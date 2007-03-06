MoneyTec LLC

Account: 104101 Name: 10.points.3.V12zk Currency: USD 2007 March 30, 23:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
32152932007.03.29 10:00buy0.01usdcad1.16141.13631.16442007.03.30 22:051.15440.000.000.05-6.06
32160042007.03.29 12:55buy0.02usdcad1.15881.13621.16182007.03.30 22:051.15430.000.000.10-7.80
32226482007.03.30 10:01buy0.03usdcad1.15621.13611.15922007.03.30 22:051.15420.000.000.00-5.20
32230002007.03.30 10:24buy0.05usdcad1.15361.13601.15662007.03.30 22:051.15410.000.000.002.17
32292882007.03.30 18:28buy0.09usdcad1.15101.13591.15402007.03.30 22:051.15400.000.000.0023.39
32265222007.03.30 16:03sell0.30eurusd1.33151.34961.32872007.03.30 21:531.33580.000.000.00-129.00
32284862007.03.30 18:17sell0.60eurusd1.33331.34961.33052007.03.30 21:531.33590.000.000.00-156.00
32288662007.03.30 18:21sell1.20eurusd1.33521.34971.33242007.03.30 21:531.33580.000.000.00-72.00
32291262007.03.30 18:27sell2.40eurusd1.33701.34971.33422007.03.30 21:531.33590.000.000.00264.00
32293942007.03.30 18:29sell4.80eurusd1.33881.34971.33602007.03.30 21:531.33600.000.000.001 344.00
32303622007.03.30 18:55buy0.01usdjpy117.74115.23118.042007.03.30 21:30117.770.000.000.000.25
32305922007.03.30 19:08buy0.02usdjpy117.49115.23117.792007.03.30 21:30117.790.000.000.005.09
32280942007.03.30 18:08buy0.01usdjpy118.06115.55118.362007.03.30 18:55117.670.000.000.00-3.31
32283062007.03.30 18:14buy0.02usdjpy117.81115.55118.112007.03.30 18:55117.660.000.000.00-2.55
32292482007.03.30 18:28buy0.03usdjpy117.56115.55117.862007.03.30 18:55117.630.000.000.001.79
32299952007.03.30 18:47buy0.05usdjpy117.30115.54117.602007.03.30 18:55117.600.000.000.0012.75
32285862007.03.30 18:17sell0.01eurchf1.62261.64771.61962007.03.30 18:491.61960.000.000.002.48
32291192007.03.30 18:27sell0.01usdjpy117.58120.09117.282007.03.30 18:47117.280.000.000.002.56
32166782007.03.29 15:31sell0.02eurchf1.62221.64481.61922007.03.30 18:291.62190.000.00-0.150.49
32104442007.03.28 19:04sell0.01eurchf1.61971.64481.61672007.03.30 18:291.62160.000.00-0.29-1.57
32243622007.03.30 11:35sell0.03eurchf1.62481.64491.62182007.03.30 18:291.62180.000.000.007.43
32281632007.03.30 18:09sell0.01usdjpy117.91120.42117.612007.03.30 18:27117.610.000.000.002.55
32152702007.03.29 09:55buy0.01audusd0.80920.78410.81222007.03.30 18:210.80970.000.000.010.50
32191882007.03.29 21:37buy0.02audusd0.80670.78410.80972007.03.30 18:210.80970.000.000.026.00
32100732007.03.28 18:40sell0.01eurchf1.61861.64371.61562007.03.30 18:171.62310.000.00-0.29-3.70
32106012007.03.28 19:21sell0.02eurchf1.62121.64381.61822007.03.30 18:171.62330.000.00-0.59-3.45
32261062007.03.30 15:41sell0.05eurchf1.62641.64401.62342007.03.30 18:171.62340.000.000.0012.33
32175772007.03.29 17:02sell0.03eurchf1.62381.64391.62082007.03.30 18:171.62330.000.00-0.221.24
32238682007.03.30 10:56sell0.01usdjpy118.04120.55117.742007.03.30 18:09117.990.000.000.000.42
32258692007.03.30 15:38sell0.02usdjpy118.30120.56118.002007.03.30 18:09118.000.000.000.005.08
32266312007.03.30 16:12sell0.01usdjpy118.37120.88118.072007.03.30 18:08118.070.000.000.002.54
32238502007.03.30 10:56buy0.01usdjpy118.07115.56118.372007.03.30 16:12118.370.000.000.002.53
32157962007.03.29 11:53buy0.20eurusd1.33451.31641.33732007.03.30 16:031.33160.000.00-1.20-58.00
32168742007.03.29 15:36buy0.40eurusd1.33271.31641.33552007.03.30 16:031.33170.000.00-2.41-40.00
32248722007.03.30 13:47buy0.80eurusd1.33091.31641.33372007.03.30 16:031.33180.000.000.0072.00
32259792007.03.30 15:39buy2.40eurusd1.32911.31641.33192007.03.30 16:031.33190.000.000.00672.00
31900072007.03.26 17:16sell0.34eurusd1.33311.35571.33012007.03.30 13:521.33010.000.0010.07102.00
31891792007.03.26 17:00sell0.20eurusd1.33051.35561.33012007.03.30 13:521.33010.000.005.938.00
32188382007.03.29 20:35buy0.01usdjpy117.99115.48118.292007.03.30 10:56118.050.000.000.140.51
32211022007.03.30 05:01buy0.02usdjpy117.74115.48118.042007.03.30 10:56118.040.000.000.005.08
32211092007.03.30 05:02buy0.01usdjpy117.73115.22118.032007.03.30 10:56118.030.000.000.002.54
31015532007.03.19 05:07buy0.01eurgbp0.68540.66030.68842007.03.30 10:480.68080.000.00-1.04-9.00
31158442007.03.20 10:33buy0.02eurgbp0.68290.66030.68592007.03.30 10:480.68070.000.00-1.92-8.61
31178202007.03.20 12:52buy0.03eurgbp0.68030.66020.68332007.03.30 10:480.68080.000.00-2.892.94
31418322007.03.22 12:32buy0.05eurgbp0.67780.66020.68082007.03.30 10:480.68080.000.00-3.2029.36
32173472007.03.29 16:17sell0.01usdcad1.15761.18271.15462007.03.30 10:101.15460.000.00-0.072.60
32136442007.03.29 04:43sell0.01usdjpy117.01119.52116.712007.03.30 05:02117.720.000.00-0.15-6.03
32141652007.03.29 06:51sell0.02usdjpy117.26119.52116.962007.03.30 05:02117.730.000.00-0.30-7.98
32154542007.03.29 10:31sell0.03usdjpy117.51119.52117.212007.03.30 05:02117.720.000.00-0.44-5.35
32168712007.03.29 15:36sell0.05usdjpy117.76119.52117.462007.03.30 05:02117.710.000.00-0.742.12
32189092007.03.29 20:42sell0.09usdjpy118.01119.52117.712007.03.30 05:02117.710.000.00-1.3322.94
32182802007.03.29 19:14buy0.01usdjpy117.65115.14117.952007.03.29 20:35117.950.000.000.002.54
32104662007.03.28 19:06sell0.01usdjpy116.93119.44116.632007.03.29 19:14117.640.000.00-0.44-6.04
32152902007.03.29 10:00sell0.03usdjpy117.43119.44117.132007.03.29 19:14117.640.000.000.00-5.36
32141422007.03.29 06:45sell0.02usdjpy117.18119.44116.882007.03.29 19:14117.630.000.000.00-7.65
32166852007.03.29 15:32sell0.05usdjpy117.68119.44117.382007.03.29 19:14117.620.000.000.002.55
32177122007.03.29 17:22sell0.09usdjpy117.93119.44117.632007.03.29 19:14117.630.000.000.0022.95
32153052007.03.29 10:01sell0.01usdcad1.16121.18631.15822007.03.29 16:171.15820.000.000.002.59
32103822007.03.28 18:59buy0.20eurusd1.33311.31501.33592007.03.29 11:531.33410.000.00-3.6020.00
32119802007.03.28 22:32buy0.40eurusd1.33131.31501.33412007.03.29 11:531.33410.000.00-7.21112.00
31911382007.03.26 18:31buy0.01usdcad1.16311.13801.16612007.03.29 10:011.16110.000.000.25-1.72
31952332007.03.27 06:04buy0.02usdcad1.16051.13791.16352007.03.29 10:011.16100.000.000.390.86
31959042007.03.27 08:58buy0.03usdcad1.15801.13791.16102007.03.29 10:001.16100.000.000.597.75
32054412007.03.28 11:05buy0.01usdcad1.16041.13531.16342007.03.29 10:001.16100.000.000.150.52
32089022007.03.28 17:06buy0.02usdcad1.15791.13531.16092007.03.29 10:001.16090.000.000.295.17
31948352007.03.27 04:38buy0.02audusd0.80850.78590.81152007.03.29 09:550.80900.000.000.071.00
31906422007.03.26 17:39buy0.01audusd0.81100.78590.81402007.03.29 09:550.80890.000.000.04-2.10
32039222007.03.28 07:29buy0.03audusd0.80590.78580.80892007.03.29 09:550.80890.000.000.079.00
31967822007.03.27 11:33buy0.01audusd0.80760.78250.81062007.03.29 09:400.80810.000.000.030.50
32044272007.03.28 08:59buy0.02audusd0.80500.78240.80802007.03.29 09:400.80800.000.000.056.00
32104642007.03.28 19:06buy0.01usdjpy116.96114.45117.262007.03.29 04:43116.990.000.000.410.26
32134262007.03.29 03:55buy0.02usdjpy116.70114.44117.002007.03.29 04:43117.000.000.000.005.13
32077942007.03.28 15:18buy0.01usdjpy117.14114.63117.442007.03.28 19:06116.930.000.000.00-1.80
32081882007.03.28 15:35buy0.02usdjpy116.89114.63117.192007.03.28 19:06116.930.000.000.000.68
32091262007.03.28 17:34buy0.03usdjpy116.63114.62116.932007.03.28 19:06116.930.000.000.007.70
31998732007.03.27 17:31buy0.01usdjpy117.84115.33118.142007.03.28 19:06116.910.000.000.13-7.95
32031342007.03.28 04:24buy0.02usdjpy117.59115.33117.892007.03.28 19:06116.900.000.000.00-11.80
32039062007.03.28 07:26buy0.03usdjpy117.34115.33117.642007.03.28 19:06116.890.000.000.00-11.55
32079402007.03.28 15:30buy0.05usdjpy117.08115.32117.382007.03.28 19:06116.880.000.000.00-8.56
32087562007.03.28 16:52buy0.09usdjpy116.83115.32117.132007.03.28 19:06116.880.000.000.003.85
32091972007.03.28 17:35buy0.15usdjpy116.58115.32116.882007.03.28 19:06116.880.000.000.0038.50
32039292007.03.28 07:30buy0.01eurchf1.61671.59161.61972007.03.28 19:041.61970.000.000.002.47
32051122007.03.28 10:33sell0.20eurusd1.33371.35181.33092007.03.28 18:591.33300.000.000.0014.00
32079142007.03.28 15:30sell0.40eurusd1.33581.35211.33302007.03.28 18:591.33300.000.000.00112.00
32075862007.03.28 14:43buy0.01eurchf1.61551.59041.61852007.03.28 18:401.61850.000.000.002.48
32040932007.03.28 07:36sell0.01usdjpy117.19119.70116.892007.03.28 15:18117.130.000.000.000.51
32068402007.03.28 12:18sell0.02usdjpy117.44119.70117.142007.03.28 15:18117.140.000.000.005.12
32042552007.03.28 08:02sell0.01eurchf1.61611.64121.61312007.03.28 14:431.61560.000.000.000.41
32052562007.03.28 10:42sell0.02eurchf1.61871.64131.61572007.03.28 14:431.61570.000.000.004.96
32000862007.03.27 17:58buy0.01usdcad1.15941.13431.16242007.03.28 11:051.15980.000.000.050.34
32005982007.03.27 19:16buy0.02usdcad1.15681.13421.15982007.03.28 11:051.15980.000.000.105.17
32017602007.03.28 00:04sell0.20eurusd1.33691.35501.33412007.03.28 10:331.33410.000.000.0056.00
31771632007.03.23 17:45sell0.01eurchf1.61951.64461.61652007.03.28 08:021.61650.000.00-0.212.48
32031402007.03.28 04:24sell0.01usdjpy117.53120.04117.232007.03.28 07:36117.230.000.000.002.55
31900342007.03.26 17:16sell0.01eurchf1.61711.64221.61412007.03.28 07:301.61670.000.00-0.140.33
31911462007.03.26 18:33sell0.02eurchf1.61971.64231.61672007.03.28 07:301.61670.000.00-0.304.95
31997292007.03.27 17:20sell0.01usdjpy117.86120.37117.562007.03.28 04:24117.560.000.00-0.142.55
31900392007.03.26 17:17buy0.20eurusd1.33391.30881.33692007.03.28 00:041.33690.000.00-2.8460.00
31782982007.03.23 19:56buy0.01usdcad1.16101.13591.16402007.03.27 17:581.15900.000.000.10-1.73
31958922007.03.27 08:55buy0.02usdcad1.15841.13581.16142007.03.27 17:581.15910.000.000.001.21
31987632007.03.27 15:16buy0.03usdcad1.15591.13581.15892007.03.27 17:571.15890.000.000.007.77
31896762007.03.26 17:06sell0.01usdjpy117.89120.40117.592007.03.27 17:31117.840.000.00-0.140.42
31932272007.03.27 00:39sell0.02usdjpy118.14120.40117.842007.03.27 17:31117.840.000.000.005.09
31961832007.03.27 09:56sell0.01usdjpy117.93120.44117.632007.03.27 17:20117.880.000.000.000.42
31968542007.03.27 11:42sell0.02usdjpy118.18120.44117.882007.03.27 17:20117.880.000.000.005.09
31888692007.03.26 16:44sell0.01audusd0.80800.83310.80502007.03.27 11:330.80770.000.00-0.030.30
31906382007.03.26 17:39sell0.02audusd0.81060.83320.80762007.03.27 11:330.80760.000.00-0.056.00
31924082007.03.26 22:01sell0.01usdjpy118.03120.54117.732007.03.27 09:56117.980.000.00-0.140.42
31938102007.03.27 02:24sell0.02usdjpy118.28120.54117.982007.03.27 09:56117.980.000.000.005.09
31896132007.03.26 17:04buy0.01usdjpy117.97115.46118.272007.03.26 22:01118.020.000.000.000.42
31904532007.03.26 17:26buy0.02usdjpy117.72115.46118.022007.03.26 21:59118.020.000.000.005.08
31904262007.03.26 17:25buy0.01usdcad1.15961.13451.16262007.03.26 18:311.16260.000.000.002.58
31888572007.03.26 16:42buy0.01audusd0.80770.78260.81072007.03.26 17:390.81070.000.000.003.00
31413142007.03.22 11:56sell0.01usdcad1.15781.18291.15482007.03.26 17:251.15970.000.00-0.14-1.64
31777442007.03.23 18:59sell0.02usdcad1.16031.18291.15732007.03.26 17:251.15980.000.00-0.140.86
31826092007.03.26 04:06sell0.03usdcad1.16291.18301.15992007.03.26 17:251.15990.000.000.007.76
31891872007.03.26 17:00buy0.20eurusd1.33061.30551.33362007.03.26 17:161.33360.000.000.0060.00
31867002007.03.26 12:34sell0.01eurchf1.62061.64571.61762007.03.26 17:161.61760.000.000.002.48
31858562007.03.26 10:20sell0.01usdjpy118.23120.74117.932007.03.26 17:06117.930.000.000.002.55
31762392007.03.23 17:05sell0.01usdjpy117.80120.31117.502007.03.26 17:04117.980.000.00-0.14-1.53
31791432007.03.23 22:01sell0.02usdjpy118.05120.31117.752007.03.26 17:04117.990.000.00-0.271.02
31866522007.03.26 12:23sell0.03usdjpy118.30120.31118.002007.03.26 17:04118.000.000.000.007.63
31766382007.03.23 17:22buy0.01eurusd1.32971.30461.33272007.03.26 17:001.33040.000.00-0.070.70
31411642007.03.22 11:24buy0.01eurusd1.33691.31181.33992007.03.26 17:001.33060.000.00-0.16-6.30
31665722007.03.22 19:31buy0.02eurusd1.33431.31171.33732007.03.26 17:001.33050.000.00-0.33-7.60
31680212007.03.22 20:15buy0.03eurusd1.33171.31161.33472007.03.26 17:001.33050.000.00-0.49-3.60
31770822007.03.23 17:44buy0.05eurusd1.32921.31161.33222007.03.26 17:001.32980.000.00-0.353.00
31811552007.03.26 01:47buy0.02eurusd1.32721.30461.33022007.03.26 17:001.33020.000.000.006.00
31811912007.03.26 01:47buy0.09eurusd1.32661.31151.32962007.03.26 17:001.32960.000.000.0027.00
31334042007.03.21 21:26buy0.01audusd0.80760.78250.81062007.03.26 16:440.80790.000.000.040.30
31768062007.03.23 17:39buy0.02audusd0.80500.78240.80802007.03.26 16:440.80800.000.000.026.00
31824482007.03.26 03:32buy0.01audusd0.80430.77920.80732007.03.26 16:420.80730.000.000.003.00
31195302007.03.20 14:33sell0.01eurgbp0.67880.70390.67582007.03.26 16:270.67580.000.000.245.90
31771702007.03.23 17:46buy0.01eurchf1.62011.59501.62312007.03.26 12:341.62050.000.000.050.32
31848872007.03.26 08:52buy0.02eurchf1.61751.59491.62052007.03.26 12:341.62050.000.000.004.91
31766262007.03.23 17:22buy0.01usdjpy117.93115.42118.232007.03.26 10:20118.230.000.000.132.54
31142222007.03.20 04:35sell0.01audusd0.79720.82230.79422007.03.26 03:320.80440.000.00-0.14-7.20
31150662007.03.20 07:22sell0.02audusd0.79980.82240.79682007.03.26 03:320.80430.000.00-0.30-9.00
31234492007.03.20 20:55sell0.03audusd0.80230.82240.79932007.03.26 03:320.80440.000.00-0.44-6.30
31331042007.03.21 21:22sell0.05audusd0.80490.82250.80192007.03.26 03:310.80450.000.00-0.622.00
31345512007.03.21 21:51sell0.09audusd0.80740.82250.80442007.03.26 03:310.80440.000.00-1.1227.00
31412402007.03.22 11:44buy0.01usdcad1.15761.13251.16062007.03.23 19:561.16060.000.000.052.58
31752952007.03.23 15:16buy0.01eurchf1.61671.59161.61972007.03.23 17:451.61970.000.000.002.46
31752942007.03.23 15:16buy0.02eurchf1.61661.59401.61962007.03.23 17:451.61960.000.000.004.92
31350852007.03.21 22:16buy0.01eurchf1.61931.59421.62232007.03.23 17:451.61960.000.000.200.25
31739262007.03.23 12:17sell0.01eurusd1.33021.35531.32722007.03.23 17:221.32980.000.000.000.40
31753212007.03.23 15:17sell0.02eurusd1.33281.35541.32982007.03.23 17:221.32980.000.000.006.00
31733112007.03.23 11:56buy0.01usdjpy117.83115.32118.132007.03.23 17:22117.880.000.000.000.42
31736532007.03.23 12:13buy0.02usdjpy117.58115.32117.882007.03.23 17:22117.880.000.000.005.09
31707232007.03.23 03:48buy0.01usdjpy118.00115.49118.302007.03.23 17:05117.820.000.000.00-1.53
31734192007.03.23 12:04buy0.02usdjpy117.75115.49118.052007.03.23 17:05117.810.000.000.001.02
31756592007.03.23 15:57buy0.03usdjpy117.50115.49117.802007.03.23 17:05117.800.000.000.007.64
31042202007.03.19 11:51sell0.01eurchf1.60931.63441.60632007.03.23 15:161.61660.000.00-0.43-6.02
31059442007.03.19 15:05sell0.02eurchf1.61191.63451.60892007.03.23 15:161.61680.000.00-0.89-8.08
31271572007.03.21 10:13sell0.03eurchf1.61461.63471.61162007.03.23 15:161.61690.000.00-0.89-5.68
31318812007.03.21 19:13sell0.05eurchf1.61721.63481.61422007.03.23 15:161.61680.000.00-1.481.65
31527862007.03.22 15:42sell0.09eurchf1.61981.63491.61682007.03.23 15:161.61680.000.00-0.6622.24
31670642007.03.22 19:42sell0.01eurusd1.33351.35861.33052007.03.23 12:171.33050.000.000.073.00
31415722007.03.22 12:31sell0.01usdjpy117.60120.11117.302007.03.23 11:56117.820.000.00-0.14-1.87
31439392007.03.22 13:48sell0.02usdjpy117.85120.11117.552007.03.23 11:56117.810.000.00-0.270.68
31669152007.03.22 19:37sell0.03usdjpy118.10120.11117.802007.03.23 11:56117.800.000.00-0.417.64
31405682007.03.22 09:55sell0.01usdjpy117.29119.80116.992007.03.23 03:48117.990.000.00-0.14-5.93
31414042007.03.22 12:11sell0.02usdjpy117.54119.80117.242007.03.23 03:48118.000.000.00-0.27-7.80
31437022007.03.22 13:46sell0.03usdjpy117.79119.80117.492007.03.23 03:48117.990.000.00-0.41-5.09
31667492007.03.22 19:32sell0.05usdjpy118.04119.80117.742007.03.23 03:48118.000.000.00-0.691.69
31682262007.03.22 20:18sell0.09usdjpy118.29119.80117.992007.03.23 03:48117.990.000.00-1.2422.88
31408532007.03.22 10:21sell0.01eurusd1.33681.36191.33382007.03.22 19:421.33380.000.000.003.00
31405722007.03.22 09:55buy0.01usdjpy117.31114.80117.612007.03.22 12:31117.610.000.000.002.55
31191042007.03.20 14:00buy0.01usdcad1.17291.14781.17592007.03.22 11:551.15770.000.000.20-13.13
31194692007.03.20 14:28buy0.02usdcad1.17031.14771.17332007.03.22 11:551.15760.000.000.39-21.94
31200442007.03.20 15:32buy0.03usdcad1.16771.14761.17072007.03.22 11:541.15760.000.000.59-26.17
31216942007.03.20 17:12buy0.05usdcad1.16501.14741.16802007.03.22 11:541.15750.000.000.99-32.40
31232652007.03.20 20:35buy0.09usdcad1.16241.14731.16542007.03.22 11:541.15760.000.001.76-37.32
31303712007.03.21 15:30buy0.15usdcad1.15991.14731.16292007.03.22 11:531.15750.000.002.21-31.10
31325422007.03.21 21:15buy0.26usdcad1.15731.14721.16032007.03.22 11:511.15760.000.003.826.74
31330932007.03.21 21:22buy0.44usdcad1.15471.14711.15772007.03.22 11:511.15770.000.006.47114.02
31305402007.03.21 15:48buy0.01usdcad1.15931.13421.16232007.03.22 11:441.15700.000.000.15-1.99
31325942007.03.21 21:16buy0.02usdcad1.15671.13411.15972007.03.22 11:441.15710.000.000.290.69
31331602007.03.21 21:24buy0.03usdcad1.15421.13411.15722007.03.22 11:441.15720.000.000.447.78
31242482007.03.20 22:43sell0.01eurusd1.33201.35711.32902007.03.22 11:241.33680.000.000.20-4.80
31329972007.03.21 21:21sell0.02eurusd1.33461.35721.33162007.03.22 11:241.33670.000.000.31-4.20
31333682007.03.21 21:26sell0.03eurusd1.33721.35731.33422007.03.22 11:241.33680.000.000.461.20
31380612007.03.22 02:50sell0.05eurusd1.33981.35741.33682007.03.22 11:241.33680.000.000.0015.00
31016542007.03.19 05:10sell0.01eurusd1.32961.35471.32662007.03.22 10:211.33720.000.000.25-7.60
31249062007.03.21 00:50sell0.02eurusd1.33211.35471.32912007.03.22 10:211.33700.000.000.31-9.80
31330092007.03.21 21:21sell0.03eurusd1.33471.35481.33172007.03.22 10:211.33710.000.000.46-7.20
31333792007.03.21 21:26sell0.05eurusd1.33751.35511.33452007.03.22 10:211.33700.000.000.762.50
31380622007.03.22 02:50sell0.09eurusd1.34001.35511.33702007.03.22 10:211.33700.000.000.0027.00
31331232007.03.21 21:22sell0.01usdjpy117.38119.89117.082007.03.22 09:55117.310.000.00-0.410.60
31349342007.03.21 22:07sell0.02usdjpy117.63119.89117.332007.03.22 09:55117.330.000.00-0.825.11
31349322007.03.21 22:07sell0.01usdjpy117.63120.14117.332007.03.22 09:55117.330.000.00-0.412.56
31306382007.03.21 15:57buy0.01eurchf1.61561.59051.61862007.03.21 22:151.61860.000.000.002.47
31329272007.03.21 21:19buy0.01usdjpy117.80115.29118.102007.03.21 22:06117.580.000.000.00-1.87
31330012007.03.21 21:21buy0.02usdjpy117.55115.29117.852007.03.21 22:06117.590.000.000.000.68
31331822007.03.21 21:24buy0.03usdjpy117.30115.29117.602007.03.21 22:06117.600.000.000.007.65
31329692007.03.21 21:21buy0.01audusd0.80420.77910.80722007.03.21 21:260.80720.000.000.003.00
31326152007.03.21 21:16sell0.01usdjpy117.45119.96117.152007.03.21 21:22117.430.000.000.000.17
31328092007.03.21 21:17sell0.02usdjpy117.73119.99117.432007.03.21 21:22117.430.000.000.005.11
31278592007.03.21 11:40buy0.01audusd0.80080.77570.80382007.03.21 21:210.80380.000.000.003.00
31280412007.03.21 11:53buy0.01usdjpy117.77115.26118.072007.03.21 21:19117.740.000.000.00-0.25
31326052007.03.21 21:16buy0.02usdjpy117.51115.25117.812007.03.21 21:19117.810.000.000.005.09
31272422007.03.21 10:31sell0.01usdjpy117.57120.08117.272007.03.21 21:16117.500.000.000.000.60
31292622007.03.21 13:16sell0.02usdjpy117.82120.08117.522007.03.21 21:16117.520.000.000.005.11
31059432007.03.19 15:05buy0.01eurchf1.61221.58711.61522007.03.21 15:571.61520.000.000.102.47
31232492007.03.20 20:33sell0.01usdcad1.16231.18741.15932007.03.21 15:481.15930.000.00-0.072.59
31270392007.03.21 10:03buy0.01usdjpy117.43114.92117.732007.03.21 11:53117.730.000.000.002.55
31241762007.03.20 22:33sell0.01audusd0.80370.82880.80072007.03.21 11:400.80070.000.00-0.023.00
31239152007.03.20 21:58buy0.01usdjpy117.27114.76117.572007.03.21 10:31117.570.000.000.132.55
31137192007.03.20 03:55buy0.01usdjpy117.84115.33118.142007.03.21 10:03117.400.000.000.13-3.75
31203032007.03.20 15:48buy0.02usdjpy117.59115.33117.892007.03.21 10:03117.390.000.000.25-3.41
31205902007.03.20 16:03buy0.03usdjpy117.34115.33117.642007.03.21 10:03117.400.000.000.381.53
31211192007.03.20 16:25buy0.05usdjpy117.09115.33117.392007.03.21 10:03117.390.000.000.6312.77
31034492007.03.19 10:11buy0.01eurusd1.32901.30391.33202007.03.20 22:431.33200.000.00-0.073.00
31154682007.03.20 08:57buy0.01audusd0.80040.77530.80342007.03.20 22:330.80340.000.000.003.00
31155822007.03.20 09:36buy0.01usdjpy117.71115.20118.012007.03.20 21:58117.220.000.000.00-4.18
31205562007.03.20 16:02buy0.02usdjpy117.46115.20117.762007.03.20 21:58117.230.000.000.00-3.92
31210412007.03.20 16:23buy0.03usdjpy117.21115.20117.512007.03.20 21:58117.240.000.000.000.77
31235122007.03.20 20:59buy0.05usdjpy116.96115.20117.262007.03.20 21:58117.260.000.000.0012.79
31203332007.03.20 15:48sell0.01usdcad1.16571.19081.16272007.03.20 20:321.16270.000.000.002.58
31194942007.03.20 14:29sell0.01usdcad1.16911.19421.16612007.03.20 15:481.16610.000.000.002.57
31164142007.03.20 11:20sell0.01eurgbp0.68200.70710.67902007.03.20 14:330.67900.000.000.005.87
31191072007.03.20 14:00sell0.01usdcad1.17251.19761.16952007.03.20 14:291.16950.000.000.002.57
31047272007.03.19 13:06sell0.01usdcad1.17451.19961.17152007.03.20 14:001.17320.000.00-0.071.11
31086402007.03.19 20:24sell0.02usdcad1.17711.19971.17412007.03.20 14:001.17410.000.00-0.145.11
30981452007.03.19 00:46sell0.01usdcad1.17711.20221.17412007.03.20 14:001.17410.000.00-0.072.55
31015572007.03.19 05:07sell0.01eurgbp0.68520.71030.68222007.03.20 11:190.68220.000.000.045.85
31137022007.03.20 03:54sell0.01usdjpy117.75120.26117.452007.03.20 09:36117.700.000.000.000.42
31139102007.03.20 04:04sell0.02usdjpy118.00120.26117.702007.03.20 09:36117.700.000.000.005.10
31138742007.03.20 04:03buy0.01audusd0.79980.77470.80282007.03.20 08:570.80010.000.000.000.30
31142342007.03.20 04:37buy0.02audusd0.79710.77450.80012007.03.20 08:570.80010.000.000.006.00
30663322007.03.14 16:34sell0.02audusd0.78350.80610.78052007.03.20 04:350.79760.000.00-0.30-28.20
30589142007.03.13 23:32sell0.01audusd0.78080.80590.77782007.03.20 04:350.79770.000.00-0.15-16.90
30675632007.03.14 17:37sell0.03audusd0.78600.80610.78302007.03.20 04:350.79770.000.00-0.43-35.10
30784142007.03.15 12:35sell0.05audusd0.78860.80620.78562007.03.20 04:350.79790.000.00-0.36-46.50
30860282007.03.16 05:04sell0.09audusd0.79110.80620.78812007.03.20 04:350.79780.000.00-0.44-60.30
30892422007.03.16 11:26sell0.15audusd0.79370.80630.79072007.03.20 04:350.79790.000.00-0.74-63.00
30934902007.03.16 16:33sell0.26audusd0.79620.80630.79322007.03.20 04:350.79810.000.00-1.28-49.40
31060572007.03.19 15:09sell0.44audusd0.79880.80640.79582007.03.20 04:350.79840.000.00-1.0917.60
31125212007.03.20 00:07sell0.75audusd0.80130.80640.79832007.03.20 04:350.79830.000.000.00225.00
31125112007.03.20 00:04sell0.01audusd0.80020.82530.79722007.03.20 04:030.79990.000.000.000.30
31129172007.03.20 01:28sell0.02audusd0.80280.82540.79982007.03.20 04:030.79980.000.000.006.00
31080262007.03.19 19:14buy0.01usdjpy117.77115.26118.072007.03.20 03:55117.810.000.000.130.34
31096202007.03.19 22:17buy0.02usdjpy117.52115.26117.822007.03.20 03:54117.820.000.000.255.09
31121822007.03.19 23:01buy0.01usdjpy117.47114.96117.772007.03.20 03:54117.770.000.000.132.55
31041152007.03.19 11:39buy0.01audusd0.79730.77220.80032007.03.20 00:040.80030.000.000.013.00
31022602007.03.19 05:52sell0.01usdjpy116.96119.47116.662007.03.19 23:01117.470.000.000.00-4.34
31025232007.03.19 06:34sell0.02usdjpy117.21119.47116.912007.03.19 23:01117.460.000.000.00-4.26
31046282007.03.19 12:52sell0.03usdjpy117.46119.47117.162007.03.19 23:01117.470.000.000.00-0.26
31080032007.03.19 19:13sell0.05usdjpy117.71119.47117.412007.03.19 23:00117.410.000.000.0012.78
31044722007.03.19 12:22buy0.01usdjpy117.44114.93117.742007.03.19 19:14117.740.000.000.002.55
31039932007.03.19 11:23buy0.01eurchf1.60881.58371.61182007.03.19 15:051.61180.000.000.002.48
30900082007.03.16 12:20sell0.01usdcad1.17301.19811.17002007.03.19 13:061.17510.000.00-0.07-1.79
30958612007.03.16 19:46sell0.02usdcad1.17561.19821.17262007.03.19 13:061.17510.000.00-0.140.85
31039782007.03.19 11:20sell0.03usdcad1.17821.19831.17522007.03.19 13:061.17520.000.000.007.66
31001282007.03.19 04:23buy0.01usdjpy117.16114.65117.462007.03.19 12:17117.460.000.000.002.55
30857392007.03.16 04:57buy0.01eurchf1.60881.58371.61182007.03.19 11:511.60920.000.000.050.33
30897592007.03.16 12:16buy0.02eurchf1.60621.58361.60922007.03.19 11:511.60920.000.000.104.96
30988762007.03.19 02:04buy0.01audusd0.79400.76890.79702007.03.19 11:380.79700.000.000.003.00
30939232007.03.16 17:09buy0.01eurchf1.60791.58281.61092007.03.19 11:231.60830.000.000.050.33
30986832007.03.19 01:33buy0.02eurchf1.60541.58281.60842007.03.19 11:231.60840.000.000.004.96
30812122007.03.15 17:52sell0.01eurusd1.32421.34931.32122007.03.19 10:111.32890.000.000.10-4.70
30842842007.03.16 02:21sell0.02eurusd1.32681.34941.32382007.03.19 10:111.32900.000.000.10-4.40
30854062007.03.16 04:11sell0.03eurusd1.32941.34951.32642007.03.19 10:111.32890.000.000.151.50
30894112007.03.16 11:34sell0.05eurusd1.33191.34951.32892007.03.19 10:111.32890.000.000.2515.00
30996342007.03.19 04:02sell0.01usdjpy116.77119.28116.472007.03.19 05:52116.990.000.000.00-1.88
30997972007.03.19 04:15sell0.02usdjpy117.03119.29116.732007.03.19 05:52116.980.000.000.000.85
30999362007.03.19 04:18sell0.03usdjpy117.28119.29116.982007.03.19 05:52116.980.000.000.007.69
30774542007.03.15 11:14sell0.01eurusd1.32041.34551.31742007.03.19 05:101.33000.000.000.10-9.60
30795892007.03.15 15:33sell0.02eurusd1.32301.34561.32002007.03.19 05:101.33010.000.000.20-14.20
30841872007.03.16 02:20sell0.03eurusd1.32561.34571.32262007.03.19 05:101.33020.000.000.15-13.80
30847902007.03.16 03:01sell0.05eurusd1.32811.34571.32512007.03.19 05:101.33010.000.000.25-10.00
30859092007.03.16 05:02sell0.09eurusd1.33071.34581.32772007.03.19 05:091.33020.000.000.464.50
30910862007.03.16 13:43sell0.15eurusd1.33331.34591.33032007.03.19 05:091.33030.000.000.7645.00
30736602007.03.15 02:40sell0.01eurgbp0.68200.70710.67902007.03.19 05:070.67930.000.000.085.25
30844272007.03.16 02:27sell0.01eurgbp0.68530.71040.68232007.03.19 05:070.68230.000.000.045.83
30843492007.03.16 02:22sell0.02eurgbp0.68460.70720.68162007.03.19 05:070.68160.000.000.0811.65
30977582007.03.19 00:02sell0.01usdjpy116.42118.93116.122007.03.19 04:23117.150.000.000.00-6.23
30995082007.03.19 03:49sell0.02usdjpy116.67118.93116.372007.03.19 04:23117.140.000.000.00-8.02
30997122007.03.19 04:12sell0.03usdjpy116.92118.93116.622007.03.19 04:23117.150.000.000.00-5.89
30998222007.03.19 04:15sell0.05usdjpy117.17118.93116.872007.03.19 04:23117.130.000.000.001.71
30999682007.03.19 04:18sell0.09usdjpy117.42118.93117.122007.03.19 04:23117.120.000.000.0023.05
30930912007.03.16 16:15buy0.01usdjpy116.87114.36117.172007.03.19 04:02116.760.000.000.13-0.94
30977422007.03.19 00:01buy0.02usdjpy116.45114.19116.752007.03.19 04:02116.750.000.000.005.14
30667152007.03.14 16:43sell0.01audusd0.78450.80960.78152007.03.19 02:040.79410.000.00-0.11-9.60
30677852007.03.14 17:39sell0.02audusd0.78700.80960.78402007.03.19 02:040.79420.000.00-0.25-14.40
30849972007.03.16 03:32sell0.03audusd0.78960.80970.78662007.03.19 02:040.79410.000.00-0.07-13.50
30874722007.03.16 08:05sell0.05audusd0.79210.80970.78912007.03.19 02:030.79420.000.00-0.12-10.50
30899372007.03.16 12:19sell0.09audusd0.79470.80980.79172007.03.19 02:030.79430.000.00-0.223.60
30938502007.03.16 16:57sell0.15audusd0.79720.80980.79422007.03.19 02:030.79420.000.00-0.3745.00
30897702007.03.16 12:17buy0.01usdcad1.17411.14901.17712007.03.19 00:461.17710.000.000.052.55
30902962007.03.16 12:26sell0.01usdjpy116.64119.15116.342007.03.19 00:01116.460.000.00-0.141.55
30931152007.03.16 16:16sell0.02usdjpy116.89119.15116.592007.03.19 00:01116.590.000.00-0.275.15
30788962007.03.15 13:47buy0.01eurchf1.61271.58761.61572007.03.16 17:081.60730.000.000.05-4.48
30801252007.03.15 16:12buy0.02eurchf1.60981.58721.61282007.03.16 17:081.60730.000.000.10-4.15
30896582007.03.16 12:04buy0.03eurchf1.60711.58701.61012007.03.16 17:081.60740.000.000.000.75
30918682007.03.16 14:45buy0.05eurchf1.60451.58691.60752007.03.16 17:081.60750.000.000.0012.43
30819842007.03.15 19:15buy0.01usdjpy117.54115.03117.842007.03.16 16:15116.840.000.000.13-5.99
30846672007.03.16 02:51buy0.02usdjpy117.29115.03117.592007.03.16 16:15116.850.000.000.00-7.53
30853782007.03.16 04:09buy0.03usdjpy117.04115.03117.342007.03.16 16:15116.860.000.000.00-4.62
30884742007.03.16 10:30buy0.05usdjpy116.79115.03117.092007.03.16 16:15116.850.000.000.002.57
30915962007.03.16 14:05buy0.09usdjpy116.54115.03116.842007.03.16 16:15116.840.000.000.0023.11
30884782007.03.16 10:30sell0.01usdjpy116.74119.25116.442007.03.16 12:26116.690.000.000.000.43
30890362007.03.16 11:15sell0.02usdjpy116.99119.25116.692007.03.16 12:26116.690.000.000.005.14
30787312007.03.15 13:05sell0.01usdcad1.17391.19901.17092007.03.16 12:201.17360.000.00-0.070.26
30825452007.03.15 20:30sell0.02usdcad1.17651.19911.17352007.03.16 12:191.17350.000.00-0.145.11
30826502007.03.15 20:42sell0.01usdcad1.17721.20231.17422007.03.16 12:171.17420.000.00-0.072.55
30854372007.03.16 04:13sell0.01usdjpy116.84119.35116.542007.03.16 10:30116.780.000.000.000.51
30871232007.03.16 07:12sell0.02usdjpy117.09119.35116.792007.03.16 10:30116.790.000.000.005.14
30801952007.03.15 16:13sell0.01eurchf1.60911.63421.60612007.03.16 04:571.60860.000.00-0.070.41
30823722007.03.15 19:58sell0.02eurchf1.61171.63431.60872007.03.16 04:571.60870.000.00-0.154.96
30847022007.03.16 02:57sell0.01usdjpy117.19119.70116.892007.03.16 04:13116.890.000.000.002.57
30819892007.03.15 19:16sell0.01usdjpy117.53120.04117.232007.03.16 02:57117.230.000.00-0.142.56
30736612007.03.15 02:40buy0.01eurgbp0.68240.65730.68542007.03.16 02:270.68540.000.00-0.085.81
30787142007.03.15 13:00buy0.01usdcad1.17431.14921.17732007.03.15 20:421.17730.000.000.002.55
30731732007.03.15 02:12buy0.01usdjpy117.48114.97117.782007.03.15 19:16117.540.000.000.000.51
30739652007.03.15 03:02buy0.02usdjpy117.23114.97117.532007.03.15 19:15117.530.000.000.005.11
30811162007.03.15 17:35buy0.01usdjpy117.43114.92117.732007.03.15 19:15117.490.000.000.000.51
30812712007.03.15 17:56buy0.02usdjpy117.18114.92117.482007.03.15 19:15117.480.000.000.005.11
30795912007.03.15 15:33buy0.01eurusd1.32361.29851.32662007.03.15 17:521.32410.000.000.000.50
30799492007.03.15 16:00buy0.02eurusd1.32111.29851.32412007.03.15 17:521.32410.000.000.006.00
30803612007.03.15 16:22buy0.01usdjpy117.09114.58117.392007.03.15 17:35117.390.000.000.002.56
30739812007.03.15 03:04sell0.01usdjpy117.15119.66116.852007.03.15 16:22117.090.000.000.000.51
30770132007.03.15 10:07sell0.02usdjpy117.40119.66117.102007.03.15 16:22117.100.000.000.005.12
30690842007.03.14 19:03sell0.01eurchf1.60411.62921.60112007.03.15 16:131.60950.000.00-0.22-4.43
30704242007.03.14 21:19sell0.02eurchf1.60671.62931.60372007.03.15 16:131.60960.000.00-0.44-4.77
30722012007.03.15 00:07sell0.03eurchf1.60971.62981.60672007.03.15 16:121.60920.000.000.001.23
30788952007.03.15 13:47sell0.05eurchf1.61221.62981.60922007.03.15 16:121.60920.000.000.0012.33
30677822007.03.14 17:39buy0.01eurusd1.32261.29751.32562007.03.15 15:331.32320.000.00-0.210.60
30780612007.03.15 12:17buy0.02eurusd1.32001.29741.32302007.03.15 15:331.32300.000.000.006.00
30706282007.03.14 21:39buy0.01eurchf1.60921.58411.61222007.03.15 13:471.61220.000.000.152.46
30647072007.03.14 13:29sell0.01usdcad1.17201.19711.16902007.03.15 13:041.17430.000.00-0.21-1.96
30652822007.03.14 15:00sell0.02usdcad1.17451.19711.17152007.03.15 13:041.17420.000.00-0.410.51
30693892007.03.14 19:16sell0.03usdcad1.17711.19721.17412007.03.15 13:041.17410.000.00-0.627.67
30576802007.03.13 20:41sell0.01usdcad1.17211.19721.16912007.03.15 12:591.17420.000.00-0.28-1.79
30589402007.03.13 23:36sell0.02usdcad1.17461.19721.17162007.03.15 12:541.17430.000.00-0.550.51
30693972007.03.14 19:16sell0.03usdcad1.17721.19731.17422007.03.15 12:541.17420.000.00-0.627.66
30672082007.03.14 17:20sell0.01eurusd1.32111.34621.31812007.03.15 11:141.32060.000.000.150.50
30692022007.03.14 19:09sell0.02eurusd1.32361.34621.32062007.03.15 11:141.32060.000.000.306.00
30690722007.03.14 19:02sell0.01usdjpy116.21118.72115.912007.03.15 03:04117.180.000.00-0.41-8.28
30700492007.03.14 20:25sell0.02usdjpy116.46118.72116.162007.03.15 03:04117.190.000.00-0.82-12.46
30705052007.03.14 21:25sell0.03usdjpy116.71118.72116.412007.03.15 03:04117.180.000.00-1.24-12.03
30709432007.03.14 22:16sell0.05usdjpy116.97118.73116.672007.03.15 03:04117.170.000.00-2.06-8.53
30728442007.03.15 01:33sell0.09usdjpy117.22118.73116.922007.03.15 03:04117.180.000.000.003.07
30731862007.03.15 02:12sell0.15usdjpy117.47118.73117.172007.03.15 03:03117.170.000.000.0038.41
30251732007.03.09 16:35sell0.01eurgbp0.67770.70280.67472007.03.15 02:400.68240.000.000.24-9.11
30395842007.03.12 15:22sell0.02eurgbp0.68020.70280.67722007.03.15 02:400.68230.000.000.39-8.14
30423272007.03.12 17:08sell0.03eurgbp0.68280.70290.67982007.03.15 02:400.68220.000.000.593.49
30396762007.03.12 15:23sell0.01eurgbp0.68030.70540.67732007.03.15 02:400.68230.000.000.20-3.88
30631632007.03.14 09:48sell0.05eurgbp0.68530.70290.68232007.03.15 02:400.68230.000.000.5829.08
30424452007.03.12 17:10sell0.02eurgbp0.68290.70550.67992007.03.15 02:390.68240.000.000.391.93
30631642007.03.14 09:48sell0.03eurgbp0.68540.70550.68242007.03.15 02:390.68240.000.000.3517.44
30717042007.03.14 23:21buy0.01usdjpy117.14114.63117.442007.03.15 02:12117.440.000.000.382.55
30705202007.03.14 21:25buy0.01usdjpy116.81114.30117.112007.03.14 23:21117.110.000.000.002.56
30662952007.03.14 16:32buy0.01eurchf1.60791.58281.61092007.03.14 21:391.60850.000.000.000.50
30688202007.03.14 18:48buy0.02eurchf1.60541.58281.60842007.03.14 21:391.60840.000.000.004.93
30700382007.03.14 20:25buy0.01usdjpy116.46113.95116.762007.03.14 21:25116.760.000.000.002.56
30656072007.03.14 15:32buy0.01usdjpy116.61114.10116.912007.03.14 20:25116.430.000.000.00-1.55
30670082007.03.14 17:05buy0.02usdjpy116.36114.10116.662007.03.14 20:25116.420.000.000.001.03
30693762007.03.14 19:16buy0.03usdjpy116.11114.10116.412007.03.14 20:25116.410.000.000.007.73
30663022007.03.14 16:33sell0.01eurchf1.60751.63261.60452007.03.14 19:031.60450.000.000.002.47
30670322007.03.14 17:07sell0.01usdjpy116.28118.79115.982007.03.14 19:02116.240.000.000.000.34
30675552007.03.14 17:36sell0.02usdjpy116.53118.79116.232007.03.14 19:02116.230.000.000.005.16
30532712007.03.13 14:41buy0.01eurusd1.31931.29421.32232007.03.14 17:381.32230.000.00-0.073.00
30538302007.03.13 15:31buy0.01eurusd1.32081.29571.32382007.03.14 17:201.32120.000.00-0.070.40
30649702007.03.14 14:19buy0.02eurusd1.31821.29561.32122007.03.14 17:201.32120.000.000.006.00
30650962007.03.14 14:32sell0.01usdjpy116.38118.89116.082007.03.14 17:07116.310.000.000.000.60
30657852007.03.14 15:42sell0.02usdjpy116.63118.89116.332007.03.14 17:07116.330.000.000.005.16
30579402007.03.13 21:14buy0.01audusd0.78480.75970.78782007.03.14 16:420.78440.000.000.01-0.40
30589132007.03.13 23:32buy0.02audusd0.78150.75890.78452007.03.14 16:420.78450.000.000.026.00
30400592007.03.12 15:29buy0.01eurchf1.61501.58991.61802007.03.14 16:331.60760.000.000.10-6.07
30520202007.03.13 11:31buy0.02eurchf1.61241.58981.61542007.03.14 16:331.60760.000.000.10-7.87
30545282007.03.13 16:03buy0.03eurchf1.60981.58971.61282007.03.14 16:331.60750.000.000.15-5.66
30586962007.03.13 23:03buy0.05eurchf1.60721.58961.61022007.03.14 16:331.60760.000.000.241.64
30614932007.03.14 05:25buy0.09eurchf1.60461.58951.60762007.03.14 16:331.60760.000.000.0022.14
30631432007.03.14 09:47buy0.01eurchf1.60421.57911.60722007.03.14 16:321.60720.000.000.002.46
30646342007.03.14 13:15buy0.01usdjpy116.27113.76116.572007.03.14 15:32116.570.000.000.002.57
30607202007.03.14 03:25buy0.01usdjpy116.34113.83116.642007.03.14 14:32116.390.000.000.000.43
30613882007.03.14 05:08buy0.02usdjpy116.09113.83116.392007.03.14 14:32116.390.000.000.005.16
30531552007.03.13 14:24sell0.01usdcad1.16811.19321.16512007.03.14 13:291.17250.000.00-0.07-3.75
30571292007.03.13 19:31sell0.02usdcad1.17061.19321.16762007.03.14 13:291.17260.000.00-0.14-3.41
30577352007.03.13 20:47sell0.03usdcad1.17321.19331.17022007.03.14 13:281.17270.000.00-0.211.28
30614562007.03.14 05:16sell0.05usdcad1.17581.19341.17282007.03.14 13:281.17280.000.000.0012.79
30626992007.03.14 09:38buy0.01usdjpy115.95113.44116.252007.03.14 12:16116.250.000.000.002.58
30629092007.03.14 09:43buy0.03usdjpy115.84113.83116.142007.03.14 12:07116.140.000.000.007.75
30586662007.03.13 23:01sell0.01eurchf1.60721.63231.60422007.03.14 09:471.60420.000.00-0.072.47
30599832007.03.14 02:15sell0.01usdjpy115.98118.49115.682007.03.14 09:38115.940.000.000.000.35
30607082007.03.14 03:24sell0.02usdjpy116.23118.49115.932007.03.14 09:38115.930.000.000.005.18
30562832007.03.13 18:36buy0.01usdjpy117.21114.70117.512007.03.14 03:25116.290.000.000.13-7.91
30565822007.03.13 19:01buy0.02usdjpy116.96114.70117.262007.03.14 03:25116.280.000.000.25-11.70
30569822007.03.13 19:22buy0.03usdjpy116.71114.70117.012007.03.14 03:25116.270.000.000.38-11.35
30575822007.03.13 20:36buy0.05usdjpy116.46114.70116.762007.03.14 03:25116.260.000.000.63-8.60
30591952007.03.14 00:15buy0.09usdjpy116.21114.70116.512007.03.14 03:25116.250.000.000.003.10
30600212007.03.14 02:17buy0.15usdjpy115.96114.70116.262007.03.14 03:25116.260.000.000.0038.71
30586842007.03.13 23:01sell0.01usdjpy116.32118.83116.022007.03.14 02:15116.020.000.00-0.142.59
30579372007.03.13 21:14sell0.01audusd0.78420.80930.78122007.03.13 23:320.78120.000.000.003.00
30575982007.03.13 20:36sell0.01usdjpy116.40118.91116.102007.03.13 23:01116.370.000.000.000.26
30581902007.03.13 21:45sell0.02usdjpy116.65118.91116.352007.03.13 23:01116.350.000.000.005.16
30531092007.03.13 14:19sell0.01eurchf1.61071.63581.60772007.03.13 23:001.60770.000.000.002.46
30370132007.03.12 11:31sell0.01audusd0.78270.80780.77972007.03.13 21:140.78470.000.00-0.02-2.00
30512282007.03.13 09:29sell0.01audusd0.78270.80780.77972007.03.13 21:130.78450.000.000.00-1.80
30458632007.03.12 21:56sell0.02audusd0.78520.80780.78222007.03.13 21:130.78450.000.00-0.051.40
30534162007.03.13 15:04sell0.02audusd0.78520.80780.78222007.03.13 21:130.78470.000.000.001.00
30552222007.03.13 16:43sell0.03audusd0.78780.80790.78482007.03.13 21:130.78480.000.000.009.00
30552522007.03.13 16:47sell0.03audusd0.78780.80790.78482007.03.13 21:130.78480.000.000.009.00
30527632007.03.13 13:50buy0.01usdcad1.16901.14391.17202007.03.13 20:411.17200.000.000.002.56
30569452007.03.13 19:21sell0.01usdjpy116.74119.25116.442007.03.13 20:36116.440.000.000.002.58
30552132007.03.13 16:42sell0.01usdjpy116.81119.32116.512007.03.13 19:21116.760.000.000.000.43
30560052007.03.13 18:04sell0.02usdjpy117.06119.32116.762007.03.13 19:21116.760.000.000.005.14
30552152007.03.13 16:42buy0.01usdjpy116.86114.35117.162007.03.13 18:36117.160.000.000.002.56
30442542007.03.12 20:07buy0.01usdjpy117.77115.26118.072007.03.13 16:42116.810.000.000.13-8.22
30473042007.03.13 01:27buy0.02usdjpy117.52115.26117.822007.03.13 16:42116.820.000.000.00-11.98
30528012007.03.13 13:56buy0.03usdjpy117.27115.26117.572007.03.13 16:42116.810.000.000.00-11.81
30529322007.03.13 14:06buy0.05usdjpy117.02115.26117.322007.03.13 16:42116.820.000.000.00-8.56
30532022007.03.13 14:31buy0.09usdjpy116.77115.26117.072007.03.13 16:42116.820.000.000.003.85
30527992007.03.13 13:56buy0.01usdjpy117.28114.77117.582007.03.13 16:42116.810.000.000.00-4.02
30529282007.03.13 14:06buy0.02usdjpy117.02114.76117.322007.03.13 16:42116.820.000.000.00-3.42
30531332007.03.13 14:21buy0.03usdjpy116.77114.76117.072007.03.13 16:42116.810.000.000.001.03
30550432007.03.13 16:29buy0.15usdjpy116.52115.26116.822007.03.13 16:42116.820.000.000.0038.52
30550422007.03.13 16:29buy0.05usdjpy116.52114.76116.822007.03.13 16:42116.820.000.000.0012.84
30377302007.03.12 12:35buy0.01eurusd1.31741.29231.32042007.03.13 15:311.32040.000.00-0.073.00
30520752007.03.13 11:42buy0.01eurusd1.31601.29091.31902007.03.13 14:411.31900.000.000.003.00
30388712007.03.12 14:26sell0.01usdcad1.16881.19391.16582007.03.13 14:241.16850.000.00-0.070.26
30399542007.03.12 15:26sell0.02usdcad1.17141.19401.16842007.03.13 14:231.16840.000.00-0.145.14
30411432007.03.12 16:01sell0.01eurchf1.61411.63921.61112007.03.13 14:191.61110.000.00-0.072.45
30417132007.03.12 15:43sell0.01usdjpy117.32119.83117.022007.03.13 13:56117.270.000.00-0.140.43
30425852007.03.12 17:22sell0.02usdjpy117.57119.83117.272007.03.13 13:56117.270.000.00-0.275.12
30468092007.03.13 00:03sell0.01usdcad1.17201.19711.16902007.03.13 13:501.16900.000.000.002.57
30375962007.03.12 12:30sell0.01eurusd1.31641.34151.31342007.03.13 11:421.31610.000.000.050.30
30432802007.03.12 18:13sell0.02eurusd1.31901.34161.31602007.03.13 11:421.31600.000.000.106.00
30027842007.03.08 01:18sell0.01audusd0.77560.80070.77262007.03.13 09:290.78300.000.00-0.06-7.40
30075832007.03.08 12:47sell0.02audusd0.77810.80070.77512007.03.13 09:290.78310.000.00-0.15-10.00
30240732007.03.09 16:01sell0.03audusd0.78070.80080.77772007.03.13 09:280.78300.000.00-0.14-6.90
30370542007.03.12 11:41sell0.05audusd0.78320.80080.78022007.03.13 09:280.78300.000.00-0.121.00
30460592007.03.12 22:17sell0.09audusd0.78600.80110.78302007.03.13 09:280.78300.000.00-0.2227.00
30208922007.03.09 14:00buy0.01usdcad1.17671.15161.17972007.03.13 00:031.17190.000.000.10-4.10
30226162007.03.09 15:37buy0.02usdcad1.17421.15161.17722007.03.13 00:031.17180.000.000.20-4.10
30266052007.03.09 18:14buy0.03usdcad1.17161.15151.17462007.03.13 00:031.17200.000.000.301.02
30421522007.03.12 17:01buy0.05usdcad1.16901.15141.17202007.03.13 00:031.17200.000.000.2512.80
30429102007.03.12 17:39buy0.01usdjpy117.70115.19118.002007.03.12 20:07117.740.000.000.000.34
30432772007.03.12 18:13buy0.02usdjpy117.45115.19117.752007.03.12 20:07117.750.000.000.005.10
30374362007.03.12 12:12buy0.01usdjpy118.12115.61118.422007.03.12 17:39117.650.000.000.00-3.99
30389872007.03.12 14:35buy0.02usdjpy117.87115.61118.172007.03.12 17:39117.660.000.000.00-3.57
30395862007.03.12 15:22buy0.03usdjpy117.62115.61117.922007.03.12 17:39117.650.000.000.000.76
30417162007.03.12 15:43buy0.05usdjpy117.35115.59117.652007.03.12 17:39117.650.000.000.0012.75
30224472007.03.09 15:36sell0.01eurchf1.61751.64261.61452007.03.12 16:011.61450.000.00-0.072.44
30403562007.03.12 15:30sell0.01usdjpy117.41119.92117.112007.03.12 15:43117.370.000.000.000.34
30406232007.03.12 15:39sell0.02usdjpy117.67119.93117.372007.03.12 15:43117.370.000.000.005.11
30393442007.03.12 15:04sell0.01usdjpy117.73120.24117.432007.03.12 15:30117.430.000.000.002.55
30061632007.03.08 08:45sell0.01eurchf1.60731.63241.60432007.03.12 15:291.61500.000.00-0.14-6.28
30101432007.03.08 16:21sell0.02eurchf1.60991.63251.60692007.03.12 15:291.61480.000.00-0.29-7.99
30106042007.03.08 16:59sell0.04eurchf1.61261.63271.60962007.03.12 15:291.61490.000.00-0.56-7.50
30222822007.03.09 15:34sell0.05eurchf1.61521.63281.61222007.03.12 15:291.61490.000.00-0.361.22
30227282007.03.09 15:38sell0.09eurchf1.61791.63301.61492007.03.12 15:291.61490.000.00-0.6522.01
30226552007.03.09 15:38buy0.01eurgbp0.67970.65460.68272007.03.12 15:230.68020.000.00-0.080.97
30364752007.03.12 10:34buy0.02eurgbp0.67710.65450.68012007.03.12 15:220.68010.000.000.0011.62
30374712007.03.12 12:16sell0.01usdjpy118.07120.58117.772007.03.12 15:04117.770.000.000.002.55
30264882007.03.09 18:04sell0.01usdcad1.17241.19751.16942007.03.12 14:261.16940.000.00-0.072.57
30371832007.03.12 11:51buy0.01eurusd1.31411.28901.31712007.03.12 12:351.31710.000.000.003.00
30098112007.03.08 16:08buy0.01eurusd1.31341.28831.31642007.03.12 12:301.31640.000.00-0.143.00
30358442007.03.12 10:01sell0.01usdjpy118.40120.91118.102007.03.12 12:16118.100.000.000.002.54
30257712007.03.09 17:16sell0.01usdjpy117.92120.43117.622007.03.12 12:12118.110.000.00-0.14-1.61
30271422007.03.09 19:03sell0.02usdjpy118.17120.43117.872007.03.12 12:12118.120.000.00-0.270.85
30358482007.03.12 10:01sell0.03usdjpy118.42120.43118.122007.03.12 12:12118.120.000.000.007.62
30229692007.03.09 15:40buy0.01eurusd1.31081.28571.31382007.03.12 11:501.31380.000.00-0.073.00
30229722007.03.09 15:40buy0.02eurusd1.31081.28821.31382007.03.12 11:501.31380.000.00-0.146.00
30205722007.03.09 12:59buy0.01audusd0.77980.75470.78282007.03.12 11:310.78280.000.000.013.00
30274882007.03.09 19:24buy0.01usdjpy118.35115.84118.652007.03.12 10:01118.400.000.000.130.42
30291242007.03.09 21:34buy0.02usdjpy118.10115.84118.402007.03.12 10:01118.400.000.000.255.07
30246752007.03.09 16:15buy0.01usdjpy118.01115.50118.312007.03.09 19:24118.310.000.000.002.54
30209272007.03.09 14:01sell0.01usdcad1.17581.20091.17282007.03.09 18:041.17280.000.000.002.56
30136502007.03.08 21:38sell0.01usdjpy116.97119.48116.672007.03.09 17:16117.970.000.00-0.14-8.48
30146662007.03.09 00:12sell0.02usdjpy117.22119.48116.922007.03.09 17:16117.980.000.000.00-12.88
30163552007.03.09 03:06sell0.04usdjpy117.47119.48117.172007.03.09 17:16117.970.000.000.00-16.95
30222832007.03.09 15:34sell0.05usdjpy117.79119.55117.492007.03.09 17:16117.980.000.000.00-8.05
30224132007.03.09 15:36sell0.09usdjpy118.04119.55117.742007.03.09 17:16117.990.000.000.003.81
30237272007.03.09 15:53sell0.15usdjpy118.29119.55117.992007.03.09 17:16117.990.000.000.0038.14
29907422007.03.07 01:01sell0.01eurgbp0.67840.70350.67542007.03.09 16:340.67810.000.000.160.58
29980812007.03.07 14:50sell0.02eurgbp0.68100.70360.67802007.03.09 16:340.67800.000.000.3211.59
30207792007.03.09 13:46sell0.01usdjpy117.31119.82117.012007.03.09 16:15118.000.000.000.00-5.85
30216642007.03.09 15:30sell0.02usdjpy117.56119.82117.262007.03.09 16:15118.010.000.000.00-7.63
30222942007.03.09 15:34sell0.03usdjpy117.81119.82117.512007.03.09 16:15118.020.000.000.00-5.34
30224192007.03.09 15:36sell0.05usdjpy118.07119.83117.772007.03.09 16:15118.030.000.000.001.69
30237282007.03.09 15:53sell0.09usdjpy118.33119.84118.032007.03.09 16:15118.030.000.000.0022.88
30096172007.03.08 15:58sell0.01eurusd1.31381.33891.31082007.03.09 15:401.31080.000.000.053.00
30021842007.03.08 00:34sell0.01eurgbp0.68260.70770.67962007.03.09 15:380.67960.000.000.045.79
30163012007.03.09 03:02buy0.01eurchf1.61441.58931.61742007.03.09 15:361.61740.000.000.002.43
29863732007.03.06 19:32sell0.01usdcad1.17651.20161.17352007.03.09 14:011.17600.000.00-0.350.43
29993712007.03.07 18:06sell0.02usdcad1.17911.20171.17612007.03.09 14:011.17610.000.00-0.555.10
29868572007.03.06 20:43sell0.01usdcad1.17711.20221.17412007.03.09 14:001.17680.000.00-0.350.25
29994352007.03.07 18:20sell0.02usdcad1.17971.20231.17672007.03.09 14:001.17670.000.00-0.555.10
30162102007.03.09 02:57sell0.01usdjpy117.41119.92117.112007.03.09 13:46117.360.000.000.000.43
30196382007.03.09 10:47sell0.02usdjpy117.66119.92117.362007.03.09 13:46117.360.000.000.005.11
30102082007.03.08 16:24buy0.01eurchf1.61081.58571.61382007.03.09 03:021.61380.000.000.042.45
30134982007.03.08 21:32buy0.01usdjpy117.11114.60117.412007.03.09 02:57117.410.000.000.132.56
30044082007.03.08 05:08sell0.01usdjpy116.28118.79115.982007.03.08 21:38117.020.000.000.00-6.32
30047802007.03.08 05:50sell0.02usdjpy116.54118.80116.242007.03.08 21:38117.000.000.000.00-7.86
30058712007.03.08 07:51sell0.04usdjpy116.79118.80116.492007.03.08 21:38116.990.000.000.00-6.84
30076462007.03.08 13:02sell0.08usdjpy117.04118.80116.742007.03.08 21:38116.990.000.000.003.42
30100722007.03.08 16:20sell0.16usdjpy117.29118.80116.992007.03.08 21:38116.990.000.000.0041.03
30039392007.03.08 03:33sell0.01usdjpy115.93118.44115.632007.03.08 21:32117.120.000.000.00-10.16
30044012007.03.08 05:08sell0.02usdjpy116.18118.44115.882007.03.08 21:32117.110.000.000.00-15.88
30047582007.03.08 05:48sell0.04usdjpy116.43118.44116.132007.03.08 21:32117.100.000.000.00-22.89
30055252007.03.08 07:10sell0.08usdjpy116.68118.44116.382007.03.08 21:31117.100.000.000.00-28.69
30071332007.03.08 11:40sell0.16usdjpy116.93118.44116.632007.03.08 21:31117.110.000.000.00-24.59
30077062007.03.08 13:06sell0.32usdjpy117.18118.44116.882007.03.08 21:31117.120.000.000.0016.39
30110142007.03.08 17:37sell0.64usdjpy117.43118.44117.132007.03.08 21:31117.130.000.000.00163.92
30060612007.03.08 08:27buy0.01eurchf1.60731.58221.61032007.03.08 16:241.61030.000.000.002.45
29910782007.03.07 01:12sell0.01eurusd1.31371.33881.31072007.03.08 16:081.31330.000.000.170.40
30004272007.03.07 21:05sell0.02eurusd1.31631.33891.31332007.03.08 16:081.31330.000.000.336.00
29839022007.03.06 15:52sell0.01eurusd1.30931.33441.30632007.03.08 15:581.31400.000.000.22-4.70
29878202007.03.06 21:34sell0.02eurusd1.31181.33441.30882007.03.08 15:581.31390.000.000.44-4.20
29990132007.03.07 17:17sell0.04eurusd1.31441.33451.31142007.03.08 15:581.31400.000.000.661.60
30006662007.03.07 21:24sell0.08eurusd1.31701.33461.31402007.03.08 15:571.31400.000.001.3224.00
29985172007.03.07 16:04buy0.01eurchf1.60431.57921.60732007.03.08 08:451.60730.000.000.122.46
29876492007.03.06 21:27buy0.01eurchf1.60651.58141.60952007.03.08 08:261.60680.000.000.160.25
29985452007.03.07 16:10buy0.02eurchf1.60391.58131.60692007.03.08 08:261.60690.000.000.244.91
30037722007.03.08 03:08buy0.01usdjpy115.97113.46116.272007.03.08 05:08116.270.000.000.002.58
29913862007.03.07 01:39buy0.01usdjpy116.93114.42117.232007.03.08 03:33115.940.000.000.38-8.54
29925082007.03.07 02:59buy0.02usdjpy116.68114.42116.982007.03.08 03:33115.930.000.000.76-12.94
29927952007.03.07 03:26buy0.04usdjpy116.43114.42116.732007.03.08 03:32115.940.000.001.52-16.91
30013892007.03.07 22:50buy0.08usdjpy116.16114.40116.462007.03.08 03:32115.950.000.003.03-14.49
30022702007.03.08 00:37buy0.16usdjpy115.91114.40116.212007.03.08 03:32115.960.000.000.006.90
30029502007.03.08 01:38buy0.32usdjpy115.66114.40115.962007.03.08 03:32115.960.000.000.0082.79
29928382007.03.07 03:27buy0.01usdjpy116.34113.83116.642007.03.08 03:08115.920.000.000.38-3.62
30014212007.03.07 22:56buy0.02usdjpy116.09113.83116.392007.03.08 03:08115.910.000.000.76-3.11
30023662007.03.08 00:40buy0.04usdjpy115.84113.83116.142007.03.08 03:08115.900.000.000.002.07
30029782007.03.08 01:43buy0.08usdjpy115.59113.83115.892007.03.08 03:08115.890.000.000.0020.71
29747932007.03.06 00:57sell0.01audusd0.76850.79360.76552007.03.08 01:180.77590.000.00-0.09-7.40
29762842007.03.06 02:07sell0.02audusd0.77100.79360.76802007.03.08 01:170.77600.000.00-0.19-10.00
29775072007.03.06 04:30sell0.04audusd0.77360.79370.77062007.03.08 01:170.77590.000.00-0.39-9.20
29918792007.03.07 02:30sell0.08audusd0.77610.79370.77312007.03.08 01:170.77580.000.00-0.582.40
29974342007.03.07 12:07sell0.16audusd0.77880.79390.77582007.03.08 01:170.77580.000.00-1.1648.00
29671422007.03.05 14:28buy0.01eurgbp0.68210.65700.68512007.03.08 00:340.68270.000.00-0.411.16
29774872007.03.06 04:30buy0.02eurgbp0.67960.65700.68262007.03.08 00:340.68260.000.00-0.6511.58
29771242007.03.06 03:50sell0.01eurchf1.59941.62451.59642007.03.07 16:041.60430.000.00-0.07-4.01
29777442007.03.06 04:51sell0.02eurchf1.60211.62471.59912007.03.07 16:041.60420.000.00-0.14-3.44
29856082007.03.06 18:45sell0.04eurchf1.60471.62481.60172007.03.07 16:041.60430.000.00-0.271.31
29913762007.03.07 01:37sell0.08eurchf1.60731.62491.60432007.03.07 16:041.60430.000.000.0019.65
29761992007.03.06 02:02sell0.01usdjpy115.68118.19115.382007.03.07 03:27116.330.000.00-0.14-5.59
29762392007.03.06 02:05sell0.02usdjpy115.93118.19115.632007.03.07 03:27116.340.000.00-0.27-7.05
29769912007.03.06 03:30sell0.04usdjpy116.18118.19115.882007.03.07 03:27116.350.000.00-0.55-5.84
29773912007.03.06 04:25sell0.08usdjpy116.43118.19116.132007.03.07 03:27116.380.000.00-1.103.44
29877012007.03.06 21:29sell0.16usdjpy116.68118.19116.382007.03.07 03:27116.380.000.00-2.2041.24
29873432007.03.06 21:00buy0.01usdjpy116.59114.08116.892007.03.07 01:39116.890.000.000.132.57
29695272007.03.05 17:02buy0.01eurusd1.31081.28571.31382007.03.07 01:121.31380.000.00-0.143.00
29671452007.03.05 14:29sell0.01eurgbp0.68170.70680.67872007.03.07 01:000.67870.000.000.085.80
29777532007.03.06 04:52buy0.01eurchf1.60311.57801.60612007.03.06 21:271.60610.000.000.002.45
29774032007.03.06 04:25buy0.01usdjpy116.50113.99116.802007.03.06 21:00116.540.000.000.000.34
29838782007.03.06 15:51buy0.02usdjpy116.25113.99116.552007.03.06 21:00116.550.000.000.005.15
29839232007.03.06 15:54buy0.01usdcad1.17951.15441.18252007.03.06 20:431.17720.000.000.00-1.95
29841512007.03.06 16:19buy0.02usdcad1.17691.15431.17992007.03.06 20:431.17730.000.000.000.68
29847772007.03.06 17:04buy0.04usdcad1.17431.15421.17732007.03.06 20:431.17730.000.000.0010.19
29841652007.03.06 16:22buy0.01usdcad1.17631.15121.17932007.03.06 19:311.17660.000.000.000.25
29850192007.03.06 17:37buy0.02usdcad1.17371.15111.17672007.03.06 19:311.17670.000.000.005.10
29816562007.03.06 10:21sell0.01usdcad1.17671.20181.17372007.03.06 16:221.17640.000.000.000.26
29839162007.03.06 15:53sell0.02usdcad1.17931.20191.17632007.03.06 16:221.17630.000.000.005.10
29671382007.03.05 14:28buy0.01usdcad1.18141.15631.18442007.03.06 15:531.17910.000.000.05-1.95
29695372007.03.05 17:02buy0.02usdcad1.17881.15621.18182007.03.06 15:531.17920.000.000.100.68
29834312007.03.06 14:44buy0.04usdcad1.17631.15621.17932007.03.06 15:521.17930.000.000.0010.18
29671472007.03.05 14:29sell0.01eurusd1.31001.33511.30702007.03.06 15:521.30960.000.000.050.40
29813062007.03.06 09:44sell0.02eurusd1.31261.33521.30962007.03.06 15:521.30960.000.000.006.00
29788992007.03.06 06:31sell0.01usdcad1.17741.20251.17442007.03.06 10:211.17700.000.000.000.34
29810792007.03.06 09:00sell0.02usdcad1.18001.20261.17702007.03.06 10:211.17700.000.000.005.10
29671522007.03.05 14:29sell0.01usdcad1.18101.20611.17802007.03.06 06:311.17800.000.00-0.072.55
29697342007.03.05 17:12buy0.01eurchf1.60221.57711.60522007.03.06 04:521.60270.000.000.040.40
29730182007.03.05 20:07buy0.02eurchf1.59971.57711.60272007.03.06 04:521.60270.000.000.084.91
29768322007.03.06 03:13buy0.01usdjpy116.16113.65116.462007.03.06 04:25116.460.000.000.002.58
29671392007.03.05 14:28sell0.01eurchf1.59841.62351.59542007.03.06 03:491.59980.000.00-0.07-1.14
29762142007.03.06 02:04buy0.01usdjpy115.81113.30116.112007.03.06 03:13116.110.000.000.002.58
29716972007.03.05 18:21buy0.01usdjpy116.23113.72116.532007.03.06 02:04115.760.000.000.13-4.06
29725362007.03.05 19:05buy0.02usdjpy115.97113.71116.272007.03.06 02:04115.750.000.000.25-3.80
29740002007.03.05 23:07buy0.04usdjpy115.72113.71116.022007.03.06 02:04115.750.000.000.511.04
29745102007.03.06 00:33buy0.08usdjpy115.47113.71115.772007.03.06 02:04115.770.000.000.0020.73
29746392007.03.06 00:42buy0.01usdjpy115.38112.87115.682007.03.06 02:02115.680.000.000.002.59
29729402007.03.05 19:54sell0.01audusd0.77180.79690.76882007.03.06 00:570.76880.000.00-0.023.00
29740052007.03.05 23:08sell0.01usdjpy115.67118.18115.372007.03.06 00:42115.370.000.00-0.142.60
29697042007.03.05 17:12sell0.02eurchf1.60101.62361.59802007.03.06 00:421.59800.000.00-0.144.91
29671432007.03.05 14:29sell0.01usdjpy115.51118.02115.212007.03.05 23:08115.720.000.000.00-1.81
29687932007.03.05 16:44sell0.02usdjpy115.76118.02115.462007.03.05 23:07115.710.000.000.000.86
29697142007.03.05 17:12sell0.04usdjpy116.01118.02115.712007.03.05 23:07115.710.000.000.0010.37
29671402007.03.05 14:28sell0.01audusd0.77510.80020.77212007.03.05 19:540.77210.000.000.003.00
29688012007.03.05 16:44buy0.01usdjpy115.90113.39116.202007.03.05 18:21116.200.000.000.002.58
29671412007.03.05 14:28buy0.01eurchf1.59891.57381.60192007.03.05 17:121.60190.000.000.002.46
29671502007.03.05 14:29buy0.01eurusd1.31021.28511.31322007.03.05 17:021.31060.000.000.000.40
29676222007.03.05 15:12buy0.02eurusd1.30761.28501.31062007.03.05 17:021.31060.000.000.006.00
29671442007.03.05 14:29buy0.01usdjpy115.54113.03115.842007.03.05 16:44115.840.000.000.002.59
29670362007.03.05 14:14balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -13.18 3 754.81
Closed P/L: 3 741.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
32151452007.03.29 09:40sell0.01audusd0.80820.83330.8052 0.80930.000.00-0.05-1.10
32288752007.03.30 18:21buy0.01audusd0.81010.78500.8131 0.80890.000.000.01-1.20
32289952007.03.30 18:23sell0.02audusd0.81080.83340.8078 0.80930.000.00-0.053.00
32293862007.03.30 18:29buy0.01eurchf1.62161.59651.6246 1.62320.000.000.051.32
32301242007.03.30 18:49sell0.01eurchf1.61911.64421.6161 1.62370.000.00-0.07-3.78
32303482007.03.30 18:55sell0.02eurchf1.62201.64461.6190 1.62370.000.00-0.15-2.80
31884962007.03.26 16:27sell0.01eurgbp0.67540.70050.6724 0.67880.000.000.28-6.69
31965902007.03.27 11:03sell0.02eurgbp0.67800.70060.6750 0.67880.000.000.47-3.15
32234912007.03.30 10:45sell0.03eurgbp0.68060.70070.6776 0.67880.000.000.1210.63
32235582007.03.30 10:49sell0.01eurgbp0.68070.70580.6777 0.67880.000.000.043.74
32319642007.03.30 21:53buy0.30eurusd1.33591.31781.3387 1.33550.000.00-1.81-12.00
32227352007.03.30 10:10buy0.01usdcad1.15451.12941.1575 1.15380.000.000.05-0.61
32274532007.03.30 17:19buy0.02usdcad1.15201.12941.1550 1.15380.000.000.103.12
32321382007.03.30 22:05buy0.01usdcad1.15481.12971.1578 1.15380.000.000.05-0.87
32300022007.03.30 18:48sell0.01usdjpy117.25119.76116.95 117.860.000.00-0.15-5.18
32301762007.03.30 18:51sell0.02usdjpy117.50119.76117.20 117.860.000.00-0.30-6.11
32317242007.03.30 21:30sell0.03usdjpy117.78119.79117.48 117.860.000.00-0.44-2.04
32317322007.03.30 21:31buy0.01usdjpy117.80115.29118.10 117.820.000.000.140.17
  0.00 0.00 -1.71 -23.55
 Floating P/L: -25.26
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 741.63 Floating P/L: -25.26 Margin: 172.49
Balance: 8 741.63 Equity: 8 716.37 Free Margin: 8 569.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 688.41 Gross Loss: 1 946.78 Total Net Profit: 3 741.63
Profit Factor: 2.92 Expected Payoff: 6.39  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 357.00 (3.93%) Relative Drawdown: 4.90% (303.10)
 
Total Trades: 586 Short Positions (won %): 320 (67.19%) Long Positions (won %): 266 (74.06%)
Profit Trades (% of total): 412 (70.31%) Loss trades (% of total): 174 (29.69%)
Largest profit trade: 1 344.00 loss trade: -156.00
Average profit trade: 13.81 loss trade: -11.19
Maximum consecutive wins ($): 24 (88.89) consecutive losses ($): 7 (-303.10)
Maximal consecutive profit (count): 1 613.34 (4) consecutive loss (count): -357.00 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2