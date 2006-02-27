Strategy Tester Report
EA_OTIW__1_for_FXDD

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=20061114; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=5; LotsOptimized=true; Open_Time="==========Parameters for open position"; _P_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#1"; Lots=1; StopLoss=60; TrailingStop=60; ccc="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStep=5; Slippage=3;
Bars in test11620Ticks modelled1556676Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit54744.84Gross profit86634.83Gross loss-31889.99
Profit factor2.72Expected payoff1013.79
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown9862.14 (22.04%)Relative drawdown22.04% (9862.14)
Total trades54Short positions (won %)27 (59.26%)Long positions (won %)27 (55.56%)
Profit trades (% of total)31 (57.41%)Loss trades (% of total)23 (42.59%)
Largestprofit trade13550.37loss trade-2506.70
Averageprofit trade2794.67loss trade-1386.52
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (12072.00)consecutive losses (loss in money)6 (-5181.68)
Maximalconsecutive profit (count of wins)23958.67 (5)consecutive loss (count of losses)-5181.68 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.27 10:00sell13.001.32031.32630.0000
22006.02.28 16:12modify13.001.32031.32020.0000
32006.02.28 16:13modify13.001.32031.31970.0000
42006.02.28 16:15modify13.001.32031.31920.0000
52006.02.28 16:24modify13.001.32031.31840.0000
62006.02.28 16:25modify13.001.32031.31790.0000
72006.02.28 16:25modify13.001.32031.31740.0000
82006.02.28 16:32modify13.001.32031.31690.0000
92006.02.28 19:54modify13.001.32031.31620.0000
102006.02.28 19:57modify13.001.32031.31580.0000
112006.03.01 03:58modify13.001.32031.31520.0000
122006.03.01 09:03modify13.001.32031.31470.0000
132006.03.01 09:06modify13.001.32031.31410.0000
142006.03.01 11:10modify13.001.32031.31370.0000
152006.03.01 14:07modify13.001.32031.31330.0000
162006.03.01 14:07modify13.001.32031.31280.0000
172006.03.01 14:09modify13.001.32031.31220.0000
182006.03.01 14:19modify13.001.32031.31180.0000
192006.03.01 14:33modify13.001.32031.31120.0000
202006.03.01 15:25modify13.001.32031.31040.0000
212006.03.01 16:10s/l13.001.31041.31040.00002229.7612229.76
222006.03.06 10:00buy23.701.29511.28910.0000
232006.03.06 17:28modify23.701.29511.29520.0000
242006.03.07 01:47modify23.701.29511.29560.0000
252006.03.07 02:00modify23.701.29511.29620.0000
262006.03.07 05:52modify23.701.29511.29670.0000
272006.03.07 05:54modify23.701.29511.29740.0000
282006.03.07 05:58modify23.701.29511.29810.0000
292006.03.07 05:58modify23.701.29511.29860.0000
302006.03.07 05:58modify23.701.29511.29920.0000
312006.03.07 05:59modify23.701.29511.29960.0000
322006.03.07 09:32modify23.701.29511.30050.0000
332006.03.07 09:34modify23.701.29511.30110.0000
342006.03.07 10:21modify23.701.29511.30150.0000
352006.03.07 10:32modify23.701.29511.30200.0000
362006.03.07 10:33modify23.701.29511.30250.0000
372006.03.07 11:35modify23.701.29511.30310.0000
382006.03.07 11:37modify23.701.29511.30350.0000
392006.03.07 11:38modify23.701.29511.30400.0000
402006.03.07 11:38modify23.701.29511.30480.0000
412006.03.07 12:49modify23.701.29511.30530.0000
422006.03.07 12:56modify23.701.29511.30570.0000
432006.03.07 14:18modify23.701.29511.30630.0000
442006.03.07 14:20modify23.701.29511.30690.0000
452006.03.07 14:22modify23.701.29511.30750.0000
462006.03.07 15:14modify23.701.29511.30800.0000
472006.03.07 15:14modify23.701.29511.30880.0000
482006.03.08 10:53s/l23.701.30881.30880.00003895.7516125.50
492006.03.13 10:00sell34.801.31651.32250.0000
502006.03.14 01:41modify34.801.31651.31650.0000
512006.03.14 01:41modify34.801.31651.31570.0000
522006.03.14 01:59modify34.801.31651.31530.0000
532006.03.14 09:07modify34.801.31651.31470.0000
542006.03.14 10:19modify34.801.31651.31420.0000
552006.03.14 10:33modify34.801.31651.31380.0000
562006.03.14 15:55modify34.801.31651.31340.0000
572006.03.14 16:01modify34.801.31651.31280.0000
582006.03.14 16:01modify34.801.31651.31210.0000
592006.03.14 16:03modify34.801.31651.31170.0000
602006.03.14 16:04modify34.801.31651.31130.0000
612006.03.14 16:25modify34.801.31651.31050.0000
622006.03.14 16:26modify34.801.31651.31000.0000
632006.03.14 16:27modify34.801.31651.30930.0000
642006.03.14 16:58modify34.801.31651.30860.0000
652006.03.14 16:58modify34.801.31651.30800.0000
662006.03.14 17:57modify34.801.31651.30760.0000
672006.03.14 17:57modify34.801.31651.30710.0000
682006.03.15 09:33modify34.801.31651.30660.0000
692006.03.15 15:10modify34.801.31651.30610.0000
702006.03.15 15:12modify34.801.31651.30560.0000
712006.03.15 15:12modify34.801.31651.30520.0000
722006.03.15 15:13modify34.801.31651.30470.0000
732006.03.15 15:25modify34.801.31651.30410.0000
742006.03.15 20:09modify34.801.31651.30360.0000
752006.03.15 20:09modify34.801.31651.30300.0000
762006.03.15 20:45modify34.801.31651.30250.0000
772006.03.15 21:00modify34.801.31651.30180.0000
782006.03.15 22:36modify34.801.31651.30140.0000
792006.03.16 14:34modify34.801.31651.30090.0000
802006.03.16 14:34modify34.801.31651.30020.0000
812006.03.16 14:42modify34.801.31651.29960.0000
822006.03.16 14:59modify34.801.31651.29890.0000
832006.03.16 14:59modify34.801.31651.29830.0000
842006.03.16 15:03modify34.801.31651.29780.0000
852006.03.16 15:03modify34.801.31651.29740.0000
862006.03.16 16:35modify34.801.31651.29680.0000
872006.03.16 18:28modify34.801.31651.29610.0000
882006.03.16 18:28modify34.801.31651.29570.0000
892006.03.16 18:31modify34.801.31651.29500.0000
902006.03.16 18:34modify34.801.31651.29450.0000
912006.03.16 18:34modify34.801.31651.29390.0000
922006.03.17 15:20s/l34.801.29391.29390.00008208.6624334.16
932006.03.20 10:00buy45.001.29151.28550.0000
942006.03.21 14:46modify45.001.29151.29160.0000
952006.03.21 14:53modify45.001.29151.29210.0000
962006.03.21 15:06modify45.001.29151.29300.0000
972006.03.21 15:44modify45.001.29151.29350.0000
982006.03.21 15:45modify45.001.29151.29420.0000
992006.03.21 15:46modify45.001.29151.29470.0000
1002006.03.21 15:48modify45.001.29151.29520.0000
1012006.03.21 16:11modify45.001.29151.29570.0000
1022006.03.21 16:12modify45.001.29151.29620.0000
1032006.03.21 16:54modify45.001.29151.29670.0000
1042006.03.21 16:56modify45.001.29151.29720.0000
1052006.03.21 17:45modify45.001.29151.29770.0000
1062006.03.22 11:04modify45.001.29151.29840.0000
1072006.03.22 11:21modify45.001.29151.29890.0000
1082006.03.22 18:23modify45.001.29151.29950.0000
1092006.03.22 19:10modify45.001.29151.30000.0000
1102006.03.23 01:57modify45.001.29151.30050.0000
1112006.03.23 01:58modify45.001.29151.30100.0000
1122006.03.23 01:58modify45.001.29151.30150.0000
1132006.03.23 02:10modify45.001.29151.30210.0000
1142006.03.23 12:54modify45.001.29151.30260.0000
1152006.03.23 14:44modify45.001.29151.30310.0000
1162006.03.23 16:03modify45.001.29151.30380.0000
1172006.03.23 16:04modify45.001.29151.30440.0000
1182006.03.23 16:11modify45.001.29151.30490.0000
1192006.03.23 16:13modify45.001.29151.30560.0000
1202006.03.23 16:16modify45.001.29151.30610.0000
1212006.03.23 16:20modify45.001.29151.30660.0000
1222006.03.23 16:20modify45.001.29151.30730.0000
1232006.03.23 16:21modify45.001.29151.30780.0000
1242006.03.23 16:23modify45.001.29151.30860.0000
1252006.03.23 16:28modify45.001.29151.30910.0000
1262006.03.23 16:28modify45.001.29151.30960.0000
1272006.03.23 16:29modify45.001.29151.31020.0000
1282006.03.23 16:29modify45.001.29151.31070.0000
1292006.03.23 16:29modify45.001.29151.31120.0000
1302006.03.23 16:30modify45.001.29151.31170.0000
1312006.03.23 16:30modify45.001.29151.31220.0000
1322006.03.23 20:07modify45.001.29151.31270.0000
1332006.03.23 20:09modify45.001.29151.31320.0000
1342006.03.23 20:21modify45.001.29151.31360.0000
1352006.03.24 16:06s/l45.001.31361.31360.00008504.8832839.04
1362006.03.27 10:00sell55.001.30721.31320.0000
1372006.03.28 14:01modify55.001.30721.30720.0000
1382006.03.28 14:02modify55.001.30721.30670.0000
1392006.03.28 14:05modify55.001.30721.30610.0000
1402006.03.28 15:25modify55.001.30721.30570.0000
1412006.03.28 15:27modify55.001.30721.30530.0000
1422006.03.28 15:30modify55.001.30721.30470.0000
1432006.03.28 15:33modify55.001.30721.30420.0000
1442006.03.28 21:18s/l55.001.30421.30420.00001119.6333958.67
1452006.04.03 10:00buy65.001.31101.30500.0000
1462006.04.03 16:42s/l65.001.30501.30500.0000-2298.8531659.82
1472006.04.10 10:00buy75.001.29901.29300.0000
1482006.04.10 17:41modify75.001.29901.29900.0000
1492006.04.10 18:08modify75.001.29901.29980.0000
1502006.04.10 19:01modify75.001.29901.30030.0000
1512006.04.11 08:06s/l75.001.30031.30030.0000515.0932174.91
1522006.04.17 10:00buy85.001.29121.28520.0000
1532006.04.17 13:52s/l85.001.28521.28520.0000-2334.2729840.64
1542006.04.24 10:00buy95.001.27081.26480.0000
1552006.04.25 15:37s/l95.001.26481.26480.0000-2356.9427483.70
1562006.05.01 10:00buy100.101.24051.23450.0000
1572006.05.01 14:55s/l100.101.23451.23450.0000-48.6027435.10
1582006.05.08 10:00buy110.101.22511.21910.0000
1592006.05.08 10:31s/l110.101.21911.21910.0000-49.2327385.87
1602006.05.15 10:00buy120.101.20361.19760.0000
1612006.05.15 12:42modify120.101.20361.20370.0000
1622006.05.15 12:43modify120.101.20361.20420.0000
1632006.05.15 12:49modify120.101.20361.20480.0000
1642006.05.15 12:57modify120.101.20361.20530.0000
1652006.05.15 15:28modify120.101.20361.20580.0000
1662006.05.15 18:52modify120.101.20361.20640.0000
1672006.05.15 18:59modify120.101.20361.20680.0000
1682006.05.15 22:34modify120.101.20361.20730.0000
1692006.05.16 05:53s/l120.101.20731.20730.000030.9527416.82
1702006.05.22 10:00sell135.001.21741.22340.0000
1712006.05.22 16:19modify135.001.21741.21720.0000
1722006.05.22 16:20modify135.001.21741.21680.0000
1732006.05.22 16:20modify135.001.21741.21640.0000
1742006.05.22 16:22modify135.001.21741.21570.0000
1752006.05.22 16:27modify135.001.21741.21520.0000
1762006.05.22 17:03modify135.001.21741.21480.0000
1772006.05.22 17:12modify135.001.21741.21430.0000
1782006.05.22 17:13modify135.001.21741.21370.0000
1792006.05.22 17:13modify135.001.21741.21310.0000
1802006.05.22 17:15modify135.001.21741.21250.0000
1812006.05.22 17:51modify135.001.21741.21200.0000
1822006.05.22 17:52modify135.001.21741.21150.0000
1832006.05.22 17:53modify135.001.21741.21090.0000
1842006.05.22 20:08modify135.001.21741.21050.0000
1852006.05.22 20:10modify135.001.21741.21000.0000
1862006.05.22 20:10modify135.001.21741.20940.0000
1872006.05.22 20:10modify135.001.21741.20890.0000
1882006.05.22 20:14modify135.001.21741.20840.0000
1892006.05.23 09:35s/l135.001.20841.20840.00003693.3031110.12
1902006.05.29 10:00sell145.001.22381.22980.0000
1912006.05.30 05:16modify145.001.22381.22320.0000
1922006.05.30 08:09modify145.001.22381.22270.0000
1932006.05.30 08:10modify145.001.22381.22220.0000
1942006.05.30 08:11modify145.001.22381.22170.0000
1952006.05.30 08:11modify145.001.22381.22130.0000
1962006.05.30 08:22modify145.001.22381.22090.0000
1972006.05.30 09:02modify145.001.22381.22010.0000
1982006.05.30 09:03modify145.001.22381.21960.0000
1992006.05.30 09:03modify145.001.22381.21920.0000
2002006.05.30 09:06modify145.001.22381.21880.0000
2012006.05.30 09:06modify145.001.22381.21810.0000
2022006.05.30 11:51modify145.001.22381.21740.0000
2032006.05.30 11:52modify145.001.22381.21700.0000
2042006.05.30 11:52modify145.001.22381.21660.0000
2052006.05.30 12:40modify145.001.22381.21610.0000
2062006.05.30 14:19s/l145.001.21611.21610.00003135.5434245.66
2072006.06.05 10:00buy155.001.20471.19870.0000
2082006.06.06 12:22modify155.001.20471.20470.0000
2092006.06.06 12:25modify155.001.20471.20520.0000
2102006.06.06 12:25modify155.001.20471.20570.0000
2112006.06.06 12:25modify155.001.20471.20620.0000
2122006.06.06 13:44modify155.001.20471.20680.0000
2132006.06.06 14:08modify155.001.20471.20730.0000
2142006.06.06 14:14modify155.001.20471.20790.0000
2152006.06.06 14:14modify155.001.20471.20870.0000
2162006.06.06 14:16modify155.001.20471.20920.0000
2172006.06.06 14:17modify155.001.20471.20970.0000
2182006.06.06 14:34modify155.001.20471.21020.0000
2192006.06.06 15:32modify155.001.20471.21090.0000
2202006.06.06 15:36modify155.001.20471.21140.0000
2212006.06.06 17:00modify155.001.20471.21210.0000
2222006.06.07 08:31modify155.001.20471.21280.0000
2232006.06.07 08:32modify155.001.20471.21340.0000
2242006.06.07 08:52modify155.001.20471.21390.0000
2252006.06.07 08:55modify155.001.20471.21480.0000
2262006.06.07 13:33modify155.001.20471.21540.0000
2272006.06.07 13:46modify155.001.20471.21600.0000
2282006.06.07 13:47modify155.001.20471.21650.0000
2292006.06.07 15:33modify155.001.20471.21700.0000
2302006.06.07 15:34modify155.001.20471.21760.0000
2312006.06.07 15:47modify155.001.20471.21820.0000
2322006.06.08 09:20modify155.001.20471.21880.0000
2332006.06.08 09:22modify155.001.20471.21930.0000
2342006.06.08 13:49modify155.001.20471.21980.0000
2352006.06.08 13:50modify155.001.20471.22040.0000
2362006.06.08 13:54modify155.001.20471.22110.0000
2372006.06.08 14:04modify155.001.20471.22190.0000
2382006.06.08 14:26modify155.001.20471.22250.0000
2392006.06.08 14:26modify155.001.20471.22310.0000
2402006.06.08 14:31modify155.001.20471.22390.0000
2412006.06.08 14:33modify155.001.20471.22440.0000
2422006.06.08 14:33modify155.001.20471.22490.0000
2432006.06.08 14:33modify155.001.20471.22550.0000
2442006.06.08 14:33modify155.001.20471.22600.0000
2452006.06.08 14:33modify155.001.20471.22650.0000
2462006.06.08 14:33modify155.001.20471.22690.0000
2472006.06.08 14:33modify155.001.20471.22750.0000
2482006.06.08 14:34modify155.001.20471.22810.0000
2492006.06.08 14:45modify155.001.20471.22880.0000
2502006.06.08 14:45modify155.001.20471.22930.0000
2512006.06.08 15:34modify155.001.20471.22980.0000
2522006.06.08 15:35modify155.001.20471.23030.0000
2532006.06.09 11:34s/l155.001.23031.23030.000010496.6144742.27
2542006.06.12 10:00sell165.001.23241.23840.0000
2552006.06.13 19:05s/l165.001.23841.23840.0000-2452.8042289.47
2562006.06.19 10:00buy175.001.23771.23170.0000
2572006.06.20 14:31modify175.001.23771.23780.0000
2582006.06.20 19:02s/l175.001.23781.23780.000055.5642345.03
2592006.06.26 10:00sell185.001.24421.25020.0000
2602006.06.28 16:54s/l185.001.25021.25020.0000-2460.2639884.77
2612006.07.03 10:00buy195.001.22661.22060.0000
2622006.07.05 07:39s/l195.001.22061.22060.0000-2427.6937457.08
2632006.07.10 10:00sell200.101.22351.22950.0000
2642006.07.10 13:07s/l200.101.22951.22950.0000-48.8037408.28
2652006.07.17 10:00sell210.101.23671.24270.0000
2662006.07.17 10:31s/l210.101.24271.24270.0000-48.2837360.00
2672006.07.24 10:00sell220.101.24591.25190.0000
2682006.07.25 17:19s/l220.101.25191.25190.0000-48.5437311.47
2692006.07.31 10:00buy230.101.23451.22850.0000
2702006.07.31 15:00s/l230.101.22851.22850.0000-48.8437262.63
2712006.08.07 10:00buy240.101.22191.21590.0000
2722006.08.08 00:12modify240.101.22191.22190.0000
2732006.08.08 20:15s/l240.101.22191.22190.00000.3037262.93
2742006.08.14 10:00sell250.101.24041.24640.0000
2752006.08.16 10:57modify250.101.24041.24030.0000
2762006.08.16 14:31modify250.101.24041.23970.0000
2772006.08.16 14:31modify250.101.24041.23930.0000
2782006.08.16 14:31modify250.101.24041.23890.0000
2792006.08.16 14:31modify250.101.24041.23840.0000
2802006.08.16 14:31modify250.101.24041.23790.0000
2812006.08.16 14:31modify250.101.24041.23740.0000
2822006.08.16 14:31modify250.101.24041.23680.0000
2832006.08.16 14:31modify250.101.24041.23630.0000
2842006.08.16 14:32modify250.101.24041.23540.0000
2852006.08.16 14:37modify250.101.24041.23500.0000
2862006.08.16 14:51modify250.101.24041.23440.0000
2872006.08.16 15:16modify250.101.24041.23350.0000
2882006.08.16 15:18modify250.101.24041.23310.0000
2892006.08.16 15:18modify250.101.24041.23270.0000
2902006.08.17 09:22modify250.101.24041.23220.0000
2912006.08.17 09:26modify250.101.24041.23170.0000
2922006.08.17 09:33modify250.101.24041.23130.0000
2932006.08.17 09:33modify250.101.24041.23090.0000
2942006.08.17 09:35modify250.101.24041.23030.0000
2952006.08.17 18:28s/l250.101.23031.23030.000079.0537341.98
2962006.08.21 10:00buy265.001.22471.21870.0000
2972006.08.21 16:09s/l265.001.21871.21870.0000-2461.8434880.14
2982006.08.28 10:00sell275.001.23471.24070.0000
2992006.08.29 20:37modify275.001.23471.23450.0000
3002006.08.29 20:38modify275.001.23471.23400.0000
3012006.08.29 20:38modify275.001.23471.23350.0000
3022006.08.30 06:39modify275.001.23471.23310.0000
3032006.08.31 09:23modify275.001.23471.23250.0000
3042006.08.31 09:25modify275.001.23471.23190.0000
3052006.08.31 13:01modify275.001.23471.23140.0000
3062006.08.31 13:45modify275.001.23471.23090.0000
3072006.08.31 14:34modify275.001.23471.23040.0000
3082006.08.31 14:36modify275.001.23471.22990.0000
3092006.08.31 14:37modify275.001.23471.22930.0000
3102006.08.31 15:45s/l275.001.22931.22930.00002044.5936924.73
3112006.09.04 10:00buy285.001.23021.22420.0000
3122006.09.05 15:41modify285.001.23021.23020.0000
3132006.09.05 15:41modify285.001.23021.23090.0000
3142006.09.06 13:17modify285.001.23021.23150.0000
3152006.09.06 13:25modify285.001.23021.23210.0000
3162006.09.06 13:28modify285.001.23021.23270.0000
3172006.09.06 13:29modify285.001.23021.23330.0000
3182006.09.06 14:31modify285.001.23021.23400.0000
3192006.09.06 20:44s/l285.001.23401.23400.00001570.0338494.76
3202006.09.11 10:00sell295.001.24581.25180.0000
3212006.09.12 19:59s/l295.001.25181.25180.0000-2426.4936068.27
3222006.09.18 10:00sell305.001.25301.25900.0000
3232006.09.20 20:22modify305.001.25301.25280.0000
3242006.09.20 22:05s/l305.001.25281.25280.000019.1836087.45
3252006.09.25 10:00buy315.001.23531.22930.0000
3262006.09.26 10:48modify315.001.23531.23540.0000
3272006.09.26 11:01modify315.001.23531.23590.0000
3282006.09.26 11:51modify315.001.23531.23640.0000
3292006.09.26 11:55modify315.001.23531.23690.0000
3302006.09.26 12:01modify315.001.23531.23740.0000
3312006.09.26 14:44modify315.001.23531.23790.0000
3322006.09.26 14:52modify315.001.23531.23840.0000
3332006.09.26 16:06modify315.001.23531.23890.0000
3342006.09.26 16:07modify315.001.23531.23940.0000
3352006.09.26 16:07modify315.001.23531.24010.0000
3362006.09.26 16:46modify315.001.23531.24080.0000
3372006.09.27 16:06modify315.001.23531.24150.0000
3382006.09.28 14:35modify315.001.23531.24230.0000
3392006.09.28 14:37modify315.001.23531.24280.0000
3402006.09.28 16:55modify315.001.23531.24330.0000
3412006.09.29 08:36modify315.001.23531.24380.0000
3422006.09.29 08:53modify315.001.23531.24440.0000
3432006.09.29 09:16modify315.001.23531.24490.0000
3442006.09.29 09:23modify315.001.23531.24530.0000
3452006.09.29 09:24modify315.001.23531.24600.0000
3462006.09.29 09:26modify315.001.23531.24650.0000
3472006.09.29 10:05modify315.001.23531.24700.0000
3482006.09.29 10:12modify315.001.23531.24750.0000
3492006.09.29 11:10modify315.001.23531.24800.0000
3502006.09.29 11:40modify315.001.23531.24850.0000
3512006.09.29 11:44modify315.001.23531.24900.0000
3522006.09.29 14:39modify315.001.23531.24950.0000
3532006.09.29 14:39modify315.001.23531.25000.0000
3542006.09.29 14:40modify315.001.23531.25050.0000
3552006.09.29 17:23s/l315.001.25051.25050.00006168.5342255.98
3562006.10.02 10:00sell325.001.25111.25710.0000
3572006.10.02 15:31modify325.001.25111.25110.0000
3582006.10.02 15:35modify325.001.25111.25070.0000
3592006.10.02 15:45modify325.001.25111.25020.0000
3602006.10.02 15:46modify325.001.25111.24970.0000
3612006.10.02 15:49modify325.001.25111.24920.0000
3622006.10.02 15:53modify325.001.25111.24880.0000
3632006.10.02 15:53modify325.001.25111.24820.0000
3642006.10.02 16:22modify325.001.25111.24770.0000
3652006.10.02 16:23modify325.001.25111.24730.0000
3662006.10.04 03:48s/l325.001.24731.24730.00001462.5243718.50
3672006.10.09 10:00sell335.001.25981.26580.0000
3682006.10.10 10:30s/l335.001.26581.26580.0000-2400.3641318.14
3692006.10.16 10:00sell345.001.27291.27890.0000
3702006.10.17 15:20modify345.001.27291.27270.0000
3712006.10.17 15:23modify345.001.27291.27220.0000
3722006.10.17 17:40modify345.001.27291.27170.0000
3732006.10.17 17:41modify345.001.27291.27130.0000
3742006.10.17 17:47modify345.001.27291.27090.0000
3752006.10.17 18:02modify345.001.27291.27040.0000
3762006.10.18 14:41s/l345.001.27041.27040.0000923.2242241.36
3772006.10.23 10:00buy355.001.26321.25720.0000
3782006.10.24 09:27modify355.001.26321.26330.0000
3792006.10.24 09:29modify355.001.26321.26380.0000
3802006.10.24 09:38modify355.001.26321.26440.0000
3812006.10.24 17:41s/l355.001.26441.26440.0000489.8042731.16
3822006.10.30 10:00buy365.001.24941.24340.0000
3832006.10.31 16:26s/l365.001.24341.24340.0000-2398.3640332.80
3842006.11.06 10:00sell375.001.25561.26160.0000
3852006.11.07 14:32modify375.001.25561.25560.0000
3862006.11.07 14:33modify375.001.25561.25510.0000
3872006.11.07 14:40modify375.001.25561.25450.0000
3882006.11.07 14:58modify375.001.25561.25400.0000
3892006.11.07 15:00modify375.001.25561.25350.0000
3902006.11.07 15:10modify375.001.25561.25300.0000
3912006.11.07 15:18modify375.001.25561.25250.0000
3922006.11.07 15:18modify375.001.25561.25190.0000
3932006.11.07 15:43modify375.001.25561.25150.0000
3942006.11.07 15:43modify375.001.25561.25090.0000
3952006.11.07 15:51modify375.001.25561.25040.0000
3962006.11.07 20:58s/l375.001.25041.25040.00002049.0142381.81
3972006.11.13 10:00buy385.001.23821.23220.0000
3982006.11.13 16:07modify385.001.23821.23830.0000
3992006.11.13 16:28modify385.001.23821.23880.0000
4002006.11.13 16:31modify385.001.23821.23920.0000
4012006.11.13 20:05modify385.001.23821.23980.0000
4022006.11.14 14:33s/l385.001.23981.23980.0000660.4843042.29
4032006.11.20 10:00sell395.001.24311.24910.0000
4042006.11.22 09:34modify395.001.24311.24300.0000
4052006.11.22 09:40modify395.001.24311.24250.0000
4062006.11.22 12:47modify395.001.24311.24200.0000
4072006.11.22 13:05modify395.001.24311.24140.0000
4082006.11.22 13:09modify395.001.24311.24100.0000
4092006.11.22 13:10modify395.001.24311.24040.0000
4102006.11.22 13:11modify395.001.24311.23980.0000
4112006.11.22 13:11modify395.001.24311.23940.0000
4122006.11.22 13:23modify395.001.24311.23900.0000
4132006.11.22 14:18modify395.001.24311.23850.0000
4142006.11.22 14:20modify395.001.24311.23800.0000
4152006.11.22 14:20modify395.001.24311.23750.0000
4162006.11.22 14:21modify395.001.24311.23710.0000
4172006.11.22 14:29modify395.001.24311.23660.0000
4182006.11.22 14:31modify395.001.24311.23610.0000
4192006.11.22 14:33modify395.001.24311.23560.0000
4202006.11.22 14:33modify395.001.24311.23500.0000
4212006.11.22 16:03modify395.001.24311.23460.0000
4222006.11.22 16:05modify395.001.24311.23410.0000
4232006.11.22 16:07modify395.001.24311.23360.0000
4242006.11.22 16:24modify395.001.24311.23320.0000
4252006.11.22 16:24modify395.001.24311.23280.0000
4262006.11.22 16:28modify395.001.24311.23220.0000
4272006.11.23 10:05modify395.001.24311.23170.0000
4282006.11.23 10:07modify395.001.24311.23130.0000
4292006.11.23 10:08modify395.001.24311.23070.0000
4302006.11.23 10:09modify395.001.24311.23010.0000
4312006.11.23 10:33modify395.001.24311.22960.0000
4322006.11.23 11:04modify395.001.24311.22910.0000
4332006.11.23 14:26modify395.001.24311.22870.0000
4342006.11.23 16:02modify395.001.24311.22820.0000
4352006.11.23 16:02modify395.001.24311.22760.0000
4362006.11.23 16:02modify395.001.24311.22720.0000
4372006.11.24 09:25modify395.001.24311.22670.0000
4382006.11.24 09:25modify395.001.24311.22610.0000
4392006.11.24 09:26modify395.001.24311.22560.0000
4402006.11.24 09:26modify395.001.24311.22500.0000
4412006.11.24 09:26modify395.001.24311.22460.0000
4422006.11.24 09:30modify395.001.24311.22400.0000
4432006.11.24 09:30modify395.001.24311.22320.0000
4442006.11.24 09:30modify395.001.24311.22250.0000
4452006.11.24 09:31modify395.001.24311.22190.0000
4462006.11.24 09:31modify395.001.24311.22140.0000
4472006.11.24 09:32modify395.001.24311.22100.0000
4482006.11.24 09:32modify395.001.24311.22030.0000
4492006.11.24 09:32modify395.001.24311.21980.0000
4502006.11.24 09:33modify395.001.24311.21920.0000
4512006.11.24 09:33modify395.001.24311.21880.0000
4522006.11.24 09:34modify395.001.24311.21840.0000
4532006.11.24 09:45modify395.001.24311.21790.0000
4542006.11.24 09:47modify395.001.24311.21700.0000
4552006.11.24 09:48modify395.001.24311.21660.0000
4562006.11.24 11:20modify395.001.24311.21610.0000
4572006.11.24 11:21modify395.001.24311.21550.0000
4582006.11.24 11:31modify395.001.24311.21510.0000
4592006.11.24 11:31modify395.001.24311.21460.0000
4602006.11.24 11:31modify395.001.24311.21380.0000
4612006.11.27 00:00modify395.001.24311.20980.0000
4622006.11.27 09:28s/l395.001.20981.20980.000013550.3756592.66
4632006.11.27 10:00buy405.001.21041.20440.0000
4642006.11.28 09:06s/l405.001.20441.20440.0000-2475.9154116.75
4652006.12.04 10:00buy415.001.19571.18970.0000
4662006.12.05 14:30s/l415.001.18971.18970.0000-2506.7051610.05
4672006.12.11 10:00sell420.101.20431.21030.0000
4682006.12.14 12:11s/l420.101.21031.21030.0000-52.6051557.45
4692006.12.18 10:00sell430.101.21941.22540.0000
4702006.12.18 16:06s/l430.101.22541.22540.0000-48.9651508.49
4712007.01.08 10:00sell440.101.23421.24020.0000
4722007.01.08 14:47s/l440.101.24021.24020.0000-48.3751460.12
4732007.01.15 10:00sell450.101.24591.25190.0000
4742007.01.17 14:31s/l450.101.25191.25190.0000-49.1451410.97
4752007.01.22 10:00sell460.101.24801.25400.0000
4762007.01.23 11:19modify460.101.24801.24790.0000
4772007.01.23 12:45modify460.101.24801.24750.0000
4782007.01.23 12:57modify460.101.24801.24710.0000
4792007.01.23 13:02modify460.101.24801.24670.0000
4802007.01.23 13:52modify460.101.24801.24610.0000
4812007.01.23 14:56modify460.101.24801.24560.0000
4822007.01.23 15:15modify460.101.24801.24520.0000
4832007.01.23 15:18modify460.101.24801.24480.0000
4842007.01.23 16:32modify460.101.24801.24430.0000
4852007.01.24 05:06s/l460.101.24431.24430.000028.5351439.50
4862007.01.29 10:00sell475.001.25501.26100.0000
4872007.01.31 16:18modify475.001.25501.25470.0000
4882007.01.31 16:22modify475.001.25501.25420.0000
4892007.01.31 16:27modify475.001.25501.25360.0000
4902007.01.31 16:42modify475.001.25501.25320.0000
4912007.01.31 16:43modify475.001.25501.25280.0000
4922007.01.31 16:44modify475.001.25501.25230.0000
4932007.01.31 16:45modify475.001.25501.25180.0000
4942007.01.31 20:16modify475.001.25501.25130.0000
4952007.01.31 20:16modify475.001.25501.25090.0000
4962007.01.31 20:17modify475.001.25501.25040.0000
4972007.01.31 20:17modify475.001.25501.24990.0000
4982007.01.31 20:17modify475.001.25501.24950.0000
4992007.02.01 09:40modify475.001.25501.24900.0000
5002007.02.01 14:14modify475.001.25501.24860.0000
5012007.02.01 14:20modify475.001.25501.24810.0000
5022007.02.01 14:30modify475.001.25501.24760.0000
5032007.02.01 15:55modify475.001.25501.24710.0000
5042007.02.01 16:00modify475.001.25501.24670.0000
5052007.02.01 16:00modify475.001.25501.24620.0000
5062007.02.01 16:01modify475.001.25501.24550.0000
5072007.02.02 08:03s/l475.001.24551.24550.00003631.5055071.00
5082007.02.05 10:00buy485.001.24911.24310.0000
5092007.02.06 14:14s/l485.001.24311.24310.0000-2398.1652672.84
5102007.02.12 10:00buy495.001.24911.24310.0000
5112007.02.12 13:14modify495.001.24911.24910.0000
5122007.02.13 11:13s/l495.001.24911.24910.000015.1652688.00
5132007.02.19 10:00buy505.001.23461.22860.0000
5142007.02.21 12:36modify505.001.23461.23470.0000
5152007.02.21 12:37modify505.001.23461.23510.0000
5162007.02.22 08:34modify505.001.23461.23560.0000
5172007.02.22 08:38modify505.001.23461.23610.0000
5182007.02.22 08:39modify505.001.23461.23660.0000
5192007.02.22 08:42modify505.001.23461.23700.0000
5202007.02.22 11:02modify505.001.23461.23760.0000
5212007.02.22 17:27s/l505.001.23761.23760.00001287.8253975.82
5222007.02.26 10:00sell515.001.23171.23770.0000
5232007.02.27 09:18modify515.001.23171.23170.0000
5242007.02.27 09:18modify515.001.23171.23120.0000
5252007.02.27 09:18modify515.001.23171.23070.0000
5262007.02.27 09:20modify515.001.23171.23010.0000
5272007.02.27 09:33modify515.001.23171.22950.0000
5282007.02.27 09:34modify515.001.23171.22910.0000
5292007.02.27 14:30modify515.001.23171.22870.0000
5302007.02.27 14:30modify515.001.23171.22810.0000
5312007.02.27 14:30modify515.001.23171.22740.0000
5322007.02.27 14:45modify515.001.23171.22700.0000
5332007.02.27 18:00modify515.001.23171.22660.0000
5342007.02.27 18:01modify515.001.23171.22610.0000
5352007.02.27 18:10modify515.001.23171.22560.0000
5362007.02.27 18:10modify515.001.23171.22480.0000
5372007.02.27 18:10modify515.001.23171.22430.0000
5382007.02.27 18:10modify515.001.23171.22350.0000
5392007.02.27 18:10modify515.001.23171.22270.0000
5402007.02.27 21:08modify515.001.23171.22220.0000
5412007.02.27 21:08modify515.001.23171.22170.0000
5422007.02.27 21:08modify515.001.23171.22130.0000
5432007.02.27 21:09modify515.001.23171.22080.0000
5442007.02.28 07:53s/l515.001.22081.22080.00004403.2858379.10
5452007.03.05 10:00buy525.001.21751.21150.0000
5462007.03.05 14:11modify525.001.21751.21750.0000
5472007.03.05 14:11modify525.001.21751.21800.0000
5482007.03.06 13:57modify525.001.21751.21850.0000
5492007.03.06 15:00modify525.001.21751.21890.0000
5502007.03.06 19:00modify525.001.21751.21940.0000
5512007.03.07 18:39s/l525.001.21941.21940.0000809.4659188.56
5522007.03.12 10:00sell535.001.23061.23660.0000
5532007.03.12 16:11modify535.001.23061.23060.0000
5542007.03.12 16:13modify535.001.23061.23000.0000
5552007.03.13 12:13modify535.001.23061.22950.0000
5562007.03.13 12:14modify535.001.23061.22910.0000
5572007.03.13 12:16modify535.001.23061.22870.0000
5582007.03.13 12:18modify535.001.23061.22820.0000
5592007.03.13 12:19modify535.001.23061.22770.0000
5602007.03.13 12:43modify535.001.23061.22730.0000
5612007.03.13 13:31modify535.001.23061.22690.0000
5622007.03.13 13:31modify535.001.23061.22650.0000
5632007.03.13 13:31modify535.001.23061.22600.0000
5642007.03.13 13:56modify535.001.23061.22550.0000
5652007.03.13 13:56modify535.001.23061.22500.0000
5662007.03.13 14:02modify535.001.23061.22460.0000
5672007.03.13 14:04modify535.001.23061.22410.0000
5682007.03.13 19:12modify535.001.23061.22350.0000
5692007.03.14 02:11modify535.001.23061.22310.0000
5702007.03.14 05:31modify535.001.23061.22270.0000
5712007.03.14 05:49modify535.001.23061.22220.0000
5722007.03.14 07:48modify535.001.23061.22170.0000
5732007.03.14 07:50modify535.001.23061.22130.0000
5742007.03.14 07:50modify535.001.23061.22090.0000
5752007.03.14 16:47modify535.001.23061.22030.0000
5762007.03.14 16:48modify535.001.23061.21980.0000
5772007.03.14 17:01modify535.001.23061.21920.0000
5782007.03.14 17:02modify535.001.23061.21880.0000
5792007.03.14 17:11modify535.001.23061.21840.0000
5802007.03.14 17:12modify535.001.23061.21790.0000
5812007.03.14 17:14modify535.001.23061.21740.0000
5822007.03.14 17:14modify535.001.23061.21700.0000
5832007.03.14 19:39s/l535.001.21701.21700.00005525.9664714.52
5842007.03.19 10:00buy545.001.21021.20420.0000
5852007.03.21 17:26modify545.001.21021.21020.0000
5862007.03.21 19:25s/l545.001.21021.21020.000030.3264744.84