|Account: 1421951
|Name: rb26
|Currency: USD
|2007 April 10, 04:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30575555
|2007.04.05 16:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.73
|116.93
|119.08
|2007.04.06 12:31
|119.08
|0.00
|0.00
|0.14
|2.94
|30501036
|2007.04.05 10:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.85
|117.05
|119.20
|2007.04.06 12:32
|119.20
|0.00
|0.00
|0.14
|2.94
|30788356
|2007.04.09 16:28
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2255
|1.2345
|1.2220
|2007.04.10 01:52
|1.2233
|0.00
|0.00
|-3.01
|57.55
|30770485
|2007.04.09 12:47
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2237
|1.2345
|1.2202
|2007.04.10 01:52
|1.2232
|0.00
|0.00
|-1.50
|6.54
|30695034
|2007.04.06 14:11
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2219
|1.2345
|1.2184
|2007.04.10 01:52
|1.2233
|0.00
|0.00
|-1.50
|-9.16
|30667331
|2007.04.06 12:35
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2201
|1.2345
|1.2166
|2007.04.10 01:52
|1.2234
|0.00
|0.00
|-0.76
|-10.79
|30638082
|2007.04.06 06:25
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2165
|1.2327
|1.2130
|2007.04.10 01:52
|1.2235
|0.00
|0.00
|-0.38
|-11.44
|30540705
|2007.04.05 13:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2147
|1.2327
|1.2112
|2007.04.10 01:52
|1.2235
|0.00
|0.00
|-0.27
|-7.19
|30511523
|2007.04.05 11:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2191
|1.2168
|1.2113
|2007.04.05 13:17
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|30669029
|2007.04.06 12:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9659
|1.9636
|1.9581
|2007.04.09 11:56
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|30567508
|2007.04.05 15:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9712
|1.9892
|1.9677
|2007.04.06 12:30
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|30512678
|2007.04.05 11:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9732
|1.9691
|1.9636
|2007.04.05 12:15
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|30510208
|2007.04.05 11:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|1.9692
|1.9637
|2007.04.05 12:15
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|30507068
|2007.04.05 11:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9720
|1.9864
|1.9685
|2007.04.05 11:04
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|30506373
|2007.04.05 11:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9702
|1.9864
|1.9667
|2007.04.05 11:04
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|30505087
|2007.04.05 11:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9684
|1.9864
|1.9649
|2007.04.05 11:04
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|30500673
|2007.04.05 10:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9725
|1.9905
|1.9690
|2007.04.05 11:00
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|30809129
|2007.04.09 20:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|234.11
|233.92
|233.37
|2007.04.10 00:49
|233.92
|0.00
|0.00
|-0.53
|3.19
|30782581
|2007.04.09 14:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|233.93
|235.73
|233.58
|2007.04.10 00:49
|233.93
|0.00
|0.00
|-0.27
|0.00
|30773725
|2007.04.09 13:14
|buy
|0.16
|gbpjpy
|233.82
|234.01
|234.56
|2007.04.09 14:23
|234.01
|0.00
|0.00
|0.00
|25.48
|30770728
|2007.04.09 12:48
|buy
|0.08
|gbpjpy
|234.01
|232.75
|234.36
|2007.04.09 14:23
|234.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30764721
|2007.04.09 11:29
|buy
|0.04
|gbpjpy
|234.20
|232.76
|234.55
|2007.04.09 14:23
|234.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.71
|30721751
|2007.04.06 19:41
|buy
|0.02
|gbpjpy
|234.38
|232.76
|234.73
|2007.04.09 14:23
|233.99
|0.00
|0.00
|0.41
|-6.54
|30703318
|2007.04.06 15:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|234.56
|232.76
|234.91
|2007.04.09 14:23
|233.98
|0.00
|0.00
|0.21
|-4.86
|30639648
|2007.04.06 06:39
|buy
|0.04
|gbpjpy
|233.89
|232.45
|234.24
|2007.04.06 12:32
|234.24
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|30639027
|2007.04.06 06:36
|buy
|0.02
|gbpjpy
|234.07
|232.45
|234.42
|2007.04.06 12:32
|234.42
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|30629525
|2007.04.06 04:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|234.25
|232.45
|234.60
|2007.04.06 12:35
|234.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|30589137
|2007.04.05 18:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|233.81
|234.04
|234.59
|2007.04.06 04:03
|234.04
|0.00
|0.00
|0.41
|3.87
|30576399
|2007.04.05 16:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|233.99
|232.19
|234.34
|2007.04.06 04:03
|234.05
|0.00
|0.00
|0.21
|0.51
|30845134
|2007.04.10 01:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3398
|1.3424
|1.3479
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|30794996
|2007.04.09 16:53
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3344
|1.3388
|1.3443
|2007.04.10 01:57
|1.3397
|0.00
|0.00
|-0.97
|84.80
|30741015
|2007.04.09 03:22
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3362
|1.3387
|1.3442
|2007.04.10 01:57
|1.3396
|0.00
|0.00
|-0.48
|27.20
|30666406
|2007.04.06 12:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3380
|1.3236
|1.3415
|2007.04.10 01:57
|1.3397
|0.00
|0.00
|-0.48
|6.80
|30630265
|2007.04.06 04:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3418
|1.3256
|1.3453
|2007.04.10 01:57
|1.3396
|0.00
|0.00
|-0.24
|-4.40
|30551637
|2007.04.05 13:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3437
|1.3257
|1.3472
|2007.04.10 01:58
|1.3395
|0.00
|0.00
|-0.18
|-4.20
|30535953
|2007.04.05 13:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3393
|1.3425
|1.3480
|2007.04.05 13:32
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|30836740
|2007.04.10 01:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.8207
|0.8229
|0.8284
|2007.04.10 02:48
|0.8229
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|30691360
|2007.04.06 13:52
|buy
|0.04
|audusd
|0.8168
|0.8191
|0.8246
|2007.04.10 01:02
|0.8191
|0.00
|0.00
|0.10
|9.20
|30615845
|2007.04.06 00:28
|buy
|0.02
|audusd
|0.8187
|0.8025
|0.8222
|2007.04.10 01:02
|0.8192
|0.00
|0.00
|0.04
|1.00
|30559160
|2007.04.05 14:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.8205
|0.8025
|0.8240
|2007.04.10 01:02
|0.8191
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.40
|29901771
|2007.04.02 03:43
|balance
|Deposit
|2 000.00
|0.00
|0.00
|-8.88
|215.21
|Closed P/L:
|206.33
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30540298
|2007.04.05 13:21
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6296
|1.6476
|1.6261
|1.6389
|0.00
|0.00
|-0.21
|-7.61
|30587845
|2007.04.05 18:50
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6314
|1.6476
|1.6279
|1.6389
|0.00
|0.00
|-0.39
|-12.28
|30668276
|2007.04.06 12:36
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6332
|1.6476
|1.6297
|1.6389
|0.00
|0.00
|-0.54
|-18.66
|30715654
|2007.04.06 18:35
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6351
|1.6477
|1.6316
|1.6389
|0.00
|0.00
|-1.08
|-24.89
|30777006
|2007.04.09 13:57
|sell
|0.16
|eurchf
|1.6371
|1.6479
|1.6336
|1.6389
|0.00
|0.00
|-1.07
|-23.58
|30551947
|2007.04.05 13:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6815
|0.6635
|0.6850
|0.6816
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.20
|30768404
|2007.04.09 12:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9619
|1.9799
|1.9584
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|30576982
|2007.04.05 16:35
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1500
|1.1680
|1.1465
|1.1510
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.87
|30602122
|2007.04.05 21:18
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1519
|1.1681
|1.1484
|1.1510
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.56
|30704627
|2007.04.06 15:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.34
|117.54
|119.69
|119.03
|0.00
|0.00
|0.28
|-2.60
|30826025
|2007.04.10 00:37
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.16
|117.54
|119.51
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|30828416
|2007.04.10 00:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9637
|1.9799
|1.9602
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|30834633
|2007.04.10 01:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|233.85
|235.65
|233.50
|234.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|30838239
|2007.04.10 01:37
|buy
|0.04
|usdjpy
|118.97
|117.53
|119.32
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|30839146
|2007.04.10 01:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9656
|1.9800
|1.9621
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|30843847
|2007.04.10 01:52
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9674
|1.9800
|1.9639
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|30847096
|2007.04.10 02:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2220
|1.2400
|1.2185
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|30852693
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9694
|1.9802
|1.9659
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|30852874
|2007.04.10 02:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|234.06
|235.68
|233.71
|234.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|30857130
|2007.04.10 02:42
|buy
|0.08
|usdjpy
|118.78
|117.52
|119.13
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|30862812
|2007.04.10 03:33
|sell
|0.04
|gbpjpy
|234.24
|235.68
|233.89
|234.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|0.00
|0.00
|-3.48
|-73.61
|Floating P/L:
|-77.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|206.33
|Floating P/L:
|-77.09
|Margin:
|178.00
|Balance:
|2 206.33
|Equity:
|2 129.24
|Free Margin:
|1 951.24
|Details:
|Gross Profit:
|280.20
|Gross Loss:
|73.87
|Total Net Profit:
|206.33
|Profit Factor:
|3.79
|Expected Payoff:
|5.16
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|41.49 (1.94%)
|Relative Drawdown ($):
|1.94% (41.49)
|Total Trades:
|40
|Short Positions (won %):
|17 (58.82%)
|Long Positions (won %):
|23 (69.57%)
|Profit Trades (% of total):
|26 (65.00%)
|Loss trades (% of total):
|14 (35.00%)
|Largest
|profit trade:
|83.83
|loss trade:
|-11.82
|Average
|profit trade:
|10.78
|loss trade:
|-5.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (47.87)
|consecutive losses ($):
|4 (-41.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|116.87 (3)
|consecutive loss (count):
|-41.49 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2