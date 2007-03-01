Interbank FX, LLC

Account: 1391843 Name: . Currency: USD 2007 March 30, 15:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
257405032007.03.01 19:01balanceDeposit3 000.00
257708802007.03.01 21:00sell0.10gbpusd1.95841.96841.95642007.03.02 06:211.95640.000.000.0420.00
258720892007.03.02 06:21sell0.10gbpusd1.95601.96601.95402007.03.02 06:431.95400.000.000.0020.00
258785662007.03.02 06:43sell0.10gbpusd1.95361.96361.95162007.03.02 08:311.95340.000.000.002.00
258911392007.03.02 07:22sell0.20gbpusd1.95541.96541.95342007.03.02 08:311.95340.000.000.0040.00
259122142007.03.02 08:31sell0.10gbpusd1.95311.96311.95112007.03.02 09:441.95290.000.000.002.00
259187732007.03.02 08:52sell0.20gbpusd1.95491.96491.95292007.03.02 09:441.95290.000.000.0040.00
259443892007.03.02 10:00sell0.10gbpusd1.95161.96161.94962007.03.02 11:201.94960.000.000.0020.00
259811282007.03.02 11:44sell0.10gbpusd1.94731.95731.94532007.03.02 12:201.94530.000.000.0020.00
260095662007.03.02 12:44sell0.10gbpusd1.94341.95341.94142007.03.02 13:251.94330.000.000.001.00
260178052007.03.02 13:04sell0.20gbpusd1.94521.95521.94322007.03.02 13:251.94320.000.000.0040.00
261342802007.03.02 18:40sell0.10gbpusd1.94401.95401.94202007.03.04 23:271.94200.000.000.0420.00
261875002007.03.05 06:46sell0.10gbpusd1.92771.93771.92572007.03.05 07:101.92570.000.000.0020.00
262006512007.03.05 07:10sell0.10gbpusd1.92381.93381.92182007.03.05 09:301.92360.000.000.002.00
262516222007.03.05 09:18sell0.20gbpusd1.92561.93561.92362007.03.05 09:301.92360.000.000.0040.00
262635672007.03.05 10:03sell0.10gbpusd1.92391.93391.92192007.03.05 10:051.92190.000.000.0020.00
262654522007.03.05 10:05sell0.10gbpusd1.92161.93161.91962007.03.05 11:231.92140.000.000.002.00
262741752007.03.05 10:32sell0.20gbpusd1.92341.93341.92142007.03.05 11:231.92140.000.000.0040.00
262903532007.03.05 11:23sell0.10gbpusd1.92101.93101.91902007.03.05 13:121.91900.000.000.0020.00
263295942007.03.05 13:12sell0.10gbpusd1.91861.92861.91662007.03.05 15:141.92860.000.000.00-100.00
263345262007.03.05 13:22sell0.20gbpusd1.92061.93061.91862007.03.05 15:141.92840.000.000.00-156.00
263574542007.03.05 14:38sell0.30gbpusd1.92241.93241.92042007.03.05 15:141.92850.000.000.00-183.00
263624382007.03.05 14:51sell0.50gbpusd1.92431.93431.92232007.03.05 15:141.92870.000.000.00-220.00
263739022007.03.05 15:13sell0.80gbpusd1.92611.93611.92412007.03.05 15:141.92880.000.000.00-216.00
263749132007.03.05 15:14sell1.20gbpusd1.92791.93791.92592007.03.05 15:141.92860.000.000.00-84.00
263752182007.03.05 15:14buy0.10gbpusd1.92811.91811.93012007.03.06 00:071.92250.000.00-0.12-56.00
263829822007.03.05 15:38buy0.20gbpusd1.92631.91631.92832007.03.06 00:071.92260.000.00-0.23-74.00
263953632007.03.05 16:15buy0.30gbpusd1.92401.91401.92602007.03.06 00:071.92270.000.00-0.35-39.00
264180982007.03.05 17:35buy0.50gbpusd1.92221.91221.92422007.03.06 00:071.92230.000.00-0.575.00
264859302007.03.05 22:43buy0.80gbpusd1.92031.91031.92232007.03.06 00:071.92230.000.000.00160.00
265333172007.03.06 01:13buy0.10gbpusd1.92351.91351.92552007.03.06 02:271.92550.000.000.0020.00
265549452007.03.06 02:27buy0.10gbpusd1.92581.91581.92782007.03.06 02:501.92780.000.000.0020.00
265629492007.03.06 02:50buy0.10gbpusd1.92811.91811.93012007.03.06 04:191.93010.000.000.0020.00
266141282007.03.06 06:00buy0.10gbpusd1.92671.91671.92872007.03.06 07:291.92690.000.000.002.00
266266302007.03.06 06:43buy0.20gbpusd1.92491.91491.92692007.03.06 07:291.92690.000.000.0040.00
266466712007.03.06 07:45buy0.10gbpusd1.92791.91791.92992007.03.06 07:491.92990.000.000.0020.00
266490242007.03.06 07:49buy0.10gbpusd1.93021.92021.93222007.03.06 11:511.92870.000.000.00-15.00
266598382007.03.06 08:18buy0.20gbpusd1.92841.91841.93042007.03.06 11:511.92870.000.000.006.00
266761982007.03.06 09:11buy0.30gbpusd1.92651.91651.92852007.03.06 11:501.92850.000.000.0060.00
266931402007.03.06 11:51buy0.10gbpusd1.92901.91901.93102007.03.06 14:581.92560.000.000.00-34.00
267028562007.03.06 12:57buy0.20gbpusd1.92721.91721.92922007.03.06 14:581.92550.000.000.00-34.00
267140762007.03.06 13:51buy0.30gbpusd1.92541.91541.92742007.03.06 14:581.92550.000.000.003.00
267168602007.03.06 14:00buy0.50gbpusd1.92361.91361.92562007.03.06 14:581.92560.000.000.00100.00
267277452007.03.06 14:59sell0.10gbpusd1.92581.93581.92382007.03.06 23:091.93580.000.000.04-100.00
267589042007.03.06 19:15sell0.20gbpusd1.92761.93761.92562007.03.06 23:101.93600.000.000.08-168.00
267658912007.03.06 19:59sell0.30gbpusd1.92941.93941.92742007.03.06 23:101.93610.000.000.12-201.00
267693502007.03.06 20:19sell0.50gbpusd1.93121.94121.92922007.03.06 23:101.93580.000.000.20-230.00
267895992007.03.06 22:58sell0.80gbpusd1.93301.94301.93102007.03.06 23:101.93590.000.000.00-232.00
267924892007.03.06 23:09sell1.20gbpusd1.93481.94481.93282007.03.06 23:101.93580.000.000.00-120.00
267936722007.03.06 23:12buy0.10gbpusd1.93621.92621.93822007.03.07 01:381.93050.000.000.00-57.00
268074472007.03.07 01:00buy0.20gbpusd1.93441.92441.93642007.03.07 01:381.93030.000.000.00-82.00
268118282007.03.07 01:27buy0.30gbpusd1.93251.92251.93452007.03.07 01:381.93030.000.000.00-66.00
268125802007.03.07 01:29buy0.50gbpusd1.93031.92031.93232007.03.07 01:371.93040.000.000.005.00
268133372007.03.07 01:30buy0.80gbpusd1.92841.91841.93042007.03.07 01:371.93040.000.000.00160.00
268285332007.03.07 03:19sell0.10gbpusd1.92841.93841.92642007.03.07 03:251.92640.000.000.0020.00
268298702007.03.07 03:25sell0.10gbpusd1.92601.93601.92402007.03.07 05:121.92780.000.000.00-18.00
268304752007.03.07 03:27sell0.20gbpusd1.92781.93781.92582007.03.07 05:121.92770.000.000.002.00
268316912007.03.07 03:33sell0.30gbpusd1.92961.93961.92762007.03.07 05:121.92760.000.000.0060.00
268418852007.03.07 05:12sell0.10gbpusd1.92731.93731.92532007.03.07 07:021.92880.000.000.00-15.00
268455312007.03.07 06:07sell0.20gbpusd1.92911.93911.92712007.03.07 07:021.92890.000.000.004.00
268482442007.03.07 06:54sell0.30gbpusd1.93091.94091.92892007.03.07 07:021.92890.000.000.0060.00
268496162007.03.07 07:02sell0.10gbpusd1.92831.93831.92632007.03.07 07:551.93000.000.000.00-17.00
268528252007.03.07 07:28sell0.20gbpusd1.93011.94011.92812007.03.07 07:551.92990.000.000.004.00
268545962007.03.07 07:42sell0.30gbpusd1.93191.94191.92992007.03.07 07:551.92990.000.000.0060.00
268611072007.03.07 08:49sell0.10gbpusd1.92871.93871.92672007.03.07 22:221.93250.000.000.12-38.00
268927222007.03.07 15:17sell0.20gbpusd1.93051.94051.92852007.03.07 22:211.93230.000.000.24-36.00
269149652007.03.07 19:12sell0.30gbpusd1.93241.94241.93042007.03.07 22:211.93220.000.000.366.00
269226532007.03.07 20:10sell0.50gbpusd1.93421.94421.93222007.03.07 22:211.93220.000.000.60100.00
269387772007.03.07 23:00sell0.10gbpusd1.93041.94041.92842007.03.07 23:171.92840.000.000.0020.00
269408462007.03.07 23:17sell0.10gbpusd1.92801.93801.92602007.03.08 12:001.93340.000.000.00-54.00
269456042007.03.07 23:52sell0.20gbpusd1.92981.93981.92782007.03.08 12:001.93330.000.000.00-70.00
269623282007.03.08 03:08sell0.30gbpusd1.93161.94161.92962007.03.08 12:001.93290.000.000.00-39.00
269838722007.03.08 05:04sell0.50gbpusd1.93341.94341.93142007.03.08 12:001.93280.000.000.0030.00
270187222007.03.08 10:41sell0.80gbpusd1.93521.94521.93322007.03.08 12:001.93320.000.000.00160.00
270449202007.03.08 12:46sell0.10gbpusd1.92881.93881.92682007.03.08 13:441.92860.000.000.002.00
270536022007.03.08 13:18sell0.20gbpusd1.93061.94061.92862007.03.08 13:441.92860.000.000.0040.00
270619562007.03.08 13:44sell0.10gbpusd1.92851.93851.92652007.03.08 18:141.92840.000.000.001.00
270989052007.03.08 16:11sell0.20gbpusd1.93041.94041.92842007.03.08 18:141.92840.000.000.0040.00
271147592007.03.08 18:14sell0.10gbpusd1.92801.93801.92602007.03.09 07:101.93130.000.000.04-33.00
271212332007.03.08 19:35sell0.20gbpusd1.92981.93981.92782007.03.09 07:101.93120.000.000.08-28.00
271722442007.03.09 03:56sell0.30gbpusd1.93161.94161.92962007.03.09 07:101.93140.000.000.006.00
271789442007.03.09 05:01sell0.50gbpusd1.93341.94341.93142007.03.09 07:091.93140.000.000.00100.00
272016342007.03.09 08:00sell0.10gbpusd1.92921.93921.92722007.03.09 09:311.92720.000.000.0020.00
272161012007.03.09 09:31sell0.10gbpusd1.92691.93691.92492007.03.09 13:331.93010.000.000.00-32.00
272171182007.03.09 09:35sell0.20gbpusd1.92871.93871.92672007.03.09 13:331.93000.000.000.00-26.00
272239522007.03.09 10:09sell0.30gbpusd1.93051.94051.92852007.03.09 13:311.93040.000.000.003.00
272486892007.03.09 13:03sell0.50gbpusd1.93241.94241.93042007.03.09 13:301.93040.000.000.00100.00
272716522007.03.09 14:00sell0.10gbpusd1.93011.94011.92812007.03.12 00:191.93530.000.000.04-52.00
272881632007.03.09 15:03sell0.20gbpusd1.93191.94191.92992007.03.12 00:191.93530.000.000.08-68.00
273397462007.03.11 22:36sell0.30gbpusd1.93371.94371.93172007.03.12 00:191.93540.000.000.00-51.00
273476972007.03.11 23:50sell0.50gbpusd1.93551.94551.93352007.03.12 00:181.93540.000.000.005.00
273501702007.03.12 00:00sell0.80gbpusd1.93741.94741.93542007.03.12 00:181.93540.000.000.00160.00
273830282007.03.12 06:00buy0.10gbpusd1.93441.92441.93642007.03.12 07:261.93640.000.000.0020.00
273950722007.03.12 07:27buy0.10gbpusd1.93711.92711.93912007.03.12 07:341.93910.000.000.0020.00
273986702007.03.12 07:34buy0.10gbpusd1.93951.92951.94152007.03.12 09:301.93970.000.000.002.00
274017152007.03.12 07:48buy0.20gbpusd1.93771.92771.93972007.03.12 09:301.93970.000.000.0040.00
274204802007.03.12 09:30buy0.10gbpusd1.94071.93071.94272007.03.12 09:431.94090.000.000.002.00
274214602007.03.12 09:32buy0.20gbpusd1.93891.92891.94092007.03.12 09:431.94090.000.000.0040.00
274244462007.03.12 09:43buy0.10gbpusd1.94121.93121.94322007.03.12 12:301.93120.000.000.00-100.00
274400912007.03.12 11:36buy0.20gbpusd1.93941.92941.94142007.03.12 12:301.93060.000.000.00-176.00
274481452007.03.12 12:21buy0.30gbpusd1.93761.92761.93962007.03.12 12:301.93050.000.000.00-213.00
274489422007.03.12 12:23buy0.50gbpusd1.93581.92581.93782007.03.12 12:301.93050.000.000.00-265.00
274500442007.03.12 12:25buy0.80gbpusd1.93401.92401.93602007.03.12 12:301.93070.000.000.00-264.00
274523862007.03.12 12:30sell0.10gbpusd1.93081.94081.92882007.03.12 13:131.92880.000.000.0020.00
274554502007.03.12 12:37sell0.20gbpusd1.93261.94261.93062007.03.12 13:111.93060.000.000.0040.00
274673972007.03.12 13:19sell0.10gbpusd1.92671.93671.92472007.03.12 14:081.92650.000.000.002.00
274725262007.03.12 13:43sell0.20gbpusd1.92851.93851.92652007.03.12 14:081.92650.000.000.0040.00
274972212007.03.12 16:00sell0.10gbpusd1.92861.93861.92662007.03.13 01:071.93050.000.000.04-19.00
275085732007.03.12 17:17sell0.20gbpusd1.93051.94051.92852007.03.13 01:071.93040.000.000.082.00
275186622007.03.12 18:54sell0.30gbpusd1.93241.94241.93042007.03.13 01:071.93040.000.000.1260.00
275428452007.03.13 01:07sell0.10gbpusd1.93001.94001.92802007.03.13 05:461.92980.000.000.002.00
275522022007.03.13 04:01sell0.20gbpusd1.93181.94181.92982007.03.13 05:461.92980.000.000.0040.00
275598042007.03.13 05:47sell0.10gbpusd1.92951.93951.92752007.03.13 07:271.92750.000.000.0020.00
275889602007.03.13 10:00sell0.10gbpusd1.92781.93781.92582007.03.13 16:021.93120.000.000.00-34.00
275993522007.03.13 11:18sell0.20gbpusd1.92961.93961.92762007.03.13 16:021.93130.000.000.00-34.00
276105372007.03.13 12:31sell0.30gbpusd1.93141.94141.92942007.03.13 16:021.93120.000.000.006.00
276185402007.03.13 13:01sell0.50gbpusd1.93321.94321.93122007.03.13 16:021.93120.000.000.00100.00
276625142007.03.13 17:00buy0.10gbpusd1.93221.92221.93422007.03.14 01:191.93050.000.00-0.12-17.00
276757342007.03.13 18:40buy0.20gbpusd1.93041.92041.93242007.03.14 01:181.93050.000.00-0.232.00
276982102007.03.13 21:21buy0.30gbpusd1.92851.91851.93052007.03.14 01:181.93050.000.000.0060.00
277228542007.03.14 01:21buy0.10gbpusd1.93171.92171.93372007.03.14 03:511.93000.000.000.00-17.00
277249482007.03.14 01:39buy0.20gbpusd1.92991.91991.93192007.03.14 03:511.93010.000.000.004.00
277280282007.03.14 02:01buy0.30gbpusd1.92811.91811.93012007.03.14 03:511.93010.000.000.0060.00
277379482007.03.14 04:01buy0.10gbpusd1.93041.92041.93242007.03.14 13:371.92660.000.000.00-38.00
277461962007.03.14 04:54buy0.20gbpusd1.92851.91851.93052007.03.14 13:371.92640.000.000.00-42.00
277720852007.03.14 06:34buy0.30gbpusd1.92661.91661.92862007.03.14 13:371.92630.000.000.00-9.00
277777122007.03.14 06:49buy0.50gbpusd1.92391.91391.92592007.03.14 13:371.92590.000.000.00100.00
278758302007.03.14 14:00buy0.10gbpusd1.92951.91951.93152007.03.14 14:241.92960.000.000.001.00
278793512007.03.14 14:07buy0.20gbpusd1.92771.91771.92972007.03.14 14:241.92970.000.000.0040.00
278864282007.03.14 14:24buy0.10gbpusd1.93141.92141.93342007.03.14 14:381.93340.000.000.0020.00
278930112007.03.14 14:39buy0.10gbpusd1.93471.92471.93672007.03.14 19:531.93670.000.000.0020.00
280430712007.03.14 23:14buy0.10gbpusd1.93591.92591.93792007.03.14 23:401.93790.000.000.0020.00
280474032007.03.14 23:40buy0.10gbpusd1.93841.92841.94042007.03.15 08:371.93320.000.000.00-52.00
280630162007.03.15 01:12buy0.20gbpusd1.93651.92651.93852007.03.15 08:361.93310.000.000.00-68.00
280792372007.03.15 05:04buy0.30gbpusd1.93471.92471.93672007.03.15 08:361.93320.000.000.00-45.00
280838922007.03.15 05:59buy0.50gbpusd1.93291.92291.93492007.03.15 08:361.93310.000.000.0010.00
280992982007.03.15 08:17buy0.80gbpusd1.93111.92111.93312007.03.15 08:361.93310.000.000.00160.00
281019492007.03.15 08:37sell0.10gbpusd1.93281.94281.93082007.03.15 09:181.93260.000.000.002.00
281036032007.03.15 08:53sell0.20gbpusd1.93461.94461.93262007.03.15 09:171.93260.000.000.0040.00
281162002007.03.15 11:03buy0.10gbpusd1.93561.92561.93762007.03.15 12:331.93760.000.000.0020.00
281264202007.03.15 12:33buy0.10gbpusd1.93781.92781.93982007.03.15 15:181.93610.000.000.00-17.00
281377682007.03.15 13:24buy0.20gbpusd1.93601.92601.93802007.03.15 15:181.93620.000.000.004.00
281396682007.03.15 13:31buy0.30gbpusd1.93421.92421.93622007.03.15 15:181.93620.000.000.0060.00
281535582007.03.15 15:18buy0.10gbpusd1.93671.92671.93872007.03.16 00:011.93870.000.00-0.1220.00
281959492007.03.16 00:01buy0.10gbpusd1.93911.92911.94112007.03.16 02:011.93910.000.000.000.00
281990682007.03.16 00:35buy0.20gbpusd1.93711.92711.93912007.03.16 02:011.93910.000.000.0040.00
282125802007.03.16 02:01buy0.10gbpusd1.93951.92951.94152007.03.16 07:091.93970.000.000.002.00
282279232007.03.16 04:58buy0.20gbpusd1.93771.92771.93972007.03.16 07:091.93970.000.000.0040.00
282365032007.03.16 07:09buy0.10gbpusd1.94021.93021.94222007.03.16 07:361.94220.000.000.0020.00
282408642007.03.16 07:36buy0.10gbpusd1.94261.93261.94462007.03.16 08:331.94260.000.000.000.00
282458412007.03.16 08:15buy0.20gbpusd1.94081.93081.94282007.03.16 08:331.94280.000.000.0040.00
283272462007.03.16 16:00sell0.10gbpusd1.94211.95211.94012007.03.16 18:121.94010.000.000.0020.00
283473712007.03.16 18:12sell0.10gbpusd1.93971.94971.93772007.03.18 22:141.93960.000.000.041.00
283487752007.03.16 18:25sell0.20gbpusd1.94161.95161.93962007.03.18 22:141.93960.000.000.0840.00
283853372007.03.19 01:33sell0.10gbpusd1.94031.95031.93832007.03.19 09:501.94350.000.000.00-32.00
283883122007.03.19 01:57sell0.20gbpusd1.94211.95211.94012007.03.19 09:501.94360.000.000.00-30.00
284296222007.03.19 08:05sell0.30gbpusd1.94391.95391.94192007.03.19 09:501.94380.000.000.003.00
284358852007.03.19 08:42sell0.50gbpusd1.94571.95571.94372007.03.19 09:501.94370.000.000.00100.00
284603052007.03.19 11:00buy0.10gbpusd1.94371.93371.94572007.03.19 12:081.94570.000.000.0020.00
284711062007.03.19 12:08buy0.10gbpusd1.94611.93611.94812007.03.19 21:341.94470.000.00-0.12-14.00
285200532007.03.19 17:14buy0.20gbpusd1.94431.93431.94632007.03.19 21:311.94460.000.00-0.236.00
285217442007.03.19 17:24buy0.30gbpusd1.94251.93251.94452007.03.19 21:301.94450.000.00-0.3560.00
285461602007.03.19 21:57buy0.10gbpusd1.94571.93571.94772007.03.20 05:131.94590.000.000.002.00
285816692007.03.20 02:47buy0.20gbpusd1.94391.93391.94592007.03.20 05:131.94590.000.000.0040.00
285924572007.03.20 05:13buy0.10gbpusd1.94611.93611.94812007.03.20 07:331.94810.000.000.0020.00
286041432007.03.20 07:33buy0.10gbpusd1.94911.93911.95112007.03.20 08:201.94930.000.000.002.00
286077862007.03.20 08:04buy0.20gbpusd1.94731.93731.94932007.03.20 08:191.94930.000.000.0040.00
286102012007.03.20 08:20buy0.10gbpusd1.94971.93971.95172007.03.20 09:301.94900.000.000.00-7.00
286123332007.03.20 08:38buy0.20gbpusd1.94791.93791.94992007.03.20 09:301.94910.000.000.0024.00
286146382007.03.20 09:17buy0.30gbpusd1.94531.93531.94732007.03.20 09:301.94730.000.000.0060.00
286154582007.03.20 09:23buy0.50gbpusd1.94351.93351.94552007.03.20 09:301.94550.000.000.00100.00
286213302007.03.20 09:55buy0.10gbpusd1.95561.94561.95762007.03.20 12:151.95760.000.000.0020.00
286835032007.03.20 17:02buy0.10gbpusd1.96061.95061.96262007.03.21 06:411.96260.000.00-0.0420.00
287363142007.03.21 06:41buy0.10gbpusd1.96301.95301.96502007.03.21 09:571.95870.000.000.00-43.00
287636142007.03.21 09:30buy0.20gbpusd1.95851.94851.96052007.03.21 09:561.95860.000.000.002.00
287655832007.03.21 09:37buy0.30gbpusd1.95661.94661.95862007.03.21 09:561.95860.000.000.0060.00
287687932007.03.21 09:57sell0.10gbpusd1.95881.96881.95682007.03.21 11:251.95870.000.000.001.00
287712032007.03.21 10:08sell0.20gbpusd1.96071.97071.95872007.03.21 11:251.95870.000.000.0040.00
287812712007.03.21 11:25sell0.10gbpusd1.95841.96841.95642007.03.21 18:331.96840.000.000.00-100.00
288303602007.03.21 18:27sell0.20gbpusd1.96571.97571.96372007.03.21 18:341.96880.000.000.00-62.00
288355072007.03.21 18:34buy0.10gbpusd1.96811.95811.97012007.03.21 19:491.96830.000.000.002.00
288460542007.03.21 19:05buy0.20gbpusd1.96631.95631.96832007.03.21 19:491.96830.000.000.0040.00
288513192007.03.21 19:49buy0.10gbpusd1.96861.95861.97062007.03.22 09:301.97060.000.00-0.1220.00
288988852007.03.22 07:06buy0.20gbpusd1.96671.95671.96872007.03.22 09:301.96870.000.000.0040.00
289115702007.03.22 09:30buy0.10gbpusd1.97171.96171.97372007.03.22 14:091.97000.000.000.00-17.00
289154322007.03.22 09:49buy0.20gbpusd1.96991.95991.97192007.03.22 14:091.97010.000.000.004.00
289332752007.03.22 12:13buy0.30gbpusd1.96811.95811.97012007.03.22 14:081.97010.000.000.0060.00
289538882007.03.22 14:09buy0.10gbpusd1.97051.96051.97252007.03.22 17:551.96340.000.000.00-71.00
289609612007.03.22 15:07buy0.20gbpusd1.96871.95871.97072007.03.22 17:551.96340.000.000.00-106.00
289727232007.03.22 16:34buy0.30gbpusd1.96511.95511.96712007.03.22 17:541.96360.000.000.00-45.00
289765102007.03.22 16:43buy0.50gbpusd1.96331.95331.96532007.03.22 17:541.96350.000.000.0010.00
289859632007.03.22 17:16buy0.80gbpusd1.96151.95151.96352007.03.22 17:541.96350.000.000.00160.00
289925202007.03.22 17:55sell0.10gbpusd1.96331.97331.96132007.03.23 03:461.96320.000.000.031.00
289984932007.03.22 19:04sell0.20gbpusd1.96511.97511.96312007.03.23 03:461.96310.000.000.0640.00
290257382007.03.23 03:47sell0.10gbpusd1.96281.97281.96082007.03.23 08:541.96610.000.000.00-33.00
290361052007.03.23 06:31sell0.20gbpusd1.96471.97471.96272007.03.23 08:541.96620.000.000.00-30.00
290466422007.03.23 08:18sell0.30gbpusd1.96661.97661.96462007.03.23 08:541.96630.000.000.009.00
290487662007.03.23 08:40sell0.50gbpusd1.96841.97841.96642007.03.23 08:541.96640.000.000.00100.00
290506012007.03.23 08:54buy0.10gbpusd1.96601.95601.96802007.03.23 10:211.96590.000.000.00-1.00
290538572007.03.23 09:10buy0.20gbpusd1.96391.95391.96592007.03.23 10:211.96590.000.000.0040.00
290670122007.03.23 10:21buy0.10gbpusd1.96641.95641.96842007.03.23 12:101.96650.000.000.001.00
290729292007.03.23 11:07buy0.20gbpusd1.96461.95461.96662007.03.23 12:101.96660.000.000.0040.00
290787732007.03.23 12:10buy0.10gbpusd1.96681.95681.96882007.03.23 15:271.96220.000.000.00-46.00
290930752007.03.23 14:01buy0.20gbpusd1.96361.95361.96562007.03.23 15:271.96210.000.000.00-30.00
290981502007.03.23 14:17buy0.30gbpusd1.96181.95181.96382007.03.23 15:271.96200.000.000.006.00
291034642007.03.23 14:41buy0.50gbpusd1.96001.95001.96202007.03.23 15:271.96200.000.000.00100.00
291122142007.03.23 15:28sell0.10gbpusd1.96231.97231.96032007.03.23 16:361.96210.000.000.002.00
291165852007.03.23 16:08sell0.20gbpusd1.96411.97411.96212007.03.23 16:351.96210.000.000.0040.00
291212292007.03.23 17:00sell0.10gbpusd1.96201.97201.96002007.03.23 18:081.96180.000.000.002.00
291229462007.03.23 17:25sell0.20gbpusd1.96381.97381.96182007.03.23 18:081.96180.000.000.0040.00
291259622007.03.23 18:09sell0.10gbpusd1.96131.97131.95932007.03.25 22:471.95930.000.000.0320.00
291371012007.03.25 22:47sell0.10gbpusd1.95891.96891.95692007.03.26 00:051.95890.000.000.000.00
291422682007.03.25 23:31sell0.20gbpusd1.96071.97071.95872007.03.26 00:051.95870.000.000.0040.00
291443872007.03.26 00:05sell0.10gbpusd1.95861.96861.95662007.03.26 06:371.96180.000.000.00-32.00
291454242007.03.26 00:20sell0.20gbpusd1.96041.97041.95842007.03.26 06:371.96170.000.000.00-26.00
291597402007.03.26 05:40sell0.30gbpusd1.96221.97221.96022007.03.26 06:361.96200.000.000.006.00
291611672007.03.26 05:53sell0.50gbpusd1.96401.97401.96202007.03.26 06:361.96200.000.000.00100.00
291642112007.03.26 06:37buy0.10gbpusd1.96171.95171.96372007.03.26 11:051.96190.000.000.002.00
291660962007.03.26 07:07buy0.20gbpusd1.95991.94991.96192007.03.26 11:051.96190.000.000.0040.00
291808822007.03.26 11:05buy0.10gbpusd1.96221.95221.96422007.03.26 13:261.96420.000.000.0020.00
291919282007.03.26 13:26buy0.10gbpusd1.96461.95461.96662007.03.26 13:311.96660.000.000.0020.00
291928062007.03.26 13:31buy0.10gbpusd1.96701.95701.96902007.03.26 14:011.96900.000.000.0020.00
291979662007.03.26 14:01buy0.10gbpusd1.96961.95961.97162007.03.26 14:221.97160.000.000.0020.00
292065932007.03.26 14:22buy0.10gbpusd1.97201.96201.97402007.03.27 09:311.96200.000.00-0.04-100.00
292099422007.03.26 14:43buy0.20gbpusd1.97021.96021.97222007.03.27 09:311.96220.000.00-0.08-160.00
292126042007.03.26 15:16buy0.30gbpusd1.96841.95841.97042007.03.27 09:311.96210.000.00-0.12-189.00
292726202007.03.27 08:43buy0.50gbpusd1.96661.95661.96862007.03.27 09:311.96200.000.000.00-230.00
292763162007.03.27 09:03buy0.80gbpusd1.96471.95471.96672007.03.27 09:311.96190.000.000.00-224.00
292788142007.03.27 09:30buy1.20gbpusd1.96281.95281.96482007.03.27 09:311.96200.000.000.00-96.00
292790332007.03.27 09:31sell0.10gbpusd1.96231.97231.96032007.03.27 14:071.96390.000.000.00-16.00
292795842007.03.27 09:45sell0.20gbpusd1.96411.97411.96212007.03.27 14:071.96400.000.000.002.00
292879022007.03.27 11:49sell0.30gbpusd1.96601.97601.96402007.03.27 14:071.96400.000.000.0060.00
293291952007.03.27 18:01buy0.10gbpusd1.96651.95651.96852007.03.28 08:501.96250.000.00-0.04-40.00
293704702007.03.28 04:30buy0.20gbpusd1.96471.95471.96672007.03.28 08:501.96260.000.000.00-42.00
293969262007.03.28 08:30buy0.30gbpusd1.96281.95281.96482007.03.28 08:501.96270.000.000.00-3.00
293972912007.03.28 08:30buy0.50gbpusd1.96121.95071.96272007.03.28 08:501.96270.000.000.0075.00
294009122007.03.28 08:50sell0.10gbpusd1.96261.97261.96062007.03.28 15:201.96420.000.000.00-16.00
294119912007.03.28 10:43sell0.20gbpusd1.96451.97451.96252007.03.28 15:201.96430.000.000.004.00
294254762007.03.28 12:31sell0.30gbpusd1.96631.97631.96432007.03.28 15:201.96430.000.000.0060.00
294603692007.03.28 15:30sell0.10gbpusd1.96301.97301.96102007.03.29 12:361.96280.000.000.092.00
295313582007.03.29 04:02sell0.20gbpusd1.96481.97481.96282007.03.29 12:361.96280.000.000.0040.00
295837782007.03.29 12:37sell0.10gbpusd1.96181.97181.95982007.03.30 04:021.96320.000.000.03-14.00
295932762007.03.29 13:28sell0.20gbpusd1.96361.97361.96162007.03.30 04:021.96340.000.000.064.00
296702812007.03.30 03:31sell0.30gbpusd1.96541.97541.96342007.03.30 04:021.96340.000.000.0060.00
296779772007.03.30 05:00buy0.10gbpusd1.96441.95441.96642007.03.30 08:021.95440.000.000.00-100.00
296859282007.03.30 06:34buy0.20gbpusd1.96261.95261.96462007.03.30 08:031.95480.000.000.00-156.00
296909202007.03.30 07:18buy0.30gbpusd1.96041.95041.96242007.03.30 08:031.95470.000.000.00-171.00
296947902007.03.30 07:36buy0.50gbpusd1.95861.94861.96062007.03.30 08:031.95460.000.000.00-200.00
296982692007.03.30 07:53buy0.80gbpusd1.95591.94591.95792007.03.30 08:021.95440.000.000.00-120.00
297027672007.03.30 08:03sell0.10gbpusd1.95491.96491.95292007.03.30 12:401.95590.000.000.00-10.00
297052412007.03.30 08:17sell0.20gbpusd1.95671.96671.95472007.03.30 12:391.95660.000.000.002.00
297145332007.03.30 09:53sell0.30gbpusd1.95871.96871.95672007.03.30 12:381.95670.000.000.0060.00
297359772007.03.30 12:40sell0.10gbpusd1.95551.96551.95352007.03.30 15:151.96550.000.000.00-100.00
297460522007.03.30 13:04sell0.20gbpusd1.95731.96731.95532007.03.30 15:151.96530.000.000.00-160.00
297653972007.03.30 14:38sell0.30gbpusd1.95911.96911.95712007.03.30 15:151.96510.000.000.00-180.00
297700122007.03.30 14:59sell0.50gbpusd1.96091.97091.95892007.03.30 15:151.96550.000.000.00-230.00
297764212007.03.30 15:15buy0.10gbpusd1.96551.95551.96752007.03.30 15:201.96750.000.000.0020.00
297799512007.03.30 15:20buy0.10gbpusd1.96811.95761.96962007.03.30 15:271.96960.000.000.0015.00
  0.00 0.00 -0.14 -2 372.00
Closed P/L: -2 372.14
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
297863462007.03.30 15:27buy0.10gbpusd1.97011.96011.9721 1.96880.000.000.00-13.00
  0.00 0.00 0.00 -13.00
 Floating P/L: -13.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 372.14 Floating P/L: -13.00 Margin: 50.00
Balance: 627.86 Equity: 614.86 Free Margin: 564.86
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 363.97 Gross Loss: 7 736.11 Total Net Profit: -2 372.14
Profit Factor: 0.69 Expected Payoff: -9.23  
Absolute Drawdown: 2 407.14 Maximal Drawdown: 2 776.22 (82.40%) Relative Drawdown: 82.40% (2 776.22)
 
Total Trades: 257 Short Positions (won %): 130 (64.62%) Long Positions (won %): 127 (62.99%)
Profit Trades (% of total): 164 (63.81%) Loss trades (% of total): 93 (36.19%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -265.00
Average profit trade: 32.71 loss trade: -83.18
Maximum consecutive wins ($): 18 (369.08) consecutive losses ($): 8 (-1 118.56)
Maximal consecutive profit (count): 369.08 (18) consecutive loss (count): -1 118.56 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2