Interbank FX, LLC

Account: 1414042 Name: corcione Currency: USD 2007 April 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
291187452007.03.23 16:32balanceDeposit1 000.00
291214322007.03.23 17:01sell0.10eurusdm1.32930.00001.32652007.03.26 08:431.32650.000.000.052.80
291745702007.03.26 08:44buy0.10eurusdm1.32641.30841.32922007.03.26 13:561.32920.000.000.002.80
291963162007.03.26 13:56buy0.10eurusdm1.32941.31141.33222007.03.26 14:071.33220.000.000.002.80
292017132007.03.26 14:07buy0.10eurusdm1.33241.31441.33522007.03.27 08:181.33520.000.00-0.062.80
292698612007.03.27 08:18buy0.10eurusdm1.33511.31711.33792007.03.27 14:201.33590.000.000.000.80
292970302007.03.27 13:23buy0.20eurusdm1.33331.31531.33612007.03.27 14:201.33610.000.000.005.60
293095052007.03.27 14:21buy0.10eurusdm1.33621.31821.33902007.03.28 12:301.33510.000.00-0.06-1.10
293141642007.03.27 14:41buy0.20eurusdm1.33441.31641.33722007.03.28 12:301.33540.000.00-0.122.00
293988752007.03.28 08:37buy0.40eurusdm1.33261.31461.33542007.03.28 12:301.33540.000.000.0011.20
294250302007.03.28 12:30buy0.10eurusdm1.33591.31791.33872007.03.29 08:191.33300.000.00-0.18-2.90
294604432007.03.28 15:30buy0.20eurusdm1.33401.31601.33682007.03.29 08:191.33310.000.00-0.36-1.80
294838812007.03.28 18:33buy0.40eurusdm1.33221.31421.33502007.03.29 08:191.33320.000.00-0.734.00
295088192007.03.29 00:09buy0.80eurusdm1.33041.31241.33322007.03.29 08:191.33320.000.000.0022.40
295607552007.03.29 08:19buy0.10eurusdm1.33331.31531.33612007.03.30 15:151.33320.000.00-0.06-0.10
297004362007.03.30 07:57buy0.20eurusdm1.33151.31351.33432007.03.30 15:151.33310.000.000.003.20
297351902007.03.30 12:40buy0.40eurusdm1.32951.31151.33232007.03.30 15:141.33230.000.000.0011.20
297765842007.03.30 15:16buy0.10eurusdm1.33351.31551.33632007.03.30 15:261.33630.000.000.002.80
297844592007.03.30 15:26buy0.10eurusdm1.33661.31861.33942007.03.30 15:441.33940.000.000.002.80
297970672007.03.30 15:44buy0.10eurusdm1.33961.32161.34242007.04.02 11:491.33650.000.00-0.06-3.10
298031682007.03.30 15:55buy0.20eurusdm1.33741.31941.34022007.04.02 11:491.33640.000.00-0.12-2.00
298414102007.03.30 18:57buy0.40eurusdm1.33561.31761.33842007.04.02 11:481.33630.000.00-0.242.80
298797102007.04.02 00:32buy0.80eurusdm1.33351.31551.33632007.04.02 11:481.33630.000.000.0022.40
299708532007.04.02 11:49buy0.10eurusdm1.33681.31881.33962007.04.04 10:131.33580.000.00-0.12-1.00
302376492007.04.03 17:35buy0.20eurusdm1.33501.31701.33782007.04.04 10:131.33610.000.00-0.122.20
302430212007.04.03 17:57buy0.40eurusdm1.33321.31521.33602007.04.04 10:121.33600.000.00-0.2411.20
303571992007.04.04 10:13buy0.10eurusdm1.33621.31821.33902007.04.04 14:211.33680.000.000.000.60
303650692007.04.04 11:03buy0.20eurusdm1.33411.31611.33692007.04.04 14:211.33690.000.000.005.60
303902552007.04.04 14:22buy0.10eurusdm1.33711.31911.33992007.04.05 13:111.33990.000.00-0.182.80
305363272007.04.05 13:11buy0.10eurusdm1.34011.32211.34292007.04.05 13:261.34290.000.000.002.80
305444532007.04.05 13:26buy0.10eurusdm1.34331.32531.34612007.04.10 00:591.33770.000.00-0.18-5.60
306372022007.04.06 06:18buy0.20eurusdm1.34151.32351.34432007.04.10 00:581.33790.000.00-0.24-7.20
306671592007.04.06 12:35buy0.40eurusdm1.33851.32051.34132007.04.10 00:581.33780.000.00-0.48-2.80
306951962007.04.06 14:12buy0.80eurusdm1.33671.31871.33952007.04.10 00:581.33780.000.00-0.968.80
307928932007.04.09 16:42buy1.60eurusdm1.33491.31691.33772007.04.10 00:581.33770.000.00-0.9744.80
308307342007.04.10 00:59buy0.10eurusdm1.33821.32021.34102007.04.10 02:321.34100.000.000.002.80
308525602007.04.10 02:33buy0.10eurusdm1.34201.32401.34482007.04.10 15:041.34480.000.000.002.80
309642852007.04.10 15:04buy0.10eurusdm1.34501.32701.34782007.04.12 01:361.34470.000.00-0.24-0.30
309806912007.04.10 17:13buy0.20eurusdm1.34321.32521.34602007.04.12 01:361.34460.000.00-0.482.80
311612242007.04.11 18:10buy0.40eurusdm1.34141.32341.34422007.04.12 01:351.34420.000.00-0.7311.20
312142942007.04.12 01:36buy0.10eurusdm1.34481.32681.34762007.04.12 07:161.34760.000.000.002.80
312593442007.04.12 07:16buy0.10eurusdm1.34781.32981.35062007.04.12 12:361.34630.000.000.00-1.50
312649452007.04.12 07:50buy0.20eurusdm1.34601.32801.34882007.04.12 12:361.34650.000.000.001.00
312831962007.04.12 09:45buy0.40eurusdm1.34421.32621.34702007.04.12 12:361.34700.000.000.0011.20
313082562007.04.12 12:36buy0.10eurusdm1.34641.32841.34922007.04.12 14:221.34920.000.000.002.80
313326502007.04.12 14:22buy0.10eurusdm1.34941.33141.35222007.04.13 00:441.35040.000.00-0.061.00
313569112007.04.12 16:31buy0.20eurusdm1.34761.32961.35042007.04.13 00:441.35040.000.00-0.125.60
314169322007.04.13 00:44buy0.10eurusdm1.35091.33291.35372007.04.13 10:021.35370.000.000.002.80
315113412007.04.13 10:02buy0.10eurusdm1.35391.33591.35672007.04.13 17:431.35310.000.000.00-0.80
315683552007.04.13 14:40buy0.02eurusdm1.35210.00001.35492007.04.13 17:421.35310.000.000.000.20
315847262007.04.13 15:14buy0.22eurusdm1.35030.00001.35312007.04.13 17:421.35310.000.000.006.16
  0.00 0.00 -7.06 204.16
Closed P/L: 197.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 197.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 197.10 Equity: 1 197.10 Free Margin: 1 197.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 229.40 Gross Loss: 32.30 Total Net Profit: 197.10
Profit Factor: 7.10 Expected Payoff: 3.94  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 16.50 (1.42%)  
 
Total Trades: 50 Short Positions (won %): 1 (100.00%) Long Positions (won %): 49 (73.47%)
Profit Trades (% of total): 37 (74.00%) Loss trades (% of total): 13 (26.00%)
Largest profit trade: 43.83 loss trade: -7.44
Average profit trade: 6.20 loss trade: -2.48
Maximum consecutive wins ($): 8 (30.67) consecutive losses ($): 3 (-16.50)
Maximal consecutive profit (count): 63.29 (6) consecutive loss (count): -16.50 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1