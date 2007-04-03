MoneyTec LLC

Account: 7006153 Name: Dude Currency: USD 2007 April 6, 01:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
32724272007.04.03 23:00balanceDeposit500.00
32724342007.04.03 23:01sell0.01gbpusd1.97400.00001.97172007.04.05 14:581.97170.000.00-0.012.30
32724352007.04.03 23:01buy0.01usdjpy118.970.00119.202007.04.05 16:10118.880.000.000.55-0.76
32724382007.04.03 23:01buy0.01usdchf1.22250.00001.22482007.04.04 15:031.22180.000.000.09-0.57
32724472007.04.03 23:02buy0.01gbpchf2.41360.00002.41592007.04.04 17:102.40910.000.000.16-3.68
32725532007.04.03 23:25sell0.01euraud1.63880.00001.63652007.04.04 02:511.64850.000.000.08-7.85
32735432007.04.04 02:00sell0.01eurjpy158.260.00158.032007.04.04 15:05158.650.000.000.00-3.28
32735442007.04.04 02:00sell0.01gbpjpy234.400.00234.172007.04.04 03:25234.170.000.000.001.93
32736222007.04.04 02:19sell0.02euraud1.64200.00001.63972007.04.04 02:511.64840.000.000.00-10.35
32736992007.04.04 02:30buy0.01euraud1.64700.00001.64932007.04.04 02:301.64930.000.000.001.86
32737012007.04.04 02:30sell0.04euraud1.64700.00001.64472007.04.04 02:511.64850.000.000.00-4.85
32737082007.04.04 02:30buy0.01euraud1.65170.00001.65402007.04.04 09:141.64020.000.000.00-9.35
32737092007.04.04 02:30sell0.08euraud1.65090.00001.64862007.04.04 02:511.64860.000.000.0014.88
32739642007.04.04 02:51buy0.02euraud1.64850.00001.65082007.04.04 09:141.64030.000.000.00-13.34
32761572007.04.04 04:48sell0.01audusd0.80820.00000.80592007.04.04 20:240.81830.000.000.00-10.10
32761622007.04.04 04:48sell0.01gbpchf2.41160.00002.40932007.04.04 14:152.40930.000.000.001.88
32762662007.04.04 05:00sell0.01gbpjpy234.480.00234.252007.04.04 05:41234.250.000.000.001.94
32764472007.04.04 05:41sell0.01gbpjpy234.170.00233.942007.04.04 10:01234.560.000.000.00-3.28
32769482007.04.04 07:21sell0.02gbpjpy234.470.00234.242007.04.04 10:01234.540.000.000.00-1.18
32770882007.04.04 07:51buy0.04euraud1.64540.00001.64772007.04.04 09:141.64020.000.000.00-16.92
32771102007.04.04 07:57sell0.02audusd0.81120.00000.80892007.04.04 20:240.81820.000.000.00-14.00
32771882007.04.04 08:17buy0.08euraud1.64230.00001.64462007.04.04 09:141.64010.000.000.00-14.32
32773042007.04.04 08:39buy0.01gbpjpy234.760.00234.992007.04.04 10:20234.700.000.000.00-0.51
32775352007.04.04 09:14sell0.02eurjpy158.560.00158.332007.04.04 15:05158.640.000.000.00-1.34
32775372007.04.04 09:14sell0.04gbpjpy234.770.00234.542007.04.04 10:01234.540.000.000.007.74
32777152007.04.04 10:02buy0.02gbpjpy234.450.00234.682007.04.04 10:20234.680.000.000.003.87
32781272007.04.04 14:16buy0.02gbpchf2.40950.00002.41182007.04.04 17:102.40890.000.000.00-0.98
32781662007.04.04 14:16sell0.04eurjpy158.860.00158.632007.04.04 15:05158.630.000.000.007.74
32782232007.04.04 14:26buy0.02usdchf1.21940.00001.22172007.04.04 15:031.22170.000.000.003.77
32793582007.04.04 16:25sell0.04audusd0.81420.00000.81192007.04.04 20:240.81810.000.000.00-15.60
32796152007.04.04 17:00buy0.01eurusd1.33570.00001.33802007.04.04 18:371.33800.000.000.002.30
32796772007.04.04 17:09buy0.04gbpchf2.40650.00002.40882007.04.04 17:102.40880.000.000.007.54
32799202007.04.04 18:00sell0.01usdcad1.15630.00001.15402007.04.05 15:001.15400.000.00-0.211.99
32803492007.04.04 18:35sell0.08audusd0.81720.00000.81492007.04.04 20:240.81820.000.000.00-8.00
32803952007.04.04 18:37buy0.02usdjpy118.660.00118.892007.04.05 16:10118.890.000.000.813.87
32807282007.04.04 18:59sell0.02gbpusd1.97700.00001.97472007.04.04 23:061.97470.000.000.004.60
32811182007.04.04 20:00sell0.01usdchf1.21930.00001.21702007.04.05 17:101.21700.000.00-0.321.89
32811252007.04.04 20:00sell0.01gbpchf2.40870.00002.40642007.04.05 12:302.40920.000.00-0.58-0.41
32811312007.04.04 20:00sell0.01gbpjpy234.390.00234.162007.04.05 03:57234.460.000.00-0.80-0.59
32811382007.04.04 20:00buy0.01audjpy97.0800.00097.1032007.04.04 20:0497.1030.000.000.000.20
32811402007.04.04 20:00sell0.01chfjpy97.2800.00097.2572007.04.04 22:3897.2570.000.000.000.20
32811422007.04.04 20:00sell0.01euraud1.63350.00001.63122007.04.05 03:411.63120.000.000.251.89
32811442007.04.04 20:00buy0.01eurusd1.33640.00001.33872007.04.05 17:081.33870.000.00-0.182.30
32811532007.04.04 20:00buy0.01audusd0.81810.00000.82042007.04.05 03:450.82040.000.000.022.30
32812302007.04.04 20:05buy0.01audjpy97.1700.00097.1932007.04.05 00:5797.1700.000.000.290.00
32812482007.04.04 20:06buy0.02audjpy97.1400.00097.1632007.04.04 20:5897.1630.000.000.000.39
32814182007.04.04 20:13sell0.02chfjpy97.3100.00097.2872007.04.04 22:2797.2870.000.000.000.39
32815082007.04.04 20:24sell0.02gbpchf2.41170.00002.40942007.04.04 20:572.40940.000.000.003.77
32815702007.04.04 20:30buy0.01gbpchf2.41180.00002.41412007.04.05 14:582.40480.000.000.48-5.73
32828982007.04.04 23:37buy0.02audjpy97.1200.00097.1432007.04.05 00:5697.1430.000.000.580.39
32838552007.04.05 02:58sell0.02gbpjpy234.690.00234.462007.04.05 03:57234.460.000.000.003.88
32840842007.04.05 03:41sell0.01euraud1.63040.00001.62812007.04.05 17:141.63850.000.000.00-6.63
32841492007.04.05 03:56sell0.02euraud1.63350.00001.63122007.04.05 17:131.63830.000.000.00-7.86
32846332007.04.05 06:14sell0.01usdjpy118.560.00118.332007.04.05 17:27118.630.000.000.00-0.59
32846392007.04.05 06:14sell0.01eurjpy158.460.00158.232007.04.05 17:26159.330.000.000.00-7.33
32846502007.04.05 06:15sell0.01gbpjpy234.200.00233.972007.04.05 09:28234.250.000.000.00-0.42
32847182007.04.05 06:30buy0.01euraud1.63410.00001.63642007.04.05 17:071.63640.000.000.001.88
32850992007.04.05 08:35sell0.02gbpjpy234.500.00234.272007.04.05 09:28234.270.000.000.003.88
32857482007.04.05 11:18sell0.02gbpchf2.41170.00002.40942007.04.05 12:302.40940.000.000.003.77
32859832007.04.05 12:02buy0.01gbpusd1.97710.00001.97942007.04.05 15:191.97290.000.000.00-4.20
32859852007.04.05 12:03buy0.01gbpjpy234.750.00234.982007.04.05 14:10234.150.000.000.00-5.05
32859962007.04.05 12:09buy0.01eurjpy158.770.00159.002007.04.05 16:01159.000.000.000.001.94
32860032007.04.05 12:11sell0.02eurjpy158.780.00158.552007.04.05 17:26159.340.000.000.00-9.43
32862262007.04.05 12:30buy0.02gbpusd1.97390.00001.97622007.04.05 14:581.97020.000.000.00-7.40
32862442007.04.05 12:30buy0.02gbpchf2.40880.00002.41112007.04.05 14:582.40460.000.000.00-6.89
32864222007.04.05 12:42buy0.02gbpjpy234.450.00234.682007.04.05 14:10234.160.000.000.00-4.88
32867342007.04.05 14:10sell0.01gbpchf2.40730.00002.40502007.04.05 14:582.40500.000.000.001.89
32869932007.04.05 14:58buy0.04gbpusd1.97070.00001.97302007.04.05 15:191.97300.000.000.009.20
32869972007.04.05 14:58sell0.01gbpusd1.97030.00001.96802007.04.05 15:001.96800.000.000.002.30
32870062007.04.05 14:58sell0.01gbpchf2.40410.00002.40182007.04.05 15:002.40180.000.000.001.89
32873982007.04.05 15:00sell0.01usdcad1.15320.00001.15092007.04.05 18:001.15090.000.000.002.00
32883402007.04.05 16:00sell0.02usdjpy118.870.00118.642007.04.05 17:27118.640.000.000.003.88
32887252007.04.05 16:25sell0.04eurjpy159.080.00158.852007.04.05 17:26159.340.000.000.00-8.77
32891492007.04.05 17:00sell0.01gbpjpy233.820.00233.592007.04.05 17:54233.900.000.000.00-0.68
32891582007.04.05 17:00sell0.01gbpchf2.39790.00002.39562007.04.05 17:102.39560.000.000.001.89
32892102007.04.05 17:08buy0.01eurusd1.33900.00001.34132007.04.05 17:221.34130.000.000.002.30
32892192007.04.05 17:08sell0.04euraud1.63650.00001.63422007.04.05 17:141.63840.000.000.00-6.23
32894782007.04.05 17:13sell0.01gbpchf2.39460.00002.39232007.04.05 17:542.39230.000.000.001.89
32895832007.04.05 17:22buy0.01eurusd1.34170.00001.34402007.04.05 17:581.34400.000.000.002.30
32899592007.04.05 17:26sell0.02gbpjpy234.120.00233.892007.04.05 17:54233.890.000.000.003.88
  0.00 0.00 1.21 -92.65
Closed P/L: -91.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
32880012007.04.05 15:30buy0.01audusd0.81970.00000.8220 0.81900.000.000.01-0.70
32894822007.04.05 17:13buy0.01euraud1.63830.00001.6406 1.63830.000.00-0.100.00
32928372007.04.05 23:30sell0.01euraud1.63750.00001.6352 1.63910.000.000.08-1.31
32811922007.04.04 20:02buy0.01eurchf1.63040.00001.6327 1.63160.000.000.200.99
32910062007.04.05 19:00sell0.01eurchf1.62990.00001.6276 1.63210.000.00-0.07-1.81
32892272007.04.05 17:10buy0.01eurgbp0.68060.00000.6829 0.68080.000.00-0.080.40
32894802007.04.05 17:13buy0.01eurjpy159.230.00159.46 159.320.000.000.100.75
32904302007.04.05 17:58buy0.01eurusd1.34420.00001.3465 1.34200.000.00-0.06-2.20
32903752007.04.05 17:54sell0.01gbpchf2.39150.00002.3892 2.39640.000.00-0.19-4.03
32925962007.04.05 22:44sell0.02gbpchf2.39460.00002.3923 2.39640.000.00-0.38-2.96
32929512007.04.06 00:01buy0.01gbpchf2.39610.00002.3984 2.39550.000.000.00-0.49
32903732007.04.05 17:54sell0.01gbpjpy233.820.00233.59 234.040.000.00-0.26-1.85
32891612007.04.05 17:00sell0.01gbpusd1.96800.00001.9657 1.97090.000.000.00-2.90
32895612007.04.05 17:21sell0.02gbpusd1.97100.00001.9687 1.97090.000.00-0.010.20
32910082007.04.05 19:00buy0.01nzdusd0.72360.00000.7259 0.72290.000.000.02-0.70
32811352007.04.04 20:00buy0.01usdcad1.15870.00001.1610 1.15180.000.000.20-5.99
32873012007.04.05 15:00buy0.02usdcad1.15470.00001.1570 1.15180.000.000.10-5.04
32900412007.04.05 17:28buy0.04usdcad1.15170.00001.1540 1.15180.000.000.200.35
32913632007.04.05 20:00sell0.01usdcad1.15090.00001.1486 1.15230.000.00-0.07-1.21
32910012007.04.05 19:00sell0.01usdchf1.21310.00001.2108 1.21620.000.00-0.11-2.55
32934342007.04.06 01:26buy0.01chfjpy97.7100.00097.733 97.6400.000.000.00-0.59
32934352007.04.06 01:27buy0.01audjpy97.2700.00097.293 97.2000.000.000.00-0.59
  0.00 0.00 -0.42 -32.23
 Floating P/L: -32.65
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -91.44 Floating P/L: -32.65 Margin: 373.41
Balance: 408.56 Equity: 375.91 Free Margin: 35.15
 
Details:
Graph
Gross Profit: 131.93 Gross Loss: 223.37 Total Net Profit: -91.44
Profit Factor: 0.59 Expected Payoff: -1.16  
Absolute Drawdown: 104.12 Maximal Drawdown: 120.86 (23.39%) Relative Drawdown: 23.39% (120.86)
 
Total Trades: 79 Short Positions (won %): 47 (53.19%) Long Positions (won %): 32 (53.13%)
Profit Trades (% of total): 42 (53.16%) Loss trades (% of total): 37 (46.84%)
Largest profit trade: 14.88 loss trade: -16.92
Average profit trade: 3.14 loss trade: -6.04
Maximum consecutive wins ($): 10 (18.95) consecutive losses ($): 4 (-53.93)
Maximal consecutive profit (count): 18.95 (10) consecutive loss (count): -53.93 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2