Interbank FX, LLC

Account: 1425804 Name: RB26 Currency: USD 2007 April 13, 15:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
305332842007.04.05 12:55balanceDeposit10 000.00
305353772007.04.05 13:09buy0.20eurusdm1.33931.34251.34802007.04.05 13:321.34250.000.000.006.40
305954522007.04.05 20:09buy0.10eurjpym159.42157.62159.772007.04.10 03:00159.550.000.000.271.09
306086912007.04.05 22:30sell0.10usdjpym118.70120.50118.352007.04.10 01:37118.970.000.00-0.28-2.27
306141262007.04.06 00:05sell0.10eurusdm1.34221.36021.33872007.04.06 12:321.33870.000.000.003.50
306543472007.04.06 11:01sell0.10gbpusdm1.97051.98851.96702007.04.06 12:301.96700.000.000.003.50
306668742007.04.06 12:34sell0.20usdjpym119.19120.81118.842007.04.10 01:37118.970.000.00-0.583.70
306674052007.04.06 12:35sell0.10gbpusdm1.96481.98281.96132007.04.09 08:251.96480.000.000.000.00
306719152007.04.06 12:39sell0.20gbpusdm1.96671.96481.95932007.04.09 08:251.96480.000.000.013.80
306927212007.04.06 13:59sell0.40usdjpym119.37119.05118.502007.04.10 01:37118.960.000.00-1.1413.79
307245082007.04.08 22:45sell0.10eurusdm1.33691.35491.33342007.04.11 00:261.34220.000.000.10-5.30
307664252007.04.09 11:57sell0.10gbpusdm1.96331.96041.95492007.04.09 17:411.96040.000.000.002.90
308060262007.04.09 20:02buy0.10gbpusdm1.96241.96651.97202007.04.10 01:571.96650.000.000.004.10
308172712007.04.09 23:01buy0.20eurjpym159.23159.55160.102007.04.10 03:00159.550.000.000.005.38
308384482007.04.10 01:38sell0.10usdjpym118.93120.73118.582007.04.11 18:42119.280.000.00-0.14-2.93
308412582007.04.10 01:47sell0.20eurusdm1.33871.35491.33522007.04.11 00:251.34230.000.000.11-7.20
308483602007.04.10 02:09buy0.10gbpusdm1.96821.97001.97552007.04.10 08:391.97000.000.000.001.80
308506322007.04.10 02:25sell0.40eurusdm1.34081.35521.33732007.04.11 00:251.34240.000.000.22-6.40
308556052007.04.10 02:40sell0.80eurusdm1.34261.35521.33912007.04.11 00:251.34230.000.000.432.40
308622972007.04.10 03:30buy0.10eurjpym159.73159.92160.472007.04.10 11:35159.920.000.000.001.59
308677062007.04.10 04:05sell0.20usdjpym119.12120.74118.772007.04.11 18:42119.270.000.00-0.29-2.52
309221842007.04.10 10:55buy0.10gbpusdm1.97231.97671.98222007.04.11 02:111.97670.000.000.004.40
309337752007.04.10 12:04buy0.10eurjpym159.98158.18160.332007.04.11 04:52159.980.000.000.090.00
309592892007.04.10 14:38sell1.60eurusdm1.34441.35521.34092007.04.11 00:251.34230.000.000.8633.60
309849962007.04.10 18:08buy0.20usdchfm1.21801.22021.22572007.04.11 11:041.22020.000.000.183.61
310202412007.04.11 01:19buy0.20eurjpym159.79158.17159.992007.04.11 04:52159.990.000.000.003.36
310301602007.04.11 02:12buy0.10gbpusdm1.97711.96431.98062007.04.11 06:301.97800.000.000.000.90
310344592007.04.11 02:55sell0.20usdcadm1.14691.14481.13932007.04.11 12:441.14480.000.000.003.67
310412042007.04.11 04:03sell0.10eurusdm1.34181.35461.33832007.04.13 10:301.35460.000.000.21-12.80
310413762007.04.11 04:05buy0.20gbpusdm1.97531.97801.98352007.04.11 06:301.97800.000.000.005.40
310665422007.04.11 06:45buy0.10gbpusdm1.97981.96701.98332007.04.11 10:081.97820.000.000.00-1.60
310824622007.04.11 08:02buy0.20gbpusdm1.97801.96701.98152007.04.11 10:081.97810.000.000.000.20
310840122007.04.11 08:08buy0.40gbpusdm1.97621.97811.98362007.04.11 10:081.97810.000.000.007.60
311123422007.04.11 12:15sell0.10gbpusdm1.97651.98931.97302007.04.11 18:071.97590.000.000.000.60
311134452007.04.11 12:25sell0.40usdjpym119.31120.23118.962007.04.11 18:42119.280.000.000.001.01
311198912007.04.11 13:07buy0.10eurjpym160.18158.38160.382007.04.11 13:43160.380.000.000.001.67
311241732007.04.11 13:31buy0.20usdchfm1.22131.20851.22482007.04.11 18:251.22140.000.000.000.16
311302842007.04.11 14:09sell0.80usdjpym119.50120.24119.152007.04.11 18:42119.300.000.000.0013.41
311338152007.04.11 14:32sell0.20gbpusdm1.97831.97581.97032007.04.11 18:071.97580.000.000.005.00
311353812007.04.11 14:45buy0.40usdchfm1.21951.22141.22692007.04.11 18:251.22140.000.000.006.22
311375212007.04.11 14:56sell0.20eurusdm1.34371.35471.34022007.04.13 10:301.35470.000.000.43-22.00
311729152007.04.11 19:28sell0.10gbpusdm1.97461.98741.97112007.04.12 01:241.97380.000.000.010.80
311730692007.04.11 19:30sell0.10usdjpym119.28120.56118.932007.04.12 13:21119.100.000.00-0.431.51
311801002007.04.11 20:43buy0.20usdchfm1.22121.22331.22882007.04.12 01:061.22330.000.000.533.43
311839812007.04.11 21:34buy0.10eurjpym160.38158.58160.582007.04.12 01:42160.580.000.000.001.67
311899862007.04.11 23:01sell0.20gbpusdm1.97641.97381.96832007.04.12 01:241.97380.000.000.005.20
312092152007.04.12 01:06buy0.20usdchfm1.22371.21091.22722007.04.12 16:031.21610.000.000.00-12.50
312121042007.04.12 01:26sell0.10gbpusdm1.97341.98621.96992007.04.12 08:511.97510.000.000.00-1.70
312131872007.04.12 01:33sell0.20usdcadm1.13971.13731.13182007.04.12 14:041.13730.000.000.004.22
312137902007.04.12 01:36buy0.40usdchfm1.22191.21091.22542007.04.12 16:021.21620.000.000.00-18.75
312157662007.04.12 01:42sell0.20gbpusdm1.97611.98711.97262007.04.12 08:511.97520.000.000.001.80
312161622007.04.12 01:43sell0.40eurusdm1.34591.35511.34242007.04.13 10:311.35440.000.000.22-34.00
312216312007.04.12 02:00sell0.20usdjpym119.47119.11118.562007.04.12 13:21119.110.000.000.006.04
312405362007.04.12 04:51buy0.10eurjpym160.80159.00161.002007.04.12 14:32160.480.000.000.00-2.69
312436932007.04.12 05:25buy0.80usdchfm1.22011.21091.22362007.04.12 16:021.21630.000.000.00-24.99
312548622007.04.12 06:48sell0.40gbpusdm1.97791.97511.96962007.04.12 08:511.97510.000.000.0011.20
312629802007.04.12 07:43buy0.20eurjpym160.62159.00160.822007.04.12 14:32160.470.000.000.00-2.52
312975042007.04.12 11:37buy0.10gbpusdm1.97761.97961.98512007.04.12 14:441.97960.000.000.002.00
313080752007.04.12 12:36buy1.60usdchfm1.21831.21091.22182007.04.12 16:021.21640.000.000.00-24.99
313110442007.04.12 12:50buy0.40eurjpym160.44159.00160.642007.04.12 14:32160.450.000.000.000.34
313145292007.04.12 13:04buy0.80eurjpym160.26159.00160.462007.04.12 14:32160.460.000.000.0013.45
313172462007.04.12 13:21sell0.10usdjpym119.06118.80118.252007.04.13 06:08118.800.000.00-0.142.19
313216582007.04.12 13:45buy3.20usdchfm1.21651.21091.22002007.04.12 16:021.21650.000.000.000.00
313219862007.04.12 13:46sell0.80eurusdm1.34791.35531.34442007.04.13 10:311.35450.000.000.43-52.80
313313892007.04.12 14:20buy6.40usdchfm1.21471.21091.21822007.04.12 16:011.21660.000.000.0099.95
313371002007.04.12 14:40sell1.60eurusdm1.34981.35541.34632007.04.13 10:311.35440.000.000.86-73.60
313388602007.04.12 14:44buy0.10gbpusdm1.98001.96721.98352007.04.12 19:551.97820.000.000.00-1.80
313456322007.04.12 15:20buy0.20gbpusdm1.97821.96721.98172007.04.12 19:551.97830.000.000.000.20
313569242007.04.12 16:31buy0.40gbpusdm1.97631.97841.98392007.04.12 19:551.97840.000.000.008.40
313614952007.04.12 17:12sell0.10eurjpym160.39162.19160.192007.04.13 04:41160.560.000.00-0.11-1.43
313781452007.04.12 19:36sell0.20eurjpym160.57162.19160.372007.04.13 04:40160.550.000.00-0.220.34
313808412007.04.12 19:55buy0.10gbpusdm1.97871.98251.98802007.04.13 01:351.98250.000.000.003.80
314041622007.04.12 23:27sell0.20usdchfm1.21641.21291.20742007.04.13 06:491.21290.000.000.005.77
314264992007.04.13 01:22sell0.40eurjpym160.75162.19160.552007.04.13 04:40160.550.000.000.006.73
314270022007.04.13 01:23sell3.20eurusdm1.35171.35551.34822007.04.13 10:301.35460.000.000.00-92.80
314549252007.04.13 04:45sell0.10eurjpym160.54162.34160.342007.04.13 08:19160.340.000.000.001.68
314695722007.04.13 06:21buy0.10gbpusdm1.98431.98631.99182007.04.13 10:391.98630.000.000.002.00
314754362007.04.13 06:45sell0.10usdjpym118.65118.34117.792007.04.13 08:49118.340.000.000.002.62
314759802007.04.13 06:49sell0.20usdchfm1.21251.20851.20302007.04.13 10:401.20850.000.000.006.62
  0.00 0.00 1.63 -70.87
Closed P/L: -69.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
310350182007.04.11 03:01sell0.20audusdm0.82410.83690.8206 0.83200.000.00-0.19-15.80
311201232007.04.11 13:08sell0.40audusdm0.82600.83700.8225 0.83200.000.00-0.39-24.00
313314252007.04.12 14:20sell0.80audusdm0.82790.83710.8244 0.83200.000.00-0.19-32.80
313975142007.04.12 22:40sell1.60audusdm0.82970.83710.8262 0.83200.000.000.00-36.80
314120622007.04.13 00:25sell3.20audusdm0.83150.83710.8280 0.83200.000.000.00-16.00
314509602007.04.13 04:06sell0.20usdcadm1.13421.14701.1307 1.13700.000.000.00-4.93
314731322007.04.13 06:34sell6.40audusdm0.83330.83710.8298 0.83200.000.000.0083.20
314967892007.04.13 08:42sell0.10eurjpym160.08161.88159.88 161.240.000.000.00-9.72
315188362007.04.13 10:39buy0.10gbpusdm1.98661.97381.9901 1.98240.000.000.00-4.20
315207542007.04.13 10:48sell0.20eurjpym160.27161.89160.07 161.240.000.000.00-16.26
315308912007.04.13 11:54sell0.20usdchfm1.20761.22041.2041 1.21600.000.000.00-13.82
315337542007.04.13 12:09sell0.40eurjpym160.46161.90160.26 161.240.000.000.00-26.14
315426732007.04.13 12:40sell0.40usdchfm1.20941.22041.2059 1.21600.000.000.00-21.71
315491712007.04.13 13:16sell0.40usdcadm1.13611.14711.1326 1.13700.000.000.00-3.17
315554082007.04.13 13:56sell0.80eurjpym160.65161.91160.45 161.240.000.000.00-39.56
315576262007.04.13 14:00buy0.10eurusdm1.35551.34271.3590 1.35110.000.000.00-4.40
315592672007.04.13 14:02sell1.60eurjpym160.83161.91160.63 161.240.000.000.00-54.97
315611882007.04.13 14:10buy0.20eurusdm1.35371.34271.3572 1.35110.000.000.00-5.20
315659232007.04.13 14:36buy0.20gbpusdm1.98481.97381.9883 1.98240.000.000.00-4.80
315659722007.04.13 14:36sell0.80usdchfm1.21121.22041.2077 1.21600.000.000.00-31.58
315667312007.04.13 14:38sell3.20eurjpym161.02161.92160.82 161.240.000.000.00-59.00
315681352007.04.13 14:40buy0.40gbpusdm1.98281.97361.9863 1.98240.000.000.00-1.60
315687522007.04.13 14:40buy0.40eurusdm1.35181.34261.3553 1.35110.000.000.00-2.80
315691052007.04.13 14:41sell1.60usdchfm1.21301.22041.2095 1.21600.000.000.00-39.47
315760202007.04.13 14:56sell3.20usdchfm1.21481.22041.2113 1.21600.000.000.00-31.58
  0.00 0.00 -0.77 -417.11
 Floating P/L: -417.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -69.24 Floating P/L: -417.88 Margin: 1 355.00
Balance: 9 930.76 Equity: 9 512.88 Free Margin: 8 157.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 336.59 Gross Loss: 405.83 Total Net Profit: -69.24
Profit Factor: 0.83 Expected Payoff: -0.89  
Absolute Drawdown: 77.86 Maximal Drawdown: 339.05 (3.30%) Relative Drawdown: 3.30% (339.05)
 
Total Trades: 78 Short Positions (won %): 42 (66.67%) Long Positions (won %): 36 (77.78%)
Profit Trades (% of total): 56 (71.79%) Loss trades (% of total): 22 (28.21%)
Largest profit trade: 99.95 loss trade: -92.80
Average profit trade: 6.01 loss trade: -18.45
Maximum consecutive wins ($): 9 (35.53) consecutive losses ($): 6 (-285.85)
Maximal consecutive profit (count): 101.95 (3) consecutive loss (count): -285.85 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2