Strategy Tester Report
EA_OTIW__2_GBP_USD__for_FXDD
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=200611142; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=10; LotsOptimized=true;
_Parameters_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#2(GBP-USD)"; Lots=1; StopLoss_1=65; TakeProfit_1=150; StopLoss_2=60; TakeProfit_2=55; _Parameters_Trailing="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true;
ProfitTrailing=true;
TrailingStop1=39; TrailingStop2=27; TrailingStep=1; Slippage=3;
|Bars in test
|18230
|Ticks modelled
|1934841
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|63913.34
|Gross profit
|104540.64
|Gross loss
|-40627.30
|Profit factor
|2.57
|Expected payoff
|1183.58
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|8397.20 (12.68%)
|Relative drawdown
|13.50% (4568.90)
|Total trades
|54
|Short positions (won %)
|29 (68.97%)
|Long positions (won %)
|25 (96.00%)
|Profit trades (% of total)
|44 (81.48%)
|Loss trades (% of total)
|10 (18.52%)
|Largest
|profit trade
|10481.10
|loss trade
|-4568.90
|Average
|profit trade
|2375.92
|loss trade
|-4062.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (26372.48)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-8397.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|26372.48 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-8397.20 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.27 16:00
|buy
|1
|3.00
|1.7403
|1.7338
|1.7553
|2
|2006.02.28 11:12
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7403
|1.7553
|3
|2006.02.28 11:12
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7404
|1.7553
|4
|2006.02.28 11:14
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7405
|1.7553
|5
|2006.02.28 11:14
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7408
|1.7553
|6
|2006.02.28 11:15
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7410
|1.7553
|7
|2006.02.28 11:24
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7411
|1.7553
|8
|2006.02.28 11:28
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7412
|1.7553
|9
|2006.02.28 11:29
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7414
|1.7553
|10
|2006.02.28 11:29
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7416
|1.7553
|11
|2006.02.28 11:30
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7418
|1.7553
|12
|2006.02.28 11:31
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7421
|1.7553
|13
|2006.02.28 11:31
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7422
|1.7553
|14
|2006.02.28 11:34
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7424
|1.7553
|15
|2006.02.28 11:34
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7426
|1.7553
|16
|2006.02.28 11:38
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7427
|1.7553
|17
|2006.02.28 11:39
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7428
|1.7553
|18
|2006.02.28 11:42
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7429
|1.7553
|19
|2006.02.28 11:43
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7430
|1.7553
|20
|2006.02.28 11:45
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7431
|1.7553
|21
|2006.02.28 11:46
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7435
|1.7553
|22
|2006.02.28 11:46
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7439
|1.7553
|23
|2006.02.28 11:47
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7441
|1.7553
|24
|2006.02.28 11:47
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7442
|1.7553
|25
|2006.02.28 11:48
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7445
|1.7553
|26
|2006.02.28 11:48
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7448
|1.7553
|27
|2006.02.28 14:25
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7449
|1.7553
|28
|2006.02.28 14:25
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7452
|1.7553
|29
|2006.02.28 14:30
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7453
|1.7553
|30
|2006.02.28 14:30
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7454
|1.7553
|31
|2006.02.28 14:41
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7455
|1.7553
|32
|2006.02.28 14:42
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7456
|1.7553
|33
|2006.02.28 14:43
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7457
|1.7553
|34
|2006.02.28 14:45
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7458
|1.7553
|35
|2006.02.28 14:45
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7460
|1.7553
|36
|2006.02.28 14:46
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7461
|1.7553
|37
|2006.02.28 14:46
|modify
|1
|3.00
|1.7403
|1.7462
|1.7553
|38
|2006.02.28 15:18
|s/l
|1
|3.00
|1.7462
|1.7462
|1.7553
|1233.33
|11233.33
|39
|2006.03.06 16:00
|sell
|2
|3.40
|1.7533
|1.7593
|1.7478
|40
|2006.03.06 17:15
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7532
|1.7478
|41
|2006.03.06 17:16
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7531
|1.7478
|42
|2006.03.06 17:16
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7530
|1.7478
|43
|2006.03.06 17:24
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7529
|1.7478
|44
|2006.03.06 17:24
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7524
|1.7478
|45
|2006.03.06 17:27
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7523
|1.7478
|46
|2006.03.06 17:28
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7522
|1.7478
|47
|2006.03.06 17:49
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7521
|1.7478
|48
|2006.03.06 17:50
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7519
|1.7478
|49
|2006.03.06 17:50
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7515
|1.7478
|50
|2006.03.06 18:44
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7513
|1.7478
|51
|2006.03.06 18:46
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7512
|1.7478
|52
|2006.03.06 18:46
|modify
|2
|3.40
|1.7533
|1.7509
|1.7478
|53
|2006.03.06 18:46
|t/p
|2
|3.40
|1.7478
|1.7509
|1.7478
|1309.00
|12542.33
|54
|2006.03.13 16:00
|buy
|3
|3.80
|1.7275
|1.7210
|1.7425
|55
|2006.03.13 17:17
|modify
|3
|3.80
|1.7275
|1.7275
|1.7425
|56
|2006.03.13 17:20
|modify
|3
|3.80
|1.7275
|1.7277
|1.7425
|57
|2006.03.13 17:22
|modify
|3
|3.80
|1.7275
|1.7278
|1.7425
|58
|2006.03.13 17:30
|modify
|3
|3.80
|1.7275
|1.7280
|1.7425
|59
|2006.03.13 17:31
|modify
|3
|3.80
|1.7275
|1.7284
|1.7425
|60
|2006.03.13 17:31
|modify
|3
|3.80
|1.7275
|1.7285
|1.7425
|61
|2006.03.13 17:34
|modify
|3
|3.80
|1.7275
|1.7287
|1.7425
|62
|2006.03.13 17:34
|modify
|3
|3.80
|1.7275
|1.7289
|1.7425
|63
|2006.03.13 17:35
|modify
|3
|3.80
|1.7275
|1.7290
|1.7425
|64
|2006.03.13 18:12
|s/l
|3
|3.80
|1.7290
|1.7290
|1.7425
|399.00
|12941.33
|65
|2006.03.20 16:00
|sell
|4
|3.90
|1.7546
|1.7606
|1.7491
|66
|2006.03.21 08:47
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7545
|1.7491
|67
|2006.03.21 08:56
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7543
|1.7491
|68
|2006.03.21 08:58
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7542
|1.7491
|69
|2006.03.21 08:58
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7540
|1.7491
|70
|2006.03.21 08:58
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7536
|1.7491
|71
|2006.03.21 09:13
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7535
|1.7491
|72
|2006.03.21 09:14
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7534
|1.7491
|73
|2006.03.21 09:16
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7531
|1.7491
|74
|2006.03.21 09:17
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7529
|1.7491
|75
|2006.03.21 09:17
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7524
|1.7491
|76
|2006.03.21 09:18
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7523
|1.7491
|77
|2006.03.21 09:19
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7522
|1.7491
|78
|2006.03.21 09:19
|modify
|4
|3.90
|1.7546
|1.7521
|1.7491
|79
|2006.03.21 09:25
|t/p
|4
|3.90
|1.7491
|1.7521
|1.7491
|1502.59
|14443.92
|80
|2006.03.27 16:00
|buy
|5
|4.30
|1.7489
|1.7424
|1.7639
|81
|2006.03.28 15:30
|modify
|5
|4.30
|1.7489
|1.7489
|1.7639
|82
|2006.03.28 15:33
|modify
|5
|4.30
|1.7489
|1.7490
|1.7639
|83
|2006.03.28 15:33
|modify
|5
|4.30
|1.7489
|1.7493
|1.7639
|84
|2006.03.28 15:46
|modify
|5
|4.30
|1.7489
|1.7496
|1.7639
|85
|2006.03.28 15:46
|modify
|5
|4.30
|1.7489
|1.7498
|1.7639
|86
|2006.03.28 15:48
|modify
|5
|4.30
|1.7489
|1.7499
|1.7639
|87
|2006.03.28 15:48
|modify
|5
|4.30
|1.7489
|1.7500
|1.7639
|88
|2006.03.28 17:01
|s/l
|5
|4.30
|1.7500
|1.7500
|1.7639
|322.97
|14766.90
|89
|2006.04.03 16:00
|buy
|6
|4.40
|1.7281
|1.7216
|1.7431
|90
|2006.04.03 16:41
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7281
|1.7431
|91
|2006.04.03 16:41
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7283
|1.7431
|92
|2006.04.03 16:42
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7285
|1.7431
|93
|2006.04.03 16:42
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7288
|1.7431
|94
|2006.04.03 16:42
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7291
|1.7431
|95
|2006.04.03 16:44
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7294
|1.7431
|96
|2006.04.03 16:44
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7298
|1.7431
|97
|2006.04.03 16:47
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7299
|1.7431
|98
|2006.04.03 16:47
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7301
|1.7431
|99
|2006.04.03 16:47
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7304
|1.7431
|100
|2006.04.03 16:48
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7305
|1.7431
|101
|2006.04.03 16:53
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7307
|1.7431
|102
|2006.04.03 16:54
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7310
|1.7431
|103
|2006.04.03 16:54
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7313
|1.7431
|104
|2006.04.03 16:54
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7316
|1.7431
|105
|2006.04.03 16:54
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7320
|1.7431
|106
|2006.04.03 16:55
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7322
|1.7431
|107
|2006.04.03 16:55
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7325
|1.7431
|108
|2006.04.03 16:56
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7327
|1.7431
|109
|2006.04.03 16:56
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7329
|1.7431
|110
|2006.04.03 16:56
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7331
|1.7431
|111
|2006.04.03 16:59
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7332
|1.7431
|112
|2006.04.03 17:00
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7338
|1.7431
|113
|2006.04.03 17:00
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7339
|1.7431
|114
|2006.04.03 17:16
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7342
|1.7431
|115
|2006.04.03 17:16
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7346
|1.7431
|116
|2006.04.03 17:17
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7349
|1.7431
|117
|2006.04.03 17:17
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7350
|1.7431
|118
|2006.04.03 17:17
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7353
|1.7431
|119
|2006.04.03 17:19
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7357
|1.7431
|120
|2006.04.03 17:19
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7358
|1.7431
|121
|2006.04.03 17:21
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7361
|1.7431
|122
|2006.04.03 17:23
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7362
|1.7431
|123
|2006.04.03 18:51
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7363
|1.7431
|124
|2006.04.03 18:52
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7365
|1.7431
|125
|2006.04.03 18:55
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7366
|1.7431
|126
|2006.04.03 18:55
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7368
|1.7431
|127
|2006.04.04 01:10
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7370
|1.7431
|128
|2006.04.04 01:11
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7372
|1.7431
|129
|2006.04.04 01:11
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7376
|1.7431
|130
|2006.04.04 01:11
|modify
|6
|4.40
|1.7281
|1.7379
|1.7431
|131
|2006.04.04 03:37
|s/l
|6
|4.40
|1.7379
|1.7379
|1.7431
|3010.08
|17776.98
|132
|2006.04.10 16:00
|sell
|7
|5.30
|1.7452
|1.7512
|1.7397
|133
|2006.04.10 17:18
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7452
|1.7397
|134
|2006.04.10 17:21
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7451
|1.7397
|135
|2006.04.10 17:21
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7450
|1.7397
|136
|2006.04.10 17:21
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7449
|1.7397
|137
|2006.04.10 17:21
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7446
|1.7397
|138
|2006.04.10 17:39
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7445
|1.7397
|139
|2006.04.10 17:41
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7444
|1.7397
|140
|2006.04.10 17:41
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7441
|1.7397
|141
|2006.04.10 17:41
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7437
|1.7397
|142
|2006.04.10 17:54
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7436
|1.7397
|143
|2006.04.10 17:58
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7434
|1.7397
|144
|2006.04.10 18:01
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7433
|1.7397
|145
|2006.04.10 18:10
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7432
|1.7397
|146
|2006.04.10 18:11
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7430
|1.7397
|147
|2006.04.10 18:30
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7429
|1.7397
|148
|2006.04.10 18:57
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7427
|1.7397
|149
|2006.04.10 18:58
|modify
|7
|5.30
|1.7452
|1.7426
|1.7397
|150
|2006.04.10 19:01
|t/p
|7
|5.30
|1.7397
|1.7426
|1.7397
|2040.50
|19817.48
|151
|2006.04.17 16:00
|sell
|8
|5.90
|1.7692
|1.7752
|1.7637
|152
|2006.04.17 16:56
|s/l
|8
|5.90
|1.7752
|1.7752
|1.7637
|-2478.00
|17339.48
|153
|2006.04.24 16:00
|sell
|9
|5.20
|1.7835
|1.7895
|1.7780
|154
|2006.04.24 16:46
|modify
|9
|5.20
|1.7835
|1.7833
|1.7780
|155
|2006.04.24 16:46
|modify
|9
|5.20
|1.7835
|1.7829
|1.7780
|156
|2006.04.24 16:47
|modify
|9
|5.20
|1.7835
|1.7826
|1.7780
|157
|2006.04.24 16:47
|modify
|9
|5.20
|1.7835
|1.7823
|1.7780
|158
|2006.04.24 16:53
|s/l
|9
|5.20
|1.7823
|1.7823
|1.7780
|436.80
|17776.28
|159
|2006.05.01 16:00
|sell
|10
|5.30
|1.8380
|1.8440
|1.8325
|160
|2006.05.01 16:02
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8379
|1.8325
|161
|2006.05.01 16:02
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8378
|1.8325
|162
|2006.05.01 16:10
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8375
|1.8325
|163
|2006.05.01 16:10
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8374
|1.8325
|164
|2006.05.01 16:11
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8373
|1.8325
|165
|2006.05.01 16:12
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8372
|1.8325
|166
|2006.05.01 16:12
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8368
|1.8325
|167
|2006.05.01 16:12
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8366
|1.8325
|168
|2006.05.01 16:12
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8361
|1.8325
|169
|2006.05.01 16:12
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8358
|1.8325
|170
|2006.05.01 16:12
|modify
|10
|5.30
|1.8380
|1.8353
|1.8325
|171
|2006.05.01 16:13
|t/p
|10
|5.30
|1.8325
|1.8353
|1.8325
|2040.50
|19816.78
|172
|2006.05.08 16:00
|sell
|11
|5.90
|1.8596
|1.8656
|1.8541
|173
|2006.05.08 16:14
|modify
|11
|5.90
|1.8596
|1.8594
|1.8541
|174
|2006.05.08 16:21
|modify
|11
|5.90
|1.8596
|1.8593
|1.8541
|175
|2006.05.08 16:31
|s/l
|11
|5.90
|1.8593
|1.8593
|1.8541
|123.90
|19940.68
|176
|2006.05.15 16:00
|sell
|12
|6.00
|1.8835
|1.8895
|1.8780
|177
|2006.05.15 18:24
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8833
|1.8780
|178
|2006.05.15 18:51
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8832
|1.8780
|179
|2006.05.15 18:52
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8831
|1.8780
|180
|2006.05.15 18:52
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8827
|1.8780
|181
|2006.05.15 18:53
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8825
|1.8780
|182
|2006.05.15 18:56
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8823
|1.8780
|183
|2006.05.15 18:58
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8821
|1.8780
|184
|2006.05.15 18:59
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8820
|1.8780
|185
|2006.05.15 18:59
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8817
|1.8780
|186
|2006.05.15 18:59
|modify
|12
|6.00
|1.8835
|1.8813
|1.8780
|187
|2006.05.15 19:08
|s/l
|12
|6.00
|1.8813
|1.8813
|1.8780
|924.00
|20864.68
|188
|2006.05.22 16:00
|buy
|13
|6.30
|1.8782
|1.8717
|1.8932
|189
|2006.05.22 16:23
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8782
|1.8932
|190
|2006.05.22 16:45
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8783
|1.8932
|191
|2006.05.22 16:46
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8784
|1.8932
|192
|2006.05.22 16:46
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8786
|1.8932
|193
|2006.05.22 17:13
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8787
|1.8932
|194
|2006.05.22 17:13
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8791
|1.8932
|195
|2006.05.22 17:13
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8794
|1.8932
|196
|2006.05.22 17:15
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8796
|1.8932
|197
|2006.05.22 17:15
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8799
|1.8932
|198
|2006.05.22 17:16
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8801
|1.8932
|199
|2006.05.22 17:16
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8803
|1.8932
|200
|2006.05.22 17:16
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8806
|1.8932
|201
|2006.05.22 17:28
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8807
|1.8932
|202
|2006.05.22 17:29
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8810
|1.8932
|203
|2006.05.22 17:30
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8812
|1.8932
|204
|2006.05.22 17:31
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8814
|1.8932
|205
|2006.05.22 17:50
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8817
|1.8932
|206
|2006.05.22 17:50
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8819
|1.8932
|207
|2006.05.22 17:50
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8822
|1.8932
|208
|2006.05.22 17:51
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8823
|1.8932
|209
|2006.05.22 17:51
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8826
|1.8932
|210
|2006.05.22 17:51
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8829
|1.8932
|211
|2006.05.22 17:52
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8830
|1.8932
|212
|2006.05.22 17:52
|modify
|13
|6.30
|1.8782
|1.8833
|1.8932
|213
|2006.05.22 18:28
|s/l
|13
|6.30
|1.8833
|1.8833
|1.8932
|2249.10
|23113.78
|214
|2006.05.29 16:00
|buy
|14
|6.90
|1.8607
|1.8542
|1.8757
|215
|2006.05.30 04:47
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8607
|1.8757
|216
|2006.05.30 04:48
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8609
|1.8757
|217
|2006.05.30 04:48
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8610
|1.8757
|218
|2006.05.30 04:53
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8612
|1.8757
|219
|2006.05.30 04:53
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8615
|1.8757
|220
|2006.05.30 04:53
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8619
|1.8757
|221
|2006.05.30 04:54
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8623
|1.8757
|222
|2006.05.30 04:54
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8624
|1.8757
|223
|2006.05.30 04:56
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8625
|1.8757
|224
|2006.05.30 04:56
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8626
|1.8757
|225
|2006.05.30 05:04
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8629
|1.8757
|226
|2006.05.30 05:05
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8632
|1.8757
|227
|2006.05.30 05:05
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8633
|1.8757
|228
|2006.05.30 05:13
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8634
|1.8757
|229
|2006.05.30 05:13
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8637
|1.8757
|230
|2006.05.30 05:13
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8641
|1.8757
|231
|2006.05.30 05:14
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8643
|1.8757
|232
|2006.05.30 05:14
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8647
|1.8757
|233
|2006.05.30 05:14
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8650
|1.8757
|234
|2006.05.30 05:33
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8653
|1.8757
|235
|2006.05.30 05:33
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8655
|1.8757
|236
|2006.05.30 05:34
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8657
|1.8757
|237
|2006.05.30 05:34
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8660
|1.8757
|238
|2006.05.30 05:34
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8664
|1.8757
|239
|2006.05.30 08:10
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8665
|1.8757
|240
|2006.05.30 08:10
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8669
|1.8757
|241
|2006.05.30 08:11
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8672
|1.8757
|242
|2006.05.30 08:11
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8675
|1.8757
|243
|2006.05.30 08:11
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8679
|1.8757
|244
|2006.05.30 08:12
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8680
|1.8757
|245
|2006.05.30 08:12
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8681
|1.8757
|246
|2006.05.30 08:13
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8683
|1.8757
|247
|2006.05.30 08:13
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8686
|1.8757
|248
|2006.05.30 08:17
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8691
|1.8757
|249
|2006.05.30 08:17
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8693
|1.8757
|250
|2006.05.30 08:17
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8697
|1.8757
|251
|2006.05.30 08:17
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8699
|1.8757
|252
|2006.05.30 08:17
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8703
|1.8757
|253
|2006.05.30 08:21
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8706
|1.8757
|254
|2006.05.30 08:21
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8710
|1.8757
|255
|2006.05.30 09:03
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8712
|1.8757
|256
|2006.05.30 09:03
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8714
|1.8757
|257
|2006.05.30 09:03
|modify
|14
|6.90
|1.8607
|1.8717
|1.8757
|258
|2006.05.30 09:03
|t/p
|14
|6.90
|1.8757
|1.8717
|1.8757
|7231.96
|30345.74
|259
|2006.06.05 16:00
|sell
|15
|9.10
|1.8786
|1.8846
|1.8731
|260
|2006.06.05 20:44
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8786
|1.8731
|261
|2006.06.05 20:44
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8783
|1.8731
|262
|2006.06.05 20:44
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8779
|1.8731
|263
|2006.06.05 20:45
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8775
|1.8731
|264
|2006.06.05 20:45
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8771
|1.8731
|265
|2006.06.05 20:46
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8770
|1.8731
|266
|2006.06.05 20:46
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8769
|1.8731
|267
|2006.06.05 20:51
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8768
|1.8731
|268
|2006.06.05 20:54
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8767
|1.8731
|269
|2006.06.05 21:01
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8766
|1.8731
|270
|2006.06.05 21:02
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8764
|1.8731
|271
|2006.06.05 21:02
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8760
|1.8731
|272
|2006.06.05 21:29
|modify
|15
|9.10
|1.8786
|1.8759
|1.8731
|273
|2006.06.05 21:30
|t/p
|15
|9.10
|1.8731
|1.8759
|1.8731
|3503.50
|33849.24
|274
|2006.06.12 16:00
|buy
|16
|10.00
|1.8447
|1.8382
|1.8597
|275
|2006.06.13 14:32
|s/l
|16
|10.00
|1.8382
|1.8382
|1.8597
|-4568.90
|29280.34
|276
|2006.06.19 16:00
|sell
|17
|8.80
|1.8418
|1.8478
|1.8363
|277
|2006.06.19 16:38
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8415
|1.8363
|278
|2006.06.19 16:47
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8413
|1.8363
|279
|2006.06.19 16:48
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8412
|1.8363
|280
|2006.06.19 16:55
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8411
|1.8363
|281
|2006.06.19 16:55
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8410
|1.8363
|282
|2006.06.19 17:00
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8408
|1.8363
|283
|2006.06.19 17:00
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8403
|1.8363
|284
|2006.06.19 17:30
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8402
|1.8363
|285
|2006.06.19 17:30
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8401
|1.8363
|286
|2006.06.19 17:32
|modify
|17
|8.80
|1.8418
|1.8400
|1.8363
|287
|2006.06.19 17:59
|s/l
|17
|8.80
|1.8400
|1.8400
|1.8363
|1108.80
|30389.14
|288
|2006.06.26 16:00
|buy
|18
|9.10
|1.8208
|1.8143
|1.8358
|289
|2006.06.26 23:11
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8210
|1.8358
|290
|2006.06.26 23:11
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8211
|1.8358
|291
|2006.06.27 01:48
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8212
|1.8358
|292
|2006.06.27 01:56
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8213
|1.8358
|293
|2006.06.27 01:56
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8215
|1.8358
|294
|2006.06.27 01:56
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8218
|1.8358
|295
|2006.06.27 01:57
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8219
|1.8358
|296
|2006.06.27 01:57
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8221
|1.8358
|297
|2006.06.27 02:51
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8222
|1.8358
|298
|2006.06.27 02:52
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8223
|1.8358
|299
|2006.06.27 02:53
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8224
|1.8358
|300
|2006.06.27 03:13
|modify
|18
|9.10
|1.8208
|1.8226
|1.8358
|301
|2006.06.27 08:32
|s/l
|18
|9.10
|1.8226
|1.8226
|1.8358
|1129.40
|31518.54
|302
|2006.07.03 16:00
|sell
|19
|9.50
|1.8430
|1.8490
|1.8375
|303
|2006.07.03 17:21
|modify
|19
|9.50
|1.8430
|1.8429
|1.8375
|304
|2006.07.03 17:22
|modify
|19
|9.50
|1.8430
|1.8427
|1.8375
|305
|2006.07.03 17:33
|modify
|19
|9.50
|1.8430
|1.8423
|1.8375
|306
|2006.07.03 17:38
|modify
|19
|9.50
|1.8430
|1.8422
|1.8375
|307
|2006.07.03 17:38
|modify
|19
|9.50
|1.8430
|1.8419
|1.8375
|308
|2006.07.03 17:38
|modify
|19
|9.50
|1.8430
|1.8415
|1.8375
|309
|2006.07.03 18:09
|s/l
|19
|9.50
|1.8415
|1.8415
|1.8375
|997.50
|32516.04
|310
|2006.07.10 16:00
|buy
|20
|9.80
|1.8380
|1.8315
|1.8530
|311
|2006.07.10 17:56
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8381
|1.8530
|312
|2006.07.10 17:56
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8383
|1.8530
|313
|2006.07.10 17:56
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8386
|1.8530
|314
|2006.07.10 17:57
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8387
|1.8530
|315
|2006.07.10 17:57
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8388
|1.8530
|316
|2006.07.10 18:03
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8389
|1.8530
|317
|2006.07.10 18:04
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8392
|1.8530
|318
|2006.07.10 18:04
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8394
|1.8530
|319
|2006.07.10 18:05
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8395
|1.8530
|320
|2006.07.10 18:06
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8396
|1.8530
|321
|2006.07.11 02:21
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8399
|1.8530
|322
|2006.07.11 02:21
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8402
|1.8530
|323
|2006.07.11 03:43
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8403
|1.8530
|324
|2006.07.11 03:43
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8404
|1.8530
|325
|2006.07.11 03:58
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8406
|1.8530
|326
|2006.07.11 03:59
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8407
|1.8530
|327
|2006.07.11 04:03
|modify
|20
|9.80
|1.8380
|1.8408
|1.8530
|328
|2006.07.11 08:34
|s/l
|20
|9.80
|1.8408
|1.8408
|1.8530
|1902.28
|34418.32
|329
|2006.07.17 16:00
|buy
|21
|10.00
|1.8215
|1.8150
|1.8365
|330
|2006.07.18 10:31
|modify
|21
|10.00
|1.8215
|1.8215
|1.8365
|331
|2006.07.18 10:32
|modify
|21
|10.00
|1.8215
|1.8216
|1.8365
|332
|2006.07.18 10:32
|modify
|21
|10.00
|1.8215
|1.8218
|1.8365
|333
|2006.07.18 10:51
|modify
|21
|10.00
|1.8215
|1.8219
|1.8365
|334
|2006.07.18 10:51
|modify
|21
|10.00
|1.8215
|1.8222
|1.8365
|335
|2006.07.18 11:05
|s/l
|21
|10.00
|1.8222
|1.8222
|1.8365
|471.10
|34889.42
|336
|2006.07.24 16:00
|sell
|22
|10.00
|1.8528
|1.8588
|1.8473
|337
|2006.07.24 16:57
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8525
|1.8473
|338
|2006.07.24 16:58
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8524
|1.8473
|339
|2006.07.24 17:04
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8523
|1.8473
|340
|2006.07.24 17:05
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8522
|1.8473
|341
|2006.07.24 17:06
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8521
|1.8473
|342
|2006.07.24 17:07
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8520
|1.8473
|343
|2006.07.24 17:07
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8517
|1.8473
|344
|2006.07.24 17:08
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8516
|1.8473
|345
|2006.07.24 18:03
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8515
|1.8473
|346
|2006.07.24 20:07
|modify
|22
|10.00
|1.8528
|1.8514
|1.8473
|347
|2006.07.24 21:49
|s/l
|22
|10.00
|1.8514
|1.8514
|1.8473
|980.00
|35869.42
|348
|2006.07.31 16:00
|sell
|23
|10.00
|1.8661
|1.8721
|1.8606
|349
|2006.08.01 07:07
|modify
|23
|10.00
|1.8661
|1.8660
|1.8606
|350
|2006.08.01 07:07
|modify
|23
|10.00
|1.8661
|1.8657
|1.8606
|351
|2006.08.01 08:35
|s/l
|23
|10.00
|1.8657
|1.8657
|1.8606
|282.80
|36152.22
|352
|2006.08.07 16:00
|sell
|24
|10.00
|1.9103
|1.9163
|1.9048
|353
|2006.08.07 19:17
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9103
|1.9048
|354
|2006.08.07 19:23
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9102
|1.9048
|355
|2006.08.07 19:25
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9101
|1.9048
|356
|2006.08.07 19:29
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9100
|1.9048
|357
|2006.08.07 19:30
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9099
|1.9048
|358
|2006.08.07 19:31
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9098
|1.9048
|359
|2006.08.07 19:31
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9096
|1.9048
|360
|2006.08.07 19:51
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9092
|1.9048
|361
|2006.08.07 19:51
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9088
|1.9048
|362
|2006.08.07 19:53
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9086
|1.9048
|363
|2006.08.07 19:54
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9085
|1.9048
|364
|2006.08.07 20:01
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9083
|1.9048
|365
|2006.08.07 20:01
|modify
|24
|10.00
|1.9103
|1.9079
|1.9048
|366
|2006.08.07 22:44
|s/l
|24
|10.00
|1.9079
|1.9079
|1.9048
|1680.00
|37832.22
|367
|2006.08.14 16:00
|buy
|25
|10.00
|1.8902
|1.8837
|1.9052
|368
|2006.08.15 14:31
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8903
|1.9052
|369
|2006.08.15 14:31
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8908
|1.9052
|370
|2006.08.15 14:31
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8913
|1.9052
|371
|2006.08.15 14:32
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8914
|1.9052
|372
|2006.08.15 14:32
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8918
|1.9052
|373
|2006.08.15 14:32
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8920
|1.9052
|374
|2006.08.15 14:32
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8924
|1.9052
|375
|2006.08.15 15:06
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8927
|1.9052
|376
|2006.08.15 15:07
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8928
|1.9052
|377
|2006.08.15 15:07
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8931
|1.9052
|378
|2006.08.15 15:09
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8934
|1.9052
|379
|2006.08.15 15:09
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8938
|1.9052
|380
|2006.08.15 15:10
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8939
|1.9052
|381
|2006.08.15 15:53
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8941
|1.9052
|382
|2006.08.15 15:54
|modify
|25
|10.00
|1.8902
|1.8942
|1.9052
|383
|2006.08.15 17:48
|s/l
|25
|10.00
|1.8942
|1.8942
|1.9052
|2781.10
|40613.32
|384
|2006.08.21 16:00
|sell
|26
|10.00
|1.8969
|1.9029
|1.8914
|385
|2006.08.21 19:08
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8969
|1.8914
|386
|2006.08.21 19:09
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8968
|1.8914
|387
|2006.08.21 19:09
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8965
|1.8914
|388
|2006.08.21 21:18
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8962
|1.8914
|389
|2006.08.21 23:31
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8961
|1.8914
|390
|2006.08.21 23:32
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8960
|1.8914
|391
|2006.08.21 23:32
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8957
|1.8914
|392
|2006.08.21 23:53
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8956
|1.8914
|393
|2006.08.21 23:53
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8953
|1.8914
|394
|2006.08.22 00:02
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8952
|1.8914
|395
|2006.08.22 00:08
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8951
|1.8914
|396
|2006.08.22 00:08
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8947
|1.8914
|397
|2006.08.22 00:09
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8945
|1.8914
|398
|2006.08.22 00:10
|modify
|26
|10.00
|1.8969
|1.8943
|1.8914
|399
|2006.08.22 00:11
|t/p
|26
|10.00
|1.8914
|1.8943
|1.8914
|3852.80
|44466.12
|400
|2006.08.28 16:00
|sell
|27
|10.00
|1.8982
|1.9042
|1.8927
|401
|2006.08.28 21:00
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8980
|1.8927
|402
|2006.08.28 21:00
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8977
|1.8927
|403
|2006.08.28 21:01
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8976
|1.8927
|404
|2006.08.28 21:01
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8973
|1.8927
|405
|2006.08.28 22:22
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8972
|1.8927
|406
|2006.08.28 22:27
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8971
|1.8927
|407
|2006.08.28 22:28
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8969
|1.8927
|408
|2006.08.28 22:29
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8968
|1.8927
|409
|2006.08.28 22:30
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8967
|1.8927
|410
|2006.08.28 22:30
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8965
|1.8927
|411
|2006.08.28 22:31
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8964
|1.8927
|412
|2006.08.28 22:31
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8962
|1.8927
|413
|2006.08.28 22:31
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8958
|1.8927
|414
|2006.08.28 22:59
|modify
|27
|10.00
|1.8982
|1.8956
|1.8927
|415
|2006.08.29 00:52
|s/l
|27
|10.00
|1.8956
|1.8956
|1.8927
|1822.80
|46288.92
|416
|2006.09.04 16:00
|sell
|28
|10.00
|1.9056
|1.9116
|1.9001
|417
|2006.09.05 07:05
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9054
|1.9001
|418
|2006.09.05 07:05
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9053
|1.9001
|419
|2006.09.05 08:43
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9052
|1.9001
|420
|2006.09.05 08:51
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9050
|1.9001
|421
|2006.09.05 08:51
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9046
|1.9001
|422
|2006.09.05 08:51
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9042
|1.9001
|423
|2006.09.05 08:52
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9041
|1.9001
|424
|2006.09.05 08:52
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9038
|1.9001
|425
|2006.09.05 09:27
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9037
|1.9001
|426
|2006.09.05 09:27
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9033
|1.9001
|427
|2006.09.05 09:28
|modify
|28
|10.00
|1.9056
|1.9031
|1.9001
|428
|2006.09.05 09:28
|t/p
|28
|10.00
|1.9001
|1.9031
|1.9001
|3852.80
|50141.72
|429
|2006.09.11 16:00
|buy
|29
|10.00
|1.8650
|1.8585
|1.8800
|430
|2006.09.12 02:46
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8650
|1.8800
|431
|2006.09.12 06:07
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8651
|1.8800
|432
|2006.09.12 06:20
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8652
|1.8800
|433
|2006.09.12 06:20
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8655
|1.8800
|434
|2006.09.12 06:20
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8656
|1.8800
|435
|2006.09.12 07:28
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8657
|1.8800
|436
|2006.09.12 10:31
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8658
|1.8800
|437
|2006.09.12 10:31
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8661
|1.8800
|438
|2006.09.12 10:31
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8665
|1.8800
|439
|2006.09.12 10:33
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8666
|1.8800
|440
|2006.09.12 10:33
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8668
|1.8800
|441
|2006.09.12 10:33
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8672
|1.8800
|442
|2006.09.12 10:34
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8675
|1.8800
|443
|2006.09.12 10:34
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8678
|1.8800
|444
|2006.09.12 10:36
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8679
|1.8800
|445
|2006.09.12 10:36
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8682
|1.8800
|446
|2006.09.12 10:36
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8684
|1.8800
|447
|2006.09.12 10:36
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8687
|1.8800
|448
|2006.09.12 10:41
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8691
|1.8800
|449
|2006.09.12 10:41
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8694
|1.8800
|450
|2006.09.12 11:08
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8696
|1.8800
|451
|2006.09.12 11:08
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8697
|1.8800
|452
|2006.09.12 11:09
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8698
|1.8800
|453
|2006.09.12 11:10
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8700
|1.8800
|454
|2006.09.12 11:21
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8701
|1.8800
|455
|2006.09.12 11:22
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8705
|1.8800
|456
|2006.09.12 12:05
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8706
|1.8800
|457
|2006.09.12 12:14
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8708
|1.8800
|458
|2006.09.12 12:15
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8709
|1.8800
|459
|2006.09.12 12:43
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8710
|1.8800
|460
|2006.09.12 12:50
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8712
|1.8800
|461
|2006.09.12 12:52
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8714
|1.8800
|462
|2006.09.12 12:52
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8715
|1.8800
|463
|2006.09.12 14:31
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8718
|1.8800
|464
|2006.09.12 14:31
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8719
|1.8800
|465
|2006.09.12 14:31
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8724
|1.8800
|466
|2006.09.12 14:31
|modify
|29
|10.00
|1.8650
|1.8729
|1.8800
|467
|2006.09.12 14:34
|s/l
|29
|10.00
|1.8729
|1.8729
|1.8800
|5511.10
|55652.82
|468
|2006.09.18 16:00
|sell
|30
|10.00
|1.8773
|1.8833
|1.8718
|469
|2006.09.19 08:59
|s/l
|30
|10.00
|1.8833
|1.8833
|1.8718
|-4197.20
|51455.62
|470
|2006.09.25 16:00
|sell
|31
|10.00
|1.9022
|1.9082
|1.8967
|471
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|10.00
|1.9022
|1.9020
|1.8967
|472
|2006.09.25 16:33
|modify
|31
|10.00
|1.9022
|1.9019
|1.8967
|473
|2006.09.25 16:37
|modify
|31
|10.00
|1.9022
|1.9015
|1.8967
|474
|2006.09.25 16:51
|modify
|31
|10.00
|1.9022
|1.9012
|1.8967
|475
|2006.09.25 17:07
|s/l
|31
|10.00
|1.9012
|1.9012
|1.8967
|700.00
|52155.62
|476
|2006.10.02 16:00
|buy
|32
|10.00
|1.8828
|1.8763
|1.8978
|477
|2006.10.02 17:15
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8828
|1.8978
|478
|2006.10.02 17:15
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8829
|1.8978
|479
|2006.10.02 17:15
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8830
|1.8978
|480
|2006.10.02 17:15
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8831
|1.8978
|481
|2006.10.02 17:15
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8832
|1.8978
|482
|2006.10.02 17:32
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8834
|1.8978
|483
|2006.10.02 17:36
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8835
|1.8978
|484
|2006.10.02 18:29
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8836
|1.8978
|485
|2006.10.03 07:56
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8837
|1.8978
|486
|2006.10.03 07:57
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8838
|1.8978
|487
|2006.10.03 07:58
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8839
|1.8978
|488
|2006.10.03 07:58
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8840
|1.8978
|489
|2006.10.03 08:36
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8842
|1.8978
|490
|2006.10.03 08:36
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8844
|1.8978
|491
|2006.10.03 08:38
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8845
|1.8978
|492
|2006.10.03 08:39
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8846
|1.8978
|493
|2006.10.03 08:42
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8847
|1.8978
|494
|2006.10.03 09:35
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8848
|1.8978
|495
|2006.10.03 09:36
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8849
|1.8978
|496
|2006.10.03 09:36
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8850
|1.8978
|497
|2006.10.03 09:36
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8851
|1.8978
|498
|2006.10.03 09:36
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8852
|1.8978
|499
|2006.10.03 09:40
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8855
|1.8978
|500
|2006.10.03 09:48
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8857
|1.8978
|501
|2006.10.03 09:48
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8858
|1.8978
|502
|2006.10.03 13:04
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8859
|1.8978
|503
|2006.10.03 13:04
|modify
|32
|10.00
|1.8828
|1.8861
|1.8978
|504
|2006.10.03 18:24
|s/l
|32
|10.00
|1.8861
|1.8861
|1.8978
|2291.10
|54446.72
|505
|2006.10.09 16:00
|buy
|33
|10.00
|1.8645
|1.8580
|1.8795
|506
|2006.10.10 08:17
|modify
|33
|10.00
|1.8645
|1.8645
|1.8795
|507
|2006.10.10 08:17
|modify
|33
|10.00
|1.8645
|1.8649
|1.8795
|508
|2006.10.10 08:17
|modify
|33
|10.00
|1.8645
|1.8652
|1.8795
|509
|2006.10.10 08:18
|modify
|33
|10.00
|1.8645
|1.8653
|1.8795
|510
|2006.10.10 08:18
|modify
|33
|10.00
|1.8645
|1.8657
|1.8795
|511
|2006.10.10 08:23
|modify
|33
|10.00
|1.8645
|1.8658
|1.8795
|512
|2006.10.10 08:23
|modify
|33
|10.00
|1.8645
|1.8659
|1.8795
|513
|2006.10.10 08:23
|modify
|33
|10.00
|1.8645
|1.8660
|1.8795
|514
|2006.10.10 08:46
|modify
|33
|10.00
|1.8645
|1.8663
|1.8795
|515
|2006.10.10 09:58
|s/l
|33
|10.00
|1.8663
|1.8663
|1.8795
|1241.10
|55687.82
|516
|2006.10.16 16:00
|buy
|34
|10.00
|1.8637
|1.8572
|1.8787
|517
|2006.10.17 11:54
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8637
|1.8787
|518
|2006.10.17 11:55
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8638
|1.8787
|519
|2006.10.17 12:18
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8641
|1.8787
|520
|2006.10.17 12:18
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8642
|1.8787
|521
|2006.10.17 12:36
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8644
|1.8787
|522
|2006.10.17 12:38
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8645
|1.8787
|523
|2006.10.17 12:38
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8646
|1.8787
|524
|2006.10.17 15:15
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8647
|1.8787
|525
|2006.10.17 15:15
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8649
|1.8787
|526
|2006.10.17 15:15
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8651
|1.8787
|527
|2006.10.17 15:15
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8654
|1.8787
|528
|2006.10.17 15:19
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8655
|1.8787
|529
|2006.10.17 15:19
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8656
|1.8787
|530
|2006.10.17 15:19
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8657
|1.8787
|531
|2006.10.17 15:19
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8660
|1.8787
|532
|2006.10.17 15:19
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8661
|1.8787
|533
|2006.10.17 15:19
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8662
|1.8787
|534
|2006.10.17 15:19
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8665
|1.8787
|535
|2006.10.17 15:20
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8666
|1.8787
|536
|2006.10.17 15:20
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8670
|1.8787
|537
|2006.10.17 15:20
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8671
|1.8787
|538
|2006.10.17 15:22
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8672
|1.8787
|539
|2006.10.17 15:23
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8673
|1.8787
|540
|2006.10.17 16:07
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8674
|1.8787
|541
|2006.10.17 16:07
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8676
|1.8787
|542
|2006.10.17 16:07
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8679
|1.8787
|543
|2006.10.17 16:07
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8681
|1.8787
|544
|2006.10.17 16:09
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8682
|1.8787
|545
|2006.10.17 16:09
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8683
|1.8787
|546
|2006.10.17 16:09
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8685
|1.8787
|547
|2006.10.17 16:09
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8686
|1.8787
|548
|2006.10.17 16:09
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8688
|1.8787
|549
|2006.10.17 17:42
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8689
|1.8787
|550
|2006.10.17 17:42
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8690
|1.8787
|551
|2006.10.17 17:42
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8692
|1.8787
|552
|2006.10.17 17:42
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8693
|1.8787
|553
|2006.10.17 17:45
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8694
|1.8787
|554
|2006.10.17 17:47
|modify
|34
|10.00
|1.8637
|1.8696
|1.8787
|555
|2006.10.17 22:43
|s/l
|34
|10.00
|1.8696
|1.8696
|1.8787
|4111.10
|59798.92
|556
|2006.10.23 16:00
|sell
|35
|10.00
|1.8695
|1.8755
|1.8640
|557
|2006.10.24 17:41
|s/l
|35
|10.00
|1.8755
|1.8755
|1.8640
|-4197.20
|55601.72
|558
|2006.10.30 16:00
|sell
|36
|10.00
|1.9020
|1.9080
|1.8965
|559
|2006.10.30 23:26
|modify
|36
|10.00
|1.9020
|1.9019
|1.8965
|560
|2006.10.30 23:26
|modify
|36
|10.00
|1.9020
|1.9017
|1.8965
|561
|2006.10.30 23:26
|modify
|36
|10.00
|1.9020
|1.9016
|1.8965
|562
|2006.10.30 23:26
|modify
|36
|10.00
|1.9020
|1.9015
|1.8965
|563
|2006.10.30 23:28
|modify
|36
|10.00
|1.9020
|1.9014
|1.8965
|564
|2006.10.30 23:28
|modify
|36
|10.00
|1.9020
|1.9013
|1.8965
|565
|2006.10.31 03:43
|s/l
|36
|10.00
|1.9013
|1.9013
|1.8965
|492.80
|56094.52
|566
|2006.11.06 16:00
|sell
|37
|10.00
|1.8966
|1.9026
|1.8911
|567
|2006.11.07 05:16
|s/l
|37
|10.00
|1.9026
|1.9026
|1.8911
|-4197.20
|51897.32
|568
|2006.11.13 16:00
|sell
|38
|10.00
|1.9021
|1.9081
|1.8966
|569
|2006.11.14 10:34
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9019
|1.8966
|570
|2006.11.14 10:40
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9018
|1.8966
|571
|2006.11.14 10:40
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9016
|1.8966
|572
|2006.11.14 10:40
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9014
|1.8966
|573
|2006.11.14 10:40
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9013
|1.8966
|574
|2006.11.14 10:40
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9010
|1.8966
|575
|2006.11.14 11:25
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9009
|1.8966
|576
|2006.11.14 11:25
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9008
|1.8966
|577
|2006.11.14 11:25
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9007
|1.8966
|578
|2006.11.14 11:25
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9005
|1.8966
|579
|2006.11.14 11:44
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9004
|1.8966
|580
|2006.11.14 11:44
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9003
|1.8966
|581
|2006.11.14 11:44
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9001
|1.8966
|582
|2006.11.14 11:45
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.9000
|1.8966
|583
|2006.11.14 11:46
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.8999
|1.8966
|584
|2006.11.14 11:46
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.8998
|1.8966
|585
|2006.11.14 11:46
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.8997
|1.8966
|586
|2006.11.14 11:48
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.8995
|1.8966
|587
|2006.11.14 12:00
|modify
|38
|10.00
|1.9021
|1.8994
|1.8966
|588
|2006.11.14 12:01
|t/p
|38
|10.00
|1.8966
|1.8994
|1.8966
|3852.80
|55750.12
|589
|2006.11.20 16:00
|buy
|39
|10.00
|1.8979
|1.8914
|1.9129
|590
|2006.11.22 03:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8980
|1.9129
|591
|2006.11.22 03:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8981
|1.9129
|592
|2006.11.22 03:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8982
|1.9129
|593
|2006.11.22 03:30
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8983
|1.9129
|594
|2006.11.22 04:53
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8985
|1.9129
|595
|2006.11.22 04:54
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8986
|1.9129
|596
|2006.11.22 04:54
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8987
|1.9129
|597
|2006.11.22 04:59
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8988
|1.9129
|598
|2006.11.22 05:09
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8989
|1.9129
|599
|2006.11.22 05:10
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8991
|1.9129
|600
|2006.11.22 05:10
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8992
|1.9129
|601
|2006.11.22 05:10
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8993
|1.9129
|602
|2006.11.22 08:35
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8995
|1.9129
|603
|2006.11.22 08:36
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8996
|1.9129
|604
|2006.11.22 08:38
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8997
|1.9129
|605
|2006.11.22 08:40
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8998
|1.9129
|606
|2006.11.22 08:41
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.8999
|1.9129
|607
|2006.11.22 08:41
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9000
|1.9129
|608
|2006.11.22 08:41
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9002
|1.9129
|609
|2006.11.22 08:41
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9003
|1.9129
|610
|2006.11.22 08:41
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9005
|1.9129
|611
|2006.11.22 08:41
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9007
|1.9129
|612
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9008
|1.9129
|613
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9009
|1.9129
|614
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9010
|1.9129
|615
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9012
|1.9129
|616
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9014
|1.9129
|617
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9015
|1.9129
|618
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9017
|1.9129
|619
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9019
|1.9129
|620
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9021
|1.9129
|621
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9023
|1.9129
|622
|2006.11.22 09:35
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9024
|1.9129
|623
|2006.11.22 09:35
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9025
|1.9129
|624
|2006.11.22 10:50
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9026
|1.9129
|625
|2006.11.22 10:50
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9028
|1.9129
|626
|2006.11.22 12:09
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9029
|1.9129
|627
|2006.11.22 12:09
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9031
|1.9129
|628
|2006.11.22 12:09
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9032
|1.9129
|629
|2006.11.22 12:09
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9033
|1.9129
|630
|2006.11.22 12:09
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9034
|1.9129
|631
|2006.11.22 12:09
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9036
|1.9129
|632
|2006.11.22 12:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9037
|1.9129
|633
|2006.11.22 12:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9038
|1.9129
|634
|2006.11.22 12:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9039
|1.9129
|635
|2006.11.22 12:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9040
|1.9129
|636
|2006.11.22 12:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9041
|1.9129
|637
|2006.11.22 12:48
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9042
|1.9129
|638
|2006.11.22 12:48
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9043
|1.9129
|639
|2006.11.22 13:09
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9045
|1.9129
|640
|2006.11.22 13:10
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9046
|1.9129
|641
|2006.11.22 13:10
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9047
|1.9129
|642
|2006.11.22 13:18
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9050
|1.9129
|643
|2006.11.22 13:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9051
|1.9129
|644
|2006.11.22 13:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9052
|1.9129
|645
|2006.11.22 13:22
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9053
|1.9129
|646
|2006.11.22 13:22
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9054
|1.9129
|647
|2006.11.22 13:22
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9055
|1.9129
|648
|2006.11.22 13:23
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9056
|1.9129
|649
|2006.11.22 13:23
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9058
|1.9129
|650
|2006.11.22 13:42
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9060
|1.9129
|651
|2006.11.22 14:19
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9063
|1.9129
|652
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9064
|1.9129
|653
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9065
|1.9129
|654
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9066
|1.9129
|655
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9068
|1.9129
|656
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9069
|1.9129
|657
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9071
|1.9129
|658
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9072
|1.9129
|659
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9073
|1.9129
|660
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9074
|1.9129
|661
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9075
|1.9129
|662
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9077
|1.9129
|663
|2006.11.22 14:21
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9078
|1.9129
|664
|2006.11.22 14:21
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9079
|1.9129
|665
|2006.11.22 14:21
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9080
|1.9129
|666
|2006.11.22 14:27
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9081
|1.9129
|667
|2006.11.22 14:27
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9084
|1.9129
|668
|2006.11.22 14:28
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9085
|1.9129
|669
|2006.11.22 14:28
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9086
|1.9129
|670
|2006.11.22 14:29
|modify
|39
|10.00
|1.8979
|1.9088
|1.9129
|671
|2006.11.22 14:29
|t/p
|39
|10.00
|1.9129
|1.9088
|1.9129
|10462.20
|66212.32
|672
|2006.11.27 16:00
|sell
|40
|10.00
|1.9360
|1.9420
|1.9305
|673
|2006.11.28 08:54
|s/l
|40
|10.00
|1.9420
|1.9420
|1.9305
|-4197.20
|62015.12
|674
|2006.12.04 16:00
|sell
|41
|10.00
|1.9759
|1.9819
|1.9704
|675
|2006.12.04 22:57
|s/l
|41
|10.00
|1.9819
|1.9819
|1.9704
|-4200.00
|57815.12
|676
|2006.12.11 16:00
|buy
|42
|0.10
|1.9514
|1.9449
|1.9664
|677
|2006.12.11 17:29
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9514
|1.9664
|678
|2006.12.11 17:29
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9515
|1.9664
|679
|2006.12.11 17:32
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9516
|1.9664
|680
|2006.12.11 17:32
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9517
|1.9664
|681
|2006.12.11 17:32
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9518
|1.9664
|682
|2006.12.11 17:32
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9519
|1.9664
|683
|2006.12.11 17:32
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9520
|1.9664
|684
|2006.12.11 17:32
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9521
|1.9664
|685
|2006.12.11 17:32
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9522
|1.9664
|686
|2006.12.11 18:01
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9523
|1.9664
|687
|2006.12.11 18:02
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9526
|1.9664
|688
|2006.12.11 18:02
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9527
|1.9664
|689
|2006.12.11 18:03
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9530
|1.9664
|690
|2006.12.11 18:03
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9532
|1.9664
|691
|2006.12.11 18:03
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9535
|1.9664
|692
|2006.12.11 18:03
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9537
|1.9664
|693
|2006.12.11 18:03
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9538
|1.9664
|694
|2006.12.11 18:12
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9539
|1.9664
|695
|2006.12.11 18:13
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9540
|1.9664
|696
|2006.12.11 18:15
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9541
|1.9664
|697
|2006.12.11 18:15
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9542
|1.9664
|698
|2006.12.11 18:16
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9544
|1.9664
|699
|2006.12.11 18:16
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9549
|1.9664
|700
|2006.12.11 18:16
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9550
|1.9664
|701
|2006.12.11 18:30
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9552
|1.9664
|702
|2006.12.11 18:30
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9553
|1.9664
|703
|2006.12.11 18:30
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9554
|1.9664
|704
|2006.12.11 18:30
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9555
|1.9664
|705
|2006.12.12 00:12
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9556
|1.9664
|706
|2006.12.12 00:12
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9557
|1.9664
|707
|2006.12.12 00:13
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9558
|1.9664
|708
|2006.12.12 00:15
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9559
|1.9664
|709
|2006.12.12 00:15
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9560
|1.9664
|710
|2006.12.12 00:16
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9561
|1.9664
|711
|2006.12.12 00:16
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9563
|1.9664
|712
|2006.12.12 00:16
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9564
|1.9664
|713
|2006.12.12 00:16
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9565
|1.9664
|714
|2006.12.12 00:16
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9567
|1.9664
|715
|2006.12.12 00:26
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9568
|1.9664
|716
|2006.12.12 03:56
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9569
|1.9664
|717
|2006.12.12 03:56
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9570
|1.9664
|718
|2006.12.12 03:56
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9572
|1.9664
|719
|2006.12.12 03:57
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9575
|1.9664
|720
|2006.12.12 03:57
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9576
|1.9664
|721
|2006.12.12 03:57
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9577
|1.9664
|722
|2006.12.12 03:57
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9579
|1.9664
|723
|2006.12.12 03:58
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9580
|1.9664
|724
|2006.12.12 04:02
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9581
|1.9664
|725
|2006.12.12 04:03
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9582
|1.9664
|726
|2006.12.12 04:03
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9583
|1.9664
|727
|2006.12.12 04:04
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9584
|1.9664
|728
|2006.12.12 05:14
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9585
|1.9664
|729
|2006.12.12 05:36
|modify
|42
|0.10
|1.9514
|1.9586
|1.9664
|730
|2006.12.12 08:54
|s/l
|42
|0.10
|1.9586
|1.9586
|1.9664
|50.21
|57865.33
|731
|2006.12.18 16:00
|buy
|43
|10.00
|1.9459
|1.9394
|1.9609
|732
|2006.12.19 02:30
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9459
|1.9609
|733
|2006.12.19 08:04
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9460
|1.9609
|734
|2006.12.19 08:38
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9461
|1.9609
|735
|2006.12.19 08:38
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9462
|1.9609
|736
|2006.12.19 08:38
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9464
|1.9609
|737
|2006.12.19 08:38
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9466
|1.9609
|738
|2006.12.19 08:41
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9467
|1.9609
|739
|2006.12.19 08:50
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9469
|1.9609
|740
|2006.12.19 08:50
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9471
|1.9609
|741
|2006.12.19 08:50
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9473
|1.9609
|742
|2006.12.19 08:51
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9474
|1.9609
|743
|2006.12.19 08:51
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9476
|1.9609
|744
|2006.12.19 08:51
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9477
|1.9609
|745
|2006.12.19 08:53
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9478
|1.9609
|746
|2006.12.19 08:53
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9479
|1.9609
|747
|2006.12.19 08:53
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9480
|1.9609
|748
|2006.12.19 08:57
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9482
|1.9609
|749
|2006.12.19 08:57
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9483
|1.9609
|750
|2006.12.19 08:57
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9485
|1.9609
|751
|2006.12.19 08:57
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9487
|1.9609
|752
|2006.12.19 08:58
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9490
|1.9609
|753
|2006.12.19 08:58
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9492
|1.9609
|754
|2006.12.19 08:58
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9493
|1.9609
|755
|2006.12.19 09:05
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9494
|1.9609
|756
|2006.12.19 09:05
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9495
|1.9609
|757
|2006.12.19 09:05
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9500
|1.9609
|758
|2006.12.19 09:05
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9502
|1.9609
|759
|2006.12.19 09:05
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9505
|1.9609
|760
|2006.12.19 09:05
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9507
|1.9609
|761
|2006.12.19 09:05
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9510
|1.9609
|762
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9511
|1.9609
|763
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9512
|1.9609
|764
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9513
|1.9609
|765
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9514
|1.9609
|766
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9517
|1.9609
|767
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9519
|1.9609
|768
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9522
|1.9609
|769
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9523
|1.9609
|770
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9526
|1.9609
|771
|2006.12.19 09:09
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9527
|1.9609
|772
|2006.12.19 09:10
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9528
|1.9609
|773
|2006.12.19 09:10
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9530
|1.9609
|774
|2006.12.19 09:11
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9531
|1.9609
|775
|2006.12.19 09:11
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9532
|1.9609
|776
|2006.12.19 09:11
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9533
|1.9609
|777
|2006.12.19 09:11
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9534
|1.9609
|778
|2006.12.19 09:18
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9535
|1.9609
|779
|2006.12.19 09:29
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9536
|1.9609
|780
|2006.12.19 09:30
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9539
|1.9609
|781
|2006.12.19 09:30
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9542
|1.9609
|782
|2006.12.19 09:30
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9545
|1.9609
|783
|2006.12.19 09:30
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9547
|1.9609
|784
|2006.12.19 09:30
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9550
|1.9609
|785
|2006.12.19 09:30
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9552
|1.9609
|786
|2006.12.19 09:31
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9555
|1.9609
|787
|2006.12.19 09:31
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9557
|1.9609
|788
|2006.12.19 09:31
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9559
|1.9609
|789
|2006.12.19 09:31
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9561
|1.9609
|790
|2006.12.19 09:31
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9563
|1.9609
|791
|2006.12.19 09:37
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9565
|1.9609
|792
|2006.12.19 09:37
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9566
|1.9609
|793
|2006.12.19 09:37
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9568
|1.9609
|794
|2006.12.19 09:37
|modify
|43
|10.00
|1.9459
|1.9569
|1.9609
|795
|2006.12.19 09:37
|t/p
|43
|10.00
|1.9609
|1.9569
|1.9609
|10481.10
|68346.43
|796
|2007.01.08 16:00
|buy
|44
|10.00
|1.9343
|1.9278
|1.9493
|797
|2007.01.08 17:48
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9344
|1.9493
|798
|2007.01.08 17:48
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9345
|1.9493
|799
|2007.01.08 18:01
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9346
|1.9493
|800
|2007.01.08 18:01
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9348
|1.9493
|801
|2007.01.08 18:01
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9349
|1.9493
|802
|2007.01.08 18:02
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9350
|1.9493
|803
|2007.01.08 18:03
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9351
|1.9493
|804
|2007.01.08 18:03
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9352
|1.9493
|805
|2007.01.08 18:03
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9353
|1.9493
|806
|2007.01.08 18:03
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9357
|1.9493
|807
|2007.01.08 18:03
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9358
|1.9493
|808
|2007.01.08 18:03
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9360
|1.9493
|809
|2007.01.08 18:03
|modify
|44
|10.00
|1.9343
|1.9364
|1.9493
|810
|2007.01.08 20:07
|s/l
|44
|10.00
|1.9364
|1.9364
|1.9493
|1470.00
|69816.43
|811
|2007.01.15 16:00
|sell
|45
|10.00
|1.9625
|1.9685
|1.9570
|812
|2007.01.16 08:39
|s/l
|45
|10.00
|1.9685
|1.9685
|1.9570
|-4197.20
|65619.23
|813
|2007.01.22 16:00
|sell
|46
|10.00
|1.9740
|1.9800
|1.9685
|814
|2007.01.23 08:30
|s/l
|46
|10.00
|1.9800
|1.9800
|1.9685
|-4197.20
|61422.03
|815
|2007.01.29 16:00
|buy
|47
|0.10
|1.9584
|1.9519
|1.9734
|816
|2007.01.30 02:48
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9585
|1.9734
|817
|2007.01.30 02:49
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9586
|1.9734
|818
|2007.01.30 02:49
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9587
|1.9734
|819
|2007.01.30 02:49
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9588
|1.9734
|820
|2007.01.30 02:49
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9590
|1.9734
|821
|2007.01.30 02:49
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9593
|1.9734
|822
|2007.01.30 02:49
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9594
|1.9734
|823
|2007.01.30 02:49
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9595
|1.9734
|824
|2007.01.30 02:55
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9596
|1.9734
|825
|2007.01.30 02:55
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9598
|1.9734
|826
|2007.01.30 02:55
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9599
|1.9734
|827
|2007.01.30 02:55
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9601
|1.9734
|828
|2007.01.30 02:55
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9602
|1.9734
|829
|2007.01.30 02:55
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9603
|1.9734
|830
|2007.01.30 03:02
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9604
|1.9734
|831
|2007.01.30 03:06
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9605
|1.9734
|832
|2007.01.30 08:16
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9606
|1.9734
|833
|2007.01.30 08:17
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9607
|1.9734
|834
|2007.01.30 08:17
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9608
|1.9734
|835
|2007.01.30 08:17
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9610
|1.9734
|836
|2007.01.30 08:17
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9611
|1.9734
|837
|2007.01.30 08:17
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9613
|1.9734
|838
|2007.01.30 08:17
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9615
|1.9734
|839
|2007.01.30 08:18
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9616
|1.9734
|840
|2007.01.30 08:20
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9620
|1.9734
|841
|2007.01.30 08:40
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9621
|1.9734
|842
|2007.01.30 08:40
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9623
|1.9734
|843
|2007.01.30 08:40
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9625
|1.9734
|844
|2007.01.30 08:40
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9626
|1.9734
|845
|2007.01.30 08:40
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9627
|1.9734
|846
|2007.01.30 08:40
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9629
|1.9734
|847
|2007.01.30 08:45
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9633
|1.9734
|848
|2007.01.30 08:46
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9634
|1.9734
|849
|2007.01.30 08:46
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9635
|1.9734
|850
|2007.01.30 08:47
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9636
|1.9734
|851
|2007.01.30 08:47
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9637
|1.9734
|852
|2007.01.30 08:47
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9638
|1.9734
|853
|2007.01.30 08:47
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9639
|1.9734
|854
|2007.01.30 08:47
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9640
|1.9734
|855
|2007.01.30 08:48
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9641
|1.9734
|856
|2007.01.30 09:26
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9643
|1.9734
|857
|2007.01.30 09:26
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9645
|1.9734
|858
|2007.01.30 09:27
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9648
|1.9734
|859
|2007.01.30 09:30
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9650
|1.9734
|860
|2007.01.30 09:30
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9651
|1.9734
|861
|2007.01.30 09:30
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9652
|1.9734
|862
|2007.01.30 09:30
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9653
|1.9734
|863
|2007.01.30 09:30
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9654
|1.9734
|864
|2007.01.30 09:31
|modify
|47
|0.10
|1.9584
|1.9656
|1.9734
|865
|2007.01.30 09:57
|s/l
|47
|0.10
|1.9656
|1.9656
|1.9734
|50.21
|61472.24
|866
|2007.02.05 16:00
|buy
|48
|10.00
|1.9568
|1.9503
|1.9718
|867
|2007.02.05 16:49
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9568
|1.9718
|868
|2007.02.05 16:49
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9570
|1.9718
|869
|2007.02.05 16:49
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9572
|1.9718
|870
|2007.02.05 16:50
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9573
|1.9718
|871
|2007.02.05 16:50
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9574
|1.9718
|872
|2007.02.06 01:38
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9576
|1.9718
|873
|2007.02.06 02:36
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9577
|1.9718
|874
|2007.02.06 02:40
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9578
|1.9718
|875
|2007.02.06 08:46
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9580
|1.9718
|876
|2007.02.06 08:46
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9581
|1.9718
|877
|2007.02.06 08:47
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9582
|1.9718
|878
|2007.02.06 09:02
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9584
|1.9718
|879
|2007.02.06 09:02
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9585
|1.9718
|880
|2007.02.06 09:02
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9586
|1.9718
|881
|2007.02.06 09:02
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9587
|1.9718
|882
|2007.02.06 09:02
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9588
|1.9718
|883
|2007.02.06 09:02
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9589
|1.9718
|884
|2007.02.06 09:02
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9590
|1.9718
|885
|2007.02.06 09:02
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9591
|1.9718
|886
|2007.02.06 09:03
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9592
|1.9718
|887
|2007.02.06 09:03
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9593
|1.9718
|888
|2007.02.06 09:03
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9594
|1.9718
|889
|2007.02.06 09:03
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9595
|1.9718
|890
|2007.02.06 09:03
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9597
|1.9718
|891
|2007.02.06 09:03
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9599
|1.9718
|892
|2007.02.06 09:03
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9600
|1.9718
|893
|2007.02.06 09:03
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9602
|1.9718
|894
|2007.02.06 09:03
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9603
|1.9718
|895
|2007.02.06 10:52
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9605
|1.9718
|896
|2007.02.06 10:52
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9607
|1.9718
|897
|2007.02.06 10:52
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9608
|1.9718
|898
|2007.02.06 10:52
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9609
|1.9718
|899
|2007.02.06 10:53
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9610
|1.9718
|900
|2007.02.06 10:53
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9612
|1.9718
|901
|2007.02.06 10:53
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9613
|1.9718
|902
|2007.02.06 11:01
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9615
|1.9718
|903
|2007.02.06 11:11
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9616
|1.9718
|904
|2007.02.06 11:11
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9617
|1.9718
|905
|2007.02.06 11:13
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9618
|1.9718
|906
|2007.02.06 11:13
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9619
|1.9718
|907
|2007.02.06 11:13
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9621
|1.9718
|908
|2007.02.06 11:13
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9623
|1.9718
|909
|2007.02.06 11:13
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9624
|1.9718
|910
|2007.02.06 11:13
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9625
|1.9718
|911
|2007.02.06 11:13
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9626
|1.9718
|912
|2007.02.06 11:13
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9627
|1.9718
|913
|2007.02.06 11:21
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9629
|1.9718
|914
|2007.02.06 11:21
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9630
|1.9718
|915
|2007.02.06 11:21
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9631
|1.9718
|916
|2007.02.06 11:21
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9633
|1.9718
|917
|2007.02.06 11:21
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9634
|1.9718
|918
|2007.02.06 11:21
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9635
|1.9718
|919
|2007.02.06 12:17
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9636
|1.9718
|920
|2007.02.06 12:37
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9637
|1.9718
|921
|2007.02.06 12:37
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9638
|1.9718
|922
|2007.02.06 12:37
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9640
|1.9718
|923
|2007.02.06 12:37
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9641
|1.9718
|924
|2007.02.06 12:37
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9643
|1.9718
|925
|2007.02.06 12:37
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9644
|1.9718
|926
|2007.02.06 12:37
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9645
|1.9718
|927
|2007.02.06 12:38
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9646
|1.9718
|928
|2007.02.06 12:38
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9647
|1.9718
|929
|2007.02.06 12:38
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9648
|1.9718
|930
|2007.02.06 13:07
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9649
|1.9718
|931
|2007.02.06 13:07
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9650
|1.9718
|932
|2007.02.06 13:07
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9651
|1.9718
|933
|2007.02.06 13:08
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9652
|1.9718
|934
|2007.02.06 13:08
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9656
|1.9718
|935
|2007.02.06 14:16
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9657
|1.9718
|936
|2007.02.06 14:17
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9658
|1.9718
|937
|2007.02.06 14:17
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9659
|1.9718
|938
|2007.02.06 14:17
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9660
|1.9718
|939
|2007.02.06 14:17
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9661
|1.9718
|940
|2007.02.06 14:17
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9662
|1.9718
|941
|2007.02.06 14:20
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9663
|1.9718
|942
|2007.02.06 14:20
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9666
|1.9718
|943
|2007.02.06 19:21
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9667
|1.9718
|944
|2007.02.06 19:21
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9668
|1.9718
|945
|2007.02.06 19:23
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9671
|1.9718
|946
|2007.02.06 19:24
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9672
|1.9718
|947
|2007.02.06 19:24
|modify
|48
|10.00
|1.9568
|1.9676
|1.9718
|948
|2007.02.06 19:29
|t/p
|48
|10.00
|1.9718
|1.9676
|1.9718
|10481.10
|71953.34
|949
|2007.02.12 16:00
|buy
|49
|10.00
|1.9470
|1.9405
|1.9620
|950
|2007.02.13 08:56
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9470
|1.9620
|951
|2007.02.13 08:56
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9472
|1.9620
|952
|2007.02.13 08:57
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9473
|1.9620
|953
|2007.02.13 08:57
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9474
|1.9620
|954
|2007.02.13 08:58
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9475
|1.9620
|955
|2007.02.13 08:59
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9477
|1.9620
|956
|2007.02.13 09:02
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9478
|1.9620
|957
|2007.02.13 09:02
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9480
|1.9620
|958
|2007.02.13 09:02
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9481
|1.9620
|959
|2007.02.13 09:02
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9482
|1.9620
|960
|2007.02.13 09:03
|modify
|49
|10.00
|1.9470
|1.9483
|1.9620
|961
|2007.02.13 10:30
|s/l
|49
|10.00
|1.9483
|1.9483
|1.9620
|891.10
|72844.44
|962
|2007.02.19 16:00
|buy
|50
|10.00
|1.9457
|1.9392
|1.9607
|963
|2007.02.19 17:23
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9457
|1.9607
|964
|2007.02.19 17:23
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9458
|1.9607
|965
|2007.02.19 17:24
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9460
|1.9607
|966
|2007.02.19 17:24
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9461
|1.9607
|967
|2007.02.19 17:25
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9462
|1.9607
|968
|2007.02.19 17:26
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9465
|1.9607
|969
|2007.02.19 18:09
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9471
|1.9607
|970
|2007.02.19 18:11
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9472
|1.9607
|971
|2007.02.19 18:12
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9473
|1.9607
|972
|2007.02.19 18:13
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9477
|1.9607
|973
|2007.02.19 18:26
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9478
|1.9607
|974
|2007.02.19 18:27
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9479
|1.9607
|975
|2007.02.19 18:27
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9480
|1.9607
|976
|2007.02.19 18:28
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9481
|1.9607
|977
|2007.02.19 18:28
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9482
|1.9607
|978
|2007.02.19 18:28
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9484
|1.9607
|979
|2007.02.19 18:28
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9485
|1.9607
|980
|2007.02.19 18:28
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9487
|1.9607
|981
|2007.02.19 18:31
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9488
|1.9607
|982
|2007.02.19 18:52
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9489
|1.9607
|983
|2007.02.19 18:52
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9491
|1.9607
|984
|2007.02.19 18:52
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9492
|1.9607
|985
|2007.02.19 18:52
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9493
|1.9607
|986
|2007.02.19 18:58
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9494
|1.9607
|987
|2007.02.19 18:59
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9495
|1.9607
|988
|2007.02.19 19:00
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9496
|1.9607
|989
|2007.02.19 19:01
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9497
|1.9607
|990
|2007.02.19 19:04
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9498
|1.9607
|991
|2007.02.19 19:04
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9499
|1.9607
|992
|2007.02.19 19:04
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9500
|1.9607
|993
|2007.02.19 19:04
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9501
|1.9607
|994
|2007.02.19 19:04
|modify
|50
|10.00
|1.9457
|1.9502
|1.9607
|995
|2007.02.20 00:40
|s/l
|50
|10.00
|1.9502
|1.9502
|1.9607
|3131.10
|75975.54
|996
|2007.02.26 16:00
|sell
|51
|10.00
|1.9625
|1.9685
|1.9570
|997
|2007.02.27 08:41
|modify
|51
|10.00
|1.9625
|1.9623
|1.9570
|998
|2007.02.27 08:42
|modify
|51
|10.00
|1.9625
|1.9622
|1.9570
|999
|2007.02.27 09:12
|s/l
|51
|10.00
|1.9622
|1.9622
|1.9570
|212.80
|76188.34
|1000
|2007.03.05 16:00
|buy
|52
|10.00
|1.9247
|1.9182
|1.9397
|1001
|2007.03.06 05:18
|modify
|52
|10.00
|1.9247
|1.9249
|1.9397
|1002
|2007.03.06 05:18
|modify
|52
|10.00
|1.9247
|1.9254
|1.9397
|1003
|2007.03.06 05:18
|modify
|52
|10.00
|1.9247
|1.9258
|1.9397
|1004
|2007.03.06 05:19
|modify
|52
|10.00
|1.9247
|1.9260
|1.9397
|1005
|2007.03.06 05:19
|modify
|52
|10.00
|1.9247
|1.9261
|1.9397
|1006
|2007.03.06 05:19
|modify
|52
|10.00
|1.9247
|1.9263
|1.9397
|1007
|2007.03.06 05:19
|modify
|52
|10.00
|1.9247
|1.9265
|1.9397
|1008
|2007.03.06 05:54
|s/l
|52
|10.00
|1.9265
|1.9265
|1.9397
|1241.10
|77429.44
|1009
|2007.03.12 16:00
|buy
|53
|10.00
|1.9304
|1.9239
|1.9454
|1010
|2007.03.13 14:03
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9304
|1.9454
|1011
|2007.03.13 14:03
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9305
|1.9454
|1012
|2007.03.13 14:03
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9306
|1.9454
|1013
|2007.03.13 14:05
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9307
|1.9454
|1014
|2007.03.13 14:11
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9308
|1.9454
|1015
|2007.03.13 14:11
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9310
|1.9454
|1016
|2007.03.13 14:12
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9311
|1.9454
|1017
|2007.03.13 14:14
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9312
|1.9454
|1018
|2007.03.13 14:14
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9313
|1.9454
|1019
|2007.03.13 14:14
|modify
|53
|10.00
|1.9304
|1.9314
|1.9454
|1020
|2007.03.13 16:47
|s/l
|53
|10.00
|1.9314
|1.9314
|1.9454
|681.10
|78110.54
|1021
|2007.03.19 16:00
|sell
|54
|10.00
|1.9444
|1.9504
|1.9389
|1022
|2007.03.20 10:30
|s/l
|54
|10.00
|1.9504
|1.9504
|1.9389
|-4197.20
|73913.34