|Account: 652945
|Name: Multi # 4
|Currency: USD
|2007 March 30, 21:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|987388
|2007.03.28 22:34
|balance
|Deposit
|5 000.00
|987391
|2007.03.28 22:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.88
|119.39
|116.58
|2007.03.29 01:53
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|987392
|2007.03.28 22:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.91
|114.40
|117.21
|2007.03.29 04:50
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|987402
|2007.03.28 22:39
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6194
|1.6445
|1.6164
|2007.03.30 16:29
|1.6213
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.57
|987403
|2007.03.28 22:39
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1592
|1.1843
|1.1562
|2007.03.30 08:01
|1.1562
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.59
|987404
|2007.03.28 22:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6204
|1.5953
|1.6234
|2007.03.29 13:45
|1.6234
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|987851
|2007.03.29 00:03
|buy
|0.01
|audusd
|0.8055
|0.7804
|0.8085
|2007.03.29 07:45
|0.8085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|993841
|2007.03.29 01:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.13
|119.39
|116.83
|2007.03.29 01:53
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|993955
|2007.03.29 01:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.79
|119.30
|116.49
|2007.03.30 03:02
|117.74
|0.00
|0.00
|-0.13
|-8.07
|994102
|2007.03.29 02:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.04
|119.30
|116.74
|2007.03.30 03:01
|117.75
|0.00
|0.00
|-0.26
|-12.06
|994277
|2007.03.29 04:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.24
|114.73
|117.54
|2007.03.29 09:09
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|994331
|2007.03.29 05:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3320
|1.3571
|1.3290
|2007.03.29 13:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|994332
|2007.03.29 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3323
|1.3072
|1.3353
|2007.03.29 11:41
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|994633
|2007.03.29 07:23
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.30
|119.31
|117.00
|2007.03.30 03:01
|117.74
|0.00
|0.00
|-0.38
|-11.21
|994716
|2007.03.29 07:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.8088
|0.7837
|0.8118
|2007.03.30 16:17
|0.8092
|0.00
|0.00
|0.02
|0.40
|995076
|2007.03.29 09:09
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.55
|119.31
|117.25
|2007.03.30 03:01
|117.75
|0.00
|0.00
|-0.64
|-8.49
|995077
|2007.03.29 09:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.55
|115.04
|117.85
|2007.03.29 13:31
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|995413
|2007.03.29 10:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3346
|1.3572
|1.3316
|2007.03.29 13:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|995504
|2007.03.29 11:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3355
|1.3104
|1.3385
|2007.03.30 16:16
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.20
|995651
|2007.03.29 12:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.30
|115.04
|117.60
|2007.03.29 13:31
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|995844
|2007.03.29 13:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6221
|1.6447
|1.6191
|2007.03.30 16:29
|1.6215
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.99
|995852
|2007.03.29 13:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.63
|115.12
|117.93
|2007.03.29 15:23
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|995880
|2007.03.29 13:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3329
|1.3103
|1.3359
|2007.03.30 16:15
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.60
|995958
|2007.03.29 13:36
|sell
|0.09
|usdjpy
|117.80
|119.31
|117.50
|2007.03.30 03:01
|117.74
|0.00
|0.00
|-1.15
|4.59
|996022
|2007.03.29 13:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3315
|1.3566
|1.3285
|2007.03.30 11:47
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.05
|0.50
|996534
|2007.03.29 15:23
|sell
|0.03
|eurchf
|1.6248
|1.6449
|1.6218
|2007.03.30 16:29
|1.6218
|0.00
|0.00
|-0.23
|7.43
|996535
|2007.03.29 15:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.95
|115.44
|118.25
|2007.03.29 18:42
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|996842
|2007.03.29 17:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3340
|1.3566
|1.3310
|2007.03.30 11:47
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.11
|6.00
|996900
|2007.03.29 17:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.70
|115.44
|118.00
|2007.03.29 18:42
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|997195
|2007.03.29 18:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.05
|115.54
|118.35
|2007.03.30 05:29
|117.86
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.61
|997207
|2007.03.29 18:42
|sell
|0.15
|usdjpy
|118.05
|119.31
|117.75
|2007.03.30 03:01
|117.75
|0.00
|0.00
|-1.91
|38.22
|1002115
|2007.03.30 02:22
|buy
|0.02
|audusd
|0.8062
|0.7836
|0.8092
|2007.03.30 16:17
|0.8092
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1002157
|2007.03.30 02:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.80
|115.54
|118.10
|2007.03.30 05:29
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|1002477
|2007.03.30 03:26
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.55
|115.54
|117.85
|2007.03.30 05:29
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|1008249
|2007.03.30 09:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.03
|120.54
|117.73
|2007.03.30 16:09
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|1008252
|2007.03.30 09:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.06
|115.55
|118.36
|2007.03.30 14:12
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|1010691
|2007.03.30 11:52
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3303
|1.3102
|1.3333
|2007.03.30 16:15
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1012176
|2007.03.30 13:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.28
|120.54
|117.98
|2007.03.30 16:09
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|1015180
|2007.03.30 14:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1542
|1.1793
|1.1512
|2007.03.30 16:28
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|1016410
|2007.03.30 14:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.38
|115.87
|118.68
|2007.03.30 16:55
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|1019387
|2007.03.30 15:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.13
|115.87
|118.43
|2007.03.30 16:55
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.16
|1020102
|2007.03.30 16:14
|buy
|0.03
|usdjpy
|117.88
|115.87
|118.18
|2007.03.30 16:55
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.61
|1020579
|2007.03.30 16:17
|buy
|0.01
|audusd
|0.8094
|0.7843
|0.8124
|2007.03.30 16:31
|0.8124
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1022714
|2007.03.30 16:21
|buy
|0.05
|usdjpy
|117.63
|115.87
|117.93
|2007.03.30 16:55
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|1029271
|2007.03.30 16:45
|buy
|0.09
|usdjpy
|117.37
|115.86
|117.67
|2007.03.30 16:55
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|22.95
|0.00
|0.00
|-4.89
|97.81
|Closed P/L:
|92.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|987852
|2007.03.29 00:04
|sell
|0.01
|audusd
|0.8051
|0.8302
|0.8021
|0.8092
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.10
|994407
|2007.03.29 05:26
|sell
|0.02
|audusd
|0.8077
|0.8303
|0.8047
|0.8092
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.00
|1023569
|2007.03.30 16:23
|sell
|0.03
|audusd
|0.8102
|0.8303
|0.8072
|0.8092
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1027577
|2007.03.30 16:31
|buy
|0.01
|audusd
|0.8128
|0.7877
|0.8158
|0.8089
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|1033220
|2007.03.30 17:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.8102
|0.7876
|0.8132
|0.8089
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|996115
|2007.03.29 13:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6238
|1.5987
|1.6268
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.49
|1026641
|2007.03.30 16:29
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6212
|1.5986
|1.6242
|1.6232
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|1026642
|2007.03.30 16:29
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6208
|1.6459
|1.6178
|1.6235
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|1035357
|2007.03.30 20:20
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6234
|1.6460
|1.6204
|1.6235
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|994553
|2007.03.29 07:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6784
|0.7035
|0.6754
|0.6790
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.18
|994554
|2007.03.29 07:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6786
|0.6535
|0.6816
|0.6788
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.39
|1007836
|2007.03.30 08:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6810
|0.7036
|0.6780
|0.6790
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|1032711
|2007.03.30 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3375
|1.3124
|1.3405
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|1032725
|2007.03.30 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3374
|1.3625
|1.3344
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|987397
|2007.03.28 22:39
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1597
|1.1346
|1.1627
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.77
|996513
|2007.03.29 15:18
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1571
|1.1345
|1.1601
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.03
|1006208
|2007.03.30 08:10
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1545
|1.1344
|1.1575
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|1018497
|2007.03.30 15:19
|buy
|0.05
|usdcad
|1.1520
|1.1344
|1.1550
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|9.53
|1025897
|2007.03.30 16:28
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1506
|1.1757
|1.1476
|1.1545
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|1033377
|2007.03.30 17:59
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1532
|1.1758
|1.1502
|1.1545
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|0.00
|0.00
|-0.02
|-10.09
|Floating P/L:
|-10.11
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|92.92
|Floating P/L:
|-10.11
|Margin:
|324.54
|Balance:
|5 092.92
|Equity:
|5 082.81
|Free Margin:
|4 758.28
|Details:
|Gross Profit:
|159.56
|Gross Loss:
|66.64
|Total Net Profit:
|92.92
|Profit Factor:
|2.39
|Expected Payoff:
|2.11
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|41.24 (0.81%)
|Relative Drawdown:
|0.81% (41.24)
|Total Trades:
|44
|Short Positions (won %):
|19 (73.68%)
|Long Positions (won %):
|25 (80.00%)
|Profit Trades (% of total):
|34 (77.27%)
|Loss trades (% of total):
|10 (22.73%)
|Largest
|profit trade:
|36.31
|loss trade:
|-12.32
|Average
|profit trade:
|4.69
|loss trade:
|-6.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (78.95)
|consecutive losses ($):
|4 (-41.24)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|78.95 (16)
|consecutive loss (count):
|-41.24 (4)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2