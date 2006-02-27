Strategy Tester Report
EA_OTIW__2_EUR_USD__for_FXDD
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=200611141; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=10; LotsOptimized=true;
_Parameters_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#2(EUR-USD)"; Lots=1; StopLoss_1=50; TakeProfit_1=65; StopLoss_2=55; TakeProfit_2=60; _Parameters_Trailing="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true;
ProfitTrailing=true;
TrailingStop1=37; TrailingStop2=35; TrailingStep=1; Slippage=5;
|Bars in test
|18233
|Ticks modelled
|1729092
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|57686.60
|Gross profit
|92125.60
|Gross loss
|-34439.00
|Profit factor
|2.68
|Expected payoff
|1088.43
|Absolute drawdown
|1312.80
|Maximal drawdown
|13819.20 (61.40%)
|Relative drawdown
|61.40% (13819.20)
|Total trades
|53
|Short positions (won %)
|27 (66.67%)
|Long positions (won %)
|26 (80.77%)
|Profit trades (% of total)
|39 (73.58%)
|Loss trades (% of total)
|14 (26.42%)
|Largest
|profit trade
|6500.00
|loss trade
|-5460.00
|Average
|profit trade
|2362.19
|loss trade
|-2459.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (49592.20)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-6930.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|49592.20 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-6930.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.27 03:00
|buy
|1
|3.00
|1.1860
|1.1810
|1.1925
|2
|2006.02.28 11:52
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1862
|1.1925
|3
|2006.02.28 16:01
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1863
|1.1925
|4
|2006.02.28 16:02
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1864
|1.1925
|5
|2006.02.28 16:07
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1865
|1.1925
|6
|2006.02.28 16:11
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1866
|1.1925
|7
|2006.02.28 16:11
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1868
|1.1925
|8
|2006.02.28 16:11
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1869
|1.1925
|9
|2006.02.28 16:13
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1870
|1.1925
|10
|2006.02.28 16:13
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1872
|1.1925
|11
|2006.02.28 16:13
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1874
|1.1925
|12
|2006.02.28 16:14
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1876
|1.1925
|13
|2006.02.28 16:14
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1877
|1.1925
|14
|2006.02.28 16:19
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1878
|1.1925
|15
|2006.02.28 16:20
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1880
|1.1925
|16
|2006.02.28 16:20
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1881
|1.1925
|17
|2006.02.28 16:24
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1884
|1.1925
|18
|2006.02.28 16:25
|modify
|1
|3.00
|1.1860
|1.1885
|1.1925
|19
|2006.02.28 16:25
|t/p
|1
|3.00
|1.1925
|1.1885
|1.1925
|1938.00
|11938.00
|20
|2006.03.06 03:00
|sell
|2
|3.60
|1.2082
|1.2137
|1.2022
|21
|2006.03.06 10:24
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2082
|1.2022
|22
|2006.03.06 11:28
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2081
|1.2022
|23
|2006.03.06 11:33
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2080
|1.2022
|24
|2006.03.06 11:37
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2078
|1.2022
|25
|2006.03.06 11:39
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2076
|1.2022
|26
|2006.03.06 11:41
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2074
|1.2022
|27
|2006.03.06 11:42
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2071
|1.2022
|28
|2006.03.06 11:43
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2070
|1.2022
|29
|2006.03.06 11:54
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2069
|1.2022
|30
|2006.03.06 12:05
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2065
|1.2022
|31
|2006.03.06 13:32
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2063
|1.2022
|32
|2006.03.06 13:36
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2060
|1.2022
|33
|2006.03.06 13:36
|modify
|2
|3.60
|1.2082
|1.2059
|1.2022
|34
|2006.03.06 13:41
|t/p
|2
|3.60
|1.2022
|1.2059
|1.2022
|2160.00
|14098.00
|35
|2006.03.13 03:00
|buy
|3
|4.20
|1.1947
|1.1897
|1.2012
|36
|2006.03.14 01:54
|modify
|3
|4.20
|1.1947
|1.1947
|1.2012
|37
|2006.03.14 09:07
|modify
|3
|4.20
|1.1947
|1.1949
|1.2012
|38
|2006.03.14 10:19
|modify
|3
|4.20
|1.1947
|1.1950
|1.2012
|39
|2006.03.14 10:19
|modify
|3
|4.20
|1.1947
|1.1951
|1.2012
|40
|2006.03.14 11:25
|s/l
|3
|4.20
|1.1951
|1.1951
|1.2012
|151.20
|14249.20
|41
|2006.03.20 03:00
|sell
|4
|4.30
|1.2181
|1.2236
|1.2121
|42
|2006.03.21 01:28
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2178
|1.2121
|43
|2006.03.21 01:28
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2175
|1.2121
|44
|2006.03.21 01:28
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2170
|1.2121
|45
|2006.03.21 01:39
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2167
|1.2121
|46
|2006.03.21 04:03
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2166
|1.2121
|47
|2006.03.21 04:03
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2162
|1.2121
|48
|2006.03.21 07:26
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2161
|1.2121
|49
|2006.03.21 07:26
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2160
|1.2121
|50
|2006.03.21 09:28
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2159
|1.2121
|51
|2006.03.21 09:28
|modify
|4
|4.30
|1.2181
|1.2158
|1.2121
|52
|2006.03.21 11:05
|s/l
|4
|4.30
|1.2158
|1.2158
|1.2121
|997.60
|15246.80
|53
|2006.03.27 03:00
|buy
|5
|4.60
|1.2035
|1.1985
|1.2100
|54
|2006.03.28 10:23
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2036
|1.2100
|55
|2006.03.28 10:23
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2037
|1.2100
|56
|2006.03.28 10:24
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2039
|1.2100
|57
|2006.03.28 10:32
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2041
|1.2100
|58
|2006.03.28 13:59
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2042
|1.2100
|59
|2006.03.28 13:59
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2045
|1.2100
|60
|2006.03.28 14:02
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2046
|1.2100
|61
|2006.03.28 14:02
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2048
|1.2100
|62
|2006.03.28 14:03
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2049
|1.2100
|63
|2006.03.28 14:03
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2050
|1.2100
|64
|2006.03.28 14:04
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2051
|1.2100
|65
|2006.03.28 14:05
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2054
|1.2100
|66
|2006.03.28 14:05
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2057
|1.2100
|67
|2006.03.28 15:25
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2059
|1.2100
|68
|2006.03.28 15:25
|modify
|5
|4.60
|1.2035
|1.2061
|1.2100
|69
|2006.03.28 15:27
|t/p
|5
|4.60
|1.2100
|1.2061
|1.2100
|2971.60
|18218.40
|70
|2006.04.03 03:00
|sell
|6
|5.50
|1.2097
|1.2152
|1.2037
|71
|2006.04.03 06:37
|modify
|6
|5.50
|1.2097
|1.2097
|1.2037
|72
|2006.04.03 06:40
|modify
|6
|5.50
|1.2097
|1.2095
|1.2037
|73
|2006.04.03 06:41
|modify
|6
|5.50
|1.2097
|1.2094
|1.2037
|74
|2006.04.03 06:43
|modify
|6
|5.50
|1.2097
|1.2091
|1.2037
|75
|2006.04.03 06:43
|modify
|6
|5.50
|1.2097
|1.2086
|1.2037
|76
|2006.04.03 06:44
|modify
|6
|5.50
|1.2097
|1.2085
|1.2037
|77
|2006.04.03 06:44
|modify
|6
|5.50
|1.2097
|1.2083
|1.2037
|78
|2006.04.03 06:44
|modify
|6
|5.50
|1.2097
|1.2079
|1.2037
|79
|2006.04.03 06:44
|modify
|6
|5.50
|1.2097
|1.2076
|1.2037
|80
|2006.04.03 06:44
|t/p
|6
|5.50
|1.2037
|1.2076
|1.2037
|3300.00
|21518.40
|81
|2006.04.10 03:00
|buy
|7
|6.50
|1.2117
|1.2067
|1.2182
|82
|2006.04.11 21:51
|modify
|7
|6.50
|1.2117
|1.2119
|1.2182
|83
|2006.04.12 01:43
|modify
|7
|6.50
|1.2117
|1.2121
|1.2182
|84
|2006.04.12 01:55
|modify
|7
|6.50
|1.2117
|1.2125
|1.2182
|85
|2006.04.12 01:55
|modify
|7
|6.50
|1.2117
|1.2128
|1.2182
|86
|2006.04.12 02:17
|modify
|7
|6.50
|1.2117
|1.2130
|1.2182
|87
|2006.04.12 02:23
|modify
|7
|6.50
|1.2117
|1.2131
|1.2182
|88
|2006.04.12 02:24
|modify
|7
|6.50
|1.2117
|1.2133
|1.2182
|89
|2006.04.12 14:00
|s/l
|7
|6.50
|1.2133
|1.2133
|1.2182
|988.00
|22506.40
|90
|2006.04.17 03:00
|sell
|8
|6.80
|1.2169
|1.2224
|1.2109
|91
|2006.04.17 13:43
|s/l
|8
|6.80
|1.2224
|1.2224
|1.2109
|-3740.00
|18766.40
|92
|2006.04.24 03:00
|sell
|9
|5.60
|1.2354
|1.2409
|1.2294
|93
|2006.04.24 09:43
|s/l
|9
|5.60
|1.2409
|1.2409
|1.2294
|-3080.00
|15686.40
|94
|2006.05.01 03:00
|sell
|10
|0.10
|1.2616
|1.2671
|1.2556
|95
|2006.05.01 14:57
|s/l
|10
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2556
|-55.00
|15631.40
|96
|2006.05.08 03:00
|sell
|11
|0.10
|1.2724
|1.2779
|1.2664
|97
|2006.05.08 10:28
|s/l
|11
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2664
|-55.00
|15576.40
|98
|2006.05.15 03:00
|sell
|12
|0.10
|1.2925
|1.2980
|1.2865
|99
|2006.05.15 09:09
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2924
|1.2865
|100
|2006.05.15 09:10
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2923
|1.2865
|101
|2006.05.15 09:10
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2919
|1.2865
|102
|2006.05.15 09:10
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2915
|1.2865
|103
|2006.05.15 09:52
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2914
|1.2865
|104
|2006.05.15 09:56
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2912
|1.2865
|105
|2006.05.15 09:56
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2909
|1.2865
|106
|2006.05.15 09:57
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2908
|1.2865
|107
|2006.05.15 10:01
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2907
|1.2865
|108
|2006.05.15 10:01
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2906
|1.2865
|109
|2006.05.15 10:04
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2905
|1.2865
|110
|2006.05.15 10:05
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2902
|1.2865
|111
|2006.05.15 10:06
|modify
|12
|0.10
|1.2925
|1.2901
|1.2865
|112
|2006.05.15 10:07
|t/p
|12
|0.10
|1.2865
|1.2901
|1.2865
|60.00
|15636.40
|113
|2006.05.22 03:00
|buy
|13
|4.70
|1.2750
|1.2700
|1.2815
|114
|2006.05.22 08:54
|s/l
|13
|4.70
|1.2700
|1.2700
|1.2815
|-2350.00
|13286.40
|115
|2006.05.29 03:00
|buy
|14
|4.00
|1.2747
|1.2697
|1.2812
|116
|2006.05.30 04:41
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2749
|1.2812
|117
|2006.05.30 04:42
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2750
|1.2812
|118
|2006.05.30 04:47
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2753
|1.2812
|119
|2006.05.30 04:47
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2757
|1.2812
|120
|2006.05.30 04:48
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2759
|1.2812
|121
|2006.05.30 04:48
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2763
|1.2812
|122
|2006.05.30 04:48
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2766
|1.2812
|123
|2006.05.30 04:53
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2768
|1.2812
|124
|2006.05.30 04:54
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2773
|1.2812
|125
|2006.05.30 04:54
|modify
|14
|4.00
|1.2747
|1.2774
|1.2812
|126
|2006.05.30 05:04
|t/p
|14
|4.00
|1.2812
|1.2774
|1.2812
|2584.00
|15870.40
|127
|2006.06.05 03:00
|sell
|15
|4.80
|1.2937
|1.2992
|1.2877
|128
|2006.06.05 23:31
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2937
|1.2877
|129
|2006.06.06 00:03
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2936
|1.2877
|130
|2006.06.06 00:12
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2935
|1.2877
|131
|2006.06.06 00:12
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2932
|1.2877
|132
|2006.06.06 00:53
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2931
|1.2877
|133
|2006.06.06 03:03
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2930
|1.2877
|134
|2006.06.06 03:04
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2929
|1.2877
|135
|2006.06.06 03:11
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2927
|1.2877
|136
|2006.06.06 03:12
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2926
|1.2877
|137
|2006.06.06 03:14
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2925
|1.2877
|138
|2006.06.06 05:09
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2924
|1.2877
|139
|2006.06.06 05:09
|modify
|15
|4.80
|1.2937
|1.2923
|1.2877
|140
|2006.06.06 08:24
|s/l
|15
|4.80
|1.2923
|1.2923
|1.2877
|681.60
|16552.00
|141
|2006.06.12 03:00
|buy
|16
|5.00
|1.2629
|1.2579
|1.2694
|142
|2006.06.12 13:31
|s/l
|16
|5.00
|1.2579
|1.2579
|1.2694
|-2500.00
|14052.00
|143
|2006.06.19 03:02
|buy
|17
|4.20
|1.2610
|1.2560
|1.2675
|144
|2006.06.19 15:03
|s/l
|17
|4.20
|1.2560
|1.2560
|1.2675
|-2100.00
|11952.00
|145
|2006.06.26 03:00
|buy
|18
|0.10
|1.2515
|1.2465
|1.2580
|146
|2006.06.26 09:19
|modify
|18
|0.10
|1.2515
|1.2516
|1.2580
|147
|2006.06.26 09:19
|modify
|18
|0.10
|1.2515
|1.2520
|1.2580
|148
|2006.06.26 09:19
|modify
|18
|0.10
|1.2515
|1.2522
|1.2580
|149
|2006.06.26 09:19
|modify
|18
|0.10
|1.2515
|1.2527
|1.2580
|150
|2006.06.26 09:20
|modify
|18
|0.10
|1.2515
|1.2529
|1.2580
|151
|2006.06.26 09:20
|modify
|18
|0.10
|1.2515
|1.2532
|1.2580
|152
|2006.06.26 09:21
|modify
|18
|0.10
|1.2515
|1.2537
|1.2580
|153
|2006.06.26 09:21
|modify
|18
|0.10
|1.2515
|1.2541
|1.2580
|154
|2006.06.26 09:22
|modify
|18
|0.10
|1.2515
|1.2542
|1.2580
|155
|2006.06.26 09:39
|t/p
|18
|0.10
|1.2580
|1.2542
|1.2580
|65.00
|12017.00
|156
|2006.07.03 03:00
|sell
|19
|3.60
|1.2783
|1.2838
|1.2723
|157
|2006.07.05 07:39
|s/l
|19
|3.60
|1.2838
|1.2838
|1.2723
|-1965.60
|10051.40
|158
|2006.07.10 03:00
|sell
|20
|3.00
|1.2792
|1.2847
|1.2732
|159
|2006.07.10 13:08
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2791
|1.2732
|160
|2006.07.10 13:10
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2789
|1.2732
|161
|2006.07.10 13:12
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2788
|1.2732
|162
|2006.07.10 13:17
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2786
|1.2732
|163
|2006.07.10 13:17
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2785
|1.2732
|164
|2006.07.10 14:29
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2780
|1.2732
|165
|2006.07.10 14:30
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2778
|1.2732
|166
|2006.07.10 14:30
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2777
|1.2732
|167
|2006.07.10 14:42
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2776
|1.2732
|168
|2006.07.10 14:42
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2775
|1.2732
|169
|2006.07.10 14:42
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2774
|1.2732
|170
|2006.07.10 14:43
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2773
|1.2732
|171
|2006.07.10 14:43
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2772
|1.2732
|172
|2006.07.10 14:44
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2771
|1.2732
|173
|2006.07.10 14:53
|modify
|20
|3.00
|1.2792
|1.2770
|1.2732
|174
|2006.07.10 14:53
|t/p
|20
|3.00
|1.2732
|1.2770
|1.2732
|1800.00
|11851.40
|175
|2006.07.17 03:00
|buy
|21
|3.60
|1.2641
|1.2591
|1.2706
|176
|2006.07.17 10:13
|s/l
|21
|3.60
|1.2591
|1.2591
|1.2706
|-1800.00
|10051.40
|177
|2006.07.24 03:00
|sell
|22
|3.00
|1.2661
|1.2716
|1.2601
|178
|2006.07.24 09:25
|modify
|22
|3.00
|1.2661
|1.2660
|1.2601
|179
|2006.07.24 09:26
|modify
|22
|3.00
|1.2661
|1.2658
|1.2601
|180
|2006.07.24 09:26
|modify
|22
|3.00
|1.2661
|1.2654
|1.2601
|181
|2006.07.24 10:47
|modify
|22
|3.00
|1.2661
|1.2652
|1.2601
|182
|2006.07.24 10:48
|modify
|22
|3.00
|1.2661
|1.2651
|1.2601
|183
|2006.07.24 10:49
|modify
|22
|3.00
|1.2661
|1.2649
|1.2601
|184
|2006.07.24 15:42
|s/l
|22
|3.00
|1.2649
|1.2649
|1.2601
|360.00
|10411.40
|185
|2006.07.31 03:00
|sell
|23
|3.10
|1.2755
|1.2810
|1.2695
|186
|2006.08.01 18:10
|s/l
|23
|3.10
|1.2810
|1.2810
|1.2695
|-1698.80
|8712.60
|187
|2006.08.07 03:00
|sell
|24
|2.60
|1.2885
|1.2940
|1.2825
|188
|2006.08.07 14:11
|modify
|24
|2.60
|1.2885
|1.2885
|1.2825
|189
|2006.08.07 15:50
|s/l
|24
|2.60
|1.2885
|1.2885
|1.2825
|0.00
|8712.60
|190
|2006.08.14 03:00
|buy
|25
|2.60
|1.2741
|1.2691
|1.2806
|191
|2006.08.15 14:51
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2742
|1.2806
|192
|2006.08.15 15:02
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2745
|1.2806
|193
|2006.08.15 15:02
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2747
|1.2806
|194
|2006.08.15 15:02
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2749
|1.2806
|195
|2006.08.15 15:05
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2750
|1.2806
|196
|2006.08.15 15:06
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2753
|1.2806
|197
|2006.08.15 15:07
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2754
|1.2806
|198
|2006.08.15 15:07
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2758
|1.2806
|199
|2006.08.15 15:08
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2759
|1.2806
|200
|2006.08.15 15:09
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2760
|1.2806
|201
|2006.08.15 15:09
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2761
|1.2806
|202
|2006.08.15 15:09
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2762
|1.2806
|203
|2006.08.15 15:10
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2763
|1.2806
|204
|2006.08.15 15:44
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2764
|1.2806
|205
|2006.08.15 15:44
|modify
|25
|2.60
|1.2741
|1.2767
|1.2806
|206
|2006.08.15 15:47
|t/p
|25
|2.60
|1.2806
|1.2767
|1.2806
|1679.60
|10392.20
|207
|2006.08.21 03:00
|sell
|26
|3.10
|1.2849
|1.2904
|1.2789
|208
|2006.08.21 09:24
|s/l
|26
|3.10
|1.2904
|1.2904
|1.2789
|-1705.00
|8687.20
|209
|2006.08.28 03:00
|buy
|27
|2.60
|1.2776
|1.2726
|1.2841
|210
|2006.08.28 09:27
|modify
|27
|2.60
|1.2776
|1.2776
|1.2841
|211
|2006.08.28 09:27
|modify
|27
|2.60
|1.2776
|1.2777
|1.2841
|212
|2006.08.28 09:29
|modify
|27
|2.60
|1.2776
|1.2780
|1.2841
|213
|2006.08.28 09:30
|modify
|27
|2.60
|1.2776
|1.2781
|1.2841
|214
|2006.08.28 09:30
|modify
|27
|2.60
|1.2776
|1.2782
|1.2841
|215
|2006.08.28 12:41
|modify
|27
|2.60
|1.2776
|1.2783
|1.2841
|216
|2006.08.28 12:47
|modify
|27
|2.60
|1.2776
|1.2784
|1.2841
|217
|2006.08.28 12:54
|modify
|27
|2.60
|1.2776
|1.2786
|1.2841
|218
|2006.08.28 17:08
|s/l
|27
|2.60
|1.2786
|1.2786
|1.2841
|260.00
|8947.20
|219
|2006.09.04 03:00
|sell
|28
|2.70
|1.2855
|1.2910
|1.2795
|220
|2006.09.05 13:43
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2852
|1.2795
|221
|2006.09.05 14:00
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2850
|1.2795
|222
|2006.09.05 14:00
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2849
|1.2795
|223
|2006.09.05 14:01
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2847
|1.2795
|224
|2006.09.05 14:01
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2844
|1.2795
|225
|2006.09.05 14:02
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2842
|1.2795
|226
|2006.09.05 15:41
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2841
|1.2795
|227
|2006.09.05 15:41
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2840
|1.2795
|228
|2006.09.05 15:41
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2839
|1.2795
|229
|2006.09.05 15:42
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2838
|1.2795
|230
|2006.09.05 15:42
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2837
|1.2795
|231
|2006.09.05 16:32
|modify
|28
|2.70
|1.2855
|1.2834
|1.2795
|232
|2006.09.06 09:21
|s/l
|28
|2.70
|1.2834
|1.2834
|1.2795
|577.80
|9525.00
|233
|2006.09.11 03:00
|buy
|29
|2.90
|1.2663
|1.2613
|1.2728
|234
|2006.09.11 10:04
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2663
|1.2728
|235
|2006.09.11 10:04
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2665
|1.2728
|236
|2006.09.11 10:04
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2666
|1.2728
|237
|2006.09.11 10:05
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2668
|1.2728
|238
|2006.09.11 10:05
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2669
|1.2728
|239
|2006.09.11 10:09
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2671
|1.2728
|240
|2006.09.11 10:11
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2672
|1.2728
|241
|2006.09.11 10:11
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2674
|1.2728
|242
|2006.09.11 10:13
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2677
|1.2728
|243
|2006.09.11 10:13
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2679
|1.2728
|244
|2006.09.11 10:22
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2681
|1.2728
|245
|2006.09.11 10:23
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2682
|1.2728
|246
|2006.09.11 10:24
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2683
|1.2728
|247
|2006.09.11 10:31
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2684
|1.2728
|248
|2006.09.11 11:41
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2685
|1.2728
|249
|2006.09.11 11:46
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2688
|1.2728
|250
|2006.09.11 11:46
|modify
|29
|2.90
|1.2663
|1.2690
|1.2728
|251
|2006.09.11 11:47
|t/p
|29
|2.90
|1.2728
|1.2690
|1.2728
|1885.00
|11410.00
|252
|2006.09.18 03:00
|buy
|30
|3.40
|1.2650
|1.2600
|1.2715
|253
|2006.09.18 09:01
|modify
|30
|3.40
|1.2650
|1.2650
|1.2715
|254
|2006.09.18 09:01
|modify
|30
|3.40
|1.2650
|1.2653
|1.2715
|255
|2006.09.18 11:44
|s/l
|30
|3.40
|1.2653
|1.2653
|1.2715
|102.00
|11512.00
|256
|2006.09.25 03:00
|sell
|31
|3.50
|1.2781
|1.2836
|1.2721
|257
|2006.09.25 16:01
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2781
|1.2721
|258
|2006.09.25 16:02
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2780
|1.2721
|259
|2006.09.25 16:02
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2779
|1.2721
|260
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2778
|1.2721
|261
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2777
|1.2721
|262
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2776
|1.2721
|263
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2775
|1.2721
|264
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2774
|1.2721
|265
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2773
|1.2721
|266
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2772
|1.2721
|267
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2771
|1.2721
|268
|2006.09.25 16:33
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2770
|1.2721
|269
|2006.09.26 09:12
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2769
|1.2721
|270
|2006.09.26 10:14
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2768
|1.2721
|271
|2006.09.26 10:15
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2767
|1.2721
|272
|2006.09.26 10:18
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2766
|1.2721
|273
|2006.09.26 10:46
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2765
|1.2721
|274
|2006.09.26 10:46
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2763
|1.2721
|275
|2006.09.26 10:47
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2762
|1.2721
|276
|2006.09.26 10:47
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2761
|1.2721
|277
|2006.09.26 10:47
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2760
|1.2721
|278
|2006.09.26 10:49
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2759
|1.2721
|279
|2006.09.26 10:49
|modify
|31
|3.50
|1.2781
|1.2758
|1.2721
|280
|2006.09.26 10:49
|t/p
|31
|3.50
|1.2721
|1.2758
|1.2721
|2107.00
|13619.00
|281
|2006.10.02 03:00
|buy
|32
|4.10
|1.2677
|1.2627
|1.2742
|282
|2006.10.02 15:22
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2677
|1.2742
|283
|2006.10.02 15:31
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2678
|1.2742
|284
|2006.10.02 15:31
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2679
|1.2742
|285
|2006.10.02 15:31
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2680
|1.2742
|286
|2006.10.02 15:31
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2681
|1.2742
|287
|2006.10.02 15:31
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2682
|1.2742
|288
|2006.10.02 15:32
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2685
|1.2742
|289
|2006.10.02 15:34
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2686
|1.2742
|290
|2006.10.02 15:36
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2688
|1.2742
|291
|2006.10.02 15:36
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2689
|1.2742
|292
|2006.10.02 15:40
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2691
|1.2742
|293
|2006.10.02 15:41
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2692
|1.2742
|294
|2006.10.02 15:45
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2694
|1.2742
|295
|2006.10.02 15:45
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2695
|1.2742
|296
|2006.10.02 15:46
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2696
|1.2742
|297
|2006.10.02 15:46
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2697
|1.2742
|298
|2006.10.02 15:46
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2698
|1.2742
|299
|2006.10.02 15:46
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2699
|1.2742
|300
|2006.10.02 15:49
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2700
|1.2742
|301
|2006.10.02 15:49
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2701
|1.2742
|302
|2006.10.02 15:49
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2702
|1.2742
|303
|2006.10.02 15:50
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2703
|1.2742
|304
|2006.10.02 15:51
|modify
|32
|4.10
|1.2677
|1.2704
|1.2742
|305
|2006.10.02 15:53
|t/p
|32
|4.10
|1.2742
|1.2704
|1.2742
|2665.00
|16284.00
|306
|2006.10.09 03:00
|buy
|33
|4.90
|1.2596
|1.2546
|1.2661
|307
|2006.10.10 13:11
|s/l
|33
|4.90
|1.2546
|1.2546
|1.2661
|-2469.60
|13814.40
|308
|2006.10.16 03:00
|buy
|34
|4.10
|1.2499
|1.2449
|1.2564
|309
|2006.10.16 15:51
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2499
|1.2564
|310
|2006.10.17 00:38
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2501
|1.2564
|311
|2006.10.17 00:39
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2502
|1.2564
|312
|2006.10.17 00:41
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2503
|1.2564
|313
|2006.10.17 00:48
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2504
|1.2564
|314
|2006.10.17 02:35
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2506
|1.2564
|315
|2006.10.17 15:20
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2507
|1.2564
|316
|2006.10.17 15:20
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2509
|1.2564
|317
|2006.10.17 15:22
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2510
|1.2564
|318
|2006.10.17 15:22
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2511
|1.2564
|319
|2006.10.17 15:23
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2513
|1.2564
|320
|2006.10.17 15:31
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2514
|1.2564
|321
|2006.10.17 15:31
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2515
|1.2564
|322
|2006.10.17 15:32
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2516
|1.2564
|323
|2006.10.17 15:32
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2517
|1.2564
|324
|2006.10.17 17:39
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2518
|1.2564
|325
|2006.10.17 17:39
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2520
|1.2564
|326
|2006.10.17 17:39
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2522
|1.2564
|327
|2006.10.17 17:41
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2523
|1.2564
|328
|2006.10.17 17:41
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2524
|1.2564
|329
|2006.10.17 17:42
|modify
|34
|4.10
|1.2499
|1.2525
|1.2564
|330
|2006.10.17 17:48
|t/p
|34
|4.10
|1.2564
|1.2525
|1.2564
|2648.60
|16463.00
|331
|2006.10.23 03:00
|sell
|35
|4.90
|1.2618
|1.2673
|1.2558
|332
|2006.10.23 10:44
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2618
|1.2558
|333
|2006.10.23 10:47
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2617
|1.2558
|334
|2006.10.23 10:48
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2616
|1.2558
|335
|2006.10.23 10:49
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2615
|1.2558
|336
|2006.10.23 10:49
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2614
|1.2558
|337
|2006.10.23 10:49
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2613
|1.2558
|338
|2006.10.23 11:09
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2612
|1.2558
|339
|2006.10.23 11:09
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2609
|1.2558
|340
|2006.10.23 11:10
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2608
|1.2558
|341
|2006.10.23 11:10
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2607
|1.2558
|342
|2006.10.23 11:11
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2606
|1.2558
|343
|2006.10.23 11:11
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2605
|1.2558
|344
|2006.10.23 11:12
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2604
|1.2558
|345
|2006.10.23 11:12
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2603
|1.2558
|346
|2006.10.23 11:12
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2602
|1.2558
|347
|2006.10.23 11:12
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2601
|1.2558
|348
|2006.10.23 11:15
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2600
|1.2558
|349
|2006.10.23 11:27
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2599
|1.2558
|350
|2006.10.23 11:27
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2598
|1.2558
|351
|2006.10.23 11:31
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2597
|1.2558
|352
|2006.10.23 11:54
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2596
|1.2558
|353
|2006.10.23 11:56
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2595
|1.2558
|354
|2006.10.23 11:56
|modify
|35
|4.90
|1.2618
|1.2594
|1.2558
|355
|2006.10.23 11:59
|t/p
|35
|4.90
|1.2558
|1.2594
|1.2558
|2940.00
|19403.00
|356
|2006.10.30 03:00
|sell
|36
|5.80
|1.2720
|1.2775
|1.2660
|357
|2006.10.31 08:43
|modify
|36
|5.80
|1.2720
|1.2717
|1.2660
|358
|2006.10.31 08:43
|modify
|36
|5.80
|1.2720
|1.2716
|1.2660
|359
|2006.10.31 15:57
|s/l
|36
|5.80
|1.2716
|1.2716
|1.2660
|243.60
|19646.60
|360
|2006.11.06 03:00
|buy
|37
|5.90
|1.2713
|1.2663
|1.2778
|361
|2006.11.07 05:15
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2713
|1.2778
|362
|2006.11.07 05:16
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2715
|1.2778
|363
|2006.11.07 05:24
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2716
|1.2778
|364
|2006.11.07 05:24
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2717
|1.2778
|365
|2006.11.07 05:24
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2718
|1.2778
|366
|2006.11.07 05:25
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2721
|1.2778
|367
|2006.11.07 05:34
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2722
|1.2778
|368
|2006.11.07 05:34
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2723
|1.2778
|369
|2006.11.07 05:40
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2724
|1.2778
|370
|2006.11.07 05:41
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2725
|1.2778
|371
|2006.11.07 05:41
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2726
|1.2778
|372
|2006.11.07 05:41
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2727
|1.2778
|373
|2006.11.07 05:41
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2729
|1.2778
|374
|2006.11.07 05:41
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2730
|1.2778
|375
|2006.11.07 05:59
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2731
|1.2778
|376
|2006.11.07 06:02
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2732
|1.2778
|377
|2006.11.07 06:02
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2734
|1.2778
|378
|2006.11.07 14:33
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2736
|1.2778
|379
|2006.11.07 14:33
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2737
|1.2778
|380
|2006.11.07 14:37
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2738
|1.2778
|381
|2006.11.07 14:40
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2739
|1.2778
|382
|2006.11.07 14:40
|modify
|37
|5.90
|1.2713
|1.2740
|1.2778
|383
|2006.11.07 14:40
|t/p
|37
|5.90
|1.2778
|1.2740
|1.2778
|3811.40
|23458.00
|384
|2006.11.13 03:00
|sell
|38
|7.00
|1.2872
|1.2927
|1.2812
|385
|2006.11.13 12:14
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2871
|1.2812
|386
|2006.11.13 13:04
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2868
|1.2812
|387
|2006.11.13 13:05
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2867
|1.2812
|388
|2006.11.13 13:05
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2866
|1.2812
|389
|2006.11.13 15:19
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2865
|1.2812
|390
|2006.11.13 15:19
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2863
|1.2812
|391
|2006.11.13 15:19
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2862
|1.2812
|392
|2006.11.13 15:32
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2860
|1.2812
|393
|2006.11.13 15:48
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2859
|1.2812
|394
|2006.11.13 15:50
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2856
|1.2812
|395
|2006.11.13 15:50
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2854
|1.2812
|396
|2006.11.13 15:51
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2853
|1.2812
|397
|2006.11.13 15:51
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2852
|1.2812
|398
|2006.11.13 16:05
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2851
|1.2812
|399
|2006.11.13 16:05
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2849
|1.2812
|400
|2006.11.13 16:06
|modify
|38
|7.00
|1.2872
|1.2848
|1.2812
|401
|2006.11.13 16:07
|t/p
|38
|7.00
|1.2812
|1.2848
|1.2812
|4200.00
|27658.00
|402
|2006.11.20 03:00
|buy
|39
|8.30
|1.2838
|1.2788
|1.2903
|403
|2006.11.22 12:47
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2838
|1.2903
|404
|2006.11.22 12:48
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2839
|1.2903
|405
|2006.11.22 13:01
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2840
|1.2903
|406
|2006.11.22 13:05
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2841
|1.2903
|407
|2006.11.22 13:05
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2842
|1.2903
|408
|2006.11.22 13:06
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2843
|1.2903
|409
|2006.11.22 13:10
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2844
|1.2903
|410
|2006.11.22 13:11
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2845
|1.2903
|411
|2006.11.22 13:19
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2847
|1.2903
|412
|2006.11.22 13:22
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2848
|1.2903
|413
|2006.11.22 13:22
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2849
|1.2903
|414
|2006.11.22 13:23
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2850
|1.2903
|415
|2006.11.22 13:23
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2852
|1.2903
|416
|2006.11.22 13:23
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2853
|1.2903
|417
|2006.11.22 13:23
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2854
|1.2903
|418
|2006.11.22 13:23
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2856
|1.2903
|419
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2857
|1.2903
|420
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2858
|1.2903
|421
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2859
|1.2903
|422
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2860
|1.2903
|423
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2861
|1.2903
|424
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2862
|1.2903
|425
|2006.11.22 14:27
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2863
|1.2903
|426
|2006.11.22 14:27
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2864
|1.2903
|427
|2006.11.22 14:27
|modify
|39
|8.30
|1.2838
|1.2865
|1.2903
|428
|2006.11.22 14:27
|t/p
|39
|8.30
|1.2903
|1.2865
|1.2903
|5328.60
|32986.60
|429
|2006.11.27 03:00
|sell
|40
|9.90
|1.3145
|1.3200
|1.3085
|430
|2006.11.27 09:28
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3144
|1.3085
|431
|2006.11.27 09:29
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3143
|1.3085
|432
|2006.11.27 09:29
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3141
|1.3085
|433
|2006.11.27 09:29
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3139
|1.3085
|434
|2006.11.27 09:30
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3138
|1.3085
|435
|2006.11.27 09:30
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3137
|1.3085
|436
|2006.11.27 09:30
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3136
|1.3085
|437
|2006.11.27 09:31
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3134
|1.3085
|438
|2006.11.27 09:31
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3133
|1.3085
|439
|2006.11.27 09:58
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3132
|1.3085
|440
|2006.11.27 09:58
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3129
|1.3085
|441
|2006.11.27 09:58
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3128
|1.3085
|442
|2006.11.27 09:58
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3127
|1.3085
|443
|2006.11.27 09:58
|modify
|40
|9.90
|1.3145
|1.3125
|1.3085
|444
|2006.11.27 10:32
|s/l
|40
|9.90
|1.3125
|1.3125
|1.3085
|1980.00
|34966.60
|445
|2006.12.04 03:00
|sell
|41
|10.00
|1.3329
|1.3384
|1.3269
|446
|2006.12.04 09:08
|modify
|41
|10.00
|1.3329
|1.3329
|1.3269
|447
|2006.12.04 09:09
|modify
|41
|10.00
|1.3329
|1.3328
|1.3269
|448
|2006.12.04 09:09
|modify
|41
|10.00
|1.3329
|1.3327
|1.3269
|449
|2006.12.04 09:09
|modify
|41
|10.00
|1.3329
|1.3326
|1.3269
|450
|2006.12.04 09:09
|modify
|41
|10.00
|1.3329
|1.3325
|1.3269
|451
|2006.12.04 09:23
|modify
|41
|10.00
|1.3329
|1.3323
|1.3269
|452
|2006.12.04 09:27
|modify
|41
|10.00
|1.3329
|1.3322
|1.3269
|453
|2006.12.04 09:28
|modify
|41
|10.00
|1.3329
|1.3321
|1.3269
|454
|2006.12.04 09:28
|modify
|41
|10.00
|1.3329
|1.3320
|1.3269
|455
|2006.12.04 12:08
|s/l
|41
|10.00
|1.3320
|1.3320
|1.3269
|900.00
|35866.60
|456
|2006.12.11 03:00
|buy
|42
|10.00
|1.3147
|1.3097
|1.3212
|457
|2006.12.11 08:26
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3147
|1.3212
|458
|2006.12.11 08:27
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3148
|1.3212
|459
|2006.12.11 08:27
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3149
|1.3212
|460
|2006.12.11 08:28
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3150
|1.3212
|461
|2006.12.11 08:42
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3151
|1.3212
|462
|2006.12.11 08:42
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3152
|1.3212
|463
|2006.12.11 08:42
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3153
|1.3212
|464
|2006.12.11 08:43
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3154
|1.3212
|465
|2006.12.11 08:43
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3155
|1.3212
|466
|2006.12.11 08:46
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3156
|1.3212
|467
|2006.12.11 08:47
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3157
|1.3212
|468
|2006.12.11 08:47
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3158
|1.3212
|469
|2006.12.11 08:47
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3159
|1.3212
|470
|2006.12.11 08:47
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3160
|1.3212
|471
|2006.12.11 08:48
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3161
|1.3212
|472
|2006.12.11 08:48
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3162
|1.3212
|473
|2006.12.11 08:48
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3163
|1.3212
|474
|2006.12.11 08:48
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3165
|1.3212
|475
|2006.12.11 08:48
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3166
|1.3212
|476
|2006.12.11 08:48
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3167
|1.3212
|477
|2006.12.11 08:48
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3168
|1.3212
|478
|2006.12.11 08:48
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3169
|1.3212
|479
|2006.12.11 08:50
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3170
|1.3212
|480
|2006.12.11 08:50
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3172
|1.3212
|481
|2006.12.11 08:51
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3173
|1.3212
|482
|2006.12.11 08:51
|modify
|42
|10.00
|1.3147
|1.3174
|1.3212
|483
|2006.12.11 08:52
|t/p
|42
|10.00
|1.3212
|1.3174
|1.3212
|6500.00
|42366.60
|484
|2006.12.18 03:00
|buy
|43
|10.00
|1.3096
|1.3046
|1.3161
|485
|2006.12.19 09:08
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3096
|1.3161
|486
|2006.12.19 09:09
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3099
|1.3161
|487
|2006.12.19 09:09
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3100
|1.3161
|488
|2006.12.19 09:11
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3101
|1.3161
|489
|2006.12.19 09:51
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3102
|1.3161
|490
|2006.12.19 09:51
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3103
|1.3161
|491
|2006.12.19 09:51
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3104
|1.3161
|492
|2006.12.19 09:53
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3105
|1.3161
|493
|2006.12.19 09:53
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3106
|1.3161
|494
|2006.12.19 09:56
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3107
|1.3161
|495
|2006.12.19 09:57
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3108
|1.3161
|496
|2006.12.19 09:57
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3109
|1.3161
|497
|2006.12.19 10:00
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3113
|1.3161
|498
|2006.12.19 10:00
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3117
|1.3161
|499
|2006.12.19 10:00
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3121
|1.3161
|500
|2006.12.19 10:01
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3122
|1.3161
|501
|2006.12.19 10:01
|modify
|43
|10.00
|1.3096
|1.3123
|1.3161
|502
|2006.12.19 10:01
|t/p
|43
|10.00
|1.3161
|1.3123
|1.3161
|6460.00
|48826.60
|503
|2007.01.08 03:00
|buy
|44
|10.00
|1.3002
|1.2952
|1.3067
|504
|2007.01.09 00:54
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3002
|1.3067
|505
|2007.01.09 01:13
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3003
|1.3067
|506
|2007.01.09 01:13
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3004
|1.3067
|507
|2007.01.09 01:14
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3005
|1.3067
|508
|2007.01.09 01:19
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3006
|1.3067
|509
|2007.01.09 01:19
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3008
|1.3067
|510
|2007.01.09 01:19
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3009
|1.3067
|511
|2007.01.09 08:47
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3010
|1.3067
|512
|2007.01.09 08:48
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3011
|1.3067
|513
|2007.01.09 08:48
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3012
|1.3067
|514
|2007.01.09 08:48
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3013
|1.3067
|515
|2007.01.09 08:48
|modify
|44
|10.00
|1.3002
|1.3014
|1.3067
|516
|2007.01.09 13:06
|s/l
|44
|10.00
|1.3014
|1.3014
|1.3067
|1160.00
|49986.60
|517
|2007.01.15 03:00
|buy
|45
|10.00
|1.2923
|1.2873
|1.2988
|518
|2007.01.16 08:06
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2923
|1.2988
|519
|2007.01.16 08:06
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2924
|1.2988
|520
|2007.01.16 08:06
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2925
|1.2988
|521
|2007.01.16 08:06
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2927
|1.2988
|522
|2007.01.16 08:07
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2928
|1.2988
|523
|2007.01.16 08:07
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2929
|1.2988
|524
|2007.01.16 08:38
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2930
|1.2988
|525
|2007.01.16 08:39
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2931
|1.2988
|526
|2007.01.16 08:39
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2932
|1.2988
|527
|2007.01.16 08:39
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2933
|1.2988
|528
|2007.01.16 08:39
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2934
|1.2988
|529
|2007.01.16 08:42
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2935
|1.2988
|530
|2007.01.16 10:35
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2936
|1.2988
|531
|2007.01.16 10:35
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2937
|1.2988
|532
|2007.01.16 11:00
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2938
|1.2988
|533
|2007.01.16 11:00
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2940
|1.2988
|534
|2007.01.16 11:00
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2941
|1.2988
|535
|2007.01.16 11:00
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2942
|1.2988
|536
|2007.01.16 11:20
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2943
|1.2988
|537
|2007.01.16 11:21
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2944
|1.2988
|538
|2007.01.16 11:21
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2945
|1.2988
|539
|2007.01.16 11:21
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2946
|1.2988
|540
|2007.01.16 11:21
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2947
|1.2988
|541
|2007.01.16 11:22
|modify
|45
|10.00
|1.2923
|1.2949
|1.2988
|542
|2007.01.16 11:30
|t/p
|45
|10.00
|1.2988
|1.2949
|1.2988
|6460.00
|56446.60
|543
|2007.01.22 03:00
|sell
|46
|10.00
|1.2965
|1.3020
|1.2905
|544
|2007.01.22 13:44
|modify
|46
|10.00
|1.2965
|1.2964
|1.2905
|545
|2007.01.22 13:48
|modify
|46
|10.00
|1.2965
|1.2963
|1.2905
|546
|2007.01.22 13:49
|modify
|46
|10.00
|1.2965
|1.2962
|1.2905
|547
|2007.01.22 13:49
|modify
|46
|10.00
|1.2965
|1.2961
|1.2905
|548
|2007.01.22 13:50
|modify
|46
|10.00
|1.2965
|1.2960
|1.2905
|549
|2007.01.22 16:58
|s/l
|46
|10.00
|1.2960
|1.2960
|1.2905
|500.00
|56946.60
|550
|2007.01.29 03:00
|buy
|47
|10.00
|1.2906
|1.2856
|1.2971
|551
|2007.01.29 17:57
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2906
|1.2971
|552
|2007.01.29 17:57
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2907
|1.2971
|553
|2007.01.29 17:57
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2908
|1.2971
|554
|2007.01.29 17:59
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2909
|1.2971
|555
|2007.01.29 18:00
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2910
|1.2971
|556
|2007.01.29 18:00
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2912
|1.2971
|557
|2007.01.29 18:00
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2913
|1.2971
|558
|2007.01.29 18:00
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2914
|1.2971
|559
|2007.01.29 18:00
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2915
|1.2971
|560
|2007.01.29 18:00
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2916
|1.2971
|561
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2917
|1.2971
|562
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2918
|1.2971
|563
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2919
|1.2971
|564
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2920
|1.2971
|565
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2922
|1.2971
|566
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2924
|1.2971
|567
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2925
|1.2971
|568
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2927
|1.2971
|569
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2928
|1.2971
|570
|2007.01.30 01:12
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2929
|1.2971
|571
|2007.01.30 01:13
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2931
|1.2971
|572
|2007.01.30 04:45
|modify
|47
|10.00
|1.2906
|1.2933
|1.2971
|573
|2007.01.30 13:50
|t/p
|47
|10.00
|1.2971
|1.2933
|1.2971
|6460.00
|63406.60
|574
|2007.02.05 03:00
|sell
|48
|10.00
|1.2949
|1.3004
|1.2889
|575
|2007.02.07 15:29
|s/l
|48
|10.00
|1.3004
|1.3004
|1.2889
|-5460.00
|57946.60
|576
|2007.02.12 03:00
|sell
|49
|10.00
|1.3012
|1.3067
|1.2952
|577
|2007.02.12 11:16
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.3012
|1.2952
|578
|2007.02.12 11:16
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.3009
|1.2952
|579
|2007.02.12 11:16
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.3008
|1.2952
|580
|2007.02.12 11:16
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.3005
|1.2952
|581
|2007.02.12 11:17
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.3004
|1.2952
|582
|2007.02.12 11:17
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.3003
|1.2952
|583
|2007.02.12 11:17
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.3002
|1.2952
|584
|2007.02.12 11:17
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.3001
|1.2952
|585
|2007.02.12 11:18
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.3000
|1.2952
|586
|2007.02.12 11:18
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.2999
|1.2952
|587
|2007.02.12 11:18
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.2997
|1.2952
|588
|2007.02.12 11:19
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.2996
|1.2952
|589
|2007.02.12 11:20
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.2995
|1.2952
|590
|2007.02.12 11:20
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.2993
|1.2952
|591
|2007.02.12 11:24
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.2992
|1.2952
|592
|2007.02.12 11:24
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.2990
|1.2952
|593
|2007.02.12 11:25
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.2989
|1.2952
|594
|2007.02.12 13:00
|modify
|49
|10.00
|1.3012
|1.2988
|1.2952
|595
|2007.02.12 13:04
|t/p
|49
|10.00
|1.2952
|1.2988
|1.2952
|6000.00
|63946.60
|596
|2007.02.19 03:00
|sell
|50
|10.00
|1.3146
|1.3201
|1.3086
|597
|2007.02.22 08:34
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3146
|1.3086
|598
|2007.02.22 08:34
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3145
|1.3086
|599
|2007.02.22 08:34
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3143
|1.3086
|600
|2007.02.22 08:34
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3142
|1.3086
|601
|2007.02.22 08:38
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3141
|1.3086
|602
|2007.02.22 08:39
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3140
|1.3086
|603
|2007.02.22 08:39
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3139
|1.3086
|604
|2007.02.22 08:39
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3136
|1.3086
|605
|2007.02.22 08:42
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3135
|1.3086
|606
|2007.02.22 08:42
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3134
|1.3086
|607
|2007.02.22 08:42
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3132
|1.3086
|608
|2007.02.22 08:44
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3129
|1.3086
|609
|2007.02.22 08:57
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3127
|1.3086
|610
|2007.02.22 08:57
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3126
|1.3086
|611
|2007.02.22 08:57
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3123
|1.3086
|612
|2007.02.22 10:55
|modify
|50
|10.00
|1.3146
|1.3122
|1.3086
|613
|2007.02.22 10:55
|t/p
|50
|10.00
|1.3086
|1.3122
|1.3086
|6100.00
|70046.60
|614
|2007.03.05 03:00
|buy
|51
|10.00
|1.3128
|1.3078
|1.3193
|615
|2007.03.05 06:21
|modify
|51
|10.00
|1.3128
|1.3128
|1.3193
|616
|2007.03.05 06:30
|modify
|51
|10.00
|1.3128
|1.3130
|1.3193
|617
|2007.03.05 06:30
|modify
|51
|10.00
|1.3128
|1.3132
|1.3193
|618
|2007.03.05 06:30
|modify
|51
|10.00
|1.3128
|1.3133
|1.3193
|619
|2007.03.05 06:32
|modify
|51
|10.00
|1.3128
|1.3134
|1.3193
|620
|2007.03.05 06:35
|modify
|51
|10.00
|1.3128
|1.3135
|1.3193
|621
|2007.03.05 06:36
|modify
|51
|10.00
|1.3128
|1.3136
|1.3193
|622
|2007.03.05 08:00
|s/l
|51
|10.00
|1.3136
|1.3136
|1.3193
|800.00
|70846.60
|623
|2007.03.12 03:00
|buy
|52
|10.00
|1.3122
|1.3072
|1.3187
|624
|2007.03.12 10:16
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3122
|1.3187
|625
|2007.03.12 10:16
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3125
|1.3187
|626
|2007.03.12 10:30
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3126
|1.3187
|627
|2007.03.12 10:30
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3127
|1.3187
|628
|2007.03.12 10:31
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3129
|1.3187
|629
|2007.03.12 10:34
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3130
|1.3187
|630
|2007.03.12 10:34
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3131
|1.3187
|631
|2007.03.12 10:35
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3132
|1.3187
|632
|2007.03.12 10:35
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3133
|1.3187
|633
|2007.03.12 10:35
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3134
|1.3187
|634
|2007.03.12 10:35
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3135
|1.3187
|635
|2007.03.12 10:35
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3136
|1.3187
|636
|2007.03.12 10:51
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3137
|1.3187
|637
|2007.03.12 11:08
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3138
|1.3187
|638
|2007.03.12 11:09
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3140
|1.3187
|639
|2007.03.12 11:09
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3143
|1.3187
|640
|2007.03.12 12:43
|modify
|52
|10.00
|1.3122
|1.3145
|1.3187
|641
|2007.03.12 14:17
|s/l
|52
|10.00
|1.3145
|1.3145
|1.3187
|2300.00
|73146.60
|642
|2007.03.19 03:00
|sell
|53
|10.00
|1.3306
|1.3361
|1.3246
|643
|2007.03.21 19:23
|s/l
|53
|10.00
|1.3361
|1.3361
|1.3246
|-5460.00
|67686.60