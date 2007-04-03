|Account: 7006153
|Name: Dude
|Currency: USD
|2007 April 6, 01:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3272427
|2007.04.03 23:00
|balance
|Deposit
|500.00
|3272434
|2007.04.03 23:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9717
|2007.04.05 14:58
|1.9717
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.30
|3272435
|2007.04.03 23:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.97
|0.00
|119.20
|2007.04.05 16:10
|118.88
|0.00
|0.00
|0.55
|-0.76
|3272438
|2007.04.03 23:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2225
|0.0000
|1.2248
|2007.04.04 15:03
|1.2218
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.57
|3272447
|2007.04.03 23:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.4136
|0.0000
|2.4159
|2007.04.04 17:10
|2.4091
|0.00
|0.00
|0.16
|-3.68
|3272553
|2007.04.03 23:25
|sell
|0.01
|euraud
|1.6388
|0.0000
|1.6365
|2007.04.04 02:51
|1.6485
|0.00
|0.00
|0.08
|-7.85
|3273543
|2007.04.04 02:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.26
|0.00
|158.03
|2007.04.04 15:05
|158.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|3273544
|2007.04.04 02:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|234.40
|0.00
|234.17
|2007.04.04 03:25
|234.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|3273622
|2007.04.04 02:19
|sell
|0.02
|euraud
|1.6420
|0.0000
|1.6397
|2007.04.04 02:51
|1.6484
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.35
|3273699
|2007.04.04 02:30
|buy
|0.01
|euraud
|1.6470
|0.0000
|1.6493
|2007.04.04 02:30
|1.6493
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|3273701
|2007.04.04 02:30
|sell
|0.04
|euraud
|1.6470
|0.0000
|1.6447
|2007.04.04 02:51
|1.6485
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.85
|3273708
|2007.04.04 02:30
|buy
|0.01
|euraud
|1.6517
|0.0000
|1.6540
|2007.04.04 09:14
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.35
|3273709
|2007.04.04 02:30
|sell
|0.08
|euraud
|1.6509
|0.0000
|1.6486
|2007.04.04 02:51
|1.6486
|0.00
|0.00
|0.00
|14.88
|3273964
|2007.04.04 02:51
|buy
|0.02
|euraud
|1.6485
|0.0000
|1.6508
|2007.04.04 09:14
|1.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.34
|3276157
|2007.04.04 04:48
|sell
|0.01
|audusd
|0.8082
|0.0000
|0.8059
|2007.04.04 20:24
|0.8183
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.10
|3276162
|2007.04.04 04:48
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.4116
|0.0000
|2.4093
|2007.04.04 14:15
|2.4093
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|3276266
|2007.04.04 05:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|234.48
|0.00
|234.25
|2007.04.04 05:41
|234.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|3276447
|2007.04.04 05:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|234.17
|0.00
|233.94
|2007.04.04 10:01
|234.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|3276948
|2007.04.04 07:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|234.47
|0.00
|234.24
|2007.04.04 10:01
|234.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|3277088
|2007.04.04 07:51
|buy
|0.04
|euraud
|1.6454
|0.0000
|1.6477
|2007.04.04 09:14
|1.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.92
|3277110
|2007.04.04 07:57
|sell
|0.02
|audusd
|0.8112
|0.0000
|0.8089
|2007.04.04 20:24
|0.8182
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3277188
|2007.04.04 08:17
|buy
|0.08
|euraud
|1.6423
|0.0000
|1.6446
|2007.04.04 09:14
|1.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.32
|3277304
|2007.04.04 08:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|234.76
|0.00
|234.99
|2007.04.04 10:20
|234.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|3277535
|2007.04.04 09:14
|sell
|0.02
|eurjpy
|158.56
|0.00
|158.33
|2007.04.04 15:05
|158.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|3277537
|2007.04.04 09:14
|sell
|0.04
|gbpjpy
|234.77
|0.00
|234.54
|2007.04.04 10:01
|234.54
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|3277715
|2007.04.04 10:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|234.45
|0.00
|234.68
|2007.04.04 10:20
|234.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|3278127
|2007.04.04 14:16
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.4095
|0.0000
|2.4118
|2007.04.04 17:10
|2.4089
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|3278166
|2007.04.04 14:16
|sell
|0.04
|eurjpy
|158.86
|0.00
|158.63
|2007.04.04 15:05
|158.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|3278223
|2007.04.04 14:26
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2194
|0.0000
|1.2217
|2007.04.04 15:03
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|3279358
|2007.04.04 16:25
|sell
|0.04
|audusd
|0.8142
|0.0000
|0.8119
|2007.04.04 20:24
|0.8181
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|3279615
|2007.04.04 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3357
|0.0000
|1.3380
|2007.04.04 18:37
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|3279677
|2007.04.04 17:09
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.4065
|0.0000
|2.4088
|2007.04.04 17:10
|2.4088
|0.00
|0.00
|0.00
|7.54
|3279920
|2007.04.04 18:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1563
|0.0000
|1.1540
|2007.04.05 15:00
|1.1540
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.99
|3280349
|2007.04.04 18:35
|sell
|0.08
|audusd
|0.8172
|0.0000
|0.8149
|2007.04.04 20:24
|0.8182
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3280395
|2007.04.04 18:37
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.66
|0.00
|118.89
|2007.04.05 16:10
|118.89
|0.00
|0.00
|0.81
|3.87
|3280728
|2007.04.04 18:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|1.9747
|2007.04.04 23:06
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|3281118
|2007.04.04 20:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2193
|0.0000
|1.2170
|2007.04.05 17:10
|1.2170
|0.00
|0.00
|-0.32
|1.89
|3281125
|2007.04.04 20:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.4087
|0.0000
|2.4064
|2007.04.05 12:30
|2.4092
|0.00
|0.00
|-0.58
|-0.41
|3281131
|2007.04.04 20:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|234.39
|0.00
|234.16
|2007.04.05 03:57
|234.46
|0.00
|0.00
|-0.80
|-0.59
|3281138
|2007.04.04 20:00
|buy
|0.01
|audjpy
|97.080
|0.000
|97.103
|2007.04.04 20:04
|97.103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|3281140
|2007.04.04 20:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|97.280
|0.000
|97.257
|2007.04.04 22:38
|97.257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|3281142
|2007.04.04 20:00
|sell
|0.01
|euraud
|1.6335
|0.0000
|1.6312
|2007.04.05 03:41
|1.6312
|0.00
|0.00
|0.25
|1.89
|3281144
|2007.04.04 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3364
|0.0000
|1.3387
|2007.04.05 17:08
|1.3387
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.30
|3281153
|2007.04.04 20:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.8181
|0.0000
|0.8204
|2007.04.05 03:45
|0.8204
|0.00
|0.00
|0.02
|2.30
|3281230
|2007.04.04 20:05
|buy
|0.01
|audjpy
|97.170
|0.000
|97.193
|2007.04.05 00:57
|97.170
|0.00
|0.00
|0.29
|0.00
|3281248
|2007.04.04 20:06
|buy
|0.02
|audjpy
|97.140
|0.000
|97.163
|2007.04.04 20:58
|97.163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|3281418
|2007.04.04 20:13
|sell
|0.02
|chfjpy
|97.310
|0.000
|97.287
|2007.04.04 22:27
|97.287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|3281508
|2007.04.04 20:24
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.4117
|0.0000
|2.4094
|2007.04.04 20:57
|2.4094
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|3281570
|2007.04.04 20:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.4118
|0.0000
|2.4141
|2007.04.05 14:58
|2.4048
|0.00
|0.00
|0.48
|-5.73
|3282898
|2007.04.04 23:37
|buy
|0.02
|audjpy
|97.120
|0.000
|97.143
|2007.04.05 00:56
|97.143
|0.00
|0.00
|0.58
|0.39
|3283855
|2007.04.05 02:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|234.69
|0.00
|234.46
|2007.04.05 03:57
|234.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|3284084
|2007.04.05 03:41
|sell
|0.01
|euraud
|1.6304
|0.0000
|1.6281
|2007.04.05 17:14
|1.6385
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|3284149
|2007.04.05 03:56
|sell
|0.02
|euraud
|1.6335
|0.0000
|1.6312
|2007.04.05 17:13
|1.6383
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.86
|3284633
|2007.04.05 06:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.56
|0.00
|118.33
|2007.04.05 17:27
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3284639
|2007.04.05 06:14
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.46
|0.00
|158.23
|2007.04.05 17:26
|159.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.33
|3284650
|2007.04.05 06:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|234.20
|0.00
|233.97
|2007.04.05 09:28
|234.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|3284718
|2007.04.05 06:30
|buy
|0.01
|euraud
|1.6341
|0.0000
|1.6364
|2007.04.05 17:07
|1.6364
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|3285099
|2007.04.05 08:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|234.50
|0.00
|234.27
|2007.04.05 09:28
|234.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|3285748
|2007.04.05 11:18
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.4117
|0.0000
|2.4094
|2007.04.05 12:30
|2.4094
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|3285983
|2007.04.05 12:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9771
|0.0000
|1.9794
|2007.04.05 15:19
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|3285985
|2007.04.05 12:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|234.75
|0.00
|234.98
|2007.04.05 14:10
|234.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|3285996
|2007.04.05 12:09
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.77
|0.00
|159.00
|2007.04.05 16:01
|159.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|3286003
|2007.04.05 12:11
|sell
|0.02
|eurjpy
|158.78
|0.00
|158.55
|2007.04.05 17:26
|159.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.43
|3286226
|2007.04.05 12:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9762
|2007.04.05 14:58
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|3286244
|2007.04.05 12:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.4088
|0.0000
|2.4111
|2007.04.05 14:58
|2.4046
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|3286422
|2007.04.05 12:42
|buy
|0.02
|gbpjpy
|234.45
|0.00
|234.68
|2007.04.05 14:10
|234.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|3286734
|2007.04.05 14:10
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.4073
|0.0000
|2.4050
|2007.04.05 14:58
|2.4050
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|3286993
|2007.04.05 14:58
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9730
|2007.04.05 15:19
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|3286997
|2007.04.05 14:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9680
|2007.04.05 15:00
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|3287006
|2007.04.05 14:58
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.4041
|0.0000
|2.4018
|2007.04.05 15:00
|2.4018
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|3287398
|2007.04.05 15:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1532
|0.0000
|1.1509
|2007.04.05 18:00
|1.1509
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3288340
|2007.04.05 16:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.87
|0.00
|118.64
|2007.04.05 17:27
|118.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|3288725
|2007.04.05 16:25
|sell
|0.04
|eurjpy
|159.08
|0.00
|158.85
|2007.04.05 17:26
|159.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.77
|3289149
|2007.04.05 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|233.82
|0.00
|233.59
|2007.04.05 17:54
|233.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|3289158
|2007.04.05 17:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3979
|0.0000
|2.3956
|2007.04.05 17:10
|2.3956
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|3289210
|2007.04.05 17:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3390
|0.0000
|1.3413
|2007.04.05 17:22
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|3289219
|2007.04.05 17:08
|sell
|0.04
|euraud
|1.6365
|0.0000
|1.6342
|2007.04.05 17:14
|1.6384
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.23
|3289478
|2007.04.05 17:13
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3946
|0.0000
|2.3923
|2007.04.05 17:54
|2.3923
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|3289583
|2007.04.05 17:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3417
|0.0000
|1.3440
|2007.04.05 17:58
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|3289959
|2007.04.05 17:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|234.12
|0.00
|233.89
|2007.04.05 17:54
|233.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|0.00
|0.00
|1.21
|-92.65
|Closed P/L:
|-91.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3288001
|2007.04.05 15:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.8197
|0.0000
|0.8220
|0.8190
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.70
|3289482
|2007.04.05 17:13
|buy
|0.01
|euraud
|1.6383
|0.0000
|1.6406
|1.6383
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.00
|3292837
|2007.04.05 23:30
|sell
|0.01
|euraud
|1.6375
|0.0000
|1.6352
|1.6391
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.31
|3281192
|2007.04.04 20:02
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6304
|0.0000
|1.6327
|1.6316
|0.00
|0.00
|0.20
|0.99
|3291006
|2007.04.05 19:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6299
|0.0000
|1.6276
|1.6321
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.81
|3289227
|2007.04.05 17:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6806
|0.0000
|0.6829
|0.6808
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.40
|3289480
|2007.04.05 17:13
|buy
|0.01
|eurjpy
|159.23
|0.00
|159.46
|159.32
|0.00
|0.00
|0.10
|0.75
|3290430
|2007.04.05 17:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3442
|0.0000
|1.3465
|1.3420
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.20
|3290375
|2007.04.05 17:54
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3915
|0.0000
|2.3892
|2.3964
|0.00
|0.00
|-0.19
|-4.03
|3292596
|2007.04.05 22:44
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3946
|0.0000
|2.3923
|2.3964
|0.00
|0.00
|-0.38
|-2.96
|3292951
|2007.04.06 00:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3961
|0.0000
|2.3984
|2.3955
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|3290373
|2007.04.05 17:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|233.82
|0.00
|233.59
|234.04
|0.00
|0.00
|-0.26
|-1.85
|3289161
|2007.04.05 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9657
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|3289561
|2007.04.05 17:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9687
|1.9709
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|3291008
|2007.04.05 19:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7236
|0.0000
|0.7259
|0.7229
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.70
|3281135
|2007.04.04 20:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1587
|0.0000
|1.1610
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.20
|-5.99
|3287301
|2007.04.05 15:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1547
|0.0000
|1.1570
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.10
|-5.04
|3290041
|2007.04.05 17:28
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1517
|0.0000
|1.1540
|1.1518
|0.00
|0.00
|0.20
|0.35
|3291363
|2007.04.05 20:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1509
|0.0000
|1.1486
|1.1523
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.21
|3291001
|2007.04.05 19:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2131
|0.0000
|1.2108
|1.2162
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.55
|3293434
|2007.04.06 01:26
|buy
|0.01
|chfjpy
|97.710
|0.000
|97.733
|97.640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|3293435
|2007.04.06 01:27
|buy
|0.01
|audjpy
|97.270
|0.000
|97.293
|97.200
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|0.00
|0.00
|-0.42
|-32.23
|Floating P/L:
|-32.65
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-91.44
|Floating P/L:
|-32.65
|Margin:
|373.41
|Balance:
|408.56
|Equity:
|375.91
|Free Margin:
|35.15
|Details:
|Gross Profit:
|131.93
|Gross Loss:
|223.37
|Total Net Profit:
|-91.44
|Profit Factor:
|0.59
|Expected Payoff:
|-1.16
|Absolute Drawdown:
|104.12
|Maximal Drawdown:
|120.86 (23.39%)
|Relative Drawdown:
|23.39% (120.86)
|Total Trades:
|79
|Short Positions (won %):
|47 (53.19%)
|Long Positions (won %):
|32 (53.13%)
|Profit Trades (% of total):
|42 (53.16%)
|Loss trades (% of total):
|37 (46.84%)
|Largest
|profit trade:
|14.88
|loss trade:
|-16.92
|Average
|profit trade:
|3.14
|loss trade:
|-6.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (18.95)
|consecutive losses ($):
|4 (-53.93)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|18.95 (10)
|consecutive loss (count):
|-53.93 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2