Interbank FX, LLC

Account: 1421951 Name: rb26 Currency: USD 2007 April 10, 04:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
305755552007.04.05 16:21buy0.01usdjpy118.73116.93119.082007.04.06 12:31119.080.000.000.142.94
305010362007.04.05 10:42buy0.01usdjpy118.85117.05119.202007.04.06 12:32119.200.000.000.142.94
307883562007.04.09 16:28sell0.32usdchf1.22551.23451.22202007.04.10 01:521.22330.000.00-3.0157.55
307704852007.04.09 12:47sell0.16usdchf1.22371.23451.22022007.04.10 01:521.22320.000.00-1.506.54
306950342007.04.06 14:11sell0.08usdchf1.22191.23451.21842007.04.10 01:521.22330.000.00-1.50-9.16
306673312007.04.06 12:35sell0.04usdchf1.22011.23451.21662007.04.10 01:521.22340.000.00-0.76-10.79
306380822007.04.06 06:25sell0.02usdchf1.21651.23271.21302007.04.10 01:521.22350.000.00-0.38-11.44
305407052007.04.05 13:22sell0.01usdchf1.21471.23271.21122007.04.10 01:521.22350.000.00-0.27-7.19
305115232007.04.05 11:17sell0.01usdchf1.21911.21681.21132007.04.05 13:171.21680.000.000.001.89
306690292007.04.06 12:37sell0.01gbpusd1.96591.96361.95812007.04.09 11:561.96360.000.000.002.30
305675082007.04.05 15:15sell0.01gbpusd1.97121.98921.96772007.04.06 12:301.96770.000.000.003.50
305126782007.04.05 11:20sell0.02gbpusd1.97321.96911.96362007.04.05 12:151.96910.000.000.008.20
305102082007.04.05 11:13sell0.01gbpusd1.97141.96921.96372007.04.05 12:151.96910.000.000.002.30
305070682007.04.05 11:03sell0.04gbpusd1.97201.98641.96852007.04.05 11:041.97030.000.000.006.80
305063732007.04.05 11:02sell0.02gbpusd1.97021.98641.96672007.04.05 11:041.97050.000.000.00-0.60
305050872007.04.05 11:01sell0.01gbpusd1.96841.98641.96492007.04.05 11:041.97060.000.000.00-2.20
305006732007.04.05 10:39sell0.01gbpusd1.97251.99051.96902007.04.05 11:001.96900.000.000.003.50
308091292007.04.09 20:57sell0.02gbpjpy234.11233.92233.372007.04.10 00:49233.920.000.00-0.533.19
307825812007.04.09 14:34sell0.01gbpjpy233.93235.73233.582007.04.10 00:49233.930.000.00-0.270.00
307737252007.04.09 13:14buy0.16gbpjpy233.82234.01234.562007.04.09 14:23234.010.000.000.0025.48
307707282007.04.09 12:48buy0.08gbpjpy234.01232.75234.362007.04.09 14:23234.010.000.000.000.00
307647212007.04.09 11:29buy0.04gbpjpy234.20232.76234.552007.04.09 14:23234.000.000.000.00-6.71
307217512007.04.06 19:41buy0.02gbpjpy234.38232.76234.732007.04.09 14:23233.990.000.000.41-6.54
307033182007.04.06 15:30buy0.01gbpjpy234.56232.76234.912007.04.09 14:23233.980.000.000.21-4.86
306396482007.04.06 06:39buy0.04gbpjpy233.89232.45234.242007.04.06 12:32234.240.000.000.0011.75
306390272007.04.06 06:36buy0.02gbpjpy234.07232.45234.422007.04.06 12:32234.420.000.000.005.87
306295252007.04.06 04:30buy0.01gbpjpy234.25232.45234.602007.04.06 12:35234.080.000.000.00-1.43
305891372007.04.05 18:59buy0.02gbpjpy233.81234.04234.592007.04.06 04:03234.040.000.000.413.87
305763992007.04.05 16:30buy0.01gbpjpy233.99232.19234.342007.04.06 04:03234.050.000.000.210.51
308451342007.04.10 01:58buy0.01eurusd1.33981.34241.34792007.04.10 02:571.34240.000.000.002.60
307949962007.04.09 16:53buy0.16eurusd1.33441.33881.34432007.04.10 01:571.33970.000.00-0.9784.80
307410152007.04.09 03:22buy0.08eurusd1.33621.33871.34422007.04.10 01:571.33960.000.00-0.4827.20
306664062007.04.06 12:34buy0.04eurusd1.33801.32361.34152007.04.10 01:571.33970.000.00-0.486.80
306302652007.04.06 04:46buy0.02eurusd1.34181.32561.34532007.04.10 01:571.33960.000.00-0.24-4.40
305516372007.04.05 13:45buy0.01eurusd1.34371.32571.34722007.04.10 01:581.33950.000.00-0.18-4.20
305359532007.04.05 13:10buy0.01eurusd1.33931.34251.34802007.04.05 13:321.34250.000.000.003.20
308367402007.04.10 01:30buy0.01audusd0.82070.82290.82842007.04.10 02:480.82290.000.000.002.20
306913602007.04.06 13:52buy0.04audusd0.81680.81910.82462007.04.10 01:020.81910.000.000.109.20
306158452007.04.06 00:28buy0.02audusd0.81870.80250.82222007.04.10 01:020.81920.000.000.041.00
305591602007.04.05 14:15buy0.01audusd0.82050.80250.82402007.04.10 01:020.81910.000.000.03-1.40
299017712007.04.02 03:43balanceDeposit2 000.00
  0.00 0.00 -8.88 215.21
Closed P/L: 206.33
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
305402982007.04.05 13:21sell0.01eurchf1.62961.64761.6261 1.63890.000.00-0.21-7.61
305878452007.04.05 18:50sell0.02eurchf1.63141.64761.6279 1.63890.000.00-0.39-12.28
306682762007.04.06 12:36sell0.04eurchf1.63321.64761.6297 1.63890.000.00-0.54-18.66
307156542007.04.06 18:35sell0.08eurchf1.63511.64771.6316 1.63890.000.00-1.08-24.89
307770062007.04.09 13:57sell0.16eurchf1.63711.64791.6336 1.63890.000.00-1.07-23.58
305519472007.04.05 13:46buy0.01eurgbp0.68150.66350.6850 0.68160.000.00-0.210.20
307684042007.04.09 12:22sell0.01gbpusd1.96191.97991.9584 1.96760.000.000.00-5.70
305769822007.04.05 16:35sell0.01usdcad1.15001.16801.1465 1.15100.000.00-0.12-0.87
306021222007.04.05 21:18sell0.02usdcad1.15191.16811.1484 1.15100.000.00-0.141.56
307046272007.04.06 15:45buy0.01usdjpy119.34117.54119.69 119.030.000.000.28-2.60
308260252007.04.10 00:37buy0.02usdjpy119.16117.54119.51 119.030.000.000.00-2.18
308284162007.04.10 00:51sell0.02gbpusd1.96371.97991.9602 1.96760.000.000.00-7.80
308346332007.04.10 01:15sell0.01gbpjpy233.85235.65233.50 234.260.000.000.00-3.44
308382392007.04.10 01:37buy0.04usdjpy118.97117.53119.32 119.030.000.000.002.02
308391462007.04.10 01:40sell0.04gbpusd1.96561.98001.9621 1.96760.000.000.00-8.00
308438472007.04.10 01:52sell0.08gbpusd1.96741.98001.9639 1.96760.000.000.00-1.60
308470962007.04.10 02:03sell0.01usdchf1.22201.24001.2185 1.22170.000.000.000.25
308526932007.04.10 02:33sell0.16gbpusd1.96941.98021.9659 1.96760.000.000.0028.80
308528742007.04.10 02:33sell0.02gbpjpy234.06235.68233.71 234.260.000.000.00-3.36
308571302007.04.10 02:42buy0.08usdjpy118.78117.52119.13 119.030.000.000.0016.80
308628122007.04.10 03:33sell0.04gbpjpy234.24235.68233.89 234.260.000.000.00-0.67
  0.00 0.00 -3.48 -73.61
 Floating P/L: -77.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 206.33 Floating P/L: -77.09 Margin: 178.00
Balance: 2 206.33 Equity: 2 129.24 Free Margin: 1 951.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 280.20 Gross Loss: 73.87 Total Net Profit: 206.33
Profit Factor: 3.79 Expected Payoff: 5.16  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 41.49 (1.94%) Relative Drawdown ($): 1.94% (41.49)
 
Total Trades: 40 Short Positions (won %): 17 (58.82%) Long Positions (won %): 23 (69.57%)
Profit Trades (% of total): 26 (65.00%) Loss trades (% of total): 14 (35.00%)
Largest profit trade: 83.83 loss trade: -11.82
Average profit trade: 10.78 loss trade: -5.28
Maximum consecutive wins ($): 11 (47.87) consecutive losses ($): 4 (-41.49)
Maximal consecutive profit (count): 116.87 (3) consecutive loss (count): -41.49 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2