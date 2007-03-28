Forex Liquidity LLC

Account: 652945 Name: Multi # 4 Currency: USD 2007 March 30, 21:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
9873882007.03.28 22:34balanceDeposit5 000.00
9873912007.03.28 22:37sell0.01usdjpy116.88119.39116.582007.03.29 01:53116.830.000.000.000.43
9873922007.03.28 22:37buy0.01usdjpy116.91114.40117.212007.03.29 04:50117.210.000.000.002.56
9874022007.03.28 22:39sell0.01eurchf1.61941.64451.61642007.03.30 16:291.62130.000.00-0.08-1.57
9874032007.03.28 22:39sell0.01usdcad1.15921.18431.15622007.03.30 08:011.15620.000.00-0.032.59
9874042007.03.28 22:40buy0.01eurchf1.62041.59531.62342007.03.29 13:451.62340.000.000.002.46
9878512007.03.29 00:03buy0.01audusd0.80550.78040.80852007.03.29 07:450.80850.000.000.003.00
9938412007.03.29 01:18sell0.02usdjpy117.13119.39116.832007.03.29 01:53116.830.000.000.005.14
9939552007.03.29 01:53sell0.01usdjpy116.79119.30116.492007.03.30 03:02117.740.000.00-0.13-8.07
9941022007.03.29 02:46sell0.02usdjpy117.04119.30116.742007.03.30 03:01117.750.000.00-0.26-12.06
9942772007.03.29 04:50buy0.01usdjpy117.24114.73117.542007.03.29 09:09117.540.000.000.002.55
9943312007.03.29 05:00sell0.01eurusd1.33201.35711.32902007.03.29 13:361.33160.000.000.000.40
9943322007.03.29 05:00buy0.01eurusd1.33231.30721.33532007.03.29 11:411.33530.000.000.003.00
9946332007.03.29 07:23sell0.03usdjpy117.30119.31117.002007.03.30 03:01117.740.000.00-0.38-11.21
9947162007.03.29 07:45buy0.01audusd0.80880.78370.81182007.03.30 16:170.80920.000.000.020.40
9950762007.03.29 09:09sell0.05usdjpy117.55119.31117.252007.03.30 03:01117.750.000.00-0.64-8.49
9950772007.03.29 09:09buy0.01usdjpy117.55115.04117.852007.03.29 13:31117.600.000.000.000.43
9954132007.03.29 10:39sell0.02eurusd1.33461.35721.33162007.03.29 13:361.33160.000.000.006.00
9955042007.03.29 11:41buy0.01eurusd1.33551.31041.33852007.03.30 16:161.33330.000.00-0.07-2.20
9956512007.03.29 12:45buy0.02usdjpy117.30115.04117.602007.03.29 13:31117.600.000.000.005.10
9958442007.03.29 13:31sell0.02eurchf1.62211.64471.61912007.03.30 16:291.62150.000.00-0.150.99
9958522007.03.29 13:31buy0.01usdjpy117.63115.12117.932007.03.29 15:23117.930.000.000.002.54
9958802007.03.29 13:32buy0.02eurusd1.33291.31031.33592007.03.30 16:151.33320.000.00-0.140.60
9959582007.03.29 13:36sell0.09usdjpy117.80119.31117.502007.03.30 03:01117.740.000.00-1.154.59
9960222007.03.29 13:36sell0.01eurusd1.33151.35661.32852007.03.30 11:471.33100.000.000.050.50
9965342007.03.29 15:23sell0.03eurchf1.62481.64491.62182007.03.30 16:291.62180.000.00-0.237.43
9965352007.03.29 15:23buy0.01usdjpy117.95115.44118.252007.03.29 18:42118.010.000.000.000.51
9968422007.03.29 17:09sell0.02eurusd1.33401.35661.33102007.03.30 11:471.33100.000.000.116.00
9969002007.03.29 17:14buy0.02usdjpy117.70115.44118.002007.03.29 18:42118.000.000.000.005.08
9971952007.03.29 18:42buy0.01usdjpy118.05115.54118.352007.03.30 05:29117.860.000.000.10-1.61
9972072007.03.29 18:42sell0.15usdjpy118.05119.31117.752007.03.30 03:01117.750.000.00-1.9138.22
10021152007.03.30 02:22buy0.02audusd0.80620.78360.80922007.03.30 16:170.80920.000.000.006.00
10021572007.03.30 02:36buy0.02usdjpy117.80115.54118.102007.03.30 05:29117.850.000.000.000.85
10024772007.03.30 03:26buy0.03usdjpy117.55115.54117.852007.03.30 05:29117.850.000.000.007.64
10082492007.03.30 09:00sell0.01usdjpy118.03120.54117.732007.03.30 16:09117.950.000.000.000.68
10082522007.03.30 09:00buy0.01usdjpy118.06115.55118.362007.03.30 14:12118.360.000.000.002.53
10106912007.03.30 11:52buy0.03eurusd1.33031.31021.33332007.03.30 16:151.33330.000.000.009.00
10121762007.03.30 13:38sell0.02usdjpy118.28120.54117.982007.03.30 16:09117.980.000.000.005.09
10151802007.03.30 14:00sell0.01usdcad1.15421.17931.15122007.03.30 16:281.15120.000.000.002.61
10164102007.03.30 14:12buy0.01usdjpy118.38115.87118.682007.03.30 16:55117.650.000.000.00-6.20
10193872007.03.30 15:59buy0.02usdjpy118.13115.87118.432007.03.30 16:55117.650.000.000.00-8.16
10201022007.03.30 16:14buy0.03usdjpy117.88115.87118.182007.03.30 16:55117.660.000.000.00-5.61
10205792007.03.30 16:17buy0.01audusd0.80940.78430.81242007.03.30 16:310.81240.000.000.003.00
10227142007.03.30 16:21buy0.05usdjpy117.63115.87117.932007.03.30 16:55117.680.000.000.002.12
10292712007.03.30 16:45buy0.09usdjpy117.37115.86117.672007.03.30 16:55117.670.000.000.0022.95
  0.00 0.00 -4.89 97.81
Closed P/L: 92.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
9878522007.03.29 00:04sell0.01audusd0.80510.83020.8021 0.80920.000.00-0.02-4.10
9944072007.03.29 05:26sell0.02audusd0.80770.83030.8047 0.80920.000.00-0.05-3.00
10235692007.03.30 16:23sell0.03audusd0.81020.83030.8072 0.80920.000.000.003.00
10275772007.03.30 16:31buy0.01audusd0.81280.78770.8158 0.80890.000.000.00-3.90
10332202007.03.30 17:21buy0.02audusd0.81020.78760.8132 0.80890.000.000.00-2.60
9961152007.03.29 13:45buy0.01eurchf1.62381.59871.6268 1.62320.000.000.04-0.49
10266412007.03.30 16:29buy0.02eurchf1.62121.59861.6242 1.62320.000.000.003.29
10266422007.03.30 16:29sell0.01eurchf1.62081.64591.6178 1.62350.000.000.00-2.22
10353572007.03.30 20:20sell0.02eurchf1.62341.64601.6204 1.62350.000.000.00-0.17
9945532007.03.29 07:00sell0.01eurgbp0.67840.70350.6754 0.67900.000.000.09-1.18
9945542007.03.29 07:00buy0.01eurgbp0.67860.65350.6816 0.67880.000.00-0.140.39
10078362007.03.30 08:53sell0.02eurgbp0.68100.70360.6780 0.67900.000.000.007.87
10327112007.03.30 17:00buy0.01eurusd1.33751.31241.3405 1.33570.000.000.00-1.80
10327252007.03.30 17:00sell0.01eurusd1.33741.36251.3344 1.33590.000.000.001.50
9873972007.03.28 22:39buy0.01usdcad1.15971.13461.1627 1.15420.000.000.02-4.77
9965132007.03.29 15:18buy0.02usdcad1.15711.13451.1601 1.15420.000.000.04-5.03
10062082007.03.30 08:10buy0.03usdcad1.15451.13441.1575 1.15420.000.000.00-0.78
10184972007.03.30 15:19buy0.05usdcad1.15201.13441.1550 1.15420.000.000.009.53
10258972007.03.30 16:28sell0.01usdcad1.15061.17571.1476 1.15450.000.000.00-3.38
10333772007.03.30 17:59sell0.02usdcad1.15321.17581.1502 1.15450.000.000.00-2.25
  0.00 0.00 -0.02 -10.09
 Floating P/L: -10.11
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 92.92 Floating P/L: -10.11 Margin: 324.54
Balance: 5 092.92 Equity: 5 082.81 Free Margin: 4 758.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 159.56 Gross Loss: 66.64 Total Net Profit: 92.92
Profit Factor: 2.39 Expected Payoff: 2.11  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 41.24 (0.81%) Relative Drawdown: 0.81% (41.24)
 
Total Trades: 44 Short Positions (won %): 19 (73.68%) Long Positions (won %): 25 (80.00%)
Profit Trades (% of total): 34 (77.27%) Loss trades (% of total): 10 (22.73%)
Largest profit trade: 36.31 loss trade: -12.32
Average profit trade: 4.69 loss trade: -6.66
Maximum consecutive wins ($): 16 (78.95) consecutive losses ($): 4 (-41.24)
Maximal consecutive profit (count): 78.95 (16) consecutive loss (count): -41.24 (4)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2