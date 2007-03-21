Velocity4x

Account: 9009430 Name: Dude Currency: USD 2007 March 30, 13:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19008472007.03.21 22:57balanceDeposit3 000.00
19230702007.03.22 17:30buy0.02eurchf1.61970.00001.62202007.03.23 15:211.61890.000.000.08-1.32
19364292007.03.23 13:16buy0.04eurchf1.61660.00001.61892007.03.23 15:211.61890.000.000.007.55
19378252007.03.23 15:00sell0.02eurchf1.61700.00001.61472007.03.27 22:151.61790.000.00-0.32-1.49
19396432007.03.23 15:44buy0.02eurchf1.61960.00001.62192007.03.27 13:311.62190.000.000.163.78
19404082007.03.23 16:45sell0.04eurchf1.62000.00001.61772007.03.26 03:071.61770.000.00-0.217.55
19587662007.03.26 20:23sell0.04eurchf1.62020.00001.61792007.03.27 22:151.61790.000.00-0.427.60
19830242007.03.28 15:30buy0.02eurchf1.61790.00001.62022007.03.28 17:041.62020.000.000.003.79
19862012007.03.28 17:04buy0.02eurchf1.62040.00001.62272007.03.29 13:451.62270.000.000.253.78
19010262007.03.21 23:07buy0.02eurjpy157.230.00157.462007.03.22 00:33157.460.000.000.003.91
19208532007.03.22 15:00buy0.02eurjpy157.310.00157.542007.03.22 17:37157.540.000.000.003.90
19236692007.03.22 17:37buy0.02eurjpy157.580.00157.812007.03.23 00:45157.510.000.000.17-1.18
19274712007.03.22 23:22buy0.04eurjpy157.280.00157.512007.03.23 00:45157.510.000.000.007.78
19356662007.03.23 12:00sell0.02eurjpy156.840.00156.612007.03.23 13:57156.610.000.000.003.92
19372572007.03.23 13:57sell0.02eurjpy156.570.00156.342007.03.26 02:15156.340.000.00-0.223.91
19410282007.03.23 17:54sell0.04eurjpy156.880.00156.652007.03.25 22:28156.650.000.00-0.447.80
19411492007.03.23 18:00buy0.02eurjpy156.900.00157.132007.03.26 13:07157.130.000.000.173.89
19589822007.03.26 21:00buy0.02eurjpy157.400.00157.632007.03.27 00:36157.630.000.000.173.89
19607802007.03.27 02:00buy0.02eurjpy157.520.00157.752007.03.27 09:00157.460.000.000.00-1.02
19626272007.03.27 07:12sell0.02eurjpy157.330.00157.102007.03.27 13:36157.730.000.000.00-6.77
19632342007.03.27 08:02buy0.04eurjpy157.220.00157.452007.03.27 09:00157.450.000.000.007.80
19641292007.03.27 09:18sell0.04eurjpy157.640.00157.412007.03.27 13:36157.720.000.000.00-2.71
19662512007.03.27 12:30buy0.02eurjpy157.960.00158.192007.03.29 14:30157.000.000.000.70-16.30
19662592007.03.27 12:30sell0.08eurjpy157.940.00157.712007.03.27 13:36157.710.000.000.0015.57
19670562007.03.27 14:14buy0.04eurjpy157.660.00157.892007.03.29 14:30156.990.000.001.40-22.75
19680862007.03.27 15:14buy0.08eurjpy157.350.00157.582007.03.29 14:30156.980.000.002.81-25.13
19701702007.03.27 18:01sell0.02eurjpy157.350.00157.122007.03.28 02:20157.120.000.00-0.223.91
19737112007.03.28 02:20sell0.02eurjpy157.090.00156.862007.03.28 02:27156.860.000.000.003.91
19737792007.03.28 02:23buy0.17eurjpy157.040.00157.272007.03.29 14:30156.970.000.004.48-10.11
19738642007.03.28 02:27sell0.02eurjpy156.840.00156.612007.03.28 05:35156.610.000.000.003.92
19739492007.03.28 02:30buy0.36eurjpy156.730.00156.962007.03.29 14:30156.960.000.009.4970.32
19751042007.03.28 05:35sell0.02eurjpy156.570.00156.342007.03.28 11:29156.340.000.000.003.92
19786632007.03.28 11:29sell0.02eurjpy156.310.00156.082007.03.28 13:35156.080.000.000.003.94
19808362007.03.28 13:35sell0.02eurjpy156.060.00155.832007.03.28 15:34155.830.000.000.003.94
19834372007.03.28 15:34sell0.02eurjpy155.800.00155.572007.03.28 15:44155.570.000.000.003.96
19838602007.03.28 15:44sell0.02eurjpy155.560.00155.332007.03.28 16:28155.620.000.000.00-1.03
19844922007.03.28 16:07sell0.04eurjpy155.860.00155.632007.03.28 16:28155.630.000.000.007.90
19861792007.03.28 17:04sell0.02eurjpy155.760.00155.532007.03.28 21:48155.530.000.000.003.94
19894142007.03.28 22:24sell0.02eurjpy155.660.00155.432007.03.29 01:54155.430.000.000.003.94
19979062007.03.29 15:00buy0.02eurjpy157.050.00157.282007.03.29 15:43157.280.000.000.003.90
19985832007.03.29 15:43buy0.02eurjpy157.310.00157.542007.03.29 18:33157.250.000.000.00-1.02
19995642007.03.29 17:23buy0.04eurjpy157.010.00157.242007.03.29 18:33157.240.000.000.007.81
20007782007.03.29 20:01buy0.02eurjpy157.370.00157.602007.03.30 04:43157.000.000.000.17-6.29
20030332007.03.30 02:25buy0.04eurjpy157.070.00157.302007.03.30 04:43156.990.000.000.00-2.72
20033042007.03.30 03:00sell0.02eurjpy156.990.00156.762007.03.30 03:25156.760.000.000.003.91
20035962007.03.30 03:25buy0.08eurjpy156.750.00156.982007.03.30 04:43156.980.000.000.0015.64
20035972007.03.30 03:25sell0.02eurjpy156.720.00156.492007.03.30 11:29157.100.000.000.00-6.44
20046202007.03.30 04:44sell0.06eurjpy157.020.00156.792007.03.30 11:29157.110.000.000.00-4.58
20081052007.03.30 09:17sell0.08eurjpy157.330.00157.102007.03.30 11:29157.100.000.000.0015.59
19031522007.03.22 02:00buy0.02eurusd1.34000.00001.34232007.03.23 13:261.33320.000.00-0.14-13.60
19138222007.03.22 08:21buy0.04eurusd1.33700.00001.33932007.03.23 13:261.33330.000.00-0.29-14.80
19150832007.03.22 10:00sell0.02eurusd1.33630.00001.33402007.03.22 17:311.33400.000.000.004.60
19233562007.03.22 17:31sell0.02eurusd1.33380.00001.33152007.03.22 18:161.33150.000.000.004.60
19233632007.03.22 17:31buy0.08eurusd1.33390.00001.33622007.03.23 13:251.33320.000.00-0.58-5.60
19254822007.03.22 18:16sell0.02eurusd1.33130.00001.32902007.03.23 15:441.32900.000.000.114.60
19342022007.03.23 10:13buy0.17eurusd1.33090.00001.33322007.03.23 13:251.33320.000.000.0039.10
19396182007.03.23 15:44sell0.02eurusd1.32890.00001.32662007.03.25 23:481.32660.000.000.114.60
19587912007.03.26 20:28buy0.02eurusd1.33330.00001.33562007.03.27 15:181.33560.000.00-0.144.60
19827342007.03.28 15:13buy0.02eurusd1.33660.00001.33892007.03.30 13:221.33260.000.00-0.57-8.00
19855212007.03.28 16:36buy0.04eurusd1.33340.00001.33572007.03.30 13:221.33250.000.00-1.15-3.60
20096202007.03.30 11:52buy0.08eurusd1.33030.00001.33262007.03.30 13:221.33260.000.000.0018.40
19011932007.03.21 23:16sell0.02gbpchf2.37730.00002.37502007.03.22 07:582.37810.000.000.00-1.32
19043132007.03.22 03:19sell0.04gbpchf2.38030.00002.37802007.03.22 07:582.37800.000.000.007.62
19150622007.03.22 10:00buy0.02gbpchf2.38260.00002.38492007.03.22 10:302.38490.000.000.003.80
19154782007.03.22 10:30buy0.02gbpchf2.38620.00002.38852007.03.22 17:472.38850.000.000.003.78
19225322007.03.22 17:00sell0.02gbpchf2.38300.00002.38072007.03.22 19:372.38700.000.000.00-6.58
19238032007.03.22 17:39sell0.04gbpchf2.38600.00002.38372007.03.22 19:372.38690.000.000.00-2.97
19248122007.03.22 17:49buy0.02gbpchf2.38850.00002.39082007.03.23 08:292.38770.000.000.25-1.32
19253042007.03.22 18:15sell0.08gbpchf2.38910.00002.38682007.03.22 19:372.38680.000.000.0015.14
19263652007.03.22 19:44buy0.04gbpchf2.38550.00002.38782007.03.23 08:292.38780.000.000.507.57
19272412007.03.22 22:30sell0.02gbpchf2.38510.00002.38282007.03.23 09:542.38860.000.000.00-5.76
19327482007.03.23 09:01buy0.02gbpchf2.38830.00002.39062007.03.23 09:402.39060.000.000.003.79
19328642007.03.23 09:03sell0.04gbpchf2.38810.00002.38582007.03.23 09:542.38890.000.000.00-2.64
19332402007.03.23 09:40buy0.02gbpchf2.39130.00002.39362007.03.23 12:032.38740.000.000.00-6.42
19332572007.03.23 09:40sell0.08gbpchf2.39120.00002.38892007.03.23 09:542.38890.000.000.0015.15
19334072007.03.23 09:54buy0.04gbpchf2.38820.00002.39052007.03.23 12:032.38730.000.000.00-2.96
19341822007.03.23 10:13buy0.08gbpchf2.38510.00002.38742007.03.23 12:032.38740.000.000.0015.14
19366312007.03.23 13:30sell0.02gbpchf2.38360.00002.38132007.03.27 08:132.39150.000.00-0.68-13.01
19381812007.03.23 15:03sell0.04gbpchf2.38660.00002.38432007.03.27 08:132.39140.000.00-1.38-15.80
19403612007.03.23 16:38sell0.08gbpchf2.38960.00002.38732007.03.27 08:132.39150.000.00-2.74-12.52
19587612007.03.26 20:22sell0.17gbpchf2.39390.00002.39162007.03.27 08:132.39160.000.00-2.9232.19
19597802007.03.26 23:39buy0.02gbpchf2.39580.00002.39812007.03.27 11:112.38590.000.000.00-16.31
19628762007.03.27 07:35buy0.04gbpchf2.39280.00002.39512007.03.27 11:112.38600.000.000.00-22.39
19639412007.03.27 09:02buy0.08gbpchf2.38970.00002.39202007.03.27 11:112.38590.000.000.00-25.03
19644052007.03.27 09:41buy0.17gbpchf2.38670.00002.38902007.03.27 11:112.38580.000.000.00-12.59
19650212007.03.27 10:05buy0.36gbpchf2.38360.00002.38592007.03.27 11:102.38590.000.000.0068.18
19655742007.03.27 11:00sell0.02gbpchf2.38380.00002.38152007.03.27 15:182.38530.000.000.00-2.47
19662062007.03.27 12:21sell0.04gbpchf2.38680.00002.38452007.03.27 15:182.38450.000.000.007.58
19698042007.03.27 17:00sell0.02gbpchf2.38500.00002.38292007.03.27 22:022.38290.000.00-0.343.47
19725762007.03.28 00:00sell0.02gbpchf2.38080.00002.37852007.03.28 05:252.37850.000.000.003.80
19768832007.03.28 09:00sell0.02gbpchf2.38170.00002.37942007.03.28 09:302.37940.000.000.003.79
19771472007.03.28 09:30sell0.02gbpchf2.37760.00002.37532007.03.28 12:302.37830.000.000.00-1.15
19784882007.03.28 11:14sell0.04gbpchf2.38070.00002.37842007.03.28 12:302.37840.000.000.007.59
19861832007.03.28 17:04buy0.02gbpchf2.38360.00002.38592007.03.28 17:212.38590.000.000.003.79
19867392007.03.28 17:21buy0.02gbpchf2.38650.00002.38882007.03.28 20:322.38880.000.000.003.78
19886582007.03.28 20:32buy0.02gbpchf2.38950.00002.39182007.03.29 00:512.38880.000.000.75-1.15
19889392007.03.28 21:09buy0.04gbpchf2.38650.00002.38882007.03.29 00:512.38880.000.001.517.56
19910322007.03.29 03:00buy0.02gbpchf2.38940.00002.39172007.03.29 13:312.38870.000.000.00-1.15
19948722007.03.29 10:26buy0.04gbpchf2.38640.00002.38872007.03.29 13:312.38870.000.000.007.56
19952322007.03.29 11:19sell0.02gbpchf2.38440.00002.38212007.03.29 16:592.38810.000.000.00-6.08
19959962007.03.29 13:17sell0.04gbpchf2.38740.00002.38512007.03.29 16:592.38820.000.000.00-2.63
19969892007.03.29 13:41sell0.08gbpchf2.39040.00002.38812007.03.29 16:582.38810.000.000.0015.12
19992272007.03.29 17:00buy0.02gbpchf2.38820.00002.39052007.03.29 22:482.39050.000.000.253.77
20016072007.03.29 22:49buy0.02gbpchf2.39110.00002.39342007.03.30 08:032.39040.000.000.00-1.15
20048042007.03.30 05:02sell0.02gbpchf2.38740.00002.38512007.03.30 08:182.38780.000.000.00-0.66
20048052007.03.30 05:02buy0.04gbpchf2.38800.00002.39032007.03.30 08:032.39030.000.000.007.56
20062602007.03.30 08:03sell0.04gbpchf2.39040.00002.38812007.03.30 08:182.38810.000.000.007.55
20086222007.03.30 10:00sell0.02gbpchf2.38790.00002.38562007.03.30 13:242.38880.000.000.00-1.48
20096172007.03.30 11:52sell0.04gbpchf2.39100.00002.38872007.03.30 13:242.38870.000.000.007.55
19010282007.03.21 23:07buy0.02gbpjpy231.250.00231.482007.03.22 00:24231.150.000.000.00-1.71
19011862007.03.21 23:16buy0.04gbpjpy230.930.00231.162007.03.22 00:24231.160.000.000.007.84
19036992007.03.22 03:00buy0.02gbpjpy231.430.00231.662007.03.22 08:38231.040.000.000.00-6.64
19087412007.03.22 06:08buy0.04gbpjpy231.130.00231.362007.03.22 08:38231.050.000.000.00-2.73
19127152007.03.22 07:57buy0.08gbpjpy230.820.00231.052007.03.22 08:38231.050.000.000.0015.67
19150682007.03.22 10:00sell0.02gbpjpy231.160.00230.932007.03.22 10:58231.630.000.000.00-7.99
19154612007.03.22 10:30sell0.04gbpjpy231.580.00231.352007.03.22 10:58231.650.000.000.00-2.38
19154682007.03.22 10:30buy0.02gbpjpy231.730.00231.962007.03.22 10:39231.960.000.000.003.91
19159212007.03.22 10:39sell0.08gbpjpy231.890.00231.662007.03.22 10:58231.660.000.000.0015.65
19159402007.03.22 10:40buy0.02gbpjpy232.040.00232.272007.03.22 11:40231.980.000.000.00-1.02
19166092007.03.22 10:50buy0.04gbpjpy231.730.00231.962007.03.22 11:40231.960.000.000.007.81
19178982007.03.22 12:00buy0.02gbpjpy232.160.00232.392007.03.22 13:40231.790.000.000.00-6.28
19186162007.03.22 12:57buy0.04gbpjpy231.850.00232.082007.03.22 13:40231.780.000.000.00-2.38
19187932007.03.22 13:06buy0.08gbpjpy231.540.00231.772007.03.22 13:40231.770.000.000.0015.62
19243712007.03.22 17:44buy0.02gbpjpy232.270.00232.502007.03.23 00:53232.180.000.000.40-1.53
19267532007.03.22 20:34buy0.04gbpjpy231.970.00232.202007.03.23 00:53232.200.000.000.807.78
19275562007.03.22 23:30sell0.02gbpjpy231.770.00231.542007.03.23 01:37231.860.000.000.00-1.53
19276832007.03.22 23:54sell0.04gbpjpy232.080.00231.852007.03.23 01:37231.850.000.000.007.80
19356492007.03.23 12:00sell0.02gbpjpy231.400.00231.172007.03.23 13:44231.170.000.000.003.92
19370342007.03.23 13:44sell0.02gbpjpy231.080.00230.852007.03.27 01:46232.630.000.00-1.02-26.23
19407282007.03.23 17:19sell0.04gbpjpy231.390.00231.162007.03.25 22:17231.160.000.00-1.037.80
19587622007.03.26 20:22buy0.02gbpjpy232.660.00232.892007.03.27 00:37232.890.000.000.403.89
19587632007.03.26 20:22sell0.04gbpjpy232.570.00232.342007.03.27 01:46232.620.000.00-1.03-1.70
19601732007.03.27 00:36sell0.08gbpjpy232.870.00232.642007.03.27 01:46232.640.000.000.0015.57
19607872007.03.27 02:00buy0.02gbpjpy232.660.00232.892007.03.27 09:56232.590.000.000.00-1.18
19620392007.03.27 05:02sell0.02gbpjpy232.450.00232.242007.03.27 07:51232.240.000.000.003.56
19627842007.03.27 07:30buy0.04gbpjpy232.370.00232.582007.03.27 09:56232.580.000.000.007.10
19630362007.03.27 07:51sell0.02gbpjpy232.140.00231.912007.03.27 10:17232.220.000.000.00-1.35
19638802007.03.27 09:01sell0.04gbpjpy232.440.00232.212007.03.27 10:17232.210.000.000.007.78
19664662007.03.27 13:00sell0.02gbpjpy232.390.00232.162007.03.27 13:38232.160.000.000.003.89
19668332007.03.27 13:38sell0.02gbpjpy232.080.00231.852007.03.27 15:10231.850.000.000.003.89
19698052007.03.27 17:00sell0.02gbpjpy231.600.00231.372007.03.27 21:05231.690.000.000.00-1.53
19705382007.03.27 18:38sell0.04gbpjpy231.900.00231.672007.03.27 21:05231.670.000.000.007.80
19710832007.03.27 21:05sell0.02gbpjpy231.590.00231.362007.03.27 22:15231.360.000.00-0.523.91
19725832007.03.28 00:00sell0.02gbpjpy231.560.00231.332007.03.28 01:54231.620.000.000.00-1.02
19732102007.03.28 00:50sell0.04gbpjpy231.860.00231.632007.03.28 01:54231.630.000.000.007.81
19745242007.03.28 04:00sell0.02gbpjpy230.800.00230.572007.03.28 05:25230.570.000.000.003.92
19748862007.03.28 05:25sell0.02gbpjpy230.450.00230.222007.03.28 05:36230.220.000.000.003.93
19751822007.03.28 05:36sell0.02gbpjpy230.110.00229.882007.03.28 09:34230.180.000.000.00-1.19
19758142007.03.28 07:18sell0.04gbpjpy230.420.00230.192007.03.28 09:33230.190.000.000.007.84
19773392007.03.28 09:34sell0.02gbpjpy230.100.00229.872007.03.28 11:29230.170.000.000.00-1.19
19779212007.03.28 10:28sell0.04gbpjpy230.400.00230.172007.03.28 11:29230.170.000.000.007.85
19786812007.03.28 11:29sell0.02gbpjpy230.070.00229.842007.03.28 13:04230.130.000.000.00-1.02
19790342007.03.28 11:46sell0.04gbpjpy230.370.00230.142007.03.28 13:04230.140.000.000.007.85
19799672007.03.28 13:04sell0.02gbpjpy230.040.00229.812007.03.28 13:35229.810.000.000.003.94
19807982007.03.28 13:35sell0.02gbpjpy229.730.00229.502007.03.28 14:53229.780.000.000.00-0.86
19813682007.03.28 13:55sell0.04gbpjpy230.050.00229.822007.03.28 14:53229.820.000.000.007.87
19825102007.03.28 15:02sell0.02gbpjpy229.390.00229.162007.03.28 15:34229.380.000.000.000.17
19828372007.03.28 15:15sell0.04gbpjpy229.690.00229.462007.03.28 15:34229.460.000.000.007.89
19832922007.03.28 15:34sell0.02gbpjpy229.330.00229.102007.03.28 15:41229.100.000.000.003.95
19837562007.03.28 15:41sell0.02gbpjpy228.960.00228.732007.03.28 16:27229.020.000.000.00-1.03
19845382007.03.28 16:08sell0.04gbpjpy229.300.00229.072007.03.28 16:27229.070.000.000.007.88
19851082007.03.28 16:27sell0.02gbpjpy228.920.00228.692007.03.28 16:56228.990.000.000.00-1.20
19852162007.03.28 16:30sell0.04gbpjpy229.230.00229.002007.03.28 16:56229.000.000.000.007.88
19860142007.03.28 16:56sell0.02gbpjpy228.910.00228.682007.03.28 18:38229.310.000.000.00-6.85
19862312007.03.28 17:05sell0.04gbpjpy229.210.00228.982007.03.28 18:37229.290.000.000.00-2.74
19867802007.03.28 17:22sell0.08gbpjpy229.530.00229.302007.03.28 18:37229.300.000.000.0015.76
19875012007.03.28 18:38sell0.02gbpjpy229.230.00229.002007.03.28 19:21229.340.000.000.00-1.89
19875662007.03.28 18:45sell0.04gbpjpy229.560.00229.332007.03.28 19:21229.330.000.000.007.88
19877892007.03.28 19:21sell0.02gbpjpy229.240.00229.012007.03.29 01:50229.640.000.00-1.56-6.84
19900192007.03.29 00:50sell0.04gbpjpy229.560.00229.332007.03.29 01:50229.630.000.000.00-2.40
19902452007.03.29 01:10sell0.08gbpjpy229.860.00229.632007.03.29 01:50229.630.000.000.0015.73
19914182007.03.29 04:17buy0.02gbpjpy230.030.00230.262007.03.29 04:51230.260.000.000.003.92
19917342007.03.29 04:51buy0.02gbpjpy230.370.00230.602007.03.29 07:09230.280.000.000.00-1.54
19923072007.03.29 05:46buy0.04gbpjpy230.070.00230.302007.03.29 07:08230.300.000.000.007.85
19927972007.03.29 07:09buy0.02gbpjpy230.390.00230.622007.03.29 07:54230.620.000.000.003.92
19932522007.03.29 07:54buy0.02gbpjpy230.720.00230.952007.03.29 13:31230.950.000.000.003.91
19963512007.03.29 13:31buy0.02gbpjpy231.050.00231.282007.03.29 15:15231.280.000.000.003.91
19980772007.03.29 15:15buy0.02gbpjpy231.360.00231.592007.03.29 17:46231.250.000.000.00-1.86
19995532007.03.29 17:20buy0.04gbpjpy231.060.00231.292007.03.29 17:45231.290.000.000.007.81
19998572007.03.29 17:46buy0.02gbpjpy231.330.00231.562007.03.29 18:42231.560.000.000.003.90
20004602007.03.29 19:00buy0.02gbpjpy231.580.00231.812007.03.30 00:30231.810.000.000.403.89
20021502007.03.30 00:30buy0.02gbpjpy231.890.00232.122007.03.30 03:33230.840.000.000.00-17.85
20026462007.03.30 01:35buy0.04gbpjpy231.560.00231.792007.03.30 03:33230.850.000.000.00-24.14
20030202007.03.30 02:24buy0.08gbpjpy231.260.00231.492007.03.30 03:32230.870.000.000.00-26.52
20033002007.03.30 03:00sell0.02gbpjpy231.110.00230.882007.03.30 03:17230.880.000.000.003.91
20034472007.03.30 03:16buy0.17gbpjpy230.950.00231.182007.03.30 03:32230.860.000.000.00-13.01
20034692007.03.30 03:17sell0.02gbpjpy230.770.00230.542007.03.30 06:41231.140.000.000.00-6.29
20036492007.03.30 03:27buy0.36gbpjpy230.640.00230.872007.03.30 03:32230.870.000.000.0070.37
20039632007.03.30 03:46sell0.04gbpjpy231.080.00230.852007.03.30 06:41231.130.000.000.00-1.70
20050682007.03.30 05:29sell0.08gbpjpy231.390.00231.162007.03.30 06:41231.160.000.000.0015.63
19154842007.03.22 10:30buy0.02gbpusd1.97120.00001.97352007.03.22 19:171.96450.000.000.00-13.40
19189162007.03.22 13:13buy0.04gbpusd1.96810.00001.97042007.03.22 19:171.96440.000.000.00-14.80
19232772007.03.22 17:31buy0.08gbpusd1.96500.00001.96732007.03.22 19:171.96430.000.000.00-5.60
19253942007.03.22 18:15buy0.17gbpusd1.96200.00001.96432007.03.22 19:171.96430.000.000.0039.10
19260082007.03.22 19:00sell0.02gbpusd1.96310.00001.96082007.03.23 10:101.96370.000.00-0.01-1.20
19328242007.03.23 09:02sell0.04gbpusd1.96620.00001.96392007.03.23 10:101.96390.000.000.009.20
19385662007.03.23 15:17sell0.02gbpusd1.96170.00001.95942007.03.23 15:441.95940.000.000.004.60
19394432007.03.23 15:44sell0.02gbpusd1.95920.00001.95692007.03.27 01:291.96780.000.00-0.02-17.20
19403032007.03.23 16:27sell0.04gbpusd1.96230.00001.96002007.03.25 22:171.96000.000.00-0.039.20
19587602007.03.26 20:22sell0.04gbpusd1.97000.00001.96772007.03.27 01:291.96770.000.00-0.039.20
19587642007.03.26 20:22buy0.02gbpusd1.97050.00001.97282007.03.27 15:201.96710.000.000.01-6.80
19605672007.03.27 01:30sell0.02gbpusd1.96760.00001.96532007.03.27 09:521.96530.000.000.004.60
19610062007.03.27 02:44buy0.04gbpusd1.96770.00001.96972007.03.27 15:201.96700.000.000.00-2.80
19648862007.03.27 10:03buy0.08gbpusd1.96470.00001.96702007.03.27 15:201.96700.000.000.0018.40
19664682007.03.27 13:00sell0.02gbpusd1.96510.00001.96282007.03.28 07:021.96280.000.00-0.014.60
19757352007.03.28 07:02sell0.02gbpusd1.96260.00001.96032007.03.28 09:301.96030.000.000.004.60
19783722007.03.28 11:00sell0.02gbpusd1.96360.00001.96132007.03.28 16:201.96430.000.000.00-1.40
19803182007.03.28 13:30buy0.02gbpusd1.96630.00001.96862007.03.29 05:121.96560.000.000.02-1.40
19811362007.03.28 13:48sell0.04gbpusd1.96670.00001.96442007.03.28 16:201.96440.000.000.009.20
19853162007.03.28 16:30buy0.04gbpusd1.96320.00001.96552007.03.29 05:111.96550.000.000.049.20
19940672007.03.29 09:00buy0.02gbpusd1.96440.00001.96672007.03.30 09:201.95760.000.000.01-13.60
19979742007.03.29 15:08sell0.02gbpusd1.96230.00001.96002007.03.30 05:021.96300.000.00-0.01-1.40
20044832007.03.30 04:30sell0.04gbpusd1.96530.00001.96302007.03.30 05:021.96300.000.000.009.20
20064572007.03.30 08:18buy0.06gbpusd1.96120.00001.96352007.03.30 09:201.95750.000.000.00-22.20
20071282007.03.30 08:37buy0.08gbpusd1.95820.00001.96052007.03.30 09:201.95740.000.000.00-6.40
20075412007.03.30 08:53buy0.17gbpusd1.95510.00001.95742007.03.30 09:201.95740.000.000.0039.10
19178992007.03.22 12:00buy0.02usdcad1.15730.00001.15962007.03.23 16:581.15960.000.000.043.97
19405262007.03.23 17:00buy0.02usdcad1.16020.00001.16252007.03.26 02:041.16250.000.000.043.96
19676822007.03.27 15:00sell0.02usdcad1.15750.00001.15522007.03.28 15:061.15820.000.00-0.06-1.21
19692932007.03.27 15:53buy0.02usdcad1.15880.00001.16112007.03.29 08:011.16110.000.000.173.96
19769762007.03.28 09:09sell0.04usdcad1.16050.00001.15822007.03.28 15:061.15820.000.000.007.94
19980122007.03.29 15:13sell0.02usdcad1.15710.00001.15482007.03.30 08:081.15480.000.00-0.063.98
19031632007.03.22 02:00sell0.02usdchf1.20810.00001.20582007.03.22 19:391.21500.000.000.00-11.36
19150592007.03.22 10:00buy0.02usdchf1.21100.00001.21332007.03.22 13:411.21330.000.000.003.79
19162442007.03.22 10:42sell0.04usdchf1.21110.00001.20882007.03.22 19:391.21490.000.000.00-12.51
19196022007.03.22 13:41buy0.02usdchf1.21360.00001.21592007.03.22 17:301.21290.000.000.00-1.15
19212882007.03.22 15:08buy0.04usdchf1.21060.00001.21292007.03.22 17:301.21290.000.000.007.59
19230682007.03.22 17:30buy0.02usdchf1.21310.00001.21542007.03.22 17:421.21540.000.000.003.78
19233802007.03.22 17:31sell0.08usdchf1.21420.00001.21192007.03.22 19:391.21500.000.000.00-5.27
19240882007.03.22 17:42buy0.02usdchf1.21580.00001.21812007.03.22 18:161.21810.000.000.003.78
19252912007.03.22 18:15sell0.17usdchf1.21720.00001.21492007.03.22 19:391.21490.000.000.0032.18
19255142007.03.22 18:16buy0.02usdchf1.21840.00001.22072007.03.23 15:001.21470.000.000.13-6.09
19262962007.03.22 19:33buy0.04usdchf1.21530.00001.21762007.03.23 15:001.21490.000.000.26-1.32
19365942007.03.23 13:25buy0.08usdchf1.21230.00001.21462007.03.23 15:001.21460.000.000.0015.14
19388672007.03.23 15:21buy0.02usdchf1.21790.00001.22022007.03.25 23:471.22020.000.000.133.77
19662542007.03.27 12:30sell0.02usdchf1.21480.00001.21252007.03.27 15:211.21250.000.000.003.79
19698092007.03.27 17:00sell0.02usdchf1.21310.00001.21082007.03.27 22:161.21080.000.00-0.173.80
19725752007.03.28 00:00sell0.02usdchf1.21050.00001.20842007.03.28 10:521.21130.000.000.00-1.32
19764842007.03.28 08:34sell0.04usdchf1.21350.00001.21122007.03.28 10:521.21120.000.000.007.60
19861852007.03.28 17:04buy0.02usdchf1.21510.00001.21742007.03.28 20:281.21740.000.000.003.78
20004862007.03.29 19:00buy0.02usdchf1.21760.00001.21992007.03.30 08:561.21990.000.000.133.77
19031482007.03.22 02:00sell0.02usdjpy117.450.00117.222007.03.23 09:56117.830.000.00-0.26-6.45
19159252007.03.22 10:39buy0.02usdjpy117.670.00117.902007.03.22 11:55117.900.000.000.003.90
19175042007.03.22 11:45sell0.04usdjpy117.760.00117.532007.03.23 09:55117.840.000.00-0.51-2.72
19179112007.03.22 12:00buy0.02usdjpy117.840.00118.072007.03.22 17:32118.070.000.000.003.90
19234712007.03.22 17:32sell0.08usdjpy118.070.00117.842007.03.23 09:55117.840.000.00-1.0215.61
19234962007.03.22 17:32buy0.02usdjpy118.100.00118.332007.03.23 15:00117.710.000.000.21-6.63
19334592007.03.23 09:56sell0.02usdjpy117.800.00117.572007.03.23 10:13117.570.000.000.003.91
19334692007.03.23 09:56buy0.04usdjpy117.790.00118.022007.03.23 15:00117.740.000.000.00-1.70
19356692007.03.23 12:00sell0.02usdjpy117.790.00117.562007.03.23 13:44117.560.000.000.003.91
19370292007.03.23 13:44sell0.02usdjpy117.540.00117.312007.03.27 08:02117.890.000.00-0.52-5.94
19372332007.03.23 13:57buy0.08usdjpy117.490.00117.722007.03.23 15:00117.720.000.000.0015.63
19389092007.03.23 15:21sell0.04usdjpy117.850.00117.622007.03.27 08:02117.910.000.00-1.02-2.04
19410322007.03.23 17:54buy0.02usdjpy118.030.00118.262007.03.26 10:11118.260.000.000.213.89
19594862007.03.26 22:38sell0.08usdjpy118.150.00117.922007.03.27 08:02117.920.000.000.0015.60
19613672007.03.27 04:00buy0.02usdjpy118.200.00118.432007.03.27 09:01118.130.000.000.00-1.19
19632362007.03.27 08:02buy0.04usdjpy117.890.00118.122007.03.27 09:01118.120.000.000.007.79
19701502007.03.27 18:00sell0.02usdjpy117.890.00117.662007.03.28 02:23117.660.000.00-0.263.91
19745252007.03.28 04:00sell0.02usdjpy117.430.00117.202007.03.28 05:38117.200.000.000.003.92
19752002007.03.28 05:38sell0.02usdjpy117.190.00116.962007.03.28 13:34116.960.000.000.003.93
19825112007.03.28 15:02sell0.02usdjpy116.690.00116.462007.03.28 15:41116.460.000.000.003.95
19837602007.03.28 15:41sell0.02usdjpy116.440.00116.212007.03.29 01:53116.800.000.00-0.77-6.16
19851982007.03.28 16:30sell0.04usdjpy116.750.00116.522007.03.29 01:53116.810.000.00-1.55-2.05
19902012007.03.29 01:09sell0.08usdjpy117.060.00116.832007.03.29 01:53116.830.000.000.0015.75
19913962007.03.29 04:17buy0.02usdjpy117.100.00117.332007.03.29 07:36117.330.000.000.003.92
19930402007.03.29 07:36buy0.02usdjpy117.350.00117.582007.03.29 13:31117.580.000.000.003.91
19979072007.03.29 15:00buy0.02usdjpy117.770.00118.002007.03.29 18:42118.000.000.000.003.90
20007662007.03.29 20:00buy0.02usdjpy117.990.00118.222007.03.30 08:03117.920.000.000.21-1.19
20033012007.03.30 03:00sell0.02usdjpy117.800.00117.572007.03.30 03:26117.570.000.000.003.91
20033702007.03.30 03:05buy0.04usdjpy117.680.00117.912007.03.30 08:03117.910.000.000.007.80
  0.00 0.00 2.91 720.56
Closed P/L: 723.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
19771302007.03.28 09:30sell0.02eurchf1.61640.00001.6141 1.62530.000.00-0.41-14.59
19861802007.03.28 17:04sell0.04eurchf1.61960.00001.6173 1.62530.000.00-0.84-18.69
19971122007.03.29 13:45sell0.08eurchf1.62260.00001.6203 1.62530.000.00-0.42-17.70
19979162007.03.29 15:00buy0.02eurchf1.62400.00001.6263 1.62480.000.000.081.31
20103582007.03.30 13:22buy0.02eurjpy157.390.00157.62 157.350.000.000.00-0.68
20101792007.03.30 13:00sell0.02eurusd1.33210.00001.3298 1.33250.000.000.00-0.80
20094682007.03.30 11:41buy0.02gbpchf2.39080.00002.3931 2.38760.000.000.00-5.25
20102642007.03.30 13:11buy0.02gbpjpy231.520.00231.75 231.210.000.000.00-5.25
20104082007.03.30 13:27buy0.04gbpjpy231.180.00231.41 231.210.000.000.001.02
20088162007.03.30 10:30sell0.02gbpusd1.95700.00001.9547 1.95800.000.000.00-2.00
20086192007.03.30 10:00sell0.02usdcad1.15330.00001.1510 1.15440.000.000.00-1.91
19796422007.03.28 12:43sell0.02usdchf1.20960.00001.2073 1.22010.000.00-0.68-17.21
19851872007.03.28 16:30sell0.04usdchf1.21270.00001.2104 1.22010.000.00-1.36-24.26
19868542007.03.28 17:24sell0.08usdchf1.21570.00001.2134 1.22010.000.00-2.72-28.85
20071692007.03.30 08:37sell0.17usdchf1.21880.00001.2165 1.22010.000.000.00-18.11
20078172007.03.30 08:56buy0.02usdchf1.22060.00001.2229 1.21960.000.000.00-1.64
20036022007.03.30 03:26sell0.02usdjpy117.540.00117.31 118.150.000.000.00-10.33
20050492007.03.30 05:29sell0.04usdjpy117.850.00117.62 118.150.000.000.00-10.16
20078682007.03.30 09:00buy0.02usdjpy118.050.00118.28 118.110.000.000.001.02
20083022007.03.30 09:22sell0.08usdjpy118.150.00117.92 118.150.000.000.000.00
  0.00 0.00 -6.35 -174.08
 Floating P/L: -180.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 723.47 Floating P/L: -180.43 Margin: 972.42
Balance: 3 723.47 Equity: 3 543.04 Free Margin: 2 570.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 421.42 Gross Loss: 697.95 Total Net Profit: 723.47
Profit Factor: 2.04 Expected Payoff: 2.69  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 81.52 (2.18%) Relative Drawdown: 2.28% (76.32)
 
Total Trades: 269 Short Positions (won %): 144 (61.11%) Long Positions (won %): 125 (56.00%)
Profit Trades (% of total): 158 (58.74%) Loss trades (% of total): 111 (41.26%)
Largest profit trade: 79.81 loss trade: -27.25
Average profit trade: 9.00 loss trade: -6.29
Maximum consecutive wins ($): 16 (85.94) consecutive losses ($): 4 (-81.52)
Maximal consecutive profit (count): 98.21 (8) consecutive loss (count): -81.52 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2