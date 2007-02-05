Strategy Tester Report
QFX4

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2007.02.01 00:00 - 2007.04.06 00:00 (2007.02.01 - 2007.04.06)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметрыmm=1; risk=10; Lots=0.5; Magic=2225896;
Баров в истории7302Смоделировано тиков250426Качество моделирования90.00%
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль-32.48Общая прибыль0.00Общий убыток-32.48
Прибыльность0.00Матожидание выигрыша-16.24
Абсолютная просадка32.48Максимальная просадка32.48 (0.32%)Относительная просадка0.32% (32.48)
Всего сделок2Короткие позиции (% выигравших)2 (0.00%)Длинные позиции (% выигравших)0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)0 (0.00%)Убыточные сделки (% от всех)2 (100.00%)
Самая большаяприбыльная сделка0.00убыточная сделка-30.24
Средняяприбыльная сделка0.00убыточная сделка-16.24
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)0 (0.00)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-32.48)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)0.00 (0)непрерывный убыток (число проигрышей)-32.48 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш0непрерывный проигрыш2
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12007.02.05 00:30sell11.001.96531.98531.7653
22007.02.05 00:30sell stop21.001.96501.98491.7649
32007.02.05 00:30sell stop31.001.96491.98481.7648
42007.02.05 02:30sell21.001.96501.98491.7649
52007.02.05 02:30expiration31.001.96491.98481.7648
62007.02.06 11:00close11.001.96531.98531.7653-2.249997.76
72007.02.06 11:00close21.001.96541.98491.7649-30.249967.52