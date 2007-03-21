|Account: 9009430
|Name: Dude
|Currency: USD
|2007 March 30, 13:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1900847
|2007.03.21 22:57
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1923070
|2007.03.22 17:30
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6197
|0.0000
|1.6220
|2007.03.23 15:21
|1.6189
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.32
|1936429
|2007.03.23 13:16
|buy
|0.04
|eurchf
|1.6166
|0.0000
|1.6189
|2007.03.23 15:21
|1.6189
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|1937825
|2007.03.23 15:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6170
|0.0000
|1.6147
|2007.03.27 22:15
|1.6179
|0.00
|0.00
|-0.32
|-1.49
|1939643
|2007.03.23 15:44
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6196
|0.0000
|1.6219
|2007.03.27 13:31
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.16
|3.78
|1940408
|2007.03.23 16:45
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6200
|0.0000
|1.6177
|2007.03.26 03:07
|1.6177
|0.00
|0.00
|-0.21
|7.55
|1958766
|2007.03.26 20:23
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6202
|0.0000
|1.6179
|2007.03.27 22:15
|1.6179
|0.00
|0.00
|-0.42
|7.60
|1983024
|2007.03.28 15:30
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6179
|0.0000
|1.6202
|2007.03.28 17:04
|1.6202
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1986201
|2007.03.28 17:04
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6204
|0.0000
|1.6227
|2007.03.29 13:45
|1.6227
|0.00
|0.00
|0.25
|3.78
|1901026
|2007.03.21 23:07
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.23
|0.00
|157.46
|2007.03.22 00:33
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1920853
|2007.03.22 15:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.54
|2007.03.22 17:37
|157.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1923669
|2007.03.22 17:37
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.58
|0.00
|157.81
|2007.03.23 00:45
|157.51
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.18
|1927471
|2007.03.22 23:22
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.28
|0.00
|157.51
|2007.03.23 00:45
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|1935666
|2007.03.23 12:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.84
|0.00
|156.61
|2007.03.23 13:57
|156.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1937257
|2007.03.23 13:57
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.57
|0.00
|156.34
|2007.03.26 02:15
|156.34
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.91
|1941028
|2007.03.23 17:54
|sell
|0.04
|eurjpy
|156.88
|0.00
|156.65
|2007.03.25 22:28
|156.65
|0.00
|0.00
|-0.44
|7.80
|1941149
|2007.03.23 18:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.90
|0.00
|157.13
|2007.03.26 13:07
|157.13
|0.00
|0.00
|0.17
|3.89
|1958982
|2007.03.26 21:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.40
|0.00
|157.63
|2007.03.27 00:36
|157.63
|0.00
|0.00
|0.17
|3.89
|1960780
|2007.03.27 02:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.52
|0.00
|157.75
|2007.03.27 09:00
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1962627
|2007.03.27 07:12
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.33
|0.00
|157.10
|2007.03.27 13:36
|157.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|1963234
|2007.03.27 08:02
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.22
|0.00
|157.45
|2007.03.27 09:00
|157.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|1964129
|2007.03.27 09:18
|sell
|0.04
|eurjpy
|157.64
|0.00
|157.41
|2007.03.27 13:36
|157.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|1966251
|2007.03.27 12:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.96
|0.00
|158.19
|2007.03.29 14:30
|157.00
|0.00
|0.00
|0.70
|-16.30
|1966259
|2007.03.27 12:30
|sell
|0.08
|eurjpy
|157.94
|0.00
|157.71
|2007.03.27 13:36
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|15.57
|1967056
|2007.03.27 14:14
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.66
|0.00
|157.89
|2007.03.29 14:30
|156.99
|0.00
|0.00
|1.40
|-22.75
|1968086
|2007.03.27 15:14
|buy
|0.08
|eurjpy
|157.35
|0.00
|157.58
|2007.03.29 14:30
|156.98
|0.00
|0.00
|2.81
|-25.13
|1970170
|2007.03.27 18:01
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.35
|0.00
|157.12
|2007.03.28 02:20
|157.12
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.91
|1973711
|2007.03.28 02:20
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.09
|0.00
|156.86
|2007.03.28 02:27
|156.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1973779
|2007.03.28 02:23
|buy
|0.17
|eurjpy
|157.04
|0.00
|157.27
|2007.03.29 14:30
|156.97
|0.00
|0.00
|4.48
|-10.11
|1973864
|2007.03.28 02:27
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.84
|0.00
|156.61
|2007.03.28 05:35
|156.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1973949
|2007.03.28 02:30
|buy
|0.36
|eurjpy
|156.73
|0.00
|156.96
|2007.03.29 14:30
|156.96
|0.00
|0.00
|9.49
|70.32
|1975104
|2007.03.28 05:35
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.57
|0.00
|156.34
|2007.03.28 11:29
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1978663
|2007.03.28 11:29
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.31
|0.00
|156.08
|2007.03.28 13:35
|156.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1980836
|2007.03.28 13:35
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.06
|0.00
|155.83
|2007.03.28 15:34
|155.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1983437
|2007.03.28 15:34
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.80
|0.00
|155.57
|2007.03.28 15:44
|155.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|1983860
|2007.03.28 15:44
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.56
|0.00
|155.33
|2007.03.28 16:28
|155.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|1984492
|2007.03.28 16:07
|sell
|0.04
|eurjpy
|155.86
|0.00
|155.63
|2007.03.28 16:28
|155.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|1986179
|2007.03.28 17:04
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.76
|0.00
|155.53
|2007.03.28 21:48
|155.53
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1989414
|2007.03.28 22:24
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.66
|0.00
|155.43
|2007.03.29 01:54
|155.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1997906
|2007.03.29 15:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.05
|0.00
|157.28
|2007.03.29 15:43
|157.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1998583
|2007.03.29 15:43
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.54
|2007.03.29 18:33
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1999564
|2007.03.29 17:23
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.01
|0.00
|157.24
|2007.03.29 18:33
|157.24
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|2000778
|2007.03.29 20:01
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.37
|0.00
|157.60
|2007.03.30 04:43
|157.00
|0.00
|0.00
|0.17
|-6.29
|2003033
|2007.03.30 02:25
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.07
|0.00
|157.30
|2007.03.30 04:43
|156.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|2003304
|2007.03.30 03:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.99
|0.00
|156.76
|2007.03.30 03:25
|156.76
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|2003596
|2007.03.30 03:25
|buy
|0.08
|eurjpy
|156.75
|0.00
|156.98
|2007.03.30 04:43
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|15.64
|2003597
|2007.03.30 03:25
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.72
|0.00
|156.49
|2007.03.30 11:29
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.44
|2004620
|2007.03.30 04:44
|sell
|0.06
|eurjpy
|157.02
|0.00
|156.79
|2007.03.30 11:29
|157.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.58
|2008105
|2007.03.30 09:17
|sell
|0.08
|eurjpy
|157.33
|0.00
|157.10
|2007.03.30 11:29
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|15.59
|1903152
|2007.03.22 02:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3400
|0.0000
|1.3423
|2007.03.23 13:26
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.14
|-13.60
|1913822
|2007.03.22 08:21
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3370
|0.0000
|1.3393
|2007.03.23 13:26
|1.3333
|0.00
|0.00
|-0.29
|-14.80
|1915083
|2007.03.22 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3363
|0.0000
|1.3340
|2007.03.22 17:31
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1923356
|2007.03.22 17:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3338
|0.0000
|1.3315
|2007.03.22 18:16
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1923363
|2007.03.22 17:31
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3339
|0.0000
|1.3362
|2007.03.23 13:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.58
|-5.60
|1925482
|2007.03.22 18:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3313
|0.0000
|1.3290
|2007.03.23 15:44
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.11
|4.60
|1934202
|2007.03.23 10:13
|buy
|0.17
|eurusd
|1.3309
|0.0000
|1.3332
|2007.03.23 13:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|1939618
|2007.03.23 15:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3266
|2007.03.25 23:48
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.11
|4.60
|1958791
|2007.03.26 20:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3333
|0.0000
|1.3356
|2007.03.27 15:18
|1.3356
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.60
|1982734
|2007.03.28 15:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|1.3389
|2007.03.30 13:22
|1.3326
|0.00
|0.00
|-0.57
|-8.00
|1985521
|2007.03.28 16:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3334
|0.0000
|1.3357
|2007.03.30 13:22
|1.3325
|0.00
|0.00
|-1.15
|-3.60
|2009620
|2007.03.30 11:52
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3303
|0.0000
|1.3326
|2007.03.30 13:22
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|1901193
|2007.03.21 23:16
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3773
|0.0000
|2.3750
|2007.03.22 07:58
|2.3781
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|1904313
|2007.03.22 03:19
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3803
|0.0000
|2.3780
|2007.03.22 07:58
|2.3780
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|1915062
|2007.03.22 10:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3826
|0.0000
|2.3849
|2007.03.22 10:30
|2.3849
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|1915478
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3862
|0.0000
|2.3885
|2007.03.22 17:47
|2.3885
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1922532
|2007.03.22 17:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3830
|0.0000
|2.3807
|2007.03.22 19:37
|2.3870
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|1923803
|2007.03.22 17:39
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3860
|0.0000
|2.3837
|2007.03.22 19:37
|2.3869
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|1924812
|2007.03.22 17:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3885
|0.0000
|2.3908
|2007.03.23 08:29
|2.3877
|0.00
|0.00
|0.25
|-1.32
|1925304
|2007.03.22 18:15
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3891
|0.0000
|2.3868
|2007.03.22 19:37
|2.3868
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|1926365
|2007.03.22 19:44
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3855
|0.0000
|2.3878
|2007.03.23 08:29
|2.3878
|0.00
|0.00
|0.50
|7.57
|1927241
|2007.03.22 22:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3851
|0.0000
|2.3828
|2007.03.23 09:54
|2.3886
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|1932748
|2007.03.23 09:01
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3883
|0.0000
|2.3906
|2007.03.23 09:40
|2.3906
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1932864
|2007.03.23 09:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3881
|0.0000
|2.3858
|2007.03.23 09:54
|2.3889
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|1933240
|2007.03.23 09:40
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3913
|0.0000
|2.3936
|2007.03.23 12:03
|2.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.42
|1933257
|2007.03.23 09:40
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3912
|0.0000
|2.3889
|2007.03.23 09:54
|2.3889
|0.00
|0.00
|0.00
|15.15
|1933407
|2007.03.23 09:54
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3882
|0.0000
|2.3905
|2007.03.23 12:03
|2.3873
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|1934182
|2007.03.23 10:13
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3851
|0.0000
|2.3874
|2007.03.23 12:03
|2.3874
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|1936631
|2007.03.23 13:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3836
|0.0000
|2.3813
|2007.03.27 08:13
|2.3915
|0.00
|0.00
|-0.68
|-13.01
|1938181
|2007.03.23 15:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3866
|0.0000
|2.3843
|2007.03.27 08:13
|2.3914
|0.00
|0.00
|-1.38
|-15.80
|1940361
|2007.03.23 16:38
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3896
|0.0000
|2.3873
|2007.03.27 08:13
|2.3915
|0.00
|0.00
|-2.74
|-12.52
|1958761
|2007.03.26 20:22
|sell
|0.17
|gbpchf
|2.3939
|0.0000
|2.3916
|2007.03.27 08:13
|2.3916
|0.00
|0.00
|-2.92
|32.19
|1959780
|2007.03.26 23:39
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3958
|0.0000
|2.3981
|2007.03.27 11:11
|2.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.31
|1962876
|2007.03.27 07:35
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3928
|0.0000
|2.3951
|2007.03.27 11:11
|2.3860
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.39
|1963941
|2007.03.27 09:02
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3897
|0.0000
|2.3920
|2007.03.27 11:11
|2.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.03
|1964405
|2007.03.27 09:41
|buy
|0.17
|gbpchf
|2.3867
|0.0000
|2.3890
|2007.03.27 11:11
|2.3858
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.59
|1965021
|2007.03.27 10:05
|buy
|0.36
|gbpchf
|2.3836
|0.0000
|2.3859
|2007.03.27 11:10
|2.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|68.18
|1965574
|2007.03.27 11:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3838
|0.0000
|2.3815
|2007.03.27 15:18
|2.3853
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|1966206
|2007.03.27 12:21
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3868
|0.0000
|2.3845
|2007.03.27 15:18
|2.3845
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|1969804
|2007.03.27 17:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3850
|0.0000
|2.3829
|2007.03.27 22:02
|2.3829
|0.00
|0.00
|-0.34
|3.47
|1972576
|2007.03.28 00:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3808
|0.0000
|2.3785
|2007.03.28 05:25
|2.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|1976883
|2007.03.28 09:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3817
|0.0000
|2.3794
|2007.03.28 09:30
|2.3794
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1977147
|2007.03.28 09:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3776
|0.0000
|2.3753
|2007.03.28 12:30
|2.3783
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|1978488
|2007.03.28 11:14
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3807
|0.0000
|2.3784
|2007.03.28 12:30
|2.3784
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|1986183
|2007.03.28 17:04
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3836
|0.0000
|2.3859
|2007.03.28 17:21
|2.3859
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1986739
|2007.03.28 17:21
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3865
|0.0000
|2.3888
|2007.03.28 20:32
|2.3888
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1988658
|2007.03.28 20:32
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3895
|0.0000
|2.3918
|2007.03.29 00:51
|2.3888
|0.00
|0.00
|0.75
|-1.15
|1988939
|2007.03.28 21:09
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3865
|0.0000
|2.3888
|2007.03.29 00:51
|2.3888
|0.00
|0.00
|1.51
|7.56
|1991032
|2007.03.29 03:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3894
|0.0000
|2.3917
|2007.03.29 13:31
|2.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|1994872
|2007.03.29 10:26
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3864
|0.0000
|2.3887
|2007.03.29 13:31
|2.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|1995232
|2007.03.29 11:19
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3844
|0.0000
|2.3821
|2007.03.29 16:59
|2.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|1995996
|2007.03.29 13:17
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3874
|0.0000
|2.3851
|2007.03.29 16:59
|2.3882
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|1996989
|2007.03.29 13:41
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3904
|0.0000
|2.3881
|2007.03.29 16:58
|2.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|1999227
|2007.03.29 17:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3882
|0.0000
|2.3905
|2007.03.29 22:48
|2.3905
|0.00
|0.00
|0.25
|3.77
|2001607
|2007.03.29 22:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3911
|0.0000
|2.3934
|2007.03.30 08:03
|2.3904
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|2004804
|2007.03.30 05:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3874
|0.0000
|2.3851
|2007.03.30 08:18
|2.3878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|2004805
|2007.03.30 05:02
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3880
|0.0000
|2.3903
|2007.03.30 08:03
|2.3903
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|2006260
|2007.03.30 08:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3904
|0.0000
|2.3881
|2007.03.30 08:18
|2.3881
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|2008622
|2007.03.30 10:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3879
|0.0000
|2.3856
|2007.03.30 13:24
|2.3888
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|2009617
|2007.03.30 11:52
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3910
|0.0000
|2.3887
|2007.03.30 13:24
|2.3887
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|1901028
|2007.03.21 23:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.25
|0.00
|231.48
|2007.03.22 00:24
|231.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|1901186
|2007.03.21 23:16
|buy
|0.04
|gbpjpy
|230.93
|0.00
|231.16
|2007.03.22 00:24
|231.16
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|1903699
|2007.03.22 03:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.43
|0.00
|231.66
|2007.03.22 08:38
|231.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|1908741
|2007.03.22 06:08
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.13
|0.00
|231.36
|2007.03.22 08:38
|231.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|1912715
|2007.03.22 07:57
|buy
|0.08
|gbpjpy
|230.82
|0.00
|231.05
|2007.03.22 08:38
|231.05
|0.00
|0.00
|0.00
|15.67
|1915068
|2007.03.22 10:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.16
|0.00
|230.93
|2007.03.22 10:58
|231.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|1915461
|2007.03.22 10:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.58
|0.00
|231.35
|2007.03.22 10:58
|231.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|1915468
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.73
|0.00
|231.96
|2007.03.22 10:39
|231.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1915921
|2007.03.22 10:39
|sell
|0.08
|gbpjpy
|231.89
|0.00
|231.66
|2007.03.22 10:58
|231.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.65
|1915940
|2007.03.22 10:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.04
|0.00
|232.27
|2007.03.22 11:40
|231.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1916609
|2007.03.22 10:50
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.73
|0.00
|231.96
|2007.03.22 11:40
|231.96
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|1917898
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.16
|0.00
|232.39
|2007.03.22 13:40
|231.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|1918616
|2007.03.22 12:57
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.85
|0.00
|232.08
|2007.03.22 13:40
|231.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|1918793
|2007.03.22 13:06
|buy
|0.08
|gbpjpy
|231.54
|0.00
|231.77
|2007.03.22 13:40
|231.77
|0.00
|0.00
|0.00
|15.62
|1924371
|2007.03.22 17:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.27
|0.00
|232.50
|2007.03.23 00:53
|232.18
|0.00
|0.00
|0.40
|-1.53
|1926753
|2007.03.22 20:34
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.97
|0.00
|232.20
|2007.03.23 00:53
|232.20
|0.00
|0.00
|0.80
|7.78
|1927556
|2007.03.22 23:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.77
|0.00
|231.54
|2007.03.23 01:37
|231.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|1927683
|2007.03.22 23:54
|sell
|0.04
|gbpjpy
|232.08
|0.00
|231.85
|2007.03.23 01:37
|231.85
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|1935649
|2007.03.23 12:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.40
|0.00
|231.17
|2007.03.23 13:44
|231.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1937034
|2007.03.23 13:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.08
|0.00
|230.85
|2007.03.27 01:46
|232.63
|0.00
|0.00
|-1.02
|-26.23
|1940728
|2007.03.23 17:19
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.39
|0.00
|231.16
|2007.03.25 22:17
|231.16
|0.00
|0.00
|-1.03
|7.80
|1958762
|2007.03.26 20:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.66
|0.00
|232.89
|2007.03.27 00:37
|232.89
|0.00
|0.00
|0.40
|3.89
|1958763
|2007.03.26 20:22
|sell
|0.04
|gbpjpy
|232.57
|0.00
|232.34
|2007.03.27 01:46
|232.62
|0.00
|0.00
|-1.03
|-1.70
|1960173
|2007.03.27 00:36
|sell
|0.08
|gbpjpy
|232.87
|0.00
|232.64
|2007.03.27 01:46
|232.64
|0.00
|0.00
|0.00
|15.57
|1960787
|2007.03.27 02:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|232.66
|0.00
|232.89
|2007.03.27 09:56
|232.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|1962039
|2007.03.27 05:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|232.45
|0.00
|232.24
|2007.03.27 07:51
|232.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|1962784
|2007.03.27 07:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|232.37
|0.00
|232.58
|2007.03.27 09:56
|232.58
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|1963036
|2007.03.27 07:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|232.14
|0.00
|231.91
|2007.03.27 10:17
|232.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|1963880
|2007.03.27 09:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|232.44
|0.00
|232.21
|2007.03.27 10:17
|232.21
|0.00
|0.00
|0.00
|7.78
|1966466
|2007.03.27 13:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|232.39
|0.00
|232.16
|2007.03.27 13:38
|232.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|1966833
|2007.03.27 13:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|232.08
|0.00
|231.85
|2007.03.27 15:10
|231.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|1969805
|2007.03.27 17:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.60
|0.00
|231.37
|2007.03.27 21:05
|231.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|1970538
|2007.03.27 18:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.90
|0.00
|231.67
|2007.03.27 21:05
|231.67
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|1971083
|2007.03.27 21:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.59
|0.00
|231.36
|2007.03.27 22:15
|231.36
|0.00
|0.00
|-0.52
|3.91
|1972583
|2007.03.28 00:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.56
|0.00
|231.33
|2007.03.28 01:54
|231.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1973210
|2007.03.28 00:50
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.86
|0.00
|231.63
|2007.03.28 01:54
|231.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|1974524
|2007.03.28 04:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.80
|0.00
|230.57
|2007.03.28 05:25
|230.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1974886
|2007.03.28 05:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.45
|0.00
|230.22
|2007.03.28 05:36
|230.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|1975182
|2007.03.28 05:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.11
|0.00
|229.88
|2007.03.28 09:34
|230.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|1975814
|2007.03.28 07:18
|sell
|0.04
|gbpjpy
|230.42
|0.00
|230.19
|2007.03.28 09:33
|230.19
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|1977339
|2007.03.28 09:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.10
|0.00
|229.87
|2007.03.28 11:29
|230.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|1977921
|2007.03.28 10:28
|sell
|0.04
|gbpjpy
|230.40
|0.00
|230.17
|2007.03.28 11:29
|230.17
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1978681
|2007.03.28 11:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.07
|0.00
|229.84
|2007.03.28 13:04
|230.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|1979034
|2007.03.28 11:46
|sell
|0.04
|gbpjpy
|230.37
|0.00
|230.14
|2007.03.28 13:04
|230.14
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1979967
|2007.03.28 13:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.04
|0.00
|229.81
|2007.03.28 13:35
|229.81
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|1980798
|2007.03.28 13:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.73
|0.00
|229.50
|2007.03.28 14:53
|229.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|1981368
|2007.03.28 13:55
|sell
|0.04
|gbpjpy
|230.05
|0.00
|229.82
|2007.03.28 14:53
|229.82
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|1982510
|2007.03.28 15:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.39
|0.00
|229.16
|2007.03.28 15:34
|229.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|1982837
|2007.03.28 15:15
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.69
|0.00
|229.46
|2007.03.28 15:34
|229.46
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|1983292
|2007.03.28 15:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.33
|0.00
|229.10
|2007.03.28 15:41
|229.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|1983756
|2007.03.28 15:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|228.96
|0.00
|228.73
|2007.03.28 16:27
|229.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|1984538
|2007.03.28 16:08
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.30
|0.00
|229.07
|2007.03.28 16:27
|229.07
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1985108
|2007.03.28 16:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|228.92
|0.00
|228.69
|2007.03.28 16:56
|228.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|1985216
|2007.03.28 16:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.23
|0.00
|229.00
|2007.03.28 16:56
|229.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1986014
|2007.03.28 16:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|228.91
|0.00
|228.68
|2007.03.28 18:38
|229.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|1986231
|2007.03.28 17:05
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.21
|0.00
|228.98
|2007.03.28 18:37
|229.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|1986780
|2007.03.28 17:22
|sell
|0.08
|gbpjpy
|229.53
|0.00
|229.30
|2007.03.28 18:37
|229.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15.76
|1987501
|2007.03.28 18:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.23
|0.00
|229.00
|2007.03.28 19:21
|229.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|1987566
|2007.03.28 18:45
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.56
|0.00
|229.33
|2007.03.28 19:21
|229.33
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1987789
|2007.03.28 19:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|229.24
|0.00
|229.01
|2007.03.29 01:50
|229.64
|0.00
|0.00
|-1.56
|-6.84
|1990019
|2007.03.29 00:50
|sell
|0.04
|gbpjpy
|229.56
|0.00
|229.33
|2007.03.29 01:50
|229.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|1990245
|2007.03.29 01:10
|sell
|0.08
|gbpjpy
|229.86
|0.00
|229.63
|2007.03.29 01:50
|229.63
|0.00
|0.00
|0.00
|15.73
|1991418
|2007.03.29 04:17
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.03
|0.00
|230.26
|2007.03.29 04:51
|230.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1991734
|2007.03.29 04:51
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.37
|0.00
|230.60
|2007.03.29 07:09
|230.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|1992307
|2007.03.29 05:46
|buy
|0.04
|gbpjpy
|230.07
|0.00
|230.30
|2007.03.29 07:08
|230.30
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1992797
|2007.03.29 07:09
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.39
|0.00
|230.62
|2007.03.29 07:54
|230.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1993252
|2007.03.29 07:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|230.72
|0.00
|230.95
|2007.03.29 13:31
|230.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1996351
|2007.03.29 13:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.05
|0.00
|231.28
|2007.03.29 15:15
|231.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1998077
|2007.03.29 15:15
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.36
|0.00
|231.59
|2007.03.29 17:46
|231.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|1999553
|2007.03.29 17:20
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.06
|0.00
|231.29
|2007.03.29 17:45
|231.29
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|1999857
|2007.03.29 17:46
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.33
|0.00
|231.56
|2007.03.29 18:42
|231.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|2000460
|2007.03.29 19:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.58
|0.00
|231.81
|2007.03.30 00:30
|231.81
|0.00
|0.00
|0.40
|3.89
|2002150
|2007.03.30 00:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.89
|0.00
|232.12
|2007.03.30 03:33
|230.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.85
|2002646
|2007.03.30 01:35
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.56
|0.00
|231.79
|2007.03.30 03:33
|230.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.14
|2003020
|2007.03.30 02:24
|buy
|0.08
|gbpjpy
|231.26
|0.00
|231.49
|2007.03.30 03:32
|230.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.52
|2003300
|2007.03.30 03:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|231.11
|0.00
|230.88
|2007.03.30 03:17
|230.88
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|2003447
|2007.03.30 03:16
|buy
|0.17
|gbpjpy
|230.95
|0.00
|231.18
|2007.03.30 03:32
|230.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.01
|2003469
|2007.03.30 03:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|230.77
|0.00
|230.54
|2007.03.30 06:41
|231.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.29
|2003649
|2007.03.30 03:27
|buy
|0.36
|gbpjpy
|230.64
|0.00
|230.87
|2007.03.30 03:32
|230.87
|0.00
|0.00
|0.00
|70.37
|2003963
|2007.03.30 03:46
|sell
|0.04
|gbpjpy
|231.08
|0.00
|230.85
|2007.03.30 06:41
|231.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|2005068
|2007.03.30 05:29
|sell
|0.08
|gbpjpy
|231.39
|0.00
|231.16
|2007.03.30 06:41
|231.16
|0.00
|0.00
|0.00
|15.63
|1915484
|2007.03.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|1.9735
|2007.03.22 19:17
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.40
|1918916
|2007.03.22 13:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9704
|2007.03.22 19:17
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|1923277
|2007.03.22 17:31
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9673
|2007.03.22 19:17
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|1925394
|2007.03.22 18:15
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9643
|2007.03.22 19:17
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|1926008
|2007.03.22 19:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9608
|2007.03.23 10:10
|1.9637
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.20
|1932824
|2007.03.23 09:02
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9639
|2007.03.23 10:10
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1938566
|2007.03.23 15:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9617
|0.0000
|1.9594
|2007.03.23 15:44
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1939443
|2007.03.23 15:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9569
|2007.03.27 01:29
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.02
|-17.20
|1940303
|2007.03.23 16:27
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9600
|2007.03.25 22:17
|1.9600
|0.00
|0.00
|-0.03
|9.20
|1958760
|2007.03.26 20:22
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9677
|2007.03.27 01:29
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.03
|9.20
|1958764
|2007.03.26 20:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9728
|2007.03.27 15:20
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.80
|1960567
|2007.03.27 01:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9676
|0.0000
|1.9653
|2007.03.27 09:52
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1961006
|2007.03.27 02:44
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9677
|0.0000
|1.9697
|2007.03.27 15:20
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|1964886
|2007.03.27 10:03
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9670
|2007.03.27 15:20
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|1966468
|2007.03.27 13:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9628
|2007.03.28 07:02
|1.9628
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.60
|1975735
|2007.03.28 07:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9603
|2007.03.28 09:30
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|1978372
|2007.03.28 11:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9613
|2007.03.28 16:20
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|1980318
|2007.03.28 13:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9663
|0.0000
|1.9686
|2007.03.29 05:12
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.40
|1981136
|2007.03.28 13:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9644
|2007.03.28 16:20
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|1985316
|2007.03.28 16:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9655
|2007.03.29 05:11
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.04
|9.20
|1994067
|2007.03.29 09:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|1.9667
|2007.03.30 09:20
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.01
|-13.60
|1997974
|2007.03.29 15:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9600
|2007.03.30 05:02
|1.9630
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.40
|2004483
|2007.03.30 04:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9630
|2007.03.30 05:02
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|2006457
|2007.03.30 08:18
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.9612
|0.0000
|1.9635
|2007.03.30 09:20
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.20
|2007128
|2007.03.30 08:37
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9582
|0.0000
|1.9605
|2007.03.30 09:20
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|2007541
|2007.03.30 08:53
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9551
|0.0000
|1.9574
|2007.03.30 09:20
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|39.10
|1917899
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1573
|0.0000
|1.1596
|2007.03.23 16:58
|1.1596
|0.00
|0.00
|0.04
|3.97
|1940526
|2007.03.23 17:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1602
|0.0000
|1.1625
|2007.03.26 02:04
|1.1625
|0.00
|0.00
|0.04
|3.96
|1967682
|2007.03.27 15:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1575
|0.0000
|1.1552
|2007.03.28 15:06
|1.1582
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.21
|1969293
|2007.03.27 15:53
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1588
|0.0000
|1.1611
|2007.03.29 08:01
|1.1611
|0.00
|0.00
|0.17
|3.96
|1976976
|2007.03.28 09:09
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1605
|0.0000
|1.1582
|2007.03.28 15:06
|1.1582
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|1998012
|2007.03.29 15:13
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1571
|0.0000
|1.1548
|2007.03.30 08:08
|1.1548
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.98
|1903163
|2007.03.22 02:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|1.2058
|2007.03.22 19:39
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.36
|1915059
|2007.03.22 10:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2110
|0.0000
|1.2133
|2007.03.22 13:41
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1916244
|2007.03.22 10:42
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2111
|0.0000
|1.2088
|2007.03.22 19:39
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.51
|1919602
|2007.03.22 13:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2136
|0.0000
|1.2159
|2007.03.22 17:30
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|1921288
|2007.03.22 15:08
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|1.2129
|2007.03.22 17:30
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|1923068
|2007.03.22 17:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2131
|0.0000
|1.2154
|2007.03.22 17:42
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1923380
|2007.03.22 17:31
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2142
|0.0000
|1.2119
|2007.03.22 19:39
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|1924088
|2007.03.22 17:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2158
|0.0000
|1.2181
|2007.03.22 18:16
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|1925291
|2007.03.22 18:15
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2172
|0.0000
|1.2149
|2007.03.22 19:39
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|32.18
|1925514
|2007.03.22 18:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2184
|0.0000
|1.2207
|2007.03.23 15:00
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.13
|-6.09
|1926296
|2007.03.22 19:33
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2153
|0.0000
|1.2176
|2007.03.23 15:00
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.26
|-1.32
|1936594
|2007.03.23 13:25
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2123
|0.0000
|1.2146
|2007.03.23 15:00
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|1938867
|2007.03.23 15:21
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2179
|0.0000
|1.2202
|2007.03.25 23:47
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.13
|3.77
|1966254
|2007.03.27 12:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2148
|0.0000
|1.2125
|2007.03.27 15:21
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|1969809
|2007.03.27 17:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2131
|0.0000
|1.2108
|2007.03.27 22:16
|1.2108
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.80
|1972575
|2007.03.28 00:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2105
|0.0000
|1.2084
|2007.03.28 10:52
|1.2113
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|1976484
|2007.03.28 08:34
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2135
|0.0000
|1.2112
|2007.03.28 10:52
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|1986185
|2007.03.28 17:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2151
|0.0000
|1.2174
|2007.03.28 20:28
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|2000486
|2007.03.29 19:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2176
|0.0000
|1.2199
|2007.03.30 08:56
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.13
|3.77
|1903148
|2007.03.22 02:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.45
|0.00
|117.22
|2007.03.23 09:56
|117.83
|0.00
|0.00
|-0.26
|-6.45
|1915925
|2007.03.22 10:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.67
|0.00
|117.90
|2007.03.22 11:55
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1917504
|2007.03.22 11:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.76
|0.00
|117.53
|2007.03.23 09:55
|117.84
|0.00
|0.00
|-0.51
|-2.72
|1917911
|2007.03.22 12:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.84
|0.00
|118.07
|2007.03.22 17:32
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|1923471
|2007.03.22 17:32
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.07
|0.00
|117.84
|2007.03.23 09:55
|117.84
|0.00
|0.00
|-1.02
|15.61
|1923496
|2007.03.22 17:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.10
|0.00
|118.33
|2007.03.23 15:00
|117.71
|0.00
|0.00
|0.21
|-6.63
|1933459
|2007.03.23 09:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.80
|0.00
|117.57
|2007.03.23 10:13
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1933469
|2007.03.23 09:56
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.79
|0.00
|118.02
|2007.03.23 15:00
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|1935669
|2007.03.23 12:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.56
|2007.03.23 13:44
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1937029
|2007.03.23 13:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.31
|2007.03.27 08:02
|117.89
|0.00
|0.00
|-0.52
|-5.94
|1937233
|2007.03.23 13:57
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.49
|0.00
|117.72
|2007.03.23 15:00
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|15.63
|1938909
|2007.03.23 15:21
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.62
|2007.03.27 08:02
|117.91
|0.00
|0.00
|-1.02
|-2.04
|1941032
|2007.03.23 17:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.03
|0.00
|118.26
|2007.03.26 10:11
|118.26
|0.00
|0.00
|0.21
|3.89
|1959486
|2007.03.26 22:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.92
|2007.03.27 08:02
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|1961367
|2007.03.27 04:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.20
|0.00
|118.43
|2007.03.27 09:01
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|1963236
|2007.03.27 08:02
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.89
|0.00
|118.12
|2007.03.27 09:01
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|7.79
|1970150
|2007.03.27 18:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.89
|0.00
|117.66
|2007.03.28 02:23
|117.66
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.91
|1974525
|2007.03.28 04:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.43
|0.00
|117.20
|2007.03.28 05:38
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1975200
|2007.03.28 05:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.19
|0.00
|116.96
|2007.03.28 13:34
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|1982511
|2007.03.28 15:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.69
|0.00
|116.46
|2007.03.28 15:41
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|1983760
|2007.03.28 15:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.44
|0.00
|116.21
|2007.03.29 01:53
|116.80
|0.00
|0.00
|-0.77
|-6.16
|1985198
|2007.03.28 16:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.75
|0.00
|116.52
|2007.03.29 01:53
|116.81
|0.00
|0.00
|-1.55
|-2.05
|1990201
|2007.03.29 01:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.06
|0.00
|116.83
|2007.03.29 01:53
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|15.75
|1991396
|2007.03.29 04:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.10
|0.00
|117.33
|2007.03.29 07:36
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1993040
|2007.03.29 07:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.35
|0.00
|117.58
|2007.03.29 13:31
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|1997907
|2007.03.29 15:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.77
|0.00
|118.00
|2007.03.29 18:42
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|2000766
|2007.03.29 20:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.99
|0.00
|118.22
|2007.03.30 08:03
|117.92
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.19
|2003301
|2007.03.30 03:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.80
|0.00
|117.57
|2007.03.30 03:26
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|2003370
|2007.03.30 03:05
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.68
|0.00
|117.91
|2007.03.30 08:03
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|0.00
|0.00
|2.91
|720.56
|Closed P/L:
|723.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1977130
|2007.03.28 09:30
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6164
|0.0000
|1.6141
|1.6253
|0.00
|0.00
|-0.41
|-14.59
|1986180
|2007.03.28 17:04
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6196
|0.0000
|1.6173
|1.6253
|0.00
|0.00
|-0.84
|-18.69
|1997112
|2007.03.29 13:45
|sell
|0.08
|eurchf
|1.6226
|0.0000
|1.6203
|1.6253
|0.00
|0.00
|-0.42
|-17.70
|1997916
|2007.03.29 15:00
|buy
|0.02
|eurchf
|1.6240
|0.0000
|1.6263
|1.6248
|0.00
|0.00
|0.08
|1.31
|2010358
|2007.03.30 13:22
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.39
|0.00
|157.62
|157.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|2010179
|2007.03.30 13:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3321
|0.0000
|1.3298
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|2009468
|2007.03.30 11:41
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3908
|0.0000
|2.3931
|2.3876
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.25
|2010264
|2007.03.30 13:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|231.52
|0.00
|231.75
|231.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.25
|2010408
|2007.03.30 13:27
|buy
|0.04
|gbpjpy
|231.18
|0.00
|231.41
|231.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|2008816
|2007.03.30 10:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9570
|0.0000
|1.9547
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2008619
|2007.03.30 10:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1533
|0.0000
|1.1510
|1.1544
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|1979642
|2007.03.28 12:43
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2096
|0.0000
|1.2073
|1.2201
|0.00
|0.00
|-0.68
|-17.21
|1985187
|2007.03.28 16:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2127
|0.0000
|1.2104
|1.2201
|0.00
|0.00
|-1.36
|-24.26
|1986854
|2007.03.28 17:24
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2157
|0.0000
|1.2134
|1.2201
|0.00
|0.00
|-2.72
|-28.85
|2007169
|2007.03.30 08:37
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2188
|0.0000
|1.2165
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.11
|2007817
|2007.03.30 08:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2206
|0.0000
|1.2229
|1.2196
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|2003602
|2007.03.30 03:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.31
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.33
|2005049
|2007.03.30 05:29
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.62
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.16
|2007868
|2007.03.30 09:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.05
|0.00
|118.28
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|2008302
|2007.03.30 09:22
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.92
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.35
|-174.08
|Floating P/L:
|-180.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|723.47
|Floating P/L:
|-180.43
|Margin:
|972.42
|Balance:
|3 723.47
|Equity:
|3 543.04
|Free Margin:
|2 570.62
|Details:
|Gross Profit:
|1 421.42
|Gross Loss:
|697.95
|Total Net Profit:
|723.47
|Profit Factor:
|2.04
|Expected Payoff:
|2.69
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|81.52 (2.18%)
|Relative Drawdown:
|2.28% (76.32)
|Total Trades:
|269
|Short Positions (won %):
|144 (61.11%)
|Long Positions (won %):
|125 (56.00%)
|Profit Trades (% of total):
|158 (58.74%)
|Loss trades (% of total):
|111 (41.26%)
|Largest
|profit trade:
|79.81
|loss trade:
|-27.25
|Average
|profit trade:
|9.00
|loss trade:
|-6.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (85.94)
|consecutive losses ($):
|4 (-81.52)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|98.21 (8)
|consecutive loss (count):
|-81.52 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2