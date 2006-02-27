Strategy Tester Report
EA_OTIW__1_for_FXDD

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=20061114; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=5; LotsOptimized=true; Open_Time="==========Parameters for open position"; _P_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#1"; Lots=1; StopLoss=60; TrailingStop=60; ccc="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStep=5; Slippage=3;
Bars in test11620Ticks modelled1707228Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit47209.22Gross profit74968.26Gross loss-27759.05
Profit factor2.70Expected payoff907.87
Absolute drawdown4537.79Maximal drawdown7761.04 (21.47%)Relative drawdown55.86% (6912.36)
Total trades52Short positions (won %)26 (69.23%)Long positions (won %)26 (69.23%)
Profit trades (% of total)36 (69.23%)Loss trades (% of total)16 (30.77%)
Largestprofit trade10379.82loss trade-2649.11
Averageprofit trade2082.45loss trade-1734.94
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (17367.30)consecutive losses (loss in money)4 (-5255.06)
Maximalconsecutive profit (count of wins)26200.73 (6)consecutive loss (count of losses)-5255.06 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.27 10:00buy13.00116.12115.520.00
22006.03.01 00:31s/l13.00115.52115.520.00-1537.658462.35
32006.03.06 10:00buy22.50116.98116.380.00
42006.03.06 14:36modify22.50116.98116.990.00
52006.03.06 18:57modify22.50116.98117.050.00
62006.03.06 18:58modify22.50116.98117.110.00
72006.03.07 02:07modify22.50116.98117.160.00
82006.03.07 08:54modify22.50116.98117.210.00
92006.03.07 09:29modify22.50116.98117.260.00
102006.03.07 09:32modify22.50116.98117.310.00
112006.03.07 09:32modify22.50116.98117.370.00
122006.03.07 09:32modify22.50116.98117.420.00
132006.03.07 09:34modify22.50116.98117.480.00
142006.03.08 02:19s/l22.50117.48117.480.001081.119543.46
152006.03.13 10:00sell32.90118.96119.560.00
162006.03.14 10:33modify32.90118.96118.950.00
172006.03.14 12:39modify32.90118.96118.890.00
182006.03.14 14:19modify32.90118.96118.840.00
192006.03.14 14:30modify32.90118.96118.790.00
202006.03.14 14:37modify32.90118.96118.730.00
212006.03.14 14:42modify32.90118.96118.680.00
222006.03.14 14:47modify32.90118.96118.620.00
232006.03.14 14:49modify32.90118.96118.550.00
242006.03.14 15:46modify32.90118.96118.490.00
252006.03.14 15:49modify32.90118.96118.440.00
262006.03.14 15:51modify32.90118.96118.390.00
272006.03.14 16:02modify32.90118.96118.340.00
282006.03.14 16:25modify32.90118.96118.270.00
292006.03.14 16:27modify32.90118.96118.220.00
302006.03.14 16:57modify32.90118.96118.160.00
312006.03.14 16:59modify32.90118.96118.110.00
322006.03.14 17:20modify32.90118.96118.060.00
332006.03.14 17:29modify32.90118.96118.000.00
342006.03.14 18:07modify32.90118.96117.950.00
352006.03.14 18:13modify32.90118.96117.890.00
362006.03.15 15:25modify32.90118.96117.830.00
372006.03.15 15:27modify32.90118.96117.770.00
382006.03.16 05:43s/l32.90117.77117.770.002831.1112374.57
392006.03.20 10:00buy43.70116.14115.540.00
402006.03.20 15:06s/l43.70115.54115.540.00-1921.4110453.16
412006.03.27 10:00sell53.10116.68117.280.00
422006.03.28 17:33s/l53.10117.28117.280.00-1606.878846.29
432006.04.03 10:00sell60.10118.52119.120.00
442006.04.03 16:48modify60.10118.52118.510.00
452006.04.03 17:16modify60.10118.52118.430.00
462006.04.03 17:20modify60.10118.52118.380.00
472006.04.03 17:29modify60.10118.52118.310.00
482006.04.04 01:31modify60.10118.52118.260.00
492006.04.04 06:38modify60.10118.52118.190.00
502006.04.04 10:01modify60.10118.52118.140.00
512006.04.04 10:01modify60.10118.52118.060.00
522006.04.04 10:02modify60.10118.52118.010.00
532006.04.04 14:07modify60.10118.52117.950.00
542006.04.04 15:50modify60.10118.52117.880.00
552006.04.05 03:18modify60.10118.52117.830.00
562006.04.05 03:18modify60.10118.52117.780.00
572006.04.05 03:29modify60.10118.52117.720.00
582006.04.05 04:13modify60.10118.52117.660.00
592006.04.05 04:25modify60.10118.52117.610.00
602006.04.05 05:09modify60.10118.52117.550.00
612006.04.05 05:14modify60.10118.52117.500.00
622006.04.05 06:20modify60.10118.52117.450.00
632006.04.05 06:44modify60.10118.52117.400.00
642006.04.05 06:48modify60.10118.52117.350.00
652006.04.05 11:05s/l60.10117.35117.350.0098.318944.60
662006.04.10 10:00sell72.70118.13118.730.00
672006.04.10 17:58s/l72.70118.73118.730.00-1364.447580.16
682006.04.17 10:00sell82.30118.23118.830.00
692006.04.17 16:48modify82.30118.23118.220.00
702006.04.17 16:57modify82.30118.23118.170.00
712006.04.18 09:44s/l82.30118.17118.170.00101.037681.19
722006.04.24 10:00buy92.30115.01114.410.00
732006.04.24 18:20s/l92.30114.41114.410.00-1206.826474.37
742006.05.01 10:00buy101.90113.23112.630.00
752006.05.01 14:59s/l101.90112.63112.630.00-1012.165462.21
762006.05.08 10:00buy110.10111.35110.750.00
772006.05.09 09:05modify110.10111.35111.360.00
782006.05.09 15:01s/l110.10111.36111.360.001.245463.45
792006.05.15 10:00buy121.60109.79109.190.00
802006.05.15 10:20modify121.60109.79109.820.00
812006.05.15 10:20modify121.60109.79109.870.00
822006.05.15 10:25modify121.60109.79109.940.00
832006.05.15 11:52s/l121.60109.94109.940.00218.305681.75
842006.05.22 10:00sell131.70112.66113.260.00
852006.05.22 16:06modify131.70112.66112.650.00
862006.05.22 16:23modify131.70112.66112.570.00
872006.05.22 17:13modify131.70112.66112.500.00
882006.05.22 17:15modify131.70112.66112.450.00
892006.05.22 17:31modify131.70112.66112.380.00
902006.05.22 17:34modify131.70112.66112.330.00
912006.05.22 17:40modify131.70112.66112.280.00
922006.05.22 19:43modify131.70112.66112.230.00
932006.05.22 20:03modify131.70112.66112.170.00
942006.05.22 20:10modify131.70112.66112.080.00
952006.05.22 20:16modify131.70112.66112.010.00
962006.05.22 20:31modify131.70112.66111.950.00
972006.05.23 06:47modify131.70112.66111.870.00
982006.05.23 06:49modify131.70112.66111.790.00
992006.05.23 07:00modify131.70112.66111.730.00
1002006.05.23 07:01modify131.70112.66111.670.00
1012006.05.23 07:02modify131.70112.66111.610.00
1022006.05.23 09:56s/l131.70111.61111.610.001587.267269.01
1032006.05.29 10:00sell142.20112.29112.890.00
1042006.05.30 09:48modify142.20112.29112.270.00
1052006.05.30 13:42s/l142.20112.27112.270.0024.137293.14
1062006.06.05 10:00buy152.20111.78111.180.00
1072006.06.06 00:47modify152.20111.78111.790.00
1082006.06.06 03:00modify152.20111.78111.850.00
1092006.06.06 03:11modify152.20111.78111.900.00
1102006.06.06 14:12modify152.20111.78111.970.00
1112006.06.06 14:13modify152.20111.78112.040.00
1122006.06.06 14:14modify152.20111.78112.110.00
1132006.06.06 14:17modify152.20111.78112.160.00
1142006.06.06 14:34modify152.20111.78112.220.00
1152006.06.06 14:50modify152.20111.78112.280.00
1162006.06.06 15:27modify152.20111.78112.350.00
1172006.06.06 15:32modify152.20111.78112.400.00
1182006.06.06 15:37modify152.20111.78112.470.00
1192006.06.06 16:10modify152.20111.78112.520.00
1202006.06.06 16:10modify152.20111.78112.570.00
1212006.06.06 16:40modify152.20111.78112.620.00
1222006.06.06 16:42modify152.20111.78112.680.00
1232006.06.06 16:45modify152.20111.78112.730.00
1242006.06.06 16:47modify152.20111.78112.790.00
1252006.06.06 16:59modify152.20111.78112.850.00
1262006.06.06 17:00modify152.20111.78112.940.00
1272006.06.07 03:23s/l152.20112.94112.940.002274.669567.80
1282006.06.12 10:00sell162.90114.19114.790.00
1292006.06.13 09:06s/l162.90114.79114.790.00-1535.658032.15
1302006.06.19 10:00sell172.40115.62116.220.00
1312006.06.20 07:49modify172.40115.62115.600.00
1322006.06.20 08:04modify172.40115.62115.550.00
1332006.06.20 08:42modify172.40115.62115.500.00
1342006.06.20 08:48modify172.40115.62115.450.00
1352006.06.20 08:50modify172.40115.62115.390.00
1362006.06.20 08:58modify172.40115.62115.340.00
1372006.06.20 09:06modify172.40115.62115.270.00
1382006.06.20 11:57s/l172.40115.27115.270.00712.248744.40
1392006.06.26 10:00sell182.60116.26116.860.00
1402006.06.29 20:22modify182.60116.26116.230.00
1412006.06.29 20:22modify182.60116.26116.140.00
1422006.06.29 20:22modify182.60116.26116.060.00
1432006.06.29 20:28modify182.60116.26115.980.00
1442006.06.29 20:28modify182.60116.26115.900.00
1452006.06.29 20:48modify182.60116.26115.820.00
1462006.06.29 20:50modify182.60116.26115.750.00
1472006.06.29 20:56modify182.60116.26115.700.00
1482006.06.29 20:58modify182.60116.26115.650.00
1492006.06.29 20:59modify182.60116.26115.600.00
1502006.06.29 21:26modify182.60116.26115.530.00
1512006.06.29 21:28modify182.60116.26115.480.00
1522006.06.30 05:47modify182.60116.26115.410.00
1532006.06.30 07:30modify182.60116.26115.360.00
1542006.06.30 07:38modify182.60116.26115.310.00
1552006.06.30 07:51modify182.60116.26115.260.00
1562006.06.30 07:52modify182.60116.26115.210.00
1572006.06.30 07:59modify182.60116.26115.160.00
1582006.06.30 08:00modify182.60116.26115.100.00
1592006.06.30 14:36modify182.60116.26115.040.00
1602006.06.30 14:36modify182.60116.26114.980.00
1612006.06.30 14:42modify182.60116.26114.890.00
1622006.06.30 14:44modify182.60116.26114.810.00
1632006.07.03 01:52modify182.60116.26114.760.00
1642006.07.03 03:33s/l182.60114.76114.760.003273.9112018.31
1652006.07.03 10:00buy193.60114.61114.010.00
1662006.07.05 01:15modify193.60114.61114.620.00
1672006.07.05 07:37s/l193.60114.62114.620.0056.0312074.34
1682006.07.10 10:00buy203.60113.60113.000.00
1692006.07.10 15:38modify203.60113.60113.610.00
1702006.07.10 15:40modify203.60113.60113.670.00
1712006.07.10 23:00modify203.60113.60113.730.00
1722006.07.11 01:03modify203.60113.60113.780.00
1732006.07.11 01:12modify203.60113.60113.840.00
1742006.07.11 12:09modify203.60113.60113.890.00
1752006.07.11 15:03modify203.60113.60113.940.00
1762006.07.11 15:07modify203.60113.60114.000.00
1772006.07.11 15:15modify203.60113.60114.070.00
1782006.07.11 17:18s/l203.60114.07114.070.001495.7413570.09
1792006.07.17 10:00sell214.10116.56117.160.00
1802006.07.17 12:03s/l214.10117.16117.160.00-2099.3311470.76
1812006.07.24 10:00buy223.40116.78116.180.00
1822006.07.25 18:03modify223.40116.78116.790.00
1832006.07.26 10:02s/l223.40116.79116.790.0052.3711523.12
1842006.07.31 10:00buy233.50114.49113.890.00
1852006.08.01 14:44modify233.50114.49114.500.00
1862006.08.01 15:02modify233.50114.49114.550.00
1872006.08.01 15:12modify233.50114.49114.600.00
1882006.08.01 16:02modify233.50114.49114.650.00
1892006.08.01 16:05modify233.50114.49114.700.00
1902006.08.01 16:28modify233.50114.49114.760.00
1912006.08.01 18:10s/l233.50114.76114.760.00835.6412358.76
1922006.08.07 10:00buy243.70114.65114.050.00
1932006.08.08 08:02modify243.70114.65114.660.00
1942006.08.08 20:15s/l243.70114.66114.660.0044.9312403.70
1952006.08.14 10:00sell253.70116.53117.130.00
1962006.08.15 15:57modify253.70116.53116.500.00
1972006.08.16 14:37modify253.70116.53116.420.00
1982006.08.16 15:16modify253.70116.53116.370.00
1992006.08.16 15:21modify253.70116.53116.310.00
2002006.08.17 03:03modify253.70116.53116.260.00
2012006.08.17 03:14modify253.70116.53116.210.00
2022006.08.17 08:09modify253.70116.53116.150.00
2032006.08.17 09:14modify253.70116.53116.090.00
2042006.08.17 09:20modify253.70116.53116.040.00
2052006.08.17 09:23modify253.70116.53115.960.00
2062006.08.17 09:41modify253.70116.53115.910.00
2072006.08.17 10:36modify253.70116.53115.850.00
2082006.08.17 19:01s/l253.70115.85115.850.002045.2314448.93
2092006.08.21 10:00buy264.30115.54114.940.00
2102006.08.22 02:31modify264.30115.54115.550.00
2112006.08.22 02:34modify264.30115.54115.600.00
2122006.08.22 09:50modify264.30115.54115.650.00
2132006.08.22 09:51modify264.30115.54115.710.00
2142006.08.22 10:05modify264.30115.54115.760.00
2152006.08.22 14:14modify264.30115.54115.820.00
2162006.08.22 14:15modify264.30115.54115.870.00
2172006.08.22 15:45modify264.30115.54115.930.00
2182006.08.22 17:41modify264.30115.54115.990.00
2192006.08.22 17:42modify264.30115.54116.040.00
2202006.08.22 18:10modify264.30115.54116.100.00
2212006.08.22 19:32modify264.30115.54116.150.00
2222006.08.22 19:34modify264.30115.54116.200.00
2232006.08.22 20:00modify264.30115.54116.260.00
2242006.08.23 08:57s/l264.30116.26116.260.002692.6417141.57
2252006.08.28 10:00sell275.00117.03117.630.00
2262006.09.04 06:48modify275.00117.03117.010.00
2272006.09.04 09:46modify275.00117.03116.950.00
2282006.09.04 09:48modify275.00117.03116.900.00
2292006.09.04 09:59modify275.00117.03116.850.00
2302006.09.04 10:04modify275.00117.03116.800.00
2312006.09.04 11:46modify275.00117.03116.750.00
2322006.09.04 12:21modify275.00117.03116.690.00
2332006.09.04 13:57modify275.00117.03116.620.00
2342006.09.04 15:11modify275.00117.03116.570.00
2352006.09.04 15:24modify275.00117.03116.520.00
2362006.09.05 02:14modify275.00117.03116.470.00
2372006.09.05 02:15modify275.00117.03116.420.00
2382006.09.05 09:06modify275.00117.03116.340.00
2392006.09.05 09:10modify275.00117.03116.290.00
2402006.09.05 09:16modify275.00117.03116.240.00
2412006.09.05 16:51s/l275.00116.24116.240.003124.2520265.82
2422006.09.11 10:00buy285.00117.25116.650.00
2432006.09.12 17:39modify285.00117.25117.260.00
2442006.09.12 18:26modify285.00117.25117.320.00
2452006.09.12 18:35modify285.00117.25117.370.00
2462006.09.12 20:04modify285.00117.25117.440.00
2472006.09.12 20:04modify285.00117.25117.490.00
2482006.09.12 20:09modify285.00117.25117.570.00
2492006.09.13 09:20s/l285.00117.57117.570.001395.2121661.03
2502006.09.18 10:00sell295.00117.84118.440.00
2512006.09.19 14:42modify295.00117.84117.830.00
2522006.09.19 14:45modify295.00117.84117.780.00
2532006.09.19 14:52modify295.00117.84117.730.00
2542006.09.19 16:47modify295.00117.84117.680.00
2552006.09.19 16:53modify295.00117.84117.630.00
2562006.09.19 17:43s/l295.00117.63117.630.00858.2822519.31
2572006.09.25 10:00buy305.00116.30115.700.00
2582006.09.26 16:25modify305.00116.30116.310.00
2592006.09.26 16:32modify305.00116.30116.360.00
2602006.09.26 16:35modify305.00116.30116.420.00
2612006.09.26 16:45modify305.00116.30116.470.00
2622006.09.26 16:45modify305.00116.30116.530.00
2632006.09.26 16:46modify305.00116.30116.580.00
2642006.09.26 18:30modify305.00116.30116.640.00
2652006.09.27 11:22modify305.00116.30116.690.00
2662006.09.27 12:27modify305.00116.30116.740.00
2672006.09.27 12:31modify305.00116.30116.790.00
2682006.09.27 15:45modify305.00116.30116.840.00
2692006.09.27 16:05modify305.00116.30116.890.00
2702006.09.27 16:05modify305.00116.30116.940.00
2712006.09.27 16:09modify305.00116.30116.990.00
2722006.09.27 16:10modify305.00116.30117.040.00
2732006.09.28 09:19modify305.00116.30117.090.00
2742006.09.28 10:30modify305.00116.30117.140.00
2752006.09.28 14:37modify305.00116.30117.190.00
2762006.09.28 15:22modify305.00116.30117.240.00
2772006.09.28 16:24modify305.00116.30117.290.00
2782006.09.29 08:29modify305.00116.30117.360.00
2792006.09.29 08:52modify305.00116.30117.410.00
2802006.09.29 09:25modify305.00116.30117.460.00
2812006.09.29 09:28modify305.00116.30117.510.00
2822006.09.29 16:39modify305.00116.30117.560.00
2832006.10.02 02:10modify305.00116.30117.610.00
2842006.10.02 03:25modify305.00116.30117.660.00
2852006.10.02 03:25modify305.00116.30117.710.00
2862006.10.02 03:32modify305.00116.30117.760.00
2872006.10.02 15:50s/l305.00117.76117.760.006318.7528838.06
2882006.10.09 10:00sell315.00119.16119.760.00
2892006.10.10 16:04s/l315.00119.76119.760.00-2539.2126298.85
2902006.10.16 10:00sell325.00119.32119.920.00
2912006.10.17 11:07modify325.00119.32119.310.00
2922006.10.17 11:18modify325.00119.32119.260.00
2932006.10.17 15:22modify325.00119.32119.210.00
2942006.10.17 23:52modify325.00119.32119.160.00
2952006.10.17 23:57modify325.00119.32119.110.00
2962006.10.18 00:02modify325.00119.32119.060.00
2972006.10.18 08:36modify325.00119.32119.000.00
2982006.10.18 14:40s/l325.00119.00119.000.001276.1427574.99
2992006.10.23 10:00buy335.00118.96118.360.00
3002006.10.24 10:01modify335.00118.96118.970.00
3012006.10.24 15:37modify335.00118.96119.020.00
3022006.10.25 10:03s/l335.00119.02119.020.00286.3227861.31
3032006.10.30 10:00buy345.00117.43116.830.00
3042006.10.31 17:35s/l345.00116.83116.830.00-2550.7325310.58
3052006.11.06 10:00sell355.00118.21118.810.00
3062006.11.07 14:59modify355.00118.21118.200.00
3072006.11.07 15:09modify355.00118.21118.150.00
3082006.11.07 15:29modify355.00118.21118.100.00
3092006.11.07 15:32modify355.00118.21118.050.00
3102006.11.07 15:43modify355.00118.21118.000.00
3112006.11.07 15:49modify355.00118.21117.950.00
3122006.11.07 15:50modify355.00118.21117.900.00
3132006.11.08 15:11s/l355.00117.90117.900.001246.1726556.75
3142006.11.13 10:00buy365.00117.45116.850.00
3152006.11.13 15:50modify365.00117.45117.460.00
3162006.11.13 16:04modify365.00117.45117.510.00
3172006.11.13 16:05modify365.00117.45117.560.00
3182006.11.13 16:06modify365.00117.45117.610.00
3192006.11.13 18:49modify365.00117.45117.660.00
3202006.11.14 00:57s/l365.00117.66117.660.00909.5027466.25
3212006.11.20 10:00sell375.00118.08118.680.00
3222006.11.22 08:40modify375.00118.08118.070.00
3232006.11.22 08:41modify375.00118.08118.020.00
3242006.11.22 11:35modify375.00118.08117.970.00
3252006.11.22 11:49modify375.00118.08117.920.00
3262006.11.22 12:11modify375.00118.08117.870.00
3272006.11.22 12:21modify375.00118.08117.820.00
3282006.11.22 13:11modify375.00118.08117.770.00
3292006.11.22 13:17modify375.00118.08117.720.00
3302006.11.22 13:20modify375.00118.08117.670.00
3312006.11.22 13:21modify375.00118.08117.620.00
3322006.11.22 14:15modify375.00118.08117.570.00
3332006.11.22 14:19modify375.00118.08117.520.00
3342006.11.22 14:20modify375.00118.08117.470.00
3352006.11.22 14:26modify375.00118.08117.420.00
3362006.11.22 14:29modify375.00118.08117.360.00
3372006.11.22 16:06modify375.00118.08117.300.00
3382006.11.22 16:07modify375.00118.08117.240.00
3392006.11.22 16:07modify375.00118.08117.180.00
3402006.11.22 16:22modify375.00118.08117.130.00
3412006.11.22 16:24modify375.00118.08117.080.00
3422006.11.22 16:24modify375.00118.08117.030.00
3432006.11.23 10:35modify375.00118.08116.980.00
3442006.11.23 10:49modify375.00118.08116.930.00
3452006.11.23 10:53modify375.00118.08116.880.00
3462006.11.23 15:18modify375.00118.08116.810.00
3472006.11.23 16:09modify375.00118.08116.760.00
3482006.11.23 16:24modify375.00118.08116.710.00
3492006.11.23 16:27modify375.00118.08116.660.00
3502006.11.24 09:25modify375.00118.08116.600.00
3512006.11.24 09:31modify375.00118.08116.550.00
3522006.11.24 09:32modify375.00118.08116.490.00
3532006.11.24 09:33modify375.00118.08116.440.00
3542006.11.24 09:34modify375.00118.08116.390.00
3552006.11.24 09:47modify375.00118.08116.340.00
3562006.11.24 09:47modify375.00118.08116.290.00
3572006.11.24 13:15modify375.00118.08116.240.00
3582006.11.27 00:00modify375.00118.08116.070.00
3592006.11.27 00:17modify375.00118.08116.010.00
3602006.11.27 06:25s/l375.00116.01116.010.008682.2436148.49
3612006.11.27 10:00buy385.00116.34115.740.00
3622006.11.29 01:23s/l385.00115.74115.740.00-2557.8233590.67
3632006.12.04 10:00buy395.00115.55114.950.00
3642006.12.05 08:41s/l395.00114.95114.950.00-2592.7330997.94
3652006.12.11 10:00sell400.10116.75117.350.00
3662006.12.13 14:33s/l400.10117.35117.350.00-52.5030945.44
3672006.12.18 10:00sell410.10117.88118.480.00
3682006.12.20 18:32s/l410.10118.48118.480.00-52.0130893.43
3692007.01.08 10:00buy420.10118.40117.800.00
3702007.01.09 07:40modify420.10118.40118.410.00
3712007.01.09 09:35modify420.10118.40118.460.00
3722007.01.09 09:35modify420.10118.40118.510.00
3732007.01.09 09:44modify420.10118.40118.560.00
3742007.01.09 10:40modify420.10118.40118.610.00
3752007.01.09 12:38modify420.10118.40118.660.00
3762007.01.09 15:06modify420.10118.40118.710.00
3772007.01.09 15:14modify420.10118.40118.770.00
3782007.01.09 15:20modify420.10118.40118.820.00
3792007.01.09 15:21modify420.10118.40118.880.00
3802007.01.09 15:22modify420.10118.40118.930.00
3812007.01.10 15:36modify420.10118.40118.980.00
3822007.01.10 15:42modify420.10118.40119.030.00
3832007.01.10 15:53modify420.10118.40119.080.00
3842007.01.10 16:13modify420.10118.40119.140.00
3852007.01.11 07:19modify420.10118.40119.190.00
3862007.01.11 07:30modify420.10118.40119.240.00
3872007.01.11 08:12modify420.10118.40119.290.00
3882007.01.11 08:19modify420.10118.40119.340.00
3892007.01.11 09:14modify420.10118.40119.390.00
3902007.01.11 09:14modify420.10118.40119.450.00
3912007.01.11 09:14modify420.10118.40119.510.00
3922007.01.11 09:20modify420.10118.40119.560.00
3932007.01.11 09:24modify420.10118.40119.610.00
3942007.01.11 09:36modify420.10118.40119.660.00
3952007.01.11 09:38modify420.10118.40119.710.00
3962007.01.11 11:58modify420.10118.40119.760.00
3972007.01.11 12:58modify420.10118.40119.820.00
3982007.01.11 16:38modify420.10118.40119.870.00
3992007.01.11 16:38modify420.10118.40119.920.00
4002007.01.11 16:40modify420.10118.40119.970.00
4012007.01.11 16:42modify420.10118.40120.020.00
4022007.01.12 02:18modify420.10118.40120.090.00
4032007.01.15 01:18s/l420.10120.09120.090.00143.1231036.56
4042007.01.15 10:00sell435.00120.45121.050.00
4052007.01.18 07:35s/l435.00121.05121.050.00-2649.1128387.45
4062007.01.22 10:00sell445.00121.40122.000.00
4072007.01.24 09:10modify445.00121.40121.390.00
4082007.01.24 09:11modify445.00121.40121.330.00
4092007.01.24 09:18modify445.00121.40121.280.00
4102007.01.24 10:39s/l445.00121.28121.280.00426.3228813.77
4112007.01.29 10:00sell455.00121.88122.480.00
4122007.01.31 07:20modify455.00121.88121.870.00
4132007.01.31 08:31modify455.00121.88121.820.00
4142007.01.31 16:58modify455.00121.88121.750.00
4152007.01.31 16:58modify455.00121.88121.690.00
4162007.01.31 16:58modify455.00121.88121.640.00
4172007.01.31 16:58modify455.00121.88121.560.00
4182007.01.31 17:01modify455.00121.88121.510.00
4192007.01.31 17:01modify455.00121.88121.440.00
4202007.01.31 17:01modify455.00121.88121.360.00
4212007.01.31 17:02modify455.00121.88121.310.00
4222007.01.31 17:02modify455.00121.88121.250.00
4232007.02.01 03:24modify455.00121.88121.200.00
4242007.02.01 03:35modify455.00121.88121.140.00
4252007.02.01 07:20modify455.00121.88121.080.00
4262007.02.01 11:35modify455.00121.88121.030.00
4272007.02.01 11:39modify455.00121.88120.980.00
4282007.02.01 14:37modify455.00121.88120.930.00
4292007.02.01 15:07modify455.00121.88120.880.00
4302007.02.01 15:55modify455.00121.88120.830.00
4312007.02.01 16:01modify455.00121.88120.770.00
4322007.02.01 16:01modify455.00121.88120.710.00
4332007.02.01 17:29s/l455.00120.71120.710.004675.3333489.10
4342007.02.05 10:00buy465.00120.72120.120.00
4352007.02.06 00:38s/l465.00120.12120.120.00-2480.6131008.49
4362007.02.12 10:00sell475.00121.91122.510.00
4372007.02.13 11:16modify475.00121.91121.900.00
4382007.02.13 13:42modify475.00121.91121.850.00
4392007.02.13 14:12modify475.00121.91121.800.00
4402007.02.13 14:37modify475.00121.91121.750.00
4412007.02.14 02:25modify475.00121.91121.700.00
4422007.02.14 10:04modify475.00121.91121.650.00
4432007.02.14 10:05modify475.00121.91121.590.00
4442007.02.14 10:05modify475.00121.91121.540.00
4452007.02.14 10:24modify475.00121.91121.480.00
4462007.02.14 16:03modify475.00121.91121.420.00
4472007.02.14 16:08modify475.00121.91121.370.00
4482007.02.14 16:16modify475.00121.91121.320.00
4492007.02.14 16:18modify475.00121.91121.270.00
4502007.02.15 00:50modify475.00121.91121.220.00
4512007.02.15 00:50modify475.00121.91121.170.00
4522007.02.15 00:50modify475.00121.91121.120.00
4532007.02.15 00:50modify475.00121.91121.050.00
4542007.02.15 00:50modify475.00121.91120.980.00
4552007.02.15 00:50modify475.00121.91120.930.00
4562007.02.15 00:50modify475.00121.91120.850.00
4572007.02.15 01:07modify475.00121.91120.790.00
4582007.02.15 02:12modify475.00121.91120.730.00
4592007.02.15 02:15modify475.00121.91120.680.00
4602007.02.15 02:19modify475.00121.91120.630.00
4612007.02.15 02:19modify475.00121.91120.580.00
4622007.02.15 02:23modify475.00121.91120.530.00
4632007.02.15 02:24modify475.00121.91120.450.00
4642007.02.15 16:31modify475.00121.91120.380.00
4652007.02.15 16:31modify475.00121.91120.330.00
4662007.02.15 16:34modify475.00121.91120.280.00
4672007.02.15 16:35modify475.00121.91120.230.00
4682007.02.15 16:37modify475.00121.91120.180.00
4692007.02.15 16:37modify475.00121.91120.120.00
4702007.02.15 16:42modify475.00121.91120.070.00
4712007.02.15 16:44modify475.00121.91120.020.00
4722007.02.15 20:59modify475.00121.91119.960.00
4732007.02.15 21:04modify475.00121.91119.900.00
4742007.02.15 21:43modify475.00121.91119.850.00
4752007.02.15 22:04modify475.00121.91119.800.00
4762007.02.16 14:13modify475.00121.91119.750.00
4772007.02.16 14:30modify475.00121.91119.700.00
4782007.02.16 14:36modify475.00121.91119.650.00
4792007.02.16 14:39modify475.00121.91119.600.00
4802007.02.19 01:29s/l475.00119.60119.600.009417.7940426.28
4812007.02.19 10:00buy485.00119.66119.060.00
4822007.02.20 12:39modify485.00119.66119.670.00
4832007.02.20 12:44modify485.00119.66119.720.00
4842007.02.21 03:48modify485.00119.66119.780.00
4852007.02.21 03:48modify485.00119.66119.850.00
4862007.02.21 03:48modify485.00119.66119.920.00
4872007.02.21 04:43s/l485.00119.92119.920.001118.5241544.80
4882007.02.26 10:00sell495.00120.57121.170.00
4892007.02.27 08:53modify495.00120.57120.560.00
4902007.02.27 09:00modify495.00120.57120.500.00
4912007.02.27 09:02modify495.00120.57120.450.00
4922007.02.27 09:04modify495.00120.57120.400.00
4932007.02.27 09:13modify495.00120.57120.350.00
4942007.02.27 09:13modify495.00120.57120.290.00
4952007.02.27 09:18modify495.00120.57120.240.00
4962007.02.27 09:21modify495.00120.57120.180.00
4972007.02.27 09:26modify495.00120.57120.120.00
4982007.02.27 09:32modify495.00120.57120.070.00
4992007.02.27 11:39modify495.00120.57120.010.00
5002007.02.27 12:00modify495.00120.57119.940.00
5012007.02.27 13:51modify495.00120.57119.890.00
5022007.02.27 14:07modify495.00120.57119.840.00
5032007.02.27 14:14modify495.00120.57119.790.00
5042007.02.27 14:23modify495.00120.57119.740.00
5052007.02.27 14:30modify495.00120.57119.680.00
5062007.02.27 14:31modify495.00120.57119.630.00
5072007.02.27 14:44modify495.00120.57119.570.00
5082007.02.27 14:45modify495.00120.57119.520.00
5092007.02.27 14:45modify495.00120.57119.470.00
5102007.02.27 14:47modify495.00120.57119.420.00
5112007.02.27 14:57modify495.00120.57119.370.00
5122007.02.27 14:58modify495.00120.57119.320.00
5132007.02.27 18:00modify495.00120.57119.260.00
5142007.02.27 18:05modify495.00120.57119.200.00
5152007.02.27 18:14modify495.00120.57119.150.00
5162007.02.27 20:29modify495.00120.57119.100.00
5172007.02.27 20:35modify495.00120.57119.040.00
5182007.02.27 20:42modify495.00120.57118.990.00
5192007.02.27 20:43modify495.00120.57118.940.00
5202007.02.27 20:44modify495.00120.57118.890.00
5212007.02.27 20:47modify495.00120.57118.830.00
5222007.02.27 21:01modify495.00120.57118.780.00
5232007.02.27 21:03modify495.00120.57118.730.00
5242007.02.27 21:06modify495.00120.57118.680.00
5252007.02.27 21:07modify495.00120.57118.620.00
5262007.02.27 21:08modify495.00120.57118.560.00
5272007.02.27 21:08modify495.00120.57118.500.00
5282007.02.27 21:08modify495.00120.57118.400.00
5292007.02.27 21:08modify495.00120.57118.320.00
5302007.02.27 21:08modify495.00120.57118.250.00
5312007.02.27 21:08modify495.00120.57118.180.00
5322007.02.27 21:08modify495.00120.57118.110.00
5332007.02.27 23:19s/l495.00118.11118.110.0010379.8251924.62
5342007.03.05 10:00buy505.00115.46114.860.00
5352007.03.05 16:12modify505.00115.46115.470.00
5362007.03.05 16:13modify505.00115.46115.520.00
5372007.03.05 17:20modify505.00115.46115.570.00
5382007.03.05 17:21modify505.00115.46115.620.00
5392007.03.05 22:17s/l505.00115.62115.620.00691.9252616.54
5402007.03.12 10:00sell515.00118.21118.810.00
5412007.03.12 13:24modify515.00118.21118.200.00
5422007.03.12 13:25modify515.00118.21118.150.00
5432007.03.12 13:30modify515.00118.21118.100.00
5442007.03.12 13:32modify515.00118.21118.050.00
5452007.03.12 13:33modify515.00118.21118.000.00
5462007.03.12 14:15modify515.00118.21117.940.00
5472007.03.12 14:15modify515.00118.21117.890.00
5482007.03.13 12:00modify515.00118.21117.840.00
5492007.03.13 12:01modify515.00118.21117.790.00
5502007.03.13 12:01modify515.00118.21117.740.00
5512007.03.13 12:06modify515.00118.21117.690.00
5522007.03.13 12:07modify515.00118.21117.640.00
5532007.03.13 12:07modify515.00118.21117.590.00
5542007.03.13 12:13modify515.00118.21117.520.00
5552007.03.13 12:14modify515.00118.21117.470.00
5562007.03.13 12:17modify515.00118.21117.420.00
5572007.03.13 12:21modify515.00118.21117.370.00
5582007.03.13 12:38modify515.00118.21117.320.00
5592007.03.13 13:18modify515.00118.21117.270.00
5602007.03.13 13:30modify515.00118.21117.200.00
5612007.03.13 14:29modify515.00118.21117.140.00
5622007.03.13 16:11s/l515.00117.14117.140.004532.9857149.52
5632007.03.19 10:00buy525.00117.40116.800.00
5642007.03.20 02:05modify525.00117.40117.410.00
5652007.03.20 14:02s/l525.00117.41117.410.0059.7057209.22