|Account: 9010538
|Name: Stan Polyakov
|Currency: USD
|2007 April 13, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2081541
|2007.04.06 01:16
|balance
|Deposit
|10 000.00
|2081801
|2007.04.06 02:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.79
|119.19
|119.74
|2007.04.06 12:33
|119.19
|0.00
|0.00
|0.00
|67.12
|2081867
|2007.04.06 02:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9703
|1.9883
|1.9668
|2007.04.06 12:17
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2082181
|2007.04.06 04:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3419
|1.3388
|1.3333
|2007.04.06 12:35
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|2082539
|2007.04.06 04:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2162
|1.1982
|1.2197
|2007.04.06 12:30
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|57.39
|2082606
|2007.04.06 04:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9721
|1.9696
|1.9641
|2007.04.06 12:17
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2084904
|2007.04.06 12:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9693
|1.9671
|1.9616
|2007.04.06 12:30
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2085615
|2007.04.06 12:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9671
|1.9650
|1.9595
|2007.04.06 12:51
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|2086548
|2007.04.06 12:35
|sell
|0.21
|eurusd
|1.3381
|1.3352
|1.3297
|2007.04.09 17:43
|1.3352
|0.00
|0.00
|1.12
|60.90
|2087496
|2007.04.06 12:52
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9650
|1.9618
|1.9563
|2007.04.09 14:04
|1.9618
|0.00
|0.00
|-0.14
|67.20
|2088782
|2007.04.06 14:19
|buy
|0.21
|usdchf
|1.2218
|1.2241
|1.2296
|2007.04.09 14:07
|1.2241
|0.00
|0.00
|1.38
|39.46
|2090799
|2007.04.08 22:18
|sell
|0.21
|usdjpy
|119.25
|118.91
|118.36
|2007.04.10 01:50
|118.91
|0.00
|0.00
|-2.65
|60.05
|2096232
|2007.04.09 14:58
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9613
|1.9793
|1.9578
|2007.04.10 03:14
|1.9687
|0.00
|0.00
|-0.14
|-155.40
|2096486
|2007.04.09 15:49
|buy
|0.21
|usdchf
|1.2251
|1.2272
|1.2327
|2007.04.09 17:30
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|35.94
|2099527
|2007.04.09 22:31
|buy
|0.21
|usdchf
|1.2270
|1.2090
|1.2305
|2007.04.10 18:32
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.91
|2099535
|2007.04.09 22:34
|sell
|0.21
|eurusd
|1.3352
|1.3532
|1.3317
|2007.04.10 18:36
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.60
|2100531
|2007.04.10 00:37
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.9631
|1.9793
|1.9596
|2007.04.10 03:14
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.00
|2100869
|2007.04.10 00:51
|buy
|0.42
|usdchf
|1.2252
|1.2090
|1.2287
|2007.04.10 18:32
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.28
|2100977
|2007.04.10 00:56
|sell
|0.42
|eurusd
|1.3370
|1.3532
|1.3335
|2007.04.10 18:36
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|-239.40
|2101324
|2007.04.10 01:00
|sell
|0.84
|gbpusd
|1.9650
|1.9794
|1.9615
|2007.04.10 03:13
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-294.00
|2102319
|2007.04.10 01:48
|sell
|1.68
|gbpusd
|1.9668
|1.9794
|1.9633
|2007.04.10 03:14
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.60
|2102439
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.84
|eurusd
|1.3389
|1.3533
|1.3354
|2007.04.10 18:31
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|-319.20
|2102480
|2007.04.10 01:52
|buy
|0.84
|usdchf
|1.2234
|1.2090
|1.2269
|2007.04.10 18:31
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|-379.34
|2104566
|2007.04.10 03:14
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2208
|1.2082
|1.2243
|2007.04.10 18:31
|1.2178
|0.00
|0.00
|0.00
|-394.15
|2104567
|2007.04.10 03:14
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3422
|1.3548
|1.3387
|2007.04.10 18:36
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|2105905
|2007.04.10 05:09
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9689
|1.9708
|1.9763
|2007.04.10 10:05
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|36.10
|2105944
|2007.04.10 05:12
|sell
|0.19
|usdjpy
|118.97
|120.77
|118.62
|2007.04.11 14:57
|119.30
|0.00
|0.00
|-2.41
|-52.56
|2107719
|2007.04.10 07:58
|sell
|0.38
|usdjpy
|119.15
|120.77
|118.80
|2007.04.11 14:57
|119.31
|0.00
|0.00
|-4.81
|-50.96
|2109537
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.9722
|1.9740
|1.9795
|2007.04.10 12:27
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|34.20
|2115118
|2007.04.10 18:32
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9712
|1.9892
|1.9677
|2007.04.11 04:06
|1.9747
|0.00
|0.00
|-0.11
|-59.50
|2115656
|2007.04.10 20:00
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2169
|1.2349
|1.2134
|2007.04.11 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|-1.36
|-22.32
|2116149
|2007.04.10 22:07
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3432
|1.3612
|1.3397
|2007.04.12 12:50
|1.3454
|0.00
|0.00
|2.55
|-35.20
|2117305
|2007.04.11 01:32
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9730
|1.9892
|1.9695
|2007.04.11 04:06
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|2117644
|2007.04.11 01:51
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9748
|1.9892
|1.9713
|2007.04.11 04:06
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|2118089
|2007.04.11 02:03
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9767
|1.9893
|1.9732
|2007.04.11 04:06
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|2119478
|2007.04.11 04:35
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9749
|1.9929
|1.9714
|2007.04.11 07:31
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|2119863
|2007.04.11 05:41
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9768
|1.9930
|1.9733
|2007.04.11 07:31
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|2120381
|2007.04.11 06:13
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9787
|1.9931
|1.9752
|2007.04.11 07:31
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2120985
|2007.04.11 07:17
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9805
|1.9931
|1.9770
|2007.04.11 07:31
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|243.20
|2121511
|2007.04.11 07:41
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2188
|1.2350
|1.2153
|2007.04.11 14:57
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|2122756
|2007.04.11 10:46
|sell
|0.64
|usdchf
|1.2213
|1.2195
|1.2140
|2007.04.11 14:57
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|141.80
|2123549
|2007.04.11 12:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9768
|1.9948
|1.9733
|2007.04.11 18:07
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|2124415
|2007.04.11 13:22
|sell
|0.64
|usdjpy
|119.34
|120.78
|118.99
|2007.04.11 14:57
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|21.46
|2125136
|2007.04.11 14:32
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9786
|1.9758
|1.9703
|2007.04.11 18:07
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|89.60
|2125936
|2007.04.11 16:08
|buy
|0.16
|usdjpy
|119.40
|117.60
|119.75
|2007.04.12 02:05
|119.39
|0.00
|0.00
|4.89
|-1.34
|2126484
|2007.04.11 18:00
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2206
|1.2233
|1.2288
|2007.04.12 01:07
|1.2233
|0.00
|0.00
|3.15
|35.32
|2127665
|2007.04.11 18:43
|buy
|0.32
|usdjpy
|119.22
|119.40
|119.95
|2007.04.12 02:05
|119.40
|0.00
|0.00
|9.77
|48.24
|2128109
|2007.04.11 19:27
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9746
|1.9926
|1.9711
|2007.04.12 01:32
|1.9738
|0.00
|0.00
|-0.32
|12.80
|2129063
|2007.04.11 23:01
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9764
|1.9738
|1.9683
|2007.04.12 01:32
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|83.20
|2130238
|2007.04.12 01:07
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2236
|1.2056
|1.2271
|2007.04.12 11:56
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.01
|2130511
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2218
|1.2056
|1.2253
|2007.04.12 11:55
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.13
|2130704
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3450
|1.3612
|1.3415
|2007.04.12 12:50
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|2132446
|2007.04.12 03:52
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9766
|1.9586
|1.9801
|2007.04.12 06:54
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|22.10
|2132592
|2007.04.12 04:19
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.9747
|1.9779
|1.9834
|2007.04.12 06:54
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|108.80
|2132949
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.68
|usdchf
|1.2200
|1.2056
|1.2235
|2007.04.12 11:55
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.95
|2133803
|2007.04.12 06:48
|sell
|0.68
|eurusd
|1.3468
|1.3612
|1.3433
|2007.04.12 12:50
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|95.20
|2134116
|2007.04.12 06:54
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9783
|1.9603
|1.9818
|2007.04.12 11:55
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|2135012
|2007.04.12 07:46
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.9765
|1.9603
|1.9800
|2007.04.12 11:55
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|44.20
|2135099
|2007.04.12 07:46
|sell
|0.17
|usdjpy
|119.30
|119.10
|118.55
|2007.04.12 13:21
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|28.55
|2136193
|2007.04.12 08:49
|buy
|0.68
|gbpusd
|1.9746
|1.9770
|1.9825
|2007.04.12 11:55
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|224.40
|2138076
|2007.04.12 11:56
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9779
|1.9800
|1.9855
|2007.04.12 14:41
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|35.70
|2138078
|2007.04.12 11:56
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2187
|1.2159
|1.2104
|2007.04.12 14:01
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|39.15
|2139405
|2007.04.12 13:21
|sell
|0.17
|usdjpy
|119.08
|118.89
|118.34
|2007.04.13 03:12
|118.89
|0.00
|0.00
|-2.15
|27.17
|2140692
|2007.04.12 14:18
|buy
|0.17
|eurusd
|1.3489
|1.3513
|1.3568
|2007.04.13 01:43
|1.3513
|0.00
|0.00
|-1.22
|40.80
|2140901
|2007.04.12 14:20
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2139
|1.2319
|1.2104
|2007.04.12 18:29
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.36
|2141774
|2007.04.12 14:44
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9799
|1.9619
|1.9834
|2007.04.12 17:40
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.30
|2142226
|2007.04.12 15:20
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.9781
|1.9619
|1.9816
|2007.04.12 17:40
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2142684
|2007.04.12 15:47
|sell
|0.34
|usdchf
|1.2157
|1.2319
|1.2122
|2007.04.12 18:29
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.18
|2143131
|2007.04.12 16:31
|sell
|0.68
|usdchf
|1.2176
|1.2320
|1.2141
|2007.04.12 18:29
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|78.28
|2143177
|2007.04.12 16:31
|buy
|0.68
|gbpusd
|1.9761
|1.9617
|1.9796
|2007.04.12 17:40
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|142.80
|2144008
|2007.04.12 18:30
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9788
|1.9825
|1.9880
|2007.04.13 01:35
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.06
|66.60
|2144039
|2007.04.12 18:34
|sell
|0.18
|usdchf
|1.2162
|1.2129
|1.2074
|2007.04.13 06:50
|1.2129
|0.00
|0.00
|-1.53
|48.97
|2147925
|2007.04.13 01:43
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3513
|1.3537
|1.3592
|2007.04.13 11:54
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|2148827
|2007.04.13 04:01
|sell
|0.18
|usdjpy
|118.87
|118.65
|118.10
|2007.04.13 07:46
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|33.38
|2150449
|2007.04.13 06:50
|sell
|0.18
|usdchf
|1.2126
|1.2106
|1.2051
|2007.04.13 08:52
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|29.74
|2151002
|2007.04.13 07:46
|sell
|0.18
|usdjpy
|118.64
|118.34
|117.79
|2007.04.13 08:50
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|45.63
|2152309
|2007.04.13 10:09
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.9861
|1.9681
|1.9896
|2007.04.13 14:44
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.40
|2154212
|2007.04.13 12:30
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3529
|1.3709
|1.3494
|2007.04.13 14:42
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2155063
|2007.04.13 13:45
|sell
|0.36
|eurusd
|1.3547
|1.3524
|1.3469
|2007.04.13 14:42
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|82.80
|2156161
|2007.04.13 14:39
|buy
|0.36
|gbpusd
|1.9843
|1.9681
|1.9878
|2007.04.13 14:44
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|2156385
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.72
|gbpusd
|1.9825
|1.9681
|1.9860
|2007.04.13 14:44
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|2156896
|2007.04.13 14:44
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9849
|1.9794
|1.9739
|2007.04.13 15:19
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|104.50
|0.00
|0.00
|6.08
|-557.46
|Closed P/L:
|-551.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2157800
|2007.04.13 15:13
|sell
|0.19
|eurusd
|1.3501
|1.3681
|1.3466
|1.3532
|0.00
|0.00
|1.01
|-58.90
|2159705
|2007.04.13 15:56
|sell
|0.38
|eurusd
|1.3519
|1.3681
|1.3484
|1.3532
|0.00
|0.00
|2.02
|-49.40
|2158605
|2007.04.13 15:20
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.9806
|1.9986
|1.9771
|1.9869
|0.00
|0.00
|-0.13
|-119.70
|2159621
|2007.04.13 15:51
|sell
|0.38
|gbpusd
|1.9824
|1.9986
|1.9789
|1.9869
|0.00
|0.00
|-0.25
|-171.00
|2152252
|2007.04.13 10:02
|sell
|0.18
|usdchf
|1.2087
|1.2267
|1.2052
|1.2145
|0.00
|0.00
|-1.53
|-85.96
|2155919
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.36
|usdchf
|1.2107
|1.2269
|1.2072
|1.2145
|0.00
|0.00
|-3.07
|-112.64
|2156502
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.72
|usdchf
|1.2126
|1.2270
|1.2091
|1.2145
|0.00
|0.00
|-6.13
|-112.64
|2157100
|2007.04.13 14:53
|sell
|1.52
|usdchf
|1.2144
|1.2270
|1.2109
|1.2145
|0.00
|0.00
|-12.95
|-12.52
|2157292
|2007.04.13 14:57
|sell
|3.04
|usdchf
|1.2163
|1.2271
|1.2128
|1.2145
|0.00
|0.00
|-25.90
|450.56
|2157710
|2007.04.13 15:10
|buy
|0.19
|usdjpy
|119.53
|117.73
|119.88
|119.17
|0.00
|0.00
|1.94
|-57.40
|2159087
|2007.04.13 15:30
|buy
|0.38
|usdjpy
|119.35
|117.73
|119.70
|119.17
|0.00
|0.00
|3.87
|-57.40
|2161155
|2007.04.13 18:14
|buy
|0.76
|usdjpy
|119.16
|117.72
|119.51
|119.17
|0.00
|0.00
|7.75
|6.38
|0.00
|0.00
|-33.37
|-380.62
|Floating P/L:
|-413.99
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-551.38
|Floating P/L:
|-413.99
|Margin:
|9 049.87
|Balance:
|9 448.62
|Equity:
|9 034.63
|Free Margin:
|-15.24
|Details:
|Gross Profit:
|3 141.85
|Gross Loss:
|3 693.23
|Total Net Profit:
|-551.38
|Profit Factor:
|0.85
|Expected Payoff:
|-6.81
|Absolute Drawdown:
|2 238.95
|Maximal Drawdown:
|2 888.72 (27.12%)
|Relative Drawdown:
|27.12% (2 888.72)
|Total Trades:
|81
|Short Positions (won %):
|50 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|31 (67.74%)
|Profit Trades (% of total):
|51 (62.96%)
|Loss trades (% of total):
|30 (37.04%)
|Largest
|profit trade:
|243.20
|loss trade:
|-394.15
|Average
|profit trade:
|61.60
|loss trade:
|-123.11
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (649.77)
|consecutive losses ($):
|8 (-1 992.88)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|649.77 (12)
|consecutive loss (count):
|-1 992.88 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3