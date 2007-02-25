|Account: 523599
|Name: Phoenix Auto
|Currency: USD
|2007 April 6, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6955012
|2007.02.25 19:59
|balance
|Deposit
|5 000.00
|6955488
|2007.02.26 00:20
|buy
|0.30
|usdjpy
|121.05
|120.21
|121.47
|2007.02.27 08:20
|120.21
|0.00
|0.00
|3.60
|-209.63
|6960236
|2007.02.26 06:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2307
|1.2391
|1.2265
|2007.02.27 10:10
|1.2265
|0.00
|0.00
|-2.03
|68.49
|6962167
|2007.02.26 08:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|159.44
|158.60
|159.86
|2007.02.26 16:56
|158.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.60
|6982005
|2007.02.26 19:01
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.89
|159.73
|158.47
|2007.02.27 08:20
|158.47
|0.00
|0.00
|-2.37
|69.83
|6996352
|2007.02.27 08:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.43
|157.59
|158.85
|2007.02.27 15:17
|157.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.01
|7029893
|2007.02.28 00:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2179
|1.2263
|1.2137
|2007.03.02 11:23
|1.2263
|0.00
|0.00
|-7.89
|-137.00
|7031972
|2007.02.28 02:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.66
|157.50
|156.24
|2007.02.28 07:45
|156.24
|0.00
|0.00
|0.00
|71.06
|7034600
|2007.02.28 03:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9629
|1.9713
|1.9587
|2007.02.28 09:07
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7048198
|2007.02.28 11:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.35
|155.51
|156.77
|2007.02.28 17:48
|156.77
|0.00
|0.00
|0.00
|70.74
|7050718
|2007.02.28 12:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.51
|119.35
|118.09
|2007.02.28 16:47
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|71.13
|7058271
|2007.02.28 16:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9621
|1.9705
|1.9579
|2007.02.28 17:31
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7066567
|2007.02.28 20:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.43
|119.27
|118.01
|2007.03.01 13:52
|118.01
|0.00
|0.00
|-8.04
|71.18
|7068591
|2007.02.28 23:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.73
|157.57
|156.31
|2007.03.01 06:08
|156.31
|0.00
|0.00
|-6.86
|71.05
|7089309
|2007.03.01 13:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9625
|1.9709
|1.9583
|2007.03.01 17:01
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7089535
|2007.03.01 13:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.03
|117.19
|118.45
|2007.03.01 16:35
|117.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.36
|7111167
|2007.03.02 00:17
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.63
|118.47
|117.21
|2007.03.02 13:47
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|71.67
|7119477
|2007.03.02 09:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.84
|154.00
|155.26
|2007.03.02 14:02
|154.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.54
|7126911
|2007.03.02 13:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2241
|1.2157
|1.2283
|2007.03.02 19:34
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.19
|7128614
|2007.03.02 13:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.21
|116.37
|117.63
|2007.03.05 01:24
|116.37
|0.00
|0.00
|2.40
|-144.37
|7139698
|2007.03.02 18:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|154.36
|155.20
|153.94
|2007.03.02 19:28
|153.94
|0.00
|0.00
|0.00
|71.98
|7143836
|2007.03.02 20:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.89
|153.05
|154.31
|2007.03.05 01:36
|153.05
|0.00
|0.00
|1.97
|-144.85
|7147182
|2007.03.05 00:18
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2167
|1.2251
|1.2125
|2007.03.05 07:37
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|69.28
|7151135
|2007.03.05 02:01
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.07
|152.23
|153.49
|2007.03.05 02:50
|152.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.38
|7151153
|2007.03.05 02:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.08
|115.24
|116.50
|2007.03.05 09:16
|115.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.78
|7166877
|2007.03.05 08:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9304
|1.9388
|1.9262
|2007.03.05 09:10
|1.9262
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7175103
|2007.03.05 10:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2154
|1.2238
|1.2112
|2007.03.05 15:11
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.28
|7191887
|2007.03.05 17:46
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2214
|1.2130
|1.2256
|2007.03.08 16:13
|1.2256
|0.00
|0.00
|8.14
|68.54
|7195513
|2007.03.05 22:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9225
|1.9141
|1.9267
|2007.03.06 04:30
|1.9267
|0.00
|0.00
|-0.20
|84.00
|7195653
|2007.03.05 22:54
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.90
|115.06
|116.32
|2007.03.06 04:10
|116.32
|0.00
|0.00
|2.40
|72.21
|7212329
|2007.03.06 10:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.36
|115.52
|116.78
|2007.03.07 00:59
|116.78
|0.00
|0.00
|2.39
|71.93
|7213005
|2007.03.06 10:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|152.89
|153.73
|152.47
|2007.03.06 15:29
|152.47
|0.00
|0.00
|0.00
|72.19
|7237822
|2007.03.07 04:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.74
|151.90
|153.16
|2007.03.07 17:31
|153.16
|0.00
|0.00
|0.00
|72.11
|7238302
|2007.03.07 05:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.45
|115.61
|116.87
|2007.03.08 01:39
|115.61
|0.00
|0.00
|7.16
|-145.32
|7239923
|2007.03.07 06:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9296
|1.9212
|1.9338
|2007.03.07 21:43
|1.9338
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7258742
|2007.03.07 21:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|153.17
|154.01
|152.75
|2007.03.08 00:37
|152.75
|0.00
|0.00
|-7.04
|72.46
|7266938
|2007.03.08 05:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|153.00
|153.84
|152.58
|2007.03.08 07:43
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.87
|7267985
|2007.03.08 05:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.25
|117.09
|115.83
|2007.03.08 13:02
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.48
|7269736
|2007.03.08 06:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9310
|1.9394
|1.9268
|2007.03.12 10:34
|1.9394
|0.00
|0.00
|-0.40
|-168.00
|7277036
|2007.03.08 11:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.53
|152.69
|153.95
|2007.03.08 13:02
|153.95
|0.00
|0.00
|0.00
|71.74
|7290067
|2007.03.08 18:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|154.16
|155.00
|153.74
|2007.03.08 22:17
|153.74
|0.00
|0.00
|0.00
|71.75
|7296787
|2007.03.09 03:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.40
|118.24
|116.98
|2007.03.09 15:52
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.08
|7300378
|2007.03.09 07:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|154.27
|155.11
|153.85
|2007.03.09 19:16
|155.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.06
|7301051
|2007.03.09 08:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2273
|1.2357
|1.2231
|2007.03.09 19:26
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.96
|7322387
|2007.03.09 21:52
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2339
|1.2255
|1.2381
|2007.03.12 16:05
|1.2255
|0.00
|0.00
|1.63
|-137.09
|7322578
|2007.03.09 22:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.03
|155.87
|154.61
|2007.03.12 15:30
|154.61
|0.00
|0.00
|-2.33
|71.51
|7325494
|2007.03.12 02:24
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.35
|119.19
|117.93
|2007.03.12 14:34
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|71.23
|7368949
|2007.03.12 21:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.61
|118.45
|117.19
|2007.03.13 14:00
|117.19
|0.00
|0.00
|-2.76
|71.68
|7369509
|2007.03.12 21:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2253
|1.2337
|1.2211
|2007.03.13 14:38
|1.2211
|0.00
|0.00
|-1.98
|68.79
|7370396
|2007.03.12 22:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9323
|1.9407
|1.9281
|2007.03.13 09:26
|1.9281
|0.00
|0.00
|-0.14
|84.00
|7374861
|2007.03.13 06:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.99
|154.15
|155.41
|2007.03.13 14:06
|154.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.57
|7386637
|2007.03.13 14:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9286
|1.9370
|1.9244
|2007.03.14 09:48
|1.9244
|0.00
|0.00
|-0.14
|84.00
|7388067
|2007.03.13 14:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.91
|153.07
|154.33
|2007.03.13 16:40
|154.33
|0.00
|0.00
|0.00
|71.94
|7397065
|2007.03.13 18:16
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2215
|1.2299
|1.2173
|2007.03.13 21:12
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|69.01
|7412787
|2007.03.14 08:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.22
|152.38
|153.64
|2007.03.14 15:32
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|72.07
|7414634
|2007.03.14 09:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.12
|115.28
|116.54
|2007.03.14 15:32
|116.54
|0.00
|0.00
|0.00
|72.08
|7435935
|2007.03.14 15:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2172
|1.2088
|1.2214
|2007.03.15 12:17
|1.2214
|0.00
|0.00
|4.96
|68.77
|7453521
|2007.03.14 21:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|154.49
|155.33
|154.07
|2007.03.15 02:12
|155.33
|0.00
|0.00
|-6.66
|-143.00
|7455342
|2007.03.14 23:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.07
|117.91
|116.65
|2007.03.16 12:27
|116.65
|0.00
|0.00
|-10.78
|72.01
|7463535
|2007.03.15 07:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.11
|155.95
|154.69
|2007.03.19 04:15
|155.95
|0.00
|0.00
|-4.60
|-143.41
|7474692
|2007.03.15 15:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9356
|1.9440
|1.9314
|2007.03.16 11:33
|1.9440
|0.00
|0.00
|-0.14
|-168.00
|7485447
|2007.03.15 20:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2181
|1.2265
|1.2139
|2007.03.16 02:32
|1.2139
|0.00
|0.00
|-1.98
|69.20
|7498350
|2007.03.16 07:32
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2116
|1.2200
|1.2074
|2007.03.16 11:59
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|69.57
|7507227
|2007.03.16 12:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.62
|115.78
|117.04
|2007.03.19 04:15
|117.04
|0.00
|0.00
|2.39
|71.77
|7515716
|2007.03.16 16:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2067
|1.2151
|1.2025
|2007.03.20 05:46
|1.2151
|0.00
|0.00
|-4.00
|-138.26
|7520617
|2007.03.16 19:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9430
|1.9346
|1.9472
|2007.03.20 10:30
|1.9472
|0.00
|0.00
|-0.46
|84.00
|7527959
|2007.03.19 04:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.99
|156.83
|155.57
|2007.03.20 03:59
|156.83
|0.00
|0.00
|-2.58
|-142.56
|7539132
|2007.03.19 12:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.38
|118.22
|116.96
|2007.03.20 20:59
|116.96
|0.00
|0.00
|-2.77
|71.82
|7560284
|2007.03.20 08:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2136
|1.2052
|1.2178
|2007.03.22 20:16
|1.2178
|0.00
|0.00
|6.43
|68.98
|7561191
|2007.03.20 09:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.71
|157.55
|156.29
|2007.03.20 15:56
|156.29
|0.00
|0.00
|0.00
|71.44
|7584720
|2007.03.20 23:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.25
|116.41
|117.67
|2007.03.21 11:52
|117.67
|0.00
|0.00
|2.39
|71.39
|7586162
|2007.03.21 02:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9614
|1.9530
|1.9656
|2007.03.21 21:26
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7588104
|2007.03.21 05:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.13
|155.29
|156.55
|2007.03.21 10:31
|156.55
|0.00
|0.00
|0.00
|71.43
|7599347
|2007.03.21 16:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.63
|157.47
|156.21
|2007.03.21 23:17
|157.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.76
|7617090
|2007.03.22 06:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.51
|118.35
|117.09
|2007.03.26 14:58
|118.35
|0.00
|0.00
|-5.54
|-141.95
|7617599
|2007.03.22 07:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.32
|156.48
|157.74
|2007.03.23 12:13
|156.48
|0.00
|0.00
|2.17
|-142.93
|7638403
|2007.03.22 22:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2142
|1.2058
|1.2184
|2007.03.23 17:44
|1.2184
|0.00
|0.00
|1.61
|68.94
|7640467
|2007.03.23 03:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9643
|1.9727
|1.9601
|2007.03.23 17:41
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7668758
|2007.03.26 01:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.70
|155.86
|157.12
|2007.03.26 15:07
|157.12
|0.00
|0.00
|0.00
|70.95
|7672368
|2007.03.26 04:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2193
|1.2109
|1.2235
|2007.03.28 00:03
|1.2109
|0.00
|0.00
|3.06
|-138.75
|7701410
|2007.03.26 19:46
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.21
|158.05
|156.79
|2007.03.27 15:12
|158.05
|0.00
|0.00
|-2.56
|-141.94
|7706700
|2007.03.26 23:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.08
|118.92
|117.66
|2007.03.28 04:23
|117.66
|0.00
|0.00
|-5.52
|71.39
|7709336
|2007.03.27 01:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9687
|1.9603
|1.9729
|2007.03.28 11:39
|1.9603
|0.00
|0.00
|-0.28
|-168.00
|7738528
|2007.03.28 01:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.38
|156.54
|157.80
|2007.03.28 07:35
|156.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.27
|7742642
|2007.03.28 05:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.41
|116.57
|117.83
|2007.03.28 17:34
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.13
|7747257
|2007.03.28 09:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2118
|1.2202
|1.2076
|2007.03.30 10:56
|1.2202
|0.00
|0.00
|-7.50
|-137.68
|7751397
|2007.03.28 12:46
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.62
|157.46
|156.20
|2007.03.28 15:34
|156.20
|0.00
|0.00
|0.00
|71.82
|7766457
|2007.03.28 22:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.87
|117.71
|116.45
|2007.03.29 15:32
|117.71
|0.00
|0.00
|-8.03
|-142.72
|7782740
|2007.03.29 15:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.72
|118.56
|117.30
|2007.03.30 18:47
|117.30
|0.00
|0.00
|-2.76
|71.61
|7790530
|2007.03.30 02:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.39
|158.23
|156.97
|2007.03.30 04:35
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|71.30
|7792916
|2007.03.30 04:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.03
|156.19
|157.45
|2007.03.30 15:53
|157.45
|0.00
|0.00
|0.00
|71.03
|7818232
|2007.03.30 18:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2099
|1.2015
|1.2141
|2007.03.30 21:30
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|69.19
|7821638
|2007.03.30 19:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.93
|156.09
|157.35
|2007.03.30 21:04
|157.35
|0.00
|0.00
|0.00
|71.39
|7826527
|2007.04.02 01:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.51
|118.35
|117.09
|2007.04.03 10:11
|118.35
|0.00
|0.00
|-2.75
|-141.95
|7827332
|2007.04.02 01:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9689
|1.9605
|1.9731
|2007.04.02 10:25
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7830433
|2007.04.02 04:01
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.34
|158.18
|156.92
|2007.04.03 09:59
|158.18
|0.00
|0.00
|-2.54
|-142.01
|7832841
|2007.04.02 07:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2159
|1.2075
|1.2201
|2007.04.03 20:33
|1.2201
|0.00
|0.00
|1.66
|68.85
|7849778
|2007.04.02 22:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9778
|1.9694
|1.9820
|2007.04.03 10:30
|1.9820
|0.00
|0.00
|-0.44
|84.00
|7870477
|2007.04.03 18:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9775
|1.9859
|1.9733
|2007.04.03 20:57
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|7875854
|2007.04.04 01:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.43
|157.59
|158.85
|2007.04.04 13:15
|158.85
|0.00
|0.00
|0.00
|70.63
|7877595
|2007.04.04 03:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.77
|117.93
|119.19
|2007.04.06 15:30
|119.19
|0.00
|0.00
|9.82
|70.48
|7889844
|2007.04.04 14:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2208
|1.2292
|1.2166
|2007.04.05 16:10
|1.2166
|0.00
|0.00
|-5.96
|69.05
|7897604
|2007.04.04 19:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9761
|1.9845
|1.9719
|2007.04.05 13:58
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.18
|84.00
|7899485
|2007.04.05 01:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.65
|157.81
|159.07
|2007.04.05 15:24
|159.07
|0.00
|0.00
|0.00
|70.64
|0.00
|0.00
|-55.67
|-733.44
|Closed P/L:
|-789.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7922242
|2007.04.05 22:31
|sell
|0.20
|eurjpy
|159.31
|160.15
|158.89
|159.55
|0.00
|0.00
|-5.09
|-40.23
|7941862
|2007.04.06 21:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9651
|1.9735
|1.9609
|1.9650
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.00
|7937567
|2007.04.06 15:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.24
|120.08
|118.82
|119.31
|0.00
|0.00
|-2.75
|-11.73
|0.00
|0.00
|-7.88
|-49.96
|Floating P/L:
|-57.84
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-789.11
|Floating P/L:
|-57.84
|Margin:
|430.79
|Balance:
|4 210.89
|Equity:
|4 153.05
|Free Margin:
|3 722.26
|Details:
|Gross Profit:
|4 779.11
|Gross Loss:
|5 568.22
|Total Net Profit:
|-789.11
|Profit Factor:
|0.86
|Expected Payoff:
|-7.66
|Absolute Drawdown:
|1 471.23
|Maximal Drawdown:
|1 626.77 (31.55%)
|Relative Drawdown:
|31.55% (1 626.77)
|Total Trades:
|103
|Short Positions (won %):
|56 (64.29%)
|Long Positions (won %):
|47 (61.70%)
|Profit Trades (% of total):
|65 (63.11%)
|Loss trades (% of total):
|38 (36.89%)
|Largest
|profit trade:
|84.18
|loss trade:
|-206.03
|Average
|profit trade:
|73.52
|loss trade:
|-146.53
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (606.91)
|consecutive losses ($):
|4 (-588.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|606.91 (8)
|consecutive loss (count):
|-588.50 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2