|Account: 9009262
|Name: SkyView Investment Group
|Currency: USD
|2007 April 12, 03:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1860848
|2007.03.20 01:23
|balance
|Deposit
|20 000.00
|1865396
|2007.03.20 08:05
|buy
|2.00
|audusd
|0.7997
|0.7997
|0.8017
|2007.03.20 13:08
|0.7997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1869742
|2007.03.20 11:35
|buy
|1.50
|nzdusd
|0.7028
|0.7032
|0.7048
|2007.03.20 13:55
|0.7048
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|1868290
|2007.03.20 10:30
|buy
|1.80
|eurusd
|1.3293
|1.3294
|1.3313
|2007.03.20 14:14
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1884919
|2007.03.21 09:04
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.9640
|1.9636
|1.9620
|2007.03.21 10:21
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|1889617
|2007.03.21 14:34
|sell
|1.50
|usdchf
|1.2149
|0.0000
|1.2129
|2007.03.21 16:00
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.35
|1879172
|2007.03.20 20:49
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.7061
|0.0000
|0.7081
|2007.03.21 18:41
|0.7048
|0.00
|0.00
|7.02
|-260.00
|1890459
|2007.03.21 16:00
|buy
|1.50
|usdchf
|1.2150
|1.2151
|1.2170
|2007.03.21 18:52
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|98.70
|1891713
|2007.03.21 18:41
|sell
|1.50
|nzdusd
|0.7048
|0.0000
|0.7028
|2007.03.21 19:17
|0.7058
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1892858
|2007.03.21 19:17
|buy
|1.60
|nzdusd
|0.7058
|0.7062
|0.7078
|2007.03.21 19:23
|0.7078
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1926916
|2007.03.22 21:06
|buy
|1.50
|usdchf
|1.2141
|0.0000
|1.2161
|2007.03.23 05:41
|1.2153
|0.00
|0.00
|9.90
|148.11
|1926519
|2007.03.22 20:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2145
|1.1952
|1.2205
|2007.03.23 05:42
|1.2153
|0.00
|0.00
|6.60
|65.83
|1927773
|2007.03.23 00:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3326
|1.3518
|1.3266
|2007.03.23 05:42
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1937497
|2007.03.23 14:14
|buy
|1.50
|usdjpy
|117.54
|117.56
|117.74
|2007.03.23 15:00
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|254.80
|1931960
|2007.03.23 07:39
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2149
|1.2153
|1.2169
|2007.03.23 15:20
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|262.96
|1883223
|2007.03.21 07:38
|buy
|1.70
|usdcad
|1.1617
|0.0000
|1.1637
|2007.03.26 03:04
|1.1631
|0.00
|0.00
|18.85
|204.63
|1880382
|2007.03.21 00:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|119.16
|116.64
|2007.03.26 03:15
|117.97
|0.00
|0.00
|-63.99
|-618.80
|1947816
|2007.03.26 07:21
|sell
|1.90
|gbpusd
|1.9630
|1.9630
|1.9610
|2007.03.26 07:51
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1945992
|2007.03.26 03:18
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.98
|118.26
|118.58
|2007.03.26 14:12
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|236.77
|1958588
|2007.03.26 20:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2154
|1.2134
|1.2094
|2007.03.28 06:37
|1.2104
|0.00
|0.00
|-17.03
|413.09
|1977888
|2007.03.28 10:22
|buy
|1.70
|gbpusd
|1.9620
|1.9620
|1.9640
|2007.03.28 11:42
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|340.00
|1976069
|2007.03.28 07:47
|sell
|1.80
|usdjpy
|117.30
|117.29
|117.10
|2007.03.28 13:30
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|307.46
|1980268
|2007.03.28 13:30
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9643
|1.9643
|1.9663
|2007.03.28 13:31
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1980709
|2007.03.28 13:33
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9652
|0.0000
|1.9672
|2007.03.28 13:48
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|1983213
|2007.03.28 15:34
|sell
|1.80
|eurusd
|1.3365
|1.3365
|1.3345
|2007.03.28 16:30
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|1958679
|2007.03.26 20:07
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1624
|0.0000
|1.1644
|2007.03.29 20:28
|1.1586
|0.00
|0.00
|22.13
|-655.96
|2001273
|2007.03.29 21:36
|buy
|1.30
|usdjpy
|117.98
|0.00
|118.18
|2007.03.30 01:10
|118.18
|0.00
|0.00
|13.38
|220.00
|2001018
|2007.03.29 20:28
|sell
|1.80
|usdcad
|1.1586
|1.1583
|1.1566
|2007.03.30 07:16
|1.1570
|0.00
|0.00
|-5.30
|248.92
|2001297
|2007.03.29 21:43
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9620
|1.9616
|1.9600
|2007.03.30 08:18
|1.9600
|0.00
|0.00
|-0.79
|240.00
|2008537
|2007.03.30 09:43
|sell
|1.40
|usdchf
|1.2196
|0.0000
|1.2176
|2007.03.30 13:30
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.77
|2010517
|2007.03.30 13:30
|buy
|1.40
|usdchf
|1.2204
|1.2208
|1.2224
|2007.03.30 13:39
|1.2224
|0.00
|0.00
|0.00
|229.06
|1991298
|2007.03.29 04:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2168
|1.2197
|1.2228
|2007.03.30 13:39
|1.2228
|0.00
|0.00
|6.58
|490.63
|1998709
|2007.03.29 16:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.91
|118.08
|118.51
|2007.03.30 14:15
|118.28
|0.00
|0.00
|10.29
|312.82
|2001239
|2007.03.29 21:30
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3336
|1.3339
|1.3356
|2007.03.30 16:21
|1.3356
|0.00
|0.00
|-11.53
|320.00
|2007221
|2007.03.30 08:39
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1540
|1.1543
|1.1560
|2007.04.02 08:54
|1.1560
|0.00
|0.00
|3.55
|276.82
|2035627
|2007.04.02 14:00
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.72
|117.71
|117.52
|2007.04.02 14:32
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|13.59
|2025307
|2007.04.02 02:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2160
|1.2151
|1.2100
|2007.04.02 18:09
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|74.07
|2034867
|2007.04.02 12:33
|sell
|1.90
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|1.3345
|2007.04.02 19:15
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|2038119
|2007.04.02 19:44
|buy
|1.70
|usdchf
|1.2151
|0.0000
|1.2171
|2007.04.03 06:14
|1.2158
|0.00
|0.00
|11.21
|97.88
|2041732
|2007.04.03 07:36
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.9807
|1.9803
|1.9787
|2007.04.03 07:59
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|2041709
|2007.04.03 07:33
|buy
|1.70
|usdcad
|1.1558
|1.1562
|1.1578
|2007.04.03 11:46
|1.1578
|0.00
|0.00
|0.00
|293.66
|2034096
|2007.04.02 12:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.70
|119.62
|117.10
|2007.04.03 13:15
|118.70
|0.00
|0.00
|-12.79
|-842.46
|1989825
|2007.03.29 00:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3311
|1.3503
|1.3251
|2007.04.03 13:15
|1.3369
|0.00
|0.00
|15.93
|-580.00
|1979134
|2007.03.28 12:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1601
|1.1408
|1.1661
|2007.04.03 13:15
|1.1565
|0.00
|0.00
|13.29
|-311.28
|2043511
|2007.04.03 13:48
|buy
|2.10
|usdcad
|1.1569
|1.1573
|1.1589
|2007.04.03 18:02
|1.1589
|0.00
|0.00
|0.00
|362.41
|2055282
|2007.04.04 09:27
|buy
|1.70
|nzdusd
|0.7199
|0.7203
|0.7219
|2007.04.04 15:11
|0.7219
|0.00
|0.00
|0.00
|340.00
|2063764
|2007.04.04 17:04
|sell
|1.80
|usdcad
|1.1584
|0.0000
|1.1564
|2007.04.04 21:20
|1.1595
|0.00
|0.00
|-15.89
|-170.76
|2064706
|2007.04.04 19:35
|buy
|1.50
|audusd
|0.8185
|0.0000
|0.8205
|2007.04.04 23:45
|0.8205
|0.00
|0.00
|6.89
|300.00
|2038041
|2007.04.02 19:15
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3366
|0.0000
|1.3386
|2007.04.05 11:05
|1.3368
|0.00
|0.00
|-72.05
|40.00
|2071615
|2007.04.05 10:01
|buy
|1.30
|audusd
|0.8179
|0.8181
|0.8199
|2007.04.05 11:41
|0.8181
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2072927
|2007.04.05 11:04
|sell
|1.10
|usdjpy
|118.81
|118.77
|118.61
|2007.04.05 13:27
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|185.48
|2071406
|2007.04.05 09:35
|buy
|1.40
|nzdusd
|0.7228
|0.7230
|0.7248
|2007.04.05 13:59
|0.7248
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|2083471
|2007.04.06 07:18
|buy
|1.10
|usdjpy
|118.77
|0.00
|118.97
|2007.04.06 08:52
|118.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.26
|2072952
|2007.04.05 11:05
|sell
|1.30
|eurusd
|1.3368
|0.0000
|1.3348
|2007.04.06 11:45
|1.3420
|0.00
|0.00
|6.90
|-676.00
|2084584
|2007.04.06 11:45
|buy
|1.10
|eurusd
|1.3420
|0.0000
|1.3440
|2007.04.06 12:28
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2085050
|2007.04.06 12:28
|sell
|1.10
|eurusd
|1.3421
|0.0000
|1.3401
|2007.04.06 12:30
|1.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|2065116
|2007.04.04 20:47
|buy
|1.40
|usdchf
|1.2202
|1.2206
|1.2222
|2007.04.06 14:11
|1.2222
|0.00
|0.00
|36.82
|229.10
|2083902
|2007.04.06 08:52
|sell
|1.10
|usdjpy
|118.76
|0.00
|118.56
|2007.04.06 16:57
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-525.43
|2089737
|2007.04.06 16:57
|buy
|1.30
|usdjpy
|119.33
|0.00
|119.53
|2007.04.06 19:32
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2089750
|2007.04.06 16:59
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2220
|0.0000
|1.2240
|2007.04.09 07:04
|1.2232
|0.00
|0.00
|7.87
|117.72
|2093466
|2007.04.09 07:45
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2234
|1.2236
|1.2254
|2007.04.09 14:12
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|19.61
|2080045
|2007.04.05 20:00
|buy
|1.30
|nzdusd
|0.7236
|0.0000
|0.7256
|2007.04.09 15:43
|0.7202
|0.00
|0.00
|9.12
|-442.00
|2090415
|2007.04.06 19:32
|sell
|1.20
|usdjpy
|119.33
|0.00
|119.13
|2007.04.10 00:38
|119.13
|0.00
|0.00
|-30.30
|201.46
|2099150
|2007.04.09 21:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3359
|0.0000
|1.3379
|2007.04.10 00:59
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|2083436
|2007.04.06 07:08
|buy
|1.20
|audusd
|0.8187
|0.0000
|0.8207
|2007.04.10 01:32
|0.8207
|0.00
|0.00
|3.68
|240.00
|2096464
|2007.04.09 15:43
|sell
|1.20
|nzdusd
|0.7202
|0.0000
|0.7182
|2007.04.10 12:06
|0.7272
|0.00
|0.00
|-5.41
|-840.00
|2110518
|2007.04.10 12:06
|buy
|1.30
|nzdusd
|0.7272
|0.7276
|0.7292
|2007.04.10 14:14
|0.7292
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|2107976
|2007.04.10 08:13
|sell
|1.40
|usdjpy
|119.11
|119.11
|118.91
|2007.04.10 16:41
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2098453
|2007.04.09 19:06
|buy
|1.10
|usdchf
|1.2267
|0.0000
|1.2287
|2007.04.10 18:24
|1.2176
|0.00
|0.00
|7.18
|-822.11
|2115048
|2007.04.10 18:24
|sell
|1.20
|usdchf
|1.2176
|0.0000
|1.2156
|2007.04.10 21:06
|1.2168
|0.00
|0.00
|-10.20
|78.90
|2045608
|2007.04.03 17:30
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9780
|2007.04.11 06:12
|1.9780
|0.00
|0.00
|5.45
|380.00
|2115903
|2007.04.10 21:06
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2168
|1.2171
|1.2188
|2007.04.11 07:31
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|213.32
|2121213
|2007.04.11 07:31
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9800
|1.9796
|1.9780
|2007.04.11 07:34
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2125761
|2007.04.11 15:25
|buy
|1.50
|nzdusd
|0.7286
|0.0000
|0.7306
|2007.04.11 15:42
|0.7282
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|2125845
|2007.04.11 15:42
|sell
|1.60
|nzdusd
|0.7282
|0.0000
|0.7262
|2007.04.11 16:20
|0.7285
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|2115046
|2007.04.10 18:24
|buy
|1.30
|eurusd
|1.3429
|0.0000
|1.3449
|2007.04.12 01:41
|1.3449
|0.00
|0.00
|-37.47
|260.00
|0.00
|0.00
|-60.11
|4 341.62
|Closed P/L:
|4 281.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2115028
|2007.04.10 18:24
|buy
|1.40
|audusd
|0.8257
|0.0000
|0.8277
|0.8256
|0.00
|0.00
|8.57
|-14.00
|2125969
|2007.04.11 16:20
|buy
|1.50
|nzdusd
|0.7285
|0.0000
|0.7305
|0.7269
|0.00
|0.00
|15.80
|-240.00
|2065314
|2007.04.04 21:20
|buy
|1.50
|usdcad
|1.1595
|0.0000
|1.1615
|1.1408
|0.00
|0.00
|23.51
|-2 458.80
|2123556
|2007.04.11 12:16
|sell
|1.70
|usdjpy
|119.23
|0.00
|119.03
|119.42
|0.00
|0.00
|-64.41
|-270.47
|0.00
|0.00
|-16.53
|-2 983.27
|Floating P/L:
|-2 999.80
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 281.51
|Floating P/L:
|-2 999.80
|Margin:
|5 448.73
|Balance:
|24 281.51
|Equity:
|21 281.71
|Free Margin:
|15 832.98