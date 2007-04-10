Interbank FX, LLC

Account: 1428184 Name: sjmack Currency: USD 2007 April 11, 13:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
309464302007.04.10 13:13sell0.40eurusd1.34401.35841.34052007.04.10 13:531.34280.000.000.0048.00
309312202007.04.10 11:54sell0.20eurusd1.34221.35841.33872007.04.10 13:541.34290.000.000.00-14.00
309212552007.04.10 10:40sell0.10usdcad1.14781.14481.13932007.04.11 12:441.14480.000.00-0.3526.21
309008292007.04.10 08:02sell0.10eurusd1.34041.35841.33692007.04.10 13:541.34280.000.000.00-24.00
308915652007.04.10 07:00sell0.20usdcad1.15201.14851.14302007.04.10 10:401.14850.000.000.0060.95
308620342007.04.10 03:29sell0.10usdcad1.15021.16821.14672007.04.10 10:401.14850.000.000.0014.80
308528392007.04.10 02:33sell0.80eurusd1.34201.35461.33852007.04.10 08:021.34060.000.000.00112.00
308467242007.04.10 02:03sell0.40eurusd1.34021.35461.33672007.04.10 08:021.34070.000.000.00-20.00
308402332007.04.10 01:44sell0.20eurusd1.33841.35461.33492007.04.10 08:021.34060.000.000.00-44.00
307753432007.04.09 13:36sell0.20usdcad1.15251.15071.14522007.04.10 03:291.15070.000.00-0.7031.29
307362752007.04.09 01:17sell0.10usdcad1.15071.16871.14722007.04.10 03:291.15060.000.00-0.350.87
307294572007.04.08 23:48sell0.10eurusd1.33661.35461.33312007.04.10 08:021.34050.000.000.54-39.00
307289482007.04.08 23:41balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -0.86 153.12
Closed P/L: 152.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
309591122007.04.10 14:35buy0.10eurusd1.34401.32601.3475 1.34260.000.00-0.61-14.00
310136002007.04.11 00:26buy0.20eurusd1.34221.32601.3457 1.34260.000.000.008.00
311189732007.04.11 13:00sell0.10usdcad1.14351.15631.1400 1.14470.000.000.00-10.48
  0.00 0.00 -0.61 -16.48
 Floating P/L: -17.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 152.26 Floating P/L: -17.09 Margin: 200.00
Balance: 5 152.26 Equity: 5 135.17 Free Margin: 4 935.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 292.72 Gross Loss: 140.46 Total Net Profit: 152.26
Profit Factor: 2.08 Expected Payoff: 12.69  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 102.46 (1.99%) Relative Drawdown: 1.99% (102.46)
 
Total Trades: 12 Short Positions (won %): 12 (58.33%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 7 (58.33%) Loss trades (% of total): 5 (41.67%)
Largest profit trade: 112.00 loss trade: -44.00
Average profit trade: 41.82 loss trade: -28.09
Maximum consecutive wins ($): 3 (143.11) consecutive losses ($): 3 (-102.46)
Maximal consecutive profit (count): 143.11 (3) consecutive loss (count): -102.46 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3