Interbank FX, LLC

Account: 1421171 Name: RB26DETT Currency: USD 2007 April 12, 04:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298498892007.04.01 12:50balanceDeposit10 000.00
306242472007.04.06 02:53sell0.50gbpusdm1.97041.98841.96692007.04.06 12:301.96690.000.000.0017.50
306232332007.04.06 02:33buy0.50usdjpym118.80117.00119.152007.04.06 12:32119.150.000.000.0014.69
306189572007.04.06 01:00sell0.50eurusdm1.34211.36011.33862007.04.06 12:331.33860.000.000.0017.50
306719112007.04.06 12:39sell1.00gbpusdm1.96671.96481.95932007.04.09 08:251.96480.000.000.0319.00
306659302007.04.06 12:34sell0.50gbpusdm1.96481.98281.96132007.04.09 08:251.96490.000.000.02-0.50
307664232007.04.09 11:57sell0.50gbpusdm1.96331.98131.95982007.04.09 16:491.95980.000.000.0017.50
306232402007.04.06 02:33buy0.50eurjpym159.45159.77160.322007.04.10 06:38159.770.000.000.8613.44
308987482007.04.10 07:52buy1.02gbpusdm1.96781.97021.97572007.04.10 08:431.97020.000.000.0024.48
308921332007.04.10 07:02buy0.51gbpusdm1.97071.95271.97422007.04.10 08:431.97030.000.000.00-2.04
309651912007.04.10 15:06sell4.08eurusdm1.34551.37591.34202007.04.10 17:201.34310.000.000.0097.92
309410242007.04.10 12:47sell2.04eurusdm1.34371.37591.34022007.04.10 17:201.34320.000.000.0010.20
308810692007.04.10 06:03sell1.00eurusdm1.34181.37581.33832007.04.10 17:201.34310.000.000.00-13.00
307247812007.04.08 22:46sell0.50eurusdm1.33691.37271.33342007.04.10 17:211.34320.000.000.27-31.50
309221612007.04.10 10:55buy0.51gbpusdm1.97231.97671.98222007.04.11 02:111.97670.000.00-0.0222.44
310213252007.04.11 01:26buy1.02eurjpym159.76159.95160.502007.04.11 05:05159.950.000.000.0016.26
309208942007.04.10 10:36buy0.51eurjpym159.94158.14160.292007.04.11 05:05159.960.000.000.430.85
310413592007.04.11 04:05buy1.02gbpusdm1.97531.97801.98352007.04.11 06:301.97800.000.000.0027.54
310301652007.04.11 02:12buy0.51gbpusdm1.97711.95911.98062007.04.11 06:301.97790.000.000.004.08
310840052007.04.11 08:08buy2.04gbpusdm1.97621.96181.97972007.04.11 09:181.97830.000.000.0042.84
310824482007.04.11 08:02buy1.02gbpusdm1.97801.96181.98152007.04.11 09:181.97830.000.000.003.06
310665412007.04.11 06:45buy0.51gbpusdm1.97981.96181.98332007.04.11 09:181.97820.000.000.00-8.16
308810922007.04.10 06:03buy1.00usdjpym119.04119.40119.952007.04.11 14:23119.400.000.001.3530.15
307284922007.04.08 23:38buy0.50usdjpym119.38117.58119.732007.04.11 14:23119.400.000.001.360.84
311338112007.04.11 14:32sell1.04gbpusdm1.97831.97581.97032007.04.11 18:071.97580.000.000.0026.00
311123552007.04.11 12:15sell0.51gbpusdm1.97651.99451.97302007.04.11 18:071.97580.000.000.003.57
311198902007.04.11 13:07buy0.51eurjpym160.18158.38160.532007.04.12 01:42160.530.000.001.3014.96
  0.00 0.00 5.60 369.62
Closed P/L: 375.22
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
309824452007.04.10 17:30sell0.51eurusdm1.34271.37851.3392 1.34620.000.001.11-17.85
311729182007.04.11 19:28sell0.52gbpusdm1.97461.99261.9711 1.97530.000.000.05-3.64
311322212007.04.11 14:24buy0.52usdjpym119.42117.62119.77 119.390.000.002.11-1.31
311683812007.04.11 18:43buy1.04usdjpym119.23117.61119.58 119.390.000.004.2113.94
  0.00 0.00 7.48 -8.86
 Floating P/L: -1.38
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 375.22 Floating P/L: -1.38 Margin: 129.50
Balance: 10 375.22 Equity: 10 373.84 Free Margin: 10 244.34
 
Details:
Graph
Gross Profit: 430.13 Gross Loss: 54.91 Total Net Profit: 375.22
Profit Factor: 7.83 Expected Payoff: 14.43  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 44.23 (0.43%) Relative Drawdown: 0.43% (44.23)
 
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 11 (72.73%) Long Positions (won %): 15 (86.67%)
Profit Trades (% of total): 21 (80.77%) Loss trades (% of total): 5 (19.23%)
Largest profit trade: 97.92 loss trade: -31.23
Average profit trade: 20.48 loss trade: -10.98
Maximum consecutive wins ($): 7 (117.48) consecutive losses ($): 2 (-44.23)
Maximal consecutive profit (count): 117.48 (7) consecutive loss (count): -44.23 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1