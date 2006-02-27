Strategy Tester Report
EA_OTIW__2_EUR_USD__for_FXDD

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=200611141; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=10; LotsOptimized=true; _Parameters_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#2(EUR-USD)"; Lots=1; StopLoss_1=50; TakeProfit_1=65; StopLoss_2=55; TakeProfit_2=60; _Parameters_Trailing="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStop1=37; TrailingStop2=35; TrailingStep=1; Slippage=5;
Bars in test18233Ticks modelled1729092Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit57686.60Gross profit92125.60Gross loss-34439.00
Profit factor2.68Expected payoff1088.43
Absolute drawdown1312.80Maximal drawdown13819.20 (61.40%)Relative drawdown61.40% (13819.20)
Total trades53Short positions (won %)27 (66.67%)Long positions (won %)26 (80.77%)
Profit trades (% of total)39 (73.58%)Loss trades (% of total)14 (26.42%)
Largestprofit trade6500.00loss trade-5460.00
Averageprofit trade2362.19loss trade-2459.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (49592.20)consecutive losses (loss in money)4 (-6930.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)49592.20 (14)consecutive loss (count of losses)-6930.00 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.27 03:00buy13.001.18601.18101.1925
22006.02.28 11:52modify13.001.18601.18621.1925
32006.02.28 16:01modify13.001.18601.18631.1925
42006.02.28 16:02modify13.001.18601.18641.1925
52006.02.28 16:07modify13.001.18601.18651.1925
62006.02.28 16:11modify13.001.18601.18661.1925
72006.02.28 16:11modify13.001.18601.18681.1925
82006.02.28 16:11modify13.001.18601.18691.1925
92006.02.28 16:13modify13.001.18601.18701.1925
102006.02.28 16:13modify13.001.18601.18721.1925
112006.02.28 16:13modify13.001.18601.18741.1925
122006.02.28 16:14modify13.001.18601.18761.1925
132006.02.28 16:14modify13.001.18601.18771.1925
142006.02.28 16:19modify13.001.18601.18781.1925
152006.02.28 16:20modify13.001.18601.18801.1925
162006.02.28 16:20modify13.001.18601.18811.1925
172006.02.28 16:24modify13.001.18601.18841.1925
182006.02.28 16:25modify13.001.18601.18851.1925
192006.02.28 16:25t/p13.001.19251.18851.19251938.0011938.00
202006.03.06 03:00sell23.601.20821.21371.2022
212006.03.06 10:24modify23.601.20821.20821.2022
222006.03.06 11:28modify23.601.20821.20811.2022
232006.03.06 11:33modify23.601.20821.20801.2022
242006.03.06 11:37modify23.601.20821.20781.2022
252006.03.06 11:39modify23.601.20821.20761.2022
262006.03.06 11:41modify23.601.20821.20741.2022
272006.03.06 11:42modify23.601.20821.20711.2022
282006.03.06 11:43modify23.601.20821.20701.2022
292006.03.06 11:54modify23.601.20821.20691.2022
302006.03.06 12:05modify23.601.20821.20651.2022
312006.03.06 13:32modify23.601.20821.20631.2022
322006.03.06 13:36modify23.601.20821.20601.2022
332006.03.06 13:36modify23.601.20821.20591.2022
342006.03.06 13:41t/p23.601.20221.20591.20222160.0014098.00
352006.03.13 03:00buy34.201.19471.18971.2012
362006.03.14 01:54modify34.201.19471.19471.2012
372006.03.14 09:07modify34.201.19471.19491.2012
382006.03.14 10:19modify34.201.19471.19501.2012
392006.03.14 10:19modify34.201.19471.19511.2012
402006.03.14 11:25s/l34.201.19511.19511.2012151.2014249.20
412006.03.20 03:00sell44.301.21811.22361.2121
422006.03.21 01:28modify44.301.21811.21781.2121
432006.03.21 01:28modify44.301.21811.21751.2121
442006.03.21 01:28modify44.301.21811.21701.2121
452006.03.21 01:39modify44.301.21811.21671.2121
462006.03.21 04:03modify44.301.21811.21661.2121
472006.03.21 04:03modify44.301.21811.21621.2121
482006.03.21 07:26modify44.301.21811.21611.2121
492006.03.21 07:26modify44.301.21811.21601.2121
502006.03.21 09:28modify44.301.21811.21591.2121
512006.03.21 09:28modify44.301.21811.21581.2121
522006.03.21 11:05s/l44.301.21581.21581.2121997.6015246.80
532006.03.27 03:00buy54.601.20351.19851.2100
542006.03.28 10:23modify54.601.20351.20361.2100
552006.03.28 10:23modify54.601.20351.20371.2100
562006.03.28 10:24modify54.601.20351.20391.2100
572006.03.28 10:32modify54.601.20351.20411.2100
582006.03.28 13:59modify54.601.20351.20421.2100
592006.03.28 13:59modify54.601.20351.20451.2100
602006.03.28 14:02modify54.601.20351.20461.2100
612006.03.28 14:02modify54.601.20351.20481.2100
622006.03.28 14:03modify54.601.20351.20491.2100
632006.03.28 14:03modify54.601.20351.20501.2100
642006.03.28 14:04modify54.601.20351.20511.2100
652006.03.28 14:05modify54.601.20351.20541.2100
662006.03.28 14:05modify54.601.20351.20571.2100
672006.03.28 15:25modify54.601.20351.20591.2100
682006.03.28 15:25modify54.601.20351.20611.2100
692006.03.28 15:27t/p54.601.21001.20611.21002971.6018218.40
702006.04.03 03:00sell65.501.20971.21521.2037
712006.04.03 06:37modify65.501.20971.20971.2037
722006.04.03 06:40modify65.501.20971.20951.2037
732006.04.03 06:41modify65.501.20971.20941.2037
742006.04.03 06:43modify65.501.20971.20911.2037
752006.04.03 06:43modify65.501.20971.20861.2037
762006.04.03 06:44modify65.501.20971.20851.2037
772006.04.03 06:44modify65.501.20971.20831.2037
782006.04.03 06:44modify65.501.20971.20791.2037
792006.04.03 06:44modify65.501.20971.20761.2037
802006.04.03 06:44t/p65.501.20371.20761.20373300.0021518.40
812006.04.10 03:00buy76.501.21171.20671.2182
822006.04.11 21:51modify76.501.21171.21191.2182
832006.04.12 01:43modify76.501.21171.21211.2182
842006.04.12 01:55modify76.501.21171.21251.2182
852006.04.12 01:55modify76.501.21171.21281.2182
862006.04.12 02:17modify76.501.21171.21301.2182
872006.04.12 02:23modify76.501.21171.21311.2182
882006.04.12 02:24modify76.501.21171.21331.2182
892006.04.12 14:00s/l76.501.21331.21331.2182988.0022506.40
902006.04.17 03:00sell86.801.21691.22241.2109
912006.04.17 13:43s/l86.801.22241.22241.2109-3740.0018766.40
922006.04.24 03:00sell95.601.23541.24091.2294
932006.04.24 09:43s/l95.601.24091.24091.2294-3080.0015686.40
942006.05.01 03:00sell100.101.26161.26711.2556
952006.05.01 14:57s/l100.101.26711.26711.2556-55.0015631.40
962006.05.08 03:00sell110.101.27241.27791.2664
972006.05.08 10:28s/l110.101.27791.27791.2664-55.0015576.40
982006.05.15 03:00sell120.101.29251.29801.2865
992006.05.15 09:09modify120.101.29251.29241.2865
1002006.05.15 09:10modify120.101.29251.29231.2865
1012006.05.15 09:10modify120.101.29251.29191.2865
1022006.05.15 09:10modify120.101.29251.29151.2865
1032006.05.15 09:52modify120.101.29251.29141.2865
1042006.05.15 09:56modify120.101.29251.29121.2865
1052006.05.15 09:56modify120.101.29251.29091.2865
1062006.05.15 09:57modify120.101.29251.29081.2865
1072006.05.15 10:01modify120.101.29251.29071.2865
1082006.05.15 10:01modify120.101.29251.29061.2865
1092006.05.15 10:04modify120.101.29251.29051.2865
1102006.05.15 10:05modify120.101.29251.29021.2865
1112006.05.15 10:06modify120.101.29251.29011.2865
1122006.05.15 10:07t/p120.101.28651.29011.286560.0015636.40
1132006.05.22 03:00buy134.701.27501.27001.2815
1142006.05.22 08:54s/l134.701.27001.27001.2815-2350.0013286.40
1152006.05.29 03:00buy144.001.27471.26971.2812
1162006.05.30 04:41modify144.001.27471.27491.2812
1172006.05.30 04:42modify144.001.27471.27501.2812
1182006.05.30 04:47modify144.001.27471.27531.2812
1192006.05.30 04:47modify144.001.27471.27571.2812
1202006.05.30 04:48modify144.001.27471.27591.2812
1212006.05.30 04:48modify144.001.27471.27631.2812
1222006.05.30 04:48modify144.001.27471.27661.2812
1232006.05.30 04:53modify144.001.27471.27681.2812
1242006.05.30 04:54modify144.001.27471.27731.2812
1252006.05.30 04:54modify144.001.27471.27741.2812
1262006.05.30 05:04t/p144.001.28121.27741.28122584.0015870.40
1272006.06.05 03:00sell154.801.29371.29921.2877
1282006.06.05 23:31modify154.801.29371.29371.2877
1292006.06.06 00:03modify154.801.29371.29361.2877
1302006.06.06 00:12modify154.801.29371.29351.2877
1312006.06.06 00:12modify154.801.29371.29321.2877
1322006.06.06 00:53modify154.801.29371.29311.2877
1332006.06.06 03:03modify154.801.29371.29301.2877
1342006.06.06 03:04modify154.801.29371.29291.2877
1352006.06.06 03:11modify154.801.29371.29271.2877
1362006.06.06 03:12modify154.801.29371.29261.2877
1372006.06.06 03:14modify154.801.29371.29251.2877
1382006.06.06 05:09modify154.801.29371.29241.2877
1392006.06.06 05:09modify154.801.29371.29231.2877
1402006.06.06 08:24s/l154.801.29231.29231.2877681.6016552.00
1412006.06.12 03:00buy165.001.26291.25791.2694
1422006.06.12 13:31s/l165.001.25791.25791.2694-2500.0014052.00
1432006.06.19 03:02buy174.201.26101.25601.2675
1442006.06.19 15:03s/l174.201.25601.25601.2675-2100.0011952.00
1452006.06.26 03:00buy180.101.25151.24651.2580
1462006.06.26 09:19modify180.101.25151.25161.2580
1472006.06.26 09:19modify180.101.25151.25201.2580
1482006.06.26 09:19modify180.101.25151.25221.2580
1492006.06.26 09:19modify180.101.25151.25271.2580
1502006.06.26 09:20modify180.101.25151.25291.2580
1512006.06.26 09:20modify180.101.25151.25321.2580
1522006.06.26 09:21modify180.101.25151.25371.2580
1532006.06.26 09:21modify180.101.25151.25411.2580
1542006.06.26 09:22modify180.101.25151.25421.2580
1552006.06.26 09:39t/p180.101.25801.25421.258065.0012017.00
1562006.07.03 03:00sell193.601.27831.28381.2723
1572006.07.05 07:39s/l193.601.28381.28381.2723-1965.6010051.40
1582006.07.10 03:00sell203.001.27921.28471.2732
1592006.07.10 13:08modify203.001.27921.27911.2732
1602006.07.10 13:10modify203.001.27921.27891.2732
1612006.07.10 13:12modify203.001.27921.27881.2732
1622006.07.10 13:17modify203.001.27921.27861.2732
1632006.07.10 13:17modify203.001.27921.27851.2732
1642006.07.10 14:29modify203.001.27921.27801.2732
1652006.07.10 14:30modify203.001.27921.27781.2732
1662006.07.10 14:30modify203.001.27921.27771.2732
1672006.07.10 14:42modify203.001.27921.27761.2732
1682006.07.10 14:42modify203.001.27921.27751.2732
1692006.07.10 14:42modify203.001.27921.27741.2732
1702006.07.10 14:43modify203.001.27921.27731.2732
1712006.07.10 14:43modify203.001.27921.27721.2732
1722006.07.10 14:44modify203.001.27921.27711.2732
1732006.07.10 14:53modify203.001.27921.27701.2732
1742006.07.10 14:53t/p203.001.27321.27701.27321800.0011851.40
1752006.07.17 03:00buy213.601.26411.25911.2706
1762006.07.17 10:13s/l213.601.25911.25911.2706-1800.0010051.40
1772006.07.24 03:00sell223.001.26611.27161.2601
1782006.07.24 09:25modify223.001.26611.26601.2601
1792006.07.24 09:26modify223.001.26611.26581.2601
1802006.07.24 09:26modify223.001.26611.26541.2601
1812006.07.24 10:47modify223.001.26611.26521.2601
1822006.07.24 10:48modify223.001.26611.26511.2601
1832006.07.24 10:49modify223.001.26611.26491.2601
1842006.07.24 15:42s/l223.001.26491.26491.2601360.0010411.40
1852006.07.31 03:00sell233.101.27551.28101.2695
1862006.08.01 18:10s/l233.101.28101.28101.2695-1698.808712.60
1872006.08.07 03:00sell242.601.28851.29401.2825
1882006.08.07 14:11modify242.601.28851.28851.2825
1892006.08.07 15:50s/l242.601.28851.28851.28250.008712.60
1902006.08.14 03:00buy252.601.27411.26911.2806
1912006.08.15 14:51modify252.601.27411.27421.2806
1922006.08.15 15:02modify252.601.27411.27451.2806
1932006.08.15 15:02modify252.601.27411.27471.2806
1942006.08.15 15:02modify252.601.27411.27491.2806
1952006.08.15 15:05modify252.601.27411.27501.2806
1962006.08.15 15:06modify252.601.27411.27531.2806
1972006.08.15 15:07modify252.601.27411.27541.2806
1982006.08.15 15:07modify252.601.27411.27581.2806
1992006.08.15 15:08modify252.601.27411.27591.2806
2002006.08.15 15:09modify252.601.27411.27601.2806
2012006.08.15 15:09modify252.601.27411.27611.2806
2022006.08.15 15:09modify252.601.27411.27621.2806
2032006.08.15 15:10modify252.601.27411.27631.2806
2042006.08.15 15:44modify252.601.27411.27641.2806
2052006.08.15 15:44modify252.601.27411.27671.2806
2062006.08.15 15:47t/p252.601.28061.27671.28061679.6010392.20
2072006.08.21 03:00sell263.101.28491.29041.2789
2082006.08.21 09:24s/l263.101.29041.29041.2789-1705.008687.20
2092006.08.28 03:00buy272.601.27761.27261.2841
2102006.08.28 09:27modify272.601.27761.27761.2841
2112006.08.28 09:27modify272.601.27761.27771.2841
2122006.08.28 09:29modify272.601.27761.27801.2841
2132006.08.28 09:30modify272.601.27761.27811.2841
2142006.08.28 09:30modify272.601.27761.27821.2841
2152006.08.28 12:41modify272.601.27761.27831.2841
2162006.08.28 12:47modify272.601.27761.27841.2841
2172006.08.28 12:54modify272.601.27761.27861.2841
2182006.08.28 17:08s/l272.601.27861.27861.2841260.008947.20
2192006.09.04 03:00sell282.701.28551.29101.2795
2202006.09.05 13:43modify282.701.28551.28521.2795
2212006.09.05 14:00modify282.701.28551.28501.2795
2222006.09.05 14:00modify282.701.28551.28491.2795
2232006.09.05 14:01modify282.701.28551.28471.2795
2242006.09.05 14:01modify282.701.28551.28441.2795
2252006.09.05 14:02modify282.701.28551.28421.2795
2262006.09.05 15:41modify282.701.28551.28411.2795
2272006.09.05 15:41modify282.701.28551.28401.2795
2282006.09.05 15:41modify282.701.28551.28391.2795
2292006.09.05 15:42modify282.701.28551.28381.2795
2302006.09.05 15:42modify282.701.28551.28371.2795
2312006.09.05 16:32modify282.701.28551.28341.2795
2322006.09.06 09:21s/l282.701.28341.28341.2795577.809525.00
2332006.09.11 03:00buy292.901.26631.26131.2728
2342006.09.11 10:04modify292.901.26631.26631.2728
2352006.09.11 10:04modify292.901.26631.26651.2728
2362006.09.11 10:04modify292.901.26631.26661.2728
2372006.09.11 10:05modify292.901.26631.26681.2728
2382006.09.11 10:05modify292.901.26631.26691.2728
2392006.09.11 10:09modify292.901.26631.26711.2728
2402006.09.11 10:11modify292.901.26631.26721.2728
2412006.09.11 10:11modify292.901.26631.26741.2728
2422006.09.11 10:13modify292.901.26631.26771.2728
2432006.09.11 10:13modify292.901.26631.26791.2728
2442006.09.11 10:22modify292.901.26631.26811.2728
2452006.09.11 10:23modify292.901.26631.26821.2728
2462006.09.11 10:24modify292.901.26631.26831.2728
2472006.09.11 10:31modify292.901.26631.26841.2728
2482006.09.11 11:41modify292.901.26631.26851.2728
2492006.09.11 11:46modify292.901.26631.26881.2728
2502006.09.11 11:46modify292.901.26631.26901.2728
2512006.09.11 11:47t/p292.901.27281.26901.27281885.0011410.00
2522006.09.18 03:00buy303.401.26501.26001.2715
2532006.09.18 09:01modify303.401.26501.26501.2715
2542006.09.18 09:01modify303.401.26501.26531.2715
2552006.09.18 11:44s/l303.401.26531.26531.2715102.0011512.00
2562006.09.25 03:00sell313.501.27811.28361.2721
2572006.09.25 16:01modify313.501.27811.27811.2721
2582006.09.25 16:02modify313.501.27811.27801.2721
2592006.09.25 16:02modify313.501.27811.27791.2721
2602006.09.25 16:32modify313.501.27811.27781.2721
2612006.09.25 16:32modify313.501.27811.27771.2721
2622006.09.25 16:32modify313.501.27811.27761.2721
2632006.09.25 16:32modify313.501.27811.27751.2721
2642006.09.25 16:32modify313.501.27811.27741.2721
2652006.09.25 16:32modify313.501.27811.27731.2721
2662006.09.25 16:32modify313.501.27811.27721.2721
2672006.09.25 16:32modify313.501.27811.27711.2721
2682006.09.25 16:33modify313.501.27811.27701.2721
2692006.09.26 09:12modify313.501.27811.27691.2721
2702006.09.26 10:14modify313.501.27811.27681.2721
2712006.09.26 10:15modify313.501.27811.27671.2721
2722006.09.26 10:18modify313.501.27811.27661.2721
2732006.09.26 10:46modify313.501.27811.27651.2721
2742006.09.26 10:46modify313.501.27811.27631.2721
2752006.09.26 10:47modify313.501.27811.27621.2721
2762006.09.26 10:47modify313.501.27811.27611.2721
2772006.09.26 10:47modify313.501.27811.27601.2721
2782006.09.26 10:49modify313.501.27811.27591.2721
2792006.09.26 10:49modify313.501.27811.27581.2721
2802006.09.26 10:49t/p313.501.27211.27581.27212107.0013619.00
2812006.10.02 03:00buy324.101.26771.26271.2742
2822006.10.02 15:22modify324.101.26771.26771.2742
2832006.10.02 15:31modify324.101.26771.26781.2742
2842006.10.02 15:31modify324.101.26771.26791.2742
2852006.10.02 15:31modify324.101.26771.26801.2742
2862006.10.02 15:31modify324.101.26771.26811.2742
2872006.10.02 15:31modify324.101.26771.26821.2742
2882006.10.02 15:32modify324.101.26771.26851.2742
2892006.10.02 15:34modify324.101.26771.26861.2742
2902006.10.02 15:36modify324.101.26771.26881.2742
2912006.10.02 15:36modify324.101.26771.26891.2742
2922006.10.02 15:40modify324.101.26771.26911.2742
2932006.10.02 15:41modify324.101.26771.26921.2742
2942006.10.02 15:45modify324.101.26771.26941.2742
2952006.10.02 15:45modify324.101.26771.26951.2742
2962006.10.02 15:46modify324.101.26771.26961.2742
2972006.10.02 15:46modify324.101.26771.26971.2742
2982006.10.02 15:46modify324.101.26771.26981.2742
2992006.10.02 15:46modify324.101.26771.26991.2742
3002006.10.02 15:49modify324.101.26771.27001.2742
3012006.10.02 15:49modify324.101.26771.27011.2742
3022006.10.02 15:49modify324.101.26771.27021.2742
3032006.10.02 15:50modify324.101.26771.27031.2742
3042006.10.02 15:51modify324.101.26771.27041.2742
3052006.10.02 15:53t/p324.101.27421.27041.27422665.0016284.00
3062006.10.09 03:00buy334.901.25961.25461.2661
3072006.10.10 13:11s/l334.901.25461.25461.2661-2469.6013814.40
3082006.10.16 03:00buy344.101.24991.24491.2564
3092006.10.16 15:51modify344.101.24991.24991.2564
3102006.10.17 00:38modify344.101.24991.25011.2564
3112006.10.17 00:39modify344.101.24991.25021.2564
3122006.10.17 00:41modify344.101.24991.25031.2564
3132006.10.17 00:48modify344.101.24991.25041.2564
3142006.10.17 02:35modify344.101.24991.25061.2564
3152006.10.17 15:20modify344.101.24991.25071.2564
3162006.10.17 15:20modify344.101.24991.25091.2564
3172006.10.17 15:22modify344.101.24991.25101.2564
3182006.10.17 15:22modify344.101.24991.25111.2564
3192006.10.17 15:23modify344.101.24991.25131.2564
3202006.10.17 15:31modify344.101.24991.25141.2564
3212006.10.17 15:31modify344.101.24991.25151.2564
3222006.10.17 15:32modify344.101.24991.25161.2564
3232006.10.17 15:32modify344.101.24991.25171.2564
3242006.10.17 17:39modify344.101.24991.25181.2564
3252006.10.17 17:39modify344.101.24991.25201.2564
3262006.10.17 17:39modify344.101.24991.25221.2564
3272006.10.17 17:41modify344.101.24991.25231.2564
3282006.10.17 17:41modify344.101.24991.25241.2564
3292006.10.17 17:42modify344.101.24991.25251.2564
3302006.10.17 17:48t/p344.101.25641.25251.25642648.6016463.00
3312006.10.23 03:00sell354.901.26181.26731.2558
3322006.10.23 10:44modify354.901.26181.26181.2558
3332006.10.23 10:47modify354.901.26181.26171.2558
3342006.10.23 10:48modify354.901.26181.26161.2558
3352006.10.23 10:49modify354.901.26181.26151.2558
3362006.10.23 10:49modify354.901.26181.26141.2558
3372006.10.23 10:49modify354.901.26181.26131.2558
3382006.10.23 11:09modify354.901.26181.26121.2558
3392006.10.23 11:09modify354.901.26181.26091.2558
3402006.10.23 11:10modify354.901.26181.26081.2558
3412006.10.23 11:10modify354.901.26181.26071.2558
3422006.10.23 11:11modify354.901.26181.26061.2558
3432006.10.23 11:11modify354.901.26181.26051.2558
3442006.10.23 11:12modify354.901.26181.26041.2558
3452006.10.23 11:12modify354.901.26181.26031.2558
3462006.10.23 11:12modify354.901.26181.26021.2558
3472006.10.23 11:12modify354.901.26181.26011.2558
3482006.10.23 11:15modify354.901.26181.26001.2558
3492006.10.23 11:27modify354.901.26181.25991.2558
3502006.10.23 11:27modify354.901.26181.25981.2558
3512006.10.23 11:31modify354.901.26181.25971.2558
3522006.10.23 11:54modify354.901.26181.25961.2558
3532006.10.23 11:56modify354.901.26181.25951.2558
3542006.10.23 11:56modify354.901.26181.25941.2558
3552006.10.23 11:59t/p354.901.25581.25941.25582940.0019403.00
3562006.10.30 03:00sell365.801.27201.27751.2660
3572006.10.31 08:43modify365.801.27201.27171.2660
3582006.10.31 08:43modify365.801.27201.27161.2660
3592006.10.31 15:57s/l365.801.27161.27161.2660243.6019646.60
3602006.11.06 03:00buy375.901.27131.26631.2778
3612006.11.07 05:15modify375.901.27131.27131.2778
3622006.11.07 05:16modify375.901.27131.27151.2778
3632006.11.07 05:24modify375.901.27131.27161.2778
3642006.11.07 05:24modify375.901.27131.27171.2778
3652006.11.07 05:24modify375.901.27131.27181.2778
3662006.11.07 05:25modify375.901.27131.27211.2778
3672006.11.07 05:34modify375.901.27131.27221.2778
3682006.11.07 05:34modify375.901.27131.27231.2778
3692006.11.07 05:40modify375.901.27131.27241.2778
3702006.11.07 05:41modify375.901.27131.27251.2778
3712006.11.07 05:41modify375.901.27131.27261.2778
3722006.11.07 05:41modify375.901.27131.27271.2778
3732006.11.07 05:41modify375.901.27131.27291.2778
3742006.11.07 05:41modify375.901.27131.27301.2778
3752006.11.07 05:59modify375.901.27131.27311.2778
3762006.11.07 06:02modify375.901.27131.27321.2778
3772006.11.07 06:02modify375.901.27131.27341.2778
3782006.11.07 14:33modify375.901.27131.27361.2778
3792006.11.07 14:33modify375.901.27131.27371.2778
3802006.11.07 14:37modify375.901.27131.27381.2778
3812006.11.07 14:40modify375.901.27131.27391.2778
3822006.11.07 14:40modify375.901.27131.27401.2778
3832006.11.07 14:40t/p375.901.27781.27401.27783811.4023458.00
3842006.11.13 03:00sell387.001.28721.29271.2812
3852006.11.13 12:14modify387.001.28721.28711.2812
3862006.11.13 13:04modify387.001.28721.28681.2812
3872006.11.13 13:05modify387.001.28721.28671.2812
3882006.11.13 13:05modify387.001.28721.28661.2812
3892006.11.13 15:19modify387.001.28721.28651.2812
3902006.11.13 15:19modify387.001.28721.28631.2812
3912006.11.13 15:19modify387.001.28721.28621.2812
3922006.11.13 15:32modify387.001.28721.28601.2812
3932006.11.13 15:48modify387.001.28721.28591.2812
3942006.11.13 15:50modify387.001.28721.28561.2812
3952006.11.13 15:50modify387.001.28721.28541.2812
3962006.11.13 15:51modify387.001.28721.28531.2812
3972006.11.13 15:51modify387.001.28721.28521.2812
3982006.11.13 16:05modify387.001.28721.28511.2812
3992006.11.13 16:05modify387.001.28721.28491.2812
4002006.11.13 16:06modify387.001.28721.28481.2812
4012006.11.13 16:07t/p387.001.28121.28481.28124200.0027658.00
4022006.11.20 03:00buy398.301.28381.27881.2903
4032006.11.22 12:47modify398.301.28381.28381.2903
4042006.11.22 12:48modify398.301.28381.28391.2903
4052006.11.22 13:01modify398.301.28381.28401.2903
4062006.11.22 13:05modify398.301.28381.28411.2903
4072006.11.22 13:05modify398.301.28381.28421.2903
4082006.11.22 13:06modify398.301.28381.28431.2903
4092006.11.22 13:10modify398.301.28381.28441.2903
4102006.11.22 13:11modify398.301.28381.28451.2903
4112006.11.22 13:19modify398.301.28381.28471.2903
4122006.11.22 13:22modify398.301.28381.28481.2903
4132006.11.22 13:22modify398.301.28381.28491.2903
4142006.11.22 13:23modify398.301.28381.28501.2903
4152006.11.22 13:23modify398.301.28381.28521.2903
4162006.11.22 13:23modify398.301.28381.28531.2903
4172006.11.22 13:23modify398.301.28381.28541.2903
4182006.11.22 13:23modify398.301.28381.28561.2903
4192006.11.22 14:20modify398.301.28381.28571.2903
4202006.11.22 14:20modify398.301.28381.28581.2903
4212006.11.22 14:20modify398.301.28381.28591.2903
4222006.11.22 14:20modify398.301.28381.28601.2903
4232006.11.22 14:20modify398.301.28381.28611.2903
4242006.11.22 14:20modify398.301.28381.28621.2903
4252006.11.22 14:27modify398.301.28381.28631.2903
4262006.11.22 14:27modify398.301.28381.28641.2903
4272006.11.22 14:27modify398.301.28381.28651.2903
4282006.11.22 14:27t/p398.301.29031.28651.29035328.6032986.60
4292006.11.27 03:00sell409.901.31451.32001.3085
4302006.11.27 09:28modify409.901.31451.31441.3085
4312006.11.27 09:29modify409.901.31451.31431.3085
4322006.11.27 09:29modify409.901.31451.31411.3085
4332006.11.27 09:29modify409.901.31451.31391.3085
4342006.11.27 09:30modify409.901.31451.31381.3085
4352006.11.27 09:30modify409.901.31451.31371.3085
4362006.11.27 09:30modify409.901.31451.31361.3085
4372006.11.27 09:31modify409.901.31451.31341.3085
4382006.11.27 09:31modify409.901.31451.31331.3085
4392006.11.27 09:58modify409.901.31451.31321.3085
4402006.11.27 09:58modify409.901.31451.31291.3085
4412006.11.27 09:58modify409.901.31451.31281.3085
4422006.11.27 09:58modify409.901.31451.31271.3085
4432006.11.27 09:58modify409.901.31451.31251.3085
4442006.11.27 10:32s/l409.901.31251.31251.30851980.0034966.60
4452006.12.04 03:00sell4110.001.33291.33841.3269
4462006.12.04 09:08modify4110.001.33291.33291.3269
4472006.12.04 09:09modify4110.001.33291.33281.3269
4482006.12.04 09:09modify4110.001.33291.33271.3269
4492006.12.04 09:09modify4110.001.33291.33261.3269
4502006.12.04 09:09modify4110.001.33291.33251.3269
4512006.12.04 09:23modify4110.001.33291.33231.3269
4522006.12.04 09:27modify4110.001.33291.33221.3269
4532006.12.04 09:28modify4110.001.33291.33211.3269
4542006.12.04 09:28modify4110.001.33291.33201.3269
4552006.12.04 12:08s/l4110.001.33201.33201.3269900.0035866.60
4562006.12.11 03:00buy4210.001.31471.30971.3212
4572006.12.11 08:26modify4210.001.31471.31471.3212
4582006.12.11 08:27modify4210.001.31471.31481.3212
4592006.12.11 08:27modify4210.001.31471.31491.3212
4602006.12.11 08:28modify4210.001.31471.31501.3212
4612006.12.11 08:42modify4210.001.31471.31511.3212
4622006.12.11 08:42modify4210.001.31471.31521.3212
4632006.12.11 08:42modify4210.001.31471.31531.3212
4642006.12.11 08:43modify4210.001.31471.31541.3212
4652006.12.11 08:43modify4210.001.31471.31551.3212
4662006.12.11 08:46modify4210.001.31471.31561.3212
4672006.12.11 08:47modify4210.001.31471.31571.3212
4682006.12.11 08:47modify4210.001.31471.31581.3212
4692006.12.11 08:47modify4210.001.31471.31591.3212
4702006.12.11 08:47modify4210.001.31471.31601.3212
4712006.12.11 08:48modify4210.001.31471.31611.3212
4722006.12.11 08:48modify4210.001.31471.31621.3212
4732006.12.11 08:48modify4210.001.31471.31631.3212
4742006.12.11 08:48modify4210.001.31471.31651.3212
4752006.12.11 08:48modify4210.001.31471.31661.3212
4762006.12.11 08:48modify4210.001.31471.31671.3212
4772006.12.11 08:48modify4210.001.31471.31681.3212
4782006.12.11 08:48modify4210.001.31471.31691.3212
4792006.12.11 08:50modify4210.001.31471.31701.3212
4802006.12.11 08:50modify4210.001.31471.31721.3212
4812006.12.11 08:51modify4210.001.31471.31731.3212
4822006.12.11 08:51modify4210.001.31471.31741.3212
4832006.12.11 08:52t/p4210.001.32121.31741.32126500.0042366.60
4842006.12.18 03:00buy4310.001.30961.30461.3161
4852006.12.19 09:08modify4310.001.30961.30961.3161
4862006.12.19 09:09modify4310.001.30961.30991.3161
4872006.12.19 09:09modify4310.001.30961.31001.3161
4882006.12.19 09:11modify4310.001.30961.31011.3161
4892006.12.19 09:51modify4310.001.30961.31021.3161
4902006.12.19 09:51modify4310.001.30961.31031.3161
4912006.12.19 09:51modify4310.001.30961.31041.3161
4922006.12.19 09:53modify4310.001.30961.31051.3161
4932006.12.19 09:53modify4310.001.30961.31061.3161
4942006.12.19 09:56modify4310.001.30961.31071.3161
4952006.12.19 09:57modify4310.001.30961.31081.3161
4962006.12.19 09:57modify4310.001.30961.31091.3161
4972006.12.19 10:00modify4310.001.30961.31131.3161
4982006.12.19 10:00modify4310.001.30961.31171.3161
4992006.12.19 10:00modify4310.001.30961.31211.3161
5002006.12.19 10:01modify4310.001.30961.31221.3161
5012006.12.19 10:01modify4310.001.30961.31231.3161
5022006.12.19 10:01t/p4310.001.31611.31231.31616460.0048826.60
5032007.01.08 03:00buy4410.001.30021.29521.3067
5042007.01.09 00:54modify4410.001.30021.30021.3067
5052007.01.09 01:13modify4410.001.30021.30031.3067
5062007.01.09 01:13modify4410.001.30021.30041.3067
5072007.01.09 01:14modify4410.001.30021.30051.3067
5082007.01.09 01:19modify4410.001.30021.30061.3067
5092007.01.09 01:19modify4410.001.30021.30081.3067
5102007.01.09 01:19modify4410.001.30021.30091.3067
5112007.01.09 08:47modify4410.001.30021.30101.3067
5122007.01.09 08:48modify4410.001.30021.30111.3067
5132007.01.09 08:48modify4410.001.30021.30121.3067
5142007.01.09 08:48modify4410.001.30021.30131.3067
5152007.01.09 08:48modify4410.001.30021.30141.3067
5162007.01.09 13:06s/l4410.001.30141.30141.30671160.0049986.60
5172007.01.15 03:00buy4510.001.29231.28731.2988
5182007.01.16 08:06modify4510.001.29231.29231.2988
5192007.01.16 08:06modify4510.001.29231.29241.2988
5202007.01.16 08:06modify4510.001.29231.29251.2988
5212007.01.16 08:06modify4510.001.29231.29271.2988
5222007.01.16 08:07modify4510.001.29231.29281.2988
5232007.01.16 08:07modify4510.001.29231.29291.2988
5242007.01.16 08:38modify4510.001.29231.29301.2988
5252007.01.16 08:39modify4510.001.29231.29311.2988
5262007.01.16 08:39modify4510.001.29231.29321.2988
5272007.01.16 08:39modify4510.001.29231.29331.2988
5282007.01.16 08:39modify4510.001.29231.29341.2988
5292007.01.16 08:42modify4510.001.29231.29351.2988
5302007.01.16 10:35modify4510.001.29231.29361.2988
5312007.01.16 10:35modify4510.001.29231.29371.2988
5322007.01.16 11:00modify4510.001.29231.29381.2988
5332007.01.16 11:00modify4510.001.29231.29401.2988
5342007.01.16 11:00modify4510.001.29231.29411.2988
5352007.01.16 11:00modify4510.001.29231.29421.2988
5362007.01.16 11:20modify4510.001.29231.29431.2988
5372007.01.16 11:21modify4510.001.29231.29441.2988
5382007.01.16 11:21modify4510.001.29231.29451.2988
5392007.01.16 11:21modify4510.001.29231.29461.2988
5402007.01.16 11:21modify4510.001.29231.29471.2988
5412007.01.16 11:22modify4510.001.29231.29491.2988
5422007.01.16 11:30t/p4510.001.29881.29491.29886460.0056446.60
5432007.01.22 03:00sell4610.001.29651.30201.2905
5442007.01.22 13:44modify4610.001.29651.29641.2905
5452007.01.22 13:48modify4610.001.29651.29631.2905
5462007.01.22 13:49modify4610.001.29651.29621.2905
5472007.01.22 13:49modify4610.001.29651.29611.2905
5482007.01.22 13:50modify4610.001.29651.29601.2905
5492007.01.22 16:58s/l4610.001.29601.29601.2905500.0056946.60
5502007.01.29 03:00buy4710.001.29061.28561.2971
5512007.01.29 17:57modify4710.001.29061.29061.2971
5522007.01.29 17:57modify4710.001.29061.29071.2971
5532007.01.29 17:57modify4710.001.29061.29081.2971
5542007.01.29 17:59modify4710.001.29061.29091.2971
5552007.01.29 18:00modify4710.001.29061.29101.2971
5562007.01.29 18:00modify4710.001.29061.29121.2971
5572007.01.29 18:00modify4710.001.29061.29131.2971
5582007.01.29 18:00modify4710.001.29061.29141.2971
5592007.01.29 18:00modify4710.001.29061.29151.2971
5602007.01.29 18:00modify4710.001.29061.29161.2971
5612007.01.29 18:01modify4710.001.29061.29171.2971
5622007.01.29 18:01modify4710.001.29061.29181.2971
5632007.01.29 18:01modify4710.001.29061.29191.2971
5642007.01.29 18:01modify4710.001.29061.29201.2971
5652007.01.29 18:01modify4710.001.29061.29221.2971
5662007.01.29 18:01modify4710.001.29061.29241.2971
5672007.01.29 18:01modify4710.001.29061.29251.2971
5682007.01.29 18:01modify4710.001.29061.29271.2971
5692007.01.29 18:01modify4710.001.29061.29281.2971
5702007.01.30 01:12modify4710.001.29061.29291.2971
5712007.01.30 01:13modify4710.001.29061.29311.2971
5722007.01.30 04:45modify4710.001.29061.29331.2971
5732007.01.30 13:50t/p4710.001.29711.29331.29716460.0063406.60
5742007.02.05 03:00sell4810.001.29491.30041.2889
5752007.02.07 15:29s/l4810.001.30041.30041.2889-5460.0057946.60
5762007.02.12 03:00sell4910.001.30121.30671.2952
5772007.02.12 11:16modify4910.001.30121.30121.2952
5782007.02.12 11:16modify4910.001.30121.30091.2952
5792007.02.12 11:16modify4910.001.30121.30081.2952
5802007.02.12 11:16modify4910.001.30121.30051.2952
5812007.02.12 11:17modify4910.001.30121.30041.2952
5822007.02.12 11:17modify4910.001.30121.30031.2952
5832007.02.12 11:17modify4910.001.30121.30021.2952
5842007.02.12 11:17modify4910.001.30121.30011.2952
5852007.02.12 11:18modify4910.001.30121.30001.2952
5862007.02.12 11:18modify4910.001.30121.29991.2952
5872007.02.12 11:18modify4910.001.30121.29971.2952
5882007.02.12 11:19modify4910.001.30121.29961.2952
5892007.02.12 11:20modify4910.001.30121.29951.2952
5902007.02.12 11:20modify4910.001.30121.29931.2952
5912007.02.12 11:24modify4910.001.30121.29921.2952
5922007.02.12 11:24modify4910.001.30121.29901.2952
5932007.02.12 11:25modify4910.001.30121.29891.2952
5942007.02.12 13:00modify4910.001.30121.29881.2952
5952007.02.12 13:04t/p4910.001.29521.29881.29526000.0063946.60
5962007.02.19 03:00sell5010.001.31461.32011.3086
5972007.02.22 08:34modify5010.001.31461.31461.3086
5982007.02.22 08:34modify5010.001.31461.31451.3086
5992007.02.22 08:34modify5010.001.31461.31431.3086
6002007.02.22 08:34modify5010.001.31461.31421.3086
6012007.02.22 08:38modify5010.001.31461.31411.3086
6022007.02.22 08:39modify5010.001.31461.31401.3086
6032007.02.22 08:39modify5010.001.31461.31391.3086
6042007.02.22 08:39modify5010.001.31461.31361.3086
6052007.02.22 08:42modify5010.001.31461.31351.3086
6062007.02.22 08:42modify5010.001.31461.31341.3086
6072007.02.22 08:42modify5010.001.31461.31321.3086
6082007.02.22 08:44modify5010.001.31461.31291.3086
6092007.02.22 08:57modify5010.001.31461.31271.3086
6102007.02.22 08:57modify5010.001.31461.31261.3086
6112007.02.22 08:57modify5010.001.31461.31231.3086
6122007.02.22 10:55modify5010.001.31461.31221.3086
6132007.02.22 10:55t/p5010.001.30861.31221.30866100.0070046.60
6142007.03.05 03:00buy5110.001.31281.30781.3193
6152007.03.05 06:21modify5110.001.31281.31281.3193
6162007.03.05 06:30modify5110.001.31281.31301.3193
6172007.03.05 06:30modify5110.001.31281.31321.3193
6182007.03.05 06:30modify5110.001.31281.31331.3193
6192007.03.05 06:32modify5110.001.31281.31341.3193
6202007.03.05 06:35modify5110.001.31281.31351.3193
6212007.03.05 06:36modify5110.001.31281.31361.3193
6222007.03.05 08:00s/l5110.001.31361.31361.3193800.0070846.60
6232007.03.12 03:00buy5210.001.31221.30721.3187
6242007.03.12 10:16modify5210.001.31221.31221.3187
6252007.03.12 10:16modify5210.001.31221.31251.3187
6262007.03.12 10:30modify5210.001.31221.31261.3187
6272007.03.12 10:30modify5210.001.31221.31271.3187
6282007.03.12 10:31modify5210.001.31221.31291.3187
6292007.03.12 10:34modify5210.001.31221.31301.3187
6302007.03.12 10:34modify5210.001.31221.31311.3187
6312007.03.12 10:35modify5210.001.31221.31321.3187
6322007.03.12 10:35modify5210.001.31221.31331.3187
6332007.03.12 10:35modify5210.001.31221.31341.3187
6342007.03.12 10:35modify5210.001.31221.31351.3187
6352007.03.12 10:35modify5210.001.31221.31361.3187
6362007.03.12 10:51modify5210.001.31221.31371.3187
6372007.03.12 11:08modify5210.001.31221.31381.3187
6382007.03.12 11:09modify5210.001.31221.31401.3187
6392007.03.12 11:09modify5210.001.31221.31431.3187
6402007.03.12 12:43modify5210.001.31221.31451.3187
6412007.03.12 14:17s/l5210.001.31451.31451.31872300.0073146.60
6422007.03.19 03:00sell5310.001.33061.33611.3246
6432007.03.21 19:23s/l5310.001.33611.33611.3246-5460.0067686.60