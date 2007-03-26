|Account: 195572
|Name: Don Steinitz
|Currency: USD
|2007 April 17, 00:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5299158
|2007.03.26 07:27
|balance
|Deposit
|5 000 000.00
|5408337
|2007.04.02 03:30
|buy
|8.00
|chfjpy
|96.86
|0.00
|0.00
|2007.04.03 04:14
|96.96
|0.00
|0.00
|13.57
|679.06
|5409675
|2007.04.02 05:15
|buy
|8.00
|eurchf
|1.6237
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 04:14
|1.6237
|0.00
|0.00
|23.04
|0.00
|5409678
|2007.04.02 05:16
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 04:15
|1.3366
|0.00
|0.00
|-60.00
|1 520.00
|5409685
|2007.04.02 05:17
|sell
|8.00
|usdchf
|1.2165
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 04:15
|1.2150
|0.00
|0.00
|-88.88
|987.65
|5411218
|2007.04.02 07:06
|buy
|8.00
|gbpjpy
|231.81
|0.00
|0.00
|2007.04.03 04:15
|233.10
|0.00
|0.00
|128.90
|8 758.38
|5415646
|2007.04.02 10:28
|sell
|8.00
|usdcad
|1.1538
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 04:15
|1.1556
|0.00
|0.00
|-31.14
|-1 246.11
|5415658
|2007.04.02 10:29
|buy
|8.00
|eurjpy
|157.28
|0.00
|0.00
|2007.04.03 04:15
|157.51
|0.00
|0.00
|50.88
|1 561.70
|5431907
|2007.04.03 06:03
|buy
|10.00
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|2007.04.05 17:51
|1.3422
|0.00
|0.00
|-300.00
|5 600.00
|5431919
|2007.04.03 06:04
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 04:48
|1.9817
|0.00
|0.00
|-120.00
|3 800.00
|5431941
|2007.04.03 06:07
|sell
|10.00
|usdcad
|1.1557
|0.0000
|0.0000
|2007.04.05 14:41
|1.1524
|0.00
|0.00
|-155.35
|2 863.59
|5431954
|2007.04.03 06:08
|sell
|10.00
|usdchf
|1.2153
|0.0000
|0.0000
|2007.04.05 17:53
|1.2143
|0.00
|0.00
|-442.53
|823.52
|5431962
|2007.04.03 06:09
|buy
|10.00
|chfjpy
|97.01
|0.00
|0.00
|2007.04.03 18:05
|97.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3 702.14
|5432151
|2007.04.03 06:31
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6246
|0.0000
|0.0000
|2007.04.03 18:05
|1.6290
|0.00
|0.00
|0.00
|3 608.93
|5444297
|2007.04.03 18:18
|buy
|10.00
|audusd
|0.8137
|0.0000
|0.0000
|2007.04.04 20:31
|0.8185
|0.00
|0.00
|10.00
|4 800.00
|5472833
|2007.04.05 05:37
|buy
|10.00
|audusd
|0.8184
|0.0000
|0.0000
|2007.04.10 04:31
|0.8230
|0.00
|0.00
|30.00
|4 600.00
|5472840
|2007.04.05 05:38
|buy
|10.00
|usdjpy
|118.61
|0.00
|0.00
|2007.04.06 06:42
|118.82
|0.00
|0.00
|88.41
|1 767.38
|5472842
|2007.04.05 05:38
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6307
|0.0000
|0.0000
|2007.04.06 08:28
|1.6326
|0.00
|0.00
|28.81
|1 561.09
|5472844
|2007.04.05 05:38
|buy
|10.00
|eurjpy
|158.52
|0.00
|0.00
|2007.04.05 14:41
|159.03
|0.00
|0.00
|0.00
|4 290.77
|5472849
|2007.04.05 05:39
|buy
|10.00
|gbpjpy
|234.25
|0.00
|0.00
|2007.04.06 17:56
|234.59
|0.00
|0.00
|160.17
|2 849.24
|5472858
|2007.04.05 05:39
|buy
|10.00
|chfjpy
|97.24
|0.00
|0.00
|2007.04.05 14:42
|97.49
|0.00
|0.00
|0.00
|2 102.96
|5493233
|2007.04.06 06:43
|buy
|10.00
|eurusd
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|2007.04.10 17:24
|1.3439
|0.00
|0.00
|-150.00
|2 100.00
|5493242
|2007.04.06 06:44
|sell
|10.00
|usdcad
|1.1518
|0.0000
|0.0000
|2007.04.10 04:55
|1.1499
|0.00
|0.00
|-78.13
|1 652.32
|5494351
|2007.04.06 08:33
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.30
|0.00
|0.00
|2007.04.10 04:54
|159.64
|0.00
|0.00
|125.70
|2 860.50
|5494353
|2007.04.06 08:33
|buy
|10.00
|chfjpy
|97.58
|0.00
|0.00
|2007.04.10 17:24
|97.88
|0.00
|0.00
|33.52
|2 520.37
|5505259
|2007.04.09 04:54
|buy
|10.00
|usdjpy
|119.36
|0.00
|0.00
|2007.04.16 17:30
|119.76
|0.00
|0.00
|616.36
|3 340.01
|5505267
|2007.04.09 04:55
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6343
|0.0000
|0.0000
|2007.04.10 04:31
|1.6386
|0.00
|0.00
|28.53
|3 519.11
|5505270
|2007.04.09 04:56
|buy
|10.00
|gbpjpy
|234.51
|0.00
|0.00
|2007.04.10 11:08
|234.82
|0.00
|0.00
|159.22
|2 600.89
|5505888
|2007.04.09 07:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3360
|0.0000
|1.3400
|2007.04.09 07:20
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|5522951
|2007.04.10 05:11
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6385
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 02:01
|1.6420
|0.00
|0.00
|114.87
|2 864.39
|5544274
|2007.04.11 05:51
|buy
|10.00
|eurusd
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 04:50
|1.3464
|0.00
|0.00
|-225.00
|4 300.00
|5544278
|2007.04.11 05:51
|buy
|10.00
|audusd
|0.8240
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 04:52
|0.8259
|0.00
|0.00
|30.00
|1 900.00
|5544291
|2007.04.11 05:53
|sell
|10.00
|usdcad
|1.1471
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 14:28
|1.1442
|0.00
|0.00
|0.00
|2 534.52
|5544299
|2007.04.11 05:54
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.83
|0.00
|0.00
|2007.04.11 14:28
|160.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1 844.24
|5544307
|2007.04.11 05:55
|buy
|10.00
|chfjpy
|97.78
|0.00
|0.00
|2007.04.13 15:47
|98.08
|0.00
|0.00
|67.06
|2 530.58
|5568255
|2007.04.12 08:37
|sell
|10.00
|usdcad
|1.1404
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 16:06
|1.1370
|0.00
|0.00
|0.00
|2 990.33
|5568268
|2007.04.12 08:38
|sell
|10.00
|usdchf
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|2007.04.12 16:06
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|2 549.13
|5568276
|2007.04.12 08:38
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6422
|0.0000
|0.0000
|2007.04.15 23:26
|1.6446
|0.00
|0.00
|57.58
|1 978.40
|5585274
|2007.04.13 02:44
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|2007.04.13 04:50
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 800.00
|5585283
|2007.04.12 23:44
|sell limit
|10.00
|chfjpy
|98.02
|0.00
|0.00
|2007.04.13 05:02
|97.77
|cancelled
|5594260
|2007.04.13 08:54
|buy
|10.00
|eurjpy
|160.44
|0.00
|0.00
|2007.04.13 16:21
|160.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2 611.62
|5594270
|2007.04.13 08:55
|buy
|10.00
|gbpjpy
|235.59
|0.00
|0.00
|2007.04.13 19:45
|236.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8 556.33
|5618647
|2007.04.16 02:05
|sell
|10.00
|usdcad
|1.1357
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 17:30
|1.1316
|0.00
|0.00
|0.00
|3 623.19
|5618691
|2007.04.16 02:10
|buy
|10.00
|chfjpy
|98.24
|0.00
|0.00
|2007.04.16 12:12
|98.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2 426.98
|5627868
|2007.04.16 12:58
|buy
|10.00
|usdcad
|1.1332
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 17:37
|1.1310
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 945.18
|5627876
|2007.04.16 15:35
|sell
|10.00
|usdjpy
|119.61
|0.00
|0.00
|2007.04.16 17:37
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 335.89
|5627890
|2007.04.16 12:20
|buy limit
|10.00
|usdchf
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|2007.04.16 17:38
|1.2133
|cancelled
|0.00
|0.00
|115.59
|107 850.14
|Closed P/L:
|107 965.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5632896
|2007.04.16 17:35
|buy
|10.00
|audusd
|0.8333
|0.0000
|0.0000
|0.8324
|0.00
|0.00
|10.00
|-900.00
|5633100
|2007.04.16 17:51
|buy
|10.00
|eurchf
|1.6439
|0.0000
|0.0000
|1.6435
|0.00
|0.00
|28.84
|-329.33
|5632890
|2007.04.16 17:34
|buy
|10.00
|eurusd
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|1.3529
|0.00
|0.00
|-75.00
|-2 200.00
|5632894
|2007.04.16 17:34
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9911
|0.0000
|0.0000
|1.9888
|0.00
|0.00
|-10.00
|-2 300.00
|5618670
|2007.04.16 02:07
|sell
|10.00
|usdchf
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|1.2149
|0.00
|0.00
|-111.11
|-1 646.23
|0.00
|0.00
|-157.27
|-7 375.56
|Floating P/L:
|-7 532.83
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|107 965.73
|Floating P/L:
|-7 532.83
|Margin:
|32 672.50
|Balance:
|5 107 965.73
|Equity:
|5 100 432.90
|Free Margin:
|5 067 760.40
|Details:
|Gross Profit:
|115 326.05
|Gross Loss:
|7 360.32
|Total Net Profit:
|107 965.73
|Profit Factor:
|15.67
|Expected Payoff:
|2453.77
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|3 281.07 (0.06%)
|Total Trades:
|44
|Short Positions (won %):
|11 (72.73%)
|Long Positions (won %):
|33 (93.94%)
|Profit Trades (% of total):
|39 (88.64%)
|Loss trades (% of total):
|5 (11.36%)
|Largest
|profit trade:
|8 887.28
|loss trade:
|-2 800.00
|Average
|profit trade:
|2 957.08
|loss trade:
|-1 472.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (42 584.51)
|consecutive losses ($):
|2 (-3 281.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|42 584.51 (15)
|consecutive loss (count):
|-3 281.07 (2)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|1