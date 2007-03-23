|Account: 1414042
|Name: corcione
|Currency: USD
|2007 April 13, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29118745
|2007.03.23 16:32
|balance
|Deposit
|1 000.00
|29121432
|2007.03.23 17:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3293
|0.0000
|1.3265
|2007.03.26 08:43
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.05
|2.80
|29174570
|2007.03.26 08:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3264
|1.3084
|1.3292
|2007.03.26 13:56
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|29196316
|2007.03.26 13:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3294
|1.3114
|1.3322
|2007.03.26 14:07
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|29201713
|2007.03.26 14:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3324
|1.3144
|1.3352
|2007.03.27 08:18
|1.3352
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.80
|29269861
|2007.03.27 08:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3351
|1.3171
|1.3379
|2007.03.27 14:20
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|29297030
|2007.03.27 13:23
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3333
|1.3153
|1.3361
|2007.03.27 14:20
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|29309505
|2007.03.27 14:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3362
|1.3182
|1.3390
|2007.03.28 12:30
|1.3351
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.10
|29314164
|2007.03.27 14:41
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3344
|1.3164
|1.3372
|2007.03.28 12:30
|1.3354
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.00
|29398875
|2007.03.28 08:37
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3326
|1.3146
|1.3354
|2007.03.28 12:30
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|29425030
|2007.03.28 12:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3359
|1.3179
|1.3387
|2007.03.29 08:19
|1.3330
|0.00
|0.00
|-0.18
|-2.90
|29460443
|2007.03.28 15:30
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3340
|1.3160
|1.3368
|2007.03.29 08:19
|1.3331
|0.00
|0.00
|-0.36
|-1.80
|29483881
|2007.03.28 18:33
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3322
|1.3142
|1.3350
|2007.03.29 08:19
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.73
|4.00
|29508819
|2007.03.29 00:09
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3304
|1.3124
|1.3332
|2007.03.29 08:19
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|29560755
|2007.03.29 08:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3333
|1.3153
|1.3361
|2007.03.30 15:15
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.10
|29700436
|2007.03.30 07:57
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3315
|1.3135
|1.3343
|2007.03.30 15:15
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|29735190
|2007.03.30 12:40
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3295
|1.3115
|1.3323
|2007.03.30 15:14
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|29776584
|2007.03.30 15:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3335
|1.3155
|1.3363
|2007.03.30 15:26
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|29784459
|2007.03.30 15:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3366
|1.3186
|1.3394
|2007.03.30 15:44
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|29797067
|2007.03.30 15:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3396
|1.3216
|1.3424
|2007.04.02 11:49
|1.3365
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.10
|29803168
|2007.03.30 15:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3374
|1.3194
|1.3402
|2007.04.02 11:49
|1.3364
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.00
|29841410
|2007.03.30 18:57
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3356
|1.3176
|1.3384
|2007.04.02 11:48
|1.3363
|0.00
|0.00
|-0.24
|2.80
|29879710
|2007.04.02 00:32
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3335
|1.3155
|1.3363
|2007.04.02 11:48
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|29970853
|2007.04.02 11:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3368
|1.3188
|1.3396
|2007.04.04 10:13
|1.3358
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.00
|30237649
|2007.04.03 17:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3350
|1.3170
|1.3378
|2007.04.04 10:13
|1.3361
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.20
|30243021
|2007.04.03 17:57
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3332
|1.3152
|1.3360
|2007.04.04 10:12
|1.3360
|0.00
|0.00
|-0.24
|11.20
|30357199
|2007.04.04 10:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3362
|1.3182
|1.3390
|2007.04.04 14:21
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|30365069
|2007.04.04 11:03
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3341
|1.3161
|1.3369
|2007.04.04 14:21
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|30390255
|2007.04.04 14:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3371
|1.3191
|1.3399
|2007.04.05 13:11
|1.3399
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.80
|30536327
|2007.04.05 13:11
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3401
|1.3221
|1.3429
|2007.04.05 13:26
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|30544453
|2007.04.05 13:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3433
|1.3253
|1.3461
|2007.04.10 00:59
|1.3377
|0.00
|0.00
|-0.18
|-5.60
|30637202
|2007.04.06 06:18
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3415
|1.3235
|1.3443
|2007.04.10 00:58
|1.3379
|0.00
|0.00
|-0.24
|-7.20
|30667159
|2007.04.06 12:35
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3385
|1.3205
|1.3413
|2007.04.10 00:58
|1.3378
|0.00
|0.00
|-0.48
|-2.80
|30695196
|2007.04.06 14:12
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3367
|1.3187
|1.3395
|2007.04.10 00:58
|1.3378
|0.00
|0.00
|-0.96
|8.80
|30792893
|2007.04.09 16:42
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3349
|1.3169
|1.3377
|2007.04.10 00:58
|1.3377
|0.00
|0.00
|-0.97
|44.80
|30830734
|2007.04.10 00:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3382
|1.3202
|1.3410
|2007.04.10 02:32
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|30852560
|2007.04.10 02:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3420
|1.3240
|1.3448
|2007.04.10 15:04
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|30964285
|2007.04.10 15:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3450
|1.3270
|1.3478
|2007.04.12 01:36
|1.3447
|0.00
|0.00
|-0.24
|-0.30
|30980691
|2007.04.10 17:13
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3432
|1.3252
|1.3460
|2007.04.12 01:36
|1.3446
|0.00
|0.00
|-0.48
|2.80
|31161224
|2007.04.11 18:10
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3414
|1.3234
|1.3442
|2007.04.12 01:35
|1.3442
|0.00
|0.00
|-0.73
|11.20
|31214294
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3448
|1.3268
|1.3476
|2007.04.12 07:16
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|31259344
|2007.04.12 07:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3478
|1.3298
|1.3506
|2007.04.12 12:36
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|31264945
|2007.04.12 07:50
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3460
|1.3280
|1.3488
|2007.04.12 12:36
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|31283196
|2007.04.12 09:45
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3442
|1.3262
|1.3470
|2007.04.12 12:36
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|31308256
|2007.04.12 12:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3464
|1.3284
|1.3492
|2007.04.12 14:22
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|31332650
|2007.04.12 14:22
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3494
|1.3314
|1.3522
|2007.04.13 00:44
|1.3504
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.00
|31356911
|2007.04.12 16:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3476
|1.3296
|1.3504
|2007.04.13 00:44
|1.3504
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.60
|31416932
|2007.04.13 00:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3509
|1.3329
|1.3537
|2007.04.13 10:02
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|31511341
|2007.04.13 10:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3539
|1.3359
|1.3567
|2007.04.13 17:43
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|31568355
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|1.3549
|2007.04.13 17:42
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|31584726
|2007.04.13 15:14
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|1.3531
|2007.04.13 17:42
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|0.00
|0.00
|-7.06
|204.16
|Closed P/L:
|197.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|197.10
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 197.10
|Equity:
|1 197.10
|Free Margin:
|1 197.10
|Details:
|Gross Profit:
|229.40
|Gross Loss:
|32.30
|Total Net Profit:
|197.10
|Profit Factor:
|7.10
|Expected Payoff:
|3.94
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|16.50 (1.42%)
|Total Trades:
|50
|Short Positions (won %):
|1 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|49 (73.47%)
|Profit Trades (% of total):
|37 (74.00%)
|Loss trades (% of total):
|13 (26.00%)
|Largest
|profit trade:
|43.83
|loss trade:
|-7.44
|Average
|profit trade:
|6.20
|loss trade:
|-2.48
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (30.67)
|consecutive losses ($):
|3 (-16.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|63.29 (6)
|consecutive loss (count):
|-16.50 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1