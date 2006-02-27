|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=20061114; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=5; LotsOptimized=true; Open_Time="==========Parameters for open position"; _P_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#1"; Lots=1; StopLoss=60; TrailingStop=60; ccc="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStep=5; Slippage=3;
|Bars in test
|11620
|Ticks modelled
|1707228
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|47209.22
|Gross profit
|74968.26
|Gross loss
|-27759.05
|Profit factor
|2.70
|Expected payoff
|907.87
|Absolute drawdown
|4537.79
|Maximal drawdown
|7761.04 (21.47%)
|Relative drawdown
|55.86% (6912.36)
|Total trades
|52
|Short positions (won %)
|26 (69.23%)
|Long positions (won %)
|26 (69.23%)
|Profit trades (% of total)
|36 (69.23%)
|Loss trades (% of total)
|16 (30.77%)
|Largest
|profit trade
|10379.82
|loss trade
|-2649.11
|Average
|profit trade
|2082.45
|loss trade
|-1734.94
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (17367.30)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-5255.06)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|26200.73 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-5255.06 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.27 10:00
|buy
|1
|3.00
|116.12
|115.52
|0.00
|2
|2006.03.01 00:31
|s/l
|1
|3.00
|115.52
|115.52
|0.00
|-1537.65
|8462.35
|3
|2006.03.06 10:00
|buy
|2
|2.50
|116.98
|116.38
|0.00
|4
|2006.03.06 14:36
|modify
|2
|2.50
|116.98
|116.99
|0.00
|5
|2006.03.06 18:57
|modify
|2
|2.50
|116.98
|117.05
|0.00
|6
|2006.03.06 18:58
|modify
|2
|2.50
|116.98
|117.11
|0.00
|7
|2006.03.07 02:07
|modify
|2
|2.50
|116.98
|117.16
|0.00
|8
|2006.03.07 08:54
|modify
|2
|2.50
|116.98
|117.21
|0.00
|9
|2006.03.07 09:29
|modify
|2
|2.50
|116.98
|117.26
|0.00
|10
|2006.03.07 09:32
|modify
|2
|2.50
|116.98
|117.31
|0.00
|11
|2006.03.07 09:32
|modify
|2
|2.50
|116.98
|117.37
|0.00
|12
|2006.03.07 09:32
|modify
|2
|2.50
|116.98
|117.42
|0.00
|13
|2006.03.07 09:34
|modify
|2
|2.50
|116.98
|117.48
|0.00
|14
|2006.03.08 02:19
|s/l
|2
|2.50
|117.48
|117.48
|0.00
|1081.11
|9543.46
|15
|2006.03.13 10:00
|sell
|3
|2.90
|118.96
|119.56
|0.00
|16
|2006.03.14 10:33
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.95
|0.00
|17
|2006.03.14 12:39
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.89
|0.00
|18
|2006.03.14 14:19
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.84
|0.00
|19
|2006.03.14 14:30
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.79
|0.00
|20
|2006.03.14 14:37
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.73
|0.00
|21
|2006.03.14 14:42
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.68
|0.00
|22
|2006.03.14 14:47
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.62
|0.00
|23
|2006.03.14 14:49
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.55
|0.00
|24
|2006.03.14 15:46
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.49
|0.00
|25
|2006.03.14 15:49
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.44
|0.00
|26
|2006.03.14 15:51
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.39
|0.00
|27
|2006.03.14 16:02
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.34
|0.00
|28
|2006.03.14 16:25
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.27
|0.00
|29
|2006.03.14 16:27
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.22
|0.00
|30
|2006.03.14 16:57
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.16
|0.00
|31
|2006.03.14 16:59
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.11
|0.00
|32
|2006.03.14 17:20
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.06
|0.00
|33
|2006.03.14 17:29
|modify
|3
|2.90
|118.96
|118.00
|0.00
|34
|2006.03.14 18:07
|modify
|3
|2.90
|118.96
|117.95
|0.00
|35
|2006.03.14 18:13
|modify
|3
|2.90
|118.96
|117.89
|0.00
|36
|2006.03.15 15:25
|modify
|3
|2.90
|118.96
|117.83
|0.00
|37
|2006.03.15 15:27
|modify
|3
|2.90
|118.96
|117.77
|0.00
|38
|2006.03.16 05:43
|s/l
|3
|2.90
|117.77
|117.77
|0.00
|2831.11
|12374.57
|39
|2006.03.20 10:00
|buy
|4
|3.70
|116.14
|115.54
|0.00
|40
|2006.03.20 15:06
|s/l
|4
|3.70
|115.54
|115.54
|0.00
|-1921.41
|10453.16
|41
|2006.03.27 10:00
|sell
|5
|3.10
|116.68
|117.28
|0.00
|42
|2006.03.28 17:33
|s/l
|5
|3.10
|117.28
|117.28
|0.00
|-1606.87
|8846.29
|43
|2006.04.03 10:00
|sell
|6
|0.10
|118.52
|119.12
|0.00
|44
|2006.04.03 16:48
|modify
|6
|0.10
|118.52
|118.51
|0.00
|45
|2006.04.03 17:16
|modify
|6
|0.10
|118.52
|118.43
|0.00
|46
|2006.04.03 17:20
|modify
|6
|0.10
|118.52
|118.38
|0.00
|47
|2006.04.03 17:29
|modify
|6
|0.10
|118.52
|118.31
|0.00
|48
|2006.04.04 01:31
|modify
|6
|0.10
|118.52
|118.26
|0.00
|49
|2006.04.04 06:38
|modify
|6
|0.10
|118.52
|118.19
|0.00
|50
|2006.04.04 10:01
|modify
|6
|0.10
|118.52
|118.14
|0.00
|51
|2006.04.04 10:01
|modify
|6
|0.10
|118.52
|118.06
|0.00
|52
|2006.04.04 10:02
|modify
|6
|0.10
|118.52
|118.01
|0.00
|53
|2006.04.04 14:07
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.95
|0.00
|54
|2006.04.04 15:50
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.88
|0.00
|55
|2006.04.05 03:18
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.83
|0.00
|56
|2006.04.05 03:18
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.78
|0.00
|57
|2006.04.05 03:29
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.72
|0.00
|58
|2006.04.05 04:13
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.66
|0.00
|59
|2006.04.05 04:25
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.61
|0.00
|60
|2006.04.05 05:09
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.55
|0.00
|61
|2006.04.05 05:14
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.50
|0.00
|62
|2006.04.05 06:20
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.45
|0.00
|63
|2006.04.05 06:44
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.40
|0.00
|64
|2006.04.05 06:48
|modify
|6
|0.10
|118.52
|117.35
|0.00
|65
|2006.04.05 11:05
|s/l
|6
|0.10
|117.35
|117.35
|0.00
|98.31
|8944.60
|66
|2006.04.10 10:00
|sell
|7
|2.70
|118.13
|118.73
|0.00
|67
|2006.04.10 17:58
|s/l
|7
|2.70
|118.73
|118.73
|0.00
|-1364.44
|7580.16
|68
|2006.04.17 10:00
|sell
|8
|2.30
|118.23
|118.83
|0.00
|69
|2006.04.17 16:48
|modify
|8
|2.30
|118.23
|118.22
|0.00
|70
|2006.04.17 16:57
|modify
|8
|2.30
|118.23
|118.17
|0.00
|71
|2006.04.18 09:44
|s/l
|8
|2.30
|118.17
|118.17
|0.00
|101.03
|7681.19
|72
|2006.04.24 10:00
|buy
|9
|2.30
|115.01
|114.41
|0.00
|73
|2006.04.24 18:20
|s/l
|9
|2.30
|114.41
|114.41
|0.00
|-1206.82
|6474.37
|74
|2006.05.01 10:00
|buy
|10
|1.90
|113.23
|112.63
|0.00
|75
|2006.05.01 14:59
|s/l
|10
|1.90
|112.63
|112.63
|0.00
|-1012.16
|5462.21
|76
|2006.05.08 10:00
|buy
|11
|0.10
|111.35
|110.75
|0.00
|77
|2006.05.09 09:05
|modify
|11
|0.10
|111.35
|111.36
|0.00
|78
|2006.05.09 15:01
|s/l
|11
|0.10
|111.36
|111.36
|0.00
|1.24
|5463.45
|79
|2006.05.15 10:00
|buy
|12
|1.60
|109.79
|109.19
|0.00
|80
|2006.05.15 10:20
|modify
|12
|1.60
|109.79
|109.82
|0.00
|81
|2006.05.15 10:20
|modify
|12
|1.60
|109.79
|109.87
|0.00
|82
|2006.05.15 10:25
|modify
|12
|1.60
|109.79
|109.94
|0.00
|83
|2006.05.15 11:52
|s/l
|12
|1.60
|109.94
|109.94
|0.00
|218.30
|5681.75
|84
|2006.05.22 10:00
|sell
|13
|1.70
|112.66
|113.26
|0.00
|85
|2006.05.22 16:06
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.65
|0.00
|86
|2006.05.22 16:23
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.57
|0.00
|87
|2006.05.22 17:13
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.50
|0.00
|88
|2006.05.22 17:15
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.45
|0.00
|89
|2006.05.22 17:31
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.38
|0.00
|90
|2006.05.22 17:34
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.33
|0.00
|91
|2006.05.22 17:40
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.28
|0.00
|92
|2006.05.22 19:43
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.23
|0.00
|93
|2006.05.22 20:03
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.17
|0.00
|94
|2006.05.22 20:10
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.08
|0.00
|95
|2006.05.22 20:16
|modify
|13
|1.70
|112.66
|112.01
|0.00
|96
|2006.05.22 20:31
|modify
|13
|1.70
|112.66
|111.95
|0.00
|97
|2006.05.23 06:47
|modify
|13
|1.70
|112.66
|111.87
|0.00
|98
|2006.05.23 06:49
|modify
|13
|1.70
|112.66
|111.79
|0.00
|99
|2006.05.23 07:00
|modify
|13
|1.70
|112.66
|111.73
|0.00
|100
|2006.05.23 07:01
|modify
|13
|1.70
|112.66
|111.67
|0.00
|101
|2006.05.23 07:02
|modify
|13
|1.70
|112.66
|111.61
|0.00
|102
|2006.05.23 09:56
|s/l
|13
|1.70
|111.61
|111.61
|0.00
|1587.26
|7269.01
|103
|2006.05.29 10:00
|sell
|14
|2.20
|112.29
|112.89
|0.00
|104
|2006.05.30 09:48
|modify
|14
|2.20
|112.29
|112.27
|0.00
|105
|2006.05.30 13:42
|s/l
|14
|2.20
|112.27
|112.27
|0.00
|24.13
|7293.14
|106
|2006.06.05 10:00
|buy
|15
|2.20
|111.78
|111.18
|0.00
|107
|2006.06.06 00:47
|modify
|15
|2.20
|111.78
|111.79
|0.00
|108
|2006.06.06 03:00
|modify
|15
|2.20
|111.78
|111.85
|0.00
|109
|2006.06.06 03:11
|modify
|15
|2.20
|111.78
|111.90
|0.00
|110
|2006.06.06 14:12
|modify
|15
|2.20
|111.78
|111.97
|0.00
|111
|2006.06.06 14:13
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.04
|0.00
|112
|2006.06.06 14:14
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.11
|0.00
|113
|2006.06.06 14:17
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.16
|0.00
|114
|2006.06.06 14:34
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.22
|0.00
|115
|2006.06.06 14:50
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.28
|0.00
|116
|2006.06.06 15:27
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.35
|0.00
|117
|2006.06.06 15:32
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.40
|0.00
|118
|2006.06.06 15:37
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.47
|0.00
|119
|2006.06.06 16:10
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.52
|0.00
|120
|2006.06.06 16:10
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.57
|0.00
|121
|2006.06.06 16:40
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.62
|0.00
|122
|2006.06.06 16:42
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.68
|0.00
|123
|2006.06.06 16:45
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.73
|0.00
|124
|2006.06.06 16:47
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.79
|0.00
|125
|2006.06.06 16:59
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.85
|0.00
|126
|2006.06.06 17:00
|modify
|15
|2.20
|111.78
|112.94
|0.00
|127
|2006.06.07 03:23
|s/l
|15
|2.20
|112.94
|112.94
|0.00
|2274.66
|9567.80
|128
|2006.06.12 10:00
|sell
|16
|2.90
|114.19
|114.79
|0.00
|129
|2006.06.13 09:06
|s/l
|16
|2.90
|114.79
|114.79
|0.00
|-1535.65
|8032.15
|130
|2006.06.19 10:00
|sell
|17
|2.40
|115.62
|116.22
|0.00
|131
|2006.06.20 07:49
|modify
|17
|2.40
|115.62
|115.60
|0.00
|132
|2006.06.20 08:04
|modify
|17
|2.40
|115.62
|115.55
|0.00
|133
|2006.06.20 08:42
|modify
|17
|2.40
|115.62
|115.50
|0.00
|134
|2006.06.20 08:48
|modify
|17
|2.40
|115.62
|115.45
|0.00
|135
|2006.06.20 08:50
|modify
|17
|2.40
|115.62
|115.39
|0.00
|136
|2006.06.20 08:58
|modify
|17
|2.40
|115.62
|115.34
|0.00
|137
|2006.06.20 09:06
|modify
|17
|2.40
|115.62
|115.27
|0.00
|138
|2006.06.20 11:57
|s/l
|17
|2.40
|115.27
|115.27
|0.00
|712.24
|8744.40
|139
|2006.06.26 10:00
|sell
|18
|2.60
|116.26
|116.86
|0.00
|140
|2006.06.29 20:22
|modify
|18
|2.60
|116.26
|116.23
|0.00
|141
|2006.06.29 20:22
|modify
|18
|2.60
|116.26
|116.14
|0.00
|142
|2006.06.29 20:22
|modify
|18
|2.60
|116.26
|116.06
|0.00
|143
|2006.06.29 20:28
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.98
|0.00
|144
|2006.06.29 20:28
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.90
|0.00
|145
|2006.06.29 20:48
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.82
|0.00
|146
|2006.06.29 20:50
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.75
|0.00
|147
|2006.06.29 20:56
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.70
|0.00
|148
|2006.06.29 20:58
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.65
|0.00
|149
|2006.06.29 20:59
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.60
|0.00
|150
|2006.06.29 21:26
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.53
|0.00
|151
|2006.06.29 21:28
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.48
|0.00
|152
|2006.06.30 05:47
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.41
|0.00
|153
|2006.06.30 07:30
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.36
|0.00
|154
|2006.06.30 07:38
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.31
|0.00
|155
|2006.06.30 07:51
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.26
|0.00
|156
|2006.06.30 07:52
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.21
|0.00
|157
|2006.06.30 07:59
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.16
|0.00
|158
|2006.06.30 08:00
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.10
|0.00
|159
|2006.06.30 14:36
|modify
|18
|2.60
|116.26
|115.04
|0.00
|160
|2006.06.30 14:36
|modify
|18
|2.60
|116.26
|114.98
|0.00
|161
|2006.06.30 14:42
|modify
|18
|2.60
|116.26
|114.89
|0.00
|162
|2006.06.30 14:44
|modify
|18
|2.60
|116.26
|114.81
|0.00
|163
|2006.07.03 01:52
|modify
|18
|2.60
|116.26
|114.76
|0.00
|164
|2006.07.03 03:33
|s/l
|18
|2.60
|114.76
|114.76
|0.00
|3273.91
|12018.31
|165
|2006.07.03 10:00
|buy
|19
|3.60
|114.61
|114.01
|0.00
|166
|2006.07.05 01:15
|modify
|19
|3.60
|114.61
|114.62
|0.00
|167
|2006.07.05 07:37
|s/l
|19
|3.60
|114.62
|114.62
|0.00
|56.03
|12074.34
|168
|2006.07.10 10:00
|buy
|20
|3.60
|113.60
|113.00
|0.00
|169
|2006.07.10 15:38
|modify
|20
|3.60
|113.60
|113.61
|0.00
|170
|2006.07.10 15:40
|modify
|20
|3.60
|113.60
|113.67
|0.00
|171
|2006.07.10 23:00
|modify
|20
|3.60
|113.60
|113.73
|0.00
|172
|2006.07.11 01:03
|modify
|20
|3.60
|113.60
|113.78
|0.00
|173
|2006.07.11 01:12
|modify
|20
|3.60
|113.60
|113.84
|0.00
|174
|2006.07.11 12:09
|modify
|20
|3.60
|113.60
|113.89
|0.00
|175
|2006.07.11 15:03
|modify
|20
|3.60
|113.60
|113.94
|0.00
|176
|2006.07.11 15:07
|modify
|20
|3.60
|113.60
|114.00
|0.00
|177
|2006.07.11 15:15
|modify
|20
|3.60
|113.60
|114.07
|0.00
|178
|2006.07.11 17:18
|s/l
|20
|3.60
|114.07
|114.07
|0.00
|1495.74
|13570.09
|179
|2006.07.17 10:00
|sell
|21
|4.10
|116.56
|117.16
|0.00
|180
|2006.07.17 12:03
|s/l
|21
|4.10
|117.16
|117.16
|0.00
|-2099.33
|11470.76
|181
|2006.07.24 10:00
|buy
|22
|3.40
|116.78
|116.18
|0.00
|182
|2006.07.25 18:03
|modify
|22
|3.40
|116.78
|116.79
|0.00
|183
|2006.07.26 10:02
|s/l
|22
|3.40
|116.79
|116.79
|0.00
|52.37
|11523.12
|184
|2006.07.31 10:00
|buy
|23
|3.50
|114.49
|113.89
|0.00
|185
|2006.08.01 14:44
|modify
|23
|3.50
|114.49
|114.50
|0.00
|186
|2006.08.01 15:02
|modify
|23
|3.50
|114.49
|114.55
|0.00
|187
|2006.08.01 15:12
|modify
|23
|3.50
|114.49
|114.60
|0.00
|188
|2006.08.01 16:02
|modify
|23
|3.50
|114.49
|114.65
|0.00
|189
|2006.08.01 16:05
|modify
|23
|3.50
|114.49
|114.70
|0.00
|190
|2006.08.01 16:28
|modify
|23
|3.50
|114.49
|114.76
|0.00
|191
|2006.08.01 18:10
|s/l
|23
|3.50
|114.76
|114.76
|0.00
|835.64
|12358.76
|192
|2006.08.07 10:00
|buy
|24
|3.70
|114.65
|114.05
|0.00
|193
|2006.08.08 08:02
|modify
|24
|3.70
|114.65
|114.66
|0.00
|194
|2006.08.08 20:15
|s/l
|24
|3.70
|114.66
|114.66
|0.00
|44.93
|12403.70
|195
|2006.08.14 10:00
|sell
|25
|3.70
|116.53
|117.13
|0.00
|196
|2006.08.15 15:57
|modify
|25
|3.70
|116.53
|116.50
|0.00
|197
|2006.08.16 14:37
|modify
|25
|3.70
|116.53
|116.42
|0.00
|198
|2006.08.16 15:16
|modify
|25
|3.70
|116.53
|116.37
|0.00
|199
|2006.08.16 15:21
|modify
|25
|3.70
|116.53
|116.31
|0.00
|200
|2006.08.17 03:03
|modify
|25
|3.70
|116.53
|116.26
|0.00
|201
|2006.08.17 03:14
|modify
|25
|3.70
|116.53
|116.21
|0.00
|202
|2006.08.17 08:09
|modify
|25
|3.70
|116.53
|116.15
|0.00
|203
|2006.08.17 09:14
|modify
|25
|3.70
|116.53
|116.09
|0.00
|204
|2006.08.17 09:20
|modify
|25
|3.70
|116.53
|116.04
|0.00
|205
|2006.08.17 09:23
|modify
|25
|3.70
|116.53
|115.96
|0.00
|206
|2006.08.17 09:41
|modify
|25
|3.70
|116.53
|115.91
|0.00
|207
|2006.08.17 10:36
|modify
|25
|3.70
|116.53
|115.85
|0.00
|208
|2006.08.17 19:01
|s/l
|25
|3.70
|115.85
|115.85
|0.00
|2045.23
|14448.93
|209
|2006.08.21 10:00
|buy
|26
|4.30
|115.54
|114.94
|0.00
|210
|2006.08.22 02:31
|modify
|26
|4.30
|115.54
|115.55
|0.00
|211
|2006.08.22 02:34
|modify
|26
|4.30
|115.54
|115.60
|0.00
|212
|2006.08.22 09:50
|modify
|26
|4.30
|115.54
|115.65
|0.00
|213
|2006.08.22 09:51
|modify
|26
|4.30
|115.54
|115.71
|0.00
|214
|2006.08.22 10:05
|modify
|26
|4.30
|115.54
|115.76
|0.00
|215
|2006.08.22 14:14
|modify
|26
|4.30
|115.54
|115.82
|0.00
|216
|2006.08.22 14:15
|modify
|26
|4.30
|115.54
|115.87
|0.00
|217
|2006.08.22 15:45
|modify
|26
|4.30
|115.54
|115.93
|0.00
|218
|2006.08.22 17:41
|modify
|26
|4.30
|115.54
|115.99
|0.00
|219
|2006.08.22 17:42
|modify
|26
|4.30
|115.54
|116.04
|0.00
|220
|2006.08.22 18:10
|modify
|26
|4.30
|115.54
|116.10
|0.00
|221
|2006.08.22 19:32
|modify
|26
|4.30
|115.54
|116.15
|0.00
|222
|2006.08.22 19:34
|modify
|26
|4.30
|115.54
|116.20
|0.00
|223
|2006.08.22 20:00
|modify
|26
|4.30
|115.54
|116.26
|0.00
|224
|2006.08.23 08:57
|s/l
|26
|4.30
|116.26
|116.26
|0.00
|2692.64
|17141.57
|225
|2006.08.28 10:00
|sell
|27
|5.00
|117.03
|117.63
|0.00
|226
|2006.09.04 06:48
|modify
|27
|5.00
|117.03
|117.01
|0.00
|227
|2006.09.04 09:46
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.95
|0.00
|228
|2006.09.04 09:48
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.90
|0.00
|229
|2006.09.04 09:59
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.85
|0.00
|230
|2006.09.04 10:04
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.80
|0.00
|231
|2006.09.04 11:46
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.75
|0.00
|232
|2006.09.04 12:21
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.69
|0.00
|233
|2006.09.04 13:57
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.62
|0.00
|234
|2006.09.04 15:11
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.57
|0.00
|235
|2006.09.04 15:24
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.52
|0.00
|236
|2006.09.05 02:14
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.47
|0.00
|237
|2006.09.05 02:15
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.42
|0.00
|238
|2006.09.05 09:06
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.34
|0.00
|239
|2006.09.05 09:10
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.29
|0.00
|240
|2006.09.05 09:16
|modify
|27
|5.00
|117.03
|116.24
|0.00
|241
|2006.09.05 16:51
|s/l
|27
|5.00
|116.24
|116.24
|0.00
|3124.25
|20265.82
|242
|2006.09.11 10:00
|buy
|28
|5.00
|117.25
|116.65
|0.00
|243
|2006.09.12 17:39
|modify
|28
|5.00
|117.25
|117.26
|0.00
|244
|2006.09.12 18:26
|modify
|28
|5.00
|117.25
|117.32
|0.00
|245
|2006.09.12 18:35
|modify
|28
|5.00
|117.25
|117.37
|0.00
|246
|2006.09.12 20:04
|modify
|28
|5.00
|117.25
|117.44
|0.00
|247
|2006.09.12 20:04
|modify
|28
|5.00
|117.25
|117.49
|0.00
|248
|2006.09.12 20:09
|modify
|28
|5.00
|117.25
|117.57
|0.00
|249
|2006.09.13 09:20
|s/l
|28
|5.00
|117.57
|117.57
|0.00
|1395.21
|21661.03
|250
|2006.09.18 10:00
|sell
|29
|5.00
|117.84
|118.44
|0.00
|251
|2006.09.19 14:42
|modify
|29
|5.00
|117.84
|117.83
|0.00
|252
|2006.09.19 14:45
|modify
|29
|5.00
|117.84
|117.78
|0.00
|253
|2006.09.19 14:52
|modify
|29
|5.00
|117.84
|117.73
|0.00
|254
|2006.09.19 16:47
|modify
|29
|5.00
|117.84
|117.68
|0.00
|255
|2006.09.19 16:53
|modify
|29
|5.00
|117.84
|117.63
|0.00
|256
|2006.09.19 17:43
|s/l
|29
|5.00
|117.63
|117.63
|0.00
|858.28
|22519.31
|257
|2006.09.25 10:00
|buy
|30
|5.00
|116.30
|115.70
|0.00
|258
|2006.09.26 16:25
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.31
|0.00
|259
|2006.09.26 16:32
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.36
|0.00
|260
|2006.09.26 16:35
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.42
|0.00
|261
|2006.09.26 16:45
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.47
|0.00
|262
|2006.09.26 16:45
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.53
|0.00
|263
|2006.09.26 16:46
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.58
|0.00
|264
|2006.09.26 18:30
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.64
|0.00
|265
|2006.09.27 11:22
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.69
|0.00
|266
|2006.09.27 12:27
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.74
|0.00
|267
|2006.09.27 12:31
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.79
|0.00
|268
|2006.09.27 15:45
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.84
|0.00
|269
|2006.09.27 16:05
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.89
|0.00
|270
|2006.09.27 16:05
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.94
|0.00
|271
|2006.09.27 16:09
|modify
|30
|5.00
|116.30
|116.99
|0.00
|272
|2006.09.27 16:10
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.04
|0.00
|273
|2006.09.28 09:19
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.09
|0.00
|274
|2006.09.28 10:30
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.14
|0.00
|275
|2006.09.28 14:37
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.19
|0.00
|276
|2006.09.28 15:22
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.24
|0.00
|277
|2006.09.28 16:24
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.29
|0.00
|278
|2006.09.29 08:29
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.36
|0.00
|279
|2006.09.29 08:52
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.41
|0.00
|280
|2006.09.29 09:25
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.46
|0.00
|281
|2006.09.29 09:28
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.51
|0.00
|282
|2006.09.29 16:39
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.56
|0.00
|283
|2006.10.02 02:10
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.61
|0.00
|284
|2006.10.02 03:25
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.66
|0.00
|285
|2006.10.02 03:25
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.71
|0.00
|286
|2006.10.02 03:32
|modify
|30
|5.00
|116.30
|117.76
|0.00
|287
|2006.10.02 15:50
|s/l
|30
|5.00
|117.76
|117.76
|0.00
|6318.75
|28838.06
|288
|2006.10.09 10:00
|sell
|31
|5.00
|119.16
|119.76
|0.00
|289
|2006.10.10 16:04
|s/l
|31
|5.00
|119.76
|119.76
|0.00
|-2539.21
|26298.85
|290
|2006.10.16 10:00
|sell
|32
|5.00
|119.32
|119.92
|0.00
|291
|2006.10.17 11:07
|modify
|32
|5.00
|119.32
|119.31
|0.00
|292
|2006.10.17 11:18
|modify
|32
|5.00
|119.32
|119.26
|0.00
|293
|2006.10.17 15:22
|modify
|32
|5.00
|119.32
|119.21
|0.00
|294
|2006.10.17 23:52
|modify
|32
|5.00
|119.32
|119.16
|0.00
|295
|2006.10.17 23:57
|modify
|32
|5.00
|119.32
|119.11
|0.00
|296
|2006.10.18 00:02
|modify
|32
|5.00
|119.32
|119.06
|0.00
|297
|2006.10.18 08:36
|modify
|32
|5.00
|119.32
|119.00
|0.00
|298
|2006.10.18 14:40
|s/l
|32
|5.00
|119.00
|119.00
|0.00
|1276.14
|27574.99
|299
|2006.10.23 10:00
|buy
|33
|5.00
|118.96
|118.36
|0.00
|300
|2006.10.24 10:01
|modify
|33
|5.00
|118.96
|118.97
|0.00
|301
|2006.10.24 15:37
|modify
|33
|5.00
|118.96
|119.02
|0.00
|302
|2006.10.25 10:03
|s/l
|33
|5.00
|119.02
|119.02
|0.00
|286.32
|27861.31
|303
|2006.10.30 10:00
|buy
|34
|5.00
|117.43
|116.83
|0.00
|304
|2006.10.31 17:35
|s/l
|34
|5.00
|116.83
|116.83
|0.00
|-2550.73
|25310.58
|305
|2006.11.06 10:00
|sell
|35
|5.00
|118.21
|118.81
|0.00
|306
|2006.11.07 14:59
|modify
|35
|5.00
|118.21
|118.20
|0.00
|307
|2006.11.07 15:09
|modify
|35
|5.00
|118.21
|118.15
|0.00
|308
|2006.11.07 15:29
|modify
|35
|5.00
|118.21
|118.10
|0.00
|309
|2006.11.07 15:32
|modify
|35
|5.00
|118.21
|118.05
|0.00
|310
|2006.11.07 15:43
|modify
|35
|5.00
|118.21
|118.00
|0.00
|311
|2006.11.07 15:49
|modify
|35
|5.00
|118.21
|117.95
|0.00
|312
|2006.11.07 15:50
|modify
|35
|5.00
|118.21
|117.90
|0.00
|313
|2006.11.08 15:11
|s/l
|35
|5.00
|117.90
|117.90
|0.00
|1246.17
|26556.75
|314
|2006.11.13 10:00
|buy
|36
|5.00
|117.45
|116.85
|0.00
|315
|2006.11.13 15:50
|modify
|36
|5.00
|117.45
|117.46
|0.00
|316
|2006.11.13 16:04
|modify
|36
|5.00
|117.45
|117.51
|0.00
|317
|2006.11.13 16:05
|modify
|36
|5.00
|117.45
|117.56
|0.00
|318
|2006.11.13 16:06
|modify
|36
|5.00
|117.45
|117.61
|0.00
|319
|2006.11.13 18:49
|modify
|36
|5.00
|117.45
|117.66
|0.00
|320
|2006.11.14 00:57
|s/l
|36
|5.00
|117.66
|117.66
|0.00
|909.50
|27466.25
|321
|2006.11.20 10:00
|sell
|37
|5.00
|118.08
|118.68
|0.00
|322
|2006.11.22 08:40
|modify
|37
|5.00
|118.08
|118.07
|0.00
|323
|2006.11.22 08:41
|modify
|37
|5.00
|118.08
|118.02
|0.00
|324
|2006.11.22 11:35
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.97
|0.00
|325
|2006.11.22 11:49
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.92
|0.00
|326
|2006.11.22 12:11
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.87
|0.00
|327
|2006.11.22 12:21
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.82
|0.00
|328
|2006.11.22 13:11
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.77
|0.00
|329
|2006.11.22 13:17
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.72
|0.00
|330
|2006.11.22 13:20
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.67
|0.00
|331
|2006.11.22 13:21
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.62
|0.00
|332
|2006.11.22 14:15
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.57
|0.00
|333
|2006.11.22 14:19
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.52
|0.00
|334
|2006.11.22 14:20
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.47
|0.00
|335
|2006.11.22 14:26
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.42
|0.00
|336
|2006.11.22 14:29
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.36
|0.00
|337
|2006.11.22 16:06
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.30
|0.00
|338
|2006.11.22 16:07
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.24
|0.00
|339
|2006.11.22 16:07
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.18
|0.00
|340
|2006.11.22 16:22
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.13
|0.00
|341
|2006.11.22 16:24
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.08
|0.00
|342
|2006.11.22 16:24
|modify
|37
|5.00
|118.08
|117.03
|0.00
|343
|2006.11.23 10:35
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.98
|0.00
|344
|2006.11.23 10:49
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.93
|0.00
|345
|2006.11.23 10:53
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.88
|0.00
|346
|2006.11.23 15:18
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.81
|0.00
|347
|2006.11.23 16:09
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.76
|0.00
|348
|2006.11.23 16:24
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.71
|0.00
|349
|2006.11.23 16:27
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.66
|0.00
|350
|2006.11.24 09:25
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.60
|0.00
|351
|2006.11.24 09:31
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.55
|0.00
|352
|2006.11.24 09:32
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.49
|0.00
|353
|2006.11.24 09:33
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.44
|0.00
|354
|2006.11.24 09:34
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.39
|0.00
|355
|2006.11.24 09:47
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.34
|0.00
|356
|2006.11.24 09:47
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.29
|0.00
|357
|2006.11.24 13:15
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.24
|0.00
|358
|2006.11.27 00:00
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.07
|0.00
|359
|2006.11.27 00:17
|modify
|37
|5.00
|118.08
|116.01
|0.00
|360
|2006.11.27 06:25
|s/l
|37
|5.00
|116.01
|116.01
|0.00
|8682.24
|36148.49
|361
|2006.11.27 10:00
|buy
|38
|5.00
|116.34
|115.74
|0.00
|362
|2006.11.29 01:23
|s/l
|38
|5.00
|115.74
|115.74
|0.00
|-2557.82
|33590.67
|363
|2006.12.04 10:00
|buy
|39
|5.00
|115.55
|114.95
|0.00
|364
|2006.12.05 08:41
|s/l
|39
|5.00
|114.95
|114.95
|0.00
|-2592.73
|30997.94
|365
|2006.12.11 10:00
|sell
|40
|0.10
|116.75
|117.35
|0.00
|366
|2006.12.13 14:33
|s/l
|40
|0.10
|117.35
|117.35
|0.00
|-52.50
|30945.44
|367
|2006.12.18 10:00
|sell
|41
|0.10
|117.88
|118.48
|0.00
|368
|2006.12.20 18:32
|s/l
|41
|0.10
|118.48
|118.48
|0.00
|-52.01
|30893.43
|369
|2007.01.08 10:00
|buy
|42
|0.10
|118.40
|117.80
|0.00
|370
|2007.01.09 07:40
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.41
|0.00
|371
|2007.01.09 09:35
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.46
|0.00
|372
|2007.01.09 09:35
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.51
|0.00
|373
|2007.01.09 09:44
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.56
|0.00
|374
|2007.01.09 10:40
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.61
|0.00
|375
|2007.01.09 12:38
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.66
|0.00
|376
|2007.01.09 15:06
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.71
|0.00
|377
|2007.01.09 15:14
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.77
|0.00
|378
|2007.01.09 15:20
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.82
|0.00
|379
|2007.01.09 15:21
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.88
|0.00
|380
|2007.01.09 15:22
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.93
|0.00
|381
|2007.01.10 15:36
|modify
|42
|0.10
|118.40
|118.98
|0.00
|382
|2007.01.10 15:42
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.03
|0.00
|383
|2007.01.10 15:53
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.08
|0.00
|384
|2007.01.10 16:13
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.14
|0.00
|385
|2007.01.11 07:19
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.19
|0.00
|386
|2007.01.11 07:30
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.24
|0.00
|387
|2007.01.11 08:12
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.29
|0.00
|388
|2007.01.11 08:19
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.34
|0.00
|389
|2007.01.11 09:14
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.39
|0.00
|390
|2007.01.11 09:14
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.45
|0.00
|391
|2007.01.11 09:14
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.51
|0.00
|392
|2007.01.11 09:20
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.56
|0.00
|393
|2007.01.11 09:24
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.61
|0.00
|394
|2007.01.11 09:36
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.66
|0.00
|395
|2007.01.11 09:38
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.71
|0.00
|396
|2007.01.11 11:58
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.76
|0.00
|397
|2007.01.11 12:58
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.82
|0.00
|398
|2007.01.11 16:38
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.87
|0.00
|399
|2007.01.11 16:38
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.92
|0.00
|400
|2007.01.11 16:40
|modify
|42
|0.10
|118.40
|119.97
|0.00
|401
|2007.01.11 16:42
|modify
|42
|0.10
|118.40
|120.02
|0.00
|402
|2007.01.12 02:18
|modify
|42
|0.10
|118.40
|120.09
|0.00
|403
|2007.01.15 01:18
|s/l
|42
|0.10
|120.09
|120.09
|0.00
|143.12
|31036.56
|404
|2007.01.15 10:00
|sell
|43
|5.00
|120.45
|121.05
|0.00
|405
|2007.01.18 07:35
|s/l
|43
|5.00
|121.05
|121.05
|0.00
|-2649.11
|28387.45
|406
|2007.01.22 10:00
|sell
|44
|5.00
|121.40
|122.00
|0.00
|407
|2007.01.24 09:10
|modify
|44
|5.00
|121.40
|121.39
|0.00
|408
|2007.01.24 09:11
|modify
|44
|5.00
|121.40
|121.33
|0.00
|409
|2007.01.24 09:18
|modify
|44
|5.00
|121.40
|121.28
|0.00
|410
|2007.01.24 10:39
|s/l
|44
|5.00
|121.28
|121.28
|0.00
|426.32
|28813.77
|411
|2007.01.29 10:00
|sell
|45
|5.00
|121.88
|122.48
|0.00
|412
|2007.01.31 07:20
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.87
|0.00
|413
|2007.01.31 08:31
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.82
|0.00
|414
|2007.01.31 16:58
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.75
|0.00
|415
|2007.01.31 16:58
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.69
|0.00
|416
|2007.01.31 16:58
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.64
|0.00
|417
|2007.01.31 16:58
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.56
|0.00
|418
|2007.01.31 17:01
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.51
|0.00
|419
|2007.01.31 17:01
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.44
|0.00
|420
|2007.01.31 17:01
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.36
|0.00
|421
|2007.01.31 17:02
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.31
|0.00
|422
|2007.01.31 17:02
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.25
|0.00
|423
|2007.02.01 03:24
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.20
|0.00
|424
|2007.02.01 03:35
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.14
|0.00
|425
|2007.02.01 07:20
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.08
|0.00
|426
|2007.02.01 11:35
|modify
|45
|5.00
|121.88
|121.03
|0.00
|427
|2007.02.01 11:39
|modify
|45
|5.00
|121.88
|120.98
|0.00
|428
|2007.02.01 14:37
|modify
|45
|5.00
|121.88
|120.93
|0.00
|429
|2007.02.01 15:07
|modify
|45
|5.00
|121.88
|120.88
|0.00
|430
|2007.02.01 15:55
|modify
|45
|5.00
|121.88
|120.83
|0.00
|431
|2007.02.01 16:01
|modify
|45
|5.00
|121.88
|120.77
|0.00
|432
|2007.02.01 16:01
|modify
|45
|5.00
|121.88
|120.71
|0.00
|433
|2007.02.01 17:29
|s/l
|45
|5.00
|120.71
|120.71
|0.00
|4675.33
|33489.10
|434
|2007.02.05 10:00
|buy
|46
|5.00
|120.72
|120.12
|0.00
|435
|2007.02.06 00:38
|s/l
|46
|5.00
|120.12
|120.12
|0.00
|-2480.61
|31008.49
|436
|2007.02.12 10:00
|sell
|47
|5.00
|121.91
|122.51
|0.00
|437
|2007.02.13 11:16
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.90
|0.00
|438
|2007.02.13 13:42
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.85
|0.00
|439
|2007.02.13 14:12
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.80
|0.00
|440
|2007.02.13 14:37
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.75
|0.00
|441
|2007.02.14 02:25
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.70
|0.00
|442
|2007.02.14 10:04
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.65
|0.00
|443
|2007.02.14 10:05
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.59
|0.00
|444
|2007.02.14 10:05
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.54
|0.00
|445
|2007.02.14 10:24
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.48
|0.00
|446
|2007.02.14 16:03
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.42
|0.00
|447
|2007.02.14 16:08
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.37
|0.00
|448
|2007.02.14 16:16
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.32
|0.00
|449
|2007.02.14 16:18
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.27
|0.00
|450
|2007.02.15 00:50
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.22
|0.00
|451
|2007.02.15 00:50
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.17
|0.00
|452
|2007.02.15 00:50
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.12
|0.00
|453
|2007.02.15 00:50
|modify
|47
|5.00
|121.91
|121.05
|0.00
|454
|2007.02.15 00:50
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.98
|0.00
|455
|2007.02.15 00:50
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.93
|0.00
|456
|2007.02.15 00:50
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.85
|0.00
|457
|2007.02.15 01:07
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.79
|0.00
|458
|2007.02.15 02:12
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.73
|0.00
|459
|2007.02.15 02:15
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.68
|0.00
|460
|2007.02.15 02:19
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.63
|0.00
|461
|2007.02.15 02:19
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.58
|0.00
|462
|2007.02.15 02:23
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.53
|0.00
|463
|2007.02.15 02:24
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.45
|0.00
|464
|2007.02.15 16:31
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.38
|0.00
|465
|2007.02.15 16:31
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.33
|0.00
|466
|2007.02.15 16:34
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.28
|0.00
|467
|2007.02.15 16:35
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.23
|0.00
|468
|2007.02.15 16:37
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.18
|0.00
|469
|2007.02.15 16:37
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.12
|0.00
|470
|2007.02.15 16:42
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.07
|0.00
|471
|2007.02.15 16:44
|modify
|47
|5.00
|121.91
|120.02
|0.00
|472
|2007.02.15 20:59
|modify
|47
|5.00
|121.91
|119.96
|0.00
|473
|2007.02.15 21:04
|modify
|47
|5.00
|121.91
|119.90
|0.00
|474
|2007.02.15 21:43
|modify
|47
|5.00
|121.91
|119.85
|0.00
|475
|2007.02.15 22:04
|modify
|47
|5.00
|121.91
|119.80
|0.00
|476
|2007.02.16 14:13
|modify
|47
|5.00
|121.91
|119.75
|0.00
|477
|2007.02.16 14:30
|modify
|47
|5.00
|121.91
|119.70
|0.00
|478
|2007.02.16 14:36
|modify
|47
|5.00
|121.91
|119.65
|0.00
|479
|2007.02.16 14:39
|modify
|47
|5.00
|121.91
|119.60
|0.00
|480
|2007.02.19 01:29
|s/l
|47
|5.00
|119.60
|119.60
|0.00
|9417.79
|40426.28
|481
|2007.02.19 10:00
|buy
|48
|5.00
|119.66
|119.06
|0.00
|482
|2007.02.20 12:39
|modify
|48
|5.00
|119.66
|119.67
|0.00
|483
|2007.02.20 12:44
|modify
|48
|5.00
|119.66
|119.72
|0.00
|484
|2007.02.21 03:48
|modify
|48
|5.00
|119.66
|119.78
|0.00
|485
|2007.02.21 03:48
|modify
|48
|5.00
|119.66
|119.85
|0.00
|486
|2007.02.21 03:48
|modify
|48
|5.00
|119.66
|119.92
|0.00
|487
|2007.02.21 04:43
|s/l
|48
|5.00
|119.92
|119.92
|0.00
|1118.52
|41544.80
|488
|2007.02.26 10:00
|sell
|49
|5.00
|120.57
|121.17
|0.00
|489
|2007.02.27 08:53
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.56
|0.00
|490
|2007.02.27 09:00
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.50
|0.00
|491
|2007.02.27 09:02
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.45
|0.00
|492
|2007.02.27 09:04
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.40
|0.00
|493
|2007.02.27 09:13
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.35
|0.00
|494
|2007.02.27 09:13
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.29
|0.00
|495
|2007.02.27 09:18
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.24
|0.00
|496
|2007.02.27 09:21
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.18
|0.00
|497
|2007.02.27 09:26
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.12
|0.00
|498
|2007.02.27 09:32
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.07
|0.00
|499
|2007.02.27 11:39
|modify
|49
|5.00
|120.57
|120.01
|0.00
|500
|2007.02.27 12:00
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.94
|0.00
|501
|2007.02.27 13:51
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.89
|0.00
|502
|2007.02.27 14:07
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.84
|0.00
|503
|2007.02.27 14:14
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.79
|0.00
|504
|2007.02.27 14:23
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.74
|0.00
|505
|2007.02.27 14:30
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.68
|0.00
|506
|2007.02.27 14:31
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.63
|0.00
|507
|2007.02.27 14:44
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.57
|0.00
|508
|2007.02.27 14:45
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.52
|0.00
|509
|2007.02.27 14:45
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.47
|0.00
|510
|2007.02.27 14:47
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.42
|0.00
|511
|2007.02.27 14:57
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.37
|0.00
|512
|2007.02.27 14:58
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.32
|0.00
|513
|2007.02.27 18:00
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.26
|0.00
|514
|2007.02.27 18:05
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.20
|0.00
|515
|2007.02.27 18:14
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.15
|0.00
|516
|2007.02.27 20:29
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.10
|0.00
|517
|2007.02.27 20:35
|modify
|49
|5.00
|120.57
|119.04
|0.00
|518
|2007.02.27 20:42
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.99
|0.00
|519
|2007.02.27 20:43
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.94
|0.00
|520
|2007.02.27 20:44
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.89
|0.00
|521
|2007.02.27 20:47
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.83
|0.00
|522
|2007.02.27 21:01
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.78
|0.00
|523
|2007.02.27 21:03
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.73
|0.00
|524
|2007.02.27 21:06
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.68
|0.00
|525
|2007.02.27 21:07
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.62
|0.00
|526
|2007.02.27 21:08
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.56
|0.00
|527
|2007.02.27 21:08
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.50
|0.00
|528
|2007.02.27 21:08
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.40
|0.00
|529
|2007.02.27 21:08
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.32
|0.00
|530
|2007.02.27 21:08
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.25
|0.00
|531
|2007.02.27 21:08
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.18
|0.00
|532
|2007.02.27 21:08
|modify
|49
|5.00
|120.57
|118.11
|0.00
|533
|2007.02.27 23:19
|s/l
|49
|5.00
|118.11
|118.11
|0.00
|10379.82
|51924.62
|534
|2007.03.05 10:00
|buy
|50
|5.00
|115.46
|114.86
|0.00
|535
|2007.03.05 16:12
|modify
|50
|5.00
|115.46
|115.47
|0.00
|536
|2007.03.05 16:13
|modify
|50
|5.00
|115.46
|115.52
|0.00
|537
|2007.03.05 17:20
|modify
|50
|5.00
|115.46
|115.57
|0.00
|538
|2007.03.05 17:21
|modify
|50
|5.00
|115.46
|115.62
|0.00
|539
|2007.03.05 22:17
|s/l
|50
|5.00
|115.62
|115.62
|0.00
|691.92
|52616.54
|540
|2007.03.12 10:00
|sell
|51
|5.00
|118.21
|118.81
|0.00
|541
|2007.03.12 13:24
|modify
|51
|5.00
|118.21
|118.20
|0.00
|542
|2007.03.12 13:25
|modify
|51
|5.00
|118.21
|118.15
|0.00
|543
|2007.03.12 13:30
|modify
|51
|5.00
|118.21
|118.10
|0.00
|544
|2007.03.12 13:32
|modify
|51
|5.00
|118.21
|118.05
|0.00
|545
|2007.03.12 13:33
|modify
|51
|5.00
|118.21
|118.00
|0.00
|546
|2007.03.12 14:15
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.94
|0.00
|547
|2007.03.12 14:15
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.89
|0.00
|548
|2007.03.13 12:00
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.84
|0.00
|549
|2007.03.13 12:01
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.79
|0.00
|550
|2007.03.13 12:01
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.74
|0.00
|551
|2007.03.13 12:06
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.69
|0.00
|552
|2007.03.13 12:07
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.64
|0.00
|553
|2007.03.13 12:07
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.59
|0.00
|554
|2007.03.13 12:13
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.52
|0.00
|555
|2007.03.13 12:14
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.47
|0.00
|556
|2007.03.13 12:17
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.42
|0.00
|557
|2007.03.13 12:21
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.37
|0.00
|558
|2007.03.13 12:38
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.32
|0.00
|559
|2007.03.13 13:18
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.27
|0.00
|560
|2007.03.13 13:30
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.20
|0.00
|561
|2007.03.13 14:29
|modify
|51
|5.00
|118.21
|117.14
|0.00
|562
|2007.03.13 16:11
|s/l
|51
|5.00
|117.14
|117.14
|0.00
|4532.98
|57149.52
|563
|2007.03.19 10:00
|buy
|52
|5.00
|117.40
|116.80
|0.00
|564
|2007.03.20 02:05
|modify
|52
|5.00
|117.40
|117.41
|0.00
|565
|2007.03.20 14:02
|s/l
|52
|5.00
|117.41
|117.41
|0.00
|59.70
|57209.22