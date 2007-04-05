|Account: 1425804
|Name: RB26
|Currency: USD
|2007 April 13, 15:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30533284
|2007.04.05 12:55
|balance
|Deposit
|10 000.00
|30535377
|2007.04.05 13:09
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3393
|1.3425
|1.3480
|2007.04.05 13:32
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|30595452
|2007.04.05 20:09
|buy
|0.10
|eurjpym
|159.42
|157.62
|159.77
|2007.04.10 03:00
|159.55
|0.00
|0.00
|0.27
|1.09
|30608691
|2007.04.05 22:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.70
|120.50
|118.35
|2007.04.10 01:37
|118.97
|0.00
|0.00
|-0.28
|-2.27
|30614126
|2007.04.06 00:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3422
|1.3602
|1.3387
|2007.04.06 12:32
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|30654347
|2007.04.06 11:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9705
|1.9885
|1.9670
|2007.04.06 12:30
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|30666874
|2007.04.06 12:34
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.19
|120.81
|118.84
|2007.04.10 01:37
|118.97
|0.00
|0.00
|-0.58
|3.70
|30667405
|2007.04.06 12:35
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9648
|1.9828
|1.9613
|2007.04.09 08:25
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30671915
|2007.04.06 12:39
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9667
|1.9648
|1.9593
|2007.04.09 08:25
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.01
|3.80
|30692721
|2007.04.06 13:59
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.37
|119.05
|118.50
|2007.04.10 01:37
|118.96
|0.00
|0.00
|-1.14
|13.79
|30724508
|2007.04.08 22:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3369
|1.3549
|1.3334
|2007.04.11 00:26
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.10
|-5.30
|30766425
|2007.04.09 11:57
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9633
|1.9604
|1.9549
|2007.04.09 17:41
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|30806026
|2007.04.09 20:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9624
|1.9665
|1.9720
|2007.04.10 01:57
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|30817271
|2007.04.09 23:01
|buy
|0.20
|eurjpym
|159.23
|159.55
|160.10
|2007.04.10 03:00
|159.55
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|30838448
|2007.04.10 01:38
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.93
|120.73
|118.58
|2007.04.11 18:42
|119.28
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.93
|30841258
|2007.04.10 01:47
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3387
|1.3549
|1.3352
|2007.04.11 00:25
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.11
|-7.20
|30848360
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9682
|1.9700
|1.9755
|2007.04.10 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|30850632
|2007.04.10 02:25
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3408
|1.3552
|1.3373
|2007.04.11 00:25
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.22
|-6.40
|30855605
|2007.04.10 02:40
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3426
|1.3552
|1.3391
|2007.04.11 00:25
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.43
|2.40
|30862297
|2007.04.10 03:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|159.73
|159.92
|160.47
|2007.04.10 11:35
|159.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|30867706
|2007.04.10 04:05
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.12
|120.74
|118.77
|2007.04.11 18:42
|119.27
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.52
|30922184
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9723
|1.9767
|1.9822
|2007.04.11 02:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|30933775
|2007.04.10 12:04
|buy
|0.10
|eurjpym
|159.98
|158.18
|160.33
|2007.04.11 04:52
|159.98
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|30959289
|2007.04.10 14:38
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3444
|1.3552
|1.3409
|2007.04.11 00:25
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.86
|33.60
|30984996
|2007.04.10 18:08
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2180
|1.2202
|1.2257
|2007.04.11 11:04
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.18
|3.61
|31020241
|2007.04.11 01:19
|buy
|0.20
|eurjpym
|159.79
|158.17
|159.99
|2007.04.11 04:52
|159.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|31030160
|2007.04.11 02:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9771
|1.9643
|1.9806
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|31034459
|2007.04.11 02:55
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1469
|1.1448
|1.1393
|2007.04.11 12:44
|1.1448
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|31041204
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3418
|1.3546
|1.3383
|2007.04.13 10:30
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.21
|-12.80
|31041376
|2007.04.11 04:05
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9753
|1.9780
|1.9835
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|31066542
|2007.04.11 06:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9798
|1.9670
|1.9833
|2007.04.11 10:08
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|31082462
|2007.04.11 08:02
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9780
|1.9670
|1.9815
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|31084012
|2007.04.11 08:08
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9762
|1.9781
|1.9836
|2007.04.11 10:08
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|31112342
|2007.04.11 12:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9765
|1.9893
|1.9730
|2007.04.11 18:07
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|31113445
|2007.04.11 12:25
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.31
|120.23
|118.96
|2007.04.11 18:42
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|31119891
|2007.04.11 13:07
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.18
|158.38
|160.38
|2007.04.11 13:43
|160.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|31124173
|2007.04.11 13:31
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2213
|1.2085
|1.2248
|2007.04.11 18:25
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|31130284
|2007.04.11 14:09
|sell
|0.80
|usdjpym
|119.50
|120.24
|119.15
|2007.04.11 18:42
|119.30
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|31133815
|2007.04.11 14:32
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9783
|1.9758
|1.9703
|2007.04.11 18:07
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|31135381
|2007.04.11 14:45
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2195
|1.2214
|1.2269
|2007.04.11 18:25
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|31137521
|2007.04.11 14:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3437
|1.3547
|1.3402
|2007.04.13 10:30
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.43
|-22.00
|31172915
|2007.04.11 19:28
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9746
|1.9874
|1.9711
|2007.04.12 01:24
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.01
|0.80
|31173069
|2007.04.11 19:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.28
|120.56
|118.93
|2007.04.12 13:21
|119.10
|0.00
|0.00
|-0.43
|1.51
|31180100
|2007.04.11 20:43
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2212
|1.2233
|1.2288
|2007.04.12 01:06
|1.2233
|0.00
|0.00
|0.53
|3.43
|31183981
|2007.04.11 21:34
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.38
|158.58
|160.58
|2007.04.12 01:42
|160.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|31189986
|2007.04.11 23:01
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9764
|1.9738
|1.9683
|2007.04.12 01:24
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|31209215
|2007.04.12 01:06
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2237
|1.2109
|1.2272
|2007.04.12 16:03
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|31212104
|2007.04.12 01:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9734
|1.9862
|1.9699
|2007.04.12 08:51
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|31213187
|2007.04.12 01:33
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1397
|1.1373
|1.1318
|2007.04.12 14:04
|1.1373
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|31213790
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2219
|1.2109
|1.2254
|2007.04.12 16:02
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.75
|31215766
|2007.04.12 01:42
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9761
|1.9871
|1.9726
|2007.04.12 08:51
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|31216162
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3459
|1.3551
|1.3424
|2007.04.13 10:31
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.22
|-34.00
|31221631
|2007.04.12 02:00
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.47
|119.11
|118.56
|2007.04.12 13:21
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|31240536
|2007.04.12 04:51
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.80
|159.00
|161.00
|2007.04.12 14:32
|160.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|31243693
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2201
|1.2109
|1.2236
|2007.04.12 16:02
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.99
|31254862
|2007.04.12 06:48
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9779
|1.9751
|1.9696
|2007.04.12 08:51
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|31262980
|2007.04.12 07:43
|buy
|0.20
|eurjpym
|160.62
|159.00
|160.82
|2007.04.12 14:32
|160.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|31297504
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9776
|1.9796
|1.9851
|2007.04.12 14:44
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31308075
|2007.04.12 12:36
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2183
|1.2109
|1.2218
|2007.04.12 16:02
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.99
|31311044
|2007.04.12 12:50
|buy
|0.40
|eurjpym
|160.44
|159.00
|160.64
|2007.04.12 14:32
|160.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|31314529
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.80
|eurjpym
|160.26
|159.00
|160.46
|2007.04.12 14:32
|160.46
|0.00
|0.00
|0.00
|13.45
|31317246
|2007.04.12 13:21
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.06
|118.80
|118.25
|2007.04.13 06:08
|118.80
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.19
|31321658
|2007.04.12 13:45
|buy
|3.20
|usdchfm
|1.2165
|1.2109
|1.2200
|2007.04.12 16:02
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31321986
|2007.04.12 13:46
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3479
|1.3553
|1.3444
|2007.04.13 10:31
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.43
|-52.80
|31331389
|2007.04.12 14:20
|buy
|6.40
|usdchfm
|1.2147
|1.2109
|1.2182
|2007.04.12 16:01
|1.2166
|0.00
|0.00
|0.00
|99.95
|31337100
|2007.04.12 14:40
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3498
|1.3554
|1.3463
|2007.04.13 10:31
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.86
|-73.60
|31338860
|2007.04.12 14:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9800
|1.9672
|1.9835
|2007.04.12 19:55
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|31345632
|2007.04.12 15:20
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9782
|1.9672
|1.9817
|2007.04.12 19:55
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|31356924
|2007.04.12 16:31
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9763
|1.9784
|1.9839
|2007.04.12 19:55
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|31361495
|2007.04.12 17:12
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.39
|162.19
|160.19
|2007.04.13 04:41
|160.56
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.43
|31378145
|2007.04.12 19:36
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.57
|162.19
|160.37
|2007.04.13 04:40
|160.55
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.34
|31380841
|2007.04.12 19:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9787
|1.9825
|1.9880
|2007.04.13 01:35
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|31404162
|2007.04.12 23:27
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2164
|1.2129
|1.2074
|2007.04.13 06:49
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|31426499
|2007.04.13 01:22
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.75
|162.19
|160.55
|2007.04.13 04:40
|160.55
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|31427002
|2007.04.13 01:23
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3517
|1.3555
|1.3482
|2007.04.13 10:30
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.80
|31454925
|2007.04.13 04:45
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.54
|162.34
|160.34
|2007.04.13 08:19
|160.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31469572
|2007.04.13 06:21
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9843
|1.9863
|1.9918
|2007.04.13 10:39
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|31475436
|2007.04.13 06:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.65
|118.34
|117.79
|2007.04.13 08:49
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|31475980
|2007.04.13 06:49
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2125
|1.2085
|1.2030
|2007.04.13 10:40
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|0.00
|0.00
|1.63
|-70.87
|Closed P/L:
|-69.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31035018
|2007.04.11 03:01
|sell
|0.20
|audusdm
|0.8241
|0.8369
|0.8206
|0.8320
|0.00
|0.00
|-0.19
|-15.80
|31120123
|2007.04.11 13:08
|sell
|0.40
|audusdm
|0.8260
|0.8370
|0.8225
|0.8320
|0.00
|0.00
|-0.39
|-24.00
|31331425
|2007.04.12 14:20
|sell
|0.80
|audusdm
|0.8279
|0.8371
|0.8244
|0.8320
|0.00
|0.00
|-0.19
|-32.80
|31397514
|2007.04.12 22:40
|sell
|1.60
|audusdm
|0.8297
|0.8371
|0.8262
|0.8320
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.80
|31412062
|2007.04.13 00:25
|sell
|3.20
|audusdm
|0.8315
|0.8371
|0.8280
|0.8320
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|31450960
|2007.04.13 04:06
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1342
|1.1470
|1.1307
|1.1370
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.93
|31473132
|2007.04.13 06:34
|sell
|6.40
|audusdm
|0.8333
|0.8371
|0.8298
|0.8320
|0.00
|0.00
|0.00
|83.20
|31496789
|2007.04.13 08:42
|sell
|0.10
|eurjpym
|160.08
|161.88
|159.88
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.72
|31518836
|2007.04.13 10:39
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9866
|1.9738
|1.9901
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|31520754
|2007.04.13 10:48
|sell
|0.20
|eurjpym
|160.27
|161.89
|160.07
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.26
|31530891
|2007.04.13 11:54
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2076
|1.2204
|1.2041
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.82
|31533754
|2007.04.13 12:09
|sell
|0.40
|eurjpym
|160.46
|161.90
|160.26
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.14
|31542673
|2007.04.13 12:40
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2094
|1.2204
|1.2059
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.71
|31549171
|2007.04.13 13:16
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1361
|1.1471
|1.1326
|1.1370
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.17
|31555408
|2007.04.13 13:56
|sell
|0.80
|eurjpym
|160.65
|161.91
|160.45
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.56
|31557626
|2007.04.13 14:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3555
|1.3427
|1.3590
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|31559267
|2007.04.13 14:02
|sell
|1.60
|eurjpym
|160.83
|161.91
|160.63
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.97
|31561188
|2007.04.13 14:10
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3537
|1.3427
|1.3572
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|31565923
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9848
|1.9738
|1.9883
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|31565972
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2112
|1.2204
|1.2077
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.58
|31566731
|2007.04.13 14:38
|sell
|3.20
|eurjpym
|161.02
|161.92
|160.82
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|31568135
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9828
|1.9736
|1.9863
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|31568752
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3518
|1.3426
|1.3553
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|31569105
|2007.04.13 14:41
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2130
|1.2204
|1.2095
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.47
|31576020
|2007.04.13 14:56
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2148
|1.2204
|1.2113
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.58
|0.00
|0.00
|-0.77
|-417.11
|Floating P/L:
|-417.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-69.24
|Floating P/L:
|-417.88
|Margin:
|1 355.00
|Balance:
|9 930.76
|Equity:
|9 512.88
|Free Margin:
|8 157.88
|Details:
|Gross Profit:
|336.59
|Gross Loss:
|405.83
|Total Net Profit:
|-69.24
|Profit Factor:
|0.83
|Expected Payoff:
|-0.89
|Absolute Drawdown:
|77.86
|Maximal Drawdown:
|339.05 (3.30%)
|Relative Drawdown:
|3.30% (339.05)
|Total Trades:
|78
|Short Positions (won %):
|42 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|36 (77.78%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (71.79%)
|Loss trades (% of total):
|22 (28.21%)
|Largest
|profit trade:
|99.95
|loss trade:
|-92.80
|Average
|profit trade:
|6.01
|loss trade:
|-18.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (35.53)
|consecutive losses ($):
|6 (-285.85)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|101.95 (3)
|consecutive loss (count):
|-285.85 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2