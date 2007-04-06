Velocity4x

Account: 9010538 Name: Stan Polyakov Currency: USD 2007 April 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20815412007.04.06 01:16balanceDeposit10 000.00
20818012007.04.06 02:33buy0.20usdjpy118.79119.19119.742007.04.06 12:33119.190.000.000.0067.12
20818672007.04.06 02:50sell0.20gbpusd1.97031.98831.96682007.04.06 12:171.96960.000.000.0014.00
20821812007.04.06 04:02sell0.20eurusd1.34191.33881.33332007.04.06 12:351.33880.000.000.0062.00
20825392007.04.06 04:54buy0.20usdchf1.21621.19821.21972007.04.06 12:301.21970.000.000.0057.39
20826062007.04.06 04:57sell0.40gbpusd1.97211.96961.96412007.04.06 12:171.96960.000.000.00100.00
20849042007.04.06 12:17sell0.20gbpusd1.96931.96711.96162007.04.06 12:301.96710.000.000.0044.00
20856152007.04.06 12:30sell0.20gbpusd1.96711.96501.95952007.04.06 12:511.96500.000.000.0042.00
20865482007.04.06 12:35sell0.21eurusd1.33811.33521.32972007.04.09 17:431.33520.000.001.1260.90
20874962007.04.06 12:52sell0.21gbpusd1.96501.96181.95632007.04.09 14:041.96180.000.00-0.1467.20
20887822007.04.06 14:19buy0.21usdchf1.22181.22411.22962007.04.09 14:071.22410.000.001.3839.46
20907992007.04.08 22:18sell0.21usdjpy119.25118.91118.362007.04.10 01:50118.910.000.00-2.6560.05
20962322007.04.09 14:58sell0.21gbpusd1.96131.97931.95782007.04.10 03:141.96870.000.00-0.14-155.40
20964862007.04.09 15:49buy0.21usdchf1.22511.22721.23272007.04.09 17:301.22720.000.000.0035.94
20995272007.04.09 22:31buy0.21usdchf1.22701.20901.23052007.04.10 18:321.21790.000.000.00-156.91
20995352007.04.09 22:34sell0.21eurusd1.33521.35321.33172007.04.10 18:361.34280.000.000.00-159.60
21005312007.04.10 00:37sell0.42gbpusd1.96311.97931.95962007.04.10 03:141.96860.000.000.00-231.00
21008692007.04.10 00:51buy0.42usdchf1.22521.20901.22872007.04.10 18:321.21800.000.000.00-248.28
21009772007.04.10 00:56sell0.42eurusd1.33701.35321.33352007.04.10 18:361.34270.000.000.00-239.40
21013242007.04.10 01:00sell0.84gbpusd1.96501.97941.96152007.04.10 03:131.96850.000.000.00-294.00
21023192007.04.10 01:48sell1.68gbpusd1.96681.97941.96332007.04.10 03:141.96850.000.000.00-285.60
21024392007.04.10 01:52sell0.84eurusd1.33891.35331.33542007.04.10 18:311.34270.000.000.00-319.20
21024802007.04.10 01:52buy0.84usdchf1.22341.20901.22692007.04.10 18:311.21790.000.000.00-379.34
21045662007.04.10 03:14buy1.60usdchf1.22081.20821.22432007.04.10 18:311.21780.000.000.00-394.15
21045672007.04.10 03:14sell1.60eurusd1.34221.35481.33872007.04.10 18:361.34280.000.000.00-96.00
21059052007.04.10 05:09buy0.19gbpusd1.96891.97081.97632007.04.10 10:051.97080.000.000.0036.10
21059442007.04.10 05:12sell0.19usdjpy118.97120.77118.622007.04.11 14:57119.300.000.00-2.41-52.56
21077192007.04.10 07:58sell0.38usdjpy119.15120.77118.802007.04.11 14:57119.310.000.00-4.81-50.96
21095372007.04.10 10:55buy0.19gbpusd1.97221.97401.97952007.04.10 12:271.97400.000.000.0034.20
21151182007.04.10 18:32sell0.17gbpusd1.97121.98921.96772007.04.11 04:061.97470.000.00-0.11-59.50
21156562007.04.10 20:00sell0.16usdchf1.21691.23491.21342007.04.11 14:571.21860.000.00-1.36-22.32
21161492007.04.10 22:07sell0.16eurusd1.34321.36121.33972007.04.12 12:501.34540.000.002.55-35.20
21173052007.04.11 01:32sell0.32gbpusd1.97301.98921.96952007.04.11 04:061.97490.000.000.00-60.80
21176442007.04.11 01:51sell0.64gbpusd1.97481.98921.97132007.04.11 04:061.97500.000.000.00-12.80
21180892007.04.11 02:03sell1.28gbpusd1.97671.98931.97322007.04.11 04:061.97510.000.000.00204.80
21194782007.04.11 04:35sell0.16gbpusd1.97491.99291.97142007.04.11 07:311.97850.000.000.00-57.60
21198632007.04.11 05:41sell0.32gbpusd1.97681.99301.97332007.04.11 07:311.97860.000.000.00-57.60
21203812007.04.11 06:13sell0.64gbpusd1.97871.99311.97522007.04.11 07:311.97870.000.000.000.00
21209852007.04.11 07:17sell1.28gbpusd1.98051.99311.97702007.04.11 07:311.97860.000.000.00243.20
21215112007.04.11 07:41sell0.32usdchf1.21881.23501.21532007.04.11 14:571.21850.000.000.007.88
21227562007.04.11 10:46sell0.64usdchf1.22131.21951.21402007.04.11 14:571.21860.000.000.00141.80
21235492007.04.11 12:15sell0.16gbpusd1.97681.99481.97332007.04.11 18:071.97600.000.000.0012.80
21244152007.04.11 13:22sell0.64usdjpy119.34120.78118.992007.04.11 14:57119.300.000.000.0021.46
21251362007.04.11 14:32sell0.32gbpusd1.97861.97581.97032007.04.11 18:071.97580.000.000.0089.60
21259362007.04.11 16:08buy0.16usdjpy119.40117.60119.752007.04.12 02:05119.390.000.004.89-1.34
21264842007.04.11 18:00buy0.16usdchf1.22061.22331.22882007.04.12 01:071.22330.000.003.1535.32
21276652007.04.11 18:43buy0.32usdjpy119.22119.40119.952007.04.12 02:05119.400.000.009.7748.24
21281092007.04.11 19:27sell0.16gbpusd1.97461.99261.97112007.04.12 01:321.97380.000.00-0.3212.80
21290632007.04.11 23:01sell0.32gbpusd1.97641.97381.96832007.04.12 01:321.97380.000.000.0083.20
21302382007.04.12 01:07buy0.16usdchf1.22361.20561.22712007.04.12 11:561.21880.000.000.00-63.01
21305112007.04.12 01:36buy0.32usdchf1.22181.20561.22532007.04.12 11:551.21890.000.000.00-76.13
21307042007.04.12 01:41sell0.32eurusd1.34501.36121.34152007.04.12 12:501.34530.000.000.00-9.60
21324462007.04.12 03:52buy0.17gbpusd1.97661.95861.98012007.04.12 06:541.97790.000.000.0022.10
21325922007.04.12 04:19buy0.34gbpusd1.97471.97791.98342007.04.12 06:541.97790.000.000.00108.80
21329492007.04.12 05:25buy0.68usdchf1.22001.20561.22352007.04.12 11:551.21880.000.000.00-66.95
21338032007.04.12 06:48sell0.68eurusd1.34681.36121.34332007.04.12 12:501.34540.000.000.0095.20
21341162007.04.12 06:54buy0.17gbpusd1.97831.96031.98182007.04.12 11:551.97790.000.000.00-6.80
21350122007.04.12 07:46buy0.34gbpusd1.97651.96031.98002007.04.12 11:551.97780.000.000.0044.20
21350992007.04.12 07:46sell0.17usdjpy119.30119.10118.552007.04.12 13:21119.100.000.000.0028.55
21361932007.04.12 08:49buy0.68gbpusd1.97461.97701.98252007.04.12 11:551.97790.000.000.00224.40
21380762007.04.12 11:56buy0.17gbpusd1.97791.98001.98552007.04.12 14:411.98000.000.000.0035.70
21380782007.04.12 11:56sell0.17usdchf1.21871.21591.21042007.04.12 14:011.21590.000.000.0039.15
21394052007.04.12 13:21sell0.17usdjpy119.08118.89118.342007.04.13 03:12118.890.000.00-2.1527.17
21406922007.04.12 14:18buy0.17eurusd1.34891.35131.35682007.04.13 01:431.35130.000.00-1.2240.80
21409012007.04.12 14:20sell0.17usdchf1.21391.23191.21042007.04.12 18:291.21600.000.000.00-29.36
21417742007.04.12 14:44buy0.17gbpusd1.97991.96191.98342007.04.12 17:401.97800.000.000.00-32.30
21422262007.04.12 15:20buy0.34gbpusd1.97811.96191.98162007.04.12 17:401.97810.000.000.000.00
21426842007.04.12 15:47sell0.34usdchf1.21571.23191.21222007.04.12 18:291.21610.000.000.00-11.18
21431312007.04.12 16:31sell0.68usdchf1.21761.23201.21412007.04.12 18:291.21620.000.000.0078.28
21431772007.04.12 16:31buy0.68gbpusd1.97611.96171.97962007.04.12 17:401.97820.000.000.00142.80
21440082007.04.12 18:30buy0.18gbpusd1.97881.98251.98802007.04.13 01:351.98250.000.000.0666.60
21440392007.04.12 18:34sell0.18usdchf1.21621.21291.20742007.04.13 06:501.21290.000.00-1.5348.97
21479252007.04.13 01:43buy0.18eurusd1.35131.35371.35922007.04.13 11:541.35370.000.000.0043.20
21488272007.04.13 04:01sell0.18usdjpy118.87118.65118.102007.04.13 07:46118.650.000.000.0033.38
21504492007.04.13 06:50sell0.18usdchf1.21261.21061.20512007.04.13 08:521.21060.000.000.0029.74
21510022007.04.13 07:46sell0.18usdjpy118.64118.34117.792007.04.13 08:50118.340.000.000.0045.63
21523092007.04.13 10:09buy0.18gbpusd1.98611.96811.98962007.04.13 14:441.98480.000.000.00-23.40
21542122007.04.13 12:30sell0.18eurusd1.35291.37091.34942007.04.13 14:421.35240.000.000.009.00
21550632007.04.13 13:45sell0.36eurusd1.35471.35241.34692007.04.13 14:421.35240.000.000.0082.80
21561612007.04.13 14:39buy0.36gbpusd1.98431.96811.98782007.04.13 14:441.98470.000.000.0014.40
21563852007.04.13 14:40buy0.72gbpusd1.98251.96811.98602007.04.13 14:441.98450.000.000.00144.00
21568962007.04.13 14:44sell0.19gbpusd1.98491.97941.97392007.04.13 15:191.97940.000.000.00104.50
  0.00 0.00 6.08 -557.46
Closed P/L: -551.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
21578002007.04.13 15:13sell0.19eurusd1.35011.36811.3466 1.35320.000.001.01-58.90
21597052007.04.13 15:56sell0.38eurusd1.35191.36811.3484 1.35320.000.002.02-49.40
21586052007.04.13 15:20sell0.19gbpusd1.98061.99861.9771 1.98690.000.00-0.13-119.70
21596212007.04.13 15:51sell0.38gbpusd1.98241.99861.9789 1.98690.000.00-0.25-171.00
21522522007.04.13 10:02sell0.18usdchf1.20871.22671.2052 1.21450.000.00-1.53-85.96
21559192007.04.13 14:36sell0.36usdchf1.21071.22691.2072 1.21450.000.00-3.07-112.64
21565022007.04.13 14:40sell0.72usdchf1.21261.22701.2091 1.21450.000.00-6.13-112.64
21571002007.04.13 14:53sell1.52usdchf1.21441.22701.2109 1.21450.000.00-12.95-12.52
21572922007.04.13 14:57sell3.04usdchf1.21631.22711.2128 1.21450.000.00-25.90450.56
21577102007.04.13 15:10buy0.19usdjpy119.53117.73119.88 119.170.000.001.94-57.40
21590872007.04.13 15:30buy0.38usdjpy119.35117.73119.70 119.170.000.003.87-57.40
21611552007.04.13 18:14buy0.76usdjpy119.16117.72119.51 119.170.000.007.756.38
  0.00 0.00 -33.37 -380.62
 Floating P/L: -413.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -551.38 Floating P/L: -413.99 Margin: 9 049.87
Balance: 9 448.62 Equity: 9 034.63 Free Margin: -15.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 141.85 Gross Loss: 3 693.23 Total Net Profit: -551.38
Profit Factor: 0.85 Expected Payoff: -6.81  
Absolute Drawdown: 2 238.95 Maximal Drawdown: 2 888.72 (27.12%) Relative Drawdown: 27.12% (2 888.72)
 
Total Trades: 81 Short Positions (won %): 50 (60.00%) Long Positions (won %): 31 (67.74%)
Profit Trades (% of total): 51 (62.96%) Loss trades (% of total): 30 (37.04%)
Largest profit trade: 243.20 loss trade: -394.15
Average profit trade: 61.60 loss trade: -123.11
Maximum consecutive wins ($): 12 (649.77) consecutive losses ($): 8 (-1 992.88)
Maximal consecutive profit (count): 649.77 (12) consecutive loss (count): -1 992.88 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3