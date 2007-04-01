|Account: 1421171
|Name: RB26DETT
|Currency: USD
|2007 April 12, 04:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29849889
|2007.04.01 12:50
|balance
|Deposit
|10 000.00
|30624247
|2007.04.06 02:53
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9704
|1.9884
|1.9669
|2007.04.06 12:30
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|30623233
|2007.04.06 02:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|118.80
|117.00
|119.15
|2007.04.06 12:32
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|14.69
|30618957
|2007.04.06 01:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3421
|1.3601
|1.3386
|2007.04.06 12:33
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|30671911
|2007.04.06 12:39
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9667
|1.9648
|1.9593
|2007.04.09 08:25
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.03
|19.00
|30665930
|2007.04.06 12:34
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9648
|1.9828
|1.9613
|2007.04.09 08:25
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.50
|30766423
|2007.04.09 11:57
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9633
|1.9813
|1.9598
|2007.04.09 16:49
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|30623240
|2007.04.06 02:33
|buy
|0.50
|eurjpym
|159.45
|159.77
|160.32
|2007.04.10 06:38
|159.77
|0.00
|0.00
|0.86
|13.44
|30898748
|2007.04.10 07:52
|buy
|1.02
|gbpusdm
|1.9678
|1.9702
|1.9757
|2007.04.10 08:43
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|24.48
|30892133
|2007.04.10 07:02
|buy
|0.51
|gbpusdm
|1.9707
|1.9527
|1.9742
|2007.04.10 08:43
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|30965191
|2007.04.10 15:06
|sell
|4.08
|eurusdm
|1.3455
|1.3759
|1.3420
|2007.04.10 17:20
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|97.92
|30941024
|2007.04.10 12:47
|sell
|2.04
|eurusdm
|1.3437
|1.3759
|1.3402
|2007.04.10 17:20
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|30881069
|2007.04.10 06:03
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3418
|1.3758
|1.3383
|2007.04.10 17:20
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|30724781
|2007.04.08 22:46
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3369
|1.3727
|1.3334
|2007.04.10 17:21
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.27
|-31.50
|30922161
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.51
|gbpusdm
|1.9723
|1.9767
|1.9822
|2007.04.11 02:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|-0.02
|22.44
|31021325
|2007.04.11 01:26
|buy
|1.02
|eurjpym
|159.76
|159.95
|160.50
|2007.04.11 05:05
|159.95
|0.00
|0.00
|0.00
|16.26
|30920894
|2007.04.10 10:36
|buy
|0.51
|eurjpym
|159.94
|158.14
|160.29
|2007.04.11 05:05
|159.96
|0.00
|0.00
|0.43
|0.85
|31041359
|2007.04.11 04:05
|buy
|1.02
|gbpusdm
|1.9753
|1.9780
|1.9835
|2007.04.11 06:30
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|27.54
|31030165
|2007.04.11 02:12
|buy
|0.51
|gbpusdm
|1.9771
|1.9591
|1.9806
|2007.04.11 06:30
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|31084005
|2007.04.11 08:08
|buy
|2.04
|gbpusdm
|1.9762
|1.9618
|1.9797
|2007.04.11 09:18
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|42.84
|31082448
|2007.04.11 08:02
|buy
|1.02
|gbpusdm
|1.9780
|1.9618
|1.9815
|2007.04.11 09:18
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|31066541
|2007.04.11 06:45
|buy
|0.51
|gbpusdm
|1.9798
|1.9618
|1.9833
|2007.04.11 09:18
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.16
|30881092
|2007.04.10 06:03
|buy
|1.00
|usdjpym
|119.04
|119.40
|119.95
|2007.04.11 14:23
|119.40
|0.00
|0.00
|1.35
|30.15
|30728492
|2007.04.08 23:38
|buy
|0.50
|usdjpym
|119.38
|117.58
|119.73
|2007.04.11 14:23
|119.40
|0.00
|0.00
|1.36
|0.84
|31133811
|2007.04.11 14:32
|sell
|1.04
|gbpusdm
|1.9783
|1.9758
|1.9703
|2007.04.11 18:07
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|31112355
|2007.04.11 12:15
|sell
|0.51
|gbpusdm
|1.9765
|1.9945
|1.9730
|2007.04.11 18:07
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|31119890
|2007.04.11 13:07
|buy
|0.51
|eurjpym
|160.18
|158.38
|160.53
|2007.04.12 01:42
|160.53
|0.00
|0.00
|1.30
|14.96
|0.00
|0.00
|5.60
|369.62
|Closed P/L:
|375.22
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30982445
|2007.04.10 17:30
|sell
|0.51
|eurusdm
|1.3427
|1.3785
|1.3392
|1.3462
|0.00
|0.00
|1.11
|-17.85
|31172918
|2007.04.11 19:28
|sell
|0.52
|gbpusdm
|1.9746
|1.9926
|1.9711
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.64
|31132221
|2007.04.11 14:24
|buy
|0.52
|usdjpym
|119.42
|117.62
|119.77
|119.39
|0.00
|0.00
|2.11
|-1.31
|31168381
|2007.04.11 18:43
|buy
|1.04
|usdjpym
|119.23
|117.61
|119.58
|119.39
|0.00
|0.00
|4.21
|13.94
|0.00
|0.00
|7.48
|-8.86
|Floating P/L:
|-1.38
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|375.22
|Floating P/L:
|-1.38
|Margin:
|129.50
|Balance:
|10 375.22
|Equity:
|10 373.84
|Free Margin:
|10 244.34
|Details:
|Gross Profit:
|430.13
|Gross Loss:
|54.91
|Total Net Profit:
|375.22
|Profit Factor:
|7.83
|Expected Payoff:
|14.43
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|44.23 (0.43%)
|Relative Drawdown:
|0.43% (44.23)
|Total Trades:
|26
|Short Positions (won %):
|11 (72.73%)
|Long Positions (won %):
|15 (86.67%)
|Profit Trades (% of total):
|21 (80.77%)
|Loss trades (% of total):
|5 (19.23%)
|Largest
|profit trade:
|97.92
|loss trade:
|-31.23
|Average
|profit trade:
|20.48
|loss trade:
|-10.98
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (117.48)
|consecutive losses ($):
|2 (-44.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|117.48 (7)
|consecutive loss (count):
|-44.23 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1