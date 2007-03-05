Interbank FX, LLC

Account: 1396580 Name: . Currency: USD 2007 March 30, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
264967572007.03.05 23:21balanceDeposit3 000.00
264981592007.03.05 23:25sell0.01eurusd1.30841.32351.30642007.03.06 10:011.31100.000.000.00-2.60
265114862007.03.06 00:07sell0.02eurusd1.30991.32351.30792007.03.06 10:001.31110.000.000.00-2.40
265813052007.03.06 04:03sell0.04eurusd1.31151.32361.30952007.03.06 10:001.31110.000.000.001.60
266567902007.03.06 08:09sell0.08eurusd1.31311.32371.31112007.03.06 10:001.31110.000.000.0016.00
266841902007.03.06 10:01buy0.01eurusd1.31101.29591.31302007.03.06 17:191.31140.000.000.000.40
267147332007.03.06 13:52buy0.02eurusd1.30941.29581.31142007.03.06 17:191.31140.000.000.004.00
267485152007.03.06 17:19buy0.01eurusd1.31171.29661.31372007.03.06 23:121.31370.000.00-0.072.00
267936242007.03.06 23:12buy0.10eurusd1.31401.29891.31602007.03.07 15:131.31450.000.000.005.00
268094382007.03.07 01:09buy0.20eurusd1.31251.29891.31452007.03.07 15:131.31450.000.000.0040.00
268920662007.03.07 15:13buy0.10eurusd1.31461.29951.31662007.03.07 19:101.31660.000.000.0020.00
269145022007.03.07 19:10buy0.10eurusd1.31681.30171.31882007.03.08 19:381.31430.000.00-1.97-25.00
270062402007.03.08 08:44buy0.20eurusd1.31531.30171.31732007.03.08 19:381.31410.000.000.00-24.00
270663232007.03.08 13:58buy0.40eurusd1.31371.30161.31572007.03.08 19:381.31420.000.000.0020.00
270729842007.03.08 14:15buy0.80eurusd1.31221.30161.31422007.03.08 19:381.31420.000.000.00160.00
271230922007.03.08 19:38sell0.10eurusd1.31421.32931.31222007.03.09 13:311.31220.000.000.5920.00
272510432007.03.09 13:17sell0.20eurusd1.31571.32631.31372007.03.09 13:301.31370.000.000.0040.00
272546932007.03.09 13:31buy0.10eurusd1.31231.30021.31432007.03.09 15:531.31140.000.000.00-9.00
272609592007.03.09 13:42buy0.20eurusd1.31081.30021.31282007.03.09 15:521.31130.000.000.0010.00
272685512007.03.09 13:53buy0.40eurusd1.30931.30021.31132007.03.09 15:521.31130.000.000.0080.00
272994012007.03.09 15:53sell0.10eurusd1.31121.32331.30922007.03.12 13:191.31570.000.000.59-45.00
273507832007.03.12 00:02sell0.20eurusd1.31281.32341.31082007.03.12 13:191.31560.000.000.00-56.00
274107842007.03.12 08:52sell0.40eurusd1.31431.32341.31232007.03.12 13:191.31570.000.000.00-56.00
274162292007.03.12 09:16sell0.80eurusd1.31581.32341.31382007.03.12 13:191.31580.000.000.000.00
274227742007.03.12 09:35sell1.60eurusd1.31741.32351.31542007.03.12 13:151.31540.000.000.00320.00
274676702007.03.12 13:20buy0.10eurusd1.31561.30351.31762007.03.12 14:461.31760.000.000.0020.00
274846762007.03.12 14:46buy0.10eurusd1.31781.30571.31982007.03.12 18:551.31980.000.000.0020.00
275189082007.03.12 18:55buy0.10eurusd1.32001.30791.32202007.03.13 11:181.31890.000.00-0.66-11.00
275358532007.03.13 00:01buy0.20eurusd1.31851.30791.32052007.03.13 11:181.31890.000.000.008.00
275708312007.03.13 07:02buy0.40eurusd1.31691.30781.31892007.03.13 11:171.31890.000.000.0080.00
275992772007.03.13 11:18sell0.10eurusd1.31881.33091.31682007.03.13 14:231.31960.000.000.00-8.00
276107182007.03.13 12:31sell0.20eurusd1.32031.33091.31832007.03.13 14:231.31980.000.000.0010.00
276197872007.03.13 13:04sell0.40eurusd1.32181.33091.31982007.03.13 14:231.31980.000.000.0080.00
276358042007.03.13 14:23buy0.10eurusd1.31981.30771.32182007.03.13 18:121.32180.000.000.0020.00
276725092007.03.13 18:13buy0.10eurusd1.32191.30981.32392007.03.14 08:331.32090.000.00-0.66-10.00
276762412007.03.13 18:44buy0.20eurusd1.32041.30981.32242007.03.14 08:331.32090.000.00-1.3110.00
277110432007.03.13 23:41buy0.40eurusd1.31891.30981.32092007.03.14 08:331.32090.000.000.0080.00
278078202007.03.14 08:33sell0.10eurusd1.32091.33301.31892007.03.14 09:171.31890.000.000.0020.00
278130942007.03.14 09:17sell0.10eurusd1.31871.33081.31672007.03.15 07:281.32150.000.001.77-28.00
278775112007.03.14 14:03sell0.20eurusd1.32021.33081.31822007.03.15 07:281.32140.000.003.54-24.00
278863372007.03.14 14:24sell0.40eurusd1.32171.33081.31972007.03.15 07:281.32130.000.007.0816.00
279226272007.03.14 16:01sell0.80eurusd1.32331.33091.32132007.03.15 07:271.32130.000.0014.16160.00
280928222007.03.15 07:28sell0.10eurusd1.32111.33321.31912007.03.15 13:001.32220.000.000.00-11.00
281265562007.03.15 12:33sell0.20eurusd1.32321.33381.32122007.03.15 13:001.32120.000.000.0040.00
281319922007.03.15 13:00buy0.10eurusd1.32181.30971.32382007.03.15 13:201.32380.000.000.0020.00
281363152007.03.15 13:21buy0.10eurusd1.32391.31181.32592007.03.15 15:171.32440.000.000.005.00
281403102007.03.15 13:35buy0.20eurusd1.32241.31181.32442007.03.15 15:171.32440.000.000.0040.00
281530822007.03.15 15:17buy0.10eurusd1.32471.31261.32672007.03.15 23:191.32520.000.00-0.665.00
281632042007.03.15 16:32buy0.20eurusd1.32321.31261.32522007.03.15 23:191.32520.000.00-1.3140.00
281872882007.03.15 23:19buy0.10eurusd1.32521.31311.32722007.03.15 23:221.32720.000.000.0020.00
281880082007.03.15 23:22buy0.10eurusd1.32731.31521.32932007.03.16 00:541.32930.000.000.0020.00
282015892007.03.16 00:54buy0.10eurusd1.32951.31741.33152007.03.16 08:241.33150.000.000.0020.00
282477362007.03.16 08:24buy0.10eurusd1.33181.31971.33382007.03.16 09:191.33220.000.000.004.00
282525592007.03.16 08:53buy0.20eurusd1.33031.31971.33232007.03.16 09:191.33230.000.000.0040.00
282573152007.03.16 09:19buy0.10eurusd1.33251.32041.33452007.03.19 08:041.33090.000.00-0.66-16.00
283226652007.03.16 15:45buy0.20eurusd1.33061.32001.33262007.03.19 08:041.33110.000.00-1.3110.00
284203782007.03.19 07:07buy0.40eurusd1.32911.32001.33112007.03.19 08:041.33110.000.000.0080.00
284293902007.03.19 08:04sell0.10eurusd1.33081.34291.32882007.03.19 10:091.32880.000.000.0020.00
284498662007.03.19 10:09sell0.10eurusd1.32861.34071.32662007.03.20 02:471.32800.000.000.596.00
284809922007.03.19 13:01sell0.20eurusd1.33011.34071.32812007.03.20 02:461.32810.000.001.1840.00
285820112007.03.20 02:47sell0.10eurusd1.32781.33991.32582007.03.20 10:101.32740.000.000.004.00
285942082007.03.20 05:43sell0.20eurusd1.32941.34001.32742007.03.20 10:101.32740.000.000.0040.00
286233962007.03.20 10:12sell0.10eurusd1.32721.33931.32522007.03.20 14:371.32880.000.000.00-16.00
286290382007.03.20 11:02sell0.20eurusd1.32871.33931.32672007.03.20 14:371.32880.000.000.00-2.00
286498632007.03.20 13:03sell0.40eurusd1.33071.33981.32872007.03.20 14:371.32870.000.000.0080.00
286658042007.03.20 14:37buy0.10eurusd1.32871.31661.33072007.03.20 17:351.33070.000.000.0020.00
286881222007.03.20 17:35buy0.10eurusd1.33091.31881.33292007.03.21 18:171.33290.000.00-0.6120.00
287829762007.03.21 11:45buy0.20eurusd1.32941.31881.33142007.03.21 18:151.33140.000.000.0040.00
288285672007.03.21 18:20sell0.10eurusd1.33311.34521.33112007.03.22 00:201.33900.000.001.62-59.00
288296482007.03.21 18:25sell0.20eurusd1.33681.34741.33482007.03.22 00:201.33910.000.003.24-46.00
288423422007.03.21 18:53sell0.40eurusd1.33781.34741.33632007.03.22 00:201.33900.000.006.48-48.00
288665372007.03.21 23:38sell0.80eurusd1.33941.34701.33742007.03.22 00:201.33890.000.000.0040.00
288685652007.03.21 23:51sell1.60eurusd1.34091.34701.33892007.03.22 00:201.33890.000.000.00320.00
288747612007.03.22 00:21buy0.10eurusd1.33911.32701.34112007.03.22 14:021.33670.000.000.00-24.00
288995552007.03.22 07:09buy0.20eurusd1.33761.32701.33962007.03.22 14:011.33660.000.000.00-20.00
289143972007.03.22 09:43buy0.40eurusd1.33601.32691.33802007.03.22 14:011.33650.000.000.0020.00
289386112007.03.22 12:41buy0.80eurusd1.33451.32691.33652007.03.22 14:011.33650.000.000.00160.00
289520832007.03.22 14:02sell0.10eurusd1.33691.34901.33492007.03.22 16:311.33490.000.000.0020.00
289716832007.03.22 16:33sell0.10eurusd1.33421.34631.33222007.03.22 17:151.33220.000.000.0020.00
289852552007.03.22 17:15sell0.10eurusd1.33201.34411.33002007.03.23 09:121.33160.000.000.544.00
290015362007.03.22 20:08sell0.20eurusd1.33361.34421.33162007.03.23 09:121.33160.000.001.0840.00
290547502007.03.23 09:12sell0.10eurusd1.33141.34351.32942007.03.23 14:171.33090.000.000.005.00
290804912007.03.23 12:22sell0.20eurusd1.33291.34351.33092007.03.23 14:171.33090.000.000.0040.00
290977972007.03.23 14:17buy0.10eurusd1.33081.31871.33282007.03.26 13:321.32830.000.00-0.61-25.00
291026302007.03.23 14:40buy0.20eurusd1.32931.31871.33132007.03.26 13:321.32840.000.00-1.21-18.00
291370122007.03.25 22:47buy0.40eurusd1.32771.31861.32972007.03.26 13:311.32820.000.000.0020.00
291372392007.03.25 22:49buy0.80eurusd1.32621.31861.32822007.03.26 13:311.32820.000.000.00160.00
291932412007.03.26 13:32buy0.10eurusd1.32871.31661.33072007.03.26 14:001.33070.000.000.0020.00
291985532007.03.26 14:02buy0.10eurusd1.33181.31971.33382007.03.26 14:201.33380.000.000.0020.00
292059632007.03.26 14:20buy0.10eurusd1.33401.32191.33602007.03.27 08:071.33450.000.00-0.615.00
292380332007.03.27 00:29buy0.20eurusd1.33251.32191.33452007.03.27 08:071.33450.000.000.0040.00
292686112007.03.27 08:07sell0.10eurusd1.33461.34671.33262007.03.28 07:331.33400.000.000.546.00
293094332007.03.27 14:21sell0.20eurusd1.33611.34671.33412007.03.28 07:331.33410.000.001.0840.00
293900512007.03.28 07:34sell0.10eurusd1.33311.34571.33162007.03.28 15:311.33420.000.000.00-11.00
294067832007.03.28 09:52sell0.20eurusd1.33461.34521.33262007.03.28 15:301.33400.000.000.0012.00
294253962007.03.28 12:31sell0.40eurusd1.33611.34521.33412007.03.28 15:301.33410.000.000.0080.00
294606232007.03.28 15:31buy0.10eurusd1.33431.32221.33632007.03.29 08:201.33330.000.00-1.82-10.00
294828852007.03.28 18:27buy0.20eurusd1.33281.32221.33482007.03.29 08:201.33330.000.00-3.6310.00
294898932007.03.28 19:31buy0.40eurusd1.33131.32221.33332007.03.29 08:201.33330.000.00-7.2680.00
295611072007.03.29 08:20buy0.10eurusd1.33341.32131.33542007.03.29 13:481.33370.000.000.003.00
295834822007.03.29 12:37buy0.20eurusd1.33181.32121.33382007.03.29 13:481.33380.000.000.0040.00
295961762007.03.29 13:50sell0.10eurusd1.33361.34571.33162007.03.30 07:561.33160.000.000.5420.00
296998372007.03.30 07:56buy0.10eurusd1.33161.31951.33362007.03.30 13:001.33150.000.000.00-1.00
297352342007.03.30 12:40buy0.20eurusd1.32951.31891.33152007.03.30 13:001.33150.000.000.0040.00
297450532007.03.30 13:00sell0.10eurusd1.33151.34361.32952007.03.30 14:071.32950.000.000.0020.00
297587612007.03.30 14:07sell0.10eurusd1.32931.34141.32732007.03.30 18:541.33610.000.000.00-68.00
297699602007.03.30 14:59sell0.20eurusd1.33081.34141.32882007.03.30 18:541.33600.000.000.00-104.00
297760682007.03.30 15:15sell0.40eurusd1.33311.34221.33112007.03.30 18:541.33590.000.000.00-112.00
297774122007.03.30 15:17sell0.80eurusd1.33461.34221.33262007.03.30 18:531.33590.000.000.00-104.00
297842362007.03.30 15:26sell1.60eurusd1.33611.34221.33412007.03.30 18:531.33600.000.000.0016.00
297865952007.03.30 15:27sell3.20eurusd1.33771.34231.33572007.03.30 18:531.33590.000.000.00576.00
  0.00 0.00 20.26 2 758.00
Closed P/L: 2 778.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
298405982007.03.30 18:54buy0.10eurusd1.33621.32411.3382 1.33570.000.00-0.61-5.00
  0.00 0.00 -0.61 -5.00
 Floating P/L: -5.61
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 778.26 Floating P/L: -5.61 Margin: 50.00
Balance: 5 778.26 Equity: 5 772.65 Free Margin: 5 722.65
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 764.61 Gross Loss: 986.35 Total Net Profit: 2 778.26
Profit Factor: 3.82 Expected Payoff: 25.26  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 388.00 (6.29%) Relative Drawdown: 6.29% (388.00)
 
Total Trades: 110 Short Positions (won %): 53 (64.15%) Long Positions (won %): 57 (78.95%)
Profit Trades (% of total): 79 (71.82%) Loss trades (% of total): 31 (28.18%)
Largest profit trade: 576.00 loss trade: -112.00
Average profit trade: 47.65 loss trade: -31.82
Maximum consecutive wins ($): 12 (300.72) consecutive losses ($): 4 (-388.00)
Maximal consecutive profit (count): 612.00 (3) consecutive loss (count): -388.00 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2