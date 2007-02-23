MTReport4 - 1.8


Net profit 39.77Initial deposit 0.00
Gross profit 62.87Interest earned -3.63
Gross loss 19.47Commission paid 0.00
 
Total number of trades 104Percentage profitable 73.1%
Total number of pips 533Average pips per trade 5
 
Number of winning trades 76Number of losing trades 28
Average winning trade 0.83Average losing trade 0.70
Average winning pips 11Average losing pips 11
 
Return (37 days) 0.0%Maximum drawdown 298.4%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
142117462007.02.20 09:45sell0.04eurusdm1.31480.00001.31322007.02.20 11:391.3132 0.00 0.00 0.64 16 0.64
142624842007.02.22 09:45sell0.04eurusdm1.30920.00001.30762007.02.23 06:521.3117 0.00 0.00 -1.00 -25 -0.36*
142658072007.02.22 12:55sell0.05eurusdm1.31020.00001.30862007.02.23 06:511.3116 0.00 0.00 -0.70 -14 -1.06*
142685092007.02.22 15:27sell0.07eurusdm1.31130.00001.30972007.02.23 06:511.3116 0.00 0.00 -0.21 -3 -1.27*
142696702007.02.22 16:18sell0.09eurusdm1.31220.00001.31072007.02.23 06:511.3117 0.00 0.00 0.45 5 -0.82
142703192007.02.22 16:23sell0.12eurusdm1.31330.00001.31172007.02.23 06:511.3117 0.00 0.00 1.92 16 1.10
142742342007.02.22 19:02buy0.04eurusdm1.31300.00001.31452007.02.23 12:591.3128 0.00 0.00 -0.08 -2 1.02
142773062007.02.23 02:48buy0.05eurusdm1.31190.00001.31352007.02.23 12:591.3126 0.00 0.00 0.35 7 1.37
142807912007.02.23 09:05buy0.07eurusdm1.31090.00001.31252007.02.23 12:591.3125 0.00 0.00 1.12 16 2.49
142927612007.02.23 15:30buy0.04eurusdm1.31790.00001.31952007.02.25 23:211.3185 0.00 -0.03 0.24 6 2.70
142933202007.02.23 15:59buy0.05eurusdm1.31690.00001.31852007.02.25 23:211.3185 0.00 -0.03 0.80 16 3.47
142998062007.02.25 23:22buy0.05eurusdm1.31860.00001.32022007.02.26 07:441.3187 0.00 0.00 0.05 1 3.52
143126672007.02.26 07:01buy0.07eurusdm1.31750.00001.31912007.02.26 07:441.3187 0.00 0.00 0.84 12 4.36
143386652007.02.26 23:00buy0.05eurusdm1.31890.00001.32052007.02.27 08:071.3179 0.00 0.00 -0.50 -10 3.86
143431242007.02.27 01:27buy0.07eurusdm1.31780.00001.31942007.02.27 08:081.3179 0.00 0.00 0.07 1 3.93
143504142007.02.27 07:05buy0.09eurusdm1.31680.00001.31842007.02.27 08:071.3179 0.00 0.00 0.99 11 4.92
143597592007.02.27 11:00buy0.05eurusdm1.32130.00001.32292007.02.27 11:561.3213 0.00 0.00 0.00 0 4.92
143603102007.02.27 11:27buy0.07eurusdm1.32020.00001.32182007.02.27 11:561.3213 0.00 0.00 0.77 11 5.69
143607882007.02.27 11:56buy0.05eurusdm1.32160.00001.32322007.02.27 13:131.3232 0.00 0.00 0.80 16 6.49
143625162007.02.27 13:13buy0.05eurusdm1.32350.00001.32512007.02.27 15:381.3235 0.00 0.00 0.00 0 6.49
143671922007.02.27 15:01buy0.07eurusdm1.32240.00001.32402007.02.27 15:381.3235 0.00 0.00 0.77 11 7.26
143684112007.02.27 15:38buy0.05eurusdm1.32370.00001.32532007.02.27 17:111.3253 0.00 0.00 0.80 16 8.06
143704612007.02.27 17:12buy0.05eurusdm1.32550.00001.32712007.02.27 19:451.3254 0.00 0.00 -0.05 -1 8.01
143715282007.02.27 17:42buy0.07eurusdm1.32430.00001.32592007.02.27 19:451.3257 0.00 0.00 0.98 14 8.99
143736812007.02.27 19:45buy0.05eurusdm1.32570.00001.32732007.03.14 16:131.3241 0.00 -0.47 -0.80 -16 7.72
143740212007.02.27 19:53buy0.07eurusdm1.32470.00001.32632007.03.14 16:131.3240 0.00 -0.73 -0.49 -7 6.50
143772492007.02.27 20:58buy0.09eurusdm1.32360.00001.32522007.03.14 16:131.3240 0.00 -0.90 0.36 4 5.96
143816762007.02.28 00:59buy0.12eurusdm1.32260.00001.32422007.03.14 16:131.3242 0.00 -1.12 1.92 16 6.76
143821182007.02.28 01:15sell0.05eurusdm1.32190.00001.32032007.02.28 07:121.3203 0.00 0.00 0.80 16 7.56
144519902007.03.01 16:45sell0.05eurusdm1.31680.00001.31522007.03.01 23:071.3174 0.00 0.03 -0.30 -6 7.29
144525832007.03.01 17:08sell0.07eurusdm1.31770.00001.31622007.03.01 23:071.3173 0.00 0.04 0.28 4 7.61
144539542007.03.01 18:41sell0.09eurusdm1.31890.00001.31732007.03.01 23:071.3173 0.00 0.05 1.44 16 9.10
144593052007.03.02 01:00sell0.05eurusdm1.31710.00001.31552007.03.02 08:391.3165 0.00 0.00 0.30 6 9.40
144626762007.03.02 07:34sell0.07eurusdm1.31810.00001.31652007.03.02 08:391.3165 0.00 0.00 1.12 16 10.52
144989232007.03.05 04:43sell0.05eurusdm1.31450.00001.31292007.03.05 06:561.3148 0.00 0.00 -0.15 -3 10.37
145000652007.03.05 05:11sell0.07eurusdm1.31560.00001.31402007.03.05 06:561.3151 0.00 0.00 0.35 5 10.72
145006142007.03.05 05:22sell0.09eurusdm1.31670.00001.31512007.03.05 06:561.3151 0.00 0.00 1.44 16 12.16
145036692007.03.05 07:00sell0.05eurusdm1.31420.00001.31262007.03.05 08:261.3137 0.00 0.00 0.25 5 12.41
145059932007.03.05 07:33sell0.07eurusdm1.31520.00001.31372007.03.05 08:261.3137 0.00 0.00 1.05 15 13.46
145079922007.03.05 08:26sell0.05eurusdm1.31330.00001.31172007.03.05 11:021.3117 0.00 0.00 0.80 16 14.26
145121122007.03.05 11:02sell0.05eurusdm1.31160.00001.31002007.03.05 11:401.3100 0.00 0.00 0.80 16 15.06
145129852007.03.05 11:40sell0.05eurusdm1.30980.00001.30822007.03.05 13:111.3082 0.00 0.00 0.80 16 15.86
145155772007.03.05 13:11sell0.05eurusdm1.30800.00001.30642007.03.05 14:241.3075 0.00 0.00 0.25 5 16.11
145163122007.03.05 13:28sell0.07eurusdm1.30910.00001.30752007.03.05 14:241.3075 0.00 0.00 1.12 16 17.23
145173412007.03.05 14:24sell0.05eurusdm1.30740.00001.30582007.03.05 17:341.3090 0.00 0.00 -0.80 -16 16.43
145174602007.03.05 14:28sell0.07eurusdm1.30840.00001.30682007.03.05 17:341.3091 0.00 0.00 -0.49 -7 15.94
145184282007.03.05 14:52sell0.09eurusdm1.30950.00001.30792007.03.05 17:341.3090 0.00 0.00 0.45 5 16.39
145194332007.03.05 15:02sell0.12eurusdm1.31060.00001.30902007.03.05 17:341.3090 0.00 0.00 1.92 16 18.31
145648532007.03.06 16:00sell0.05eurusdm1.31070.00001.30912007.03.07 01:301.3124 0.00 0.03 -0.85 -17 17.49
145688882007.03.06 19:25sell0.07eurusdm1.31170.00001.31012007.03.07 01:301.3124 0.00 0.04 -0.49 -7 17.04
145708302007.03.06 20:21sell0.09eurusdm1.31270.00001.31122007.03.07 01:301.3123 0.00 0.05 0.36 4 17.45
145749592007.03.06 23:13sell0.12eurusdm1.31380.00001.31222007.03.07 01:301.3122 0.00 0.00 1.92 16 19.37
146300492007.03.08 10:04sell0.05eurusdm1.31510.00001.31352007.03.08 13:571.3145 0.00 0.00 0.30 6 19.67
146365662007.03.08 12:45sell0.07eurusdm1.31600.00001.31452007.03.08 13:571.3145 0.00 0.00 1.05 15 20.72
148065542007.03.14 16:13buy0.05eurusdm1.32430.00001.32592007.03.15 12:331.3227 0.00 -0.10 -0.80 -16 19.82
148072282007.03.14 16:40buy0.07eurusdm1.32330.00001.32492007.03.15 12:321.3228 0.00 -0.14 -0.35 -5 19.33
148083632007.03.14 17:26buy0.09eurusdm1.32220.00001.32382007.03.15 12:321.3228 0.00 -0.18 0.54 6 19.69
148220882007.03.15 07:28buy0.12eurusdm1.32130.00001.32282007.03.15 12:321.3228 0.00 0.00 1.80 15 21.49
148396172007.03.15 18:00buy0.05eurusdm1.32320.00001.32482007.03.15 23:191.3248 0.00 -0.03 0.80 16 22.26
148447282007.03.16 00:00buy0.05eurusdm1.32830.00001.32992007.03.16 01:581.3299 0.00 0.00 0.80 16 23.06
148479792007.03.16 01:58buy0.05eurusdm1.33030.00001.33172007.03.16 06:581.3301 0.00 0.00 -0.10 -2 22.96
148532892007.03.16 04:07buy0.07eurusdm1.32940.00001.33092007.03.16 06:581.3299 0.00 0.00 0.35 5 23.31
148555142007.03.16 06:37buy0.09eurusdm1.32830.00001.32992007.03.16 06:581.3299 0.00 0.00 1.44 16 24.75
148558832007.03.16 06:58buy0.05eurusdm1.33040.00001.33202007.03.16 08:331.3320 0.00 0.00 0.80 16 25.55
148605032007.03.16 09:00buy0.05eurusdm1.33150.00001.33312007.03.16 10:091.3331 0.00 0.00 0.80 16 26.35
148630602007.03.16 10:26buy0.05eurusdm1.33250.00001.33412007.03.16 13:431.3329 0.00 0.00 0.20 4 26.55
148630952007.03.16 10:33sell0.16eurusdm1.33220.00001.33062007.03.16 10:381.3328 0.00 0.00 -0.96 -6 25.59
148675282007.03.16 13:16buy0.07eurusdm1.33170.00001.33312007.03.16 13:431.3331 0.00 0.00 0.98 14 26.57
148683712007.03.16 13:43buy0.05eurusdm1.33340.00001.33502007.03.19 08:041.3310 0.00 -0.03 -1.20 -24 25.34
148684822007.03.16 13:51buy0.07eurusdm1.33230.00001.33392007.03.19 08:041.3309 0.00 -0.05 -0.98 -14 24.31
148704872007.03.16 15:22buy0.09eurusdm1.33130.00001.33292007.03.19 08:041.3309 0.00 -0.06 -0.36 -4 23.89
148808852007.03.19 02:10buy0.12eurusdm1.33020.00001.33182007.03.19 08:041.3308 0.00 0.00 0.72 6 24.61
148924812007.03.19 07:07buy0.16eurusdm1.32920.00001.33082007.03.19 08:041.3308 0.00 0.00 2.56 16 27.17
149248752007.03.20 04:00sell0.05eurusdm1.32900.00001.32742007.03.20 09:391.3285 0.00 0.00 0.25 5 27.42
149264432007.03.20 05:58sell0.07eurusdm1.33000.00001.32842007.03.20 09:391.3284 0.00 0.00 1.12 16 28.54
149464162007.03.20 17:28buy0.05eurusdm1.33060.00001.33222007.03.20 20:351.3322 0.00 0.00 0.80 16 29.34
149528822007.03.20 20:45buy0.05eurusdm1.33190.00001.33352007.03.21 18:151.3335 0.00 -0.03 0.80 16 30.11
149618912007.03.21 07:03buy0.07eurusdm1.33090.00001.33252007.03.21 18:151.3325 0.00 0.00 1.12 16 31.23
149835422007.03.21 19:30buy0.05eurusdm1.33820.00001.33982007.03.21 23:501.3398 0.00 -0.09 0.80 16 31.94
149873762007.03.21 23:50buy0.05eurusdm1.34010.00001.34162007.03.22 11:261.3363 0.00 0.00 -1.90 -38 30.04
149884452007.03.22 00:19buy0.07eurusdm1.33910.00001.34072007.03.22 11:241.3364 0.00 0.00 -1.89 -27 28.15
149916512007.03.22 06:33buy0.09eurusdm1.33800.00001.33962007.03.22 11:241.3365 0.00 0.00 -1.35 -15 26.80
149934772007.03.22 07:15buy0.12eurusdm1.33710.00001.33862007.03.22 11:231.3366 0.00 0.00 -0.60 -5 26.20
149972332007.03.22 09:43buy0.16eurusdm1.33610.00001.33762007.03.22 11:231.3365 0.00 0.00 0.64 4 26.84
149973042007.03.22 09:45sell0.05eurusdm1.33600.00001.33442007.03.22 15:121.3355 0.00 0.00 0.25 5 27.09
149997042007.03.22 10:55buy0.21eurusdm1.33500.00001.33662007.03.22 11:231.3366 0.00 0.00 3.36 16 30.45
150044502007.03.22 14:02sell0.07eurusdm1.33710.00001.33552007.03.22 15:121.3355 0.00 0.00 1.12 16 31.57
150099512007.03.22 17:00sell0.05eurusdm1.33300.00001.33152007.03.22 17:161.3315 0.00 0.00 0.75 15 32.32
150107592007.03.22 17:16sell0.05eurusdm1.33130.00001.32972007.03.23 09:101.3318 0.00 0.03 -0.25 -5 32.10
150116112007.03.22 17:41sell0.07eurusdm1.33230.00001.33072007.03.23 09:091.3318 0.00 0.04 0.35 5 32.49
150123552007.03.22 18:46sell0.09eurusdm1.33340.00001.33182007.03.23 09:091.3318 0.00 0.05 1.44 16 33.98
150350032007.03.23 17:00sell0.05eurusdm1.32970.00001.32812007.03.25 22:471.3281 0.00 0.03 0.80 16 34.81
150375412007.03.25 22:47sell0.07eurusdm1.32770.00001.32622007.03.25 22:481.3262 0.00 0.00 1.05 15 35.86
150380312007.03.25 22:48sell0.07eurusdm1.32600.00001.32442007.03.26 07:171.3256 0.00 0.00 0.28 4 36.14
150385622007.03.25 23:05sell0.07eurusdm1.32710.00001.32552007.03.26 07:171.3255 0.00 0.00 1.12 16 37.26
150678322007.03.26 15:30buy0.05eurusdm1.33300.00001.33462007.03.27 08:061.3346 0.00 -0.03 0.80 16 38.03
151012312007.03.27 10:00buy0.01eurusdm1.33460.00001.33622007.03.27 14:181.3353 0.00 0.00 0.07 7 38.10
151084242007.03.27 13:19buy0.01eurusdm1.33360.00001.33522007.03.27 14:181.3352 0.00 0.00 0.16 16 38.26
151245662007.03.27 23:00buy0.05eurusdm1.33620.00001.33782007.03.28 09:571.3341 0.00 0.00 -1.05 -21 37.21
151250922007.03.27 23:52buy0.07eurusdm1.33520.00001.33682007.03.28 09:571.3341 0.00 0.00 -0.77 -11 36.44
151328402007.03.28 07:33buy0.09eurusdm1.33400.00001.33562007.03.28 09:571.3341 0.00 0.00 0.09 1 36.53
151332742007.03.28 07:40buy0.12eurusdm1.33300.00001.33462007.03.28 09:521.3346 0.00 0.00 1.92 16 38.45
151847902007.03.28 21:13buy0.05eurusdm1.33160.00001.33312007.03.29 04:001.3320 0.00 0.00 0.20 4 38.65
151887392007.03.29 00:08buy0.07eurusdm1.33050.00001.33212007.03.29 04:001.3321 0.00 0.00 1.12 16 39.77