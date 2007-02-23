MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 39.77
|Initial deposit
| 0.00
|Gross profit
| 62.87
|Interest earned
| -3.63
|Gross loss
| 19.47
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 104
|Percentage profitable
| 73.1
|%
|Total number of pips
| 533
|Average pips per trade
| 5
|
|Number of winning trades
| 76
|Number of losing trades
| 28
|Average winning trade
| 0.83
|Average losing trade
| 0.70
|Average winning pips
| 11
|Average losing pips
| 11
|
|Return (37 days)
| 0.0
|%
|Maximum drawdown
| 298.4
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|14211746
|2007.02.20 09:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3148
|0.0000
|1.3132
|2007.02.20 11:39
|1.3132
| 0.00
| 0.00
| 0.64
| 16
| 0.64
|
|14262484
|2007.02.22 09:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3092
|0.0000
|1.3076
|2007.02.23 06:52
|1.3117
| 0.00
| 0.00
| -1.00
| -25
| -0.36
|*
|14265807
|2007.02.22 12:55
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3102
|0.0000
|1.3086
|2007.02.23 06:51
|1.3116
| 0.00
| 0.00
| -0.70
| -14
| -1.06
|*
|14268509
|2007.02.22 15:27
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3113
|0.0000
|1.3097
|2007.02.23 06:51
|1.3116
| 0.00
| 0.00
| -0.21
| -3
| -1.27
|*
|14269670
|2007.02.22 16:18
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3107
|2007.02.23 06:51
|1.3117
| 0.00
| 0.00
| 0.45
| 5
| -0.82
|
|14270319
|2007.02.22 16:23
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3117
|2007.02.23 06:51
|1.3117
| 0.00
| 0.00
| 1.92
| 16
| 1.10
|
|14274234
|2007.02.22 19:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3130
|0.0000
|1.3145
|2007.02.23 12:59
|1.3128
| 0.00
| 0.00
| -0.08
| -2
| 1.02
|
|14277306
|2007.02.23 02:48
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3119
|0.0000
|1.3135
|2007.02.23 12:59
|1.3126
| 0.00
| 0.00
| 0.35
| 7
| 1.37
|
|14280791
|2007.02.23 09:05
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3109
|0.0000
|1.3125
|2007.02.23 12:59
|1.3125
| 0.00
| 0.00
| 1.12
| 16
| 2.49
|
|14292761
|2007.02.23 15:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3179
|0.0000
|1.3195
|2007.02.25 23:21
|1.3185
| 0.00
| -0.03
| 0.24
| 6
| 2.70
|
|14293320
|2007.02.23 15:59
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3169
|0.0000
|1.3185
|2007.02.25 23:21
|1.3185
| 0.00
| -0.03
| 0.80
| 16
| 3.47
|
|14299806
|2007.02.25 23:22
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3186
|0.0000
|1.3202
|2007.02.26 07:44
|1.3187
| 0.00
| 0.00
| 0.05
| 1
| 3.52
|
|14312667
|2007.02.26 07:01
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3175
|0.0000
|1.3191
|2007.02.26 07:44
|1.3187
| 0.00
| 0.00
| 0.84
| 12
| 4.36
|
|14338665
|2007.02.26 23:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3189
|0.0000
|1.3205
|2007.02.27 08:07
|1.3179
| 0.00
| 0.00
| -0.50
| -10
| 3.86
|
|14343124
|2007.02.27 01:27
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3178
|0.0000
|1.3194
|2007.02.27 08:08
|1.3179
| 0.00
| 0.00
| 0.07
| 1
| 3.93
|
|14350414
|2007.02.27 07:05
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3184
|2007.02.27 08:07
|1.3179
| 0.00
| 0.00
| 0.99
| 11
| 4.92
|
|14359759
|2007.02.27 11:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3213
|0.0000
|1.3229
|2007.02.27 11:56
|1.3213
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 4.92
|
|14360310
|2007.02.27 11:27
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3202
|0.0000
|1.3218
|2007.02.27 11:56
|1.3213
| 0.00
| 0.00
| 0.77
| 11
| 5.69
|
|14360788
|2007.02.27 11:56
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3216
|0.0000
|1.3232
|2007.02.27 13:13
|1.3232
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 6.49
|
|14362516
|2007.02.27 13:13
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3251
|2007.02.27 15:38
|1.3235
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0
| 6.49
|
|14367192
|2007.02.27 15:01
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3224
|0.0000
|1.3240
|2007.02.27 15:38
|1.3235
| 0.00
| 0.00
| 0.77
| 11
| 7.26
|
|14368411
|2007.02.27 15:38
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3237
|0.0000
|1.3253
|2007.02.27 17:11
|1.3253
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 8.06
|
|14370461
|2007.02.27 17:12
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3255
|0.0000
|1.3271
|2007.02.27 19:45
|1.3254
| 0.00
| 0.00
| -0.05
| -1
| 8.01
|
|14371528
|2007.02.27 17:42
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3243
|0.0000
|1.3259
|2007.02.27 19:45
|1.3257
| 0.00
| 0.00
| 0.98
| 14
| 8.99
|
|14373681
|2007.02.27 19:45
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3257
|0.0000
|1.3273
|2007.03.14 16:13
|1.3241
| 0.00
| -0.47
| -0.80
| -16
| 7.72
|
|14374021
|2007.02.27 19:53
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3247
|0.0000
|1.3263
|2007.03.14 16:13
|1.3240
| 0.00
| -0.73
| -0.49
| -7
| 6.50
|
|14377249
|2007.02.27 20:58
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3236
|0.0000
|1.3252
|2007.03.14 16:13
|1.3240
| 0.00
| -0.90
| 0.36
| 4
| 5.96
|
|14381676
|2007.02.28 00:59
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3226
|0.0000
|1.3242
|2007.03.14 16:13
|1.3242
| 0.00
| -1.12
| 1.92
| 16
| 6.76
|
|14382118
|2007.02.28 01:15
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3219
|0.0000
|1.3203
|2007.02.28 07:12
|1.3203
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 7.56
|
|14451990
|2007.03.01 16:45
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3152
|2007.03.01 23:07
|1.3174
| 0.00
| 0.03
| -0.30
| -6
| 7.29
|
|14452583
|2007.03.01 17:08
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3177
|0.0000
|1.3162
|2007.03.01 23:07
|1.3173
| 0.00
| 0.04
| 0.28
| 4
| 7.61
|
|14453954
|2007.03.01 18:41
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3189
|0.0000
|1.3173
|2007.03.01 23:07
|1.3173
| 0.00
| 0.05
| 1.44
| 16
| 9.10
|
|14459305
|2007.03.02 01:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3171
|0.0000
|1.3155
|2007.03.02 08:39
|1.3165
| 0.00
| 0.00
| 0.30
| 6
| 9.40
|
|14462676
|2007.03.02 07:34
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3181
|0.0000
|1.3165
|2007.03.02 08:39
|1.3165
| 0.00
| 0.00
| 1.12
| 16
| 10.52
|
|14498923
|2007.03.05 04:43
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3145
|0.0000
|1.3129
|2007.03.05 06:56
|1.3148
| 0.00
| 0.00
| -0.15
| -3
| 10.37
|
|14500065
|2007.03.05 05:11
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3140
|2007.03.05 06:56
|1.3151
| 0.00
| 0.00
| 0.35
| 5
| 10.72
|
|14500614
|2007.03.05 05:22
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3151
|2007.03.05 06:56
|1.3151
| 0.00
| 0.00
| 1.44
| 16
| 12.16
|
|14503669
|2007.03.05 07:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3126
|2007.03.05 08:26
|1.3137
| 0.00
| 0.00
| 0.25
| 5
| 12.41
|
|14505993
|2007.03.05 07:33
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3152
|0.0000
|1.3137
|2007.03.05 08:26
|1.3137
| 0.00
| 0.00
| 1.05
| 15
| 13.46
|
|14507992
|2007.03.05 08:26
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3117
|2007.03.05 11:02
|1.3117
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 14.26
|
|14512112
|2007.03.05 11:02
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3100
|2007.03.05 11:40
|1.3100
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 15.06
|
|14512985
|2007.03.05 11:40
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3098
|0.0000
|1.3082
|2007.03.05 13:11
|1.3082
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 15.86
|
|14515577
|2007.03.05 13:11
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3080
|0.0000
|1.3064
|2007.03.05 14:24
|1.3075
| 0.00
| 0.00
| 0.25
| 5
| 16.11
|
|14516312
|2007.03.05 13:28
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3091
|0.0000
|1.3075
|2007.03.05 14:24
|1.3075
| 0.00
| 0.00
| 1.12
| 16
| 17.23
|
|14517341
|2007.03.05 14:24
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3074
|0.0000
|1.3058
|2007.03.05 17:34
|1.3090
| 0.00
| 0.00
| -0.80
| -16
| 16.43
|
|14517460
|2007.03.05 14:28
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3084
|0.0000
|1.3068
|2007.03.05 17:34
|1.3091
| 0.00
| 0.00
| -0.49
| -7
| 15.94
|
|14518428
|2007.03.05 14:52
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3095
|0.0000
|1.3079
|2007.03.05 17:34
|1.3090
| 0.00
| 0.00
| 0.45
| 5
| 16.39
|
|14519433
|2007.03.05 15:02
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3106
|0.0000
|1.3090
|2007.03.05 17:34
|1.3090
| 0.00
| 0.00
| 1.92
| 16
| 18.31
|
|14564853
|2007.03.06 16:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3107
|0.0000
|1.3091
|2007.03.07 01:30
|1.3124
| 0.00
| 0.03
| -0.85
| -17
| 17.49
|
|14568888
|2007.03.06 19:25
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3117
|0.0000
|1.3101
|2007.03.07 01:30
|1.3124
| 0.00
| 0.04
| -0.49
| -7
| 17.04
|
|14570830
|2007.03.06 20:21
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3127
|0.0000
|1.3112
|2007.03.07 01:30
|1.3123
| 0.00
| 0.05
| 0.36
| 4
| 17.45
|
|14574959
|2007.03.06 23:13
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3122
|2007.03.07 01:30
|1.3122
| 0.00
| 0.00
| 1.92
| 16
| 19.37
|
|14630049
|2007.03.08 10:04
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3135
|2007.03.08 13:57
|1.3145
| 0.00
| 0.00
| 0.30
| 6
| 19.67
|
|14636566
|2007.03.08 12:45
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3160
|0.0000
|1.3145
|2007.03.08 13:57
|1.3145
| 0.00
| 0.00
| 1.05
| 15
| 20.72
|
|14806554
|2007.03.14 16:13
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3243
|0.0000
|1.3259
|2007.03.15 12:33
|1.3227
| 0.00
| -0.10
| -0.80
| -16
| 19.82
|
|14807228
|2007.03.14 16:40
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3233
|0.0000
|1.3249
|2007.03.15 12:32
|1.3228
| 0.00
| -0.14
| -0.35
| -5
| 19.33
|
|14808363
|2007.03.14 17:26
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3222
|0.0000
|1.3238
|2007.03.15 12:32
|1.3228
| 0.00
| -0.18
| 0.54
| 6
| 19.69
|
|14822088
|2007.03.15 07:28
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3213
|0.0000
|1.3228
|2007.03.15 12:32
|1.3228
| 0.00
| 0.00
| 1.80
| 15
| 21.49
|
|14839617
|2007.03.15 18:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3232
|0.0000
|1.3248
|2007.03.15 23:19
|1.3248
| 0.00
| -0.03
| 0.80
| 16
| 22.26
|
|14844728
|2007.03.16 00:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3283
|0.0000
|1.3299
|2007.03.16 01:58
|1.3299
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 23.06
|
|14847979
|2007.03.16 01:58
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3303
|0.0000
|1.3317
|2007.03.16 06:58
|1.3301
| 0.00
| 0.00
| -0.10
| -2
| 22.96
|
|14853289
|2007.03.16 04:07
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3294
|0.0000
|1.3309
|2007.03.16 06:58
|1.3299
| 0.00
| 0.00
| 0.35
| 5
| 23.31
|
|14855514
|2007.03.16 06:37
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3283
|0.0000
|1.3299
|2007.03.16 06:58
|1.3299
| 0.00
| 0.00
| 1.44
| 16
| 24.75
|
|14855883
|2007.03.16 06:58
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3304
|0.0000
|1.3320
|2007.03.16 08:33
|1.3320
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 25.55
|
|14860503
|2007.03.16 09:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3331
|2007.03.16 10:09
|1.3331
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 26.35
|
|14863060
|2007.03.16 10:26
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3325
|0.0000
|1.3341
|2007.03.16 13:43
|1.3329
| 0.00
| 0.00
| 0.20
| 4
| 26.55
|
|14863095
|2007.03.16 10:33
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3322
|0.0000
|1.3306
|2007.03.16 10:38
|1.3328
| 0.00
| 0.00
| -0.96
| -6
| 25.59
|
|14867528
|2007.03.16 13:16
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3331
|2007.03.16 13:43
|1.3331
| 0.00
| 0.00
| 0.98
| 14
| 26.57
|
|14868371
|2007.03.16 13:43
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3334
|0.0000
|1.3350
|2007.03.19 08:04
|1.3310
| 0.00
| -0.03
| -1.20
| -24
| 25.34
|
|14868482
|2007.03.16 13:51
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3339
|2007.03.19 08:04
|1.3309
| 0.00
| -0.05
| -0.98
| -14
| 24.31
|
|14870487
|2007.03.16 15:22
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3313
|0.0000
|1.3329
|2007.03.19 08:04
|1.3309
| 0.00
| -0.06
| -0.36
| -4
| 23.89
|
|14880885
|2007.03.19 02:10
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3302
|0.0000
|1.3318
|2007.03.19 08:04
|1.3308
| 0.00
| 0.00
| 0.72
| 6
| 24.61
|
|14892481
|2007.03.19 07:07
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3292
|0.0000
|1.3308
|2007.03.19 08:04
|1.3308
| 0.00
| 0.00
| 2.56
| 16
| 27.17
|
|14924875
|2007.03.20 04:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3290
|0.0000
|1.3274
|2007.03.20 09:39
|1.3285
| 0.00
| 0.00
| 0.25
| 5
| 27.42
|
|14926443
|2007.03.20 05:58
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3300
|0.0000
|1.3284
|2007.03.20 09:39
|1.3284
| 0.00
| 0.00
| 1.12
| 16
| 28.54
|
|14946416
|2007.03.20 17:28
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3306
|0.0000
|1.3322
|2007.03.20 20:35
|1.3322
| 0.00
| 0.00
| 0.80
| 16
| 29.34
|
|14952882
|2007.03.20 20:45
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3335
|2007.03.21 18:15
|1.3335
| 0.00
| -0.03
| 0.80
| 16
| 30.11
|
|14961891
|2007.03.21 07:03
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3309
|0.0000
|1.3325
|2007.03.21 18:15
|1.3325
| 0.00
| 0.00
| 1.12
| 16
| 31.23
|
|14983542
|2007.03.21 19:30
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3382
|0.0000
|1.3398
|2007.03.21 23:50
|1.3398
| 0.00
| -0.09
| 0.80
| 16
| 31.94
|
|14987376
|2007.03.21 23:50
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3401
|0.0000
|1.3416
|2007.03.22 11:26
|1.3363
| 0.00
| 0.00
| -1.90
| -38
| 30.04
|
|14988445
|2007.03.22 00:19
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3391
|0.0000
|1.3407
|2007.03.22 11:24
|1.3364
| 0.00
| 0.00
| -1.89
| -27
| 28.15
|
|14991651
|2007.03.22 06:33
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3380
|0.0000
|1.3396
|2007.03.22 11:24
|1.3365
| 0.00
| 0.00
| -1.35
| -15
| 26.80
|
|14993477
|2007.03.22 07:15
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3371
|0.0000
|1.3386
|2007.03.22 11:23
|1.3366
| 0.00
| 0.00
| -0.60
| -5
| 26.20
|
|14997233
|2007.03.22 09:43
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3361
|0.0000
|1.3376
|2007.03.22 11:23
|1.3365
| 0.00
| 0.00
| 0.64
| 4
| 26.84
|
|14997304
|2007.03.22 09:45
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3360
|0.0000
|1.3344
|2007.03.22 15:12
|1.3355
| 0.00
| 0.00
| 0.25
| 5
| 27.09
|
|14999704
|2007.03.22 10:55
|buy
|0.21
|eurusdm
|1.3350
|0.0000
|1.3366
|2007.03.22 11:23
|1.3366
| 0.00
| 0.00
| 3.36
| 16
| 30.45
|
|15004450
|2007.03.22 14:02
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3371
|0.0000
|1.3355
|2007.03.22 15:12
|1.3355
| 0.00
| 0.00
| 1.12
| 16
| 31.57
|
|15009951
|2007.03.22 17:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3330
|0.0000
|1.3315
|2007.03.22 17:16
|1.3315
| 0.00
| 0.00
| 0.75
| 15
| 32.32
|
|15010759
|2007.03.22 17:16
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3313
|0.0000
|1.3297
|2007.03.23 09:10
|1.3318
| 0.00
| 0.03
| -0.25
| -5
| 32.10
|
|15011611
|2007.03.22 17:41
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3307
|2007.03.23 09:09
|1.3318
| 0.00
| 0.04
| 0.35
| 5
| 32.49
|
|15012355
|2007.03.22 18:46
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3334
|0.0000
|1.3318
|2007.03.23 09:09
|1.3318
| 0.00
| 0.05
| 1.44
| 16
| 33.98
|
|15035003
|2007.03.23 17:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3297
|0.0000
|1.3281
|2007.03.25 22:47
|1.3281
| 0.00
| 0.03
| 0.80
| 16
| 34.81
|
|15037541
|2007.03.25 22:47
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3277
|0.0000
|1.3262
|2007.03.25 22:48
|1.3262
| 0.00
| 0.00
| 1.05
| 15
| 35.86
|
|15038031
|2007.03.25 22:48
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3260
|0.0000
|1.3244
|2007.03.26 07:17
|1.3256
| 0.00
| 0.00
| 0.28
| 4
| 36.14
|
|15038562
|2007.03.25 23:05
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3271
|0.0000
|1.3255
|2007.03.26 07:17
|1.3255
| 0.00
| 0.00
| 1.12
| 16
| 37.26
|
|15067832
|2007.03.26 15:30
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3330
|0.0000
|1.3346
|2007.03.27 08:06
|1.3346
| 0.00
| -0.03
| 0.80
| 16
| 38.03
|
|15101231
|2007.03.27 10:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3346
|0.0000
|1.3362
|2007.03.27 14:18
|1.3353
| 0.00
| 0.00
| 0.07
| 7
| 38.10
|
|15108424
|2007.03.27 13:19
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3336
|0.0000
|1.3352
|2007.03.27 14:18
|1.3352
| 0.00
| 0.00
| 0.16
| 16
| 38.26
|
|15124566
|2007.03.27 23:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3362
|0.0000
|1.3378
|2007.03.28 09:57
|1.3341
| 0.00
| 0.00
| -1.05
| -21
| 37.21
|
|15125092
|2007.03.27 23:52
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3352
|0.0000
|1.3368
|2007.03.28 09:57
|1.3341
| 0.00
| 0.00
| -0.77
| -11
| 36.44
|
|15132840
|2007.03.28 07:33
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3340
|0.0000
|1.3356
|2007.03.28 09:57
|1.3341
| 0.00
| 0.00
| 0.09
| 1
| 36.53
|
|15133274
|2007.03.28 07:40
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3330
|0.0000
|1.3346
|2007.03.28 09:52
|1.3346
| 0.00
| 0.00
| 1.92
| 16
| 38.45
|
|15184790
|2007.03.28 21:13
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3316
|0.0000
|1.3331
|2007.03.29 04:00
|1.3320
| 0.00
| 0.00
| 0.20
| 4
| 38.65
|
|15188739
|2007.03.29 00:08
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3305
|0.0000
|1.3321
|2007.03.29 04:00
|1.3321
| 0.00
| 0.00
| 1.12
| 16
| 39.77
|