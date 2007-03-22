|Account: 9009430
|Name: Dude
|Currency: USD
|2007 April 13, 11:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1900847
|2007.03.21 22:57
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1901026
|2007.03.21 23:07
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.23
|0.00
|157.46
|2007.03.22 00:33
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1901028
|2007.03.21 23:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.25
|0.00
|231.48
|2007.03.22 00:24
|231.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|1901186
|2007.03.21 23:16
|buy
|0.04
|gbpjpy
|230.93
|0.00
|231.16
|2007.03.22 00:24
|231.16
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|1901193
|2007.03.21 23:16
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3773
|0.0000
|2.3750
|2007.03.22 07:58
|2.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|1903148
|2007.03.22 02:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.45
|0.00
|117.22
|2007.03.23 09:56
|117.83
|0.00
|0.00
|-0.26
|-6.45
|1903152
|2007.03.22 02:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|1.3423
|2007.03.23 13:26
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.14
|-13.60
|1903163
|2007.03.22 02:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|1.2058
|2007.03.22 19:39
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.36
|1903699
|2007.03.22 03:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.43
|0.00
|231.66
|2007.03.22 08:38
|231.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|1904313
|2007.03.22 03:19
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3803
|0.0000
|2.3780
|2007.03.22 07:58
|2.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|1908741
|2007.03.22 06:08
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.13
|0.00
|231.36
|2007.03.22 08:38
|231.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|1912715
|2007.03.22 07:57
|buy
|0.08
|gbpjpy
|230.82
|0.00
|231.05
|2007.03.22 08:38
|231.05
|0.00
|0.00
|0.00
|15.67
|1913822
|2007.03.22 08:21
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3370
|0.0000
|1.3393
|2007.03.23 13:26
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.29
|-14.80
|1915059
|2007.03.22 10:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2110
|0.0000
|1.2133
|2007.03.22 13:41
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1915062
|2007.03.22 10:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3826
|0.0000
|2.3849
|2007.03.22 10:30
|2.3849
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|1915068
|2007.03.22 10:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.16
|0.00
|230.93
|2007.03.22 10:58
|231.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|1915083
|2007.03.22 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3363
|0.0000
|1.3340
|2007.03.22 17:31
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1915461
|2007.03.22 10:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.58
|0.00
|231.35
|2007.03.22 10:58
|231.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|1915478
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3862
|0.0000
|2.3885
|2007.03.22 17:47
|2.3885
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1915468
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.73
|0.00
|231.96
|2007.03.22 10:39
|231.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1915484
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9735
|2007.03.22 19:17
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.40
|1915921
|2007.03.22 10:39
|sell
|0.08
|gbpjpy
|231.89
|0.00
|231.66
|2007.03.22 10:58
|231.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.65
|1915925
|2007.03.22 10:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.67
|0.00
|117.90
|2007.03.22 11:55
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1915940
|2007.03.22 10:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.04
|0.00
|232.27
|2007.03.22 11:40
|231.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1916244
|2007.03.22 10:42
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2111
|0.0000
|1.2088
|2007.03.22 19:39
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.51
|1916609
|2007.03.22 10:50
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.73
|0.00
|231.96
|2007.03.22 11:40
|231.96
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|1917504
|2007.03.22 11:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.76
|0.00
|117.53
|2007.03.23 09:55
|117.84
|0.00
|0.00
|-0.51
|-2.72
|1917898
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.16
|0.00
|232.39
|2007.03.22 13:40
|231.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|1917899
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1573
|0.0000
|1.1596
|2007.03.23 16:58
|1.1596
|0.00
|0.00
|0.04
|3.97
|1917911
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.84
|0.00
|118.07
|2007.03.22 17:32
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1918616
|2007.03.22 12:57
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.85
|0.00
|232.08
|2007.03.22 13:40
|231.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|1918793
|2007.03.22 13:06
|buy
|0.08
|gbpjpy
|231.54
|0.00
|231.77
|2007.03.22 13:40
|231.77
|0.00
|0.00
|0.00
|15.62
|1918916
|2007.03.22 13:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9704
|2007.03.22 19:17
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|1919602
|2007.03.22 13:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2136
|0.0000
|1.2159
|2007.03.22 17:30
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|1920853
|2007.03.22 15:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.54
|2007.03.22 17:37
|157.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1921288
|2007.03.22 15:08
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|1.2129
|2007.03.22 17:30
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|1922532
|2007.03.22 17:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3830
|0.0000
|2.3807
|2007.03.22 19:37
|2.3870
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|1923068
|2007.03.22 17:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2131
|0.0000
|1.2154
|2007.03.22 17:42
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1923070
|2007.03.22 17:30
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|1.6220
|2007.03.23 15:21
|1.6189
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.32
|1923277
|2007.03.22 17:31
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9673
|2007.03.22 19:17
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|1923356
|2007.03.22 17:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3338
|0.0000
|1.3315
|2007.03.22 18:16
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1923363
|2007.03.22 17:31
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3339
|0.0000
|1.3362
|2007.03.23 13:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.58
|-5.60
|1923380
|2007.03.22 17:31
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2142
|0.0000
|1.2119
|2007.03.22 19:39
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|1923471
|2007.03.22 17:32
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.07
|0.00
|117.84
|2007.03.23 09:55
|117.84
|0.00
|0.00
|-1.02
|15.61
|1923496
|2007.03.22 17:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.10
|0.00
|118.33
|2007.03.23 15:00
|117.71
|0.00
|0.00
|0.21
|-6.63
|1923669
|2007.03.22 17:37
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.58
|0.00
|157.81
|2007.03.23 00:45
|157.51
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.18
|1923803
|2007.03.22 17:39
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3860
|0.0000
|2.3837
|2007.03.22 19:37
|2.3869
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|1924088
|2007.03.22 17:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2158
|0.0000
|1.2181
|2007.03.22 18:16
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1924371
|2007.03.22 17:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.27
|0.00
|232.50
|2007.03.23 00:53
|232.18
|0.00
|0.00
|0.40
|-1.53
|1924812
|2007.03.22 17:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3885
|0.0000
|2.3908
|2007.03.23 08:29
|2.3877
|0.00
|0.00
|0.25
|-1.32
|1925291
|2007.03.22 18:15
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2172
|0.0000
|1.2149
|2007.03.22 19:39
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|32.18
|1925304
|2007.03.22 18:15
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3891
|0.0000
|2.3868
|2007.03.22 19:37
|2.3868
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|1925394
|2007.03.22 18:15
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9643
|2007.03.22 19:17
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|1925482
|2007.03.22 18:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3313
|0.0000
|1.3290
|2007.03.23 15:44
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.11
|4.60
|1925514
|2007.03.22 18:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2184
|0.0000
|1.2207
|2007.03.23 15:00
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.13
|-6.09
|1926008
|2007.03.22 19:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9608
|2007.03.23 10:10
|1.9637
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.20
|1926296
|2007.03.22 19:33
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2153
|0.0000
|1.2176
|2007.03.23 15:00
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.26
|-1.32
|1926365
|2007.03.22 19:44
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3855
|0.0000
|2.3878
|2007.03.23 08:29
|2.3878
|0.00
|0.00
|0.50
|7.57
|1926753
|2007.03.22 20:34
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.97
|0.00
|232.20
|2007.03.23 00:53
|232.20
|0.00
|0.00
|0.80
|7.78
|1927241
|2007.03.22 22:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3851
|0.0000
|2.3828
|2007.03.23 09:54
|2.3886
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|1927471
|2007.03.22 23:22
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.28
|0.00
|157.51
|2007.03.23 00:45
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|1927556
|2007.03.22 23:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.77
|0.00
|231.54
|2007.03.23 01:37
|231.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|1927683
|2007.03.22 23:54
|sell
|0.04
|gbpjpy
|232.08
|0.00
|231.85
|2007.03.23 01:37
|231.85
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|1932748
|2007.03.23 09:01
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3883
|0.0000
|2.3906
|2007.03.23 09:40
|2.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1932824
|2007.03.23 09:02
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9639
|2007.03.23 10:10
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1932864
|2007.03.23 09:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3881
|0.0000
|2.3858
|2007.03.23 09:54
|2.3889
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|1933240
|2007.03.23 09:40
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3913
|0.0000
|2.3936
|2007.03.23 12:03
|2.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.42
|1933257
|2007.03.23 09:40
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3912
|0.0000
|2.3889
|2007.03.23 09:54
|2.3889
|0.00
|0.00
|0.00
|15.15
|1933407
|2007.03.23 09:54
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3882
|0.0000
|2.3905
|2007.03.23 12:03
|2.3873
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|1933459
|2007.03.23 09:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.80
|0.00
|117.57
|2007.03.23 10:13
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1933469
|2007.03.23 09:56
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.79
|0.00
|118.02
|2007.03.23 15:00
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|1934182
|2007.03.23 10:13
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3851
|0.0000
|2.3874
|2007.03.23 12:03
|2.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|1934202
|2007.03.23 10:13
|buy
|0.17
|eurusd
|1.3309
|0.0000
|1.3332
|2007.03.23 13:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|1935649
|2007.03.23 12:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.40
|0.00
|231.17
|2007.03.23 13:44
|231.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1935666
|2007.03.23 12:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.84
|0.00
|156.61
|2007.03.23 13:57
|156.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1935669
|2007.03.23 12:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.56
|2007.03.23 13:44
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1936429
|2007.03.23 13:16
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6166
|0.0000
|1.6189
|2007.03.23 15:21
|1.6189
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|1936594
|2007.03.23 13:25
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2123
|0.0000
|1.2146
|2007.03.23 15:00
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|1936631
|2007.03.23 13:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3836
|0.0000
|2.3813
|2007.03.27 08:13
|2.3915
|0.00
|0.00
|-0.68
|-13.01
|1937029
|2007.03.23 13:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.31
|2007.03.27 08:02
|117.89
|0.00
|0.00
|-0.52
|-5.94
|1937034
|2007.03.23 13:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.08
|0.00
|230.85
|2007.03.27 01:46
|232.63
|0.00
|0.00
|-1.02
|-26.23
|1937233
|2007.03.23 13:57
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.49
|0.00
|117.72
|2007.03.23 15:00
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|15.63
|1937257
|2007.03.23 13:57
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.57
|0.00
|156.34
|2007.03.26 02:15
|156.34
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.91
|1937825
|2007.03.23 15:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6170
|0.0000
|1.6147
|2007.03.27 22:15
|1.6179
|0.00
|0.00
|-0.32
|-1.49
|1938181
|2007.03.23 15:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3866
|0.0000
|2.3843
|2007.03.27 08:13
|2.3914
|0.00
|0.00
|-1.38
|-15.80
|1938566
|2007.03.23 15:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9617
|0.0000
|1.9594
|2007.03.23 15:44
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1938867
|2007.03.23 15:21
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2179
|0.0000
|1.2202
|2007.03.25 23:47
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.13
|3.77
|1938909
|2007.03.23 15:21
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.62
|2007.03.27 08:02
|117.91
|0.00
|0.00
|-1.02
|-2.04
|1939443
|2007.03.23 15:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9569
|2007.03.27 01:29
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.02
|-17.20
|1939618
|2007.03.23 15:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3266
|2007.03.25 23:48
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.11
|4.60
|1939643
|2007.03.23 15:44
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6196
|0.0000
|1.6219
|2007.03.27 13:31
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.16
|3.78
|1940303
|2007.03.23 16:27
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9600
|2007.03.25 22:17
|1.9600
|0.00
|0.00
|-0.03
|9.20
|1940361
|2007.03.23 16:38
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3896
|0.0000
|2.3873
|2007.03.27 08:13
|2.3915
|0.00
|0.00
|-2.74
|-12.52
|1940408
|2007.03.23 16:45
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6200
|0.0000
|1.6177
|2007.03.26 03:07
|1.6177
|0.00
|0.00
|-0.21
|7.55
|1940526
|2007.03.23 17:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1602
|0.0000
|1.1625
|2007.03.26 02:04
|1.1625
|0.00
|0.00
|0.04
|3.96
|1940728
|2007.03.23 17:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.39
|0.00
|231.16
|2007.03.25 22:17
|231.16
|0.00
|0.00
|-1.03
|7.80
|1941028
|2007.03.23 17:54
|sell
|0.04
|eurjpy
|156.88
|0.00
|156.65
|2007.03.25 22:28
|156.65
|0.00
|0.00
|-0.44
|7.80
|1941032
|2007.03.23 17:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.03
|0.00
|118.26
|2007.03.26 10:11
|118.26
|0.00
|0.00
|0.21
|3.89
|1941149
|2007.03.23 18:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.90
|0.00
|157.13
|2007.03.26 13:07
|157.13
|0.00
|0.00
|0.17
|3.89
|1958760
|2007.03.26 20:22
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9677
|2007.03.27 01:29
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.03
|9.20
|1958761
|2007.03.26 20:22
|sell
|0.17
|gbpchf
|2.3939
|0.0000
|2.3916
|2007.03.27 08:13
|2.3916
|0.00
|0.00
|-2.92
|32.19
|1958762
|2007.03.26 20:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.66
|0.00
|232.89
|2007.03.27 00:37
|232.89
|0.00
|0.00
|0.40
|3.89
|1958763
|2007.03.26 20:22
|sell
|0.04
|gbpjpy
|232.57
|0.00
|232.34
|2007.03.27 01:46
|232.62
|0.00
|0.00
|-1.03
|-1.70
|1958764
|2007.03.26 20:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9728
|2007.03.27 15:20
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.80
|1958766
|2007.03.26 20:23
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|1.6179
|2007.03.27 22:15
|1.6179
|0.00
|0.00
|-0.42
|7.60
|1958791
|2007.03.26 20:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3333
|0.0000
|1.3356
|2007.03.27 15:18
|1.3356
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.60
|1958982
|2007.03.26 21:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.40
|0.00
|157.63
|2007.03.27 00:36
|157.63
|0.00
|0.00
|0.17
|3.89
|1959486
|2007.03.26 22:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.92
|2007.03.27 08:02
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|1959780
|2007.03.26 23:39
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3958
|0.0000
|2.3981
|2007.03.27 11:11
|2.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.31
|1960173
|2007.03.27 00:36
|sell
|0.08
|gbpjpy
|232.87
|0.00
|232.64
|2007.03.27 01:46
|232.64
|0.00
|0.00
|0.00
|15.57
|1960567
|2007.03.27 01:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|1.9653
|2007.03.27 09:52
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1960780
|2007.03.27 02:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.52
|0.00
|157.75
|2007.03.27 09:00
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1960787
|2007.03.27 02:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.66
|0.00
|232.89
|2007.03.27 09:56
|232.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|1961006
|2007.03.27 02:44
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9677
|0.0000
|1.9697
|2007.03.27 15:20
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|1961367
|2007.03.27 04:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.20
|0.00
|118.43
|2007.03.27 09:01
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|1962039
|2007.03.27 05:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|232.45
|0.00
|232.24
|2007.03.27 07:51
|232.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|1962627
|2007.03.27 07:12
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.33
|0.00
|157.10
|2007.03.27 13:36
|157.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|1962784
|2007.03.27 07:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|232.37
|0.00
|232.58
|2007.03.27 09:56
|232.58
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|1962876
|2007.03.27 07:35
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3928
|0.0000
|2.3951
|2007.03.27 11:11
|2.3860
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.39
|1963036
|2007.03.27 07:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|232.14
|0.00
|231.91
|2007.03.27 10:17
|232.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|1963236
|2007.03.27 08:02
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.89
|0.00
|118.12
|2007.03.27 09:01
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|7.79
|1963234
|2007.03.27 08:02
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.22
|0.00
|157.45
|2007.03.27 09:00
|157.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|1963880
|2007.03.27 09:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|232.44
|0.00
|232.21
|2007.03.27 10:17
|232.21
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|1963941
|2007.03.27 09:02
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3897
|0.0000
|2.3920
|2007.03.27 11:11
|2.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.03
|1964129
|2007.03.27 09:18
|sell
|0.04
|eurjpy
|157.64
|0.00
|157.41
|2007.03.27 13:36
|157.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|1964405
|2007.03.27 09:41
|buy
|0.17
|gbpchf
|2.3867
|0.0000
|2.3890
|2007.03.27 11:11
|2.3858
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.59
|1964886
|2007.03.27 10:03
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9670
|2007.03.27 15:20
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|1965021
|2007.03.27 10:05
|buy
|0.36
|gbpchf
|2.3836
|0.0000
|2.3859
|2007.03.27 11:10
|2.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|68.18
|1965574
|2007.03.27 11:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3838
|0.0000
|2.3815
|2007.03.27 15:18
|2.3853
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|1966206
|2007.03.27 12:21
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3868
|0.0000
|2.3845
|2007.03.27 15:18
|2.3845
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|1966251
|2007.03.27 12:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.96
|0.00
|158.19
|2007.03.29 14:30
|157.00
|0.00
|0.00
|0.70
|-16.30
|1966254
|2007.03.27 12:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|1.2125
|2007.03.27 15:21
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1966259
|2007.03.27 12:30
|sell
|0.08
|eurjpy
|157.94
|0.00
|157.71
|2007.03.27 13:36
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|15.57
|1966466
|2007.03.27 13:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|232.39
|0.00
|232.16
|2007.03.27 13:38
|232.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|1966468
|2007.03.27 13:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9628
|2007.03.28 07:02
|1.9628
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.60
|1966833
|2007.03.27 13:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|232.08
|0.00
|231.85
|2007.03.27 15:10
|231.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|1967056
|2007.03.27 14:14
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.66
|0.00
|157.89
|2007.03.29 14:30
|156.99
|0.00
|0.00
|1.40
|-22.75
|1967682
|2007.03.27 15:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1575
|0.0000
|1.1552
|2007.03.28 15:06
|1.1582
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.21
|1968086
|2007.03.27 15:14
|buy
|0.08
|eurjpy
|157.35
|0.00
|157.58
|2007.03.29 14:30
|156.98
|0.00
|0.00
|2.81
|-25.13
|1969293
|2007.03.27 15:53
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1588
|0.0000
|1.1611
|2007.03.29 08:01
|1.1611
|0.00
|0.00
|0.17
|3.96
|1969804
|2007.03.27 17:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3850
|0.0000
|2.3829
|2007.03.27 22:02
|2.3829
|0.00
|0.00
|-0.34
|3.47
|1969805
|2007.03.27 17:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.37
|2007.03.27 21:05
|231.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|1969809
|2007.03.27 17:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2131
|0.0000
|1.2108
|2007.03.27 22:16
|1.2108
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.80
|1970150
|2007.03.27 18:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.89
|0.00
|117.66
|2007.03.28 02:23
|117.66
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.91
|1970170
|2007.03.27 18:01
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.35
|0.00
|157.12
|2007.03.28 02:20
|157.12
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.91
|1970538
|2007.03.27 18:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.90
|0.00
|231.67
|2007.03.27 21:05
|231.67
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|1971083
|2007.03.27 21:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.59
|0.00
|231.36
|2007.03.27 22:15
|231.36
|0.00
|0.00
|-0.52
|3.91
|1972575
|2007.03.28 00:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2105
|0.0000
|1.2084
|2007.03.28 10:52
|1.2113
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|1972576
|2007.03.28 00:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3808
|0.0000
|2.3785
|2007.03.28 05:25
|2.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|1972583
|2007.03.28 00:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.56
|0.00
|231.33
|2007.03.28 01:54
|231.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1973210
|2007.03.28 00:50
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.86
|0.00
|231.63
|2007.03.28 01:54
|231.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|1973711
|2007.03.28 02:20
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.09
|0.00
|156.86
|2007.03.28 02:27
|156.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1973779
|2007.03.28 02:23
|buy
|0.17
|eurjpy
|157.04
|0.00
|157.27
|2007.03.29 14:30
|156.97
|0.00
|0.00
|4.48
|-10.11
|1973864
|2007.03.28 02:27
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.84
|0.00
|156.61
|2007.03.28 05:35
|156.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1973949
|2007.03.28 02:30
|buy
|0.36
|eurjpy
|156.73
|0.00
|156.96
|2007.03.29 14:30
|156.96
|0.00
|0.00
|9.49
|70.32
|1974524
|2007.03.28 04:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.80
|0.00
|230.57
|2007.03.28 05:25
|230.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1974525
|2007.03.28 04:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.43
|0.00
|117.20
|2007.03.28 05:38
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1974886
|2007.03.28 05:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.45
|0.00
|230.22
|2007.03.28 05:36
|230.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|1975104
|2007.03.28 05:35
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.57
|0.00
|156.34
|2007.03.28 11:29
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1975182
|2007.03.28 05:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.11
|0.00
|229.88
|2007.03.28 09:34
|230.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|1975200
|2007.03.28 05:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.19
|0.00
|116.96
|2007.03.28 13:34
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|1975735
|2007.03.28 07:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9603
|2007.03.28 09:30
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1975814
|2007.03.28 07:18
|sell
|0.04
|gbpjpy
|230.42
|0.00
|230.19
|2007.03.28 09:33
|230.19
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|1976484
|2007.03.28 08:34
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2135
|0.0000
|1.2112
|2007.03.28 10:52
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|1976883
|2007.03.28 09:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3817
|0.0000
|2.3794
|2007.03.28 09:30
|2.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1976976
|2007.03.28 09:09
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1605
|0.0000
|1.1582
|2007.03.28 15:06
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|1977130
|2007.03.28 09:30
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6164
|0.0000
|1.6141
|2007.03.30 16:17
|1.6234
|0.00
|0.00
|-0.41
|-11.52
|1977147
|2007.03.28 09:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3776
|0.0000
|2.3753
|2007.03.28 12:30
|2.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|1977339
|2007.03.28 09:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.10
|0.00
|229.87
|2007.03.28 11:29
|230.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|1977921
|2007.03.28 10:28
|sell
|0.04
|gbpjpy
|230.40
|0.00
|230.17
|2007.03.28 11:29
|230.17
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1978372
|2007.03.28 11:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9613
|2007.03.28 16:20
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|1978488
|2007.03.28 11:14
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3807
|0.0000
|2.3784
|2007.03.28 12:30
|2.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|1978663
|2007.03.28 11:29
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.31
|0.00
|156.08
|2007.03.28 13:35
|156.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1978681
|2007.03.28 11:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.07
|0.00
|229.84
|2007.03.28 13:04
|230.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1979034
|2007.03.28 11:46
|sell
|0.04
|gbpjpy
|230.37
|0.00
|230.14
|2007.03.28 13:04
|230.14
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1979642
|2007.03.28 12:43
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2096
|0.0000
|1.2073
|2007.03.30 14:39
|1.2204
|0.00
|0.00
|-0.68
|-17.70
|1979967
|2007.03.28 13:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.04
|0.00
|229.81
|2007.03.28 13:35
|229.81
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1980318
|2007.03.28 13:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9686
|2007.03.29 05:12
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.40
|1980798
|2007.03.28 13:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.73
|0.00
|229.50
|2007.03.28 14:53
|229.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|1980836
|2007.03.28 13:35
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.06
|0.00
|155.83
|2007.03.28 15:34
|155.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1981136
|2007.03.28 13:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9644
|2007.03.28 16:20
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1981368
|2007.03.28 13:55
|sell
|0.04
|gbpjpy
|230.05
|0.00
|229.82
|2007.03.28 14:53
|229.82
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|1982510
|2007.03.28 15:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.39
|0.00
|229.16
|2007.03.28 15:34
|229.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|1982511
|2007.03.28 15:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.69
|0.00
|116.46
|2007.03.28 15:41
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|1982734
|2007.03.28 15:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|1.3389
|2007.03.30 13:22
|1.3326
|0.00
|0.00
|-0.57
|-8.00
|1982837
|2007.03.28 15:15
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.69
|0.00
|229.46
|2007.03.28 15:34
|229.46
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|1983024
|2007.03.28 15:30
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6179
|0.0000
|1.6202
|2007.03.28 17:04
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1983292
|2007.03.28 15:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.33
|0.00
|229.10
|2007.03.28 15:41
|229.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|1983437
|2007.03.28 15:34
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.80
|0.00
|155.57
|2007.03.28 15:44
|155.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|1983756
|2007.03.28 15:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|228.96
|0.00
|228.73
|2007.03.28 16:27
|229.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|1983760
|2007.03.28 15:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.44
|0.00
|116.21
|2007.03.29 01:53
|116.80
|0.00
|0.00
|-0.77
|-6.16
|1983860
|2007.03.28 15:44
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.56
|0.00
|155.33
|2007.03.28 16:28
|155.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|1984492
|2007.03.28 16:07
|sell
|0.04
|eurjpy
|155.86
|0.00
|155.63
|2007.03.28 16:28
|155.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|1984538
|2007.03.28 16:08
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.30
|0.00
|229.07
|2007.03.28 16:27
|229.07
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1985108
|2007.03.28 16:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|228.92
|0.00
|228.69
|2007.03.28 16:56
|228.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|1985187
|2007.03.28 16:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2127
|0.0000
|1.2104
|2007.03.30 14:39
|1.2203
|0.00
|0.00
|-1.36
|-24.91
|1985198
|2007.03.28 16:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.75
|0.00
|116.52
|2007.03.29 01:53
|116.81
|0.00
|0.00
|-1.55
|-2.05
|1985216
|2007.03.28 16:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.23
|0.00
|229.00
|2007.03.28 16:56
|229.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1985316
|2007.03.28 16:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9655
|2007.03.29 05:11
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.04
|9.20
|1985521
|2007.03.28 16:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3334
|0.0000
|1.3357
|2007.03.30 13:22
|1.3325
|0.00
|0.00
|-1.15
|-3.60
|1986014
|2007.03.28 16:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|228.91
|0.00
|228.68
|2007.03.28 18:38
|229.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|1986179
|2007.03.28 17:04
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.76
|0.00
|155.53
|2007.03.28 21:48
|155.53
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1986180
|2007.03.28 17:04
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6196
|0.0000
|1.6173
|2007.03.30 16:17
|1.6232
|0.00
|0.00
|-0.84
|-11.84
|1986183
|2007.03.28 17:04
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3836
|0.0000
|2.3859
|2007.03.28 17:21
|2.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1986185
|2007.03.28 17:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2151
|0.0000
|1.2174
|2007.03.28 20:28
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1986201
|2007.03.28 17:04
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6204
|0.0000
|1.6227
|2007.03.29 13:45
|1.6227
|0.00
|0.00
|0.25
|3.78
|1986231
|2007.03.28 17:05
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.21
|0.00
|228.98
|2007.03.28 18:37
|229.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|1986739
|2007.03.28 17:21
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3865
|0.0000
|2.3888
|2007.03.28 20:32
|2.3888
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1986780
|2007.03.28 17:22
|sell
|0.08
|gbpjpy
|229.53
|0.00
|229.30
|2007.03.28 18:37
|229.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15.76
|1986854
|2007.03.28 17:24
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2157
|0.0000
|1.2134
|2007.03.30 14:39
|1.2203
|0.00
|0.00
|-2.72
|-30.16
|1987501
|2007.03.28 18:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.23
|0.00
|229.00
|2007.03.28 19:21
|229.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|1987566
|2007.03.28 18:45
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.56
|0.00
|229.33
|2007.03.28 19:21
|229.33
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1987789
|2007.03.28 19:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.24
|0.00
|229.01
|2007.03.29 01:50
|229.64
|0.00
|0.00
|-1.56
|-6.84
|1988658
|2007.03.28 20:32
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3895
|0.0000
|2.3918
|2007.03.29 00:51
|2.3888
|0.00
|0.00
|0.75
|-1.15
|1988939
|2007.03.28 21:09
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3865
|0.0000
|2.3888
|2007.03.29 00:51
|2.3888
|0.00
|0.00
|1.51
|7.56
|1989414
|2007.03.28 22:24
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.66
|0.00
|155.43
|2007.03.29 01:54
|155.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1990019
|2007.03.29 00:50
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.56
|0.00
|229.33
|2007.03.29 01:50
|229.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|1990201
|2007.03.29 01:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.06
|0.00
|116.83
|2007.03.29 01:53
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|15.75
|1990245
|2007.03.29 01:10
|sell
|0.08
|gbpjpy
|229.86
|0.00
|229.63
|2007.03.29 01:50
|229.63
|0.00
|0.00
|0.00
|15.73
|1991032
|2007.03.29 03:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3894
|0.0000
|2.3917
|2007.03.29 13:31
|2.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|1991396
|2007.03.29 04:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.10
|0.00
|117.33
|2007.03.29 07:36
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1991418
|2007.03.29 04:17
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.03
|0.00
|230.26
|2007.03.29 04:51
|230.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1991734
|2007.03.29 04:51
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.37
|0.00
|230.60
|2007.03.29 07:09
|230.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|1992307
|2007.03.29 05:46
|buy
|0.04
|gbpjpy
|230.07
|0.00
|230.30
|2007.03.29 07:08
|230.30
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1992797
|2007.03.29 07:09
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.39
|0.00
|230.62
|2007.03.29 07:54
|230.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1993040
|2007.03.29 07:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.35
|0.00
|117.58
|2007.03.29 13:31
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1993252
|2007.03.29 07:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.72
|0.00
|230.95
|2007.03.29 13:31
|230.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1994067
|2007.03.29 09:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9667
|2007.03.30 09:20
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.01
|-13.60
|1994872
|2007.03.29 10:26
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3864
|0.0000
|2.3887
|2007.03.29 13:31
|2.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|1995232
|2007.03.29 11:19
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3844
|0.0000
|2.3821
|2007.03.29 16:59
|2.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|1995996
|2007.03.29 13:17
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3874
|0.0000
|2.3851
|2007.03.29 16:59
|2.3882
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|1996351
|2007.03.29 13:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.05
|0.00
|231.28
|2007.03.29 15:15
|231.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1996989
|2007.03.29 13:41
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3904
|0.0000
|2.3881
|2007.03.29 16:58
|2.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|1997112
|2007.03.29 13:45
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6226
|0.0000
|1.6203
|2007.03.30 16:17
|1.6230
|0.00
|0.00
|-0.42
|-2.63
|1997906
|2007.03.29 15:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.05
|0.00
|157.28
|2007.03.29 15:43
|157.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1997907
|2007.03.29 15:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.77
|0.00
|118.00
|2007.03.29 18:42
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1997916
|2007.03.29 15:00
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6240
|0.0000
|1.6263
|2007.03.30 13:41
|1.6263
|0.00
|0.00
|0.08
|3.76
|1997974
|2007.03.29 15:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9600
|2007.03.30 05:02
|1.9630
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.40
|1998012
|2007.03.29 15:13
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1571
|0.0000
|1.1548
|2007.03.30 08:08
|1.1548
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.98
|1998077
|2007.03.29 15:15
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.36
|0.00
|231.59
|2007.03.29 17:46
|231.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|1998583
|2007.03.29 15:43
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.54
|2007.03.29 18:33
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1999227
|2007.03.29 17:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3882
|0.0000
|2.3905
|2007.03.29 22:48
|2.3905
|0.00
|0.00
|0.25
|3.77
|1999553
|2007.03.29 17:20
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.06
|0.00
|231.29
|2007.03.29 17:45
|231.29
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|1999564
|2007.03.29 17:23
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.01
|0.00
|157.24
|2007.03.29 18:33
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|1999857
|2007.03.29 17:46
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.33
|0.00
|231.56
|2007.03.29 18:42
|231.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|2000460
|2007.03.29 19:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.58
|0.00
|231.81
|2007.03.30 00:30
|231.81
|0.00
|0.00
|0.40
|3.89
|2000486
|2007.03.29 19:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2176
|0.0000
|1.2199
|2007.03.30 08:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.13
|3.77
|2000766
|2007.03.29 20:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.99
|0.00
|118.22
|2007.03.30 08:03
|117.92
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.19
|2000778
|2007.03.29 20:01
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.37
|0.00
|157.60
|2007.03.30 04:43
|157.00
|0.00
|0.00
|0.17
|-6.29
|2001607
|2007.03.29 22:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3911
|0.0000
|2.3934
|2007.03.30 08:03
|2.3904
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|2002150
|2007.03.30 00:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.89
|0.00
|232.12
|2007.03.30 03:33
|230.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.85
|2002646
|2007.03.30 01:35
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.56
|0.00
|231.79
|2007.03.30 03:33
|230.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.14
|2003020
|2007.03.30 02:24
|buy
|0.08
|gbpjpy
|231.26
|0.00
|231.49
|2007.03.30 03:32
|230.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.52
|2003033
|2007.03.30 02:25
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.07
|0.00
|157.30
|2007.03.30 04:43
|156.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|2003300
|2007.03.30 03:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.11
|0.00
|230.88
|2007.03.30 03:17
|230.88
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|2003301
|2007.03.30 03:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.80
|0.00
|117.57
|2007.03.30 03:26
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|2003304
|2007.03.30 03:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.99
|0.00
|156.76
|2007.03.30 03:25
|156.76
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|2003370
|2007.03.30 03:05
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.68
|0.00
|117.91
|2007.03.30 08:03
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|2003447
|2007.03.30 03:16
|buy
|0.17
|gbpjpy
|230.95
|0.00
|231.18
|2007.03.30 03:32
|230.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.01
|2003469
|2007.03.30 03:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.77
|0.00
|230.54
|2007.03.30 06:41
|231.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.29
|2003596
|2007.03.30 03:25
|buy
|0.08
|eurjpy
|156.75
|0.00
|156.98
|2007.03.30 04:43
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|15.64
|2003597
|2007.03.30 03:25
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.72
|0.00
|156.49
|2007.03.30 11:29
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.44
|2003602
|2007.03.30 03:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.31
|2007.03.30 16:09
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.95
|2003649
|2007.03.30 03:27
|buy
|0.36
|gbpjpy
|230.64
|0.00
|230.87
|2007.03.30 03:32
|230.87
|0.00
|0.00
|0.00
|70.37
|2003963
|2007.03.30 03:46
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.08
|0.00
|230.85
|2007.03.30 06:41
|231.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|2004483
|2007.03.30 04:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9630
|2007.03.30 05:02
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|2004620
|2007.03.30 04:44
|sell
|0.06
|eurjpy
|157.02
|0.00
|156.79
|2007.03.30 11:29
|157.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.58
|2004804
|2007.03.30 05:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3874
|0.0000
|2.3851
|2007.03.30 08:18
|2.3878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|2004805
|2007.03.30 05:02
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3880
|0.0000
|2.3903
|2007.03.30 08:03
|2.3903
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|2005049
|2007.03.30 05:29
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.62
|2007.03.30 16:09
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|2005068
|2007.03.30 05:29
|sell
|0.08
|gbpjpy
|231.39
|0.00
|231.16
|2007.03.30 06:41
|231.16
|0.00
|0.00
|0.00
|15.63
|2006260
|2007.03.30 08:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3904
|0.0000
|2.3881
|2007.03.30 08:18
|2.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|2006457
|2007.03.30 08:18
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.9612
|0.0000
|1.9635
|2007.03.30 09:20
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.20
|2007128
|2007.03.30 08:37
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9582
|0.0000
|1.9605
|2007.03.30 09:20
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|2007169
|2007.03.30 08:37
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2188
|0.0000
|1.2165
|2007.03.30 14:39
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|2007541
|2007.03.30 08:53
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9551
|0.0000
|1.9574
|2007.03.30 09:20
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|2007817
|2007.03.30 08:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2206
|0.0000
|1.2229
|2007.03.30 13:39
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|2007868
|2007.03.30 09:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.05
|0.00
|118.28
|2007.03.30 13:38
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|2008105
|2007.03.30 09:17
|sell
|0.08
|eurjpy
|157.33
|0.00
|157.10
|2007.03.30 11:29
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|15.59
|2008302
|2007.03.30 09:22
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.92
|2007.03.30 16:09
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|2008619
|2007.03.30 10:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1533
|0.0000
|1.1510
|2007.03.30 16:28
|1.1510
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2008622
|2007.03.30 10:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3879
|0.0000
|2.3856
|2007.03.30 13:24
|2.3888
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|2008816
|2007.03.30 10:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9570
|0.0000
|1.9547
|2007.04.02 00:21
|1.9671
|0.00
|0.00
|-0.01
|-20.20
|2009468
|2007.03.30 11:41
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3908
|0.0000
|2.3931
|2007.03.30 13:37
|2.3900
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|2009617
|2007.03.30 11:52
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3910
|0.0000
|2.3887
|2007.03.30 13:24
|2.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|2009620
|2007.03.30 11:52
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3326
|2007.03.30 13:22
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|2010179
|2007.03.30 13:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3321
|0.0000
|1.3298
|2007.03.30 13:39
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|2010264
|2007.03.30 13:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.52
|0.00
|231.75
|2007.03.30 13:38
|231.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|2010358
|2007.03.30 13:22
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.39
|0.00
|157.62
|2007.03.30 16:30
|157.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|2010408
|2007.03.30 13:27
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.18
|0.00
|231.41
|2007.03.30 13:38
|231.41
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|2010584
|2007.03.30 13:31
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3878
|0.0000
|2.3901
|2007.03.30 13:37
|2.3901
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|2010702
|2007.03.30 13:36
|sell
|0.17
|eurchf
|1.6257
|0.0000
|1.6234
|2007.03.30 16:17
|1.6234
|0.00
|0.00
|0.00
|32.15
|2010850
|2007.03.30 13:38
|sell
|0.36
|usdchf
|1.2219
|0.0000
|1.2196
|2007.03.30 14:39
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|47.20
|2011014
|2007.03.30 13:39
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2234
|0.0000
|1.2257
|2007.03.30 15:07
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|2011019
|2007.03.30 13:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3292
|0.0000
|1.3269
|2007.03.30 19:39
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|2011267
|2007.03.30 13:41
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3939
|0.0000
|2.3962
|2007.03.30 15:33
|2.3933
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|2011553
|2007.03.30 13:51
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3909
|0.0000
|2.3932
|2007.03.30 15:33
|2.3932
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|2011608
|2007.03.30 13:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.62
|0.00
|231.85
|2007.03.30 15:39
|231.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|2011871
|2007.03.30 14:03
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2204
|0.0000
|1.2227
|2007.03.30 15:07
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|2012850
|2007.03.30 15:07
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2230
|0.0000
|1.2253
|2007.03.30 16:35
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.73
|2013212
|2007.03.30 15:33
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.3941
|0.0000
|2.3964
|2007.03.30 16:20
|2.3934
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|2013351
|2007.03.30 15:39
|buy
|0.03
|gbpjpy
|231.95
|0.00
|232.18
|2007.03.30 16:20
|231.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.12
|2013584
|2007.03.30 15:58
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9601
|0.0000
|1.9578
|2007.04.02 00:21
|1.9670
|0.00
|0.00
|-0.04
|-41.40
|2013659
|2007.03.30 15:59
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9614
|0.0000
|1.9637
|2007.03.30 16:13
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2013709
|2007.03.30 15:59
|buy
|0.06
|gbpjpy
|231.64
|0.00
|231.87
|2007.03.30 16:20
|231.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|2013767
|2007.03.30 16:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.07
|0.00
|118.30
|2007.03.30 19:12
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.66
|2014122
|2007.03.30 16:09
|buy
|0.06
|eurjpy
|157.08
|0.00
|157.31
|2007.03.30 16:30
|157.31
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|2014233
|2007.03.30 16:11
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2200
|0.0000
|1.2223
|2007.03.30 16:35
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.13
|2014244
|2007.03.30 16:12
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9608
|2007.04.02 00:21
|1.9671
|0.00
|0.00
|-0.09
|-52.00
|2014398
|2007.03.30 16:14
|buy
|0.13
|gbpjpy
|231.33
|0.00
|231.56
|2007.03.30 16:20
|231.56
|0.00
|0.00
|0.00
|25.39
|2014415
|2007.03.30 16:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3325
|0.0000
|1.3302
|2007.03.30 19:38
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|2014549
|2007.03.30 16:14
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.76
|0.00
|117.99
|2007.03.30 19:12
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|2014553
|2007.03.30 16:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.74
|0.00
|117.51
|2007.03.30 16:28
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|2014806
|2007.03.30 16:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2175
|0.0000
|1.2152
|2007.03.30 16:21
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|2014826
|2007.03.30 16:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3363
|2007.03.30 16:26
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|2014866
|2007.03.30 16:17
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2168
|0.0000
|1.2191
|2007.03.30 16:35
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.06
|2014971
|2007.03.30 16:17
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3910
|0.0000
|2.3933
|2007.03.30 16:20
|2.3933
|0.00
|0.00
|0.00
|7.57
|2015010
|2007.03.30 16:17
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9639
|2007.04.02 00:20
|1.9670
|0.00
|0.00
|-0.11
|-13.60
|2015396
|2007.03.30 16:20
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.77
|0.00
|232.00
|2007.03.30 16:50
|231.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.13
|2015547
|2007.03.30 16:21
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2144
|0.0000
|1.2121
|2007.03.30 16:29
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2015601
|2007.03.30 16:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3356
|0.0000
|1.3333
|2007.03.30 19:38
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|2015920
|2007.03.30 16:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3367
|0.0000
|1.3390
|2007.03.30 16:30
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|2015966
|2007.03.30 16:27
|buy
|0.17
|usdchf
|1.2137
|0.0000
|1.2160
|2007.03.30 16:35
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.21
|2016088
|2007.03.30 16:27
|sell
|0.36
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|1.9669
|2007.04.02 00:20
|1.9669
|0.00
|0.00
|-0.24
|82.80
|2016288
|2007.03.30 16:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.24
|2007.03.30 16:48
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|2016815
|2007.03.30 16:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2115
|0.0000
|1.2092
|2007.03.30 16:48
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|2016849
|2007.03.30 16:29
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.46
|0.00
|117.69
|2007.03.30 19:11
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|15.63
|2016867
|2007.03.30 16:29
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.47
|0.00
|231.70
|2007.03.30 16:50
|231.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|2016910
|2007.03.30 16:29
|sell
|0.17
|eurusd
|1.3387
|0.0000
|1.3364
|2007.03.30 19:38
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|2016956
|2007.03.30 16:29
|buy
|0.36
|usdchf
|1.2105
|0.0000
|1.2128
|2007.03.30 16:34
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|68.27
|2017026
|2007.03.30 16:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.40
|0.00
|157.63
|2007.03.30 16:53
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|2017058
|2007.03.30 16:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3395
|0.0000
|1.3418
|2007.04.02 03:53
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.14
|-7.60
|2017922
|2007.03.30 16:48
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2067
|2007.04.02 14:01
|1.2128
|0.00
|0.00
|-0.17
|-6.27
|2017994
|2007.03.30 16:48
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.10
|0.00
|157.33
|2007.03.30 16:53
|157.33
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|2018020
|2007.03.30 16:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.22
|0.00
|116.99
|2007.03.30 17:15
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|2018034
|2007.03.30 16:48
|buy
|0.08
|gbpjpy
|231.16
|0.00
|231.39
|2007.03.30 16:50
|231.39
|0.00
|0.00
|0.00
|15.67
|2018244
|2007.03.30 16:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.52
|0.00
|231.75
|2007.03.30 17:50
|231.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|2018379
|2007.03.30 16:53
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.39
|0.00
|157.62
|2007.03.30 18:30
|157.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|2018467
|2007.03.30 16:55
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.31
|2007.03.30 17:15
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|2018480
|2007.03.30 16:55
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2122
|0.0000
|1.2099
|2007.04.02 14:01
|1.2127
|0.00
|0.00
|-0.34
|-1.65
|2019059
|2007.03.30 17:07
|buy
|0.06
|eurjpy
|157.08
|0.00
|157.31
|2007.03.30 18:30
|157.31
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|2019180
|2007.03.30 17:14
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.22
|0.00
|231.45
|2007.03.30 17:50
|231.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.83
|2019897
|2007.03.30 18:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.34
|2007.04.02 05:53
|117.55
|0.00
|0.00
|-0.38
|0.51
|2019903
|2007.03.30 18:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|231.53
|0.00
|231.76
|2007.03.30 19:12
|231.76
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|2019930
|2007.03.30 18:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9712
|2007.04.02 06:34
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.01
|6.90
|2020648
|2007.03.30 19:12
|buy
|0.03
|gbpjpy
|231.86
|0.00
|232.09
|2007.04.01 22:45
|231.69
|0.00
|0.00
|0.60
|-4.33
|2020790
|2007.03.30 19:30
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.3893
|0.0000
|2.3870
|2007.04.02 09:54
|2.3962
|0.00
|0.00
|-0.52
|-17.04
|2020892
|2007.03.30 19:38
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3364
|0.0000
|1.3387
|2007.04.02 03:53
|1.3356
|0.00
|0.00
|-0.43
|-4.80
|2021203
|2007.03.30 19:57
|sell
|0.13
|usdchf
|1.2152
|0.0000
|1.2129
|2007.04.02 14:01
|1.2129
|0.00
|0.00
|-1.11
|24.66
|2021425
|2007.03.30 20:19
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.87
|0.00
|117.64
|2007.04.02 05:52
|117.64
|0.00
|0.00
|-0.77
|11.74
|2023499
|2007.04.02 00:20
|sell
|0.06
|gbpchf
|2.3923
|0.0000
|2.3900
|2007.04.02 09:54
|2.3961
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.77
|2023687
|2007.04.02 00:33
|buy
|0.13
|eurusd
|1.3334
|0.0000
|1.3357
|2007.04.02 03:53
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|29.90
|2027282
|2007.04.02 05:36
|sell
|0.03
|gbpjpy
|231.74
|0.00
|231.51
|2007.04.02 14:13
|232.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.79
|2027289
|2007.04.02 05:36
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.69
|0.00
|117.46
|2007.04.04 00:25
|118.74
|0.00
|0.00
|-0.76
|-26.53
|2021762
|2007.04.02 05:52
|buy
|0.06
|gbpjpy
|231.50
|0.00
|231.73
|2007.04.01 22:45
|231.73
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|2027736
|2007.04.02 06:05
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.3926
|0.0000
|2.3949
|2007.04.02 06:33
|2.3949
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|2028011
|2007.04.02 06:23
|buy
|0.03
|gbpjpy
|231.82
|0.00
|232.05
|2007.04.02 07:18
|232.05
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|2028257
|2007.04.02 06:33
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.3956
|0.0000
|2.3979
|2007.04.02 08:59
|2.3979
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|2028399
|2007.04.02 06:35
|sell
|0.13
|gbpchf
|2.3953
|0.0000
|2.3930
|2007.04.02 09:53
|2.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.64
|2029195
|2007.04.02 07:18
|sell
|0.06
|gbpjpy
|232.05
|0.00
|231.82
|2007.04.02 14:13
|232.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.25
|2031227
|2007.04.02 08:41
|sell
|0.13
|gbpjpy
|232.36
|0.00
|232.13
|2007.04.02 14:13
|232.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.33
|2031408
|2007.04.02 09:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|232.54
|0.00
|232.77
|2007.04.02 11:39
|232.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|2031409
|2007.04.02 09:00
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.3989
|0.0000
|2.4012
|2007.04.02 11:50
|2.3983
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|2031420
|2007.04.02 09:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9757
|2007.04.02 11:45
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2031602
|2007.04.02 09:22
|sell
|0.27
|gbpchf
|2.3984
|0.0000
|2.3961
|2007.04.02 09:53
|2.3961
|0.00
|0.00
|0.00
|51.13
|2031858
|2007.04.02 09:54
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.3958
|0.0000
|2.3981
|2007.04.02 11:50
|2.3981
|0.00
|0.00
|0.00
|11.38
|2032311
|2007.04.02 10:38
|buy
|0.06
|gbpjpy
|232.23
|0.00
|232.46
|2007.04.02 11:39
|232.46
|0.00
|0.00
|0.00
|11.72
|2033227
|2007.04.02 11:39
|buy
|0.03
|gbpjpy
|232.56
|0.00
|232.79
|2007.04.02 12:01
|232.79
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|2033948
|2007.04.02 11:54
|sell
|0.27
|gbpjpy
|232.68
|0.00
|232.45
|2007.04.02 14:13
|232.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.96
|2035244
|2007.04.02 13:09
|buy
|0.03
|gbpjpy
|232.97
|0.00
|233.20
|2007.04.02 14:59
|232.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|2035245
|2007.04.02 13:09
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4025
|0.0000
|2.4048
|2007.04.02 15:16
|2.4016
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|2035247
|2007.04.02 13:09
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|1.9814
|2007.04.03 07:12
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.01
|6.90
|2035420
|2007.04.02 13:27
|sell
|0.57
|gbpjpy
|232.99
|0.00
|232.76
|2007.04.02 14:13
|232.76
|0.00
|0.00
|0.00
|111.50
|2036434
|2007.04.02 14:44
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.3993
|0.0000
|2.4016
|2007.04.02 15:16
|2.4016
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|2036435
|2007.04.02 14:44
|buy
|0.06
|gbpjpy
|232.61
|0.00
|232.84
|2007.04.02 14:59
|232.84
|0.00
|0.00
|0.00
|11.72
|2036558
|2007.04.02 14:59
|buy
|0.03
|gbpjpy
|232.95
|0.00
|233.18
|2007.04.02 23:35
|233.18
|0.00
|0.00
|0.60
|5.85
|2037091
|2007.04.02 16:00
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4022
|0.0000
|2.4045
|2007.04.03 05:21
|2.4045
|0.00
|0.00
|0.38
|5.68
|2039044
|2007.04.02 23:35
|buy
|0.03
|gbpjpy
|233.26
|0.00
|233.49
|2007.04.03 05:06
|233.49
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|2040180
|2007.04.03 03:44
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.00
|0.00
|117.77
|2007.04.04 00:25
|118.75
|0.00
|0.00
|-0.76
|-37.89
|2041275
|2007.04.03 07:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.29
|0.00
|118.52
|2007.04.03 07:44
|118.52
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|2041352
|2007.04.03 07:09
|sell
|0.13
|usdjpy
|118.31
|0.00
|118.08
|2007.04.04 00:25
|118.74
|0.00
|0.00
|-1.65
|-47.08
|2041917
|2007.04.03 07:44
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.59
|0.00
|118.82
|2007.04.03 12:25
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|2042299
|2007.04.03 08:00
|buy
|0.03
|eurchf
|1.6269
|0.0000
|1.6292
|2007.04.03 15:35
|1.6292
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2042622
|2007.04.03 09:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|1.9740
|2007.04.03 17:57
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2042799
|2007.04.03 10:33
|buy
|0.03
|gbpjpy
|234.39
|0.00
|234.62
|2007.04.03 12:21
|234.62
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|2042811
|2007.04.03 10:33
|buy
|0.03
|eurjpy
|158.45
|0.00
|158.68
|2007.04.03 13:27
|158.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|2042813
|2007.04.03 10:33
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4081
|0.0000
|2.4104
|2007.04.03 11:59
|2.4075
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|2042818
|2007.04.03 10:33
|sell
|0.27
|usdjpy
|118.64
|0.00
|118.41
|2007.04.04 00:25
|118.73
|0.00
|0.00
|-3.42
|-20.47
|2042922
|2007.04.03 10:51
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.4051
|0.0000
|2.4074
|2007.04.03 11:59
|2.4074
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|2043527
|2007.04.03 14:00
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4087
|0.0000
|2.4110
|2007.04.03 15:37
|2.4110
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2043528
|2007.04.03 14:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|234.71
|0.00
|234.94
|2007.04.03 14:47
|234.94
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|2043529
|2007.04.03 14:00
|buy
|0.03
|eurjpy
|158.68
|0.00
|158.91
|2007.04.04 05:53
|158.64
|0.00
|0.00
|0.26
|-1.01
|2043531
|2007.04.03 14:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.71
|0.00
|118.94
|2007.04.03 19:34
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|2043530
|2007.04.03 14:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2182
|0.0000
|1.2205
|2007.04.03 17:35
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|2044134
|2007.04.03 14:47
|buy
|0.03
|gbpjpy
|235.00
|0.00
|235.23
|2007.04.04 04:35
|234.60
|0.00
|0.00
|0.59
|-10.09
|2044824
|2007.04.03 16:00
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4120
|0.0000
|2.4143
|2007.04.03 17:35
|2.4112
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|2045212
|2007.04.03 16:49
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.4090
|0.0000
|2.4113
|2007.04.03 17:35
|2.4113
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|2045318
|2007.04.03 17:00
|buy
|0.03
|eurchf
|1.6286
|0.0000
|1.6309
|2007.04.04 16:09
|1.6309
|0.00
|0.00
|0.12
|5.66
|2045445
|2007.04.03 17:12
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1588
|0.0000
|1.1611
|2007.04.04 15:55
|1.1581
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.81
|2045685
|2007.04.03 17:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3349
|0.0000
|1.3326
|2007.04.03 18:00
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2045694
|2007.04.03 17:35
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2207
|0.0000
|1.2230
|2007.04.03 18:00
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|2045712
|2007.04.03 17:35
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4119
|0.0000
|2.4142
|2007.04.04 16:23
|2.4114
|0.00
|0.00
|0.38
|-1.23
|2046141
|2007.04.03 17:56
|buy
|0.06
|gbpjpy
|234.70
|0.00
|234.93
|2007.04.04 04:35
|234.61
|0.00
|0.00
|1.19
|-4.55
|2046206
|2007.04.03 17:57
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9713
|2007.04.04 10:10
|1.9745
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.70
|2046697
|2007.04.03 18:16
|buy
|0.06
|eurjpy
|158.38
|0.00
|158.61
|2007.04.04 05:53
|158.61
|0.00
|0.00
|0.52
|11.59
|2047000
|2007.04.03 19:00
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.6749
|0.0000
|0.6726
|2007.04.11 06:12
|0.6786
|0.00
|0.00
|2.23
|-21.96
|2047292
|2007.04.03 19:38
|sell
|0.57
|usdjpy
|118.95
|0.00
|118.72
|2007.04.04 00:25
|118.72
|0.00
|0.00
|-7.22
|110.43
|2047428
|2007.04.03 20:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.97
|0.00
|119.20
|2007.04.04 09:55
|118.88
|0.00
|0.00
|0.31
|-2.27
|2047429
|2007.04.03 20:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2225
|0.0000
|1.2248
|2007.04.04 11:03
|1.2216
|0.00
|0.00
|0.20
|-2.21
|2047719
|2007.04.03 20:50
|sell
|0.03
|audusd
|0.8128
|0.0000
|0.8105
|2007.04.03 23:30
|0.8105
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.90
|2048474
|2007.04.03 22:33
|sell
|0.03
|gbpjpy
|234.52
|0.00
|234.29
|2007.04.03 23:30
|234.29
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|2048476
|2007.04.03 22:33
|sell
|0.03
|eurjpy
|158.32
|0.00
|158.09
|2007.04.04 06:02
|158.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|2048816
|2007.04.03 23:19
|buy
|0.13
|gbpjpy
|234.39
|0.00
|234.62
|2007.04.04 04:35
|234.62
|0.00
|0.00
|0.00
|25.14
|2048949
|2007.04.03 23:30
|sell
|0.03
|gbpjpy
|234.19
|0.00
|233.96
|2007.04.04 00:24
|234.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|2049193
|2007.04.03 23:39
|sell
|0.06
|gbpjpy
|234.51
|0.00
|234.28
|2007.04.04 00:24
|234.28
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|2050253
|2007.04.04 01:00
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.6757
|0.0000
|0.6780
|2007.04.05 10:58
|0.6780
|0.00
|0.00
|-1.31
|13.59
|2050449
|2007.04.04 01:30
|sell
|0.03
|audusd
|0.8085
|0.0000
|0.8062
|2007.04.05 02:33
|0.8181
|0.00
|0.00
|-0.22
|-28.80
|2050703
|2007.04.04 02:00
|sell
|0.03
|gbpjpy
|234.09
|0.00
|233.86
|2007.04.04 06:02
|234.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.09
|2050704
|2007.04.04 02:00
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.4106
|0.0000
|2.4083
|2007.04.04 10:28
|2.4083
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2050987
|2007.04.04 02:49
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2215
|0.0000
|1.2192
|2007.04.04 08:31
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2051130
|2007.04.04 03:18
|sell
|0.06
|gbpjpy
|234.40
|0.00
|234.17
|2007.04.04 06:02
|234.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|2051481
|2007.04.04 04:01
|sell
|0.06
|audusd
|0.8115
|0.0000
|0.8092
|2007.04.05 02:33
|0.8182
|0.00
|0.00
|-0.44
|-40.20
|2051947
|2007.04.04 04:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|1.9772
|2007.04.04 14:19
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|2052217
|2007.04.04 05:14
|sell
|0.13
|gbpjpy
|234.71
|0.00
|234.48
|2007.04.04 06:02
|234.48
|0.00
|0.00
|0.00
|25.16
|2052455
|2007.04.04 05:53
|sell
|0.06
|eurjpy
|158.63
|0.00
|158.40
|2007.04.04 06:02
|158.40
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|2053385
|2007.04.04 07:30
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3345
|0.0000
|1.3368
|2007.04.04 10:27
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2054215
|2007.04.04 08:16
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2194
|0.0000
|1.2217
|2007.04.04 11:03
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|2054219
|2007.04.04 08:16
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|1.9744
|2007.04.04 10:10
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2054285
|2007.04.04 08:17
|buy
|0.06
|usdjpy
|118.66
|0.00
|118.89
|2007.04.04 09:55
|118.89
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|2055520
|2007.04.04 10:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|234.80
|0.00
|235.03
|2007.04.04 15:20
|234.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.86
|2055524
|2007.04.04 10:00
|buy
|0.03
|eurjpy
|158.77
|0.00
|159.00
|2007.04.05 06:56
|158.70
|0.00
|0.00
|0.78
|-1.77
|2055687
|2007.04.04 10:09
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1558
|0.0000
|1.1581
|2007.04.04 15:55
|1.1581
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|2055810
|2007.04.04 10:18
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.4089
|0.0000
|2.4112
|2007.04.04 16:23
|2.4112
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|2056019
|2007.04.04 10:28
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3370
|0.0000
|1.3393
|2007.04.05 13:10
|1.3393
|0.00
|0.00
|-0.65
|6.90
|2056048
|2007.04.04 10:29
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.4077
|0.0000
|2.4054
|2007.04.05 10:10
|2.4082
|0.00
|0.00
|-1.54
|-1.23
|2056251
|2007.04.04 10:39
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2181
|0.0000
|1.2158
|2007.04.04 14:19
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|2056865
|2007.04.04 11:01
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2211
|0.0000
|1.2188
|2007.04.04 14:19
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|11.32
|2057601
|2007.04.04 11:53
|buy
|0.06
|gbpjpy
|234.50
|0.00
|234.73
|2007.04.04 15:20
|234.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.05
|2058276
|2007.04.04 12:30
|sell
|0.03
|gbpjpy
|234.41
|0.00
|234.18
|2007.04.04 14:05
|234.18
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|2058278
|2007.04.04 12:30
|buy
|0.03
|audusd
|0.8143
|0.0000
|0.8166
|2007.04.04 14:33
|0.8166
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2058280
|2007.04.04 12:30
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1563
|0.0000
|1.1540
|2007.04.05 11:00
|1.1557
|0.00
|0.00
|-0.26
|1.56
|2058700
|2007.04.04 12:42
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9742
|2007.04.04 14:19
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2058985
|2007.04.04 13:01
|sell
|0.13
|audusd
|0.8145
|0.0000
|0.8122
|2007.04.05 02:33
|0.8181
|0.00
|0.00
|-0.94
|-46.80
|2060384
|2007.04.04 14:05
|buy
|0.13
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|234.43
|2007.04.04 15:20
|234.43
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|2061424
|2007.04.04 14:37
|sell
|0.27
|audusd
|0.8175
|0.0000
|0.8152
|2007.04.05 02:32
|0.8182
|0.00
|0.00
|-1.96
|-18.90
|2063064
|2007.04.04 16:00
|sell
|0.03
|gbpjpy
|234.38
|0.00
|234.15
|2007.04.05 02:30
|234.15
|0.00
|0.00
|-2.30
|5.82
|2063067
|2007.04.04 16:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2192
|0.0000
|1.2169
|2007.04.05 13:10
|1.2169
|0.00
|0.00
|-0.76
|5.67
|2063076
|2007.04.04 16:00
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1586
|0.0000
|1.1609
|2007.04.05 21:14
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.27
|-19.28
|2063082
|2007.04.04 16:00
|buy
|0.03
|audusd
|0.8180
|0.0000
|0.8203
|2007.04.04 23:45
|0.8203
|0.00
|0.00
|0.14
|6.90
|2063232
|2007.04.04 16:09
|buy
|0.03
|eurchf
|1.6311
|0.0000
|1.6334
|2007.04.06 12:33
|1.6334
|0.00
|0.00
|0.49
|5.66
|2063265
|2007.04.04 16:09
|sell
|0.06
|gbpchf
|2.4108
|0.0000
|2.4085
|2007.04.05 10:10
|2.4085
|0.00
|0.00
|-3.08
|11.30
|2063382
|2007.04.04 16:24
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4122
|0.0000
|2.4145
|2007.04.05 07:00
|2.4115
|0.00
|0.00
|1.13
|-1.73
|2063961
|2007.04.04 17:44
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.4092
|0.0000
|2.4115
|2007.04.05 07:00
|2.4115
|0.00
|0.00
|2.26
|11.31
|2064378
|2007.04.04 19:00
|sell
|0.03
|eurjpy
|158.53
|0.00
|158.30
|2007.04.09 12:56
|159.30
|0.00
|0.00
|-1.64
|-19.38
|2065047
|2007.04.04 20:32
|sell
|0.06
|usdcad
|1.1594
|0.0000
|1.1571
|2007.04.05 11:00
|1.1571
|0.00
|0.00
|-0.53
|11.94
|2065536
|2007.04.04 22:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.63
|0.00
|118.40
|2007.04.05 13:25
|118.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|2066199
|2007.04.04 23:45
|sell
|0.57
|audusd
|0.8205
|0.0000
|0.8182
|2007.04.05 02:32
|0.8182
|0.00
|0.00
|0.00
|131.10
|2066197
|2007.04.04 23:45
|buy
|0.03
|audusd
|0.8208
|0.0000
|0.8231
|2007.04.05 14:15
|0.8201
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|2067253
|2007.04.05 02:20
|buy
|0.06
|eurjpy
|158.47
|0.00
|158.70
|2007.04.05 06:56
|158.70
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|2067340
|2007.04.05 02:30
|sell
|0.03
|gbpjpy
|234.05
|0.00
|233.82
|2007.04.05 08:43
|234.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|2067678
|2007.04.05 02:47
|buy
|0.06
|audusd
|0.8178
|0.0000
|0.8201
|2007.04.05 14:15
|0.8201
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|2068150
|2007.04.05 04:19
|sell
|0.06
|gbpjpy
|234.37
|0.00
|234.14
|2007.04.05 08:43
|234.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.54
|2069905
|2007.04.05 07:30
|buy
|0.03
|usdjpy
|118.80
|0.00
|119.03
|2007.04.05 16:22
|118.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|2070253
|2007.04.05 08:02
|buy
|0.03
|gbpjpy
|234.73
|0.00
|234.96
|2007.04.05 11:17
|234.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.63
|2070256
|2007.04.05 08:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|1.9793
|2007.04.05 11:18
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|2070297
|2007.04.05 08:09
|buy
|0.03
|eurjpy
|158.76
|0.00
|158.99
|2007.04.05 12:00
|158.99
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|2070298
|2007.04.05 08:09
|sell
|0.13
|gbpjpy
|234.68
|0.00
|234.45
|2007.04.05 08:42
|234.45
|0.00
|0.00
|0.00
|25.17
|2070374
|2007.04.05 08:12
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4128
|0.0000
|2.4151
|2007.04.05 11:03
|2.4055
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.95
|2070629
|2007.04.05 08:30
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9720
|2007.04.05 10:57
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2070646
|2007.04.05 08:30
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.4095
|0.0000
|2.4118
|2007.04.05 11:03
|2.4053
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.66
|2070659
|2007.04.05 08:30
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9762
|2007.04.05 11:18
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|2070940
|2007.04.05 08:47
|buy
|0.06
|gbpjpy
|234.42
|0.00
|234.65
|2007.04.05 11:17
|234.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|2071692
|2007.04.05 10:10
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.4074
|0.0000
|2.4051
|2007.04.05 10:58
|2.4051
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2072055
|2007.04.05 10:48
|sell
|0.06
|eurjpy
|158.83
|0.00
|158.60
|2007.04.09 12:56
|159.31
|0.00
|0.00
|-1.31
|-24.15
|2072138
|2007.04.05 10:57
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|1.9695
|2007.04.05 11:00
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2072160
|2007.04.05 10:58
|buy
|0.13
|gbpchf
|2.4064
|0.0000
|2.4087
|2007.04.05 11:02
|2.4051
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.85
|2072203
|2007.04.05 10:58
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.6783
|0.0000
|0.6806
|2007.04.05 13:11
|0.6806
|0.00
|0.00
|0.00
|13.58
|2072217
|2007.04.05 10:58
|sell
|0.06
|eurgbp
|0.6780
|0.0000
|0.6757
|2007.04.11 06:12
|0.6787
|0.00
|0.00
|2.20
|-8.31
|2072223
|2007.04.05 10:58
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9704
|0.0000
|1.9727
|2007.04.05 11:17
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|29.90
|2072258
|2007.04.05 10:58
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.4044
|0.0000
|2.4021
|2007.04.05 11:01
|2.4021
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2072422
|2007.04.05 11:00
|buy
|0.13
|gbpjpy
|234.01
|0.00
|234.24
|2007.04.05 11:17
|234.24
|0.00
|0.00
|0.00
|25.17
|2072441
|2007.04.05 11:00
|buy
|0.27
|gbpchf
|2.4026
|0.0000
|2.4049
|2007.04.05 11:02
|2.4049
|0.00
|0.00
|0.00
|50.91
|2072477
|2007.04.05 11:00
|buy
|0.06
|usdcad
|1.1553
|0.0000
|1.1576
|2007.04.05 21:14
|1.1513
|0.00
|0.00
|0.13
|-20.85
|2072987
|2007.04.05 11:07
|buy
|0.13
|usdcad
|1.1522
|0.0000
|1.1545
|2007.04.05 21:14
|1.1512
|0.00
|0.00
|0.29
|-11.29
|2074384
|2007.04.05 12:25
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.93
|0.00
|118.70
|2007.04.05 13:25
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|2074513
|2007.04.05 12:29
|sell
|0.13
|eurjpy
|159.14
|0.00
|158.91
|2007.04.09 12:55
|159.30
|0.00
|0.00
|-2.84
|-17.44
|2075069
|2007.04.05 13:00
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.3981
|0.0000
|2.3958
|2007.04.05 13:10
|2.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|2075072
|2007.04.05 13:00
|sell
|0.03
|gbpjpy
|233.78
|0.00
|233.55
|2007.04.05 13:56
|233.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|2075077
|2007.04.05 13:00
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9657
|2007.04.06 12:32
|1.9657
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.90
|2075090
|2007.04.05 13:00
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1523
|0.0000
|1.1500
|2007.04.05 14:00
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2075173
|2007.04.05 13:08
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3391
|0.0000
|1.3368
|2007.04.06 14:09
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.69
|29.90
|2075271
|2007.04.05 13:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3397
|0.0000
|1.3420
|2007.04.05 13:22
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2075341
|2007.04.05 13:10
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.3945
|0.0000
|2.3922
|2007.04.05 13:58
|2.3922
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|2075412
|2007.04.05 13:11
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.6809
|0.0000
|0.6832
|2007.04.12 00:02
|0.6803
|0.00
|0.00
|-3.05
|-3.55
|2075496
|2007.04.05 13:13
|buy
|0.03
|eurjpy
|159.21
|0.00
|159.44
|2007.04.05 22:02
|159.44
|0.00
|0.00
|0.26
|5.81
|2075780
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9687
|2007.04.06 12:13
|1.9687
|0.00
|0.00
|-0.04
|13.80
|2075847
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.06
|gbpjpy
|234.08
|0.00
|233.85
|2007.04.05 13:56
|233.85
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|2075936
|2007.04.05 13:22
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|1.3445
|2007.04.10 01:52
|1.3394
|0.00
|0.00
|-0.66
|-8.40
|2075974
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.27
|eurusd
|1.3423
|0.0000
|1.3400
|2007.04.06 12:30
|1.3400
|0.00
|0.00
|1.43
|62.10
|2076872
|2007.04.05 13:45
|sell
|0.13
|eurgbp
|0.6810
|0.0000
|0.6787
|2007.04.11 06:12
|0.6787
|0.00
|0.00
|4.79
|59.16
|2077241
|2007.04.05 13:56
|sell
|0.03
|gbpjpy
|233.77
|0.00
|233.54
|2007.04.09 12:56
|233.89
|0.00
|0.00
|-1.53
|-3.02
|2077273
|2007.04.05 13:58
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.3914
|0.0000
|2.3891
|2007.04.10 13:16
|2.4014
|0.00
|0.00
|-1.54
|-24.66
|2077277
|2007.04.05 13:58
|buy
|0.06
|usdjpy
|118.49
|0.00
|118.72
|2007.04.05 16:22
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|2077695
|2007.04.05 14:18
|buy
|0.27
|usdcad
|1.1491
|0.0000
|1.1514
|2007.04.05 21:14
|1.1514
|0.00
|0.00
|0.60
|53.93
|2078057
|2007.04.05 15:00
|buy
|0.03
|audusd
|0.8196
|0.0000
|0.8219
|2007.04.10 00:36
|0.8188
|0.00
|0.00
|0.15
|-2.40
|2078068
|2007.04.05 15:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2130
|0.0000
|1.2107
|2007.04.10 00:59
|1.2243
|0.00
|0.00
|-0.76
|-27.69
|2078584
|2007.04.05 16:00
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1508
|0.0000
|1.1485
|2007.04.10 09:53
|1.1485
|0.00
|0.00
|-0.27
|6.01
|2078823
|2007.04.05 16:12
|sell
|0.06
|gbpchf
|2.3944
|0.0000
|2.3921
|2007.04.10 13:16
|2.4015
|0.00
|0.00
|-3.08
|-35.03
|2080051
|2007.04.05 20:00
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.3960
|0.0000
|2.3983
|2007.04.06 04:58
|2.3983
|0.00
|0.00
|0.38
|5.68
|2080070
|2007.04.05 20:01
|buy
|0.03
|gbpjpy
|234.07
|0.00
|234.30
|2007.04.06 04:55
|234.30
|0.00
|0.00
|0.59
|5.81
|2094700
|2007.04.09 12:05
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4011
|0.0000
|2.4034
|2007.04.09 16:29
|2.4034
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|2094701
|2007.04.09 12:05
|sell
|0.13
|gbpchf
|2.4004
|0.0000
|2.3981
|2007.04.10 13:16
|2.4014
|0.00
|0.00
|-2.22
|-10.69
|2094702
|2007.04.09 12:05
|sell
|0.06
|gbpjpy
|234.13
|0.00
|233.90
|2007.04.09 12:55
|233.90
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|2094707
|2007.04.09 12:05
|sell
|0.27
|eurjpy
|159.52
|0.00
|159.29
|2007.04.09 12:55
|159.29
|0.00
|0.00
|0.00
|52.08
|2094712
|2007.04.09 12:05
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2233
|0.0000
|1.2210
|2007.04.10 00:59
|1.2242
|0.00
|0.00
|-0.51
|-4.41
|2094716
|2007.04.09 12:06
|buy
|0.06
|eurusd
|1.3372
|0.0000
|1.3395
|2007.04.10 01:52
|1.3395
|0.00
|0.00
|-0.43
|13.80
|2094761
|2007.04.09 12:09
|buy
|0.06
|audusd
|0.8166
|0.0000
|0.8189
|2007.04.10 00:36
|0.8189
|0.00
|0.00
|0.09
|13.80
|2096238
|2007.04.09 15:00
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9619
|0.0000
|1.9596
|2007.04.09 16:52
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2096547
|2007.04.09 16:00
|sell
|0.03
|gbpjpy
|233.89
|0.00
|233.66
|2007.04.09 23:00
|233.95
|0.00
|0.00
|-0.76
|-1.51
|2096683
|2007.04.09 16:29
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4045
|0.0000
|2.4068
|2007.04.09 20:49
|2.4068
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|2096685
|2007.04.09 16:29
|sell
|0.27
|gbpchf
|2.4038
|0.0000
|2.4015
|2007.04.10 13:16
|2.4015
|0.00
|0.00
|-4.60
|51.06
|2096693
|2007.04.09 16:29
|sell
|0.13
|usdchf
|1.2264
|0.0000
|1.2241
|2007.04.10 00:59
|1.2241
|0.00
|0.00
|-1.10
|24.43
|2099168
|2007.04.09 21:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|234.19
|0.00
|233.96
|2007.04.09 23:00
|233.96
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|2099380
|2007.04.09 22:00
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4071
|0.0000
|2.4094
|2007.04.10 11:14
|2.4064
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|2102918
|2007.04.10 02:00
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.4040
|0.0000
|2.4063
|2007.04.10 11:14
|2.4063
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|2104451
|2007.04.10 03:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.86
|0.00
|118.63
|2007.04.11 01:52
|118.95
|0.00
|0.00
|-0.38
|-2.27
|2104452
|2007.04.10 03:00
|buy
|0.03
|audusd
|0.8233
|0.0000
|0.8256
|2007.04.10 14:14
|0.8256
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2106326
|2007.04.10 05:51
|buy
|0.03
|gbpjpy
|234.56
|0.00
|234.79
|2007.04.10 08:36
|234.79
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|2107152
|2007.04.10 07:10
|buy
|0.03
|eurjpy
|159.89
|0.00
|160.12
|2007.04.11 00:17
|160.12
|0.00
|0.00
|0.26
|5.78
|2107379
|2007.04.10 07:42
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9719
|2007.04.10 10:55
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2108222
|2007.04.10 08:36
|buy
|0.03
|gbpjpy
|234.87
|0.00
|235.10
|2007.04.10 11:04
|235.10
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|2109151
|2007.04.10 10:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2188
|0.0000
|1.2165
|2007.04.10 13:13
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|2109346
|2007.04.10 10:29
|sell
|0.06
|usdjpy
|119.17
|0.00
|118.94
|2007.04.11 01:52
|118.94
|0.00
|0.00
|-0.76
|11.60
|2109535
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9745
|2007.04.10 12:18
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2109700
|2007.04.10 11:01
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1472
|0.0000
|1.1449
|2007.04.11 11:02
|1.1449
|0.00
|0.00
|-0.09
|6.03
|2109724
|2007.04.10 11:04
|buy
|0.03
|gbpjpy
|235.19
|0.00
|235.42
|2007.04.10 23:50
|235.12
|0.00
|0.00
|0.59
|-1.76
|2109896
|2007.04.10 11:14
|buy
|0.03
|usdjpy
|119.28
|0.00
|119.51
|2007.04.11 04:33
|119.20
|0.00
|0.00
|0.31
|-2.01
|2109908
|2007.04.10 11:15
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4069
|0.0000
|2.4092
|2007.04.10 17:14
|2.4001
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.76
|2110634
|2007.04.10 12:17
|buy
|0.06
|gbpchf
|2.4038
|0.0000
|2.4061
|2007.04.10 17:14
|2.4000
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.73
|2111487
|2007.04.10 13:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9738
|0.0000
|1.9761
|2007.04.11 02:01
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.01
|6.90
|2111700
|2007.04.10 13:16
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.4008
|0.0000
|2.3985
|2007.04.10 14:37
|2.3985
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|2112263
|2007.04.10 14:00
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2166
|0.0000
|1.2143
|2007.04.12 01:42
|1.2203
|0.00
|0.00
|-1.01
|-9.10
|2112349
|2007.04.10 14:02
|buy
|0.13
|gbpchf
|2.4008
|0.0000
|2.4031
|2007.04.10 17:14
|2.3999
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.61
|2112993
|2007.04.10 14:38
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.3978
|0.0000
|2.3955
|2007.04.11 04:54
|2.4051
|0.00
|0.00
|-0.52
|-17.98
|2113323
|2007.04.10 15:04
|buy
|0.06
|gbpjpy
|234.89
|0.00
|235.12
|2007.04.10 23:50
|235.12
|0.00
|0.00
|1.18
|11.58
|2113346
|2007.04.10 15:05
|buy
|0.27
|gbpchf
|2.3977
|0.0000
|2.4000
|2007.04.10 17:14
|2.4000
|0.00
|0.00
|0.00
|51.03
|2113583
|2007.04.10 15:12
|buy
|0.03
|audusd
|0.8257
|0.0000
|0.8280
|2007.04.12 14:20
|0.8280
|0.00
|0.00
|0.19
|6.90
|2114152
|2007.04.10 16:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3437
|0.0000
|1.3460
|2007.04.12 01:42
|1.3460
|0.00
|0.00
|-0.87
|6.90
|2114755
|2007.04.10 17:32
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9688
|2007.04.11 18:05
|1.9749
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.40
|2114923
|2007.04.10 18:11
|sell
|0.06
|gbpchf
|2.4010
|0.0000
|2.3987
|2007.04.11 04:53
|2.4050
|0.00
|0.00
|-1.03
|-19.71
|2115504
|2007.04.10 19:30
|sell
|0.03
|gbpjpy
|234.65
|0.00
|234.42
|2007.04.12 13:04
|235.42
|0.00
|0.00
|-3.06
|-19.40
|2116474
|2007.04.10 23:50
|sell
|0.06
|gbpjpy
|234.99
|0.00
|234.76
|2007.04.12 13:04
|235.41
|0.00
|0.00
|-4.58
|-21.17
|2117455
|2007.04.11 01:36
|sell
|0.13
|gbpchf
|2.4040
|0.0000
|2.4017
|2007.04.11 04:52
|2.4049
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.61
|2117512
|2007.04.11 01:37
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9719
|2007.04.11 18:05
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|2117665
|2007.04.11 01:51
|buy
|0.06
|usdjpy
|118.97
|0.00
|119.20
|2007.04.11 04:33
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|2118143
|2007.04.11 02:06
|sell
|0.27
|gbpchf
|2.4071
|0.0000
|2.4048
|2007.04.11 04:52
|2.4048
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|2118732
|2007.04.11 03:03
|buy
|0.03
|gbpjpy
|235.33
|0.00
|235.56
|2007.04.11 05:40
|235.56
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|2119045
|2007.04.11 04:00
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4062
|0.0000
|2.4085
|2007.04.11 06:12
|2.4085
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|2119585
|2007.04.11 04:53
|sell
|0.13
|gbpjpy
|235.36
|0.00
|235.13
|2007.04.12 13:04
|235.43
|0.00
|0.00
|-9.92
|-7.64
|2120066
|2007.04.11 05:59
|sell
|0.27
|gbpjpy
|235.68
|0.00
|235.45
|2007.04.12 13:04
|235.45
|0.00
|0.00
|-20.61
|52.16
|2120104
|2007.04.11 06:03
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9749
|2007.04.11 18:05
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|29.90
|2121133
|2007.04.11 07:22
|buy
|0.06
|eurgbp
|0.6779
|0.0000
|0.6802
|2007.04.12 00:01
|0.6802
|0.00
|0.00
|-2.62
|27.25
|2121552
|2007.04.11 07:44
|sell
|0.06
|usdchf
|1.2196
|0.0000
|1.2173
|2007.04.12 01:42
|1.2204
|0.00
|0.00
|-1.52
|-3.93
|2121626
|2007.04.11 08:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|235.87
|0.00
|236.10
|2007.04.11 09:03
|235.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|2121875
|2007.04.11 08:08
|buy
|0.06
|gbpjpy
|235.57
|0.00
|235.80
|2007.04.11 09:03
|235.80
|0.00
|0.00
|0.00
|11.57
|2122296
|2007.04.11 09:05
|buy
|0.03
|gbpjpy
|235.90
|0.00
|236.13
|2007.04.11 14:09
|236.13
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|2122469
|2007.04.11 09:29
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.4104
|0.0000
|2.4127
|2007.04.11 10:43
|2.4127
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|2127956
|2007.04.11 19:00
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1420
|0.0000
|1.1397
|2007.04.11 19:49
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|2128202
|2007.04.11 19:49
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1395
|0.0000
|1.1372
|2007.04.12 10:20
|1.1372
|0.00
|0.00
|-0.27
|6.07
|2128239
|2007.04.11 20:00
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|1.9729
|2007.04.12 01:01
|1.9729
|0.00
|0.00
|-0.06
|6.90
|2129849
|2007.04.12 00:49
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2227
|0.0000
|1.2204
|2007.04.12 01:42
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|15.07
|2131671
|2007.04.12 02:00
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6430
|0.0000
|1.6453
|2007.04.13 01:30
|1.6422
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.32
|2132287
|2007.04.12 03:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|160.77
|0.00
|161.00
|2007.04.12 21:35
|160.71
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.01
|2132297
|2007.04.12 03:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3465
|0.0000
|1.3488
|2007.04.12 14:18
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|2135429
|2007.04.12 08:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.4090
|0.0000
|2.4068
|2007.04.12 13:45
|2.4068
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|2136706
|2007.04.12 09:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|160.55
|0.00
|160.32
|2007.04.12 13:03
|160.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|2138607
|2007.04.12 12:45
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6400
|0.0000
|1.6423
|2007.04.13 01:29
|1.6423
|0.00
|0.00
|0.17
|7.57
|2138654
|2007.04.12 12:49
|buy
|0.06
|eurjpy
|160.47
|0.00
|160.70
|2007.04.12 21:35
|160.70
|0.00
|0.00
|0.52
|11.58
|2140520
|2007.04.12 14:00
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.4048
|0.0000
|2.4025
|2007.04.13 07:22
|2.4061
|0.00
|0.00
|-0.52
|-3.22
|2140588
|2007.04.12 14:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|1.9820
|2007.04.12 19:39
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|2140793
|2007.04.12 14:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|1.3512
|2007.04.13 00:44
|1.3512
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.60
|2140868
|2007.04.12 14:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.8285
|0.0000
|0.8308
|2007.04.12 22:45
|0.8308
|0.00
|0.00
|0.03
|4.60
|2142037
|2007.04.12 15:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.95
|0.00
|118.72
|2007.04.13 05:44
|118.72
|0.00
|0.00
|-0.25
|3.87
|2142787
|2007.04.12 16:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2156
|0.0000
|1.2133
|2007.04.13 06:27
|1.2133
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.79
|2142790
|2007.04.12 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|235.20
|0.00
|234.97
|2007.04.13 08:24
|235.35
|0.00
|0.00
|-0.51
|-2.53
|2142798
|2007.04.12 16:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|160.45
|0.00
|160.22
|2007.04.13 08:24
|160.22
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.88
|2142824
|2007.04.12 16:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|1.9790
|2007.04.12 19:39
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|2144412
|2007.04.12 19:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|235.68
|0.00
|235.91
|2007.04.12 21:36
|235.91
|0.00
|0.00
|0.39
|3.86
|2144569
|2007.04.12 19:53
|sell
|0.04
|gbpjpy
|235.58
|0.00
|235.35
|2007.04.13 08:24
|235.35
|0.00
|0.00
|-1.02
|7.77
|2145176
|2007.04.12 21:36
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.4083
|0.0000
|2.4060
|2007.04.13 07:22
|2.4060
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|2151115
|2007.04.13 08:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|1.3546
|2007.04.13 11:05
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|2151117
|2007.04.13 08:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.4034
|0.0000
|2.4011
|2007.04.13 10:19
|2.4011
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|2151118
|2007.04.13 08:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.60
|0.00
|118.37
|2007.04.13 08:41
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|2151349
|2007.04.13 08:24
|sell
|0.02
|eurjpy
|160.20
|0.00
|159.97
|2007.04.13 08:44
|159.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|2151392
|2007.04.13 08:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|235.31
|0.00
|235.08
|2007.04.13 08:43
|235.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|2151796
|2007.04.13 09:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2101
|0.0000
|1.2078
|2007.04.13 10:28
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|0.00
|0.00
|-84.15
|1 897.70
|Closed P/L:
|1 813.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2019904
|2007.03.30 18:00
|sell
|0.03
|eurchf
|1.6214
|0.0000
|1.6191
|1.6358
|0.00
|0.00
|-2.22
|-35.77
|2038131
|2007.04.02 19:45
|sell
|0.06
|eurchf
|1.6244
|0.0000
|1.6221
|1.6358
|0.00
|0.00
|-4.07
|-56.63
|2042785
|2007.04.03 10:32
|sell
|0.13
|eurchf
|1.6277
|0.0000
|1.6254
|1.6358
|0.00
|0.00
|-8.16
|-87.19
|2063222
|2007.04.04 16:08
|sell
|0.27
|eurchf
|1.6307
|0.0000
|1.6284
|1.6358
|0.00
|0.00
|-15.54
|-114.02
|2094703
|2007.04.09 12:05
|sell
|0.57
|eurchf
|1.6356
|0.0000
|1.6333
|1.6358
|0.00
|0.00
|-17.88
|-9.44
|2151662
|2007.04.13 08:44
|sell
|0.02
|eurjpy
|159.95
|0.00
|159.72
|160.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.58
|2152855
|2007.04.13 10:48
|sell
|0.04
|eurjpy
|160.25
|0.00
|160.02
|160.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|2047422
|2007.04.03 20:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3329
|0.0000
|1.3306
|1.3545
|0.00
|0.00
|1.92
|-64.80
|2055748
|2007.04.04 10:13
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3360
|0.0000
|1.3337
|1.3545
|0.00
|0.00
|3.52
|-111.00
|2102461
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3391
|0.0000
|1.3368
|1.3545
|0.00
|0.00
|3.45
|-200.20
|2103732
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.27
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|1.3399
|1.3545
|0.00
|0.00
|7.16
|-332.10
|2139137
|2007.04.12 13:04
|sell
|0.57
|eurusd
|1.3459
|0.0000
|1.3436
|1.3545
|0.00
|0.00
|3.03
|-490.20
|2152384
|2007.04.13 10:19
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.4005
|0.0000
|2.3982
|2.4000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|2151616
|2007.04.13 08:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|235.00
|0.00
|234.77
|235.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|2151800
|2007.04.13 09:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|1.9882
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|2152544
|2007.04.13 10:28
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2074
|0.0000
|1.2051
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|2151512
|2007.04.13 08:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.37
|0.00
|118.14
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|0.00
|0.00
|-28.79
|-1 507.93
|Floating P/L:
|-1 536.72
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 813.55
|Floating P/L:
|-1 536.72
|Margin:
|3 081.08
|Balance:
|4 813.55
|Equity:
|3 276.83
|Free Margin:
|195.75
|Details:
|Gross Profit:
|4 101.62
|Gross Loss:
|2 288.07
|Total Net Profit:
|1 813.55
|Profit Factor:
|1.79
|Expected Payoff:
|3.05
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|138.56 (3.34%)
|Relative Drawdown:
|3.34% (138.56)
|Total Trades:
|595
|Short Positions (won %):
|296 (57.43%)
|Long Positions (won %):
|299 (60.20%)
|Profit Trades (% of total):
|350 (58.82%)
|Loss trades (% of total):
|245 (41.18%)
|Largest
|profit trade:
|131.10
|loss trade:
|-52.09
|Average
|profit trade:
|11.72
|loss trade:
|-9.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (85.94)
|consecutive losses ($):
|4 (-138.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|203.10 (10)
|consecutive loss (count):
|-138.56 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2