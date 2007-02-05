|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2007.02.01 00:00 - 2007.04.06 00:00 (2007.02.01 - 2007.04.06)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|mm=1; risk=10; Lots=0.5; Magic=2225896;
|Баров в истории
|7302
|Смоделировано тиков
|250426
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|-32.48
|Общая прибыль
|0.00
|Общий убыток
|-32.48
|Прибыльность
|0.00
|Матожидание выигрыша
|-16.24
|Абсолютная просадка
|32.48
|Максимальная просадка
|32.48 (0.32%)
|Относительная просадка
|0.32% (32.48)
|Всего сделок
|2
|Короткие позиции (% выигравших)
|2 (0.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|0 (0.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|0 (0.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|2 (100.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|0.00
|убыточная сделка
|-30.24
|Средняя
|прибыльная сделка
|0.00
|убыточная сделка
|-16.24
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|0 (0.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-32.48)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|0.00 (0)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-32.48 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|0
|непрерывный проигрыш
|2