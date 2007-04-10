|Account: 1428184
|Name: sjmack
|Currency: USD
|2007 April 11, 13:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30946430
|2007.04.10 13:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3440
|1.3584
|1.3405
|2007.04.10 13:53
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|30931220
|2007.04.10 11:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3422
|1.3584
|1.3387
|2007.04.10 13:54
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|30921255
|2007.04.10 10:40
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1478
|1.1448
|1.1393
|2007.04.11 12:44
|1.1448
|0.00
|0.00
|-0.35
|26.21
|30900829
|2007.04.10 08:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3404
|1.3584
|1.3369
|2007.04.10 13:54
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|30891565
|2007.04.10 07:00
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1520
|1.1485
|1.1430
|2007.04.10 10:40
|1.1485
|0.00
|0.00
|0.00
|60.95
|30862034
|2007.04.10 03:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1502
|1.1682
|1.1467
|2007.04.10 10:40
|1.1485
|0.00
|0.00
|0.00
|14.80
|30852839
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3420
|1.3546
|1.3385
|2007.04.10 08:02
|1.3406
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|30846724
|2007.04.10 02:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3402
|1.3546
|1.3367
|2007.04.10 08:02
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|30840233
|2007.04.10 01:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3384
|1.3546
|1.3349
|2007.04.10 08:02
|1.3406
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|30775343
|2007.04.09 13:36
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1525
|1.1507
|1.1452
|2007.04.10 03:29
|1.1507
|0.00
|0.00
|-0.70
|31.29
|30736275
|2007.04.09 01:17
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1507
|1.1687
|1.1472
|2007.04.10 03:29
|1.1506
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.87
|30729457
|2007.04.08 23:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3366
|1.3546
|1.3331
|2007.04.10 08:02
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.54
|-39.00
|30728948
|2007.04.08 23:41
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|153.12
|Closed P/L:
|152.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30959112
|2007.04.10 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3440
|1.3260
|1.3475
|1.3426
|0.00
|0.00
|-0.61
|-14.00
|31013600
|2007.04.11 00:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3422
|1.3260
|1.3457
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|31118973
|2007.04.11 13:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1435
|1.1563
|1.1400
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.48
|0.00
|0.00
|-0.61
|-16.48
|Floating P/L:
|-17.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|152.26
|Floating P/L:
|-17.09
|Margin:
|200.00
|Balance:
|5 152.26
|Equity:
|5 135.17
|Free Margin:
|4 935.17
|Details:
|Gross Profit:
|292.72
|Gross Loss:
|140.46
|Total Net Profit:
|152.26
|Profit Factor:
|2.08
|Expected Payoff:
|12.69
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|102.46 (1.99%)
|Relative Drawdown:
|1.99% (102.46)
|Total Trades:
|12
|Short Positions (won %):
|12 (58.33%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|7 (58.33%)
|Loss trades (% of total):
|5 (41.67%)
|Largest
|profit trade:
|112.00
|loss trade:
|-44.00
|Average
|profit trade:
|41.82
|loss trade:
|-28.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (143.11)
|consecutive losses ($):
|3 (-102.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|143.11 (3)
|consecutive loss (count):
|-102.46 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3