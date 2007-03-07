|Account: 417526
|Name:
|Currency: USD
|2007 March 30, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8087826
|2007.03.07 09:59
|balance
|Deposit
|5 000.00
|8088398
|2007.03.07 10:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3119
|1.3228
|1.3103
|2007.03.08 10:33
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.45
|-38.00
|8100886
|2007.03.07 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3137
|1.3228
|1.3121
|2007.03.08 10:33
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.45
|-21.00
|8111434
|2007.03.07 20:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3156
|1.3229
|1.3140
|2007.03.08 10:33
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.90
|-6.00
|8112714
|2007.03.07 21:27
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3175
|1.3230
|1.3159
|2007.03.08 10:33
|1.3159
|0.00
|0.00
|1.35
|48.00
|8138247
|2007.03.08 10:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|1.3265
|1.3140
|2007.03.08 11:19
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8228844
|2007.03.12 08:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3124
|1.3015
|1.3140
|2007.03.12 10:50
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8238005
|2007.03.12 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3142
|1.3033
|1.3158
|2007.03.12 11:16
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8239515
|2007.03.12 11:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|1.3051
|1.3176
|2007.03.12 12:08
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8242441
|2007.03.12 12:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|1.3069
|1.3194
|2007.03.12 16:46
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8251446
|2007.03.12 15:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|1.3068
|1.3175
|2007.03.12 16:46
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8257844
|2007.03.12 16:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3176
|1.3285
|1.3160
|2007.03.13 03:08
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.15
|-3.00
|8264638
|2007.03.12 20:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3195
|1.3286
|1.3179
|2007.03.13 03:08
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.15
|16.00
|8271729
|2007.03.13 03:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3177
|1.3286
|1.3161
|2007.03.13 10:40
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8286234
|2007.03.13 10:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3159
|1.3268
|1.3143
|2007.03.13 16:22
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|8291487
|2007.03.13 13:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3178
|1.3269
|1.3162
|2007.03.13 16:22
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8296733
|2007.03.13 14:29
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3196
|1.3269
|1.3180
|2007.03.13 16:22
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8300501
|2007.03.13 15:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3215
|1.3270
|1.3199
|2007.03.13 16:22
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8304135
|2007.03.13 16:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3198
|1.3089
|1.3214
|2007.03.13 19:02
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8313546
|2007.03.13 19:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3215
|1.3106
|1.3231
|2007.03.14 14:23
|1.3193
|0.00
|0.00
|-0.37
|-22.00
|8318027
|2007.03.13 20:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3196
|1.3105
|1.3212
|2007.03.14 14:23
|1.3194
|0.00
|0.00
|-0.37
|-2.00
|8354362
|2007.03.14 13:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3178
|1.3105
|1.3194
|2007.03.14 14:23
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8355731
|2007.03.14 14:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3194
|1.3303
|1.3178
|2007.03.14 14:41
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8356321
|2007.03.14 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3176
|1.3285
|1.3160
|2007.03.14 21:24
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|8356911
|2007.03.14 15:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3195
|1.3286
|1.3179
|2007.03.14 21:24
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8360573
|2007.03.14 16:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3213
|1.3286
|1.3197
|2007.03.14 21:24
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8368592
|2007.03.14 17:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3231
|1.3286
|1.3215
|2007.03.14 21:24
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8377471
|2007.03.14 21:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3212
|1.3321
|1.3196
|2007.03.15 09:24
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.45
|-4.00
|8386551
|2007.03.15 01:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3231
|1.3322
|1.3215
|2007.03.15 09:24
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8395127
|2007.03.15 09:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3214
|1.3323
|1.3198
|2007.03.15 11:17
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8398921
|2007.03.15 11:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3195
|1.3304
|1.3179
|2007.03.15 14:46
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|8401558
|2007.03.15 13:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3214
|1.3305
|1.3198
|2007.03.15 14:46
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8403264
|2007.03.15 14:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3232
|1.3305
|1.3216
|2007.03.15 14:45
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8403830
|2007.03.15 14:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3218
|1.3109
|1.3234
|2007.03.15 15:20
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8404923
|2007.03.15 15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3236
|1.3127
|1.3252
|2007.03.16 01:19
|1.3252
|0.00
|0.00
|-0.37
|16.00
|8416288
|2007.03.16 01:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3252
|1.3143
|1.3268
|2007.03.16 01:22
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8416418
|2007.03.16 01:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3268
|1.3159
|1.3284
|2007.03.16 02:53
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8418320
|2007.03.16 02:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3289
|1.3180
|1.3305
|2007.03.16 04:00
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8419707
|2007.03.16 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3305
|1.3196
|1.3321
|2007.03.16 08:59
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8423078
|2007.03.16 08:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|1.3196
|1.3303
|2007.03.16 08:59
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8424320
|2007.03.16 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3302
|1.3411
|1.3286
|2007.03.16 17:45
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8428984
|2007.03.16 11:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3321
|1.3412
|1.3305
|2007.03.16 17:45
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8440424
|2007.03.16 17:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3305
|1.3414
|1.3289
|2007.03.19 03:31
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.15
|-3.00
|8447882
|2007.03.19 02:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3323
|1.3414
|1.3307
|2007.03.19 03:31
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8448969
|2007.03.19 03:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3305
|1.3414
|1.3289
|2007.03.19 09:08
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8453812
|2007.03.19 09:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3289
|1.3398
|1.3273
|2007.03.19 11:50
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8455207
|2007.03.19 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3311
|1.3402
|1.3295
|2007.03.19 11:50
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8457879
|2007.03.19 11:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3296
|1.3187
|1.3312
|2007.03.20 01:05
|1.3312
|0.00
|0.00
|-0.37
|16.00
|8474517
|2007.03.20 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3313
|1.3204
|1.3329
|2007.03.20 13:13
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8476577
|2007.03.20 03:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3295
|1.3204
|1.3311
|2007.03.20 13:13
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8487758
|2007.03.20 12:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3274
|1.3201
|1.3290
|2007.03.20 13:13
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8489413
|2007.03.20 13:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3290
|1.3399
|1.3274
|2007.03.20 15:24
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8492701
|2007.03.20 15:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3308
|1.3399
|1.3292
|2007.03.20 15:24
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8493700
|2007.03.20 15:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3293
|1.3184
|1.3309
|2007.03.20 19:42
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8500182
|2007.03.20 19:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3311
|1.3202
|1.3327
|2007.03.20 20:36
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8548799
|2007.03.22 13:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3365
|1.3256
|1.3381
|2007.03.22 16:00
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8550490
|2007.03.22 14:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3347
|1.3256
|1.3363
|2007.03.22 16:00
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8552649
|2007.03.22 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3364
|1.3255
|1.3380
|2007.03.23 12:18
|1.3320
|0.00
|0.00
|-0.37
|-44.00
|8556499
|2007.03.22 18:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3342
|1.3251
|1.3358
|2007.03.23 12:18
|1.3321
|0.00
|0.00
|-0.37
|-21.00
|8557529
|2007.03.22 18:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3324
|1.3251
|1.3340
|2007.03.23 12:18
|1.3322
|0.00
|0.00
|-0.74
|-4.00
|8572996
|2007.03.23 11:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3306
|1.3251
|1.3322
|2007.03.23 12:18
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8574752
|2007.03.23 12:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3321
|1.3430
|1.3305
|2007.03.23 15:49
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|8578129
|2007.03.23 14:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3339
|1.3430
|1.3323
|2007.03.23 15:49
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8580024
|2007.03.23 15:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3323
|1.3214
|1.3339
|2007.03.26 16:32
|1.3283
|0.00
|0.00
|-0.37
|-40.00
|8581570
|2007.03.23 16:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3303
|1.3212
|1.3319
|2007.03.26 16:32
|1.3284
|0.00
|0.00
|-0.37
|-19.00
|8588575
|2007.03.23 22:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3285
|1.3212
|1.3301
|2007.03.26 16:31
|1.3284
|0.00
|0.00
|-0.74
|-2.00
|8592297
|2007.03.26 01:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3267
|1.3212
|1.3283
|2007.03.26 16:31
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8608839
|2007.03.26 16:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3284
|1.3175
|1.3300
|2007.03.26 17:00
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8610203
|2007.03.26 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3317
|1.3208
|1.3333
|2007.03.26 17:16
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8611777
|2007.03.26 17:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3335
|1.3226
|1.3351
|2007.03.27 11:18
|1.3351
|0.00
|0.00
|-0.37
|16.00
|8628433
|2007.03.27 11:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3354
|1.3245
|1.3370
|2007.03.27 17:18
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8635421
|2007.03.27 16:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3336
|1.3245
|1.3352
|2007.03.27 17:18
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8637548
|2007.03.27 17:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3353
|1.3462
|1.3337
|2007.03.28 10:34
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.15
|16.00
|8652890
|2007.03.28 10:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3335
|1.3444
|1.3319
|2007.03.28 18:10
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8659078
|2007.03.28 14:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3353
|1.3444
|1.3337
|2007.03.28 18:10
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8664576
|2007.03.28 17:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3373
|1.3446
|1.3357
|2007.03.28 18:10
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8666633
|2007.03.28 18:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3355
|1.3246
|1.3371
|2007.03.29 11:20
|1.3331
|0.00
|0.00
|-1.11
|-24.00
|8667874
|2007.03.28 18:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3334
|1.3243
|1.3350
|2007.03.29 11:20
|1.3331
|0.00
|0.00
|-1.11
|-3.00
|8673162
|2007.03.28 22:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3315
|1.3242
|1.3331
|2007.03.29 11:19
|1.3331
|0.00
|0.00
|-2.22
|32.00
|8683610
|2007.03.29 11:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3335
|1.3226
|1.3351
|2007.03.29 13:41
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8686245
|2007.03.29 13:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3353
|1.3244
|1.3369
|2007.03.29 16:04
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8688224
|2007.03.29 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3335
|1.3244
|1.3351
|2007.03.29 16:04
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8688881
|2007.03.29 15:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3315
|1.3242
|1.3331
|2007.03.29 16:04
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8690159
|2007.03.29 16:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3331
|1.3440
|1.3315
|2007.03.30 10:56
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.15
|16.00
|8712463
|2007.03.30 10:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3313
|1.3422
|1.3297
|2007.03.30 15:39
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8720056
|2007.03.30 15:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3294
|1.3185
|1.3310
|2007.03.30 15:51
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8720831
|2007.03.30 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3311
|1.3202
|1.3327
|2007.03.30 17:59
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8723485
|2007.03.30 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3292
|1.3201
|1.3308
|2007.03.30 17:59
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8725120
|2007.03.30 17:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3312
|1.3203
|1.3328
|2007.03.30 18:14
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8726114
|2007.03.30 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3330
|1.3221
|1.3346
|2007.03.30 18:17
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8726434
|2007.03.30 18:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3347
|1.3238
|1.3363
|2007.03.30 18:26
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8727683
|2007.03.30 18:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3363
|1.3254
|1.3379
|2007.03.30 18:28
|1.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8728050
|2007.03.30 18:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3381
|1.3272
|1.3397
|2007.03.30 18:48
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8090685
|2007.03.07 10:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9286
|1.9386
|1.9270
|2007.03.07 13:16
|1.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8094950
|2007.03.07 12:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9305
|1.9405
|1.9289
|2007.03.07 13:16
|1.9289
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8097212
|2007.03.07 13:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9285
|1.9385
|1.9269
|2007.03.08 00:18
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.12
|-40.00
|8107177
|2007.03.07 17:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9304
|1.9404
|1.9288
|2007.03.08 00:18
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.24
|-44.00
|8112156
|2007.03.07 21:11
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9322
|1.9422
|1.9306
|2007.03.08 00:15
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.36
|-9.00
|8114020
|2007.03.07 22:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9341
|1.9441
|1.9325
|2007.03.08 00:15
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.60
|80.00
|8116831
|2007.03.08 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9304
|1.9404
|1.9288
|2007.03.08 01:12
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8117019
|2007.03.08 01:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9284
|1.9384
|1.9268
|2007.03.08 06:01
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8121225
|2007.03.08 03:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9302
|1.9402
|1.9286
|2007.03.08 06:01
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8125893
|2007.03.08 05:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9320
|1.9420
|1.9304
|2007.03.08 05:58
|1.9304
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8128046
|2007.03.08 06:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9301
|1.9401
|1.9285
|2007.03.08 07:11
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8129905
|2007.03.08 07:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9319
|1.9419
|1.9303
|2007.03.08 07:11
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8130096
|2007.03.08 07:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9342
|1.9442
|1.9326
|2007.03.08 07:10
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8130253
|2007.03.08 07:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9323
|1.9223
|1.9339
|2007.03.08 07:50
|1.9339
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8131845
|2007.03.08 07:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9345
|1.9245
|1.9361
|2007.03.08 11:19
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|8132283
|2007.03.08 07:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9326
|1.9226
|1.9342
|2007.03.08 11:19
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8228840
|2007.03.12 08:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9349
|1.9249
|1.9365
|2007.03.12 09:27
|1.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8232676
|2007.03.12 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9372
|1.9272
|1.9388
|2007.03.12 09:34
|1.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8233382
|2007.03.12 09:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9396
|1.9296
|1.9412
|2007.03.12 11:03
|1.9396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8234593
|2007.03.12 09:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9378
|1.9278
|1.9394
|2007.03.12 11:02
|1.9394
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8238806
|2007.03.12 11:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9398
|1.9298
|1.9414
|2007.03.12 11:50
|1.9414
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8241660
|2007.03.12 11:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9417
|1.9317
|1.9433
|2007.03.12 14:30
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|8246064
|2007.03.12 13:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9398
|1.9298
|1.9414
|2007.03.12 14:30
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|8248099
|2007.03.12 14:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9378
|1.9278
|1.9394
|2007.03.12 14:30
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|-213.00
|8248234
|2007.03.12 14:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9358
|1.9258
|1.9374
|2007.03.12 14:30
|1.9309
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.00
|8248401
|2007.03.12 14:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9340
|1.9240
|1.9356
|2007.03.12 14:30
|1.9314
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|8248947
|2007.03.12 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9312
|1.9412
|1.9296
|2007.03.12 15:11
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8251519
|2007.03.12 15:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9291
|1.9391
|1.9275
|2007.03.12 15:16
|1.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8251817
|2007.03.12 15:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9261
|1.9361
|1.9245
|2007.03.12 17:28
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|8253974
|2007.03.12 15:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9279
|1.9379
|1.9263
|2007.03.12 17:28
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|8257299
|2007.03.12 16:37
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9297
|1.9397
|1.9281
|2007.03.12 17:28
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8258796
|2007.03.12 17:13
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9315
|1.9415
|1.9299
|2007.03.12 17:28
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8260408
|2007.03.12 18:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9290
|1.9390
|1.9274
|2007.03.13 02:41
|1.9311
|0.00
|0.00
|0.04
|-21.00
|8262144
|2007.03.12 19:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9308
|1.9408
|1.9292
|2007.03.13 02:41
|1.9311
|0.00
|0.00
|0.08
|-6.00
|8264636
|2007.03.12 20:54
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9326
|1.9426
|1.9310
|2007.03.13 02:41
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.12
|48.00
|8270693
|2007.03.13 02:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9306
|1.9406
|1.9290
|2007.03.13 07:40
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8278237
|2007.03.13 06:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9326
|1.9426
|1.9310
|2007.03.13 07:40
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8278887
|2007.03.13 07:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9304
|1.9404
|1.9288
|2007.03.13 08:19
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8280364
|2007.03.13 08:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9284
|1.9384
|1.9268
|2007.03.13 11:41
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8285027
|2007.03.13 10:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9302
|1.9402
|1.9286
|2007.03.13 11:41
|1.9286
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8288705
|2007.03.13 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9287
|1.9387
|1.9271
|2007.03.13 14:35
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|8296129
|2007.03.13 14:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9305
|1.9405
|1.9289
|2007.03.13 14:35
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8296923
|2007.03.13 14:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9326
|1.9426
|1.9310
|2007.03.13 14:35
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8297481
|2007.03.13 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9309
|1.9209
|1.9325
|2007.03.13 14:55
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8299890
|2007.03.13 14:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9326
|1.9226
|1.9342
|2007.03.13 15:02
|1.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8300434
|2007.03.13 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9346
|1.9246
|1.9362
|2007.03.13 15:38
|1.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8301375
|2007.03.13 15:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9328
|1.9228
|1.9344
|2007.03.13 15:38
|1.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8302167
|2007.03.13 15:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9347
|1.9247
|1.9363
|2007.03.13 17:21
|1.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|8303534
|2007.03.13 16:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9329
|1.9229
|1.9345
|2007.03.13 17:21
|1.9345
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8306881
|2007.03.13 17:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9349
|1.9249
|1.9365
|2007.03.13 18:20
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8307147
|2007.03.13 17:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9328
|1.9228
|1.9344
|2007.03.13 18:20
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8308407
|2007.03.13 18:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9310
|1.9210
|1.9326
|2007.03.13 18:20
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8313523
|2007.03.13 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9317
|1.9217
|1.9333
|2007.03.14 02:26
|1.9296
|0.00
|0.00
|-0.27
|-21.00
|8317348
|2007.03.13 20:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9299
|1.9199
|1.9315
|2007.03.14 02:26
|1.9297
|0.00
|0.00
|-0.54
|-4.00
|8331639
|2007.03.14 01:16
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9281
|1.9181
|1.9297
|2007.03.14 02:26
|1.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8335017
|2007.03.14 03:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9321
|1.9221
|1.9337
|2007.03.14 05:50
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8335374
|2007.03.14 03:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9303
|1.9203
|1.9319
|2007.03.14 05:50
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8335634
|2007.03.14 03:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9284
|1.9184
|1.9300
|2007.03.14 05:50
|1.9300
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8337845
|2007.03.14 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9303
|1.9203
|1.9319
|2007.03.14 15:02
|1.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|8340091
|2007.03.14 06:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9280
|1.9180
|1.9296
|2007.03.14 15:02
|1.9238
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|8345007
|2007.03.14 08:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9256
|1.9156
|1.9272
|2007.03.14 15:02
|1.9237
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|8345734
|2007.03.14 08:49
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9238
|1.9138
|1.9254
|2007.03.14 15:02
|1.9235
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8355929
|2007.03.14 14:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9219
|1.9119
|1.9235
|2007.03.14 15:02
|1.9235
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|8358899
|2007.03.14 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9296
|1.9196
|1.9312
|2007.03.14 16:22
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8359580
|2007.03.14 16:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9278
|1.9178
|1.9294
|2007.03.14 16:22
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8360823
|2007.03.14 16:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9297
|1.9197
|1.9313
|2007.03.14 16:30
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8361377
|2007.03.14 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9317
|1.9217
|1.9333
|2007.03.14 16:38
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8361985
|2007.03.14 16:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9339
|1.9239
|1.9355
|2007.03.14 17:19
|1.9355
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8367376
|2007.03.14 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9361
|1.9261
|1.9377
|2007.03.14 21:51
|1.9359
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8368700
|2007.03.14 17:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9343
|1.9243
|1.9359
|2007.03.14 21:51
|1.9359
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8385533
|2007.03.15 01:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9363
|1.9263
|1.9379
|2007.03.15 01:39
|1.9379
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8385803
|2007.03.15 01:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9383
|1.9283
|1.9399
|2007.03.15 08:06
|1.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|8388864
|2007.03.15 03:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9364
|1.9264
|1.9380
|2007.03.15 08:06
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|8391027
|2007.03.15 07:04
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9345
|1.9245
|1.9361
|2007.03.15 08:06
|1.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8391871
|2007.03.15 07:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9325
|1.9225
|1.9341
|2007.03.15 08:06
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8392164
|2007.03.15 08:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9341
|1.9441
|1.9325
|2007.03.15 09:27
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8397248
|2007.03.15 10:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9310
|1.9410
|1.9294
|2007.03.15 15:28
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|8397731
|2007.03.15 10:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9330
|1.9430
|1.9314
|2007.03.15 15:27
|1.9352
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|8399918
|2007.03.15 12:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9348
|1.9448
|1.9332
|2007.03.15 15:27
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8402230
|2007.03.15 13:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9366
|1.9466
|1.9350
|2007.03.15 15:27
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8406700
|2007.03.15 16:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9339
|1.9439
|1.9323
|2007.03.15 18:44
|1.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|8407928
|2007.03.15 16:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9357
|1.9457
|1.9341
|2007.03.15 18:43
|1.9360
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8410559
|2007.03.15 18:12
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9375
|1.9475
|1.9359
|2007.03.15 18:43
|1.9359
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8411746
|2007.03.15 18:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9365
|1.9265
|1.9381
|2007.03.16 01:21
|1.9381
|0.00
|0.00
|-0.27
|16.00
|8416391
|2007.03.16 01:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9386
|1.9286
|1.9402
|2007.03.16 01:35
|1.9383
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8416579
|2007.03.16 01:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9368
|1.9268
|1.9384
|2007.03.16 01:35
|1.9384
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8416788
|2007.03.16 01:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9386
|1.9286
|1.9402
|2007.03.16 03:17
|1.9382
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8417987
|2007.03.16 02:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9367
|1.9267
|1.9383
|2007.03.16 03:17
|1.9383
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8419046
|2007.03.16 03:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9389
|1.9289
|1.9405
|2007.03.16 03:59
|1.9386
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8419155
|2007.03.16 03:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9371
|1.9271
|1.9387
|2007.03.16 03:59
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8419616
|2007.03.16 03:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9388
|1.9288
|1.9404
|2007.03.16 09:09
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8424733
|2007.03.16 09:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9408
|1.9308
|1.9424
|2007.03.16 09:36
|1.9424
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8425607
|2007.03.16 09:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9427
|1.9327
|1.9443
|2007.03.16 10:24
|1.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8426614
|2007.03.16 10:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9409
|1.9309
|1.9425
|2007.03.16 10:24
|1.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8440897
|2007.03.16 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9419
|1.9519
|1.9403
|2007.03.16 20:07
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8442975
|2007.03.16 20:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9396
|1.9496
|1.9380
|2007.03.19 00:14
|1.9397
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.00
|8443217
|2007.03.16 20:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9414
|1.9514
|1.9398
|2007.03.19 00:14
|1.9398
|0.00
|0.00
|0.08
|32.00
|8446017
|2007.03.19 00:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9392
|1.9492
|1.9376
|2007.03.19 03:15
|1.9410
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8446216
|2007.03.19 00:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9410
|1.9510
|1.9394
|2007.03.19 03:15
|1.9410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8447885
|2007.03.19 02:56
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9428
|1.9528
|1.9412
|2007.03.19 03:15
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8449051
|2007.03.19 03:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9400
|1.9500
|1.9384
|2007.03.19 11:49
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|8449589
|2007.03.19 03:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9419
|1.9519
|1.9403
|2007.03.19 11:49
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|8455211
|2007.03.19 10:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9439
|1.9539
|1.9423
|2007.03.19 11:49
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8456289
|2007.03.19 10:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9457
|1.9557
|1.9441
|2007.03.19 11:49
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8460131
|2007.03.19 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9437
|1.9337
|1.9453
|2007.03.19 14:07
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8461674
|2007.03.19 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9459
|1.9359
|1.9475
|2007.03.19 20:31
|1.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8468599
|2007.03.19 19:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9441
|1.9341
|1.9457
|2007.03.19 20:31
|1.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8468992
|2007.03.19 19:25
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9423
|1.9323
|1.9439
|2007.03.19 20:31
|1.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8470616
|2007.03.19 20:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9442
|1.9542
|1.9426
|2007.03.20 04:02
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.04
|-4.00
|8474984
|2007.03.20 01:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9461
|1.9561
|1.9445
|2007.03.20 04:02
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8477392
|2007.03.20 04:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9444
|1.9544
|1.9428
|2007.03.20 10:04
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|8480495
|2007.03.20 07:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9462
|1.9562
|1.9446
|2007.03.20 10:04
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8482462
|2007.03.20 09:33
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9488
|1.9588
|1.9472
|2007.03.20 10:04
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8483702
|2007.03.20 10:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9489
|1.9389
|1.9505
|2007.03.20 11:28
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|8484371
|2007.03.20 10:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9471
|1.9371
|1.9487
|2007.03.20 11:28
|1.9449
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|8485187
|2007.03.20 11:16
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9452
|1.9352
|1.9468
|2007.03.20 11:28
|1.9450
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8485441
|2007.03.20 11:22
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9434
|1.9334
|1.9450
|2007.03.20 11:28
|1.9450
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8487264
|2007.03.20 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9549
|1.9449
|1.9565
|2007.03.20 13:08
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8498920
|2007.03.20 18:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9608
|1.9508
|1.9624
|2007.03.20 20:37
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8550214
|2007.03.22 14:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|1.9775
|1.9659
|2007.03.22 17:12
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8552714
|2007.03.22 16:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9693
|1.9793
|1.9677
|2007.03.22 17:12
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8555553
|2007.03.22 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9669
|1.9769
|1.9653
|2007.03.22 18:31
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8556449
|2007.03.22 18:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9634
|1.9734
|1.9618
|2007.03.22 18:43
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8556735
|2007.03.22 18:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9652
|1.9752
|1.9636
|2007.03.22 18:43
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8557215
|2007.03.22 18:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|1.9726
|1.9610
|2007.03.22 19:15
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8557419
|2007.03.22 18:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9645
|1.9745
|1.9629
|2007.03.22 19:15
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8558561
|2007.03.22 19:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9621
|1.9721
|1.9605
|2007.03.23 10:54
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.04
|-42.00
|8560327
|2007.03.22 20:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9639
|1.9739
|1.9623
|2007.03.23 10:54
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.08
|-44.00
|8568780
|2007.03.23 08:46
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9657
|1.9757
|1.9641
|2007.03.23 10:54
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8571244
|2007.03.23 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9676
|1.9776
|1.9660
|2007.03.23 10:54
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8571849
|2007.03.23 10:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|1.9565
|1.9681
|2007.03.23 11:27
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8572467
|2007.03.23 11:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9636
|1.9536
|1.9652
|2007.03.23 11:27
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8573556
|2007.03.23 11:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9647
|1.9747
|1.9631
|2007.03.23 12:58
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8574908
|2007.03.23 12:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9665
|1.9765
|1.9649
|2007.03.23 12:56
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8575759
|2007.03.23 12:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|1.9550
|1.9666
|2007.03.23 14:08
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8577206
|2007.03.23 14:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9666
|1.9566
|1.9682
|2007.03.23 16:52
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|8580428
|2007.03.23 16:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9646
|1.9546
|1.9662
|2007.03.23 16:52
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|8581298
|2007.03.23 16:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9627
|1.9527
|1.9643
|2007.03.23 16:51
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|8582630
|2007.03.23 16:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9608
|1.9508
|1.9624
|2007.03.23 16:51
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8582985
|2007.03.23 16:44
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9590
|1.9490
|1.9606
|2007.03.23 16:51
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|8583365
|2007.03.23 16:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9606
|1.9706
|1.9590
|2007.03.23 23:20
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8584613
|2007.03.23 17:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9625
|1.9725
|1.9609
|2007.03.23 23:19
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8590530
|2007.03.26 00:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9702
|1.9586
|2007.03.26 01:47
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8592263
|2007.03.26 01:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9580
|1.9680
|1.9564
|2007.03.26 08:14
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|8592930
|2007.03.26 02:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9598
|1.9698
|1.9582
|2007.03.26 08:14
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8596717
|2007.03.26 08:04
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9616
|1.9716
|1.9600
|2007.03.26 08:14
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8596870
|2007.03.26 08:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9501
|1.9617
|2007.03.26 08:35
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8597270
|2007.03.26 08:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9520
|1.9636
|2007.03.26 08:52
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8597613
|2007.03.26 08:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9540
|1.9656
|2007.03.26 10:35
|1.9602
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|8598694
|2007.03.26 09:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9622
|1.9522
|1.9638
|2007.03.26 10:35
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|8599494
|2007.03.26 10:07
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9604
|1.9504
|1.9620
|2007.03.26 10:35
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8599798
|2007.03.26 10:13
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9585
|1.9485
|1.9601
|2007.03.26 10:35
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8600482
|2007.03.26 10:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9701
|1.9585
|2007.03.26 17:07
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|8604922
|2007.03.26 14:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9619
|1.9719
|1.9603
|2007.03.26 17:08
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.00
|8607705
|2007.03.26 15:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9637
|1.9737
|1.9621
|2007.03.26 17:08
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.00
|8608512
|2007.03.26 16:27
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9657
|1.9757
|1.9641
|2007.03.26 17:08
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.00
|8610164
|2007.03.26 17:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9685
|1.9785
|1.9669
|2007.03.26 17:07
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|8611130
|2007.03.26 17:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9702
|1.9602
|1.9718
|2007.03.26 17:26
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8612539
|2007.03.26 17:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9722
|1.9622
|1.9738
|2007.03.26 20:58
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|8613642
|2007.03.26 17:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9704
|1.9604
|1.9720
|2007.03.26 20:58
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8614237
|2007.03.26 17:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9686
|1.9586
|1.9702
|2007.03.26 20:58
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8620027
|2007.03.27 00:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9598
|1.9714
|2007.03.27 07:24
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|8622271
|2007.03.27 03:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9678
|1.9578
|1.9694
|2007.03.27 07:23
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8624679
|2007.03.27 08:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9695
|1.9595
|1.9711
|2007.03.27 10:07
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8625706
|2007.03.27 09:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9677
|1.9577
|1.9693
|2007.03.27 10:06
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8626661
|2007.03.27 10:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9693
|1.9593
|1.9709
|2007.03.27 14:48
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|8627316
|2007.03.27 10:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9675
|1.9575
|1.9691
|2007.03.27 14:48
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|8629361
|2007.03.27 11:48
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9657
|1.9557
|1.9673
|2007.03.27 14:48
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8630015
|2007.03.27 12:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9639
|1.9539
|1.9655
|2007.03.27 14:48
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8642968
|2007.03.27 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|1.9752
|1.9636
|2007.03.28 00:17
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.00
|8644105
|2007.03.28 00:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9670
|1.9770
|1.9654
|2007.03.28 00:17
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8644588
|2007.03.28 00:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9657
|1.9557
|1.9673
|2007.03.28 11:50
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|8649297
|2007.03.28 07:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9639
|1.9539
|1.9655
|2007.03.28 11:50
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|8654293
|2007.03.28 11:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9611
|1.9511
|1.9627
|2007.03.28 11:50
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8655165
|2007.03.28 11:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9623
|1.9723
|1.9607
|2007.03.28 16:58
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|8657856
|2007.03.28 13:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9641
|1.9741
|1.9625
|2007.03.28 16:58
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|8660258
|2007.03.28 15:31
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9659
|1.9759
|1.9643
|2007.03.28 16:58
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8662310
|2007.03.28 16:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9677
|1.9777
|1.9661
|2007.03.28 16:58
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8663181
|2007.03.28 16:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9661
|1.9561
|1.9677
|2007.03.28 17:34
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8667914
|2007.03.28 18:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9629
|1.9729
|1.9613
|2007.03.28 18:59
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8668717
|2007.03.28 18:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9609
|1.9709
|1.9593
|2007.03.28 22:54
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8669563
|2007.03.28 19:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9630
|1.9730
|1.9614
|2007.03.28 22:54
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8673576
|2007.03.28 22:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9612
|1.9712
|1.9596
|2007.03.29 09:28
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.12
|-27.00
|8675718
|2007.03.29 03:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9631
|1.9731
|1.9615
|2007.03.29 09:28
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8678466
|2007.03.29 07:02
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9654
|1.9754
|1.9638
|2007.03.29 09:27
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8680685
|2007.03.29 09:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9540
|1.9656
|2007.03.29 09:55
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8681433
|2007.03.29 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9661
|1.9561
|1.9677
|2007.03.29 16:33
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|8682588
|2007.03.29 10:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9642
|1.9542
|1.9658
|2007.03.29 16:33
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8688864
|2007.03.29 15:36
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9623
|1.9523
|1.9639
|2007.03.29 16:33
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8691714
|2007.03.29 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9625
|1.9725
|1.9609
|2007.03.30 07:03
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.00
|8705012
|2007.03.30 06:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9643
|1.9743
|1.9627
|2007.03.30 07:03
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8706842
|2007.03.30 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9643
|1.9543
|1.9659
|2007.03.30 11:20
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|8708887
|2007.03.30 09:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9625
|1.9525
|1.9641
|2007.03.30 11:20
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|8710389
|2007.03.30 10:19
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9606
|1.9506
|1.9622
|2007.03.30 11:20
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|8711307
|2007.03.30 10:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9587
|1.9487
|1.9603
|2007.03.30 11:20
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|8712222
|2007.03.30 10:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9558
|1.9458
|1.9574
|2007.03.30 11:20
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|8719869
|2007.03.30 15:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9562
|1.9662
|1.9546
|2007.03.30 17:03
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8721780
|2007.03.30 16:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9580
|1.9680
|1.9564
|2007.03.30 17:03
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8723275
|2007.03.30 17:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9560
|1.9660
|1.9544
|2007.03.30 18:17
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|8724232
|2007.03.30 17:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9579
|1.9679
|1.9563
|2007.03.30 18:17
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.00
|8724600
|2007.03.30 17:42
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9598
|1.9698
|1.9582
|2007.03.30 18:17
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.00
|8725499
|2007.03.30 18:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9616
|1.9716
|1.9600
|2007.03.30 18:17
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.00
|8725877
|2007.03.30 18:13
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9634
|1.9734
|1.9618
|2007.03.30 18:17
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.00
|8726131
|2007.03.30 18:15
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9652
|1.9752
|1.9636
|2007.03.30 18:17
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|8726608
|2007.03.30 18:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9662
|1.9562
|1.9678
|2007.03.30 18:20
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8726958
|2007.03.30 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9683
|1.9583
|1.9699
|2007.03.30 18:28
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8728129
|2007.03.30 18:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9702
|1.9602
|1.9718
|2007.03.30 18:44
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|8729196
|2007.03.30 18:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9684
|1.9584
|1.9700
|2007.03.30 18:44
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8729662
|2007.03.30 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9710
|1.9610
|1.9726
|2007.03.30 18:57
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8730889
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9692
|1.9592
|1.9708
|2007.03.30 18:57
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8730958
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9673
|1.9573
|1.9689
|2007.03.30 18:57
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|-1 167.00
|Closed P/L:
|-1 170.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8730113
|2007.03.30 18:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3399
|1.3290
|1.3415
|1.3354
|0.00
|0.00
|-0.37
|-45.00
|8730899
|2007.03.30 18:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3379
|1.3288
|1.3395
|1.3354
|0.00
|0.00
|-0.37
|-25.00
|8735025
|2007.03.30 21:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3361
|1.3288
|1.3377
|1.3354
|0.00
|0.00
|-0.74
|-14.00
|8731311
|2007.03.30 18:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9694
|1.9594
|1.9710
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.27
|-18.00
|8735398
|2007.03.30 22:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9676
|1.9576
|1.9692
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|-102.00
|Floating P/L:
|-104.29
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 170.94
|Floating P/L:
|-104.29
|Margin:
|225.09
|Balance:
|3 829.06
|Equity:
|3 724.77
|Free Margin:
|3 499.68
|Details:
|Gross Profit:
|4 504.00
|Gross Loss:
|5 674.94
|Total Net Profit:
|-1 170.94
|Profit Factor:
|0.79
|Expected Payoff:
|-3.86
|Absolute Drawdown:
|1 306.94
|Maximal Drawdown (%):
|1 764.79 (32.33%)
|Total Trades:
|303
|Short Positions (won %):
|139 (43.17%)
|Long Positions (won %):
|164 (53.66%)
|Profit Trades (% of total):
|148 (48.84%)
|Loss trades (% of total):
|155 (51.16%)
|Largest
|profit trade:
|128.00
|loss trade:
|-245.00
|Average
|profit trade:
|30.43
|loss trade:
|-36.61
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (128.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-972.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|144.15 (2)
|consecutive loss (count):
|-972.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2