modify33.801.72751.72841.7425
602006.03.13 17:31modify33.801.72751.72851.7425
612006.03.13 17:34modify33.801.72751.72871.7425
622006.03.13 17:34modify33.801.72751.72891.7425
632006.03.13 17:35modify33.801.72751.72901.7425
642006.03.13 18:12s/l33.801.72901.72901.7425399.0012941.33
652006.03.20 16:00sell43.901.75461.76061.7491
662006.03.21 08:47modify43.901.75461.75451.7491
672006.03.21 08:56modify43.901.75461.75431.7491
682006.03.21 08:58modify43.901.75461.75421.7491
692006.03.21 08:58modify43.901.75461.75401.7491
702006.03.21 08:58modify43.901.75461.75361.7491
712006.03.21 09:13modify43.901.75461.75351.7491
722006.03.21 09:14modify43.901.75461.75341.7491
732006.03.21 09:16modify43.901.75461.75311.7491
742006.03.21 09:17modify43.901.75461.75291.7491
752006.03.21 09:17modify43.901.75461.75241.7491
762006.03.21 09:18modify43.901.75461.75231.7491
772006.03.21 09:19modify43.901.75461.75221.7491
782006.03.21 09:19modify43.901.75461.75211.7491
792006.03.21 09:25t/p43.901.74911.75211.74911502.5914443.92
802006.03.27 16:00buy54.301.74891.74241.7639
812006.03.28 15:30modify54.301.74891.74891.7639
822006.03.28 15:33modify54.301.74891.74901.7639
832006.03.28 15:33modify54.301.74891.74931.7639
842006.03.28 15:46modify54.301.74891.74961.7639
852006.03.28 15:46modify54.301.74891.74981.7639
862006.03.28 15:48modify54.301.74891.74991.7639
872006.03.28 15:48modify54.301.74891.75001.7639
882006.03.28 17:01s/l54.301.75001.75001.7639322.9714766.90
892006.04.03 16:00buy64.401.72811.72161.7431
902006.04.03 16:41modify64.401.72811.72811.7431
912006.04.03 16:41modify64.401.72811.72831.7431
922006.04.03 16:42modify64.401.72811.72851.7431
932006.04.03 16:42modify64.401.72811.72881.7431
942006.04.03 16:42modify64.401.72811.72911.7431
952006.04.03 16:44modify64.401.72811.72941.7431
962006.04.03 16:44modify64.401.72811.72981.7431
972006.04.03 16:47modify64.401.72811.72991.7431
982006.04.03 16:47modify64.401.72811.73011.7431
992006.04.03 16:47modify64.401.72811.73041.7431
1002006.04.03 16:48modify64.401.72811.73051.7431
1012006.04.03 16:53modify64.401.72811.73071.7431
1022006.04.03 16:54modify64.401.72811.73101.7431
1032006.04.03 16:54modify64.401.72811.73131.7431
1042006.04.03 16:54modify64.401.72811.73161.7431
1052006.04.03 16:54modify64.401.72811.73201.7431
1062006.04.03 16:55modify64.401.72811.73221.7431
1072006.04.03 16:55modify64.401.72811.73251.7431
1082006.04.03 16:56modify64.401.72811.73271.7431
1092006.04.03 16:56modify64.401.72811.73291.7431
1102006.04.03 16:56modify64.401.72811.73311.7431
1112006.04.03 16:59modify64.401.72811.73321.7431
1122006.04.03 17:00modify64.401.72811.73381.7431
1132006.04.03 17:00modify64.401.72811.73391.7431
1142006.04.03 17:16modify64.401.72811.73421.7431
1152006.04.03 17:16modify64.401.72811.73461.7431
1162006.04.03 17:17modify64.401.72811.73491.7431
1172006.04.03 17:17modify64.401.72811.73501.7431
1182006.04.03 17:17modify64.401.72811.73531.7431
1192006.04.03 17:19modify64.401.72811.73571.7431
1202006.04.03 17:19modify64.401.72811.73581.7431
1212006.04.03 17:21modify64.401.72811.73611.7431
1222006.04.03 17:23modify64.401.72811.73621.7431
1232006.04.03 18:51modify64.401.72811.73631.7431
1242006.04.03 18:52modify64.401.72811.73651.7431
1252006.04.03 18:55modify64.401.72811.73661.7431
1262006.04.03 18:55modify64.401.72811.73681.7431
1272006.04.04 01:10modify64.401.72811.73701.7431
1282006.04.04 01:11modify64.401.72811.73721.7431
1292006.04.04 01:11modify64.401.72811.73761.7431
1302006.04.04 01:11modify64.401.72811.73791.7431
1312006.04.04 03:37s/l64.401.73791.73791.74313010.0817776.98
1322006.04.10 16:00sell75.301.74521.75121.7397
1332006.04.10 17:18modify75.301.74521.74521.7397
1342006.04.10 17:21modify75.301.74521.74511.7397
1352006.04.10 17:21modify75.301.74521.74501.7397
1362006.04.10 17:21modify75.301.74521.74491.7397
1372006.04.10 17:21modify75.301.74521.74461.7397
1382006.04.10 17:39modify75.301.74521.74451.7397
1392006.04.10 17:41modify75.301.74521.74441.7397
1402006.04.10 17:41modify75.301.74521.74411.7397
1412006.04.10 17:41modify75.301.74521.74371.7397
1422006.04.10 17:54modify75.301.74521.74361.7397
1432006.04.10 17:58modify75.301.74521.74341.7397
1442006.04.10 18:01modify75.301.74521.74331.7397
1452006.04.10 18:10modify75.301.74521.74321.7397
1462006.04.10 18:11modify75.301.74521.74301.7397
1472006.04.10 18:30modify75.301.74521.74291.7397
1482006.04.10 18:57modify75.301.74521.74271.7397
1492006.04.10 18:58modify75.301.74521.74261.7397
1502006.04.10 19:01t/p75.301.73971.74261.73972040.5019817.48
1512006.04.17 16:00sell85.901.76921.77521.7637
1522006.04.17 16:56s/l85.901.77521.77521.7637-2478.0017339.48
1532006.04.24 16:00sell95.201.78351.78951.7780
1542006.04.24 16:46modify95.201.78351.78331.7780
1552006.04.24 16:46modify95.201.78351.78291.7780
1562006.04.24 16:47modify95.201.78351.78261.7780
1572006.04.24 16:47modify95.201.78351.78231.7780
1582006.04.24 16:53s/l95.201.78231.78231.7780436.8017776.28
1592006.05.01 16:00sell105.301.83801.84401.8325
1602006.05.01 16:02modify105.301.83801.83791.8325
1612006.05.01 16:02modify105.301.83801.83781.8325
1622006.05.01 16:10modify105.301.83801.83751.8325
1632006.05.01 16:10modify105.301.83801.83741.8325
1642006.05.01 16:11modify105.301.83801.83731.8325
1652006.05.01 16:12modify105.301.83801.83721.8325
1662006.05.01 16:12modify105.301.83801.83681.8325
1672006.05.01 16:12modify105.301.83801.83661.8325
1682006.05.01 16:12modify105.301.83801.83611.8325
1692006.05.01 16:12modify105.301.83801.83581.8325
1702006.05.01 16:12modify105.301.83801.83531.8325
1712006.05.01 16:13t/p105.301.83251.83531.83252040.5019816.78
1722006.05.08 16:00sell115.901.85961.86561.8541
1732006.05.08 16:14modify115.901.85961.85941.8541
1742006.05.08 16:21modify115.901.85961.85931.8541
1752006.05.08 16:31s/l115.901.85931.85931.8541123.9019940.68
1762006.05.15 16:00sell126.001.88351.88951.8780
1772006.05.15 18:24modify126.001.88351.88331.8780
1782006.05.15 18:51modify126.001.88351.88321.8780
1792006.05.15 18:52modify126.001.88351.88311.8780
1802006.05.15 18:52modify126.001.88351.88271.8780
1812006.05.15 18:53modify126.001.88351.88251.8780
1822006.05.15 18:56modify126.001.88351.88231.8780
1832006.05.15 18:58modify126.001.88351.88211.8780
1842006.05.15 18:59modify126.001.88351.88201.8780
1852006.05.15 18:59modify126.001.88351.88171.8780
1862006.05.15 18:59modify126.001.88351.88131.8780
1872006.05.15 19:08s/l126.001.88131.88131.8780924.0020864.68
1882006.05.22 16:00buy136.301.87821.87171.8932
1892006.05.22 16:23modify136.301.87821.87821.8932
1902006.05.22 16:45modify136.301.87821.87831.8932
1912006.05.22 16:46modify136.301.87821.87841.8932
1922006.05.22 16:46modify136.301.87821.87861.8932
1932006.05.22 17:13modify136.301.87821.87871.8932
1942006.05.22 17:13modify136.301.87821.87911.8932
1952006.05.22 17:13modify136.301.87821.87941.8932
1962006.05.22 17:15modify136.301.87821.87961.8932
1972006.05.22 17:15modify136.301.87821.87991.8932
1982006.05.22 17:16modify136.301.87821.88011.8932
1992006.05.22 17:16modify136.301.87821.88031.8932
2002006.05.22 17:16modify136.301.87821.88061.8932
2012006.05.22 17:28modify136.301.87821.88071.8932
2022006.05.22 17:29modify136.301.87821.88101.8932
2032006.05.22 17:30modify136.301.87821.88121.8932
2042006.05.22 17:31modify136.301.87821.88141.8932
2052006.05.22 17:50modify136.301.87821.88171.8932
2062006.05.22 17:50modify136.301.87821.88191.8932
2072006.05.22 17:50modify136.301.87821.88221.8932
2082006.05.22 17:51modify136.301.87821.88231.8932
2092006.05.22 17:51modify136.301.87821.88261.8932
2102006.05.22 17:51modify136.301.87821.88291.8932
2112006.05.22 17:52modify136.301.87821.88301.8932
2122006.05.22 17:52modify136.301.87821.88331.8932
2132006.05.22 18:28s/l136.301.88331.88331.89322249.1023113.78
2142006.05.29 16:00buy146.901.86071.85421.8757
2152006.05.30 04:47modify146.901.86071.86071.8757
2162006.05.30 04:48modify146.901.86071.86091.8757
2172006.05.30 04:48modify146.901.86071.86101.8757
2182006.05.30 04:53modify146.901.86071.86121.8757
2192006.05.30 04:53modify146.901.86071.86151.8757
2202006.05.30 04:53modify146.901.86071.86191.8757
2212006.05.30 04:54modify146.901.86071.86231.8757
2222006.05.30 04:54modify146.901.86071.86241.8757
2232006.05.30 04:56modify146.901.86071.86251.8757
2242006.05.30 04:56modify146.901.86071.86261.8757
2252006.05.30 05:04modify146.901.86071.86291.8757
2262006.05.30 05:05modify146.901.86071.86321.8757
2272006.05.30 05:05modify146.901.86071.86331.8757
2282006.05.30 05:13modify146.901.86071.86341.8757
2292006.05.30 05:13modify146.901.86071.86371.8757
2302006.05.30 05:13modify146.901.86071.86411.8757
2312006.05.30 05:14modify146.901.86071.86431.8757
2322006.05.30 05:14modify146.901.86071.86471.8757
2332006.05.30 05:14modify146.901.86071.86501.8757
2342006.05.30 05:33modify146.901.86071.86531.8757
2352006.05.30 05:33modify146.901.86071.86551.8757
2362006.05.30 05:34modify146.901.86071.86571.8757
2372006.05.30 05:34modify146.901.86071.86601.8757
2382006.05.30 05:34modify146.901.86071.86641.8757
2392006.05.30 08:10modify146.901.86071.86651.8757
2402006.05.30 08:10modify146.901.86071.86691.8757
2412006.05.30 08:11modify146.901.86071.86721.8757
2422006.05.30 08:11modify146.901.86071.86751.8757
2432006.05.30 08:11modify146.901.86071.86791.8757
2442006.05.30 08:12modify146.901.86071.86801.8757
2452006.05.30 08:12modify146.901.86071.86811.8757
2462006.05.30 08:13modify146.901.86071.86831.8757
2472006.05.30 08:13modify146.901.86071.86861.8757
2482006.05.30 08:17modify146.901.86071.86911.8757
2492006.05.30 08:17modify146.901.86071.86931.8757
2502006.05.30 08:17modify146.901.86071.86971.8757
2512006.05.30 08:17modify146.901.86071.86991.8757
2522006.05.30 08:17modify146.901.86071.87031.8757
2532006.05.30 08:21modify146.901.86071.87061.8757
2542006.05.30 08:21modify146.901.86071.87101.8757
2552006.05.30 09:03modify146.901.86071.87121.8757
2562006.05.30 09:03modify146.901.86071.87141.8757
2572006.05.30 09:03modify146.901.86071.87171.8757
2582006.05.30 09:03t/p146.901.87571.87171.87577231.9630345.74
2592006.06.05 16:00sell159.101.87861.88461.8731
2602006.06.05 20:44modify159.101.87861.87861.8731
2612006.06.05 20:44modify159.101.87861.87831.8731
2622006.06.05 20:44modify159.101.87861.87791.8731
2632006.06.05 20:45modify159.101.87861.87751.8731
2642006.06.05 20:45modify159.101.87861.87711.8731
2652006.06.05 20:46modify159.101.87861.87701.8731
2662006.06.05 20:46modify159.101.87861.87691.8731
2672006.06.05 20:51modify159.101.87861.87681.8731
2682006.06.05 20:54modify159.101.87861.87671.8731
2692006.06.05 21:01modify159.101.87861.87661.8731
2702006.06.05 21:02modify159.101.87861.87641.8731
2712006.06.05 21:02modify159.101.87861.87601.8731
2722006.06.05 21:29modify159.101.87861.87591.8731
2732006.06.05 21:30t/p159.101.87311.87591.87313503.5033849.24
2742006.06.12 16:00buy1610.001.84471.83821.8597
2752006.06.13 14:32s/l1610.001.83821.83821.8597-4568.9029280.34
2762006.06.19 16:00sell178.801.84181.84781.8363
2772006.06.19 16:38modify178.801.84181.84151.8363
2782006.06.19 16:47modify178.801.84181.84131.8363
2792006.06.19 16:48modify178.801.84181.84121.8363
2802006.06.19 16:55modify178.801.84181.84111.8363
2812006.06.19 16:55modify178.801.84181.84101.8363
2822006.06.19 17:00modify178.801.84181.84081.8363
2832006.06.19 17:00modify178.801.84181.84031.8363
2842006.06.19 17:30modify178.801.84181.84021.8363
2852006.06.19 17:30modify178.801.84181.84011.8363
2862006.06.19 17:32modify178.801.84181.84001.8363
2872006.06.19 17:59s/l178.801.84001.84001.83631108.8030389.14
2882006.06.26 16:00buy189.101.82081.81431.8358
2892006.06.26 23:11modify189.101.82081.82101.8358
2902006.06.26 23:11modify189.101.82081.82111.8358
2912006.06.27 01:48modify189.101.82081.82121.8358
2922006.06.27 01:56modify189.101.82081.82131.8358
2932006.06.27 01:56modify189.101.82081.82151.8358
2942006.06.27 01:56modify189.101.82081.82181.8358
2952006.06.27 01:57modify189.101.82081.82191.8358
2962006.06.27 01:57modify189.101.82081.82211.8358
2972006.06.27 02:51modify189.101.82081.82221.8358
2982006.06.27 02:52modify189.101.82081.82231.8358
2992006.06.27 02:53modify189.101.82081.82241.8358
3002006.06.27 03:13modify189.101.82081.82261.8358
3012006.06.27 08:32s/l189.101.82261.82261.83581129.4031518.54
3022006.07.03 16:00sell199.501.84301.84901.8375
3032006.07.03 17:21modify199.501.84301.84291.8375
3042006.07.03 17:22modify199.501.84301.84271.8375
3052006.07.03 17:33modify199.501.84301.84231.8375
3062006.07.03 17:38modify199.501.84301.84221.8375
3072006.07.03 17:38modify199.501.84301.84191.8375
3082006.07.03 17:38modify199.501.84301.84151.8375
3092006.07.03 18:09s/l199.501.84151.84151.8375997.5032516.04
3102006.07.10 16:00buy209.801.83801.83151.8530
3112006.07.10 17:56modify209.801.83801.83811.8530
3122006.07.10 17:56modify209.801.83801.83831.8530
3132006.07.10 17:56modify209.801.83801.83861.8530
3142006.07.10 17:57modify209.801.83801.83871.8530
3152006.07.10 17:57modify209.801.83801.83881.8530
3162006.07.10 18:03modify209.801.83801.83891.8530
3172006.07.10 18:04modify209.801.83801.83921.8530
3182006.07.10 18:04modify209.801.83801.83941.8530
3192006.07.10 18:05modify209.801.83801.83951.8530
3202006.07.10 18:06modify209.801.83801.83961.8530
3212006.07.11 02:21modify209.801.83801.83991.8530
3222006.07.11 02:21modify209.801.83801.84021.8530
3232006.07.11 03:43modify209.801.83801.84031.8530
3242006.07.11 03:43modify209.801.83801.84041.8530
3252006.07.11 03:58modify209.801.83801.84061.8530
3262006.07.11 03:59modify209.801.83801.84071.8530
3272006.07.11 04:03modify209.801.83801.84081.8530
3282006.07.11 08:34s/l209.801.84081.84081.85301902.2834418.32
3292006.07.17 16:00buy2110.001.82151.81501.8365
3302006.07.18 10:31modify2110.001.82151.82151.8365
3312006.07.18 10:32modify2110.001.82151.82161.8365
3322006.07.18 10:32modify2110.001.82151.82181.8365
3332006.07.18 10:51modify2110.001.82151.82191.8365
3342006.07.18 10:51modify2110.001.82151.82221.8365
3352006.07.18 11:05s/l2110.001.82221.82221.8365471.1034889.42
3362006.07.24 16:00sell2210.001.85281.85881.8473
3372006.07.24 16:57modify2210.001.85281.85251.8473
3382006.07.24 16:58modify2210.001.85281.85241.8473
3392006.07.24 17:04modify2210.001.85281.85231.8473
3402006.07.24 17:05modify2210.001.85281.85221.8473
3412006.07.24 17:06modify2210.001.85281.85211.8473
3422006.07.24 17:07modify2210.001.85281.85201.8473
3432006.07.24 17:07modify2210.001.85281.85171.8473
3442006.07.24 17:08modify2210.001.85281.85161.8473
3452006.07.24 18:03modify2210.001.85281.85151.8473
3462006.07.24 20:07modify2210.001.85281.85141.8473
3472006.07.24 21:49s/l2210.001.85141.85141.8473980.0035869.42
3482006.07.31 16:00sell2310.001.86611.87211.8606
3492006.08.01 07:07modify2310.001.86611.86601.8606
3502006.08.01 07:07modify2310.001.86611.86571.8606
3512006.08.01 08:35s/l2310.001.86571.86571.8606282.8036152.22
3522006.08.07 16:00sell2410.001.91031.91631.9048
3532006.08.07 19:17modify2410.001.91031.91031.9048
3542006.08.07 19:23modify2410.001.91031.91021.9048
3552006.08.07 19:25modify2410.001.91031.91011.9048
3562006.08.07 19:29modify2410.001.91031.91001.9048
3572006.08.07 19:30modify2410.001.91031.90991.9048
3582006.08.07 19:31modify2410.001.91031.90981.9048
3592006.08.07 19:31modify2410.001.91031.90961.9048
3602006.08.07 19:51modify2410.001.91031.90921.9048
3612006.08.07 19:51modify2410.001.91031.90881.9048
3622006.08.07 19:53modify2410.001.91031.90861.9048
3632006.08.07 19:54modify2410.001.91031.90851.9048
3642006.08.07 20:01modify2410.001.91031.90831.9048
3652006.08.07 20:01modify2410.001.91031.90791.9048
3662006.08.07 22:44s/l2410.001.90791.90791.90481680.0037832.22
3672006.08.14 16:00buy2510.001.89021.88371.9052
3682006.08.15 14:31modify2510.001.89021.89031.9052
3692006.08.15 14:31modify2510.001.89021.89081.9052
3702006.08.15 14:31modify2510.001.89021.89131.9052
3712006.08.15 14:32modify2510.001.89021.89141.9052
3722006.08.15 14:32modify2510.001.89021.89181.9052
3732006.08.15 14:32modify2510.001.89021.89201.9052
3742006.08.15 14:32modify2510.001.89021.89241.9052
3752006.08.15 15:06modify2510.001.89021.89271.9052
3762006.08.15 15:07modify2510.001.89021.89281.9052
3772006.08.15 15:07modify2510.001.89021.89311.9052
3782006.08.15 15:09modify2510.001.89021.89341.9052
3792006.08.15 15:09modify2510.001.89021.89381.9052
3802006.08.15 15:10modify2510.001.89021.89391.9052
3812006.08.15 15:53modify2510.001.89021.89411.9052
3822006.08.15 15:54modify2510.001.89021.89421.9052
3832006.08.15 17:48s/l2510.001.89421.89421.90522781.1040613.32
3842006.08.21 16:00sell2610.001.89691.90291.8914
3852006.08.21 19:08modify2610.001.89691.89691.8914
3862006.08.21 19:09modify2610.001.89691.89681.8914
3872006.08.21 19:09modify2610.001.89691.89651.8914
3882006.08.21 21:18modify2610.001.89691.89621.8914
3892006.08.21 23:31modify2610.001.89691.89611.8914
3902006.08.21 23:32modify2610.001.89691.89601.8914
3912006.08.21 23:32modify2610.001.89691.89571.8914
3922006.08.21 23:53modify2610.001.89691.89561.8914
3932006.08.21 23:53modify2610.001.89691.89531.8914
3942006.08.22 00:02modify2610.001.89691.89521.8914
3952006.08.22 00:08modify2610.001.89691.89511.8914
3962006.08.22 00:08modify2610.001.89691.89471.8914
3972006.08.22 00:09modify2610.001.89691.89451.8914
3982006.08.22 00:10modify2610.001.89691.89431.8914
3992006.08.22 00:11t/p2610.001.89141.89431.89143852.8044466.12
4002006.08.28 16:00sell2710.001.89821.90421.8927
4012006.08.28 21:00modify2710.001.89821.89801.8927
4022006.08.28 21:00modify2710.001.89821.89771.8927
4032006.08.28 21:01modify2710.001.89821.89761.8927
4042006.08.28 21:01modify2710.001.89821.89731.8927
4052006.08.28 22:22modify2710.001.89821.89721.8927
4062006.08.28 22:27modify2710.001.89821.89711.8927
4072006.08.28 22:28modify2710.001.89821.89691.8927
4082006.08.28 22:29modify2710.001.89821.89681.8927
4092006.08.28 22:30modify2710.001.89821.89671.8927
4102006.08.28 22:30modify2710.001.89821.89651.8927
4112006.08.28 22:31modify2710.001.89821.89641.8927
4122006.08.28 22:31modify2710.001.89821.89621.8927
4132006.08.28 22:31modify2710.001.89821.89581.8927
4142006.08.28 22:59modify2710.001.89821.89561.8927
4152006.08.29 00:52s/l2710.001.89561.89561.89271822.8046288.92
4162006.09.04 16:00sell2810.001.90561.91161.9001
4172006.09.05 07:05modify2810.001.90561.90541.9001
4182006.09.05 07:05modify2810.001.90561.90531.9001
4192006.09.05 08:43modify2810.001.90561.90521.9001
4202006.09.05 08:51modify2810.001.90561.90501.9001
4212006.09.05 08:51modify2810.001.90561.90461.9001
4222006.09.05 08:51modify2810.001.90561.90421.9001
4232006.09.05 08:52modify2810.001.90561.90411.9001
4242006.09.05 08:52modify2810.001.90561.90381.9001
4252006.09.05 09:27modify2810.001.90561.90371.9001
4262006.09.05 09:27modify2810.001.90561.90331.9001
4272006.09.05 09:28modify2810.001.90561.90311.9001
4282006.09.05 09:28t/p2810.001.90011.90311.90013852.8050141.72
4292006.09.11 16:00buy2910.001.86501.85851.8800
4302006.09.12 02:46modify2910.001.86501.86501.8800
4312006.09.12 06:07modify2910.001.86501.86511.8800
4322006.09.12 06:20modify2910.001.86501.86521.8800
4332006.09.12 06:20modify2910.001.86501.86551.8800
4342006.09.12 06:20modify2910.001.86501.86561.8800
4352006.09.12 07:28modify2910.001.86501.86571.8800
4362006.09.12 10:31modify2910.001.86501.86581.8800
4372006.09.12 10:31modify2910.001.86501.86611.8800
4382006.09.12 10:31modify2910.001.86501.86651.8800
4392006.09.12 10:33modify2910.001.86501.86661.8800
4402006.09.12 10:33modify2910.001.86501.86681.8800
4412006.09.12 10:33modify2910.001.86501.86721.8800
4422006.09.12 10:34modify2910.001.86501.86751.8800
4432006.09.12 10:34modify2910.001.86501.86781.8800
4442006.09.12 10:36modify2910.001.86501.86791.8800
4452006.09.12 10:36modify2910.001.86501.86821.8800
4462006.09.12 10:36modify2910.001.86501.86841.8800
4472006.09.12 10:36modify2910.001.86501.86871.8800
4482006.09.12 10:41modify2910.001.86501.86911.8800
4492006.09.12 10:41modify2910.001.86501.86941.8800
4502006.09.12 11:08modify2910.001.86501.86961.8800
4512006.09.12 11:08modify2910.001.86501.86971.8800
4522006.09.12 11:09modify2910.001.86501.86981.8800
4532006.09.12 11:10modify2910.001.86501.87001.8800
4542006.09.12 11:21modify2910.001.86501.87011.8800
4552006.09.12 11:22modify2910.001.86501.87051.8800
4562006.09.12 12:05modify2910.001.86501.87061.8800
4572006.09.12 12:14modify2910.001.86501.87081.8800
4582006.09.12 12:15modify2910.001.86501.87091.8800
4592006.09.12 12:43modify2910.001.86501.87101.8800
4602006.09.12 12:50modify2910.001.86501.87121.8800
4612006.09.12 12:52modify2910.001.86501.87141.8800
4622006.09.12 12:52modify2910.001.86501.87151.8800
4632006.09.12 14:31modify2910.001.86501.87181.8800
4642006.09.12 14:31modify2910.001.86501.87191.8800
4652006.09.12 14:31modify2910.001.86501.87241.8800
4662006.09.12 14:31modify2910.001.86501.87291.8800
4672006.09.12 14:34s/l2910.001.87291.87291.88005511.1055652.82
4682006.09.18 16:00sell3010.001.87731.88331.8718
4692006.09.19 08:59s/l3010.001.88331.88331.8718-4197.2051455.62
4702006.09.25 16:00sell3110.001.90221.90821.8967
4712006.09.25 16:32modify3110.001.90221.90201.8967
4722006.09.25 16:33modify3110.001.90221.90191.8967
4732006.09.25 16:37modify3110.001.90221.90151.8967
4742006.09.25 16:51modify3110.001.90221.90121.8967
4752006.09.25 17:07s/l3110.001.90121.90121.8967700.0052155.62
4762006.10.02 16:00buy3210.001.88281.87631.8978
4772006.10.02 17:15modify3210.001.88281.88281.8978
4782006.10.02 17:15modify3210.001.88281.88291.8978
4792006.10.02 17:15modify3210.001.88281.88301.8978
4802006.10.02 17:15modify3210.001.88281.88311.8978
4812006.10.02 17:15modify3210.001.88281.88321.8978
4822006.10.02 17:32modify3210.001.88281.88341.8978
4832006.10.02 17:36modify3210.001.88281.88351.8978
4842006.10.02 18:29modify3210.001.88281.88361.8978
4852006.10.03 07:56modify3210.001.88281.88371.8978
4862006.10.03 07:57modify3210.001.88281.88381.8978
4872006.10.03 07:58modify3210.001.88281.88391.8978
4882006.10.03 07:58modify3210.001.88281.88401.8978
4892006.10.03 08:36modify3210.001.88281.88421.8978
4902006.10.03 08:36modify3210.001.88281.88441.8978
4912006.10.03 08:38modify3210.001.88281.88451.8978
4922006.10.03 08:39modify3210.001.88281.88461.8978
4932006.10.03 08:42modify3210.001.88281.88471.8978
4942006.10.03 09:35modify3210.001.88281.88481.8978
4952006.10.03 09:36modify3210.001.88281.88491.8978
4962006.10.03 09:36modify3210.001.88281.88501.8978
4972006.10.03 09:36modify3210.001.88281.88511.8978
4982006.10.03 09:36modify3210.001.88281.88521.8978
4992006.10.03 09:40modify3210.001.88281.88551.8978
5002006.10.03 09:48modify3210.001.88281.88571.8978
5012006.10.03 09:48modify3210.001.88281.88581.8978
5022006.10.03 13:04modify3210.001.88281.88591.8978
5032006.10.03 13:04modify3210.001.88281.88611.8978
5042006.10.03 18:24s/l3210.001.88611.88611.89782291.1054446.72
5052006.10.09 16:00buy3310.001.86451.85801.8795
5062006.10.10 08:17modify3310.001.86451.86451.8795
5072006.10.10 08:17modify3310.001.86451.86491.8795
5082006.10.10 08:17modify3310.001.86451.86521.8795
5092006.10.10 08:18modify3310.001.86451.86531.8795
5102006.10.10 08:18modify3310.001.86451.86571.8795
5112006.10.10 08:23modify3310.001.86451.86581.8795
5122006.10.10 08:23modify3310.001.86451.86591.8795
5132006.10.10 08:23modify3310.001.86451.86601.8795
5142006.10.10 08:46modify3310.001.86451.86631.8795
5152006.10.10 09:58s/l3310.001.86631.86631.87951241.1055687.82
5162006.10.16 16:00buy3410.001.86371.85721.8787
5172006.10.17 11:54modify3410.001.86371.86371.8787
5182006.10.17 11:55modify3410.001.86371.86381.8787
5192006.10.17 12:18modify3410.001.86371.86411.8787
5202006.10.17 12:18modify3410.001.86371.86421.8787
5212006.10.17 12:36modify3410.001.86371.86441.8787
5222006.10.17 12:38modify3410.001.86371.86451.8787
5232006.10.17 12:38modify3410.001.86371.86461.8787
5242006.10.17 15:15modify3410.001.86371.86471.8787
5252006.10.17 15:15modify3410.001.86371.86491.8787
5262006.10.17 15:15modify3410.001.86371.86511.8787
5272006.10.17 15:15modify3410.001.86371.86541.8787
5282006.10.17 15:19modify3410.001.86371.86551.8787
5292006.10.17 15:19modify3410.001.86371.86561.8787
5302006.10.17 15:19modify3410.001.86371.86571.8787
5312006.10.17 15:19modify3410.001.86371.86601.8787
5322006.10.17 15:19modify3410.001.86371.86611.8787
5332006.10.17 15:19modify3410.001.86371.86621.8787
5342006.10.17 15:19modify3410.001.86371.86651.8787
5352006.10.17 15:20modify3410.001.86371.86661.8787
5362006.10.17 15:20modify3410.001.86371.86701.8787
5372006.10.17 15:20modify3410.001.86371.86711.8787
5382006.10.17 15:22modify3410.001.86371.86721.8787
5392006.10.17 15:23modify3410.001.86371.86731.8787
5402006.10.17 16:07modify3410.001.86371.86741.8787
5412006.10.17 16:07modify3410.001.86371.86761.8787
5422006.10.17 16:07modify3410.001.86371.86791.8787
5432006.10.17 16:07modify3410.001.86371.86811.8787
5442006.10.17 16:09modify3410.001.86371.86821.8787
5452006.10.17 16:09modify3410.001.86371.86831.8787
5462006.10.17 16:09modify3410.001.86371.86851.8787
5472006.10.17 16:09modify3410.001.86371.86861.8787
5482006.10.17 16:09modify3410.001.86371.86881.8787
5492006.10.17 17:42modify3410.001.86371.86891.8787
5502006.10.17 17:42modify3410.001.86371.86901.8787
5512006.10.17 17:42modify3410.001.86371.86921.8787
5522006.10.17 17:42modify3410.001.86371.86931.8787
5532006.10.17 17:45modify3410.001.86371.86941.8787
5542006.10.17 17:47modify3410.001.86371.86961.8787
5552006.10.17 22:43s/l3410.001.86961.86961.87874111.1059798.92
5562006.10.23 16:00sell3510.001.86951.87551.8640
5572006.10.24 17:41s/l3510.001.87551.87551.8640-4197.2055601.72
5582006.10.30 16:00sell3610.001.90201.90801.8965
5592006.10.30 23:26modify3610.001.90201.90191.8965
5602006.10.30 23:26modify3610.001.90201.90171.8965
5612006.10.30 23:26modify3610.001.90201.90161.8965
5622006.10.30 23:26modify3610.001.90201.90151.8965
5632006.10.30 23:28modify3610.001.90201.90141.8965
5642006.10.30 23:28modify3610.001.90201.90131.8965
5652006.10.31 03:43s/l3610.001.90131.90131.8965492.8056094.52
5662006.11.06 16:00sell3710.001.89661.90261.8911
5672006.11.07 05:16s/l3710.001.90261.90261.8911-4197.2051897.32
5682006.11.13 16:00sell3810.001.90211.90811.8966
5692006.11.14 10:34modify3810.001.90211.90191.8966
5702006.11.14 10:40modify3810.001.90211.90181.8966
5712006.11.14 10:40modify3810.001.90211.90161.8966
5722006.11.14 10:40modify3810.001.90211.90141.8966
5732006.11.14 10:40modify3810.001.90211.90131.8966
5742006.11.14 10:40modify3810.001.90211.90101.8966
5752006.11.14 11:25modify3810.001.90211.90091.8966
5762006.11.14 11:25modify3810.001.90211.90081.8966
5772006.11.14 11:25modify3810.001.90211.90071.8966
5782006.11.14 11:25modify3810.001.90211.90051.8966
5792006.11.14 11:44modify3810.001.90211.90041.8966
5802006.11.14 11:44modify3810.001.90211.90031.8966
5812006.11.14 11:44modify3810.001.90211.90011.8966
5822006.11.14 11:45modify3810.001.90211.90001.8966
5832006.11.14 11:46modify3810.001.90211.89991.8966
5842006.11.14 11:46modify3810.001.90211.89981.8966
5852006.11.14 11:46modify3810.001.90211.89971.8966
5862006.11.14 11:48modify3810.001.90211.89951.8966
5872006.11.14 12:00modify3810.001.90211.89941.8966
5882006.11.14 12:01t/p3810.001.89661.89941.89663852.8055750.12
5892006.11.20 16:00buy3910.001.89791.89141.9129
5902006.11.22 03:20modify3910.001.89791.89801.9129
5912006.11.22 03:20modify3910.001.89791.89811.9129
5922006.11.22 03:20modify3910.001.89791.89821.9129
5932006.11.22 03:30modify3910.001.89791.89831.9129
5942006.11.22 04:53modify3910.001.89791.89851.9129
5952006.11.22 04:54modify3910.001.89791.89861.9129
5962006.11.22 04:54modify3910.001.89791.89871.9129
5972006.11.22 04:59modify3910.001.89791.89881.9129
5982006.11.22 05:09modify3910.001.89791.89891.9129
5992006.11.22 05:10modify3910.001.89791.89911.9129
6002006.11.22 05:10modify3910.001.89791.89921.9129
6012006.11.22 05:10modify3910.001.89791.89931.9129
6022006.11.22 08:35modify3910.001.89791.89951.9129
6032006.11.22 08:36modify3910.001.89791.89961.9129
6042006.11.22 08:38modify3910.001.89791.89971.9129
6052006.11.22 08:40modify3910.001.89791.89981.9129
6062006.11.22 08:41modify3910.001.89791.89991.9129
6072006.11.22 08:41modify3910.001.89791.90001.9129
6082006.11.22 08:41modify3910.001.89791.90021.9129
6092006.11.22 08:41modify3910.001.89791.90031.9129
6102006.11.22 08:41modify3910.001.89791.90051.9129
6112006.11.22 08:41modify3910.001.89791.90071.9129
6122006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90081.9129
6132006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90091.9129
6142006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90101.9129
6152006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90121.9129
6162006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90141.9129
6172006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90151.9129
6182006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90171.9129
6192006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90191.9129
6202006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90211.9129
6212006.11.22 09:34modify3910.001.89791.90231.9129
6222006.11.22 09:35modify3910.001.89791.90241.9129
6232006.11.22 09:35modify3910.001.89791.90251.9129
6242006.11.22 10:50modify3910.001.89791.90261.9129
6252006.11.22 10:50modify3910.001.89791.90281.9129
6262006.11.22 12:09modify3910.001.89791.90291.9129
6272006.11.22 12:09modify3910.001.89791.90311.9129
6282006.11.22 12:09modify3910.001.89791.90321.9129
6292006.11.22 12:09modify3910.001.89791.90331.9129
6302006.11.22 12:09modify3910.001.89791.90341.9129
6312006.11.22 12:09modify3910.001.89791.90361.9129
6322006.11.22 12:20modify3910.001.89791.90371.9129
6332006.11.22 12:20modify3910.001.89791.90381.9129
6342006.11.22 12:20modify3910.001.89791.90391.9129
6352006.11.22 12:20modify3910.001.89791.90401.9129
6362006.11.22 12:20modify3910.001.89791.90411.9129
6372006.11.22 12:48modify3910.001.89791.90421.9129
6382006.11.22 12:48modify3910.001.89791.90431.9129
6392006.11.22 13:09modify3910.001.89791.90451.9129
6402006.11.22 13:10modify3910.001.89791.90461.9129
6412006.11.22 13:10modify3910.001.89791.90471.9129
6422006.11.22 13:18modify3910.001.89791.90501.9129
6432006.11.22 13:20modify3910.001.89791.90511.9129
6442006.11.22 13:20modify3910.001.89791.90521.9129
6452006.11.22 13:22modify3910.001.89791.90531.9129
6462006.11.22 13:22modify3910.001.89791.90541.9129
6472006.11.22 13:22modify3910.001.89791.90551.9129
6482006.11.22 13:23modify3910.001.89791.90561.9129
6492006.11.22 13:23modify3910.001.89791.90581.9129
6502006.11.22 13:42modify3910.001.89791.90601.9129
6512006.11.22 14:19modify3910.001.89791.90631.9129
6522006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90641.9129
6532006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90651.9129
6542006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90661.9129
6552006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90681.9129
6562006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90691.9129
6572006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90711.9129
6582006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90721.9129
6592006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90731.9129
6602006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90741.9129
6612006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90751.9129
6622006.11.22 14:20modify3910.001.89791.90771.9129
6632006.11.22 14:21modify3910.001.89791.90781.9129
6642006.11.22 14:21modify3910.001.89791.90791.9129
6652006.11.22 14:21modify3910.001.89791.90801.9129
6662006.11.22 14:27modify3910.001.89791.90811.9129
6672006.11.22 14:27modify3910.001.89791.90841.9129
6682006.11.22 14:28modify3910.001.89791.90851.9129
6692006.11.22 14:28modify3910.001.89791.90861.9129
6702006.11.22 14:29modify3910.001.89791.90881.9129
6712006.11.22 14:29t/p3910.001.91291.90881.912910462.2066212.32
6722006.11.27 16:00sell4010.001.93601.94201.9305
6732006.11.28 08:54s/l4010.001.94201.94201.9305-4197.2062015.12
6742006.12.04 16:00sell4110.001.97591.98191.9704
6752006.12.04 22:57s/l4110.001.98191.98191.9704-4200.0057815.12
6762006.12.11 16:00buy420.101.95141.94491.9664
6772006.12.11 17:29modify420.101.95141.95141.9664
6782006.12.11 17:29modify420.101.95141.95151.9664
6792006.12.11 17:32modify420.101.95141.95161.9664
6802006.12.11 17:32modify420.101.95141.95171.9664
6812006.12.11 17:32modify420.101.95141.95181.9664
6822006.12.11 17:32modify420.101.95141.95191.9664
6832006.12.11 17:32modify420.101.95141.95201.9664
6842006.12.11 17:32modify420.101.95141.95211.9664
6852006.12.11 17:32modify420.101.95141.95221.9664
6862006.12.11 18:01modify420.101.95141.95231.9664
6872006.12.11 18:02modify420.101.95141.95261.9664
6882006.12.11 18:02modify420.101.95141.95271.9664
6892006.12.11 18:03modify420.101.95141.95301.9664
6902006.12.11 18:03modify420.101.95141.95321.9664
6912006.12.11 18:03modify420.101.95141.95351.9664
6922006.12.11 18:03modify420.101.95141.95371.9664
6932006.12.11 18:03modify420.101.95141.95381.9664
6942006.12.11 18:12modify420.101.95141.95391.9664
6952006.12.11 18:13modify420.101.95141.95401.9664
6962006.12.11 18:15modify420.101.95141.95411.9664
6972006.12.11 18:15modify420.101.95141.95421.9664
6982006.12.11 18:16modify420.101.95141.95441.9664
6992006.12.11 18:16modify420.101.95141.95491.9664
7002006.12.11 18:16modify420.101.95141.95501.9664
7012006.12.11 18:30modify420.101.95141.95521.9664
7022006.12.11 18:30modify420.101.95141.95531.9664
7032006.12.11 18:30modify420.101.95141.95541.9664
7042006.12.11 18:30modify420.101.95141.95551.9664
7052006.12.12 00:12modify420.101.95141.95561.9664
7062006.12.12 00:12modify420.101.95141.95571.9664
7072006.12.12 00:13modify420.101.95141.95581.9664
7082006.12.12 00:15modify420.101.95141.95591.9664
7092006.12.12 00:15modify420.101.95141.95601.9664
7102006.12.12 00:16modify420.101.95141.95611.9664
7112006.12.12 00:16modify420.101.95141.95631.9664
7122006.12.12 00:16modify420.101.95141.95641.9664
7132006.12.12 00:16modify420.101.95141.95651.9664
7142006.12.12 00:16modify420.101.95141.95671.9664
7152006.12.12 00:26modify420.101.95141.95681.9664
7162006.12.12 03:56modify420.101.95141.95691.9664
7172006.12.12 03:56modify420.101.95141.95701.9664
7182006.12.12 03:56modify420.101.95141.95721.9664
7192006.12.12 03:57modify420.101.95141.95751.9664
7202006.12.12 03:57modify420.101.95141.95761.9664
7212006.12.12 03:57modify420.101.95141.95771.9664
7222006.12.12 03:57modify420.101.95141.95791.9664
7232006.12.12 03:58modify420.101.95141.95801.9664
7242006.12.12 04:02modify420.101.95141.95811.9664
7252006.12.12 04:03modify420.101.95141.95821.9664
7262006.12.12 04:03modify420.101.95141.95831.9664
7272006.12.12 04:04modify420.101.95141.95841.9664
7282006.12.12 05:14modify420.101.95141.95851.9664
7292006.12.12 05:36modify420.101.95141.95861.9664
7302006.12.12 08:54s/l420.101.95861.95861.966450.2157865.33
7312006.12.18 16:00buy4310.001.94591.93941.9609
7322006.12.19 02:30modify4310.001.94591.94591.9609
7332006.12.19 08:04modify4310.001.94591.94601.9609
7342006.12.19 08:38modify4310.001.94591.94611.9609
7352006.12.19 08:38modify4310.001.94591.94621.9609
7362006.12.19 08:38modify4310.001.94591.94641.9609
7372006.12.19 08:38modify4310.001.94591.94661.9609
7382006.12.19 08:41modify4310.001.94591.94671.9609
7392006.12.19 08:50modify4310.001.94591.94691.9609
7402006.12.19 08:50modify4310.001.94591.94711.9609
7412006.12.19 08:50modify4310.001.94591.94731.9609
7422006.12.19 08:51modify4310.001.94591.94741.9609
7432006.12.19 08:51modify4310.001.94591.94761.9609
7442006.12.19 08:51modify4310.001.94591.94771.9609
7452006.12.19 08:53modify4310.001.94591.94781.9609
7462006.12.19 08:53modify4310.001.94591.94791.9609
7472006.12.19 08:53modify4310.001.94591.94801.9609
7482006.12.19 08:57modify4310.001.94591.94821.9609
7492006.12.19 08:57modify4310.001.94591.94831.9609
7502006.12.19 08:57modify4310.001.94591.94851.9609
7512006.12.19 08:57modify4310.001.94591.94871.9609
7522006.12.19 08:58modify4310.001.94591.94901.9609
7532006.12.19 08:58modify4310.001.94591.94921.9609
7542006.12.19 08:58modify4310.001.94591.94931.9609
7552006.12.19 09:05modify4310.001.94591.94941.9609
7562006.12.19 09:05modify4310.001.94591.94951.9609
7572006.12.19 09:05modify4310.001.94591.95001.9609
7582006.12.19 09:05modify4310.001.94591.95021.9609
7592006.12.19 09:05modify4310.001.94591.95051.9609
7602006.12.19 09:05modify4310.001.94591.95071.9609
7612006.12.19 09:05modify4310.001.94591.95101.9609
7622006.12.19 09:08modify4310.001.94591.95111.9609
7632006.12.19 09:08modify4310.001.94591.95121.9609
7642006.12.19 09:08modify4310.001.94591.95131.9609
7652006.12.19 09:08modify4310.001.94591.95141.9609
7662006.12.19 09:08modify4310.001.94591.95171.9609
7672006.12.19 09:08modify4310.001.94591.95191.9609
7682006.12.19 09:08modify4310.001.94591.95221.9609
7692006.12.19 09:08modify4310.001.94591.95231.9609
7702006.12.19 09:08modify4310.001.94591.95261.9609
7712006.12.19 09:09modify4310.001.94591.95271.9609
7722006.12.19 09:10modify4310.001.94591.95281.9609
7732006.12.19 09:10modify4310.001.94591.95301.9609
7742006.12.19 09:11modify4310.001.94591.95311.9609
7752006.12.19 09:11modify4310.001.94591.95321.9609
7762006.12.19 09:11modify4310.001.94591.95331.9609
7772006.12.19 09:11modify4310.001.94591.95341.9609
7782006.12.19 09:18modify4310.001.94591.95351.9609
7792006.12.19 09:29modify4310.001.94591.95361.9609
7802006.12.19 09:30modify4310.001.94591.95391.9609
7812006.12.19 09:30modify4310.001.94591.95421.9609
7822006.12.19 09:30modify4310.001.94591.95451.9609
7832006.12.19 09:30modify4310.001.94591.95471.9609
7842006.12.19 09:30modify4310.001.94591.95501.9609
7852006.12.19 09:30modify4310.001.94591.95521.9609
7862006.12.19 09:31modify4310.001.94591.95551.9609
7872006.12.19 09:31modify4310.001.94591.95571.9609
7882006.12.19 09:31modify4310.001.94591.95591.9609
7892006.12.19 09:31modify4310.001.94591.95611.9609
7902006.12.19 09:31modify4310.001.94591.95631.9609
7912006.12.19 09:37modify4310.001.94591.95651.9609
7922006.12.19 09:37modify4310.001.94591.95661.9609
7932006.12.19 09:37modify4310.001.94591.95681.9609
7942006.12.19 09:37modify4310.001.94591.95691.9609
7952006.12.19 09:37t/p4310.001.96091.95691.960910481.1068346.43
7962007.01.08 16:00buy4410.001.93431.92781.9493
7972007.01.08 17:48modify4410.001.93431.93441.9493
7982007.01.08 17:48modify4410.001.93431.93451.9493
7992007.01.08 18:01modify4410.001.93431.93461.9493
8002007.01.08 18:01modify4410.001.93431.93481.9493
8012007.01.08 18:01modify4410.001.93431.93491.9493
8022007.01.08 18:02modify4410.001.93431.93501.9493
8032007.01.08 18:03modify4410.001.93431.93511.9493
8042007.01.08 18:03modify4410.001.93431.93521.9493
8052007.01.08 18:03modify4410.001.93431.93531.9493
8062007.01.08 18:03modify4410.001.93431.93571.9493
8072007.01.08 18:03modify4410.001.93431.93581.9493
8082007.01.08 18:03modify4410.001.93431.93601.9493
8092007.01.08 18:03modify4410.001.93431.93641.9493
8102007.01.08 20:07s/l4410.001.93641.93641.94931470.0069816.43
8112007.01.15 16:00sell4510.001.96251.96851.9570
8122007.01.16 08:39s/l4510.001.96851.96851.9570-4197.2065619.23
8132007.01.22 16:00sell4610.001.97401.98001.9685
8142007.01.23 08:30s/l4610.001.98001.98001.9685-4197.2061422.03
8152007.01.29 16:00buy470.101.95841.95191.9734
8162007.01.30 02:48modify470.101.95841.95851.9734
8172007.01.30 02:49modify470.101.95841.95861.9734
8182007.01.30 02:49modify470.101.95841.95871.9734
8192007.01.30 02:49modify470.101.95841.95881.9734
8202007.01.30 02:49modify470.101.95841.95901.9734
8212007.01.30 02:49modify470.101.95841.95931.9734
8222007.01.30 02:49modify470.101.95841.95941.9734
8232007.01.30 02:49modify470.101.95841.95951.9734
8242007.01.30 02:55modify470.101.95841.95961.9734
8252007.01.30 02:55modify470.101.95841.95981.9734
8262007.01.30 02:55modify470.101.95841.95991.9734
8272007.01.30 02:55modify470.101.95841.96011.9734
8282007.01.30 02:55modify470.101.95841.96021.9734
8292007.01.30 02:55modify470.101.95841.96031.9734
8302007.01.30 03:02modify470.101.95841.96041.9734
8312007.01.30 03:06modify470.101.95841.96051.9734
8322007.01.30 08:16modify470.101.95841.96061.9734
8332007.01.30 08:17modify470.101.95841.96071.9734
8342007.01.30 08:17modify470.101.95841.96081.9734
8352007.01.30 08:17modify470.101.95841.96101.9734
8362007.01.30 08:17modify470.101.95841.96111.9734
8372007.01.30 08:17modify470.101.95841.96131.9734
8382007.01.30 08:17modify470.101.95841.96151.9734
8392007.01.30 08:18modify470.101.95841.96161.9734
8402007.01.30 08:20modify470.101.95841.96201.9734
8412007.01.30 08:40modify470.101.95841.96211.9734
8422007.01.30 08:40modify470.101.95841.96231.9734
8432007.01.30 08:40modify470.101.95841.96251.9734
8442007.01.30 08:40modify470.101.95841.96261.9734
8452007.01.30 08:40modify470.101.95841.96271.9734
8462007.01.30 08:40modify470.101.95841.96291.9734
8472007.01.30 08:45modify470.101.95841.96331.9734
8482007.01.30 08:46modify470.101.95841.96341.9734
8492007.01.30 08:46modify470.101.95841.96351.9734
8502007.01.30 08:47modify470.101.95841.96361.9734
8512007.01.30 08:47modify470.101.95841.96371.9734
8522007.01.30 08:47modify470.101.95841.96381.9734
8532007.01.30 08:47modify470.101.95841.96391.9734
8542007.01.30 08:47modify470.101.95841.96401.9734
8552007.01.30 08:48modify470.101.95841.96411.9734
8562007.01.30 09:26modify470.101.95841.96431.9734
8572007.01.30 09:26modify470.101.95841.96451.9734
8582007.01.30 09:27modify470.101.95841.96481.9734
8592007.01.30 09:30modify470.101.95841.96501.9734
8602007.01.30 09:30modify470.101.95841.96511.9734
8612007.01.30 09:30modify470.101.95841.96521.9734
8622007.01.30 09:30modify470.101.95841.96531.9734
8632007.01.30 09:30modify470.101.95841.96541.9734
8642007.01.30 09:31modify470.101.95841.96561.9734
8652007.01.30 09:57s/l470.101.96561.96561.973450.2161472.24
8662007.02.05 16:00buy4810.001.95681.95031.9718
8672007.02.05 16:49modify4810.001.95681.95681.9718
8682007.02.05 16:49modify4810.001.95681.95701.9718
8692007.02.05 16:49modify4810.001.95681.95721.9718
8702007.02.05 16:50modify4810.001.95681.95731.9718
8712007.02.05 16:50modify4810.001.95681.95741.9718
8722007.02.06 01:38modify4810.001.95681.95761.9718
8732007.02.06 02:36modify4810.001.95681.95771.9718
8742007.02.06 02:40modify4810.001.95681.95781.9718
8752007.02.06 08:46modify4810.001.95681.95801.9718
8762007.02.06 08:46modify4810.001.95681.95811.9718
8772007.02.06 08:47modify4810.001.95681.95821.9718
8782007.02.06 09:02modify4810.001.95681.95841.9718
8792007.02.06 09:02modify4810.001.95681.95851.9718
8802007.02.06 09:02modify4810.001.95681.95861.9718
8812007.02.06 09:02modify4810.001.95681.95871.9718
8822007.02.06 09:02modify4810.001.95681.95881.9718
8832007.02.06 09:02modify4810.001.95681.95891.9718
8842007.02.06 09:02modify4810.001.95681.95901.9718
8852007.02.06 09:02modify4810.001.95681.95911.9718
8862007.02.06 09:03modify4810.001.95681.95921.9718
8872007.02.06 09:03modify4810.001.95681.95931.9718
8882007.02.06 09:03modify4810.001.95681.95941.9718
8892007.02.06 09:03modify4810.001.95681.95951.9718
8902007.02.06 09:03modify4810.001.95681.95971.9718
8912007.02.06 09:03modify4810.001.95681.95991.9718
8922007.02.06 09:03modify4810.001.95681.96001.9718
8932007.02.06 09:03modify4810.001.95681.96021.9718
8942007.02.06 09:03modify4810.001.95681.96031.9718
8952007.02.06 10:52modify4810.001.95681.96051.9718
8962007.02.06 10:52modify4810.001.95681.96071.9718
8972007.02.06 10:52modify4810.001.95681.96081.9718
8982007.02.06 10:52modify4810.001.95681.96091.9718
8992007.02.06 10:53modify4810.001.95681.96101.9718
9002007.02.06 10:53modify4810.001.95681.96121.9718
9012007.02.06 10:53modify4810.001.95681.96131.9718
9022007.02.06 11:01modify4810.001.95681.96151.9718
9032007.02.06 11:11modify4810.001.95681.96161.9718
9042007.02.06 11:11modify4810.001.95681.96171.9718
9052007.02.06 11:13modify4810.001.95681.96181.9718
9062007.02.06 11:13modify4810.001.95681.96191.9718
9072007.02.06 11:13modify4810.001.95681.96211.9718
9082007.02.06 11:13modify4810.001.95681.96231.9718
9092007.02.06 11:13modify4810.001.95681.96241.9718
9102007.02.06 11:13modify4810.001.95681.96251.9718
9112007.02.06 11:13modify4810.001.95681.96261.9718
9122007.02.06 11:13modify4810.001.95681.96271.9718
9132007.02.06 11:21modify4810.001.95681.96291.9718
9142007.02.06 11:21modify4810.001.95681.96301.9718
9152007.02.06 11:21modify4810.001.95681.96311.9718
9162007.02.06 11:21modify4810.001.95681.96331.9718
9172007.02.06 11:21modify4810.001.95681.96341.9718
9182007.02.06 11:21modify4810.001.95681.96351.9718
9192007.02.06 12:17modify4810.001.95681.96361.9718
9202007.02.06 12:37modify4810.001.95681.96371.9718
9212007.02.06 12:37modify4810.001.95681.96381.9718
9222007.02.06 12:37modify4810.001.95681.96401.9718
9232007.02.06 12:37modify4810.001.95681.96411.9718
9242007.02.06 12:37modify4810.001.95681.96431.9718
9252007.02.06 12:37modify4810.001.95681.96441.9718
9262007.02.06 12:37modify4810.001.95681.96451.9718
9272007.02.06 12:38modify4810.001.95681.96461.9718
9282007.02.06 12:38modify4810.001.95681.96471.9718
9292007.02.06 12:38modify4810.001.95681.96481.9718
9302007.02.06 13:07modify4810.001.95681.96491.9718
9312007.02.06 13:07modify4810.001.95681.96501.9718
9322007.02.06 13:07modify4810.001.95681.96511.9718
9332007.02.06 13:08modify4810.001.95681.96521.9718
9342007.02.06 13:08modify4810.001.95681.96561.9718
9352007.02.06 14:16modify4810.001.95681.96571.9718
9362007.02.06 14:17modify4810.001.95681.96581.9718
9372007.02.06 14:17modify4810.001.95681.96591.9718
9382007.02.06 14:17modify4810.001.95681.96601.9718
9392007.02.06 14:17modify4810.001.95681.96611.9718
9402007.02.06 14:17modify4810.001.95681.96621.9718
9412007.02.06 14:20modify4810.001.95681.96631.9718
9422007.02.06 14:20modify4810.001.95681.96661.9718
9432007.02.06 19:21modify4810.001.95681.96671.9718
9442007.02.06 19:21modify4810.001.95681.96681.9718
9452007.02.06 19:23modify4810.001.95681.96711.9718
9462007.02.06 19:24modify4810.001.95681.96721.9718
9472007.02.06 19:24modify4810.001.95681.96761.9718
9482007.02.06 19:29t/p4810.001.97181.96761.971810481.1071953.34
9492007.02.12 16:00buy4910.001.94701.94051.9620
9502007.02.13 08:56modify4910.001.94701.94701.9620
9512007.02.13 08:56modify4910.001.94701.94721.9620
9522007.02.13 08:57modify4910.001.94701.94731.9620
9532007.02.13 08:57modify4910.001.94701.94741.9620
9542007.02.13 08:58modify4910.001.94701.94751.9620
9552007.02.13 08:59modify4910.001.94701.94771.9620
9562007.02.13 09:02modify4910.001.94701.94781.9620
9572007.02.13 09:02modify4910.001.94701.94801.9620
9582007.02.13 09:02modify4910.001.94701.94811.9620
9592007.02.13 09:02modify4910.001.94701.94821.9620
9602007.02.13 09:03modify4910.001.94701.94831.9620
9612007.02.13 10:30s/l4910.001.94831.94831.9620891.1072844.44
9622007.02.19 16:00buy5010.001.94571.93921.9607
9632007.02.19 17:23modify5010.001.94571.94571.9607
9642007.02.19 17:23modify5010.001.94571.94581.9607
9652007.02.19 17:24modify5010.001.94571.94601.9607
9662007.02.19 17:24modify5010.001.94571.94611.9607
9672007.02.19 17:25modify5010.001.94571.94621.9607
9682007.02.19 17:26modify5010.001.94571.94651.9607
9692007.02.19 18:09modify5010.001.94571.94711.9607
9702007.02.19 18:11modify5010.001.94571.94721.9607
9712007.02.19 18:12modify5010.001.94571.94731.9607
9722007.02.19 18:13modify5010.001.94571.94771.9607
9732007.02.19 18:26modify5010.001.94571.94781.9607
9742007.02.19 18:27modify5010.001.94571.94791.9607
9752007.02.19 18:27modify5010.001.94571.94801.9607
9762007.02.19 18:28modify5010.001.94571.94811.9607
9772007.02.19 18:28modify5010.001.94571.94821.9607
9782007.02.19 18:28modify5010.001.94571.94841.9607
9792007.02.19 18:28modify5010.001.94571.94851.9607
9802007.02.19 18:28modify5010.001.94571.94871.9607
9812007.02.19 18:31modify5010.001.94571.94881.9607
9822007.02.19 18:52modify5010.001.94571.94891.9607
9832007.02.19 18:52modify5010.001.94571.94911.9607
9842007.02.19 18:52modify5010.001.94571.94921.9607
9852007.02.19 18:52modify5010.001.94571.94931.9607
9862007.02.19 18:58modify5010.001.94571.94941.9607
9872007.02.19 18:59modify5010.001.94571.94951.9607
9882007.02.19 19:00modify5010.001.94571.94961.9607
9892007.02.19 19:01modify5010.001.94571.94971.9607
9902007.02.19 19:04modify5010.001.94571.94981.9607
9912007.02.19 19:04modify5010.001.94571.94991.9607
9922007.02.19 19:04modify5010.001.94571.95001.9607
9932007.02.19 19:04modify5010.001.94571.95011.9607
9942007.02.19 19:04modify5010.001.94571.95021.9607
9952007.02.20 00:40s/l5010.001.95021.95021.96073131.1075975.54
9962007.02.26 16:00sell5110.001.96251.96851.9570
9972007.02.27 08:41modify5110.001.96251.96231.9570
9982007.02.27 08:42modify5110.001.96251.96221.9570
9992007.02.27 09:12s/l5110.001.96221.96221.9570212.8076188.34
10002007.03.05 16:00buy5210.001.92471.91821.9397
10012007.03.06 05:18modify5210.001.92471.92491.9397
10022007.03.06 05:18modify5210.001.92471.92541.9397
10032007.03.06 05:18modify5210.001.92471.92581.9397
10042007.03.06 05:19modify5210.001.92471.92601.9397
10052007.03.06 05:19modify5210.001.92471.92611.9397
10062007.03.06 05:19modify5210.001.92471.92631.9397
10072007.03.06 05:19modify5210.001.92471.92651.9397
10082007.03.06 05:54s/l5210.001.92651.92651.93971241.1077429.44
10092007.03.12 16:00buy5310.001.93041.92391.9454
10102007.03.13 14:03modify5310.001.93041.93041.9454
10112007.03.13 14:03modify5310.001.93041.93051.9454
10122007.03.13 14:03modify5310.001.93041.93061.9454
10132007.03.13 14:05modify5310.001.93041.93071.9454
10142007.03.13 14:11modify5310.001.93041.93081.9454
10152007.03.13 14:11modify5310.001.93041.93101.9454
10162007.03.13 14:12modify5310.001.93041.93111.9454
10172007.03.13 14:14modify5310.001.93041.93121.9454
10182007.03.13 14:14modify5310.001.93041.93131.9454
10192007.03.13 14:14modify5310.001.93041.93141.9454
10202007.03.13 16:47s/l5310.001.93141.93141.9454681.1078110.54
10212007.03.19 16:00sell5410.001.94441.95041.9389
10222007.03.20 10:30s/l5410.001.95041.95041.9389-4197.2073913.34