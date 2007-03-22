Velocity4x

Account: 9009430 Name: Dude Currency: USD 2007 April 5, 21:23
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19008472007.03.21 22:57balanceDeposit3 000.00
19010262007.03.21 23:07buy0.02eurjpy157.230.00157.462007.03.22 00:33157.460.000.000.003.91
19010282007.03.21 23:07buy0.02gbpjpy231.250.00231.482007.03.22 00:24231.150.000.000.00-1.71
19011862007.03.21 23:16buy0.04gbpjpy230.930.00231.162007.03.22 00:24231.160.000.000.007.84
19011932007.03.21 23:16sell0.02gbpchf2.37730.00002.37502007.03.22 07:582.37810.000.000.00-1.32
19031482007.03.22 02:00sell0.02usdjpy117.450.00117.222007.03.23 09:56117.830.000.00-0.26-6.45
19031522007.03.22 02:00buy0.02eurusd1.34000.00001.34232007.03.23 13:261.33320.000.00-0.14-13.60
19031632007.03.22 02:00sell0.02usdchf1.20810.00001.20582007.03.22 19:391.21500.000.000.00-11.36
19036992007.03.22 03:00buy0.02gbpjpy231.430.00231.662007.03.22 08:38231.040.000.000.00-6.64
19043132007.03.22 03:19sell0.04gbpchf2.38030.00002.37802007.03.22 07:582.37800.000.000.007.62
19087412007.03.22 06:08buy0.04gbpjpy231.130.00231.362007.03.22 08:38231.050.000.000.00-2.73
19127152007.03.22 07:57buy0.08gbpjpy230.820.00231.052007.03.22 08:38231.050.000.000.0015.67
19138222007.03.22 08:21buy0.04eurusd1.33700.00001.33932007.03.23 13:261.33330.000.00-0.29-14.80
19150592007.03.22 10:00buy0.02usdchf1.21100.00001.21332007.03.22 13:411.21330.000.000.003.79
19150622007.03.22 10:00buy0.02gbpchf2.38260.00002.38492007.03.22 10:302.38490.000.000.003.80
19150682007.03.22 10:00sell0.02gbpjpy231.160.00230.932007.03.22 10:58231.630.000.000.00-7.99
19150832007.03.22 10:00sell0.02eurusd1.33630.00001.33402007.03.22 17:311.33400.000.000.004.60
19154612007.03.22 10:30sell0.04gbpjpy231.580.00231.352007.03.22 10:58231.650.000.000.00-2.38
19154682007.03.22 10:30buy0.02gbpjpy231.730.00231.962007.03.22 10:39231.960.000.000.003.91
19154782007.03.22 10:30buy0.02gbpchf2.38620.00002.38852007.03.22 17:472.38850.000.000.003.78
19154842007.03.22 10:30buy0.02gbpusd1.97120.00001.97352007.03.22 19:171.96450.000.000.00-13.40
19159212007.03.22 10:39sell0.08gbpjpy231.890.00231.662007.03.22 10:58231.660.000.000.0015.65
19159252007.03.22 10:39buy0.02usdjpy117.670.00117.902007.03.22 11:55117.900.000.000.003.90
19159402007.03.22 10:40buy0.02gbpjpy232.040.00232.272007.03.22 11:40231.980.000.000.00-1.02
19162442007.03.22 10:42sell0.04usdchf1.21110.00001.20882007.03.22 19:391.21490.000.000.00-12.51
19166092007.03.22 10:50buy0.04gbpjpy231.730.00231.962007.03.22 11:40231.960.000.000.007.81
19175042007.03.22 11:45sell0.04usdjpy117.760.00117.532007.03.23 09:55117.840.000.00-0.51-2.72
19178992007.03.22 12:00buy0.02usdcad1.15730.00001.15962007.03.23 16:581.15960.000.000.043.97
19178982007.03.22 12:00buy0.02gbpjpy232.160.00232.392007.03.22 13:40231.790.000.000.00-6.28
19179112007.03.22 12:00buy0.02usdjpy117.840.00118.072007.03.22 17:32118.070.000.000.003.90
19186162007.03.22 12:57buy0.04gbpjpy231.850.00232.082007.03.22 13:40231.780.000.000.00-2.38
19187932007.03.22 13:06buy0.08gbpjpy231.540.00231.772007.03.22 13:40231.770.000.000.0015.62
19189162007.03.22 13:13buy0.04gbpusd1.96810.00001.97042007.03.22 19:171.96440.000.000.00-14.80
19196022007.03.22 13:41buy0.02usdchf1.21360.00001.21592007.03.22 17:301.21290.000.000.00-1.15
19208532007.03.22 15:00buy0.02eurjpy157.310.00157.542007.03.22 17:37157.540.000.000.003.90
19212882007.03.22 15:08buy0.04usdchf1.21060.00001.21292007.03.22 17:301.21290.000.000.007.59
19225322007.03.22 17:00sell0.02gbpchf2.38300.00002.38072007.03.22 19:372.38700.000.000.00-6.58
19230682007.03.22 17:30buy0.02usdchf1.21310.00001.21542007.03.22 17:421.21540.000.000.003.78
19230702007.03.22 17:30buy0.02eurchf1.61970.00001.62202007.03.23 15:211.61890.000.000.08-1.32
19232772007.03.22 17:31buy0.08gbpusd1.96500.00001.96732007.03.22 19:171.96430.000.000.00-5.60
19233562007.03.22 17:31sell0.02eurusd1.33380.00001.33152007.03.22 18:161.33150.000.000.004.60
19233632007.03.22 17:31buy0.08eurusd1.33390.00001.33622007.03.23 13:251.33320.000.00-0.58-5.60
19233802007.03.22 17:31sell0.08usdchf1.21420.00001.21192007.03.22 19:391.21500.000.000.00-5.27
19234712007.03.22 17:32sell0.08usdjpy118.070.00117.842007.03.23 09:55117.840.000.00-1.0215.61
19234962007.03.22 17:32buy0.02usdjpy118.100.00118.332007.03.23 15:00117.710.000.000.21-6.63
19236692007.03.22 17:37buy0.02eurjpy157.580.00157.812007.03.23 00:45157.510.000.000.17-1.18
19238032007.03.22 17:39sell0.04gbpchf2.38600.00002.38372007.03.22 19:372.38690.000.000.00-2.97
19240882007.03.22 17:42buy0.02usdchf1.21580.00001.21812007.03.22 18:161.21810.000.000.003.78
19243712007.03.22 17:44buy0.02gbpjpy232.270.00232.502007.03.23 00:53232.180.000.000.40-1.53
19248122007.03.22 17:49buy0.02gbpchf2.38850.00002.39082007.03.23 08:292.38770.000.000.25-1.32
19252912007.03.22 18:15sell0.17usdchf1.21720.00001.21492007.03.22 19:391.21490.000.000.0032.18
19253042007.03.22 18:15sell0.08gbpchf2.38910.00002.38682007.03.22 19:372.38680.000.000.0015.14
19253942007.03.22 18:15buy0.17gbpusd1.96200.00001.96432007.03.22 19:171.96430.000.000.0039.10
19254822007.03.22 18:16sell0.02eurusd1.33130.00001.32902007.03.23 15:441.32900.000.000.114.60
19255142007.03.22 18:16buy0.02usdchf1.21840.00001.22072007.03.23 15:001.21470.000.000.13-6.09
19260082007.03.22 19:00sell0.02gbpusd1.96310.00001.96082007.03.23 10:101.96370.000.00-0.01-1.20
19262962007.03.22 19:33buy0.04usdchf1.21530.00001.21762007.03.23 15:001.21490.000.000.26-1.32
19263652007.03.22 19:44buy0.04gbpchf2.38550.00002.38782007.03.23 08:292.38780.000.000.507.57
19267532007.03.22 20:34buy0.04gbpjpy231.970.00232.202007.03.23 00:53232.200.000.000.807.78
19272412007.03.22 22:30sell0.02gbpchf2.38510.00002.38282007.03.23 09:542.38860.000.000.00-5.76
19274712007.03.22 23:22buy0.04eurjpy157.280.00157.512007.03.23 00:45157.510.000.000.007.78
19275562007.03.22 23:30sell0.02gbpjpy231.770.00231.542007.03.23 01:37231.860.000.000.00-1.53
19276832007.03.22 23:54sell0.04gbpjpy232.080.00231.852007.03.23 01:37231.850.000.000.007.80
19327482007.03.23 09:01buy0.02gbpchf2.38830.00002.39062007.03.23 09:402.39060.000.000.003.79
19328242007.03.23 09:02sell0.04gbpusd1.96620.00001.96392007.03.23 10:101.96390.000.000.009.20
19328642007.03.23 09:03sell0.04gbpchf2.38810.00002.38582007.03.23 09:542.38890.000.000.00-2.64
19332402007.03.23 09:40buy0.02gbpchf2.39130.00002.39362007.03.23 12:032.38740.000.000.00-6.42
19332572007.03.23 09:40sell0.08gbpchf2.39120.00002.38892007.03.23 09:542.38890.000.000.0015.15
19334072007.03.23 09:54buy0.04gbpchf2.38820.00002.39052007.03.23 12:032.38730.000.000.00-2.96
19334592007.03.23 09:56sell0.02usdjpy117.800.00117.572007.03.23 10:13117.570.000.000.003.91
19334692007.03.23 09:56buy0.04usdjpy117.790.00118.022007.03.23 15:00117.740.000.000.00-1.70
19341822007.03.23 10:13buy0.08gbpchf2.38510.00002.38742007.03.23 12:032.38740.000.000.0015.14
19342022007.03.23 10:13buy0.17eurusd1.33090.00001.33322007.03.23 13:251.33320.000.000.0039.10
19356492007.03.23 12:00sell0.02gbpjpy231.400.00231.172007.03.23 13:44231.170.000.000.003.92
19356662007.03.23 12:00sell0.02eurjpy156.840.00156.612007.03.23 13:57156.610.000.000.003.92
19356692007.03.23 12:00sell0.02usdjpy117.790.00117.562007.03.23 13:44117.560.000.000.003.91
19364292007.03.23 13:16buy0.04eurchf1.61660.00001.61892007.03.23 15:211.61890.000.000.007.55
19365942007.03.23 13:25buy0.08usdchf1.21230.00001.21462007.03.23 15:001.21460.000.000.0015.14
19366312007.03.23 13:30sell0.02gbpchf2.38360.00002.38132007.03.27 08:132.39150.000.00-0.68-13.01
19370292007.03.23 13:44sell0.02usdjpy117.540.00117.312007.03.27 08:02117.890.000.00-0.52-5.94
19370342007.03.23 13:44sell0.02gbpjpy231.080.00230.852007.03.27 01:46232.630.000.00-1.02-26.23
19372332007.03.23 13:57buy0.08usdjpy117.490.00117.722007.03.23 15:00117.720.000.000.0015.63
19372572007.03.23 13:57sell0.02eurjpy156.570.00156.342007.03.26 02:15156.340.000.00-0.223.91
19378252007.03.23 15:00sell0.02eurchf1.61700.00001.61472007.03.27 22:151.61790.000.00-0.32-1.49
19381812007.03.23 15:03sell0.04gbpchf2.38660.00002.38432007.03.27 08:132.39140.000.00-1.38-15.80
19385662007.03.23 15:17sell0.02gbpusd1.96170.00001.95942007.03.23 15:441.95940.000.000.004.60
19388672007.03.23 15:21buy0.02usdchf1.21790.00001.22022007.03.25 23:471.22020.000.000.133.77
19389092007.03.23 15:21sell0.04usdjpy117.850.00117.622007.03.27 08:02117.910.000.00-1.02-2.04
19394432007.03.23 15:44sell0.02gbpusd1.95920.00001.95692007.03.27 01:291.96780.000.00-0.02-17.20
19396182007.03.23 15:44sell0.02eurusd1.32890.00001.32662007.03.25 23:481.32660.000.000.114.60
19396432007.03.23 15:44buy0.02eurchf1.61960.00001.62192007.03.27 13:311.62190.000.000.163.78
19403032007.03.23 16:27sell0.04gbpusd1.96230.00001.96002007.03.25 22:171.96000.000.00-0.039.20
19403612007.03.23 16:38sell0.08gbpchf2.38960.00002.38732007.03.27 08:132.39150.000.00-2.74-12.52
19404082007.03.23 16:45sell0.04eurchf1.62000.00001.61772007.03.26 03:071.61770.000.00-0.217.55
19405262007.03.23 17:00buy0.02usdcad1.16020.00001.16252007.03.26 02:041.16250.000.000.043.96
19407282007.03.23 17:19sell0.04gbpjpy231.390.00231.162007.03.25 22:17231.160.000.00-1.037.80
19410282007.03.23 17:54sell0.04eurjpy156.880.00156.652007.03.25 22:28156.650.000.00-0.447.80
19410322007.03.23 17:54buy0.02usdjpy118.030.00118.262007.03.26 10:11118.260.000.000.213.89
19411492007.03.23 18:00buy0.02eurjpy156.900.00157.132007.03.26 13:07157.130.000.000.173.89
19587612007.03.26 20:22sell0.17gbpchf2.39390.00002.39162007.03.27 08:132.39160.000.00-2.9232.19
19587602007.03.26 20:22sell0.04gbpusd1.97000.00001.96772007.03.27 01:291.96770.000.00-0.039.20
19587622007.03.26 20:22buy0.02gbpjpy232.660.00232.892007.03.27 00:37232.890.000.000.403.89
19587632007.03.26 20:22sell0.04gbpjpy232.570.00232.342007.03.27 01:46232.620.000.00-1.03-1.70
19587642007.03.26 20:22buy0.02gbpusd1.97050.00001.97282007.03.27 15:201.96710.000.000.01-6.80
19587662007.03.26 20:23sell0.04eurchf1.62020.00001.61792007.03.27 22:151.61790.000.00-0.427.60
19587912007.03.26 20:28buy0.02eurusd1.33330.00001.33562007.03.27 15:181.33560.000.00-0.144.60
19589822007.03.26 21:00buy0.02eurjpy157.400.00157.632007.03.27 00:36157.630.000.000.173.89
19594862007.03.26 22:38sell0.08usdjpy118.150.00117.922007.03.27 08:02117.920.000.000.0015.60
19597802007.03.26 23:39buy0.02gbpchf2.39580.00002.39812007.03.27 11:112.38590.000.000.00-16.31
19601732007.03.27 00:36sell0.08gbpjpy232.870.00232.642007.03.27 01:46232.640.000.000.0015.57
19605672007.03.27 01:30sell0.02gbpusd1.96760.00001.96532007.03.27 09:521.96530.000.000.004.60
19607802007.03.27 02:00buy0.02eurjpy157.520.00157.752007.03.27 09:00157.460.000.000.00-1.02
19607872007.03.27 02:00buy0.02gbpjpy232.660.00232.892007.03.27 09:56232.590.000.000.00-1.18
19610062007.03.27 02:44buy0.04gbpusd1.96770.00001.96972007.03.27 15:201.96700.000.000.00-2.80
19613672007.03.27 04:00buy0.02usdjpy118.200.00118.432007.03.27 09:01118.130.000.000.00-1.19
19620392007.03.27 05:02sell0.02gbpjpy232.450.00232.242007.03.27 07:51232.240.000.000.003.56
19626272007.03.27 07:12sell0.02eurjpy157.330.00157.102007.03.27 13:36157.730.000.000.00-6.77
19627842007.03.27 07:30buy0.04gbpjpy232.370.00232.582007.03.27 09:56232.580.000.000.007.10
19628762007.03.27 07:35buy0.04gbpchf2.39280.00002.39512007.03.27 11:112.38600.000.000.00-22.39
19630362007.03.27 07:51sell0.02gbpjpy232.140.00231.912007.03.27 10:17232.220.000.000.00-1.35
19632342007.03.27 08:02buy0.04eurjpy157.220.00157.452007.03.27 09:00157.450.000.000.007.80
19632362007.03.27 08:02buy0.04usdjpy117.890.00118.122007.03.27 09:01118.120.000.000.007.79
19638802007.03.27 09:01sell0.04gbpjpy232.440.00232.212007.03.27 10:17232.210.000.000.007.78
19639412007.03.27 09:02buy0.08gbpchf2.38970.00002.39202007.03.27 11:112.38590.000.000.00-25.03
19641292007.03.27 09:18sell0.04eurjpy157.640.00157.412007.03.27 13:36157.720.000.000.00-2.71
19644052007.03.27 09:41buy0.17gbpchf2.38670.00002.38902007.03.27 11:112.38580.000.000.00-12.59
19648862007.03.27 10:03buy0.08gbpusd1.96470.00001.96702007.03.27 15:201.96700.000.000.0018.40
19650212007.03.27 10:05buy0.36gbpchf2.38360.00002.38592007.03.27 11:102.38590.000.000.0068.18
19655742007.03.27 11:00sell0.02gbpchf2.38380.00002.38152007.03.27 15:182.38530.000.000.00-2.47
19662062007.03.27 12:21sell0.04gbpchf2.38680.00002.38452007.03.27 15:182.38450.000.000.007.58
19662512007.03.27 12:30buy0.02eurjpy157.960.00158.192007.03.29 14:30157.000.000.000.70-16.30
19662542007.03.27 12:30sell0.02usdchf1.21480.00001.21252007.03.27 15:211.21250.000.000.003.79
19662592007.03.27 12:30sell0.08eurjpy157.940.00157.712007.03.27 13:36157.710.000.000.0015.57
19664662007.03.27 13:00sell0.02gbpjpy232.390.00232.162007.03.27 13:38232.160.000.000.003.89
19664682007.03.27 13:00sell0.02gbpusd1.96510.00001.96282007.03.28 07:021.96280.000.00-0.014.60
19668332007.03.27 13:38sell0.02gbpjpy232.080.00231.852007.03.27 15:10231.850.000.000.003.89
19670562007.03.27 14:14buy0.04eurjpy157.660.00157.892007.03.29 14:30156.990.000.001.40-22.75
19676822007.03.27 15:00sell0.02usdcad1.15750.00001.15522007.03.28 15:061.15820.000.00-0.06-1.21
19680862007.03.27 15:14buy0.08eurjpy157.350.00157.582007.03.29 14:30156.980.000.002.81-25.13
19692932007.03.27 15:53buy0.02usdcad1.15880.00001.16112007.03.29 08:011.16110.000.000.173.96
19698042007.03.27 17:00sell0.02gbpchf2.38500.00002.38292007.03.27 22:022.38290.000.00-0.343.47
19698052007.03.27 17:00sell0.02gbpjpy231.600.00231.372007.03.27 21:05231.690.000.000.00-1.53
19698092007.03.27 17:00sell0.02usdchf1.21310.00001.21082007.03.27 22:161.21080.000.00-0.173.80
19701502007.03.27 18:00sell0.02usdjpy117.890.00117.662007.03.28 02:23117.660.000.00-0.263.91
19701702007.03.27 18:01sell0.02eurjpy157.350.00157.122007.03.28 02:20157.120.000.00-0.223.91
19705382007.03.27 18:38sell0.04gbpjpy231.900.00231.672007.03.27 21:05231.670.000.000.007.80
19710832007.03.27 21:05sell0.02gbpjpy231.590.00231.362007.03.27 22:15231.360.000.00-0.523.91
19725752007.03.28 00:00sell0.02usdchf1.21050.00001.20842007.03.28 10:521.21130.000.000.00-1.32
19725762007.03.28 00:00sell0.02gbpchf2.38080.00002.37852007.03.28 05:252.37850.000.000.003.80
19725832007.03.28 00:00sell0.02gbpjpy231.560.00231.332007.03.28 01:54231.620.000.000.00-1.02
19732102007.03.28 00:50sell0.04gbpjpy231.860.00231.632007.03.28 01:54231.630.000.000.007.81
19737112007.03.28 02:20sell0.02eurjpy157.090.00156.862007.03.28 02:27156.860.000.000.003.91
19737792007.03.28 02:23buy0.17eurjpy157.040.00157.272007.03.29 14:30156.970.000.004.48-10.11
19738642007.03.28 02:27sell0.02eurjpy156.840.00156.612007.03.28 05:35156.610.000.000.003.92
19739492007.03.28 02:30buy0.36eurjpy156.730.00156.962007.03.29 14:30156.960.000.009.4970.32
19745242007.03.28 04:00sell0.02gbpjpy230.800.00230.572007.03.28 05:25230.570.000.000.003.92
19745252007.03.28 04:00sell0.02usdjpy117.430.00117.202007.03.28 05:38117.200.000.000.003.92
19748862007.03.28 05:25sell0.02gbpjpy230.450.00230.222007.03.28 05:36230.220.000.000.003.93
19751042007.03.28 05:35sell0.02eurjpy156.570.00156.342007.03.28 11:29156.340.000.000.003.92
19751822007.03.28 05:36sell0.02gbpjpy230.110.00229.882007.03.28 09:34230.180.000.000.00-1.19
19752002007.03.28 05:38sell0.02usdjpy117.190.00116.962007.03.28 13:34116.960.000.000.003.93
19757352007.03.28 07:02sell0.02gbpusd1.96260.00001.96032007.03.28 09:301.96030.000.000.004.60
19758142007.03.28 07:18sell0.04gbpjpy230.420.00230.192007.03.28 09:33230.190.000.000.007.84
19764842007.03.28 08:34sell0.04usdchf1.21350.00001.21122007.03.28 10:521.21120.000.000.007.60
19768832007.03.28 09:00sell0.02gbpchf2.38170.00002.37942007.03.28 09:302.37940.000.000.003.79
19769762007.03.28 09:09sell0.04usdcad1.16050.00001.15822007.03.28 15:061.15820.000.000.007.94
19771302007.03.28 09:30sell0.02eurchf1.61640.00001.61412007.03.30 16:171.62340.000.00-0.41-11.52
19771472007.03.28 09:30sell0.02gbpchf2.37760.00002.37532007.03.28 12:302.37830.000.000.00-1.15
19773392007.03.28 09:34sell0.02gbpjpy230.100.00229.872007.03.28 11:29230.170.000.000.00-1.19
19779212007.03.28 10:28sell0.04gbpjpy230.400.00230.172007.03.28 11:29230.170.000.000.007.85
19783722007.03.28 11:00sell0.02gbpusd1.96360.00001.96132007.03.28 16:201.96430.000.000.00-1.40
19784882007.03.28 11:14sell0.04gbpchf2.38070.00002.37842007.03.28 12:302.37840.000.000.007.59
19786632007.03.28 11:29sell0.02eurjpy156.310.00156.082007.03.28 13:35156.080.000.000.003.94
19786812007.03.28 11:29sell0.02gbpjpy230.070.00229.842007.03.28 13:04230.130.000.000.00-1.02
19790342007.03.28 11:46sell0.04gbpjpy230.370.00230.142007.03.28 13:04230.140.000.000.007.85
19796422007.03.28 12:43sell0.02usdchf1.20960.00001.20732007.03.30 14:391.22040.000.00-0.68-17.70
19799672007.03.28 13:04sell0.02gbpjpy230.040.00229.812007.03.28 13:35229.810.000.000.003.94
19803182007.03.28 13:30buy0.02gbpusd1.96630.00001.96862007.03.29 05:121.96560.000.000.02-1.40
19807982007.03.28 13:35sell0.02gbpjpy229.730.00229.502007.03.28 14:53229.780.000.000.00-0.86
19808362007.03.28 13:35sell0.02eurjpy156.060.00155.832007.03.28 15:34155.830.000.000.003.94
19811362007.03.28 13:48sell0.04gbpusd1.96670.00001.96442007.03.28 16:201.96440.000.000.009.20
19813682007.03.28 13:55sell0.04gbpjpy230.050.00229.822007.03.28 14:53229.820.000.000.007.87
19825102007.03.28 15:02sell0.02gbpjpy229.390.00229.162007.03.28 15:34229.380.000.000.000.17
19825112007.03.28 15:02sell0.02usdjpy116.690.00116.462007.03.28 15:41116.460.000.000.003.95
19827342007.03.28 15:13buy0.02eurusd1.33660.00001.33892007.03.30 13:221.33260.000.00-0.57-8.00
19828372007.03.28 15:15sell0.04gbpjpy229.690.00229.462007.03.28 15:34229.460.000.000.007.89
19830242007.03.28 15:30buy0.02eurchf1.61790.00001.62022007.03.28 17:041.62020.000.000.003.79
19832922007.03.28 15:34sell0.02gbpjpy229.330.00229.102007.03.28 15:41229.100.000.000.003.95
19834372007.03.28 15:34sell0.02eurjpy155.800.00155.572007.03.28 15:44155.570.000.000.003.96
19837562007.03.28 15:41sell0.02gbpjpy228.960.00228.732007.03.28 16:27229.020.000.000.00-1.03
19837602007.03.28 15:41sell0.02usdjpy116.440.00116.212007.03.29 01:53116.800.000.00-0.77-6.16
19838602007.03.28 15:44sell0.02eurjpy155.560.00155.332007.03.28 16:28155.620.000.000.00-1.03
19844922007.03.28 16:07sell0.04eurjpy155.860.00155.632007.03.28 16:28155.630.000.000.007.90
19845382007.03.28 16:08sell0.04gbpjpy229.300.00229.072007.03.28 16:27229.070.000.000.007.88
19851082007.03.28 16:27sell0.02gbpjpy228.920.00228.692007.03.28 16:56228.990.000.000.00-1.20
19851872007.03.28 16:30sell0.04usdchf1.21270.00001.21042007.03.30 14:391.22030.000.00-1.36-24.91
19851982007.03.28 16:30sell0.04usdjpy116.750.00116.522007.03.29 01:53116.810.000.00-1.55-2.05
19852162007.03.28 16:30sell0.04gbpjpy229.230.00229.002007.03.28 16:56229.000.000.000.007.88
19853162007.03.28 16:30buy0.04gbpusd1.96320.00001.96552007.03.29 05:111.96550.000.000.049.20
19855212007.03.28 16:36buy0.04eurusd1.33340.00001.33572007.03.30 13:221.33250.000.00-1.15-3.60
19860142007.03.28 16:56sell0.02gbpjpy228.910.00228.682007.03.28 18:38229.310.000.000.00-6.85
19861792007.03.28 17:04sell0.02eurjpy155.760.00155.532007.03.28 21:48155.530.000.000.003.94
19861802007.03.28 17:04sell0.04eurchf1.61960.00001.61732007.03.30 16:171.62320.000.00-0.84-11.84
19861832007.03.28 17:04buy0.02gbpchf2.38360.00002.38592007.03.28 17:212.38590.000.000.003.79
19861852007.03.28 17:04buy0.02usdchf1.21510.00001.21742007.03.28 20:281.21740.000.000.003.78
19862012007.03.28 17:04buy0.02eurchf1.62040.00001.62272007.03.29 13:451.62270.000.000.253.78
19862312007.03.28 17:05sell0.04gbpjpy229.210.00228.982007.03.28 18:37229.290.000.000.00-2.74
19867392007.03.28 17:21buy0.02gbpchf2.38650.00002.38882007.03.28 20:322.38880.000.000.003.78
19867802007.03.28 17:22sell0.08gbpjpy229.530.00229.302007.03.28 18:37229.300.000.000.0015.76
19868542007.03.28 17:24sell0.08usdchf1.21570.00001.21342007.03.30 14:391.22030.000.00-2.72-30.16
19875012007.03.28 18:38sell0.02gbpjpy229.230.00229.002007.03.28 19:21229.340.000.000.00-1.89
19875662007.03.28 18:45sell0.04gbpjpy229.560.00229.332007.03.28 19:21229.330.000.000.007.88
19877892007.03.28 19:21sell0.02gbpjpy229.240.00229.012007.03.29 01:50229.640.000.00-1.56-6.84
19886582007.03.28 20:32buy0.02gbpchf2.38950.00002.39182007.03.29 00:512.38880.000.000.75-1.15
19889392007.03.28 21:09buy0.04gbpchf2.38650.00002.38882007.03.29 00:512.38880.000.001.517.56
19894142007.03.28 22:24sell0.02eurjpy155.660.00155.432007.03.29 01:54155.430.000.000.003.94
19900192007.03.29 00:50sell0.04gbpjpy229.560.00229.332007.03.29 01:50229.630.000.000.00-2.40
19902012007.03.29 01:09sell0.08usdjpy117.060.00116.832007.03.29 01:53116.830.000.000.0015.75
19902452007.03.29 01:10sell0.08gbpjpy229.860.00229.632007.03.29 01:50229.630.000.000.0015.73
19910322007.03.29 03:00buy0.02gbpchf2.38940.00002.39172007.03.29 13:312.38870.000.000.00-1.15
19913962007.03.29 04:17buy0.02usdjpy117.100.00117.332007.03.29 07:36117.330.000.000.003.92
19914182007.03.29 04:17buy0.02gbpjpy230.030.00230.262007.03.29 04:51230.260.000.000.003.92
19917342007.03.29 04:51buy0.02gbpjpy230.370.00230.602007.03.29 07:09230.280.000.000.00-1.54
19923072007.03.29 05:46buy0.04gbpjpy230.070.00230.302007.03.29 07:08230.300.000.000.007.85
19927972007.03.29 07:09buy0.02gbpjpy230.390.00230.622007.03.29 07:54230.620.000.000.003.92
19930402007.03.29 07:36buy0.02usdjpy117.350.00117.582007.03.29 13:31117.580.000.000.003.91
19932522007.03.29 07:54buy0.02gbpjpy230.720.00230.952007.03.29 13:31230.950.000.000.003.91
19940672007.03.29 09:00buy0.02gbpusd1.96440.00001.96672007.03.30 09:201.95760.000.000.01-13.60
19948722007.03.29 10:26buy0.04gbpchf2.38640.00002.38872007.03.29 13:312.38870.000.000.007.56
19952322007.03.29 11:19sell0.02gbpchf2.38440.00002.38212007.03.29 16:592.38810.000.000.00-6.08
19959962007.03.29 13:17sell0.04gbpchf2.38740.00002.38512007.03.29 16:592.38820.000.000.00-2.63
19963512007.03.29 13:31buy0.02gbpjpy231.050.00231.282007.03.29 15:15231.280.000.000.003.91
19969892007.03.29 13:41sell0.08gbpchf2.39040.00002.38812007.03.29 16:582.38810.000.000.0015.12
19971122007.03.29 13:45sell0.08eurchf1.62260.00001.62032007.03.30 16:171.62300.000.00-0.42-2.63
19979062007.03.29 15:00buy0.02eurjpy157.050.00157.282007.03.29 15:43157.280.000.000.003.90
19979072007.03.29 15:00buy0.02usdjpy117.770.00118.002007.03.29 18:42118.000.000.000.003.90
19979162007.03.29 15:00buy0.02eurchf1.62400.00001.62632007.03.30 13:411.62630.000.000.083.76
19979742007.03.29 15:08sell0.02gbpusd1.96230.00001.96002007.03.30 05:021.96300.000.00-0.01-1.40
19980122007.03.29 15:13sell0.02usdcad1.15710.00001.15482007.03.30 08:081.15480.000.00-0.063.98
19980772007.03.29 15:15buy0.02gbpjpy231.360.00231.592007.03.29 17:46231.250.000.000.00-1.86
19985832007.03.29 15:43buy0.02eurjpy157.310.00157.542007.03.29 18:33157.250.000.000.00-1.02
19992272007.03.29 17:00buy0.02gbpchf2.38820.00002.39052007.03.29 22:482.39050.000.000.253.77
19995532007.03.29 17:20buy0.04gbpjpy231.060.00231.292007.03.29 17:45231.290.000.000.007.81
19995642007.03.29 17:23buy0.04eurjpy157.010.00157.242007.03.29 18:33157.240.000.000.007.81
19998572007.03.29 17:46buy0.02gbpjpy231.330.00231.562007.03.29 18:42231.560.000.000.003.90
20004602007.03.29 19:00buy0.02gbpjpy231.580.00231.812007.03.30 00:30231.810.000.000.403.89
20004862007.03.29 19:00buy0.02usdchf1.21760.00001.21992007.03.30 08:561.21990.000.000.133.77
20007662007.03.29 20:00buy0.02usdjpy117.990.00118.222007.03.30 08:03117.920.000.000.21-1.19
20007782007.03.29 20:01buy0.02eurjpy157.370.00157.602007.03.30 04:43157.000.000.000.17-6.29
20016072007.03.29 22:49buy0.02gbpchf2.39110.00002.39342007.03.30 08:032.39040.000.000.00-1.15
20021502007.03.30 00:30buy0.02gbpjpy231.890.00232.122007.03.30 03:33230.840.000.000.00-17.85
20026462007.03.30 01:35buy0.04gbpjpy231.560.00231.792007.03.30 03:33230.850.000.000.00-24.14
20030202007.03.30 02:24buy0.08gbpjpy231.260.00231.492007.03.30 03:32230.870.000.000.00-26.52
20030332007.03.30 02:25buy0.04eurjpy157.070.00157.302007.03.30 04:43156.990.000.000.00-2.72
20033002007.03.30 03:00sell0.02gbpjpy231.110.00230.882007.03.30 03:17230.880.000.000.003.91
20033012007.03.30 03:00sell0.02usdjpy117.800.00117.572007.03.30 03:26117.570.000.000.003.91
20033042007.03.30 03:00sell0.02eurjpy156.990.00156.762007.03.30 03:25156.760.000.000.003.91
20033702007.03.30 03:05buy0.04usdjpy117.680.00117.912007.03.30 08:03117.910.000.000.007.80
20034472007.03.30 03:16buy0.17gbpjpy230.950.00231.182007.03.30 03:32230.860.000.000.00-13.01
20034692007.03.30 03:17sell0.02gbpjpy230.770.00230.542007.03.30 06:41231.140.000.000.00-6.29
20035962007.03.30 03:25buy0.08eurjpy156.750.00156.982007.03.30 04:43156.980.000.000.0015.64
20035972007.03.30 03:25sell0.02eurjpy156.720.00156.492007.03.30 11:29157.100.000.000.00-6.44
20036022007.03.30 03:26sell0.02usdjpy117.540.00117.312007.03.30 16:09117.950.000.000.00-6.95
20036492007.03.30 03:27buy0.36gbpjpy230.640.00230.872007.03.30 03:32230.870.000.000.0070.37
20039632007.03.30 03:46sell0.04gbpjpy231.080.00230.852007.03.30 06:41231.130.000.000.00-1.70
20044832007.03.30 04:30sell0.04gbpusd1.96530.00001.96302007.03.30 05:021.96300.000.000.009.20
20046202007.03.30 04:44sell0.06eurjpy157.020.00156.792007.03.30 11:29157.110.000.000.00-4.58
20048042007.03.30 05:02sell0.02gbpchf2.38740.00002.38512007.03.30 08:182.38780.000.000.00-0.66
20048052007.03.30 05:02buy0.04gbpchf2.38800.00002.39032007.03.30 08:032.39030.000.000.007.56
20050492007.03.30 05:29sell0.04usdjpy117.850.00117.622007.03.30 16:09117.930.000.000.00-2.71
20050682007.03.30 05:29sell0.08gbpjpy231.390.00231.162007.03.30 06:41231.160.000.000.0015.63
20062602007.03.30 08:03sell0.04gbpchf2.39040.00002.38812007.03.30 08:182.38810.000.000.007.55
20064572007.03.30 08:18buy0.06gbpusd1.96120.00001.96352007.03.30 09:201.95750.000.000.00-22.20
20071282007.03.30 08:37buy0.08gbpusd1.95820.00001.96052007.03.30 09:201.95740.000.000.00-6.40
20071692007.03.30 08:37sell0.17usdchf1.21880.00001.21652007.03.30 14:391.22020.000.000.00-19.50
20075412007.03.30 08:53buy0.17gbpusd1.95510.00001.95742007.03.30 09:201.95740.000.000.0039.10
20078172007.03.30 08:56buy0.02usdchf1.22060.00001.22292007.03.30 13:391.22290.000.000.003.76
20078682007.03.30 09:00buy0.02usdjpy118.050.00118.282007.03.30 13:38118.280.000.000.003.89
20081052007.03.30 09:17sell0.08eurjpy157.330.00157.102007.03.30 11:29157.100.000.000.0015.59
20083022007.03.30 09:22sell0.08usdjpy118.150.00117.922007.03.30 16:09117.920.000.000.0015.60
20086192007.03.30 10:00sell0.02usdcad1.15330.00001.15102007.03.30 16:281.15100.000.000.004.00
20086222007.03.30 10:00sell0.02gbpchf2.38790.00002.38562007.03.30 13:242.38880.000.000.00-1.48
20088162007.03.30 10:30sell0.02gbpusd1.95700.00001.95472007.04.02 00:211.96710.000.00-0.01-20.20
20094682007.03.30 11:41buy0.02gbpchf2.39080.00002.39312007.03.30 13:372.39000.000.000.00-1.31
20096172007.03.30 11:52sell0.04gbpchf2.39100.00002.38872007.03.30 13:242.38870.000.000.007.55
20096202007.03.30 11:52buy0.08eurusd1.33030.00001.33262007.03.30 13:221.33260.000.000.0018.40
20101792007.03.30 13:00sell0.02eurusd1.33210.00001.32982007.03.30 13:391.32980.000.000.004.60
20102642007.03.30 13:11buy0.02gbpjpy231.520.00231.752007.03.30 13:38231.420.000.000.00-1.69
20103582007.03.30 13:22buy0.02eurjpy157.390.00157.622007.03.30 16:30157.360.000.000.00-0.51
20104082007.03.30 13:27buy0.04gbpjpy231.180.00231.412007.03.30 13:38231.410.000.000.007.78
20105842007.03.30 13:31buy0.04gbpchf2.38780.00002.39012007.03.30 13:372.39010.000.000.007.53
20107022007.03.30 13:36sell0.17eurchf1.62570.00001.62342007.03.30 16:171.62340.000.000.0032.15
20108502007.03.30 13:38sell0.36usdchf1.22190.00001.21962007.03.30 14:391.22030.000.000.0047.20
20110142007.03.30 13:39buy0.02usdchf1.22340.00001.22572007.03.30 15:071.22280.000.000.00-0.98
20110192007.03.30 13:39sell0.02eurusd1.32920.00001.32692007.03.30 19:391.33620.000.000.00-14.00
20112672007.03.30 13:41buy0.02gbpchf2.39390.00002.39622007.03.30 15:332.39330.000.000.00-0.98
20115532007.03.30 13:51buy0.04gbpchf2.39090.00002.39322007.03.30 15:332.39320.000.000.007.52
20116082007.03.30 13:54buy0.02gbpjpy231.620.00231.852007.03.30 15:39231.850.000.000.003.89
20118712007.03.30 14:03buy0.06usdchf1.22040.00001.22272007.03.30 15:071.22270.000.000.0011.29
20128502007.03.30 15:07buy0.03usdchf1.22300.00001.22532007.03.30 16:351.21300.000.000.00-24.73
20132122007.03.30 15:33buy0.03gbpchf2.39410.00002.39642007.03.30 16:202.39340.000.000.00-1.73
20133512007.03.30 15:39buy0.03gbpjpy231.950.00232.182007.03.30 16:20231.710.000.000.00-6.12
20135842007.03.30 15:58sell0.06gbpusd1.96010.00001.95782007.04.02 00:211.96700.000.00-0.04-41.40
20136592007.03.30 15:59buy0.03gbpusd1.96140.00001.96372007.03.30 16:131.96370.000.000.006.90
20137092007.03.30 15:59buy0.06gbpjpy231.640.00231.872007.03.30 16:20231.700.000.000.003.06
20137672007.03.30 16:00buy0.03usdjpy118.070.00118.302007.03.30 19:12117.730.000.000.00-8.66
20141222007.03.30 16:09buy0.06eurjpy157.080.00157.312007.03.30 16:30157.310.000.000.0011.75
20142332007.03.30 16:11buy0.06usdchf1.22000.00001.22232007.03.30 16:351.21310.000.000.00-34.13
20142442007.03.30 16:12sell0.13gbpusd1.96310.00001.96082007.04.02 00:211.96710.000.00-0.09-52.00
20143982007.03.30 16:14buy0.13gbpjpy231.330.00231.562007.03.30 16:20231.560.000.000.0025.39
20144152007.03.30 16:14sell0.04eurusd1.33250.00001.33022007.03.30 19:381.33630.000.000.00-15.20
20145492007.03.30 16:14buy0.04usdjpy117.760.00117.992007.03.30 19:12117.700.000.000.00-2.04
20145532007.03.30 16:14sell0.02usdjpy117.740.00117.512007.03.30 16:28117.510.000.000.003.91
20148062007.03.30 16:17sell0.02usdchf1.21750.00001.21522007.03.30 16:211.21520.000.000.003.79
20148262007.03.30 16:17buy0.02eurusd1.33400.00001.33632007.03.30 16:261.33630.000.000.004.60
20148662007.03.30 16:17buy0.08usdchf1.21680.00001.21912007.03.30 16:351.21300.000.000.00-25.06
20149712007.03.30 16:17buy0.04gbpchf2.39100.00002.39332007.03.30 16:202.39330.000.000.007.57
20150102007.03.30 16:17sell0.17gbpusd1.96620.00001.96392007.04.02 00:201.96700.000.00-0.11-13.60
20153962007.03.30 16:20buy0.02gbpjpy231.770.00232.002007.03.30 16:50231.410.000.000.00-6.13
20155472007.03.30 16:21sell0.02usdchf1.21440.00001.21212007.03.30 16:291.21210.000.000.003.80
20156012007.03.30 16:21sell0.08eurusd1.33560.00001.33332007.03.30 19:381.33640.000.000.00-6.40
20159202007.03.30 16:26buy0.02eurusd1.33670.00001.33902007.03.30 16:301.33900.000.000.004.60
20159662007.03.30 16:27buy0.17usdchf1.21370.00001.21602007.03.30 16:351.21290.000.000.00-11.21
20160882007.03.30 16:27sell0.36gbpusd1.96920.00001.96692007.04.02 00:201.96690.000.00-0.2482.80
20162882007.03.30 16:28sell0.02usdjpy117.470.00117.242007.03.30 16:48117.240.000.000.003.92
20168152007.03.30 16:29sell0.02usdchf1.21150.00001.20922007.03.30 16:481.20920.000.000.003.80
20168492007.03.30 16:29buy0.08usdjpy117.460.00117.692007.03.30 19:11117.690.000.000.0015.63
20168672007.03.30 16:29buy0.04gbpjpy231.470.00231.702007.03.30 16:50231.400.000.000.00-2.39
20169102007.03.30 16:29sell0.17eurusd1.33870.00001.33642007.03.30 19:381.33640.000.000.0039.10
20169562007.03.30 16:29buy0.36usdchf1.21050.00001.21282007.03.30 16:341.21280.000.000.0068.27
20170262007.03.30 16:30buy0.02eurjpy157.400.00157.632007.03.30 16:53157.340.000.000.00-1.02
20170582007.03.30 16:30buy0.02eurusd1.33950.00001.34182007.04.02 03:531.33570.000.00-0.14-7.60
20179222007.03.30 16:48sell0.02usdchf1.20900.00001.20672007.04.02 14:011.21280.000.00-0.17-6.27
20179942007.03.30 16:48buy0.04eurjpy157.100.00157.332007.03.30 16:53157.330.000.000.007.84
20180202007.03.30 16:48sell0.02usdjpy117.220.00116.992007.03.30 17:15117.320.000.000.00-1.70
20180342007.03.30 16:48buy0.08gbpjpy231.160.00231.392007.03.30 16:50231.390.000.000.0015.67
20182442007.03.30 16:50buy0.02gbpjpy231.520.00231.752007.03.30 17:50231.460.000.000.00-1.02
20183792007.03.30 16:53buy0.02eurjpy157.390.00157.622007.03.30 18:30157.310.000.000.00-1.36
20184672007.03.30 16:55sell0.04usdjpy117.540.00117.312007.03.30 17:15117.310.000.000.007.84
20184802007.03.30 16:55sell0.04usdchf1.21220.00001.20992007.04.02 14:011.21270.000.00-0.34-1.65
20190592007.03.30 17:07buy0.06eurjpy157.080.00157.312007.03.30 18:30157.310.000.000.0011.73
20191802007.03.30 17:14buy0.04gbpjpy231.220.00231.452007.03.30 17:50231.450.000.000.007.83
20198972007.03.30 18:00sell0.03usdjpy117.570.00117.342007.04.02 05:53117.550.000.00-0.380.51
20199032007.03.30 18:00buy0.03gbpjpy231.530.00231.762007.03.30 19:12231.760.000.000.005.86
20199302007.03.30 18:00buy0.03gbpusd1.96890.00001.97122007.04.02 06:341.97120.000.000.016.90
20206482007.03.30 19:12buy0.03gbpjpy231.860.00232.092007.04.01 22:45231.690.000.000.60-4.33
20207902007.03.30 19:30sell0.03gbpchf2.38930.00002.38702007.04.02 09:542.39620.000.00-0.52-17.04
20208922007.03.30 19:38buy0.06eurusd1.33640.00001.33872007.04.02 03:531.33560.000.00-0.43-4.80
20212032007.03.30 19:57sell0.13usdchf1.21520.00001.21292007.04.02 14:011.21290.000.00-1.1124.66
20214252007.03.30 20:19sell0.06usdjpy117.870.00117.642007.04.02 05:52117.640.000.00-0.7711.74
20234992007.04.02 00:20sell0.06gbpchf2.39230.00002.39002007.04.02 09:542.39610.000.000.00-18.77
20236872007.04.02 00:33buy0.13eurusd1.33340.00001.33572007.04.02 03:531.33570.000.000.0029.90
20272822007.04.02 05:36sell0.03gbpjpy231.740.00231.512007.04.02 14:13232.790.000.000.00-26.79
20272892007.04.02 05:36sell0.03usdjpy117.690.00117.462007.04.04 00:25118.740.000.00-0.76-26.53
20217622007.04.02 05:52buy0.06gbpjpy231.500.00231.732007.04.01 22:45231.730.000.000.0011.73
20277362007.04.02 06:05buy0.03gbpchf2.39260.00002.39492007.04.02 06:332.39490.000.000.005.68
20280112007.04.02 06:23buy0.03gbpjpy231.820.00232.052007.04.02 07:18232.050.000.000.005.86
20282572007.04.02 06:33buy0.03gbpchf2.39560.00002.39792007.04.02 08:592.39790.000.000.005.68
20283992007.04.02 06:35sell0.13gbpchf2.39530.00002.39302007.04.02 09:532.39620.000.000.00-9.64
20291952007.04.02 07:18sell0.06gbpjpy232.050.00231.822007.04.02 14:13232.780.000.000.00-37.25
20312272007.04.02 08:41sell0.13gbpjpy232.360.00232.132007.04.02 14:13232.770.000.000.00-45.33
20314082007.04.02 09:00buy0.03gbpjpy232.540.00232.772007.04.02 11:39232.440.000.000.00-2.55
20314092007.04.02 09:00buy0.03gbpchf2.39890.00002.40122007.04.02 11:502.39830.000.000.00-1.49
20314202007.04.02 09:00buy0.03gbpusd1.97340.00001.97572007.04.02 11:451.97570.000.000.006.90
20316022007.04.02 09:22sell0.27gbpchf2.39840.00002.39612007.04.02 09:532.39610.000.000.0051.13
20318582007.04.02 09:54buy0.06gbpchf2.39580.00002.39812007.04.02 11:502.39810.000.000.0011.38
20323112007.04.02 10:38buy0.06gbpjpy232.230.00232.462007.04.02 11:39232.460.000.000.0011.72
20332272007.04.02 11:39buy0.03gbpjpy232.560.00232.792007.04.02 12:01232.790.000.000.005.86
20339482007.04.02 11:54sell0.27gbpjpy232.680.00232.452007.04.02 14:13232.780.000.000.00-22.96
20352442007.04.02 13:09buy0.03gbpjpy232.970.00233.202007.04.02 14:59232.870.000.000.00-2.55
20352452007.04.02 13:09buy0.03gbpchf2.40250.00002.40482007.04.02 15:162.40160.000.000.00-2.23
20352472007.04.02 13:09buy0.03gbpusd1.97910.00001.98142007.04.03 07:121.98140.000.000.016.90
20354202007.04.02 13:27sell0.57gbpjpy232.990.00232.762007.04.02 14:13232.760.000.000.00111.50
20364342007.04.02 14:44buy0.06gbpchf2.39930.00002.40162007.04.02 15:162.40160.000.000.0011.37
20364352007.04.02 14:44buy0.06gbpjpy232.610.00232.842007.04.02 14:59232.840.000.000.0011.72
20365582007.04.02 14:59buy0.03gbpjpy232.950.00233.182007.04.02 23:35233.180.000.000.605.85
20370912007.04.02 16:00buy0.03gbpchf2.40220.00002.40452007.04.03 05:212.40450.000.000.385.68
20390442007.04.02 23:35buy0.03gbpjpy233.260.00233.492007.04.03 05:06233.490.000.000.005.84
20401802007.04.03 03:44sell0.06usdjpy118.000.00117.772007.04.04 00:25118.750.000.00-0.76-37.89
20412752007.04.03 07:00buy0.03usdjpy118.290.00118.522007.04.03 07:44118.520.000.000.005.82
20413522007.04.03 07:09sell0.13usdjpy118.310.00118.082007.04.04 00:25118.740.000.00-1.65-47.08
20419172007.04.03 07:44buy0.03usdjpy118.590.00118.822007.04.03 12:25118.820.000.000.005.81
20422992007.04.03 08:00buy0.03eurchf1.62690.00001.62922007.04.03 15:351.62920.000.000.005.66
20426222007.04.03 09:48sell0.03gbpusd1.97630.00001.97402007.04.03 17:571.97400.000.000.006.90
20427992007.04.03 10:33buy0.03gbpjpy234.390.00234.622007.04.03 12:21234.620.000.000.005.81
20428112007.04.03 10:33buy0.03eurjpy158.450.00158.682007.04.03 13:27158.680.000.000.005.82
20428132007.04.03 10:33buy0.03gbpchf2.40810.00002.41042007.04.03 11:592.40750.000.000.00-1.48
20428182007.04.03 10:33sell0.27usdjpy118.640.00118.412007.04.04 00:25118.730.000.00-3.42-20.47
20429222007.04.03 10:51buy0.06gbpchf2.40510.00002.40742007.04.03 11:592.40740.000.000.0011.33
20435272007.04.03 14:00buy0.03gbpchf2.40870.00002.41102007.04.03 15:372.41100.000.000.005.66
20435282007.04.03 14:00buy0.03gbpjpy234.710.00234.942007.04.03 14:47234.940.000.000.005.81
20435292007.04.03 14:00buy0.03eurjpy158.680.00158.912007.04.04 05:53158.640.000.000.26-1.01
20435302007.04.03 14:00buy0.03usdchf1.21820.00001.22052007.04.03 17:351.22050.000.000.005.65
20435312007.04.03 14:00buy0.03usdjpy118.710.00118.942007.04.03 19:34118.940.000.000.005.80
20441342007.04.03 14:47buy0.03gbpjpy235.000.00235.232007.04.04 04:35234.600.000.000.59-10.09
20448242007.04.03 16:00buy0.03gbpchf2.41200.00002.41432007.04.03 17:352.41120.000.000.00-1.96
20452122007.04.03 16:49buy0.06gbpchf2.40900.00002.41132007.04.03 17:352.41130.000.000.0011.30
20453182007.04.03 17:00buy0.03eurchf1.62860.00001.63092007.04.04 16:091.63090.000.000.125.66
20454452007.04.03 17:12buy0.03usdcad1.15880.00001.16112007.04.04 15:551.15810.000.000.07-1.81
20456852007.04.03 17:35sell0.03eurusd1.33490.00001.33262007.04.03 18:001.33260.000.000.006.90
20456942007.04.03 17:35buy0.03usdchf1.22070.00001.22302007.04.03 18:001.22300.000.000.005.64
20457122007.04.03 17:35buy0.03gbpchf2.41190.00002.41422007.04.04 16:232.41140.000.000.38-1.23
20461412007.04.03 17:56buy0.06gbpjpy234.700.00234.932007.04.04 04:35234.610.000.001.19-4.55
20462062007.04.03 17:57sell0.03gbpusd1.97360.00001.97132007.04.04 10:101.97450.000.00-0.02-2.70
20466972007.04.03 18:16buy0.06eurjpy158.380.00158.612007.04.04 05:53158.610.000.000.5211.59
20472922007.04.03 19:38sell0.57usdjpy118.950.00118.722007.04.04 00:25118.720.000.00-7.22110.43
20474282007.04.03 20:00buy0.03usdjpy118.970.00119.202007.04.04 09:55118.880.000.000.31-2.27
20474292007.04.03 20:00buy0.03usdchf1.22250.00001.22482007.04.04 11:031.22160.000.000.20-2.21
20477192007.04.03 20:50sell0.03audusd0.81280.00000.81052007.04.03 23:300.81050.000.00-0.076.90
20484742007.04.03 22:33sell0.03gbpjpy234.520.00234.292007.04.03 23:30234.290.000.000.005.81
20484762007.04.03 22:33sell0.03eurjpy158.320.00158.092007.04.04 06:02158.390.000.000.00-1.76
20488162007.04.03 23:19buy0.13gbpjpy234.390.00234.622007.04.04 04:35234.620.000.000.0025.14
20489492007.04.03 23:30sell0.03gbpjpy234.190.00233.962007.04.04 00:24234.280.000.000.00-2.27
20491932007.04.03 23:39sell0.06gbpjpy234.510.00234.282007.04.04 00:24234.280.000.000.0011.62
20502532007.04.04 01:00buy0.03eurgbp0.67570.00000.67802007.04.05 10:580.67800.000.00-1.3113.59
20504492007.04.04 01:30sell0.03audusd0.80850.00000.80622007.04.05 02:330.81810.000.00-0.22-28.80
20507032007.04.04 02:00sell0.03gbpjpy234.090.00233.862007.04.04 06:02234.450.000.000.00-9.09
20507042007.04.04 02:00sell0.03gbpchf2.41060.00002.40832007.04.04 10:282.40830.000.000.005.66
20509872007.04.04 02:49sell0.03usdchf1.22150.00001.21922007.04.04 08:311.21920.000.000.005.66
20511302007.04.04 03:18sell0.06gbpjpy234.400.00234.172007.04.04 06:02234.460.000.000.00-3.02
20514812007.04.04 04:01sell0.06audusd0.81150.00000.80922007.04.05 02:330.81820.000.00-0.44-40.20
20519472007.04.04 04:49buy0.03gbpusd1.97490.00001.97722007.04.04 14:191.97430.000.000.00-1.80
20522172007.04.04 05:14sell0.13gbpjpy234.710.00234.482007.04.04 06:02234.480.000.000.0025.16
20524552007.04.04 05:53sell0.06eurjpy158.630.00158.402007.04.04 06:02158.400.000.000.0011.61
20533852007.04.04 07:30buy0.03eurusd1.33450.00001.33682007.04.04 10:271.33680.000.000.006.90
20542152007.04.04 08:16buy0.06usdchf1.21940.00001.22172007.04.04 11:031.22170.000.000.0011.30
20542192007.04.04 08:16sell0.06gbpusd1.97670.00001.97442007.04.04 10:101.97440.000.000.0013.80
20542852007.04.04 08:17buy0.06usdjpy118.660.00118.892007.04.04 09:55118.890.000.000.0011.61
20555202007.04.04 10:00buy0.03gbpjpy234.800.00235.032007.04.04 15:20234.410.000.000.00-9.86
20555242007.04.04 10:00buy0.03eurjpy158.770.00159.002007.04.05 06:56158.700.000.000.78-1.77
20556872007.04.04 10:09buy0.06usdcad1.15580.00001.15812007.04.04 15:551.15810.000.000.0011.92
20558102007.04.04 10:18buy0.06gbpchf2.40890.00002.41122007.04.04 16:232.41120.000.000.0011.30
20560192007.04.04 10:28buy0.03eurusd1.33700.00001.33932007.04.05 13:101.33930.000.00-0.656.90
20560482007.04.04 10:29sell0.03gbpchf2.40770.00002.40542007.04.05 10:102.40820.000.00-1.54-1.23
20562512007.04.04 10:39sell0.03usdchf1.21810.00001.21582007.04.04 14:191.21870.000.000.00-1.48
20568652007.04.04 11:01sell0.06usdchf1.22110.00001.21882007.04.04 14:191.21880.000.000.0011.32
20576012007.04.04 11:53buy0.06gbpjpy234.500.00234.732007.04.04 15:20234.420.000.000.00-4.05
20582762007.04.04 12:30sell0.03gbpjpy234.410.00234.182007.04.04 14:05234.180.000.000.005.81
20582782007.04.04 12:30buy0.03audusd0.81430.00000.81662007.04.04 14:330.81660.000.000.006.90
20582802007.04.04 12:30sell0.03usdcad1.15630.00001.15402007.04.05 11:001.15570.000.00-0.261.56
20587002007.04.04 12:42buy0.06gbpusd1.97190.00001.97422007.04.04 14:191.97420.000.000.0013.80
20589852007.04.04 13:01sell0.13audusd0.81450.00000.81222007.04.05 02:330.81810.000.00-0.94-46.80
20603842007.04.04 14:05buy0.13gbpjpy234.200.00234.432007.04.04 15:20234.430.000.000.0025.20
20614242007.04.04 14:37sell0.27audusd0.81750.00000.81522007.04.05 02:320.81820.000.00-1.96-18.90
20630642007.04.04 16:00sell0.03gbpjpy234.380.00234.152007.04.05 02:30234.150.000.00-2.305.82
20630672007.04.04 16:00sell0.03usdchf1.21920.00001.21692007.04.05 13:101.21690.000.00-0.765.67
20630762007.04.04 16:00buy0.03usdcad1.15860.00001.16092007.04.05 21:141.15120.000.000.27-19.28
20630822007.04.04 16:00buy0.03audusd0.81800.00000.82032007.04.04 23:450.82030.000.000.146.90
20632652007.04.04 16:09sell0.06gbpchf2.41080.00002.40852007.04.05 10:102.40850.000.00-3.0811.30
20633822007.04.04 16:24buy0.03gbpchf2.41220.00002.41452007.04.05 07:002.41150.000.001.13-1.73
20639612007.04.04 17:44buy0.06gbpchf2.40920.00002.41152007.04.05 07:002.41150.000.002.2611.31
20650472007.04.04 20:32sell0.06usdcad1.15940.00001.15712007.04.05 11:001.15710.000.00-0.5311.94
20655362007.04.04 22:00sell0.03usdjpy118.630.00118.402007.04.05 13:25118.690.000.000.00-1.52
20661992007.04.04 23:45sell0.57audusd0.82050.00000.81822007.04.05 02:320.81820.000.000.00131.10
20661972007.04.04 23:45buy0.03audusd0.82080.00000.82312007.04.05 14:150.82010.000.000.00-2.10
20672532007.04.05 02:20buy0.06eurjpy158.470.00158.702007.04.05 06:56158.700.000.000.0011.62
20673402007.04.05 02:30sell0.03gbpjpy234.050.00233.822007.04.05 08:43234.470.000.000.00-10.60
20676782007.04.05 02:47buy0.06audusd0.81780.00000.82012007.04.05 14:150.82010.000.000.0013.80
20681502007.04.05 04:19sell0.06gbpjpy234.370.00234.142007.04.05 08:43234.460.000.000.00-4.54
20699052007.04.05 07:30buy0.03usdjpy118.800.00119.032007.04.05 16:22118.690.000.000.00-2.78
20702532007.04.05 08:02buy0.03gbpjpy234.730.00234.962007.04.05 11:17234.230.000.000.00-12.63
20702562007.04.05 08:04buy0.03gbpusd1.97700.00001.97932007.04.05 11:181.97270.000.000.00-12.90
20702972007.04.05 08:09buy0.03eurjpy158.760.00158.992007.04.05 12:00158.990.000.000.005.80
20702982007.04.05 08:09sell0.13gbpjpy234.680.00234.452007.04.05 08:42234.450.000.000.0025.17
20703742007.04.05 08:12buy0.03gbpchf2.41280.00002.41512007.04.05 11:032.40550.000.000.00-17.95
20706292007.04.05 08:30sell0.03gbpusd1.97430.00001.97202007.04.05 10:571.97200.000.000.006.90
20706462007.04.05 08:30buy0.06gbpchf2.40950.00002.41182007.04.05 11:032.40530.000.000.00-20.66
20706592007.04.05 08:30buy0.06gbpusd1.97390.00001.97622007.04.05 11:181.97260.000.000.00-7.80
20709402007.04.05 08:47buy0.06gbpjpy234.420.00234.652007.04.05 11:17234.240.000.000.00-9.10
20716922007.04.05 10:10sell0.03gbpchf2.40740.00002.40512007.04.05 10:582.40510.000.000.005.66
20721382007.04.05 10:57sell0.03gbpusd1.97180.00001.96952007.04.05 11:001.96950.000.000.006.90
20721602007.04.05 10:58buy0.13gbpchf2.40640.00002.40872007.04.05 11:022.40510.000.000.00-13.85
20722232007.04.05 10:58buy0.13gbpusd1.97040.00001.97272007.04.05 11:171.97270.000.000.0029.90
20722032007.04.05 10:58buy0.03eurgbp0.67830.00000.68062007.04.05 13:110.68060.000.000.0013.58
20722582007.04.05 10:58sell0.03gbpchf2.40440.00002.40212007.04.05 11:012.40210.000.000.005.66
20724222007.04.05 11:00buy0.13gbpjpy234.010.00234.242007.04.05 11:17234.240.000.000.0025.17
20724412007.04.05 11:00buy0.27gbpchf2.40260.00002.40492007.04.05 11:022.40490.000.000.0050.91
20724772007.04.05 11:00buy0.06usdcad1.15530.00001.15762007.04.05 21:141.15130.000.000.13-20.85
20729872007.04.05 11:07buy0.13usdcad1.15220.00001.15452007.04.05 21:141.15120.000.000.29-11.29
20743842007.04.05 12:25sell0.06usdjpy118.930.00118.702007.04.05 13:25118.700.000.000.0011.63
20750692007.04.05 13:00sell0.03gbpchf2.39810.00002.39582007.04.05 13:102.39580.000.000.005.67
20750722007.04.05 13:00sell0.03gbpjpy233.780.00233.552007.04.05 13:56233.850.000.000.00-1.77
20750902007.04.05 13:00sell0.03usdcad1.15230.00001.15002007.04.05 14:001.15000.000.000.006.00
20752712007.04.05 13:10buy0.03eurusd1.33970.00001.34202007.04.05 13:221.34200.000.000.006.90
20753412007.04.05 13:10sell0.03gbpchf2.39450.00002.39222007.04.05 13:582.39220.000.000.005.69
20758472007.04.05 13:22sell0.06gbpjpy234.080.00233.852007.04.05 13:56233.850.000.000.0011.64
20772772007.04.05 13:58buy0.06usdjpy118.490.00118.722007.04.05 16:22118.720.000.000.0011.62
20776952007.04.05 14:18buy0.27usdcad1.14910.00001.15142007.04.05 21:141.15140.000.000.6053.93
  0.00 0.00 -24.84 1 398.55
Closed P/L: 1 373.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20780572007.04.05 15:00buy0.03audusd0.81960.00000.8219 0.81890.000.000.05-2.10
20199042007.03.30 18:00sell0.03eurchf1.62140.00001.6191 1.63190.000.00-1.11-25.91
20381312007.04.02 19:45sell0.06eurchf1.62440.00001.6221 1.63190.000.00-1.89-37.01
20427852007.04.03 10:32sell0.13eurchf1.62770.00001.6254 1.63190.000.00-3.40-44.91
20632222007.04.04 16:08sell0.27eurchf1.63070.00001.6284 1.63190.000.00-5.66-26.65
20632322007.04.04 16:09buy0.03eurchf1.63110.00001.6334 1.63160.000.000.491.23
20470002007.04.03 19:00sell0.03eurgbp0.67490.00000.6726 0.68140.000.001.39-38.43
20722172007.04.05 10:58sell0.06eurgbp0.67800.00000.6757 0.68140.000.000.55-40.21
20754122007.04.05 13:11buy0.03eurgbp0.68090.00000.6832 0.68110.000.00-0.441.19
20768722007.04.05 13:45sell0.13eurgbp0.68100.00000.6787 0.68140.000.001.20-10.25
20643782007.04.04 19:00sell0.03eurjpy158.530.00158.30 159.400.000.00-1.31-21.98
20720552007.04.05 10:48sell0.06eurjpy158.830.00158.60 159.400.000.00-0.66-28.80
20745132007.04.05 12:29sell0.13eurjpy159.140.00158.91 159.400.000.00-1.42-28.46
20754962007.04.05 13:13buy0.03eurjpy159.210.00159.44 159.370.000.000.264.04
20474222007.04.03 20:00sell0.03eurusd1.33290.00001.3306 1.34250.000.000.80-28.80
20557482007.04.04 10:13sell0.06eurusd1.33600.00001.3337 1.34250.000.001.28-39.00
20751732007.04.05 13:08sell0.13eurusd1.33910.00001.3368 1.34250.000.000.69-44.20
20759362007.04.05 13:22buy0.03eurusd1.34220.00001.3445 1.34230.000.00-0.220.30
20759742007.04.05 13:22sell0.27eurusd1.34230.00001.3400 1.34250.000.001.43-5.40
20772732007.04.05 13:58sell0.03gbpchf2.39140.00002.3891 2.39590.000.00-0.52-11.11
20788232007.04.05 16:12sell0.06gbpchf2.39440.00002.3921 2.39590.000.00-1.03-7.40
20800512007.04.05 20:00buy0.03gbpchf2.39600.00002.3983 2.39520.000.000.38-1.97
20772412007.04.05 13:56sell0.03gbpjpy233.770.00233.54 234.020.000.00-0.77-6.32
20800702007.04.05 20:01buy0.03gbpjpy234.070.00234.30 233.960.000.000.59-2.78
20750772007.04.05 13:00sell0.03gbpusd1.96800.00001.9657 1.97090.000.00-0.02-8.70
20757802007.04.05 13:22sell0.06gbpusd1.97100.00001.9687 1.97090.000.00-0.040.60
20785842007.04.05 16:00sell0.03usdcad1.15080.00001.1485 1.15200.000.00-0.09-3.12
20780682007.04.05 15:00sell0.03usdchf1.21300.00001.2107 1.21570.000.00-0.26-6.66
  0.00 0.00 -9.73 -462.81
 Floating P/L: -472.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 373.71 Floating P/L: -472.54 Margin: 2 678.03
Balance: 4 373.71 Equity: 3 901.17 Free Margin: 1 223.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 223.85 Gross Loss: 1 850.14 Total Net Profit: 1 373.71
Profit Factor: 1.74 Expected Payoff: 2.82  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 138.56 (3.34%) Relative Drawdown: 3.34% (138.56)
 
Total Trades: 487 Short Positions (won %): 236 (57.20%) Long Positions (won %): 251 (57.77%)
Profit Trades (% of total): 280 (57.49%) Loss trades (% of total): 207 (42.51%)
Largest profit trade: 131.10 loss trade: -52.09
Average profit trade: 11.51 loss trade: -8.94
Maximum consecutive wins ($): 16 (85.94) consecutive losses ($): 4 (-138.56)
Maximal consecutive profit (count): 141.66 (3) consecutive loss (count): -138.56 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2