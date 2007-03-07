North Finance Co Ltd

Account: 417526 Name: Currency: USD 2007 March 30, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
80878262007.03.07 09:59balanceDeposit5 000.00
80883982007.03.07 10:07sell0.10eurusd1.31191.32281.31032007.03.08 10:331.31570.000.000.45-38.00
81008862007.03.07 15:00sell0.10eurusd1.31371.32281.31212007.03.08 10:331.31580.000.000.45-21.00
81114342007.03.07 20:39sell0.20eurusd1.31561.32291.31402007.03.08 10:331.31590.000.000.90-6.00
81127142007.03.07 21:27sell0.30eurusd1.31751.32301.31592007.03.08 10:331.31590.000.001.3548.00
81382472007.03.08 10:33sell0.10eurusd1.31561.32651.31402007.03.08 11:191.31530.000.000.003.00
82288442007.03.12 08:32buy0.10eurusd1.31241.30151.31402007.03.12 10:501.31400.000.000.0016.00
82380052007.03.12 10:51buy0.10eurusd1.31421.30331.31582007.03.12 11:161.31580.000.000.0016.00
82395152007.03.12 11:16buy0.10eurusd1.31601.30511.31762007.03.12 12:081.31760.000.000.0016.00
82424412007.03.12 12:08buy0.10eurusd1.31781.30691.31942007.03.12 16:461.31750.000.000.00-3.00
82514462007.03.12 15:11buy0.10eurusd1.31591.30681.31752007.03.12 16:461.31750.000.000.0016.00
82578442007.03.12 16:46sell0.10eurusd1.31761.32851.31602007.03.13 03:081.31790.000.000.15-3.00
82646382007.03.12 20:54sell0.10eurusd1.31951.32861.31792007.03.13 03:081.31790.000.000.1516.00
82717292007.03.13 03:08sell0.10eurusd1.31771.32861.31612007.03.13 10:401.31610.000.000.0016.00
82862342007.03.13 10:40sell0.10eurusd1.31591.32681.31432007.03.13 16:221.31990.000.000.00-40.00
82914872007.03.13 13:09sell0.10eurusd1.31781.32691.31622007.03.13 16:221.31990.000.000.00-21.00
82967332007.03.13 14:29sell0.20eurusd1.31961.32691.31802007.03.13 16:221.31990.000.000.00-6.00
83005012007.03.13 15:03sell0.30eurusd1.32151.32701.31992007.03.13 16:221.31990.000.000.0048.00
83041352007.03.13 16:22buy0.10eurusd1.31981.30891.32142007.03.13 19:021.32140.000.000.0016.00
83135462007.03.13 19:03buy0.10eurusd1.32151.31061.32312007.03.14 14:231.31930.000.00-0.37-22.00
83180272007.03.13 20:56buy0.10eurusd1.31961.31051.32122007.03.14 14:231.31940.000.00-0.37-2.00
83543622007.03.14 13:19buy0.20eurusd1.31781.31051.31942007.03.14 14:231.31940.000.000.0032.00
83557312007.03.14 14:23sell0.10eurusd1.31941.33031.31782007.03.14 14:411.31780.000.000.0016.00
83563212007.03.14 14:41sell0.10eurusd1.31761.32851.31602007.03.14 21:241.32150.000.000.00-39.00
83569112007.03.14 15:03sell0.10eurusd1.31951.32861.31792007.03.14 21:241.32140.000.000.00-19.00
83605732007.03.14 16:19sell0.20eurusd1.32131.32861.31972007.03.14 21:241.32150.000.000.00-4.00
83685922007.03.14 17:56sell0.30eurusd1.32311.32861.32152007.03.14 21:241.32150.000.000.0048.00
83774712007.03.14 21:24sell0.10eurusd1.32121.33211.31962007.03.15 09:241.32160.000.000.45-4.00
83865512007.03.15 01:58sell0.10eurusd1.32311.33221.32152007.03.15 09:241.32150.000.000.0016.00
83951272007.03.15 09:24sell0.10eurusd1.32141.33231.31982007.03.15 11:171.31980.000.000.0016.00
83989212007.03.15 11:17sell0.10eurusd1.31951.33041.31792007.03.15 14:461.32170.000.000.00-22.00
84015582007.03.15 13:23sell0.10eurusd1.32141.33051.31982007.03.15 14:461.32180.000.000.00-4.00
84032642007.03.15 14:33sell0.20eurusd1.32321.33051.32162007.03.15 14:451.32160.000.000.0032.00
84038302007.03.15 14:47buy0.10eurusd1.32181.31091.32342007.03.15 15:201.32340.000.000.0016.00
84049232007.03.15 15:20buy0.10eurusd1.32361.31271.32522007.03.16 01:191.32520.000.00-0.3716.00
84162882007.03.16 01:19buy0.10eurusd1.32521.31431.32682007.03.16 01:221.32680.000.000.0016.00
84164182007.03.16 01:22buy0.10eurusd1.32681.31591.32842007.03.16 02:531.32840.000.000.0016.00
84183202007.03.16 02:54buy0.10eurusd1.32891.31801.33052007.03.16 04:001.33050.000.000.0016.00
84197072007.03.16 04:00buy0.10eurusd1.33051.31961.33212007.03.16 08:591.33030.000.000.00-2.00
84230782007.03.16 08:05buy0.10eurusd1.32871.31961.33032007.03.16 08:591.33030.000.000.0016.00
84243202007.03.16 08:59sell0.10eurusd1.33021.34111.32862007.03.16 17:451.33060.000.000.00-4.00
84289842007.03.16 11:20sell0.10eurusd1.33211.34121.33052007.03.16 17:451.33050.000.000.0016.00
84404242007.03.16 17:45sell0.10eurusd1.33051.34141.32892007.03.19 03:311.33080.000.000.15-3.00
84478822007.03.19 02:56sell0.10eurusd1.33231.34141.33072007.03.19 03:311.33070.000.000.0016.00
84489692007.03.19 03:31sell0.10eurusd1.33051.34141.32892007.03.19 09:081.32890.000.000.0016.00
84538122007.03.19 09:08sell0.10eurusd1.32891.33981.32732007.03.19 11:501.32950.000.000.00-6.00
84552072007.03.19 10:05sell0.10eurusd1.33111.34021.32952007.03.19 11:501.32950.000.000.0016.00
84578792007.03.19 11:50buy0.10eurusd1.32961.31871.33122007.03.20 01:051.33120.000.00-0.3716.00
84745172007.03.20 01:05buy0.10eurusd1.33131.32041.33292007.03.20 13:131.32890.000.000.00-24.00
84765772007.03.20 03:06buy0.10eurusd1.32951.32041.33112007.03.20 13:131.32900.000.000.00-5.00
84877582007.03.20 12:11buy0.20eurusd1.32741.32011.32902007.03.20 13:131.32900.000.000.0032.00
84894132007.03.20 13:13sell0.10eurusd1.32901.33991.32742007.03.20 15:241.32920.000.000.00-2.00
84927012007.03.20 15:03sell0.10eurusd1.33081.33991.32922007.03.20 15:241.32920.000.000.0016.00
84937002007.03.20 15:24buy0.10eurusd1.32931.31841.33092007.03.20 19:421.33090.000.000.0016.00
85001822007.03.20 19:42buy0.10eurusd1.33111.32021.33272007.03.20 20:361.33140.000.000.003.00
85487992007.03.22 13:26buy0.10eurusd1.33651.32561.33812007.03.22 16:001.33620.000.000.00-3.00
85504902007.03.22 14:41buy0.10eurusd1.33471.32561.33632007.03.22 16:001.33630.000.000.0016.00
85526492007.03.22 16:00buy0.10eurusd1.33641.32551.33802007.03.23 12:181.33200.000.00-0.37-44.00
85564992007.03.22 18:32buy0.10eurusd1.33421.32511.33582007.03.23 12:181.33210.000.00-0.37-21.00
85575292007.03.22 18:47buy0.20eurusd1.33241.32511.33402007.03.23 12:181.33220.000.00-0.74-4.00
85729962007.03.23 11:16buy0.30eurusd1.33061.32511.33222007.03.23 12:181.33220.000.000.0048.00
85747522007.03.23 12:19sell0.10eurusd1.33211.34301.33052007.03.23 15:491.33220.000.000.00-1.00
85781292007.03.23 14:33sell0.10eurusd1.33391.34301.33232007.03.23 15:491.33230.000.000.0016.00
85800242007.03.23 15:49buy0.10eurusd1.33231.32141.33392007.03.26 16:321.32830.000.00-0.37-40.00
85815702007.03.23 16:18buy0.10eurusd1.33031.32121.33192007.03.26 16:321.32840.000.00-0.37-19.00
85885752007.03.23 22:23buy0.20eurusd1.32851.32121.33012007.03.26 16:311.32840.000.00-0.74-2.00
85922972007.03.26 01:48buy0.30eurusd1.32671.32121.32832007.03.26 16:311.32830.000.000.0048.00
86088392007.03.26 16:32buy0.10eurusd1.32841.31751.33002007.03.26 17:001.33000.000.000.0016.00
86102032007.03.26 17:01buy0.10eurusd1.33171.32081.33332007.03.26 17:161.33330.000.000.0016.00
86117772007.03.26 17:16buy0.10eurusd1.33351.32261.33512007.03.27 11:181.33510.000.00-0.3716.00
86284332007.03.27 11:18buy0.10eurusd1.33541.32451.33702007.03.27 17:181.33510.000.000.00-3.00
86354212007.03.27 16:19buy0.10eurusd1.33361.32451.33522007.03.27 17:181.33520.000.000.0016.00
86375482007.03.27 17:18sell0.10eurusd1.33531.34621.33372007.03.28 10:341.33370.000.000.1516.00
86528902007.03.28 10:34sell0.10eurusd1.33351.34441.33192007.03.28 18:101.33540.000.000.00-19.00
86590782007.03.28 14:45sell0.10eurusd1.33531.34441.33372007.03.28 18:101.33570.000.000.00-4.00
86645762007.03.28 17:35sell0.20eurusd1.33731.34461.33572007.03.28 18:101.33570.000.000.0032.00
86666332007.03.28 18:10buy0.10eurusd1.33551.32461.33712007.03.29 11:201.33310.000.00-1.11-24.00
86678742007.03.28 18:36buy0.10eurusd1.33341.32431.33502007.03.29 11:201.33310.000.00-1.11-3.00
86731622007.03.28 22:29buy0.20eurusd1.33151.32421.33312007.03.29 11:191.33310.000.00-2.2232.00
86836102007.03.29 11:21buy0.10eurusd1.33351.32261.33512007.03.29 13:411.33510.000.000.0016.00
86862452007.03.29 13:41buy0.10eurusd1.33531.32441.33692007.03.29 16:041.33320.000.000.00-21.00
86882242007.03.29 15:30buy0.10eurusd1.33351.32441.33512007.03.29 16:041.33310.000.000.00-4.00
86888812007.03.29 15:37buy0.20eurusd1.33151.32421.33312007.03.29 16:041.33310.000.000.0032.00
86901592007.03.29 16:04sell0.10eurusd1.33311.34401.33152007.03.30 10:561.33150.000.000.1516.00
87124632007.03.30 10:56sell0.10eurusd1.33131.34221.32972007.03.30 15:391.32970.000.000.0016.00
87200562007.03.30 15:40buy0.10eurusd1.32941.31851.33102007.03.30 15:511.33100.000.000.0016.00
87208312007.03.30 15:51buy0.10eurusd1.33111.32021.33272007.03.30 17:591.33080.000.000.00-3.00
87234852007.03.30 17:07buy0.10eurusd1.32921.32011.33082007.03.30 17:591.33080.000.000.0016.00
87251202007.03.30 17:59buy0.10eurusd1.33121.32031.33282007.03.30 18:141.33280.000.000.0016.00
87261142007.03.30 18:14buy0.10eurusd1.33301.32211.33462007.03.30 18:171.33460.000.000.0016.00
87264342007.03.30 18:17buy0.10eurusd1.33471.32381.33632007.03.30 18:261.33630.000.000.0016.00
87276832007.03.30 18:27buy0.10eurusd1.33631.32541.33792007.03.30 18:281.33790.000.000.0016.00
87280502007.03.30 18:28buy0.10eurusd1.33811.32721.33972007.03.30 18:481.33970.000.000.0016.00
80906852007.03.07 10:50sell0.10gbpusd1.92861.93861.92702007.03.07 13:161.92890.000.000.00-3.00
80949502007.03.07 12:10sell0.20gbpusd1.93051.94051.92892007.03.07 13:161.92890.000.000.0032.00
80972122007.03.07 13:16sell0.10gbpusd1.92851.93851.92692007.03.08 00:181.93250.000.000.12-40.00
81071772007.03.07 17:17sell0.20gbpusd1.93041.94041.92882007.03.08 00:181.93260.000.000.24-44.00
81121562007.03.07 21:11sell0.30gbpusd1.93221.94221.93062007.03.08 00:151.93250.000.000.36-9.00
81140202007.03.07 22:09sell0.50gbpusd1.93411.94411.93252007.03.08 00:151.93250.000.000.6080.00
81168312007.03.08 01:00sell0.10gbpusd1.93041.94041.92882007.03.08 01:121.92880.000.000.0016.00
81170192007.03.08 01:12sell0.10gbpusd1.92841.93841.92682007.03.08 06:011.93040.000.000.00-20.00
81212252007.03.08 03:08sell0.20gbpusd1.93021.94021.92862007.03.08 06:011.93050.000.000.00-6.00
81258932007.03.08 05:09sell0.30gbpusd1.93201.94201.93042007.03.08 05:581.93040.000.000.0048.00
81280462007.03.08 06:02sell0.10gbpusd1.93011.94011.92852007.03.08 07:111.93250.000.000.00-24.00
81299052007.03.08 07:01sell0.20gbpusd1.93191.94191.93032007.03.08 07:111.93260.000.000.00-14.00
81300962007.03.08 07:05sell0.30gbpusd1.93421.94421.93262007.03.08 07:101.93260.000.000.0048.00
81302532007.03.08 07:11buy0.10gbpusd1.93231.92231.93392007.03.08 07:501.93390.000.000.0016.00
81318452007.03.08 07:50buy0.10gbpusd1.93451.92451.93612007.03.08 11:191.93290.000.000.00-16.00
81322832007.03.08 07:59buy0.20gbpusd1.93261.92261.93422007.03.08 11:191.93320.000.000.0012.00
82288402007.03.12 08:32buy0.10gbpusd1.93491.92491.93652007.03.12 09:271.93650.000.000.0016.00
82326762007.03.12 09:27buy0.10gbpusd1.93721.92721.93882007.03.12 09:341.93880.000.000.0016.00
82333822007.03.12 09:34buy0.10gbpusd1.93961.92961.94122007.03.12 11:031.93960.000.000.000.00
82345932007.03.12 09:48buy0.20gbpusd1.93781.92781.93942007.03.12 11:021.93940.000.000.0032.00
82388062007.03.12 11:03buy0.10gbpusd1.93981.92981.94142007.03.12 11:501.94140.000.000.0016.00
82416602007.03.12 11:51buy0.10gbpusd1.94171.93171.94332007.03.12 14:301.93170.000.000.00-100.00
82460642007.03.12 13:37buy0.20gbpusd1.93981.92981.94142007.03.12 14:301.93080.000.000.00-180.00
82480992007.03.12 14:21buy0.30gbpusd1.93781.92781.93942007.03.12 14:301.93070.000.000.00-213.00
82482342007.03.12 14:23buy0.50gbpusd1.93581.92581.93742007.03.12 14:301.93090.000.000.00-245.00
82484012007.03.12 14:25buy0.80gbpusd1.93401.92401.93562007.03.12 14:301.93140.000.000.00-208.00
82489472007.03.12 14:30sell0.10gbpusd1.93121.94121.92962007.03.12 15:111.92960.000.000.0016.00
82515192007.03.12 15:11sell0.10gbpusd1.92911.93911.92752007.03.12 15:161.92750.000.000.0016.00
82518172007.03.12 15:16sell0.10gbpusd1.92611.93611.92452007.03.12 17:281.92990.000.000.00-38.00
82539742007.03.12 15:41sell0.20gbpusd1.92791.93791.92632007.03.12 17:281.92980.000.000.00-38.00
82572992007.03.12 16:37sell0.30gbpusd1.92971.93971.92812007.03.12 17:281.92990.000.000.00-6.00
82587962007.03.12 17:13sell0.50gbpusd1.93151.94151.92992007.03.12 17:281.92990.000.000.0080.00
82604082007.03.12 18:01sell0.10gbpusd1.92901.93901.92742007.03.13 02:411.93110.000.000.04-21.00
82621442007.03.12 19:17sell0.20gbpusd1.93081.94081.92922007.03.13 02:411.93110.000.000.08-6.00
82646362007.03.12 20:54sell0.30gbpusd1.93261.94261.93102007.03.13 02:411.93100.000.000.1248.00
82706932007.03.13 02:41sell0.10gbpusd1.93061.94061.92902007.03.13 07:401.93100.000.000.00-4.00
82782372007.03.13 06:58sell0.20gbpusd1.93261.94261.93102007.03.13 07:401.93100.000.000.0032.00
82788872007.03.13 07:40sell0.10gbpusd1.93041.94041.92882007.03.13 08:191.92880.000.000.0016.00
82803642007.03.13 08:19sell0.10gbpusd1.92841.93841.92682007.03.13 11:411.92840.000.000.000.00
82850272007.03.13 10:12sell0.20gbpusd1.93021.94021.92862007.03.13 11:411.92860.000.000.0032.00
82887052007.03.13 12:00sell0.10gbpusd1.92871.93871.92712007.03.13 14:351.93100.000.000.00-23.00
82961292007.03.13 14:18sell0.20gbpusd1.93051.94051.92892007.03.13 14:351.93100.000.000.00-10.00
82969232007.03.13 14:30sell0.30gbpusd1.93261.94261.93102007.03.13 14:351.93100.000.000.0048.00
82974812007.03.13 14:35buy0.10gbpusd1.93091.92091.93252007.03.13 14:551.93250.000.000.0016.00
82998902007.03.13 14:56buy0.10gbpusd1.93261.92261.93422007.03.13 15:021.93420.000.000.0016.00
83004342007.03.13 15:02buy0.10gbpusd1.93461.92461.93622007.03.13 15:381.93430.000.000.00-3.00
83013752007.03.13 15:24buy0.20gbpusd1.93281.92281.93442007.03.13 15:381.93440.000.000.0032.00
83021672007.03.13 15:38buy0.10gbpusd1.93471.92471.93632007.03.13 17:211.93460.000.000.00-1.00
83035342007.03.13 16:10buy0.20gbpusd1.93291.92291.93452007.03.13 17:211.93450.000.000.0032.00
83068812007.03.13 17:21buy0.10gbpusd1.93491.92491.93652007.03.13 18:201.93280.000.000.00-21.00
83071472007.03.13 17:34buy0.20gbpusd1.93281.92281.93442007.03.13 18:201.93270.000.000.00-2.00
83084072007.03.13 18:02buy0.30gbpusd1.93101.92101.93262007.03.13 18:201.93260.000.000.0048.00
83135232007.03.13 19:02buy0.10gbpusd1.93171.92171.93332007.03.14 02:261.92960.000.00-0.27-21.00
83173482007.03.13 20:43buy0.20gbpusd1.92991.91991.93152007.03.14 02:261.92970.000.00-0.54-4.00
83316392007.03.14 01:16buy0.30gbpusd1.92811.91811.92972007.03.14 02:261.92970.000.000.0048.00
83350172007.03.14 03:23buy0.10gbpusd1.93211.92211.93372007.03.14 05:501.93010.000.000.00-20.00
83353742007.03.14 03:38buy0.20gbpusd1.93031.92031.93192007.03.14 05:501.93000.000.000.00-6.00
83356342007.03.14 03:47buy0.30gbpusd1.92841.91841.93002007.03.14 05:501.93000.000.000.0048.00
83378452007.03.14 06:00buy0.10gbpusd1.93031.92031.93192007.03.14 15:021.92400.000.000.00-63.00
83400912007.03.14 06:53buy0.20gbpusd1.92801.91801.92962007.03.14 15:021.92380.000.000.00-84.00
83450072007.03.14 08:42buy0.30gbpusd1.92561.91561.92722007.03.14 15:021.92370.000.000.00-57.00
83457342007.03.14 08:49buy0.50gbpusd1.92381.91381.92542007.03.14 15:021.92350.000.000.00-15.00
83559292007.03.14 14:30buy0.80gbpusd1.92191.91191.92352007.03.14 15:021.92350.000.000.00128.00
83588992007.03.14 16:00buy0.10gbpusd1.92961.91961.93122007.03.14 16:221.92940.000.000.00-2.00
83595802007.03.14 16:06buy0.20gbpusd1.92781.91781.92942007.03.14 16:221.92940.000.000.0032.00
83608232007.03.14 16:22buy0.10gbpusd1.92971.91971.93132007.03.14 16:301.93130.000.000.0016.00
83613772007.03.14 16:30buy0.10gbpusd1.93171.92171.93332007.03.14 16:381.93330.000.000.0016.00
83619852007.03.14 16:38buy0.10gbpusd1.93391.92391.93552007.03.14 17:191.93550.000.000.0016.00
83673762007.03.14 17:19buy0.10gbpusd1.93611.92611.93772007.03.14 21:511.93590.000.000.00-2.00
83687002007.03.14 17:59buy0.20gbpusd1.93431.92431.93592007.03.14 21:511.93590.000.000.0032.00
83855332007.03.15 01:30buy0.10gbpusd1.93631.92631.93792007.03.15 01:391.93790.000.000.0016.00
83858032007.03.15 01:39buy0.10gbpusd1.93831.92831.93992007.03.15 08:061.93420.000.000.00-41.00
83888642007.03.15 03:16buy0.20gbpusd1.93641.92641.93802007.03.15 08:061.93400.000.000.00-48.00
83910272007.03.15 07:04buy0.30gbpusd1.93451.92451.93612007.03.15 08:061.93420.000.000.00-9.00
83918712007.03.15 07:59buy0.50gbpusd1.93251.92251.93412007.03.15 08:061.93410.000.000.0080.00
83921642007.03.15 08:06sell0.10gbpusd1.93411.94411.93252007.03.15 09:271.93250.000.000.0016.00
83972482007.03.15 10:17sell0.10gbpusd1.93101.94101.92942007.03.15 15:281.93510.000.000.00-41.00
83977312007.03.15 10:36sell0.20gbpusd1.93301.94301.93142007.03.15 15:271.93520.000.000.00-44.00
83999182007.03.15 12:00sell0.30gbpusd1.93481.94481.93322007.03.15 15:271.93500.000.000.00-6.00
84022302007.03.15 13:54sell0.50gbpusd1.93661.94661.93502007.03.15 15:271.93500.000.000.0080.00
84067002007.03.15 16:10sell0.10gbpusd1.93391.94391.93232007.03.15 18:441.93620.000.000.00-23.00
84079282007.03.15 16:52sell0.20gbpusd1.93571.94571.93412007.03.15 18:431.93600.000.000.00-6.00
84105592007.03.15 18:12sell0.30gbpusd1.93751.94751.93592007.03.15 18:431.93590.000.000.0048.00
84117462007.03.15 18:45buy0.10gbpusd1.93651.92651.93812007.03.16 01:211.93810.000.00-0.2716.00
84163912007.03.16 01:21buy0.10gbpusd1.93861.92861.94022007.03.16 01:351.93830.000.000.00-3.00
84165792007.03.16 01:27buy0.20gbpusd1.93681.92681.93842007.03.16 01:351.93840.000.000.0032.00
84167882007.03.16 01:35buy0.10gbpusd1.93861.92861.94022007.03.16 03:171.93820.000.000.00-4.00
84179872007.03.16 02:35buy0.20gbpusd1.93671.92671.93832007.03.16 03:171.93830.000.000.0032.00
84190462007.03.16 03:17buy0.10gbpusd1.93891.92891.94052007.03.16 03:591.93860.000.000.00-3.00
84191552007.03.16 03:24buy0.20gbpusd1.93711.92711.93872007.03.16 03:591.93870.000.000.0032.00
84196162007.03.16 03:59buy0.10gbpusd1.93881.92881.94042007.03.16 09:091.94040.000.000.0016.00
84247332007.03.16 09:09buy0.10gbpusd1.94081.93081.94242007.03.16 09:361.94240.000.000.0016.00
84256072007.03.16 09:36buy0.10gbpusd1.94271.93271.94432007.03.16 10:241.94250.000.000.00-2.00
84266142007.03.16 10:15buy0.20gbpusd1.94091.93091.94252007.03.16 10:241.94250.000.000.0032.00
84408972007.03.16 18:00sell0.10gbpusd1.94191.95191.94032007.03.16 20:071.94030.000.000.0016.00
84429752007.03.16 20:07sell0.10gbpusd1.93961.94961.93802007.03.19 00:141.93970.000.000.04-1.00
84432172007.03.16 20:24sell0.20gbpusd1.94141.95141.93982007.03.19 00:141.93980.000.000.0832.00
84460172007.03.19 00:14sell0.10gbpusd1.93921.94921.93762007.03.19 03:151.94100.000.000.00-18.00
84462162007.03.19 00:28sell0.20gbpusd1.94101.95101.93942007.03.19 03:151.94100.000.000.000.00
84478852007.03.19 02:56sell0.30gbpusd1.94281.95281.94122007.03.19 03:151.94120.000.000.0048.00
84490512007.03.19 03:34sell0.10gbpusd1.94001.95001.93842007.03.19 11:491.94410.000.000.00-41.00
84495892007.03.19 03:57sell0.20gbpusd1.94191.95191.94032007.03.19 11:491.94420.000.000.00-46.00
84552112007.03.19 10:05sell0.30gbpusd1.94391.95391.94232007.03.19 11:491.94410.000.000.00-6.00
84562892007.03.19 10:42sell0.50gbpusd1.94571.95571.94412007.03.19 11:491.94410.000.000.0080.00
84601312007.03.19 13:00buy0.10gbpusd1.94371.93371.94532007.03.19 14:071.94530.000.000.0016.00
84616742007.03.19 14:07buy0.10gbpusd1.94591.93591.94752007.03.19 20:311.94400.000.000.00-19.00
84685992007.03.19 19:14buy0.20gbpusd1.94411.93411.94572007.03.19 20:311.94380.000.000.00-6.00
84689922007.03.19 19:25buy0.30gbpusd1.94231.93231.94392007.03.19 20:311.94390.000.000.0048.00
84706162007.03.19 20:32sell0.10gbpusd1.94421.95421.94262007.03.20 04:021.94460.000.000.04-4.00
84749842007.03.20 01:37sell0.20gbpusd1.94611.95611.94452007.03.20 04:021.94450.000.000.0032.00
84773922007.03.20 04:02sell0.10gbpusd1.94441.95441.94282007.03.20 10:041.94710.000.000.00-27.00
84804952007.03.20 07:43sell0.20gbpusd1.94621.95621.94462007.03.20 10:041.94720.000.000.00-20.00
84824622007.03.20 09:33sell0.30gbpusd1.94881.95881.94722007.03.20 10:041.94720.000.000.0048.00
84837022007.03.20 10:13buy0.10gbpusd1.94891.93891.95052007.03.20 11:281.94470.000.000.00-42.00
84843712007.03.20 10:38buy0.20gbpusd1.94711.93711.94872007.03.20 11:281.94490.000.000.00-44.00
84851872007.03.20 11:16buy0.30gbpusd1.94521.93521.94682007.03.20 11:281.94500.000.000.00-6.00
84854412007.03.20 11:22buy0.50gbpusd1.94341.93341.94502007.03.20 11:281.94500.000.000.0080.00
84872642007.03.20 12:00buy0.10gbpusd1.95491.94491.95652007.03.20 13:081.95650.000.000.0016.00
84989202007.03.20 18:38buy0.10gbpusd1.96081.95081.96242007.03.20 20:371.96150.000.000.007.00
85502142007.03.22 14:33sell0.10gbpusd1.96751.97751.96592007.03.22 17:121.96770.000.000.00-2.00
85527142007.03.22 16:02sell0.20gbpusd1.96931.97931.96772007.03.22 17:121.96770.000.000.0032.00
85555532007.03.22 18:00sell0.10gbpusd1.96691.97691.96532007.03.22 18:311.96530.000.000.0016.00
85564492007.03.22 18:32sell0.10gbpusd1.96341.97341.96182007.03.22 18:431.96360.000.000.00-2.00
85567352007.03.22 18:35sell0.20gbpusd1.96521.97521.96362007.03.22 18:431.96360.000.000.0032.00
85572152007.03.22 18:43sell0.10gbpusd1.96261.97261.96102007.03.22 19:151.96290.000.000.00-3.00
85574192007.03.22 18:45sell0.20gbpusd1.96451.97451.96292007.03.22 19:151.96290.000.000.0032.00
85585612007.03.22 19:15sell0.10gbpusd1.96211.97211.96052007.03.23 10:541.96630.000.000.04-42.00
85603272007.03.22 20:13sell0.20gbpusd1.96391.97391.96232007.03.23 10:541.96610.000.000.08-44.00
85687802007.03.23 08:46sell0.30gbpusd1.96571.97571.96412007.03.23 10:541.96610.000.000.00-12.00
85712442007.03.23 10:30sell0.50gbpusd1.96761.97761.96602007.03.23 10:541.96600.000.000.0080.00
85718492007.03.23 10:54buy0.10gbpusd1.96651.95651.96812007.03.23 11:271.96470.000.000.00-18.00
85724672007.03.23 11:10buy0.20gbpusd1.96361.95361.96522007.03.23 11:271.96520.000.000.0032.00
85735562007.03.23 11:27sell0.10gbpusd1.96471.97471.96312007.03.23 12:581.96490.000.000.00-2.00
85749082007.03.23 12:23sell0.20gbpusd1.96651.97651.96492007.03.23 12:561.96490.000.000.0032.00
85757592007.03.23 12:59buy0.10gbpusd1.96501.95501.96662007.03.23 14:081.96660.000.000.0016.00
85772062007.03.23 14:09buy0.10gbpusd1.96661.95661.96822007.03.23 16:521.96040.000.000.00-62.00
85804282007.03.23 16:00buy0.20gbpusd1.96461.95461.96622007.03.23 16:521.96020.000.000.00-88.00
85812982007.03.23 16:15buy0.30gbpusd1.96271.95271.96432007.03.23 16:511.96040.000.000.00-69.00
85826302007.03.23 16:39buy0.50gbpusd1.96081.95081.96242007.03.23 16:511.96060.000.000.00-10.00
85829852007.03.23 16:44buy0.80gbpusd1.95901.94901.96062007.03.23 16:511.96060.000.000.00128.00
85833652007.03.23 16:52sell0.10gbpusd1.96061.97061.95902007.03.23 23:201.96210.000.000.00-15.00
85846132007.03.23 17:35sell0.20gbpusd1.96251.97251.96092007.03.23 23:191.96090.000.000.0032.00
85905302007.03.26 00:17sell0.10gbpusd1.96021.97021.95862007.03.26 01:471.95860.000.000.0016.00
85922632007.03.26 01:47sell0.10gbpusd1.95801.96801.95642007.03.26 08:141.96000.000.000.00-20.00
85929302007.03.26 02:08sell0.20gbpusd1.95981.96981.95822007.03.26 08:141.96010.000.000.00-6.00
85967172007.03.26 08:04sell0.30gbpusd1.96161.97161.96002007.03.26 08:141.96000.000.000.0048.00
85968702007.03.26 08:15buy0.10gbpusd1.96011.95011.96172007.03.26 08:351.96170.000.000.0016.00
85972702007.03.26 08:35buy0.10gbpusd1.96201.95201.96362007.03.26 08:521.96360.000.000.0016.00
85976132007.03.26 08:52buy0.10gbpusd1.96401.95401.96562007.03.26 10:351.96020.000.000.00-38.00
85986942007.03.26 09:35buy0.20gbpusd1.96221.95221.96382007.03.26 10:351.96010.000.000.00-42.00
85994942007.03.26 10:07buy0.30gbpusd1.96041.95041.96202007.03.26 10:351.96000.000.000.00-12.00
85997982007.03.26 10:13buy0.50gbpusd1.95851.94851.96012007.03.26 10:351.96010.000.000.0080.00
86004822007.03.26 10:35sell0.10gbpusd1.96011.97011.95852007.03.26 17:071.97010.000.000.00-100.00
86049222007.03.26 14:05sell0.20gbpusd1.96191.97191.96032007.03.26 17:081.97010.000.000.00-164.00
86077052007.03.26 15:59sell0.30gbpusd1.96371.97371.96212007.03.26 17:081.97030.000.000.00-198.00
86085122007.03.26 16:27sell0.50gbpusd1.96571.97571.96412007.03.26 17:081.97000.000.000.00-215.00
86101642007.03.26 17:00sell0.80gbpusd1.96851.97851.96692007.03.26 17:071.97020.000.000.00-136.00
86111302007.03.26 17:08buy0.10gbpusd1.97021.96021.97182007.03.26 17:261.97180.000.000.0016.00
86125392007.03.26 17:26buy0.10gbpusd1.97221.96221.97382007.03.26 20:581.97000.000.000.00-22.00
86136422007.03.26 17:42buy0.20gbpusd1.97041.96041.97202007.03.26 20:581.97020.000.000.00-4.00
86142372007.03.26 17:59buy0.30gbpusd1.96861.95861.97022007.03.26 20:581.97020.000.000.0048.00
86200272007.03.27 00:13buy0.10gbpusd1.96981.95981.97142007.03.27 07:241.96910.000.000.00-7.00
86222712007.03.27 03:29buy0.20gbpusd1.96781.95781.96942007.03.27 07:231.96940.000.000.0032.00
86246792007.03.27 08:14buy0.10gbpusd1.96951.95951.97112007.03.27 10:071.96900.000.000.00-5.00
86257062007.03.27 09:29buy0.20gbpusd1.96771.95771.96932007.03.27 10:061.96930.000.000.0032.00
86266612007.03.27 10:08buy0.10gbpusd1.96931.95931.97092007.03.27 14:481.96530.000.000.00-40.00
86273162007.03.27 10:36buy0.20gbpusd1.96751.95751.96912007.03.27 14:481.96540.000.000.00-42.00
86293612007.03.27 11:48buy0.30gbpusd1.96571.95571.96732007.03.27 14:481.96540.000.000.00-9.00
86300152007.03.27 12:04buy0.50gbpusd1.96391.95391.96552007.03.27 14:481.96550.000.000.0080.00
86429682007.03.27 22:00sell0.10gbpusd1.96521.97521.96362007.03.28 00:171.96580.000.000.04-6.00
86441052007.03.28 00:03sell0.20gbpusd1.96701.97701.96542007.03.28 00:171.96540.000.000.0032.00
86445882007.03.28 00:17buy0.10gbpusd1.96571.95571.96732007.03.28 11:501.96250.000.000.00-32.00
86492972007.03.28 07:35buy0.20gbpusd1.96391.95391.96552007.03.28 11:501.96260.000.000.00-26.00
86542932007.03.28 11:30buy0.30gbpusd1.96111.95111.96272007.03.28 11:501.96270.000.000.0048.00
86551652007.03.28 11:51sell0.10gbpusd1.96231.97231.96072007.03.28 16:581.96600.000.000.00-37.00
86578562007.03.28 13:42sell0.20gbpusd1.96411.97411.96252007.03.28 16:581.96600.000.000.00-38.00
86602582007.03.28 15:31sell0.30gbpusd1.96591.97591.96432007.03.28 16:581.96610.000.000.00-6.00
86623102007.03.28 16:30sell0.50gbpusd1.96771.97771.96612007.03.28 16:581.96610.000.000.0080.00
86631812007.03.28 16:58buy0.10gbpusd1.96611.95611.96772007.03.28 17:341.96770.000.000.0016.00
86679142007.03.28 18:36sell0.10gbpusd1.96291.97291.96132007.03.28 18:591.96130.000.000.0016.00
86687172007.03.28 18:59sell0.10gbpusd1.96091.97091.95932007.03.28 22:541.96150.000.000.00-6.00
86695632007.03.28 19:20sell0.20gbpusd1.96301.97301.96142007.03.28 22:541.96140.000.000.0032.00
86735762007.03.28 22:54sell0.10gbpusd1.96121.97121.95962007.03.29 09:281.96390.000.000.12-27.00
86757182007.03.29 03:08sell0.20gbpusd1.96311.97311.96152007.03.29 09:281.96380.000.000.00-14.00
86784662007.03.29 07:02sell0.30gbpusd1.96541.97541.96382007.03.29 09:271.96380.000.000.0048.00
86806852007.03.29 09:29buy0.10gbpusd1.96401.95401.96562007.03.29 09:551.96560.000.000.0016.00
86814332007.03.29 09:55buy0.10gbpusd1.96611.95611.96772007.03.29 16:331.96210.000.000.00-40.00
86825882007.03.29 10:34buy0.20gbpusd1.96421.95421.96582007.03.29 16:331.96580.000.000.0032.00
86888642007.03.29 15:36buy0.30gbpusd1.96231.95231.96392007.03.29 16:331.96390.000.000.0048.00
86917142007.03.29 17:00sell0.10gbpusd1.96251.97251.96092007.03.30 07:031.96270.000.000.04-2.00
87050122007.03.30 06:29sell0.20gbpusd1.96431.97431.96272007.03.30 07:031.96270.000.000.0032.00
87068422007.03.30 08:00buy0.10gbpusd1.96431.95431.96592007.03.30 11:201.95740.000.000.00-69.00
87088872007.03.30 09:34buy0.20gbpusd1.96251.95251.96412007.03.30 11:201.95750.000.000.00-100.00
87103892007.03.30 10:19buy0.30gbpusd1.96061.95061.96222007.03.30 11:201.95770.000.000.00-87.00
87113072007.03.30 10:36buy0.50gbpusd1.95871.94871.96032007.03.30 11:201.95750.000.000.00-60.00
87122222007.03.30 10:53buy0.80gbpusd1.95581.94581.95742007.03.30 11:201.95740.000.000.00128.00
87198692007.03.30 15:38sell0.10gbpusd1.95621.96621.95462007.03.30 17:031.95650.000.000.00-3.00
87217802007.03.30 16:25sell0.20gbpusd1.95801.96801.95642007.03.30 17:031.95640.000.000.0032.00
87232752007.03.30 17:03sell0.10gbpusd1.95601.96601.95442007.03.30 18:171.96600.000.000.00-100.00
87242322007.03.30 17:29sell0.20gbpusd1.95791.96791.95632007.03.30 18:171.96660.000.000.00-174.00
87246002007.03.30 17:42sell0.30gbpusd1.95981.96981.95822007.03.30 18:171.96650.000.000.00-201.00
87254992007.03.30 18:07sell0.50gbpusd1.96161.97161.96002007.03.30 18:171.96650.000.000.00-245.00
87258772007.03.30 18:13sell0.80gbpusd1.96341.97341.96182007.03.30 18:171.96630.000.000.00-232.00
87261312007.03.30 18:15sell1.20gbpusd1.96521.97521.96362007.03.30 18:171.96620.000.000.00-120.00
87266082007.03.30 18:18buy0.10gbpusd1.96621.95621.96782007.03.30 18:201.96780.000.000.0016.00
87269582007.03.30 18:20buy0.10gbpusd1.96831.95831.96992007.03.30 18:281.96990.000.000.0016.00
87281292007.03.30 18:29buy0.10gbpusd1.97021.96021.97182007.03.30 18:441.97010.000.000.00-1.00
87291962007.03.30 18:37buy0.20gbpusd1.96841.95841.97002007.03.30 18:441.97000.000.000.0032.00
87296622007.03.30 18:44buy0.10gbpusd1.97101.96101.97262007.03.30 18:571.96910.000.000.00-19.00
87308892007.03.30 18:55buy0.20gbpusd1.96921.95921.97082007.03.30 18:571.96900.000.000.00-4.00
87309582007.03.30 18:55buy0.30gbpusd1.96731.95731.96892007.03.30 18:571.96890.000.000.0048.00
  0.00 0.00 -3.94 -1 167.00
Closed P/L: -1 170.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
87301132007.03.30 18:48buy0.10eurusd1.33991.32901.3415 1.33540.000.00-0.37-45.00
87308992007.03.30 18:55buy0.10eurusd1.33791.32881.3395 1.33540.000.00-0.37-25.00
87350252007.03.30 21:47buy0.20eurusd1.33611.32881.3377 1.33540.000.00-0.74-14.00
87313112007.03.30 18:57buy0.10gbpusd1.96941.95941.9710 1.96760.000.00-0.27-18.00
87353982007.03.30 22:00buy0.20gbpusd1.96761.95761.9692 1.96760.000.00-0.540.00
  0.00 0.00 -2.29 -102.00
 Floating P/L: -104.29
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 170.94 Floating P/L: -104.29 Margin: 225.09
Balance: 3 829.06 Equity: 3 724.77 Free Margin: 3 499.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 504.00 Gross Loss: 5 674.94 Total Net Profit: -1 170.94
Profit Factor: 0.79 Expected Payoff: -3.86  
Absolute Drawdown: 1 306.94 Maximal Drawdown (%): 1 764.79 (32.33%)  
 
Total Trades: 303 Short Positions (won %): 139 (43.17%) Long Positions (won %): 164 (53.66%)
Profit Trades (% of total): 148 (48.84%) Loss trades (% of total): 155 (51.16%)
Largest profit trade: 128.00 loss trade: -245.00
Average profit trade: 30.43 loss trade: -36.61
Maximum consecutive wins ($): 8 (128.00) consecutive losses ($): 5 (-972.00)
Maximal consecutive profit (count): 144.15 (2) consecutive loss (count): -972.00 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2