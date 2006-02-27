|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=20061114; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=5; LotsOptimized=true; Open_Time="==========Parameters for open position"; _P_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#1"; Lots=1; StopLoss=60; TrailingStop=60; ccc="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStep=5; Slippage=3;
|Bars in test
|11620
|Ticks modelled
|1556676
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|54744.84
|Gross profit
|86634.83
|Gross loss
|-31889.99
|Profit factor
|2.72
|Expected payoff
|1013.79
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|9862.14 (22.04%)
|Relative drawdown
|22.04% (9862.14)
|Total trades
|54
|Short positions (won %)
|27 (59.26%)
|Long positions (won %)
|27 (55.56%)
|Profit trades (% of total)
|31 (57.41%)
|Loss trades (% of total)
|23 (42.59%)
|Largest
|profit trade
|13550.37
|loss trade
|-2506.70
|Average
|profit trade
|2794.67
|loss trade
|-1386.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (12072.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-5181.68)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|23958.67 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-5181.68 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.27 10:00
|sell
|1
|3.00
|1.3203
|1.3263
|0.0000
|2
|2006.02.28 16:12
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3202
|0.0000
|3
|2006.02.28 16:13
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3197
|0.0000
|4
|2006.02.28 16:15
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3192
|0.0000
|5
|2006.02.28 16:24
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3184
|0.0000
|6
|2006.02.28 16:25
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3179
|0.0000
|7
|2006.02.28 16:25
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3174
|0.0000
|8
|2006.02.28 16:32
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3169
|0.0000
|9
|2006.02.28 19:54
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3162
|0.0000
|10
|2006.02.28 19:57
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3158
|0.0000
|11
|2006.03.01 03:58
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3152
|0.0000
|12
|2006.03.01 09:03
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3147
|0.0000
|13
|2006.03.01 09:06
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3141
|0.0000
|14
|2006.03.01 11:10
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3137
|0.0000
|15
|2006.03.01 14:07
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3133
|0.0000
|16
|2006.03.01 14:07
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3128
|0.0000
|17
|2006.03.01 14:09
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3122
|0.0000
|18
|2006.03.01 14:19
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3118
|0.0000
|19
|2006.03.01 14:33
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3112
|0.0000
|20
|2006.03.01 15:25
|modify
|1
|3.00
|1.3203
|1.3104
|0.0000
|21
|2006.03.01 16:10
|s/l
|1
|3.00
|1.3104
|1.3104
|0.0000
|2229.76
|12229.76
|22
|2006.03.06 10:00
|buy
|2
|3.70
|1.2951
|1.2891
|0.0000
|23
|2006.03.06 17:28
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.2952
|0.0000
|24
|2006.03.07 01:47
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.2956
|0.0000
|25
|2006.03.07 02:00
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.2962
|0.0000
|26
|2006.03.07 05:52
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.2967
|0.0000
|27
|2006.03.07 05:54
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.2974
|0.0000
|28
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.2981
|0.0000
|29
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.2986
|0.0000
|30
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.2992
|0.0000
|31
|2006.03.07 05:59
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.2996
|0.0000
|32
|2006.03.07 09:32
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3005
|0.0000
|33
|2006.03.07 09:34
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3011
|0.0000
|34
|2006.03.07 10:21
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3015
|0.0000
|35
|2006.03.07 10:32
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3020
|0.0000
|36
|2006.03.07 10:33
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3025
|0.0000
|37
|2006.03.07 11:35
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3031
|0.0000
|38
|2006.03.07 11:37
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3035
|0.0000
|39
|2006.03.07 11:38
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3040
|0.0000
|40
|2006.03.07 11:38
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3048
|0.0000
|41
|2006.03.07 12:49
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3053
|0.0000
|42
|2006.03.07 12:56
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3057
|0.0000
|43
|2006.03.07 14:18
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3063
|0.0000
|44
|2006.03.07 14:20
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3069
|0.0000
|45
|2006.03.07 14:22
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3075
|0.0000
|46
|2006.03.07 15:14
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3080
|0.0000
|47
|2006.03.07 15:14
|modify
|2
|3.70
|1.2951
|1.3088
|0.0000
|48
|2006.03.08 10:53
|s/l
|2
|3.70
|1.3088
|1.3088
|0.0000
|3895.75
|16125.50
|49
|2006.03.13 10:00
|sell
|3
|4.80
|1.3165
|1.3225
|0.0000
|50
|2006.03.14 01:41
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3165
|0.0000
|51
|2006.03.14 01:41
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3157
|0.0000
|52
|2006.03.14 01:59
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3153
|0.0000
|53
|2006.03.14 09:07
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3147
|0.0000
|54
|2006.03.14 10:19
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3142
|0.0000
|55
|2006.03.14 10:33
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3138
|0.0000
|56
|2006.03.14 15:55
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3134
|0.0000
|57
|2006.03.14 16:01
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3128
|0.0000
|58
|2006.03.14 16:01
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3121
|0.0000
|59
|2006.03.14 16:03
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3117
|0.0000
|60
|2006.03.14 16:04
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3113
|0.0000
|61
|2006.03.14 16:25
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3105
|0.0000
|62
|2006.03.14 16:26
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3100
|0.0000
|63
|2006.03.14 16:27
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3093
|0.0000
|64
|2006.03.14 16:58
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3086
|0.0000
|65
|2006.03.14 16:58
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3080
|0.0000
|66
|2006.03.14 17:57
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3076
|0.0000
|67
|2006.03.14 17:57
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3071
|0.0000
|68
|2006.03.15 09:33
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3066
|0.0000
|69
|2006.03.15 15:10
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3061
|0.0000
|70
|2006.03.15 15:12
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3056
|0.0000
|71
|2006.03.15 15:12
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3052
|0.0000
|72
|2006.03.15 15:13
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3047
|0.0000
|73
|2006.03.15 15:25
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3041
|0.0000
|74
|2006.03.15 20:09
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3036
|0.0000
|75
|2006.03.15 20:09
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3030
|0.0000
|76
|2006.03.15 20:45
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3025
|0.0000
|77
|2006.03.15 21:00
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3018
|0.0000
|78
|2006.03.15 22:36
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3014
|0.0000
|79
|2006.03.16 14:34
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3009
|0.0000
|80
|2006.03.16 14:34
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.3002
|0.0000
|81
|2006.03.16 14:42
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2996
|0.0000
|82
|2006.03.16 14:59
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2989
|0.0000
|83
|2006.03.16 14:59
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2983
|0.0000
|84
|2006.03.16 15:03
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2978
|0.0000
|85
|2006.03.16 15:03
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2974
|0.0000
|86
|2006.03.16 16:35
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2968
|0.0000
|87
|2006.03.16 18:28
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2961
|0.0000
|88
|2006.03.16 18:28
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2957
|0.0000
|89
|2006.03.16 18:31
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2950
|0.0000
|90
|2006.03.16 18:34
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2945
|0.0000
|91
|2006.03.16 18:34
|modify
|3
|4.80
|1.3165
|1.2939
|0.0000
|92
|2006.03.17 15:20
|s/l
|3
|4.80
|1.2939
|1.2939
|0.0000
|8208.66
|24334.16
|93
|2006.03.20 10:00
|buy
|4
|5.00
|1.2915
|1.2855
|0.0000
|94
|2006.03.21 14:46
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2916
|0.0000
|95
|2006.03.21 14:53
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2921
|0.0000
|96
|2006.03.21 15:06
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2930
|0.0000
|97
|2006.03.21 15:44
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2935
|0.0000
|98
|2006.03.21 15:45
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2942
|0.0000
|99
|2006.03.21 15:46
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2947
|0.0000
|100
|2006.03.21 15:48
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2952
|0.0000
|101
|2006.03.21 16:11
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2957
|0.0000
|102
|2006.03.21 16:12
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2962
|0.0000
|103
|2006.03.21 16:54
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2967
|0.0000
|104
|2006.03.21 16:56
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2972
|0.0000
|105
|2006.03.21 17:45
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2977
|0.0000
|106
|2006.03.22 11:04
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2984
|0.0000
|107
|2006.03.22 11:21
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2989
|0.0000
|108
|2006.03.22 18:23
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.2995
|0.0000
|109
|2006.03.22 19:10
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3000
|0.0000
|110
|2006.03.23 01:57
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3005
|0.0000
|111
|2006.03.23 01:58
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3010
|0.0000
|112
|2006.03.23 01:58
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3015
|0.0000
|113
|2006.03.23 02:10
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3021
|0.0000
|114
|2006.03.23 12:54
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3026
|0.0000
|115
|2006.03.23 14:44
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3031
|0.0000
|116
|2006.03.23 16:03
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3038
|0.0000
|117
|2006.03.23 16:04
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3044
|0.0000
|118
|2006.03.23 16:11
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3049
|0.0000
|119
|2006.03.23 16:13
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3056
|0.0000
|120
|2006.03.23 16:16
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3061
|0.0000
|121
|2006.03.23 16:20
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3066
|0.0000
|122
|2006.03.23 16:20
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3073
|0.0000
|123
|2006.03.23 16:21
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3078
|0.0000
|124
|2006.03.23 16:23
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3086
|0.0000
|125
|2006.03.23 16:28
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3091
|0.0000
|126
|2006.03.23 16:28
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3096
|0.0000
|127
|2006.03.23 16:29
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3102
|0.0000
|128
|2006.03.23 16:29
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3107
|0.0000
|129
|2006.03.23 16:29
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3112
|0.0000
|130
|2006.03.23 16:30
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3117
|0.0000
|131
|2006.03.23 16:30
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3122
|0.0000
|132
|2006.03.23 20:07
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3127
|0.0000
|133
|2006.03.23 20:09
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3132
|0.0000
|134
|2006.03.23 20:21
|modify
|4
|5.00
|1.2915
|1.3136
|0.0000
|135
|2006.03.24 16:06
|s/l
|4
|5.00
|1.3136
|1.3136
|0.0000
|8504.88
|32839.04
|136
|2006.03.27 10:00
|sell
|5
|5.00
|1.3072
|1.3132
|0.0000
|137
|2006.03.28 14:01
|modify
|5
|5.00
|1.3072
|1.3072
|0.0000
|138
|2006.03.28 14:02
|modify
|5
|5.00
|1.3072
|1.3067
|0.0000
|139
|2006.03.28 14:05
|modify
|5
|5.00
|1.3072
|1.3061
|0.0000
|140
|2006.03.28 15:25
|modify
|5
|5.00
|1.3072
|1.3057
|0.0000
|141
|2006.03.28 15:27
|modify
|5
|5.00
|1.3072
|1.3053
|0.0000
|142
|2006.03.28 15:30
|modify
|5
|5.00
|1.3072
|1.3047
|0.0000
|143
|2006.03.28 15:33
|modify
|5
|5.00
|1.3072
|1.3042
|0.0000
|144
|2006.03.28 21:18
|s/l
|5
|5.00
|1.3042
|1.3042
|0.0000
|1119.63
|33958.67
|145
|2006.04.03 10:00
|buy
|6
|5.00
|1.3110
|1.3050
|0.0000
|146
|2006.04.03 16:42
|s/l
|6
|5.00
|1.3050
|1.3050
|0.0000
|-2298.85
|31659.82
|147
|2006.04.10 10:00
|buy
|7
|5.00
|1.2990
|1.2930
|0.0000
|148
|2006.04.10 17:41
|modify
|7
|5.00
|1.2990
|1.2990
|0.0000
|149
|2006.04.10 18:08
|modify
|7
|5.00
|1.2990
|1.2998
|0.0000
|150
|2006.04.10 19:01
|modify
|7
|5.00
|1.2990
|1.3003
|0.0000
|151
|2006.04.11 08:06
|s/l
|7
|5.00
|1.3003
|1.3003
|0.0000
|515.09
|32174.91
|152
|2006.04.17 10:00
|buy
|8
|5.00
|1.2912
|1.2852
|0.0000
|153
|2006.04.17 13:52
|s/l
|8
|5.00
|1.2852
|1.2852
|0.0000
|-2334.27
|29840.64
|154
|2006.04.24 10:00
|buy
|9
|5.00
|1.2708
|1.2648
|0.0000
|155
|2006.04.25 15:37
|s/l
|9
|5.00
|1.2648
|1.2648
|0.0000
|-2356.94
|27483.70
|156
|2006.05.01 10:00
|buy
|10
|0.10
|1.2405
|1.2345
|0.0000
|157
|2006.05.01 14:55
|s/l
|10
|0.10
|1.2345
|1.2345
|0.0000
|-48.60
|27435.10
|158
|2006.05.08 10:00
|buy
|11
|0.10
|1.2251
|1.2191
|0.0000
|159
|2006.05.08 10:31
|s/l
|11
|0.10
|1.2191
|1.2191
|0.0000
|-49.23
|27385.87
|160
|2006.05.15 10:00
|buy
|12
|0.10
|1.2036
|1.1976
|0.0000
|161
|2006.05.15 12:42
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2037
|0.0000
|162
|2006.05.15 12:43
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2042
|0.0000
|163
|2006.05.15 12:49
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2048
|0.0000
|164
|2006.05.15 12:57
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2053
|0.0000
|165
|2006.05.15 15:28
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2058
|0.0000
|166
|2006.05.15 18:52
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2064
|0.0000
|167
|2006.05.15 18:59
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2068
|0.0000
|168
|2006.05.15 22:34
|modify
|12
|0.10
|1.2036
|1.2073
|0.0000
|169
|2006.05.16 05:53
|s/l
|12
|0.10
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|30.95
|27416.82
|170
|2006.05.22 10:00
|sell
|13
|5.00
|1.2174
|1.2234
|0.0000
|171
|2006.05.22 16:19
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2172
|0.0000
|172
|2006.05.22 16:20
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2168
|0.0000
|173
|2006.05.22 16:20
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2164
|0.0000
|174
|2006.05.22 16:22
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2157
|0.0000
|175
|2006.05.22 16:27
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2152
|0.0000
|176
|2006.05.22 17:03
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2148
|0.0000
|177
|2006.05.22 17:12
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2143
|0.0000
|178
|2006.05.22 17:13
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2137
|0.0000
|179
|2006.05.22 17:13
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2131
|0.0000
|180
|2006.05.22 17:15
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2125
|0.0000
|181
|2006.05.22 17:51
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2120
|0.0000
|182
|2006.05.22 17:52
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2115
|0.0000
|183
|2006.05.22 17:53
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2109
|0.0000
|184
|2006.05.22 20:08
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2105
|0.0000
|185
|2006.05.22 20:10
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2100
|0.0000
|186
|2006.05.22 20:10
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2094
|0.0000
|187
|2006.05.22 20:10
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2089
|0.0000
|188
|2006.05.22 20:14
|modify
|13
|5.00
|1.2174
|1.2084
|0.0000
|189
|2006.05.23 09:35
|s/l
|13
|5.00
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|3693.30
|31110.12
|190
|2006.05.29 10:00
|sell
|14
|5.00
|1.2238
|1.2298
|0.0000
|191
|2006.05.30 05:16
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2232
|0.0000
|192
|2006.05.30 08:09
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2227
|0.0000
|193
|2006.05.30 08:10
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2222
|0.0000
|194
|2006.05.30 08:11
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2217
|0.0000
|195
|2006.05.30 08:11
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2213
|0.0000
|196
|2006.05.30 08:22
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2209
|0.0000
|197
|2006.05.30 09:02
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2201
|0.0000
|198
|2006.05.30 09:03
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2196
|0.0000
|199
|2006.05.30 09:03
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2192
|0.0000
|200
|2006.05.30 09:06
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2188
|0.0000
|201
|2006.05.30 09:06
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2181
|0.0000
|202
|2006.05.30 11:51
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2174
|0.0000
|203
|2006.05.30 11:52
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2170
|0.0000
|204
|2006.05.30 11:52
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2166
|0.0000
|205
|2006.05.30 12:40
|modify
|14
|5.00
|1.2238
|1.2161
|0.0000
|206
|2006.05.30 14:19
|s/l
|14
|5.00
|1.2161
|1.2161
|0.0000
|3135.54
|34245.66
|207
|2006.06.05 10:00
|buy
|15
|5.00
|1.2047
|1.1987
|0.0000
|208
|2006.06.06 12:22
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2047
|0.0000
|209
|2006.06.06 12:25
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2052
|0.0000
|210
|2006.06.06 12:25
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2057
|0.0000
|211
|2006.06.06 12:25
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2062
|0.0000
|212
|2006.06.06 13:44
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2068
|0.0000
|213
|2006.06.06 14:08
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2073
|0.0000
|214
|2006.06.06 14:14
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2079
|0.0000
|215
|2006.06.06 14:14
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2087
|0.0000
|216
|2006.06.06 14:16
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2092
|0.0000
|217
|2006.06.06 14:17
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2097
|0.0000
|218
|2006.06.06 14:34
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2102
|0.0000
|219
|2006.06.06 15:32
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2109
|0.0000
|220
|2006.06.06 15:36
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2114
|0.0000
|221
|2006.06.06 17:00
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2121
|0.0000
|222
|2006.06.07 08:31
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2128
|0.0000
|223
|2006.06.07 08:32
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2134
|0.0000
|224
|2006.06.07 08:52
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2139
|0.0000
|225
|2006.06.07 08:55
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2148
|0.0000
|226
|2006.06.07 13:33
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2154
|0.0000
|227
|2006.06.07 13:46
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2160
|0.0000
|228
|2006.06.07 13:47
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2165
|0.0000
|229
|2006.06.07 15:33
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2170
|0.0000
|230
|2006.06.07 15:34
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2176
|0.0000
|231
|2006.06.07 15:47
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2182
|0.0000
|232
|2006.06.08 09:20
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2188
|0.0000
|233
|2006.06.08 09:22
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2193
|0.0000
|234
|2006.06.08 13:49
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2198
|0.0000
|235
|2006.06.08 13:50
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2204
|0.0000
|236
|2006.06.08 13:54
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2211
|0.0000
|237
|2006.06.08 14:04
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2219
|0.0000
|238
|2006.06.08 14:26
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2225
|0.0000
|239
|2006.06.08 14:26
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2231
|0.0000
|240
|2006.06.08 14:31
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2239
|0.0000
|241
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2244
|0.0000
|242
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2249
|0.0000
|243
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2255
|0.0000
|244
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2260
|0.0000
|245
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2265
|0.0000
|246
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2269
|0.0000
|247
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2275
|0.0000
|248
|2006.06.08 14:34
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2281
|0.0000
|249
|2006.06.08 14:45
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2288
|0.0000
|250
|2006.06.08 14:45
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2293
|0.0000
|251
|2006.06.08 15:34
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2298
|0.0000
|252
|2006.06.08 15:35
|modify
|15
|5.00
|1.2047
|1.2303
|0.0000
|253
|2006.06.09 11:34
|s/l
|15
|5.00
|1.2303
|1.2303
|0.0000
|10496.61
|44742.27
|254
|2006.06.12 10:00
|sell
|16
|5.00
|1.2324
|1.2384
|0.0000
|255
|2006.06.13 19:05
|s/l
|16
|5.00
|1.2384
|1.2384
|0.0000
|-2452.80
|42289.47
|256
|2006.06.19 10:00
|buy
|17
|5.00
|1.2377
|1.2317
|0.0000
|257
|2006.06.20 14:31
|modify
|17
|5.00
|1.2377
|1.2378
|0.0000
|258
|2006.06.20 19:02
|s/l
|17
|5.00
|1.2378
|1.2378
|0.0000
|55.56
|42345.03
|259
|2006.06.26 10:00
|sell
|18
|5.00
|1.2442
|1.2502
|0.0000
|260
|2006.06.28 16:54
|s/l
|18
|5.00
|1.2502
|1.2502
|0.0000
|-2460.26
|39884.77
|261
|2006.07.03 10:00
|buy
|19
|5.00
|1.2266
|1.2206
|0.0000
|262
|2006.07.05 07:39
|s/l
|19
|5.00
|1.2206
|1.2206
|0.0000
|-2427.69
|37457.08
|263
|2006.07.10 10:00
|sell
|20
|0.10
|1.2235
|1.2295
|0.0000
|264
|2006.07.10 13:07
|s/l
|20
|0.10
|1.2295
|1.2295
|0.0000
|-48.80
|37408.28
|265
|2006.07.17 10:00
|sell
|21
|0.10
|1.2367
|1.2427
|0.0000
|266
|2006.07.17 10:31
|s/l
|21
|0.10
|1.2427
|1.2427
|0.0000
|-48.28
|37360.00
|267
|2006.07.24 10:00
|sell
|22
|0.10
|1.2459
|1.2519
|0.0000
|268
|2006.07.25 17:19
|s/l
|22
|0.10
|1.2519
|1.2519
|0.0000
|-48.54
|37311.47
|269
|2006.07.31 10:00
|buy
|23
|0.10
|1.2345
|1.2285
|0.0000
|270
|2006.07.31 15:00
|s/l
|23
|0.10
|1.2285
|1.2285
|0.0000
|-48.84
|37262.63
|271
|2006.08.07 10:00
|buy
|24
|0.10
|1.2219
|1.2159
|0.0000
|272
|2006.08.08 00:12
|modify
|24
|0.10
|1.2219
|1.2219
|0.0000
|273
|2006.08.08 20:15
|s/l
|24
|0.10
|1.2219
|1.2219
|0.0000
|0.30
|37262.93
|274
|2006.08.14 10:00
|sell
|25
|0.10
|1.2404
|1.2464
|0.0000
|275
|2006.08.16 10:57
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2403
|0.0000
|276
|2006.08.16 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2397
|0.0000
|277
|2006.08.16 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2393
|0.0000
|278
|2006.08.16 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2389
|0.0000
|279
|2006.08.16 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2384
|0.0000
|280
|2006.08.16 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2379
|0.0000
|281
|2006.08.16 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2374
|0.0000
|282
|2006.08.16 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2368
|0.0000
|283
|2006.08.16 14:31
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2363
|0.0000
|284
|2006.08.16 14:32
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2354
|0.0000
|285
|2006.08.16 14:37
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2350
|0.0000
|286
|2006.08.16 14:51
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2344
|0.0000
|287
|2006.08.16 15:16
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2335
|0.0000
|288
|2006.08.16 15:18
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2331
|0.0000
|289
|2006.08.16 15:18
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2327
|0.0000
|290
|2006.08.17 09:22
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2322
|0.0000
|291
|2006.08.17 09:26
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2317
|0.0000
|292
|2006.08.17 09:33
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2313
|0.0000
|293
|2006.08.17 09:33
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2309
|0.0000
|294
|2006.08.17 09:35
|modify
|25
|0.10
|1.2404
|1.2303
|0.0000
|295
|2006.08.17 18:28
|s/l
|25
|0.10
|1.2303
|1.2303
|0.0000
|79.05
|37341.98
|296
|2006.08.21 10:00
|buy
|26
|5.00
|1.2247
|1.2187
|0.0000
|297
|2006.08.21 16:09
|s/l
|26
|5.00
|1.2187
|1.2187
|0.0000
|-2461.84
|34880.14
|298
|2006.08.28 10:00
|sell
|27
|5.00
|1.2347
|1.2407
|0.0000
|299
|2006.08.29 20:37
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2345
|0.0000
|300
|2006.08.29 20:38
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2340
|0.0000
|301
|2006.08.29 20:38
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2335
|0.0000
|302
|2006.08.30 06:39
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2331
|0.0000
|303
|2006.08.31 09:23
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2325
|0.0000
|304
|2006.08.31 09:25
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2319
|0.0000
|305
|2006.08.31 13:01
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2314
|0.0000
|306
|2006.08.31 13:45
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2309
|0.0000
|307
|2006.08.31 14:34
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2304
|0.0000
|308
|2006.08.31 14:36
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2299
|0.0000
|309
|2006.08.31 14:37
|modify
|27
|5.00
|1.2347
|1.2293
|0.0000
|310
|2006.08.31 15:45
|s/l
|27
|5.00
|1.2293
|1.2293
|0.0000
|2044.59
|36924.73
|311
|2006.09.04 10:00
|buy
|28
|5.00
|1.2302
|1.2242
|0.0000
|312
|2006.09.05 15:41
|modify
|28
|5.00
|1.2302
|1.2302
|0.0000
|313
|2006.09.05 15:41
|modify
|28
|5.00
|1.2302
|1.2309
|0.0000
|314
|2006.09.06 13:17
|modify
|28
|5.00
|1.2302
|1.2315
|0.0000
|315
|2006.09.06 13:25
|modify
|28
|5.00
|1.2302
|1.2321
|0.0000
|316
|2006.09.06 13:28
|modify
|28
|5.00
|1.2302
|1.2327
|0.0000
|317
|2006.09.06 13:29
|modify
|28
|5.00
|1.2302
|1.2333
|0.0000
|318
|2006.09.06 14:31
|modify
|28
|5.00
|1.2302
|1.2340
|0.0000
|319
|2006.09.06 20:44
|s/l
|28
|5.00
|1.2340
|1.2340
|0.0000
|1570.03
|38494.76
|320
|2006.09.11 10:00
|sell
|29
|5.00
|1.2458
|1.2518
|0.0000
|321
|2006.09.12 19:59
|s/l
|29
|5.00
|1.2518
|1.2518
|0.0000
|-2426.49
|36068.27
|322
|2006.09.18 10:00
|sell
|30
|5.00
|1.2530
|1.2590
|0.0000
|323
|2006.09.20 20:22
|modify
|30
|5.00
|1.2530
|1.2528
|0.0000
|324
|2006.09.20 22:05
|s/l
|30
|5.00
|1.2528
|1.2528
|0.0000
|19.18
|36087.45
|325
|2006.09.25 10:00
|buy
|31
|5.00
|1.2353
|1.2293
|0.0000
|326
|2006.09.26 10:48
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2354
|0.0000
|327
|2006.09.26 11:01
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2359
|0.0000
|328
|2006.09.26 11:51
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2364
|0.0000
|329
|2006.09.26 11:55
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2369
|0.0000
|330
|2006.09.26 12:01
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2374
|0.0000
|331
|2006.09.26 14:44
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2379
|0.0000
|332
|2006.09.26 14:52
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2384
|0.0000
|333
|2006.09.26 16:06
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2389
|0.0000
|334
|2006.09.26 16:07
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2394
|0.0000
|335
|2006.09.26 16:07
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2401
|0.0000
|336
|2006.09.26 16:46
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2408
|0.0000
|337
|2006.09.27 16:06
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2415
|0.0000
|338
|2006.09.28 14:35
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2423
|0.0000
|339
|2006.09.28 14:37
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2428
|0.0000
|340
|2006.09.28 16:55
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2433
|0.0000
|341
|2006.09.29 08:36
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2438
|0.0000
|342
|2006.09.29 08:53
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2444
|0.0000
|343
|2006.09.29 09:16
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2449
|0.0000
|344
|2006.09.29 09:23
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2453
|0.0000
|345
|2006.09.29 09:24
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2460
|0.0000
|346
|2006.09.29 09:26
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2465
|0.0000
|347
|2006.09.29 10:05
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2470
|0.0000
|348
|2006.09.29 10:12
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2475
|0.0000
|349
|2006.09.29 11:10
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2480
|0.0000
|350
|2006.09.29 11:40
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2485
|0.0000
|351
|2006.09.29 11:44
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2490
|0.0000
|352
|2006.09.29 14:39
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2495
|0.0000
|353
|2006.09.29 14:39
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2500
|0.0000
|354
|2006.09.29 14:40
|modify
|31
|5.00
|1.2353
|1.2505
|0.0000
|355
|2006.09.29 17:23
|s/l
|31
|5.00
|1.2505
|1.2505
|0.0000
|6168.53
|42255.98
|356
|2006.10.02 10:00
|sell
|32
|5.00
|1.2511
|1.2571
|0.0000
|357
|2006.10.02 15:31
|modify
|32
|5.00
|1.2511
|1.2511
|0.0000
|358
|2006.10.02 15:35
|modify
|32
|5.00
|1.2511
|1.2507
|0.0000
|359
|2006.10.02 15:45
|modify
|32
|5.00
|1.2511
|1.2502
|0.0000
|360
|2006.10.02 15:46
|modify
|32
|5.00
|1.2511
|1.2497
|0.0000
|361
|2006.10.02 15:49
|modify
|32
|5.00
|1.2511
|1.2492
|0.0000
|362
|2006.10.02 15:53
|modify
|32
|5.00
|1.2511
|1.2488
|0.0000
|363
|2006.10.02 15:53
|modify
|32
|5.00
|1.2511
|1.2482
|0.0000
|364
|2006.10.02 16:22
|modify
|32
|5.00
|1.2511
|1.2477
|0.0000
|365
|2006.10.02 16:23
|modify
|32
|5.00
|1.2511
|1.2473
|0.0000
|366
|2006.10.04 03:48
|s/l
|32
|5.00
|1.2473
|1.2473
|0.0000
|1462.52
|43718.50
|367
|2006.10.09 10:00
|sell
|33
|5.00
|1.2598
|1.2658
|0.0000
|368
|2006.10.10 10:30
|s/l
|33
|5.00
|1.2658
|1.2658
|0.0000
|-2400.36
|41318.14
|369
|2006.10.16 10:00
|sell
|34
|5.00
|1.2729
|1.2789
|0.0000
|370
|2006.10.17 15:20
|modify
|34
|5.00
|1.2729
|1.2727
|0.0000
|371
|2006.10.17 15:23
|modify
|34
|5.00
|1.2729
|1.2722
|0.0000
|372
|2006.10.17 17:40
|modify
|34
|5.00
|1.2729
|1.2717
|0.0000
|373
|2006.10.17 17:41
|modify
|34
|5.00
|1.2729
|1.2713
|0.0000
|374
|2006.10.17 17:47
|modify
|34
|5.00
|1.2729
|1.2709
|0.0000
|375
|2006.10.17 18:02
|modify
|34
|5.00
|1.2729
|1.2704
|0.0000
|376
|2006.10.18 14:41
|s/l
|34
|5.00
|1.2704
|1.2704
|0.0000
|923.22
|42241.36
|377
|2006.10.23 10:00
|buy
|35
|5.00
|1.2632
|1.2572
|0.0000
|378
|2006.10.24 09:27
|modify
|35
|5.00
|1.2632
|1.2633
|0.0000
|379
|2006.10.24 09:29
|modify
|35
|5.00
|1.2632
|1.2638
|0.0000
|380
|2006.10.24 09:38
|modify
|35
|5.00
|1.2632
|1.2644
|0.0000
|381
|2006.10.24 17:41
|s/l
|35
|5.00
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|489.80
|42731.16
|382
|2006.10.30 10:00
|buy
|36
|5.00
|1.2494
|1.2434
|0.0000
|383
|2006.10.31 16:26
|s/l
|36
|5.00
|1.2434
|1.2434
|0.0000
|-2398.36
|40332.80
|384
|2006.11.06 10:00
|sell
|37
|5.00
|1.2556
|1.2616
|0.0000
|385
|2006.11.07 14:32
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2556
|0.0000
|386
|2006.11.07 14:33
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2551
|0.0000
|387
|2006.11.07 14:40
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2545
|0.0000
|388
|2006.11.07 14:58
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2540
|0.0000
|389
|2006.11.07 15:00
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2535
|0.0000
|390
|2006.11.07 15:10
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2530
|0.0000
|391
|2006.11.07 15:18
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2525
|0.0000
|392
|2006.11.07 15:18
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2519
|0.0000
|393
|2006.11.07 15:43
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2515
|0.0000
|394
|2006.11.07 15:43
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2509
|0.0000
|395
|2006.11.07 15:51
|modify
|37
|5.00
|1.2556
|1.2504
|0.0000
|396
|2006.11.07 20:58
|s/l
|37
|5.00
|1.2504
|1.2504
|0.0000
|2049.01
|42381.81
|397
|2006.11.13 10:00
|buy
|38
|5.00
|1.2382
|1.2322
|0.0000
|398
|2006.11.13 16:07
|modify
|38
|5.00
|1.2382
|1.2383
|0.0000
|399
|2006.11.13 16:28
|modify
|38
|5.00
|1.2382
|1.2388
|0.0000
|400
|2006.11.13 16:31
|modify
|38
|5.00
|1.2382
|1.2392
|0.0000
|401
|2006.11.13 20:05
|modify
|38
|5.00
|1.2382
|1.2398
|0.0000
|402
|2006.11.14 14:33
|s/l
|38
|5.00
|1.2398
|1.2398
|0.0000
|660.48
|43042.29
|403
|2006.11.20 10:00
|sell
|39
|5.00
|1.2431
|1.2491
|0.0000
|404
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2430
|0.0000
|405
|2006.11.22 09:40
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2425
|0.0000
|406
|2006.11.22 12:47
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2420
|0.0000
|407
|2006.11.22 13:05
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2414
|0.0000
|408
|2006.11.22 13:09
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2410
|0.0000
|409
|2006.11.22 13:10
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2404
|0.0000
|410
|2006.11.22 13:11
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2398
|0.0000
|411
|2006.11.22 13:11
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2394
|0.0000
|412
|2006.11.22 13:23
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2390
|0.0000
|413
|2006.11.22 14:18
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2385
|0.0000
|414
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2380
|0.0000
|415
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2375
|0.0000
|416
|2006.11.22 14:21
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2371
|0.0000
|417
|2006.11.22 14:29
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2366
|0.0000
|418
|2006.11.22 14:31
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2361
|0.0000
|419
|2006.11.22 14:33
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2356
|0.0000
|420
|2006.11.22 14:33
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2350
|0.0000
|421
|2006.11.22 16:03
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2346
|0.0000
|422
|2006.11.22 16:05
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2341
|0.0000
|423
|2006.11.22 16:07
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2336
|0.0000
|424
|2006.11.22 16:24
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2332
|0.0000
|425
|2006.11.22 16:24
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2328
|0.0000
|426
|2006.11.22 16:28
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2322
|0.0000
|427
|2006.11.23 10:05
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2317
|0.0000
|428
|2006.11.23 10:07
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2313
|0.0000
|429
|2006.11.23 10:08
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2307
|0.0000
|430
|2006.11.23 10:09
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2301
|0.0000
|431
|2006.11.23 10:33
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2296
|0.0000
|432
|2006.11.23 11:04
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2291
|0.0000
|433
|2006.11.23 14:26
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2287
|0.0000
|434
|2006.11.23 16:02
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2282
|0.0000
|435
|2006.11.23 16:02
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2276
|0.0000
|436
|2006.11.23 16:02
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2272
|0.0000
|437
|2006.11.24 09:25
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2267
|0.0000
|438
|2006.11.24 09:25
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2261
|0.0000
|439
|2006.11.24 09:26
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2256
|0.0000
|440
|2006.11.24 09:26
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2250
|0.0000
|441
|2006.11.24 09:26
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2246
|0.0000
|442
|2006.11.24 09:30
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2240
|0.0000
|443
|2006.11.24 09:30
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2232
|0.0000
|444
|2006.11.24 09:30
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2225
|0.0000
|445
|2006.11.24 09:31
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2219
|0.0000
|446
|2006.11.24 09:31
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2214
|0.0000
|447
|2006.11.24 09:32
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2210
|0.0000
|448
|2006.11.24 09:32
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2203
|0.0000
|449
|2006.11.24 09:32
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2198
|0.0000
|450
|2006.11.24 09:33
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2192
|0.0000
|451
|2006.11.24 09:33
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2188
|0.0000
|452
|2006.11.24 09:34
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2184
|0.0000
|453
|2006.11.24 09:45
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2179
|0.0000
|454
|2006.11.24 09:47
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2170
|0.0000
|455
|2006.11.24 09:48
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2166
|0.0000
|456
|2006.11.24 11:20
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2161
|0.0000
|457
|2006.11.24 11:21
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2155
|0.0000
|458
|2006.11.24 11:31
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2151
|0.0000
|459
|2006.11.24 11:31
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2146
|0.0000
|460
|2006.11.24 11:31
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2138
|0.0000
|461
|2006.11.27 00:00
|modify
|39
|5.00
|1.2431
|1.2098
|0.0000
|462
|2006.11.27 09:28
|s/l
|39
|5.00
|1.2098
|1.2098
|0.0000
|13550.37
|56592.66
|463
|2006.11.27 10:00
|buy
|40
|5.00
|1.2104
|1.2044
|0.0000
|464
|2006.11.28 09:06
|s/l
|40
|5.00
|1.2044
|1.2044
|0.0000
|-2475.91
|54116.75
|465
|2006.12.04 10:00
|buy
|41
|5.00
|1.1957
|1.1897
|0.0000
|466
|2006.12.05 14:30
|s/l
|41
|5.00
|1.1897
|1.1897
|0.0000
|-2506.70
|51610.05
|467
|2006.12.11 10:00
|sell
|42
|0.10
|1.2043
|1.2103
|0.0000
|468
|2006.12.14 12:11
|s/l
|42
|0.10
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-52.60
|51557.45
|469
|2006.12.18 10:00
|sell
|43
|0.10
|1.2194
|1.2254
|0.0000
|470
|2006.12.18 16:06
|s/l
|43
|0.10
|1.2254
|1.2254
|0.0000
|-48.96
|51508.49
|471
|2007.01.08 10:00
|sell
|44
|0.10
|1.2342
|1.2402
|0.0000
|472
|2007.01.08 14:47
|s/l
|44
|0.10
|1.2402
|1.2402
|0.0000
|-48.37
|51460.12
|473
|2007.01.15 10:00
|sell
|45
|0.10
|1.2459
|1.2519
|0.0000
|474
|2007.01.17 14:31
|s/l
|45
|0.10
|1.2519
|1.2519
|0.0000
|-49.14
|51410.97
|475
|2007.01.22 10:00
|sell
|46
|0.10
|1.2480
|1.2540
|0.0000
|476
|2007.01.23 11:19
|modify
|46
|0.10
|1.2480
|1.2479
|0.0000
|477
|2007.01.23 12:45
|modify
|46
|0.10
|1.2480
|1.2475
|0.0000
|478
|2007.01.23 12:57
|modify
|46
|0.10
|1.2480
|1.2471
|0.0000
|479
|2007.01.23 13:02
|modify
|46
|0.10
|1.2480
|1.2467
|0.0000
|480
|2007.01.23 13:52
|modify
|46
|0.10
|1.2480
|1.2461
|0.0000
|481
|2007.01.23 14:56
|modify
|46
|0.10
|1.2480
|1.2456
|0.0000
|482
|2007.01.23 15:15
|modify
|46
|0.10
|1.2480
|1.2452
|0.0000
|483
|2007.01.23 15:18
|modify
|46
|0.10
|1.2480
|1.2448
|0.0000
|484
|2007.01.23 16:32
|modify
|46
|0.10
|1.2480
|1.2443
|0.0000
|485
|2007.01.24 05:06
|s/l
|46
|0.10
|1.2443
|1.2443
|0.0000
|28.53
|51439.50
|486
|2007.01.29 10:00
|sell
|47
|5.00
|1.2550
|1.2610
|0.0000
|487
|2007.01.31 16:18
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2547
|0.0000
|488
|2007.01.31 16:22
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2542
|0.0000
|489
|2007.01.31 16:27
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2536
|0.0000
|490
|2007.01.31 16:42
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2532
|0.0000
|491
|2007.01.31 16:43
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2528
|0.0000
|492
|2007.01.31 16:44
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2523
|0.0000
|493
|2007.01.31 16:45
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2518
|0.0000
|494
|2007.01.31 20:16
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2513
|0.0000
|495
|2007.01.31 20:16
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2509
|0.0000
|496
|2007.01.31 20:17
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2504
|0.0000
|497
|2007.01.31 20:17
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2499
|0.0000
|498
|2007.01.31 20:17
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2495
|0.0000
|499
|2007.02.01 09:40
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2490
|0.0000
|500
|2007.02.01 14:14
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2486
|0.0000
|501
|2007.02.01 14:20
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2481
|0.0000
|502
|2007.02.01 14:30
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2476
|0.0000
|503
|2007.02.01 15:55
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2471
|0.0000
|504
|2007.02.01 16:00
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2467
|0.0000
|505
|2007.02.01 16:00
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2462
|0.0000
|506
|2007.02.01 16:01
|modify
|47
|5.00
|1.2550
|1.2455
|0.0000
|507
|2007.02.02 08:03
|s/l
|47
|5.00
|1.2455
|1.2455
|0.0000
|3631.50
|55071.00
|508
|2007.02.05 10:00
|buy
|48
|5.00
|1.2491
|1.2431
|0.0000
|509
|2007.02.06 14:14
|s/l
|48
|5.00
|1.2431
|1.2431
|0.0000
|-2398.16
|52672.84
|510
|2007.02.12 10:00
|buy
|49
|5.00
|1.2491
|1.2431
|0.0000
|511
|2007.02.12 13:14
|modify
|49
|5.00
|1.2491
|1.2491
|0.0000
|512
|2007.02.13 11:13
|s/l
|49
|5.00
|1.2491
|1.2491
|0.0000
|15.16
|52688.00
|513
|2007.02.19 10:00
|buy
|50
|5.00
|1.2346
|1.2286
|0.0000
|514
|2007.02.21 12:36
|modify
|50
|5.00
|1.2346
|1.2347
|0.0000
|515
|2007.02.21 12:37
|modify
|50
|5.00
|1.2346
|1.2351
|0.0000
|516
|2007.02.22 08:34
|modify
|50
|5.00
|1.2346
|1.2356
|0.0000
|517
|2007.02.22 08:38
|modify
|50
|5.00
|1.2346
|1.2361
|0.0000
|518
|2007.02.22 08:39
|modify
|50
|5.00
|1.2346
|1.2366
|0.0000
|519
|2007.02.22 08:42
|modify
|50
|5.00
|1.2346
|1.2370
|0.0000
|520
|2007.02.22 11:02
|modify
|50
|5.00
|1.2346
|1.2376
|0.0000
|521
|2007.02.22 17:27
|s/l
|50
|5.00
|1.2376
|1.2376
|0.0000
|1287.82
|53975.82
|522
|2007.02.26 10:00
|sell
|51
|5.00
|1.2317
|1.2377
|0.0000
|523
|2007.02.27 09:18
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2317
|0.0000
|524
|2007.02.27 09:18
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2312
|0.0000
|525
|2007.02.27 09:18
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2307
|0.0000
|526
|2007.02.27 09:20
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2301
|0.0000
|527
|2007.02.27 09:33
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2295
|0.0000
|528
|2007.02.27 09:34
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2291
|0.0000
|529
|2007.02.27 14:30
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2287
|0.0000
|530
|2007.02.27 14:30
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2281
|0.0000
|531
|2007.02.27 14:30
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2274
|0.0000
|532
|2007.02.27 14:45
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2270
|0.0000
|533
|2007.02.27 18:00
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2266
|0.0000
|534
|2007.02.27 18:01
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2261
|0.0000
|535
|2007.02.27 18:10
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2256
|0.0000
|536
|2007.02.27 18:10
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2248
|0.0000
|537
|2007.02.27 18:10
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2243
|0.0000
|538
|2007.02.27 18:10
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2235
|0.0000
|539
|2007.02.27 18:10
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2227
|0.0000
|540
|2007.02.27 21:08
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2222
|0.0000
|541
|2007.02.27 21:08
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2217
|0.0000
|542
|2007.02.27 21:08
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2213
|0.0000
|543
|2007.02.27 21:09
|modify
|51
|5.00
|1.2317
|1.2208
|0.0000
|544
|2007.02.28 07:53
|s/l
|51
|5.00
|1.2208
|1.2208
|0.0000
|4403.28
|58379.10
|545
|2007.03.05 10:00
|buy
|52
|5.00
|1.2175
|1.2115
|0.0000
|546
|2007.03.05 14:11
|modify
|52
|5.00
|1.2175
|1.2175
|0.0000
|547
|2007.03.05 14:11
|modify
|52
|5.00
|1.2175
|1.2180
|0.0000
|548
|2007.03.06 13:57
|modify
|52
|5.00
|1.2175
|1.2185
|0.0000
|549
|2007.03.06 15:00
|modify
|52
|5.00
|1.2175
|1.2189
|0.0000
|550
|2007.03.06 19:00
|modify
|52
|5.00
|1.2175
|1.2194
|0.0000
|551
|2007.03.07 18:39
|s/l
|52
|5.00
|1.2194
|1.2194
|0.0000
|809.46
|59188.56
|552
|2007.03.12 10:00
|sell
|53
|5.00
|1.2306
|1.2366
|0.0000
|553
|2007.03.12 16:11
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2306
|0.0000
|554
|2007.03.12 16:13
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2300
|0.0000
|555
|2007.03.13 12:13
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2295
|0.0000
|556
|2007.03.13 12:14
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2291
|0.0000
|557
|2007.03.13 12:16
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2287
|0.0000
|558
|2007.03.13 12:18
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2282
|0.0000
|559
|2007.03.13 12:19
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2277
|0.0000
|560
|2007.03.13 12:43
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2273
|0.0000
|561
|2007.03.13 13:31
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2269
|0.0000
|562
|2007.03.13 13:31
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2265
|0.0000
|563
|2007.03.13 13:31
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2260
|0.0000
|564
|2007.03.13 13:56
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2255
|0.0000
|565
|2007.03.13 13:56
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2250
|0.0000
|566
|2007.03.13 14:02
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2246
|0.0000
|567
|2007.03.13 14:04
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2241
|0.0000
|568
|2007.03.13 19:12
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2235
|0.0000
|569
|2007.03.14 02:11
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2231
|0.0000
|570
|2007.03.14 05:31
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2227
|0.0000
|571
|2007.03.14 05:49
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2222
|0.0000
|572
|2007.03.14 07:48
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2217
|0.0000
|573
|2007.03.14 07:50
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2213
|0.0000
|574
|2007.03.14 07:50
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2209
|0.0000
|575
|2007.03.14 16:47
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2203
|0.0000
|576
|2007.03.14 16:48
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2198
|0.0000
|577
|2007.03.14 17:01
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2192
|0.0000
|578
|2007.03.14 17:02
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2188
|0.0000
|579
|2007.03.14 17:11
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2184
|0.0000
|580
|2007.03.14 17:12
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2179
|0.0000
|581
|2007.03.14 17:14
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2174
|0.0000
|582
|2007.03.14 17:14
|modify
|53
|5.00
|1.2306
|1.2170
|0.0000
|583
|2007.03.14 19:39
|s/l
|53
|5.00
|1.2170
|1.2170
|0.0000
|5525.96
|64714.52
|584
|2007.03.19 10:00
|buy
|54
|5.00
|1.2102
|1.2042
|0.0000
|585
|2007.03.21 17:26
|modify
|54
|5.00
|1.2102
|1.2102
|0.0000
|586
|2007.03.21 19:25
|s/l
|54
|5.00
|1.2102
|1.2102
|0.0000
|30.32
|64744.84