Velocity4x

Account: 9009262 Name: SkyView Investment Group Currency: USD 2007 April 12, 03:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18608482007.03.20 01:23balanceDeposit20 000.00
18653962007.03.20 08:05buy2.00audusd0.79970.79970.80172007.03.20 13:080.79970.000.000.000.00
18697422007.03.20 11:35buy1.50nzdusd0.70280.70320.70482007.03.20 13:550.70480.000.000.00300.00
18682902007.03.20 10:30buy1.80eurusd1.32931.32941.33132007.03.20 14:141.32940.000.000.0018.00
18849192007.03.21 09:04sell1.50gbpusd1.96401.96361.96202007.03.21 10:211.96200.000.000.00300.00
18896172007.03.21 14:34sell1.50usdchf1.21490.00001.21292007.03.21 16:001.21500.000.000.00-12.35
18791722007.03.20 20:49buy2.00nzdusd0.70610.00000.70812007.03.21 18:410.70480.000.007.02-260.00
18904592007.03.21 16:00buy1.50usdchf1.21501.21511.21702007.03.21 18:521.21580.000.000.0098.70
18917132007.03.21 18:41sell1.50nzdusd0.70480.00000.70282007.03.21 19:170.70580.000.000.00-150.00
18928582007.03.21 19:17buy1.60nzdusd0.70580.70620.70782007.03.21 19:230.70780.000.000.00320.00
19269162007.03.22 21:06buy1.50usdchf1.21410.00001.21612007.03.23 05:411.21530.000.009.90148.11
19265192007.03.22 20:00buy1.00usdchf1.21451.19521.22052007.03.23 05:421.21530.000.006.6065.83
19277732007.03.23 00:06sell1.00eurusd1.33261.35181.32662007.03.23 05:421.33240.000.000.0020.00
19374972007.03.23 14:14buy1.50usdjpy117.54117.56117.742007.03.23 15:00117.740.000.000.00254.80
19319602007.03.23 07:39buy1.60usdchf1.21491.21531.21692007.03.23 15:201.21690.000.000.00262.96
18832232007.03.21 07:38buy1.70usdcad1.16170.00001.16372007.03.26 03:041.16310.000.0018.85204.63
18803822007.03.21 00:00sell1.00usdjpy117.24119.16116.642007.03.26 03:15117.970.000.00-63.99-618.80
19478162007.03.26 07:21sell1.90gbpusd1.96301.96301.96102007.03.26 07:511.96300.000.000.000.00
19459922007.03.26 03:18buy1.00usdjpy117.98118.26118.582007.03.26 14:12118.260.000.000.00236.77
19585882007.03.26 20:00sell1.00usdchf1.21541.21341.20942007.03.28 06:371.21040.000.00-17.03413.09
19778882007.03.28 10:22buy1.70gbpusd1.96201.96201.96402007.03.28 11:421.96400.000.000.00340.00
19760692007.03.28 07:47sell1.80usdjpy117.30117.29117.102007.03.28 13:30117.100.000.000.00307.46
19802682007.03.28 13:30buy1.60gbpusd1.96431.96431.96632007.03.28 13:311.96630.000.000.00320.00
19807092007.03.28 13:33buy1.80gbpusd1.96520.00001.96722007.03.28 13:481.96720.000.000.00360.00
19832132007.03.28 15:34sell1.80eurusd1.33651.33651.33452007.03.28 16:301.33450.000.000.00360.00
19586792007.03.26 20:07buy2.00usdcad1.16240.00001.16442007.03.29 20:281.15860.000.0022.13-655.96
20012732007.03.29 21:36buy1.30usdjpy117.980.00118.182007.03.30 01:10118.180.000.0013.38220.00
20010182007.03.29 20:28sell1.80usdcad1.15861.15831.15662007.03.30 07:161.15700.000.00-5.30248.92
20012972007.03.29 21:43sell1.20gbpusd1.96201.96161.96002007.03.30 08:181.96000.000.00-0.79240.00
20085372007.03.30 09:43sell1.40usdchf1.21960.00001.21762007.03.30 13:301.22040.000.000.00-91.77
20105172007.03.30 13:30buy1.40usdchf1.22041.22081.22242007.03.30 13:391.22240.000.000.00229.06
19912982007.03.29 04:00buy1.00usdchf1.21681.21971.22282007.03.30 13:391.22280.000.006.58490.63
19987092007.03.29 16:00buy1.00usdjpy117.91118.08118.512007.03.30 14:15118.280.000.0010.29312.82
20012392007.03.29 21:30buy1.60eurusd1.33361.33391.33562007.03.30 16:211.33560.000.00-11.53320.00
20072212007.03.30 08:39buy1.60usdcad1.15401.15431.15602007.04.02 08:541.15600.000.003.55276.82
20356272007.04.02 14:00sell1.60usdjpy117.72117.71117.522007.04.02 14:32117.710.000.000.0013.59
20253072007.04.02 02:35sell1.00usdchf1.21601.21511.21002007.04.02 18:091.21510.000.000.0074.07
20348672007.04.02 12:33sell1.90eurusd1.33650.00001.33452007.04.02 19:151.33660.000.000.00-19.00
20381192007.04.02 19:44buy1.70usdchf1.21510.00001.21712007.04.03 06:141.21580.000.0011.2197.88
20417322007.04.03 07:36sell1.50gbpusd1.98071.98031.97872007.04.03 07:591.97870.000.000.00300.00
20417092007.04.03 07:33buy1.70usdcad1.15581.15621.15782007.04.03 11:461.15780.000.000.00293.66
20340962007.04.02 12:00sell1.00usdjpy117.70119.62117.102007.04.03 13:15118.700.000.00-12.79-842.46
19898252007.03.29 00:00sell1.00eurusd1.33111.35031.32512007.04.03 13:151.33690.000.0015.93-580.00
19791342007.03.28 12:00buy1.00usdcad1.16011.14081.16612007.04.03 13:151.15650.000.0013.29-311.28
20435112007.04.03 13:48buy2.10usdcad1.15691.15731.15892007.04.03 18:021.15890.000.000.00362.41
20552822007.04.04 09:27buy1.70nzdusd0.71990.72030.72192007.04.04 15:110.72190.000.000.00340.00
20637642007.04.04 17:04sell1.80usdcad1.15840.00001.15642007.04.04 21:201.15950.000.00-15.89-170.76
20647062007.04.04 19:35buy1.50audusd0.81850.00000.82052007.04.04 23:450.82050.000.006.89300.00
20380412007.04.02 19:15buy2.00eurusd1.33660.00001.33862007.04.05 11:051.33680.000.00-72.0540.00
20716152007.04.05 10:01buy1.30audusd0.81790.81810.81992007.04.05 11:410.81810.000.000.0026.00
20729272007.04.05 11:04sell1.10usdjpy118.81118.77118.612007.04.05 13:27118.610.000.000.00185.48
20714062007.04.05 09:35buy1.40nzdusd0.72280.72300.72482007.04.05 13:590.72480.000.000.00280.00
20834712007.04.06 07:18buy1.10usdjpy118.770.00118.972007.04.06 08:52118.760.000.000.00-9.26
20729522007.04.05 11:05sell1.30eurusd1.33680.00001.33482007.04.06 11:451.34200.000.006.90-676.00
20845842007.04.06 11:45buy1.10eurusd1.34200.00001.34402007.04.06 12:281.34210.000.000.0011.00
20850502007.04.06 12:28sell1.10eurusd1.34210.00001.34012007.04.06 12:301.34010.000.000.00220.00
20651162007.04.04 20:47buy1.40usdchf1.22021.22061.22222007.04.06 14:111.22220.000.0036.82229.10
20839022007.04.06 08:52sell1.10usdjpy118.760.00118.562007.04.06 16:57119.330.000.000.00-525.43
20897372007.04.06 16:57buy1.30usdjpy119.330.00119.532007.04.06 19:32119.330.000.000.000.00
20897502007.04.06 16:59buy1.20usdchf1.22200.00001.22402007.04.09 07:041.22320.000.007.87117.72
20934662007.04.09 07:45buy1.20usdchf1.22341.22361.22542007.04.09 14:121.22360.000.000.0019.61
20800452007.04.05 20:00buy1.30nzdusd0.72360.00000.72562007.04.09 15:430.72020.000.009.12-442.00
20904152007.04.06 19:32sell1.20usdjpy119.330.00119.132007.04.10 00:38119.130.000.00-30.30201.46
20991502007.04.09 21:07buy1.00eurusd1.33590.00001.33792007.04.10 00:591.33790.000.000.00200.00
20834362007.04.06 07:08buy1.20audusd0.81870.00000.82072007.04.10 01:320.82070.000.003.68240.00
20964642007.04.09 15:43sell1.20nzdusd0.72020.00000.71822007.04.10 12:060.72720.000.00-5.41-840.00
21105182007.04.10 12:06buy1.30nzdusd0.72720.72760.72922007.04.10 14:140.72920.000.000.00260.00
21079762007.04.10 08:13sell1.40usdjpy119.11119.11118.912007.04.10 16:41119.110.000.000.000.00
20984532007.04.09 19:06buy1.10usdchf1.22670.00001.22872007.04.10 18:241.21760.000.007.18-822.11
21150482007.04.10 18:24sell1.20usdchf1.21760.00001.21562007.04.10 21:061.21680.000.00-10.2078.90
20456082007.04.03 17:30buy1.90gbpusd1.97600.00001.97802007.04.11 06:121.97800.000.005.45380.00
21159032007.04.10 21:06buy1.30usdchf1.21681.21711.21882007.04.11 07:311.21880.000.000.00213.32
21212132007.04.11 07:31sell1.60gbpusd1.98001.97961.97802007.04.11 07:341.97960.000.000.0064.00
21257612007.04.11 15:25buy1.50nzdusd0.72860.00000.73062007.04.11 15:420.72820.000.000.00-60.00
21258452007.04.11 15:42sell1.60nzdusd0.72820.00000.72622007.04.11 16:200.72850.000.000.00-48.00
21150462007.04.10 18:24buy1.30eurusd1.34290.00001.34492007.04.12 01:411.34490.000.00-37.47260.00
  0.00 0.00 -60.11 4 341.62
Closed P/L: 4 281.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
21150282007.04.10 18:24buy1.40audusd0.82570.00000.8277 0.82560.000.008.57-14.00
21259692007.04.11 16:20buy1.50nzdusd0.72850.00000.7305 0.72690.000.0015.80-240.00
20653142007.04.04 21:20buy1.50usdcad1.15950.00001.1615 1.14080.000.0023.51-2 458.80
21235562007.04.11 12:16sell1.70usdjpy119.230.00119.03 119.420.000.00-64.41-270.47
  0.00 0.00 -16.53 -2 983.27
 Floating P/L: -2 999.80
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 281.51 Floating P/L: -2 999.80 Margin: 5 448.73
Balance: 24 281.51 Equity: 21 281.71 Free Margin: 15 832.98