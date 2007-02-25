FXDD

Account: 523599 Name: Phoenix Auto Currency: USD 2007 March 30, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
69550122007.02.25 19:59balanceDeposit5 000.00
69554882007.02.26 00:20buy0.30usdjpy121.05120.21121.472007.02.27 08:20120.210.000.003.60-209.63
69602362007.02.26 06:16sell0.20usdchf1.23071.23911.22652007.02.27 10:101.22650.000.00-2.0368.49
69621672007.02.26 08:15buy0.20eurjpy159.44158.60159.862007.02.26 16:56158.600.000.000.00-139.60
69820052007.02.26 19:01sell0.20eurjpy158.89159.73158.472007.02.27 08:20158.470.000.00-2.3769.83
69963522007.02.27 08:31buy0.20eurjpy158.43157.59158.852007.02.27 15:17157.590.000.000.00-141.01
70298932007.02.28 00:18sell0.20usdchf1.21791.22631.21372007.03.02 11:231.22630.000.00-7.89-137.00
70319722007.02.28 02:30sell0.20eurjpy156.66157.50156.242007.02.28 07:45156.240.000.000.0071.06
70346002007.02.28 03:46sell0.20gbpusd1.96291.97131.95872007.02.28 09:071.95870.000.000.0084.00
70481982007.02.28 11:00buy0.20eurjpy156.35155.51156.772007.02.28 17:48156.770.000.000.0070.74
70507182007.02.28 12:00sell0.20usdjpy118.51119.35118.092007.02.28 16:47118.090.000.000.0071.13
70582712007.02.28 16:00sell0.20gbpusd1.96211.97051.95792007.02.28 17:311.95790.000.000.0084.00
70665672007.02.28 20:31sell0.20usdjpy118.43119.27118.012007.03.01 13:52118.010.000.00-8.0471.18
70685912007.02.28 23:30sell0.20eurjpy156.73157.57156.312007.03.01 06:08156.310.000.00-6.8671.05
70893092007.03.01 13:45sell0.20gbpusd1.96251.97091.95832007.03.01 17:011.95830.000.000.0084.00
70895352007.03.01 13:52buy0.20usdjpy118.03117.19118.452007.03.01 16:35117.190.000.000.00-143.36
71111672007.03.02 00:17sell0.20usdjpy117.63118.47117.212007.03.02 13:47117.210.000.000.0071.67
71194772007.03.02 09:15buy0.20eurjpy154.84154.00155.262007.03.02 14:02154.000.000.000.00-143.54
71269112007.03.02 13:01buy0.20usdchf1.22411.21571.22832007.03.02 19:341.21570.000.000.00-138.19
71286142007.03.02 13:48buy0.20usdjpy117.21116.37117.632007.03.05 01:24116.370.000.002.40-144.37
71396982007.03.02 18:15sell0.20eurjpy154.36155.20153.942007.03.02 19:28153.940.000.000.0071.98
71438362007.03.02 20:18buy0.20eurjpy153.89153.05154.312007.03.05 01:36153.050.000.001.97-144.85
71471822007.03.05 00:18sell0.20usdchf1.21671.22511.21252007.03.05 07:371.21250.000.000.0069.28
71511352007.03.05 02:01buy0.20eurjpy153.07152.23153.492007.03.05 02:50152.230.000.000.00-145.38
71511532007.03.05 02:01buy0.20usdjpy116.08115.24116.502007.03.05 09:16115.240.000.000.00-145.78
71668772007.03.05 08:16sell0.20gbpusd1.93041.93881.92622007.03.05 09:101.92620.000.000.0084.00
71751032007.03.05 10:46sell0.20usdchf1.21541.22381.21122007.03.05 15:111.22380.000.000.00-137.28
71918872007.03.05 17:46buy0.20usdchf1.22141.21301.22562007.03.08 16:131.22560.000.008.1468.54
71955132007.03.05 22:32buy0.20gbpusd1.92251.91411.92672007.03.06 04:301.92670.000.00-0.2084.00
71956532007.03.05 22:54buy0.20usdjpy115.90115.06116.322007.03.06 04:10116.320.000.002.4072.21
72123292007.03.06 10:15buy0.20usdjpy116.36115.52116.782007.03.07 00:59116.780.000.002.3971.93
72130052007.03.06 10:45sell0.20eurjpy152.89153.73152.472007.03.06 15:29152.470.000.000.0072.19
72378222007.03.07 04:15buy0.20eurjpy152.74151.90153.162007.03.07 17:31153.160.000.000.0072.11
72383022007.03.07 05:02buy0.20usdjpy116.45115.61116.872007.03.08 01:39115.610.000.007.16-145.32
72399232007.03.07 06:46buy0.20gbpusd1.92961.92121.93382007.03.07 21:431.93380.000.000.0084.00
72587422007.03.07 21:00sell0.20eurjpy153.17154.01152.752007.03.08 00:37152.750.000.00-7.0472.46
72669382007.03.08 05:00sell0.20eurjpy153.00153.84152.582007.03.08 07:43153.840.000.000.00-143.87
72679852007.03.08 05:45sell0.20usdjpy116.25117.09115.832007.03.08 13:02117.090.000.000.00-143.48
72697362007.03.08 06:47sell0.20gbpusd1.93101.93941.92682007.03.12 10:341.93940.000.00-0.40-168.00
72770362007.03.08 11:30buy0.20eurjpy153.53152.69153.952007.03.08 13:02153.950.000.000.0071.74
72900672007.03.08 18:15sell0.20eurjpy154.16155.00153.742007.03.08 22:17153.740.000.000.0071.75
72967872007.03.09 03:00sell0.20usdjpy117.40118.24116.982007.03.09 15:52118.240.000.000.00-142.08
73003782007.03.09 07:16sell0.20eurjpy154.27155.11153.852007.03.09 19:16155.110.000.000.00-142.06
73010512007.03.09 08:02sell0.20usdchf1.22731.23571.22312007.03.09 19:261.23570.000.000.00-135.96
73223872007.03.09 21:52buy0.20usdchf1.23391.22551.23812007.03.12 16:051.22550.000.001.63-137.09
73225782007.03.09 22:45sell0.20eurjpy155.03155.87154.612007.03.12 15:30154.610.000.00-2.3371.51
73254942007.03.12 02:24sell0.20usdjpy118.35119.19117.932007.03.12 14:34117.930.000.000.0071.23
73689492007.03.12 21:01sell0.20usdjpy117.61118.45117.192007.03.13 14:00117.190.000.00-2.7671.68
73695092007.03.12 21:45sell0.20usdchf1.22531.23371.22112007.03.13 14:381.22110.000.00-1.9868.79
73703962007.03.12 22:36sell0.20gbpusd1.93231.94071.92812007.03.13 09:261.92810.000.00-0.1484.00
73748612007.03.13 06:15buy0.20eurjpy154.99154.15155.412007.03.13 14:06154.150.000.000.00-143.57
73866372007.03.13 14:15sell0.20gbpusd1.92861.93701.92442007.03.14 09:481.92440.000.00-0.1484.00
73880672007.03.13 14:45buy0.20eurjpy153.91153.07154.332007.03.13 16:40154.330.000.000.0071.94
73970652007.03.13 18:16sell0.20usdchf1.22151.22991.21732007.03.13 21:121.21730.000.000.0069.01
74127872007.03.14 08:00buy0.20eurjpy153.22152.38153.642007.03.14 15:32153.640.000.000.0072.07
74146342007.03.14 09:16buy0.20usdjpy116.12115.28116.542007.03.14 15:32116.540.000.000.0072.08
74359352007.03.14 15:16buy0.20usdchf1.21721.20881.22142007.03.15 12:171.22140.000.004.9668.77
74535212007.03.14 21:45sell0.20eurjpy154.49155.33154.072007.03.15 02:12155.330.000.00-6.66-143.00
74553422007.03.14 23:01sell0.20usdjpy117.07117.91116.652007.03.16 12:27116.650.000.00-10.7872.01
74635352007.03.15 07:30sell0.20eurjpy155.11155.95154.692007.03.19 04:15155.950.000.00-4.60-143.41
74746922007.03.15 15:17sell0.20gbpusd1.93561.94401.93142007.03.16 11:331.94400.000.00-0.14-168.00
74854472007.03.15 20:01sell0.20usdchf1.21811.22651.21392007.03.16 02:321.21390.000.00-1.9869.20
74983502007.03.16 07:32sell0.20usdchf1.21161.22001.20742007.03.16 11:591.20740.000.000.0069.57
75072272007.03.16 12:27buy0.20usdjpy116.62115.78117.042007.03.19 04:15117.040.000.002.3971.77
75157162007.03.16 16:30sell0.20usdchf1.20671.21511.20252007.03.20 05:461.21510.000.00-4.00-138.26
75206172007.03.16 19:49buy0.20gbpusd1.94301.93461.94722007.03.20 10:301.94720.000.00-0.4684.00
75279592007.03.19 04:15sell0.20eurjpy155.99156.83155.572007.03.20 03:59156.830.000.00-2.58-142.56
75391322007.03.19 12:01sell0.20usdjpy117.38118.22116.962007.03.20 20:59116.960.000.00-2.7771.82
75602842007.03.20 08:45buy0.20usdchf1.21361.20521.21782007.03.22 20:161.21780.000.006.4368.98
75611912007.03.20 09:30sell0.20eurjpy156.71157.55156.292007.03.20 15:56156.290.000.000.0071.44
75847202007.03.20 23:15buy0.20usdjpy117.25116.41117.672007.03.21 11:52117.670.000.002.3971.39
75861622007.03.21 02:18buy0.20gbpusd1.96141.95301.96562007.03.21 21:261.96560.000.000.0084.00
75881042007.03.21 05:17buy0.20eurjpy156.13155.29156.552007.03.21 10:31156.550.000.000.0071.43
75993472007.03.21 16:15sell0.20eurjpy156.63157.47156.212007.03.21 23:17157.470.000.000.00-142.76
76170902007.03.22 06:35sell0.20usdjpy117.51118.35117.092007.03.26 14:58118.350.000.00-5.54-141.95
76175992007.03.22 07:31buy0.20eurjpy157.32156.48157.742007.03.23 12:13156.480.000.002.17-142.93
76384032007.03.22 22:32buy0.20usdchf1.21421.20581.21842007.03.23 17:441.21840.000.001.6168.94
76404672007.03.23 03:04sell0.20gbpusd1.96431.97271.96012007.03.23 17:411.96010.000.000.0084.00
76687582007.03.26 01:31buy0.20eurjpy156.70155.86157.122007.03.26 15:07157.120.000.000.0070.95
76723682007.03.26 04:16buy0.20usdchf1.21931.21091.22352007.03.28 00:031.21090.000.003.06-138.75
77014102007.03.26 19:46sell0.20eurjpy157.21158.05156.792007.03.27 15:12158.050.000.00-2.56-141.94
77067002007.03.26 23:01sell0.20usdjpy118.08118.92117.662007.03.28 04:23117.660.000.00-5.5271.39
77093362007.03.27 01:01buy0.20gbpusd1.96871.96031.97292007.03.28 11:391.96030.000.00-0.28-168.00
77385282007.03.28 01:15buy0.20eurjpy157.38156.54157.802007.03.28 07:35156.540.000.000.00-143.27
77426422007.03.28 05:01buy0.20usdjpy117.41116.57117.832007.03.28 17:34116.570.000.000.00-144.13
77472572007.03.28 09:30sell0.20usdchf1.21181.22021.20762007.03.30 10:561.22020.000.00-7.50-137.68
77513972007.03.28 12:46sell0.20eurjpy156.62157.46156.202007.03.28 15:34156.200.000.000.0071.82
77664572007.03.28 22:00sell0.20usdjpy116.87117.71116.452007.03.29 15:32117.710.000.00-8.03-142.72
77827402007.03.29 15:45sell0.20usdjpy117.72118.56117.302007.03.30 18:47117.300.000.00-2.7671.61
77905302007.03.30 02:30sell0.20eurjpy157.39158.23156.972007.03.30 04:35156.970.000.000.0071.30
77929162007.03.30 04:45buy0.20eurjpy157.03156.19157.452007.03.30 15:53157.450.000.000.0071.03
78182322007.03.30 18:30buy0.20usdchf1.20991.20151.21412007.03.30 21:301.21410.000.000.0069.19
78216382007.03.30 19:15buy0.20eurjpy156.93156.09157.352007.03.30 21:04157.350.000.000.0071.39
  0.00 0.00 -55.64 -1 135.13
Closed P/L: -1 190.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 190.77 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 809.23 Equity: 3 809.23 Free Margin: 3 809.23
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 088.20 Gross Loss: 5 278.97 Total Net Profit: -1 190.77
Profit Factor: 0.77 Expected Payoff: -12.94  
Absolute Drawdown: 1 471.23 Maximal Drawdown: 1 626.77 (31.55%) Relative Drawdown: 31.55% (1 626.77)
 
Total Trades: 92 Short Positions (won %): 51 (64.71%) Long Positions (won %): 41 (56.10%)
Profit Trades (% of total): 56 (60.87%) Loss trades (% of total): 36 (39.13%)
Largest profit trade: 84.00 loss trade: -206.03
Average profit trade: 73.00 loss trade: -146.64
Maximum consecutive wins ($): 7 (526.45) consecutive losses ($): 4 (-588.50)
Maximal consecutive profit (count): 526.45 (7) consecutive loss (count): -588.50 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2